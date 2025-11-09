Bạn đã từng nghe nói đến "nợ phối hợp" chưa?

Đó là tình huống xảy ra khi các nhà phát triển xây dựng các tính năng mà không ai yêu cầu, hoặc nhà quản lý sản phẩm thay đổi ưu tiên giữa chừng sprint, làm gián đoạn luồng.

Nếu không được kiểm soát, điều này dẫn đến việc không đạt được tiến độ, các nhóm cảm thấy thất vọng và các tính năng mới không thực sự làm hài lòng người dùng, làm chậm tốc độ phát triển sản phẩm và khiến mỗi lần phát hành trở nên khó khăn hơn so với lần trước.

Nhưng điều này hoàn toàn có thể khắc phục được.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá các chiến lược thực tiễn về cách các nhà phát triển có thể phối hợp với quản lý sản phẩm về ưu tiên tính năng.

Hãy bắt đầu ngay!

Tại sao việc đồng bộ hóa ưu tiên tính năng lại quan trọng?

Đảm bảo các nhóm phát triển sản phẩm đồng thuận trực tiếp ảnh hưởng đến hiệu quả và hiệu suất trong quá trình xây dựng sản phẩm của bạn.

Không tin chúng tôi?

Hãy lấy ví dụ về Samsung Galaxy Note 7. Việc phát triển vội vàng và sự phối hợp kém giữa các nhà cung cấp và nhóm sản phẩm đã dẫn đến các lỗi an toàn pin, buộc phải thu hồi toàn bộ sản phẩm và là kết quả của thiệt hại nghiêm trọng cho thương hiệu.

Về ghi chú này, đây là một số lý do quan trọng tại sao việc đồng bộ hóa ưu tiên tính năng lại quan trọng để đạt được kết quả thành công hơn:

Sáng tạo và khác biệt cao hơn: Khuyến khích các nhóm tập trung vào các tính năng đột phá có tiềm năng giúp sản phẩm nổi bật và xây dựng khả năng cạnh tranh lâu dài.

Các bên liên quan đồng thuận và có trách nhiệm: Đảm bảo các mục tiêu chiến lược và chỉ số KPI được thống nhất, cho phép các nhóm từ chối công việc không mang lại giá trị cao và phân công công việc một cách hiệu quả.

Tăng tốc độ và khả năng thích ứng: Giúp các nhóm phản hồi nhanh chóng với phản hồi của khách hàng hoặc thay đổi thị trường.

Thời gian đưa sản phẩm ra thị trường nhanh hơn: Tích hợp nỗ lực của các nhóm đa chức năng thông qua Tích hợp nỗ lực của các nhóm đa chức năng thông qua quản lý dự án Scrum và bản đồ đường dẫn thống nhất, loại bỏ các trì hoãn trong quá trình chuyển giao và giảm thiểu công việc trùng lặp.

Tăng cường tác động kinh doanh và sự hài lòng của khách hàng: Ưu tiên các tính năng quan trọng phù hợp với người dùng, nâng cao sự tương tác, chấp nhận và lòng trung thành.

Giảm thiểu nguồn lực bị lãng phí: Tránh đầu tư quá mức vào các công việc có tác động thấp hoặc phải làm lại các công việc do ưu tiên thay đổi.

🧠 Thông tin thú vị: Thuật ngữ ‘Scrum’ được mượn từ môn rugby để nhấn mạnh sự tập trung của khung làm việc này vào một nhóm tự tổ chức, đa hàm làm việc cùng nhau. Thuật ngữ này lần đầu tiên được đề cập trong bài báo nổi tiếng trên Harvard Business Review của các giáo sư Hirotaka Takeuchi và Ikujiro Nonaka, The New New Product Development Game.

Những thách thức phổ biến trong hợp tác giữa nhà phát triển và quản lý sản phẩm

Sự hợp tác giữa nhà phát triển và quản lý sản phẩm có thể gặp phải những rào cản khiến tiến độ bị chậm lại và ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm. Dưới đây là những điều cần lưu ý. 👀

Mục tiêu không đồng nhất: Sự khác biệt trong việc hiểu mục tiêu kinh doanh có thể dẫn đến sự xung đột về ưu tiên.

Rào cản giao tiếp: Trong khi các nhà phát triển ưa chuộng các thông số kỹ thuật chi tiết, các nhà quản lý sản phẩm thường tập trung vào các cuộc hội thoại ở mức cao. Sự khác biệt trong phong cách giao tiếp và thuật ngữ có thể dẫn đến hiểu lầm.

Định nghĩa vai trò không rõ ràng: Nếu không có sự phân định rõ ràng về vai trò, cả nhà phát triển và quản lý sản phẩm có thể vô tình bước vào lĩnh vực của nhau.

Dòng thời gian xung đột: Quản lý sản phẩm thường có công việc với lịch trình phát hành cố định, trong khi nhà phát triển có thể cần thêm thời gian để giải quyết các phức tạp kỹ thuật. Sự khác biệt trong dòng thời gian này có thể dẫn đến việc triển khai gấp rút hoặc không đạt được thời hạn.

Thiếu sự đồng cảm và hiểu biết: Nếu không hiểu rõ áp lực của nhau, đặc biệt là giữa chiến lược và kỹ thuật, sự tin tưởng và hợp tác sẽ bị phá vỡ.

Các chiến lược giúp nhà phát triển và quản lý sản phẩm thống nhất về ưu tiên.

Sự phối hợp giữa nhà phát triển và quản lý sản phẩm là yếu tố quan trọng để tạo ra các sản phẩm mang lại giá trị cho khách hàng. Vì vậy, hãy áp dụng các chiến lược sau để vượt qua thách thức và đảm bảo mỗi sprint đều giúp sản phẩm tiến bộ. 👇

Xây dựng bản đồ tính năng chia sẻ ngay từ đầu.

Không có gì làm mất đà nhanh hơn việc nhóm sản phẩm và phát triển thực hiện công việc theo hai lộ trình khác nhau. Một bên nói ‘phát hành vào tuần tới’, bên kia nói ‘bị khối bởi việc tái cấu trúc backend’.

Dưới đây là những việc cần làm:

Cùng nhau xây dựng một chiến lược sản phẩm duy nhất phản ánh cả kết quả kinh doanh và thực tế kỹ thuật.

Lập bản đồ các tính năng sắp tới, các phụ thuộc và mục tiêu phát hành cùng nhau, sau đó phân công chủ sở hữu và dòng thời gian cho từng tính năng.

Tổ chức các buổi đánh giá lộ trình nhanh hai tuần một lần để thảo luận về các sự đánh đổi và ưu tiên thay đổi trước khi chúng làm chệch hướng quá trình phát triển.

Cho phép các nhà phát triển đánh dấu các phụ thuộc để để ưu tiên danh sách công việc sản phẩm trực tiếp trong lộ trình của bạn.

Cách ClickUp hỗ trợ

ClickUp Product Management Software là ứng dụng toàn diện cho công việc, kết hợp quản lý dự án, kiến thức và trò chuyện trong một nền tảng duy nhất — tất cả được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) giúp bạn làm việc nhanh hơn và thông minh hơn.

Sắp xếp công việc của bạn với Phân cấp Dự án của ClickUp Sử dụng Phân cấp Dự án của ClickUp để hình dung cách mục tiêu kinh doanh kết nối với khả năng phát triển.

Hệ thống phân cấp dự án của ClickUp được thiết kế với cấu trúc đơn giản, hiển thị lộ trình, danh sách công việc chưa hoàn thành và các sprint từ trên xuống dưới.

Tạo một không gian Sản phẩm cho ứng dụng chính của bạn và thiết lập các thư mục bên trong nó cho từng bộ tính năng, ví dụ như ‘Bảng điều khiển người dùng’ hoặc ‘Thông báo’. Trong các thư mục đó, sử dụng các Danh sách công việc để quản lý chu kỳ sprint hoặc triển khai tính năng. Nhiệm vụ ClickUp đại diện cho các câu chuyện riêng lẻ, sửa lỗi hoặc cải tiến ở đây, đảm bảo mọi mục đều có thể thực hiện được.

Nhà phát triển có thể cập nhật tiến độ công việc trong khi quản lý sản phẩm đang theo dõi các phụ thuộc, dòng thời gian và ưu tiên, tất cả trong một chế độ xem duy nhất.

🔍 Bạn có biết? Vai trò quản lý sản phẩm đầu tiên được biết đến đã được tạo ra tại Procter & Gamble vào những năm 1930, không phải trong ngành công nghệ. Họ được gọi là "brand men", có công việc đồng bộ hóa tiếp thị, sản xuất và nhu cầu của khách hàng. Khái niệm này xuất phát từ một bản ghi nhớ năm 1931 của Neil H. McElroy, một quản lý quảng cáo tại P&G, người ủng hộ việc nhân viên chịu trách nhiệm duy nhất cho một thương hiệu.

Xác định ưu tiên dựa trên điểm tác động và nỗ lực.

Thường xuyên, 'ưu tiên' có nghĩa là ai tranh luận to nhất sẽ thắng. Cách tiếp cận tốt hơn là định lượng nó.

Gán điểm tác động và nỗ lực cho từng tính năng để quyết định dựa trên sự đánh đổi, không phải cảm tính. Áp dụng các kỹ thuật ưu tiên linh hoạt đơn giản sau:

Bắt đầu với các chỉ số tác động rõ ràng như tăng trưởng doanh thu, tỷ lệ giữ chân người dùng hoặc khả năng mở rộng. Cân bằng các chỉ số tác động với các yếu tố nỗ lực như độ phức tạp, các phụ thuộc và phạm vi kiểm thử. Phân chia các tính năng lớn thành các thành phần nhỏ hơn để có được ước tính chính xác hơn về nỗ lực và giá trị. Cho phép các nhà quản lý sản phẩm và nhà phát triển đánh giá các tính năng một cách độc lập để xác định những khoảng trống trong giả định. So sánh điểm số chung để phát hiện sự không đồng nhất, sau đó thảo luận và tinh chỉnh ước tính cùng nhau.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Tiêu chuẩn hóa việc đánh giá bằng các kỹ thuật ước lượng linh hoạt như thang điểm số cố định (Tác động 1-10) hoặc dãy Fibonacci / bộ nhỏ cho Nỗ lực (1,2,3,5,8 hoặc Thấp/Trung bình/Cao). Điều này đảm bảo đánh giá nhất quán và khách quan giữa các nhóm, giảm thiểu thiên vị.

Cách ClickUp hỗ trợ

Thêm các Trường Tùy Chỉnh ClickUp vào Nhiệm vụ ClickUp, bao gồm các trường số như Điểm Tác động và Điểm Nỗ lực, vào danh sách tính năng của bạn, cho phép cả quản lý sản phẩm và nhà phát triển đánh giá từng công việc một cách khách quan.

Xác định phạm vi và giá trị của tính năng bằng cách sử dụng Trường Tùy chỉnh ClickUp và đang theo dõi các thuộc tính khóa

Giả sử nhà quản lý sản phẩm đánh giá 'Bảng điều khiển nhóm' có tác động 5, nhưng đội ngũ phát triển chỉ đánh giá 4 về mức độ nỗ lực do công việc API phức tạp. Nhờ đó, bạn có thể sắp xếp ngay lập tức để tìm ra các tính năng có tác động cao nhưng nỗ lực thấp, hoặc đánh dấu các mục có thể tiêu tốn nhiều tài nguyên mà ít mang lại lợi ích.

Ưu tiên công việc tính năng với ClickUp Task Priorities để tập trung vào các công việc quan trọng nhất trước tiên

Sau khi đã thống nhất về những gì quan trọng nhất, hãy hiển thị nó bằng cách sử dụng ClickUp Task Priorities. Gán các cờ Urgent, High, Normal hoặc Low cho các tính năng để mỗi thành viên trong nhóm ngay lập tức biết được ưu tiên nào là hàng đầu.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng thẻ nhiệm vụ ClickUp (Task Tags) như Yêu cầu của khách hàng, Nợ công nghệ, Hoặc Thành công nhanh chóng để giúp mọi người hiểu tại sao một công việc quan trọng và khi nào.

Xác định các bản đồ phụ thuộc để phát hiện các rào cản ẩn.

Trước khi lập kế hoạch sprint, hãy tập hợp cả nhà phát triển và quản lý sản phẩm trong cùng một phòng (hoặc trên bảng) để vẽ bản đồ các tính năng phụ thuộc lẫn nhau.

Ví dụ, một API phía sau phải được triển khai trước khi công việc giao diện người dùng phía trước có thể bắt đầu. Điều này giúp các nhà phát triển hiểu rõ cách sự chậm trễ của một tính năng ảnh hưởng đến các tính năng khác, và các nhà quản lý sản phẩm có thể nhìn nhận các hạn chế về dòng thời gian một cách tổng thể. Điều này cải thiện quá trình đàm phán liên chức năng về thứ tự triển khai tính năng.

Bạn phải:

Kiểm tra các tính năng hiện tại và sắp tới bằng cách sử dụng bằng cách sử dụng mẫu danh sách công việc sản phẩm, và đánh dấu những gì đang khối những gì.

Ghi nhãn các mối quan hệ phụ thuộc một cách rõ ràng (ví dụ: Tính năng B phụ thuộc vào Tính năng A)

Nhấn mạnh các phụ thuộc giữa các nhóm hoặc hệ thống sớm, đặc biệt là các tích hợp hoặc thành phần chia sẻ.

Cách ClickUp hỗ trợ

ClickUp Gantt View cung cấp cho bạn một dòng thời gian trực quan đầy đủ về dự án của bạn. Tại đây, bạn có thể tạo bản đồ phụ thuộc giữa các nhiệm vụ ClickUp cùng với thời lượng thực hiện và cách chúng kết nối với nhau. Bạn có thể đánh dấu các nhiệm vụ là ‘Blocking’ hoặc ‘Waiting On’, giúp ngay lập tức xác định được những tính năng nào cần hoàn thành trước.

Nếu một công việc bị trễ, tác động dây chuyền đối với các công việc sau đó sẽ ngay lập tức được hiển thị, giúp các nhà quản lý sản phẩm và nhà phát triển đưa ra quyết định nhanh chóng hơn.

Thêm các phụ thuộc ClickUp và hiển thị chúng trong chế độ xem biểu đồ Gantt của ClickUp

🔍 Bạn có biết? ‘ Feature creep ’ là một hiện tượng thực sự có thể âm thầm làm chệch hướng dự án. Việc liên tục thêm các tính năng nhỏ, không được lên kế hoạch trước sẽ làm tăng thời gian triển khai và gây thất vọng cho cả nhà phát triển lẫn người dùng.

Ghi chép hai góc nhìn

Khuyến khích các nhà quản lý sản phẩm (PM) ghi chép các câu chuyện người dùng và lý do kinh doanh trong khi các nhà phát triển bổ sung các hạn chế kỹ thuật hoặc yêu cầu. Quá trình này phát triển theo tiến độ dự án, đảm bảo cả lý do chiến lược và kỹ thuật đều được hiển thị rõ ràng.

Khi nhà phát triển phát hiện ra một giới hạn về cơ sở hạ tầng, họ có thể ghi chú ngay lập tức. Và khi nhà quản lý sản phẩm xem xét lại một trường hợp sử dụng, các nhà phát triển sẽ thấy điều đó trong thời gian thực.

Cách ClickUp hỗ trợ

ClickUp Docs hoạt động như một tài liệu động, cho phép cả quản lý sản phẩm và nhà phát triển cùng chỉnh sửa, bình luận và ghi chú đồng thời.

Cập nhật ngay lập tức với ClickUp Tài liệu, loại bỏ các thay đổi bị mất do sử dụng các công cụ riêng lẻ hoặc email không ngừng

Ví dụ, khi triển khai yêu cầu tính năng mới 'One-Click Checkout', nhà quản lý sản phẩm trình bày lý do kinh doanh và các câu chuyện người dùng. Đồng thời, các nhà phát triển bổ sung các yêu cầu kỹ thuật, chi tiết API và ghi chú bảo mật trong các phần được tổ chức rõ ràng.

Sử dụng các tính năng như danh sách kiểm tra, khối mã và bình luận với @mentions, cả hai bên có thể đặt câu hỏi, đánh dấu vấn đề và cập nhật thông tin theo thời gian thực. Tài liệu luôn được liên kết với công việc hoặc sprint liên quan, do đó mọi người đều có thể truy cập vào các yêu cầu và quyết định mới nhất.

Sarah McKinney từ SkylineWeb Solutions chia sẻ kinh nghiệm của họ về việc sử dụng ClickUp:

ClickUp cung cấp các công cụ cần thiết cho các đội làm việc từ xa để hoàn thành và triển khai dự án. Các tính năng và chức năng mà nó cung cấp rất mạnh mẽ với sự dễ sử dụng. Ngoài ra, nó còn linh hoạt hơn để đáp ứng nhu cầu của các nhà phát triển, quản lý dự án và nhóm làm việc từ xa. *[sic]

🤝 Lời nhắc nhở thân thiện: Không sao nếu có sự bất đồng. Sự căng thẳng lành mạnh giữa tầm nhìn sản phẩm và khả năng kỹ thuật thúc đẩy sự đổi mới. Chỉ cần đảm bảo rằng mọi cuộc tranh luận kết thúc với sự rõ ràng, không phải sự混亂.

Thực hiện các đợt sprint phối hợp

Với bản mô tả yêu cầu chia sẻ trong tay, đừng vội vàng bắt tay vào mã. Hãy dành thời gian cho các phiên làm việc ngắn trước sprint (1-2 ngày) để các nhà phát triển và quản lý sản phẩm xác minh giả định, kiểm tra các trường hợp đặc biệt, ước tính nỗ lực và xác nhận các deliverable.

Nhưng các đợt hợp tác này không nhất thiết phải kết thúc trước khi bắt đầu mã. Ngay cả khi quá trình phát triển đã bắt đầu, các sprint ngắn (micro-sprints) kéo dài vài giờ tại các cột mốc khóa sẽ giúp các nhà quản lý sản phẩm và nhà phát triển thống nhất về ưu tiên tính năng.

Cách ClickUp hỗ trợ

Giai đoạn "hợp tác" này thường kết thúc sau khi kế hoạch sprint hoàn tất. Tuy nhiên, ClickUp Sprints giúp duy trì sự hợp tác này.

Đặt ngày bắt đầu sprint, phân công điểm câu chuyện và đánh dấu ưu tiên để mọi người đều biết những gì cần được hoàn thành trước tiên. Công việc chưa hoàn thành? Nó sẽ tự động chuyển sang sprint tiếp theo, giữ cho luồng làm việc của bạn không bị gián đoạn.

Quản lý các công việc sprint hiện tại, quy trình phê duyệt và mức độ sẵn sàng của bạn một cách nhanh chóng với ClickUp Sprints trong chế độ xem bảng

Nhà phát triển có thể đồng bộ hóa các sprint của mình trực tiếp với GitHub, GitLab hoặc Bitbucket, giữ cho các commit mã và vấn đề liên quan đến các công việc mà quản lý sản phẩm đang theo dõi. Trong khi đó, quản lý sản phẩm có thể theo dõi tiến độ thực tế thông qua Biểu đồ Burndown, Báo cáo Tốc độ và Biểu đồ Lưu lượng Tích lũy trong công cụ quản lý sản phẩm.

⚡ Mẫu lưu trữ: Mẫu kế hoạch sprint Agile ClickUp là công cụ sẵn sàng tích hợp trực tiếp vào quy trình làm việc của bạn. Bạn có bốn trường tùy chỉnh, bao gồm Trạng thái phát triển, Loại, Epics và Thời gian còn lại, để giúp bạn sắp xếp dữ liệu của mình. Mẫu này cũng đi kèm với các chế độ xem như Các mục trong Sprint Backlog, Trạng thái phát triển và Nguồn lực.

Sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để phát hiện xung đột và trùng lặp.

Ngay cả những kế hoạch tốt nhất cũng có thể ẩn chứa xung đột hoặc trùng lặp. Để tránh điều đó, hãy tận dụng các quy trình làm việc được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) để xác định các xung đột ưu tiên, phân bổ tài nguyên quá mức hoặc các điểm nghẽn tính năng dựa trên dữ liệu lịch sử và cam kết sprint hiện tại.

Dưới đây là những việc cần làm với các quy trình làm việc AI hiện đại:

Tự động hóa công việc thường xuyên: Cập nhật trạng thái công việc, tạo ghi chú cuộc họp và xử lý các công việc theo dõi mà không cần nỗ lực thủ công.

Phân tích dữ liệu để đánh giá tác động: Phân tích thông tin từ phản hồi của người dùng, xu hướng thị trường hoặc các phiên bản trước đó để ưu tiên các công việc có giá trị nhất.

Tổng hợp và chia sẻ cập nhật: Tạo bản tóm tắt tức thì, các bước tiếp theo và thông báo để mọi người luôn cập nhật thông tin.

Xác định các mẫu và rủi ro: Học hỏi từ các dự án trước để Học hỏi từ các dự án trước để dự đoán các điểm nghẽn và đề xuất các quy trình làm việc thông minh hơn.

Dự báo kết quả: Sử dụng các phân tích dự đoán để dự đoán các trì hoãn hoặc thiếu hụt tài nguyên trước khi chúng làm gián đoạn tiến độ.

Cách ClickUp hỗ trợ

Bây giờ, bạn cần một công cụ có thể làm tất cả những việc cần làm trên mà không cần viết một dòng mã nào.

Lựa chọn tốt nhất: ClickUp Brain.

Với tư cách là trợ lý dự án thông minh được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo, nó liên tục quét không gian làm việc của bạn để phát hiện các xung đột ưu tiên, thời hạn trùng lặp và đồng nghiệp quá tải.

Yêu cầu ClickUp Brain cung cấp cho bạn tóm tắt nhanh chóng và các bước tiếp theo sau các buổi đánh giá sprint

Trợ lý Quản lý Dự án AI của nó âm thầm học hỏi từ các sprint trước đây và các commit hiện tại của bạn. Nếu nó phát hiện ra các trì hoãn lặp lại trong toàn bộ quy trình của bạn, chẳng hạn như các công việc kiểm thử chất lượng (QA) liên tục tích tụ hoặc khối lượng công việc của một nhà phát triển luôn quá cao, nó sẽ cảnh báo sớm về các vấn đề này và đề xuất các điều chỉnh.

Ngoài ra, công cụ AI Writer for Work có thể tóm tắt ghi chú cuộc họp, soạn thảo câu chuyện người dùng và thậm chí tạo tài liệu kỹ thuật theo phong cách của bạn trong Docs.

ClickUp Brain hoạt động ngay trong không gian làm việc của bạn, phát hiện các rào cản, các phụ thuộc bị bỏ qua và bối cảnh mà bạn có thể đã bỏ qua — đồng thời giữ cho mọi cuộc hội thoại và công việc được kết nối. Trong khi đó, ClickUp Brain MAX mang những tính năng tương tự lên desktop với Talk-to-Text — cho phép bạn ghi lại ý tưởng, ghi chú sprint hoặc phân tích sau dự án mà không cần dùng tay. Cùng nhau, chúng giúp hợp tác giữa nhà phát triển và quản lý sản phẩm trở nên dễ dàng, chuyển đổi mọi cập nhật hoặc thảo luận thành bối cảnh có cấu trúc, có thể thực hiện được, giúp lộ trình phát triển luôn đồng bộ.

Trường hợp sử dụng Brain Max

🚀 Lợi thế của ClickUp: Tạo các quy trình tự động hóa tùy chỉnh trong ClickUp để cập nhật trạng thái tác vụ, gửi nhắc nhở hoặc thông báo cho đồng nghiệp khi các phụ thuộc được giải quyết tự động. Bạn có thể cài đặt các kích hoạt "nếu điều này xảy ra, thì làm điều kia" để tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại. Đối tượng, khi một công việc phía server được đánh dấu là "Hoàn thành", hệ thống tự động sẽ thông báo cho nhóm phía frontend rằng công việc của họ đã sẵn sàng để bắt đầu. Tự động hóa quy trình làm việc cho nhóm sản phẩm, công nghệ và bán hàng của bạn với ClickUp Automation

Tiếp tục đánh giá lại ưu tiên sau khi ra mắt.

Bạn đã tung sản phẩm ra thị trường, nhưng đừng để ưu tiên trở nên cứng nhắc. Sau khi phát hành, so sánh tác động dự kiến với tác động thực tế, đánh giá hiệu quả của các tính năng và điều chỉnh lại điểm số hoặc thứ hạng cho bất kỳ tính năng nào không đạt được ước tính.

Quy trình này đảm bảo việc ưu tiên tính năng phát triển theo thực tế thay vì trở nên lỗi thời do những giả định cũ. Theo thời gian, hệ thống tự điều chỉnh và sự phối hợp ngày càng sâu sắc qua các chu kỳ.

Cách ClickUp hỗ trợ

Khi sản phẩm của bạn đã được ra mắt, công việc thực sự bắt đầu: đánh giá lại những yếu tố thực sự tạo ra tác động. Với ClickUp Dashboards, bạn có thể biến những thông tin sau khi ra mắt thành một vòng phản hồi liên tục, giúp lộ trình phát triển của bạn luôn dựa trên kết quả thực tế.

Đang theo dõi hiệu suất của nhóm và dự đoán sức chứa trong tương lai bằng cách hiển thị tốc độ sprint của bạn thông qua bảng điều khiển ClickUp

Muốn biết tính năng nào đạt hoặc không đạt kỳ vọng? Thêm thẻ tùy chỉnh để hiển thị so sánh giữa chỉ số kỳ vọng và thực tế, chẳng hạn như tỷ lệ sử dụng hoặc tỷ lệ giữ chân, và xác định nơi cần điều chỉnh.

Thẻ Sprint và Velocity giúp bạn đánh giá tốc độ triển khai và sức chứa sau khi ra mắt, trong khi Thẻ Mục tiêu cho phép bạn đang theo dõi tiến độ so với các kết quả đo lường được, chẳng hạn như ‘Tăng tỷ lệ sử dụng tính năng X lên 20%’.

🔍 Bạn có biết? Các nhà khoa học nhận thức mô tả một hiện tượng gọi là " lời nguyền của kiến thức". Khi bạn hiểu sâu về một điều gì đó, bạn khó có thể tưởng tượng được rằng người khác không biết điều đó. Điều này giải thích tại sao các chuyên gia kỹ thuật đôi khi gặp khó khăn trong việc giao tiếp rõ ràng với đồng nghiệp không chuyên môn.

Các thực hành tốt nhất để phối hợp giữa nhà phát triển và quản lý sản phẩm

Dưới đây là một số nguyên tắc tốt nhất bạn có thể áp dụng:

📌 Thiết lập các kênh giao tiếp rõ ràng

Thiết lập các kênh giao tiếp mà mọi người đều sử dụng. Nếu các cập nhật được gửi qua email, vé Jira và các cuộc trò chuyện ngẫu nhiên, mỗi kênh lại có phiên bản khác nhau, bạn sẽ mất đi sự rõ ràng.

Thay vào đó, hãy chọn một bộ kênh gọn nhẹ (ví dụ: một kênh trò chuyện chia sẻ về lộ trình, cập nhật trạng thái không đồng bộ và các cuộc họp đồng bộ) và thiết lập chúng làm mặc định.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Tập trung giao tiếp dự án với ClickUp Chat. Nhóm các cuộc hội thoại theo dự án, sprint hoặc tính năng bằng Channels và duy trì ngữ cảnh với Threaded replies. Nếu cần kiểm tra nhanh tình hình nhóm qua cuộc gọi âm thanh hoặc video, hãy sử dụng SyncUps để hợp tác mượt mà và minh bạch hơn.

Áp dụng mô hình ưu tiên tính năng chia sẻ

Khi giao tiếp đã nhất quán, hãy áp dụng một khung ưu tiên chia sẻ mà cả hai bên đều hiểu và tin tưởng.

Bạn có thể áp dụng các khung làm việc như RICE, MoSCoW hoặc thậm chí ma trận giá trị so với độ phức tạp.

Hợp tác trong công việc để xây dựng một ngôn ngữ chung về ý nghĩa của "tác động cao".

Để áp dụng vào thực tế, mẫu Ma trận Ưu tiên ClickUp cung cấp một không gian có cấu trúc để sắp xếp các công việc theo tác động và nỗ lực.

Tải mẫu miễn phí Tăng cường sự đồng bộ giữa các nhóm agile về các ưu tiên chia sẻ với mẫu Ma trận Ưu tiên ClickUp.

Mẫu ưu tiên này cho phép bạn:

Thẻ cho các công việc là Ưu tiên cao , Thành công nhanh hoặc Tác động thấp để đảm bảo các thuật ngữ có ý nghĩa thống nhất cho tất cả mọi người.

Mở hoặc Hoàn thành . Giao công việc cho nhiều bên liên quan và đang theo dõi tiến độ với các trạng thái tùy chỉnh của ClickUp nhưhoặc

Chuyển đổi giữa các chế độ xem khác nhau, chẳng hạn như Chế độ xem Ma trận cho các cuộc thảo luận về sự phối hợp và Chế độ xem Danh sách hoặc Chế độ xem Kanban cho việc thực thi.

Thêm trường tùy chỉnh để phân loại tính năng theo mục tiêu kinh doanh, tiềm năng doanh thu hoặc độ phức tạp kỹ thuật.

📌 Nuôi dưỡng sự đồng cảm và hiểu biết

Trái tim của sự hợp tác là sự đồng cảm. Các nhà phát triển sẽ được lợi khi hiểu tại sao các tính năng lại quan trọng đối với người dùng hoặc kinh doanh. Các nhà quản lý sản phẩm sẽ được lợi khi thấy cách các quyết định kỹ thuật ảnh hưởng đến tính khả thi và dòng thời gian.

Đặt mình vào vị trí của nhau sẽ giải quyết được nhiều mâu thuẫn hơn so với việc cần làm các khung làm việc.

Một nhà quản lý sản phẩm đã chia sẻ trong chủ đề này trên Reddit:

…Bằng cách khiến mọi người cảm thấy được lắng nghe, họ sẽ sẵn sàng công việc với nhóm về ưu tiên thay vì tranh cãi gay gắt về một tính năng… Bí quyết của tôi là trò chuyện nhiều với mọi người và ghi nhớ những điều quan trọng đối với họ.

…Bằng cách khiến mọi người cảm thấy được lắng nghe, họ sẽ sẵn sàng hợp tác với nhóm về ưu tiên thay vì tranh cãi gay gắt về một tính năng… Bí quyết của tôi là trò chuyện nhiều với mọi người và ghi nhớ những điều quan trọng đối với họ.

Điều đó đơn giản nhưng mạnh mẽ. Sự đồng thuận thường đến từ việc lắng nghe, chứ không phải áp đặt.

📌 Sử dụng dữ liệu để ra quyết định

Cuối cùng, ưu tiên dữ liệu hơn ý kiến. Bạn cần chọn các chỉ số phù hợp với chu kỳ phát triển sản phẩm của mình và thường xuyên theo dõi. Khi mọi người hiểu rõ các số, sự đồng thuận sẽ tự nhiên hình thành và quyết định được đưa ra nhanh chóng hơn. Ngoài ra, đây còn là cách tuyệt vời để xây dựng niềm tin giữa các nhóm.

Dưới đây là danh sách kiểm tra ngắn gọn và có thể thực hiện được để bạn tham khảo:

Xác định các chỉ số liên quan như tỷ lệ chấp nhận, hiệu suất, tỷ lệ lỗi và thời gian đạt giá trị phù hợp với mục tiêu sản phẩm.

Đảm bảo chất lượng và tính nhất quán của dữ liệu bằng cách thường xuyên kiểm tra và làm sạch các nguồn dữ liệu.

Xây dựng lịch trình định kỳ để đánh giá các chỉ số cùng với cả quản lý sản phẩm và nhà phát triển.

Sử dụng thông tin dữ liệu để định hướng cuộc thảo luận như các giả thuyết cần kiểm chứng, chứ không phải là ý kiến cần bảo vệ.

Ghi chép quyết định và theo dõi kết quả để hoàn thiện các chỉ số và cải thiện việc ưu tiên trong tương lai.

🧠 Thông tin thú vị: Năm 1975, cuốn sách The Mythical Man-Month của Fred Brooks đã bác bỏ quan điểm cho rằng việc tăng số lượng nhà phát triển sẽ giúp đẩy nhanh tiến độ. Nhận định của ông là gì? Chi phí giao tiếp tăng nhanh hơn so với năng suất.

Sprint đến vạch đích với ClickUp

Sự phối hợp giữa nhà phát triển và quản lý sản phẩm là nền tảng để xây dựng các sản phẩm đáp ứng nhu cầu của người dùng. Bạn có thể đã vạch ra tất cả các chiến lược trên bảng trắng, nhưng nếu không có công cụ phù hợp để triển khai, các ưu tiên sẽ bị lãng quên và sự hiểu lầm sẽ nảy sinh.

ClickUp, ứng dụng toàn diện cho công việc, tập hợp mọi thứ trong một không gian làm việc duy nhất. Sử dụng tài liệu để tập trung các yêu cầu sản phẩm và thông số kỹ thuật, và trò chuyện để duy trì các cuộc hội thoại có chủ đề và tập trung. Đồng thời, ClickUp Brain tự động phát hiện xung đột, dự báo trễ hẹn và nhấn mạnh sự thay đổi ưu tiên.

Câu hỏi thường gặp (FAQs)

Xung đột thường xảy ra khi ưu tiên không rõ ràng. Nhà phát triển có thể phản đối các tính năng đòi hỏi nhiều nỗ lực nhưng tác động không rõ ràng, trong khi quản lý sản phẩm có thể kiên quyết triển khai tính năng để đáp ứng thời hạn hoặc nhu cầu thị trường. Các xung đột khác bao gồm bất đồng về tính khả thi kỹ thuật, mở rộng phạm vi dự án và cách hiểu khác nhau về nhu cầu người dùng.

Các nhà quản lý sản phẩm (PM) thường đánh giá tính năng dựa trên tác động, nỗ lực và sự phù hợp chiến lược. Họ xem xét các chỉ số như tiềm năng doanh thu, tỷ lệ chấp nhận của người dùng, tỷ lệ giữ chân và độ phức tạp kỹ thuật. Việc ưu tiên thường được điều chỉnh dựa trên các yếu tố như sự phụ thuộc, khả năng sẵn có của tài nguyên và phản hồi từ thị trường hoặc khách hàng.

Mô hình Kano nhấn mạnh những tính năng mới thực sự mang lại sự hài lòng vượt trội cho khách hàng so với những tính năng cơ bản chỉ đáp ứng mong đợi. Phương pháp Đánh giá Cơ hội, mặt khác, chỉ ra khoảng cách giữa mức độ quan trọng của người dùng và mức độ hài lòng hiện tại, từ đó xác định những cải tiến có tác động lớn. Cuối cùng, ma trận Giá trị so với Nỗ lực trực quan hóa những cải tiến có tác động lớn nhưng yêu cầu ít nỗ lực.

Phương pháp RICE đánh giá các tính năng dựa trên các tiêu chí: Phạm vi (Reach), Tác động (Impact), Độ tin cậy (Confidence) và Nỗ lực (Effort), giúp cân bằng giá trị kinh doanh với khối lượng công việc phát triển. Trong khi MoSCoW (Must-have, Should-have, Could-have, Won’t-have) giúp các nhóm thống nhất về các sự đánh đổi trong quá trình lập kế hoạch sprint. RICE phù hợp hơn cho việc ưu tiên dựa trên dữ liệu, trong khi MoSCoW hữu ích cho việc thống nhất ở cấp cao hoặc lập kế hoạch đường hướng ở giai đoạn đầu.

Các công cụ như ClickUp và Jira cung cấp các bản đồ lộ trình tập trung, mối phụ thuộc giữa các công việc, hệ thống đánh giá và các tính năng hợp tác. ClickUp nổi bật nhờ kết hợp bản đồ lộ trình, tài liệu, trò chuyện, thông tin từ trí tuệ nhân tạo (AI) và bảng điều khiển.

Sự kết hợp giữa cập nhật đồng bộ và không đồng bộ mang lại hiệu quả tốt nhất. Các cuộc họp kế hoạch sprint hàng tuần hoặc tinh chỉnh backlog, cùng với các cuộc họp standup hàng ngày hoặc cập nhật không đồng bộ ngắn gọn, giúp duy trì sự đồng bộ chặt chẽ. Có thể cần thêm các điểm tiếp xúc cho các lần ra mắt lớn hoặc thay đổi ưu tiên.