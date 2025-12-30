Marketing không còn chỉ là những số trên bảng điều khiển nữa. Đó là niềm tin.

Trong một cuộc khảo sát, 13% người mua hàng dịch vụ cho biết họ sẽ từ bỏ việc mua hàng nếu không có nội dung do người dùng tạo ra. Đánh giá, hình ảnh và nội dung thực tế từ người dùng đóng vai trò như bằng chứng xã hội theo cách mà quảng cáo truyền thống không thể làm được.

Bài viết này giúp giải thích cách các nhà quản lý tăng trưởng có thể mở rộng nội dung do người dùng tạo (UGC) và nội dung do cộng đồng dẫn dắt một cách có chủ đích.

Bạn cũng sẽ tìm hiểu vị trí của nội dung do người dùng tạo (UGC) trong chiến lược tiếp thị của mình, cách kích hoạt thành viên cộng đồng và cách đo lường tác động.

Community-Led Growth và UGC là gì?

Duolingo thúc đẩy tăng trưởng bằng cách hợp nhất nội dung truyền thông xã hội lan truyền với một cộng đồng hoạt động như những người tạo. Bằng cách mở rộng nội dung giải trí trên TikTok cùng với một cơ sở người dùng khổng lồ, họ đã đạt được 46,6 triệu người dùng hoạt động hàng ngày và hơn 10 triệu người đăng ký trả phí.

Thành công này cho thấy việc kết hợp sự vui vẻ, sự hâm mộ và phản hồi tạo ra sự tăng trưởng bền vững vượt trội so với quảng cáo truyền thống.

Việc cần làm là gì?

Các câu chuyện viral có thể tái sử dụng : Bằng cách sử dụng các "điểm nhấn hài hước lặp lại" (như tình cảm của Duo dành cho Dua Lipa), nhóm có thể nhanh chóng điều chỉnh theo xu hướng hiện tại mà không cần bắt đầu từ đầu.

Tạo/lập nội dung do cộng đồng dẫn dắt : Thông qua chương trình Incubator, Duolingo đã hỗ trợ các tình nguyện viên song ngữ xây dựng và mở rộng nội dung khóa học thực tế của họ.

Vòng lặp offline → online: Trước năm 2020, nhóm đã tổ chức khoảng 600 sự kiện mỗi tuần tại 113 quốc gia — các buổi gặp gỡ tạo ra sự chia sẻ kiến thức giữa các thành viên.

Khái niệm này là cốt lõi của cách các nhà quản lý tăng trưởng có thể mở rộng nội dung do người dùng tạo (UGC) và nội dung do cộng đồng dẫn dắt.

🧐 UGC so với tăng trưởng do cộng đồng dẫn dắt

Nội dung do người dùng tạo (UGC) là bất kỳ nội dung công khai nào được tạo ra bởi những người bên ngoài công ty của bạn. Nó bao gồm đánh giá, hình ảnh, video, bài viết hướng dẫn, mẫu và câu chuyện thành công.

Nội dung UGC chất lượng thường thể hiện nỗ lực sáng tạo, xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội hoặc trang web của bạn, và không được sản xuất như một phần của công việc của ai đó trong thương hiệu của bạn.

Trong khi đó, tăng trưởng do cộng đồng dẫn dắt là một chiến lược tiếp cận thị trường, trong đó các thành viên cộng đồng hỗ trợ quá trình thu hút, kích hoạt và giữ chân khách hàng thông qua các chương trình liên tục. Hãy nghĩ đến các buổi AMA, gặp gỡ, nhóm người tạo, giờ làm việc và bài đăng của đại sứ.

Nhưng đây là điểm khác biệt: UGC là nội dung. Nội dung do cộng đồng dẫn dắt là hệ thống duy trì sự phát triển liên tục của nó.

UGC cung cấp cho bạn nội dung chân thực và bằng chứng xã hội. Các chương trình cộng đồng cung cấp cho bạn các gợi ý, quy tắc hướng dẫn, quản lý nội dung và quyền hạn, giúp bạn có thể đăng tải nội dung trên nhiều kênh mà không làm kiệt sức nhóm hoặc vượt quá ngân sách nội dung.

Ví dụ, Cộng đồng Figma là một nền tảng UGC tích hợp sẵn: các nhà thiết kế đăng tải tệp tin/plugin; người khác sao chép và tùy chỉnh chúng. Nền tảng này được thiết kế để mở rộng quy mô (đăng tải, sao chép, thống kê), do đó nội dung do người dùng tạo ra lan truyền qua sản phẩm và trên các nền tảng mạng xã hội với sự hỗ trợ tối thiểu từ nhóm cốt lõi.

Tại sao việc mở rộng nội dung do người dùng tạo (UGC) và nội dung do cộng đồng dẫn dắt lại quan trọng?

Mở rộng nội dung do người dùng tạo ra và nội dung do cộng đồng dẫn dắt không phải là một trò chơi hư danh.

Nếu bạn là một nhà quản lý tăng trưởng đang thực hiện công việc mở rộng nội dung do người dùng tạo (UGC) và nội dung do cộng đồng dẫn dắt, kết quả sẽ thể hiện qua bằng chứng xã hội, chi phí thu hút khách hàng thấp hơn và cải tiến sản phẩm nhanh hơn.

Hãy cùng xem cách các thương hiệu như Nike, Airbnb, Dove và Figma sử dụng nội dung do người dùng tạo (UGC) và các chương trình cộng đồng!

1. Xây dựng niềm tin và tính chân thực trên quy mô lớn

Quảng cáo truyền thống có thể được trau chuốt, nhưng không phải lúc nào cũng được tin tưởng. UGC hoạt động vì nó là bằng chứng xã hội từ những người thật, trong những bối cảnh thực tế. Nó định hình nhận thức về thương hiệu nhanh hơn so với các kênh tiếp thị truyền thống.

Nghiên cứu của Bazaarvoice cho thấy người mua hàng trên trang sản phẩm tin tưởng nội dung do người dùng tạo (UGC) nhiều hơn so với nội dung do thương hiệu tạo ra.

Đối với các thương hiệu thương mại điện tử, đặc biệt là nội dung UGC gần thời điểm mua hàng (hình ảnh sản phẩm, video đánh giá và hỏi đáp) có thể giảm bớt lo lắng của người mua và nâng cao sự hài lòng của khách hàng.

Nói một cách đơn giản, nội dung do người dùng tạo ra giúp cải thiện tỷ lệ chuyển đổi, chính xác là cách các nhà quản lý tăng trưởng có thể mở rộng nội dung do người dùng tạo ra và nội dung do cộng đồng dẫn dắt mà không làm tăng ngân sách sản xuất.

2. Giảm sự phụ thuộc vào việc mua quảng cáo

Hãy là chính mình; mọi người khác đã có sẵn rồi.

Hãy là chính mình; mọi người khác đã có sẵn rồi.

UGC học hỏi từ trang này.

Dữ liệu từ Emplifi cho thấy UGC tạo ra mức độ tương tác gấp gần 4 lần so với quảng cáo Instagram thông thường. Điều này cho phép các nhà quản lý tăng trưởng đạt được các chỉ số KPI hiệu quả hơn bằng cách chuyển ngân sách từ việc mua "lượt hiển thị" sang xây dựng "tầm ảnh hưởng".

📌 Ví dụ: Các cuộc thi của GoPro như Line of the Winter thu thập video từ người dùng thông qua hashtag thương hiệu và giải thưởng, giúp các kênh mạng xã hội của họ luôn tràn ngập nội dung chân thực do chính khách hàng tạo ra.

3. Khuyến khích sự ủng hộ thương hiệu và tăng cường tự nhiên.

Nike minh họa cách biến khách hàng hàng ngày thành đại sứ thương hiệu. Chiến lược truyền thông xã hội của họ khuyến khích người hâm mộ chia sẻ những khoảnh khắc tập luyện và gắn thẻ các dòng sản phẩm. Sau đó, thương hiệu lựa chọn những mục nhập xuất sắc nhất để tôn vinh cả thương hiệu và thành viên cộng đồng.

💯 Kết quả là một dòng nội dung chân thực liên tục, hiệu quả hơn so với quảng cáo truyền thống.

Một ví dụ từ ngành thực phẩm và đồ uống là chương trình Starbucks Rewards, giúp thúc đẩy hành vi lặp lại và xây dựng một cơ sở thành viên trung thành, những người chia sẻ, đăng tải và quay lại.

Trong năm tài chính 2024, Starbucks báo cáo có 33,8 triệu thành viên hoạt động trong 90 ngày tại Hoa Kỳ. Cơ sở này giúp tăng cường việc ra mắt sản phẩm và menu theo mùa một cách tự nhiên trên các bài đăng và câu chuyện trên mạng xã hội.

Đó là sự phát triển cộng đồng mang lại hiệu quả vượt trội so với những gì chỉ dựa vào thanh toán có thể mang lại.

4. Tạo ra các vòng phản hồi liên tục để cải thiện sản phẩm.

Nội dung do cộng đồng dẫn dắt là một kênh nghiên cứu trực tiếp cho sản phẩm và trải nghiệm người dùng (UX). Microsoft đã chính thức hóa điều này thông qua cổng thông tin phản hồi công khai của mình, nơi người dùng có thể gửi đề xuất và bỏ phiếu cho các ý tưởng trên các sản phẩm khác nhau, sau đó đang theo dõi phản hồi từ các nhóm.

Bạn có thể áp dụng cấu trúc này cho nền tảng UGC của riêng mình để hiển thị các chỉ số quan trọng như số lượng bài nộp/gửi, thời gian phản hồi và số lượng thay đổi đã triển khai.

Figma là một ví dụ điển hình khác về việc tích hợp UGC vào sản phẩm.

Bản tóm tắt “Bạn đã góp phần tạo nên nó” cho thấy các tính năng được triển khai được thúc đẩy bởi phản hồi của nhà thiết kế, tệp tin cộng đồng và các cuộc thảo luận liên tục. Nó khuyến khích sự tham gia và cho thấy cộng đồng rằng ý kiến của họ có ý nghĩa.

Thách thức trong việc mở rộng nội dung do người dùng tạo (UGC) và nội dung do cộng đồng dẫn dắt

Một nhà tiếp thị trên Reddit cho biết thách thức lớn nhất của họ là “mở rộng quy mô lên 50 nội dung UGC hoạt động cùng lúc,” bởi vì mỗi ngách thị trường có đặc điểm riêng, và ROAS (Tỷ lệ lợi nhuận trên chi phí quảng cáo) khó xác định ngay cả khi sử dụng liên kết đang theo dõi.

Một bài viết khác phân tích rằng UGC chỉ hiệu quả khi người tạo thực sự phù hợp với đối tượng khán giả, và sự nhất quán giữa các ngách thị trường mới là yếu tố tốn thời gian thực sự.

Điều đó đúng với hầu hết các nhóm marketing.

🚩 Hãy cùng xem xét những thách thức cụ thể mà các nhà quản lý tăng trưởng phải đối mặt khi mở rộng nội dung do người dùng tạo (UGC) và nội dung do cộng đồng dẫn dắt:

Đo lường và tốc độ: Xác định ROI trên các nền tảng phân mảnh là một thách thức vì các chỉ số “last-click” bỏ qua vai trò của UGC trong việc hỗ trợ giao dịch cuối cùng. Ngoài ra, việc điều chỉnh liên tục để “điều chỉnh” giọng điệu của người tạo cũng làm chậm đà phát triển của chiến dịch.

Quản lý pháp lý và quyền sở hữu: “Nội dung công khai” không có nghĩa là “miễn phí sử dụng”. Các thương hiệu sẽ đối mặt với rủi ro bản quyền và bảo mật đáng kể nếu tái sử dụng đánh giá hoặc video của người dùng mà không có sự đồng ý pháp lý rõ ràng và điều khoản sử dụng cụ thể.

Bảo vệ sức khỏe cộng đồng : Khi cộng đồng phát triển, khối lượng công việc điều phối cũng tăng lên. Nếu không có quản lý tích cực và hướng dẫn rõ ràng, hành vi độc hại có thể phá hủy niềm tin vào thương hiệu nhanh hơn so với khả năng phản ứng của nhóm trước những thay đổi chính sách của nền tảng.

Cân bằng giữa tính chân thực và tiêu chuẩn thương hiệu : Các thuật toán ưu tiên nội dung "thô sơ", nhưng các bên liên quan thường yêu cầu nội dung "hoàn thiện". Thách thức lớn nhất là thuyết phục ban lãnh đạo ưu tiên "thực tế hơn hoàn hảo" đồng thời vẫn duy trì an toàn và giá trị thương hiệu.

Nguồn cung ứng và logistics: Tìm kiếm các người tạo phù hợp trong ngách thị trường quan trọng hơn số lượng người theo dõi, nhưng việc gửi tin nhắn trực tiếp (DM) thủ công là không hiệu quả. Các nhóm cần hệ thống tự động hóa cho các bản tóm tắt, tải lên và phê duyệt để duy trì luồng ổn định của nội dung.

Cách các nhà quản lý tăng trưởng có thể mở rộng nội dung do người dùng tạo (UGC) và các chiến dịch do cộng đồng dẫn dắt

Unilever đã chuyển 50% ngân sách truyền thông sang các chương trình mạng xã hội và người ảnh hưởng để theo đuổi "sự hấp dẫn trên quy mô lớn". Điều này là một tín hiệu rõ ràng rằng nội dung do cộng đồng và người tạo tạo ra hiện đang nằm ở trung tâm của chiến lược tăng trưởng.

Nhiều nhóm cảm thấy áp lực từ sự phân tán công việc, nơi các công việc, phê duyệt và tài nguyên nằm rải rác ở quá nhiều nơi, khiến bối cảnh công việc bị mất mát. Thêm vào đó là sự phân tán của AI, với các công cụ không kết nối và không hiểu rõ công việc của bạn, khiến các chiến dịch đơn giản trở nên chậm chạp và tốn kém. ClickUp giải quyết vấn đề này bằng cách trở thành một không gian làm việc AI tích hợp, hoạt động xuyên suốt từ đầu đến cuối cho nhóm của bạn.

Hãy cùng tìm hiểu cách các nhà quản lý tăng trưởng có thể mở rộng nội dung do người dùng tạo (UGC) và các chiến dịch do cộng đồng dẫn dắt bằng cách sử dụng các lời nhắc đơn giản và bộ công cụ ClickUp nhẹ nhàng!

1) Tiêu chuẩn hóa các mẫu gợi ý để việc nộp bài nộp/gửi trở nên dễ dàng (và phù hợp với thương hiệu)

Bắt đầu với gói gợi ý hàng tuần mà các thành viên cộng đồng có thể phản hồi trong vài phút. Hãy tập trung vào đối tượng mục tiêu và các nền tảng bạn đăng tải. Ví dụ: gợi ý cho TikTok, góc nhìn cho LinkedIn carousel, khung sườn hướng dẫn ngắn, kịch bản trước và sau.

Tại đây, bạn có thể sử dụng ClickUp Tài liệu để lưu trữ bộ gợi ý, giá trị thương hiệu và các quy tắc nên/không nên trong một nơi duy nhất, giúp bạn không phải viết lại hướng dẫn cho mỗi chiến dịch.

Hợp tác trên tài liệu với nhóm của bạn và ghi chú với ClickUp Docs

Khi nhận được phản hồi từ bộ phận pháp lý, sản phẩm hoặc truyền thông xã hội, hãy xử lý chúng trong bối cảnh bằng cách đề cập đến chúng và sử dụng bình luận. Như vậy, lý do ("why") sẽ được gắn liền với bản tóm tắt cuối cùng.

Bạn đang tìm kiếm một cách dễ dàng để quản lý nội dung cộng đồng? Mẫu Quản lý Cộng đồng của ClickUp được thiết kế dành cho thực tế hàng ngày của việc xây dựng cộng đồng. Lập kế hoạch các chủ đề nội dung, phản hồi kịp thời cho thành viên cộng đồng và theo dõi hiệu quả trên các kênh tiếp thị của bạn.

Tải miễn phí mẫu Biến công việc cộng đồng phân tán thành một hệ thống rõ ràng, có thể theo dõi với Mẫu Quản lý Cộng đồng của ClickUp.

Bạn có thể sử dụng nó để lập kế hoạch chủ đề, tổ chức công việc theo danh mục và hiển thị luồng phê duyệt minh bạch cho mọi thứ từ bài đăng trên mạng xã hội đến sự kiện trực tuyến.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Theo dõi các công việc cộng đồng với các trạng thái tùy chỉnh như Được phê duyệt, Bị chặn và Cần phê duyệt.

Lập kế hoạch các chủ đề nội dung cộng đồng và quy trình tương tác trong một quy trình làm việc chung.

Chuyển đổi giữa chế độ xem dòng thời gian và Gantt để quản lý lịch trình sự kiện và các sáng kiến đang diễn ra.

Nhóm theo Danh mục để các ưu tiên không bị chìm nghỉm. Sắp xếp công việc bằng chế độ xemđể các ưu tiên không bị chìm nghỉm.

Sử dụng chế độ xem Hướng dẫn Bắt đầu để hướng dẫn đồng nghiệp và duy trì quy trình nhất quán.

2) Xây dựng quy trình bài nộp/gửi và quản lý quyền mà bạn có thể tin tưởng

Các nỗ lực UGC gặp khó khăn khi "nội dung công khai" được coi là "miễn phí để tái sử dụng". Tạo một quy trình tiếp nhận đơn giản để thu thập:

Ai đã tạo ra nó (câu chuyện người dùng, tài khoản người tạo, khách hàng hiện tại so với khách hàng mới)

Nơi nó tồn tại (các nền tảng mạng xã hội, nguồn lưu lượng truy cập website, bài đăng trong cộng đồng)

Cách bạn có thể sử dụng nó (chỉ organic so với trả phí, khung thời gian sử dụng, khu vực)

Bằng chứng về quyền truy cập (ID đồng ý, liên kết giải phóng, ảnh chụp màn hình tin nhắn)

Sau khi cấu trúc được cài đặt, bảng điều khiển ClickUp có thể theo dõi các điểm nghẽn hoạt động. Theo dõi những yếu tố đang làm chậm tiến độ của bạn: thời gian xem xét, tỷ lệ quyền xuất bản và tài nguyên đang chờ chỉnh sửa.

Tạo bảng điều khiển tùy chỉnh để theo dõi các chỉ số và mục tiêu của bạn với ClickUp Dashboards

Bạn cũng có thể sử dụng thẻ AI cho bảng điều khiển của mình để cập nhật và tóm tắt nhanh chóng khi báo cáo tiến độ hàng tuần cho các bên liên quan.

3) Biến các chương trình cộng đồng thành "thói quen nội dung"

Sự phát triển của cộng đồng trở nên có thể dự đoán được khi bạn thực hiện các quy trình lặp lại theo lịch trình:

Buổi hỏi đáp hàng tháng (AMA) hoặc giờ làm việc (tương tác cộng đồng + phản hồi sản phẩm)

“Thử thách ‘Hiển thị quy trình làm việc’” (nội dung được tạo ra + bằng chứng xã hội)

Tuần hướng dẫn (tạo các hướng dẫn giúp giảm bớt rào cản cho khách hàng tiềm năng)

Sự kiện trực tuyến kèm bài tổng kết (thông tin giá trị + tăng cường tiếp cận)

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Mẫu kế hoạch 30-60-90 ngày của ClickUp biến thông tin từ bảng điều khiển thành hành động cho quý tiếp theo. Tập trung 30 ngày đầu vào việc dọn dẹp và đạt được những thành công nhanh chóng, 30 ngày tiếp theo vào các quy trình có thể lặp lại, và 30 ngày cuối cùng vào việc mở rộng và phân công nhiệm vụ. Giữ cho kế hoạch thực tế: xác định người chịu trách nhiệm, đặt hai hoặc ba mục tiêu có thể đo lường được và đánh giá hàng tuần.

4) Sử dụng thử nghiệm để mở rộng những gì hiệu quả, không phải những gì ồn ào.

Khi đăng bài trên các kênh mạng xã hội, một ý tưởng hay vẫn có thể thất bại nếu phần thu hút, định dạng hoặc lời kêu gọi hành động (CTA) không phù hợp với nền tảng đó.

Ở bước này, bạn có thể sử dụng mẫu Bảng trắng ClickUp Growth Experiments để thực hiện các thí nghiệm. Nó giúp bạn hình dung quy trình làm việc và duy trì sự hợp tác đơn giản khi có nhiều bên liên quan tham gia.

Tải miễn phí mẫu Biến "chúng ta nên thử điều đó" thành một kế hoạch thí nghiệm rõ ràng với mẫu Bảng trắng Thí nghiệm Tăng trưởng của ClickUp.

Nó cũng được thiết kế để hỗ trợ toàn bộ luồng: brainstorm trên Bảng trắng, ưu tiên, phân công trách nhiệm và theo dõi tiến độ qua quá trình triển khai.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Vẽ sơ đồ các giả thuyết, tác động dự kiến và các bước tiếp theo trên một Bảng trắng duy nhất mà nhóm của bạn có thể chỉnh sửa cùng nhau.

Theo dõi các thí nghiệm với các trạng thái đơn giản như “Đang mở” và “Hoàn thành” để đảm bảo không có gì bị gián đoạn giữa chừng.

Phân loại các thí nghiệm bằng các Trường Tùy chỉnh để báo cáo luôn nhất quán khi khối lượng tăng lên.

Sử dụng chế độ xem Bảng Thử nghiệm Tăng trưởng để ưu tiên các thử nghiệm và phân công chủ sở hữu.

Giữ cho nhóm của bạn đồng bộ với chế độ xem Hướng dẫn Bắt đầu, để việc thiết lập thí nghiệm không thay đổi tùy theo từng người.

5) Tái sử dụng một tài sản mạnh mẽ thành nhiều kênh khác nhau mà không làm mất đi ngữ cảnh.

Nếu bạn muốn tăng sản lượng nội dung do người dùng tạo mà không làm tăng chi phí sản xuất nội dung, bạn cần một quy trình làm việc "một câu chuyện, nhiều định dạng" (video ngắn, carousel, đoạn trích email, khối chứng minh trang đích).

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng mẫu kế hoạch nội dung ClickUp để mapping từng tài sản được phê duyệt với các phiên bản tái sử dụng và ngày đăng. Thay vì theo dõi nội dung trong các tài liệu và lịch trình không liên kết, bạn sẽ có một mẫu danh sách giữ mọi nội dung liên kết với chủ sở hữu và quy trình phê duyệt.

6) Giữ vòng phản hồi luôn hiển thị (để thành viên tiếp tục đóng góp)

Cộng đồng phát triển mạnh mẽ của bạn sẽ đóng góp nhiều hơn khi họ thấy kết quả. Thu thập các chủ đề lặp lại từ các cuộc thảo luận trong cộng đồng và chuyển chúng đến bộ phận sản phẩm hoặc trải nghiệm khách hàng (CX), sau đó công bố những thay đổi đã được thực hiện.

Thay vì phải đọc từng chủ đề một cách thủ công, bạn có thể sử dụng ClickUp Brain để tóm tắt những thay đổi trong một Không gian, Danh sách công việc hoặc dự án, sau đó chuyển đổi kết quả thành các bước tiếp theo (công việc nội dung hoặc hành động điều phối).

Nhận các bản tóm tắt chi tiết về tất cả các cập nhật trong Không gian Làm việc của bạn với ClickUp Brain

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng ClickUp Agents để giảm thiểu thời gian kiểm duyệt và điều chỉnh. Các AI Agents này có thể hoạt động trong các không gian cụ thể, danh sách công việc hoặc kênh trò chuyện ClickUp và thực hiện hành động khi các điều kiện và kích hoạt được đáp ứng. Đối với UGC, điều này có thể bao gồm gắn thẻ một bài nộp/gửi, kiểm tra xem trường đồng ý đã được điền hay chưa, chuyển nội dung đến người kiểm duyệt hoặc tạo công việc từ ghi chú của cuộc họp.

Đo lường tác động của UGC và cộng đồng

Nếu bạn nghiêm túc về việc mở rộng nội dung do người dùng tạo và nội dung do cộng đồng dẫn dắt, hãy bắt đầu bằng cách liên kết nội dung do người dùng tạo với các chỉ số hiệu suất chính rõ ràng thay vì các con số thống kê vô nghĩa.

Báo cáo Xu hướng Truyền thông Kỹ thuật số 2025 của Deloitte cho biết 56% thế hệ Z và 43% thế hệ millennials cho rằng nội dung trên mạng xã hội có liên quan hơn so với truyền hình. Khoảng một nửa trong số họ cảm thấy có sự kết nối cá nhân mạnh mẽ hơn với người tạo nội dung so với các nhân vật truyền hình.

Các thành viên cộng đồng và người tạo của bạn chính là văn hóa.

😉 Dưới đây là một khung làm việc đơn giản cho báo cáo:

Thu thập: Tập trung nội dung do người dùng tạo với các thẻ rõ ràng cho kênh, chiến dịch, định dạng, sản phẩm và thị trường.

Thuộc tính: So sánh hiệu suất của UGC và non-UGC trên các chỉ số liên quan.

Tăng cường bằng chứng xã hội: Đặt nội dung UGC có hiệu suất cao gần các bước kêu gọi hành động và thanh toán.

Đóng vòng lặp: Cung cấp các chủ đề lặp lại cho sản phẩm và trải nghiệm khách hàng (CX), sau đó thông báo các bản sửa lỗi đã triển khai trở lại cho thành viên cộng đồng.

Thực hiện hàng tháng: Đo lường lượt lưu và chia sẻ, cập nhật các hashtag thương hiệu và loại bỏ những nội dung không góp phần vào chuyển đổi.

Trong một cuộc khảo sát của ClickUp với 1.000 nhân viên, khoảng 45% nhóm đã từ bỏ các công cụ AI được áp dụng trong năm qua, nhấn mạnh cách thức quá tải công cụ làm suy giảm niềm tin và kết quả.

Bạn không cần một hệ thống phức tạp để mở rộng nội dung do người dùng tạo và phát triển cộng đồng. Năm công cụ phù hợp sẽ bao quát các khía cạnh: lắng nghe và khám phá, quyền sở hữu và phân phối, quản lý người tạo, và lớp "AI cho công việc" giúp duy trì ngữ cảnh trong một nền tảng duy nhất.

1. ClickUp

Sử dụng Không gian Làm việc kết nối của ClickUp cùng với các tính năng được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) để hoàn thành công việc một cách dễ dàng

Chiến lược UGC của bạn bắt đầu gặp khó khăn khi khối lượng tăng cao: các bài nộp/gửi được gửi từ nhiều nền tảng mạng xã hội, quy trình phê duyệt diễn ra trong các cuộc trò chuyện, và các chỉ số quan trọng được phân tán trên quá nhiều tab. Không gian Làm việc thống nhất của ClickUp giải quyết thách thức này.

Với ClickUp, thay vì coi nội dung do người dùng tạo ra là "bằng chứng xã hội ngẫu nhiên", bạn có thể vận hành nó như một quy trình làm việc có thể lặp lại. Mỗi tài sản đều có chủ sở hữu, trạng thái và một đường dẫn rõ ràng trở lại chiến lược tiếp thị của bạn.

Hơn nữa, ClickUp Brain có thể giúp bạn tóm tắt các cuộc thảo luận dài trong cộng đồng, trích xuất các mục cần thực hiện từ các bản cập nhật và soạn thảo nội dung cho các bài đăng trên mạng xã hội.

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Quy trình tiếp nhận có cấu trúc: Tự động thu thập các bài nộp/gửi của người tạo cùng với các quyền truy cập và giấy phép pháp lý cần thiết thông qua Tự động thu thập các bài nộp/gửi của người tạo cùng với các quyền truy cập và giấy phép pháp lý cần thiết thông qua ClickUp Forms.

Chuyển giao tự động: Thiết lập Thiết lập ClickUp tự động hóa để kích hoạt các bước tiếp theo (ví dụ: di chuyển các mục sang giai đoạn tiếp theo khi các trường như “quyền được cấp” được xác nhận).

Báo cáo tùy chỉnh : Theo dõi các chỉ số KPI hàng tuần và cung cấp quyền truy cập theo vai trò cho các bên liên quan thông qua bảng điều khiển ClickUp. : Theo dõi các chỉ số KPI hàng tuần và cung cấp quyền truy cập theo vai trò cho các bên liên quan thông qua bảng điều khiển ClickUp.

Theo dõi KPI: Sử dụng Sử dụng các trường AI tùy chỉnh của ClickUp để hiển thị mục tiêu và chỉ số hiệu suất ngay bên cạnh các công việc chiến dịch.

Hiệu quả hoạt động: Giảm bớt công việc lặp đi lặp lại trong quy trình làm việc của bộ phận nội dung bằng cách sử dụng Giảm bớt công việc lặp đi lặp lại trong quy trình làm việc của bộ phận nội dung bằng cách sử dụng Talk to Text và Super Agents.

Giới hạn của ClickUp

Cần thời gian để cấu hình kỹ lưỡng nếu bạn muốn có các quy trình làm việc mượt mà trên nhiều kênh và nhóm (một số người dùng cho biết có độ khó nhất định khi làm quen).

Giá cả của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2: 4.7/5.0 (10.800+ đánh giá) 4.7/5.0 (10.800+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5.0 (4.520+ đánh giá) 4.6/5.0 (4.520+ đánh giá)

Người dùng nói gì về ClickUp

Một người đánh giá đã viết:

Tôi thích rằng mọi thứ chúng ta cần để duy trì sự tổ chức và tiến độ đều nằm trong một nơi duy nhất. Không còn phải chuyển đổi giữa Google Drive, email, WhatsApp, danh sách việc cần làm và hàng loạt ứng dụng khác không tương thích với nhau – mọi thứ đều có thể diễn ra trong không gian này.

Tôi thích rằng mọi thứ chúng ta cần để duy trì sự tổ chức và tiến độ đều nằm trong một nơi duy nhất. Không còn phải chuyển đổi giữa Google Drive, email, WhatsApp, danh sách việc cần làm và hàng loạt ứng dụng khác không tương thích với nhau – mọi thứ đều có thể diễn ra trong không gian này.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Xây dựng quy trình vận hành UGC được hỗ trợ bởi AI với ClickUp BrainGPT. Tìm kiếm toàn bộ Không gian Làm việc ClickUp của bạn và truy cập tất cả tệp tin với ClickUp BrainGPT Khi quản lý UGC quy mô lớn, tốc độ quan trọng, nhưng tính nhất quán còn quan trọng hơn. ClickUp BrainGPT có thể giúp bạn thu thập ý tưởng nhanh hơn và biến phản hồi từ cộng đồng thành các bản tóm tắt có thể tái sử dụng. Ghi lại các ý tưởng UGC và ghi chú của người tạo ngay lập tức với Talk to Text : Sử dụng tính năng Talk to Text của ClickUp BrainGPT để ghi lại ý tưởng, lời kêu gọi hành động (CTA) hoặc bản tóm tắt ở bất kỳ đâu. Thêm tên sản phẩm, hashtag thương hiệu và thuật ngữ chiến dịch vào từ điển BrainGPT của bạn để đảm bảo tính nhất quán cho các bản tóm tắt. Sử dụng tính năng Talk to Text của ClickUp BrainGPT để ghi lại ý tưởng, lời kêu gọi hành động (CTA) hoặc bản tóm tắt ở bất kỳ đâu. Thêm tên sản phẩm, hashtag thương hiệu và thuật ngữ chiến dịch vào từ điển BrainGPT của bạn để đảm bảo tính nhất quán cho các bản tóm tắt.

Hỏi những câu hỏi giúp phát hiện xu hướng, không chỉ "điều gì đã xảy ra": Sử dụng mô hình Brain trong BrainGPT khi bạn muốn nhận câu trả lời dựa trên công việc của mình, vì nó có thể tìm kiếm trong ClickUp, các ứng dụng kết nối và trên web. Ví dụ về các lời nhắc bạn có thể sử dụng: “Những góc nhìn UGC nào có số lượt lưu và chia sẻ cao nhất trong tháng này?” “Hiển thị cho tôi những câu chuyện người dùng hàng đầu mà chúng ta đã tái sử dụng trên nhiều kênh, và những câu chuyện nào hoạt động tốt nhất” “Những phản đối phổ biến nhất trong các cuộc thảo luận cộng đồng trong quý này là gì?”

“Những góc nhìn UGC nào đã nhận được nhiều lượt lưu và chia sẻ nhất trong tháng này?”

“Hãy cho tôi xem những câu chuyện người dùng hàng đầu mà chúng ta đã tái sử dụng trên nhiều kênh khác nhau, và những câu chuyện nào hoạt động tốt nhất.”

“Những phản đối phổ biến nhất trong các cuộc thảo luận cộng đồng trong quý này là gì?” “Những góc nhìn UGC nào đã nhận được nhiều lượt lưu và chia sẻ nhất trong tháng này?”

“Hãy cho tôi xem những câu chuyện người dùng hàng đầu mà chúng ta đã tái sử dụng trên nhiều kênh khác nhau, và những câu chuyện nào hoạt động tốt nhất.”

“Những phản đối phổ biến nhất trong các cuộc thảo luận cộng đồng trong quý này là gì?” Tìm kiếm tài liệu cũ mà không cần lục lọi các thư mục: Sử dụng Sử dụng tính năng Tìm kiếm Enterprise của ClickUp BrainGPT để truy xuất các bản tóm tắt cũ hoặc nội dung đã tạo trước đây xoay quanh một chủ đề, giúp bạn tái sử dụng các định dạng đã được chứng minh thay vì bắt đầu từ đầu. Chọn mô hình phù hợp cho công việc: Giữ Brain được lựa chọn khi bạn cần các câu trả lời nhận thức về không gian làm việc, sau đó chuyển sang ChatGPT, Claude hoặc Gemini khi bạn muốn các bản sửa đổi nhanh hoặc giọng điệu thay thế (các mô hình này sẽ không có quyền truy cập vào kiến thức của không gian làm việc của bạn)

2. Sprout Social

qua Sprout Social

Sprout Social giúp bạn nắm bắt sở thích của đối tượng mục tiêu và phát hiện xu hướng mới. Nó cũng giúp bạn quản lý lịch nội dung một cách có tổ chức trên tất cả các tài khoản mạng xã hội của bạn.

Trong khi Sprout xử lý việc đăng bài và báo cáo, nó thường hoạt động cùng với một hệ thống riêng biệt quản lý công việc sáng tạo của bạn (như viết bản tóm tắt và xin quyền sử dụng).

Các tính năng nổi bật của Sprout Social

Quản lý lịch đăng bài trên tất cả các nền tảng mạng xã hội và nhận sự phê duyệt của nhóm tại một nơi duy nhất.

Sử dụng các công cụ lắng nghe để hiểu cảm nhận của khách hàng về thương hiệu của bạn và đo lường mức độ tương tác của họ.

Xem tất cả dữ liệu của bạn cùng nhau trong chế độ xem để xác định các kênh mạng xã hội nào đang hoạt động hiệu quả nhất.

Giới hạn của Sprout Social

Giá theo số lượng người dùng được cấp phép có thể tăng nhanh chóng đối với các nhóm cần nhiều người cộng tác.

Khả năng lắng nghe và báo cáo nâng cao có thể yêu cầu thời gian thiết lập.

Giá cả của Sprout Social

Giá tiêu chuẩn: $199 mỗi người dùng được cấp phép/tháng

Chuyên nghiệp: $299 mỗi người dùng được cấp phép/tháng

Nâng cao: $399 mỗi người dùng được cấp phép/tháng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét của Sprout Social

G2: 4. 4/5 (5.750+ đánh giá)

Capterra: 4.4/5 (hơn 600 đánh giá)

Những gì người dùng nói về Sprout Social

Một người đánh giá đã viết:

Sprout Social là một công cụ hữu ích giúp đơn giản hóa việc quản lý mạng xã hội. Tôi rất thích việc tất cả các nền tảng được kết nối trong một nơi duy nhất, giúp việc lên lịch và đăng bài trở nên dễ dàng hơn.

Sprout Social là một công cụ hữu ích giúp đơn giản hóa việc quản lý mạng xã hội. Tôi rất thích việc tất cả các nền tảng được kết nối trong một nơi duy nhất, giúp việc lên lịch và đăng bài trở nên dễ dàng hơn.

3. Emplifi

qua Emplifi

Emplifi là giải pháp lý tưởng cho các nhóm cần dữ liệu xã hội chi tiết và đang theo dõi hiệu suất rõ ràng trên các nền tảng mạng xã hội. Nó giúp các nhóm lớn theo dõi hiệu suất của các bài đăng và so sánh với hiệu suất của các công ty khác.

Đối với các nhà quản lý tăng trưởng, Emplifi giúp đo lường và cải thiện Nội dung do người dùng tạo (UGC). Nó chỉ ra những bài đăng nào đóng vai trò là "bằng chứng xã hội" tốt nhất và giúp chuyển đổi người theo dõi thành khách hàng.

Các tính năng nổi bật của Emplifi

Báo cáo các chỉ số tương tác và nội dung được tạo ra trên các kênh.

Tìm hiểu những bức ảnh và video do fan tạo ra nào mang lại doanh số cao nhất.

Tiêu chuẩn hóa báo cáo trên các khu vực và nhóm để đảm bảo đo lường nhất quán.

Giới hạn của Emplifi

Giá cả thường được báo giá theo từng trường hợp cụ thể, điều này khiến việc lập ngân sách ở giai đoạn đầu trở nên khó khăn hơn.

Giá cả của Emplifi

Công cụ thiết yếu cho tiếp thị xã hội: $1,249/tháng

Tiếp thị Xã hội Nâng cao: $2,499/tháng

Kế hoạch Chăm sóc Mạng xã hội: Giá cả tùy chỉnh

Kế hoạch Thương mại Xã hội: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét của Emplifi

G2: 4. 4/5 (360+ đánh giá)

Capterra: 4.4/5 (35+ đánh giá)

Những gì người dùng nói về Emplifi

Một người đánh giá đã viết:

Tôi thích rằng bạn có thể tập hợp tất cả nội dung và mạng xã hội của mình vào một nơi duy nhất, đồng thời đăng trực tiếp nội dung lên tất cả hoặc một mạng xã hội, cũng như có thể xem xét mọi số liệu thống kê từ một nơi duy nhất.

Tôi thích rằng bạn có thể tập hợp tất cả nội dung và mạng xã hội của mình vào một nơi duy nhất, đồng thời đăng trực tiếp nội dung lên tất cả hoặc một mạng xã hội, cũng như có thể xem xét mọi số liệu thống kê từ một nơi duy nhất.

4. Bazaarvoice

qua Bazaarvoice

Bazaarvoice được các thương hiệu thương mại điện tử sử dụng rộng rãi để thu thập và phân phối nội dung do người dùng tạo ra như đánh giá, bình luận và các bài nộp/gửi hình ảnh. Điều này đặc biệt quan trọng khi bạn muốn đặt nhiều nội dung do người dùng tạo ra gần các điểm chuyển đổi, nơi bằng chứng xã hội có thể ảnh hưởng đến quyết định mua hàng.

Nó cũng hỗ trợ phân phối nội dung trên các hệ sinh thái bán lẻ và đối tác. Điều này đặc biệt hữu ích nếu chiến lược thương mại điện tử của bạn phụ thuộc vào nhiều kênh ngoài trang web của chính bạn.

Các tính năng nổi bật của Bazaarvoice

Thu thập và hiển thị đánh giá và nhận xét hỗ trợ quyết định mua hàng.

Phân phối nội dung do người dùng tạo (UGC) đến các mạng lưới nhà bán lẻ và đối tác để mở rộng phạm vi tiếp cận ngoài các kênh sở hữu.

Tìm kiếm người tạo và quản lý hợp tác với giải pháp Tiếp thị Người tạo.

Giới hạn của Bazaarvoice

Giá cả thường hướng đến doanh nghiệp, điều này có thể gây áp lực tài chính cho các nhóm nhỏ.

Giá cả của Bazaarvoice

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét của Bazaarvoice

G2: 4. 2/5 (800+ đánh giá)

Capterra: 4.3/5 (30+ đánh giá)

Những gì người dùng nói về Bazaarvoice

Một người đánh giá đã viết:

Tôi thích rằng bạn có thể tập hợp tất cả nội dung và mạng xã hội của mình vào một nơi duy nhất, đồng thời đăng trực tiếp nội dung lên tất cả hoặc một mạng xã hội, cũng như có thể xem xét mọi số liệu thống kê từ một nơi duy nhất.

Tôi thích rằng bạn có thể tập hợp tất cả nội dung và mạng xã hội của mình vào một nơi duy nhất, đồng thời đăng trực tiếp nội dung lên tất cả hoặc một mạng xã hội, cũng như có thể xem xét mọi số liệu thống kê từ một nơi duy nhất.

Ví dụ thực tế về tăng trưởng do cộng đồng dẫn dắt

Bạn có thể nhận ra sự phát triển do cộng đồng dẫn dắt ở bất kỳ nơi nào người hâm mộ cùng tạo ra sản phẩm, nội dung hoặc hướng dẫn. Dưới đây là năm ví dụ gần đây để minh họa một "cộng đồng phát triển mạnh" trông như thế nào trong thực tế.

✅ LEGO IdeasNgười hâm mộ đề xuất các bộ LEGO mới và bỏ phiếu cho những bộ mục yêu thích của họ. Các thiết kế chiến thắng thực sự được sản xuất thành sản phẩm thật. Vào tháng 9 năm 2025, kỷ lục 146 thiết kế đã tiến vào giai đoạn đánh giá cuối cùng. Điều này cho thấy ngày càng có nhiều người tạo ra và chia sẻ ý tưởng hơn bao giờ hết.

✅ Sephora Beauty InsiderSephora tận dụng cộng đồng của mình để phát triển. Thành viên chia sẻ đánh giá và câu chuyện, tạo nên "bằng chứng xã hội", khuyến khích người khác mua hàng. Cộng đồng này giúp người mua tìm kiếm sản phẩm trực tuyến và sau đó mua tại cửa hàng. Phương pháp do người hâm mộ dẫn dắt này là vũ khí bí mật của Sephora để vượt trội so với các thương hiệu khác.

✅ RedditReddit là nơi có hơn 100.000 cộng đồng hoạt động, nơi mọi người chia sẻ ý tưởng và nội dung do người dùng tạo ra (UGC) theo thời gian thực. Vào năm 2024, trang web này có khoảng 73 triệu người dùng hàng ngày. Hiện nay, số người dùng này đã tăng lên hơn 100 triệu, cho thấy sức mạnh của các cuộc thảo luận do cộng đồng dẫn dắt.

✅ DiscordDiscord sử dụng trò chuyện thoại và văn bản trực tiếp để kết nối người hâm mộ và người tạo hàng ngày. Nền tảng này có khoảng 259 triệu người dùng hàng tháng. Những người này tham gia vào các máy chủ do các người tạo hoặc thương hiệu yêu thích của họ quản lý để hợp tác và tương tác trực tiếp.

✅ GitHubGitHub minh họa cách các cộng đồng có thể hợp tác phát triển sản phẩm. Nền tảng mã nguồn mở này có hơn 100 triệu tài khoản nhà phát triển. Các thành viên cộng đồng đã tạo ra hàng trăm triệu dự án. Mỗi đóng góp mới đều làm cho các công cụ và thư viện trở nên tốt hơn cho tất cả mọi người, tạo ra hiệu ứng mạng lưới khổng lồ.

Đối với các nhà quản lý tăng trưởng, kết quả là nội dung do người dùng tạo ra dưới dạng mã, định hình lộ trình sản phẩm một cách công khai.

Những điều cần tránh khi mở rộng quy mô nội dung do người dùng tạo (UGC) và nội dung do cộng đồng dẫn dắt

Sự phát triển của UGC có thể bị đình trệ nhanh chóng nếu các yếu tố cơ bản như sự đồng ý, thông báo và kiểm duyệt không được thực hiện nghiêm túc. Hãy xem đây như công việc phát triển sản phẩm: triển khai các rào cản an toàn trước, sau đó mới mở rộng quy mô.

Được phép trước tiên: Chỉ tái sử dụng nội dung (hình ảnh, tên hoặc giọng nói) nếu bạn có quyền truy cập bằng văn bản. Giữ lại hồ sơ rõ ràng về thời gian và địa điểm bạn được phép sử dụng chúng.

Thành thật về quảng cáo: Nếu bạn trả tiền cho một lời chứng thực, hãy nói rõ điều đó trong video hoặc âm thanh. Đừng giấu thông tin này trong một chú thích dài; nó phải dễ dàng cho mọi người nhìn thấy.

Không sử dụng đánh giá giả: Không bao giờ mua hoặc bán đánh giá giả. Không bao giờ mua hoặc bán đánh giá giả. Quy định của FTC cho phép áp dụng mức phạt nặng nếu một thương hiệu sử dụng "bằng chứng xã hội" giả để lừa dối khách hàng.

Phân tán rủi ro: Các thuật toán mạng xã hội thay đổi nhanh chóng. Phân phối nội dung của bạn trên nhiều nền tảng khác nhau để một cập nhật duy nhất không làm giảm phạm vi tiếp cận của bạn.

Kế hoạch quản lý nội dung: Xác định rõ các quy tắc cộng đồng từ sớm. Sử dụng công cụ báo cáo và có kế hoạch xử lý vấn đề nhanh chóng trước khi chúng ảnh hưởng đến uy tín thương hiệu của bạn.

Tương lai của sự phát triển do cộng đồng dẫn dắt

Ba xu hướng lớn đang định hình tương lai.

Đầu tiên, thương mại đang ngày càng thâm nhập sâu hơn vào mạng xã hội. GMV của TikTok Shop tại Mỹ đã tăng lên khoảng 1,1 tỷ USD vào tháng 7 năm 2025, và các nhà phân tích dự báo xu hướng tăng trưởng này sẽ tiếp tục.

Dữ liệu và phân phối đang được đàm phán lại, khi Reddit ký kết và gia hạn các thỏa thuận nội dung trị giá hàng triệu đô la với Google và OpenAI. Điều này tạo ra vị trí cho các cộng đồng là nguồn cung cấp nội dung đào tạo và khám phá chất lượng cao.

Cuối cùng, ngân sách đang theo đuổi hiệu quả. Đầu tư vào tiếp thị nội dung do người tạo tạo ra đang thu hút nguồn vốn từ tiếp thị trả phí truyền thống khi các thương hiệu yêu cầu ROI có thể đo lường được từ các kênh cộng đồng.

🤔 Điều này có ý nghĩa gì đối với các nhà quản lý tăng trưởng?

Biến nội dung thành sản phẩm có thể mua sắm: Sử dụng các đánh giá ngắn gọn và video hướng dẫn "cách làm" dẫn trực tiếp đến trang thanh toán. Đặt đánh giá của khách hàng ngay bên cạnh nút "mua hàng" để giúp người dùng đưa ra quyết định nhanh hơn.

Quản lý dữ liệu và quyền sở hữu: Luôn xin quyền truy cập rõ ràng để sử dụng nội dung của khách hàng. Giữ các tệp tin được gắn thẻ và tổ chức gọn gàng để có thể dễ dàng chia sẻ với các công cụ tìm kiếm và đối tác bán lẻ.

Tập trung vào tính chân thực: Tập trung vào các đánh giá đã được xác minh và trung thực về các hợp tác trả phí. Xem niềm tin như một cách để phát triển, vì những câu chuyện thực tế chính là yếu tố chuyển đổi trình duyệt thành khách hàng.

Tối ưu hóa hệ thống: Ít công cụ hơn, tích hợp sâu hơn. Chạy các quy trình làm việc UGC trong một không gian làm việc tích hợp, kết nối các công việc, tài liệu và trò chuyện, giúp loại bỏ việc chuyển đổi ngữ cảnh.

Sử dụng cộng đồng như một bộ phận R&D: Lắng nghe câu chuyện của người hâm mộ để tìm ý tưởng cho sản phẩm mới. Khi bạn giải quyết một vấn đề dựa trên phản hồi của họ, hãy thông báo cho họ. Điều này giúp người hâm mộ trung thành hơn và giảm chi phí thu hút khách hàng.

Nội dung do người dùng tạo (UGC) ở Front, ClickUp ở phía sau.

Các câu chuyện cộng đồng và sự yêu mến của người dùng có thể đưa thương hiệu đi xa hơn bất kỳ quảng cáo nào. Công việc thực sự là xây dựng một hệ thống đơn giản để biến những khoảnh khắc đó thành kết quả ổn định.

Đây là lý do tại sao ClickUp phù hợp cho công việc này. Nó giữ mọi công việc của bạn ở một nơi duy nhất, để không có gì bị lạc trong các cuộc trò chuyện hoặc thư mục. Tài liệu chứa thông tin tóm tắt; tự động hóa giúp mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Bên cạnh đó, Bảng điều khiển ClickUp hiển thị các hành động thực sự tạo ra sự khác biệt, trong khi ClickUp Brain biến các cuộc họp thành ghi chú và công việc mà bạn có thể thực hiện.

Nếu bạn muốn giảm số lượng tab, chuyển giao nhanh hơn và có cái nhìn rõ ràng về ROI, hãy đăng ký ClickUp ngay bây giờ!

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Kết nối nội dung do người dùng tạo với các chỉ số hiệu suất chính (KPI), không chỉ dựa vào số lượt thích. Theo dõi tỷ lệ chuyển đổi giữa UGC và non-UGC, chuyển đổi được hỗ trợ, giá trị đơn đặt hàng trung bình, tỷ lệ thêm vào giỏ hàng và lưu lượng truy cập website từ các bài đăng trên mạng xã hội. Sử dụng số lượt lưu và chia sẻ làm dấu hiệu ban đầu của thành công. Xây dựng một bảng điều khiển duy nhất để dễ dàng so sánh các loại bài đăng khác nhau và xem những gì hiệu quả.

Làm cho nó đơn giản, cụ thể và có phần thưởng. Đăng các gợi ý hàng tuần rõ ràng, giới thiệu các câu chuyện thành công và luân phiên các chủ đề. Sử dụng hashtag thương hiệu và biểu mẫu bài nộp/gửi đơn giản, sau đó công khai ghi nhận đóng góp của các thành viên cộng đồng. Giảm thiểu rào cản trên thiết bị di động, trả lời nhanh chóng để duy trì sự tương tác cao của cộng đồng và tổ chức các cuộc thi với quy tắc minh bạch để khuyến khích nhiều nội dung do người dùng tạo ra hơn.

Có, nếu bạn kết hợp tự động hóa với kiểm duyệt của con người. Bắt đầu với các cờ từ khóa và hình ảnh cho vi phạm chính sách. Chuyển các trường hợp đặc biệt cho người kiểm duyệt và ghi lại quyết định để học hỏi. Sử dụng tóm tắt AI để phát hiện những thông tin giá trị từ các chủ đề thảo luận dài và cuộc trò chuyện cộng đồng. Tự động gắn thẻ nội dung do thành viên tích cực tạo ra, để dễ dàng tìm kiếm sau này. Mục tiêu của bạn là thời gian phản hồi nhanh hơn và không gian an toàn hơn mà không làm mất đi sự tinh tế.

Ưu tiên các tiếng nói chân thực và thông tin minh bạch. Yêu cầu sự đồng ý, ghi nhận quyền tác giả và tránh chỉnh sửa quá mức làm mất đi giọng điệu của người dùng. Ưu tiên các câu chuyện của người dùng, hướng dẫn và bài đăng so sánh trước và sau, những nội dung phù hợp với các nền tảng mạng xã hội. Giữ các phần thưởng đơn giản, nhấn mạnh các chỉ số quan trọng đối với cộng đồng và kết hợp giữa khách hàng hiện tại và thành viên mới để tránh sự nhàm chán.

Sử dụng không gian làm việc tích hợp để quản lý các lời nhắc, phê duyệt và phân tích dữ liệu. ClickUp cho phép tạo bản tóm tắt trong tài liệu, tự động hóa quy trình với Automations và tổng hợp hiệu suất trong bảng điều khiển, giúp cả thương hiệu và người tạo đều có thể truy cập vào nguồn thông tin chính xác và nhất quán.