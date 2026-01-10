10 giải pháp thay thế FlowSavvy tốt nhất cho việc lập lịch thông minh vào năm 2025

FlowSavvy giúp việc lập lịch tự động cá nhân trở nên dễ dàng. Các công việc tự động được sắp xếp vào lịch, thời gian tập trung được bảo vệ, và cuối cùng, lịch của bạn trở nên hợp lý.

Tuy nhiên, nó thường không đáp ứng được khi ngày làm việc bao gồm các dự án phức tạp, hợp tác nhóm hoặc các hạn chót động. Sự trùng lặp, xung đột ẩn và việc chuyển đổi ngữ cảnh thường xuyên có thể nhanh chóng làm giảm năng suất.

Việc chỉ dựa vào nền tảng này bắt đầu cảm thấy có giới hạn và đó là lúc bắt đầu tìm kiếm một giải pháp thông minh hơn.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá 10 giải pháp thay thế FlowSavvy tốt nhất vượt xa tính năng lên lịch tự động cơ bản. Hãy bắt đầu ngay! 📅

Các lựa chọn thay thế FlowSavvy hàng đầu trong nháy mắt

Dưới đây là bảng so sánh tất cả các lựa chọn thay thế FlowSavvy trong bài viết này. 📊

Công cụ Phù hợp nhất cho Tính năng nổi bật Giá cả* ClickUp Giải pháp toàn diện cho năng suất, lập lịch, thực thi công việc và quy trình làm việc dự án, từ nhóm nhỏ đến doanh nghiệp lớn. Môi trường làm việc thống nhất kết nối Lịch ClickUp với nhiều chế độ xem, ClickUp Brain cho việc ưu tiên và tóm tắt dựa trên ngữ cảnh, Tự động hóa cho quy trình làm việc tùy chỉnh và Trợ lý AI. Miễn phí vĩnh viễn; tùy chỉnh có sẵn cho doanh nghiệp. Reclaim. ai Lập lịch tự động bằng AI cho các công việc, thói quen và khối thời gian tập trung dành cho nhân viên trí thức và những người đam mê nâng cao năng suất. Chia thời gian dựa trên AI, sắp xếp cuộc họp thông minh, công cụ quản lý thời gian, điều chỉnh lịch trình tránh xung đột, bảo vệ thói quen và thời gian nghỉ ngơi. Miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $12/tháng cho mỗi người dùng. Motion Tự động ưu tiên, điều chỉnh lịch trình và tối ưu hóa lịch tích hợp cho nhóm và cá nhân. Tạo lịch trình bằng AI, điều chỉnh lịch trình theo thời gian thực, công cụ ưu tiên công việc. Các kế hoạch trả phí bắt đầu từ $29/tháng cho mỗi người dùng. Sunsama Lập kế hoạch hàng ngày có cấu trúc, quản lý thời gian có ý thức và tích hợp công việc giữa các lịch cho chuyên gia. Bảng điều khiển lập kế hoạch hàng ngày với hợp nhất lịch/công việc, quản lý thời gian bằng kéo và thả, cùng các thói quen buổi sáng và cuối ngày. Có phiên bản dùng thử miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $20/tháng. Akiflow Quản lý công việc tập trung, lập lịch bằng ngôn ngữ tự nhiên và phối hợp đa ứng dụng cho những người quản lý dữ liệu từ nhiều công cụ năng suất khác nhau. Hộp thư đến chung cho các công việc từ hơn 3.000 tích hợp, trợ lý ảo AI (Aki) để tạo/lập công việc bằng ngôn ngữ tự nhiên, lập lịch thông minh. Có bản dùng thử miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $9.5/tháng cho mỗi người dùng (Thanh toán hàng năm) Notion Không gian làm việc linh hoạt kết hợp cơ sở dữ liệu, ghi chú, lịch và quy trình làm việc tùy chỉnh dành cho sinh viên, người tạo và nhân viên trí thức. Notion Agent và các tính năng AI, cơ sở dữ liệu tùy chỉnh, chế độ xem lịch và dòng thời gian, ghi chú cuộc họp AI. Miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $12/tháng cho mỗi người dùng. Fantastical Lịch nâng cao, tạo/lập sự kiện và đồng bộ hóa lịch giữa các thiết bị cho người dùng Apple và Windows. Nhập liệu bằng ngôn ngữ tự nhiên, nhiều chế độ xem chi tiết (Ngày/Tuần/Tháng/Năm), liên kết lịch trình, các tiện ích phong phú. Miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $6.99/tháng cho mỗi người dùng. Todoist Quản lý danh sách công việc cần làm, tác vụ lặp lại và quản lý ưu tiên cho cá nhân và nhóm cần theo dõi công việc một cách có tổ chức. Dự án/phần/nhãn, ngày lặp lại & nhắc nhở, hợp tác với người được giao nhiệm vụ/bình luận, bộ lọc & đồng bộ chế độ xem lịch. Miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $5/tháng cho mỗi người dùng (Thanh toán hàng năm) TickTick Quản lý công việc và thói quen với Pomodoro, chế độ xem lịch và nhắc nhở dành cho những người đam mê nâng cao năng suất cá nhân. Danh sách công việc có nhắc nhở, đồng hồ Pomodoro, công cụ theo dõi thói quen; Ma trận Eisenhower, hợp tác. Miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $35.99/năm cho mỗi người dùng. Lịch Google Lập lịch sự kiện đơn giản, tích hợp Gmail và hiển thị thời gian rõ ràng cho cá nhân và nhóm chuyên nghiệp. Tạo/lập sự kiện với nhắc nhở, sự kiện lặp lại, gợi ý thông minh và mục tiêu để duy trì sự tập trung. Miễn phí

Những yếu tố nào bạn nên xem xét khi chọn các giải pháp thay thế cho FlowSavvy?

Nhiều người dùng gặp giới hạn khi sử dụng FlowSavvy khi công việc của họ liên quan đến dự án, ưu tiên thay đổi hoặc sử dụng nhiều công cụ. Khi đánh giá các lựa chọn thay thế, hãy tìm kiếm các tính năng được thiết kế để lấp đầy những khoảng trống này và hỗ trợ cả kế hoạch và thực thi. 👀

Cấu trúc công việc và dự án đầy đủ: Hỗ trợ dự án, công việc con, mối quan hệ phụ thuộc, trạng thái tùy chỉnh (như Danh sách chờ, Đang thực hiện hoặc Bị chặn) và Hỗ trợ dự án, công việc con, mối quan hệ phụ thuộc, trạng thái tùy chỉnh (như Danh sách chờ, Đang thực hiện hoặc Bị chặn) và mẫu bảng chấm công

Hợp tác tích hợp: Cho phép người được giao nhiệm vụ, khả năng chia sẻ thông tin và Cho phép người được giao nhiệm vụ, khả năng chia sẻ thông tin và giao tiếp trong nhóm , thay vì bị giới hạn trong việc lập lịch trình lịch riêng lẻ.

Kiểm soát lịch trình linh hoạt: Cho phép bạn điều chỉnh thủ công các khối thời gian, thời lượng và ưu tiên thay vì chỉ dựa vào lịch trình được tạo tự động.

Nhiều chế độ xem công việc: Cung cấp các chế độ xem danh sách công việc, lịch, dòng thời gian hoặc bảng để lập kế hoạch, theo dõi và đánh giá công việc.

Kế hoạch hỗ trợ bởi AI: Giúp tóm tắt công việc, đề xuất ưu tiên và điều chỉnh lịch trình khi công việc thay đổi.

Tự động hóa cho việc duy trì: Cập nhật công việc, trạng thái hoặc lịch trình tự động khi công việc thay đổi, giảm thiểu công sức điều chỉnh lịch trình thủ công.

🔍 Bạn có biết? Trường khoa học về sự gián đoạn bắt đầu khi các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng việc chuyển đổi giữa các công việc, như chuyển đổi giữa các công việc lịch hoặc cuộc họp, gây ra những chi phí tinh thần có thể đo lường được.

Các lựa chọn thay thế tốt nhất cho FlowSavvy

Bạn đang tìm kiếm một cách linh hoạt hơn để lập kế hoạch cho ngày của mình và quản lý công việc thực tế?

Dưới đây là những lựa chọn thay thế FlowSavvy tốt nhất, vượt xa tính năng tự động lên lịch với quản lý công việc thông minh, kế hoạch động và lịch AI. 🎯

1. ClickUp (Tốt nhất cho năng suất toàn diện, lập lịch, thực thi công việc và quy trình làm việc dự án)

Sử dụng nhiệm vụ ClickUp để ghi chép công việc, bao gồm ngày đáo hạn, người được giao nhiệm vụ, trạng thái và các chi tiết quan trọng khác

Khi công việc mở rộng từ các công việc cá nhân sang các dự án, theo dõi tiến độ và ưu tiên thay đổi, việc lập lịch thường dẫn đến tình trạng sử dụng quá nhiều công cụ.

ClickUp tiến xa hơn bằng cách tích hợp lịch trình, quản lý tác vụ, chế độ xem dự án, tự động hóa và AI. Vì vậy, lịch trình của bạn sẽ phát triển cùng với công việc thay vì trở thành một kế hoạch tĩnh tồn tại riêng biệt. Là không gian làm việc AI tích hợp đầu tiên trên thế giới, nó kết hợp lập kế hoạch, quản lý dự án và thực thi vào một môi trường kết nối duy nhất.

Phân tích công việc phức tạp

Tất cả các tính năng trong phần mềm quản lý tác vụ này đều bắt đầu từ nhiệm vụ ClickUp. Khác với danh sách việc cần làm cơ bản, nhiệm vụ ClickUp được thiết kế cho việc lập kế hoạch thực tế, nơi ưu tiên có thể thay đổi và công việc kéo dài qua nhiều ngày.

Dưới đây là cách chúng giúp bạn:

Mô phỏng quy trình làm việc thực tế: Di chuyển công việc qua các giai đoạn như Backlog , Planned , In Progress , Waiting và Đã xong bằng Di chuyển công việc qua các giai đoạn nhưvàbằng các trạng thái tùy chỉnh của ClickUp để các công việc phản ánh cách công việc diễn ra.

Thêm bối cảnh: Ghi chú ưu tiên, nỗ lực, ước lượng thời gian, mức năng lượng hoặc danh mục bằng cách sử dụng Ghi chú ưu tiên, nỗ lực, ước lượng thời gian, mức năng lượng hoặc danh mục bằng cách sử dụng Trường Tùy chỉnh ClickUp trên mỗi công việc.

Tự động hóa công việc thường xuyên: Cài đặt Cài đặt nhiệm vụ lặp lại trong ClickUp để lặp lại theo thời gian (hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng) hoặc theo sự kiện, chẳng hạn khi trạng thái thay đổi.

Kế hoạch vượt ra ngoài các nhiệm vụ hàng ngày: Phân chia công việc lớn thành các công việc con, gán các mối phụ thuộc và phân bổ nỗ lực qua nhiều ngày.

Kết hợp với ClickUp’s AI Notetaker, bạn sẽ có ngay một bộ công cụ mạnh mẽ trong tay!

Hiển thị công việc đã lên lịch

Khi công việc của bạn đã được định nghĩa rõ ràng trong nhiệm vụ ClickUp, ClickUp Calendar trở thành nền tảng nơi công việc gặp gỡ thời gian. Nó kéo các nhiệm vụ, ngày đáo hạn và ưu tiên trực tiếp vào lịch trình của bạn.

Khác với các công cụ chỉ tự động sắp xếp công việc xung quanh các cuộc họp, ClickUp cho phép bạn kiểm soát cách các công việc hiển thị trên lịch của mình.

Ví dụ, bạn có thể kéo công việc xem xét thiết kế vào khối thời gian 2 giờ buổi sáng, xem nó cùng với các cuộc gọi với khách hàng và hạn chót báo cáo, và dễ dàng chuyển nó sang buổi chiều nếu cuộc họp kéo dài. Zoom ra để xem theo chế độ xem tuần hoặc tháng để phát hiện các điểm nghẽn tiềm ẩn, cân bằng ưu tiên và đảm bảo không có gì bị bỏ sót giữa ClickUp và Lịch Google hoặc Outlook đã đồng bộ của bạn.

Tích hợp khả năng AI

ClickUp Brain, trợ lý AI của bạn, được tích hợp trực tiếp vào không gian làm việc bối cảnh của bạn. Nó xem xét các ưu tiên, hạn chót, mối quan hệ phụ thuộc và thậm chí cả thói quen làm việc cá nhân của bạn để giúp lịch trình của bạn trở nên thông minh và thực tế hơn.

Hỏi ClickUp Brain về các đề xuất thời hạn dựa trên khối lượng công việc hiện tại, ưu tiên và lịch trình hiện có của bạn

Ví dụ, vào sáng thứ Hai sau một tuần bận rộn, bạn mở ClickUp. Thay vì phải xem qua hàng chục công việc, các mục quá hạn và các khối thời gian trên lịch, bạn chỉ cần hỏi ClickUp Brain: “Hôm nay tôi nên tập trung vào điều gì?”

Nó hiển thị ba mục quan trọng, giải thích tại sao chúng quan trọng trong thời điểm hiện tại và đánh dấu một công việc đang bị chậm trễ vì đánh giá phụ thuộc chưa được thực hiện.

Bạn nhận thấy một dự án có vẻ nặng nề hơn dự kiến, nên bạn mở nó ra và hỏi: Tóm tắt dự án này và cho tôi biết điều gì đang cản trở tiến độ.

Chỉ trong vài giây, Brain tạo ra một bản tóm tắt ngắn gọn theo phong cách quản lý, trích xuất thông tin từ bình luận công việc và tài liệu, và nhấn mạnh rằng có hai công việc cần theo dõi đã quá hạn. Bạn chuyển một trong số đó thành nhiệm vụ ClickUp có ưu tiên cao và yêu cầu công cụ AI điều chỉnh lịch trình phần còn lại của tuần để tạo không gian.

📌 Ví dụ về các gợi ý: Điều chỉnh lại các công việc quá hạn của tôi cho phần còn lại của tuần này để cân bằng khối lượng công việc.

Tạo một công việc để theo dõi đề xuất của khách hàng vào thứ Năm tuần sau và đánh dấu nó là có ưu tiên cao.

Đề xuất các cải tiến cho lịch trình hàng tuần hiện tại của tôi để tránh quá tải.

Tự động hóa các công việc lặp lại

Sau khi các công việc của bạn đã được tổ chức và lịch trình được tối ưu hóa với ClickUp Brain, ClickUp Automations sẽ tiếp quản các công việc tốn thời gian, giúp bạn tập trung vào những điều thực sự quan trọng.

Tạo các quy trình làm việc tùy chỉnh trong ClickUp Tự động hóa để tự động xử lý các công việc lặp lại chính xác theo cách bạn mong muốn

Dưới đây là những việc cần làm với ClickUp tự động hóa:

Tự động cập nhật trạng thái công việc: Di chuyển công việc giữa các trạng thái ‘Việc cần làm,’ ‘Tiến độ’ và ‘Hoàn thành’ dựa trên các kích hoạt như ngày đáo hạn, bình luận hoặc phân công công việc.

Gửi thông báo và nhắc nhở: Tự động thông báo cho các thành viên trong nhóm, đối tác hoặc chính bạn khi hạn chót sắp đến hoặc công việc thay đổi.

Phân công công việc: Tự động phân công công việc cho cá nhân hoặc nhóm cụ thể khi các điều kiện đã định được đáp ứng.

Tích hợp ứng dụng bên ngoài: Kết nối ClickUp với email, Slack hoặc các công cụ phổ biến khác để tự động kích hoạt các quy trình làm việc bên ngoài.

Tạo các quy trình tự động hóa phức tạp

ClickUp Super Agents giúp nâng cao khả năng lập kế hoạch và tự động hóa của bạn bằng cách hoạt động như những trợ lý thông minh, xử lý công việc, cung cấp thông tin chi tiết và tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại thay cho bạn.

Tạo các đại lý AI ClickUp tùy chỉnh để thực thi các quy trình tự động hóa mà không cần viết một dòng mã nào

Nó liên tục theo dõi không gian làm việc của bạn để đề xuất cập nhật, điều chỉnh lịch trình công việc và nhấn mạnh các mốc thời gian quan trọng trước khi bạn yêu cầu. Bạn có thể thực hiện các quy trình làm việc phức tạp một cách tự động, như tạo công việc mới dựa trên nội dung email, soạn thảo kế hoạch dự án hoặc tạo báo cáo từ dữ liệu công việc của bạn.

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Báo cáo, xem xét và khóa giờ làm việc: Nộp thời gian được lấy trực tiếp từ các công việc thông qua Timesheets Hub , khóa giờ làm việc đã hoàn tất để tuân thủ quy định và theo dõi các thông tin thời gian thực. Nộp thời gian được lấy trực tiếp từ các công việc thông qua ClickUp Timesheets , phê duyệt hoặc yêu cầu thay đổi trong, khóa giờ làm việc đã hoàn tất để tuân thủ quy định và theo dõi các thông tin thời gian thực.

Theo dõi thời gian từ bất kỳ đâu: Bắt đầu và dừng đồng hồ bấm giờ trên máy tính để bàn, thiết bị di động hoặc trình duyệt với Bắt đầu và dừng đồng hồ bấm giờ trên máy tính để bàn, thiết bị di động hoặc trình duyệt với ClickUp Dự án Thời gian Theo dõi , thêm thời gian sau này bằng ghi chú và nhãn, đánh dấu các mục nhập là ‘có thể tính phí’ để tính phí cho khách hàng , và tổng hợp thời gian qua các công việc và công việc con.

Hiển thị công việc từ mọi góc độ: Chuyển đổi giữa các chế độ xem Danh sách công việc, Lịch, Dòng thời gian, Kanban hoặc bố cục tùy chỉnh bằng Chuyển đổi giữa các chế độ xem Danh sách công việc, Lịch, Dòng thời gian, Kanban hoặc bố cục tùy chỉnh bằng ClickUp Views để lập kế hoạch lịch trình , so sánh ưu tiên và điều chỉnh cách hiển thị công việc.

Tích hợp quy trình làm việc trên các công cụ: Đồng bộ hóa Lịch Google hoặc Outlook, kết nối các ứng dụng theo dõi thời gian như Toggl hoặc Harvest, và nhập công việc từ các công cụ bên ngoài vào một không gian làm việc duy nhất với Đồng bộ hóa Lịch Google hoặc Outlook, kết nối các ứng dụng theo dõi thời gian như Toggl hoặc Harvest, và nhập công việc từ các công cụ bên ngoài vào một không gian làm việc duy nhất với tích hợp ClickUp.

Giới hạn của ClickUp

Với nhiều tính năng và tùy chọn tùy chỉnh, có thể mất một chút thời gian để tìm ra thiết lập phù hợp nhất với quy trình công việc của bạn.

Giá cả của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2: 4.7/5 (hơn 10.000 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 4.500 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về ClickUp

Đánh giá này thực sự nói lên tất cả:

Tôi đang cập nhật đánh giá của mình vì ClickUp tiếp tục gây ấn tượng, đặc biệt với bản cập nhật lớn gần đây, ClickUp 4.0. Mục yêu thích của tôi—lệnh Slash Command (/) đơn giản nhưng mạnh mẽ trong các hộp mô tả và bình luận—giờ đây còn tốt hơn, đóng vai trò là mục nhập cho các tính năng nâng cao như ClickUp AI (/ai) và thanh lệnh AI toàn cầu. Điều này giúp việc định dạng nhanh (như đánh số cho tệp đính kèm) và thực hiện các tác vụ phức tạp trở nên dễ dàng như nhau cho cả dự án công việc và cá nhân. Mặc dù Gói Miễn phí vĩnh viễn rất hào phóng với số lượng thành viên Không giới hạn, nhưng các hạn chế đã trở nên rõ rệt hơn. Tôi vẫn đánh giá cao việc có thể tạo nhiều Không gian Làm việc (mỗi Không gian Làm việc có 5 không gian miễn phí) để phân chia các dự án lớn của mình. Tuy nhiên, việc giới hạn các tính năng quan trọng như Tự động hóa, Trường Tùy chỉnh và giới hạn lưu trữ 100MB nghiêm ngặt nghĩa là tôi phải cẩn thận hơn trong cách sử dụng nền tảng này trước khi cân nhắc nâng cấp.

Tôi đang cập nhật đánh giá của mình vì ClickUp tiếp tục gây ấn tượng, đặc biệt với bản cập nhật lớn gần đây, ClickUp 4.0. Mục yêu thích của tôi—lệnh Slash Command (/) đơn giản nhưng mạnh mẽ trong các hộp mô tả và bình luận—giờ đây còn tốt hơn, đóng vai trò là mục nhập cho các tính năng nâng cao như ClickUp AI (/ai) và thanh lệnh AI toàn cầu. Điều này giúp việc định dạng nhanh (như đánh số cho tệp đính kèm) và thực hiện các tác vụ phức tạp trở nên dễ dàng như nhau cho cả dự án công việc và cá nhân.

Mặc dù Gói Miễn phí vĩnh viễn rất hào phóng với số lượng thành viên không giới hạn, nhưng các hạn chế đã trở nên rõ rệt hơn. Tôi vẫn đánh giá cao việc có thể tạo nhiều Không gian Làm việc (mỗi Không gian Làm việc có 5 không gian miễn phí) để phân chia các dự án lớn. Tuy nhiên, việc giới hạn các tính năng quan trọng như tự động hóa, Trường Tùy chỉnh và giới hạn lưu trữ 100MB nghiêm ngặt buộc tôi phải cân nhắc kỹ lưỡng cách sử dụng nền tảng trước khi quyết định nâng cấp.

📮 ClickUp Insight: 24% người dùng cho rằng thời gian tập trung là quá được đánh giá cao và ưa chuộng làm nhiều việc cùng lúc, trong khi 39% cho rằng tập trung sâu là cách duy nhất để hoàn thành công việc có ý nghĩa. Dù bạn có phong cách công việc nào, ClickUp là trung tâm điều khiển được hỗ trợ bởi AI, luôn thích ứng với bạn. Cần làm nhiều việc cùng lúc? Bạn có thể quản lý dự án, trò chuyện với nhóm và thậm chí tìm kiếm trên web theo thời gian thực—tất cả mà không cần rời khỏi ClickUp. 🤹🏽 Thích tập trung sâu? Các tính năng như ClickUp Calendar giúp bạn loại bỏ các yếu tố gây xao nhãng, trong khi các công cụ tự động hóa các công việc lặp lại, giúp bạn duy trì sự tập trung!

2. Reclaim. ai (Tốt nhất cho việc lên lịch tự động bằng AI cho các công việc, thói quen và khối thời gian tập trung)

Thay vì yêu cầu bạn phải chia thời gian cho từng công việc một cách thủ công, Reclaim.ai liên tục phân tích Lịch Google hoặc Outlook của bạn và đưa ra quyết định thay cho bạn. Nó sắp xếp công việc, thói quen và cuộc họp vào những khung thời gian phù hợp nhất dựa trên mức độ khẩn cấp và ưu tiên.

Khi lịch trình của bạn thay đổi, giải pháp thay thế Clockwise này sẽ tự động điều chỉnh các mục linh hoạt để đảm bảo các hạn chót vẫn được duy trì mà không bắt bạn phải theo dõi lịch trình cả ngày.

Bạn có thể duy trì thói quen mà không cần điều chỉnh thủ công nhờ các thói quen được hỗ trợ bởi AI, tự động điều chỉnh lịch trình và giảm thiểu căng thẳng. Tránh chuyển đổi ngữ cảnh quá mức với tính năng Buffer Time, tự động thêm các khoảng nghỉ và thời gian chuyển tiếp.

Các tính năng nổi bật của Reclaim. ai

Bảo vệ công việc tập trung tự động với Focus Time , linh hoạt điều chỉnh xung quanh các sự kiện có ưu tiên cao.

Lập lịch công việc đồng bộ từ các công cụ như Asana và ClickUp. Chuyển đổi danh sách công việc dựa trên ưu tiên thành các khối lịch quản lý dự án trực tiếp bằng tính năngđồng bộ từ các công cụ như Asana và ClickUp.

Đặt cuộc họp không trùng lặp nhanh chóng với Liên kết Lập lịch AI hiển thị thời gian rảnh linh hoạt miễn phí.

Tổ chức các cuộc họp định kỳ của nhóm một cách thông minh với Smart Meetings, tự động điều chỉnh theo thay đổi về nghỉ phép (PTO) và lịch trình.

Giới hạn của Reclaim. ai

Tính năng tùy chỉnh lịch giới hạn, không có mã màu sắc cho công việc hoặc các chủ đề màu sắc linh hoạt, khác với các giải pháp thay thế của Reclaim.ai.

Thói quen không hoạt động như các công việc lặp lại thực sự và yêu cầu các bước bổ sung để xem hoặc đánh dấu hoàn thành.

Giá của Reclaim. ai

Miễn phí

Gói cơ bản: $12/tháng cho mỗi người dùng

Kinh doanh: $18/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh

Đánh giá Reclaim. ai

G2: 4.8/5 (100+ đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế nói gì về Reclaim. ai?

Trích từ đánh giá trên G2:

Tôi rất thích tính năng lập lịch. Nó cho phép tôi sử dụng các định dạng lịch khác nhau cho các nhóm khác nhau. […] Tôi thực sự đánh giá cao phần thói quen; nó đã giúp tôi rất nhiều. […] Tôi nhận thấy các sự kiện được lên lịch đang trùng lặp ở mọi nơi. Sẽ hữu ích nếu có hướng dẫn chi tiết hơn về cách quản lý sự trùng lặp giữa lịch cá nhân và lịch công việc. Tôi gặp rất nhiều trùng lặp khi sử dụng ứng dụng của bạn và cài đặt Lịch Google. Hướng dẫn bằng văn bản hiện tại không rõ ràng và rất gây nhầm lẫn.

Tôi rất thích tính năng lập lịch. Nó cho phép tôi sử dụng các định dạng lịch khác nhau cho các nhóm khác nhau. […] Tôi thực sự đánh giá cao phần thói quen; nó đã giúp tôi rất nhiều. […] Tôi nhận thấy các sự kiện được lên lịch đang trùng lặp ở mọi nơi. Sẽ hữu ích nếu có hướng dẫn chi tiết hơn về cách quản lý sự trùng lặp giữa lịch cá nhân và lịch công việc. Tôi gặp rất nhiều trùng lặp khi sử dụng ứng dụng của bạn và cài đặt Lịch Google. Hướng dẫn bằng văn bản không rõ ràng và rất gây nhầm lẫn.

3. Motion (Tốt nhất cho việc ưu tiên tự động, điều chỉnh lịch trình và tích hợp lịch)

qua Motion

Motion xác định vị trí của mình là một hệ thống năng suất nơi kế hoạch, ưu tiên và thực thi diễn ra tự động. Trí tuệ nhân tạo (AI) của nó liên tục phân tích các hạn chót, thời lượng của công việc, mối quan hệ phụ thuộc và thời gian khả dụng để xây dựng một lịch trình tối ưu cho ngày hôm đó, sau đó tiếp tục tính toán lại khi có sự thay đổi.

So với việc FlowSavvy tập trung vào việc phân chia thời gian linh hoạt, Motion đi xa hơn bằng cách dự đoán ngày hoàn thành dự án, phân bổ lại công việc cho các thành viên và cảnh báo về tình trạng quá tải.

Các công cụ quản lý cuộc họp thông minh của nó cung cấp các liên kết lịch trình được hỗ trợ bởi AI, chỉ hiển thị các khung thời gian thực sự phù hợp với kế hoạch tối ưu của bạn, đồng thời bảo vệ thời gian tập trung và thêm các khoảng đệm.

Các tính năng nổi bật của Motion

Tự động ưu tiên công việc hàng ngày với AI Tasks , công cụ tự động điều chỉnh lịch trình dựa trên thời hạn, mức độ nỗ lực và sức chứa thực tế.

Tự động đẩy mạnh tiến độ dự án bằng công cụ Quản lý Dự án AI , giúp giải quyết các phụ thuộc và cảnh báo công việc bị đình trệ.

Giữ cho các dòng thời gian chính xác theo thời gian thực với Biểu đồ Gantt AI cập nhật theo tiến độ công việc.

Giảm thiểu gánh nặng phối hợp với Trợ lý Họp AI giúp áp dụng giới hạn cuộc họp và khung thời gian đặt lịch tối ưu.

Giới hạn về chuyển động

Việc xử lý các tính năng mới như "Nhân viên AI" gặp khó khăn do không có tài liệu hướng dẫn rõ ràng.

Công cụ này có thể cảm thấy quá phức tạp cho mục đích sử dụng cá nhân, vì nhiều tính năng được thiết kế dành cho các nhóm kinh doanh.

Giá cả linh hoạt

Pro AI: $49/tháng cho mỗi người dùng (Cá nhân)

Business AI: $69/tháng cho mỗi người dùng (Cá nhân)

Pro AI: $29/tháng cho mỗi người dùng (Nhóm)

Business AI: $49/tháng cho mỗi người dùng (Teams)

Đánh giá Motion

G2: 4.2/5 (130+ đánh giá)

Capterra: 4.3/5 (80+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Motion?

Dưới đây là phản hồi thực tế từ người dùng:

Tôi thấy Motion khá dễ cài đặt, vì tôi chỉ cần thiết lập lịch trình chính xác. Nó giúp quản lý các công việc của tôi dễ dàng hơn bằng cách ưu tiên chúng theo thứ tự cần hoàn thành. […] Tôi thấy việc nhập dữ liệu vào Motion khá khó khăn vì có quá nhiều nút trên danh sách công việc, khiến việc lựa chọn và phân loại dưới một dự án cụ thể trở nên phức tạp. Ngoài ra, phần mềm đôi khi chạy chậm, khiến việc nhập một số công việc lớn trở nên rườm rà. Một nhược điểm khác là giá cả cao, điều này có thể là rào cản đối với sinh viên y khoa như tôi, những người có nguồn tài chính bị giới hạn.

Tôi thấy Motion khá dễ cài đặt, vì tôi chỉ cần thiết lập lịch trình chính xác. Nó giúp quản lý các công việc của tôi dễ dàng hơn bằng cách ưu tiên chúng theo thứ tự cần thực hiện. […] Tôi thấy việc nhập dữ liệu vào Motion khá khó khăn vì có quá nhiều nút trên danh sách công việc, khiến việc lựa chọn và phân loại dưới một dự án cụ thể trở nên phức tạp. Ngoài ra, phần mềm đôi khi chạy chậm, khiến việc nhập một số lượng lớn công việc trở nên rườm rà. Một nhược điểm khác là giá cả cao, điều này có thể là rào cản đối với sinh viên y khoa như tôi, những người có giới hạn về tài chính.

🧠 Thú vị: Các nhà nhân loại học mô tả chronemics — cách thời gian được hiểu và có giá trị khác nhau trong các nền văn hóa khác nhau, từ các quy tắc nghiêm ngặt về giờ giấc trong một số xã hội đến các cách tiếp cận linh hoạt hơn trong các xã hội khác. Những nhận thức này ảnh hưởng đến cách mọi người lập lịch, ưu tiên và sử dụng công cụ lập kế hoạch.

4. Sunsama (Tốt nhất cho kế hoạch hàng ngày có cấu trúc và quản lý thời gian có ý thức)

qua Sunsama

Sunsama áp dụng phương pháp lập lịch dựa trên con người. Mỗi sáng, bạn xem xét các công việc được đồng bộ từ các công cụ như Asana, Jira, Slack và Gmail, sau đó quyết định những gì có thể hoàn thành một cách thực tế trong ngày hôm nay. Các công việc được đặt trực tiếp vào lịch của bạn, buộc bạn phải đưa ra các lựa chọn tự nhiên và giúp tránh rơi vào tình trạng cam kết quá nhiều.

Thay vì tự động sắp xếp lại lịch trình hàng ngày bằng AI, Sunsama nhấn mạnh vào việc ra quyết định có ý thức và khả năng hiển thị nỗ lực. Ức lượng thời gian, mục tiêu hàng ngày và chỉ số khối lượng công việc giúp bạn nhận ra khi nào đang nhận quá nhiều công việc, trong khi các tính năng như nghi thức tắt máy cuối ngày và tóm tắt tiến độ giúp củng cố ranh giới lành mạnh.

Các tính năng nổi bật của Sunsama

Hướng dẫn lập kế hoạch có chủ đích thông qua Thói quen lập kế hoạch hàng ngày giúp xác định ưu tiên trước khi bắt đầu công việc.

Giữ tập trung với chế độ Không bị phân tâm và các tính năng tắt tiếng ứng dụng.

Xây dựng nhịp công việc bền vững với sự hỗ trợ của Pomodoro Timer .

Theo dõi nỗ lực và xu hướng thông qua Phân tích hàng ngày và hàng tuần

Đồng bộ hóa công việc ngắn hạn với mục tiêu lớn hơn bằng cách sử dụng Mục tiêu hàng tuần

Giới hạn của Sunsama

Việc thiết lập công việc có thể cảm thấy phức tạp, vì các công việc con phải được thêm vào sau khi tạo công việc chính.

Thiếu khả năng ghi chú dài hạn mạnh mẽ so với các ứng dụng chuyên dụng cho công việc hoặc ghi chú như Todoist.

Giá cả của Sunsama

Dùng thử miễn phí 14 ngày

Gói đăng ký hàng năm: $16/tháng (Thanh toán hàng năm)

Gói đăng ký hàng tháng: $20/tháng

Đánh giá Sunsama

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: 4.7/5 (20+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Sunsama?

Dưới đây là đánh giá của Capterra dành cho bạn:

Với tư cách là một doanh nhân độc lập, việc xử lý số lượng công việc trong một ngày thường rất thách thức. Sunsama nhắc nhở tôi nghỉ ngơi, cung cấp chế độ xem thực tế về thời gian cần thiết cho mỗi công việc và tổng kết hàng tuần về cách tôi sử dụng thời gian. Tôi có thể tích hợp lịch cá nhân và công việc kinh doanh, các hoạt động chăm sóc sức khỏe và thời gian dành cho gia đình vào một nơi duy nhất. Điều này giúp tôi duy trì sự nhất quán với mục tiêu và ý định của mình… Đôi khi tôi quên gán công việc vào kênh phù hợp. Tôi mong quá trình này dễ dàng hơn/nổi bật hơn. Ngoài ra, bạn phải nhập công việc rồi quay lại để thêm các công việc con. Tôi mong quá trình này được thực hiện mượt mà hơn

Với tư cách là một doanh nhân độc lập, việc xử lý số lượng công việc trong một ngày thường rất thách thức. Sunsama nhắc nhở tôi nghỉ ngơi, cung cấp cái nhìn thực tế về thời gian cần thiết cho mỗi công việc và tổng kết hàng tuần về cách tôi sử dụng thời gian. Tôi có thể tích hợp lịch cá nhân và công việc, các hoạt động chăm sóc sức khỏe và thời gian dành cho gia đình vào một nơi duy nhất. Điều này giúp tôi duy trì sự nhất quán với mục tiêu và ý định của mình… Thỉnh thoảng tôi quên gán công việc vào kênh phù hợp. Tôi mong quá trình này dễ dàng hơn/nổi bật hơn. Ngoài ra, bạn phải nhập công việc rồi quay lại để thêm các công việc con. Tôi mong quá trình này được thực hiện mượt mà hơn

🧠 Thực tế thú vị: Một số người cảm thấy thời gian trôi nhanh khi tập trung, trong khi những người khác lại cảm thấy nó trôi chậm. Nhận thức chủ quan này ảnh hưởng đến cách chúng ta phân bổ khung thời gian hoặc lập kế hoạch cho công việc. Đào tạo về nhận thức và ước lượng thời gian giúp cải thiện độ chính xác của lịch trình và giảm căng thẳng.

5. Akiflow (Tốt nhất cho việc thu thập công việc tập trung, lập lịch và phối hợp đa ứng dụng)

qua Akiflow

Akiflow được xây dựng dựa trên kỹ thuật flowtime và thu thập các công việc, tin nhắn và sự kiện từ các nền tảng như Slack, Gmail, Asana và Trello vào trung tâm điều khiển của mình. Tất cả đều được tập trung vào một hộp thư đến chung, nơi bạn quyết định những gì xứng đáng được ưu tiên hôm nay và sau đó đặt trực tiếp vào lịch của mình thông qua tính năng quản lý thời gian.

Điều làm nên sự khác biệt của Akiflow so với FlowSavvy là sự cân bằng giữa kiểm soát và tự động hóa.

Nó giảm tải nhận thức bằng cách chuyển đổi các đầu vào phân tán thành các khối thời gian có cấu trúc. Ngoài ra, trợ lý AI tích hợp, Aki, thêm một lớp cuộc hội thoại tự nhiên, cho phép bạn lập kế hoạch, điều chỉnh lịch trình hoặc tự động hóa các thói quen bằng ngôn ngữ tự nhiên.

Các tính năng nổi bật của Akiflow

Chia thời gian chính xác với tính năng quản lý thời gian nâng cao và các khung thời gian tùy chỉnh.

AI Workflows được xây dựng từ các lệnh nhắc, cùng với Tự động hóa các tác vụ lặp lại bằng cách sử dụngđược xây dựng từ các lệnh nhắc, cùng với các mẫu theo dõi thời gian AI có sẵn.

Dễ dàng chia sẻ lịch trình sẵn sàng thông qua Liên kết cuộc họp được đồng bộ hóa với lịch thực tế của bạn.

Theo dõi tiến độ và cải thiện thói quen lập kế hoạch với Stats và các thói quen hàng ngày.

Giới hạn của Akiflow

Các tính năng cơ bản vẫn còn thiếu sót, với người dùng mong muốn các tính năng cơ bản như nhắc nhở tùy chỉnh được ưu tiên hơn các tính năng AI mới.

Các công việc không hỗ trợ hạn chót cụ thể theo thời gian, đây là một thiếu sót lớn đối với kế hoạch chính xác.

Giá cả của Akiflow

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá Akiflow

G2: 4.8/5 (hơn 80 đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (hơn 100 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Akiflow?

Dưới đây là chia sẻ của một người dùng:

Tôi thích rằng Akiflow tích hợp với tài khoản ClickUp của tôi, giúp tôi dễ dàng theo dõi những gì đã được lên lịch trong lịch và trên nhiều không gian làm việc khác nhau, đảm bảo không bỏ sót bất kỳ công việc nào. […] Điều tôi không thích là khi tôi đánh dấu các công việc đã hoàn thành, không có tùy chọn tự động thêm thời gian đã dành cho sự kiện đó vào thời gian được theo dõi trong ClickUp. Tuy nhiên, khi tôi đánh dấu nó là hoàn thành trong Akiflow, nó sẽ đưa tôi trực tiếp đến nhiệm vụ ClickUp. Điều khác mà tôi mong muốn là có thể dễ dàng nhóm các công việc ClickUp theo địa điểm mà chúng đến từ trong ClickUp.

Tôi thích rằng Akiflow tích hợp với tài khoản ClickUp của tôi, giúp tôi dễ dàng theo dõi những gì đã được lên lịch trong lịch và trên nhiều không gian làm việc khác nhau, đảm bảo không bỏ sót bất kỳ công việc nào. […] Điều tôi không thích là khi tôi đánh dấu các công việc đã hoàn thành, không có tùy chọn tự động thêm thời gian đã dành cho sự kiện đó vào thời gian được theo dõi trong ClickUp. Tuy nhiên, khi tôi đánh dấu nó là hoàn thành trong Akiflow, nó sẽ đưa tôi trực tiếp đến nhiệm vụ ClickUp. Điều khác mà tôi mong muốn là có thể dễ dàng nhóm các công việc ClickUp theo địa điểm mà chúng đến từ trong ClickUp.

🔍 Bạn có biết? Ý tưởng chia ngày thành các khối thời gian cố định cho các hoạt động không phải là mới. Các lịch cổ xưa được sắp xếp theo chu kỳ nông nghiệp, về cơ bản là hình thức lập lịch theo khung thời gian sớm cho các công việc hàng ngày quan trọng liên quan đến mùa vụ.

6. Notion (Tốt nhất cho không gian làm việc linh hoạt kết hợp cơ sở dữ liệu, ghi chú và lịch)

qua Notion

Notion không phải là một ứng dụng quản lý lịch trình theo nghĩa truyền thống. Thay vào đó, nó là phần mềm quản lý kiến thức linh hoạt cho phép bạn thiết kế hệ thống kế hoạch của riêng mình.

Thay vì các quy tắc được định sẵn như FlowSavvy, nó cung cấp cho bạn các khối xây dựng sử dụng cơ sở dữ liệu, trang, lịch và giờ đây là các tác nhân AI. Với sự ra mắt của Notion Calendar, các công việc, hạn chót và cuộc họp có thể được quản lý song song. Nó hoạt động đặc biệt hiệu quả nếu lịch trình của bạn liên kết với các hệ thống lớn hơn như quy trình nội dung, kế hoạch học tập, công việc cho khách hàng hoặc các dự án dài hạn.

Các tính năng nổi bật của Notion

Xây dựng hệ thống lập kế hoạch tùy chỉnh bằng cách sử dụng Cơ sở dữ liệu , Chế độ xem và Bố cục Lịch .

Tự động hóa công việc lặp đi lặp lại bằng cách sử dụng Notion AI và Notion Agents .

Ghi chú, tóm tắt và tổ chức cuộc họp thông qua AI Meeting Notes

Tìm kiếm câu trả lời ngay lập tức trong các tài liệu và công cụ với Enterprise Search

Kết nối các không gian làm việc giữa các nhóm với quyền truy cập chi tiết và trang chia sẻ.

Giới hạn của Notion

Chức năng ngoại tuyến giới hạn, khiến việc truy cập hoặc cập nhật nội dung trở nên khó khăn khi không có kết nối internet.

Các tính năng AI có thể gây phiền toái đôi khi và nền tảng này cung cấp giới hạn quyền kiểm soát để tắt hoàn toàn chúng.

Giá cả của Notion

Miễn phí

Thêm: $12/tháng cho mỗi người dùng

Kinh doanh: $24/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh

Đánh giá Notion

G2: 4.6/5 (8.900+ đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (2.600+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Notion?

Từ đánh giá của người dùng:

Tính năng tốt nhất là tôi thích các dự án Notion vì khi tạo dự án, tôi có thể cài đặt trạng thái của dự án, chi tiết thời hạn dự án, và liệu dự án có được coi là ưu tiên hay không. Sau đó, dự án sẽ hiển thị phần trăm công việc còn lại… Ban đầu, Notion khá phức tạp vì có nhiều tính năng, nên chúng ta cần xây dựng từng bước một. Notion có một số dịch vụ trả phí, nhưng theo kinh nghiệm của tôi, phiên bản miễn phí đã đủ dùng.

Tính năng tốt nhất là tôi thích các dự án Notion vì khi tạo dự án, tôi có thể cài đặt trạng thái của dự án, chi tiết thời hạn dự án, và liệu dự án có được ưu tiên hay không. Sau đó, dự án sẽ hiển thị phần trăm công việc còn lại… Ban đầu, Notion khá phức tạp vì có nhiều tính năng, nên chúng ta cần xây dựng từng bước một. Notion có một số dịch vụ trả phí, nhưng theo kinh nghiệm của tôi, phiên bản miễn phí đã đủ dùng.

Nhận đề xuất về thời hạn thông minh hơn và điều chỉnh lịch trình dựa trên khối lượng công việc thực tế và các mối quan hệ phụ thuộc thông qua các lệnh ngôn ngữ tự nhiên đơn giản.

Chuyển đổi giữa các mô hình AI hàng đầu như ChatGPT, Claude và Gemini từ một không gian làm việc để phù hợp với các công việc lập kế hoạch hoặc suy nghĩ khác nhau.

Lấy thông tin từ các ứng dụng bên thứ ba kết nối để các công việc và cuộc họp luôn được cập nhật mà không cần đồng bộ hóa thủ công.

📌 Thử gợi ý này: Phân tích các công việc, hạn chót, mối quan hệ phụ thuộc và cuộc họp của tôi. Xác định các xung đột, ưu tiên lại công việc dựa trên tác động và đề xuất điều chỉnh lịch trình khi cần thiết.

7. Fantastical (Tốt nhất cho lịch nâng cao, tạo/lập sự kiện và đồng bộ hóa giữa các lịch)

qua Fantastical

Fantastical là ứng dụng lịch và quản lý công việc cao cấp tập trung vào tốc độ, sự rõ ràng và thiết kế. Ứng dụng này hoạt động trên các công cụ bạn đã sử dụng như iCloud, Google hoặc Exchange, và cung cấp cách thức gọn gàng hơn để thêm và xem sự kiện.

Tất cả đều đồng bộ trên Mac, iPhone, iPad, Apple Watch và thậm chí cả Apple Vision Pro.

Là một lựa chọn thay thế cho FlowSavvy, Fantastical phù hợp với những người muốn kiểm soát linh hoạt mà không cần tự động hóa việc sắp xếp lại lịch trình. Nó không tự động hóa việc sắp xếp lại ngày của bạn, nhưng giúp việc lập kế hoạch, chia sẻ thời gian rảnh và phối hợp với người khác trở nên dễ dàng. Ứng dụng này đặc biệt hiệu quả cho các chuyên gia, người sáng tạo và người dùng ưu tiên sản phẩm Apple.

Các tính năng nổi bật của Fantastical

Chia sẻ lịch trống bằng tính năng Openings để đặt cuộc họp mà không cần trao đổi qua lại.

Đề xuất nhiều khung giờ cuộc họp với tính năng Proposals dựa trên sự sẵn sàng của người tham dự.

Chuyển đổi giữa các chế độ xem DayTicker , ngày, tuần, tháng, quý và năm.

Đính kèm tệp đính kèm và hình ảnh trực tiếp vào sự kiện với tính năng đồng bộ hóa đám mây.

Lọc thông tin không cần thiết bằng Bộ lịch và Bộ lọc tập trung

Giới hạn của Fantastical

Phiên bản miễn phí có nhiều hạn chế, các tính năng quan trọng chỉ có sẵn trong kế hoạch trả phí.

Các tính năng quản lý công việc cơ bản và chưa theo kịp các công cụ chuyên dụng về quản lý công việc hoặc nâng cao năng suất.

Giá cả của Fantastical

Miễn phí

Cá nhân: $6.99/tháng cho mỗi người dùng

Gói Gia đình: $10.49/tháng (Tối đa 5 người dùng)

Gói Nhóm: $6.99/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá về Fantastical

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: 4.8/5 (hơn 20 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Fantastical?

Người dùng thực chia sẻ trải nghiệm của họ:

Tôi thích rằng tôi có thể quản lý tất cả lịch của mình từ một công cụ duy nhất cùng một lúc. Và tôi thích rằng tôi có thể tạo sự kiện mới và công việc mới bằng cách nhập văn bản tự nhiên… Vì một lý do nào đó, đồng hồ của tôi chỉ đồng bộ với các cập nhật được thực hiện trên điện thoại của tôi chứ không phải trên iPad. Điều này có nghĩa là khi tôi đánh dấu các công việc là hoàn thành trên iPad, chúng không hiển thị là hoàn thành trên đồng hồ cho đến khi tôi cũng đánh dấu chúng là hoàn thành trên điện thoại.

Tôi thích rằng tôi có thể quản lý tất cả lịch của mình từ một công cụ duy nhất cùng một lúc. Và tôi thích rằng tôi có thể tạo sự kiện mới và công việc mới bằng cách nhập văn bản tự nhiên… Vì một lý do nào đó, đồng hồ của tôi chỉ đồng bộ với các cập nhật được thực hiện trên điện thoại của tôi chứ không phải trên iPad. Điều này có nghĩa là khi tôi đánh dấu các công việc là hoàn thành trên iPad, chúng không hiển thị là hoàn thành trên đồng hồ cho đến khi tôi cũng đánh dấu chúng là hoàn thành trên điện thoại.

🧠 Thú vị: Ngay từ trước khi có lịch hoặc ứng dụng, các nhà triết học cổ đại như Stoics đã nhấn mạnh thời gian là một kỷ luật. Seneca đã viết về việc làm chủ thời gian để sống có mục đích, nhấn mạnh rằng thời gian không được hướng dẫn một cách chủ động là thời gian bị lãng phí.

8. Todoist (Tốt nhất cho danh sách công việc cần làm, công việc lặp lại và quản lý ưu tiên)

qua Todoist

Todoist là ứng dụng lập kế hoạch hàng ngày gọn gàng, đáng tin cậy, tập trung vào sự đơn giản và nhất quán thay vì logic lập lịch phức tạp. Phương pháp ưu tiên công việc của nó cho phép bạn nhanh chóng ghi lại ý tưởng, nhắc nhở và các công việc cần thực hiện ngay khi chúng xuất hiện. Nhờ đó, bạn có thể tổ chức công việc theo ưu tiên, ngày đáo hạn, nhãn và dự án.

Các tính năng như công việc lặp lại, mức độ ưu tiên và nhập liệu bằng ngôn ngữ tự nhiên giúp việc lập kế hoạch trở nên nhanh chóng và thuận tiện, trong khi các chế độ xem như Hôm nay và Sắp tới cung cấp cái nhìn tổng quan rõ ràng về những gì sắp diễn ra.

Các tính năng hợp tác nhóm cơ bản, như dự án chia sẻ và bình luận, khiến nó phù hợp cho các nhóm nhỏ mà không cần sử dụng phần mềm quản lý dự án đầy đủ.

Các tính năng nổi bật của Todoist

Quản lý công việc với dự án, phần, nhãn và tác vụ con.

Ưu tiên những điều quan trọng bằng cách sử dụng các mức ưu tiên P1-P4.

Đồng bộ hóa mượt mà trên web, máy tính để bàn, thiết bị di động, thiết bị đeo và phần mở rộng trình duyệt.

Giới hạn của Todoist

Thiếu tính năng theo dõi thời gian tích hợp và khả năng quản lý dự án nâng cao so với các nền tảng khác.

Thông báo có thể không nhất quán và một số người dùng báo cáo rằng họ đã bỏ lỡ hoặc bị trì hoãn các nhắc nhở.

Giá cả của Todoist

Người mới bắt đầu: Miễn phí

Pro: $5/tháng cho mỗi người dùng (Thanh toán hàng năm)

Kinh doanh: $8/tháng cho mỗi người dùng (Thanh toán hàng năm)

Đánh giá Todoist

G2: 4.5/5 (800+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 2.000 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Todoist?

Một người dùng tóm tắt như sau:

Đây là sản phẩm tốt nhất mà tôi từng gặp trong danh mục này. Nó cung cấp quản lý công việc, danh sách việc cần làm và cài đặt nhắc nhở. Giao diện người dùng rất tương tác và cực kỳ dễ sử dụng. Ngoài ra, nó còn đảm bảo tính bảo mật và riêng tư của dữ liệu. Hỗ trợ khách hàng cũng nhanh chóng và rất hữu ích… Phần mềm có thể được tích hợp tốt hơn với các công cụ khác. Tuy nhiên, sản phẩm này có giá thành hơi cao. Ngoài ra, đây là một sản phẩm tuyệt vời và hữu ích.

Đây là sản phẩm tốt nhất mà tôi từng gặp trong danh mục này. Nó cung cấp quản lý công việc, danh sách việc cần làm và cài đặt nhắc nhở. Giao diện người dùng rất tương tác và cực kỳ dễ sử dụng. Ngoài ra, nó còn đảm bảo tính bảo mật và riêng tư của dữ liệu. Hỗ trợ khách hàng cũng nhanh chóng và rất hữu ích… Phần mềm có thể được tích hợp tốt hơn với các công cụ khác. Tuy nhiên, sản phẩm này có giá thành hơi cao. Ngoài ra, đây là một sản phẩm tuyệt vời và hữu ích.

9. TickTick (Tốt nhất cho quản lý công việc và thói quen với phương pháp Pomodoro)

qua TickTick

TickTick là một ứng dụng quản lý năng suất đa năng kết hợp quản lý công việc, kế hoạch lịch, theo dõi thói quen và công cụ tập trung. Điều này giúp dễ dàng quản lý cả các công việc hàng ngày và thói quen dài hạn.

Các công việc có thể được ghi lại nhanh chóng thông qua nhập liệu bằng ngôn ngữ tự nhiên hoặc giọng nói, sau đó được tổ chức theo ưu tiên, thẻ, danh sách công việc và ngày đáo hạn để đảm bảo mọi thứ đều có thể thực hiện được.

Nền tảng này kết hợp các công việc với nhận thức về thời gian. Bạn có thể xem công việc của mình dưới nhiều chế độ xem lịch, dòng thời gian hoặc bố cục theo kiểu lịch trình. Các nhắc nhở thông minh và lặp lại đảm bảo các công việc quan trọng không bị bỏ sót, ngay cả khi lịch trình thay đổi. Các tính năng tích hợp như đồng hồ Pomodoro, thống kê tập trung và theo dõi thói quen khuyến khích làm việc sâu và duy trì sự nhất quán.

Các tính năng nổi bật của TickTick

Chuyển đổi giữa các chế độ xem danh sách công việc, Kanban, dòng thời gian và Ma trận Eisenhower.

Xây dựng thói quen bằng công cụ theo dõi thói quen với thống kê chi tiết.

Không bao giờ bỏ lỡ công việc với các nhắc nhở liên tục, định kỳ, dựa trên địa điểm và qua email.

Tùy chỉnh thiết lập của bạn với hơn 40 chủ đề và đồng bộ hóa đa nền tảng.

Giới hạn của TickTick

Việc chuyển đổi từ các công cụ quản lý công việc khác có thể phức tạp, thường yêu cầu tạo lại danh sách công việc và công việc con một cách thủ công.

Thiếu các phân tích nâng cao và thông tin về năng suất cho các nhóm cần báo cáo hiệu suất chi tiết.

Giá cả của TickTick

Miễn phí

Premium: $35.99/năm cho mỗi người dùng

Đánh giá TickTick

G2: 4.6/5 (hơn 100 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 4.000 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về TickTick?

Một người dùng giải thích như sau:

Nó bao gồm các tính năng thân thiện với người dùng hỗ trợ chúng ta trong các trường hợp thử nghiệm. Ví dụ, hàm phân chia công việc con đặc biệt hữu ích trong việc chia nhỏ các trường hợp phức tạp thành các bước nhỏ hơn, dễ quản lý hơn, giúp theo dõi và thực hiện hiệu quả hơn. Chúng ta cũng có thể theo dõi các tài liệu liên quan và bằng chứng kết quả thử nghiệm bằng cách đính kèm tệp đính kèm và liên kết đặt lịch cho từng công việc… Đây là một ứng dụng tuyệt vời để quản lý các công việc hàng ngày, nhưng nhược điểm là nó không có các tính năng phân tích dữ liệu nâng cao để cung cấp thông tin chi tiết về năng suất của nhóm.

Nó bao gồm các tính năng thân thiện với người dùng hỗ trợ chúng ta trong các trường hợp thử nghiệm. Ví dụ, chức năng phân chia công việc con đặc biệt hữu ích trong việc chia nhỏ các trường hợp phức tạp thành các bước nhỏ hơn, dễ quản lý hơn, giúp theo dõi và thực hiện hiệu quả hơn. Chúng ta cũng có thể theo dõi các tài liệu liên quan và bằng chứng kết quả kiểm thử bằng cách đính kèm tệp đính kèm và liên kết đặt lịch cho từng công việc… Đây là một ứng dụng tuyệt vời để quản lý các công việc hàng ngày, nhưng nhược điểm là nó không có các tính năng phân tích dữ liệu nâng cao để cung cấp thông tin chi tiết về năng suất của nhóm.

🧠 Thú vị: Các nhà nhân loại học phân biệt các nền văn hóa monochronic (lập lịch và phân chia thời gian một cách chặt chẽ) với các nền văn hóa polychronic (xem thời gian như một khái niệm linh hoạt và mang tính quan hệ).

10. Lịch Google (Tốt nhất cho việc lập lịch sự kiện đơn giản và tích hợp với Gmail)

qua Lịch Google

Lịch Google là phần mềm quản lý cuộc họp đơn giản, được thiết kế để giúp bạn quản lý thời gian mà không cần suy nghĩ quá nhiều. Nó cho phép bạn tạo sự kiện, đặt lời nhắc nhở, mời người tham gia, thêm địa điểm và quản lý các cuộc họp lặp lại, đồng bộ ngay lập tức trên web và thiết bị di động.

Vì nó được tích hợp sâu với Gmail và Google Không gian Làm việc, các sự kiện như chuyến bay, cuộc họp và đặt chỗ có thể xuất hiện tự động, giúp giảm thiểu việc mục nhập thủ công và bỏ sót chi tiết.

Đây là công cụ đặc biệt hữu ích cho cá nhân và đội nhóm đã sử dụng Google Workspace và muốn có một công cụ tối ưu hóa lịch làm việc đáng tin cậy, tương thích tốt với email, cuộc họp và lịch trình chia sẻ.

Các tính năng tốt nhất của Lịch Google

Lập lịch thói quen cá nhân bằng cách sử dụng Mục tiêu có thể điều chỉnh theo lịch trình của bạn.

Bảo vệ công việc tập trung với Focus Time , tự động từ chối các cuộc họp xung đột.

Tham gia các cuộc họp video chỉ với một cú nhấp chuột nhờ tích hợp Google Meet sẵn có.

Sử dụng Gemini để xem, tạo và quản lý các sự kiện Lịch Google trực tiếp qua Gmail và ứng dụng Gemini bằng các lệnh bằng ngôn ngữ tự nhiên.

Giới hạn của Lịch Google

Cấu hình nhắc nhở có thể không nhất quán, với các thông báo đôi khi không được kích hoạt như mong đợi.

Quản lý nhiều tài khoản Google có thể gây nhầm lẫn và khó duy trì sự tổ chức.

Giá của Lịch Google

Miễn phí

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá Lịch Google

G2: 4.6/5 (hơn 47.000 đánh giá)

Capterra: 4.8/5 (3.800+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Lịch Google?

Dưới đây là một số ý kiến của người dùng:

Sử dụng nó rất dễ dàng và miễn phí, đồng thời tích hợp với rất nhiều ứng dụng và nền tảng khác, giúp việc lên lịch và nhớ lịch hẹn trở nên dễ dàng hơn. Tôi chưa bao giờ gặp vấn đề gì với việc ứng dụng bị treo hoặc lỗi, ngay cả khi hệ thống của tôi cần được cập nhật, nó thực sự là một công cụ đáng tin cậy!…Lịch Google rất tuyệt vời cho việc lên lịch hàng ngày đơn giản, nhưng nó thiếu các tính năng cần thiết để trở thành một ứng dụng quản lý dự án thực sự. Ngoài ra, nếu tài khoản của bạn bị hack, toàn bộ lịch trình của bạn sẽ bị mất.

Sử dụng nó rất dễ dàng và miễn phí, đồng thời tích hợp với rất nhiều ứng dụng và nền tảng khác, giúp việc lên lịch và nhớ lịch hẹn trở nên thuận tiện hơn. Tôi chưa bao giờ gặp vấn đề gì với việc ứng dụng bị treo hoặc lỗi, ngay cả khi hệ thống cần cập nhật, nó thực sự là một công cụ đáng tin cậy!…Lịch Google rất tốt cho việc lên lịch hàng ngày đơn giản, nhưng nó thiếu các tính năng cần thiết để trở thành một ứng dụng quản lý dự án thực sự. Ngoài ra, nếu tài khoản của bạn bị hack, toàn bộ lịch trình của bạn sẽ bị ảnh hưởng.

🔍 Bạn có biết? Nghiên cứu về hành vi tiêu dùng cho thấy việc lên lịch cho các hoạt động giải trí, như xem phim hoặc nghỉ giải lao uống cà phê, có thể khiến chúng cảm thấy giống như công việc hơn là niềm vui tự phát, nhấn mạnh một chi phí tâm lý thú vị của việc cấu trúc thời gian quá mức.

