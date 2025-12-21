Quản lý Kiến thức cho Nhóm Tiếp thị: Hướng dẫn

Lúc 2 giờ chiều thứ Ba. Quản lý tiếp thị của bạn đang tham gia cuộc họp với nhóm sản phẩm, và họ hỏi: “Thông điệp của chúng ta cho chiến dịch mùa hè là gì? Chúng ta muốn sử dụng góc tiếp cận tương tự cho lần ra mắt mới này.”

Quản lý của bạn nghĩ: Tôi biết chúng ta đã ghi chép điều này ở đâu đó. Chúng ta đã dành hàng tuần cho chiến dịch đó. Nhưng ở đâu?

Họ gửi văn bản cho bạn: “Bạn có thể tìm thấy bản tóm tắt chiến dịch mùa hè không?”

Bạn dành 20 phút để kiểm tra:

Google Drive (ba cấu trúc thư mục khác nhau)

Slack (lướt qua hàng tháng các chủ đề tin nhắn)

Notion (có trong đó không? có thể?)

Email (chắc chắn ai đó đã gửi nó?)

Bàn làm việc của hai người khác (hỏi xem họ có nhớ không)

Cuối cùng, bạn đã tìm thấy nó. Nhưng nó đã lỗi thời. Phiên bản từ tháng 8. Bạn không nhớ liệu chúng ta có cập nhật gì vào tháng 9 hay không.

Vậy bạn gửi văn bản: “Tìm thấy rồi, nhưng có thể nó đã cũ. Để tôi kiểm tra với Sarah. Cô ấy là người phụ trách chiến dịch.”

Sarah đang tham gia một cuộc họp khác. Sẽ trả lời trong 30 phút. “Đúng, chúng tôi đã cập nhật thông điệp vào giữa tháng Chín. Để tôi tìm phiên bản đó.”

Đến nay, đã trôi qua 45 phút. Nhóm sản phẩm của bạn đang chờ đợi. Động lực của cuộc họp đã mất. Và bạn vừa phát hiện ra một điều đau lòng: kiến thức tổ chức của nhóm bạn tồn tại, nhưng nhóm không thể tìm thấy nó.

Điều này xảy ra liên tục trong các nhóm marketing. Nghiên cứu của IDC cho thấy nhân viên làm việc với kiến thức lãng phí tới 12 giờ mỗi tuần chỉ để tìm kiếm và chuẩn bị dữ liệu. Đối với nhóm của bạn, đó là 20% thời gian làm việc trong tuần bị lãng phí — chỉ để tìm kiếm thông tin đã tồn tại ở đâu đó.

Quản lý kiến thức cho marketing là gì?

Quản lý kiến thức cho marketing là hệ thống bạn sử dụng để thu thập, tổ chức và chia sẻ tất cả thông tin cụ thể của nhóm. Đây không chỉ là việc lưu trữ tệp tin trong một thư mục nào đó. Đó là chiến lược quản lý mọi thứ từ tài sản thương hiệu, bài học từ chiến dịch đến thông tin khách hàng và thông tin cạnh tranh.

Khác với hệ thống quản lý kiến thức thông thường, hệ thống tiếp thị phải xử lý cả dữ liệu có cấu trúc (như chỉ số hiệu suất và phân tích) và nội dung không có cấu trúc (như bản tóm tắt sáng tạo, phản hồi từ các bên liên quan và nghiên cứu khách hàng). Để tìm hiểu sâu hơn về các phương pháp tiếp cận khác nhau, hãy khám phá các chiến lược quản lý kiến thức phù hợp với các cấu trúc nhóm khác nhau.

Vấn đề mà hầu hết các nhóm gặp phải là sự phân tán thông tin — khi thông tin được phân tán khắp các công cụ, phiên bản và người dùng, khiến việc tìm kiếm thông tin đã có trở nên khó khăn. Các bản tóm tắt chiến dịch nằm trong một công cụ, hướng dẫn thương hiệu trong một công cụ khác, còn nghiên cứu khách hàng bị chôn vùi trong các chủ đề email.

Khảo sát quản lý kiến thức của chúng tôi cho thấy nhân viên thường lãng phí thời gian tìm kiếm trong các tài liệu nội bộ (31%), cơ sở kiến thức của công ty (26%) hoặc thậm chí là ghi chú cá nhân và ảnh chụp màn hình (17%) chỉ để tìm kiếm thông tin cần thiết.

Một hệ thống quản lý kiến thức thực sự sẽ giải quyết vấn đề này. Nó tập hợp tất cả kiến thức tiếp thị của bạn vào một nơi duy nhất, giúp nhóm của bạn luôn có thông tin chính xác - được tổ chức, dễ tìm kiếm, cập nhật và đáng tin cậy.

Chi phí thực sự của hệ thống quản lý kiến thức không hiệu quả là gì?

Việc cần làm là tính toán xem sự gián đoạn 45 phút từ phần mở đầu ảnh hưởng như thế nào.

Một lần gián đoạn: Mất 45 phút. Ba lần một tuần: Mất 3,75 giờ. Mỗi quý: Mất 45 giờ. Mỗi năm: Mất 180 giờ.

Điều này tương đương với 4,5 tuần năng suất mỗi năm cho một loại gián đoạn (tìm kiếm công việc chiến dịch trong quá khứ).

Nghiên cứu cho thấy: trung bình mỗi chuyên gia dành hơn 30 phút mỗi ngày để tìm kiếm thông tin liên quan đến công việc. Điều đó tương đương với hơn 120 giờ mỗi năm cho mỗi người - chỉ để lục lọi email, các chủ đề trên Slack và các tệp tin rải rác.

Bây giờ nhân lên với:

“Nhân viên mới này cứ liên tục hỏi đi hỏi lại những câu hỏi về quy trình onboarding.”

“Phiên bản hướng dẫn thương hiệu mà chúng ta đã phê duyệt tháng trước ở đâu?”

“Những thông tin phân tích về đối thủ cạnh tranh từ nghiên cứu khách hàng của chúng ta là gì?”

“Ai đã viết tài liệu định vị sản phẩm? Tôi cần họ cập nhật nó.”

“Chúng ta đã từng làm điều tương tự như vậy trước đây. Ai còn nhớ chúng ta đã học được gì không?”

Nhưng điều tồi tệ hơn là: Không chỉ là vấn đề thời gian. Khi kiến thức khó tìm kiếm, nhóm của bạn sẽ không sử dụng nó. Vì vậy, bạn:

Lặp lại những sai lầm từ các chiến dịch trước đây thay vì phát triển dựa trên những gì đã thành công.

Làm loãng thông điệp thương hiệu vì mọi người đang thực hiện công việc dựa trên các phiên bản khác nhau của hướng dẫn thương hiệu.

Mất kiến thức tổ chức khi nhân viên rời đi (đặc biệt nếu họ là người nắm giữ kiến thức chính).

Ra quyết định chậm hơn vì bạn không có đầy đủ bối cảnh về những gì đã học được.

Chi phí không chỉ là 45 phút. Đó là tác động tích lũy của việc không bao giờ xây dựng dựa trên những gì bạn đã hoàn thành.

🧐 Bạn có biết? Gần một nửa số nhân viên cho biết hệ thống tổ chức kỹ thuật số của công ty họ là một mớ hỗn độn, và 30% nhân viên thuộc thế hệ Z đã từng nghĩ đến việc nghỉ việc vì điều này. Cấu trúc thư mục kém, tên file gây nhầm lẫn và tài liệu phân tán là những yếu tố làm giảm năng suất.

Lợi ích của Hệ thống Quản lý Kiến thức đối với Nhóm Tiếp thị

Các nhà lãnh đạo tiếp thị thường gặp khó khăn trong việc giải thích tại sao quản lý kiến thức lại quan trọng. Bạn cảm nhận được sự phiền toái hàng ngày từ việc mất file và những câu hỏi lặp đi lặp lại, nhưng lại khó khăn trong việc trình bày lý do kinh doanh để đầu tư vào một hệ thống tốt hơn—đặc biệt khi Gartner báo cáo rằng ngân sách tiếp thị đã giảm xuống còn 7,7% doanh thu công ty vào năm 2024.

Khi nhóm của bạn dành quá nhiều thời gian để tìm kiếm thông tin thay vì sáng tạo, bạn đang mất tiền và đà phát triển.

Khởi chạy chiến dịch nhanh hơn Thay vì bắt đầu từ đầu, nhóm của bạn có thể tận dụng những bài học đã được ghi chép từ các chiến dịch trước đó. Chiến dịch A (kiến thức phân tán) mất 4 tuần từ giai đoạn lập kế hoạch đến khi ra mắt. Chiến dịch B (kiến thức được tổ chức) tham khảo những gì đã học được, chỉ mất 2,5 tuần và đưa ra quyết định tốt hơn vì dựa trên những gì đã hoàn thành trước đó. Phương pháp quản lý chiến dịch tiếp thị phù hợp giúp quá trình này trở nên lặp lại được. Thông điệp thương hiệu nhất quán Khi mọi người đều có quyền truy cập vào các hướng dẫn thương hiệu được phê duyệt, tài liệu về giọng điệu và khung thông điệp, thương hiệu của bạn sẽ được thể hiện một cách nhất quán ở mọi nơi. Nếu không có điều này, các nhóm khác nhau sẽ làm việc dựa trên các phiên bản khác nhau và thông điệp của bạn sẽ bị phân mảnh. Nếu bạn đang gặp khó khăn với điều này, các mẫu hướng dẫn thương hiệu có thể giúp bạn bắt đầu. Giảm thời gian đào tạo ban đầu Các thành viên mới trong nhóm có thể tự tìm câu trả lời trong cơ sở kiến thức tập trung thay vì liên tục làm phiền các đồng nghiệp cấp cao với những câu hỏi tương tự. Họ có thể tìm thấy câu trả lời trong vòng 30 giây thay vì phải hỏi han xung quanh. Bảo tồn kiến thức tổ chức Khi một thành viên trong nhóm rời đi, kiến thức chuyên môn, quy trình làm việc và lịch sử chiến dịch của họ vẫn được giữ lại trong tổ chức. Bạn không mất đi những gì họ biết. Đội ngũ không cần phải tái tạo lại các quy trình. Hợp tác liên chức năng hiệu quả hơn Các nhóm bán hàng, sản phẩm và thành công của khách hàng có thể dễ dàng truy cập vào các thông tin tiếp thị cần thiết mà không cần gửi thêm email yêu cầu "bạn có thể tìm giúp tôi tài liệu đó không?". Mọi người đều làm việc dựa trên cùng một bối cảnh. Để biết thêm về cách triển khai điều này, hãy tham khảo các thực hành tốt nhất về hợp tác đa chức năng. 💫 Kết quả thực tế: Các nhóm có thể tiết kiệm được 5+ giờ mỗi tuần bằng cách sử dụng ClickUp — tương đương hơn 250 giờ mỗi năm cho mỗi người — bằng cách loại bỏ các quy trình quản lý kiến thức lỗi thời. Hãy tưởng tượng nhóm của bạn có thể tạo ra điều gì với thêm một tuần năng suất mỗi quý! 🎥 Nếu việc áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong marketing khiến bạn cảm thấy choáng ngợp hoặc mơ hồ, video này sẽ phân tích nó thành các trường hợp sử dụng đơn giản, có thể lặp lại, mang lại tác động thực tế - không phải là những lời quảng cáo hoa mỹ.

Khởi chạy chiến dịch nhanh hơn

Thay vì bắt đầu từ đầu, nhóm của bạn có thể tận dụng những bài học đã được ghi chép từ các chiến dịch trước đó. Chiến dịch A (kiến thức phân tán) mất 4 tuần từ giai đoạn lập kế hoạch đến khi ra mắt. Chiến dịch B (kiến thức được tổ chức) tham khảo những gì đã học được, chỉ mất 2,5 tuần và đưa ra quyết định tốt hơn vì dựa trên những gì đã thực hiện trước đó. Phương pháp quản lý chiến dịch tiếp thị phù hợp giúp quá trình này trở nên lặp lại được.

Thông điệp thương hiệu nhất quán

Khi mọi người đều có quyền truy cập vào các hướng dẫn thương hiệu được phê duyệt, tài liệu về giọng điệu và khung thông điệp, thương hiệu của bạn sẽ được thể hiện một cách nhất quán ở mọi nơi. Nếu không có điều này, các nhóm khác nhau sẽ thực hiện công việc dựa trên các phiên bản khác nhau và thông điệp của bạn sẽ bị phân mảnh. Nếu bạn đang gặp khó khăn với điều này, các mẫu hướng dẫn thương hiệu có thể giúp bạn bắt đầu.

Giảm thời gian đào tạo ban đầu

Các thành viên mới trong nhóm có thể tự tìm câu trả lời trong cơ sở kiến thức tập trung thay vì liên tục làm phiền các đồng nghiệp cấp cao với những câu hỏi tương tự. Họ có thể tìm thấy câu trả lời trong vòng 30 giây thay vì phải hỏi han xung quanh.

Bảo tồn kiến thức tổ chức

Khi một thành viên trong nhóm rời đi, kiến thức chuyên môn, quy trình làm việc và lịch sử chiến dịch của họ vẫn được giữ lại trong tổ chức. Bạn không mất đi những gì họ biết. Đội ngũ không cần phải tái tạo lại các quy trình.

Hợp tác liên chức năng hiệu quả hơn

Các nhóm bán hàng, sản phẩm và thành công của khách hàng có thể dễ dàng truy cập vào các thông tin tiếp thị cần thiết mà không cần gửi thêm email yêu cầu "bạn có thể tìm giúp tôi tài liệu đó không?". Mọi người đều làm việc dựa trên cùng một bối cảnh. Để biết thêm về cách triển khai điều này, hãy tham khảo các thực hành tốt nhất về hợp tác đa chức năng.

Các trường hợp ứng dụng quản lý kiến thức trong tiếp thị

Bạn đã hiểu khái niệm, nhưng quản lý kiến thức thực sự được áp dụng như thế nào vào công việc tiếp thị hàng ngày của bạn? Hãy cùng xem xét các tình huống phổ biến nhất mà các nhóm tiếp thị thấy được tác động ngay lập tức.

Tổ chức tài sản chiến dịch

Mẫu thiết kế sáng tạo cho các chiến dịch trên mạng xã hội, quảng cáo và email.

Thông điệp đã được phê duyệt, kho mẫu nội dung và văn bản mẫu.

Thư viện hình ảnh và video có bản quyền

Tài liệu hỗ trợ bán hàng và bộ tài liệu trình bày

Tổ chức và truy cập tài nguyên chiến dịch một cách nhanh chóng với tính năng tìm kiếm trực quan và quản lý tài nguyên của ClickUp.

Tìm kiếm tài nguyên nhanh chóng chỉ bằng cách mô tả những gì bạn cần. ClickUp Brain giúp bạn dễ dàng tìm kiếm tệp mà không cần nhớ chính xác tên tệp hoặc cấu trúc thư mục. Đối với các nhóm quản lý thư viện tài nguyên lớn, phần mềm quản lý tài nguyên thương hiệu có thể mở rộng khả năng này hơn nữa.

Tập trung thông tin khách hàng

Đội ngũ của bạn có những thông tin khách hàng tuyệt vời, nhưng chúng hoàn toàn bị phân tán. Tài liệu về nhân vật khách hàng nằm trong một thư mục, kết quả khảo sát nằm trong bảng tính, và bản ghi âm phỏng vấn thì không biết nằm ở đâu. Sự phân mảnh này có nghĩa là các quyết định tiếp thị của bạn đang được đưa ra mà không có đầy đủ bối cảnh về những gì khách hàng thực sự muốn và cần.

Dưới đây là một tình huống thực tế: Nhóm của bạn đã tiến hành phỏng vấn 12 khách hàng và phát hiện ra một điều quan trọng – các nhân vật khách hàng của bạn không chính xác. Khách hàng không lo lắng về tính năng X (mà bạn đã nhấn mạnh). Họ lo lắng về vấn đề Y (mà bạn thậm chí chưa từng đề cập đến).

Thông tin này lẽ ra đã thay đổi mọi thứ.

Nhưng thông tin này được lưu trữ ở đâu?

Ghi âm phỏng vấn: Được lưu trữ trong thư mục Drive chung (không có nhãn).

Bản ghi chép: Một người đã lưu trữ chúng trên máy tính của mình.

Kết quả chính: Được ghi chép trên một trang Notion do một người quản lý mà không ai khác kiểm tra.

Thực tế: Được đề cập trong một chủ đề trên Slack cách đây ba tuần.

Khi nhóm sản phẩm đang lập kế hoạch cho quý tiếp theo, họ không biết về thông tin này. Họ tiếp tục phát triển các tính năng cho vấn đề X (vấn đề mà khách hàng không quan tâm). Đến khi bộ phận marketing đề cập đến điều này, nhóm sản phẩm đã commit với lộ trình phát triển của họ.

Thông tin này mất 40 giờ để tạo ra và sau đó hoàn toàn bị lãng phí.

Điều nên xảy ra: Nghiên cứu khách hàng được lưu trữ trong ClickUp Docs, liên kết với thư viện persona và tài liệu về vị trí thương hiệu. Các phát hiện quan trọng được ghi chép rõ ràng. Chúng có thể tìm kiếm thông qua ClickUp Brain. Khi nhóm sản phẩm lập kế hoạch, họ thấy các cập nhật. Họ điều chỉnh cho phù hợp. Thông tin được sử dụng.

Tập trung các thông tin khách hàng để đưa ra quyết định marketing tốt hơn và thúc đẩy hợp tác.

Hợp tác giữa các nhóm

Tiếp thị không thể hoạt động độc lập. Bạn cần sự đóng góp và sự đồng bộ từ bộ phận bán hàng, sản phẩm, hỗ trợ khách hàng và lãnh đạo. Tuy nhiên, sự hợp tác đa chức năng này thường là nơi xảy ra vấn đề, dẫn đến việc trễ hạn và các chiến dịch ra mắt không đồng bộ.

Hợp tác thời gian thực và kết nối tài liệu trực tiếp với công việc của bạn thông qua ClickUp Docs.

Khi các nhóm bán hàng, sản phẩm và thành công của khách hàng có thể dễ dàng truy cập các thông tin tiếp thị mà không cần gửi thêm email yêu cầu "bạn có thể tìm giúp tôi tài liệu đó không?", sự hợp tác trở nên trơn tru. Với ClickUp Docs và tài liệu liên kết, các bản tóm tắt tiếp thị được kết nối với thông số kỹ thuật sản phẩm. Hợp tác thời gian thực cho phép mọi người đóng góp. Mọi người làm việc dựa trên cùng một bối cảnh.

Hướng dẫn và đào tạo

Mỗi nhân viên marketing mới đều đặt ra cùng một loạt câu hỏi, khiến các thành viên cấp cao trong nhóm trở thành điểm nghẽn. Đây là một chi phí ẩn lớn. Mỗi giờ mà một chuyên gia marketing có kinh nghiệm phải dành ra để giải thích lại quy trình là một giờ họ không thể dành cho công việc chiến lược có tác động cao.

Trang wiki hướng dẫn onboarding nhân viên trong ClickUp

Thay vào đó, hãy trang bị cho nhân viên mới khả năng tự tìm kiếm câu trả lời thông qua một trung tâm onboarding có cấu trúc. ClickUp Docs cho phép bạn tạo các tài liệu hướng dẫn onboarding, tài liệu quy trình và hướng dẫn "cách thực hiện". ClickUp Brain biến cơ sở kiến thức của bạn thành một người cố vấn nhóm luôn sẵn sàng hỗ trợ.

Nhân viên mới có thể tự tìm kiếm câu trả lời thay vì phải làm phiền. Bỗng nhiên, bạn đã giải phóng sức chứa của nhóm cấp cao để tập trung vào chiến lược.

Tạo tài liệu nhanh hơn với ClickUp BrainGPT Một trong những lý do chính khiến kiến thức bị mất là đơn giản: mọi người không có thời gian để ghi chép mọi thứ. Đó là lúc ClickUp BrainGPT phát huy tác dụng. Thay vì gõ những giải thích dài dòng hoặc sao chép lại ghi chú của cuộc họp, nhóm của bạn có thể trò chuyện tự nhiên thông qua tính năng Talk to Text. Tối ưu hóa việc ghi chép với tính năng "Talk to Text" của ClickUp BrainGPT để tạo ghi chú nhanh chóng và có thể tìm kiếm. 📮 ClickUp Insight: 31% người dùng cho biết việc giảm 40% thời gian gõ phím sẽ giúp họ giao tiếp nhanh hơn và tài liệu được tổ chức tốt hơn. BrainGPT giúp điều này trở nên dễ dàng - chỉ cần nói, mọi thứ sẽ trở nên có thể tìm kiếm, có cấu trúc và không thể bị mất.

Những thách thức phổ biến trong quản lý kiến thức trong marketing

Hầu hết các nhóm marketing đã thử một thứ gì đó để tổ chức kiến thức của họ. Có thể là một thư mục Google Drive chung. Có thể là một wiki Notion. Có thể là Confluence. Và rồi nó không còn được sử dụng nữa.

Hiểu rõ những điểm yếu thường gặp này là bước đầu tiên để làm đúng lần này. Đây là những nơi hệ thống thường gặp vấn đề:

Sự lan tràn của các công cụ dẫn đến sự lan tràn của kiến thức.

Các tài sản sáng tạo của bạn được lưu trữ trên Google Drive. Các bản tóm tắt chiến dịch nằm trong bảng tính chia sẻ. Hướng dẫn thương hiệu được lưu trữ trên Notion. Nghiên cứu khách hàng được lưu trữ trong các chủ đề trên Slack. Dữ liệu hiệu suất chiến dịch được lưu trữ trên một bảng điều khiển nào đó. Các ghi chú cuộc họp từ các cuộc gọi với các bên liên quan được lưu trữ trên Tài liệu Google.

Bây giờ ai đó hỏi: “Thông điệp của chúng ta cho chiến dịch mùa xuân là gì?”

Họ không biết phải tìm ở đâu. Vì vậy, họ hoặc là tìm kiếm khắp nơi (45 phút), hỏi người khác (gián đoạn + 30 phút chờ đợi), hoặc bỏ cuộc và làm lại từ đầu (nỗ lực lãng phí + tiềm ẩn sự không nhất quán về thương hiệu).

Khi kiến thức của nhóm bị phân tán, năng suất làm việc sẽ bị ảnh hưởng.

Hình ảnh trên minh họa tác động thực tế của sự phân tán công cụ và kiến thức đối với các nhóm, như được nhấn mạnh trong Báo cáo Nhận thức về Mức độ Chín muồi Trí tuệ Nhân tạo (AI Maturity Survey Insights Survey):

54% các nhóm làm việc trên các hệ thống phân tán, nghĩa là thông tin bị phân mảnh và khó theo dõi.

49% hiếm khi chia sẻ thông tin giữa các công cụ, do đó các chi tiết quan trọng bị mất khi công việc chuyển từ nền tảng này sang nền tảng khác.

43% gặp khó khăn trong việc tìm kiếm thông tin cần thiết, dẫn đến lãng phí thời gian và sự bực bội.

Dữ liệu này củng cố điểm đã nêu trước đó: khi kiến thức được phân tán quá nhiều nơi, các nhóm sẽ mất đi hiệu quả, bối cảnh và tính nhất quán. Việc tập trung công việc và kiến thức trên một nền tảng duy nhất có thể giúp giải quyết những thách thức này và nâng cao năng suất.

Bạn đã ghi chép quy trình chiến dịch vào tháng 1. Lúc đó, nó chính xác. Nhưng vào tháng 3, bạn thử một phương pháp mới hiệu quả hơn. Đến tháng 7, bạn nhận ra phương pháp đó không còn hiệu quả và quay lại với một phương pháp khác.

Tài liệu của bạn vẫn ghi là quy trình của tháng Giêng.

Một người mới làm theo quy trình của tháng Giêng. Lãng phí thời gian. Bị rối. Hỏi tại sao không ai tuân theo “quy trình đã được tài liệu hóa”.

Tài liệu này chưa bao giờ được cập nhật. Vì vậy, nó hiện đang gây hại tích cực — nó đang lan truyền thông tin sai lệch. Và điều đó còn tồi tệ hơn là không có tài liệu nào cả.

Tiếp thị diễn ra nhanh chóng. Tài liệu quy trình của ngày hôm qua có thể nhanh chóng trở thành thông tin sai lệch của ngày hôm nay nếu không thể cập nhật dễ dàng. Việc học cách duy trì tài liệu quan trọng không kém gì việc tạo ra nó ngay từ đầu.

Tính năng tìm kiếm không hoạt động trên các nền tảng khác nhau.

Ngay cả khi thông tin đã tồn tại, không ai có thể tìm thấy nó. Họ không nhớ nó nằm trong công cụ nào trong số 12 công cụ của bạn. Họ không nhớ chính xác tên tệp. Vì vậy, họ thậm chí không thử tìm kiếm. Họ chỉ hỏi ai đó.

Điều này gây ra những gián đoạn liên tục. Và điều đó có nghĩa là kiến thức được ghi chép của bạn có thể coi như không tồn tại.

Không ai muốn phải duy trì kiến thức.

Nếu không có quyền sở hữu rõ ràng, cơ sở kiến thức đẹp đẽ của bạn sẽ dần trở thành một "nghĩa địa kỹ thuật số" của nội dung lỗi thời và không đáng tin cậy. Khi không ai chịu trách nhiệm cập nhật, mọi thứ sẽ không được cập nhật.

Ai là người chịu trách nhiệm về hướng dẫn thương hiệu? Ai cập nhật chúng khi có thay đổi? Nếu câu trả lời là “không ai cụ thể”, chúng không được duy trì. Và nếu không được duy trì, chúng sẽ trở thành thông tin sai lệch.

Rào cản trong việc áp dụng có thể làm thất bại các sáng kiến.

Nếu việc ghi chép kiến thức cảm thấy như một công việc riêng biệt và thêm thắt, nhóm của bạn sẽ không thực hiện nó. Vì vậy, các quy trình chỉ được ghi chép bởi một người (thường là người phụ trách vận hành hoặc điều phối viên). Tất cả những thứ khác chỉ là "kiến thức truyền miệng".

Và nếu người đó rời đi, bạn sẽ mất đi kiến thức tổ chức. Nhóm của bạn phải tái tạo lại quy trình. Bạn sẽ mất đi lợi thế cạnh tranh.

Các phương pháp tốt nhất cho quản lý kiến thức trong marketing

Bạn cần hướng dẫn thực tiễn, không chỉ lý thuyết chung chung. Những phương pháp này là cầu nối giữa “chúng ta nên tổ chức lại công việc của mình” và “đây chính xác là việc cần làm”. Đây là những thói quen của các nhóm đã xây dựng hệ thống quản lý kiến thức bền vững.

Tạo ra một nguồn thông tin duy nhất và đáng tin cậy.

Khi cùng một thông tin được lưu trữ ở nhiều nơi khác nhau, nhóm của bạn không thể tin tưởng vào bất kỳ thông tin nào. Câu hỏi hàng ngày "tài liệu nào là phiên bản mới nhất?" làm suy giảm niềm tin và gây ra hỗn loạn. Một nguồn thông tin duy nhất có nghĩa là mỗi mảnh thông tin tiếp thị chỉ có một—và chỉ một—địa điểm chính thức duy nhất.

Nguyên tắc rất đơn giản: khi cập nhật thông tin, bạn chỉ cần cập nhật tại một vị trí được chỉ định. Tất cả các phần khác nên liên kết đến nó, không sao chép nó. Nền tảng quản lý công việc của bạn là nơi lý tưởng cho việc này, vì đó chính là nơi nhóm của bạn dành cả ngày để làm việc.

Với ClickUp Docs, bạn có thể nhúng dữ liệu trực tiếp từ bảng điều khiển ClickUp vào tài liệu của mình, giúp mọi thứ luôn được cập nhật tự động.

Tạo nguồn thông tin chính xác duy nhất bằng cách tích hợp dữ liệu trực tiếp từ bảng điều khiển ClickUp vào tài liệu của bạn.

Xây dựng cấu trúc kiến thức có thể tìm kiếm

Hãy nói thẳng: kiến thức không thể tìm thấy thì cũng như không tồn tại. Một thư mục đầy tài liệu không có tiêu đề chỉ là một ngăn kéo rác kỹ thuật số. Gartner cho biết chỉ 14% vấn đề của khách hàng được giải quyết thông qua tự phục vụ, chủ yếu vì mọi người không thể tìm thấy nội dung liên quan.

Để làm cho kiến thức của bạn dễ dàng tìm kiếm, bạn cần cả một kiến trúc thông tin thông minh và một công cụ tìm kiếm mạnh mẽ.

Cấu trúc là yếu tố quan trọng: Sử dụng cấu trúc phân cấp logic để tổ chức thông tin của bạn. Trong ClickUp, điều này có nghĩa là:

Tìm kiếm thông tin ngay lập tức với tính năng tìm kiếm bằng ngôn ngữ tự nhiên của ClickUp Brain trên toàn bộ hệ thống kiến thức của bạn.

Tính năng tìm kiếm mạnh mẽ là điều không thể thiếu: Nhóm của bạn không nên phải suy nghĩ như một chiếc máy tính để tìm kiếm thông tin. Sử dụng ClickUp Brain để tìm kiếm qua tất cả các công việc, tài liệu và bình luận bằng các câu hỏi ngôn ngữ tự nhiên. Thay vì tìm kiếm “tài liệu giọng điệu thương hiệu quý 3”, bạn chỉ cần hỏi “Giọng điệu thương hiệu của chúng ta là gì?” và nó sẽ tìm ra câu trả lời chính xác.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Nhóm tài liệu theo quy trình làm việc, không theo nhóm. Tổ chức tài liệu dựa trên trường hợp sử dụng (ví dụ: đào tạo nhân viên mới, ra mắt sản phẩm, chuyển giao hỗ trợ) để dễ dàng tìm kiếm và cập nhật.

Khuyến khích văn hóa chia sẻ kiến thức.

Đây là một quan điểm thẳng thắn: công cụ tốt nhất trên thế giới cũng sẽ thất bại nếu nhóm của bạn không có văn hóa chia sẻ. Công nghệ có thể giải quyết vấn đề "nơi lưu trữ", nhưng không thể giải quyết vấn đề "tại sao phải làm". Bạn phải xây dựng văn hóa chia sẻ kiến thức như một phần cốt lõi trong cách nhóm của bạn hoạt động.

Điều này có nghĩa là công nhận và khen thưởng những người dành thời gian để ghi chép công việc của họ. Hãy đưa việc ghi chép vào bước cần thiết trong tiêu chí hoàn thành dự án của bạn. Khi bạn thấy một tài liệu được viết tốt của đồng nghiệp giúp tiết kiệm thời gian cho người khác, hãy công khai khen ngợi nó.

Tạo tài nguyên mới và tìm kiếm, sắp xếp, lọc tài sản bằng Docs Hub.

Điều quan trọng nhất là giảm thiểu rào cản trong việc chia sẻ. Vì ClickUp Docs được tích hợp với các công việc của bạn, việc ghi chép công việc không đòi hỏi thêm nỗ lực—đó chỉ là một phần của quy trình làm việc. Thói quen hợp tác mạnh mẽ trong nhóm giúp việc chia sẻ kiến thức trở nên tự nhiên thay vì gượng ép.

Giữ nội dung luôn mới mẻ và được kiểm duyệt.

Một cơ sở kiến thức chứa thông tin lỗi thời còn tệ hơn là không có gì. Nó có thể dẫn dắt sai lầm cho nhóm của bạn và khiến họ mất niềm tin vào hệ thống.

Bạn cần có kế hoạch quản lý nội dung. Chỉ định chủ sở hữu rõ ràng cho từng phần nội dung quan trọng. Sau đó, sử dụng các công việc định kỳ để lên lịch kiểm tra định kỳ hàng quý hoặc nửa năm để xem xét, cập nhật hoặc lưu trữ thông tin đã lỗi thời.

Ví dụ: Sarah là người quản lý các hướng dẫn thương hiệu. Cô ấy xem xét chúng hàng quý. Nếu có bất kỳ thay đổi nào, cô ấy sẽ cập nhật chúng. Một tài liệu. Một người quản lý. Một nguồn thông tin chính xác.

Quản lý cơ sở kiến thức trong ClickUp và điều hành nhóm tiếp thị của bạn.

Việc cần làm là áp dụng điều này cho 5-10 tài liệu kiến thức quan trọng nhất của bạn. Xác định rõ người chịu trách nhiệm và lịch cập nhật. ClickUp Brain có thể hiển thị các tệp chưa được cập nhật trong hơn sáu tháng, giúp việc kiểm tra dễ dàng hơn.

Cách xây dựng hệ thống quản lý kiến thức cho marketing

Cảm thấy choáng ngợp trước việc tổ chức lượng kiến thức tích lũy trong nhiều năm? Đừng lo lắng. Bạn không cần phải làm mọi thứ cùng một lúc. Một phương pháp thực tiễn, chia thành các giai đoạn là chìa khóa dẫn đến thành công.

Kiểm tra tình trạng hiện tại của hệ thống quản lý kiến thức của bạn.

Đầu tiên, xác định nơi lưu trữ tất cả kiến thức tiếp thị hiện tại của bạn. Lập danh sách tất cả nguồn thông tin và các loại kiến thức mà bạn sở hữu.

Điều quan trọng là phải hiểu rõ tình trạng lộn xộn trước khi cố gắng khắc phục nó.

Ưu tiên quản lý kiến thức có tác động cao trước tiên.

Đừng cố gắng ghi chép mọi thứ cùng một lúc. Điều đó sẽ gây quá tải và thất bại. Hãy bắt đầu với những thông tin được yêu cầu nhiều nhất hoặc gây ra nhiều khó khăn nhất khi thiếu sót.

Đây thường là những thứ như:

Hướng dẫn thương hiệu (các nhóm thường có các phiên bản khác nhau)

Thông điệp chính (luôn được tìm kiếm)

Các tài liệu quy trình chiến dịch chính (sẽ hữu ích cho nhân viên mới)

Tài liệu hướng dẫn cho nhân viên mới (nhân viên mới thường xuyên đặt những câu hỏi tương tự)

Tổ chức tài sản chiến dịch (logo phân tán, phiên bản không rõ ràng)

Chọn vấn đề gây ra nhiều khó khăn nhất. Giải quyết vấn đề đó trước tiên.

Chọn không gian làm việc tích hợp

Sai lầm lớn nhất mà các nhóm thường mắc phải là xây dựng một cơ sở kiến thức riêng biệt, không liên kết với công việc thực tế. Khi tài liệu được lưu trữ trong một công cụ và việc thực thi diễn ra trong một công cụ khác, nhóm của bạn sẽ không sử dụng nó. Thay vào đó, họ sẽ mặc định hỏi ai đó.

Đó là lý do tại sao phần mềm cơ sở kiến thức tốt nhất tích hợp trực tiếp với cách nhóm của bạn đã làm việc trong không gian làm việc AI tích hợp. ClickUp kết hợp tài liệu và thực thi dự án trong một không gian làm việc duy nhất — vì vậy việc truy cập kiến thức trở thành một phần tự nhiên của quy trình làm việc, không phải là bước thêm.

Xây dựng cấu trúc kiến thức rõ ràng với ClickUp Spaces, thư mục và Danh sách công việc.

Xây dựng cấu trúc của bạn

Hệ thống quản lý kiến thức chỉ hoạt động hiệu quả khi mọi người biết nơi lưu trữ thông tin và cách tìm kiếm chúng. Cấu trúc phân cấp linh hoạt của ClickUp cung cấp khung sườn để tổ chức kiến thức tiếp thị một cách logic:

ClickUp Spaces hoạt động như các container cấp cao nhất – tạo một “Trung tâm Kiến thức Tiếp thị” chứa đựng mọi tài liệu mà nhóm của bạn cần tham khảo. ClickUp thư mục chia nhỏ nội dung thành các danh mục như Tài sản Thương hiệu, Sổ tay Chiến dịch và Nghiên cứu Khách hàng. ClickUp Danh sách công việc tổ chức các hoạt động chi tiết trong từng thư mục.

Dễ dàng tạo cấu trúc cho các nhóm, bộ phận và dự án của bạn với ClickUp’s Spaces – được thiết kế để giúp bạn duy trì sự tổ chức theo cách của riêng mình.

Cấu trúc ba tầng này tạo ra các đường dẫn rõ ràng. Khi ai đó cần ghi chép lại một buổi đánh giá chiến dịch mới, họ biết chính xác nơi cần lưu trữ. Khi người khác cần tìm lại nó sau sáu tháng, họ có thể truy cập trực tiếp mà không cần tìm kiếm.

Xây dựng tài liệu của bạn

ClickUp Docs là nơi lưu trữ kiến thức thực sự của bạn — và nó được thiết kế dành cho các nhóm cần hơn một trình chỉnh sửa văn bản cơ bản.

Tạo các trang con cho tài liệu nhiều lớp (ví dụ: hướng dẫn thương hiệu với các phần về giọng điệu, hình ảnh và thông điệp). Sử dụng tiêu đề, chú thích và bảng mục lục cố định để nội dung dễ dàng quét qua. Nhiều thành viên trong nhóm có thể chỉnh sửa đồng thời, và bạn có thể xem ai đang ở chế độ xem và gõ trong thời gian thực.

Chìa khóa thực sự là kết nối tài liệu với công việc mà chúng hỗ trợ. Kết nối tài liệu trực tiếp với các công việc liên quan thông qua mối quan hệ, để bản tóm tắt chiến dịch được liên kết với dự án chiến dịch thực tế. Bạn cũng có thể nhúng các tiện ích trực tiếp từ bảng điều khiển ClickUp vào tài liệu, giúp tài liệu hiển thị dữ liệu thời gian thực mà không cần cập nhật thủ công.

Đối với nội dung cần được mọi người dễ dàng tìm kiếm—như hướng dẫn thương hiệu hoặc tài liệu hướng dẫn—hãy chuyển đổi tài liệu Docs của bạn thành Wikis. Wikis được tối ưu hóa cho việc duyệt và tìm kiếm, với nội dung đã được xác minh được đánh dấu nổi bật để mọi người biết họ đang xem nguồn chính thức. Sử dụng Docs Hub để xem tất cả tài liệu của nhóm trong một chế độ xem duy nhất.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Kiến thức không chỉ tồn tại trong các tài liệu văn bản. Sử dụng ClickUp Clips để ghi lại các hướng dẫn nhanh trên màn hình thay vì viết các giải thích dài dòng — chúng sẽ được chuyển đổi thành văn bản tự động và có thể tìm kiếm. Sử dụng ClickUp Bảng trắng để ghi lại các ý tưởng trực quan như hành trình khách hàng hoặc các buổi brainstorming chiến dịch, sau đó kết nối trực tiếp với các công việc và tài liệu của bạn.

Di chuyển chiến lược

Việc di chuyển nội dung sang hệ thống mới là cơ hội để cải thiện nó – không chỉ đơn thuần là di chuyển.

ClickUp cho phép bạn nhập dữ liệu trực tiếp từ Tài liệu Google, Notion, Confluence và các công cụ khác — giữ nguyên định dạng và cấu trúc. Bạn thậm chí có thể nhập các kênh Slack cùng với lịch sử tin nhắn. Tuy nhiên, đừng chuyển đổi mọi thứ cùng một lúc. Hãy bắt đầu với nội dung quan trọng nhất, kiểm tra và đánh giá trong quá trình thực hiện, và đảm bảo một danh mục hoạt động tốt trước khi mở rộng.

Kích hoạt tính năng tìm kiếm mạnh mẽ

Việc có kiến thức được tài liệu hóa chỉ là một nửa của vấn đề. Nửa còn lại là đảm bảo mọi người thực sự có thể tìm thấy nó.

ClickUp Brain biến đổi cơ sở kiến thức của bạn bằng cách cho phép nhóm tìm kiếm bằng ngôn ngữ tự nhiên thay vì từ khóa chính xác. Thay vì phải nhớ xem tài liệu có tên là “Q3 Brand Voice” hay “Brand Guidelines v2”, chỉ cần hỏi: “Giọng điệu thương hiệu của chúng ta trên mạng xã hội là gì?” Brain sẽ tìm kiếm qua các tài liệu, công việc, bình luận và clip để đưa ra câu trả lời chính xác.

Tìm kiếm kết nối cho phép tìm kiếm doanh nghiệp

Brain có thể tóm tắt các tài liệu dài ngay lập tức, tạo bản nháp nội dung dựa trên kiến thức hiện có của bạn và hiển thị thông tin liên quan trên toàn bộ không gian làm việc của bạn. Với Enterprise Search, nó mở rộng ngoài ClickUp để tìm kiếm Google Drive, Dropbox và các công cụ kết nối khác — mang đến cho nhóm của bạn một thanh tìm kiếm duy nhất có thể tìm kiếm thông tin ở mọi nơi.

Xây dựng thói quen bảo trì

Một cơ sở kiến thức không được bảo trì sẽ trở thành gánh nặng. Tài liệu lỗi thời lan truyền thông tin sai lệch. Nội dung cũ kỹ làm suy giảm niềm tin vào hệ thống.

Sử dụng Trường Tùy chỉnh để theo dõi chủ sở hữu tài liệu, ngày kiểm tra gần nhất và tần suất kiểm tra. Thiết lập Tự động hóa ClickUp để kích hoạt công việc kiểm tra khi tài liệu chưa được cập nhật trong 90 ngày — bạn thậm chí có thể mô tả những gì muốn tự động hóa bằng tiếng Anh thông thường và để AI cấu hình nó.

Xây dựng Bảng điều khiển Sức khỏe Kiến thức bằng cách sử dụng Bảng điều khiển ClickUp để hiển thị các tài liệu nào đã quá hạn kiểm tra, ai là người chịu trách nhiệm cho từng tài liệu và tài liệu nào đang nhận được nhiều lượt truy cập nhất. Theo dõi các mục tiêu như “Hoàn thành kiểm tra quý cho tất cả tài liệu thương hiệu” bằng cách sử dụng Mục tiêu ClickUp.

Bảng điều khiển chiến dịch tiếp thị

Cuối cùng, sử dụng Mẫu Công Việc để tích hợp các bước tài liệu vào quy trình làm việc của chiến dịch. Khi tài liệu được tích hợp vào quy trình - chứ không phải là một bước bổ sung sau này - nó thực sự được hoàn thành.

Tại sao điều này quan trọng đối với tổ chức của bạn?

Quản lý kiến thức tiếp thị hiệu quả đòi hỏi một nguồn thông tin chính xác duy nhất, cấu trúc có thể tìm kiếm, văn hóa chia sẻ và bảo trì liên tục. Những nguyên tắc này là phổ quát. Nhóm đầu tư vào điều này ngay từ bây giờ sẽ xây dựng lợi thế tích lũy – mọi quy trình được tài liệu hóa và thông tin được ghi nhận đều giúp công việc trong tương lai trở nên nhanh chóng và thông minh hơn.

Khi kiến thức được hệ thống hóa và dễ tiếp cận, nhóm của bạn sẽ không còn phải làm lại những việc đã có. Quyết định được đưa ra nhanh hơn vì mọi người có đầy đủ bối cảnh. Các chiến dịch được triển khai nhanh chóng vì các nhóm xây dựng dựa trên những gì đã thành công trước đó. Việc đào tạo nhân viên mới trở nên dễ dàng hơn vì họ có thể tìm thấy câu trả lời. Và khi một người rời đi, kiến thức vẫn được giữ lại trong tổ chức.

Đó không chỉ là năng suất. Đó là việc xây dựng năng lực tổ chức.

Bắt đầu ngay trong tuần này

Bạn không cần phải làm mọi thứ một lúc. Hãy bắt đầu từ những việc nhỏ.

Chọn một loại kiến thức mà nhóm của bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm. Có thể đó là:

Hướng dẫn thương hiệu (các phiên bản khác nhau đang lưu hành)

Tóm tắt chiến dịch (luôn được tìm kiếm)

Thông tin khách hàng (phân tán trên các công cụ khác nhau)

Tài liệu hướng dẫn cho nhân viên mới (nhân viên mới thường xuyên đặt những câu hỏi tương tự)

Kết quả của các chiến dịch trước đây (sẽ cung cấp thông tin cho các chiến dịch mới nhưng không ai có thể tìm thấy chúng)

Tạo một thư viện tài liệu đơn giản cho hệ thống này trong ClickUp. Chỉ định một người quản lý. Thiết lập lịch trình kiểm duyệt.

Hãy xem điều gì sẽ xảy ra. Khả năng cao là bạn sẽ giúp ai đó tiết kiệm được 45 phút trong tuần này khi tìm kiếm một thứ gì đó mà lẽ ra chỉ mất 2 phút để tìm.

Sau đó, mở rộng từ đó. Thêm một loại kiến thức khác. Củng cố hệ thống.

Theo thời gian, bạn sẽ nhận thấy các quyết định được đưa ra nhanh hơn (vì mọi người có đầy đủ bối cảnh), các chiến dịch được triển khai nhanh hơn (vì các nhóm xây dựng trên những gì đã thành công), quá trình onboarding trở nên dễ dàng hơn (vì nhân viên mới có thể tìm thấy câu trả lời), và khi ai đó rời đi, kiến thức vẫn được giữ lại.

Đó không chỉ là năng suất. Đó là việc xây dựng năng lực tổ chức.

Thử dùng ClickUp miễn phí và xây dựng hệ thống quản lý kiến thức mà nhóm của bạn thực sự sử dụng.

Một cơ sở kiến thức chỉ là một thư viện thông tin tĩnh, giống như một wiki. Hệ thống quản lý kiến thức là chiến lược toàn diện, bao gồm các quy trình, công cụ và văn hóa mà nhóm của bạn sử dụng để thu thập, chia sẻ và duy trì kiến thức đó.

Hệ thống này tạo ra tài liệu liên kết, trong đó các bản tóm tắt chiến dịch, tài nguyên và kết quả được kết nối với nhau. Điều này cho phép nhóm của bạn theo dõi toàn bộ lịch sử của bất kỳ sáng kiến nào và áp dụng những bài học đó vào các chiến dịch tương lai.

Các nhóm nhỏ thường được hưởng lợi nhiều nhất. Họ không thể để mất kiến thức tổ chức quan trọng khi một thành viên rời đi, và việc xây dựng thói quen tốt từ sớm sẽ ngăn chặn tình trạng nợ tài liệu khổng lồ thường gặp ở các nhóm đang phát triển.

