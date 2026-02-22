10 Mẫu hệ thống quản lý doanh nghiệp miễn phí

Một tổ chức trung bình sử dụng 305 ứng dụng SaaS. 🤯

Đó là lý do tại sao các mẫu hệ thống quản lý doanh nghiệp là vô cùng quan trọng. Không chỉ vì chúng cung cấp cấu trúc, mà còn vì những mẫu phù hợp sẽ kết nối trực tiếp với cách công việc được phân công, theo dõi, ghi chép và đánh giá.

Với mẫu hệ thống quản lý doanh nghiệp, bạn có thể giảm bớt số lượng công cụ sử dụng hàng ngày và định hướng công việc theo hướng đúng đắn trong một hệ thống lớn hơn.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các mẫu hệ thống quản lý doanh nghiệp tốt nhất được thiết kế để giúp công việc của bạn trở nên dễ dàng hơn!

Mẫu hệ thống quản lý doanh nghiệp là gì?

Mẫu hệ thống quản lý doanh nghiệp là một không gian làm việc sẵn có mà bạn có thể sử dụng để vận hành các hoạt động hàng ngày tại một nơi duy nhất. Nó cung cấp cho bạn một cấu trúc nhất quán để tổ chức nhân sự, dự án, quy trình và theo dõi hiệu suất, giúp công việc không bị phân tán trong các tài liệu, bảng tính và trò chuyện lộn xộn.

Các mẫu này thường bao gồm:

Cấu trúc tổ chức và vai trò/trách nhiệm

Quy trình hoạt động tiêu chuẩn (SOPs)

Tài liệu chính sách

Quản lý quy trình làm việc và tài liệu

Các biện pháp kiểm soát chất lượng

Các quy trình giao tiếp

Chỉ số hiệu suất và KPI

Những yếu tố cần lưu ý khi chọn mẫu quản lý doanh nghiệp

Khi chọn mẫu quản lý doanh nghiệp, bạn nên tìm kiếm:

Tính linh hoạt trong tùy chỉnh: Quy trình làm việc của bạn là duy nhất. Bạn có thể dễ dàng điều chỉnh các trường, trạng thái và chế độ xem để phù hợp với cách hoạt động của nhóm, hay mẫu có cấu trúc cứng nhắc, không thể thay đổi?

Tính hiển thị đa chức năng : Công việc không diễn ra trong các bộ phận riêng lẻ. Mẫu của bạn nên hỗ trợ nhiều nhóm và thể hiện cách các sáng kiến kết nối trên toàn công ty. Công việc không diễn ra trong các bộ phận riêng lẻ. Mẫu của bạn nên hỗ trợ nhiều nhóm và thể hiện cách các sáng kiến kết nối trên toàn công ty.

Khả năng tự động hóa : Các tác vụ hành chính lặp đi lặp lại làm giảm năng suất. Hãy tìm các mẫu hoạt động trên nền tảng cho phép bạn tự động hóa cập nhật trạng thái, thông báo và phân công công việc mà không cần nỗ lực thủ công. Các tác vụ hành chính lặp đi lặp lại làm giảm năng suất. Hãy tìm các mẫu hoạt động trên nền tảng cho phép bạn tự động hóa cập nhật trạng thái, thông báo và phân công công việc mà không cần nỗ lực thủ công.

Khả năng mở rộng: Mẫu này có còn hoạt động khi kích thước nhóm của bạn tăng gấp đôi? Hãy tìm kiếm các cấu trúc có thể phát triển cùng với công ty của bạn thay vì trở thành điểm nghẽn.

Hỗ trợ tích hợp: Mẫu phải được tích hợp trong một nền tảng có thể kết nối với các công cụ hiện có của bạn, như Figma và Google Drive

10 Mẫu hệ thống quản lý doanh nghiệp Miễn phí

ClickUp, không gian làm việc AI tích hợp đầu tiên trên thế giới, cung cấp cho bạn thư viện hơn 1.000 mẫu sẵn sàng sử dụng để vận hành công ty mà không cần ghép nối hàng chục công cụ khác nhau.

Và điều tuyệt vời nhất là các mẫu này không nằm im trong một thư mục bám bụi. Khi bạn chọn một mẫu hệ thống quản lý doanh nghiệp, nó có thể được tích hợp trực tiếp vào các công việc mà nó hỗ trợ: Công việc, Tài liệu, Chế độ xem, Bảng điều khiển, Nhân viên và nhiều hơn nữa, tất cả đều được kết nối và vận hành bởi trí tuệ nhân tạo (AI).

Hãy cùng xem qua các mẫu hệ thống quản lý doanh nghiệp hàng đầu 👇

1. Mẫu ClickUp Book of Work

Tải mẫu miễn phí Xem xét cam kết của nhóm, nỗ lực và yêu cầu ngân sách trong một tài liệu duy nhất với mẫu ClickUp Book of Work.

Mẫu ClickUp Book of Work cung cấp cho nhà quản lý một tài liệu độc lập để xem xét những cam kết của nhóm trong một khoảng thời gian cụ thể, đồng thời hiển thị nhu cầu về nỗ lực và ngân sách trên các dự án. Mẫu này được chia thành hai nhóm: Dự án thiết yếu và Dự án tùy chọn, giúp bạn phân biệt công việc bắt buộc phải thực hiện với công việc phụ thuộc vào khối lượng công việc.

Sử dụng nó để tạo ra một cuốn "sách" có tổ chức cho công ty của bạn, với tiêu đề chứa các thông tin quan trọng như tên công ty và thông tin liên hệ. Sau đó, nhóm các dự án lại để việc thảo luận về ưu tiên trở nên dễ dàng và nhất quán hơn.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Phân chia công việc đã lên kế hoạch thành Dự án Cần Thiết và Dự án Tùy Chọn để việc ưu tiên và đánh đổi trở nên dễ dàng hơn trong các chu kỳ lập kế hoạch.

Giữ cho các cuộc đánh giá lãnh đạo gọn gàng hơn với một định dạng kiểu tài liệu duy nhất tóm tắt các cam kết trong một khoảng thời gian cụ thể.

Giữ cho việc thực thi gắn liền với kế hoạch bằng cách tạo các nhiệm vụ ClickUp cho từng dự án và di chuyển chúng qua các trạng thái tùy chỉnh ClickUp khi tiến độ công việc tăng lên.

✅ Phù hợp cho: Quản lý PMO và trưởng bộ phận vận hành điều phối danh mục dự án xuyên nhóm.

2. Mẫu Thực Hành Tốt Nhất Chung của ClickUp

Tải mẫu miễn phí Tuân thủ danh sách kiểm tra triển khai sẵn có và xây dựng thói quen nhất quán với mẫu ClickUp General Best Practice Template

Mẫu ClickUp General Best Practice cung cấp một danh sách kiểm tra sẵn sàng để thiết lập các quy trình làm việc lý tưởng trong công ty và xây dựng thói quen nhất quán cho toàn nhóm. Mẫu này được thiết kế để hướng dẫn việc áp dụng thông qua các bước mà các nhóm có thể tuân theo khi bắt đầu sử dụng Không gian Làm việc ClickUp hàng ngày.

Trong mẫu, các phương pháp tốt nhất được tổ chức thành các danh mục rõ ràng và liên kết với các vai trò chịu trách nhiệm thực hiện công việc, giúp việc phân công, kiểm tra và hoàn thành các công việc triển khai trở nên dễ dàng.

Bạn cũng có thể tùy chỉnh mẫu theo yêu cầu của mình.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Sắp xếp công việc triển khai theo Danh mục như Đào tạo, Giao tiếp và Cấu hình, giúp hướng dẫn dễ dàng theo dõi khi triển khai ClickUp

Thẻ cho các công việc theo vai trò, bao gồm Nhân viên thực hiện, Quản lý và Quản trị viên để đảm bảo mọi người đều biết các quy trình tốt nhất áp dụng cho mình.

Phân chia quá trình thiết lập thành các bước thực hiện cụ thể với các công việc và công việc con bao gồm các hành động chính như tạo/lập công việc, phân công, ngày đáo hạn và ưu tiên.

✅ Phù hợp cho: Quản trị viên Không gian Làm việc và quản lý vận hành chịu trách nhiệm triển khai.

🚀 Ưu điểm của ClickUp: Hãy sử dụng ClickUp Super Agents khi bạn đã hoàn thành việc sử dụng AI chỉ cung cấp câu trả lời. Super Agents được thiết kế để hoạt động như đồng nghiệp ảo trong Không gian Làm việc ClickUp của bạn, với đầy đủ ngữ cảnh của Không gian Làm việc. Thực tế, chúng có thể thực hiện các quy trình làm việc nhiều bước, 24/7, sử dụng các công cụ, tín hiệu kích hoạt, kiến thức và bộ nhớ mà bạn cung cấp cho chúng. Đó là sự khác biệt giữa việc yêu cầu AI hỗ trợ và giao công việc cho một hệ thống có thể tự động hoàn thành công việc. Tìm hiểu thêm về Super Agents qua video mà chúng tôi đã tạo riêng cho bạn 👇

3. Mẫu bảng điều khiển quản lý dự án ClickUp

Tải xuống mẫu miễn phí Hiển thị các mối quan hệ phụ thuộc và dòng thời gian giao hàng bằng mẫu bảng điều khiển quản lý dự án ClickUp

Mẫu Bảng điều khiển Quản lý Dự án ClickUp tổng hợp toàn bộ kế hoạch dự án của bạn thành một dòng thời gian duy nhất, với biểu đồ Gantt minh họa kết nối giữa các giai đoạn công việc từ khởi động đến giao hàng. Đây là điểm khởi đầu mạnh mẽ khi dự án của bạn có các phụ thuộc, giai đoạn chồng chéo và thời hạn cần phối hợp chặt chẽ hơn.

Sau khi lịch trình được lập, mẫu này cũng cung cấp cho bạn một nơi để theo dõi các số và tín hiệu ảnh hưởng đến việc giao hàng, từ sự thay đổi ngân sách đến mức độ nghiêm trọng của vấn đề.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Lập kế hoạch và điều chỉnh dòng thời gian với biểu đồ Gantt của ClickUp , bao gồm mối quan hệ giữa các công việc và trình tự theo kiểu cột mốc.

Lưu trữ các chỉ số quan trọng của dự án bằng các thuộc tính tùy chỉnh như Chi phí Kế Hoạch, Chi phí Thực tế, Ngân sách Còn Lại, Mức Độ Vấn Đề và Giai Đoạn Dự Án để duy trì bối cảnh tài chính và giao hàng gần với công việc.

Theo dõi tiến độ thực hiện một cách nhanh chóng với các công việc được phân loại theo trạng thái và người được giao, đảm bảo quyền sở hữu và tiến độ luôn được hiển thị rõ ràng trong suốt vòng đời dự án.

✅ Phù hợp cho: Quản lý dự án PMO và các nhà lãnh đạo triển khai tiếp xúc khách hàng đang quản lý các dự án đa giai đoạn.

4. Mẫu kế hoạch quản lý dự án ClickUp

Tải mẫu miễn phí Theo dõi quá trình thiết lập dự án và các chi tiết quan trọng trong một nơi duy nhất với mẫu kế hoạch quản lý tác vụ dự án ClickUp.

Mẫu Kế Hoạch Nhiệm Vụ Quản Lý Dự Án ClickUp trình bày các công việc thiết lập cơ bản mà mọi dự án cần thực hiện trước khi bắt đầu triển khai, với một nơi duy nhất để ghi lại thông tin về quản lý dự án, đội ngũ dự án, tên dự án và trạng thái hoàn thành đang diễn ra.

Nó bắt đầu với một danh sách công việc sẵn sàng sử dụng, bao quát các yếu tố cơ bản của hầu hết các công việc trong một dự án, từ xác định khái niệm và mục tiêu đến lập ngân sách, lập kế hoạch rủi ro và giao tiếp.

Và khi thông tin dự án được chia sẻ giữa nhiều địa điểm, hãy sử dụng ClickUp Brain MAX, trợ lý AI trên desktop hoàn chỉnh nhất. Nó giúp bạn lấy thông tin cần thiết ngay lập tức và biến nó thành các bước tiếp theo. Và điều đó có thể là bất cứ điều gì - từ việc soạn thảo kế hoạch truyền thông đến tạo bản tóm tắt dự án ban đầu từ không gian làm việc của bạn.

Tập hợp thông tin dự án phân tán và lập kế hoạch các bước tiếp theo với ClickUp Brain MAX

Hơn nữa, bạn có thể sử dụng các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) khác nhau cho các loại câu hỏi khác nhau, tất cả đều từ một ứng dụng duy nhất.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Bắt đầu với một danh sách kiểm tra có cấu trúc bao gồm các bước kế hoạch quan trọng như lập kế hoạch dòng thời gian, lập ngân sách, thiết lập sơ đồ tổ chức, quản lý rủi ro và lập kế hoạch truyền thông

Giữ các thông tin cơ bản của dự án hiển thị ở phần trên với các trường thông tin cho Quản lý Dự án, Nhóm Dự án, Tên Dự án và Trạng thái Hoàn thành

Phân chia công việc lập kế hoạch thành các công việc con để mỗi bước thiết lập có người chịu trách nhiệm rõ ràng, tiến độ và việc theo dõi thực hiện.

✅ Phù hợp cho: Quản lý dự án và người phụ trách triển khai khi bắt đầu các dự án mới cho khách hàng hoặc nội bộ.

📮 ClickUp Insight: 45% số người tham gia khảo sát của chúng tôi cho biết họ giữ các tab nghiên cứu liên quan đến công việc mở trong nhiều tuần. Đối với 23% còn lại, các tab quý giá này bao gồm các chủ đề trò chuyện chat AI chứa đầy thông tin bối cảnh. Thực tế, phần lớn mọi người đang dựa vào các tab trình duyệt dễ bị hỏng để lưu trữ thông tin và bối cảnh. Hãy lặp lại cùng chúng tôi: Tabs không phải là cơ sở kiến thức. 👀 ClickUp Brain MAX thay đổi cuộc chơi ở đây. Ứng dụng AI siêu việt này cho phép bạn tìm kiếm không gian làm việc, tương tác với nhiều mô hình AI và thậm chí sử dụng lệnh giọng nói để truy xuất thông tin từ một giao diện duy nhất. Vì MAX hoạt động trên máy tính của bạn, nó không chiếm dụng không gian tab và có thể lưu trữ cuộc hội thoại cho đến khi bạn xóa chúng!

5. Mẫu tích hợp phần mềm ClickUp

Tải mẫu miễn phí Theo dõi tích hợp phần mềm từ giai đoạn tiếp nhận đến theo dõi thanh toán với mẫu tích hợp phần mềm ClickUp

Mẫu tích hợp phần mềm ClickUp trình bày công việc tích hợp của bạn dưới dạng một quy trình tác vụ từng bước, với mỗi yêu cầu được theo dõi từ khi tiếp nhận đến khi hoàn thành. Mẫu này được thiết kế để đang theo dõi toàn bộ quy trình, từ các bước kiểm tra ban đầu như tính khả dụng và giá cả, qua việc lựa chọn nhà cung cấp, đơn đặt hàng và theo dõi thanh toán.

Mẫu này cũng chia các nỗ lực tích hợp thành các danh sách công việc riêng biệt, bao gồm Tích hợp Dữ liệu, Tích hợp Hệ thống và Tích hợp Quy trình. Điều này giúp duy trì sự hiển thị giữa các luồng công việc khác nhau mà không làm trộn lẫn yêu cầu hoặc dòng thời gian.

Và khi tích hợp liên quan đến nhiều công cụ, ClickUp Integrations đảm bảo rằng tất cả các quy trình làm việc và công cụ của bạn đều được kết nối với Không gian Làm việc của bạn.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Đang theo dõi yêu cầu qua các giai đoạn được định nghĩa như Cần Phản Hồi, Đang Thực Hiện và Việc Cần Làm, đồng thời hiển thị các rào cản và bước tiếp theo trong toàn bộ quy trình.

Quản lý nhiều luồng công việc với các danh sách công việc riêng biệt cho tích hợp Dữ liệu, Hệ thống và Quy trình

Hỗ trợ quy trình làm việc theo phong cách mua sắm với chi tiết công việc như người được giao, ngày đáo hạn và mức độ ưu tiên, cùng không gian dành cho các tài liệu tham khảo quan trọng như QPA, PO và PR

✅ Phù hợp cho: Quản lý vận hành CNTT và chuyên gia triển khai phối hợp triển khai các hệ thống đa nền tảng.

⭐ Bài đọc bổ sung: Cách áp dụng chiến lược giao tiếp tập trung

6. Mẫu giao tiếp nhân viên ClickUp

Tải mẫu miễn phí Tiêu chuẩn hóa các cập nhật nội bộ với mẫu giao tiếp nhân viên ClickUp

Mẫu giao tiếp nhân viên ClickUp cung cấp cho bạn một nền tảng trung tâm để xác định cách các cập nhật nội bộ nên được truyền tải giữa các nhóm. Thêm các luồng giao tiếp định kỳ của bạn, sau đó điền vào Phương pháp và Đối tượng cho từng luồng để làm rõ và lặp lại các kỳ vọng.

Kết hợp với ClickUp Docs để biến tiêu chuẩn giao tiếp của bạn thành một wiki động, kiểm soát quyền truy cập với các quyền truy cập thích hợp và liên kết trực tiếp tài liệu với các công việc hoặc địa điểm công việc của nhóm. Khi ai đó cần chính sách giữa dự án, bạn có thể chỉ dẫn họ đến phần cụ thể bằng liên kết trang hoặc thậm chí liên kết khối.

Biến tiêu chuẩn giao tiếp thành một wiki động với quyền truy cập và liên kết sâu bằng ClickUp Tài liệu

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Phân loại giao tiếp theo nhóm và mục đích với các phần như Cuộc họp nội bộ, Giải pháp và Tiếp thị

Theo dõi thời gian dành cho việc chuẩn bị tài liệu, cuộc họp và cập nhật với ClickUp Time Tracking

khi một cập nhật phải được thực hiện trước khi cập nhật khác diễn ra (ví dụ: ghi chú lãnh đạo → thông báo cho nhóm) Thêm phụ thuộc ClickUp khi một cập nhật phải được thực hiện trước khi cập nhật khác diễn ra (ví dụ: ghi chú lãnh đạo → thông báo cho nhóm)

✅ Phù hợp cho: Quản lý nhân sự và người phụ trách truyền thông nội bộ trong việc cài đặt các tiêu chuẩn truyền thông chung cho toàn công ty.

7. Mẫu Quản lý Agile Scrum ClickUp

Tải mẫu miễn phí Thực hiện các giai đoạn phát hiện lỗi và sprint theo các giai đoạn đã định với mẫu quản lý Agile Scrum của ClickUp

Mẫu Quản lý Agile Scrum của ClickUp hoạt động như một hệ điều hành cho các nhóm kỹ thuật trong một thiết lập quản lý công ty lớn hơn. Nó tổ chức việc xử lý lỗi và thực hiện sprint thành các giai đoạn được định nghĩa như Mở, Phân loại, Cần thông tin và Đang phát triển, cung cấp cho lãnh đạo một chế độ xem nhất quán về tiến độ và các cột mốc quan trọng.

Bên trong, nó cũng tích hợp với ClickUp for Agile Teams để hỗ trợ lập kế hoạch sprint, hiển thị danh sách công việc chưa hoàn thành và phối hợp đa chức năng.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Hướng dẫn các vấn đề đến qua một quy trình làm việc nhất quán bằng cách sử dụng các trạng thái như Mở, Phân loại, Cần thông tin và Đang phát triển

Tiêu chuẩn hóa quyết định phân loại với các trường cho Ưu tiên (P0–P4), Mức độ nghiêm trọng (S1–S3), Nguồn, Môi trường và Loại báo cáo

Giữ cho việc thực hiện sprint có thể đo lường được với Sprints và Sprint Points, cùng với các chế độ xem như Lỗi đã báo cáo, Theo tính năng và Đơn đăng ký lỗi của tôi

✅ Phù hợp cho: Các chuyên gia Scrum và quản lý kỹ thuật quản lý việc triển khai sprint và phân loại lỗi.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: ClickUp được xây dựng dành cho các nhóm Agile hiện đại muốn lập kế hoạch, triển khai và học hỏi trong một không gian làm việc duy nhất (không bị phân tán công việc 😵‍💫). Xem video này để xem cách ClickUp hỗ trợ thực thi Agile hiện đại từ đầu đến cuối, từ danh sách công việc đến phát hành, mà không cần chuyển đổi giữa các công cụ.

8. Mẫu Quản lý Triển khai ClickUp

Tải mẫu miễn phí Theo dõi mọi dự án triển khai cho khách hàng với mẫu Quản lý Triển khai ClickUp

Mẫu Quản lý Triển khai ClickUp tổ chức các dự án triển khai cho khách hàng vào một hệ thống duy nhất, với mỗi khách hàng đang được theo dõi qua các giai đoạn như Yêu cầu và Tiến độ dịch vụ.

Khi bạn cần hiển thị trạng thái dự án trên tất cả các dự án, hãy sử dụng Bảng điều khiển ClickUp để hiển thị trạng thái, hạn chót và tín hiệu doanh thu trong một chế độ xem duy nhất. Thẻ AI ClickUp cung cấp một lớp tóm tắt nhanh, tổng hợp tất cả thông tin cần thiết mà không cần phải xem xét từng hàng khách hàng.

Tổng hợp tiến độ của khách hàng chỉ trong nháy mắt với AI Cards trên bảng điều khiển ClickUp

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Theo dõi từng dự án khách hàng theo trạng thái, với các phần riêng biệt cho "Yêu cầu" và "Tiến độ dịch vụ"

Lưu trữ các trường thông tin quan trọng cho việc triển khai như Mức độ Hỗ trợ, Phân khúc, Doanh thu Dự kiến, Yêu cầu Dịch vụ và Thỏa thuận Bán hàng cùng với ngày tháng và ưu tiên.

Xem xét tất cả dịch vụ tại một nơi bằng All Services, sau đó sử dụng Bảng điều khiển và AI Cards để hiển thị các tín hiệu về khối lượng công việc và rủi ro trên toàn bộ danh mục đầu tư

✅ Phù hợp cho: Quản lý thành công khách hàng và người phụ trách triển khai quản lý nhiều dự án triển khai cho khách hàng.

9. Mẫu Kế hoạch Quản lý Phạm vi ClickUp

Tải mẫu miễn phí Xác định phạm vi dự án ngay từ đầu trong một tài liệu có cấu trúc bằng mẫu Kế hoạch Quản lý Phạm vi Dự án ClickUp

Mẫu Kế hoạch Quản lý Phạm vi ClickUp cung cấp cho bạn một tài liệu sẵn sàng sử dụng để xác định phạm vi trước khi bắt đầu công việc, với cấu trúc rõ ràng giúp mọi người đồng nhất về những gì dự án sẽ cung cấp. Mẫu bắt đầu với tiêu đề dự án, người quản lý dự án và ngày báo cáo, sau đó đi qua các phần mà hầu hết các nhóm thường vội vàng ghi chép sau này.

Bên trong, bạn sẽ tìm thấy các phần chuyên biệt cho Tuyên bố Vấn đề, Tuyên bố Cơ hội, Mục tiêu Dự án, Phạm vi Dự án/Ngoài Phạm vi và Phê duyệt, giúp bạn dễ dàng xác định ranh giới từ sớm và bảo vệ dự án khỏi những bất ngờ vào phút chót.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Ghi chép phạm vi trong một tài liệu duy nhất với các phần hướng dẫn cho Vấn đề, Cơ hội, Mục tiêu và Trong phạm vi/Ngoài phạm vi

Giảm thiểu hiểu lầm với phần Phê duyệt, giúp chính thức hóa việc ký duyệt trước khi bắt đầu thực hiện.

Sử dụng ClickUp tự động hóa để duy trì tiến độ theo dõi sau khi được phê duyệt, như cập nhật trạng thái hoặc giao nhiệm vụ cho người chịu trách nhiệm khi phạm vi công việc đã được phê duyệt.

✅ Phù hợp cho: Quản lý dự án và người phụ trách triển khai dự án có nhiều bên liên quan.

10. Mẫu Vertex42 CRM cho doanh nghiệp nhỏ

qua Vertex42

Đối với các nhóm doanh nghiệp nhỏ chưa sẵn sàng cho một hệ thống CRM đầy đủ tính năng, mẫu CRM cho doanh nghiệp nhỏ của Vertex42 dựa trên bảng tính cung cấp một cách đơn giản để theo dõi mối quan hệ khách hàng và quy trình bán hàng.

Đây là một giải pháp nhẹ nhàng để quản lý dữ liệu khách hàng mà không cần hệ thống phức tạp.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Giữ các thông tin quan trọng như thông tin liên hệ và tên công ty luôn sẵn sàng bằng cách lưu trữ tất cả thông tin khách hàng và khách hàng tiềm năng trong một bảng tính được tổ chức gọn gàng

Theo dõi tiến độ giao dịch từ giai đoạn đầu tiên đến khi giao dịch đã đóng bằng cách theo dõi các giao dịch khi chúng di chuyển qua các giai đoạn khác nhau

Giữ lại lịch sử rõ ràng về mối quan hệ của bạn bằng cách ghi lại tất cả các tương tác và lên lịch các công việc theo dõi cho từng liên hệ

✅ Phù hợp cho: Các nhà sáng lập độc lập và điều phối viên bán hàng của doanh nghiệp nhỏ đang theo dõi khách hàng tiềm năng và các hoạt động theo dõi.

Tạo Trung tâm Điều hành Hoàn hảo cho Công ty của Bạn với ClickUp

Mẫu hệ thống quản lý doanh nghiệp là một điểm khởi đầu mạnh mẽ, nhưng giá trị thực sự đến từ những gì xảy ra sau khi bạn cài đặt nó.

Người dùng có thực sự sử dụng nó hàng ngày không? Các bản cập nhật có được duy trì kịp thời không? Các quyết định có được tập trung tại một nơi không? Lãnh đạo có thể theo dõi tiến độ mà không cần phải liên tục kiểm tra trạng thái không?

Đó là sự khác biệt giữa thư viện mẫu và hệ thống quản lý.

ClickUp giúp bạn biến các mẫu thành một quy trình làm việc động. Bạn có thể ghi chép cách công việc diễn ra, phân công quyền sở hữu và duy trì ưu tiên hiển thị trong một không gian làm việc, với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI) và các mẫu trong hệ thống.

Bắt đầu sử dụng ClickUp ngay hôm nay!

Câu hỏi thường gặp

Mẫu quản lý dự án tập trung vào một dự án cụ thể với ngày bắt đầu và ngày kết thúc được xác định. Mẫu quản lý doanh nghiệp bao quát các hoạt động liên tục, xuyên bộ phận như phân bổ tài nguyên và tiêu chuẩn hóa quy trình.

Đúng vậy, các mẫu này rất hiệu quả cho các nhóm kinh doanh nhỏ. Chúng cung cấp cấu trúc và tính hiển thị cần thiết ngay từ đầu, giúp cải thiện hiệu quả hoạt động và ngăn chặn sự hỗn loạn thường xảy ra khi doanh nghiệp phát triển.

Trí tuệ nhân tạo (AI) biến các mẫu tĩnh thành hệ thống động. Ví dụ, ClickUp Brain có thể tự động tạo báo cáo trạng thái từ dữ liệu của mẫu hoặc tóm tắt tiến độ trên các bộ phận, loại bỏ công việc thủ công.