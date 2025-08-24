10 công cụ AI không cần mã tốt nhất để tự động hóa quy trình làm việc

Không lâu trước đây, việc xây dựng một ứng dụng đồng nghĩa với việc phải đối mặt với vô số bảng tính, mã và các công cụ cồng kềnh.

Hiện nay, 70% ứng dụng mới được dự đoán sẽ được phát triển bằng công cụ low-code hoặc no-code—gần gấp ba lần tỷ lệ năm 2020. Các nền tảng AI hiện đại cho phép bất kỳ ai, dù không biết lập trình, cũng có thể tạo ra các quy trình tự động hóa mạnh mẽ.

Tuy nhiên, với quá nhiều lựa chọn, việc tìm ra công cụ phù hợp không hề đơn giản. Bạn cần một công cụ phù hợp với kỹ năng của nhóm, tích hợp với hệ thống hiện có và mang lại giá trị thực tế.

Đó là lý do tại sao chúng tôi đã tổng hợp danh sách 10 công cụ tự động hóa AI không cần mã hàng đầu để giúp bạn lựa chọn một cách tự tin.

Dưới đây là tất cả những gì bạn cần biết về các công cụ AI không cần mã hàng đầu:

Công cụ Phù hợp nhất cho Tính năng nổi bật Giá cả ClickUp Quản lý công việc và quản lý dự án được hỗ trợ bởi AI Tạo tác vụ AI, cuộc họp AI, tóm tắt tình trạng dự án, tự động hóa builder, ứng dụng tùy chỉnh, tích hợp ClickUp Brain Miễn phí; Giá tùy chỉnh có sẵn cho doanh nghiệp Akkio Phân tích dự đoán và thông tin chi tiết từ AI Trình xây dựng mô hình AI không cần mã, tích hợp bảng tính, đánh giá khách hàng tiềm năng, tự động hóa quyết định Giá cả tùy chỉnh DataRobot AutoML cấp doanh nghiệp Kiểm thử đa mô hình, hỗ trợ mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), triển khai bảo mật, linh hoạt trên đám mây Giá cả tùy chỉnh Zams (Rõ ràng là AI) Dự đoán AI không cần mã + tự động hóa Agentic AI, tuân thủ SOC 2 & HIPAA, mô hình thời gian series & phân loại Giá cả tùy chỉnh Amazon SageMaker Triển khai mô hình AI có khả năng mở rộng Tối ưu hóa mô hình tự động, hợp tác thời gian thực, triển khai đa đám mây Giá cả tùy chỉnh Levity AI Tự động hóa email bằng trí tuệ nhân tạo (AI) Đọc email, kích hoạt quy trình làm việc, trình tạo kéo và thả, tích hợp Zapier Giá cả tùy chỉnh Google Teachable Machine Đào tạo mô hình AI bằng công cụ kéo và thả Đào tạo mô hình với đầu vào hình ảnh/âm thanh/tư thế, xuất sang TensorFlow/Arduino Miễn phí Microsoft Lobe Xây dựng mô hình máy học mà không cần mã Phân loại hình ảnh thời gian thực, đào tạo bằng hình ảnh, mô hình sẵn sàng xuất khẩu Giá cả tùy chỉnh RunwayML Chỉnh sửa video và hình ảnh bằng trí tuệ nhân tạo (AI) Chuyển văn bản thành video, chỉnh sửa mô hình Gen-3, đồng bộ hóa môi, xóa nền, nâng cấp độ phân giải Miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $15/tháng Nanonets Tự động hóa xử lý tài liệu Trích xuất dữ liệu từ tài liệu có cấu trúc/không có cấu trúc, tích hợp với QuickBooks/Xero, tự động hóa quy trình làm việc Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $0.30/trang (500 trang đầu tiên miễn phí)

Việc tìm kiếm các nền tảng AI không cần mã phù hợp có thể khá phức tạp. Tuy nhiên, tập trung vào các tính năng khóa có thể giúp bạn thu hẹp phạm vi lựa chọn.

Dưới đây là những điều cần lưu ý:

Thành phần sẵn có: Tìm kiếm các công cụ xây dựng ứng dụng có Tìm kiếm các công cụ xây dựng ứng dụng có sẵn các mẫu và mô hình AI có thể sử dụng ngay , bao gồm các tùy chọn đã được đào tạo sẵn có thể giúp bạn tiết kiệm hàng tuần thời gian phát triển

tích hợp dữ liệu: *Chọn các công cụ có khả năng kết nối dễ dàng với các nguồn dữ liệu hiện có và xử lý dữ liệu trước khi nhập tự động

Tùy chỉnh: Tìm các nền tảng cho phép bạn điều chỉnh nội dung, tính năng hoặc mô hình để phù hợp với nhu cầu kinh doanh của bạn — như tùy chỉnh một ứng dụng di động cho một quy trình làm việc cụ thể

giao diện người dùng: *Ưu tiên các bảng điều khiển rõ ràng, trực quan cho phép bạn xây dựng bằng các thao tác kéo và thả thay vì viết mã

Tính năng bảo mật: Kiểm tra Kiểm tra các kỹ thuật AI mạnh mẽ để bảo vệ dữ liệu, như mã hóa và kiểm soát truy cập

Kéo và thả: Chọn các ứng dụng không cần mã có trình chỉnh sửa trực quan cho phép bạn tạo quy trình làm việc bằng cách kéo các thành phần vào vị trí mong muốn — lý tưởng để tạo chatbot tùy chỉnh nhanh chóng

👀 Bạn có biết? Người dùng không phải là chuyên gia CNTT chiếm tới 80% người dùng công cụ low-code, cho thấy mức độ phổ biến rộng rãi của các nền tảng này trong các nhóm và ngành nghề.

Cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp Nhóm biên tập của chúng tôi tuân thủ quy trình minh bạch, dựa trên nghiên cứu và không thiên vị nhà cung cấp, vì vậy bạn có thể tin tưởng rằng các đề xuất của chúng tôi dựa trên giá trị thực của sản phẩm. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp.

Các nền tảng phát triển không cần mã đang thay đổi cuộc chơi – xây dựng, tự động hóa và đổi mới mà không cần kiến thức lập trình sâu rộng! Dưới đây là những công cụ tốt nhất để tăng tốc quy trình làm việc của bạn.

1. ClickUp (Tốt nhất cho quản lý tác vụ và dự án được hỗ trợ bởi AI)

ClickUp là ứng dụng toàn diện cho công việc, kết hợp quản lý dự án, quản lý kiến thức và trò chuyện — tất cả đều được hỗ trợ bởi AI giúp bạn làm việc nhanh hơn và thông minh hơn.

Công nghệ này đã hoàn toàn thay đổi cách nhóm quản lý dự án bằng cách tích hợp AI và machine learning vào nền tảng cơ bản.

📮 ClickUp Insight: Chúng tôi vừa phát hiện ra rằng khoảng 33% nhân viên làm việc với kiến thức gửi tin nhắn cho 1 đến 3 người mỗi ngày để lấy thông tin cần thiết. Nhưng nếu tất cả thông tin đã được ghi chép và sẵn sàng truy cập thì sao? Với ClickUp Brain’s AI Knowledge Manager, việc chuyển đổi ngữ cảnh trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Chỉ cần đặt câu hỏi trực tiếp từ Không gian Làm việc ClickUp của bạn, ClickUp Brain sẽ tự động tìm kiếm và hiển thị thông tin từ Không gian Làm việc ClickUp và/hoặc các ứng dụng bên thứ ba đã kết nối!

ClickUp Brain: Trợ lý dự án luôn sẵn sàng của bạn

Dễ dàng kết nối các ứng dụng yêu thích của bạn và truy cập kiến thức từ tất cả các tệp và nguồn dữ liệu lịch sử, bao gồm Google Drive, GitHub, Figma, Salesforce và nhiều hơn nữa, vào ClickUp Brain

Trái tim của nền tảng này là ClickUp Brain — một động cơ AI tích hợp sẵn hoạt động trên toàn bộ Không gian Làm việc ClickUp, giúp mọi khía cạnh của quản lý dự án trở nên thông minh hơn.

Hãy xem ClickUp Brain như trợ lý dự án không ngừng nghỉ của bạn.

Cần tạo kế hoạch dự án? Chỉ cần mô tả mục tiêu bạn muốn đạt được, và AI sẽ tạo bản đồ danh sách công việc chi tiết kèm mô tả và phân công nhiệm vụ cho nhóm — sẵn sàng triển khai.

Đang quản lý một dự án ra mắt sản phẩm phức tạp? Nó sẽ phân tích quy trình làm việc của bạn và đề xuất các chuỗi công việc hiệu quả nhất để đảm bảo mọi thứ diễn ra suôn sẻ.

dưới đây là một số ví dụ: *

Bạn có thể sử dụng ClickUp Brain như một trợ lý AI không cần mã để ưu tiên các tác vụ ngay lập tức — chỉ cần hỏi nó nên tập trung vào đâu, và nó sẽ phân tích thời hạn, khối lượng công việc và mức độ cấp bách để cung cấp cho bạn một điểm khởi đầu rõ ràng.

Hãy để ClickUp Brain ưu tiên công việc của bạn, tóm tắt nội dung và tối ưu hóa thời gian của bạn

Một cách thông minh khác để sử dụng nó là xác định các công việc bạn có thể đã bỏ sót trong tháng trước. Với một lệnh đơn giản, ClickUp Brain có thể quét Không gian Làm việc của bạn và hiển thị bất kỳ công việc nào bị bỏ sót.

Nhận câu trả lời tức thì từ ClickUp Brain về công việc, tài liệu và nhiều hơn nữa

ClickUp Brain thích ứng với vai trò của bạn — dù bạn là kỹ sư thiết kế mô hình, quản lý dự án lập kế hoạch dòng thời gian hay trưởng bộ phận nhân sự soạn thảo văn bản, nó cung cấp cho bạn các điểm khởi đầu thông minh chỉ trong vài giây. Vậy tại sao ClickUp là giải pháp không cần mã tối ưu? Đơn giản — vì bạn có thể tùy chỉnh mọi phần của nền tảng bằng các công cụ kéo và thả đơn giản.

Xây dựng ứng dụng tùy chỉnh, tích hợp quy trình làm việc và tối ưu hóa mọi thứ từ kế hoạch tài nguyên đến kiểm tra chất lượng (QA) và tiếp thị. Không cần lập trình, chỉ cần kết quả.

🔊 ClickUp Brain Max: Xây dựng bằng giọng nói của bạn Sẵn sàng biến ý tưởng thành tự động hóa mà không cần động tay? ClickUp Brain Max giúp bạn biến quy trình làm việc thành hiện thực với tính năng chuyển đổi giọng nói thành văn bản, dù bạn đang có kế hoạch ra mắt sản phẩm hay thiết kế ứng dụng tùy chỉnh. Mô tả nhiệm vụ ClickUp, ứng dụng hoặc tự động hóa của bạn bằng giọng nói, và ClickUp Brain Max sẽ cấu trúc nó với toàn bộ ngữ cảnh từ không gian làm việc của bạn. Không cần nhấp chuột, không cần chuyển đổi — chỉ cần xây dựng nhanh chóng và mượt mà. 🎤 Phù hợp cho: nhà sáng lập độc lập, quản lý bận rộn và bất kỳ ai suy nghĩ nhanh hơn tốc độ gõ phím. 🚀 Thử Brain Max và xây dựng giải pháp thông minh hơn, nhanh hơn — hoàn toàn miễn phí

Với tư cách là quản trị viên ClickUp, bạn có toàn quyền kiểm soát không gian làm việc ClickUp nhờ ClickApp và API ClickUp. Sử dụng ClickApp, bạn có thể tùy chỉnh không gian làm việc bằng các công cụ trực quan, không cần mã để tạo các ứng dụng nội bộ cho quản lý công việc, hợp tác, tổ chức và báo cáo – tất cả trong một nơi.

Sử dụng ClickUpApps để tùy chỉnh cách công việc và trực quan hóa các công việc

Kế hoạch dự án thông minh hơn — tự động hóa hoàn toàn

Khi nói đến tự động hóa, ClickUp Brain và ClickUp Automations tạo thành một nhóm mạnh mẽ.

ClickUp Brain giúp bạn tạo các quy trình tự động hóa ClickUp tùy chỉnh bằng tiếng Anh thông thường. Chỉ cần mô tả quy trình làm việc bạn muốn tối ưu hóa, và AI sẽ hướng dẫn bạn cài đặt các điều kiện kích hoạt, hành động và điều kiện — không cần kiến thức kỹ thuật sâu.

Sử dụng ClickUp Brain để tạo các quy trình tự động hóa tùy chỉnh và tăng tốc quy trình làm việc của bạn

Thậm chí tốt hơn? Bạn có thể kết hợp trí tuệ AI của ClickUp Brain với tự động hóa để tích hợp các công cụ bên ngoài vào hệ thống. Nhờ đó, mọi thứ - từ quy trình nội bộ đến ứng dụng của bên thứ ba - đều hoạt động hài hòa trong một hệ thống duy nhất, hiệu quả và có thể mở rộng. Không còn phải loay hoay với các công cụ rời rạc. Chỉ còn một quy trình làm việc sạch sẽ, hợp tác - vận hành trơn tru như một cỗ máy được bôi trơn hoàn hảo.

🎥 Muốn xem AI không cần mã hoạt động như thế nào? Video ngắn này cho thấy cách ClickUp Automations giúp bạn tối ưu hóa công việc với các kích hoạt và hành động đơn giản — không cần mã. Hoàn hảo để xây dựng các quy trình làm việc nhanh hơn, thông minh hơn. Xem ngay →

Sử dụng ClickUp AI Agents để tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại

ClickUp AI Agents đưa tự động hóa không cần lập trình lên một tầm cao mới bằng cách hoạt động thay mặt bạn một cách tự động. Thay vì cài đặt các kích hoạt và hành động riêng lẻ, bạn có thể giao các nhiệm vụ lặp lại cho các trợ lý thông minh, giúp theo dõi không gian làm việc, chủ động thực hiện công việc và giảm thiểu công việc thủ công.

Thiết lập trợ lý AI cho chiến dịch công việc

*dưới đây là cách bạn có thể sử dụng Trợ lý AI trong ClickUp

cuộc họp hàng ngày*: Tự động tổng hợp cập nhật của nhóm và đánh dấu các vấn đề cần giải quyết — mà không cần nhắc nhở ai

Kiểm tra trạng thái : Theo dõi tình trạng dự án và cảnh báo khi thời hạn sắp hết

Kiểm tra nội dung : Quét tài liệu để kiểm tra giọng điệu, độ rõ ràng hoặc các phần thiếu sót và đề xuất chỉnh sửa

phân loại công việc*: Phân công công việc mới dựa trên khối lượng công việc, ngày đáo hạn hoặc logic tùy chỉnh

quản lý kiến thức*: Trả lời câu hỏi của nhóm dựa trên tài liệu và tệp tin nội bộ

không cần mã. Không cần quản lý chi tiết. Chỉ cần các quy trình làm việc thông minh, có thể mở rộng theo quy mô nhóm của bạn. *

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Kết hợp Trợ lý AI với tính năng Nhập văn bản từ giọng nói của ClickUp Brain Max để tự động hóa hoàn toàn quy trình từ giọng nói đến thực thi.

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Điền dân số Trường Tùy chỉnh với tóm tắt công việc, cập nhật dự án, phân tích dữ liệu kinh doanh hoặc cảm xúc của khách hàng

Tìm kiếm các ứng dụng kết nối như Google Trang tính hoặc GitHub để tìm câu trả lời kết hợp dữ liệu nội bộ và ngoại vi

Sử dụng bộ đếm thời gian tích hợp để theo dõi thời gian, thêm mục nhập thủ công và đính kèm ghi chú

Chuyển đổi ngôn ngữ tự nhiên thành các kế hoạch dự án chi tiết với tính năng tạo/lập công việc được hỗ trợ bởi AI

Nhận thông tin tổng quan về tình trạng dự án với các bản tóm tắt do AI tạo ra ngay lập tức

Tự động ghi chép cuộc họp và trích xuất các mục cần thực hiện

Giai hạn của ClickUp

Đường cong học tập nhẹ do có nhiều tính năng sẵn có trên nền tảng

Giá cả của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2: 4.7/5 (10.000+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (4.000+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về ClickUp?

Một đánh giá trên G2 cho biết:

Các công cụ tự động hóa và AI giúp tôi tiết kiệm rất nhiều thời gian cho các tác vụ lặp đi lặp lại. Việc cài đặt không gian dự án, công việc và tự động hóa diễn ra vô cùng trơn tru. Nhóm của tôi đã nhanh chóng làm quen sau vài phiên đào tạo ngắn. Ngoài ra, tài liệu hướng dẫn và trò chuyện hỗ trợ luôn phản hồi nhanh chóng, đảm bảo chúng tôi không bao giờ bị mắc kẹt quá lâu. Một điều chúng tôi đã làm là tích hợp ClickUp với Google Drive chỉ trong vài cú nhấp chuột, giúp tiết kiệm thời gian và tránh phải chuyển đổi công cụ.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Đừng mất thời gian theo dõi cập nhật—AI Standups tự động thu thập tiến độ, rào cản và các bước tiếp theo để nhóm của bạn luôn đồng bộ trong thời gian thực

2. Akkio (Tốt nhất cho phân tích dự đoán và thông tin chi tiết dựa trên AI)

qua Akkio

Ra quyết định dựa trên dữ liệu không còn đòi hỏi kỹ năng lập trình mã. Với Akkio, các agency quảng cáo có thể truy cập vào khả năng học máy mạnh mẽ trên một nền tảng không cần lập trình mã, được thiết kế dành riêng cho người dùng không có kiến thức kỹ thuật.

Nền tảng này lý tưởng để phân tích bảng tính và cơ sở dữ liệu nhằm dự đoán xu hướng và phát hiện mô hình. Ví dụ, nhóm bán hàng có thể nhập dữ liệu bán hàng lịch sử vào Akkio để dự báo doanh thu tương lai, hoặc nhóm marketing có thể xác định những khách hàng tiềm năng có khả năng chuyển đổi cao nhất. Akkio cũng tích hợp với các công cụ như HubSpot, Snowflake và BigQuery để tối ưu hóa quy trình xử lý dữ liệu.

Các tính năng nổi bật của Akkio

Xây dựng và triển khai mô hình AI bằng giao diện kéo và thả đơn giản

Tích hợp các mô hình AI với các nguồn dữ liệu hiện có và công cụ kinh doanh

Tự động hóa quy trình ra quyết định với các phân tích dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI)

Giới hạn của Akkio

Không có công việc hiệu quả với dữ liệu không cấu trúc, khiến nó không phù hợp để xử lý hình ảnh hoặc video

Giá cả của Akkio

Bộ công cụ phân tích AI cho người dùng cá nhân: Giá tùy chỉnh

nền tảng phân tích AI cho doanh nghiệp: *Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét của Akkio

G2: Chưa đủ đánh giá

Capterra: Chưa có đủ đánh giá

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Akiko?

Một đánh giá trên G2 cho biết:

Akkio không chỉ giúp chúng tôi khai thác những tiềm năng mới mà còn nâng cao đáng kể năng suất trong việc cần làm tại agency marketing của tôi.

Akkio không chỉ giúp chúng tôi khai thác những tiềm năng mới mà còn nâng cao đáng kể năng suất trong việc cần làm tại agency marketing của tôi.

3. DataRobot (Phù hợp nhất cho tự động hóa machine learning cấp doanh nghiệp)

qua DataRobot

Xây dựng và triển khai mô hình học máy không nhất thiết phải phức tạp. DataRobot giúp việc này trở nên đơn giản hơn với môi trường không cần mã, được thiết kế cho người dùng ở mọi trình độ kỹ năng. Mặc dù không hoàn toàn không cần mã, nền tảng này tự động hóa các công việc như lựa chọn mô hình, kiểm thử và tối ưu hóa — giúp người dùng kỹ thuật không có chuyên môn sâu về học máy vẫn có thể sử dụng. Đây là lựa chọn lý tưởng cho các nhóm phân tích doanh nghiệp muốn triển khai mô hình một cách bảo mật và quy mô lớn.

Nền tảng này hỗ trợ nhiều trường hợp sử dụng AI, bao gồm phát hiện đối tượng, nơi các mô hình học sâu có thể được đào tạo để nhận diện các đối tượng trong luồng video.

Các tính năng nổi bật của DataRobot

Thử nghiệm hàng trăm thuật toán cùng lúc để đạt được kết quả đáng tin cậy và chính xác

Xây dựng ứng dụng doanh nghiệp chất lượng cao bằng cách sử dụng các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) tiên tiến nhất

Triển khai trên bất kỳ nền tảng đám mây, máy chủ riêng tư hoặc dịch vụ quản lý nào

Giới hạn của DataRobot

Giá dành cho Enterprise có thể quá cao đối với các công ty nhỏ

Giá cả của DataRobot

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về DataRobot

G2: 4.4/5 (20+ đánh giá)

Capterra: Chưa đủ đánh giá

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về DataRobot?

Một đánh giá trên Reddit cho biết:

*DataRobot có xác suất là giải pháp autoML tốt thứ hai hiện nay (tôi thừa nhận mình có thiên vị). Theo quan điểm của tôi, sẽ có một phân khúc người dùng sử dụng các công cụ như DataRobot để đưa các tổ chức từ mức gần như không có phân tích lên mức cơ bản của machine learning trong 2–10 năm tới

*DataRobot có lẽ là giải pháp autoML tốt thứ hai hiện nay (tôi có chút thiên vị, tôi thừa nhận). Theo tôi, sẽ có một phân khúc người dùng sử dụng các công cụ như DataRobot để giúp các tổ chức chuyển từ mức phân tích gần như zero lên mức cơ bản của machine learning trong 2–10 năm tới

🧠 Thực tế thú vị: Các công ty như Microsoft đã giới thiệu các trợ lý AI tự động có khả năng xử lý truy vấn của khách hàng và lên lịch công việc. Những 'nhân viên AI ' này có thể được tạo ra mà không cần kỹ năng lập trình, cho thấy tiềm năng của AI không cần lập trình trong việc tự động hóa quy trình kinh doanh.

4. Zams (trước đây là Obviously AI) (Tốt nhất cho phân tích dữ liệu không mã và dự đoán AI)

qua Zams

Với Zams (trước đây là Obviously AI), bạn không chỉ xây dựng mô hình AI—bạn đang tạo ra các trợ lý AI tự động hóa công việc văn phòng với tốc độ, bảo mật và quản trị.

Khác với các nền tảng AI không cần mã khác, Zams vượt xa phân tích dữ liệu. Công nghệ “Agentic AI” của Zams cho phép bạn tạo ra các tác nhân ra quyết định không chỉ dự đoán mà còn tự động kích hoạt quy trình làm việc, phân công công việc hoặc tạo ra kết quả đầu ra. Điều này giúp kinh doanh biến AI thành lợi thế vận hành, không chỉ là công cụ báo cáo dữ liệu.

Các tính năng nổi bật của Zams

Mở rộng quy mô hoạt động nhanh chóng với Agentic AI cho giải pháp Enterprise

Xây dựng các mô hình phân loại, hồi quy và chuỗi thời gian để tối ưu hóa quyết định

Đảm bảo bảo mật dữ liệu với tuân thủ SOC 2 Type II, GDPR và HIPAA

Giới hạn của Zams

Giới hạn lưu trữ trên các kế hoạch giá thấp có thể không phù hợp với các hoạt động đòi hỏi lượng dữ liệu lớn

Giá cả của Zams

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét từ Zams

G2: Chưa đủ đánh giá

Capterra: Chưa đủ đánh giá

5. Amazon SageMaker (Tốt nhất cho triển khai mô hình AI có khả năng mở rộng)

qua Amazon SageMaker

Với vai trò là nền tảng thống nhất, Amazon SageMaker tích hợp các công cụ học máy và phân tích của AWS vào một nền tảng duy nhất. Nền tảng này cung cấp truy cập tập trung vào dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau, kèm theo các công cụ tích hợp sẵn cho việc gắn nhãn, đào tạo và triển khai.

Bảo mật cấp Enterprise đảm bảo dữ liệu và mô hình của bạn luôn được bảo vệ an toàn trong suốt quy trình học máy.

Các tính năng nổi bật của Amazon SageMaker

Tự động hóa việc lựa chọn mô hình và điều chỉnh để đạt kết quả nhanh chóng với SageMaker Autopilot

Hợp tác và phát triển các giải pháp AI nhanh chóng trong môi trường phát triển thống nhất

Sử dụng phạm vi rộng các khóa học AI , từ đào tạo mô hình đến triển khai

Kết nối dữ liệu từ S3, Redshift và các nguồn dữ liệu bên thứ ba

Giới hạn của Amazon SageMaker

Đường cong học tập có thể khá dốc đối với người mới bắt đầu

Cấu trúc giá có thể phức tạp đối với các nhóm nhỏ

Giá cả của Amazon SageMaker

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Amazon SageMaker

G2: 4.2/5 (30+ đánh giá)

Capterra: Chưa có đủ đánh giá

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Amazon SageMaker?

Một người đánh giá trên G2 cho biết:

Cung cấp các thuật toán và khung làm việc tích hợp sẵn. Rất nhiều trường hợp, dữ liệu chính là nguyên nhân gây ra vấn đề trong dự đoán. Khi dữ liệu được xử lý chính xác, các thuật toán tích hợp sẵn đã hoạt động rất hiệu quả trong các kỹ thuật dự đoán tuyến tính, logistic và phân loại. Hợp tác với các nhà khoa học dữ liệu khác. Việc tích hợp với các hệ thống liên quan như Salesforce rất dễ dàng khi dữ liệu được lưu trữ trong các bucket S3, và dịch vụ hỗ trợ khách hàng rất nhanh chóng và chuyên nghiệp.

Cung cấp các thuật toán và khung làm việc tích hợp sẵn. Nhiều trường hợp, dữ liệu chính là nguyên nhân gây ra vấn đề trong dự đoán. Khi dữ liệu được xử lý chính xác, các thuật toán tích hợp sẵn hoạt động rất hiệu quả trong các kỹ thuật dự đoán tuyến tính, logistic và phân loại. Hợp tác với các nhà khoa học dữ liệu khác. Việc tích hợp với các hệ thống liên quan như Salesforce rất dễ dàng khi dữ liệu được lưu trữ trong các bucket S3, và dịch vụ hỗ trợ khách hàng rất nhanh chóng và hiệu quả.

6. Levity AI (Tốt nhất cho tự động hóa email bằng AI)

qua Levity AI

Bị ngập trong email? Levity AI giúp các nhóm logistics và vận tải cắt giảm rác email bằng cách biến hộp thư đến lộn xộn thành các hành động tự động hóa.

Khi có email mới đến, Levity sẽ đọc email, trích xuất các thông tin khóa và kích hoạt các công việc phù hợp — như nhập đơn đặt hàng vào hệ thống quản lý vận chuyển (TMS) hoặc chuyển tài liệu đến nhóm phù hợp.

Các tính năng nổi bật của Levity AI

Giao diện kéo và thả giúp bạn dễ dàng tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại trên Gmail, Slack, Outlook và nhiều nền tảng khác

Levity đọc email đến, trích xuất thông tin khóa và kích hoạt các công việc như nhập đơn đặt hàng vào hệ thống quản lý vận tải (TMS), gắn thẻ các câu hỏi của khách hàng hoặc cập nhật thông tin trong hệ thống quản lý quan hệ khách hàng (CRM)

Tích hợp với các công cụ như Gmail, Outlook, Slack và Zapier để đảm bảo luồng dữ liệu luôn được lưu thông

Giới hạn của Levity AI

Giá cả có thể không phù hợp với các nhóm nhỏ hoặc có ngân sách hạn hẹp

Giá cả của Levity AI

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Levity AI

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Chưa có đủ đánh giá

qua Google Teachable Machine

Google Teachable Machine nổi bật là nền tảng dựa trên trình duyệt để xây dựng mô hình AI mà không cần làm việc cần làm về kiến thức kỹ thuật hoặc kỹ năng mã.

Giao diện trực quan, dễ sử dụng cho phép bạn đào tạo mô hình để nhận diện hình ảnh, âm thanh và tư thế mà không cần kiến thức kỹ thuật sâu rộng. Đây là cách tiếp cận thực hành, thú vị để khám phá việc tạo/lập AI.

Đây là lựa chọn lý tưởng để khám phá cách AI giải quyết công việc và xây dựng các mô hình nhỏ, có thể thử nghiệm cho mục đích giáo dục hoặc demo.

Bạn có thể xuất các mô hình của mình sang TensorFlow.js, Coral hoặc Arduino, nhưng chúng không được thiết kế để tự động hóa quy trình làm việc kinh doanh.

Các tính năng nổi bật của Google Teachable Machine

Sử dụng hình ảnh, âm thanh và vị trí cơ thể mà không cần đào tạo AI trước đó

Kiểm tra các mô hình đã được đào tạo một cách nhanh chóng và hiệu quả trên các ví dụ mới bằng Microsoft Lobe

Xuất mô hình dưới các định dạng tương thích với TensorFlow.js, Coral và Arduino để triển khai dễ dàng

Giới hạn của Google Teachable Machine

Khả năng xử lý phụ thuộc vào khả năng của thiết bị của bạn

Giá cả của Google Teachable Machine

Miễn phí

Đánh giá và nhận xét về Google Teachable Machine

G2: Không có đánh giá nào có sẵn

Capterra: Chưa có đủ đánh giá

8. Microsoft Lobe (Tốt nhất để xây dựng mô hình học máy tùy chỉnh mà không cần mã)

qua Microsoft Lobe

Microsoft Lobe là lựa chọn lý tưởng nếu bạn không có nền tảng về khoa học dữ liệu nhưng vẫn muốn tạo ra các mô hình học máy tùy chỉnh thông qua giao diện trực quan kéo và thả. Công cụ này tự động xử lý các công việc kỹ thuật phức tạp như đào tạo và tối ưu hóa mô hình, giúp học máy trở nên dễ dàng tiếp cận với mọi người.

Bạn có thể dễ dàng thu thập và gắn nhãn dữ liệu, sau đó xem kết quả thời gian thực. Ngoài ra, Lobe tích hợp với các công cụ Microsoft khác, mang lại trải nghiệm liền mạch từ đầu đến cuối.

Các tính năng nổi bật của Microsoft Lobe

Đào tạo mô hình phân loại hình ảnh chỉ trong vài cú nhấp chuột — chỉ cần nhập và gắn nhãn ảnh

Thấy được sự cải thiện theo thời gian thực khi bạn thêm ví dụ và chỉnh sửa

Xuất các nền tảng di động như CoreML và TensorFlow để sử dụng trong ứng dụng và trang web

Giới hạn của Microsoft Lobe

Hiện tại, công cụ này chỉ hỗ trợ phân loại hình ảnh, tuy nhiên, các loại mô hình khác trong kế hoạch sẽ được phát triển

Giá cả của Microsoft Lobe

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Microsoft Lobe

G2: Không có đánh giá nào có sẵn

Capterra: Không có đánh giá nào có sẵn

9. RunwayML (Tốt nhất cho chỉnh sửa video và hình ảnh AI)

qua RunwayML

RunwayML cung cấp cho người tạo truy cập vào các công cụ chỉnh sửa video và hình ảnh chuyên nghiệp, với quy trình làm việc mượt mà tập trung vào việc tạo nội dung đa phương tiện. Nền tảng này nổi bật với các mô hình AI tạo sinh, bao gồm Gen-1, Gen-2 và Gen-3 Alpha, cho phép chỉnh sửa video, tạo hình ảnh và đồ họa chuyển động tốt hơn.

Dù bạn đang tạo hình ảnh với các mô hình Gen-2 hay xóa nền chỉ với vài cú nhấp chuột, Runway giúp việc chỉnh sửa nâng cao trở nên dễ dàng. Bạn thậm chí có thể đồng bộ hóa chuyển động môi với âm thanh và nâng cấp video lên 4K trực tiếp từ trình duyệt.

Nó cũng tích hợp với các công cụ sáng tạo phổ biến, mang đến cho nghệ sĩ, nhà thiết kế và nhà làm phim một quy trình làm việc mượt mà để nâng cao dự án của họ với các tính năng được hỗ trợ bởi AI.

Các tính năng nổi bật của RunwayML

Tạo video hoàn toàn mới từ văn bản hoặc chuyển đổi video hiện có với tính năng chuyển đổi phong cách

Đồng bộ hóa âm thanh hoàn hảo với chuyển động môi để tạo ra giọng nói tự nhiên

Nâng cấp video lên độ phân giải 4K và kéo dài thời lượng video mà không làm mất chất lượng

Giới hạn của RunwayML

Một số tính năng nâng cao yêu cầu gói đăng ký cao cấp hơn

Giá cả của RunwayML

Miễn phí

Giá tiêu chuẩn: $15/người dùng mỗi tháng

Pro: $35/người dùng mỗi tháng

Không giới hạn: $95/người dùng mỗi tháng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về RueyML

G2: Chưa đủ đánh giá

Capterra: Chưa có đủ đánh giá

🧠 Thú vị: RunwayML đã đóng vai trò khóa trong bộ phim đoạt giải Oscar Everything Everywhere All At Once. Nghệ sĩ hiệu ứng hình ảnh Evan Halleck đã sử dụng công cụ màn hình xanh được hỗ trợ bởi AI để loại bỏ nền một cách chính xác, thường vượt trội so với các phương pháp truyền thống.

10. Nanonets (Tốt nhất cho việc tự động hóa xử lý tài liệu bằng AI)

qua Nanonets

Nanonets giúp các nhóm tự động hóa việc trích xuất dữ liệu từ tài liệu với độ chính xác lên đến 99% bằng cách sử dụng xử lý ngôn ngữ tự nhiên và trí tuệ nhân tạo tiên tiến. Khả năng độc đáo của Nanonets trong công việc xử lý cả tài liệu có cấu trúc và không có cấu trúc khiến nó trở nên độc đáo.

Dù bạn đang xử lý các tệp PDF được định dạng gọn gàng hay các tệp viết tay lộn xộn, AI có thể nhận diện và trích xuất thông tin khóa một cách thông minh, xác minh tính chính xác và xuất trực tiếp sang các công cụ như QuickBooks, Xero hoặc NetSuite.

Bạn cũng có thể cài đặt luồng phê duyệt và các bước kiểm tra lỗi — không cần mã.

Các tính năng nổi bật của Nanonets

Đào tạo mô hình AI tùy chỉnh cho các loại tài liệu mà không cần mã

Xử lý nhiều tài liệu và xuất dữ liệu sang các công cụ như QuickBooks, Xero và NetSuite

Tự động hóa quy trình làm việc cho xử lý từ đầu đến cuối, bao gồm xác minh dữ liệu trước khi xuất

Giới hạn của Nanonets

Một số người dùng báo cáo rằng có một khoảng thời gian học tập khi tạo các mô hình tùy chỉnh phức tạp

Giá cả của Nanonets

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét của Nanonets

G2: 4.8/5 (90+ đánh giá)

Capterra: 4.9/5 (50+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Nanonets?

Một đánh giá từ G2 cho biết:

Nanonets sử dụng các thuật toán tiên tiến để trích xuất dữ liệu chính xác từ hóa đơn, ngay cả với các bố cục phức tạp hoặc không chuẩn. Hệ thống AI liên tục học hỏi và cải thiện độ chính xác của quá trình trích xuất, giảm thiểu lỗi mục nhập thủ công và tiết kiệm thời gian đáng kể cho nhóm của chúng tôi. Nền tảng này cũng cho phép người dùng tạo ra các quy trình làm việc có thể tùy chỉnh cao, tự động chuyển hóa đơn, kích hoạt phê duyệt và thực hiện các hành động dựa trên các quy tắc cụ thể.

Nanonets sử dụng các thuật toán tiên tiến để trích xuất dữ liệu chính xác từ hóa đơn, ngay cả với các bố cục phức tạp hoặc không chuẩn. Hệ thống AI liên tục học hỏi và cải thiện độ chính xác của quá trình trích xuất, giảm thiểu lỗi mục nhập thủ công và tiết kiệm thời gian đáng kể cho nhóm của chúng tôi. Nền tảng này cũng cho phép người dùng tạo các quy trình làm việc tùy chỉnh cao, có thể tự động định tuyến hóa đơn, kích hoạt phê duyệt và thực hiện các hành động dựa trên các quy tắc cụ thể.

Quy trình làm việc thông minh hơn, được hỗ trợ bởi ClickUp

Các công cụ không cần mã đang giúp việc tự động hóa trở nên dễ dàng hơn cho các nhóm mọi kích thước. Dù bạn cần quy trình làm việc thông minh hơn, thông tin nhanh chóng hơn hay tích hợp mượt mà, những công cụ này giúp bạn hoàn thành nhiều việc hơn với ít nỗ lực hơn.

ClickUp cung cấp giải pháp tuyệt vời với các tính năng AI, ví dụ về tự động hóa và khả năng quản lý dự án và tác vụ mạnh mẽ.

Sử dụng ClickUp có thể giúp bạn tối ưu hóa hoạt động, thu thập thông tin quý giá và đạt được nhiều kết quả hơn với ít nỗ lực hơn.

Vậy tại sao phải chờ đợi? Đăng ký ClickUp ngay hôm nay!