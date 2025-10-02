Công cụ bảng tầm nhìn GPT: Biến mục tiêu thành kế hoạch trực quan

Nếu bảng tầm nhìn của Michael Scott trong 'The Office' đã dạy chúng ta điều gì, đó là việc ghi chép, ‘Bạn sẽ bỏ lỡ 100% cơ hội nếu không thử – Wayne Gretzky – Michael Scott’ lên bảng trắng không phải là một chiến lược. Nó có thể là biểu tượng, nhưng không phải là loại kế hoạch giúp mục tiêu của bạn tiến triển.

Công cụ bảng tầm nhìn GPT chính là giải pháp. Hãy tưởng tượng nếu thay vì những câu trích dẫn về hockey và tờ rơi về kịch câm, nhân vật chính của The Office có một bảng hiển thị những cột mốc thực tế, bước tiếp theo và bức tranh tổng thể.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giải thích cách hoạt động của công cụ bảng tầm nhìn GPT, tại sao nó giúp việc đặt mục tiêu trở nên dễ dàng hơn và cách bạn có thể bắt đầu tạo một bảng tầm nhìn cho riêng mình.

Chúng ta cũng sẽ tìm hiểu cách ClickUp tích hợp vào quy trình này. 👀

⭐ Tính năng mẫu Giấc mơ không tự nhiên xuất hiện trên những mảnh ghi chú ngẫu nhiên. Chúng trở thành hiện thực khi bạn có thể nhìn thấy, định hình và đang theo dõi chúng. Mẫu bảng tầm nhìn của ClickUp cung cấp cho mục tiêu của bạn một không gian tổ chức, đầy động lực và có thể thực hiện được. Tải mẫu miễn phí Hãy biến tầm nhìn được hỗ trợ bởi GPT của bạn thành hiện thực với mẫu bảng tầm nhìn của ClickUp

Công cụ bảng tầm nhìn GPT là gì?

Công cụ bảng tầm nhìn GPT sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để chuyển đổi ý tưởng dựa trên văn bản thành hình ảnh rõ ràng. Bạn viết ra mục tiêu bằng lời của mình, và công cụ sẽ đề xuất hình ảnh, bố cục và chủ đề phù hợp.

Nó vượt xa những bức tranh ghép đơn giản bằng cách giúp bạn kết nối mục tiêu với các yếu tố có thể thực hiện được, như dòng thời gian hoặc danh mục. Điều này biến bảng ý tưởng của bạn thành một hướng dẫn công việc thay vì một hình ảnh tĩnh.

Dưới đây là cách một người dùng Reddit giải thích khái niệm này:

Đúng vậy, tôi đã tạo ra các bảng tầm nhìn—cả bản vật lý lẫn bản kỹ thuật số. Thực tế, tôi khuyến khích các học viên của mình tạo ra một bảng như vậy trong những phiên đầu tiên của chúng ta. Điều này không liên quan đến việc “hiện thực hóa” công việc mơ ước của bạn bằng những mẩu báo cắt ra; mà là tạo ra một biểu đạt trực quan về giá trị, mục tiêu và động lực của bạn. Nó trở thành một la bàn – thứ bạn có thể tham khảo lại khi đưa ra những quyết định khó khăn hoặc cảm thấy lạc hướng.

Đúng vậy, tôi đã tạo ra các bảng tầm nhìn—cả bản vật lý lẫn bản kỹ thuật số. Thực tế, tôi khuyến khích các học viên của mình tạo ra một bảng như vậy trong những phiên học đầu tiên của chúng ta. Điều này không liên quan đến việc “hiện thực hóa” công việc mơ ước của bạn bằng những mẩu báo cắt ra; mà là tạo ra một biểu đạt trực quan về giá trị, mục tiêu và động lực của bạn. Nó trở thành một la bàn – thứ bạn có thể tham khảo lại khi đưa ra những quyết định khó khăn hoặc cảm thấy lạc hướng.

🧠 Thú vị: Người Ai Cập đã vẽ các biểu tượng của sự thịnh vượng, bảo vệ và may mắn lên các ngôi mộ và bùa hộ mệnh để hiện thực hóa những kết quả mong muốn trong thế giới bên kia. Đây chính là hình dạng của những "bảng tầm nhìn cổ xưa".

Tại sao nên sử dụng AI cho bảng tầm nhìn?

Phương pháp thủ công trong việc tạo bảng tầm nhìn có một số giới hạn nghiêm trọng, điều này trở nên rõ ràng khi bạn thử sử dụng giải pháp AI.

Hãy cùng xem qua một số lợi ích của việc sử dụng công cụ bảng tầm nhìn GPT kết hợp trí tuệ nhân tạo (AI):

Thoát khỏi những hình ảnh chung chung trong tạp chí hoặc các trang web ảnh stock miễn phí

Tùy chỉnh bảng của bạn khi AI phân tích sở thích và mục tiêu của bạn để đề xuất hình ảnh, câu trích dẫn động lực và lời khẳng định có ý nghĩa về mặt cảm xúc và thẩm mỹ

Kích thích sự sáng tạo thông qua các hình ảnh và ý tưởng sáng tạo bất ngờ do AI đề xuất

Trải nghiệm thử nghiệm dễ dàng với các phong cách, bố cục và chủ đề*

đảm bảo an toàn bản quyền, vì nhiều nền tảng AI là nhà cung cấp hình ảnh miễn phí

🔍 Bạn có biết? Jim Collins và Jerry Porras đã đặt ra thuật ngữ ‘Big Hairy Audacious Goals (BHAGs) ’ trong cuốn sách Built to Last: Successful Habits of Visionary Companies. Những mục tiêu này là những mục tiêu dài hạn nhằm khơi dậy năng lượng cho tổ chức và đẩy lùi giới hạn của họ.

Các tính năng cần tìm trong công cụ bảng tầm nhìn GPT

Các công cụ bảng tầm nhìn GPT tốt nhất giúp việc chuyển từ ý tưởng sang hành động trở nên dễ dàng hơn. Dưới đây là những tính năng quan trọng. 🖌️

Các gợi ý được hỗ trợ bởi AI giúp biến các tuyên bố mơ hồ thành giúp biến các tuyên bố mơ hồ thành ví dụ về mục tiêu trong 1-5-10 năm . Ví dụ, nhập "có lối sống lành mạnh hơn" có thể tạo ra các hành động liên quan đến lập kế hoạch bữa ăn, thói quen tập luyện và thói quen ngủ

Phân loại theo chủ đề* tự động nhóm các ý tưởng vào các danh mục như phát triển cá nhân, sự nghiệp hoặc tài chính, giúp bảng của bạn dễ dàng điều hướng hơn

Mapping mục tiêu trực quan* nơi AI hiển thị các cột mốc trên dòng thời gian hoặc chế độ xem hành trình, giúp bạn thấy cách mỗi bước dẫn đến bước tiếp theo

Gợi ý có thể chỉnh sửa* cho phép bạn điều chỉnh các yếu tố hình ảnh hoặc văn bản do AI tạo ra để bảng phản ánh phong cách cá nhân của bạn thay vì một mẫu cố định

Các công việc kết nối* đồng bộ các mục trên bảng tầm nhìn của bạn với các ứng dụng đang theo dõi mục tiêu như ClickUp, cho phép bạn đặt hạn chót hoặc nhắc nhở trực tiếp từ các mục tiêu của mình

bảng điều khiển tiến độ* để theo dõi sự tiến bộ hướng tới từng mục tiêu, sử dụng phần trăm hoặc các dấu hiệu trực quan, giúp bạn biết chính xác vị trí của mình

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Bắt đầu bảng tầm nhìn của bạn với mẫu Mục tiêu SMART của ClickUp. Mẫu thiết lập mục tiêu này giúp bạn xác định các mục tiêu Cụ thể, Đo lường được, Có thể đạt được, Phù hợp và Có thời hạn để thúc đẩy tầm nhìn của bạn mà không cần phải xây dựng từ đầu.

Dưới đây là một số công cụ bảng tầm nhìn GPT tốt nhất để làm công việc phát triển mục tiêu nghề nghiệp của bạn. 👇

1. Merlin AI Vision Board Maker (Phù hợp nhất cho các bảng nhanh chóng và tùy chỉnh cao)

qua Merlin AI

Merlin AI sẽ đặt ra một số câu hỏi sâu sắc về mục tiêu của bạn, sau đó tạo ra các hình ảnh độc đáo bằng trí tuệ nhân tạo. Bạn có thể chọn các phong cách như tranh sơn nước, hoạt hình hoặc thực tế.

Công cụ bảng tầm nhìn GPT có thể tạo ra một bảng tầm nhìn hoàn chỉnh chỉ trong vài phút, cho phép bạn tải xuống, in ra hoặc đặt làm hình nền ngay lập tức. Bạn thậm chí không cần đăng ký hoặc thiết lập quy trình làm việc phức tạp.

Bạn có thể truy cập Merlin từ bất kỳ đâu thông qua ứng dụng web, ứng dụng di động và phần mở rộng Chrome.

Các tính năng chính của Merlin AI

Trả lời các câu hỏi nhanh để định hình tuyên bố tầm nhìn và mục tiêu của bạn thành một cấu trúc bảng

Sử dụng các mẫu có sẵn để nhanh chóng phát triển ý tưởng và giá trị cốt lõi

Tải lên các tệp cảm hứng của bạn để có kết quả chính xác hơn

Xuất thiết kế ngay lập tức cho các bài thuyết trình, sử dụng cá nhân hoặc chia sẻ

Truy cập các công cụ Merlin AI mở rộng, bao gồm tạo nội dung, tóm tắt và trò chuyện AI với nhiều mô hình khác nhau

Giới hạn của Merlin AI

Tùy chỉnh chỉ giới hạn trong các mẫu bảng tầm nhìn được cung cấp

Sử dụng miễn phí có thể giới hạn số truy vấn hình ảnh trước khi yêu cầu nâng cấp

Giá cả của Merlin AI

Miễn phí

Gói Pro: $29/tháng

Đội nhóm: $19/tháng cho mỗi người dùng

Người dùng thực tế đang nói gì về Merlin AI?

Dưới đây là ghi chú của một người đánh giá trên G2:

Tôi đã sử dụng Merlin được khoảng một năm. Tôi thích rằng có thể chạy cùng một lệnh nhắc qua các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) khác nhau chỉ bằng cách nhấp vào nút "Reload". Điều đó giúp tôi học hỏi từ mỗi mô hình và nhận được nhiều câu trả lời và góc nhìn khác nhau cho mỗi lệnh nhắc.

Tôi đã sử dụng Merlin được khoảng một năm. Tôi thích rằng có thể chạy cùng một lệnh nhắc qua các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) khác nhau chỉ bằng cách nhấp vào nút "Reload". Điều đó giúp tôi học hỏi từ mỗi mô hình và nhận được nhiều câu trả lời và góc nhìn khác nhau cho mỗi lệnh nhắc.

🧠 Thú vị: Bản đồ đường bộ Tabula Peutingeriana của La Mã, được tạo ra cách đây hơn 1.500 năm, không nhằm mục đích chính xác về mặt địa lý. Thay vào đó, nó kéo dài và tái cấu trúc đế chế để nhấn mạnh các kết nối giữa các thành phố, tuyến thương mại và các cột mốc, giống như một bảng tầm nhìn cổ xưa cho du lịch và mở rộng.

2. Canva Vision Board Maker (Phù hợp nhất cho tính linh hoạt trong thiết kế cộng tác)

qua Canva

Canva cung cấp trình chỉnh sửa kéo và thả với hàng triệu hình ảnh miễn phí, mẫu thiết kế và công cụ AI.

Sử dụng phần mềm thân thiện với người dùng này để tạo bảng từ đầu hoặc từ các bố cục có sẵn. Các tính năng hợp tác thời gian thực cho phép bạn mời người khác tham gia chỉnh sửa trực tiếp, bình luận, quản lý phiên bản và phân công công việc.

Sau đó, tất cả những gì còn lại là sử dụng các tùy chọn xuất file mượt mà của công cụ bảng tầm nhìn GPT ở độ phân giải cao.

Các tính năng khóa của Canva

Kéo và thả hình ảnh, biểu tượng và đồ họa vào các mẫu có thể tùy chỉnh

Sử dụng Magic Write để tự động tạo ra các chú thích và tuyên bố mục tiêu đầy cảm hứng

Thử Magic Media để tạo hình ảnh do AI sinh ra và xóa nền nhanh chóng, giúp nâng cao chất lượng hình ảnh

Chỉnh sửa từ máy tính để bàn hoặc thiết bị di động và sử dụng phím tắt, hỗ trợ đọc màn hình và tính năng tự động lưu

Giới hạn của Canva

Sự linh hoạt trong thiết kế có thể khiến người mới bắt đầu cảm thấy choáng ngợp

Nhiều tính năng và yếu tố cao cấp yêu cầu kế hoạch trả phí

Giá cả của Canva

Miễn phí

Pro: $15/tháng

Đội nhóm: $10/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Người dùng thực tế nói gì về Canva?

Dưới đây là đánh giá từ G2:

Canva giúp bất kỳ ai cũng có thể tạo ra các thiết kế chuyên nghiệp, ngay cả khi không có kinh nghiệm thiết kế trước đó. Giao diện kéo và thả, thư viện mẫu, phông chữ và đồ họa phong phú, cùng với các tính năng được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), giúp tôi nhanh chóng tạo ra mọi thứ từ bài đăng trên mạng xã hội đến bài thuyết trình và tài liệu tiếp thị.

Canva giúp bất kỳ ai cũng có thể tạo ra các thiết kế chuyên nghiệp, ngay cả khi không có kinh nghiệm thiết kế trước đó. Giao diện kéo và thả, thư viện mẫu, phông chữ và đồ họa phong phú, cùng với các tính năng được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), giúp tôi nhanh chóng tạo ra mọi thứ từ bài đăng trên mạng xã hội đến bài thuyết trình và tài liệu tiếp thị.

⚙️ Bonus: Thử các mẫu sơ đồ tư duy và ví dụ về sơ đồ khái niệm để khơi nguồn cảm hứng cho việc tạo/lập bảng tầm nhìn của bạn. Những công cụ này giúp bạn tổ chức một cách trực quan những giấc mơ và mục tiêu của mình, chia nhỏ chúng thành những ý tưởng rõ ràng, kết nối với nhau để nuôi dưỡng bảng tầm nhìn của bạn.

3. Vision Board GPT (YesChat) (Phù hợp nhất cho việc cài đặt mục tiêu một cách tương tác và tự nhiên)

qua YesChat

Vision Board GPT sử dụng một cuộc trò chuyện tương tác để giúp bạn thể hiện tầm nhìn của mình một cách sinh động và cá nhân hóa. Nó đặt câu hỏi, đề xuất hình ảnh, trích dẫn và hướng dẫn từng bước để đạt được mục tiêu, đồng thời giúp bạn hoàn thiện bảng tầm nhìn thông qua cuộc hội thoại.

Nếu bạn đã có một số nguồn cảm hứng, bạn cũng có thể tải lên những tài liệu này dưới dạng file PDF, hình ảnh hoặc văn bản

Bạn cũng có thể yêu cầu công cụ chia sẻ các câu chuyện thành công, chiến lược phù hợp, lời khuyên cá nhân hóa và sự hỗ trợ tinh thần để khơi nguồn cảm hứng cho tiến độ.

Các tính năng khóa của Vision Board GPT (YesChat)

Trò chuyện một cách tự nhiên để làm rõ mục tiêu và nguồn cảm hứng của bạn

Tạo ra những câu khẳng định và trích dẫn độc đáo cho bảng tầm nhìn của bạn

Sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để hình dung các cột mốc quan trọng, chẳng hạn như mục tiêu du lịch, sức khỏe hoặc tham vọng nghề nghiệp

Tùy chỉnh giọng điệu và nội dung của bảng theo ý muốn khi bạn tinh chỉnh các thông tin đầu vào

Giới hạn của Vision Board GPT (YesChat)

Thiếu tính năng kéo và thả để thiết kế bố cục cuối cùng

Chất lượng đầu ra phụ thuộc rất nhiều vào độ rõ ràng của lời nhắc

Giá của Bảng Vision Board GPT (YesChat)

Miễn phí

Pro: $10/tháng

Ultra: $20/tháng

không giới hạn: *$50/tháng

🧠 Thú vị: Trong thập niên 1980, các nhà tâm lý học thể thao bắt đầu sử dụng hình ảnh hướng dẫn với các vận động viên Olympic, chứng minh rằng việc hình dung thành công một cách sinh động có thể cải thiện hiệu suất thực tế. Thực tế, điều này đã được các nghiên cứu chứng minh!

4. Vision Board GPT (Phù hợp nhất cho việc tạo bảng tầm nhìn hướng đến lối sống)

qua ChatGPT

Vision Board GPT là một công cụ GPT tùy chỉnh hướng dẫn bạn hình dung cuộc sống tương lai: sự thay đổi trong sự nghiệp, sức khỏe, và những mục tiêu về lối sống. Nó tương tác với bạn thông qua các câu hỏi để giúp bạn suy ngẫm về mong muốn của mình trước khi hiển thị các hình ảnh, mô típ mẫu mực và kế hoạch thể hiện mô tả của bạn.

Công cụ bảng tầm nhìn GPT kết nối ước mơ với hình ảnh có thể đạt được thông qua các kỹ thuật hình dung.

Các tính năng khóa của Vision Board GPT

Hình dung các kịch bản tương lai trong các lĩnh vực sự nghiệp, sức khỏe và lối sống thông qua các chủ đề của nó (công nghệ, nghệ thuật, sang trọng, sức khỏe)

Cập nhật và mở rộng bảng của bạn, hỗ trợ các chu kỳ lập kế hoạch lặp lại và điều chỉnh mục tiêu

Cập nhật bảng với các cột mốc và tiến độ để tìm cảm hứng khi cần thiết

Khám phá các vai trò và câu chuyện thành công phù hợp với mục tiêu của bạn

Giới hạn của Bảng Tầm Nhìn GPT

Không cung cấp các bố cục bảng có thể chỉnh sửa để tinh chỉnh hình ảnh

Các đề xuất có thể không luôn phản ánh chính xác phong cách thẩm mỹ mà bạn ưa thích

Giá của công cụ bảng tầm nhìn GPT

Miễn phí

🔍 Bạn có biết? Cuốn sách Think and Grow Rich xuất bản năm 1937 đã phổ biến ý tưởng về việc hình dung thành công, khuyến khích độc giả tạo ra 'hình ảnh tinh thần' về sự giàu có và mục tiêu.

📖 Xem thêm: Cách tạo trợ lý AI với ChatGPT cho các giải pháp tùy chỉnh

5. PensyAI – Người tạo bảng tầm nhìn (Phù hợp nhất cho việc lập kế hoạch dựa trên văn bản trong ChatGPT)

qua ChatGPT

PensyAI hoạt động bên trong ChatGPT và tạo bảng tầm nhìn thông qua việc gợi ý. Thay vì sử dụng hình ảnh, nó tập trung vào việc tạo ra các bảng có cấu trúc, dựa trên văn bản với lộ trình rõ ràng cho mục tiêu, danh mục và các bước tiếp theo.

Công cụ bảng tầm nhìn GPT này rất phù hợp nếu bạn muốn áp dụng phương pháp kế hoạch trước. Nó cung cấp các gợi ý hữu ích để bắt đầu cuộc hội thoại và cũng có thể tạo ra hình ảnh dựa trên các gợi ý của bạn.

Bạn cũng có thể sử dụng nó để đang theo dõi các mục tiêu liên quan đến các sự kiện trong cuộc sống, chẳng hạn như thay đổi nghề nghiệp, chuyển đổi sức khỏe và mục tiêu giáo dục.

Các tính năng khóa của PensyAI

Sử dụng các câu hỏi gợi ý có mục tiêu và mang tính phản ánh để làm rõ và hoàn thiện mục tiêu nghề nghiệp của bạn

Sử dụng các khung làm việc động lực để khơi dậy commitment, kỷ luật bản thân và tập trung thông qua trợ lý sáng tạo

Lập kế hoạch cho các sự kiện ngắn hạn và dài hạn trong cuộc sống dựa trên các kịch bản cụ thể

Lưu và xuất bảng tầm nhìn để theo dõi tiến độ và duy trì trách nhiệm

Giới hạn của PensyAI

Không có đầu ra hình ảnh tích hợp; các bảng chỉ hiển thị văn bản

Cần sử dụng các công cụ bổ sung nếu bạn muốn có một bảng tầm nhìn được thiết kế đầy đủ

Giá cả của PensyAI

Miễn phí

Giới hạn khi sử dụng bảng tầm nhìn GPT

Mặc dù bảng tầm nhìn AI mang lại sự sáng tạo và tốc độ cho quá trình, chúng cũng có một số giới hạn thực tế:

Sự không phù hợp về phong cách: Hình ảnh do AI tạo ra thường trông ấn tượng, nhưng có thể không thể hiện chính xác phong cách thẩm mỹ hoặc sắc thái văn hóa mà bạn đang hướng đến

Vấn đề về độ chính xác: Một số bảng có thể hiểu sai văn bản, màu sắc hoặc chi tiết nhỏ trong hình ảnh được tải lên. Ví dụ, một hình ảnh trích dẫn có thể hiển thị văn bản bị lỗi

Hạn chế chỉnh sửa: Nhiều công cụ không hỗ trợ tùy chỉnh kéo và thả đầy đủ, điều này khiến việc tinh chỉnh giao diện cuối cùng của bảng trở nên khó khăn hơn

Giới hạn tính năng trên các kế hoạch miễn phí: Phiên bản miễn phí thường giới hạn số bảng, hình ảnh hoặc tệp xuất trước khi yêu cầu nâng cấp

Tính phụ thuộc vào lời nhắc: Chất lượng của bảng của bạn phụ thuộc rất nhiều vào cách bạn mô tả rõ ràng các mục tiêu cá nhân hoặc Chất lượng của bảng của bạn phụ thuộc rất nhiều vào cách bạn mô tả rõ ràng các mục tiêu cá nhân hoặc mục tiêu nghề nghiệp của mình ; các lời nhắc mơ hồ thường dẫn đến kết quả chung chung

Cảm hứng hơn là thực thi: Các công cụ AI giúp bạn hình dung những mục tiêu, nhưng chúng không phải lúc nào cũng cung cấp hệ thống cần thiết để chia nhỏ mục tiêu thành các hành động có thể theo dõi

hạn chế về bảo mật:* Nếu bạn cố gắng tải lên ảnh cá nhân hoặc của nhóm, các công cụ được hỗ trợ bởi GPT có thể tránh hoặc giới hạn việc sử dụng khuôn mặt và hình ảnh nhạy cảm

🧠 Thú vị: Bảng tầm nhìn trở nên phổ biến trong văn hóa đại chúng khi Oprah Winfrey ủng hộ chúng vào giữa những năm 2000, cho biết cô đã sử dụng các kỹ thuật hình dung để đạt được mục tiêu của mình.

📖 Xem thêm: Cách vượt qua những giới hạn của ChatGPT một cách hiệu quả

Cách tạo bảng tầm nhìn AI và biến bảng tầm nhìn thành hành động

Một bảng tầm nhìn truyền thống có thể truyền cảm hứng cho bạn trong chốc lát, nhưng sau đó thì sao? Bạn nhìn vào nó khi động lực giảm sút, nhưng nó hiếm khi chỉ cho bạn cách tiến lên.

ClickUp thay đổi cách tiếp cận. Nó cho phép bạn hình dung ước mơ của mình, thêm bối cảnh thông qua trí tuệ nhân tạo (AI), và sau đó biến những ước mơ đó thành các bước cụ thể mà bạn có thể đang theo dõi.

Hãy cùng tìm hiểu sâu hơn về cách tạo bảng tầm nhìn kỹ thuật số với ClickUp. 🏊

Vẽ bản đồ ý tưởng sáng tạo của bạn với bảng trắng

ClickUp Bảng trắng cung cấp cho bạn điểm khởi đầu cho bảng của mình. Thêm ghi chú dán, hình dạng và hình ảnh để đại diện cho những mục tiêu quan trọng đối với bạn.

Hợp tác tạo bảng tầm nhìn với ClickUp Bảng trắng Xây dựng mục tiêu và hình ảnh hỗ trợ trên bảng trắng ClickUp để tăng tính rõ ràng

Thử ngay trong ClickUp: Giả sử bạn đang có kế hoạch cho một năm lớn kết hợp giữa phát triển sự nghiệp, sức khỏe và du lịch. Trên một bên của bảng trắng, dán một tờ ghi chú ghi rõ mục tiêu nghề nghiệp ngắn hạn của bạn, ví dụ: “Đạt được sự thăng tiến.” Bên cạnh đó, thêm một hình ảnh mô tả khoảnh khắc đó trông như thế nào đối với bạn (Trí tuệ nhân tạo của ClickUp có thể tạo ra hình ảnh này cho bạn khi được yêu cầu!) Đối với sức khỏe, ghim một bức ảnh giày chạy bộ kèm ghi chú như “Tập luyện cho giải chạy bán marathon”. Đối với du lịch, dán một bức ảnh điểm đến mơ ước và thêm kế hoạch cho chuyến du lịch hai tuần ở châu Âu.

Bây giờ, sử dụng các kết nối để thể hiện cách các yếu tố này liên kết với nhau. Vẽ một mũi tên từ hiệu suất công việc xuất sắc của bạn đến việc thăng chức. Kết nối cuộc đua bán marathon với thói quen tập luyện hàng ngày. Nhắc nhở bản thân rằng bạn đã định học tiếng Ý trước chuyến phiêu lưu châu Âu của mình.

Bảng trắng giúp bạn nhìn nhận mục tiêu không phải là những giấc mơ rời rạc mà là một mạng lưới các hành động và mối quan hệ phụ thuộc.

Bazza Gilbert, Quản lý Sản phẩm tại AccuWeather, chia sẻ:

ClickUp đã làm cho việc đồng bộ hóa không đồng bộ trở nên đơn giản và hiệu quả hơn. Bằng cách xây dựng một khung làm việc để phác thảo và cấu trúc mục tiêu và kết quả, các nhóm làm việc từ xa có thể hiểu rõ kỳ vọng và cung cấp cập nhật trạng thái một cách linh hoạt. Brainstorming với bảng trắng rất dễ dàng, sắp xếp lại ưu tiên cũng dễ dàng, và thêm hình ảnh tham khảo, v.v., đều rất linh hoạt.

ClickUp đã làm cho việc đồng bộ hóa không đồng bộ trở nên đơn giản và hiệu quả hơn. Bằng cách xây dựng một khung làm việc để phác thảo và cấu trúc mục tiêu và kết quả, các nhóm làm việc từ xa có thể hiểu rõ kỳ vọng và cung cấp cập nhật trạng thái một cách linh hoạt. Brainstorming với bảng trắng rất dễ dàng, sắp xếp lại ưu tiên cũng dễ dàng, và thêm hình ảnh tham khảo, v.v., đều rất linh hoạt.

Sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để biến ý tưởng thành mục tiêu

Bây giờ bạn đã có tầm nhìn của mình, đã đến lúc biến nó thành các bước hành động cụ thể.

ClickUp Brain mở rộng mọi ghi chú và hình ảnh. Ghi chú về khóa học ngôn ngữ? Hãy yêu cầu ClickUp Brain tạo ra một kế hoạch 12 tuần kết hợp lý thuyết, bài tập thực hành và dự án.

Chuẩn bị cho một cuộc đua bán marathon? Sử dụng Brain để tạo kế hoạch tập luyện và chuyển đổi nó thành các công việc trên Lịch của bạn.

Bạn cũng có thể tạo hình ảnh trực tiếp bên trong bảng trắng.

Yêu cầu ClickUp Brain tạo các hình ảnh hỗ trợ cho bảng tầm nhìn của bạn

Nếu bảng của bạn ghi "chạy bán marathon", hãy yêu cầu ClickUp Brain tạo hình ảnh vạch đích hoặc giày chạy bộ và đặt nó ngay trên khung vẽ. Đối với việc thăng chức lên trưởng nhóm, có thể một hình ảnh truyền cảm hứng về bạn thành công trong công việc sẽ là hình ảnh bạn cần.

Các hình ảnh do AI tạo ra này giúp bảng của bạn trở nên cá nhân hóa và động lực mà không cần sử dụng công cụ thiết kế riêng biệt.

Biến ý tưởng thành tầm nhìn với bảng trắng ClickUp được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI)

📌 Ví dụ về các gợi ý: Một chuyên gia trẻ tự tin trình bày bài thuyết trình trong văn phòng kính hiện đại, nhóm vỗ tay, ánh nắng ấm áp tràn vào, phong cách tối giản và sang trọng

Một ngôi nhà mơ ước với hồ bơi và khu vườn rộng lớn, phong cách kiến trúc hiện đại và bầu trời trong xanh

Một vận động viên chạy bộ vượt qua vạch đích của cuộc đua marathon, đám đông reo hò, cảnh quay chậm mang phong cách điện ảnh

Du lịch bụi qua những thửa ruộng bậc thang xanh mướt ở Bali, không khí phiêu lưu, ảnh phong cách tài liệu

Những cuốn sách xếp chồng lên nhau trong góc đọc sách ấm cúng, kèm theo chăn ấm và tách cà phê, theo phong cách hygge

ClickUp Brain MAX, ứng dụng đồng hành trên desktop, giúp duy trì luồng này ngay cả khi bạn không ở trên bảng.

Chuyển đổi giữa các mô hình AI hàng đầu ngay trong ClickUp bằng Brain MAX

Bạn có thể sử dụng nó để lấy kết quả từ ChatGPT, Claude, Gemini và DeepSeek tại một nơi duy nhất mà không cần chuyển tab. Ví dụ, nếu bạn muốn tạo danh sách kiểm tra đóng gói tùy chỉnh, bạn có thể yêu cầu Brain MAX, nhập liệu bằng giọng nói sang văn bản và đưa kết quả trở lại bảng trắng hoặc danh sách việc cần làm của bạn. Điều này loại bỏ việc chuyển đổi ngữ cảnh và giữ mọi kết quả liên kết trở lại bảng của bạn.

Tìm hiểu thêm tại đây:

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng phím tắt (nhấn và giữ phím fn hoặc phím tắt tùy chỉnh của bạn) để truy cập tính năng chuyển giọng nói thành văn bản trong ClickUp Brain MAX. Bạn có thể nhanh chóng ghi lại ý tưởng, brainstorm các giải pháp sáng tạo hoặc hoàn thiện mục tiêu dự án của mình mọi lúc mọi nơi.

Thêm chiều sâu cho tầm nhìn của bạn với các tài liệu chi tiết

Một số ý tưởng vượt ra ngoài phạm vi của những mảnh giấy ghi chú. ClickUp Tài liệu cung cấp không gian để bạn tạo bản đồ cho chúng một cách đầy đủ đồng thời vẫn liên kết với bảng.

Chuyến đi mà bạn đã ghi lên bảng tầm nhìn? Hãy sử dụng ClickUp Brain để tạo một tài liệu với phân tích chi tiết về ngân sách cho chuyến đi. Bạn có thể chỉnh sửa, hoàn thiện và chia sẻ tài liệu này, hoặc thậm chí chèn hình ảnh và liên kết đặt chỗ sau này.

Yêu cầu ClickUp Brain tạo một tài liệu trong ClickUp Docs với bảng phân tích chi tiết ngân sách cho chuyến du lịch mơ ước của bạn

ClickUp Brain trong Docs cũng có thể hoàn thiện bản nháp, đề xuất khung sườn hoặc tạo dòng thời gian đồng bộ với bảng trắng của bạn. Mỗi tài liệu luôn được liên kết với bảng gốc, giúp bạn không bao giờ mất tầm nhìn về bức tranh tổng thể.

📌 Ví dụ về các gợi ý Làm cho bản cập nhật dự án này trở nên động lực và truyền cảm hứng hơn*

Viết lại tóm tắt chuyên nghiệp này với giọng điệu thân thiện và dễ tiếp cận hơn, đồng thời vẫn đảm bảo sự rõ ràng và súc tích

Tạo tóm tắt nội dung văn bản và danh sách các điểm hành động

Biến tầm nhìn thành công việc có thể theo dõi

Khi đã xác định rõ mục tiêu của mình, hãy sử dụng ClickUp Brain để chuyển đổi chúng thành nhiệm vụ ClickUp.

Kế hoạch tập luyện cho giải chạy bán marathon được chia thành các công việc như ‘Đăng ký tham gia giải chạy 10K địa phương’, ‘Hoàn thành buổi chạy dài vào mỗi Chủ nhật’ và ‘Đang theo dõi chế độ dinh dưỡng hàng tuần’. Thêm ngày đáo hạn, giao công việc cho bản thân và theo dõi tiến độ hoàn thành.

Chuyển đổi tầm nhìn từ Bảng trắng sang nhiệm vụ ClickUp ngay lập tức

Nhóm các công việc dưới dạng Danh sách công việc trong ClickUp để giữ chúng gọn gàng:

Danh sách công việc Sức khỏe giữ các công việc liên quan đến sức khỏe của bạn

Danh sách công việc Phát triển Sự nghiệp đang theo dõi các bước phát triển sự nghiệp và thăng tiến

danh sách Kế hoạch Du lịch* theo dõi giấy tờ visa, đặt chỗ và lịch trình

Bảng tầm nhìn của bạn hiện có cấu trúc được cập nhật tự động khi bạn hoàn thành công việc.

📮ClickUp Insight: Khi mục tiêu không đạt được, chỉ 34% số người tham gia khảo sát của chúng tôi điều chỉnh chiến lược của mình, và 33% đơn giản là bỏ cuộc. 🫢 Nhưng thất bại không phải là kết thúc; đó là phản hồi. Bạn có thể dễ dàng phân tích nguyên nhân gây ra vấn đề với ClickUp Bản đồ Tư duy và Bảng trắng, khám phá ý tưởng mới và vẽ biểu đồ một hướng đi thông minh hơn. Hãy xem nó như kế hoạch phục hồi tích hợp sẵn của bạn. 💫 Kết quả thực tế: Người dùng ClickUp cho biết họ có thể xử lý thêm khoảng 10% công việc — vì việc cài đặt mục tiêu thực tế mang lại nhiều thành công hơn và ít căng thẳng hơn.

Tiết kiệm thời gian với các mẫu sáng tạo

Tải mẫu miễn phí Biến các mục tiêu tổng thể thành các kế hoạch có cấu trúc và có thể theo dõi bằng cách sử dụng mẫu bảng tầm nhìn ClickUp

Mẫu bảng tầm nhìn ClickUp hoạt động như bộ công cụ thiết kế giấc mơ kỹ thuật số của bạn.

Xác định mục tiêu của bạn, dù là mục tiêu cá nhân hay của đội nhóm, và mẫu có các khu vực cấu trúc: Tầm nhìn, Nhóm mục tiêu, Nhu cầu, Sản phẩm và Mục tiêu kinh doanh.

Bốn chế độ xem riêng biệt: Vision Board, ưu tiên, Biểu mẫu Giấc mơ Sản phẩm và Start Here giúp bạn định hình mục tiêu, ưu tiên công việc, thu thập thông tin rõ ràng và lập kế hoạch cho các bước tiếp theo.

Tải mẫu miễn phí Tự do brainstorm và sắp xếp ý tưởng một cách trực quan với mẫu bảng trắng tầm nhìn của ClickUp

Mẫu bảng trắng tầm nhìn của ClickUp cung cấp cho nhóm một không gian làm việc hợp tác hiệu quả. Đặt tên cho sứ mệnh cốt lõi hoặc tầm nhìn của công ty và điền vào các phần để đảm bảo sự rõ ràng và hiểu biết chung.

Mẫu bảng trắng này khuyến khích sự đóng góp tập thể, kể chuyện bằng hình ảnh và đang theo dõi minh bạch các công việc cần thực hiện. Bạn thậm chí có thể ghi lại những ý tưởng đang phát triển theo thời gian thực trước khi tích hợp chúng vào quy trình làm việc của dự án.

🌟 Bonus: 6 Kỹ thuật hình dung mạnh mẽ để hiện thực hóa mục tiêu của bạn: Xem video này 👇

Những sai lầm thường gặp khi sử dụng bảng tầm nhìn (và cách tránh chúng)

Bảng tầm nhìn có thể khơi gợi những giấc mơ lớn, nhưng chúng thường mất đi sức ảnh hưởng khi được tạo ra mà không có cấu trúc hoặc các bước tiếp theo cụ thể.

Dưới đây là những sai lầm phổ biến khiến mọi người chùn bước, cùng với các giải pháp rõ ràng để khắc phục chúng. 🧑‍🔧

Lỗi #1: Cài đặt mục tiêu mơ hồ

Một bảng với những câu như ‘Trở nên thành công’ hoặc ‘Giữ dáng’ có thể trông động lực, nhưng không cung cấp hướng dẫn cụ thể. Những tuyên bố chung chung này không cho bạn biết nên tập trung vào điều gì hoặc khi nào nên hành động.

✅ Giải pháp: Xác định mục tiêu của bạn một cách cụ thể và có thể đo lường được. Thay thế chúng bằng các gợi ý hành động cụ thể như, ‘Bảo mật một vị trí thực tập thiết kế sản phẩm vào tháng 7’ hoặc ‘Hoàn thành một cuộc đua marathon vào tháng 10’. Mức độ rõ ràng này đảm bảo rằng mọi hình ảnh trên bảng của bạn đều hướng đến một cột mốc cụ thể mà bạn đang theo dõi.

📖 Xem thêm: Cách sử dụng ClickUp để cài đặt mục tiêu và đang theo dõi tiến độ

Lỗi #2: Xem bảng như một vật trang trí

Nhiều người dừng lại sau khi ghim những hình ảnh hấp dẫn, để bảng của họ trở thành một bộ sưu tập truyền cảm hứng. Mặc dù trông đẹp mắt, nhưng nó không thúc đẩy hành động trong cuộc sống hàng ngày.

✅ Giải pháp: Tệp đính kèm mỗi hình ảnh với một bước tiến cụ thể. Một bức ảnh hộ chiếu nên kết nối với mục tiêu như ‘Đăng ký học bổng trước tháng 6’ hoặc ‘Đăng ký lớp học ngôn ngữ vào tháng 3’. Một bức ảnh giày chạy bộ nên kết nối với ‘Bắt đầu kế hoạch tập luyện 12 tuần’. Khi hình ảnh đại diện cho các hành động cụ thể, bảng của bạn sẽ trở nên vừa thực tế vừa truyền cảm hứng.

Lỗi #3: Chế độ xem mục tiêu một cách tách biệt

Dễ dàng bị cám dỗ khi xem bảng tầm nhìn như một bức tranh ghép, một hình ảnh cho sức khỏe, một hình ảnh cho sự nghiệp, và một hình ảnh cho du lịch.

Tuy nhiên, các mục tiêu riêng lẻ có thể khiến bạn cảm thấy phân tán, cạnh tranh với thời gian và năng lượng của bạn thay vì tạo đà. Nếu không kết nối các mục tiêu lại với nhau, bạn dễ dàng cam kết quá nhiều, lặp lại nỗ lực hoặc bỏ lỡ cơ hội.

✅ Giải pháp: Xác định cách các mục tiêu hỗ trợ lẫn nhau. Ví dụ, 'Nâng cao kỹ năng chụp ảnh' có thể góp phần vào 'Xây dựng danh mục đầu tư tự do'. Vẽ các liên kết đó để bảng của bạn phản ánh một lộ trình, trong đó tiến độ trong một lĩnh vực sẽ thúc đẩy lĩnh vực khác.

Lỗi #4: Quá tải bảng

Việc cố nhồi nhét quá nhiều mục tiêu vào một bảng duy nhất sẽ gây ra sự lộn xộn. Khi mọi thứ trông đều quan trọng như nhau, không có gì nổi bật và sự tập trung bị mất.

✅ Giải pháp: Ưu tiên. Chọn 3 đến 5 mục tiêu quan trọng nhất hiện tại. Bạn có thể tạo một bảng mới cho giai đoạn tiếp theo của hành trình. Một bảng tầm nhìn gọn nhẹ dựa trên một số ý tưởng lựa chọn sẽ giúp bạn tập trung thời gian và năng lượng vào những điều quan trọng nhất.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng các bộ lọc đơn giản để quyết định những gì cần giữ lại: Áp dụng nguyên tắc 80/20 , tập trung vào 20% mục tiêu mang lại 80% tác động

Xếp hạng từng mục tiêu theo độ cấp bách so với tầm quan trọng để xác định mục tiêu nào xứng đáng được dành không gian

Sử dụng bộ lọc theo chủ đề (sự nghiệp, sức khỏe, sáng tạo, mối quan hệ) và chỉ chọn một hoặc hai mục từ mỗi danh mục

Thực hiện mục tiêu với ClickUp

Bảng tầm nhìn phát huy hiệu quả tốt nhất khi nó chủ động thúc đẩy bạn làm việc cần làm. Một bức ảnh về kỳ nghỉ mơ ước có thể khơi dậy sự hào hứng, nhưng nó không thể đặt vé máy bay, lập kế hoạch hành trình hay tiết kiệm tiền.

ClickUp giúp quá trình từ mơ ước đến việc cần làm trở nên mượt mà.

Bắt đầu với Bảng trắng để phác thảo tầm nhìn của bạn, sử dụng ClickUp Brain để biến các ghi chú dán thành ý tưởng chi tiết và hình ảnh, và tận dụng ClickUp Brain MAX để ghi lại những ý tưởng và giữ tất cả các công cụ AI của bạn trong một nơi. Sau đó, đi sâu hơn với Tài liệu, chia nhỏ các ý tưởng thành các công việc và đang theo dõi chúng trong Danh sách công việc.

Với các mẫu được thiết kế riêng cho bảng tầm nhìn, bạn có thể bỏ qua bước thiết lập và ngay lập tức bắt tay vào xây dựng điều gì đó có ý nghĩa.

Mục tiêu của bạn xứng đáng có một hệ thống hỗ trợ chúng mỗi ngày. Đăng ký ClickUp miễn phí ngay hôm nay để bắt đầu biến tầm nhìn của bạn thành hành động! 🏁