Cách AI có thể thay thế 3 vai trò quản trị viên (mà không thay thế con người)

Khi có 10 người, việc cập nhật trạng thái trở nên phiền phức. Khi có 20 người, nó trở thành một công việc bán thời gian.

Giữa “kiểm tra nhanh” và “cập nhật lãnh đạo hàng tuần”, người phụ trách vận hành trở thành một chuyên gia tìm kiếm bối cảnh. Họ phải theo dõi các ghi chú trong các chủ đề trò chuyện, chuỗi email và các công việc chưa hoàn thành để lãnh đạo có thể đọc được năm phút thông tin rõ ràng.

Đó chính là nút thắt quản trị viên trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang phát triển. Không phải vì nhóm của bạn lười biếng hay quản trị viên vận hành chậm chạp, mà vì công việc phối hợp tăng trưởng nhanh hơn so với số lượng nhân sự.

AI cuối cùng đã đủ tốt để giảm bớt gánh nặng của lớp dịch thuật đó. Lợi ích không phải là ít cập nhật hơn. Lợi ích là giúp nhóm vận hành thoát khỏi chế độ phản ứng để họ có thể thực sự cải thiện cách thức hoạt động của kinh doanh.

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ tìm hiểu ba vai trò quản trị viên mà AI thay đổi cục diện, những hạn chế của nó và cách bắt đầu với một quy trình làm việc sử dụng ClickUp mà không biến tuần làm việc của bạn thành một "dự án triển khai AI".

Tại sao điều này thực sự quan trọng (Ngoài việc “tiết kiệm thời gian”)

“Tiết kiệm thời gian” có thể là một giá trị nhàm chán. Mọi người đều khẳng định điều đó. Hầu hết các nhóm không cảm nhận được điều đó.

Điều thay đổi là việc cần làm với trí óc của nhân viên giỏi nhất của bạn.

Hãy tưởng tượng một trưởng bộ phận vận hành tại một công ty có khoảng 25 nhân viên. Cô ấy thông minh, giỏi trong công việc và có hệ thống làm việc vững chắc. Mỗi sáng thứ Ba trở thành ngày thu thập thông tin trạng thái.

Trong một tuần bình thường, việc này có thể mất vài giờ:

Họ theo dõi các cập nhật chưa bao giờ được đăng tải.

Họ trích xuất thông tin từ các chủ đề trò chuyện và bình luận.

Họ chỉnh sửa cho đến khi nội dung trở nên dễ hiểu đối với lãnh đạo.

Họ phải chờ phê duyệt và chỉnh sửa.

Và nó vẫn gặp trục trặc vì các quy trình phê duyệt không thể dự đoán được.

Giả sử họ cài đặt tính năng tạo bản cập nhật trạng thái bằng AI. ClickUp Brain quét dự án và tạo bản nháp trong vòng vài phút. Người quản lý vận hành xem xét trong khoảng 5–10 phút, thực hiện hai chỉnh sửa nhỏ và đăng tải vào sáng cùng ngày.

Cô ấy đã lấy lại được vài giờ – đủ để làm một việc cần làm khác ngoài việc theo dõi các cập nhật. Đủ để thực sự suy nghĩ về cách tự động hóa các phần lặp đi lặp lại trong cuộc sống của mình thay vì chỉ cố gắng vượt qua chúng.

Nhưng đây là phần thú vị: điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Tuần sau, cô tham gia cuộc họp một-một với người lãnh đạo dự án và nhận ra vấn đề. Các cuộc đánh giá thiết kế đang cản trở ba dự án. Nhà thiết kế không chậm chạp. Quy trình mới là vấn đề.

Không có hệ thống chung nào để xác nhận "đã phê duyệt". Các bình luận được phân tán trên các chủ đề trò chuyện, email và Figma. Các nhà thiết kế hoàn thành công việc nhưng không biết gửi cho ai hoặc đang chờ đợi điều gì.

Vì vậy, cô ấy vẽ bản đồ luồng thực tế, trao đổi với nhóm thiết kế, viết một danh sách kiểm tra một trang về "ý nghĩa của việc phê duyệt" và đạt được sự đồng thuận. Bỗng nhiên, các chu kỳ đánh giá ngừng trôi dạt, vì phản hồi ngừng tồn tại ở ba nơi khác nhau và "đã xong" ngừng mang tính chủ quan.

Đó mới là lợi ích thực sự. Không phải là cập nhật trạng thái nhanh hơn. Mà là khả năng nhận ra các mẫu và sửa chữa hệ thống.

Khi trưởng bộ phận vận hành có thêm thời gian, họ sẽ không còn là người phải đi tìm kiếm thông tin mà trở thành người cải thiện cách thức công việc của nhóm.

👀 Bạn có biết? Một báo cáo của Salesforce về xu hướng năng suất của doanh nghiệp nhỏ (dựa trên nghiên cứu của Slack) cho thấy chủ doanh nghiệp nhỏ mất 96 phút năng suất mỗi ngày, với 28% cho rằng nguyên nhân là do phải chờ đợi liên tục các cập nhật trạng thái qua các công cụ và bên liên quan.

Mô hình đơn giản ẩn sau hầu hết các nút thắt quản trị viên

Hầu hết các vấn đề về quá tải trong phối hợp đều là cùng một quy trình làm việc nhưng được "khoác" lên những "bộ áo" khác nhau:

Thu thập các cập nhật lộn xộn (công việc, trò chuyện, bình luận, ghi chú) Tổng hợp chúng thành một tài liệu dễ đọc (trạng thái, tóm tắt, tài liệu). Chuyển đổi kết quả thành hành động (chủ sở hữu + ngày đáo hạn + theo dõi)

AI hỗ trợ nhiều nhất ở bước hai. Tự động hóa hỗ trợ nhiều nhất ở bước ba. Con người vẫn giữ vai trò đánh giá và xử lý các tình huống phức tạp.

Với suy nghĩ đó, đây là ba vai trò quản trị viên mà AI thay đổi công việc hàng ngày theo cách mà các doanh nghiệp vừa và nhỏ thực sự cảm nhận được.

Vấn đề đầu vào mà ít ai đề cập đến Bởi vì đúng vậy – AI có thể tóm tắt và cấu trúc thông tin một cách đẹp mắt. Nhưng vẫn cần có người ghi chép lại ý tưởng, suy nghĩ hoặc cập nhật đó. Đó chính là lúc ClickUp BrainGPT’s Talk-to-Text trở thành một công cụ mạnh mẽ một cách âm thầm. 📮 ClickUp Insight: 31% cho rằng việc giảm 40% thời gian gõ phím sẽ giúp giao tiếp nhanh hơn và tài liệu được tổ chức tốt hơn. Hãy tưởng tượng bạn có thể làm gì với thời gian tiết kiệm được. ClickUp BrainGPT cho phép bạn ghi lại mọi chi tiết, mọi ý tưởng ngẫu hứng và mọi mục cần thực hiện với tốc độ gấp 4 lần so với gõ phím – điều này có nghĩa là “lớp đầu vào phức tạp của con người” không còn là rào cản nữa. Bạn nói. BrainGPT viết. Quy trình làm việc của bạn vẫn thông suốt. Và đột nhiên, toàn bộ hệ thống – trạng thái, tóm tắt, quyết định, bản nháp quy trình tiêu chuẩn (SOP) – chỉ đơn giản là có luồng hoạt động trơn tru.

3 Vai trò quản trị viên mà AI thay đổi mọi thứ

McKinsey ước tính rằng AI tạo sinh hiện tại kết hợp với các công nghệ khác có thể tự động hóa các hoạt động công việc chiếm 60–70% thời gian của nhân viên (điểm quan trọng: đây là hoạt động/thời gian, không phải “công việc”).

Người phụ trách dự án cần gửi trạng thái hàng tuần cho ban lãnh đạo. Không cần phức tạp. Chỉ cần: Chúng ta có đang đi đúng hướng không? Điều gì đang gặp rủi ro? Những quyết định nào cần được đưa ra?

Nghe có vẻ đơn giản. Nhưng thực tế không phải vậy.

Dữ liệu trạng thái tồn tại ở mọi nơi. Và tôi muốn nói là mọi nơi:

Một số cập nhật được thực hiện trong các công việc, nhưng mọi người thường quên cập nhật.

Một số thông tin được chia sẻ trong các chủ đề trò chuyện trên chat, xen lẫn với những chủ đề trò chuyện về cà phê.

Vấn đề chậm trễ trong thiết kế đã được đề cập trong cuộc họp hàng ngày, nhưng chưa được ghi chép lại.

Một vấn đề liên quan đến ngân sách được đề cập trong chuỗi email từ ba tuần trước.

Sự phụ thuộc vào khách hàng không rõ ràng vì không ai ghi chú “đang chờ khách hàng” như một rào cản thực sự.

Vì vậy, người phụ trách vận hành phải tìm kiếm thông tin. Họ nhắn tin cho mọi người. Họ chờ đợi. Họ nhận được câu trả lời hoặc là mơ hồ (“chặt chẽ nhưng ổn”) hoặc quá chi tiết để có thể dán vào bản cập nhật cho lãnh đạo. Họ ghép nối ba bản cập nhật khác nhau ở ba định dạng khác nhau. Sau đó, họ chỉnh sửa lại cho đến khi nó nghe có vẻ hợp lý.

Sau đó, Phó Chủ tịch nói: “Điều này nghe có vẻ lạc quan. Hãy nhấn mạnh vào rủi ro.” Bạn quay lại.

Chu kỳ này lặp lại hàng tuần. Nếu bạn từng gặp khó khăn trong việc viết báo cáo trạng thái dự án phản ánh đúng thực tế, bạn hiểu rõ sự phiền toái đó.

Những thay đổi với ClickUp Brain

Thay vì phải tìm kiếm, bạn chỉ cần cung cấp cho ClickUp Brain bối cảnh dự án nơi công việc đã được thực hiện. Nó có thể quét các cập nhật công việc, bình luận, tài liệu liên kết và cuộc trò chuyện dự án, sau đó tạo ra một bản nháp sạch sẽ.

Dưới đây là hình ảnh của một kết quả "tốt" trong một đầu ra thân thiện với lãnh đạo:

Tất cả các cập nhật công việc từ tuần trước (tự động)

Bình luận và chủ đề thảo luận trong dự án

Bất kỳ vấn đề nào được đánh dấu là rào cản

Tài liệu liên kết với dự án

Tin nhắn trò chuyện trong không gian dự án

Một người dùng sẽ xem xét nội dung. Họ có thể thêm một dòng bối cảnh hoặc điểm nhấn tích cực. Họ điều chỉnh giọng điệu. Sau đó, họ sẽ đăng tải nội dung.

Nhưng đây mới là điểm khác biệt thực sự: Trạng thái do AI tạo ra dựa trên dữ liệu thực tế (tất cả các cập nhật công việc, tất cả các bình luận), không phải dựa trên trí nhớ. Điều này có nghĩa là nó thường chính xác hơn so với những gì con người có thể viết. Con người chỉ cần đảm bảo giọng điệu phù hợp với đối tượng.

Sau đó, ClickUp tự động hóa xử lý việc theo dõi tiến độ, giúp người quản lý vận hành không phải thủ công chuyển đổi trạng thái thành một loạt các nhắc nhở:

Một quyết định trở thành một công việc có người chịu trách nhiệm và ngày đáo hạn.

Một vấn đề tồn đọng quá lâu sẽ kích hoạt nhắc nhở ClickUp

Bản cập nhật được đăng lên ClickUp Trò chuyện trong kênh phù hợp, nơi nó thực sự được xem.

Bạn không chỉ nhận được cập nhật nhanh hơn. Bạn còn có một quy trình liền mạch từ “chúng ta đã học được điều gì đó” đến “ai đó chịu trách nhiệm cho bước tiếp theo”. Đối với các nhóm quản lý nhiều dự án, công cụ báo cáo trạng thái phù hợp sẽ làm cho quy trình này trở nên trơn tru hơn bằng cách tập trung tất cả các cập nhật vào một nơi duy nhất.

Nơi hệ thống này gặp hạn chế (và tại sao điều đó vẫn hữu ích)

Nếu dữ liệu dự án của bạn lộn xộn, bản nháp AI sẽ phản ánh sự lộn xộn đó. Các công việc không bao giờ được cập nhật. Các rào cản không bao giờ được gắn thẻ – các quyết định bị chôn vùi trong trò chuyện. Rác vào, rác ra.

Nhưng có một mặt tích cực. Nó làm cho vấn đề chất lượng dữ liệu trở nên rõ ràng. Trước đây, bạn chỉ có cảm giác mơ hồ rằng nhóm không đồng nhất. Giờ đây, kết quả đầu ra cho thấy chính xác nơi thông tin bị rò rỉ.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng biểu mẫu cập nhật hàng tuần nhẹ nhàng. ClickUp Forms có thể thu thập ba thông tin nhất quán từ mỗi chủ sở hữu: những gì đã hoàn thành, những gì tiếp theo và những gì bị chặn. Giờ đây, AI có dữ liệu thô sạch hơn, và trạng thái trở nên đáng tin cậy hơn mà không cần thêm cuộc họp.

2. Công cụ điều phối cuộc họp: Quy trình từ lịch trình đến hành động

Lên lịch cho một phiên họp lập kế hoạch quý không nên cảm thấy như đang đàm phán một hiệp định hòa bình.

Tám người, ba múi giờ, xung đột lịch trình, ngày nghỉ, và các hạn chót cứng. Bạn đăng “Mọi người có thể tham gia vào tuần sau không?” trong Trò chuyện, và đột nhiên bạn có 30 tin nhắn, bốn giờ, và không có thỏa thuận nào. Cuối cùng, bạn chọn một thời gian phù hợp với đa số, gửi lời mời, và một nửa số người không trả lời cho đến ngày trước với các xung đột.

Tiếp theo là nội dung cuộc họp. Nó thường mơ hồ vì không ai có thời gian để thu thập bối cảnh thực tế. “Thảo luận về quý 1, lộ trình, ngân sách, rủi ro” không phải là nội dung cuộc họp. Đó là đảm bảo rằng mọi người sẽ đến mà không chuẩn bị và đưa ra quyết định tùy hứng. (Nếu bạn từng thắc mắc làm thế nào để viết một nội dung cuộc họp thực sự hiệu quả, bạn không phải là người duy nhất.)

Cuộc họp diễn ra. Ghi chú được ghi chép lung tung. Các mục cần thực hiện không rõ ràng. Hai người ra về nghĩ rằng mọi người đã đồng ý về X, trong khi hai người khác lại nghĩ rằng mọi người đã đồng ý về Y. Các cuộc theo dõi được đăng trong trò chuyện rồi biến mất.

Những thay đổi khi sử dụng ClickUp Brain + ClickUp Notetaker:

Đầu tiên: Trước cuộc họp, ClickUp Brain có thể quét không gian làm việc và soạn thảo một lịch trình dựa trên những gì đang thực sự diễn ra: rủi ro chưa được giải quyết, các phê duyệt quá hạn, các rào cản và các quyết định đang chờ đợi ai đó.

Tạo lịch trình cuộc họp cho cuộc họp khởi động dự án của bạn bằng sự trợ giúp của AI từ ClickUp Brain.

Nội dung đó được lưu trữ trong ClickUp Tài liệu, tệp đính kèm với cuộc họp. Mọi người có thể bình luận trước, đó chính là điểm đặc biệt. Bạn chuyển cuộc thảo luận ra khỏi phòng họp và vào giai đoạn chuẩn bị, nơi suy nghĩ trở nên bình tĩnh và thực tế hơn.

Thứ hai: ClickUp AI Notetaker ghi lại cuộc họp và tự động chuyển đổi thành văn bản. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn là nó được thiết kế để ghi lại các quyết định khi chúng được thảo luận, chứ không chỉ là các ghi chú thụ động.

Tự động tạo bản tóm tắt cuộc họp và ghi lại các điểm chính với ClickUp AI Notetaker

Thứ ba: ClickUp Brain đọc bản ghi chép và tạo ra không chỉ một bản tóm tắt mà còn là một bản tóm tắt hướng hành động:

Ghi chú cuộc họp ClickUp AI

Sau đó, ClickUp tự động hóa tạo các công việc cho từng người dựa trên quy trình làm việc đã được định nghĩa trước.

Tự động hóa các quy trình lặp đi lặp lại với ClickUp Automations

Dưới đây là một ví dụ về cách thức hoạt động của nó:

Quyết định

Danh sách kiểm tra đánh giá thiết kế sẽ được triển khai vào Monday. “Được phê duyệt” có nghĩa là danh sách kiểm tra đã hoàn thành và được ghi lại.

Dự án Delta triển khai Giai đoạn 1 mà không có tính năng X để bảo vệ ngày ra mắt.

Các mục cần thực hiện

Sarah: Đăng danh sách kiểm tra và đào tạo nhóm (hạn chót vào Monday)

John: Cập nhật tài liệu phạm vi và thông báo cho khách hàng (hạn chót vào thứ Sáu)

Priya: Điều chỉnh lại sức chứa thiết kế cho hai sprint tiếp theo (hạn chót vào thứ Tư).

Sau đó, các quy trình tự động hóa chuyển các mục hành động thành công việc, phân công chủ sở hữu, đặt ngày đáo hạn và đăng tóm tắt trong ClickUp Chat.

Bạn không còn phải dựa vào trí nhớ và ý định tốt. Bạn sẽ có các quyết định được ghi chép và các bước tiếp theo cụ thể ngay tại nơi công việc diễn ra. Khóa để ghi chép cuộc họp hiệu quả là có một hệ thống ghi lại các quyết định khi chúng được đưa ra – chứ không phải tái tạo lại chúng sau đó.

📮 ClickUp Insight: Theo khảo sát về hiệu quả cuộc họp của chúng tôi, gần 40% người tham gia tham dự từ 4 đến 8+ cuộc họp mỗi tuần, với mỗi cuộc họp kéo dài lên đến một giờ. Điều này tương đương với một lượng thời gian khổng lồ mà tổ chức của bạn dành cho các cuộc họp. Nếu bạn có thể lấy lại thời gian đó? Trợ lý ghi chú AI tích hợp của ClickUp có thể giúp bạn tăng năng suất lên đến 30% thông qua tóm tắt cuộc họp tức thì – trong khi ClickUp Brain hỗ trợ tự động hóa quá trình tạo/lập công việc và tối ưu hóa quy trình làm việc – biến hàng giờ cuộc họp thành những thông tin có thể hành động.

Vẫn đang ghi chép vội vàng trong các cuộc họp? Video này sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng AI để tạo ghi chú cuộc họp chính xác, có thể tìm kiếm và chia sẻ ngay lập tức với nhóm của bạn – để bạn có thể tập trung vào cuộc hội thoại, không phải bàn phím.

Điểm yếu của giải pháp này:

Nếu các cuộc họp của bạn không đưa ra quyết định, AI sẽ không tự nhiên tạo ra sự rõ ràng. Nó sẽ phản ánh sự mơ hồ trong bạn. Điều đó có thể khiến bạn cảm thấy không thoải mái, nhưng nó hữu ích. Đó là tín hiệu cho thấy văn hóa họp của bạn cần được cải thiện.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Kết thúc mỗi cuộc họp bằng một bản tổng hợp quyết định trong hai phút được đọc to. ClickUp Notetaker ghi lại, Brain tổ chức và tự động hóa chuyển đổi thành các công việc. Bỗng nhiên, "chúng ta đã thảo luận về điều đó" trở thành "chúng ta đã quyết định và ai đó chịu trách nhiệm". Phương pháp này phù hợp với các tiêu chuẩn tốt nhất để tạo biên bản cuộc họp chuyên nghiệp.

3. Chuyên gia tài liệu: nơi chôn vùi quyết định

Một quyết định về quy trình được đưa ra. Ai đó nói: “Tôi sẽ gửi ghi chú.”

Đôi khi nó trở thành một tin nhắn trò chuyện sẽ biến mất vào ngày mai. Đôi khi nó trở thành một tài liệu Google trong một thư mục mà không ai có thể tìm thấy.

Hoặc (thường gặp nhất): Không có tài liệu nào cả. Quy trình chỉ tồn tại trong đầu một người.

Đây là "thuế ẩn": Microsoft phát hiện 62% người dùng cho biết họ dành quá nhiều thời gian để tìm kiếm thông tin tại nơi làm việc. Các tài liệu quyết định biến mất trong các chủ đề thảo luận không chỉ gây nhầm lẫn mà còn tạo ra công việc lặp lại.

SOPs? Chúng là ví dụ điển hình. Mọi người đều đồng ý rằng chúng sẽ hữu ích. Nhưng không ai có hai giờ liên tục để viết chúng. Vì vậy, quá trình onboarding kéo dài, câu hỏi lặp lại, và kinh doanh âm thầm tích lũy rủi ro vì kiến thức nội bộ đang gánh vác phần lớn công việc. Tin tốt là AI có thể giảm đáng kể thời gian cần thiết để tạo và duy trì các tài nguyên quan trọng này.

Những thay đổi khi sử dụng ClickUp Brain + ClickUp tài liệu:

Thay vì để các quyết định bị lãng quên, bạn có thể chuyển đổi chúng thành các tài liệu có thể tìm kiếm theo mặc định.

Hãy tưởng tượng nhóm tranh luận về chính sách hoàn tiền trong một tuần. Ba mươi email, các trường hợp đặc biệt, tham chiếu đối thủ cạnh tranh, lo ngại về biên lợi nhuận, tranh luận về trải nghiệm khách hàng. Cuối cùng, bạn thống nhất được một chính sách.

ClickUp Brain có thể tổng hợp chủ đề thảo luận thành tài liệu quyết định:

Chính sách hoàn tiền

Hoàn tiền tiêu chuẩn: 14 ngày

Trường hợp ngoại lệ: gian lận, lỗi thanh toán, sự cố dịch vụ, được xử lý theo từng trường hợp cụ thể.

Doanh nghiệp: Cần có sự phê duyệt tài chính.

Chủ sở hữu: Trưởng bộ phận hỗ trợ

Đánh giá: hàng quý

Tìm câu trả lời phù hợp nhanh chóng từ không gian làm việc của bạn bằng ClickUp Brain.

Tài liệu này được lưu trữ trong ClickUp Docs. Nó có thể được tìm kiếm thông qua ClickUp Enterprise Search. Khi một nhân viên hỗ trợ mới hỏi: “Chính sách hoàn tiền của chúng ta là gì?”, họ có thể tìm thấy câu trả lời trong vòng 30 giây, thay vì phải hỏi ai đó phải suy nghĩ xem liệu họ có nhớ chính xác hay không.

Biến mọi bản ghi cuộc họp thành tài liệu có thể tìm kiếm với ClickUp Brain

👀 Bạn có biết? Chủ doanh nghiệp SMB cho biết họ phải sử dụng bốn công cụ mỗi ngày (thường là năm hoặc nhiều hơn), với ba trong mười người lãng phí thời gian tìm kiếm ở những nơi không đúng – và 29% lặp lại thông điệp trên các nền tảng khác nhau.

Sử dụng ClickUp Knowledge Management để tổ chức tất cả các tài liệu quyết định và quy trình làm việc tiêu chuẩn (SOP) vào một cơ sở kiến thức nội bộ có thể tìm kiếm. Khi ai đó tìm kiếm “chính sách hoàn tiền” hoặc “cách thực hiện đồng bộ hóa nhóm”, họ sẽ tìm thấy ngay lập tức. Khi có thành viên mới gia nhập, họ có thể tự mình hoàn thành quá trình onboarding mà không cần phụ thuộc vào một người duy nhất – đặc biệt nếu bạn đã dành thời gian để tổ chức các SOP một cách hợp lý.

Điểm yếu của giải pháp này:

Nếu quy trình của bạn thực sự mơ hồ, việc tài liệu hóa nó sẽ làm lộ ra điều đó. Bạn sẽ nhận ra rằng bạn chưa bao giờ thực sự thống nhất về cách xử lý các trường hợp ngoại lệ. Đó không phải là vấn đề về công cụ. Đó là vấn đề về sự đồng bộ. Giải quyết vấn đề đó trước, sau đó mới tài liệu hóa – và khi bạn sẵn sàng, việc viết các quy trình tiêu chuẩn (SOP) thực sự hiệu quả sẽ dễ dàng hơn bạn nghĩ.

Điều này thực sự giải phóng điều gì trong một doanh nghiệp nhỏ?

Khi loại bỏ các công việc soạn thảo, theo dõi và chuyển tiếp, người phụ trách vận hành của bạn sẽ tiết kiệm được hàng giờ. Không phải vài phút. Mà là hàng giờ.

Và trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ, thời gian tiết kiệm được thường được tái đầu tư vào chính những việc thay đổi hoạt động kinh doanh:

📮 ClickUp Insight: 21% người cho biết hơn 80% thời gian làm việc trong ngày của họ dành cho các công việc lặp đi lặp lại. Và 20% khác cho biết các công việc lặp đi lặp lại chiếm ít nhất 40% thời gian trong ngày của họ. Điều đó chiếm gần một nửa thời gian làm việc trong tuần (41%) dành cho các công việc không đòi hỏi nhiều tư duy chiến lược hay sáng tạo (như email theo dõi 👀). ClickUp AI Agents giúp loại bỏ gánh nặng này. Hãy nghĩ đến việc tạo công việc, nhắc nhở, cập nhật, ghi chú cuộc họp, soạn email và thậm chí tạo quy trình làm việc từ đầu đến cuối! Tất cả những điều đó (và nhiều hơn nữa) có thể được tự động hóa trong nháy mắt với ClickUp, ứng dụng tất cả trong một cho công việc của bạn. 💫 Kết quả thực tế: Lulu Press tiết kiệm 1 giờ mỗi ngày cho mỗi nhân viên nhờ sử dụng tự động hóa của ClickUp – dẫn đến tăng 12% hiệu suất công việc.

Dưới đây là những gì các nhóm thường tái đầu tư thời gian đó vào:

Thắt chặt quy trình tiếp nhận để phạm vi và quyết định được ghi nhận sớm.

Cải thiện luồng phê duyệt để công việc không còn bị chuyển qua lại giữa các công cụ.

Xây dựng hệ thống tự động hóa nhẹ nhàng giúp giảm thiểu các cuộc trao đổi qua lại không cần thiết.

Tạo một cơ sở kiến thức có thể tìm kiếm để nhân viên mới có thể tự tìm kiếm câu trả lời ( phần mềm cơ sở kiến thức phù hợp sẽ giúp việc này trở nên dễ dàng hơn bạn nghĩ)

Thực hiện quy trình "học hỏi từ kinh nghiệm" để công ty ngày càng thông minh hơn mỗi tháng.

Cùng một người. Cùng một vai trò. Hiệu quả hơn.

Siêu Đại lý: Cấp độ tiếp theo

Và đây là nơi một điều mới mẻ đang âm thầm thay đổi giới hạn: Super Agents.

Khi AI đảm nhận việc soạn thảo, tóm tắt và ghi chú, vẫn còn một khoảng trống lớn: Ai đó phải nhận ra khi có cập nhật bị thiếu, khi quyết định bị chôn vùi trong chủ đề trò chuyện, khi rào cản đang cản trở, hoặc khi hai nhóm nói những điều trái ngược nhau ở các nơi khác nhau.

Thường thì "người đó" là người phụ trách vận hành.

Các Super Agents đảm nhận vai trò này – không phải là một công cụ tự động hóa khác, mà là yếu tố giám sát các mối kết nối. Họ theo dõi các cuộc hội thoại, công việc, tài liệu và dòng thời gian, và phát hiện những khoảnh khắc mà con người thường bỏ qua cho đến khi quá muộn.

Tạo các Trợ lý AI tùy chỉnh, không cần mã hóa với ClickUp

Không phải "AI điều hành công việc." Hãy nghĩ đến "AI gợi ý cho bạn vào đúng thời điểm."

Vídu:

Một quyết định được đưa ra trong cuộc họp → Nhân viên sẽ chuyển nó thành một công việc với người chịu trách nhiệm thực tế.

Một vấn đề tồn đọng không được xử lý trong bảy ngày → Nhân viên hỗ trợ sẽ đưa nó ra ánh sáng.

Hai chủ đề thảo luận không thống nhất về cùng một hạn chót → Nhân viên hỗ trợ đánh dấu sự không nhất quán.

Trạng thái không khớp với nội dung trong các công việc → Nhân viên hỗ trợ hỏi xem có gì thay đổi không

Một rủi ro lặp lại xuất hiện trên nhiều dự án → Hệ thống phát hiện mô hình này trước khi con người có thể nhận ra.

Đó là loại hỗ trợ lặng lẽ, nhàm chán theo cách tốt nhất – những việc bạn không để ý cho đến khi đột nhiên nhận ra mọi thứ không còn bị trôi dạt, mất mát hay biến mất nữa.

Đây là lúc các nhóm ngừng việc cần làm là phối hợp phản ứng và bắt đầu hoạt động như thể họ cuối cùng đã có đủ nhân lực mà họ luôn cần. (Nếu bạn tò mò về cách xây dựng một trợ lý AI hoặc muốn khám phá các trợ lý AI tốt nhất cho quản lý dự án, công nghệ này dễ tiếp cận hơn bạn nghĩ.)

(Và đúng vậy: người phụ trách vận hành của bạn vẫn được ghi nhận công lao, không phải Agent. Đó là điều nên có.)

Nhưng đây là nơi AI gặp khó khăn.

Điều này rất quan trọng.

AI gặp khó khăn trong các tình huống đòi hỏi phán đoán cao liên quan đến con người, bao gồm vấn đề hiệu suất, xung đột cá nhân, sa thải và thông điệp nhạy cảm. Nó có thể tóm tắt những gì đã xảy ra, nhưng có thể bỏ qua bối cảnh cảm xúc, điều này có thể làm tổn hại đến niềm tin nếu được công bố mà không cân nhắc kỹ lưỡng.

AI cũng yếu hơn trong các tình huống thực sự mới lạ nơi không có mẫu nào hữu ích. Nhóm của bạn vẫn cần sự phán đoán của con người cho các dự án bất thường và rủi ro chưa quen thuộc.

Và AI không thể sửa chữa các quy trình bị hỏng. Nó sẽ phơi bày chúng một cách rõ ràng, đôi khi đau đớn, nhưng nó không thể thay thế thói quen lãnh đạo.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng AI để loại bỏ công việc lặp đi lặp lại, sau đó tận dụng thời gian tiết kiệm được để cải thiện các hệ thống gây ra công việc đó.

Cách thực sự bắt đầu điều này

Hầu hết các nhóm thất bại khi cố gắng tự động hóa mọi thứ cùng một lúc. Họ nhận được kết quả lộn xộn, mất niềm tin và kết luận rằng AI chưa sẵn sàng.

Thay vào đó, hãy bắt đầu từ những việc nhỏ. Chọn một quy trình làm việc mà:

Diễn ra theo lịch trình cố định (không ngẫu nhiên)

Mất thời gian thực (hơn 30 phút mỗi tuần)

Không yêu cầu phán đoán phức tạp.

Có định nghĩa rõ ràng về "đã xong"

Cập nhật trạng thái hàng tuần và tóm tắt cuộc họp là những điểm khởi đầu tuyệt vời cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ vì chúng có tính dự đoán cao và tốn nhiều thời gian.

Một quá trình triển khai thực sự hiệu quả.

Hiểu cách tạo báo cáo tiến độ hiệu quả giúp bạn đo lường những gì quan trọng – trước và sau khi tự động hóa.

Tuần Tập trung Tuần 1 Đo lường quy trình làm việc. Thời gian được sử dụng ở đâu? Tuần 2 Xác định “tốt”. Những gì cần bao gồm, giọng điệu, định dạng và đối tượng hướng đến. Tuần 3 Tối ưu hóa đầu vào, tiêu chuẩn hóa vị trí lưu trữ cập nhật và chuyển từ kiểm tra toàn diện sang kiểm tra ngẫu nhiên. Tuần 4–8 Tối ưu hóa đầu vào, tiêu chuẩn hóa nơi cư trú của cư dân và chuyển từ kiểm tra toàn diện sang kiểm tra ngẫu nhiên.

Chỉ số thực sự không phải là việc sử dụng AI. Đó là liệu người thực hiện công việc có thực sự tiết kiệm được thời gian hay không, và họ đã sử dụng thời gian đó như thế nào. Điểm hay nhất? Bạn không cần phải có kiến thức kỹ thuật – các công cụ AI không cần mã đã giúp bất kỳ ai cũng có thể xây dựng các quy trình tự động hóa mạnh mẽ.

Muốn biết AI thay đổi quản lý dự án hàng ngày như thế nào? Video này tiết lộ các chiến lược nội bộ và mẹo hay bị bỏ qua để tối ưu hóa quy trình làm việc của bạn – từ lịch trình thông minh đến tự động hóa báo cáo.

Bắt đầu từ những việc nhỏ, lấy lại thời gian, nhân đôi thành công.

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang phát triển nhanh chóng không bị áp đảo bởi "quá nhiều công việc". Họ bị áp đảo bởi quá nhiều công việc dịch thuật.

Bạn tuyển dụng những nhân viên thông minh. Họ giỏi trong công việc của mình. Nhưng sau đó, công việc phối hợp bùng nổ. Nhiều cuộc họp hơn, nhiều quyết định hơn, và nhiều tình huống "chúng ta đã nói điều đó ở đâu?" hơn. Bỗng nhiên, nhân viên giỏi nhất của bạn bị mắc kẹt trong việc tổng hợp thông tin thay vì giải quyết vấn đề.

AI có thể loại bỏ lớp công việc của quản trị viên đó. Không phải bằng cách thay thế quản trị viên của bạn. Mà bằng cách thay thế các công việc lặp đi lặp lại – tìm kiếm, tổng hợp, viết lách, chờ đợi – khiến họ bị kẹt lại.

Bắt đầu với một quy trình làm việc. Đo lường nó. Cài đặt nó. Quan sát những thay đổi.

Thứ Ba 3 giờ trở thành Thứ Ba 10 phút. Trưởng bộ phận vận hành của bạn lấy lại được 8 giờ. Họ không còn là người phải đi tìm thông tin. Họ trở thành người nhận ra các mẫu hình và cải thiện hệ thống.

Bắt đầu ngay

Các nhóm đạt được lợi nhuận cao nhất không phải là những nhóm tự động hóa mọi thứ cùng một lúc. Đó là những nhóm đã chọn một quy trình làm việc, đo lường hiệu quả của nó và mở rộng từ đó.

Bắt đầu với một công việc chiếm hết thời gian của bạn trong tuần. Đo lường nó. Cài đặt nó. Quan sát những thay đổi.

Thử dùng ClickUp Brain miễn phí ngay hôm nay và xem bạn có thể lấy lại được gì →

Câu hỏi thường gặp

Tự động hóa thông thường: “Nếu trạng thái công việc = Đã xong, thông báo cho người quản lý dự án.”Tự động hóa AI: Đọc chủ đề 47 bình luận và trích xuất: “Quyết định được đưa ra vào ngày 15 tháng 6, phụ thuộc vào đánh giá thiết kế, chặn ba dự án này.” ”Tự động hóa thông thường rất tốt cho việc định tuyến và cấu trúc. Tự động hóa AI rất tốt cho việc hiểu các nội dung phức tạp, nhiều ngôn ngữ. (Để tìm hiểu sâu hơn, xem AI vs. Automation.) 💡 Thực hành tốt nhất: Sử dụng ClickUp Brain cho tổng hợp và hiểu biết. Sử dụng ClickUp Automations cho định tuyến và thực thi.

Không. Xác định quy trình làm việc của bạn (bạn làm việc này, không cần mã). Sử dụng ClickUp Brain để soạn thảo (nhấp vào nút). Sử dụng ClickUp tự động hóa để định tuyến (kéo và thả). Kiểm tra kết quả đầu ra. Kỹ năng bạn cần: “Kết quả đầu ra tốt trông như thế nào?” Đó là tất cả.

Không. Nó sẽ thay thế một phần công việc của họ – những phần lặp đi lặp lại, nhiều văn bản (tổng hợp, soạn thảo, chuyển tiếp, chờ đợi). Những phần quan trọng? Nhận diện xu hướng, quản lý các bên liên quan, thiết kế quy trình, đưa ra quyết định và cải thiện hệ thống. Những phần này trở nên giá trị hơn khi có thời gian dành cho chúng. Trên thực tế: Các nhóm sử dụng điều này để giảm tải công việc, không phải để cắt giảm nhân sự. Quản trị viên sẽ được giải phóng để làm công việc có giá trị cao — điều này làm cho họ trở nên giá trị hơn, không phải ít giá trị hơn. Các công cụ quản lý tác vụ AI phù hợp có thể giúp họ tập trung vào những gì quan trọng nhất.

Bắt đầu từ quy mô nhỏ. Kiểm tra mọi thứ trong tuần đầu tiên khi niềm tin được xây dựng, kiểm tra ngẫu nhiên. Nếu nhận được kết quả xấu, hãy dừng lại. Vấn đề nằm ở thiết lập, không phải AI. Hoặc:– AI không có đủ bối cảnh (cung cấp thêm thông tin cho nó)– Định nghĩa về "tốt" của bạn không rõ ràng (cùng nhóm của bạn định nghĩa lại)– Quy trình quá phức tạp để tự động hóa (sửa quy trình trước, sau đó mới tự động hóa)