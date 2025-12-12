Upbase vs. ClickUp: Nền tảng quản lý công việc nào tốt hơn?

Não bộ của chúng ta không được thiết kế để làm nhiều công việc cùng lúc. Khi chuyển từ công việc này sang công việc khác, mỗi lần chuyển đổi đều tiêu tốn năng lượng tinh thần và làm giảm hiệu quả. Hiện tượng này được gọi là " chi phí chuyển đổi", dẫn đến phản ứng chậm hơn và nhiều lỗi hơn.

Đó là lý do tại sao bạn cảm thấy mệt mỏi sau một ngày phải chuyển đổi liên tục giữa các ứng dụng.

So sánh Upbase và ClickUp, hai cách tiếp cận hoàn toàn khác nhau trong việc giảm thiểu chi phí chuyển đổi. Upbase tập trung vào sự đơn giản, trong khi ClickUp mang lại cấu trúc và khả năng mở rộng.

Nhưng phương pháp nào phù hợp hơn với bạn? Hãy cùng tìm hiểu! 📝

ClickUp vs. Upbase: Bảng so sánh

Tính năng ClickUp Upbase Giao diện người dùng Đa dạng tính năng nhưng có thể phức tạp đối với người dùng mới. Đơn giản, gọn gàng, thân thiện với người dùng Hàm cốt lõi Giải pháp quản lý công việc toàn diện tất cả trong một Tập trung vào các công việc chính, trò chuyện, lịch trình và ghi chú. Quản lý công việc Nâng cao với các công việc con, mối quan hệ phụ thuộc và ưu tiên. Số lượng công việc và công việc con không giới hạn với các tính năng cơ bản. Chế độ xem Danh sách công việc, Bảng, Gantt, Lịch, Dòng thời gian Danh sách công việc và Kanban Hợp tác và giao tiếp Bình luận trong công việc, chế độ xem trò chuyện và bình luận được gán. Trò chuyện toàn cầu, trò chuyện 1-1, trò chuyện nhóm và trò chuyện danh sách. Quản lý tài liệu ClickUp tài liệu được liên kết với các công việc, cập nhật theo thời gian thực Tài liệu được tập trung trong Không gian Làm việc Công cụ tăng cường năng suất cá nhân Ưu tiên công việc, theo dõi thời gian, nhắc nhở Lịch làm việc hàng ngày, đồng hồ Pomodoro và các tính năng nhắc nhở nâng cao. Tùy chỉnh Rất linh hoạt với các tính năng tự động hóa và mẫu sẵn có. Cấu trúc phân cấp có tổ chức nhưng tùy chỉnh đơn giản hơn.

ClickUp là gì?

Bắt đầu với ClickUp Đạt được khả năng mở rộng toàn diện trong Không gian Làm việc ClickUp dễ tùy chỉnh.

Công việc ngày nay đang gặp vấn đề.

60% thời gian của chúng ta được dành cho việc chia sẻ, tìm kiếm và cập nhật thông tin trên các công cụ khác nhau.

Hầu hết thời gian lãng phí đến từ Work Sprawl, tức là sự phân mảnh của các công việc, thông tin và cuộc hội thoại trên quá nhiều công cụ. ClickUp giảm thiểu điều này bằng cách hoạt động như một Không gian Làm việc AI Tích hợp, nơi các dự án, kiến thức, giao tiếp và AI của bạn đều được tích hợp trong một hệ thống kết nối duy nhất.

Các dự án, tài liệu và giao tiếp của chúng ta đang bị phân tán trên các công cụ không kết nối, gây ảnh hưởng đến năng suất.

ClickUp giải quyết vấn đề này với ứng dụng tất cả trong một cho công việc, kết hợp dự án, kiến thức và trò chuyện trong một nền tảng duy nhất — tất cả đều được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) quản lý công việc tích hợp nhất thế giới.

Hiện nay, hơn 3 triệu nhóm đang sử dụng ClickUp để làm việc nhanh hơn với quy trình làm việc hiệu quả, kiến thức tập trung và trò chuyện tập trung vào công việc, giúp loại bỏ sự phân tâm và nâng cao năng suất tổ chức.

Tính năng của ClickUp

Tính năng #1: Kế hoạch thời gian tại một nơi duy nhất

Lịch ClickUp là trung tâm điều khiển cho thời gian của bạn. Bạn có thể lập kế hoạch, trực quan hóa và quản lý mọi thứ, từ các công việc hàng tuần đến các mốc thời gian quan trọng của dự án, trong một không gian tập trung.

Ưu điểm lớn nhất của nó là tính năng đồng bộ hai chiều với Lịch Google (và các ứng dụng khác). Vì vậy, khi bạn cập nhật một nhiệm vụ ClickUp, nó sẽ tự động cập nhật trong Lịch Google và ngược lại. Nhờ đó, công việc của bạn luôn được cập nhật theo thời gian thực.

Tạo một địa điểm thống nhất để lên lịch công việc với ClickUp Calendar

Ví dụ, nếu nhóm marketing của bạn điều chỉnh thời hạn chiến dịch trong ClickUp, lịch làm việc bên ngoài của mọi người sẽ tự động cập nhật thay đổi đó.

Ngoài ra, giao diện của nó được thiết kế để phù hợp với nhịp độ làm việc của bạn. Ưu tiên lập kế hoạch theo từng giờ trong ngày? Chuyển sang chế độ xem hàng ngày. Muốn có cái nhìn tổng quan cho tuần hoặc tháng? Chỉ cần chuyển đổi chế độ xem. Bạn có thể kéo và thả công việc vào khung thời gian, điều chỉnh lịch trình ngay lập tức và thậm chí đánh dấu màu sắc công việc theo mức độ ưu tiên hoặc trạng thái.

⚡ Thư viện mẫu: Mẫu Lịch làm việc hàng ngày của ClickUp giúp tổ chức dữ liệu của bạn một cách có chủ đích, biến mọi công việc, cuộc họp và ghi chú thành một lịch trình có thể theo dõi. Tải mẫu miễn phí Sắp xếp các công việc vào các danh mục khác nhau để luôn nắm bắt được chúng với mẫu Lịch trình hàng ngày của ClickUp. Phân chia ngày làm việc theo từng giờ, ưu tiên các công việc với thao tác kéo và thả đơn giản, và thậm chí dành thời gian cho công việc sâu hoặc nghỉ ngơi ngắn. Bạn có thể thêm công việc lặp lại, liên kết tài liệu, đặt nhắc nhở và sử dụng ưu tiên được mã hóa màu sắc để nhanh chóng nhận biết những gì cần ưu tiên hàng đầu trong mẫu lịch làm việc hàng ngày.

Tính năng #2: Trung tâm giao tiếp thời gian thực

Tạo các kênh khác nhau để quản lý công việc theo ngữ cảnh và tối ưu hóa giao tiếp với ClickUp Chat

ClickUp Chat là công cụ trò chuyện tích hợp được thiết kế để hợp nhất cuộc hội thoại của nhóm và quản lý công việc.

Bạn có thể nhắn tin trực tiếp cho đồng nghiệp qua Direct Messages hoặc sử dụng Channels để tổ chức các cuộc thảo luận theo nhóm, dự án hoặc thậm chí theo phiên bản phát hành. Nền tảng trò chuyện cũng hỗ trợ Channels dựa trên địa điểm, nghĩa là các thay đổi trong Không gian hoặc Danh sách công việc của bạn sẽ tự động được phản ánh trong trò chuyện (và ngược lại).

Ví dụ, một nhóm marketing có thể tạo kênh ‘Campaign Launch’ để thảo luận về nội dung, hình ảnh và quảng cáo, đồng thời liên kết các công việc liên quan vào đó.

Ngoài ra, Trò chuyện cho phép thực hiện hành động. Bạn có thể tạo hoặc liên kết các công việc trực tiếp từ tin nhắn, đảm bảo ý tưởng được chuyển đổi thành hành động ngay lập tức. Có yêu cầu khẩn cấp trong một chủ đề trò chuyện? Chuyển đổi nó thành một công việc chỉ với một cú nhấp chuột và chuyển công việc mà không cần rời khỏi chủ đề trò chuyện.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Khi cần một cuộc họp nhanh, hãy bắt đầu cuộc gọi video ClickUp SyncUp ngay trong nền tảng. Và khi muốn cập nhật toàn bộ nhóm cùng lúc, hãy sử dụng Thông báo, Ý tưởng hoặc Bài đăng để tránh thông tin bị lạc.

🚀 Ưu điểm của ClickUp: Một tính năng hợp tác dự án xuất sắc khác trong nền tảng là ClickUp Docs. Hợp tác trên tài liệu dự án trong ClickUp Docs Brainstorm, soạn thảo và hợp tác trên tài liệu và chiến dịch trong thời gian thực, sau đó kết nối chúng trực tiếp với các công việc, dự án hoặc mục tiêu. Thêm bình luận và giao nhiệm vụ từ bên trong tài liệu để tránh chuyển đổi ứng dụng.

Tính năng #3: Theo dõi thời gian tích hợp sẵn

ClickUp Dự án Thời gian giúp bạn theo dõi chính xác thời gian làm việc của mình. Bắt đầu và dừng đồng hồ bấm giờ trực tiếp từ máy tính để bàn, ứng dụng di động hoặc thậm chí phần mở rộng ClickUp trên Chrome, giúp bạn dễ dàng quản lý thời gian từ bất kỳ đâu.

Theo dõi thời gian dành cho từng công việc hoặc dự án với tính năng Theo dõi Thời gian Dự án của ClickUp

Giả sử bạn là một quản lý nội dung phải chuyển đổi giữa việc viết bản nháp blog và xem xét bản tóm tắt sáng tạo. Với ClickUp, bạn có thể ghi lại thời gian cho từng công việc riêng biệt hoặc theo dõi thời gian theo thời gian thực trong quá trình công việc. Ưu tiên mục nhập thủ công? Không vấn đề gì. Bạn có thể thêm thời gian theo cách thủ công hoặc cho một phạm vi thời gian cụ thể để có báo cáo theo dõi thời gian tối ưu.

Truy cập tất cả nhật ký công việc của bạn từ Trung tâm Bảng chấm công để theo dõi giờ làm việc tính phí với tính năng Theo dõi Thời gian Dự án của ClickUp

Sau khi thời gian làm việc của bạn được theo dõi, Bảng chấm công sẽ tự động sắp xếp dữ liệu theo ngày, tuần hoặc tháng. Bạn có thể theo dõi thời gian dành cho các công việc và dự án, lọc theo người được giao nhiệm vụ và thậm chí so sánh thời gian thực tế với ước lượng thời gian.

🔍 Bạn có biết? Lập kế hoạch cho các công việc hàng ngày giúp nâng cao hiệu suất công việc trong ngày. Một nghiên cứu trên tạp chí Journal of Applied Psychology cho thấy rằng khi nhân viên tham gia vào "kế hoạch quản lý thời gian" (tức là lập danh sách công việc, xác định thời gian và cách thức thực hiện công việc) trong một ngày cụ thể, họ có hiệu suất công việc tốt hơn so với những ngày không có kế hoạch đó.

Tính năng #4: Khả năng AI

ClickUp Brain mang trí tuệ nhân tạo vào công việc của bạn. Trợ lý AI tích hợp này kết nối các công việc, tài liệu, cuộc trò chuyện và thành viên trong nhóm, giúp bạn làm việc hiệu quả hơn mà không bị quá tải tinh thần.

Yêu cầu ClickUp Brain tóm tắt thông tin về không gian làm việc để đảm bảo ra quyết định dựa trên dữ liệu

Nền tảng hoạt động dựa trên ba trụ cột chính: Quản lý Kiến thức Trí tuệ Nhân tạo ( ClickUp Enterprise Search!), Quản lý Dự án Trí tuệ Nhân tạo và Người Viết Trí tuệ Nhân tạo cho Công việc.

Giả sử bạn đang chuẩn bị cho một buổi trình bày chiến lược cho khách hàng vào ngày mai.

Đầu tiên, bạn sử dụng Tìm kiếm Doanh nghiệp, yêu cầu nó: Hiển thị tóm tắt hiệu suất chiến dịch và phản hồi của khách hàng trong quý trước. Trong vài giây, nó sẽ trích xuất thông tin từ tất cả dữ liệu liên quan trong Không gian Làm việc và các ứng dụng kết nối của bạn.

Tiếp theo, bạn yêu cầu Trợ lý Quản lý Dự án AI kiểm tra các công việc đang chờ xử lý. Nó tự động đánh dấu các slide còn thiếu, cập nhật trạng thái công việc và thậm chí tạo danh sách kiểm tra để xem xét trước cuộc họp. Bạn có thể yêu cầu: Tạo các công việc theo dõi cho nhóm sáng tạo dựa trên phản hồi từ cuộc họp trước, và nó sẽ hoàn thành trong vài giây.

Sử dụng ClickUp Brain cho quản lý dự án và phân phối công việc

Cuối cùng, Trợ lý Viết AI cho Công việc sẽ hỗ trợ bạn hoàn thiện nội dung trình bày. Bạn yêu cầu nó: Soạn thảo một slide tóm tắt sẵn sàng cho khách hàng với các điểm nổi bật và bước tiếp theo bằng giọng điệu tự tin nhưng thân thiện. Nó sẽ tinh chỉnh văn bản của bạn và đảm bảo thông điệp của bạn luôn phù hợp với thương hiệu.

Giảm chi phí chuyển đổi với ClickUp BrainGPT

ClickUp BrainGPT mang đến cho bạn một luồng suy nghĩ và hành động liên tục, không bị gián đoạn. Thay vì phải chuyển đổi giữa các ghi chú, bản nháp, tab và danh sách công việc, bạn có thể nói ra suy nghĩ của mình và ClickUp BrainGPT sẽ chuyển đổi chúng trực tiếp thành các công việc có cấu trúc, ghi chú cuộc họp, tóm tắt và các bước theo dõi.

Vì Talk-to-Text hoạt động ngay trong không gian làm việc trên desktop của bạn, ý tưởng của bạn sẽ được ghi lại chính xác nơi cần thiết — không cần chuyển đổi ngữ cảnh, không mệt mỏi vì sao chép-dán, và không mất đà giữa chừng câu.

Điều này giống như giảm bớt gánh nặng nhận thức cho mỗi ý tưởng bạn ghi lại, đó là lý do tại sao các nhóm cảm thấy ít mệt mỏi hơn đáng kể sau một ngày công việc đầy đủ.

Chuyển đổi giữa ChatGPT, Claude và Gemini trong ClickUp BrainGPT, ứng dụng đồng hành trên desktop.

Tìm hiểu thêm về cách sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý dự án:

Giá cả của ClickUp

Upbase là gì?

qua Upbase

Upbase là nền tảng quản lý dự án và công việc giúp cá nhân và các nhóm nhỏ tổ chức các công việc, tài liệu, tệp tin và giao tiếp. Nền tảng này nhấn mạnh vào sự đơn giản và dễ sử dụng, giúp quá trình triển khai diễn ra nhanh chóng.

Được thiết kế dành cho freelancer, startup và các nhóm nhỏ, Upbase kết hợp các tính năng quản lý công việc, lịch trình, hợp tác tài liệu và trò chuyện.

Tính năng của Upbase

Hãy cùng xem qua một số tính năng mà Upbase cung cấp, giúp nó trở thành lựa chọn lý tưởng cho chiến lược quản lý dự án của bạn:

Sử dụng đồng hồ đếm giờ tích hợp sẵn để đảm bảo tập trung trong công việc với Upbase

Upbase nhận thức rằng năng suất là về việc 'giữ được luồng'. Đó là lý do tại sao nó tích hợp các công cụ hữu ích như đồng hồ Pomodoro tích hợp, Time Blocking và Daily Notes để ghi chép hoặc suy ngẫm nhanh.

Đánh dấu các mục thường dùng và sử dụng các phím tắt tiện lợi để hoàn thành các công việc nhanh chóng. Như vậy, trí óc của bạn sẽ luôn minh mẫn và các công việc cần làm sẽ được kiểm soát tốt.

Lập kế hoạch công việc theo giờ hoặc theo tuần với các công cụ lập lịch của Upbase

Nếu bạn là người ưa chuộng lịch, Upbase là lựa chọn phù hợp. Bạn có thể lập kế hoạch tuần trên bảng Kanban Weekly Planner, chia thời gian theo giờ trên Weekly Calendar, hoặc xem tổng quan trên Monthly Calendar. Kéo và thả công việc, đánh dấu màu sắc cho hạn chót và lọc theo người được giao nhiệm vụ.

Tính năng #3: Quản lý công việc cho người dùng nội bộ và bên ngoài

Sắp xếp công việc của bạn thành các công việc, kèm theo tất cả thông tin cần thiết, bằng Upbase

Upbase cho phép bạn tổ chức tệp tin và thư mục theo bất kỳ cách nào bạn muốn. Chế độ xem công việc của bạn dưới dạng bảng Kanban, danh sách có thể sắp xếp hoặc lịch trực quan, tùy theo luồng làm việc của bạn.

Mỗi công việc có thể có nhiều người được giao, ưu tiên được đánh dấu bằng màu sắc, hạn chót, tệp đính kèm, bình luận với đề cập và biểu tượng cảm xúc, thậm chí có người theo dõi để theo dõi mà không làm đầy hộp thư đến. Ngoài ra, bạn có thể gắn thẻ và lọc công việc trên các dự án để nhanh chóng xem những gì quan trọng nhất.

🔍 Bạn có biết? Khi các nhóm lên lịch các điểm kiểm tra hợp tác và đánh giá trước, dự án sẽ tiến triển nhanh hơn. Nghiên cứu cho thấy khi các điểm phản hồi và quyết định không được lên kế hoạch, công việc bị đình trệ và việc chuyển đổi ngữ cảnh tăng lên. Việc cài đặt các điểm kiểm tra này trong kế hoạch hàng ngày giúp duy trì tiến độ công việc mà không gặp tắc nghẽn.

Giá cả của Upbase

Miễn phí

Premium: $10/tháng cho mỗi người dùng

ClickUp vs. Upbase: So sánh tính năng

Cả ClickUp và Upbase đều hướng đến việc đơn giản hóa công việc hàng ngày của bạn, nhưng chúng có hướng tiếp cận khác nhau.

ClickUp là công cụ mạnh mẽ được thiết kế cho các nhóm đang phát triển và muốn có mọi thứ. Ngược lại, Upbase giữ mọi thứ gọn gàng và có cấu trúc, phù hợp với các nhóm hoặc cá nhân.

Hãy phân tích cách mỗi nền tảng xử lý các tính năng cơ bản. 👀

Tính năng #1: Cấu trúc và hệ thống phân cấp dự án

ClickUp

ClickUp cung cấp một cấu trúc phân cấp sâu: Không gian Làm việc > Không gian > Thư mục > Danh sách công việc > Công việc > Công việc con (và thậm chí là các công việc con lồng nhau nếu bạn bật tính năng này). Cấu trúc này lý tưởng cho các nhóm hoặc quy trình làm việc cần phân chia rõ ràng theo bộ phận, nhiều giai đoạn dự án và quyền truy cập hoặc chế độ xem chi tiết giữa các đơn vị.

Upbase

Upbase, mặt khác, giữ mọi thứ đơn giản hơn. Cấu trúc cơ bản của nó là Không gian Làm việc > thư mục tùy chọn > Danh sách công việc, sau đó bạn có các phần, công việc và công việc con. Điều đó có nghĩa là ít cấp độ hơn để lo lắng, giúp quá trình thiết lập nhanh hơn và điều hướng dễ dàng hơn.

🏆 Kết quả: Hòa! Nếu bạn đang xây dựng cho tương lai dài hạn, ClickUp là lựa chọn đầu tư tốt hơn. Nếu bạn muốn một giải pháp đơn giản, Upbase là sự lựa chọn phù hợp.

Tính năng #2: Tùy chỉnh và tự động hóa

ClickUp

Bạn có thể chuyển đổi 'ClickApp' để tùy chỉnh mọi thứ, như Trường Tùy chỉnh, tự động hóa, nhiều người được giao nhiệm vụ và hơn thế nữa. Các tác vụ tự động giúp xử lý các hành động lặp đi lặp lại như thay đổi trạng thái công việc, giao nhiệm vụ cho đồng nghiệp hoặc gửi nhắc nhở.

Upbase

Upbase cũng hỗ trợ các trường tùy chỉnh và thẻ, giúp dễ dàng theo dõi ưu tiên hoặc phân loại. Giao diện của nó gọn gàng, đơn giản và rất phù hợp cho những người dùng ưa thích ít thao tác và cài đặt.

🏆 Người chiến thắng: Kết quả rất sát sao, nhưng ClickUp là lựa chọn chiến thắng. Nó rất phù hợp cho các nhóm muốn kiểm soát toàn diện và tự động hóa không cần can thiệp.

Tính năng #3: Báo cáo và bảng điều khiển

ClickUp

Bảng điều khiển ClickUp giúp bạn dễ dàng theo dõi hiệu suất làm việc của nhóm trong thời gian thực. Bạn có thể tạo thẻ cho các công việc, theo dõi thời gian, mục tiêu và khối lượng công việc, tất cả trong một chế độ xem duy nhất.

Các nhà quản lý cũng có thể theo dõi hiệu suất, hiển thị tiến độ mục tiêu và thậm chí xác định các điểm nghẽn sớm thông qua các biểu đồ khối lượng công việc và hiệu quả.

Upbase

Upbase, mặt khác, cung cấp một thiết lập đơn giản hơn, phù hợp nhất cho các freelancer và nhóm nhỏ.

Nó bao gồm các công cụ theo dõi thời gian và lập lịch tích hợp sẵn, giúp người dùng theo dõi năng suất và duy trì sự tổ chức hàng ngày. Tuy nhiên, nó thiếu các bảng điều khiển nâng cao, theo dõi hiệu suất chi tiết hoặc thông tin tổng quan giữa các dự án.

🏆 Người chiến thắng: Đó là ClickUp! Nó cung cấp độ sâu, tính linh hoạt và khả năng hiển thị thời gian thực cao hơn nhiều, giúp các nhóm chuyển từ bận rộn sang thực sự có năng suất cao.

ClickUp vs. Upbase trên Reddit

Chúng tôi đã truy cập vào nền tảng yêu thích của bạn, tức là Reddit, để tìm hiểu xem người dùng thực tế đang nói gì về Upbase và ClickUp.

Mặc dù không có chủ đề cụ thể nào, chúng tôi đã lục lọi qua đống thông tin kỹ thuật số để tìm ra những thông tin hữu ích.

Dưới đây là chia sẻ của một người dùng về việc sử dụng Upbase cho quản lý dự án tự do:

Dựa trên kinh nghiệm của tôi: Upbase là phiên bản nhẹ của ClickUp. Nó đang được phát triển tích cực. Nhìn chung, mọi người đều hài lòng với những gì tôi đã đọc. Hầu hết các điểm bạn nêu ra đều có thể được trả lời tích cực. Nên thử dùng trong vài tháng trước khi quyết định sử dụng lâu dài. Nếu ngân sách eo hẹp, hãy thử phiên bản miễn phí của ClickUp. [sic] Một người dùng khác cũng đồng ý rằng trường hợp sử dụng của bạn là yếu tố quan trọng nhất:

Một người dùng khác cũng đồng ý rằng trường hợp sử dụng của bạn là yếu tố quan trọng nhất:

Tổng hợp lại, Reddit xác nhận chủ đề chính của so sánh này: ClickUp được thiết kế cho quy mô lớn, trong khi Upbase nổi trội khi sự đơn giản là ưu tiên hàng đầu.

🚀 Ưu điểm của ClickUp: Trợ lý ghi chú AI của ClickUp tự động ghi lại, chuyển đổi thành văn bản và tóm tắt các cuộc họp trong Lịch ClickUp. Nó ghi lại mọi điểm chính, quyết định và mục cần thực hiện (cũng tạo ra một tài liệu ClickUp chứa tất cả thông tin này vào cuối mỗi cuộc họp) mà bạn không cần phải làm gì!

Công cụ quản lý công việc nào là tốt nhất?

Xin mời. 🥁

Đó là một cuộc đua sát nút, nhưng ClickUp đã giành chiến thắng!

Upbase phù hợp cho năng suất cá nhân và cho các nhóm nhỏ muốn sự đơn giản.

Tuy nhiên, ClickUp có khả năng mở rộng quy mô cho toàn bộ tổ chức. Không gian làm việc của bạn sẽ phát triển cùng với sự phát triển của các dự án. Từ các cấu trúc phân cấp linh hoạt và tài liệu hợp tác đến bảng điều khiển, theo dõi thời gian và ClickUp Brain, mọi thứ đều kết nối để biến ý tưởng thành kết quả.

Kết nối toàn bộ quy trình làm việc của bạn tại một nơi duy nhất và đăng ký ClickUp miễn phí ngay hôm nay! ✅