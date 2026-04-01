Cách chuyển đổi từ Microsoft Dự án sang ClickUp

Trong quá trình di chuyển dữ liệu, tốt nhất là bạn nên giữ nguyên ý định ban đầu khi thực hiện. Hơn nữa, bạn nên kiểm tra kỹ từng bước trước khi đưa bất kỳ thay đổi nào vào hoạt động.

Điều này rất quan trọng, bởi một nghiên cứu của Bloor Group cho thấy việc di chuyển dữ liệu dự án thường vượt quá dòng thời gian trung bình 41%. Nguyên nhân thường gặp là do quá trình xuất dữ liệu lộn xộn với việc ánh xạ trường không chính xác và các phụ thuộc chưa được kiểm thử.

Giải pháp ở đây là một luồng có thể lặp lại với một số biện pháp bảo vệ. Bạn có thể xác nhận tính tương đương của dữ liệu xuất, ánh xạ trước các cột, chạy thử nghiệm và chỉ sau đó mới mở rộng quy mô. Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn qua một luồng đã được chứng minh và nhập dữ liệu vào một Không gian Làm việc ClickUp có cấu trúc, để các nhóm duy trì đà phát triển.

Ghi chú: Microsoft Project trên web hiện đã được đổi tên thành Microsoft Planner và đang được triển khai dần cho khách hàng.

Tại sao các nhóm chuyển từ Microsoft Dự án sang ClickUp

Một số lý do chính khiến người dùng Microsoft Project thường tìm kiếm các giải pháp thay thế là:

Mô hình lập kế hoạch cứng nhắc khiến việc thay đổi nhanh chóng trở nên khó khăn. Điều này rất phù hợp với những người ưa chuộng biểu đồ Gantt, nhưng lại không phù hợp lắm với các dự án có tiến độ nhanh.

Khả năng cộng tác thời gian thực bị giới hạn và các bình luận không hiển thị trực tiếp trên các công việc thực tế

Chi phí cấp phép và các tiện ích bổ sung sẽ tăng lên khi nhóm của bạn phát triển

Đường cong học tập dốc đối với các bên liên quan không thuộc PMO làm chậm quá trình áp dụng và cập nhật

Các tích hợp có vẻ rời rạc, khiến dữ liệu bị phân tán trên các công cụ khác

Tất cả những điều này dẫn đến tình trạng công việc bị phân tán. Các nhóm cuối cùng phải dành 60% thời gian để chia sẻ liên kết, tìm kiếm cập nhật và đối chiếu dữ liệu dự án giữa các ứng dụng thay vì tập trung vào việc triển khai công việc. Khi tình trạng này trở thành tiêu chuẩn, các nhà quản lý dự án bắt đầu tìm kiếm một nền tảng duy nhất để lập kế hoạch, thảo luận và triển khai.

ClickUp giải quyết vấn đề này bằng cách trở thành một không gian làm việc AI tích hợp, kết hợp quản lý dự án, kiến thức và trò chuyện trong cùng một không gian làm việc.

Hãy xem ClickUp như trung tâm điều hành của bạn để phân tích quy trình làm việc và đưa ra quyết định nhanh chóng mà không cần phải chuyển đổi giữa các tab hay kết hợp nhiều ứng dụng.

Biến cuộc hội thoại thành hành động : Chuyển đổi bất kỳ ghi chú, cuộc trò chuyện hoặc bản tóm tắt cuộc họp nào thành công việc chỉ với một cú nhấp chuột

Giữ bối cảnh công việc tại nơi diễn ra công việc : Ghim các chủ đề trò chuyện liên quan vào các công việc và dự án để các quyết định, tệp tin và các bước tiếp theo được tập trung tại một nơi

Tìm kiếm nhanh chóng : Sử dụng : Sử dụng Tìm kiếm kết nối để tìm câu trả lời trong các tài liệu, công việc và ứng dụng tích hợp, không cần phải chuyển qua các tab

Nắm bắt tình hình nhóm ngay lập tức: Teams Hub giúp bạn nắm rõ những việc đã hoàn thành, ai đang quá tải và cần điều chỉnh ở đâu, từ đó bạn có thể lập kế hoạch một cách tự tin

🧠 Thông tin thú vị: Hiện nay, hơn 3 triệu nhóm đang sử dụng ClickUp để thực hiện công việc hiệu quả hơn nhờ kiến thức tập trung, quy trình làm việc hiệu quả và tính năng trò chuyện tập trung giúp thay thế những phiền nhiễu bằng động lực làm việc.

Lập kế hoạch trước khi di chuyển

Trước khi bắt đầu xuất dữ liệu, việc chuẩn bị kỹ lưỡng sẽ giúp quá trình di chuyển dữ liệu diễn ra suôn sẻ. Một cuộc kiểm tra nhanh, một vài quyết định về những gì cần chuyển sang và một cấu trúc không gian làm việc rõ ràng sẽ giúp tiết kiệm hàng giờ làm việc và giúp nhóm của bạn duy trì đà phát triển.

Kiểm tra dữ liệu dự án Microsoft Project của bạn

Liệt kê những gì bạn thực sự đang sử dụng trong Microsoft Project hiện nay: lịch trình đang hoạt động, bảng tài nguyên, lịch và các chế độ xem quan trọng.

Bạn có thể so sánh các tệp kế hoạch hiện tại với các tệp đã lưu trữ hoặc đã hoàn thành, địa điểm dữ liệu dự án (các mối quan hệ phụ thuộc, ràng buộc, đường cơ sở) và các trường cần giữ lại. Ngoài ra, hãy đánh dấu các công thức, lịch tùy chỉnh và tiện ích bổ sung mà bạn đang sử dụng để có thể lập kế hoạch tương đương trong ClickUp.

Quyết định nên di chuyển hay xây dựng lại

Không phải mọi thứ đều cần chuyển sang, đúng không? Vì vậy, bạn có thể chuyển các công việc đang hoạt động và lịch sử chính thức, trong khi bỏ lại các bản nháp thử nghiệm.

Xuất các thông tin cần thiết (WBS, ngày tháng, mối quan hệ phụ thuộc, người được giao nhiệm vụ) và tái tạo các chế độ xem hoặc báo cáo phức tạp ngay trong ClickUp, nơi chúng sẽ dễ dàng duy trì hơn. Đây cũng là thời điểm lý tưởng để chuẩn hóa cách đặt tên, thống nhất chủ sở hữu và loại bỏ các kế hoạch trùng lặp.

📮ClickUp Insight: Hơn 60% số người tham gia khảo sát của chúng tôi dành hơn một giờ mỗi ngày để gõ phím, và 36,75% thường xuyên cảm thấy khó chịu hoặc đau nhức ở tay. Mệt mỏi do gõ phím không chỉ là một tác dụng phụ khó chịu của cách công việc của chúng ta. Đó là kẻ giết chết năng suất. Nhưng điều này rất dễ khắc phục. Tính năng Chuyển giọng nói thành văn bản của ClickUp Brain GPT là lối tắt giúp bạn có một ngày làm việc hiệu quả hơn. Ghi âm các cập nhật, ý tưởng hoặc ghi chú cuộc họp mà không cần dùng tay, giúp cổ tay (và sự tập trung) của bạn được nghỉ ngơi.

Thiết lập cấu trúc Không gian Làm việc ClickUp của bạn

Bạn cần thiết lập cấu trúc phân cấp để các dữ liệu nhập vào được đặt đúng vị trí:

Không gian: Các bộ phận hoặc sáng kiến (ví dụ: PMO, Sản phẩm, Phục vụ khách hàng) với các quyền truy cập và quy tắc riêng

Thư mục: Các chương trình hoặc dự án lớn (ví dụ: “Ra mắt quý 3” hoặc “Triển khai – ACME”) để nhóm các công việc có liên quan lại với nhau

Danh sách công việc: Các công việc có thể thực hiện hoặc phân chia giai đoạn (ví dụ: Khám phá, Xây dựng, Kiểm thử người dùng), đây là nơi chứa hầu hết nội dung MPP

Trường Tùy chỉnh và trạng thái: Tạo các trường tương ứng (Số, Menu thả xuống, Người) và sao chép tên các giai đoạn thành các trạng thái (ví dụ: Đang lên kế hoạch, Đang thực hiện, Bị chặn, Đã hoàn thành) để dữ liệu của bạn được đồng bộ hóa một cách chính xác từ tệp CSV hoặc nhập trực tiếp

Dễ dàng tổ chức Không gian Làm việc ClickUp của bạn với phân cấp dự án gọn gàng của ClickUp

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Chỉ cần mở tệp xuất ra trong Excel hoặc Sheets để sắp xếp lại tên cột, chuyển công thức thành giá trị và đồng bộ định dạng ngày tháng. Bạn cũng có thể kiểm tra xem người được giao nhiệm vụ có khớp với người dùng ClickUp hay không. Nguồn dữ liệu càng gọn gàng, quá trình nhập dữ liệu sẽ càng dễ dàng hơn.

Hướng dẫn chuyển đổi từng bước từ MS Project sang ClickUp

Dưới đây là hướng dẫn chi tiết từng bước về cách chuyển đổi từ Microsoft Project sang ClickUp và chuyển từ phần mềm bảng tính hiện tại của bạn chỉ trong vài giây.

Bước 1 — Xuất tệp dự án Microsoft Project

Bạn có thể xuất dự án sang Excel khi quản lý Microsoft Project trên web.

Đầu tiên, gửi tệp chứa thông tin chi tiết về dự án cho các bên liên quan bên ngoài

Sau đó, tạo các báo cáo và biểu đồ tương ứng

Hãy đảm bảo lưu trữ các bản sao dự án để phục vụ cho việc kiểm toán và tuân thủ quy định

Cuối cùng, hãy in bản sao của dự án

Khi mở tệp Excel, bạn sẽ thấy một tab có tên “Công việc dự án”. Ở phần trên cùng, tab này tóm tắt các thông tin chính của dự án, bao gồm tên dự án, người quản lý dự án, ngày bắt đầu và ngày kết thúc, thời lượng thực hiện, và tỷ lệ hoàn thành. Nó cũng hiển thị ngày xuất dữ liệu. Dưới phần tóm tắt đó, bạn sẽ thấy một bảng chứa tất cả thông tin chi tiết về dự án.

Bước 2 — Làm sạch tệp CSV cho ClickUp

Trước khi nhập dữ liệu, hãy chỉnh sửa nhanh tệp để đảm bảo nó được nhập vào Không gian Làm việc ClickUp của bạn một cách gọn gàng. Chuẩn hóa tên cột để khớp với các trường bạn sẽ tạo (Chủ sở hữu, Mức độ ưu tiên, Chi phí), chuyển đổi công thức thành giá trị và đảm bảo ngày bắt đầu/ngày kết thúc sử dụng cùng một định dạng.

Bạn có thể tách các ô được lựa chọn nhiều thành các mục nhập riêng biệt, giữ các mối quan hệ phụ thuộc dưới dạng ID rõ ràng và xác nhận email của người được giao nhiệm vụ khớp với người dùng thực.

Bước 3 — Nhập dữ liệu của bạn vào ClickUp

Khi tệp CSV của bạn đã được sắp xếp gọn gàng, hãy nhập nó vào Không gian Làm việc ClickUp của bạn bằng công cụ Nhập bảng tính. Tải lên tệp bạn đã xuất từ Microsoft Project (CSV/Excel hoạt động rất tốt), sau đó ánh xạ từng cột vào các trường nhiệm vụ ClickUp hoặc Trường Tùy chỉnh ClickUp — người được giao, trạng thái, ngày bắt đầu/ngày kết thúc, nỗ lực, chi phí và hơn thế nữa.

Thiết lập Trường Tùy chỉnh trong ClickUp

Bạn cũng sẽ chọn vị trí lưu trữ mọi thứ trong Cấu trúc phân cấp (chọn một Không gian, thả vào một Thư mục và tạo Danh sách mục tiêu) để các dự án của bạn không bị dồn vào một đống duy nhất. Tính năng xem trước trực tiếp giúp bạn phát hiện các sai lệch trước khi quá trình nhập dữ liệu diễn ra, đảm bảo quá trình di chuyển dữ liệu diễn ra suôn sẻ.

Nếu bạn đang nhập cấu trúc từ MS Project vào ClickUp, hãy thêm một cột “Path” đơn giản (ví dụ: [Nhiệm vụ cha, Công việc con A]). Công cụ nhập sẽ tự động gắn các công việc con cấp 1 vào nhiệm vụ cha tương ứng để duy trì mối quan hệ trong quá trình di chuyển, và bạn có thể nhanh chóng thêm các cấp độ sâu hơn hoặc các mối phụ thuộc sau đó.

Bạn cũng có thể khởi chạy công cụ nhập từ cài đặt Không gian Làm việc: mở mục Nhập/Xuất, chọn Bảng tính, xác nhận định dạng ngày (Y-M-D là định dạng phổ biến), và ánh xạ các trường trên màn hình “Ánh xạ trường”.

Một danh sách công việc “Nhập bảng tính” tạm thời sẽ được tạo tự động; từ đó, bạn có thể nhóm lại, phân công lại hoặc chỉnh sửa hàng loạt các công việc theo nhu cầu. Kết quả cuối cùng: tất cả dữ liệu quan trọng của bạn sẽ được chuyển đến đúng nơi, trên đúng nền tảng, sẵn sàng để đội ngũ của bạn quản lý và triển khai.

Bước 4 — Tái tạo các mối quan hệ phụ thuộc của dự án MS Project trong ClickUp

Tạo liên kết giữa các công việc, tài liệu và mối quan hệ phụ thuộc để truy cập mọi thứ bạn cần tại một nơi duy nhất.

Sau khi nhập dữ liệu, hãy khôi phục logic sắp xếp thứ tự mà bạn đã sử dụng trong Microsoft Project bằng cách sử dụng các mối quan hệ phụ thuộc trong các nhiệm vụ ClickUp.

Mở bất kỳ công việc nào đã được di chuyển và thêm Mối quan hệ để đánh dấu xem công việc đó đang Chặn công việc khác hay đang Chờ công việc đó — phản ánh các chuỗi hoàn thành-để-bắt đầu mà bạn đã sử dụng trong MS Project

Thêm nhiều người được giao nhiệm vụ khi cần thiết và đừng quên các cột mốc quan trọng để các cột mốc giai đoạn luôn hiển thị rõ ràng trong các dự án của bạn

Để đảm bảo lịch trình chính xác, hãy bật tính năng "Reschedule Dependencies " để các thay đổi về ngày tháng được tự động điều chỉnh qua các công việc liên kết; khi ngày của công việc ở giai đoạn trước thay đổi, các mục ở giai đoạn sau sẽ tự động điều chỉnh theo tình hình mới thay vì bị lệch.

Sau đó, bạn có thể xem lại mạng lưới trong chế độ xem Gantt hoặc Lịch, xác nhận các trạng thái có hợp lý hay không và khắc phục bất kỳ lỗ hổng nào xuất hiện trong quá trình chuyển đổi

Nếu kế hoạch của bạn liên quan đến nhiều bộ phận, hãy nhóm các công việc có liên quan vào Không gian (Space) và Thư mục (Folder) phù hợp để việc chuyển giao giữa các nhóm và quy trình làm việc dễ dàng quản lý trong một Không gian Làm việc ClickUp duy nhất. Kết quả là cùng một logic mà bạn đã mô hình hóa trong công cụ của Microsoft, nay được triển khai trên một nền tảng duy nhất mà đội ngũ của bạn có thể duy trì hàng ngày.

Bước 5 — Nhập các dòng thời gian, cột mốc và nguồn lực

Đã đến lúc tái thiết lập cấu trúc dự án của bạn bằng cách thêm các dòng thời gian, cột mốc quan trọng và phân công nguồn lực trong ClickUp.

Sử dụng chế độ xem Gantt hoặc chế độ xem Dòng thời gian để lập bản đồ trực quan lịch trình dự án của bạn, đảm bảo tất cả các mốc thời gian và sản phẩm đầu ra quan trọng đều được tính đến. Đánh dấu các công việc quan trọng là các cột mốc để làm nổi bật các điểm kiểm tra then chốt, và phân công nguồn lực bằng cách thêm thành viên nhóm vào các công việc hoặc công việc con.

Điều này không chỉ phản ánh kế hoạch MS Project ban đầu của bạn mà còn tận dụng các tính năng hợp tác của ClickUp, giúp bạn dễ dàng theo dõi tiến độ và điều chỉnh khối lượng công việc khi dự án phát triển.

Bước 6 — Tái tạo quy trình làm việc của dự án MS Project trong ClickUp

Để chuyển đổi hoàn toàn quy trình quản lý dự án của bạn, hãy cài đặt các quy trình làm việc trong ClickUp sao cho phản ánh các giai đoạn trong MS Project.

Tùy chỉnh trạng thái công việc để phù hợp với quy trình của nhóm bạn (chẳng hạn như Việc cần làm, Đang thực hiện, Đang xem xét, Đã xong) và sử dụng các tính năng tự động hóa để tối ưu hóa các thao tác lặp đi lặp lại như thay đổi trạng thái hoặc gửi thông báo. Bạn cũng có thể sắp xếp danh sách công việc và thư mục để phản ánh cấu trúc quy trình làm việc trước đây, đảm bảo việc chuyển giao công việc diễn ra suôn sẻ cho nhóm của bạn.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Bạn cũng có thể sử dụng ClickUp Brain để tóm tắt các chủ đề bình luận sau khi di chuyển, giúp các nhà thiết kế và biên tập viên nắm rõ những thay đổi cụ thể khi chuyển từ phần mềm cũ sang phần mềm hiện tại. Biến các chủ đề bình luận thành danh sách kiểm tra gọn gàng với ClickUp Brain

Cấu hình sau khi di chuyển

Bạn đã hoàn thành quá trình chuyển đổi. Giờ đây, mục tiêu là đạt được sự minh bạch rõ ràng với ít bước thủ công hơn trong quản lý dự án hàng ngày. Dưới đây là cách bạn có thể thực hiện điều đó:

Thiết lập chế độ xem

Sắp xếp các công việc nhóm theo trạng thái trong chế độ xem bảng Kanban

Bắt đầu từ những kiến thức cơ bản và làm chủ chúng. Sử dụng nhiệm vụ ClickUp ở chế độ xem dạng danh sách để theo dõi chi tiết, bảng Kanban của ClickUp, biểu đồ Gantt của ClickUp để theo dõi dòng thời gian và các mối quan hệ phụ thuộc, và Lịch ClickUp để quản lý lịch trình.

Sử dụng chế độ xem Lịch của ClickUp để quản lý lịch trình

Bạn có thể tùy chỉnh chế độ xem ở cấp độ Không gian, Thư mục hoặc Danh sách để mỗi đối tượng — quản lý dự án, lãnh đạo hoặc các bên liên quan — chỉ nhìn thấy những thông tin quan trọng. Đồng bộ hóa trạng thái, cột mốc quan trọng và người phụ trách để dữ liệu nhập vào hiển thị rõ ràng ngay từ ngày đầu tiên, giúp bạn nhanh chóng theo dõi tiến độ trên các dự án.

Tạo bảng điều khiển cho báo cáo PMO

Với Bảng điều khiển ClickUp, bạn có thể tổng hợp các chỉ số về khối lượng công việc, dòng thời gian, tình trạng và ngân sách tại một nơi duy nhất.

Quản lý khối lượng công việc và trạng thái công việc thông qua Bảng điều khiển ClickUp

Bạn có thể thêm các tiện ích về ngày đáo hạn, theo dõi thời gian và nguồn lực để làm nổi bật các rủi ro và tiến độ. Ngoài ra, bạn có thể lọc theo Không gian, Thư mục hoặc Danh sách công việc, và tạo các chế độ xem dành cho khách hàng khi cần hiển thị thông tin bên ngoài một cách nhẹ nhàng mà không cần tiết lộ mọi tệp hoặc trường dữ liệu. Đây chính là phòng điều khiển mà bộ phận Quản lý Dự án (PMO) của bạn mong muốn từ công cụ trước đây.

Dưới đây là chia sẻ của Dayana Mileva, Giám đốc Tài khoản tại Pontica Solutions, về ClickUp:

“Tôi đang tìm kiếm một nền tảng quản lý dự án, và tôi đã tìm thấy nền tảng tốt nhất. Ngay lập tức, tôi cảm thấy ClickUp có thể giải quyết tất cả các vấn đề của chúng tôi và tạo ra các giải pháp sáng tạo, mang lại lợi ích cho chúng tôi theo những cách mà tôi thậm chí chưa từng tưởng tượng. ”

Thêm các quy trình tự động hóa để giảm bớt công việc thủ công

Tính năng Tự động hóa của ClickUp cho phép bạn tạo các quy tắc đơn giản để tự động thực hiện các tác vụ duy trì công việc — tự động phân công khi trạng thái thay đổi, gửi lời nhắc trước hạn chót hoặc điều chỉnh ngày khi các phụ thuộc thay đổi.

Tạo và quản lý các quy trình tự động hóa với ClickUp Automations

Tích hợp với các ứng dụng hàng ngày của bạn (ví dụ như thông báo trên Slack hoặc cập nhật Bảng chuyển giao) để các cập nhật diễn ra ngay tại nơi mọi người thường sử dụng. Theo thời gian, bạn có thể điều chỉnh các quy tắc để phù hợp với quy trình làm việc đang thay đổi của mình.

Kích hoạt ClickUp Brain để quản lý dự án

ClickUp Brain bổ sung một lớp thông minh vào Không gian Làm việc ClickUp của bạn, giúp nhóm của bạn dành ít thời gian hơn cho các công việc quản trị và nhiều thời gian hơn để hoàn thành công việc. Nó biến các cập nhật rời rạc thành thông tin chi tiết rõ ràng, tự động hóa các bước thường xuyên và đảm bảo các quy trình làm việc liên chức năng luôn đồng bộ.

Những cách chính mà ClickUp Brain giúp nâng tầm dự án của bạn

Hỏi ClickUp Brain để nhận bản tóm tắt ngắn gọn về Danh sách công việc, thư mục hoặc không gian và xem các rào cản, tiến độ và các bước tiếp theo chỉ trong vài giây

Rất phù hợp cho các cuộc họp standup, đánh giá của các bên liên quan hoặc kiểm tra giữa sprint khi bạn đang chuyển khỏi MS Dự án và cần sự tương thích nhanh chóng

Báo cáo và bảng điều khiển được hỗ trợ bởi AI

Thêm thẻ AI vào Bảng điều khiển ClickUp để tự động tạo bản tóm tắt hàng tuần, cuộc họp đứng của nhóm và bản tổng quan tình hình

Sử dụng các lời nhắc có mục tiêu để hiển thị các chỉ số KPI và xu hướng từ dữ liệu dự án của bạn, nhờ đó bạn sẽ không cần phải tổng hợp thủ công hay xuất bảng tính/xử lý tệp CSV.

Quản lý công việc tự động hóa

Hãy để ClickUp Brain soạn thảo công việc từ ghi chú, đề xuất người được giao công việc, đặt mức độ ưu tiên và điền vào các cột quan trọng như trạng thái, ngày tháng hoặc mức độ nỗ lực

Chuyển đổi các chủ đề thảo luận dài thành danh sách công việc để các dự án của bạn hoàn thành đúng phạm vi mà không cần sự hỗ trợ liên tục

Autopilot & Super Agents

Cấu hình Autopilot Agents để theo dõi các tín hiệu rủi ro (quá hạn, thiếu người chịu trách nhiệm, cột mốc thời gian bị trễ) và thực hiện hành động

Sử dụng Super Agents cho các quy trình nhiều bước: đăng tóm tắt tình trạng hàng tuần, nhắc nhở chủ sở hữu về các trường còn thiếu hoặc cập nhật trạng thái khi các phụ thuộc thay đổi. Theo dõi các mẫu như công việc bị chặn hoặc công việc chưa được phân công. Tự động hóa lời nhắc nhở về thời hạn và các cổng đánh giá. Tóm tắt các xu hướng để cải tiến liên tục trên toàn nền tảng

Trợ lý ghi chú AI & quản lý kiến thức

Kích hoạt AI Notetaker để ghi lại các cuộc họp (Zoom, Teams, Google Meet, v.v.), chuyển thành văn bản và tạo ra các bản tóm tắt định hướng hành động mà bạn có thể liên kết với các công việc

Hỏi ClickUp Brain về các ghi chú, quy trình tiêu chuẩn (SOP) hoặc tài liệu (Docs) để tìm kiếm và truy xuất thông tin bổ sung nhanh chóng, sau đó tạo các tác vụ theo dõi chỉ trong một bước

Những sai lầm thường gặp khi di chuyển cần tránh

Ngay cả khi đã chuẩn bị kỹ lưỡng, một vài trục trặc nhỏ là điều bình thường. Dưới đây là các giải pháp nhanh chóng mà bạn có thể áp dụng ngay lập tức.

Công việc trùng lặp: Khi một tệp xuất được nhập hai lần, các bản sao sẽ xuất hiện. Trong chế độ xem Xem dạng danh sách, hãy nhóm theo tên công việc để phát hiện các bản sao, sau đó sử dụng Thanh công cụ thao tác hàng loạt để xóa chúng cùng một lúc

Thiếu Trường Tùy chỉnh: Nếu một trường không được chuyển sang, thường là do vấn đề ánh xạ. Mở lại trình nhập, ánh xạ lại các cột CSV của bạn với các Trường Tùy chỉnh của ClickUp, và chỉ nhập lại bảng tính bị ảnh hưởng. Lưu ánh xạ đã sửa chữa dưới dạng Nếu một trường không được chuyển sang, thường là do vấn đề ánh xạ. Mở lại trình nhập, ánh xạ lại các cột CSV của bạn với các Trường Tùy chỉnh của ClickUp, và chỉ nhập lại bảng tính bị ảnh hưởng. Lưu ánh xạ đã sửa chữa dưới dạng mẫu quản lý dự án để sử dụng cho các lần thực hiện sau này

Lỗi gán người dùng: Các mục chưa được gán thường có nghĩa là địa chỉ email của tài khoản Microsoft không khớp với ClickUp. Hãy xác minh chính xác các địa chỉ email, sau đó gán hàng loạt cho đúng người dùng. Lưu bảng tra cứu email-người dùng trong một bảng tính phụ trợ trong quá trình chuyển đổi

Các mối quan hệ phụ thuộc bị gián đoạn: Các công việc tiền đề từ MS Project sẽ không được chuyển tự động. Hãy xây dựng lại bằng tính năng Mối quan hệ phụ thuộc hoặc Mối quan hệ trong ClickUp, sau đó xác minh lại dòng thời gian trong biểu đồ Gantt. Thêm một ghi chú ngắn trong mô tả công việc để giải thích mối liên kết này nhằm giảm bớt sự nhầm lẫn.

Cấu trúc bị mất: Nếu các công việc được đặt sai địa điểm, hãy kéo chúng vào thư mục hoặc Danh sách công việc đúng, sau đó điều chỉnh địa điểm mục tiêu của trình nhập trước khi chạy lần tiếp theo. Điều này giúp “tất cả dữ liệu” được sắp xếp gọn gàng khi bạn chuyển từ công cụ cũ sang nền tảng mới

👀 Bạn có biết: Các tệp của bạn được mã hóa trong quá trình truyền tải và khi lưu trữ. Nếu bạn gặp phải các trở ngại khó giải quyết, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ hoặc chuyên gia di chuyển chuyên dụng — đặc biệt là khi bạn cần tích hợp Outlook hoặc các công cụ Microsoft khác cùng với ClickUp.

Các phương pháp hay nhất để chuyển đổi thành công

Việc di chuyển dữ liệu nên được thực hiện như một dự án ngắn hạn và được quản lý tốt để bạn có thể duy trì đà phát triển và giúp các nhà quản lý dự án tự tin làm việc trong Không gian Làm việc ClickUp của bạn. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết để chuyển đổi từ Microsoft Project mà không gặp bất ngờ.

✅ Bắt đầu từ quy mô nhỏ với một dự án thử nghiệm bằng cách nhập một danh sách trước tiên, xác minh các bản đồ, sau đó mở rộng sang các dự án lớn hơn

✅Gán các cột vào Trường Tùy chỉnh ngay từ đầu (bao gồm các ô chọn, số và người dùng) và ghi chép lại mọi lựa chọn để nhóm của bạn có thể tham khảo sau này

✅ Đồng bộ hóa ngày tháng trước khi nhập để ngày bắt đầu và ngày đáo hạn hiển thị nhất quán trên các chế độ xem và Lịch

✅ Giữ nguyên cấu trúc phân cấp một cách có chủ đích và quyết định những gì sẽ là công việc chính so với công việc con, đồng thời sử dụng tính năng Mối quan hệ ở những nơi có các hàng được liên kết

✅ Giữ các tệp gần với công việc và di chuyển các tệp đính kèm vào các công việc để bối cảnh đi kèm với tài liệu

✅Chỉ tạo lại các chế độ xem mà mọi người sử dụng ; lưu trữ phần còn lại để giảm bớt sự lộn xộn ngay từ ngày đầu tiên

✅ Thay thế các công thức bằng các quy trình tự động hóa đơn giản và chỉ định rõ người chịu trách nhiệm; kiểm tra các điều kiện kích hoạt trong môi trường thử nghiệm

✅Thiết lập các quy tắc với các trường bắt buộc khi thay đổi trạng thái, người được giao nhiệm vụ mặc định và quy ước đặt tên cho từng Không gian/Thư mục

Khi nhập bất kỳ công cụ nào vào ClickUp, hãy thực hiện giai đoạn chạy song song trong 10–14 ngày. Trong trường hợp này, hãy để Microsoft Dự án ở chế độ chỉ đọc và ghi lại phản hồi trong ClickUp Tài liệu để hoàn thiện quy trình.

Đào tạo nhóm về ClickUp

Việc chuyển đổi từ MS Project sang ClickUp là một thay đổi lớn đối với nhóm của bạn, và việc đào tạo hiệu quả là yếu tố thiết yếu để đảm bảo quá trình chuyển đổi diễn ra suôn sẻ. ClickUp cung cấp nhiều tài nguyên và chương trình có cấu trúc để giúp nhóm của bạn nhanh chóng thích nghi và tận dụng tối đa nền tảng này:

ClickUp University : Đây là một trung tâm học tập tương tác với các khóa học, hội thảo đào tạo trực tiếp và hội thảo trực tuyến theo yêu cầu. Các thành viên trong nhóm có thể theo dõi các lộ trình học tập được thiết kế riêng cho vai trò và mức độ kinh nghiệm của họ, hoàn thành các bài tập thực hành và nhận chứng chỉ. Những tài nguyên này rất lý tưởng cho cả người dùng mới và người dùng có kinh nghiệm.

Đào tạo nhóm trực tiếp và 1:1: ClickUp cung cấp các phiên đào tạo nhóm trực tiếp và các phiên tư vấn cá nhân với các chuyên gia tối ưu hóa quy trình làm việc . Các phiên này có thể đặc biệt hữu ích cho bạn, vì chúng có thể được tùy chỉnh để giải quyết các thay đổi cụ thể trong quy trình làm việc và các phương pháp hay nhất trên ClickUp.

Microsoft Project so với ClickUp (Bảng so sánh nhanh)

Dưới đây là so sánh nhanh giữa Microsoft Project và ClickUp:

Khả năng Microsoft Project ClickUp Hợp tác ✅ Hợp tác thời gian thực, giao công việc, chia sẻ tệp, đồng tác giả, đề cập. ✅ Hợp tác liền mạch trên các công việc, tài liệu, Bảng trắng, bình luận và trò chuyện. AI ✅ Sử dụng Copilot trong Planner để lập kế hoạch, lên lịch và đang theo dõi. ✅ ClickUp Brain, Trợ lý ghi chú AI, Thẻ AI để tóm tắt và cập nhật. Chế độ xem ✅ Bảng lưới/bảng, dòng thời gian, lịch, biểu đồ. ✅ Danh sách công việc, Bảng, Lịch, Biểu đồ Gantt, Dòng thời gian (và nhiều hơn nữa). Báo cáo ✅ Bảng điều khiển và biểu đồ trực quan theo thời gian thực. ✅ Bảng điều khiển với các thẻ hiển thị trạng thái, khối lượng công việc, thời gian và các chỉ số KPI tùy chỉnh. Quản lý tài nguyên ✅Phân công nhân sự cho các công việc và theo dõi sức chứa/phân bổ trong dự án ✅Theo dõi Khối lượng công việc, sức chứa, thời gian và phân tích nhóm thông qua Bảng điều khiển/Chế độ xem. Trang giá cả ✅Giá công khai được liệt kê trên trang giá của Microsoft Project ✅Giá công khai với gói Miễn phí vĩnh viễn và các gói trả phí.

Các tính năng của ClickUp có thể thay thế Microsoft Project một cách đáng tin cậy

Khi chuyển từ Microsoft Project sang ClickUp, bạn sẽ đạt được tốc độ và sự rõ ràng nhờ vào phạm vi tính năng phong phú trong Không gian Làm việc ClickUp. Dưới đây là cách các tính năng cốt lõi đó được chuyển đổi tương ứng.

Biểu đồ Gantt của ClickUp

Lập kế hoạch lịch trình dự án của bạn bằng chế độ xem Gantt của ClickUp

Lập kế hoạch dòng thời gian, trực quan hóa các mối quan hệ phụ thuộc và theo dõi các cột mốc quan trọng bằng biểu đồ Gantt mà không cần phải vật lộn với tệp tĩnh. Kéo để điều chỉnh lịch trình, lên lịch lại hàng loạt khi ngày thay đổi và giữ cho các công việc cha và con luôn đồng bộ. Các chế độ xem đường dẫn quan trọng, tiến độ và tài nguyên được tập trung tại một nơi, giúp quản lý dự án của bạn luôn minh bạch từ khi khởi động đến khi bàn giao.

Chế độ xem Khối lượng công việc

Xem sức chứa theo thời gian thực thay vì các bảng tính chụp nhanh. Nhóm theo người được giao nhiệm vụ hoặc nhóm, xem khối lượng công việc theo ước lượng thời gian và phát hiện ngay lập tức tình trạng phân bổ quá tải hoặc thiếu hụt. Khi công việc thay đổi hoặc người phụ trách thay đổi, chế độ xem sẽ cập nhật ngay lập tức — không cần xuất dữ liệu, không cần đối chiếu thủ công — để bạn có thể điều chỉnh lại trước khi dòng thời gian bị chậm trễ.

Các mối quan hệ phụ thuộc + Đường dẫn quan trọng

Di chuyển một công việc chặn và các mục phụ thuộc sẽ tự động điều chỉnh. Bật tính năng Đường dẫn quan trọng (Critical Path) để hiển thị chuỗi công việc chính xác quyết định ngày hoàn thành; tính năng Thời gian dự phòng (Slack) giúp hiển thị rõ ràng khoảng thời gian dự phòng trong lịch trình, giúp bạn đưa ra các quyết định cân nhắc hợp lý mà không cần phỏng đoán.

Bảng điều khiển

Tạo báo cáo trực tiếp, tùy chỉnh theo đối tượng thay vì các gói báo cáo tĩnh. Kết hợp các thẻ theo dõi trạng thái, theo dõi thời gian, khối lượng công việc, giờ làm việc tính phí, rủi ro và nhiều hơn nữa — trên các dự án, nhóm hoặc khách hàng. Bảng điều khiển sẽ trở thành trung tâm điều khiển thời gian thực để ra quyết định, thay vì một nghi thức hàng tuần là xuất và ghép dữ liệu từ các công cụ khác.

ClickUp Brain hỗ trợ quản lý dự án

Hãy để AI xử lý các công việc lặt vặt. ClickUp Brain tóm tắt trạng thái dự án, soạn thảo các bản cập nhật, đánh dấu các rủi ro và nhắc nhở người chịu trách nhiệm — tất cả đều dựa trên bối cảnh từ các công việc, tài liệu và dòng thời gian của bạn. Bạn sẽ có các cuộc họp hàng ngày nhanh hơn, việc bàn giao công việc rõ ràng hơn và ít bất ngờ hơn, để nhóm của bạn có thể tập trung vào việc hoàn thành công việc thay vì các công việc hành chính.

Tiến tới với ClickUp

Bạn đã nắm được lộ trình để di chuyển dữ liệu một cách suôn sẻ: kiểm tra những gì quan trọng, quyết định những gì cần xây dựng lại, cài đặt một cấu trúc phân cấp rõ ràng, sắp xếp tệp CSV, nhập dữ liệu, sau đó kết nối lại các dòng thời gian và mối quan hệ phụ thuộc. Từ đó, đồng bộ hóa báo cáo, tự động hóa các bước định kỳ và duy trì tính hiển thị của dự án để nhóm của bạn có thể hoàn thành công việc mà không gặp trở ngại.

Điểm mấu chốt là Không gian Làm việc ClickUp thống nhất giúp giảm thiểu tình trạng sử dụng quá nhiều công cụ và làm cho quá trình chuyển đổi trở nên dễ dự đoán, nhờ đó công việc không bị gián đoạn trong khi bạn chuyển đổi hệ thống.

Nếu yêu cầu của bạn bao gồm quyền sở hữu rõ ràng và lịch trình đáng tin cậy, ClickUp cung cấp cho bạn một nền tảng duy nhất để lập kế hoạch, hợp tác và triển khai. Hãy dùng thử ClickUp miễn phí để bắt đầu chuyển các công việc đang hoạt động trong quá trình chuyển đổi.

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Các vấn đề thường gặp bao gồm tác vụ trùng lặp, Trường Tùy chỉnh không khớp, sự chênh lệch định dạng ngày (bắt đầu/kết thúc), các mối quan hệ phụ thuộc bị ngắt kết nối, người được giao nhiệm vụ bị thiếu (không khớp email) và phân cấp bị mất. Bạn có thể ngăn chặn hầu hết các vấn đề này bằng cách dọn dẹp tệp CSV, ánh xạ các trường một cách cẩn thận, giữ nguyên đường dẫn giữa công việc con cha và công việc con, đồng thời xác thực dòng thời gian trong biểu đồ Gantt.

Nhiều nhóm tự thực hiện việc di chuyển dữ liệu mà không tốn thêm chi phí bằng cách sử dụng công cụ nhập bảng tính của ClickUp. Chi phí chính của bạn là thời gian nội bộ. Các dự án triển khai quy mô lớn có thể sử dụng các đối tác hoặc dịch vụ tùy chọn; các khoản phí này thay đổi tùy theo phạm vi. Giá kế hoạch ClickUp thông thường được tính riêng.

Đối với hầu hết các đội nhóm, câu trả lời là có. ClickUp cung cấp giải pháp quản lý dự án toàn diện từ đầu đến cuối với các tính năng như biểu đồ Gantt, Quản lý Khối lượng Công việc, Bảng Điều khiển, tự động hóa và trí tuệ nhân tạo (ClickUp Brain), cùng với các Trường Tùy chỉnh linh hoạt và chế độ xem đa dạng trong một Không gian Làm việc ClickUp. Đối với các nhu cầu quản lý dự án và danh mục đầu tư (PPM) rất chuyên biệt, nên thử nghiệm trước để xác nhận tính phù hợp.