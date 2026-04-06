Cách triển khai quản lý quy trình làm việc truyền thông một cách dễ dàng

Chỉ cần một lần phê duyệt bị bỏ lỡ cũng có thể làm hỏng đợt ra mắt, ngay cả khi công việc sáng tạo của bạn rất tốt.

Một nghiên cứu của Adobe trên hơn 1.600 nhà tiếp thị cho thấy 96% trong số họ nhận thấy nhu cầu về nội dung đã tăng ít nhất gấp đôi trong hai năm qua, với 62% cho biết nhu cầu này đã tăng gấp 5 lần hoặc hơn.

Khi quy trình làm việc truyền thông của bạn trải rộng trên các ổ đĩa chia sẻ và nhiều nền tảng, các quy trình thủ công sẽ gia tăng. Chu kỳ đánh giá của bạn bị chậm lại, và bạn phải dành quá nhiều thời gian cho các công việc hành chính thay vì tập trung vào việc nâng cao chất lượng sáng tạo.

Quản lý quy trình làm việc truyền thông cung cấp cho bạn một hệ thống để lập kế hoạch, sản xuất, quản lý tài sản và phê duyệt. Khi kết hợp tự động hóa quy trình làm việc truyền thông, bạn có thể bắt đầu tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại và các công việc hành chính thường ngày như chuyển giao và cập nhật trạng thái

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ thảo luận về những gì quản lý quy trình làm việc truyền thông bao gồm, tại sao nó lại quan trọng, các giai đoạn cốt lõi và cách xây dựng từng bước.

🧠 Bạn có biết? Tiêu chuẩn IPTC Photo Metadata được thiết kế để chứa thông tin mô tả và bản quyền kèm theo các tệp hình ảnh. Loại metadata này là lý do chính giúp các nhóm truyền thông có thể theo dõi quyền sử dụng và lịch sử tài sản mà không cần dựa vào trí nhớ.

Quản lý quy trình làm việc truyền thông là gì?

Quản lý quy trình làm việc truyền thông là hệ thống quản lý quy trình làm việc giúp duy trì sự liên tục của quy trình truyền thông từ giai đoạn yêu cầu đến kết quả. Hệ thống này biến “công việc sáng tạo đang thực hiện” thành một quy trình có thể lặp lại, giúp các nhóm lập kế hoạch, sản xuất, đánh giá, phân phối và rút kinh nghiệm từ hiệu suất mà không bị mất dấu các phiên bản, phê duyệt hoặc tài sản.

Trên thực tế, quản lý quy trình làm việc truyền thông thường bao gồm:

Xếp thứ tự công việc: Xác định thứ tự công việc và các mối quan hệ phụ thuộc để đảm bảo không có nội dung nào được phát hành trước khi các bước kiểm tra cần thiết được thực hiện

Quy trình nội dung: Tiêu chuẩn hóa các giai đoạn như: bản tóm tắt → sản xuất → chỉnh sửa → xem xét → phê duyệt → xuất bản → báo cáo để tiến độ luôn được hiển thị rõ ràng

Quản lý phiên bản: Kiểm soát các phiên bản để trình chỉnh sửa và các bên liên quan luôn xem xét đúng tệp

Lưu trữ tài sản: Tập trung các tệp để các nhóm có thể nhanh chóng tìm thấy các tài sản mới nhất đã được phê duyệt, thường kèm theo siêu dữ liệu phong phú và siêu dữ liệu kỹ thuật

Chu kỳ đánh giá: Xác định ai sẽ đánh giá nội dung nào và theo thứ tự nào, để phản hồi không bị phân tán qua email, trò chuyện và bình luận

Quy trình phân phối: Xây dựng các bước sẵn sàng cho từng kênh trên các nền tảng khác nhau để việc xuất bản được nhất quán và nhanh chóng hơn

Quản lý quyền: Theo dõi quyền sử dụng, quyền truy cập và các hạn chế về giấy phép để đảm bảo nội dung được sử dụng đúng cách

Phân tích sau khi ra mắt: Sử dụng dữ liệu hiệu suất để điều chỉnh kế hoạch, giúp các nhóm đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu và cải thiện chu kỳ tiếp theo

Các nhóm truyền thông hiện đại cần cấu trúc này vì môi trường truyền thông mặc định là đa định dạng. Một chiến dịch có thể yêu cầu nội dung video, âm thanh, tài sản mạng xã hội, quảng cáo trả phí, nội dung dài và đồ họa, mỗi loại đều có quy trình bàn giao và kiểm tra chất lượng riêng.

Adobe mô tả phương pháp tiếp cận toàn diện này là một “chuỗi cung ứng nội dung” kết nối các giai đoạn kế hoạch, tạo/lập nội dung, phân phối và đo lường.

🎥 Trước khi tiếp tục, bạn có thể muốn biết các doanh nghiệp đang sử dụng AI như thế nào trong quản lý quy trình làm việc.

📖 Xem thêm: Ý tưởng tự động hóa Google Trang tính cho quy trình làm việc của bạn

Tại sao quản lý quy trình làm việc truyền thông lại quan trọng

Quản lý truyền thông cung cấp cho các nhóm của bạn một phương thức để lập kế hoạch, sản xuất, xem xét và phân phối nội dung. Bạn không cần phải luôn phụ thuộc vào các quy trình thủ công, và quy trình làm việc này có thể mang lại kết quả mỗi lần thực hiện.

✅ Đây là lý do tại sao quản lý quy trình làm việc truyền thông lại quan trọng:

Giảm bớt gánh nặng về phối hợp, giúp các nhóm dành nhiều thời gian hơn cho việc sáng tạo

Nếu bạn luôn lo lắng về các tệp tin rải rác và các bản cập nhật không có kế hoạch, việc phối hợp có thể làm giảm thời gian sản xuất. Chỉ mục Xu hướng Công việc của Microsoft cho thấy nhân viên trung bình dành 57% thời gian để giao tiếp và 43% để sáng tạo.

Tương tự, 62% người được hỏi cho biết họ dành quá nhiều thời gian để tìm kiếm thông tin. Quản lý quy trình làm việc truyền thông hiệu quả giúp giảm thiểu điều này bằng cách giúp các công việc, tệp tin, phản hồi và quyết định dễ dàng tìm kiếm và xử lý hơn.

📖 Xem thêm: Cách sử dụng Google Trang tính cho quản lý dự án

Giảm rủi ro khi triển khai khi nhiều hàm cùng tham gia vào cùng một công việc

Sự chậm trễ thường xuất phát từ việc chuyển giao công việc giữa các nhóm khác nhau. Các nhóm này bao gồm trình chỉnh sửa, bộ phận thương hiệu, pháp lý và tiếp thị, đặc biệt là khi các bên liên quan bên ngoài cần phê duyệt công việc.

Gartner báo cáo rằng chỉ 55% các đợt ra mắt sản phẩm diễn ra đúng lịch trình, trong khi 45% bị trì hoãn ít nhất một tháng. Một quy trình quản lý quy trình làm việc rõ ràng giúp bạn đảm bảo quá trình sản xuất và phê duyệt luôn đồng bộ với lịch trình ra mắt.

Giảm thiểu sự lãng phí chi phí do phải làm lại và việc thực hiện không nhất quán

Khi quy trình làm việc không rõ ràng, các nhóm sẽ phải lặp lại công việc và chỉnh sửa lại các tài nguyên đã được “hoàn thành”.

Viện Quản lý Dự án (PMI) báo cáo rằng 11,4% khoản đầu tư bị lãng phí do hiệu suất dự án kém.

Tự động hóa quy trình làm việc truyền thông có thể giảm thiểu những tổn thất đó bằng cách chuẩn hóa quy trình phân phối và giảm thiểu các công việc lặp đi lặp lại không góp phần nâng cao chất lượng sáng tạo.

Giữ cho quyền, siêu dữ liệu và quản trị hoạt động hiệu quả, không chỉ trên lý thuyết

Trong hoạt động truyền thông, quyền sử dụng và siêu dữ liệu quyết định những gì bạn có thể xuất bản và nơi bạn có thể xuất bản. Chúng cũng quyết định tốc độ mà các nhóm có thể tìm thấy phiên bản chính xác của một tài sản.

Các quy trình làm việc thường phải đối mặt với những thách thức đặc thù liên quan đến việc tổ chức siêu dữ liệu và quản lý quyền, cùng với khả năng tìm kiếm. Chúng kết hợp nhiều loại phương tiện truyền thông từ nhiều nguồn khác nhau, và việc tích hợp các kiểm tra này vào hệ thống sẽ giúp đảm bảo tốc độ phân phối đồng thời giảm thiểu rủi ro thương hiệu.

📖 Xem thêm: Cách tự động hóa quy trình bằng AI

Các giai đoạn chính của quy trình làm việc truyền thông hiệu quả cao

Một quy trình làm việc truyền thông hiệu quả cao kết nối các giai đoạn kế hoạch, sản xuất, phê duyệt, phân phối và phân tích trong một hệ thống duy nhất. Dưới đây là các giai đoạn chính của quy trình này:

Tiếp nhận và thống nhất: Ghi nhận yêu cầu, mục tiêu, đối tượng, yêu cầu về kênh và các hạn chế, sau đó xác định rõ “đã xong” có nghĩa là gì trước khi bắt đầu sản xuất

Lập kế hoạch và sắp xếp thứ tự công việc: Xác định quy trình, người chịu trách nhiệm, các mối phụ thuộc, dòng thời gian và nguồn lực để các nhóm hợp tác hiệu quả hơn, giảm thiểu các tình huống phải xử lý gấp vào phút chót

Sản xuất và tạo/lập: Sản xuất các tài sản trên nhiều định dạng, bao gồm video, âm thanh, nội dung mạng xã hội, quảng cáo trả phí, nội dung dài và đồ họa, thường được thực hiện bởi các nhóm làm việc từ xa

Chỉnh sửa và biên tập: Chuyển đổi các đầu vào thành bản thảo cuối cùng (ví dụ: biên tập các đoạn phim thô thành nội dung video), đồng thời đảm bảo tính nhất quán trong quy ước đặt tên và quy trình bàn giao

Chu kỳ xem xét và phê duyệt: Chuyển phản hồi đến các bên xem xét phù hợp (thương hiệu, pháp lý, khách hàng), kiểm soát phiên bản và khóa phê duyệt trước khi nội dung được phát hành

Lưu trữ tài sản và quản lý siêu dữ liệu: Tập trung các tệp, tệp đính kèm siêu dữ liệu phong phú (bao gồm siêu dữ liệu kỹ thuật khi cần thiết) và giúp các tài sản có thể tìm kiếm và tái sử dụng trong các quy trình làm việc trong tương lai.

Quản lý quyền và tuân thủ: Xác minh quyền sử dụng, quyền truy cập và điều khoản cấp phép, đặc biệt khi bạn tái sử dụng nội dung hiện có hoặc phân phối nội dung qua các khu vực và đối tác

Quy trình phân phối: Đăng tải lên các nền tảng khác nhau với các bước kiểm tra cụ thể cho từng kênh (định dạng, thông số kỹ thuật, chú thích, thẻ, đang theo dõi), hỗ trợ việc phân phối nội dung nhanh hơn mà không làm giảm chất lượng

Phân tích sau khi ra mắt và vòng phản hồi: Kết nối dữ liệu hiệu suất trở lại quy trình làm việc để bạn có thể đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu và thúc đẩy cải tiến liên tục trong chu kỳ sản xuất tiếp theo

📖 Xem thêm: Cách sử dụng Google Trang tính cho quản lý dự án

🧠 Bạn có biết? Trong một cuộc khảo sát của McKinsey, nhân viên cho biết “tích hợp liền mạch vào quy trình làm việc hiện có” là một trong những yếu tố hàng đầu giúp tăng cường việc sử dụng Trí tuệ nhân tạo thế hệ mới (Gen AI) trong công việc hàng ngày. Nói cách khác, mọi người muốn tự động hóa ngay trong hệ thống họ đang sử dụng, chứ không phải trong một công cụ khác.

Cách xây dựng hệ thống quản lý quy trình làm việc truyền thông (Mỗi bước)

Khi quy trình làm việc truyền thông của bạn trải rộng trên quá nhiều công cụ, bạn sẽ phải quản lý cả công việc và các giải pháp thay thế.

Các bản tóm tắt nằm trong tài liệu, việc phê duyệt diễn ra qua email, trong khi báo cáo lại nằm ở một nơi hoàn toàn khác. Sự phân tán công việc như vậy làm chậm quá trình sản xuất và khiến việc duy trì sự đồng bộ giữa các nhóm trong cùng một dự án trở nên khó khăn hơn. Sự phân tán của AI lại thêm một lớp phức tạp nữa. 75% nhân viên sử dụng các công cụ AI không liên kết với nhau mà không có sự giám sát, làm tăng rủi ro và làm mất đi bối cảnh.

Đây chính là nơi ClickUp, một không gian làm việc AI tích hợp, có thể hỗ trợ nhóm của bạn. ClickUp cung cấp một nền tảng duy nhất nơi các công việc, tài liệu, hợp tác và AI được kết nối chặt chẽ, giúp hệ thống quản lý quy trình làm việc truyền thông của bạn có thể mở rộng quy mô một cách hiệu quả.

Dưới đây là quy trình từng bước để xây dựng hệ thống quản lý quy trình làm việc truyền thông của bạn:

1. Lập bản đồ các quy trình hiện tại của bạn và xác định các điểm nghẽn

Bắt đầu bằng cách theo dõi một tài sản thực tế từ khi tiếp nhận đến khi xuất bản. Theo dõi nơi các tệp được chuyển đi, nơi phản hồi xuất hiện và nơi quá trình chuyển giao bị chậm lại.

📌 Ví dụ: Một yêu cầu video được gửi đến dưới dạng tin nhắn Slack, bản tóm tắt được tái tạo trong tài liệu, trình chỉnh sửa xuất hai phiên bản từ Adobe Premiere Pro, sau đó khách hàng xem nhầm liên kết vì không ai biết bản cắt nào là bản cuối cùng.

Hãy thể hiện quy trình làm việc hiện tại của bạn dưới dạng bản đồ trực quan, bao gồm:

Nơi yêu cầu được gửi đến (bản tóm tắt sáng tạo, email, cổng thông tin khách hàng)

Ai chịu trách nhiệm cho từng giai đoạn (nhà sản xuất, trình chỉnh sửa, thương hiệu, pháp lý)

Những trường hợp quản lý phiên bản không hiệu quả (xuất bản trùng lặp, đặt tên không rõ ràng, bình luận rải rác)

Ở những nơi thường xuyên xảy ra sự chậm trễ (chu kỳ xem xét, chậm trễ trong việc lấy tài nguyên, tắc nghẽn trong quá trình phê duyệt)

Mẹo chuyên nghiệp: Nếu bạn sử dụng ClickUp Bảng trắng cho bước lập bản đồ quy trình, bạn có thể biến bản đồ quy trình thành công việc thực tế bằng cách chuyển các bước chính thành Nhiệm vụ ClickUp, để kế hoạch không bị tách biệt trong một bộ slide riêng.

📖 Xem thêm: Cách tự động hóa Google Trang tính bằng AI

2. Tiêu chuẩn hóa quy trình làm việc cho từng loại nội dung truyền thông (video, đồ họa, bài viết dài, quảng cáo)

Một quy trình làm việc hiếm khi phù hợp với mọi trường hợp. Việc cắt giảm quảng cáo trả phí có các bước kiểm tra khác với bài viết blog dài, và một tập podcast có các yếu tố phụ thuộc khác với một carousel trên mạng xã hội.

Tiêu chuẩn hóa theo loại phương tiện truyền thông giúp bạn giảm bớt các quy trình thủ công mà không bắt buộc mọi nhóm phải tuân theo cùng một hệ thống cứng nhắc.

Xây dựng các quy trình làm việc chuẩn hóa trong ClickUp bằng cách tạo một Space hoặc thư mục chuyên dụng, sau đó cài đặt các trạng thái tùy chỉnh (ví dụ: “Soạn thảo”, “Xem xét”, “Đã lên lịch”, “Đã xuất bản”) cho các công việc ở cấp Danh sách công việc để phù hợp với các loại nội dung truyền thông cụ thể

Cấu trúc phân cấp của ClickUp bao gồm Spaces, thư mục, danh sách công việc và công việc giúp tiêu chuẩn hóa quy trình làm việc

Tạo quy trình làm việc cơ bản cho từng loại nội dung bằng cách:

Các thông tin đầu vào cần thiết (hướng dẫn sáng tạo, các yêu cầu về thương hiệu, thông số kỹ thuật, quyền sử dụng)

Các bước kiểm tra chất lượng (kiểm tra chất lượng video, chèn phụ đề, kiểm tra định dạng cho các nền tảng khác nhau)

Yêu cầu về siêu dữ liệu (siêu dữ liệu phong phú, siêu dữ liệu kỹ thuật, thẻ chiến dịch, thẻ kênh)

Trong ClickUp, các nhà quản lý sản xuất thường phân tách các quy trình bằng cách sử dụng Spaces, Thư mục hoặc Danh sách công việc, để nội dung video, quảng cáo và các công việc dài hạn đều có lộ trình nhất quán trong khi vẫn được quản lý trên cùng một nền tảng.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Cài đặt một trung tâm vận hành truyền thông duy nhất với ClickUp for Media . Tối ưu hóa quy trình làm việc của nhóm truyền thông với ClickUp Thiết lập truyền thông của ClickUp giúp bạn quản lý và theo dõi các chiến dịch tại một nơi duy nhất. Nhờ đó, quy trình làm việc của bạn sẽ nhất quán trên các định dạng và giữa các bên liên quan. Bạn có thể hiển thị cùng một quy trình làm việc theo nhiều cách khác nhau và đảm bảo báo cáo hiệu suất luôn gắn liền với quá trình sản xuất. Quản lý quy trình làm việc của bạn ở chế độ xem Lịch, Xem dạng danh sách hoặc Bảng (cùng với hơn 10 chế độ xem tùy chỉnh) để các nhà quản lý sản xuất và nhóm sáng tạo có thể theo dõi công việc theo định dạng phù hợp với họ

Bắt đầu nhanh hơn với các mẫu truyền thông như Lịch nội dung, Bài đăng trên mạng xã hội, Quản lý blog, YouTube, Lịch quảng cáo và Theo dõi chiến dịch

Theo dõi tiến độ triển khai và khối lượng công việc trên Bảng điều khiển ClickUp bằng hơn 50 tiện ích để luôn hiển thị tiến độ và hiệu suất mà không cần phải theo dõi trạng thái thủ công

📖 Xem thêm: Công cụ tích hợp blog

3. Xác định vai trò và trách nhiệm (sáng tạo, pháp lý, thương hiệu, tiếp thị)

Hầu hết các sự chậm trễ trong quy trình làm việc đều xuất phát từ việc không rõ ràng về quyền sở hữu. Khi không ai biết ai là người có quyền sở hữu “phê duyệt cuối cùng” hoặc ai sẽ giải quyết các phản hồi mâu thuẫn, công việc sẽ bị đình trệ và các nhóm phải chỉnh sửa lại nhiều lần.

Xác định vai trò cho từng giai đoạn, bao gồm:

Ai là người tạo, ai là người xem xét và ai là người phê duyệt

Ai có quyền quyết định cuối cùng khi có mâu thuẫn trong phản hồi

Ai có thể xuất bản, đặc biệt khi liên quan đến quyền sử dụng hoặc giấy phép

Cách các bên liên quan bên ngoài (khách hàng, đối tác, các công ty quảng cáo) cung cấp phản hồi mà không bỏ qua quy trình

Chỉ định người chịu trách nhiệm cho từng công việc trong ClickUp Tasks

Trong ClickUp, bạn có thể chỉ định người chịu trách nhiệm chính cho từng công việc và chuyển các bình luận cụ thể thành các mục cần thực hiện.

Người chịu trách nhiệm công việc được chỉ định trong trường "Người được giao", trong khi các bình luận có thể được gán cho từng cá nhân, đảm bảo trách nhiệm bằng cách yêu cầu giải quyết trước khi công việc được đóng

Các chế độ xem chính bao gồm trang Bình luận được giao và thẻ “Được giao cho tôi”

📖 Xem thêm: Cách tự động hóa quy trình bằng AI

4. Thiết lập các mẫu cho bản tóm tắt và các bước xem xét

Khi các bản tóm tắt có sự khác biệt quá lớn, trình chỉnh sửa sẽ mất thời gian để tìm hiểu bối cảnh, còn nhà sản xuất lại phải tốn công sức để khắc phục những lỗ hổng có thể tránh được. Đây chính là lúc các mẫu có thể giúp duy trì tính nhất quán trong quá trình tiếp nhận, từ đó giảm thiểu việc phải làm lại sau này.

Tạo mẫu cho:

Bản tóm tắt sáng tạo (mục tiêu, đối tượng mục tiêu, định dạng, kênh phân phối, dòng thời gian)

Kịch bản video và danh sách cảnh quay (yêu cầu từng cảnh, lồng tiếng, nhu cầu về b-roll)

Bảng phân cảnh (khung hình khóa, hiệu ứng chuyển cảnh, lớp phủ bắt buộc)

Kiểm tra danh sách kiểm tra (kiểm tra thương hiệu, kiểm tra tuân thủ, kiểm tra định dạng theo từng nền tảng)

Các mẫu ClickUp có thể chuẩn hóa cách các yêu cầu được đưa vào quy trình làm việc của bạn, trong khi ClickUp Tài liệu có thể lưu trữ các kịch bản và bản nháp làm việc luôn được liên kết với cùng một dự án và các công việc của nó. Bạn cũng có thể biến một trong những quy trình làm việc thường dùng của mình thành mẫu cho nhóm của bạn.

📖 Xem thêm: Ví dụ về tự động hóa quy trình làm việc

5. Tập trung lưu trữ tài sản với các quy tắc đặt tên và quản lý phiên bản rõ ràng

Quản lý tài sản là yếu tố quyết định tốc độ quy trình làm việc. Nhiều tệp tin nằm rải rác trên các ổ đĩa và công cụ có thể dẫn đến chậm trễ trong việc xem xét và bỏ lỡ các cơ hội phân phối, đặc biệt là khi bạn tái sử dụng nội dung hiện có.

Cài đặt các quy tắc đơn giản mà toàn bộ nhóm của bạn tuân theo:

Quy ước đặt tên (kênh + chiến dịch + ngày + tỷ lệ khung hình + phiên bản)

Quy tắc phiên bản (điều gì được coi là “v1”, “v2” và “final”)

Quy tắc siêu dữ liệu (những trường nào phải tồn tại trước khi bắt đầu đánh giá)

Quy định về quyền (chủ sở hữu quyền sử dụng, điều khoản cấp phép, ghi chú về thời hạn)

Trong ClickUp, các tệp tin có thể được lưu trữ cùng với công việc chịu trách nhiệm về sản phẩm đầu ra, do đó các trình chỉnh sửa và người đánh giá không cần phải tìm kiếm trên các công cụ khác để tìm tệp đính kèm phù hợp và lịch sử quyết định mới nhất.

Mẹo chuyên nghiệp: Với các tích hợp của ClickUp và những lợi ích của Tìm kiếm AI Doanh nghiệp, bạn có thể nhập công việc từ bất kỳ công cụ nào đã kết nối như Figma, Google Drive và nhiều hơn nữa! Tìm kiếm trên toàn bộ công việc của bạn từ một nơi duy nhất bằng tính năng Tìm kiếm AI Doanh nghiệp trong ClickUp

Quá trình phê duyệt thường là điểm khiến các quy trình làm việc có khối lượng lớn bị chậm lại, đặc biệt khi việc xem xét diễn ra qua các chủ đề email, tin nhắn trò chuyện và bình luận trên các bản sao tệp khác nhau.

Hai bước giúp quy trình phê duyệt diễn ra suôn sẻ hơn:

✅ Giữ tệp đính kèm phản hồi với tài sản và gán bình luận cho chủ sở hữu phù hợp

Chu kỳ đánh giá sẽ bị gián đoạn khi phản hồi nằm rải rác ở quá nhiều địa điểm. Với tính năng ClickUp Proofing, người đánh giá có thể chú thích trực tiếp lên hình ảnh, tệp PDF và video được hỗ trợ ngay trên công việc, giúp trình chỉnh sửa nhận được phản hồi rõ ràng, cụ thể về địa điểm mà không cần phải đoán mò.

Chú thích các tệp đa phương tiện và PDF để hợp tác dễ dàng bằng tính năng Proofing trong ClickUp

Nó hỗ trợ việc gán bình luận, giúp phản hồi trở nên có thể thực hiện được.

ClickUp Proofing có thể giúp bạn:

Giữ phản hồi gắn liền với tài sản để các trình chỉnh sửa không phải tìm kiếm các giải thích bổ sung qua nhiều công cụ khác nhau

Giảm thiểu các vòng sửa đổi bằng cách ghi lại các nhận xét chính xác ngay trong quá trình xem xét, chứ không phải sau khi đã hoàn thành

Tăng tốc quá trình phê duyệt khi khách hàng và người đánh giá nội bộ đưa ra nhận xét trong bối cảnh cụ thể

✅ Tự động hóa việc chuyển giao để công việc được chuyển tiếp khi trạng thái thay đổi

Hầu hết các nhóm đều gặp khó khăn trong việc chuyển tiếp các bước phê duyệt và cập nhật trạng thái, và một lượng lớn thời gian sản xuất bị tiêu tốn vào việc phối hợp. Tính năng Tự động hóa của ClickUp tự động hóa các công việc liên quan đến công việc bằng cách sử dụng các điều kiện kích hoạt và hành động, đảm bảo quy trình làm việc tiếp tục tiến triển.

Tự động kích hoạt các hành động phù hợp và vận hành trơn tru với ClickUp tự động hóa

ClickUp cũng hỗ trợ các hành động tự động hóa dựa trên AI (như tạo cập nhật hoặc phân tích vào các trường), giúp các nhà quản lý sản xuất luôn cập nhật thông tin mà không cần thay đổi quy trình làm việc.

Với tính năng Tự động hóa của ClickUp, bạn có thể:

Tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại như chỉ định người đánh giá và nhắc nhở các bước tiếp theo

Giảm bớt công việc thủ công bằng cách kích hoạt thông báo và chuyển giao khi tài sản di chuyển qua các giai đoạn

Giữ cho quá trình phê duyệt diễn ra suôn sẻ bằng cách kết hợp tự động hóa với mô hình trạng thái nhất quán trong quy trình làm việc của bạn

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Giao phó các công việc lặp lại cho các Siêu đại lý ClickUp Giao phó mục tiêu, quy trình làm việc và những khó khăn của bạn một cách tự động cho các đồng nghiệp năng động với ClickUp Super Agents Các Super Agent của ClickUp hoạt động như những đồng nghiệp được hỗ trợ bởi AI ngay trong không gian làm việc của bạn. Bạn có thể kích hoạt chúng theo một số cách khác nhau, chẳng hạn như @đề cập đến chúng trong bình luận hoặc trò chuyện, giao công việc cho chúng, lên lịch để chúng chạy hoặc khởi chạy chúng thông qua các quá trình tự động hóa. Dưới đây là một số cách thực tế mà các nhóm sử dụng Super Agents cho quy trình làm việc truyền thông: Yêu cầu cung cấp thông tin còn thiếu và phân công công việc cho người chịu trách nhiệm phù hợp dựa trên quy trình của bạn

Tóm tắt các chủ đề bình luận dài thành một bản cập nhật ngắn gọn “điều gì đã thay đổi, điều gì đã được phê duyệt, bước tiếp theo là gì” để chuyển giao công việc không đồng bộ

Tạo danh sách kiểm tra rõ ràng để đảm bảo việc kiểm tra chất lượng được nhất quán giữa các phiên bản

Thiết lập các cuộc họp cập nhật theo lịch trình để đăng các bản cập nhật trạng thái trong Trò chuyện, giúp các trưởng nhóm sản phẩm không phải theo dõi cập nhật qua nhiều công cụ khác nhau

📖 Xem thêm: Các phần mềm tự động hóa hàng đầu để tăng năng suất

7. Tạo danh sách kiểm tra phân phối cho từng kênh

Phân phối không phải là “bước cuối cùng”. Mỗi nền tảng đều có các yêu cầu kỹ thuật, hạn chế về thời gian, nhu cầu theo dõi và các yêu cầu tuân thủ riêng. Hãy coi phân phối như một giai đoạn riêng biệt trong quy trình làm việc, kèm theo một danh sách kiểm tra đi kèm với mỗi sản phẩm đầu ra.

Bao gồm các kiểm tra kênh như:

Kiểm tra định dạng và thông số kỹ thuật (tỷ lệ khung hình, độ dài, kích thước tệp)

Chú thích, thẻ, hình thu nhỏ và liên kết

Đang theo dõi các yêu cầu (UTM, tính nhất quán trong đặt tên, lập bản đồ chiến dịch)

Xác minh quyền (nơi tài sản có thể được phát và trong bao lâu)

Trong ClickUp, bạn có thể tạo tệp đính kèm danh sách kiểm tra phân phối cho các công việc để các nhóm không phải dựa vào trí nhớ khi thời hạn gấp rút.

8. Tích hợp phân tích để định hướng cho chu kỳ sản xuất tiếp theo

Theo dõi tiến độ dự án với Bảng điều khiển ClickUp

Quản lý quy trình làm việc truyền thông nên giúp bạn đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu, chứ không chỉ đơn thuần là phát hành nội dung. Nếu phân tích nằm ngoài hệ thống, các nhóm sẽ lặp lại những gì họ cảm thấy quen thuộc thay vì những gì mang lại hiệu quả.

Theo dõi hai loại tín hiệu:

Các chỉ số quy trình làm việc: Thời gian chu kỳ theo giai đoạn, thời gian xử lý đánh giá, khối lượng công việc theo vai trò, các điểm tắc nghẽn theo loại phương tiện truyền thông

Các chỉ số hiệu suất: Kết quả kênh, các mẫu sáng tạo thành công, các định dạng có hiệu suất kém, các điểm sụt giảm

Bảng điều khiển ClickUp có thể tổng hợp tiến độ, khối lượng công việc và khả năng hiển thị quá trình triển khai vào một chế độ xem duy nhất, giúp các nhà quản lý sản xuất phát hiện các điểm tắc nghẽn và lập kế hoạch phân bổ nguồn lực trước khi đến hạn. Nhờ đó, bản yêu cầu công việc tiếp theo của bạn sẽ dựa trên dữ liệu thực tế, chứ không phải dựa trên phỏng đoán của nhóm.

Bạn muốn tạo bảng điều khiển tùy chỉnh của riêng mình? Hãy xem video hướng dẫn thiết lập nhanh này và tìm hiểu cách thiết lập Bảng điều khiển ClickUp của bạn:

📖 Xem thêm: Mẫu quản lý dự án miễn phí

Các phương pháp hay nhất để vận hành quy trình làm việc truyền thông một cách trơn tru

1. Tiêu chuẩn hóa quy trình tiếp nhận để quá trình sản xuất bắt đầu với các dữ liệu đầu vào hoàn thành

Khi các chi tiết công việc nằm rải rác trong các cuộc trò chuyện và thư mục chia sẻ, các nhóm sẽ mất thời gian để đối chiếu các quyết định và phản hồi.

McKinsey Global Institute phát hiện ra rằng việc cải thiện giao tiếp và chia sẻ kiến thức có thể nâng cao năng suất của nhân viên làm việc tương tác từ 20% đến 25%, và đây chính xác là điều mà một hệ thống quản lý quy trình làm việc được vận hành tốt hỗ trợ. Tiêu chuẩn hóa việc tiếp nhận dữ liệu để quá trình sản xuất bắt đầu với các đầu vào hoàn thành

📌 Ví dụ: Một khách hàng yêu cầu “nội dung video ngắn”, nhưng không ai xác nhận tỷ lệ khung hình, lời kêu gọi hành động (CTA), yêu cầu về thương hiệu, hay liệu nội dung hiện có có thể được tái sử dụng hay không, nên nhóm phải chỉnh sửa lại hai lần trong thời hạn gấp rút.

Sử dụng danh sách kiểm tra tiếp nhận nhất quán cho mọi yêu cầu:

Xác định mục tiêu, đối tượng và chỉ số thành công

Ghi nhận các yêu cầu theo kênh trên các nền tảng khác nhau

Xác nhận các thông số kỹ thuật của sản phẩm đầu ra, bao gồm các yêu cầu về chất lượng video

Ghi lại các hạn chế về quyền sử dụng và bất kỳ sự phê duyệt nào cần thiết

Tệp đính kèm tài nguyên tham chiếu và siêu dữ liệu phong phú (chiến dịch, sản phẩm, khu vực)

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Tiêu chuẩn hóa và tự động hóa quy trình tiếp nhận nội dung sáng tạo bằng ClickUp Forms. Bạn có thể tùy chỉnh chúng theo thương hiệu của mình, thêm logic điều kiện và thiết lập các quy trình tự động hóa để chuyển đổi phản hồi thành công việc. ClickUp Biểu mẫu giúp chuẩn hóa và tự động hóa quy trình tiếp nhận nội dung sáng tạo của bạn

2. Xem metadata và quyền sở hữu như dữ liệu quy trình làm việc

Trong lĩnh vực truyền thông, metadata không phải là công việc lặt vặt. Đây chính là yếu tố giúp quản lý tài sản trở nên dễ tìm kiếm và an toàn khi phân phối. Việc kiểm tra quyền và giấy phép cũng trở nên nhanh chóng hơn khi được tích hợp vào quy trình làm việc.

Dưới đây là một phương pháp thực tiễn mà bạn có thể áp dụng:

Xác định các trường bắt buộc (chiến dịch, kênh, chủ sở hữu, khu vực, thời hạn)

Tách biệt các yêu cầu về siêu dữ liệu kỹ thuật cho nội dung video (định dạng, thời lượng, codec) khỏi siêu dữ liệu mô tả (chủ đề, sản phẩm, đối tượng)

Hãy biến việc kiểm tra quyền thành một bước bắt buộc trước khi nội dung được “phê duyệt” hoặc “lên lịch”

📖 Xem thêm: Công cụ quản lý dự án

3. Giữ phản hồi kết nối với tài sản để bảo vệ các chu kỳ đánh giá

Quá trình đánh giá sẽ bị chậm lại khi phản hồi nằm rải rác ở quá nhiều nơi: chuỗi email, tin nhắn trò chuyện, bình luận trên các phiên bản tệp khác nhau và những “ghi chú nhanh” không bao giờ được ghi lại dưới dạng công việc.

Một quy trình phê duyệt có cấu trúc nhằm xác định ai phê duyệt nội dung nào, theo thứ tự nào, bao gồm cả các bên liên quan nội bộ và bên ngoài.

📌 Ví dụ: Một nhà sản xuất chia sẻ bản xuất mới, nhưng một bên liên quan lại xem lại liên kết của tuần trước, và trình chỉnh sửa thực hiện các thay đổi trên bản cắt sai.

Dưới đây là quy trình đánh giá hiệu quả hơn mà bạn có thể áp dụng:

Đặt một “tệp nguồn” cho mỗi sản phẩm đầu ra và một người quản lý để quản lý phiên bản

Đặt khung thời gian đánh giá theo vai trò (thương hiệu, pháp lý, khách hàng)

Yêu cầu “yêu cầu thay đổi” phải là tệp đính kèm vào phiên bản đúng

4. Làm rõ quyền sở hữu và quyền ra quyết định

Các nhóm sáng tạo hợp tác hiệu quả nhất khi các quyết định rõ ràng. Nếu ai cũng có thể bình luận nhưng không ai có thể quyết định, công việc sẽ bị đình trệ.

Định nghĩa:

Mỗi sản phẩm đầu ra có một người chịu trách nhiệm

Mỗi giai đoạn chỉ cần một người phê duyệt cuối cùng (thương hiệu, pháp lý, khách hàng)

Xác định rõ các quy tắc xử lý khi có xung đột trong phản hồi

Một chính sách về ý kiến đóng góp từ các bên liên quan bên ngoài để đảm bảo quy trình không bị bỏ qua

Điều này đặc biệt quan trọng khi nhiều sản phẩm được triển khai song song và các nhóm làm việc cùng nhau qua các múi giờ khác nhau.

5. Tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại; giữ lại các bước cần sự phán đoán của con người

Tự động hóa quy trình làm việc truyền thông phát huy hiệu quả nhất khi loại bỏ các công việc lặp đi lặp lại và thường nhật không góp phần nâng cao chất lượng sáng tạo: nhắc nhở, phân công nhiệm vụ, cập nhật trạng thái và chuyển giao giữa các giai đoạn. Hãy để con người đảm nhận các công việc đòi hỏi sự phán đoán cao (hướng dẫn sáng tạo, phê duyệt cuối cùng và các quyết định liên quan đến thương hiệu).

📌 Ví dụ: Mỗi khi một công việc chuyển sang trạng thái “Sẵn sàng để xem xét”, ai đó sẽ phải gắn thẻ người xem xét, gửi tin nhắn và cập nhật trình theo dõi theo cách thủ công, sau đó lặp lại công việc thủ công tương tự cho giai đoạn tiếp theo.

Dưới đây là một số cơ hội tự động hóa phổ biến mà bạn có thể thử:

Chỉ định người xem xét tiếp theo khi trạng thái thay đổi

Thông báo cho các bên liên quan khi tệp đã sẵn sàng

Áp dụng danh sách kiểm tra khi tạo công việc

Tiến hành công việc sau khi được phê duyệt mà không cần phải theo dõi thủ công

📖 Đọc thêm: Phần mềm không gian làm việc tích hợp tốt nhất để tập trung hóa công việc của bạn

Những điểm nghẽn thường gặp (và cách khắc phục)

Nếu bạn đang điều hành hoạt động sản xuất quy mô lớn với các nhóm làm việc từ xa và các bên liên quan bên ngoài, mục tiêu là tập trung công việc và giảm bớt các công việc lặp đi lặp lại. Tuy nhiên, các điểm nghẽn trong hệ thống quản lý quy trình làm việc truyền thông có thể làm giảm năng suất của các quy trình. Dưới đây là những điểm nghẽn phổ biến nhất, cùng với các cách để bạn có thể khắc phục chúng.

Những khoảng trống nhỏ dẫn đến việc phải làm lại và làm chậm năng suất sản xuất

Các điểm nghẽn trong quy trình làm việc truyền thông thường bắt nguồn từ các bản tóm tắt không đầy đủ. Việc thiếu quyền sử dụng, metadata kỹ thuật không rõ ràng hoặc không có định nghĩa về “hoàn thành” buộc các trình chỉnh sửa phải chạy đua để thu thập thông tin trong thời hạn gấp rút.

Các mẫu ClickUp giúp bạn chuẩn hóa cách công việc được đưa vào quy trình làm việc, để mỗi yêu cầu đều bắt đầu với cùng một cấu trúc và kỳ vọng. Mỗi yêu cầu đều bao gồm hướng dẫn sáng tạo cho việc sản xuất nội dung và các sản phẩm đầu ra, cùng với các bước đánh giá.

✅ Đây là cách các mẫu ClickUp hỗ trợ:

Tiêu chuẩn hóa các bản tóm tắt sáng tạo để các chi tiết quan trọng (định dạng, mục tiêu, đối tượng, phê duyệt) được ghi nhận ngay từ đầu

Giảm thiểu việc làm lại bằng cách đảm bảo mọi dự án đều bắt đầu với cùng một danh sách kiểm tra và các bước đánh giá

Tăng năng suất bằng cách tái sử dụng các cấu trúc đã được kiểm chứng thay vì phải xây dựng lại tài liệu và công việc từ đầu

Những lỗ hổng trong khả năng hiển thị quy trình làm việc gây ra sự nhầm lẫn và việc chuyển giao công việc không đáng tin cậy

Quá trình sáng tạo bị đình trệ khi nhóm không có cái nhìn toàn diện về trạng thái dự án.

Thường xuyên xảy ra tình trạng các nhóm làm việc kém hiệu quả hơn vì họ sử dụng nhiều công cụ khác nhau, dẫn đến thông tin bị phân tán.

Danh sách công việc ClickUp cung cấp cho bạn một cách thức có cấu trúc để vận hành quy trình làm việc dưới dạng các đường ống. Mỗi công việc sẽ trải qua các giai đoạn rõ ràng, và các trạng thái tùy chỉnh phản ánh quy trình thực tế của bạn (ví dụ: “bản tóm tắt đã được phê duyệt”, “chỉnh sửa”, “đánh giá nội bộ”, “đánh giá của khách hàng”, “đã lên lịch”, “đã xuất bản”).

Cấu trúc này đặc biệt quan trọng trong các quy trình làm việc phức tạp, nơi nhiều định dạng được phát hành song song. Các chế độ xem cho phép các nhóm hình dung cùng một quy trình theo những cách khác nhau (Danh sách công việc dành cho quản lý sản xuất, Bảng dành cho luồng theo giai đoạn, Lịch dành cho phân phối), đồng thời duy trì một nguồn thông tin duy nhất cho các công việc, tệp tin và tiến độ.

✅ Dưới đây là cách Danh sách công việc ClickUp có thể hỗ trợ bạn:

Xây dựng các quy trình nội dung để mỗi tài sản đều có lộ trình trạng thái và người chịu trách nhiệm rõ ràng

Giữ địa điểm công việc luôn hiển thị khi các nhóm chuyển đổi giữa Chế độ xem Xem dạng danh sách và Chế độ xem Bảng để theo dõi quá trình sản xuất

Nâng cao tính dự đoán bằng cách làm rõ trạng thái “tiến độ đang thực hiện, tiến độ đang xem xét và tiến độ đã được phê duyệt” thay vì để ngầm hiểu

Việc lập kế hoạch rời rạc dẫn đến sự thiếu đồng bộ trong quá trình sản xuất

Xem tất cả các kế hoạch và chiến lược của bạn tại một nơi duy nhất với ClickUp Bảng trắng

Các nhóm thường lên ý tưởng ở một nơi và thực hiện ở một nơi khác. Trong quá trình chuyển giao, “hướng đi đã được phê duyệt” bị pha loãng, và bạn phải thực hiện thêm nhiều vòng chỉnh sửa chỉ để quay lại với những gì mọi người đã thống nhất ban đầu.

Bảng trắng ClickUp giúp giảm thiểu sự thiếu liên kết đó bằng cách cho phép bạn lập kế hoạch trực quan và chuyển đổi trực tiếp các mục trên bảng trắng thành công việc, đồng thời nhúng các công việc và tài liệu vào khung vẽ.

Tính năng này của ClickUp đặc biệt hữu ích khi các nhóm sáng tạo cần lập kế hoạch chi tiết cho các chuỗi câu chuyện và các đợt phát hành. Bạn có thể vẽ bản đồ quy trình sản xuất và chuyển đổi ghi chú thành công việc đồng thời kết nối các mối quan hệ phụ thuộc (ví dụ: “kịch bản cuối cùng” trước “ghi âm lồng tiếng”).

✅ Đây là cách ClickUp Bảng trắng có thể hỗ trợ dự án của bạn:

Chuyển các mục từ phiên brainstorming thành công việc để quá trình sản xuất bắt đầu từ một hướng đã được phê duyệt, thay vì những ghi chú rời rạc

Giữ cho các bên liên quan đồng bộ bằng cách kết nối kế hoạch với các tài liệu thực thi (công việc, tài liệu)

Hỗ trợ các quy trình làm việc phức tạp bằng cách hiển thị các mối quan hệ phụ thuộc và quyền sở hữu từ giai đoạn kế hoạch

📖 Xem thêm: Phần mềm tự động hóa tiếp thị tốt nhất

Soạn thảo kịch bản khiến các nhóm phải xem xét phiên bản sai

Tích hợp tài liệu và công việc của bạn với ClickUp Docs

Kịch bản và thông số kỹ thuật thay đổi nhanh chóng. Nếu chúng nằm rải rác trong các tệp riêng lẻ, người khác dễ dàng xem lại bản nháp cũ hoặc trình chỉnh sửa có thể dựa vào hướng dẫn lỗi thời được trích từ nội dung hiện có.

ClickUp Docs giúp lưu trữ kịch bản và ghi chú sản xuất gần hơn với công việc. Nó cũng hỗ trợ chuyển đổi văn bản bình luận được đánh dấu thành công việc, đồng thời gán bình luận để các quyết định trở thành các công việc có thể theo dõi.

Điều này rất hữu ích khi người đánh giá để lại phản hồi cần được chuyển thành công việc có cấu trúc thay vì chỉ là những ghi chú rời rạc.

✅ ClickUp Tài liệu giúp bạn:

Hợp tác đồng thời liên kết các mục hành động với các công việc sản xuất

Sử dụng Docs Hub để sắp xếp và tìm kiếm các kịch bản, hướng dẫn và ghi chú chiến dịch

Giảm bớt các công việc hành chính bằng cách chuyển các quyết định thành công việc thay vì phải nhập lại chúng ở nơi khác

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Giữ cho các kịch bản và thông số kỹ thuật luôn có thể tìm kiếm được với Docs Hub của ClickUp. Sắp xếp, tìm kiếm và tạo thêm tài liệu từ một địa điểm tập trung với Docs Hub của ClickUp Khi kịch bản, danh sách cảnh quay và ghi chú thương hiệu nằm rải rác trong các tệp riêng lẻ, các trình chỉnh sửa thường phải làm việc dựa trên hướng dẫn đã lỗi thời. Docs Hub cung cấp cho nhóm của bạn một nơi trung tâm để tổ chức và tạo tài liệu (Docs) và wiki, bao gồm quyền truy cập cho khách vào những nội dung được chia sẻ với họ. Dưới đây là cách bạn có thể tận dụng Docs Hub của ClickUp: Lưu trữ kịch bản, bản tóm tắt sáng tạo và hướng dẫn đánh giá dưới dạng tài liệu và wiki để các nhóm luôn tham khảo nguồn thông tin mới nhất

Sắp xếp tài liệu theo chiến dịch, khách hàng hoặc định dạng để bối cảnh luôn gắn liền với cùng một dự án

Chia sẻ các tài liệu phù hợp với các bên liên quan bên ngoài để phản hồi luôn phù hợp với các yêu cầu đã được phê duyệt

📖 Xem thêm: Các công cụ tăng năng suất tốt nhất

Những lỗ hổng thông tin làm chậm quá trình ra quyết định và gây ra sự thiếu nhất quán trong việc thực thi

Nhận các bản tóm tắt chi tiết và thông tin chi tiết từ không gian làm việc của bạn với ClickUp Brain

Trong quy trình làm việc truyền thông có khối lượng lớn, sự chậm trễ thường xuất phát từ việc thiếu bối cảnh. Một người cần bản tóm tắt mới nhất đã được phê duyệt, trong khi người khác cần làm rõ những thay đổi so với lần xem xét trước. Nếu thông tin đó bị phân tán khắp các công cụ và chủ đề thảo luận, các nhóm sẽ mất thời gian tìm kiếm thay vì tập trung vào việc tiến hành công việc.

ClickUp Brain hoạt động như một lớp AI theo ngữ cảnh trên toàn bộ không gian làm việc của bạn, nơi nó có thể trả lời các câu hỏi và tóm tắt công việc quan trọng dựa trên cấu trúc công việc của bạn. Đối với các nhóm, nó cũng giúp giảm thiểu sự mở rộng không kiểm soát của AI bằng cách giữ việc sử dụng AI trong một nền tảng duy nhất với các quyền truy cập và biện pháp bảo mật thống nhất.

✅ Đây là cách ClickUp Brain có thể hỗ trợ bạn:

Tóm tắt các chủ đề bình luận dài thành các bản cập nhật rõ ràng, sẵn sàng cho các bên liên quan, để quá trình đánh giá diễn ra suôn sẻ mà không cần phải viết lại cùng một bản tóm tắt nhiều lần

Giảm thiểu việc trao đổi qua lại trong các chu kỳ xem xét bằng cách tạo các bản tóm tắt ngắn gọn về “những thay đổi” và danh sách công việc tiếp theo dành cho trình chỉnh sửa và người phê duyệt

Hỗ trợ các yêu cầu về quản trị thông qua các biện pháp kiểm soát liên quan đến tuân thủ và xử lý dữ liệu khi có sự tham gia của các bên liên quan bên ngoài và tài sản nhạy cảm

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Tăng tốc quá trình đánh giá với ClickUp Brain MAX. Sử dụng giọng nói của bạn để ghi lại tóm tắt và bản ghi chi tiết với ClickUp Brain MAX Trong sản xuất khối lượng lớn, sự chậm trễ thường xuất phát từ việc truy xuất thông tin chậm chạp. ClickUp Brain MAX, với bộ tính năng AI phong phú, giúp nâng cao năng suất của nhóm và đảm bảo bạn luôn có quyền truy cập vào thông tin mới nhất. Dưới đây là tổng quan nhanh về cách ClickUp Brain MAX có thể hỗ trợ bạn: Ghi lại ghi chú đánh giá bằng giọng nói với Talk to Text khi bạn đang xem các đoạn cắt hoặc đánh giá tài nguyên, sau đó chuyển chúng thành các bản cập nhật văn bản rõ ràng

Tìm tệp, quyết định hoặc chủ đề bình luận mới nhất đã được phê duyệt bằng cách sử dụng Tìm kiếm Doanh nghiệp , bao gồm các câu trả lời được trích dẫn để xác nhận nhanh hơn bao gồm các câu trả lời được trích dẫn để xác nhận nhanh hơn

Giảm bớt việc trao đổi qua lại bằng cách yêu cầu Brain MAX tổng hợp hoạt động công việc và phản hồi thành một bản cập nhật “các bước tiếp theo” duy nhất dành cho trình chỉnh sửa và người đánh giá

Chuyển đổi giữa các mô hình AI khác nhau như ChatGPT, Gemini hoặc Claude để nhận được các kết quả khác nhau phù hợp với yêu cầu của bạn

Biến quy trình làm việc truyền thông của bạn thành một hệ thống vận hành có thể lặp lại

Quá trình sản xuất khối lượng lớn sẽ bị gián đoạn khi các bản tóm tắt, tệp tin, phản hồi và phê duyệt bị phân tán ở quá nhiều nơi. Điều này gây ra sự chậm trễ và phải làm lại trong cả quá trình lập kế hoạch và sản xuất.

Nếu bạn muốn vận hành toàn bộ quy trình làm việc trên một nền tảng duy nhất, ClickUp được thiết kế dành riêng cho mô hình hoạt động đó. ClickUp for Media Teams hỗ trợ các quy trình làm việc có thể tùy chỉnh để quản lý nội dung truyền thông tại một nơi duy nhất, trong khi ClickUp Proofing giúp gắn phản hồi vào tệp đính kèm, nhờ đó các trình chỉnh sửa không còn phải mất thời gian giải mã các bình luận trên nhiều công cụ khác nhau.

Thêm ClickUp Brain vào, bạn sẽ có một lớp AI trên toàn bộ không gian làm việc để trích xuất thông tin bối cảnh từ các công việc và tài liệu khi bạn cần câu trả lời nhanh chóng.

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Quản lý quy trình làm việc truyền thông là cách bạn vận hành quy trình làm việc truyền thông từ khâu tiếp nhận đến báo cáo bằng cách sử dụng một quy trình rõ ràng để sắp xếp thứ tự các công việc, quản lý tệp tin, kiểm soát phiên bản, điều phối các chu kỳ đánh giá và phối hợp phân phối. Nó biến các quy trình thủ công rời rạc thành một hệ thống có thể lặp lại, hỗ trợ sản xuất khối lượng lớn mà không làm mất bối cảnh.

Quy trình làm việc truyền thông giúp các nhóm sáng tạo mở rộng quy mô bằng cách biến các công việc lặp lại thành các quy trình có thể dự đoán được. Khi các giai đoạn, quyền sở hữu và quy trình phê duyệt được thống nhất, các nhóm sẽ dành ít thời gian hơn cho các công việc hành chính (theo dõi trạng thái, tìm kiếm liên kết và giải thích lại bối cảnh) và nhiều thời gian hơn cho công việc sáng tạo. Điều này cũng giúp phát hiện các điểm nghẽn sớm hơn và cải thiện hiệu suất theo thời gian.

Hầu hết các nhóm đều sử dụng kết hợp các công cụ quản lý quy trình làm việc truyền thông: một nền tảng quản lý quy trình làm việc cho các công việc, chuyển giao và phê duyệt, cùng với hệ thống quản lý tài sản kỹ thuật số (DAM) để tổ chức và phân phối tệp tin trên quy mô lớn. Các nhóm cũng có thể sử dụng một không gian Làm việc AI tích hợp như ClickUp để quản lý toàn bộ quy trình làm việc truyền thông và luôn cập nhật thông tin.

Tự động hóa quy trình làm việc truyền thông hoạt động hiệu quả nhất khi bạn tập trung vào việc phối hợp các công việc thường xuyên. Sử dụng các quy trình làm việc tự động để chỉ định người xem xét tiếp theo, thông báo cho các bên liên quan, cập nhật trạng thái và áp dụng danh sách kiểm tra khi một công việc chuyển sang giai đoạn mới. Nhiều hệ thống tự động hóa quy trình làm việc hoạt động dựa trên các sự kiện kích hoạt và hành động, do đó quy trình sẽ tự động tiến triển khi có sự thay đổi.

Quản lý tài sản kỹ thuật số chủ yếu tập trung vào thư viện, tức là cách bạn tổ chức và phân phối tệp tin. Quản lý quy trình làm việc với nội dung tập trung vào quy trình xung quanh các tệp tin đó: cách công việc được tạo ra, chỉnh sửa, xem xét, phê duyệt, xuất bản và đo lường. Trên thực tế, nhiều nhóm sử dụng cả hai phương pháp này cùng nhau.