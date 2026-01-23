Giao diện bảng tính của Smartsheet trông có vẻ đơn giản ban đầu, với các ô, hàng và bộ lọc.

Tuy nhiên, nhiều người mới sử dụng phàn nàn về đường cong học tập dốc của nó, điều này gây ra sự cản trở trong các dự án và làm giảm tỷ lệ sử dụng tổng thể của nền tảng.

Người dùng thường ghi chú rằng Smartsheet rất mạnh mẽ sau khi vượt qua giai đoạn học tập ban đầu. Điều này phù hợp với các chuyên gia bảng tính, nhưng không phù hợp với các nhóm bận rộn cần tiến độ nhanh chóng trong tuần này.

Và vì các dự án di chuyển quy mô lớn tiềm ẩn rủi ro, việc lập kế hoạch chuyển đổi cẩn thận là điều cần thiết. Oracle cho biết hơn 80% dự án di chuyển dữ liệu không đạt được tiến độ và gây rối loạn lịch trình.

Hướng dẫn này sẽ hướng dẫn bạn cách chuyển đổi từ Smartsheet sang ClickUp mà không làm gián đoạn các dự án: xuất dữ liệu một cách sạch sẽ, ánh xạ các cột sang các Trường Tùy chỉnh của ClickUp và nhập vào một cấu trúc rõ ràng.

Chúng tôi cũng sẽ đề cập đến cách tái tạo các chế độ xem mà lãnh đạo tin cậy và thêm các tự động hóa nhẹ để các cập nhật được thực hiện đúng thời hạn. Đến cuối cùng, bạn sẽ có một không gian làm việc mà toàn bộ nhóm đều hiểu rõ.

Tại sao các nhóm chuyển từ Smartsheet sang ClickUp

Ngoài việc phải đối mặt với đường cong học tập dốc cho tự động hóa và báo cáo, người dùng còn đề cập đến việc quản lý nhiều tab để theo dõi công việc của mình.

Họ cũng gặp phải ứng dụng di động chậm hơn phiên bản desktop và gặp phải các lỗ hổng tính năng khiến họ phải chuyển đổi công cụ thường xuyên.

Kết quả? Sự lan rộng của công việc.

Người dùng dành 60% thời gian để chia sẻ liên kết, tìm kiếm cập nhật và đối chiếu dữ liệu dự án giữa các ứng dụng thay vì tập trung vào việc tiến hành công việc. Khi điều này trở thành tiêu chuẩn, các nhà quản lý dự án bắt đầu tìm kiếm một nền tảng duy nhất để lập kế hoạch, thảo luận và triển khai dự án.

ClickUp giải quyết thách thức này bằng cách là một không gian làm việc AI tích hợp, kết hợp dự án, kiến thức và trò chuyện trên một nền tảng duy nhất.

Hãy xem ClickUp như một trung tâm điều khiển để phân tích tất cả quy trình làm việc và đưa ra quyết định nhanh chóng mà không cần chuyển đổi giữa các công cụ hoặc ứng dụng của bên thứ ba. Nó giúp bạn

Chuyển từ cuộc hội thoại sang hành động : Chuyển đổi bất kỳ ghi chú, cuộc trò chuyện hoặc tóm tắt cuộc họp nào thành công việc chỉ với một cú nhấp chuột.

Giữ bối cảnh nơi công việc diễn ra : Ghim các chủ đề trò chuyện liên quan vào công việc và dự án để các quyết định, tệp tin và bước tiếp theo được lưu trữ cùng nhau.

Tìm kiếm nhanh chóng : Sử dụng : Sử dụng Tìm kiếm Doanh nghiệp để tìm kiếm câu trả lời trong các tài liệu, công việc và ứng dụng tích hợp, và bỏ qua việc duyệt qua các tab.

Xem tình hình nhóm ngay lập tức: Teams Hub hiển thị những gì đã hoàn thành, ai đang quá tải và nơi cần điều chỉnh, giúp bạn lập kế hoạch một cách tự tin.

Mẫu kế hoạch dự án như vậy giúp tiết kiệm thời gian và tài nguyên trong quá trình di chuyển của bạn! Dưới đây là một số lợi ích cho nhóm của bạn: Chuẩn bị kỹ lưỡng dẫn đến hiệu suất tốt hơn.

Giúp giảm thiểu nguy cơ gặp phải các vấn đề không mong muốn.

Cải thiện giao tiếp giữa các thành viên trong nhóm

Dễ dàng xác định các công việc và cột mốc thời gian.

Kết quả của chuẩn bị kỹ lưỡng là sử dụng tài nguyên hiệu quả hơn.

🧠 Thú vị: Hiện nay, hơn 3 triệu nhóm sử dụng ClickUp để thực hiện công việc nhanh hơn với kiến thức tập trung, quy trình làm việc hiệu quả và tính năng trò chuyện tập trung, giúp loại bỏ tiếng ồn và tạo động lực.

Danh sách kiểm tra trước khi di chuyển

Trước khi di chuyển bất kỳ thứ gì, hãy xác nhận những gì bạn có và những gì bạn thực sự cần.

Một cuộc kiểm tra nhanh chóng về hệ thống Smartsheet của bạn sẽ giúp tránh những bất ngờ trong quá trình nhập dữ liệu và hỗ trợ bạn ánh xạ các tính năng tương đương trong ClickUp. Dành ra một giờ cho việc này, bạn sẽ tiết kiệm được nhiều ngày sau đó.

Kiểm tra thiết lập Smartsheet của bạn

Danh sách các mục : Các dự án đang hoạt động, chủ sở hữu và những người vẫn đang sử dụng từng bảng tính.

Ghi chú cột : Điều này sẽ trở thành : Điều này sẽ trở thành Trường Tùy chỉnh trong ClickUp (chọn một, số, người)

Xác định các mốc thời gian chính: (ngày bắt đầu, ngày đáo hạn, ngày thực tế) và các quy tắc điều chỉnh chúng.

Ghi lại mối quan hệ : Các tác vụ tiền đề, hàng liên kết và các tham chiếu giữa các bảng tính.

Nội dung cần chuyển sang : Mô tả, bình luận và tệp đính kèm

Ảnh chụp màn hình các chế độ xem và bộ lọc quan trọng : Bạn sẽ cần tham khảo để tái tạo sau khi nhập dữ liệu.

Ghi lại các quy trình tự động hóa: Các tác nhân kích hoạt phổ biến mà bạn dựa vào và các sự kiện kích hoạt chúng.

Kiểm tra quyền truy cập: Việc cần làm là thực hiện theo từng bảng tính và không gian làm việc để đảm bảo người dùng đúng được giữ quyền truy cập sau khi di chuyển.

Quyết định những gì cần lưu trữ và những gì cần xuất từ Smartsheet : Chỉ di chuyển những gì hiện tại và có giá trị.

Hướng dẫn từng bước: Cách di chuyển từ Smartsheet sang ClickUp

Dưới đây là hướng dẫn chi tiết từng bước về cách chuyển đổi từ Smartsheet sang ClickUp và chuyển đổi từ phần mềm quản lý dự án hiện tại của bạn (chỉ trong vài giây).

Bước 1: Xuất dữ liệu Smartsheet của bạn

Trong ứng dụng Smartsheet, bạn có thể xuất bất kỳ bảng tính hoặc báo cáo nào sang các định dạng sau:

Microsoft Excel

PDF

Hình ảnh (PNG) (Chỉ biểu đồ Gantt)

Google Trang tính

Microsoft Project (Chỉ biểu đồ Gantt dưới dạng XML)

Sau khi xuất một bảng tính hoặc báo cáo, trình duyệt của bạn sẽ lưu tệp đó vào máy tính của bạn. Tệp đã xuất sẽ được lưu trữ trong một thư mục dựa trên cài đặt trình duyệt của bạn.

Dữ liệu xuất của bạn không bao gồm tất cả các thành phần. Các nhóm và hàng tóm tắt bị loại trừ, và các tệp đính kèm cũng bị loại bỏ. Để bao gồm các tệp đính kèm, bạn có thể tạo sao lưu của bảng tính thay thế.

Bước 2: Chuẩn bị dữ liệu

Cài đặt Trường Tùy chỉnh trong ClickUp để khớp với các cột trong Smartsheet, giúp quá trình nhập dữ liệu diễn ra mượt mà hơn

Mở tệp xuất trong Excel hoặc Google Trang tính, chuẩn hóa tên cột và quyết định các mục nào sẽ được đưa vào Trường Tùy chỉnh (menu thả xuống, số, người) và các mục nào sẽ được đưa vào mô tả công việc.

Bạn có thể chuyển đổi công thức thành giá trị, tách các ô chọn nhiều thành các mục nhập riêng biệt và đảm bảo định dạng ngày tháng nhất quán cho ngày bắt đầu và ngày đáo hạn. Tiếp theo, bạn có thể thay thế các công thức tiền đề bằng danh sách ID "Phụ thuộc vào" đơn giản mà bạn có thể tạo lại dưới dạng các phụ thuộc sau khi nhập.

Sau đó, xác minh người được giao nhiệm vụ khớp với người dùng ClickUp thực tế, và thu thập các tệp đính kèm và bình luận để thêm lại khi cần thiết. Cuối cùng, loại bỏ các hàng đã lưu trữ để chỉ chuyển dữ liệu dự án đang hoạt động.

📮ClickUp Insight: Hơn 60% số người tham gia khảo sát của chúng tôi dành hơn một giờ mỗi ngày để gõ phím, và 36,75% thường xuyên cảm thấy khó chịu hoặc đau nhức ở tay. Mệt mỏi do gõ phím không chỉ là tác dụng phụ phiền toái của cách chúng ta làm việc trong công việc. Đó là kẻ giết chết năng suất. Nhưng nó có thể được khắc phục dễ dàng. Chức năng Talk-to-Text của ClickUp Brain GPT là lối tắt giúp bạn có một ngày làm việc khỏe mạnh hơn. Ghi chú cập nhật, brainstorm ý tưởng hoặc ghi chép cuộc họp mà không cần dùng tay, và cho cổ tay (và sự tập trung) của bạn được nghỉ ngơi.

Bước 3: Nhập dữ liệu vào ClickUp

Sử dụng công cụ Spreadsheets Importer : Tải lên tệp Excel/CSV/XML/JSON/TSV/TXT của bạn và ánh xạ các cột với các nhiệm vụ ClickUp hoặc Trường Tùy chỉnh. Chọn mục tiêu: ClickUp Space → ClickUp thư mục → ClickUp Danh sách công việc, sau đó xác nhận mỗi hàng sẽ tạo công việc với người được giao, trạng thái và ngày đáo hạn. Xem trước dữ liệu dự án, sửa chữa bất kỳ sự không khớp nào và chạy quá trình nhập. Tải lên tệp Excel/CSV/XML/JSON/TSV/TXT của bạn và ánh xạ các cột với các nhiệm vụ ClickUp hoặc Trường Tùy chỉnh. Chọn mục tiêu: ClickUp Space → ClickUp thư mục → ClickUp Danh sách công việc, sau đó xác nhận mỗi hàng sẽ tạo công việc với người được giao, trạng thái và ngày đáo hạn. Xem trước dữ liệu dự án, sửa chữa bất kỳ sự không khớp nào và chạy quá trình nhập.

Bảo toàn cấu trúc phân cấp (các tác vụ cha và con): Để duy trì cấu trúc, hãy thêm cột đường dẫn (ví dụ: Tên Thư mục/Đường dẫn) với các giá trị như [TaskA, Công việc con cha]. Công cụ nhập liệu sẽ gắn các công việc con cấp 1 vào nhiệm vụ con cha tương ứng để cấu trúc phân cấp được giữ nguyên sau khi di chuyển. Sau khi nhập, kiểm tra lại các mối quan hệ và chuyển đổi các cấp độ thừa thành công việc lồng nhau hoặc phụ thuộc nếu cần thiết. Để duy trì cấu trúc, hãy thêm cột đường dẫn (ví dụ: Tên Thư mục/Đường dẫn) với các giá trị như [TaskA, Công việc con cha]. Công cụ nhập liệu sẽ gắn các công việc con cấp 1 vào nhiệm vụ con cha tương ứng để cấu trúc phân cấp được giữ nguyên sau khi di chuyển. Sau khi nhập, kiểm tra lại các mối quan hệ và chuyển đổi các cấp độ thừa thành công việc lồng nhau hoặc phụ thuộc nếu cần thiết.

📽️ Xem video: Bạn muốn thiết lập phân cấp trong ClickUp? Hãy tham khảo hướng dẫn thực hành tốt nhất này để bắt đầu:

Ở góc trên bên trái, nhấp vào hình đại diện của không gian làm việc của bạn và lựa chọn Cài đặt Trong thanh bên Cài đặt chung, lựa chọn Nhập/Xuất Nếu không gian Làm việc của bạn không có lịch sử nhập hoặc xuất, trang Chọn nguồn nhập sẽ mở ra. Trong phần Nhập từ ứng dụng, chọn Bảng tính.

Trên trang Nhập dữ liệu đích, từ menu thả xuống Chọn địa điểm, lựa chọn một Không gian. Nếu bạn có kế hoạch nhập dữ liệu Trường Tùy chỉnh, loại Trường Tùy chỉnh phải tồn tại trong Không gian. Một danh sách có tiêu đề Nhập bảng tính được tạo trong không gian bạn đã lựa chọn. Từ menu thả xuống Năm-Tháng-Ngày, chọn định dạng ngày của bạn. Khi trình nhập bảng tính mở ra, bạn có thể kéo và thả hoặc tải lên bảng tính. Bạn cũng có thể nhập dữ liệu thủ công. Một quá trình tải lên thành công sẽ mở trang "Trường bản đồ".

Bước 4: Tạo lại các chế độ xem

Trước khi bắt đầu với các chế độ xem, bạn cần thực hiện việc ánh xạ dữ liệu. Ánh xạ có nghĩa là khớp các cột trong phần mềm bảng tính của bạn với các trường nhiệm vụ ClickUp và Trường Tùy chỉnh. Công cụ nhập dữ liệu sẽ đơn giản hóa quá trình này bằng cách tự động khớp dữ liệu của bạn với các trường tương ứng. Trong quá trình nhập dữ liệu từ Smartsheet sang ClickUp, bạn sẽ kiểm tra các khớp này để đảm bảo độ chính xác. Tất cả các trường có sẵn tại địa điểm bạn chọn đều có thể truy cập được.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Để quá trình này diễn ra trơn tru, hãy đảm bảo địa chỉ email của mỗi thành viên trong Smartsheet trùng khớp với địa chỉ email của họ trong ClickUp. Nếu địa chỉ email không khớp, các tác vụ có thể được nhập vào dưới dạng các mục nhập chưa được giao.

1. Chế độ lưới → Xem dạng danh sách

Sử dụng chế độ xem Xem dạng danh sách của ClickUp để nhóm công việc, chỉnh sửa cột, tương tác với công việc và nhiều tính năng khác

Mục đích: Cả hai đều hiển thị công việc dưới định dạng bảng/bảng tính.

Cách thực hiện:

Trong ClickUp, truy cập vào Không gian, Thư mục hoặc Danh sách công việc của bạn.

Sử dụng thanh công cụ "Views" ở phía trên và nhấp vào "+ Chế độ xem".

Chọn " Xem dạng danh sách

Tùy chỉnh cột để phù hợp với lưới Smartsheet của bạn (thêm/xóa trường, sắp xếp lại cột)

Sử dụng bộ lọc và nhóm để sao chép bố cục của Smartsheet.

Lưu chế độ xem và cài đặt làm mặc định nếu cần thiết.

2. Thẻ → Chế độ xem Bảng

Sử dụng chế độ xem bảng (Board View) của ClickUp để hiển thị các công việc theo trạng thái.

Mục đích: Hiển thị các công việc dưới dạng thẻ trong các cột (Kanban).

Cách thực hiện:

Tại địa điểm ClickUp của bạn, nhấp vào “+ Chế độ xem” và lựa chọn “Chế độ xem Bảng ”.

Chọn nhóm thẻ theo Trạng thái, Người được giao, Mức độ ưu tiên hoặc Trường Tùy chỉnh.

Kéo và thả các công việc giữa các cột để cập nhật trạng thái hoặc nhóm của chúng.

Tùy chỉnh trường thẻ để hiển thị thông tin quan trọng từ các thẻ Smartsheet của bạn.

3. Lịch → Chế độ xem lịch

Xem các công việc chưa được lên lịch, đến hạn và quá hạn với chế độ xem Lịch của ClickUp

Cách thực hiện:

Nhấp vào “+ Xem” và lựa chọn “Chế độ xem lịch”.

Chọn trường ngày để hiển thị (ngày bắt đầu, ngày đáo hạn, v.v.)

Điều chỉnh kỳ (ngày, tuần, tháng)

Lọc công việc để chỉ hiển thị các mục liên quan.

Kéo các công việc để thay đổi ngày trực tiếp trên lịch.

4. Gantt → Chế độ xem Gantt

Hiển thị các cột mốc quan trọng của dự án với chế độ xem Gantt của ClickUp

Mục đích: Lập kế hoạch dự án, quản lý phụ thuộc, và dòng thời gian.

Cách thực hiện:

Nhấp vào “+ Chế độ xem” và lựa chọn “Chế độ xem Gantt ”.

Đảm bảo các công việc có ngày bắt đầu và ngày đáo hạn.

Đặt mối quan hệ phụ thuộc giữa các công việc nếu cần thiết.

Điều chỉnh dòng thời gian, Zoom và bộ lọc để phù hợp với biểu đồ Gantt của Smartsheet.

Xuất dưới dạng PDF nếu bạn cần chia sẻ các bản chụp tĩnh.

5. Báo cáo → Bảng điều khiển

Theo dõi thời gian và sự phát triển của dự án với bảng điều khiển ClickUp

Điều này sẽ giúp bạn tạo báo cáo tùy chỉnh, phân tích dữ liệu và tổng quan dự án.

Cách thực hiện:

Truy cập phần Bảng điều khiển ClickUp trong ClickUp

Nhấp vào “+ Bảng điều khiển mới”

Thêm các tiện ích (Danh sách công việc, Biểu đồ tròn, Biểu đồ cột, Theo dõi thời gian, v.v.) để sao chép các báo cáo Smartsheet của bạn.

Cấu hình từng tiện ích để lấy dữ liệu từ các không gian, thư mục hoặc Danh sách công việc tương ứng.

Chia sẻ hoặc xuất bảng điều khiển ClickUp của bạn khi cần thiết.

Mẹo để chuyển đổi mượt mà

Trước khi tạo lại các chế độ xem, hãy đảm bảo rằng tất cả dữ liệu của bạn (các công việc, ngày tháng, Trường Tùy chỉnh) đã được nhập vào ClickUp.

Sử dụng các mẫu và Trường Tùy chỉnh của ClickUp để phù hợp với cấu trúc của Smartsheet.

Điều chỉnh quyền truy cập và cài đặt chia sẻ cho từng chế độ xem theo nhu cầu.

Bước 5: Tạo lại các mối quan hệ phụ thuộc và tự động hóa trong ClickUp

1. Xây dựng lại các mối quan hệ phụ thuộc của công việc

Dễ dàng phân công công việc bằng cách giao công việc trực tiếp cho nhóm hoặc @đề cập đến họ trong bình luận để biến ý tưởng thành các công việc cụ thể.

Mở một nhiệm vụ ClickUp cần có mối quan hệ phụ thuộc.

Tìm phần “Mối quan hệ ” hoặc “Phụ thuộc ” trong thanh bên của nhiệm vụ ClickUp.

Nhấp vào “Thêm” và chọn xem nhiệm vụ ClickUp này là “Chặn” hay “Đang chờ” nhiệm vụ ClickUp khác.

Lựa chọn các nhiệm vụ ClickUp liên quan để liên kết.

Lặp lại cho tất cả các tác vụ phụ thuộc từ dự án Smartsheet của bạn.

Để lên lịch tự động, hãy kích hoạt ứng dụng ClickApp “Reschedule Dependencies” để các thay đổi về ngày được áp dụng tự động cho các nhiệm vụ ClickUp phụ thuộc.

2. Thay thế công thức Smartsheet bằng trường/tự động hóa ClickUp

Sử dụng công thức nâng cao trong Trường Tùy chỉnh ClickUp

Bạn có thể sử dụng Trường Tùy chỉnh ClickUp để thêm dữ liệu có cấu trúc vào các nhiệm vụ ClickUp (ví dụ: menu thả xuống, số và ngày tháng). Ngoài ra, sử dụng Trường công thức ClickUp để thực hiện các phép tính, chẳng hạn như tổng, hiệu hoặc thao tác chuỗi, tương tự như công thức trong Smartsheet.

Cách thực hiện:

Xác định từng công thức Smartsheet mà bạn sử dụng

Trong ClickUp, thêm Trường Tùy chỉnh (Custom Field) có loại phù hợp vào không gian, thư mục hoặc danh sách của bạn.

Đối với các phép tính, hãy thêm trường công thức ClickUp và xây dựng công thức của bạn bằng cách sử dụng các trường và hàm có sẵn.

Kiểm tra công thức để đảm bảo nó khớp với logic của Smartsheet.

Ghi chú: Không phải tất cả các công thức trong Smartsheet đều có tương đương trực tiếp trong ClickUp, nhưng hầu hết các phép tính cơ bản và thao tác chuỗi đều được hỗ trợ.

Sử dụng các tính năng AI Assign, AI Prioritize và AI Thẻ của ClickUp để tự động hóa quản lý công việc và hiển thị thông tin thời gian thực ngay lập tức.

Tính năng Tự động hóa của ClickUp cho phép bạn tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại, chẳng hạn như tạo nhiệm vụ ClickUp, thay đổi trạng thái, gán người dùng hoặc cập nhật ngày đáo hạn.

Cách thực hiện:

Đi đến thư mục hoặc danh sách công việc nơi bạn muốn thêm các tác vụ tự động hóa.

Nhấp vào nút “Tự động hóa” (biểu tượng tia chớp).

Chọn Kích hoạt (ví dụ: “Khi nhiệm vụ ClickUp được tạo”, “Khi trạng thái nhiệm vụ ClickUp thay đổi”, “Khi ngày đáo hạn đến”)

Thêm điều kiện nếu cần thiết (ví dụ: chỉ áp dụng cho các nhiệm vụ ClickUp cụ thể hoặc người được giao nhiệm vụ)

Lựa chọn các hành động như: Tạo nhiệm vụ mới trong ClickUp Thay đổi trạng thái nhiệm vụ Gán nhiệm vụ ClickUp cho người dùng Cập nhật ngày đáo hạn Thêm bình luận hoặc gửi thông báo

Tạo nhiệm vụ ClickUp mới

Thay đổi trạng thái công việc

Gán nhiệm vụ ClickUp cho người dùng

Cập nhật ngày đáo hạn

Thêm bình luận hoặc gửi thông báo

Lưu lại quy trình tự động hóa và kiểm tra để đảm bảo nó hoạt động như mong đợi. Bạn có thể kết hợp nhiều hành động và thiết lập các quy trình làm việc phức tạp để phù hợp với các quy trình tự động hóa của Smartsheet.

Tạo nhiệm vụ ClickUp mới

Thay đổi trạng thái công việc

Gán nhiệm vụ ClickUp cho người dùng

Cập nhật ngày đáo hạn

Thêm bình luận hoặc gửi thông báo

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Bạn cũng có thể sử dụng ClickUp Brain để tóm tắt các chủ đề bình luận thành một bản ghi thay đổi gọn gàng hoặc danh sách công việc tiếp theo, giúp nhà thiết kế và biên tập viên thấy chính xác những thay đổi giữa các phiên bản. Chuyển đổi các chủ đề bình luận thành danh sách kiểm tra gọn gàng với ClickUp Brain

Bước 6: Tái tạo biểu mẫu (nếu có sử dụng)

Cài đặt biểu mẫu ClickUp cho phản hồi sản phẩm

Nếu trước đây bạn đã sử dụng biểu mẫu trong Smartsheet để thu thập dữ liệu hoặc yêu cầu, bây giờ là lúc để tạo lại chúng dưới dạng Biểu mẫu ClickUp.

Bắt đầu bằng cách xác định từng biểu mẫu Smartsheet và các trường dữ liệu mà nó chứa. Trong ClickUp, truy cập vào phần tương ứng và thêm chế độ xem Biểu mẫu ClickUp. Bạn có thể kéo và thả các trường dữ liệu để phù hợp với cấu trúc ban đầu, bao gồm các menu thả xuống, trường văn bản, ngày tháng và nhiều hơn nữa.

Tùy chỉnh giao diện biểu mẫu, thiết lập các trường bắt buộc và cấu hình cài đặt nộp đơn. ClickUp Forms tự động tạo các nhiệm vụ ClickUp từ mỗi lần nộp đơn, giúp tối ưu hóa quá trình tiếp nhận và theo dõi.

Bạn cũng có thể chia sẻ biểu mẫu ClickUp qua liên kết công khai hoặc nhúng chúng vào trang web của mình, đảm bảo quá trình chuyển đổi suôn sẻ cho nhóm và các bên liên quan.

📖 Xem thêm: Hợp tác thời gian thực là gì và nó có thể mang lại lợi ích gì cho nhóm của bạn?

Bước 7: Cấu hình vai trò và quyền truy cập

Khi đã thiết lập cấu trúc và quy trình làm việc, việc cài đặt vai trò và quyền truy cập là điều cần thiết để kiểm soát quyền truy cập và hợp tác.

ClickUp cho phép bạn gán các vai trò như chủ sở hữu, quản trị viên, thành viên và khách, mỗi vai trò có các quyền hạn cụ thể. Kiểm soát chi tiết này đảm bảo thông tin nhạy cảm được bảo vệ đồng thời trao quyền cho những người phù hợp để đóng góp.

Thiết lập sau khi di chuyển trong ClickUp

1. Tạo bảng điều khiển

Tạo bảng điều khiển KPI trong ClickUp

Bây giờ khi các công việc của bạn đã được nhập vào, hãy biến báo cáo thành một chế độ xem động thay vì các bản xuất tĩnh. Với Bảng điều khiển ClickUp, bạn có thể kết hợp các thẻ cho Khối lượng công việc, biểu đồ burnup/burndown, tốc độ sprint, theo dõi thời gian và trạng thái theo người được giao.

Tạo các bản tóm tắt quản lý cho tiến độ và ngân sách, sau đó tạo một bảng điều khiển "ops" riêng biệt cho các vấn đề cản trở, các mục quá hạn và thời gian chu kỳ. Bạn có thể sao chép các tổng hợp tương tự mà bạn đã sử dụng để xây dựng trong báo cáo Smartsheet, mà không cần phải quản lý nhiều bảng tính.

📖 Xem thêm: Mẫu bảng tính miễn phí trong Excel & ClickUp

2. Thay thế công thức Smartsheet bằng trường/tự động hóa ClickUp

Sử dụng công thức nâng cao một cách dễ dàng trong các Trường Tùy chỉnh của ClickUp

Hầu hết các phép tính trong bảng tính sẽ được chuyển đổi thành cấu trúc và logic trong ClickUp. Di chuyển các tổng hợp số liệu (ví dụ: điểm câu chuyện, chi phí) vào các Trường Tùy chỉnh Số hoặc Tiền tệ của ClickUp và hiển thị tổng hợp bằng cách sử dụng tổng hợp thẻ trên bảng điều khiển.

Chuyển đổi trạng thái dựa trên công thức thành tự động hóa ClickUp: Khi một tác vụ phụ thuộc hoàn thành, thay đổi trạng thái thành “Sẵn sàng”, hoặc khi một trường dữ liệu vượt quá ngưỡng, thêm ưu tiên và người theo dõi.

Chuyển đổi tính năng tự động hóa cần thiết hoặc tùy chỉnh quy tắc dựa trên AI theo quy trình làm việc của bạn.

Đảm bảo các thành công hàng ngày để nhóm của bạn không phải theo dõi Bảng công việc liên tục. Tạo các quy trình tự động hóa để:

Tạo danh sách kiểm tra công việc con khi công việc chuyển sang trạng thái “Đang xem xét”.

Tự động gán cho người dùng phù hợp khi trạng thái thay đổi thành “Sẵn sàng cho Thiết kế/Kiểm thử chất lượng”

Chuyển các yêu cầu đến từ biểu mẫu đến danh sách công việc đúng với các cam kết dịch vụ (SLAs)

Thông báo cho chủ sở hữu nếu một công việc có nguy cơ hoặc bị trễ.

Thêm một lớp bảo vệ cuối cùng, các trường bắt buộc khi thay đổi trạng thái, người được giao mặc định cho từng danh sách công việc và các công việc lặp lại cho các nghi thức hàng tuần. Như vậy, không gian làm việc mới của bạn sẽ duy trì tính dự đoán được khi mở rộng quy mô.

📖 Xem thêm: Ví dụ và trường hợp sử dụng tự động hóa quy trình làm việc

Smartsheet so với ClickUp: Điều gì sẽ thay đổi?

Chuyển từ Smartsheet sang ClickUp giúp bạn chuyển từ mô hình dựa trên bảng tính sang một ứng dụng toàn diện được thiết kế cho việc thực thi kết nối. Dưới đây là những thay đổi ngay từ ngày đầu tiên và lý do tại sao các nhà quản lý dự án cảm nhận được sự cải thiện nhanh chóng.

Bảng tính → Danh sách với nhiều chế độ xem Bảng tính được chuyển đổi thành danh sách có cấu trúc, cho phép bạn tạo công việc, sau đó chuyển đổi giữa các chế độ xem danh sách, Bảng, Gantt, lịch và dòng thời gian. Tất cả điều này mà không cần sao chép dữ liệu dự án.

Công thức → Tự động hóa + tính toán Tự động hóa ClickUp thay thế các công thức thủ công bằng các quy tắc if/then và logic trường. Bạn có thể truy cập ngày đáo hạn, ưu tiên và người được giao nhiệm vụ được cập nhật tự động, đồng thời tổng hợp số liệu trên Bảng điều khiển ClickUp để theo dõi chỉ số thời gian thực thay vì tính toán lại.

Bình luận → Cuộc hội thoại theo chuỗi ClickUp Chat chuyển đổi ghi chú hàng thành cuộc hội thoại theo chuỗi. Đề cập người dùng, giải quyết các chủ đề thảo luận và giữ các quyết định liên kết với công việc. Không còn phải tìm kiếm qua các ứng dụng chat hoặc bảng tính.

Báo cáo → Bảng điều khiển chung Bảng điều khiển ClickUp cho phép xuất báo cáo thành thẻ thời gian thực (trạng thái theo chủ sở hữu, Khối lượng công việc, thời gian theo dõi, biểu đồ tiến độ). Lọc theo Không gian/Thư mục/Danh sách hoặc Trường Tùy chỉnh ClickUp để xem tình trạng danh mục đầu tư chỉ trong nháy mắt.

Tệp đính kèm → Lưu trữ có tổ chức theo cấp độ công việc Tệp nhiệm vụ ClickUp được lưu trữ cùng với công việc — xem trước, phiên bản và ghim tệp đính kèm ở cấp độ công việc, Danh sách công việc hoặc Tài liệu. Không còn các liên kết rải rác trên các tab.

Với Hợp tác → Tài liệu, bảng trắng, trò chuyện trong ClickUpVới ClickUp Docs , bạn có thể đồng tác giả các tài liệu kỹ thuật, quy trình làm việc tiêu chuẩn (SOP) và bản tóm tắt với tính năng chỉnh sửa thời gian thực, lệnh gạch chéo và nhúng công việc. Sau đó, chuyển đổi các điểm nổi bật thành các công việc có thể thực hiện chỉ với một cú nhấp chuột. ClickUp Bảng trắng cho phép bạn vẽ sơ đồ luồng người dùng, mối quan hệ phụ thuộc và lộ trình phát triển một cách trực quan, gắn công việc vào các hình dạng và giữ các tài liệu brainstorming liên kết với quá trình triển khai. Ý tưởng, phản hồi và thực thi được kết nối trong một không gian làm việc duy nhất

Chèn tài liệu ClickUp vào Bảng trắng ClickUp

Các phương pháp tốt nhất để chuyển đổi mượt mà

Xem việc di chuyển như một dự án ngắn gọn và được thực hiện tốt. Bạn sẽ tránh được việc làm lại, duy trì đà tiến triển và giúp các nhà quản lý dự án chuyển sang ClickUp một cách tự tin.

Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về cách chuyển đổi từ Smartsheet sang ClickUp:

✅ Bắt đầu với một danh sách thử nghiệm nhỏ trước, sau đó xác minh các bản đồ, và sau đó mở rộng quy mô.

✅ Định cấu hình các cột thành Trường Tùy chỉnh ngay từ đầu (chọn một giá trị, số, người), và ghi chép lại mọi lựa chọn với quyền truy cập chung.

✅ Chuẩn hóa ngày trước khi nhập để ngày đáo hạn và ngày bắt đầu hoạt động nhất quán trên các chế độ xem.

✅ Giữ nguyên cấu trúc phân cấp một cách có chủ đích bằng cách quyết định những gì sẽ trở thành công việc so với công việc con, và sử dụng mối quan hệ ở những hàng được liên kết.

✅ Giữ tệp tin gần với công việc — di chuyển tệp đính kèm vào các công việc để bối cảnh đi kèm với tài nguyên.

✅ Chỉ tái tạo các chế độ xem mà người dùng sử dụng, và lưu trữ phần còn lại để giảm thiểu sự lộn xộn ngay từ ngày đầu tiên.

✅ Thay thế công thức bằng các tự động hóa nhẹ nhàng và xác định rõ chủ sở hữu; kiểm tra các điều kiện kích hoạt trong môi trường thử nghiệm.

✅ Thiết lập các quy tắc bắt buộc cho việc thay đổi trạng thái, người được giao nhiệm vụ mặc định và quy ước đặt tên theo từng không gian làm việc.

Cuối cùng, lên lịch một khoảng thời gian chạy song song từ 10–14 ngày. Giữ Smartsheet ở chế độ chỉ đọc và thu thập phản hồi trong tài liệu ClickUp.

Các vấn đề thường gặp khi chuyển đổi từ Smartsheet sang ClickUp

Ngay cả khi đã chuẩn bị kỹ lưỡng, một số trục trặc nhỏ là điều bình thường. Dưới đây là các giải pháp nhanh chóng bạn có thể áp dụng ngay lập tức.

Công việc trùng lặp : Hầu hết các trường hợp trùng lặp xảy ra khi tệp xuất được nhập hai lần. Trong Xem dạng danh sách, nhóm theo tên công việc để phát hiện các bản sao, sau đó sử dụng Thanh công cụ thao tác hàng loạt để xóa chúng chỉ với một cú nhấp chuột.

Thiếu Trường Tùy chỉnh : Nếu một trường không được chuyển sang, thường là do vấn đề ánh xạ. Mở lại công cụ nhập liệu, ánh xạ lại các cột Smartsheet với các trường ClickUp, và nhập lại chỉ bảng bị ảnh hưởng. Lưu bản ánh xạ đã sửa chữa làm mẫu cho các lần chạy sau.

Lỗi gán người dùng : Các mục chưa được gán thường cho thấy địa chỉ email Smartsheet không khớp với tài khoản ClickUp. Kiểm tra chính xác địa chỉ email, sau đó gán hàng loạt cho người dùng đúng. Cách làm chuyên nghiệp là giữ một bảng tra cứu email-người dùng trong một bảng tính phụ trợ trong quá trình chuyển đổi.

Mối quan hệ phụ thuộc bị hỏng : Các mối quan hệ phụ thuộc từ Smartsheet sẽ không được chuyển tự động. Hãy tạo lại chúng bằng cách sử dụng ClickUp Relationships hoặc Dependencies, sau đó kiểm tra lịch trình trong chế độ xem Gantt. Khi bạn tái tạo các liên kết, hãy thêm một liên kết nhanh trong mô tả công việc để giải thích mối quan hệ phụ thuộc, giúp giảm bớt sự nhầm lẫn.

Mất cấu trúc: Nếu các công việc được đặt sai địa điểm, hãy kéo chúng vào thư mục hoặc Danh sách công việc đúng, sau đó điều chỉnh địa điểm mục tiêu của trình nhập trước lần chạy tiếp theo để giữ nguyên phân cấp.

👀 Bạn có biết? Trong suốt quá trình nhập dữ liệu, thông tin của bạn được bảo vệ bằng mã hóa end-to-end. Nếu gặp bất kỳ vấn đề nào kéo dài, đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ, và chúng tôi cung cấp các chuyên gia di chuyển chuyên biệt cho các tài khoản doanh nghiệp.

Các tính năng của ClickUp giúp cải thiện quy trình làm việc trên Smartsheet

ClickUp biến các bảng dữ liệu tĩnh thành các mẫu quản lý dự án động và trung tâm nơi dữ liệu dự án được lưu chuyển qua các chế độ xem, tự động hóa và trí tuệ nhân tạo (AI). Dưới đây, chúng tôi sẽ hướng dẫn cách từng tính năng nâng cao cách bạn lập kế hoạch, tạo công việc, báo cáo và liên tục cải thiện.

Nhiều chế độ xem ClickUp cho mỗi danh sách công việc

Trong ClickUp, mỗi trong số hơn 15 chế độ xem lưu trữ bộ lọc, nhóm và sắp xếp riêng biệt, giúp người dùng chỉ xem những thông tin cần thiết.

Xem dạng danh sách và chế độ xem Bảng để quản lý công việc và chuyển giao công việc trong quản lý dự án hàng ngày.

Sử dụng chế độ xem Gantt và dòng thời gian để xác định mối quan hệ phụ thuộc và duy trì lịch trình chính xác với tính năng kéo và thả ngày đáo hạn.

Chế độ xem lịch để lập kế hoạch sức chứa và công việc lặp lại mà không cần rời khỏi danh sách công việc.

Chế độ xem bảng để kiểm tra các trường và dữ liệu dự án trong lưới khi cần thiết.

Chế độ xem khối lượng công việc để cân bằng nhiệm vụ trước khi xảy ra tắc nghẽn.

Các việc con lồng nhau và mối quan hệ trong ClickUp

Chuyển đổi các nhiệm vụ lớn thành cấu trúc rõ ràng, có thể thực hiện được. Bạn có thể chia công việc thành các công việc con và thêm các việc con lồng nhau (công việc con của công việc con) để phản ánh các quy trình thực tế, mà không làm mất bối cảnh hoặc quyền sở hữu.

Tạo các công việc con (và lồng nhau) từ thanh công cụ của công việc, sau đó gán chủ sở hữu, ngày đáo hạn và chi tiết ở từng cấp độ để đảm bảo thực thi chính xác.

Thu gọn/mở rộng cấu trúc phân cấp để xem xét trạng thái theo cấp trên, tổng hợp thời gian và phát hiện các lỗ hổng trước khi chúng trở thành trì hoãn.

Sử dụng mối quan hệ để liên kết các công việc liên quan — kết nối các công việc với các công việc khác (hoặc các mục cấp cao hơn) để người xem có thể chuyển từ mục này sang mục khác mà không cần tìm kiếm.

Thêm các phụ thuộc nhẹ (Chặn/Bị chặn bởi) để phản ánh các đường dẫn quan trọng và duy trì tính chính xác của hệ thống khi lịch trình thay đổi.

Tự động hóa nâng cao trong ClickUp

Tính năng Tự động hóa của ClickUp cho phép bạn thay thế các công thức phức tạp bằng logic dựa trên sự kiện, giúp bạn dễ dàng theo dõi và hiểu ngay lập tức.

Xác định các điều kiện kích hoạt, điều kiện tùy chọn và hành động cụ thể, sau đó lặp lại mà không làm gián đoạn hệ thống của bạn. Sử dụng Trình tạo tự động hóa AI để mô tả quy tắc bằng tiếng Anh thông thường và để nó tạo ra quy trình làm việc cho bạn.

Khởi chạy các hành động từ thay đổi trạng thái, cập nhật trường, người được giao nhiệm vụ hoặc sự kiện dựa trên thời gian; thêm điều kiện (Business+) để các quy tắc chỉ được kích hoạt khi có việc cần làm.

Quản lý việc gửi email, áp dụng mẫu, tạo mối quan hệ phụ thuộc và cập nhật thông tin, đồng bộ hóa công việc và kết nối bên ngoài thông qua tích hợp và webhooks (Slack, GitHub, HubSpot, Twilio và nhiều hơn nữa).

Tăng tốc thiết lập với hơn 100 mẫu, người được giao nhiệm vụ động và phím tắt dự án, sau đó điều chỉnh từ một chế độ xem Quản lý tự động hóa duy nhất với nhật ký kiểm tra và theo dõi sử dụng.

🧠 Thú vị : Năm 1771, Richard Arkwright đã cách mạng hóa ngành công nghiệp dệt may bằng cách phát minh ra nhà máy dệt tự động hóa hoàn toàn đầu tiên chạy bằng nước - được gọi là 'khung nước'.

ClickUp tài liệu, nhiệm vụ ClickUp và bảng điều khiển ClickUp

Kết nối ClickUp Docs với tất cả quy trình làm việc của bạn

Nếu bạn đang chuyển từ Smartsheet sang ClickUp, ClickUp cung cấp cho bạn một không gian làm việc duy nhất nơi kế hoạch, thực thi và báo cáo được tích hợp chặt chẽ, giúp bạn không phải chuyển đổi giữa công cụ tài liệu, ứng dụng quản lý công việc và công cụ xây dựng báo cáo riêng biệt. Dưới đây là cách thức hoạt động hàng ngày:

ClickUp Docs → Tài liệu : Soạn thảo bản tóm tắt và quy trình làm việc tiêu chuẩn (SOP), chỉnh sửa chung trong thời gian thực và chuyển đổi văn bản thành các công việc có thể theo dõi trực tiếp từ tài liệu. Thêm các tiện ích quy trình làm việc để cập nhật trạng thái hoặc người được giao nhiệm vụ mà không cần rời khỏi trang, tổ chức mọi thứ trong Docs Hub và chia sẻ an toàn với khách hoặc liên kết công khai. Điều này loại bỏ vòng lặp "sao chép-dán" giữa kế hoạch và thực hiện.

Nhiệm vụ ClickUp → Thực thi : Tập trung công việc với trạng thái, người được giao, ngày đáo hạn và nhiều chế độ xem (Danh sách công việc, Bảng, Gantt, Lịch). Các nhiệm vụ được liên kết ngược lại với tài liệu nguồn và liên kết tiếp theo với công việc tiếp theo, do đó các tệp đính kèm, bình luận và bối cảnh đi kèm với công việc thay vì bị mất trong email.

Bảng điều khiển ClickUp → Tính năng hiển thị: Tạo bảng điều khiển trực tiếp từ hệ sinh thái công việc và tài liệu, kết hợp các thẻ khối lượng công việc, tốc độ và dòng thời gian để theo dõi lịch trình và kết quả dự án. Vì chúng được hỗ trợ bởi dữ liệu công việc thực tế, bạn không cần phải xây dựng lại biểu đồ trong công cụ riêng biệt.

ClickUp AI cho tối ưu hóa quy trình làm việc

Khi chuyển từ việc cập nhật thủ công và công thức phân tán sang công việc với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI), bạn sẽ giảm bớt các bước chuyển giao và đưa ra quyết định chính xác hơn.

Trí tuệ nhân tạo (AI) của ClickUp được thiết kế chuyên biệt để giúp bạn tự động hóa các bước thường xuyên, hiển thị thông tin cần thiết vào đúng thời điểm và điều chỉnh kế hoạch khi tình hình thực tế thay đổi.

ClickUp Brain - Trợ lý quyết định của bạn: Bạn sẽ kết nối với hầu hết các tính năng AI của chúng tôi thông qua ClickUp Brain. Nó được tích hợp với ClickUp để trả lời câu hỏi, thực hiện các hành động và tìm kiếm trong Không gian Làm việc ClickUp của bạn. Nó cũng tóm tắt các chủ đề bình luận dài thành các mục có thể thực hiện ngay lập tức.

Kết nối công việc, không chỉ công cụ: Nó bao quát các công việc, tài liệu, con người và nhiều hơn nữa. Điều này giúp giảm thiểu việc chuyển đổi giữa các ứng dụng và duy trì kết nối giữa các tài sản khi dự án của bạn phát triển.

Trợ lý AI (Trợ lý Siêu cấp & Trợ lý Tự động): Trợ lý Siêu cấp là các đồng nghiệp được hỗ trợ bởi AI có thể thực hiện các quy trình làm việc nhiều bước và tương tác với không gian làm việc của bạn theo cách giống con người. Trợ lý Tự động hoạt động dựa trên các điều kiện và tín hiệu đã định, tự động hóa các hành động trên các không gian, thư mục, danh sách công việc và cuộc trò chuyện.

Super Agents là các trợ lý được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), có thể thực hiện các quy trình làm việc nhiều bước và tương tác với không gian làm việc của bạn theo cách giống con người.

Các tác nhân tự động (Autopilot Agents) hoạt động dựa trên các điều kiện và sự kiện được định nghĩa trước, tự động hóa các hành động trong các không gian (Spaces), thư mục (Folders), danh sách (Lists) và cuộc trò chuyện (Chats).

Thẻ AI: Chúng có thể được thêm vào bảng điều khiển và tổng quan để tạo báo cáo, cuộc họp hàng ngày và tóm tắt dựa trên ngữ cảnh từ công việc của nhóm. Chúng giúp tự động hóa việc báo cáo và cung cấp thông tin chi tiết trực tiếp trong Không gian Làm việc của bạn.

Tìm kiếm doanh nghiệp : Hỏi một câu hỏi duy nhất và nhận câu trả lời đáng tin cậy từ các công việc, tài liệu, trò chuyện và ứng dụng kết nối — với đầy đủ ngữ cảnh. Tìm kiếm sâu rộng trên toàn tổ chức giúp tiết kiệm thời gian tìm kiếm và hiển thị chính xác tệp, tin nhắn hoặc công việc bạn cần, ngay khi bạn cần. Hỏi một câu hỏi duy nhất và nhận câu trả lời đáng tin cậy từ các công việc, tài liệu, trò chuyện và ứng dụng kết nối — với đầy đủ ngữ cảnh. Tìm kiếm sâu rộng trên toàn tổ chức giúp tiết kiệm thời gian tìm kiếm và hiển thị chính xác tệp, tin nhắn hoặc công việc bạn cần, ngay khi bạn cần.

Trợ lý ghi chú AI & cuộc họp: Tự động tham gia Zoom, Google Meet hoặc Teams, ghi âm và chuyển đổi thành văn bản các cuộc thảo luận, đồng thời tạo tài liệu riêng tư với tóm tắt, điểm chính và các bước tiếp theo. Các mục cần thực hiện sẽ được tự động đưa vào không gian làm việc của bạn mà không cần ghi chú thủ công. Hỗ trợ ghi lại trên nhiều nền tảng và văn bản có thể tìm kiếm để theo dõi nhanh chóng.

Super Agents là các trợ lý được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), có thể thực hiện các quy trình làm việc nhiều bước và tương tác với Không gian Làm việc của bạn theo cách tương tự như con người.

Các tác nhân tự động (Autopilot Agents) hoạt động dựa trên các điều kiện và sự kiện được định nghĩa trước, tự động hóa các hành động trong các không gian (Spaces), thư mục (Folders), danh sách (Lists) và cuộc trò chuyện (Chats).

Mọi cuộc hội thoại, mục và công việc đều có thể tìm kiếm bằng AI trong ClickUp.

Mẫu mạnh mẽ từ ClickUp

Sử dụng nhiều tùy chọn nhập liệu với các mẫu ClickUp

Các mẫu ClickUp giúp bạn bắt đầu nhanh chóng sau khi di chuyển. Chọn mẫu cho Spaces, thư mục, Danh sách công việc, tài liệu hoặc chế độ xem, sau đó tùy chỉnh các trường và trạng thái để phù hợp với dự án của bạn.

Trung tâm Mẫu cho phép bạn duyệt theo trường hợp sử dụng (PMO, Sáng tạo, Tài chính và nhiều hơn nữa) và áp dụng các bố cục đã được kiểm chứng, bao gồm các chế độ xem, công việc và khung báo cáo. Khi nhập dữ liệu lịch sử, bạn có thể đưa nó vào không gian làm việc có mẫu sẵn. Như vậy, các nhóm sẽ làm việc trong môi trường quen thuộc: các trường tiêu chuẩn cho quyền sở hữu và ngày tháng, bảng điều khiển được thiết lập để tổng hợp trạng thái, và tài liệu cho các hướng dẫn và quy trình tiêu chuẩn.

Lợi ích là tốc độ và tính nhất quán. Bạn không cần phải xây dựng lại cấu trúc mỗi khi một dự án mới bắt đầu, và lịch trình cùng báo cáo của bạn sẽ luôn đồng bộ giữa các nhóm.

Như Jessie Whitman, Giám đốc cấp cao phụ trách sự kiện tại Convene đã chia sẻ:

Điều thay đổi lớn nhất đối với tôi khi sử dụng ClickUp chính là các mẫu tùy chỉnh và khả năng duy trì tính nhất quán trên tất cả các cơ sở của chúng tôi ở bất kỳ khu vực nào, đảm bảo trải nghiệm của khách hàng luôn đồng nhất dù họ đến bất kỳ địa điểm nào của Convene.

Điều thay đổi lớn nhất đối với tôi khi sử dụng ClickUp chính là các mẫu tùy chỉnh và khả năng duy trì tính nhất quán trên tất cả các cơ sở của chúng tôi ở bất kỳ khu vực nào, đảm bảo trải nghiệm của khách hàng luôn đồng nhất dù họ đến bất kỳ địa điểm nào của Convene.

Phân tích khoảng cách với mẫu phân tích khoảng cách di chuyển dữ liệu của ClickUp

Khi thực hiện phân tích khoảng cách, bạn có thể mong đợi các lợi ích sau:

Giảm thiểu mất mát dữ liệu và đảm bảo quá trình chuyển đổi diễn ra suôn sẻ bằng cách xác định các sai sót hoặc khoảng trống giữa hệ thống hiện tại và hệ thống mục tiêu.

Tối ưu hóa quá trình di chuyển dữ liệu bằng cách lập kế hoạch chi tiết và dòng thời gian cụ thể.

Tiết kiệm thời gian và tài nguyên bằng cách giải quyết các vấn đề tiềm ẩn trước khi chúng xảy ra.

Nâng cao chất lượng và tính toàn vẹn của dữ liệu bằng cách xác định và giải quyết các bất nhất trong dữ liệu.

Nâng cao sự hài lòng của người dùng bằng cách cung cấp quá trình chuyển đổi mượt mà và truy cập liên tục vào dữ liệu tính năng quan trọng.

Quyền truy cập và vai trò người dùng

Mô hình vai trò của ClickUp cho phép bạn kiểm soát quyền truy cập mà không làm chậm quá trình giao hàng. Ở cấp độ Không gian Làm việc:

Bạn chỉ định Chủ sở hữu và Quản trị viên để cài đặt các quy tắc và giới hạn.

Trong khi các thành viên quản lý các dự án và công việc hàng ngày

Khách chỉ có thể hợp tác trên những dự án mà họ được mời tham gia.

Cần kiểm soát chi tiết hơn? Áp dụng quyền truy cập tại cấp độ Không gian, Thư mục, Danh sách công việc, Tài liệu hoặc Công việc để quyết định ai có thể tạo, chỉnh sửa, xóa hoặc chia sẻ — để người dùng bên ngoài chỉ xem những gì nhóm của bạn phê duyệt.

Đối với công việc có quy định, hãy sử dụng các vai trò tùy chỉnh (phụ thuộc vào kế hoạch) để điều chỉnh quyền tạo/xóa, chỉnh sửa trường và chia sẻ theo quy trình của bạn. Lợi ích là sự hợp tác giữa các bên liên quan được tổ chức gọn gàng và ít xảy ra tình huống "ai đã thay đổi điều này?".

Chuyển sang ClickUp và tận hưởng các bảng tính thông minh hơn.

Bạn đã hiểu tại sao các nhóm vượt qua giới hạn của bảng tính, cách chuẩn bị xuất dữ liệu sạch sẽ và nhập dữ liệu với cấu trúc phân cấp được giữ nguyên để mọi người có thể thực hiện công việc hiệu quả ngay từ ngày đầu tiên.

Lợi ích lớn nhất không chỉ là chuyển dữ liệu dự án. Nó giúp giảm thiểu việc chuyển đổi giữa các công cụ, khiến các cập nhật, cuộc hội thoại và quyết định diễn ra tại một nơi duy nhất. Đó chính là cách bạn tiết kiệm thời gian, tổ chức quy mô lớn và duy trì động lực khi danh mục đầu tư của bạn phát triển.

ClickUp cung cấp cho bạn một lộ trình rõ ràng từ giai đoạn thử nghiệm đến triển khai, với khả năng điều chỉnh quy trình khi nhóm phát triển. Sẵn sàng hợp nhất công việc và theo dõi tiến độ tại nơi công việc thực sự diễn ra?

Bắt đầu với một dự án và cảm nhận sự khác biệt trong tuần này.

Câu hỏi thường gặp (FAQs)

Không trực tiếp. Việc xuất dữ liệu chỉ mang theo giá trị, không bao gồm công thức. Thay thế các phép tính trên bảng tính bằng các Trường Tùy chỉnh của ClickUp, tổng hợp trên bảng điều khiển ClickUp và tự động hóa ClickUp (các quy tắc if/then) để các phép tính và cập nhật trạng thái được đồng bộ với công việc và dữ liệu dự án của bạn.

Các dự án cũ không được di chuyển tự động. Sau khi nhập dữ liệu, hãy thiết lập lại các mối quan hệ phụ thuộc trong ClickUp (Blocking/Blocked by), sau đó xác nhận lịch trình của bạn trong Gantt hoặc dòng thời gian. Mẹo: Giữ một bảng đối chiếu để nhanh chóng kết nối lại các đường dẫn quan trọng và ngày đáo hạn giữa các công việc liên quan.

Xuất dữ liệu theo lô từ Smartsheet, sau đó sử dụng công cụ Nhập bảng tính của ClickUp với bản đồ trường đã lưu. Thực hiện nhập dữ liệu theo từng danh sách để giữ nguyên cấu trúc phân cấp, sau đó áp dụng mẫu cho các chế độ xem và trạng thái để mỗi danh sách được đưa vào trạng thái sẵn sàng cho sản xuất.

Không. Các quy tắc của Smartsheet không được chuyển đổi. Hãy tạo lại chúng dưới dạng Tự động hóa ClickUp (kích hoạt → điều kiện → hành động). Bắt đầu với các tính năng cơ bản—thay đổi trạng thái, phân công công việc và điều chỉnh ngày—sau đó mở rộng khi cấu trúc không gian làm việc của bạn đã ổn định.

Nếu bạn muốn một nền tảng duy nhất cho quản lý dự án, tài liệu, trò chuyện và báo cáo, ClickUp giúp giảm thiểu việc chuyển đổi giữa các công cụ và hỗ trợ các nhà quản lý dự án mở rộng quy mô. Mô hình bảng tính phức tạp phù hợp với Smartsheet. Hầu hết các văn phòng quản lý dự án (PMO) đều hưởng lợi từ khả năng thực thi thống nhất, hiển thị và quản trị của ClickUp.

Chức năng nhập dữ liệu tích hợp sẵn đã được bao gồm. Chi phí của bạn là thời gian: dọn dẹp dữ liệu, ánh xạ các Trường Tùy chỉnh và tái thiết lập các mối quan hệ phụ thuộc/tự động hóa. Dịch vụ chuyên nghiệp hoặc giờ làm việc nội bộ (nếu có) sẽ thay đổi tùy thuộc vào số lượng bảng tính, số lượng người dùng và độ phức tạp của quy trình.