Cách các nhà quản lý tăng trưởng có thể quản lý lịch nội dung đa kênh

📢 Lưu ý: Mặc dù chúng tôi đang hướng đến các nhà quản lý tăng trưởng, hướng dẫn này thực sự dành cho bất kỳ ai từng gặp khó khăn trong việc lập kế hoạch, theo dõi hoặc đồng bộ hóa nội dung trên nhiều kênh. Nếu bạn đã từng cảm thấy khó khăn trong việc quản lý tất cả những điều này, đây chính là dành cho bạn!

Với vai trò là quản lý phát triển, bạn luôn bận rộn đóng vai trò là "bộ định tuyến con người" cho công ty kinh doanh.

Bạn đang liên hệ với bộ phận Sản phẩm để xác định ngày ra mắt, thông báo cho bộ phận Tiếp thị về chiến dịch lớn tiếp theo và kiểm tra với bộ phận Phân tích về các số liệu mới nhất. Điều này không bao giờ kết thúc. 😩

Đây là một công việc khó khăn, đã khó khăn khi bạn quản lý nội dung cho một hoặc hai kênh. Nhưng ngay khi bạn thêm nhiều kênh hơn, vai trò của bạn đột nhiên chuyển từ tăng trưởng sang giữ cho mọi thứ không rơi vào hỗn loạn.

Nhưng nếu bạn có thể loại bỏ hầu hết sự phức tạp đó? Nếu mọi nhóm (bao gồm cả nhóm của bạn) có thể xem chính xác những gì sẽ được đăng tải, khi nào và ở đâu, tất cả trong một nơi duy nhất?

Giới thiệu: Lịch nội dung đa kênh.

Hãy cùng tìm hiểu cách các nhà quản lý tăng trưởng có thể quản lý lịch trình nội dung đa kênh.

Những thách thức phổ biến trong việc quản lý nội dung đa kênh

Việc tạo lịch riêng biệt cho từng kênh không chỉ tốn thời gian mà còn cực kỳ kém hiệu quả. Dưới đây là lý do tại sao thiết lập này thường thất bại:

❌ Thiếu tầm nhìn hiển thị tập trung

Khi nội dung được phân tán trong các bảng tính, tài liệu, thư mục chia sẻ và các công cụ riêng của từng nhóm, mọi thứ trở nên lộn xộn và không ai có cái nhìn tổng quan. Đến khi bạn cố gắng ghép nối lại toàn bộ bối cảnh, cơ hội để tạo ra tác động đã trôi qua.

📮 ClickUp Insight: 46% nhân viên văn phòng dựa vào sự kết hợp giữa trò chuyện, ghi chú, công cụ quản lý dự án và tài liệu nhóm chỉ để theo dõi công việc của họ. Đối với họ, công việc bị phân tán trên các nền tảng không kết nối, khiến việc duy trì sự tổ chức trở nên khó khăn hơn. Với tư cách là một không gian làm việc AI tích hợp, ClickUp thống nhất mọi thứ. Với các tính năng như Quản lý Dự án Email ClickUp, Ghi chú ClickUp, Trò chuyện ClickUp và ClickUp Brain, tất cả công việc của bạn được tập trung tại một nơi, có thể tìm kiếm và kết nối mượt mà. Hãy tạm biệt tình trạng quá tải công cụ — chào đón sự năng suất dễ dàng.

❌ Các mốc thời gian trùng lặp và xung đột nội dung

Khi mỗi nhóm quản lý lịch riêng cho các chiến dịch mạng xã hội, email hoặc quảng cáo trả phí, các ưu tiên bắt đầu trở nên không đồng nhất. Việc duy trì lịch đăng bài nhất quán trở thành một thách thức riêng biệt.

Những gì được coi là cấp bách đối với một nhóm thường xung đột với lịch trình của nhóm khác. Trước khi bạn nhận ra, mọi người đều đang cạnh tranh để sử dụng cùng một nguồn lực—nhà thiết kế, nhà văn hoặc chuyên gia pháp lý.

Sự thiếu phối hợp này dẫn đến sự trùng lặp hoặc thậm chí mâu thuẫn trong chủ đề và thông điệp nội dung trên nhiều kênh.

🧠 Thú vị: Trước khi có các ứng dụng lịch để nhắc nhở chúng ta về các ngày quan trọng, người Scotland đã có hệ thống lịch riêng của họ. Hệ thống này được tạo ra cách đây 10.000 năm – khiến nó trở thành lịch cổ xưa nhất. Họ đã đào mười hai hố trên mặt đất, mỗi hố tương ứng với một tháng âm lịch, và có thể đã đặt các cột gỗ vào đó. Những hố này được sắp xếp hoàn hảo theo hướng đông nam, giúp các bộ tộc săn bắn hái lượm đang theo dõi các mùa trong năm bằng cách quan sát các giai đoạn của mặt trăng. Điều đó khiến nó trở thành một trong những lịch cổ xưa nhất được biết đến trên thế giới, có tuổi đời hàng nghìn năm trước Stonehenge!

❌ Khó khăn trong việc theo dõi hiệu suất trên các kênh

Giả sử bạn đang triển khai một chiến dịch trên ba kênh: email, mạng xã hội và blog. Để theo dõi hiệu quả của chúng, bạn phải truy cập ba nền tảng khác nhau: công cụ tự động hóa email, trình lên lịch mạng xã hội và trung tâm phân tích blog.

Nếu không có chế độ xem thống nhất, bạn sẽ phải ghép nối dữ liệu từ ba bảng điều khiển khác nhau để hiểu rõ hơn về các thông tin chi tiết.

👀 Bạn có biết? Theo Báo cáo Tình hình Tiếp thị Đa Kênh, chỉ 16% nhóm tiếp thị cho biết hệ thống công nghệ của họ có thể đo lường chính xác hiệu quả trên tất cả các kênh. Đáng ngạc nhiên là 52% thừa nhận họ chỉ có thể đo lường một phần nỗ lực của mình, trong khi 32% còn lại gần như không có hoặc hoàn toàn không có khả năng hiển thị thông tin. Nói cách khác, phần lớn các nhà tiếp thị vẫn đang "mò mẫm" khi cố gắng hiểu điều gì đang thúc đẩy kết quả trên nhiều kênh khác nhau.

❌ Hợp tác kém hiệu quả giữa các nhóm

Điều gì sẽ xảy ra nếu mỗi nhóm sử dụng một lịch riêng biệt?

Hợp tác bắt đầu gặp khó khăn. Bởi vì bạn không còn nắm bắt được những gì các nhóm khác đang làm, lý do tại sao một số quyết định được đưa ra, và cách công việc của họ phù hợp với chiến lược tiếp thị tăng trưởng dẫn dắt bởi sản phẩm tổng thể.

Bạn có thể dành nhiều thời gian hơn để thúc giục nhóm của mình hoặc các nhóm khác về các cập nhật, phản hồi và phê duyệt hơn là thực sự hoàn thành công việc.

Trong một nhóm làm việc từ xa hoặc phân tán, nơi bạn không thể đơn giản đến gặp thành viên khác để cập nhật nhanh chóng, điều này dẫn đến tiến độ chậm chạp và gây ra sự bực bội.

❗️Việc chuyển đổi liên tục giữa các tab để nghiên cứu, hợp tác và quản lý dự án có đang làm chậm tiến độ của bạn? Chúng tôi có giải pháp. 👇🏼

⚡ Kho mẫu: Mẫu chiến lược nội dung miễn phí cho marketing

Cách quản lý hiệu quả lịch nội dung đa kênh

Dù bạn sử dụng Google Trang tính hay công cụ quản lý dự án để quản lý lịch trình nội dung đa kênh, một số nguyên tắc cơ bản vẫn không thay đổi.

Một nơi để lập danh sách tất cả các kênh bạn đang sử dụng cho từng chiến dịch, trạng thái của nội dung, các bên liên quan và thời hạn cho từng tài sản nội dung.

Với suy nghĩ đó, hãy bắt đầu tạo lịch nội dung đa kênh.

Bước 1: Kiểm tra quy trình làm việc nội dung hiện tại của bạn

Trước khi thực hiện bất kỳ thay đổi nào, hãy xem xét kỹ lưỡng tất cả các quy trình làm việc hiện có của bạn để hiểu cách nội dung di chuyển từ ý tưởng đến phân phối trên từng kênh.

Dưới đây là những việc cần làm:

Xác định luồng nội dung: Đánh giá tất cả các bước, dù nhỏ đến đâu, mà một nội dung phải trải qua trên mỗi kênh. Quy trình tạo nội dung, quy trình phân phối — ghi chép tất cả để có cái nhìn rõ ràng về quy trình làm việc nội dung của bạn.

Phân tích cách thông tin lưu chuyển giữa các nhóm: Theo dõi cách các bản cập nhật, bản tóm tắt và phản hồi được chia sẻ giữa các nhóm của bạn hiện nay. Trao đổi với các thành viên trong nhóm để phát hiện các mô hình này.

Danh sách các công cụ quan trọng: Chuẩn bị một danh sách chi tiết về tất cả các công cụ cần thiết để duy trì hoạt động của các kênh nội dung khác nhau. Các công cụ này có thể bao gồm nội dung, nền tảng tự động hóa tiếp thị, Chuẩn bị một danh sách chi tiết về tất cả các công cụ cần thiết để duy trì hoạt động của các kênh nội dung khác nhau. Các công cụ này có thể bao gồm công cụ brainstorming và tạo/lập nền tảng mạng xã hội , v.v.

Xác định trách nhiệm của từng người: Xác định ai là người chịu trách nhiệm cho từng công việc và liệu có sự trùng lặp hoặc thiếu sót nào trong quyền sở hữu hay không. Xác định ai sẽ chịu trách nhiệm thúc đẩy từng giai đoạn trong quy trình làm việc nội dung.

Đánh giá dòng thời gian và sự chậm trễ: Thu thập dữ liệu về thời gian dành cho từng giai đoạn và phân phối khối lượng công việc trong Thu thập dữ liệu về thời gian dành cho từng giai đoạn và phân phối khối lượng công việc trong nhóm phát triển để xác định nơi và lý do tại sao dòng thời gian bị chậm lại.

Kiểm toán đòi hỏi nhiều công việc thủ công, như đọc tài liệu, xem xét các kế hoạch quản lý tiếp thị nội dung trước đây, thu thập phản hồi, v.v.

Sử dụng ClickUp Brain, trợ lý AI tích hợp sẵn của chúng tôi, để đẩy nhanh giai đoạn thu thập thông tin.

Đầu tiên, nếu quy trình hiện tại của bạn được lưu trữ trong Tài liệu Google (hoặc Word), hãy nhập văn bản này vào ClickUp Brain và yêu cầu nó tạo ra một danh sách gạch đầu dòng sạch sẽ, có thứ tự của các bước trong quy trình làm việc hiện tại.

Chuyển đổi tài liệu quy trình làm việc nội dung của bạn thành các bước gọn gàng với ClickUp Brain

ClickUp Brain thậm chí có thể đọc tất cả các quy trình làm việc tiêu chuẩn (SOP) của bạn và đánh dấu các bước lặp lại hoặc không cần thiết.

Từ nay trở đi, trợ lý AI sẽ chuyển đổi các bước này thành các công việc mà bạn có thể giao trực tiếp cho các thành viên trong nhóm của mình.

Ngoài ra, đây là một số ví dụ về nội dung do AI tạo ra mà bạn có thể sử dụng để lấy cảm hứng khi lập bản đồ luồng của mỗi loại nội dung trong nhóm của bạn.

🎺 Lợi thế của ClickUp: Bạn đã thực hiện kiểm toán, nhưng nên lưu trữ kết quả kiểm toán ở đâu? Hãy thử ClickUp Docs —nó cực kỳ đơn giản và có năng suất cao. Bạn có thể tổ chức mọi thứ một cách gọn gàng vào các trang và trang con, tạo các phần chi tiết cho danh sách kiểm tra, sơ đồ quy trình, ghi chú và tóm tắt phỏng vấn. Các yếu tố định dạng phong phú như kiểu tiêu đề lớn, phông chữ và băng rôn màu sắc giúp nội dung kiểm toán của bạn trở nên chức năng hơn và dễ tiếp thu hơn. Ngoài ra, Tài liệu cho phép hợp tác thời gian thực, vì vậy toàn bộ nhóm kiểm toán của bạn có thể xem xét, chỉnh sửa và để lại bình luận cùng lúc. Tạo tài liệu kiểm tra nội dung với định dạng phong phú trong ClickUp Docs

Bước 2: Tạo lịch nội dung tập trung

Tập trung mọi thứ vào một lịch chung. Điều này giúp đội ngũ marketing của bạn có cái nhìn tổng quan đầy đủ về các chiến dịch và nội dung sắp tới.

Lịch kéo và thả rất hữu ích trong trường hợp này vì bạn có thể nhanh chóng thay đổi nội dung đã lên lịch nếu cần thiết. Điều này thường xảy ra với các lịch chi tiết, chẳng hạn như lịch tiếp thị truyền thông xã hội.

Bạn vẫn cần không gian để điều chỉnh, bất kể loại nội dung bạn đang sản xuất.

Bảng tính có hàm giới hạn, vì bạn không thể chỉ thay đổi lịch trình mà vẫn giữ nguyên mọi thứ khác.

Bạn nên tìm hiểu về một lịch trình nội dung có thể điều chỉnh theo ưu tiên của bạn. Nó nên cho phép di chuyển các trường và công việc một cách mượt mà khi ưu tiên của chiến dịch thay đổi.

Với Lịch được hỗ trợ bởi AI của ClickUp, bạn có thể lên kế hoạch cho tất cả các hoạt động tại một nơi duy nhất. Điều chỉnh ngày tháng linh hoạt mà không làm gián đoạn các mối quan hệ phụ thuộc. Đặt thời gian tập trung cho công việc chuẩn bị. Tùy chỉnh chế độ xem để lọc theo chiến dịch, kênh hoặc chủ sở hữu.

Video này sẽ cho bạn thấy những tính năng mạnh mẽ của ClickUp Calendar.

Lịch của ClickUp không chỉ dùng để xem các công việc; bạn còn có thể chỉnh sửa hoặc cập nhật chúng trực tiếp từ lịch.

Đồng bộ hóa các lịch bên ngoài cho các cuộc họp, hạn chót và nội dung của bạn để tất cả được quản lý trong cùng một không gian.

Trong phân phối đa kênh, nơi có nhiều người tham gia, tính năng Multiple Assignees của ClickUp đảm bảo tất cả các bên liên quan cho một nội dung duy nhất luôn đồng bộ.

Nhà văn, nhà thiết kế, trình chỉnh sửa và chủ sở hữu kênh đều có thể được giao cùng một công việc. Họ xem cùng một hạn chót, đang theo dõi cùng một cập nhật và hợp tác từ một nơi duy nhất mà không cần duy trì các danh sách công việc riêng biệt.

🛠️ Bộ công cụ: Bắt đầu quá trình này với mẫu Lịch trình Lập kế hoạch của ClickUp. Nó được thiết kế để giúp bạn quản lý nội dung cho các kênh khác nhau cho đến khi hoàn thành. Tải mẫu miễn phí Mẫu lịch nội dung ClickUp cho phép các nhóm tổ chức, hợp tác và theo dõi mọi hạn chót nội dung trong một không gian chia sẻ chung. Mẫu này mang lại những lợi ích chính như: Sáu chế độ xem tùy chỉnh: Bao gồm lịch tháng, bảng điều khiển tiến độ, công cụ theo dõi ngân sách và nhiều tính năng khác.

Trạng thái công việc tích hợp sẵn: Theo dõi tiến độ nhanh chóng với các trạng thái như Chặn, Hủy, Đã xong, Đang tiến hành và Đang chờ xử lý.

Quản lý dự án: Các tính năng như cảnh báo phụ thuộc, theo dõi thời gian và thông báo email giúp bạn luôn trên đúng hướng.

Trường Tùy chỉnh: Lưu trữ các chi tiết cụ thể của kênh như cột mốc, chi phí thực tế, địa điểm, đánh giá và các thông tin quan trọng khác. Mẫu Lịch Trình Lập Kế Hoạch Lịch Tập Trung tất cả nội dung có thời hạn vào một không gian làm việc trực quan, loại bỏ sự nhầm lẫn về thời hạn và giúp hợp tác nhóm trở nên trơn tru.

⚡ Thư viện mẫu: Mẫu lịch nội dung miễn phí cho mạng xã hội

Bước 3: Phân công vai trò và thời hạn một cách rõ ràng

Giao cho mỗi chiến dịch một người chịu trách nhiệm. Mặc dù nhiều thành viên trong nhóm có thể đóng góp ý kiến, nhưng chỉ có một người được quyền phê duyệt.

Áp dụng phương pháp phân tích ngược khi đặt thời hạn. Bắt đầu từ ngày đăng tải cuối cùng và thực hiện công việc ngược lại. Tính toán thời gian cho từng giai đoạn: lập kế hoạch, tạo/lập nội dung, kiểm duyệt, chỉnh sửa và lên lịch. Thêm một chút thời gian dự phòng giữa các giai đoạn để đối phó với các trục trặc bất ngờ.

Một thực hành tốt khác là xem xét khối lượng công việc của từng thành viên trong nhóm để tránh tình trạng quá tải. Một cách để làm điều này là yêu cầu thành viên trong nhóm chia sẻ khối lượng công việc của họ.

Tuy nhiên, có một cách tốt hơn để thực hiện việc cần làm này.

Chế độ xem Khối lượng công việc của ClickUp cho phép bạn hình dung lượng công việc mà mỗi người đang đảm nhận dựa trên ước tính công việc, ưu tiên và sức chứa.

Xem phân phối khối lượng công việc chính xác trên toàn nhóm mà không cần yêu cầu cập nhật thủ công. Khi ai đó quá tải, các thanh màu đỏ sẽ cảnh báo về vấn đề sức chứa, giúp bạn phân bổ lại công việc trước khi xảy ra tình trạng quá tải.

Khi nói đến việc phân công và quản lý công việc, nhiệm vụ ClickUp là công cụ không thể thiếu. Bạn có thể:

Thêm một hoặc nhiều người được giao nhiệm vụ tùy theo yêu cầu của bạn.

Sử dụng ngày bắt đầu và ngày đáo hạn để phân bổ thời gian rõ ràng cho từng giai đoạn.

Thêm ngày bắt đầu vào các nhiệm vụ ClickUp trước khi giao công việc.

Phân chia các công việc lớn thành các công việc con nhỏ hơn, dễ quản lý.

Cài đặt các mối quan hệ phụ thuộc để bước tiếp theo không thể bắt đầu cho đến khi bước trước đó được đánh dấu hoàn thành.

Sử dụng các trạng thái tùy chỉnh như Đang thực hiện, Đang xem xét, Phê duyệt cuối cùng hoặc Đã lên lịch để hiển thị chính xác tiến độ của một công việc.

Bạn cũng có thể sử dụng các tính năng như AI Assign và AI Prioritize để tự động hóa hoàn toàn quy trình này. Xem cách thực hiện:

Bước 4: Tự động hóa thông báo và nhắc nhở

Dễ dàng bỏ lỡ hạn chót khi quản lý nhiều kênh. Tệ hơn nữa, việc cập nhật thông tin thủ công tốn rất nhiều thời gian.

Có khả năng lịch trình nội dung trên mạng xã hội không đến được với người chịu trách nhiệm đúng, dẫn đến nội dung lỗi thời, chú thích không phù hợp hoặc bài đăng được đăng vào thời điểm sai.

Bạn có thể tránh điều này bằng một bước đơn giản trong Không gian Làm việc ClickUp của mình. Tự động hóa thông báo của bạn bằng ClickUp Automations.

Chọn từ thư viện mẫu có sẵn, sử dụng tự động hóa được đề xuất, hoặc tạo tự động hóa tùy chỉnh từ đầu. Sau đó, cấu hình Kích hoạt, Điều kiện và Hành động của bạn.

Chuyển đổi tính năng tự động hóa cần thiết hoặc tùy chỉnh quy tắc dựa trên AI theo quy trình làm việc của bạn.

Hãy lấy ví dụ về việc thông báo cho các bên liên quan về tiến độ chiến dịch tự động hóa. Khi trạng thái chiến dịch thay đổi (Bản nháp → Đang xem xét → Đã lên lịch → Đang hoạt động), các bên liên quan sẽ nhận được email cập nhật ngay lập tức.

Bạn cũng có thể lên lịch nhắc nhở định kỳ trong ClickUp để chủ sở hữu công việc được tự động nhắc nhở về các hạn chót sắp đến.

Sử dụng công việc lặp lại trong ClickUp để tạo nhắc nhở lặp lại theo khoảng thời gian đã cài đặt.

Dưới đây là các loại cảnh báo tự động hóa phổ biến có thể giúp tăng tốc quy trình nội dung của bạn: Nhắc nhở hạn chót: Gửi ngay trước hoặc vào ngày đáo hạn để nhắc nhở chủ sở hữu về các deliverables sắp tới hoặc các phê duyệt cần thiết.

Cập nhật trạng thái công việc: Thông báo khi một công việc chuyển sang giai đoạn mới, ví dụ từ "Đang xem xét" sang "Được phê duyệt".

Thông báo công việc: Các thông báo ngay lập tức thông báo cho người dùng khi họ được giao một công việc mới. Cập nhật dự án hoặc cột mốc quan trọng: Thông báo tóm tắt về những thay đổi lớn đối với lịch trình nội dung, giai đoạn chiến dịch hoặc các sự kiện quan trọng trong quy trình làm việc để mọi người đều nắm rõ thông tin.

⭐ Bonus: Hãy để các đại lý ClickUp theo dõi lịch của bạn. ClickUp tự động hóa xử lý các thông báo định kỳ, nhưng ClickUp Agents có thể chủ động theo dõi lịch nội dung đa kênh của bạn và hiển thị những gì cần chú ý mà không cần bạn phải tìm kiếm. Thêm một trợ lý tùy chỉnh để quét Không gian Làm việc của bạn và phát hiện rủi ro và lỗ hổng. Nó có thể đánh dấu các nội dung không có chủ sở hữu, các chiến dịch có nguy cơ không kịp thời gian ra mắt, hoặc các công việc quá hạn trên các kênh quan trọng. Nó cũng có thể đề xuất các bước tiếp theo dựa trên công việc trước đó, như chỉ định người kiểm duyệt hoặc tạo công việc theo dõi.

Bước 5: Theo dõi hiệu suất nội dung và điều chỉnh

Theo dõi các chỉ số hiệu suất chính (KPIs), bao gồm các chỉ số tương tác của khán giả, tỷ lệ chuyển đổi, lưu lượng truy cập website và chất lượng khách hàng tiềm năng.

Điều này cho thấy lịch nội dung tập trung của bạn thực sự hiệu quả như thế nào.

Tùy chỉnh lịch, quy trình làm việc của nhóm và toàn bộ chiến lược tiếp thị nội dung đa kênh của bạn để đảm bảo phù hợp với các tiêu chí thành công của bạn.

Các điều chỉnh này có thể bao gồm:

Tái phân bổ nguồn lực cho các chiến dịch đa kênh mang lại tác động lớn nhất.

Tối ưu hóa lịch trình đăng tải để giữ chân khán giả.

Cập nhật lại các tài liệu cũ (như nội dung blog) để phù hợp với sở thích mới của đối tượng mục tiêu hoặc đơn giản là để duy trì tính liên quan.

Hoàn thiện quy trình xem xét và phê duyệt cho nhiều kênh mạng xã hội

Thay đổi chiến lược phân phối đa kênh của bạn

Thay vì phải chuyển đổi giữa các nền tảng khác nhau để phân tích hiệu suất nội dung, hãy tập trung tất cả thông tin quan trọng vào một không gian làm việc duy nhất bằng cách sử dụng bảng điều khiển ClickUp.

Các nhóm có thể tạo các bảng điều khiển tùy chỉnh để theo dõi các chỉ số quan trọng phù hợp với kênh hoặc vai trò của họ, trong khi bạn, với tư cách là quản lý tăng trưởng, có thể sử dụng bảng điều khiển tất cả trong một để dễ dàng so sánh hiệu suất nội dung trên tất cả các kênh cho chiến lược tiếp thị tăng trưởng hiệu quả.

Và với AI Cards của ClickUp, bạn có thể tạo bảng điều khiển hiệu suất trong vài phút thay vì phải ghép nối các ảnh chụp màn hình từ nhiều công cụ khác nhau.

Kéo và thả các thẻ AI vào bảng điều khiển ClickUp của bạn để hiển thị các thông tin chi tiết.

Dưới đây là các thẻ AI hữu ích cho nhóm nội dung:

AI Brain Thẻ: Hỏi bất kỳ điều gì, ví dụ như Tóm tắt nội dung hoạt động tốt nhất trên các kênh trong tuần qua hoặc Chỉ ra các bài đăng hoạt động kém và nguyên nhân có thể. Bạn sẽ nhận được một bản tóm tắt sạch sẽ, tức thì cho tài liệu báo cáo hoặc cuộc họp hàng ngày.

Thẻ Tóm tắt Nội dung AI (được điều chỉnh cho hoạt động quản lý nội dung) : Xem mức độ tương tác, lượt hiển thị và ghi chú hiệu suất của tất cả nội dung được sản xuất trong tuần này. Hoàn hảo cho các cuộc đánh giá hàng tuần hoặc so sánh đa kênh.

Thẻ Tóm tắt Điều hành AI: Xem nhanh tình trạng sức khỏe của nội dung — những gì đã được đăng, những gì hoạt động tốt, những gì cần cải thiện — mà không cần phải đào sâu vào các công cụ phân tích hoặc bảng tính.

Thẻ Cập nhật Chiến dịch AI: Tự động tạo cập nhật chiến dịch dựa trên công việc, hạn chót, bình luận và tài sản liên kết. Rất hữu ích để chia sẻ cập nhật với nhà sáng lập, trưởng bộ phận marketing hoặc các bên liên quan cần một bản tóm tắt tổng quan đơn giản.

⭐ Bonus: Tối ưu hóa việc quản lý nội dung đa kênh với ClickUp Brain MAX. Quản lý nội dung trên các blog, mạng xã hội, email, quảng cáo và cập nhật sản phẩm đòi hỏi phải tìm kiếm, chỉnh sửa và kiểm tra liên tục. ClickUp Brain MAX đơn giản hóa các hoạt động quản lý nội dung ngay từ ngày đầu tiên — không cần công cụ bổ sung, không cần thiết lập phức tạp: 🔍 Tìm kiếm tài sản nội dung ngay lập tức: Tìm kiếm trên ClickUp, Google Drive, thư mục Canva, OneDrive, SharePoint và nhiều nền tảng khác mà không cần rời khỏi không gian làm việc của bạn.

🧠 Nhận câu trả lời dựa trên ngữ cảnh: Hỏi, “Nội dung nào hoạt động tốt nhất tuần trước?” hoặc “Những bài đăng nào vẫn đang chờ duyệt?” và Brain MAX sẽ trả lời dựa trên các công việc, tài liệu và bảng điều khiển thực tế của bạn.

🎙️ Quản lý nội dung bằng giọng nói: Sử dụng Sử dụng Talk to Text để soạn thảo bản tóm tắt, cập nhật công việc, phân công nhà thiết kế hoặc nhà văn, hoặc tạo phụ đề hoàn toàn rảnh tay.

🛠️ Loại bỏ sự phân tán của AI : Thay thế các công cụ AI viết, kế hoạch và phân tích không kết nối bằng các mô hình cao cấp—ChatGPT, Claude và Gemini—được tích hợp trực tiếp vào quy trình làm việc nội dung của bạn. Thay thế các công cụ AI viết, kế hoạch và phân tích không kết nối bằng các mô hình cao cấp—ChatGPT, Claude và Gemini—được tích hợp trực tiếp vào quy trình làm việc nội dung của bạn. Dù bạn đang có kế hoạch cho các bài đăng trên mạng xã hội hàng tuần, xuất bản blog, phối hợp với các nhà thiết kế hay đang theo dõi hiệu suất chiến dịch, ClickUp Brain MAX sẽ trở thành ứng dụng AI quản lý nội dung toàn diện của bạn — một ứng dụng thực sự hiểu công việc của bạn vì nó hoạt động ngay trong môi trường làm việc của bạn.

Ví dụ thực tế về các lịch nội dung đa kênh thành công

Hãy cùng xem cách các doanh nghiệp khác nhau có thể sử dụng hiệu quả lịch nội dung đa kênh:

1. Công ty phần mềm B2B đang ra mắt tính năng mới của sản phẩm.

Mục tiêu: Tăng cường nhận thức và thu hút đăng ký cho tính năng phân tích được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) mới. Các kênh nội dung được tập trung: Blog, LinkedIn, Email, YouTube

Cách hoạt động của lịch nội dung đa kênh:

Lịch nội dung B2B sử dụng phân lớp trực quan (như mã màu sắc hoặc nhãn) cho tất cả các loại nội dung chính. Ví dụ: bài viết blog có màu xanh dương, bản tin email có màu xanh lá cây, hội thảo trực tuyến có màu vàng và bài đăng trên LinkedIn có màu đỏ.

Mỗi nội dung có chủ sở hữu cụ thể và ngày đáo hạn rõ ràng, bao gồm thời gian dự phòng để đối phó với các trục trặc không lường trước.

Bạn có thể xem các nhiệm vụ cần hoàn thành chỉ trong nháy mắt, dù chúng đến hạn trong vài ngày hay vài tuần. Điều này giúp việc phối hợp thông điệp trở nên dễ dàng hơn. Ví dụ, bạn có thể nhanh chóng xác minh rằng video teaser tính năng và bản tin email ra mắt sẽ được gửi đi vào cùng một ngày để duy trì tính nhất quán.

Các nhóm khác nhau theo dõi tiến độ trực tiếp từ lịch trung tâm này để tránh trùng lặp nội dung.

2. Thương hiệu thương mại điện tử đang triển khai chiến dịch theo mùa.

Mục tiêu: Tăng doanh số bán hàng trực tuyến trong mùa lễ hội bận rộn. Các kênh nội dung được tập trung: Instagram, TikTok, Email, Website

Cách hoạt động của lịch nội dung đa kênh:

Lịch trình này rõ ràng đánh dấu các ngày quan trọng như ngày khởi động chiến dịch, các đợt bán hàng flash, ngày vận chuyển miễn phí và các chương trình khuyến mãi cuối cùng.

Sử dụng bảng ý tưởng để thu thập các chủ đề, và mỗi chủ đề chiến dịch được mã màu sắc để theo dõi tần suất các danh mục sản phẩm khác nhau được quảng bá.

Tất cả các định dạng nội dung khác nhau, từ email đến bài đăng trên mạng xã hội, đều được lên lịch trong cùng một lịch nội dung.

Các thành viên trong nhóm sẽ nhận được các nhắc nhở tự động về các nhiệm vụ của mình, đảm bảo việc sản xuất nội dung kịp thời cho mọi kênh, trong khi các nhà lãnh đạo sẽ nhận được cập nhật tiến độ hàng ngày hoặc hàng tuần.

Lịch này đồng bộ với kho hàng sản phẩm để ngăn nhóm quảng bá các mục đã hết hàng.

3. Công ty quảng cáo B2B quản lý nhiều tài khoản thương hiệu

Mục tiêu: Điều phối các chiến dịch tiếp thị cho nhiều khách hàng thuộc các ngành nghề đa dạng. Các kênh nội dung được tập trung: Blog, Instagram và Quảng cáo trả phí

Cách hoạt động của lịch nội dung đa kênh:

Mỗi thương hiệu khách hàng có lịch riêng, nhưng tất cả đều được tích hợp vào lịch tiếp thị chính. Điều này cho phép agency đang theo dõi tất cả công việc của khách hàng tại một địa điểm trung tâm.

Lịch trình truyền thông xã hội hiển thị rõ ràng các nguồn lực được phân bổ cho tất cả các thương hiệu, giúp quản lý cân bằng khối lượng công việc của nhóm và ngăn ngừa tình trạng quá tải.

Các bộ lọc cho phép thành viên trong nhóm tập trung vào lịch trình của một khách hàng cụ thể hoặc sử dụng chế độ xem tất cả các chiến dịch sắp tới song song trên nhiều nền tảng.

Giữ kế hoạch nội dung website hiển thị trong lịch tổng hợp, cho phép các trưởng kênh xem xét các thay đổi sắp tới trên website cùng với các chiến dịch mạng xã hội, blog và quảng cáo.

Bạn có biết rằng bạn có thể xây dựng toàn bộ lịch trình mạng xã hội của mình với ClickUp Brain? Xem video này để biết cách thực hiện.

⚡ Thư viện mẫu: Mẫu kế hoạch xuất bản miễn phí để tối ưu hóa quy trình làm việc nội dung của bạn

Quản lý nội dung cho mọi kênh từ một nơi duy nhất với ClickUp

Thực ra, việc có các lịch nội dung riêng biệt cho từng kênh không có gì sai cả.

Vấn đề thực sự bắt đầu khi bạn thiếu một lịch trình tiếp thị nội dung đa kênh tập trung để kết nối tất cả và đồng bộ với mục tiêu tiếp thị tổng thể của bạn.

Lịch nội dung đa kênh cung cấp chế độ xem tổng quan về mọi hoạt động diễn ra trên các kênh của bạn, giúp các nhóm phối hợp hiệu quả hơn, tránh trùng lặp và duy trì sự nhất quán trong nhận diện thương hiệu.

Và ClickUp hỗ trợ bạn bằng cách cung cấp không gian trung tâm được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) để lập kế hoạch, tổ chức và quản lý nội dung trên mọi kênh. Điều tuyệt vời nhất là nó vô cùng dễ sử dụng, dù bạn đang tạo lịch nội dung đầu tiên hay chuyển đổi từ công cụ khác.

Để bắt đầu, hãy đăng ký ClickUp miễn phí.

Câu hỏi thường gặp (FAQs)

Đối với một nhà quản lý tăng trưởng, việc nắm bắt toàn bộ bức tranh tiếp thị là yếu tố quan trọng để lập kế hoạch chiến lược hiệu quả. Sử dụng công cụ lịch, bạn có thể dễ dàng phối hợp các chiến dịch đa kênh. Nhóm của bạn có thể hình dung khối lượng công việc của nhóm, phát hiện các rào cản, vấn đề về sức chứa và xây dựng sự hiện diện mạnh mẽ trên mạng xã hội cho một công cụ duy nhất hoặc bộ công cụ. Và vì mọi thứ đều được tập trung tại một nơi, bạn có thể điều chỉnh ưu tiên mà không làm mất đà.

ClickUp là một không gian làm việc AI tích hợp giúp tối ưu hóa việc lập kế hoạch nội dung đa kênh bằng cách cung cấp cho bạn chế độ xem thống nhất về các kế hoạch tiếp thị đa kênh của mình. Bạn có thể giao công việc, đặt nhắc nhở, tự động hóa một phần quy trình làm việc nội dung và thậm chí đo lường hiệu quả của chiến lược đa kênh trên nhiều tài khoản mạng xã hội.

Thách thức phổ biến nhất trong quản lý đa kênh là thiếu tầm nhìn tập trung: khi nội dung được lưu trữ trong các bảng tính riêng biệt hoặc trên nhiều công cụ khác nhau, không ai có thể nhìn thấy bức tranh toàn cảnh. Kết quả là các mốc thời gian trùng lặp và xung đột nội dung giữa các kênh, xung đột giữa các nhóm, và cuối cùng, điều này làm chậm tiến độ.

Khi theo dõi các chỉ số KPI (dữ liệu đối tượng như tỷ lệ chuyển đổi, tương tác hoặc chất lượng khách hàng tiềm năng) so với nội dung của bạn, bạn có thể:– Xác nhận thành công: Ngay lập tức nhận biết định dạng nội dung hoặc kênh nào mang lại ROI cao nhất. Cho dù đó là các chiến dịch trả phí trên nền tảng mạng xã hội để thu hút đăng ký hay bản tin email thông báo ra mắt sản phẩm– Điều chỉnh nguồn lực: Chuyển hướng thời gian và ngân sách khỏi các kênh hoạt động kém hiệu quả và tập trung vào những kênh đang thúc đẩy tăng trưởng– Xác định điểm yếu: Xác định tại sao một nội dung thất bại trong chiến lược tiếp thị đa kênh của bạn. Có phải do chủ đề, kênh hay thời điểm?Những thông tin dựa trên dữ liệu này giúp bạn hoàn thiện chiến lược đa kênh, tăng cường nỗ lực tiếp thị nội dung và lấp đầy những khoảng trống nơi đối tượng mục tiêu của bạn chưa được phục vụ đầy đủ.