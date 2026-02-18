9 Lựa chọn thay thế tốt nhất cho Zencoder AI trong năm [năm]

Bạn biết cảm giác đó: AI giúp bạn viết mã nhanh hơn, nhưng sau đó bạn phải dành cả giờ đồng hồ để sửa chữa những phần "gần đúng".

Đó là lý do tại sao việc chọn một giải pháp thay thế cho Zencoder AI không chỉ dừng lại ở bản nháp đầu tiên: phản hồi về Yêu cầu Hợp nhất (PR), các bản sửa lỗi và liệu nhóm của bạn có còn tin tưởng vào kết quả đầu ra hay không.

Sự đánh đổi này quan trọng vì việc áp dụng AI đã trở thành xu hướng chính. Trong cuộc khảo sát Nhà phát triển 2025 của Stack Overflow, 84% người tham gia cho biết họ đang sử dụng hoặc có kế hoạch sử dụng các công cụ AI trong quy trình phát triển của mình.

Vậy câu hỏi thực sự là bạn cần loại trợ giúp nào: một công cụ lập trình AI có thể làm việc trên nhiều tệp tin hay một trợ lý lập trình AI cung cấp các đề xuất mã nguồn có ngữ cảnh trong trình chỉnh sửa của bạn trên nhiều ngôn ngữ lập trình.

Hướng dẫn này phân tích các lựa chọn thay thế tốt nhất cho Zencoder AI, các tính năng chính của chúng và cách chúng thực sự phù hợp trong các quy trình phát triển phần mềm thực tế.

9 lựa chọn thay thế tốt nhất cho Zencoder AI trong nháy mắt

Dưới đây là tổng quan nhanh về các lựa chọn thay thế hàng đầu cho Zencoder AI để bạn có thể chọn công cụ phù hợp với quy trình làm việc của mình trước khi đi vào các đánh giá chi tiết.

Công cụ Phù hợp nhất cho Tính năng chính Giá cả* ClickUp Thực hiện các quy trình phát triển phần mềm trong một không gian làm việc AI tích hợp. Hỗ trợ AI trong mọi ngữ cảnh công việc, tài liệu và thông số kỹ thuật tại một nơi duy nhất, tự động hóa quy trình làm việc, đang theo dõi quá trình giao hàng phần mềm. Miễn phí vĩnh viễn; tùy chỉnh có sẵn cho doanh nghiệp. GitHub Copilot Gợi ý mã nguồn thông minh dựa trên ngữ cảnh trong VS Code và các IDE phổ biến khác. Gợi ý mã trong trình chỉnh sửa, hỗ trợ trò chuyện, hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình, hỗ trợ kiểm tra mã nguồn. Kế hoạch miễn phí có sẵn; các kế hoạch trả phí bắt đầu từ $19/tháng cho mỗi người dùng. Amazon Q Developer Hỗ trợ mã hóa AI gốc AWS trên IDE và CLI Hỗ trợ IDE + CLI, yêu cầu mã thông qua công cụ, đề xuất tương thích với AWS, nâng cao năng suất làm việc của nhà phát triển cho các công việc lặp đi lặp lại. Có kế hoạch miễn phí; các kế hoạch trả phí bắt đầu từ $19/tháng cho mỗi người dùng. Tabnine Bảo mật lập trình AI cho các nhóm doanh nghiệp có nhu cầu bảo mật mã nguồn. Hỗ trợ IDE, tạo mã, kiểm soát doanh nghiệp, tùy chọn tự lưu trữ. Kế hoạch dịch vụ trả phí bắt đầu từ $59/tháng cho mỗi người dùng. Cursor Hiểu sâu về cơ sở mã nguồn và chỉnh sửa nhiều tệp cùng lúc với trợ lý lập trình AI. Chỉnh sửa nhiều tệp, quy trình làm việc của công cụ, tùy chọn mô hình, đề xuất dựa trên ngữ cảnh trong môi trường phát triển tích hợp AI (AI IDE). Kế hoạch miễn phí có sẵn; các kế hoạch trả phí bắt đầu từ $40/tháng cho mỗi người dùng. Replit AI Xây dựng và triển khai ứng dụng nhanh chóng với công cụ lập trình AI trong trình duyệt. Xây dựng ứng dụng dựa trên công cụ, IDE trình duyệt, triển khai từ cùng một nơi, thiết kế mẫu nhanh chóng. Kế hoạch miễn phí có sẵn; các kế hoạch trả phí bắt đầu từ $25/tháng cho mỗi người dùng. Windsurf Một công cụ mã hóa AI tích hợp trong môi trường phát triển tích hợp (IDE) cho công việc với nhiều tệp tin. Cascade agent, thay đổi nhiều tệp, sử dụng dựa trên tín dụng, trải nghiệm IDE trên desktop. Kế hoạch miễn phí có sẵn; các kế hoạch trả phí bắt đầu từ $15/tháng cho mỗi người dùng. Codacy Kiểm tra mã nguồn tự động hóa giúp bảo vệ chất lượng mã nguồn trong các yêu cầu Hợp nhất. Kiểm tra PR, cổng chất lượng, kiểm tra bảo mật, hỗ trợ đa ngôn ngữ. Kế hoạch miễn phí có sẵn; các kế hoạch trả phí bắt đầu từ $21/tháng cho mỗi nhà phát triển. Deepcode AI (Snyk) Đánh giá mã nguồn được hỗ trợ bởi AI tập trung vào lập trình an toàn và phát hiện lỗ hổng bảo mật. Phân tích tập trung vào bảo mật, hỗ trợ đa ngôn ngữ, hỗ trợ ưu tiên, phân tích luồng dữ liệu Kế hoạch miễn phí có sẵn; các kế hoạch trả phí bắt đầu từ $25/tháng cho mỗi nhà phát triển.

Tại sao nên chọn các giải pháp thay thế cho Zencoder AI?

Bạn bắt đầu tìm kiếm một giải pháp thay thế cho Zencoder AI khi công cụ này không còn phù hợp với cách bạn triển khai sản phẩm. Có thể bạn thích tốc độ của AI coding, nhưng vẫn mất thời gian vào việc kiểm tra mã nguồn và sửa các đề xuất không đúng ý định.

Hoặc bạn cần các đề xuất thông minh dựa trên ngữ cảnh, phù hợp với phong cách lập trình và quy ước repo của bạn, chứ không phải các đoạn mã chung chung trông có vẻ đúng nhưng lại thất bại trong các trường hợp đặc biệt.

Chi phí cũng là yếu tố quan trọng. Khi việc sử dụng lan rộng trong nhóm, các kế hoạch trả phí có thể tăng nhanh, vì vậy một kế hoạch miễn phí đáng tin cậy sẽ hữu ích trong quá trình thử nghiệm quy trình làm việc. Đối với các nhóm khác, vấn đề lớn hơn là kiểm soát: bảo mật dữ liệu, bảo mật mã nguồn, các rào cản bảo mật và, trong một số trường hợp, thiết lập tự lưu trữ cho các repo nhạy cảm.

Điều quan trọng nhất là bạn cần sự hỗ trợ của AI giúp cải thiện quy trình phát triển thay vì tạo ra công việc dọn dẹp. Công cụ phù hợp sẽ giúp bạn sửa lỗi nhanh hơn, duy trì chất lượng mã nguồn, giảm bớt các công việc lặp đi lặp lại và tự tin hơn khi hợp nhất mã nguồn mới.

9 lựa chọn thay thế Zencoder AI tốt nhất để sử dụng

Lựa chọn giải pháp thay thế Zencoder AI phù hợp phụ thuộc vào cách bạn thực hiện công việc hàng ngày. Một số công cụ tập trung vào việc viết mã mới trong môi trường phát triển tích hợp (IDE). Những công cụ khác hoạt động giống như một công cụ lập trình AI có thể cập nhật nhiều tệp cùng lúc hoặc hỗ trợ kiểm tra mã tự động hóa.

Dưới đây là lựa chọn hàng đầu của chúng tôi về các giải pháp thay thế Zencoder AI mà bạn có thể sử dụng.

1. ClickUp (Phù hợp nhất cho không gian làm việc thống nhất để quản lý dự án phần mềm và tự động hóa quy trình làm việc)

Thử dùng ClickUp miễn phí Giữ cho nhóm của bạn đồng bộ với một không gian làm việc duy nhất hỗ trợ lập trình AI, kiểm tra mã nguồn và giao hàng phần mềm từ đầu đến cuối với ClickUp.

Nếu vấn đề chính của bạn là “AI không đủ thông minh”, bạn có thể bắt đầu với một trợ lý lập trình. Nếu vấn đề của bạn là “nhóm không thể triển khai mã sạch sẽ vì bối cảnh bị phân tán qua quá nhiều công cụ”, bạn cần một giải pháp khác. Đó là lúc ClickUp trở thành một lựa chọn thay thế Zencoder AI thực tế.

Thay vì xem AI như một lớp riêng biệt, ClickUp hoạt động như một Không gian Làm việc AI tích hợp, giữ cho các công việc, thảo luận và việc đang theo dõi được kết nối trong một nơi duy nhất.

ClickUp giúp giảm thiểu "Work Sprawl " (công việc phân tán trên quá nhiều ứng dụng) và "AI Sprawl " (quá nhiều công cụ AI độc lập với ngữ cảnh không đầy đủ), giúp nhóm của bạn dành ít thời gian hơn cho việc theo đuổi quyết định mới nhất và nhiều thời gian hơn cho việc triển khai sản phẩm.

Dưới đây là cách thực hiện:

Nhận hỗ trợ lập trình 24/7, ngay trong không gian làm việc của bạn.

ClickUp Codegen mang công nghệ phát triển phần mềm AI trực tiếp vào quy trình làm việc của bạn. Nó giống như có một đồng nghiệp phát triển phần mềm AI trong ClickUp có khả năng hiểu ngôn ngữ tự nhiên. Nó cũng đọc và học từ ngữ cảnh công việc đầy đủ để viết mã chất lượng cao, sửa lỗi và thậm chí tạo các Yêu cầu Hợp nhất sẵn sàng cho sản xuất mà không cần rời khỏi không gian làm việc của bạn.

Tự động hóa quá trình chuyển giao từ đề xuất AI sang Yêu cầu Hợp nhất thực tế trong quy trình làm việc của nhóm với ClickUp Codegen.

Với Codegen, bạn có thể:

Chuyển đổi mô tả bằng ngôn ngữ thông thường thành mã hoạt động nhanh chóng.

Giao phó việc phát triển tính năng, sửa lỗi và câu hỏi về mã nguồn bằng cách đơn giản là giao công việc hoặc gắn thẻ @codegen

Giảm chu kỳ phát triển, giảm nỗ lực thủ công và tránh phải chuyển đổi giữa hàng chục công cụ.

Chuyển đổi ngữ cảnh phát triển phân tán thành các bước tiếp theo rõ ràng với ClickUp Brain

Hiểu cách thức đơn giản để đồng bộ hóa bối cảnh phát triển phân tán của bạn với ClickUp Brain để đạt kết quả tốt hơn

Khi yêu cầu được lưu trữ ở một nơi, ghi chú triển khai ở nơi khác và quyết định trong trò chuyện, việc triển khai mã "đúng" nhưng vẫn thiếu ý định là điều thường xảy ra. ClickUp Brain được thiết kế cho tình huống đó.

Với tư cách là AI nhận thức ngữ cảnh, nó hoạt động ngay trong không gian làm việc của bạn và giúp bạn biến kiến thức từ các nhiệm vụ ClickUp, tài liệu và cuộc trò chuyện thành hành động cụ thể, mà không cần sao chép chi tiết giữa các công cụ.

Dưới đây là một số cách thực tế mà các nhà phát triển và trưởng nhóm kỹ thuật có thể sử dụng ClickUp Brain:

Tóm tắt các chuỗi công việc dài thành một bản tóm tắt ngắn gọn “điều gì đã thay đổi, tại sao thay đổi, điều gì đang bị chặn” cho các cuộc họp đứng và cập nhật không đồng bộ.

Chuyển đổi các tiêu chí chấp nhận và trường hợp biên rải rác thành một danh sách kiểm tra gọn gàng mà bạn có thể xác minh trong quá trình xem xét yêu cầu Hợp nhất.

Soạn thảo ghi chú kỹ thuật từ bối cảnh công việc hiện có, để việc tạo tài liệu luôn đồng bộ với quá trình phát hành.

Đảm bảo an toàn khi sử dụng AI cho các triển khai của nhóm với các biện pháp bảo mật và bảo mật được ClickUp công bố, bao gồm tuân thủ SOC 2, không đào tạo bên thứ ba trên dữ liệu của bạn và không lưu trữ dữ liệu bên thứ ba.

Sử dụng hỗ trợ đa mô hình dưới một bộ quyền truy cập và kiểm soát duy nhất, để các nhóm không phải chia sẻ thông tin nhạy cảm giữa các công cụ AI riêng biệt.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng ClickUp Super Agents để duy trì tính nhất quán trong việc theo dõi tiến độ kỹ thuật. Tạo các công cụ AI tùy chỉnh có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau với ClickUp Super Agents. Super Agents là các trợ lý AI của ClickUp được thiết kế để thực hiện các quy trình làm việc nhiều bước dựa trên ngữ cảnh của Không gian Làm việc của bạn. Dưới đây là một số trường hợp sử dụng ClickUp Super Agent phù hợp với quy trình giao hàng phần mềm: “Trợ lý kỹ thuật theo dõi tiến độ” chuyển đổi một công việc thành một bản tóm tắt bao gồm các quyết định, rủi ro, trường hợp ngoại lệ và tiêu chí chấp nhận, sau đó đăng nó lên công việc và kênh nhóm.

“PR prep” agent tạo bản nháp bối cảnh cho người xem xét, bao gồm những thay đổi đã thực hiện và những gì cần kiểm tra, để quá trình xem xét Yêu cầu Hợp nhất bắt đầu với bối cảnh được chia sẻ.

“Trợ lý phân loại” quét các lỗi mới từ giai đoạn tiếp nhận và đề xuất các bước tiếp theo, người chịu trách nhiệm và thông tin còn thiếu trước khi công việc được đưa vào sprint.

Tạo các công cụ bằng trình tạo ngôn ngữ tự nhiên từ khu vực AI trong ClickUp, và kiểm soát phạm vi hoạt động của chúng bằng cách giới hạn quyền truy cập vào các không gian (Spaces) và tài liệu (Docs) phù hợp.

Giữ cho các thông số kỹ thuật và đoạn mã dễ tìm kiếm với ClickUp Tài liệu

Ghi lại các quyết định kỹ thuật, giữ cho các thông số kỹ thuật có thể tìm kiếm được và lưu trữ các đoạn mã nơi nhóm của bạn có thể tìm thấy chúng với ClickUp Tài liệu

Khi AI giúp bạn viết mã nhanh hơn, rủi ro thực sự chuyển sang việc mất kiểm soát các quyết định. Yêu cầu kỹ thuật thay đổi, lý do được đưa ra bị lãng quên, và các đoạn mã cuối cùng bị phân tán khắp các bình luận và cuộc trò chuyện.

ClickUp Docs giúp tài liệu được liên kết trực tiếp với quá trình thực thi, giúp người xem xét hiểu ý định trước khi thảo luận về cách triển khai.

Với ClickUp Tài liệu, các nhóm có thể:

Tạo tài liệu kỹ thuật động với các trang con cho ghi chú kiến trúc, trường hợp đặc biệt và chi tiết API.

Hợp tác thời gian thực với bình luận và phản hồi trực tiếp, sau đó chuyển các phần tài liệu thành các công việc có thể theo dõi.

Lưu trữ các đoạn mã dễ đọc bằng cách sử dụng các khối mã định dạng trong nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau.

Sử dụng Docs Hub làm thư viện trung tâm cho tất cả tài liệu kỹ thuật, giúp dễ dàng tìm kiếm thông số kỹ thuật, quyết định hoặc tài liệu tham khảo phù hợp trong quá trình kiểm tra mã nguồn.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: ClickUp Brain MAX giúp bạn duy trì các quy trình phát triển phần mềm kết nối với bối cảnh ban đầu, để các bản cập nhật không bị mất mát giữa các công cụ và việc kiểm tra mã nguồn luôn dựa trên lý do "tại sao". Chuyển đổi cập nhật công việc thành bản tóm tắt kỹ thuật sẵn sàng để xem xét với ClickUp Brain MAX Ghi lại tiến độ nhanh hơn với Talk to Text : Sau cuộc họp standup hoặc cuộc họp đồng bộ nhanh, hãy đọc to một bản cập nhật gọn gàng như “trạng thái, vấn đề chặn, bước tiếp theo, người chịu trách nhiệm, ngày đáo hạn”. Talk to Text sẽ chuyển đổi nó thành bản cập nhật công việc có cấu trúc, giúp bạn duy trì tiến độ mà không cần gõ tay các ghi chú dài. Talk to TextSau cuộc họp standup hoặc cuộc họp đồng bộ nhanh, hãy đọc to một bản cập nhật gọn gàng như “trạng thái, vấn đề chặn, bước tiếp theo, người chịu trách nhiệm, ngày đáo hạn”. Talk to Text sẽ chuyển đổi nó thành bản cập nhật công việc có cấu trúc, giúp bạn duy trì tiến độ mà không cần gõ tay các ghi chú dài.

Đảm bảo sự rõ ràng trong quy trình làm việc của bạn: Hỏi ClickUp Brain MAX các câu hỏi như “Những công việc nào có nguy cơ trong sprint này và tại sao?” hoặc “Tóm tắt các lỗi chưa được khắc phục và ai là người chịu trách nhiệm cho hành động tiếp theo.” Bạn sẽ có cái nhìn rõ ràng mà không cần phải kiểm tra từng danh sách công việc.

Tìm nguồn gốc của một quyết định với ClickUp Enterprise AI Search : Khi ai đó hỏi “Tại sao chúng ta lại thay đổi điều này?”, hãy sử dụng Enterprise Search để truy xuất bản thiết kế gốc, chủ đề bình luận hoặc tài liệu đã dẫn đến công việc đó, giúp bạn tránh phỏng đoán và duy trì quá trình đánh giá nhanh chóng. Khi ai đó hỏi “Tại sao chúng ta lại thay đổi điều này?”, hãy sử dụng Enterprise Search để truy xuất bản thiết kế gốc, chủ đề bình luận hoặc tài liệu đã dẫn đến công việc đó, giúp bạn tránh phỏng đoán và duy trì quá trình đánh giá nhanh chóng.

Chọn mô hình AI phù hợp cho công việc: Chuyển đổi giữa các mô hình và lựa chọn giữa ChatGPT, Gemini hoặc Claude dựa trên nhu cầu đầu ra. Sử dụng một mô hình cho tóm tắt trạng thái rõ ràng, một mô hình cho phân tích sâu hơn và một mô hình cho việc chỉnh sửa ghi chú của người đánh giá.

Tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại trong quy trình phát triển của bạn với ClickUp Automations.

Thay đổi bất kỳ trường Tùy chỉnh người được giao nhiệm vụ hoặc người liên quan thành một nhóm động như tất cả người theo dõi, người tạo công việc hoặc bất kỳ ai khác bằng ClickUp Tự động hóa

ClickUp Automations giải quyết vấn đề này bằng cách tự động hóa các công việc từ các sự kiện kích hoạt và hành động, kèm theo các điều kiện tùy chọn để tăng cường kiểm soát.

Dưới đây là cách nhóm của bạn có thể sử dụng ClickUp Automations để tối ưu hóa quy trình phát triển phần mềm:

Tự động phân công công việc bằng cách sử dụng người được giao động (người tạo công việc, người theo dõi hoặc người kích hoạt tự động hóa), để việc định tuyến luôn chính xác ngay cả khi nhóm thay đổi.

Thêm điều kiện để đảm bảo các quy trình tự động hóa chỉ chạy khi cần thiết, ví dụ: “chỉ khi có lỗi”, “chỉ khi mức độ ưu tiên là P0” hoặc “chỉ khi trường dữ liệu thay đổi”.

Tự động thiết lập các Trường Tùy chỉnh khi công việc được tạo hoặc chuyển sang giai đoạn mới, để báo cáo và chuyển giao công việc luôn nhất quán trên nhiều dự án.

Bắt đầu từ các tự động hóa hoặc mẫu được đề xuất, sau đó tùy chỉnh quy tắc cho luồng sprint hoặc các bước trong danh sách kiểm tra phát hành của bạn.

Lập kế hoạch và theo dõi quá trình giao hàng phần mềm với ClickUp dành cho các nhóm phần mềm.

Nếu bạn chỉ cải thiện tốc độ tạo mã, bạn vẫn sẽ gặp trễ ở những điểm tương tự: ưu tiên không rõ ràng, thiếu phụ thuộc và quá trình chuyển giao chậm giữa danh sách công việc, lỗi và phiên bản phát hành. ClickUp for Software Groups tập trung vào việc đưa các quy trình làm việc đó vào một nơi duy nhất để bạn có thể quản lý việc giao hàng, không chỉ các công việc.

Dưới đây là cách nhà cung cấp cung cấp một phương pháp có cấu trúc để quản lý toàn bộ vòng đời kỹ thuật của bạn:

Quản lý sprint, backlog, lỗi và lộ trình phát triển trong một hệ thống duy nhất để công việc triển khai không bị phân tán qua nhiều công cụ.

Giảm thiểu việc theo dõi lỗi thủ công và chuyển giao công việc bằng cách duy trì quy trình làm việc nhất quán trong suốt chu kỳ sprint.

Nâng cao khả năng hiển thị khối lượng công việc và các mối phụ thuộc để công việc bị "chặn" trở nên rõ ràng trước khi nó trở thành vấn đề bất ngờ vào giai đoạn cuối của chu kỳ.

Sử dụng các cấu trúc hướng đến việc phát hành như danh sách kiểm tra khi triển khai và chuỗi phát hành để đảm bảo các bước triển khai nhất quán trên toàn nhóm.

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Giá cả của ClickUp:

Đánh giá và nhận xét về ClickUp:

G2: 4.7/5 (11.030+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (4.530+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về ClickUp?

Một nhà phát triển phần mềm trên G2 đã nói:

Với tư cách là một kỹ sư phần mềm, điều tôi đánh giá cao nhất ở ClickUp là nền tảng toàn diện của nó, kết hợp quản lý công việc, tài liệu và giao tiếp một cách liền mạch. Khả năng tùy chỉnh quy trình làm việc, cùng với các tính năng tự động hóa mạnh mẽ và tích hợp, giúp tôi duy trì sự tổ chức, giảm thiểu việc chuyển đổi ngữ cảnh và đảm bảo toàn bộ nhóm phát triển luôn đồng bộ. Các công cụ như ClickUp Docs và chế độ xem công việc hướng Agile giúp đơn giản hóa cả việc lập kế hoạch và theo dõi tiến độ. Tóm lại, ClickUp giúp tôi tiết kiệm thời gian và nâng cao năng suất làm việc.

Với tư cách là một kỹ sư phần mềm, điều tôi đánh giá cao nhất ở ClickUp là nền tảng toàn diện của nó, kết hợp quản lý công việc, tài liệu và giao tiếp một cách liền mạch. Khả năng tùy chỉnh quy trình làm việc, cùng với các tính năng tự động hóa mạnh mẽ và tích hợp, giúp tôi duy trì sự tổ chức, giảm thiểu việc chuyển đổi ngữ cảnh và đảm bảo toàn bộ nhóm phát triển luôn đồng bộ. Các công cụ như ClickUp Docs và chế độ xem tác vụ hướng Agile giúp đơn giản hóa cả việc lập kế hoạch và theo dõi tiến độ. Tóm lại, ClickUp giúp tôi tiết kiệm thời gian và nâng cao năng suất làm việc.

2. GitHub Copilot (Tốt nhất cho các đề xuất mã nguồn dựa trên ngữ cảnh trong VS Code và các IDE phổ biến khác)

Qua GitHub Copilot

Nếu bạn muốn một giải pháp thay thế Zencoder AI có thể hoạt động ngầm trong khi bạn thực hiện công việc, Copilot được thiết kế cho vòng lặp "trong trình chỉnh sửa" đó. Bạn viết mã trong VS Code (hoặc một IDE được hỗ trợ khác), và Copilot đề xuất các hoàn thành mã và đoạn mã khi bạn viết. Điều này hữu ích khi bạn đang thực hiện các công việc lặp đi lặp lại một cách nhanh chóng hoặc cố gắng duy trì đà trong quá trình lập trình phức tạp.

Nó trở nên hữu ích hơn khi công việc của bạn trải rộng trên nhiều tệp. GitHub cung cấp các cách để cung cấp cho Copilot nhiều bối cảnh repo hơn (bao gồm cả hướng dẫn cấp repo), giúp nó đưa ra các đề xuất nhạy bén với bối cảnh thay vì chỉ là tự động hoàn thành chung chung.

Và nếu việc kiểm tra mã nguồn là nơi thời gian bị lãng phí, bạn có thể yêu cầu Copilot kiểm tra mã nguồn trên các Yêu cầu Hợp nhất để phát hiện các vấn đề và đề xuất các bản sửa lỗi mà bạn có thể áp dụng trực tiếp. Điều này đặc biệt hữu ích cho các nhóm đang cố gắng duy trì chất lượng mã nguồn khi việc lập trình bằng AI trở nên phổ biến.

Các tính năng nổi bật của GitHub Copilot

Nhận đề xuất mã nguồn thông minh theo ngữ cảnh trong VS Code và các IDE phổ biến khác khi bạn viết mã.

Tạo các đoạn mã và mã mới cho các mẫu phổ biến trên nhiều ngôn ngữ lập trình.

Nhận trợ giúp AI dựa trên trò chuyện cho việc gỡ lỗi, giải thích và lập kế hoạch thay đổi trên nhiều tệp tin.

Đề xuất các bản sửa lỗi và cải tiến bằng tính năng kiểm tra mã nguồn của GitHub Copilot để nâng cao chất lượng mã nguồn trong quá trình xem xét yêu cầu Hợp nhất (pull request).

Thích ứng với phong cách lập trình của bạn bằng cách sử dụng ngữ cảnh mã xung quanh và tín hiệu từ kho lưu trữ để đưa ra các đề xuất mã phù hợp hơn.

Giới hạn của GitHub Copilot

Cung cấp các đề xuất đáng tin cậy nhưng vẫn cần kiểm tra đối với các trường hợp đặc biệt, vấn đề bảo mật và tiêu chuẩn mã hóa, đặc biệt trong các dự án mã hóa phức tạp.

Không nắm bắt được ý định sâu sắc trong các kho mã nguồn lớn hiện có do thiếu bối cảnh, điều này có thể dẫn đến việc trao đổi thêm trong quá trình kiểm tra mã nguồn.

Phụ thuộc vào các gói trả phí để sử dụng rộng rãi và các tính năng nâng cao mà các nhóm doanh nghiệp thường cần.

Giá của GitHub Copilot

Miễn phí

Copilot Pro: $10/tháng

Copilot Pro+ : $39/tháng

Kinh doanh: $19/tháng cho mỗi người dùng

Enterprise: $39/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về GitHub Copilot

G2: 4.5/5 (220+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (30+ đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về GitHub Copilot?

Một người đánh giá trên G2 chia sẻ:

“GitHub Copilot chứng minh là một công cụ tuyệt vời cho các hoạt động lập trình hàng ngày. Việc triển khai khá đơn giản và không yêu cầu thiết lập phức tạp. Việc tích hợp vào môi trường phát triển diễn ra một cách mượt mà và nhanh chóng.”

“GitHub Copilot chứng minh là một công cụ tuyệt vời cho các hoạt động lập trình hàng ngày. Việc triển khai khá đơn giản và không yêu cầu thiết lập phức tạp. Việc tích hợp vào môi trường phát triển diễn ra một cách mượt mà và nhanh chóng.”

3. Amazon Q Developer (Tốt nhất cho hỗ trợ lập trình mã AI gốc AWS trên IDE và CLI)

Qua Amazon Q Developer

Amazon Q Developer là lựa chọn hợp lý nhất làm giải pháp thay thế cho Zencoder AI khi quy trình phát triển của bạn được tích hợp chặt chẽ với AWS.

Sử dụng nó để tạo và cập nhật mã, quét các vấn đề bảo mật, và hỗ trợ tối ưu hóa và tái cấu trúc mã.

Nó cũng cung cấp các đề xuất trực tiếp, trò chuyện và quét lỗ hổng bảo mật trên các IDE phổ biến, cùng với hỗ trợ terminal cho tính năng tự động hoàn thành lệnh CLI và trò chuyện khi bạn thực hiện các bước thiết lập và triển khai trên đám mây.

Các tính năng nổi bật của Amazon Q Developer

Cung cấp các plugin IDE và hỗ trợ CLI để bạn có thể sử dụng cùng một trợ lý lập trình AI trong trình chỉnh sửa và terminal của mình.

Hỗ trợ các yêu cầu lập trình tự động cho các công việc lập trình phức tạp bao gồm cả giai đoạn kế hoạch và thực thi.

Giúp tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại như soạn thảo mã mẫu, khắc phục sự cố và sửa lỗi nhanh để đẩy nhanh quá trình phát triển.

Cung cấp các biện pháp bảo mật và bảo mật, như theo dõi tham chiếu và ẩn các đề xuất mã nguồn công khai, để đảm bảo an toàn khi lập trình.

Hỗ trợ giới hạn và nâng cấp chuyển đổi mã cho các tình huống Java và .NET khi bạn cần hiện đại hóa có hướng dẫn.

Giới hạn của Amazon Q Developer

Cung cấp các câu trả lời chung chung về kiến trúc chuyên ngành, do đó bạn vẫn có thể cần kiểm tra thủ công trong quá trình kiểm tra mã nguồn.

Cần thời gian để cài đặt cho các nhóm mới làm quen với thông tin đăng nhập AWS và quy trình làm việc của Identity Center.

Hoạt động chậm hơn trong các dự án mã nguồn lớn, đặc biệt khi cần hiểu sâu về toàn bộ mã nguồn.

Giá cho nhà phát triển Amazon Q

Gói Miễn Phí

Gói Pro: $19/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét của nhà phát triển Amazon Q

G2: 4.6/5 (30+ đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Amazon Q Developer?

Ý kiến của một người đánh giá trên G2 như sau:

“Điều tôi thích nhất là cách nó giúp tôi viết và gỡ lỗi mã nhanh hơn. Các đề xuất của AI thường chính xác và tiết kiệm rất nhiều thời gian, đặc biệt khi tôi làm việc với các công việc lặp đi lặp lại.”

“Điều tôi thích nhất là cách nó giúp tôi viết và gỡ lỗi mã nhanh hơn. Các đề xuất của AI thường chính xác và tiết kiệm rất nhiều thời gian, đặc biệt khi tôi làm việc với các công việc lặp đi lặp lại.”

4. Tabnine (Phù hợp nhất cho lập trình AI bảo mật trong các nhóm doanh nghiệp cần kiểm soát bảo mật mã nguồn)

Qua Tabnine

Tabnine là một lựa chọn tốt khi bạn cần hỗ trợ lập trình AI nhưng cũng cần kiểm soát chặt chẽ về bảo mật và tuân thủ mã nguồn. Nó có thể được triển khai trên đám mây, tại chỗ hoặc trong môi trường không kết nối mạng, điều này rất quan trọng đối với các nhóm doanh nghiệp xử lý repo nhạy cảm hoặc dữ liệu được quy định.

Tài liệu bảo mật của Tabnine nêu rõ chính sách "không đào tạo, không lưu trữ" cho dù sử dụng mô hình nào. Trên thực tế, điều này giúp Tabnine dễ dàng đánh giá hơn cho các nhóm cần hỗ trợ AI trên nhiều ngôn ngữ lập trình nhưng muốn có các rào cản quản trị và bảo mật dữ liệu rõ ràng hơn.

Các tính năng nổi bật của Tabnine

Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình và thực hiện công việc trên các IDE chính để thực hiện các tác vụ mã hóa AI hàng ngày.

Cung cấp các tùy chọn triển khai tự lưu trữ cho các nhóm có yêu cầu bảo mật mã nguồn nghiêm ngặt hơn.

Áp dụng ngữ cảnh cấp tổ chức để cải thiện đề xuất mã nguồn dựa trên ngữ cảnh và giảm các đề xuất mã nguồn không liên quan.

Hỗ trợ tạo mã và tái cấu trúc mã trong trình chỉnh sửa của bạn, giúp bạn tiết kiệm thời gian cho các công việc lặp đi lặp lại.

Hỗ trợ phạm vi rộng của các ngôn ngữ lập trình cho các nhóm làm việc trên các nền tảng hỗn hợp.

Giới hạn của Tabnine

Yêu cầu xem xét kỹ lưỡng đối với các tác vụ lập trình phức tạp, đặc biệt trong công việc liên quan đến các kho mã nguồn lớn hiện có.

Cảm giác không nhất quán cho đến khi bạn điều chỉnh cài đặt để phù hợp với phong cách mã hóa và quy ước của nhóm.

Cần thời gian để đánh giá trong quy trình làm việc sản xuất, vì các đề xuất AI có thể thay đổi tùy theo bối cảnh dự án.

Giá cả của Tabnine

Nền tảng Tabnine Agentic: $59/tháng cho mỗi người dùng (Gói đăng ký hàng năm)

Đánh giá và nhận xét về Tabnine

G2: 4. 1/5 (45+ đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đang nói gì về Tabnine?

Trích từ một đánh giá trên G2:

“Tôi đang làm việc với tư cách là một nhà phát triển và sử dụng Tabnine cho nhiều khía cạnh mà tôi thấy thực sự hữu ích. Tính năng Giảm thiểu mã mẫu (Boilerplate Reduction) rất tuyệt vời trong việc tự động hóa việc tạo ra các cấu trúc mã lặp lại như khung thử nghiệm đơn vị (unit test frameworks) và cấu hình API tiêu chuẩn.”

“Tôi đang làm việc với tư cách là một nhà phát triển và sử dụng Tabnine cho nhiều khía cạnh mà tôi thấy thực sự hữu ích. Tính năng Giảm thiểu mã mẫu (Boilerplate Reduction) rất tuyệt vời trong việc tự động hóa việc tạo ra các cấu trúc mã lặp lại như khung thử nghiệm đơn vị (unit test frameworks) và cấu hình API tiêu chuẩn.”

5. Cursor (Phù hợp nhất cho việc hiểu sâu về cơ sở mã nguồn và chỉnh sửa nhiều tệp cùng lúc với trợ lý lập trình AI)

Qua Cursor

Cursor được thiết kế cho các tình huống mà các thay đổi mã nguồn của bạn trải rộng trên nhiều tệp. Các chế độ Agent của Cursor được thiết kế để khám phá cơ sở mã nguồn, chỉnh sửa nhiều tệp, thực thi lệnh và sửa lỗi để hoàn thành yêu cầu.

Điều này không chỉ hữu ích cho việc tạo mã mà còn cho việc tái cấu trúc mã hoặc cập nhật đồng bộ trên một cơ sở mã hiện có.

Cursor cũng hỗ trợ quy trình làm việc theo phong cách "nhiều công cụ", trong đó các công cụ khác nhau có thể làm việc trên các phần khác nhau của mã nguồn cùng lúc. Điều này rất phù hợp khi bạn muốn chia công việc: một công cụ thêm các bài kiểm tra trong khi công cụ khác xử lý việc refactor nhỏ, sau đó bạn xem xét kết quả kết hợp.

Các tính năng nổi bật của Cursor

Chỉnh sửa và áp dụng thay đổi trên nhiều tệp cùng lúc thông qua yêu cầu của công cụ cho các bản cập nhật lớn.

Cung cấp đề xuất mã nguồn dựa trên ngữ cảnh thông qua tính năng hoàn thành tab và quy trình làm việc tích hợp sẵn trong IDE.

Hỗ trợ nhiều mô hình AI, bao gồm các tùy chọn phù hợp với các phong cách mã hóa và công việc khác nhau.

Tạo mã mới và các đoạn mã trong khi vẫn thực hiện công việc trong trình chỉnh sửa của bạn.

Cung cấp các công cụ nền tảng trên các kế hoạch trả phí cho các công việc lập trình phức tạp và kéo dài.

Giới hạn của con trỏ

Yêu cầu kiểm tra mã nguồn cẩn thận vì các đề xuất có thể quá phức tạp hoặc không phản ánh đúng ý định trong các trường hợp đặc biệt.

Cảm thấy tốn nhiều tài nguyên khi chạy các luồng làm việc của công cụ trên các dự án phức tạp.

Sẽ nhanh chóng đạt đến giới hạn sử dụng trừ khi bạn nâng cấp lên kế hoạch trả phí.

Giá cả của Cursor

Sở thích: Miễn phí

Nhóm: $40/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Cursor

G2: 4.5/5 (25+ đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đang nói gì về Cursor?

Một đánh giá tích cực trên G2 cho biết:

“Cursor nâng cao đáng kể năng suất của nhà phát triển bằng cách tích hợp AI trực tiếp vào trình chỉnh sửa mã nguồn. Các tính năng như đề xuất mã nguồn dựa trên ngữ cảnh, tạo mã nguồn trực tiếp và khả năng đặt câu hỏi về mã nguồn hiện có giúp việc gỡ lỗi và phát triển trở nên nhanh chóng hơn.”

“Cursor nâng cao đáng kể năng suất của nhà phát triển bằng cách tích hợp AI trực tiếp vào trình chỉnh sửa mã nguồn. Các tính năng như đề xuất mã nguồn dựa trên ngữ cảnh, tạo mã nguồn trực tiếp và khả năng đặt câu hỏi về mã nguồn hiện có giúp việc gỡ lỗi và phát triển trở nên nhanh chóng hơn.”

6. Replit AI (Tốt nhất cho việc xây dựng và triển khai ứng dụng nhanh chóng với công cụ lập trình AI trong trình duyệt)

Qua Replit AI

Replit AI được thiết kế cho quy trình phát triển nhanh chóng trong trình duyệt: nhập lệnh, tạo mã, chạy, lặp lại và chia sẻ. Replit Agent có thể cài đặt và tạo ứng dụng từ đầu bằng ngôn ngữ thông thường, nơi bạn mô tả những gì bạn muốn, và công cụ sẽ xây dựng một ứng dụng hoạt động.

Điều này khiến Replit trở nên hữu ích khi mục tiêu của bạn là tốc độ và chu kỳ phản hồi nhanh. Bạn có thể sử dụng nó để tạo khung dự án, sinh mã mẫu và xây dựng nguyên mẫu hoạt động mà không cần mất thời gian cài đặt môi trường cục bộ.

Điều này đặc biệt hữu ích khi bạn muốn thử nghiệm một ý tưởng, phát triển công cụ nội bộ hoặc xác thực trải nghiệm người dùng (UX) một cách nhanh chóng trước khi đầu tư thêm thời gian phát triển.

Các tính năng tốt nhất của Replit AI

Tạo ứng dụng hoạt động từ các lệnh bằng ngôn ngữ tự nhiên bằng Replit Agent.

Xây dựng và chạy mã trong trình duyệt mà không cần thiết lập cục bộ, rất hữu ích cho phát triển phần mềm nhanh chóng.

Triển khai và chia sẻ ứng dụng trực tiếp từ nền tảng, để các bản mẫu không bị mắc kẹt ở giai đoạn demo.

Sử dụng tín dụng sử dụng và truy cập vào các mô hình mới nhất trên các kế hoạch trả phí cho các dự án AI có quy mô lớn.

Hợp tác với các tính năng kiểm soát nhóm như quyền truy cập dựa trên vai trò trên Teams và Gói Enterprise.

Giới hạn của Replit AI

Tiêu tốn tín dụng nhanh chóng trên các dự án lớn, do đó chi phí có thể trở nên khó dự đoán trên các công việc dài và phức tạp.

Yêu cầu kiểm tra kỹ lưỡng vì công cụ có thể lặp lại lỗi và vẫn cần điều chỉnh thủ công.

Không phù hợp lắm với các kho mã nguồn quy mô lớn, nơi việc hiểu sâu về kho mã nguồn quan trọng hơn tốc độ.

Giá cả của Replit AI

Gói Starter: Miễn phí

Replit Core: $25/tháng cho mỗi người dùng

Nhóm: $40/tháng cho mỗi người dùng

Enterprise: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Replit AI

G2: 4.5/5 (290+ đánh giá)

Capterra: 4.4/5 (150+ đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về Replit AI?

Một người dùng trên Capterra chia sẻ:

Bắt đầu khá dễ dàng. Với những gì tôi đang làm giữa Replit và AWS, việc thuê các nhà phát triển chuyên nghiệp để xây dựng ứng dụng cho tôi sẽ tốn hàng nghìn đô la. Đối với đa số người dùng đang xây dựng thứ gì đó đơn giản, đây là một công cụ tuyệt vời.

Bắt đầu khá dễ dàng. Với việc cần làm giữa Replit và AWS, việc thuê các nhà phát triển chuyên nghiệp để xây dựng ứng dụng cho tôi sẽ tốn hàng nghìn đô la. Đối với đa số người dùng đang xây dựng thứ gì đó đơn giản, đây là một công cụ tuyệt vời.

7. Windsurf (Phù hợp nhất cho một công cụ mã hóa AI có thể xử lý nhiều tệp trong môi trường IDE tích hợp)

Qua Windsurf

Windsurf tập trung vào Cascade, một trợ lý tự động được thiết kế để hoạt động trong cả chế độ Code và Chat, với khả năng gọi công cụ và tích hợp linter. Ý tưởng là bạn có thể yêu cầu một thay đổi nhiều bước, để trợ lý thực hiện các chỉnh sửa, sau đó kiểm tra tiến độ tại các điểm kiểm tra thay vì chấp nhận một kết quả hoàn thành duy nhất.

Một phần quan trọng trong đề xuất của Windsurf là khả năng xử lý ngữ cảnh. Windsurf đi kèm với "Fast Context", một subagent chuyên biệt có thể truy xuất mã nguồn liên quan từ kho lưu trữ mã của bạn nhanh hơn nhiều so với tìm kiếm truyền thống. Điều này giúp agent duy trì khả năng làm việc hiệu quả trong các kho lưu trữ mã lớn.

Nếu nhóm của bạn không muốn chuyển hoàn toàn sang một IDE mới, Windsurf cũng cung cấp các plugin cho nhiều trình chỉnh sửa và IDE khác nhau. Điều này giúp bạn dễ dàng thử nghiệm trợ lý AI phong cách Windsurf với ít thay đổi trong quy trình làm việc, đặc biệt nếu nhu cầu chính của bạn là chỉnh sửa nhiều tệp cùng lúc và có bối cảnh repo tốt hơn trong các công việc phức tạp.

Các tính năng nổi bật của Windsurf

Xử lý các công việc phức tạp với công cụ mã hóa Cascade, bao gồm việc chỉnh sửa trên nhiều tệp tin.

Sử dụng trình chỉnh sửa Windsurf để trải nghiệm môi trường phát triển tích hợp (IDE) có tính năng tự động hóa trên Mac, Windows và Linux.

Truy cập các mô hình cao cấp và chế độ bối cảnh nâng cao trên các kế hoạch trả phí để tạo mã nguồn bằng AI với khối lượng lớn hơn.

Theo dõi và quản lý tín dụng prompt với các kiểm soát sử dụng rõ ràng và tùy chọn nạp lại tín dụng.

Mở rộng từ sử dụng cá nhân đến nhóm với thanh toán tập trung và quyền kiểm soát của quản trị viên.

Giới hạn của Windsurf

Yêu cầu kiểm tra mã nguồn cẩn thận vì kết quả đầu ra của công cụ có thể vẫn gây ra lỗi tiềm ẩn trong các trường hợp đặc biệt.

Nhanh chóng đạt đến giới hạn sử dụng trên kế hoạch miễn phí nếu bạn dựa vào nó cho công việc lập trình AI hàng ngày.

Cần một chút thời gian để làm quen nếu nhóm của bạn ưa thích sử dụng VS Code thay vì chuyển sang trình chỉnh sửa mới.

Giá cả của Windsurf

Miễn phí

Pro: $15/tháng cho mỗi người dùng

Nhóm: $30/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Windsurf

G2 : 4.2/5 (25+ đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đang nói gì về Windsurf?

Một người đánh giá trên G2 đã nói:

Tính năng trợ lý AI là điểm nổi bật nhất của Windsurf và thực sự vượt trội so với bất kỳ công cụ IDE AI nào mà tôi đã sử dụng cho đến nay. Nó đủ thông minh để hiểu cơ sở mã nguồn, cấu trúc thư mục, ý định của bạn và thậm chí hướng dẫn bạn trong việc khắc phục sự cố và các tác vụ khác. Bạn chỉ cần mở nó lên, lựa chọn mô hình mong muốn và sẵn sàng sử dụng.

Tính năng trợ lý AI là điểm nổi bật nhất của Windsurf và thực sự vượt trội so với bất kỳ công cụ IDE AI nào mà tôi đã sử dụng cho đến nay. Nó đủ thông minh để hiểu cơ sở mã nguồn, cấu trúc thư mục, ý định của bạn và thậm chí hướng dẫn bạn trong việc khắc phục sự cố và các tác vụ khác. Bạn chỉ cần mở nó lên, lựa chọn mô hình mong muốn và sẵn sàng sử dụng.

8. Codacy (Tốt nhất cho việc kiểm tra mã nguồn tự động hóa giúp bảo vệ chất lượng mã trong các Yêu cầu Hợp nhất)

Qua Codacy

Codacy là giải pháp thay thế Zencoder dành cho các nhóm muốn duy trì tính nhất quán trong kiểm tra chất lượng và bảo mật mã nguồn khi khối lượng yêu cầu Hợp nhất tăng lên, bao gồm cả khi việc sinh mã AI tăng sản lượng. Nền tảng của Codacy được xây dựng dựa trên tự động hóa phân tích tĩnh và áp dụng các mẫu mã, do đó mã nguồn được đánh giá trước khi đưa vào sản xuất.

Codacy Guardrails có thể quét mã do AI tạo ra và mã do con người viết trực tiếp trên máy tính thông qua phần mở rộng IDE. Nó cũng có thể phát hiện các lỗ hổng bảo mật và chất lượng mã, đồng thời áp dụng các bản sửa lỗi tự động trước khi mã được in ra. Về phía Yêu cầu Hợp nhất (PR), Codacy hiển thị các chỉ số chất lượng mã cho từng PR, giúp bạn theo dõi chất lượng mã trong quá trình phát triển, không chỉ sau khi hợp nhất.

Các tính năng nổi bật của Codacy

Áp dụng quét yêu cầu Hợp nhất và cổng hợp nhất để bảo vệ chất lượng mã trước khi các thay đổi được triển khai.

Hỗ trợ phản hồi yêu cầu Hợp nhất (pull request) được hỗ trợ bởi AI và nhận thức ngữ cảnh để đẩy nhanh chu kỳ đánh giá.

Kiểm tra bảo mật như SAST, thông tin bí mật và kiểm tra phụ thuộc cùng với các tín hiệu kiểm tra mã nguồn.

Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình với khả năng quét qua hàng chục ngôn ngữ và khung công tác.

Cung cấp các rào cản bảo vệ trong IDE cho mã nguồn do AI tạo ra, để các vấn đề được phát hiện ngay khi mã nguồn đang được viết.

Giới hạn của Codacy

Cần thời gian để điều chỉnh quy tắc và ngưỡng để các nhóm không bị ngập trong các cảnh báo có giá trị thấp.

Sẽ ít hữu ích hơn nếu các repo của bạn không sử dụng quy trình Yêu cầu Hợp nhất một cách nhất quán.

Giá cả của Codacy

Nhà phát triển: Miễn phí

Nhóm: $21/tháng cho mỗi người dùng

Kinh doanh: Giá cả tùy chỉnh

Kiểm toán: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Codacy

G2: 4.6/5 (25+ đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế nói gì về Codacy?

Một người đánh giá trên G2 đã nói:

“Tôi đã sử dụng Codacy được khoảng một năm nay và có thể nói rằng đây là một trải nghiệm tuyệt vời cho đến nay. Mục đích ban đầu khi triển khai Codacy như công cụ phân tích chất lượng và bảo mật mã nguồn đã được hoàn thành.”

“Tôi đã sử dụng Codacy được khoảng một năm nay và có thể nói rằng đây là một trải nghiệm tuyệt vời cho đến nay. Mục đích ban đầu khi triển khai Codacy như công cụ phân tích chất lượng và bảo mật mã nguồn đã được hoàn thành.”

9. DeepCode AI (Tốt nhất cho việc kiểm tra mã nguồn bằng AI phát hiện các vấn đề bảo mật và cải thiện chất lượng mã nguồn)

Qua Synk

DeepCode AI được thiết kế cho việc kiểm tra bảo mật ưu tiên thay vì hỗ trợ lập trình chung. Điều này quan trọng khi việc sử dụng AI lập trình làm tăng lượng mã mới được đưa vào các yêu cầu kéo (PRs).

Bạn có thể sử dụng DeepCode AI thông qua phân tích mã nguồn của Snyk để phát hiện các vấn đề bảo mật sớm hơn, ưu tiên những gì thực sự quan trọng và giảm thiểu thông tin không cần thiết bằng phân tích dựa trên luồng dữ liệu thay vì chỉ dựa vào so khớp mẫu.

Nếu rủi ro lớn nhất của bạn là phát hành lỗ hổng bảo mật do khả năng kiểm tra mã nguồn không theo kịp, DeepCode AI là một lựa chọn thay thế mạnh mẽ cho Zencoder AI trong danh mục "kiểm tra mã nguồn tự động hóa", đặc biệt phù hợp cho các nhóm doanh nghiệp muốn tích hợp bảo mật ứng dụng (AppSec) vào quy trình làm việc của nhà phát triển.

Các tính năng nổi bật của DeepCode AI

Phân tích mã nguồn bằng AI tập trung vào bảo mật, được đào tạo để phát hiện lỗ hổng bảo mật, không phải để tạo ra nội dung trò chuyện chung chung.

Sử dụng hơn 19 ngôn ngữ lập trình và khả năng hiểu luồng dữ liệu quy mô lớn để giảm kết quả không chính xác.

Ưu tiên các bản sửa lỗi dựa trên điểm số rủi ro và bối cảnh kiểu khả năng tiếp cận, để các nhóm tập trung vào những gì quan trọng nhất trước tiên.

Bảo mật bảo mật dữ liệu bằng cách không sử dụng dữ liệu khách hàng trong quá trình đào tạo, sử dụng các dự án mã nguồn mở có giấy phép mở và đã được xác minh.

Giúp các nhóm tạo và quản lý các quy tắc tùy chỉnh nhanh hơn với DeepCode AI Search để đảm bảo tiêu chuẩn mã hóa nhất quán.

Giới hạn của DeepCode AI

Kích hoạt các kết quả dương tính giả theo thời gian trong một số repo, do đó bạn vẫn cần xác minh của con người trong quá trình kiểm tra mã nguồn.

Yêu cầu điều chỉnh quy tắc và ngưỡng để phù hợp với quy trình phát triển của bạn và tránh tình trạng mệt mỏi do cảnh báo quá nhiều.

Giá cả của DeepCode AI

Miễn phí

Nhóm: Bắt đầu từ $25/tháng cho mỗi nhà phát triển tham gia.

Ignite: $1.260/năm cho mỗi nhà phát triển tham gia.

Doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về DeepCode AI

G2: 4.5/5 (120+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (20+ đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về DeepCode AI?

Từ một đánh giá trên G2:

“Sản phẩm của Snyk có tính năng giao diện người dùng (GUI) rất trực quan, giúp dễ dàng xác định và khắc phục lỗ hổng bảo mật. Nền tảng cho phép bạn tổ chức các nhà phát triển thành các tổ chức (Orgs), điều này hữu ích để đảm bảo rằng chỉ các nhóm phát triển cụ thể mới có thể xem các lỗ hổng liên quan đến sản phẩm của họ.”

“Sản phẩm của Snyk có tính năng giao diện người dùng (GUI) rất trực quan, giúp dễ dàng xác định và khắc phục lỗ hổng bảo mật. Nền tảng cho phép bạn tổ chức các nhà phát triển thành các tổ chức (Orgs), điều này hữu ích để đảm bảo rằng chỉ các nhóm phát triển cụ thể mới có thể xem các lỗ hổng liên quan đến sản phẩm của họ.”

Nếu bạn vẫn đang so sánh các tùy chọn ngoài các lựa chọn thay thế chính của Zencoder AI, các công cụ này có thể lấp đầy những khoảng trống phổ biến khi AI bắt đầu viết nhiều mã hơn so với khả năng kiểm tra của nhóm. Chúng hữu ích khi bạn muốn có các rào cản nghiêm ngặt hơn và ít bất ngờ hơn trong quá trình kiểm tra Yêu cầu Hợp nhất:

SonarQube (Sonar AI Code Assurance) : Một công cụ hữu ích khi bạn muốn áp dụng các tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt hơn cho mã nguồn do AI tạo ra, giúp phát hiện sớm các vấn đề và duy trì chất lượng mã nguồn ổn định khi việc lập trình bằng AI trở thành quy trình thường xuyên.

Semgrep Assistant : Một công cụ hữu ích khi ưu tiên của bạn là lập trình bảo mật và hướng dẫn khắc phục vấn đề có thể thực hiện được, với các đề xuất AI giúp bạn phân loại kết quả và khắc phục vấn đề nhanh hơn.

CodeRabbit : Một tiện ích bổ sung hữu ích khi nguồn lực kiểm tra mã nguồn hạn chế, và bạn cần một công cụ AI có thể bình luận trên các yêu cầu kéo (PRs) và giúp giảm thời gian dành cho phản hồi kiểm tra lặp đi lặp lại.

Sourcegraph Cody hoặc Amp : Đáng xem xét khi bạn cần bối cảnh mã nguồn mạnh mẽ hơn và hỗ trợ kiểu công cụ để điều hướng các repo lớn và hiểu các thay đổi trên toàn bộ mã nguồn.

