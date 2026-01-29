11 lựa chọn thay thế tốt nhất cho Bardeen AI trong tự động hóa quy trình làm việc vào năm [năm]

Bardeen AI là nền tảng tự động hóa không cần mã nguồn đáng tin cậy cho các công việc hàng ngày. Nó rất phù hợp cho các công việc nhanh chóng như di chuyển dữ liệu giữa các ứng dụng và tối ưu hóa các công việc lặp đi lặp lại.

Nhưng khi nhóm của bạn bắt đầu phát triển, tự động hóa không còn là một "tính năng tiện ích" mà trở thành một phần của hạ tầng. Bạn cần một hệ thống tự động hóa thông minh, có khả năng tiếp tục đẩy công việc tiến triển, ngay cả khi dữ liệu đầu vào thay đổi và quy trình không hoàn toàn tuyến tính.

Và đó thường là lúc các nhóm bắt đầu gặp giới hạn: tích hợp không đủ sâu, tự động hóa bị lỗi trong các trường hợp đặc biệt và AI không thể hiểu bối cảnh xuyên suốt các hệ thống.

Đó là lý do tại sao chúng tôi đã tổng hợp danh sách các lựa chọn thay thế Bardeen AI tốt nhất.

Chúng tôi giới thiệu các công cụ được thiết kế để xử lý các quy trình làm việc phức tạp, chuyển dữ liệu một cách đáng tin cậy giữa các nền tảng và mở rộng quy mô theo hoạt động thực tế (không chỉ cho năng suất cá nhân).

Hãy cùng chúng tôi giúp bạn tìm ra thiết lập tự động hóa phù hợp nhất cho nhóm của bạn! 🛠️

Tại sao nên chọn các lựa chọn thay thế cho Bardeen AI?

Mặc dù Bardeen AI được nhiều nhóm yêu thích vì khả năng tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại và khả năng thu thập dữ liệu (chủ yếu đáng tin cậy), một số người dùng cho rằng nó chưa đủ để mở rộng tự động hóa quy trình làm việc AI trên các nhóm và công cụ khác nhau.

Dưới đây là một số giới hạn mà các đánh giá thực tế thường đề cập đến nhiều nhất:

Khó khăn trong việc xử lý các quy trình làm việc nhiều bước phụ thuộc vào điều kiện trang thay đổi hoặc logic 'nếu-thì' nâng cao.

Kết quả thu thập dữ liệu không nhất quán. Một số trường có thể bị bỏ qua hoặc trích xuất sai, đặc biệt là từ các trang có cấu trúc bất thường.

Thiếu tích hợp gốc và thiếu một số API khiến việc tự động hóa trên tất cả các công cụ mà người dùng sử dụng hàng ngày trở nên khó khăn hơn.

Các kích hoạt không đáng tin cậy cho một số ứng dụng. Ví dụ, các kích hoạt của Notion như ‘trang được tạo’ hoặc ‘trang được cập nhật’ không phải lúc nào cũng hoạt động đáng tin cậy.

Tùy chỉnh giới hạn. Việc đổi tên biến, thay đổi liên kết mẫu sau khi tạo trình thu thập dữ liệu hoặc điều chỉnh các ví dụ, v.v., không linh hoạt như người dùng mong đợi.

🔍 Bạn có biết? 81% chuyên gia tự động hóa sử dụng sản phẩm AI trong các dự án tự động hóa ít nhất vài lần mỗi tuần.

Các lựa chọn thay thế cho Bardeen AI trong nháy mắt

Dưới đây là tổng quan nhanh về các lựa chọn thay thế tốt nhất cho Bardeen AI và những gì mỗi công cụ cung cấp:

Công cụ Tính năng chính Phù hợp nhất cho Giá cả* ClickUp Trí tuệ không gian làm việc AI (ClickUp Brain), tự động hóa, Trợ lý AI + Trợ lý Siêu cấp, bảng điều khiển, tìm kiếm, tích hợp mượt mà. Các nhóm muốn tăng năng suất nội bộ + tự động hóa công việc + các trợ lý AI trong cùng một nền tảng công việc. Miễn phí vĩnh viễn; có sẵn tùy chỉnh cho doanh nghiệp. Zapier Các tác vụ đa bước, logic điều kiện, hơn 8.000 tích hợp, giám sát + nhật ký, bản đồ Canvas, các tiện ích bổ sung AI Agents + Copilot. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMB) và các nhóm muốn có thư viện tích hợp lớn nhất và quy trình làm việc có cấu trúc. Có kế hoạch miễn phí; các kế hoạch trả phí bắt đầu từ $29.99/tháng. Tạo Sơ đồ luồng trực quan, bộ định tuyến + bộ lọc, bộ lặp, chuyển đổi dữ liệu mạnh mẽ, mô-đun HTTP, mô-đun AI + đại lý. Các nhà phát triển muốn tự động hóa giao diện người dùng và khả năng mở rộng với chi phí hợp lý. Có kế hoạch miễn phí; các kế hoạch trả phí bắt đầu từ $10.59/tháng. n8n Kiểm soát tự lưu trữ, JavaScript trong quy trình làm việc, tính linh hoạt của API, các quy trình con/mẫu có thể tái sử dụng, điều phối các tác nhân AI. Các nhóm kỹ thuật muốn kiểm soát, tự lưu trữ và logic tự động hóa nâng cao. Các kế hoạch trả phí bắt đầu từ 24€ mỗi tháng. Workato Công thức doanh nghiệp, quản trị, nhật ký kiểm toán, Workbot (Slack/Teams), AI, Genies, kết nối cấp doanh nghiệp Các doanh nghiệp cần tự động hóa bảo mật và được quản lý trên các hệ thống. Giá cả tùy chỉnh Notion tự động hóa Các trình kích hoạt cơ sở dữ liệu, nút mẫu, Trợ lý AI Notion, API và tích hợp. Các nhóm làm việc trên Notion và muốn tự động hóa nhẹ nhàng cùng với tài liệu và công việc. Miễn phí cho tối đa 100 công việc; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $29.99/tháng. Integrately Tự động hóa chỉ với một cú nhấp chuột, thiết lập hướng dẫn SmartConnect, trình tạo AI, thư viện tự động hóa lớn. Người mới bắt đầu muốn có các tự động hóa nhanh chóng, dễ sử dụng với ít nỗ lực thiết lập. Miễn phí cho tối đa 100 công việc; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $29.99/tháng. UiPath Giải pháp RPA toàn diện cho tự động hóa giao diện người dùng, độ tin cậy doanh nghiệp, hệ sinh thái mạnh mẽ + các thành phần. Các tổ chức có nhiều hoạt động vận hành (ops-heavy) cần tự động hóa giao diện người dùng (UI) vượt ra ngoài các công cụ API. Các kế hoạch trả phí bắt đầu từ $25 mỗi tháng. IFTTT Các applet kích hoạt → hành động đơn giản, tự động hóa thân thiện với người dùng, thiết lập dễ dàng. Người dùng cá nhân và hệ thống nhà thông minh muốn tự động hóa nhanh chóng và nhẹ nhàng. Có kế hoạch miễn phí; các kế hoạch trả phí bắt đầu từ $3.99/tháng. Tray. io Low-code iPaaS, quy trình làm việc dựa trên API, tích hợp nhúng, công cụ xây dựng trợ lý AI Merlin, nhật ký, nâng cấp môi trường. Các nhóm sản phẩm và kỹ thuật cần tích hợp doanh nghiệp cùng với tự động hóa tích hợp. Giá cả tùy chỉnh Drift Trợ lý trò chuyện AI, kịch bản trò chuyện, định tuyến, chuyển giao trực tiếp, ghi lại cuộc trò chuyện ngoài giờ làm việc, đặt lịch cuộc họp trong trò chuyện. Nhóm bán hàng và doanh thu cần tự động hóa chuyển đổi website và đặt lịch cuộc họp ngay lập tức. Giá cả tùy chỉnh

Các lựa chọn thay thế tốt nhất cho Bardeen AI để sử dụng

Hãy cùng tìm hiểu chi tiết ngay bây giờ.

1. ClickUp (Tốt nhất cho năng suất làm việc của nhóm nội bộ và các trợ lý thông minh, nhận biết ngữ cảnh)

Thử dùng ClickUp miễn phí Tăng tốc quy trình làm việc với các Super Agents được tùy chỉnh trong ClickUp.

Hầu hết các nhóm sử dụng từ năm đến sáu công cụ AI khác nhau. Một công cụ cho việc tạo/lập nội dung, một cho tự động hóa công việc, một cho tóm tắt, một cho báo cáo… và tiếp tục như vậy. Theo thời gian, điều này dẫn đến vấn đề nghiêm trọng về sự lan rộng của AI. Bạn sẽ có quá nhiều công cụ và mô hình AI không tương tác với nhau. Chi phí của bạn tăng vọt trong một đêm trong khi bối cảnh trở nên ngày càng phân mảnh.

Đây chính xác là vấn đề mà ClickUp giải quyết. Đây là không gian làm việc AI tích hợp đầu tiên trên thế giới, nơi tất cả các công việc, tài liệu, cuộc hội thoại và dự án của bạn được lưu trữ trong một hệ thống duy nhất, và AI được tích hợp trực tiếp trên nền tảng đó.

Dưới đây là những lý do khiến nó trở thành lựa chọn hoàn hảo thay thế cho Bardeen AI:

AI hiểu công việc của bạn

ClickUp Brain là một lớp AI nhận thức ngữ cảnh, hiểu toàn bộ không gian làm việc của bạn, bao gồm các công việc, dòng thời gian, tài nguyên, mối quan hệ phụ thuộc và sức chứa của nhóm.

Ưu tiên các công việc cần thực hiện từ không gian làm việc của bạn bằng cách sử dụng các phản hồi nhận thức ngữ cảnh của ClickUp Brain.

Vì vậy, khi bạn hỏi Brain một câu hỏi, nó sẽ trả lời bằng cách tìm kiếm trong không gian làm việc thực tế của bạn, bao gồm các thư mục, danh sách công việc và dự án mà bạn sẽ mở từng cái một cách thủ công. Và vì ClickUp đã biết cách bạn làm việc, ai là đồng nghiệp của bạn, mỗi nhóm chịu trách nhiệm về gì và các quyền truy cập áp dụng, các câu trả lời sẽ có ngữ cảnh, chính xác và tuân thủ quyền truy cập.

Với ClickUp Brain, bạn có thể:

Chuyển đổi cuộc hội thoại thành công việc thực tế bằng cách chuyển đổi các cuộc hội thoại, ghi chú và ý tưởng thành các công việc đã được gắn sẵn bối cảnh phù hợp.

Ra quyết định thông minh hơn bằng cách sử dụng bối cảnh dự án thực tế , tự động tính đến thời hạn, chủ sở hữu, các yếu tố phụ thuộc và khối lượng công việc của nhóm.

Tạo và cập nhật công việc trực tiếp trong ClickUp , từ soạn thảo tài liệu và bình luận đến cập nhật trạng thái công việc.

Hiển thị thông tin tức thì về những gì đang diễn ra với câu trả lời thời gian thực cho các câu hỏi như: gì đang bị khối chặn, gì đã thay đổi và gì cần được chú ý hôm nay.

Không chỉ vậy, ClickUp Brain MAX (trợ lý desktop của Brain) còn cho phép bạn truy cập vào nhiều mô hình AI như ChatGPT, Claude hoặc Gemini. Sự linh hoạt này khiến Brain MAX đặc biệt mạnh mẽ cho các nhóm muốn tích hợp trợ lý AI vào các hoạt động hàng ngày, thay vì tách biệt trong các ứng dụng riêng lẻ.

Chuyển đổi giữa các mô hình AI hàng đầu mà không cần rời khỏi ClickUp, được hỗ trợ bởi BrainGPT.

⭐ Bonus: Nói tự nhiên và chuyển đổi hướng dẫn bằng lời nói thành bản cập nhật văn bản ngay lập tức với tính năng Talk to Text trong ClickUp Brain MAX. Dù bạn đang nói chuyện trong cuộc gọi Zoom, brainstorming bằng lời nói hay chia sẻ các bản cập nhật nhanh, giọng nói của bạn sẽ được chuyển đổi thành công việc hữu ích ngay trong ClickUp.

Xem ngay những điều quan trọng với tóm tắt dự án AI.

Một trong những trường hợp sử dụng thực tiễn nhất của ClickUp Brain là tóm tắt dự án được hỗ trợ bởi AI. Brain tự động quét các công việc, trò chuyện, bình luận và cập nhật của bạn để tạo ra các tóm tắt dự án rõ ràng, giúp bạn tiết kiệm thời gian và nỗ lực khi phải xác định trạng thái dự án một cách thủ công.

Tổng hợp hoạt động trên các công việc, danh sách công việc, thư mục và không gian trong ClickUp bằng ClickUp Brain.

Với Tóm tắt Dự án AI, bạn có thể:

Có chế độ xem tổng quan về tiến độ dự án của bạn , hiển thị những gì đã hoàn thành, đang tiến hành hoặc chậm tiến độ.

Tự động phát hiện các rào cản và rủi ro , để các trễ và phụ thuộc không bị ẩn trong các chủ đề bình luận dài.

Xem rõ quyền sở hữu và trách nhiệm , với các điểm nhấn về ai chịu trách nhiệm cho điều gì và điều gì cần được chú ý tiếp theo.

Tích hợp các bên liên quan mới hoặc thành viên mới vào nhóm nhanh hơn, mà không cần yêu cầu họ đọc lịch sử công việc trong nhiều tuần.

Bạn thậm chí có thể yêu cầu nó phân tích dự án của bạn và đề xuất các cách để cải thiện cách lập kế hoạch và thực hiện công việc.

Tự động hóa quy trình làm việc của bạn từ đầu đến cuối.

Tại sao chỉ dừng lại ở việc nhận cập nhật về công việc của bạn với AI? Tại sao không giao phó nó cho AI? Trong ClickUp, có 2 cách để thực hiện điều này: ClickUp tự động hóa và ClickUp Super Agents.

ClickUp Automations giúp tự động hóa công việc lặp đi lặp lại bằng cách chạy các quy tắc đơn giản dựa trên cấu trúc kích hoạt → điều kiện → hành động. Bạn có thể tự động hóa các tác vụ như phân công công việc, cập nhật trạng thái và theo dõi, giúp quy trình làm việc của bạn hiệu quả hơn mà không cần nỗ lực thủ công.

Ví dụ, nếu bạn đang quản lý một dự án nội dung, bạn có thể thiết lập một quy trình tự động hóa sao cho ngay khi một công việc chuyển sang trạng thái ‘Draft Ready’, ClickUp sẽ tự động giao công việc đó cho trình chỉnh sửa, nâng cao mức độ ưu tiên và thêm bình luận với các bước tiếp theo; chỉ khi công việc đã có ngày đáo hạn.

Tạo các quy trình tự động hóa mạnh mẽ mà không cần mã một cách trực quan với ClickUp Automations.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Bạn có thể tự cài đặt các quy trình tự động hóa bằng trình tạo không cần mã của ClickUp hoặc đơn giản là mô tả những gì bạn muốn bằng tiếng Anh thông thường cho ClickUp Brain, và ClickUp sẽ cấu hình quy tắc cho bạn.

Và đây là điểm nổi bật: mọi quy trình tự động hóa đều được ghi lại, vì vậy nếu có gì đó không hoạt động như mong đợi, bạn có thể xem chính xác điều gì đã xảy ra và điều chỉnh lại.

Xem video này để trải nghiệm thực tế!

Tự động hóa có khả năng tự suy luận: ClickUp AI Super Agents

Mặc dù tự động hóa giúp giảm bớt nhiều công việc, nhưng nhiều công việc bạn muốn tự động hóa vẫn đòi hỏi sự phán đoán. Đó chính là lúc ClickUp Super Agents phát huy tác dụng.

Sử dụng các tác nhân AI trong ClickUp để tự động hóa các hành động thông minh, nhận biết ngữ cảnh.

Các trợ lý AI này là 100% tự động — chúng theo dõi không gian làm việc của bạn và thực hiện hành động dựa trên những gì đang xảy ra. Ví dụ, nếu một lỗi có ưu tiên cao chưa được cập nhật trong 24 giờ, một trợ lý có thể tự động thông báo cho người được giao nhiệm vụ, nâng cấp vấn đề hoặc thậm chí chuyển giao lại nhiệm vụ.

Bạn có thể cấu hình các tác nhân để theo dõi các công việc quá hạn, vi phạm SLA hoặc các từ khóa cụ thể trong bình luận. Chúng có thể chạy theo lịch trình hoặc phản hồi theo thời gian thực, và nhờ vào bộ nhớ và kiến thức vô hạn về không gian làm việc của bạn, chúng đủ thông minh để tương tác với cả ClickUp và các công cụ khác của bạn thông qua API.

Giống như đồng nghiệp con người, bạn có thể nhắn tin trực tiếp (DM), đề cập (@mention) và giao công việc cho Super Agents.

Xem video này để tìm hiểu thêm về Super Agents:

Các tính năng nổi bật của ClickUp

theo dõi cập nhật dự án và trạng thái công việc theo thời gian thực , giúp các nhóm nhanh chóng nhận diện tiến độ và rủi ro. Sử dụng bảng điều khiển ClickUp và thẻ AI để, giúp các nhóm nhanh chóng nhận diện tiến độ và rủi ro.

Ghi lại cuộc họp mà không cần nỗ lực thủ công. ClickUp AI Notetaker tham gia các cuộc họp trực tuyến của bạn và giúp ghi chép cuộc hội thoại theo thời gian thực cũng như tạo tóm tắt.

Giữ các cuộc hội thoại kết nối với việc thực hiện . Hợp tác trực tiếp trong . Hợp tác trực tiếp trong ClickUp Chat , nơi tất cả các cuộc hội thoại, cập nhật và phản hồi của bạn luôn được kết nối với các công việc và dự án cụ thể mà chúng liên quan đến.

Tìm kiếm mọi thứ ngay lập tức trên các công cụ . ClickUp Enterprise Search cho phép bạn tìm kiếm công việc, tài liệu, bình luận và các ứng dụng kết nối như Google Drive, Jira, Figma và GitHub, tất cả từ ClickUp.

Sử dụng tích hợp ClickUp để đồng bộ hóa các công cụ như HubSpot, GitHub và Twilio, hoặc tạo các quy trình làm việc tùy chỉnh với webhooks để tự động hóa công việc trên các ứng dụng của bạn.

Giới hạn của ClickUp

Bộ tính năng đa dạng và các tùy chọn tùy chỉnh của ClickUp có thể khiến người dùng cảm thấy choáng ngợp ban đầu.

Giá cả của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2: 4.7/5 (hơn 10.000 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 4.000 đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về ClickUp?

Một người dùng hài lòng chia sẻ:

Các công việc AI bên trong khá hữu ích, giúp tóm tắt, phân công lại, tìm kiếm công việc và tiết kiệm thời gian cho các công việc nhỏ. Tự động hóa cũng rất mạnh mẽ và có thể giúp giảm bớt nhiều công việc lặp đi lặp lại như phân công ưu tiên, v.v., và bạn có thể thay thế chúng bằng các tác nhân AI, vốn là phiên bản nâng cấp của tự động hóa (lol).

Các công việc AI bên trong khá hữu ích, giúp tóm tắt, phân công lại, tìm kiếm công việc và tiết kiệm thời gian cho các công việc nhỏ. Tự động hóa cũng rất mạnh mẽ và có thể giúp giảm bớt nhiều công việc lặp đi lặp lại như phân công ưu tiên, v.v., và bạn có thể thay thế chúng bằng các tác nhân AI, vốn là phiên bản nâng cấp của tự động hóa (lol).

👀 Bạn có biết? 52% nhà phát triển cho biết các công cụ AI và trợ lý AI giúp họ tăng năng suất. Và 16,5% đã sử dụng trợ lý AI hàng ngày trong công việc (với nhiều người sử dụng chúng hàng tuần/hàng tháng).

2. Zapier (Phù hợp nhất cho tích hợp ứng dụng đa dạng và quy trình làm việc kinh doanh)

qua Zapier

Zapier là một trong những nền tảng tự động hóa quy trình làm việc không cần mã nguồn phổ biến nhất, được thiết kế cho các quy trình làm việc đa bước có hệ thống. Bạn có thể kết hợp các hành động lại với nhau và thêm logic để quy trình làm việc thích ứng với tình huống đang diễn ra. Ví dụ: bạn có thể định hướng khách hàng tiềm năng theo cách khác nhau dựa trên kích thước giao dịch, làm sạch và nâng cao dữ liệu trước khi đồng bộ hóa với công cụ khác, và thậm chí dừng hoàn toàn quy trình làm việc khi các điều kiện nhất định không được đáp ứng.

Công cụ này cũng cung cấp các Trợ lý AI cho tự động hóa và một Trợ lý AI. Thay vì phải tự tay thực hiện từng bước, bạn có thể mô tả những gì bạn muốn bằng ngôn ngữ thông thường và để Trợ lý AI quyết định cách thực hiện nó trên các ứng dụng của bạn.

Trợ lý AI cũng rất hữu ích khi xây dựng quy trình làm việc. Nó đề xuất các bước, chỉ ra các lỗ hổng logic và tăng tốc quá trình, đặc biệt hữu ích nếu bạn không phải là chuyên gia về tự động hóa. Bạn có thể kiểm soát mọi thứ thông qua quyền truy cập, nhật ký hoạt động và thậm chí các kiểm tra kiểu phê duyệt cho các hành động nhạy cảm, để các quy trình tự động hóa vẫn an toàn khi xử lý dữ liệu nhạy cảm.

Các tính năng nổi bật của Zapier

Kết nối hơn 8.000 ứng dụng trong các lĩnh vực CRM, tiếp thị, tài chính, hỗ trợ, phân tích và công cụ nội bộ để dữ liệu được tự động lưu chuyển trong luồng.

Hình dung quy trình làm việc bằng Zapier Canvas , cho phép bạn vẽ bản đồ các luồng tự động hóa như một biểu đồ và lập kế hoạch toàn bộ quy trình trước khi triển khai.

Hợp tác thông qua thư mục chia sẻ, quyền truy cập dựa trên vai trò, kiểm soát của quản trị viên và lịch sử phiên bản mà không lo làm gián đoạn các quy trình tự động hóa đang hoạt động.

Theo dõi tình trạng hoạt động tự động hóa bằng cách sử dụng lịch sử công việc, nhật ký, cảnh báo lỗi, thử lại và các kiểm soát độ tin cậy.

Giới hạn của Zapier

Các kích hoạt có thể chạy chậm hơn dự kiến, và trong một số trường hợp, quy trình làm việc có thể thất bại mà không có thông báo lỗi rõ ràng.

Giá cả của Zapier

Miễn phí

Chuyên nghiệp : Bắt đầu từ $29.99/tháng

Nhóm : Bắt đầu từ $103,50/tháng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Zapier

G2: 4.5/5 (1.700+ đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (hơn 3.000 đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Zapier?

Nghe chia sẻ từ một người đánh giá trên G2:

Zapier giúp việc kết nối các công cụ khác nhau và tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại trở nên vô cùng dễ dàng. Với tư cách là một doanh nghiệp coaching nhỏ, chúng tôi tiết kiệm hàng giờ mỗi tuần bằng cách tự động hóa việc nộp biểu mẫu, email chào mừng khách hàng và đồng bộ hóa dữ liệu giữa các ứng dụng như Google Trang tính, HubSpot và Lịch Google. Nó đáng tin cậy, thân thiện với người dùng và không yêu cầu kỹ năng lập mã — hoàn hảo cho một nhóm nhỏ nhưng đang phát triển như của chúng tôi.

Zapier giúp việc kết nối các công cụ khác nhau và tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại trở nên vô cùng dễ dàng. Với tư cách là một doanh nghiệp coaching nhỏ, chúng tôi tiết kiệm hàng giờ mỗi tuần bằng cách tự động hóa việc nộp biểu mẫu, email chào mừng khách hàng và đồng bộ hóa dữ liệu giữa các ứng dụng như Google Trang tính, HubSpot và Lịch Google. Nó đáng tin cậy, thân thiện với người dùng và không yêu cầu kỹ năng lập trình — hoàn hảo cho một nhóm nhỏ nhưng đang phát triển như của chúng tôi.

🤯 Thú vị: Thuật ngữ ‘Tự động hóa’ được các kỹ sư của Ford đặt ra trong ngành công nghiệp ô tô vào năm 1946 để mô tả sự gia tăng sử dụng các thiết bị và hệ thống điều khiển tự động trong dây chuyền sản xuất.

3. Make (Phù hợp nhất cho tự động hóa quy trình làm việc trực quan và tiết kiệm chi phí)

qua Make

Trong Make, mọi quy trình tự động hóa đều được hiển thị dưới dạng sơ đồ luồng, giúp bạn theo dõi cách dữ liệu di chuyển từ ứng dụng này sang ứng dụng khác. Bạn có thể chia một quy trình làm việc thành nhiều nhánh, chỉ thực thi các bước khi đáp ứng các điều kiện cụ thể, và xử lý từng mục một khi làm việc với danh sách.

Công cụ này cũng hỗ trợ các trình tổng hợp, rất hữu ích khi bạn muốn thu thập kết quả từ nhiều bước và gom lại một cách gọn gàng trước khi đẩy tiếp. Nó kết hợp tự động hóa dựa trên đại lý với AI. Thay vì định nghĩa từng bước, bạn mô tả mục tiêu, và đại lý sẽ giúp xác định các hành động tiếp theo dựa trên ngữ cảnh, giúp quy trình làm việc linh hoạt hơn và dễ quản lý hơn khi mở rộng quy mô.

Với khả năng xử lý dữ liệu tích hợp, bạn có thể làm sạch văn bản, xử lý ngày tháng hoặc định dạng lại dữ liệu ngay trong quy trình làm việc, giúp việc xử lý dữ liệu thực tế trở nên dễ dàng hơn.

Tìm kiếm các tính năng tốt nhất

Tận dụng tích hợp ứng dụng sâu hơn bằng cách làm việc với các điểm cuối nâng cao, yêu cầu API tùy chỉnh và cấu hình chi tiết thay vì các bước kích hoạt-hành động cơ bản.

Tích hợp các mô-đun AI kéo và thả để tạo, tóm tắt, phân loại hoặc làm giàu dữ liệu trực tiếp trong quy trình làm việc mà không cần sử dụng các skript hoặc plugin bên ngoài.

Giảm bớt rắc rối trong sản xuất với nhật ký thực thi và xử lý lỗi, giúp xác định chính xác vị trí và nguyên nhân khiến quy trình làm việc thất bại.

Thiết kế quy trình làm việc bằng cách sử dụng các lệnh bằng ngôn ngữ tự nhiên để tăng tốc quá trình tạo/lập kịch bản và giảm bớt nỗ lực cần thiết để xây dựng logic tự động hóa phức tạp.

Xác định giới hạn

Các quy trình làm việc có thể trở nên dễ xảy ra lỗi khi mở rộng quy mô, và các thông báo lỗi không rõ ràng, không thể đọc được bởi con người thường khiến việc gỡ lỗi trở nên khó khăn.

Xem giá

Miễn phí

Core: Bắt đầu từ $10.59/tháng

Ưu điểm: Bắt đầu từ $18.82/tháng

Nhóm: Bắt đầu từ $34. 12/tháng

Enterprise: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và bình luận

G2: 4.6/5 (hơn 200 đánh giá)

Capterra: 4.8/5 (hơn 400 đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Make?

Một người dùng Reddit nhận xét:

Make mạnh mẽ hơn đáng kể và trình xây dựng workflow trực quan thực sự rất ổn định. Phù hợp hơn nhiều cho các quy trình tự động hóa phức tạp với nhiều nhánh, thao tác dữ liệu và xử lý lỗi. Giá cả hợp lý hơn Zapier cho việc sử dụng nặng.

Make mạnh mẽ hơn đáng kể và trình xây dựng workflow trực quan thực sự rất ổn định. Phù hợp hơn nhiều cho các quy trình tự động hóa phức tạp với nhiều nhánh, thao tác dữ liệu và xử lý lỗi. Giá cả hợp lý hơn Zapier cho việc sử dụng nặng.

4. n8n (Phù hợp nhất cho tự động hóa tự lưu trữ với quyền kiểm soát kỹ thuật)

qua n8n

n8n là lựa chọn tuyệt vời cho các nhóm muốn kiểm soát hoàn toàn cách các quy trình tự động hóa của họ hoạt động… thay vì giao phó mọi thứ cho một công cụ tự động hóa hộp đen. Bạn có thể xây dựng quy trình làm việc một cách trực quan bằng cách sử dụng các nút, nhánh, điều kiện và vòng lặp. Nếu muốn, bạn có thể tự lưu trữ hoàn toàn, nghĩa là các quy trình tự động hóa của bạn sẽ chạy trên máy chủ của chính bạn và dữ liệu của bạn sẽ không bao giờ rời khỏi thiết lập của bạn.

Công cụ cho phép bạn chèn JavaScript trực tiếp vào quy trình làm việc, gọi bất kỳ API nào bạn muốn hoặc thậm chí tạo các nút tùy chỉnh nếu cần. Hơn nữa, các mô hình AI có thể được sử dụng để hướng dẫn quy trình làm việc một cách chủ động; quyết định việc cần làm tiếp theo, công cụ nào nên sử dụng hoặc cách định tuyến dữ liệu.

Các tính năng nổi bật của n8n

Quản lý các tác nhân AI có khả năng hiểu đầu vào, chọn công cụ tác nhân AI phù hợp và thực hiện các hành động đa bước bằng cách sử dụng các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs), API và hệ thống nội bộ.

Quản lý và theo dõi quy trình làm việc với nhật ký thực thi, thử lại, gỡ lỗi từng bước và xử lý dựa trên hàng đợi cho các khối lượng công việc nặng.

Tái sử dụng logic tự động hóa bằng cách chia nhỏ quy trình làm việc thành các quy trình con và mẫu quy trình làm việc , giúp dễ dàng tiêu chuẩn hóa quy trình làm việc giữa các nhóm.

Giới hạn của n8n

Những sai sót nhỏ trong cấu hình có thể kích hoạt việc thực thi quá mức hoặc chi phí không mong muốn, đặc biệt trong các vòng lặp hoặc quy trình thu thập dữ liệu.

Giá cả của n8n

Dùng thử miễn phí

Gói Starter: 24€/tháng (~$28/tháng)

Ưu điểm: 60€/tháng (~$70/tháng)

Kinh doanh: 800€/tháng (~$936/tháng)

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về n8n

G2: 4.8/5 (hơn 150 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (40+ đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về n8n?

Đây là nhận xét của một người dùng Capterra về n8n:

Điểm mạnh nhất của n8n.io là tính linh hoạt tuyệt vời trong việc xây dựng các quy trình tự động hóa tùy chỉnh. Bạn có thể kết nối các ứng dụng, dịch vụ và nguồn dữ liệu khác nhau trong các quy trình làm việc dễ dàng thiết kế trực quan. Nó hoàn hảo cho việc tự động hóa các công việc thu thập dữ liệu web lặp đi lặp lại và quản lý dữ liệu, đặc biệt khi kết hợp với các công cụ như Apify.

Điểm mạnh nhất của n8n.io là tính linh hoạt tuyệt vời trong việc xây dựng các quy trình tự động hóa tùy chỉnh. Bạn có thể kết nối các ứng dụng, dịch vụ và nguồn dữ liệu khác nhau trong các quy trình làm việc dễ dàng thiết kế trực quan. Nó hoàn hảo cho việc tự động hóa các công việc thu thập dữ liệu web lặp đi lặp lại và quản lý dữ liệu, đặc biệt khi kết hợp với các công cụ như Apify.

5. Workato (Phù hợp nhất cho tích hợp và tự động hóa quy mô doanh nghiệp)

qua Workato

Tự động hóa trong Workato xoay quanh Công thức. Một công thức duy nhất có thể xử lý nhiều bước, điều kiện, đường dẫn song song, phê duyệt và xử lý lỗi đúng cách. Vì bạn có thể làm sạch dữ liệu, xác thực nó, áp dụng quy tắc kinh doanh và làm giàu bản ghi ngay trong chính quy trình làm việc, nó lý tưởng cho các quy trình nơi độ chính xác quan trọng hơn tốc độ.

Workato’s Copilots sử dụng AI để giúp các nhóm xây dựng và quản lý tự động hóa nhanh hơn, đồng thời có thể hỗ trợ xử lý dữ liệu đầu vào phức tạp khi thiết kế quy trình làm việc. Các tác nhân AI của Workato, được gọi là Genies, có thể theo dõi sự kiện, đưa ra quyết định về các bước tiếp theo và thực hiện các hành động đa bước trong phạm vi quy tắc doanh nghiệp.

Bạn cũng có thể sử dụng Agent Studio để xây dựng và quản lý các công cụ này, cùng với Agent Knowledge Base để các Genies có thể truy xuất thông tin từ dữ liệu nội bộ. Ngoài ra, hệ thống giám sát mạnh mẽ với nhật ký thực thi và cơ chế thử lại giúp phát hiện sớm các vấn đề và đảm bảo các quy trình tự động hóa hoạt động ổn định trong môi trường sản xuất.

Các tính năng nổi bật của Workato

Tích hợp với các hệ thống doanh nghiệp và hệ thống cũ bằng các kết nối mạnh mẽ và API hai chiều.

Quản lý tự động hóa và các hành động AI bằng quyền truy cập dựa trên vai trò, nhật ký kiểm tra, tách biệt môi trường và Giao thức Bối cảnh Mô hình Doanh nghiệp (MCP) để thực thi AI an toàn và có bối cảnh

Tương tác với các quy trình làm việc thông qua Workbot trong Slack hoặc Microsoft Teams, giúp dễ dàng kích hoạt các tự động hóa được hỗ trợ bởi AI và luôn cập nhật thông tin.

Giới hạn của Workato

Cảm thấy hạn chế khi thực hiện công việc với các tập dữ liệu rất lớn hoặc mã tùy chỉnh phức tạp, đặc biệt khi so sánh với các công cụ iPaaS tập trung vào nhà phát triển.

Giá cả của Workato

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Workato

G2: 4.7/5 (hơn 700 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (80+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Workato?

Đây là nhận xét của một người dùng G2 về Workato:

Tôi đánh giá cao Workato vì khả năng tích hợp mạnh mẽ với nhiều ứng dụng của bên thứ ba, giúp cải thiện đáng kể quy trình làm việc của tôi. Tính năng mà tôi đặc biệt ấn tượng là sự dễ dàng trong việc cài đặt các công việc tự động hàng ngày. Tính năng này rất quan trọng đối với các công việc hàng ngày của tôi, cho phép tôi tự động hóa các quy trình một cách hiệu quả, chẳng hạn như kích hoạt một cuộc gọi API để lấy dữ liệu và sau đó chuyển nó vào cơ sở dữ liệu. Tự động hóa này giúp tôi tiết kiệm thời gian và nỗ lực, nâng cao năng suất và đảm bảo các công việc của tôi diễn ra suôn sẻ.

Tôi đánh giá cao Workato vì khả năng tích hợp mạnh mẽ với nhiều ứng dụng của bên thứ ba, giúp cải thiện đáng kể quy trình làm việc của tôi. Tính năng mà tôi đặc biệt ấn tượng là sự dễ dàng trong việc cài đặt các công việc tự động hàng ngày. Tính năng này rất quan trọng đối với các công việc hàng ngày của tôi, cho phép tôi tự động hóa quy trình một cách hiệu quả, chẳng hạn như kích hoạt một cuộc gọi API để lấy dữ liệu và sau đó chuyển nó vào cơ sở dữ liệu. Tự động hóa này giúp tôi tiết kiệm thời gian và nỗ lực, nâng cao năng suất và đảm bảo các công việc của tôi diễn ra suôn sẻ.

🚨 Cảnh báo thống kê: Báo cáo "Tình hình AI" của McKinsey cho thấy 23% doanh nghiệp đã triển khai hệ thống AI tự động hóa ở ít nhất một lĩnh vực, trong khi 39% còn lại đang tích cực thử nghiệm.

6. Notion tự động hóa (Phù hợp nhất cho các nhóm năng suất cần tập trung tài liệu và công việc)

qua Notion

Nếu nhóm của bạn đã sử dụng Notion cho ghi chú, wiki, công việc và theo dõi dự án, API và tích hợp của nó giúp tự động hóa quản lý dự án trở nên tự nhiên. Ví dụ: bạn có thể đẩy các biểu mẫu đã gửi trực tiếp vào cơ sở dữ liệu công việc, cập nhật trang khi có thay đổi trong công cụ khác, hoặc kích hoạt các công việc theo dõi khi có mục mới được thêm vào.

Notion cũng có tính năng tự động hóa cơ sở dữ liệu, cho phép bạn cài đặt các điều kiện kích hoạt như 'khi một trang được tạo' hoặc 'khi một thuộc tính thay đổi', sau đó tự động thực hiện các hành động như gán chủ sở hữu, cập nhật trạng thái, đặt ngày giờ hoặc gửi nhắc nhở.

Các cơ sở dữ liệu liên kết, mối quan hệ và tổng hợp dữ liệu tự động đồng bộ hóa dữ liệu, giúp bạn không cần cập nhật cùng một thông tin ở nhiều nơi khác nhau. Notion Agent hỗ trợ tạo trang, cập nhật cơ sở dữ liệu, giao công việc và sắp xếp lại nội dung trên nhiều trang chỉ trong một lần.

Các tính năng nổi bật của Notion tự động hóa

Thực hiện các công việc đa bước trong Notion bằng Notion Agent, công cụ có thể tạo, chỉnh sửa, tổ chức và cập nhật trang từ một lệnh duy nhất.

Tăng tốc quá trình suy nghĩ và viết lách với Notion AI cho tóm tắt, bản nháp, phân tích tài liệu và hỏi đáp dựa trên không gian làm việc.

Mở rộng quy trình làm việc bằng cách sử dụng API Notion và tích hợp khi bạn cần dữ liệu được đưa vào hoặc đưa ra khỏi các công cụ khác.

Giới hạn của Notion tự động hóa

Bạn phải dựa vào các công cụ bên ngoài khi cần tự động hóa đa ứng dụng phức tạp, như các hành động trình duyệt hoặc quy trình làm việc đa hệ thống.

Hiện tại, bạn chưa thể tạo các tác nhân tùy chỉnh trong Notion.

Giá cả của Notion tự động hóa

Miễn phí

Thêm: $12/thành viên mỗi tháng

Kinh doanh: $24/thành viên mỗi tháng

Doanh nghiệp: Liên hệ để biết giá

Đánh giá và nhận xét về tự động hóa Notion

G2: 4.6/5 (hơn 9.000 đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (hơn 2.500 đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Notion tự động hóa?

Đây là phản hồi từ một người đánh giá trên G2:

Tôi đánh giá cao cách Notion cho phép tôi cài đặt các quy trình tự động hóa và công thức liên kết với mọi biểu mẫu, tạo ra một hệ thống linh hoạt có thể điều chỉnh theo nhu cầu của tôi. Tính năng này đặc biệt hữu ích vì nó giúp tôi quản lý và liên kết các dự án khác nhau một cách hiệu quả, đặc biệt là khi phải đối mặt với áp lực thời gian.

Tôi đánh giá cao cách Notion cho phép tôi cài đặt các quy trình tự động hóa và công thức liên kết với mọi biểu mẫu, tạo ra một hệ thống linh hoạt có thể điều chỉnh theo nhu cầu của tôi. Tính năng này đặc biệt hữu ích vì nó giúp tôi quản lý và liên kết các dự án khác nhau một cách hiệu quả, đặc biệt là khi phải đối mặt với áp lực thời gian.

📮 ClickUp Insight: 21% người dùng cho biết hơn 80% thời gian làm việc trong ngày của họ được dành cho các công việc lặp đi lặp lại. Và 20% khác cho biết các công việc lặp đi lặp lại chiếm ít nhất 40% thời gian trong ngày của họ. Đó là gần một nửa thời gian làm việc trong tuần (41%) dành cho các công việc không đòi hỏi nhiều tư duy chiến lược hay sáng tạo (như email theo dõi 👀). ClickUp AI Agents giúp loại bỏ những công việc lặp đi lặp lại. Hãy nghĩ đến việc tạo/lập công việc, nhắc nhở, cập nhật, ghi chú cuộc họp, soạn thảo email và thậm chí tạo quy trình làm việc từ đầu đến cuối! Tất cả những điều đó (và nhiều hơn nữa) có thể được tự động hóa trong nháy mắt với ClickUp, ứng dụng tất cả trong một cho công việc của bạn. 💫 Kết quả thực tế: Lulu Press tiết kiệm 1 giờ mỗi ngày cho mỗi nhân viên bằng cách sử dụng ClickUp tự động hóa — dẫn đến tăng 12% hiệu suất công việc.

qua Integrately

Integrately là một công cụ iPaaS giúp các ứng dụng của bạn tự động kết nối với nhau thông qua hơn 20 triệu quy trình tự động hóa sẵn có. Hầu hết thời gian, bạn chỉ cần tìm kiếm việc cần làm, nhấp vào quy trình tự động hóa được đề xuất, kết nối các ứng dụng của bạn và bật nó lên.

Trải nghiệm thiết lập rất thân thiện với người mới bắt đầu vì SmartConnect hướng dẫn bạn từng bước. Đầu tiên, bạn chọn tính năng tự động hóa, sau đó kết nối các ứng dụng của mình, xem lại thiết lập và kích hoạt nó. Trong nhiều trường hợp, công cụ thậm chí còn tự động ánh xạ các trường dữ liệu cho bạn, nên bạn không cần phải quyết định dữ liệu nào sẽ được đặt ở đâu.

Công cụ xây dựng tự động hóa AI cho phép bạn mô tả các công việc muốn tự động hóa bằng AI bằng ngôn ngữ thông thường, và nó sẽ tạo ra quy trình làm việc cho bạn. Nó hoạt động tốt với các công cụ như Shopify, WooCommerce và BigCommerce, và có khả năng kết nối các công cụ cũ hoặc hệ thống di sản với các ứng dụng SaaS hiện đại. Đây là lựa chọn đáng tin cậy nếu hệ thống của bạn kết hợp giữa các công cụ đám mây mới và các hệ thống cũ không có API sạch sẽ.

Các tính năng nổi bật của Integrately

Kết nối hơn 1.400 ứng dụng trên các nền tảng CRM, tiếp thị, giao tiếp, bảng tính, hỗ trợ khách hàng và công cụ vận hành.

Tích hợp AI tạo sinh vào quy trình làm việc để thêm các bước được hỗ trợ bởi AI như tạo văn bản, tóm tắt hoặc làm giàu dữ liệu.

Lên lịch cho các quy trình làm việc chạy theo các khoảng thời gian cố định, không chỉ phản ứng với các sự kiện được kích hoạt bởi thời gian thực.

Giới hạn của Integrately

Các quy trình tự động hóa phức tạp, nhiều bước có thể gây khó khăn khi cài đặt, đặc biệt là khi phải ánh xạ nhiều Trường Tùy chỉnh.

Giá cả của Integrately

Miễn phí

Gói Starter: $29.99/tháng cho 2000 công việc

Chuyên nghiệp: $49/tháng cho 10.000 công việc

Gói Growth: $124/tháng cho 30.000 công việc

Kinh doanh: $299/tháng cho 150.000 công việc

Đánh giá và nhận xét của Integrately

G2: 4.7/5 (hơn 700 đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đang nói gì về Integrately?

Đây là nhận xét của một người dùng G2 về Integrately:

Tôi đã sử dụng Integrately.com được một thời gian và nó đã giúp cuộc sống của tôi trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Tôi dựa vào nó để tự động hóa các quy trình nội bộ, quản lý khách hàng tiềm năng và xử lý các công việc dữ liệu với Google Trang tính. Điểm hay nhất của Integrately là việc cài đặt vô cùng đơn giản. Tôi không cần phải loay hoay với mã để các ứng dụng của mình có thể tương tác với nhau.

Tôi đã sử dụng Integrately.com được một thời gian và nó đã giúp cuộc sống của tôi trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Tôi dựa vào nó để tự động hóa các quy trình nội bộ, quản lý khách hàng tiềm năng và xử lý các công việc dữ liệu với Google Trang tính. Điểm hay nhất của Integrately là việc cài đặt vô cùng đơn giản. Tôi không cần phải loay hoay với mã để các ứng dụng của mình có thể tương tác với nhau.

8. UiPath (Phù hợp nhất cho tự động hóa quy trình robot và các nhóm CNTT doanh nghiệp)

qua UiPath

UiPath được xây dựng dựa trên Công nghệ Tự động hóa Quy trình Robot (RPA). Các bot không chỉ truyền dữ liệu qua API. Chúng mở ứng dụng, nhấp vào nút, đọc màn hình, tải xuống tệp và di chuyển thông tin xung quanh chính xác như cách một con người sẽ làm.

Bạn có thể thiết kế các quy trình tự động hóa trong UiPath Studio. Mặc dù giao diện trực quan và kéo thả, bạn vẫn có toàn quyền kiểm soát các điều kiện, nhánh, thử lại và xử lý lỗi. Khi quy trình làm việc đã sẵn sàng, các robot UiPath sẽ tiếp quản, có thể chạy song song với người dùng cho các công việc hỗ trợ hoặc hoạt động hoàn toàn tự động trong nền cho việc thực thi không cần can thiệp.

Khi quy mô hoạt động mở rộng, UiPath Orchestrator cho phép bạn lên lịch công việc, quản lý thông tin đăng nhập với tính bảo mật cao, kiểm soát quyền truy cập và theo dõi mọi hoạt động thông qua nhật ký và lịch sử thực thi.

Các tính năng nổi bật của UiPath

Trích xuất dữ liệu hữu ích từ các tài liệu lộn xộn với Document Understanding, công cụ này đọc hóa đơn, biểu mẫu, email và hợp đồng, cho phép bạn xem xét bất kỳ nội dung nào trông không rõ ràng.

Xử lý các giao diện không đáng tin cậy hoặc cũ kỹ bằng Công nghệ Nhận diện Hình ảnh (Computer Vision), giúp các bot có thể "nhận diện" các nút và trường nhập liệu ngay cả khi các selector hoặc API bị lỗi.

Tương tác với tự động hóa bằng ngôn ngữ thông thường thông qua các Trợ lý Đối thoại và Chế độ Tự động, giúp bạn cảm thấy như đang thực hiện công việc với một trợ lý AI.

Tích hợp machine learning vào quy trình làm việc bằng AI Center, cho phép tự động hóa phân loại dữ liệu, đưa ra dự đoán và đưa ra quyết định thông minh hơn thay vì chỉ dựa vào các quy tắc cố định.

Giới hạn của UiPath

Các quy trình tự động hóa dựa trên giao diện người dùng (UI) và quy trình làm việc có tính linh hoạt có thể dễ bị hỏng, nghĩa là các thay đổi về ứng dụng hoặc bố cục có thể làm gián đoạn quy trình làm việc trừ khi việc quản lý và bảo trì được thực hiện đúng cách.

Giá cả của UiPath

Cơ bản: $25/tháng

Tiêu chuẩn: Giá cả tùy chỉnh

Enterprise: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về UiPath

G2: 4.6/5 (hơn 7.000 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (700+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về UiPath?

Trích dẫn từ một người đánh giá trên Capterra:

UiPath cung cấp cho bạn các công cụ để tạo quy trình tự động hóa một cách nhanh chóng. Nó không yêu cầu nhiều mã lập trình để phát triển. Nó có khả năng mở rộng và tùy chỉnh. Với thời gian học tập ngắn, tôi có thể học mà không gặp nhiều khó khăn.

UiPath cung cấp cho bạn các công cụ để tạo quy trình tự động hóa một cách nhanh chóng. Nó không yêu cầu nhiều mã để phát triển. Nó có khả năng mở rộng và tùy chỉnh. Với thời gian học tập ngắn, tôi có thể học mà không gặp nhiều khó khăn.

📌 Bạn có biết? Theo Báo cáo Tương lai của Việc làm của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, 58% nhà tuyển dụng tin rằng robot và tự động hóa sẽ thay đổi kinh doanh của họ trong vòng năm năm tới.

9. IFTTT (Phù hợp nhất cho các công việc cá nhân đơn giản và tự động hóa nhà thông minh)

qua IFTTT

IFTTT hoạt động dựa trên cơ chế tự động hóa đơn giản ‘một điều kiện kích hoạt → một hành động’. Bạn có thể thiết lập các quy trình tự động hóa như ‘Nếu tôi về đến nhà (GPS), thì bật đèn thông minh của tôi’ chỉ trong vài phút. Các quy trình tự động hóa này được gọi là Applets.

Công cụ này có thư viện khổng lồ các Applets sẵn có, vì vậy hầu hết thời gian bạn chỉ cần tìm kiếm, nhấp chuột, kết nối tài khoản của mình và nó sẽ bắt đầu hoạt động. Bạn sẽ tìm thấy các Applets cho việc đăng tự động các cập nhật mạng xã hội, đồng bộ hóa thông báo, thực hiện các hành động dựa trên thời gian/địa điểm/trạng thái thiết bị, hoặc tạo/cập nhật công việc khi có thay đổi bên trong một ứng dụng khác.

Công cụ tạo Applet AI cho phép bạn nhập nội dung mong muốn bằng tiếng Anh thông thường, và nó sẽ tự động tạo Applet cho bạn. Ngoài ra, có công cụ IFTTT Automation Assistant GPT giúp bạn quản lý hoặc kích hoạt các quy trình tự động hóa thông qua giao diện thân thiện với người dùng theo phong cách ChatGPT. Nếu bạn sử dụng kế hoạch cao cấp, Filter Code sẽ giúp bạn thêm các logic như điều kiện và quy tắc thời gian để Applet không hoạt động một cách vô tội vạ.

Các tính năng tốt nhất của IFTTT

Kết nối với hơn 700 dịch vụ như Alexa, Google Assistant, Philips Hue, bộ điều nhiệt thông minh, Fitbit, Twitter/X, Dropbox và nhiều dịch vụ khác.

Sử dụng các công cụ AI tích hợp sẵn như AI Social Creator (bài đăng ngắn), AI Content Creator (bản nháp dài như dàn ý/bài viết blog) và AI Summarizer (ghi chú cuộc họp/tóm tắt bài viết).

Tích hợp AI trực tiếp vào các quy trình tự động hóa với các tính năng mạnh mẽ như AI Prompt, cho phép các kích hoạt tạo ra phản hồi/đầu ra thông minh tự động trước khi bước tiếp theo diễn ra.

Giới hạn của IFTTT

Một số người dùng đã báo cáo rằng Applets có thể gặp lỗi ngẫu nhiên và không có nhật ký chi tiết để hiểu nguyên nhân.

Giá cả của IFTTT

Miễn phí

Ưu điểm: $4.99/tháng

Pro+: $14.99/tháng

Đánh giá và nhận xét về IFTTT

G2 : 4.5/5 (hơn 100 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 200 đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về IFTTT?

Đây là nhận xét của một người dùng G2 về IFTTT:

Một tính năng mà tôi thực sự đánh giá cao là tính linh hoạt của nó đối với người dùng thông thường, dù là việc lưu trữ email vào đám mây hay tự động hóa phức tạp sử dụng nhiều nền tảng. IFTTT phục vụ mọi cấp độ người dùng và có rất nhiều ứng dụng và tùy chọn khác nhau để sử dụng.

Một tính năng mà tôi thực sự đánh giá cao là tính linh hoạt của nó đối với người dùng thông thường, dù là việc lưu trữ email vào đám mây hay tự động hóa phức tạp sử dụng nhiều nền tảng. IFTTT phục vụ mọi cấp độ người dùng và có rất nhiều ứng dụng và tùy chọn khác nhau để sử dụng.

🚨 Cảnh báo thống kê: Theo báo cáo của SNS Insider , có 60,8 triệu hộ gia đình tại Mỹ, tương đương khoảng 41,3% dân số nước này, đang sử dụng công nghệ nhà thông minh.

10. Khay. ai (Phù hợp nhất cho các nhà phát triển và kỹ sư cần tích hợp API linh hoạt)

Tray. ai là một nền tảng iPaaS cấp doanh nghiệp với công nghệ low-code, được thiết kế cho các nhóm cần tự động hóa như một phần của hạ tầng, chứ không chỉ là các phím tắt nhanh giữa các ứng dụng. Nó cung cấp cho bạn một công cụ xây dựng luồng làm việc trực quan mạnh mẽ. Sử dụng nó để tạo các luồng làm việc đa bước với các nhánh, vòng lặp và xử lý dữ liệu.

Công cụ này cung cấp hỗ trợ mạnh mẽ cho tích hợp nhúng và các dự án được điều khiển bởi AI, vì vậy đây là lựa chọn tốt nếu bạn muốn tự động hóa quy trình làm việc sâu hơn. Với Tray Embedded, bạn có thể sử dụng API Call Connector để thực thi các hành động kết nối bên trong sản phẩm của chính mình, thay vì yêu cầu người dùng kết nối công cụ này ở nơi khác, sản phẩm của bạn sẽ trở thành nơi diễn ra các tích hợp.

Merlin Agent Builder giúp tạo ra các tác nhân AI có khả năng hiểu ngữ cảnh, đưa ra quyết định về việc cần làm tiếp theo và thực hiện các hành động trên nhiều công cụ khác nhau. Bạn cũng có thể tích hợp AI vào quy trình làm việc bằng cách sử dụng các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) khác nhau mà không bị giới hạn bởi một mô hình duy nhất. Để tăng tốc quá trình phát triển, Merlin Build có thể tự động tạo tài liệu quy trình làm việc và thậm chí đề xuất các phương pháp tốt nhất để cải thiện quy trình làm việc của bạn khi chúng phát triển.

Khay. ai - Các tính năng nổi bật

Theo dõi các vấn đề một cách dễ dàng với nhật ký chi tiết, giúp bạn xác định chính xác nơi quy trình làm việc gặp sự cố và nguyên nhân gây ra nó.

Quản lý thay đổi quy trình làm việc với lịch sử phiên bản và thiết lập dev → staging → production bằng cách sử dụng tính năng xuất/nhập.

Giữ cho quy trình làm việc ổn định với tính năng thử lại và xử lý lỗi, để các quy trình tự động hóa không bị gián đoạn giữa chừng.

Giới hạn của khay. ai

Việc quản lý các quy trình làm việc phức tạp trở nên khó khăn hơn — các kết nối có thể đã lỗi thời và thiếu khả năng kiểm soát phiên bản/hiển thị mạnh mẽ.

Giá cả của khay. ai

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về khay. ai

G2: 4.5/5 (150+ đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Tray. ai?

Trích từ một đánh giá trên G2:

Tray.io là một công cụ tuyệt vời. Giao diện người dùng (UI) rất tuyệt vời và dễ hiểu. Bạn có thể tạo các quy trình làm việc cho nhiều mục đích khác nhau và tích hợp với các kết nối khác nhau cho các API cụ thể. Bạn có thể xem nhật ký ngay lập tức trong một tab khác và về mặt hỗ trợ sản xuất, việc xác định những gì đang xảy ra trong các quy trình làm việc thực sự rất trực quan.

Tray.io là một công cụ tuyệt vời. Giao diện người dùng (UI) rất ấn tượng và dễ hiểu. Bạn có thể tạo các quy trình làm việc cho nhiều mục đích khác nhau và tích hợp với các kết nối khác nhau cho các API cụ thể. Bạn có thể xem nhật ký ngay lập tức trong một tab khác và về mặt hỗ trợ sản xuất, việc xác định những gì đang xảy ra trong các quy trình làm việc thực sự rất trực quan.

11. Drift (Phù hợp nhất cho chatbot điều khiển bằng AI và tự động hóa bán hàng)

qua Salesloft

Drift (nay là một phần của Salesloft) là công cụ trò chuyện trên website kết hợp tự động hóa bán hàng được thiết kế cho việc tạo khách hàng tiềm năng. Đây là cách nó hoạt động: khi ai đó truy cập trang web của bạn (đặc biệt là các trang giá cả/sản phẩm), Drift có thể bắt đầu cuộc hội thoại, đặt một số câu hỏi thông minh và chuyển người đó sang bước tiếp theo mà không cần nhóm của bạn phải theo dõi thủ công.

Trung tâm của hệ thống này là Trợ lý trò chuyện AI của Drift. Nó điều hành cuộc trò chuyện theo cách có cấu trúc, xác định nhu cầu của khách truy cập, hiểu họ cần gì và quyết định việc cần làm tiếp theo. Drift sử dụng Playbooks để kiểm soát các luồng này, vì vậy bạn có thể định nghĩa các quy tắc như ‘Nếu ai đó ở lại trang giá trong 30 giây, hiển thị thông báo đề nghị hỗ trợ và gợi ý đặt lịch demo. ’

Bạn cũng có thể nhắm mục tiêu dựa trên URL, nguồn giới thiệu hoặc thậm chí tín hiệu CRM. Và nếu có thành viên trong nhóm bán hàng của bạn đang trực tuyến, Drift có thể chuyển tiếp cuộc trò chuyện trực tiếp một cách mượt mà và định hướng khách truy cập đến nhân viên phù hợp. Khi khách truy cập sẵn sàng tiến hành, Drift Meetings cho phép họ đặt lịch demo trực tiếp trong cuộc trò chuyện, loại bỏ việc trao đổi email qua lại thông thường.

Các tính năng nổi bật của Drift

Đồng bộ hóa các cuộc trò chuyện với các hệ thống CRM như HubSpot và Salesforce để đội ngũ bán hàng có thể theo dõi mà không mất bối cảnh.

Thu thập khách hàng tiềm năng ngoài giờ làm việc bằng chatbot AI để không bỏ lỡ những khách hàng có ý định mua hàng cao khi nhóm của bạn không trực tuyến.

Sử dụng các cuộc hội thoại bằng ngôn ngữ tự nhiên, văn bản mở để trả lời câu hỏi và duy trì sự tương tác chân thực với khách hàng.

Kích hoạt email và video theo dõi thông qua quy trình làm việc của Salesloft để cuộc hội thoại tiếp tục diễn ra ngay cả sau khi trò chuyện kết thúc.

Giới hạn của Drift

Việc xây dựng quy trình làm việc có thể trở nên nhàm chán, và bạn thường phải tạo lại các khối tương tự thay vì tái sử dụng chúng trong các Playbooks.

Giá cả của Drift

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét của Drift

G2 : 4.4/5 (hơn 1.000 đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (150+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Drift?

Đọc ý kiến của một người dùng Reddit về Drift:

Nó hoạt động hiệu quả vì dễ sử dụng và thân thiện không chỉ với khách truy cập mà còn với nhân viên, giúp họ muốn sử dụng nó nhiều hơn và phản hồi nhanh chóng. Hơn nữa, nó giống như một cuộc gọi kết nối. Bạn đã có cuộc hội thoại với khách hàng tiềm năng và tránh được việc gọi điện thoại liên tục. Chatbot cũng rất tiện lợi. Chúng tôi sử dụng nó sau giờ làm việc khi không có ai ở văn phòng.

Nó hoạt động hiệu quả vì dễ sử dụng và thân thiện không chỉ với khách truy cập mà còn với nhân viên, giúp họ muốn sử dụng nó nhiều hơn và phản hồi nhanh chóng. Hơn nữa, nó giống như một cuộc gọi kết nối. Bạn đã có cuộc hội thoại với khách hàng tiềm năng và tránh được việc gọi điện thoại liên tục. Chatbot cũng rất tiện lợi. Chúng tôi sử dụng nó sau giờ làm việc khi không có ai ở văn phòng.

