10 ví dụ và mẹo về kỷ luật bản thân để thành công

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Tự giác là gì?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Tự kỷ luật là thứ khiến thế giới quay tròn. Đó là thứ khiến bạn đến phòng tập thể dục trong nhiều năm và làm việc chăm chỉ trong sự nghiệp. Nó dạy bạn tự kiểm soát và cách loại bỏ những thói quen xấu. Đó đơn giản là thành phần cần thiết để kiên trì và bền bỉ để đạt được mục tiêu của mình. " } } ] }

"Tôi sẽ làm việc cần làm khi có hứng thú."

"Đừng lo lắng. Còn một tuần nữa mới đến hạn."

"Tôi không muốn."

"Ồ, video YouTube này nói về gì vậy?" 👀

Ah, những câu nói của những người hay trì hoãn. Tất cả chúng ta đều quen thuộc với những câu nói này và đã từng thốt ra những câu tương tự. Cuối cùng, chúng ta hầu hết đều hoàn thành những việc cần làm, nhưng có thể với nhiều căng thẳng, áp lực và sự khó chịu về tinh thần hơn mức cần thiết.

Tại sao điều này luôn xảy ra với chúng ta?

Điều này rất có thể là do chúng ta cần xây dựng kỷ luật tự giác — khả năng hoàn thành công việc, bất kể tâm trạng, hoàn cảnh hay mức độ động lực không ổn định của bạn.

Bài viết này sẽ đề cập đến 10 ví dụ và mẹo tự kỷ luật hiệu quả nhất để cải thiện kỹ năng ra quyết định, giảm lo lắng tại nơi làm việc và chuẩn bị cho thành công. 🏆

Tự kỷ luật là gì?

Tự giác là điều khiến thế giới quay tròn. Đó là điều khiến bạn đến phòng tập thể dục trong nhiều năm và làm việc chăm chỉ trong sự nghiệp. Nó dạy bạn tự kiểm soát và cách loại bỏ những thói quen xấu. Đó đơn giản là thành phần cần thiết để duy trì sự kiên trì và khả năng phục hồi để đạt được mục tiêu của bạn.

10 ví dụ và mẹo về kỷ luật bản thân để phát triển thói quen tốt

Kỷ luật bản thân giống như một cơ bắp – càng rèn luyện nhiều, nó càng trở nên mạnh mẽ. Và càng mạnh mẽ, việc đưa ra những quyết định tốt hơn và duy trì sự kiểm soát bản thân càng trở nên dễ dàng hơn, đặc biệt là trong những tình huống quan trọng.

Để giúp bạn xây dựng kỷ luật tự giác, nuôi dưỡng sức khỏe tinh thần và loại bỏ những thói quen xấu đang cản trở bạn phát huy hết khả năng của mình, dưới đây là 10 mẹo và ví dụ về kỷ luật tự giác để thực hành và áp dụng vào cuộc sống:

1. Hạn chế số lượng quyết định bạn phải đưa ra

Tốt nhất để quản lý kỳ vọng, duy trì tiến độ và giảm mệt mỏi khi ra quyết định

Nhiều người coi ý chí là một thứ "có hoặc không" – chúng ta hoặc có hoặc không. Tuy nhiên, ý chí tốt nhất nên được xem như một bình chứa có thể đầy hoặc rỗng trong suốt ngày và có thể bị ảnh hưởng bởi sự lựa chọn và môi trường của chúng ta.

Cái gọi là "mệt mỏi trong quyết định" cũng có thể được hiểu là "mệt mỏi về ý chí".

Bạn có thể từ chối cám dỗ một lần (đó là một lần tập luyện cho cơ bắp ý chí của bạn) và sau đó từ chối nó thêm chục lần nữa trong ngày (đó là nhiều lần tập luyện hơn). Nhưng đến tối, cơ bắp ý chí của bạn đã kiệt sức. Vì vậy, bạn về nhà sau một ngày dài mệt mỏi và nghĩ, "À, mình đã rất tốt. Mình xứng đáng được thưởng," và cuối cùng bạn đầu hàng trước cám dỗ.

MẸO CHUYÊN NGHIỆP Cố gắng đặt càng nhiều việc càng tốt vào chế độ tự động và tạo ra một hệ thống phù hợp với bạn. Thiết lập một hệ thống giúp giảm thiểu nhu cầu sử dụng năng lượng tinh thần nhưng vẫn giữ cho bạn có trách nhiệm với những việc cần làm. Bạn sẽ không còn phải quyết định ngay lập tức mỗi lần nữa; thay vào đó, bạn chỉ cần quyết định một lần, thiết lập và tiếp tục công việc.

Để giúp bạn giảm bớt sự mệt mỏi khi ra quyết định, bạn có thể lập kế hoạch danh sách công việc và lịch trình trước trên một công cụ lập kế hoạch kỹ thuật số có danh sách kiểm tra hoặc Lịch kỹ thuật số. Lập kế hoạch và xem các ưu tiên của bạn có thể giúp bạn chuẩn bị tinh thần cho các công việc, quản lý thời gian tốt hơn và quan trọng nhất là tuân thủ các công việc đã lên lịch.

Bonus: Học cách từ chối một cách chuyên nghiệp!

Tạo danh sách công việc rõ ràng, đa chức năng để dễ dàng quản lý ý tưởng và công việc của bạn từ mọi nơi, để bạn không bao giờ quên bất cứ điều gì nữa

Bạn cũng có thể rèn luyện não bộ để chuyển sang chế độ năng suất bằng cách sắp xếp các công việc và tạo ra một hệ thống thúc đẩy và kích thích bạn. Một cách để làm điều này là triển khai hệ thống GTD và sử dụng các tài nguyên như Mẫu Get Things Done của ClickUp để giúp bạn đi đúng hướng và tập trung vào việc đạt được mục tiêu của mình.

Mẫu Getting Things Done (GTD), dựa trên hệ thống GTD của David Allen, giúp bạn sắp xếp các công việc và dự án bằng cách ghi chép và chia nhỏ chúng thành các mục công việc có thể thực hiện được

2. Quy tắc 40%

Tốt nhất để đánh bại những niềm tin tự giới hạn bản thân

Quy tắc 40% là một nguyên tắc có thể giúp bạn vượt qua khó khăn và là cách nhanh chóng để vượt qua những niềm tin tự giới hạn bản thân.

Khi bạn bắt đầu cảm thấy mệt mỏi cả về tinh thần lẫn thể chất, bạn có thể muốn bỏ cuộc, nhưng thực tế, bạn mới chỉ đạt được 40% khả năng thực sự của mình.

Tại sao điều này lại xảy ra?

Vâng, ranh giới là thứ do chính bộ não của bạn tạo ra, không phải là sự thật khách quan về thực tế. Hãy nhớ lại rằng phần nguyên thủy của não là thân não, chức năng chính là bảo vệ bạn. Phần bản năng này của não muốn bảo vệ bạn khỏi những tình huống khó chịu và có thể nguy hiểm — và luôn luôn thận trọng hơn là không thận trọng, phải không?

Kết quả là, bạn có thể cảm thấy mệt mỏi về thể chất, kiệt sức về tinh thần hoặc chỉ đơn giản là sợ hãi vào thời điểm bạn không thực sự gặp nguy hiểm. Trên thực tế, bạn có thể vẫn còn 60% nỗ lực để cống hiến! Bạn có khả năng hơn rất nhiều so với những gì bạn nghĩ. Ngay cả khi bạn thực sự cảm thấy quá mệt mỏi để tiếp tục, bạn có thể nhận ra rằng đó chỉ là một cái cớ — bạn chưa hoàn thành; bạn mới chỉ hoàn thành 40%.

ĐIỂM CHÍNH Tự kỷ luật không phải là trở thành một siêu nhân, mà là không đầu hàng khi cơ thể và tâm trí bạn nói với bạn rằng "Tôi không thể làm hơn nữa". Bộ não của bạn rất mạnh mẽ, khi nó nói với bạn rằng "Bạn không thể làm hơn nữa", đó chính xác là những gì nó tin tưởng. Nhưng nếu bạn nói với nó rằng "Bạn có thể làm hơn nữa", thì sao?

3. Quy tắc 10 phút 1. 0

Phù hợp nhất để rèn luyện sự kiên nhẫn và tránh nhu cầu thỏa mãn ngay lập tức

Với bộ não phát triển hơn, con người có lý do để tin rằng mình là loài động vật có vú có khả năng ra quyết định tốt hơn so với tất cả các loài linh trưởng khác trên thế giới.

Do đó, thật đáng ngạc nhiên khi biết về một thí nghiệm cho thấy khi được lựa chọn giữa chờ đợi một phần thưởng hoặc chờ đợi lâu hơn để có nhiều phần thưởng hơn, những con tinh tinh có thể trì hoãn sự thỏa mãn và chờ đợi. Tinh tinh không thông minh hơn chúng ta, nhưng chúng đưa ra quyết định tốt hơn ít nhất là bằng chúng ta.

Tại sao?

Thực ra, vấn đề nằm ở mức độ phát triển của não bộ chúng ta. Chúng ta thường suy nghĩ quá nhiều về những quyết định có câu trả lời khá rõ ràng, và có thể biện minh cho những hành vi xấu khiến chúng ta mất đi những kết quả tốt hơn. Chúng ta không luôn chắc chắn đâu là lý do thực sự khiến mình do dự và đâu chỉ là sự biện minh hay lý do biện hộ. Bạn có thể hình dung điều này ảnh hưởng như thế nào đến hiệu quả tổng thể của chúng ta.

Đó chính là lúc quy tắc 10 phút phát huy tác dụng.

MẸO CHUYÊN NGHIỆP Nếu bạn muốn làm điều gì đó, hãy chờ ít nhất mười phút trước khi hành động. Điều này rất đơn giản và không để lại chỗ cho tranh cãi hay lý do. Khi cảm thấy ham muốn, hãy rèn luyện sự tự kỷ luật bằng cách ép bản thân chờ đợi 10 phút trước khi đầu hàng trước ham muốn đó. Nếu sau 10 phút bạn vẫn còn thèm muốn, hãy làm điều đó. Bằng cách chọn chờ đợi, bạn loại bỏ yếu tố "ngay lập tức" khỏi sự thỏa mãn tức thì - từ đó rèn luyện kỷ luật và cải thiện khả năng ra quyết định.

4. Quy tắc 10 phút 2.0

Tốt nhất để sắp xếp công việc theo thứ tự ưu tiên

Quy tắc 10 phút vừa là một mẹo tăng năng suất vừa là một cách để vượt qua sự trì hoãn. Chiến lược này sẽ giúp bạn tập trung và cải thiện hiệu quả làm việc.

MẸO CHUYÊN NGHIỆP Tạo danh sách công việc cần làm trong 10 phút. Nếu một công việc mất nhiều hơn 10 phút, hãy chia nhỏ thành các công việc nhỏ hơn.

Để giúp bạn thực hiện thói quen tự giác này, bạn có thể sử dụng công cụ quản lý dự án như ClickUp với tính năng theo dõi thời gian tích hợp, cờ ưu tiên để giúp bạn sắp xếp thứ tự các công việc khẩn cấp và công việc con để chia nhỏ các công việc phức tạp thành các bước nhỏ hơn, dễ quản lý hơn.

Cải thiện khả năng quản lý thời gian và duy trì tiến độ hoàn thành công việc với công cụ theo dõi thời gian tích hợp sẵn trong ClickUp

Bạn cũng có thể sử dụng Mẫu Ma trận Ưu tiên của ClickUp để giúp bạn sắp xếp thứ tự ưu tiên cho các nhiệm vụ và tập trung vào công việc quan trọng nhất để tránh cảm giác quá tải hoặc mất tổ chức.

Sử dụng mẫu Ma trận ưu tiên ClickUp này để xác định các công việc quan trọng được sắp xếp theo mức độ khẩn cấp, tác động và mức độ quan trọng

5. Quy tắc 70%

Quy tắc 70% là một mẹo hay giúp bạn thay đổi cách suy nghĩ và hành động ngay cả khi bạn cảm thấy không chắc chắn, sợ hãi hoặc không muốn làm.

Quy tắc này được cho là do Jeff Bezos tạo ra, người đã sử dụng nó để giúp bản thân thoát khỏi trạng thái sợ hãi và do dự, đạt được "tốc độ thoát" và bước vào con đường đưa ra quyết định, nhận phản hồi và điều chỉnh trên hành trình.

Nói cách khác, bạn đang giảm ngưỡng để hành động. Bạn không cần phải hoàn toàn đồng ý với bảng này, nhưng 70% là đủ để bắt đầu!

MẸO CHUYÊN NGHIỆP Đánh bại sự trì hoãn và tập trung vào mục tiêu bằng cách ghi chép mục tiêu của bạn và luôn đặt chúng ở vị trí trung tâm để nhắc nhở bạn tiếp tục cố gắng khi tâm trí bạn nói không. Bạn có thể sử dụng các ứng dụng cài đặt mục tiêu như ClickUp Goals để giúp bạn đi đúng hướng để đạt được mục tiêu và theo dõi tiến độ của mình để luôn biết mình còn bao xa để đạt được mục tiêu.

Giữ đúng hướng để đạt được mục tiêu của bạn với dòng thời gian rõ ràng, mục tiêu có thể đo lường được và đang theo dõi tiến độ tự động

6. Cách kiểm soát cơn thèm muốn

Phù hợp nhất để cải thiện khả năng tự kiểm soát, giảm thiểu sự phân tâm và vượt qua cám dỗ

Một trong những yếu tố đe dọa sự tự kỷ luật của chúng ta là sự cám dỗ và sự phân tâm.

Urge surfing cho phép bạn quan sát một cơn thèm muốn mà không hành động theo nó. ☝️

Một cơn thèm muốn đơn giản là cảm giác khao khát mãnh liệt đối với một điều gì đó. Đó là tất cả. Điều quan trọng là, nó không phải là một sự thôi thúc phải hành động. Bạn có thể khao khát mãnh liệt một điều gì đó tự nhiên và tốt cho bạn hoặc một điều gì đó có tác động hoàn toàn tiêu cực đến bạn.

Điều này có nghĩa là chỉ cần bỏ qua sự phân tâm, ham muốn hoặc cám dỗ? Không hẳn vậy. Bởi vì khi bạn cố gắng bỏ qua một điều gì đó, bạn có thể khiến nó trở nên mạnh mẽ hơn về mặt tâm lý và thậm chí kéo dài cảm giác mà bình thường sẽ không kéo dài lâu như vậy. Một khái niệm hoặc cảm giác thường trở nên mạnh mẽ hơn khi bị bỏ qua, chứ không phải yếu đi. Rốt cuộc, bỏ qua một con sóng trên biển không có nghĩa là nó không tồn tại, và bạn sẽ không cảm thấy nó đập vào mình.

Nếu chúng ta có thể làm điều này trong một thời gian đủ dài, sự thôi thúc sẽ qua đi và chúng ta lại trở nên bình tĩnh và cân bằng. Hầu hết thời gian, chỉ cần nếm thử một chút là đủ.

MẸO CHUYÊN NGHIỆP Bạn có thể thực hành viết nhật ký để giúp theo dõi và giám sát các mẫu hành vi của mình. Sử dụng sổ tay hoặc ứng dụng ghi chú kỹ thuật số như ClickUp Docs và Notepad để ghi lại và xem lại suy nghĩ của mình.

Tạo và tùy chỉnh các trang ClickUp của bạn để phù hợp với mọi nhu cầu — từ ghi nhật ký đến ghi chép chiến lược và nhiều hơn nữa

7. Thay đổi mối quan hệ của bạn với sự khó chịu

Phù hợp nhất để thay đổi cách nhìn về những trở ngại và sử dụng chúng để giúp bạn phát triển

Tổ tiên của bạn có một mã cơ bản để sống: tránh đau khổ; tìm kiếm niềm vui. Và nếu có điều gì đáng sợ, hãy tránh nó.

Nhưng là một con người có ý thức và tự quyết, bạn biết rằng vẫn có một chút không gian để thương lượng! Để phát triển, đôi khi bạn phải cảm thấy đau đớn và sợ hãi.

Trải nghiệm trưởng thành vốn dĩ là điều khó chịu. Không ai có thể thay đổi cuộc đời một cách triệt để hay đạt được những mục tiêu ấn tượng mà không phải đổ mồ hôi hay cảm thấy bối rối. Đó là điều khó khăn. Nếu không khó, thì mọi người đều sẽ tiến hóa vượt bậc và thành công rực rỡ, phải không?

ĐIỂM CHÍNH Đã đến lúc thay đổi kỳ vọng của bạn về cảm giác hàng ngày. Cuối cùng, đó chỉ là sự khó chịu. Chỉ có thế thôi. Không phải là nỗi sợ hãi, lo lắng hay kinh hoàng. Chỉ là sự khó chịu. Đó là điều khác thường, nhưng chỉ vì nó không quen thuộc không có nghĩa là nó xấu. Thay đổi mối quan hệ của bạn với sự khó chịu là chìa khóa để đạt được năng suất cá nhân ở cấp độ cao hơn, giúp bạn tiến lên trong cuộc sống.

8. Hành động tạo ra động lực

Phù hợp nhất để tạo đà và động lực từ việc hành động

Dù mục tiêu của bạn là gì, động lực đóng vai trò quan trọng và là một trong những yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến động lực và tham vọng của bạn, nhưng chúng ta đang nghĩ về nó hoàn toàn sai.

Khi nghĩ về động lực, chúng ta tìm kiếm thứ gì đó để thắp lên ngọn lửa trong lòng, khiến chúng ta bật dậy khỏi ghế sofa và lao vào công việc. Chúng ta muốn động lực thúc đẩy hành động.

Có một vài vấn đề với điều này. Loại động lực này, nếu bạn tìm thấy nó, rất không đáng tin cậy. Nếu bạn cảm thấy cần động lực để hành động, bạn đang làm sai.

Ví dụ, một nhà văn cảm thấy không thể viết nếu không có động lực hoặc cảm hứng sẽ chỉ ngồi nhìn chằm chằm vào trang giấy trắng trong nhiều giờ. Kết cục là không viết được gì cả.

Sự thật là, bạn nên lập kế hoạch cho cuộc sống mà không cần một động lực thúc đẩy. Tìm kiếm động lực đó tạo ra một điều kiện tiên quyết và rào cản bổ sung cho hành động. Hãy tạo thói quen tiến hành mà không cần động lực. Và thật ngạc nhiên, đây là nơi bạn sẽ tìm thấy điều mình đang tìm kiếm — hành động dẫn đến động lực, nhiều động lực hơn và cuối cùng là đà tiến lên.

ĐIỂM CHÍNH Hành động của chính bạn sẽ là động lực để bạn tiến về phía trước. Sau khi bạn đã thực hiện bước đầu tiên và thấy được tiến độ từ những nỗ lực của mình, động lực sẽ đến dễ dàng và tự nhiên hơn, cũng như cảm hứng và kỷ luật. Bạn sẽ rơi vào một guồng quay và đột nhiên, bạn sẽ ở trong trạng thái làm việc.

10. Quy tắc 10-10-10

Phù hợp nhất để giúp bạn phân tích tác động ngắn hạn và dài hạn của hành động hoặc sự thiếu hành động của mình

Dù bạn có hình dung tương lai của mình rõ ràng đến đâu hay trở nên giỏi giang trong việc trì hoãn sự thỏa mãn, bạn vẫn sẽ không tránh khỏi những cám dỗ hoặc ham muốn khiến bạn mất kiểm soát, có thể làm bạn choáng ngợp.

Nếu điều đó có nghĩa là bạn sẽ không quá nghiêm ngặt về chế độ ăn uống trong một bữa ăn khi đi chơi với bạn bè, thì có lẽ đó không phải là vấn đề lớn. Nhưng nếu điều đó có nghĩa là bạn sắp mất ý chí và tái nghiện một thói quen có hại trong quá khứ, thì bạn sẽ muốn có một công cụ để giúp bạn duy trì kỷ luật.

Đó chính là lúc Quy tắc 10-10-10 phát huy tác dụng—một kỹ thuật phản ánh và quản lý thời gian.

ĐIỂM CHÍNH Lần tới khi bạn cảm thấy sắp nhượng bộ trước một ham muốn hoặc cám dỗ, hãy dừng lại và tự hỏi mình sẽ cảm thấy thế nào sau mười phút, mười giờ và mười ngày nữa. Quy tắc này có thể hiệu quả vì nó buộc bạn phải nghĩ về bản thân trong tương lai và thấy hành động của mình sẽ ảnh hưởng đến bạn như thế nào — tốt hay xấu.

Chúng ta thường biết rằng mình đang mất kỷ luật hoặc làm điều gì đó có hại vào lúc này, nhưng điều đó không đủ để ngăn chúng ta làm điều đó vì chúng ta không có bất kỳ kết nối nào với bản thân trong tương lai, người sẽ phải đối mặt với hậu quả. Quy tắc 10-10-10 nhanh chóng tạo ra kết nối đó, giúp bạn nhận thức được hành động hoặc sự thiếu hành động của mình.

Chinh phục bản thân: Trở nên kỷ luật với những thói quen tốt

Bây giờ, tôi nhận ra rằng ngay cả việc đọc qua danh sách này cũng có thể khiến bạn cảm thấy quá tải và thực tế lại đạt được kết quả ngược lại: thêm gánh nặng cho bạn và khiến bạn càng trì hoãn và trốn tránh trách nhiệm hơn.

Đó là lý do tại sao tôi khuyên bạn hãy bắt đầu từ những việc nhỏ và chọn một việc để thử thực hiện trong tuần này. Tuần sau, hãy thử một việc khác.

Bạn có hiểu ý tôi muốn nói không? Không bao giờ là quá muộn để rèn luyện kỷ luật tự giác. Hãy thay đổi lối sống và suy nghĩ của bạn một chút, đồng thời tạo ra các hệ thống để hỗ trợ thói quen tốt của bạn. Bạn có thể sử dụng các công cụ như ClickUp để theo dõi thói quen, đặt mục tiêu, ghi nhật ký, lập danh sách việc cần làm và nhiều hơn nữa để tập trung vào mục tiêu và duy trì động lực để kỷ luật bản thân.

Và theo thời gian, bạn sẽ phát triển được kỷ luật tự giác lâu dài và la bàn nội tâm cần thiết để đưa ra những lựa chọn tốt hơn và thành công trong mọi việc bạn làm!

Tác giả khách mời: Pete Hollins là tác giả sách bán chạy và nhà nghiên cứu tâm lý và hành vi con người. Ông có bằng cử nhân và thạc sĩ tâm lý học và đã làm việc với hàng chục người từ mọi tầng lớp xã hội. Sau nhiều năm làm việc trong lĩnh vực tư nhân, ông chuyển hướng sang viết lách và áp dụng những kiến thức học được trong nhiều năm để giúp mọi người cải thiện cuộc sống từ bên trong. Để tìm hiểu thêm về Pete, hãy truy cập trang web của ông để tải xuống miễn phí cuốn sách điện tử 14 trang về 9 nghiên cứu tâm lý học đáng ngạc nhiên sẽ thay đổi hoàn toàn cách bạn nhìn nhận những người xung quanh.