11 giải pháp thay thế Holded tốt nhất cho quản lý hoạt động kinh doanh (2025)

Holded là một nền tảng tất cả trong một mạnh mẽ để quản lý hoạt động kinh doanh - từ hóa đơn, CRM đến theo dõi dự án và kế toán.

Tuy nhiên, nó không phải là lựa chọn hoàn hảo cho mọi người. Có thể bạn đã vượt qua các tính năng của nó, cần tùy chỉnh sâu hơn hoặc đơn giản là muốn nhận được giá trị tốt hơn cho số tiền của mình.

Tin vui là có rất nhiều giải pháp thay thế mạnh mẽ cho Holded, mỗi giải pháp đều có những ưu điểm riêng, mô hình định giá và công cụ chuyên biệt cho từng ngành.

Dù bạn là startup cần hóa đơn đơn giản, agency tìm kiếm quản lý dự án nâng cao, hay doanh nghiệp muốn tích hợp mạnh mẽ hơn, luôn có giải pháp phù hợp với cách làm việc của bạn.

Trong bài viết này, chúng tôi đã tổng hợp 11 giải pháp thay thế Holded tốt nhất có thể giúp bạn tối ưu hóa hoạt động kinh doanh, tiết kiệm thời gian và mở rộng quy mô một cách thông minh. Hãy cùng khám phá và tìm ra công cụ phù hợp nhất cho nhóm của bạn.

Các giải pháp thay thế cho Holded trong nháy mắt

Dưới đây là cách các giải pháp thay thế cho Holded so sánh với nhau:

Công cụ Phù hợp nhất cho Tính năng nổi bật Giá cả* ClickUp Quản lý dự án, quy trình làm việc và hoạt động kinh doanh với trí tuệ nhân tạo (AI). CRM kết hợp quản lý dự án, Tự động hóa, Trợ lý AI tùy chỉnh, Brain và Bảng điều khiển. Miễn phí vĩnh viễn; Có sẵn tùy chỉnh cho doanh nghiệp. QuickBooks Online Kế toán và ghi sổ cho doanh nghiệp kinh doanh nhỏ Nhắc nhở thanh toán, đồng bộ ngân hàng tự động và quản lý chi phí có tổ chức để nâng cao năng suất làm việc. Các kế hoạch trả phí bắt đầu từ $38/tháng Scoro Quản lý kinh doanh Quản lý kinh doanh toàn diện Các kế hoạch trả phí bắt đầu từ $23.90/tháng cho mỗi người dùng. Xero Kế toán dựa trên đám mây với tích hợp mạnh mẽ. Đang theo dõi hóa đơn/thanh toán, quản lý chi phí Các kế hoạch trả phí bắt đầu từ $29/tháng Odoo Bộ ứng dụng kinh doanh mã nguồn mở Ứng dụng mô-đun cho CRM, kế toán, quản lý kho và quản lý dự án. Giá cả tùy chỉnh Zoho One Phần mềm kinh doanh giá cả phải chăng CRM, tài chính, bộ công cụ quản lý dự án Các kế hoạch trả phí bắt đầu từ $45/tháng Bitrix24 CRM và hợp tác nhóm với ngân sách hợp lý CRM, hợp tác, quản lý dự án Các kế hoạch trả phí bắt đầu từ $124/tháng Wave Dịch vụ kế toán kinh doanh Gói khởi động miễn phí, hóa đơn và kế toán dự án Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $19/tháng. FreshBooks Hoá đơn và thanh toán cho khách hàng Hóa đơn tùy chỉnh, theo dõi thời gian Các kế hoạch trả phí bắt đầu từ $21/tháng NetSuite Hệ thống ERP và kế toán cấp doanh nghiệp Hệ thống ERP toàn diện bao gồm tài chính, CRM và quản lý kho. Giá cả tùy chỉnh SAP Business One Doanh nghiệp vừa và nhỏ có kích thước vừa cần hệ thống ERP. ERP cho tài chính, sản xuất, kho hàng và báo cáo. Giá cả tùy chỉnh

Tại sao nên chọn các giải pháp thay thế cho Holded?

Holded là một công cụ quản lý doanh nghiệp. Bộ tính năng của nó bao gồm CRM, lập hóa đơn, kế toán, quản lý kho hàng và thậm chí cả theo dõi dự án cơ bản.

Dưới đây là một số vấn đề thường gặp mà người dùng gặp phải, khiến họ phải tìm kiếm các giải pháp thay thế cho Holded:

Quản lý dự án cơ bản : Nền tảng cung cấp các công cụ Kanban, Gantt và theo dõi công việc, nhưng thiếu các tính năng nâng cao như quản lý phụ thuộc và chế độ xem khối lượng công việc mà các nhóm mở rộng thường dựa vào.

Không có quy trình làm việc được hỗ trợ bởi AI : Không có lớp trí tuệ tích hợp để tự động hóa công việc lặp đi lặp lại, tóm tắt cập nhật hoặc tạo ra các thông tin chi tiết, điều mà các nhóm hiện đại ngày càng mong đợi từ các nền tảng tất cả trong một cho việc theo dõi chi phí cũng như quản lý tài chính.

Giá cả mô-đun phức tạp : Mặc dù các mô hình phân cấp mang lại sự linh hoạt, nhưng khi có quá nhiều kế hoạch, khách hàng gặp khó khăn trong việc xác định kế hoạch phù hợp nhất — gây ra rào cản trong quá trình onboarding và lập ngân sách.

Khả năng CRM hạn chế : Hệ thống CRM tích hợp sẵn chỉ bao gồm quản lý khách hàng tiềm năng và quy trình bán hàng, nhưng thiếu các tính năng tiên tiến như dự báo bán hàng, giao tiếp đa kênh và : Hệ thống CRM tích hợp sẵn chỉ bao gồm quản lý khách hàng tiềm năng và quy trình bán hàng, nhưng thiếu các tính năng tiên tiến như dự báo bán hàng, giao tiếp đa kênh và tự động hóa quy trình làm việc mà các nhóm đang phát triển cần.

Giới hạn về quản lý kho và độ sâu ERP : Các công cụ quản lý kho và sản xuất chỉ đáp ứng các yêu cầu cơ bản nhưng chưa đủ cho các chuỗi cung ứng phức tạp, thiết lập kho hàng đa địa điểm hoặc : Các công cụ quản lý kho và sản xuất chỉ đáp ứng các yêu cầu cơ bản nhưng chưa đủ cho các chuỗi cung ứng phức tạp, thiết lập kho hàng đa địa điểm hoặc quy trình mua sắm chi tiết.

Đường cong học tập dốc khi mở rộng quy mô: Mặc dù giao diện sạch sẽ, nhưng sự đa dạng của các mô-đun và tiện ích bổ sung có thể khiến các nhóm cảm thấy choáng ngợp khi cố gắng mở rộng ngoài các chức năng cơ bản như lập hóa đơn và kế toán.

Dưới đây là chia sẻ của một người dùng Holded về sản phẩm:

Tôi mong Holded có thêm nhiều tùy chọn tùy chỉnh cho báo cáo và phân tích. Điều này sẽ giúp nó phù hợp hơn với nhu cầu kinh doanh của tôi.

Các giải pháp thay thế Holded tốt nhất để sử dụng

Dưới đây, chúng tôi đã tổng hợp danh sách các giải pháp thay thế Holded tốt nhất mà bạn nên khám phá:

1. ClickUp (Tốt nhất cho việc quản lý dự án, quy trình làm việc và hoạt động kinh doanh với AI)

Quản lý tất cả tài liệu, dự án, cuộc hội thoại và hơn thế nữa trên một nền tảng toàn diện với ClickUp.

ClickUp, không gian làm việc AI tích hợp đầu tiên trên thế giới, là một trong những lựa chọn thay thế tốt nhất cho Holded. Nó kết hợp quản lý dự án nâng cao, tự động hóa quy trình làm việc và quản lý quan hệ khách hàng — tất cả đều được hỗ trợ bởi công nghệ AI.

Hãy xem cách bạn có thể sử dụng nền tảng quản lý dự án ClickUp để tăng gấp 10 lần năng suất làm việc.

Giữ thông tin của bạn tập trung với ClickUp CRM

Bạn thậm chí có thể quản lý mối quan hệ khách hàng bằng ClickUp CRM. Các tính năng nổi bật của nó bao gồm:

Với ClickUp Trường Tùy chỉnh, bạn có thể theo dõi các điểm dữ liệu như giá trị giao dịch, loại ngành, ngày ký hợp đồng hoặc nguồn khách hàng tiềm năng. Bạn có thể thêm chúng trực tiếp vào các công việc của mình, biến chúng thành các hồ sơ khách hàng chi tiết trong phần mềm CRM của bạn.

Thêm Trường Tùy chỉnh và tạo bộ lọc để sắp xếp dữ liệu CRM với ClickUp Trường Tùy chỉnh.

Hơn nữa, tính năng ClickUp Custom Statuses cho phép bạn theo dõi hành trình của khách hàng một cách trực quan. Tạo các trạng thái tùy chỉnh như ‘New Lead’ (Khách hàng tiềm năng mới) hoặc ‘Negotiation’ (Đàm phán) để nắm bắt tình trạng của từng giao dịch.

Tự động hóa quy trình làm việc không cần mã để đẩy nhanh tiến độ công việc.

Giao các quy trình lặp đi lặp lại cho Super Agents trong ClickUp để bạn có thể tập trung vào các hoạt động cốt lõi.

ClickUp’s Automations và Super Agents cho phép bạn tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại mà không cần phụ thuộc vào nhóm kỹ thuật. Ví dụ, bạn muốn giải phóng nhóm của mình khỏi việc cập nhật thủ công khi các khách hàng tiềm năng di chuyển qua quy trình bán hàng. Với các quy trình tự động hóa không cần mã (no-code Automations), bạn có thể thiết lập:

Kích hoạt: Khi trạng thái của công việc thay đổi thành “Đã gửi đề xuất”

Hành động: Tự động gán giao dịch cho quản lý bán hàng, cập nhật ngày "Tiếp theo cần theo dõi" và gửi thông báo Slack hoặc email đã được thiết lập sẵn.

Kết quả: Tiến độ của tiến trình được dẫn dắt đến các giai đoạn tiếp theo và thông báo được gửi ngay lập tức.

Theo dõi xu hướng với các bảng điều khiển AI tùy chỉnh.

ClickUp CRM cũng cung cấp các bảng điều khiển ClickUp có thể tùy chỉnh:

Hiển thị thông tin phong phú với hơn 50 tiện ích: Hiển thị thông tin quan trọng như tình trạng ống dẫn, kích thước giao dịch hoặc giá trị trọn đời của khách hàng.

Thông tin bán hàng theo thời gian thực: Các bảng điều khiển được cập nhật trực tiếp, giúp nhóm của bạn nhận diện xu hướng, theo dõi các chỉ số KPI như tỷ lệ chuyển đổi hoặc giám sát tốc độ chu kỳ bán hàng mà không cần xuất dữ liệu sang bảng tính.

Theo dõi tình hình tài chính của tổ chức bằng bảng điều khiển ClickUp.

Cuối cùng, bạn có thể theo dõi hiệu quả tài chính của doanh nghiệp bằng ClickUp for Finance Teams. Hãy xem cách nó giúp đội ngũ tài chính của bạn thoát khỏi những công việc lặt vặt, để họ có thể tập trung vào những nhiệm vụ quan trọng hơn.

Thực hiện các tính toán tài chính trực tiếp ngay trong không gian làm việc của bạn.

Các trường công thức của ClickUp cho phép nhóm tài chính của bạn tính toán giá trị trực tiếp trong các trường công việc — không cần sử dụng bảng tính. Bạn có thể tính toán các giá trị như:

Số ngày giữa ngày phát hành hóa đơn và ngày đến hạn thanh toán

Chi phí trừ ngân sách để theo dõi chi phí vượt ngân sách.

Hoặc tỷ suất lợi nhuận theo công thức cho từng dự án.

Thực hiện các tính toán nâng cao bằng cách sử dụng các trường công thức của ClickUp.

Các tính toán thời gian thực này được hiển thị trực tiếp trong các công việc và được cập nhật tự động. Holded, mặt khác, cung cấp các số liệu kế toán tĩnh nhưng không cho phép các nhóm tạo ra các công thức tùy chỉnh cấp công việc được nhúng trong quy trình làm việc. ClickUp thực hiện điều này một cách bản địa — kết nối thực thi với theo dõi tài chính.

Tìm kiếm doanh nghiệp để kết hợp tất cả thông qua một thanh tìm kiếm duy nhất.

Nền tảng tìm kiếm của ClickUp kết nối mọi thứ — công việc, tài liệu, mục tiêu, bình luận — trong một chỉ mục duy nhất. Các nhóm tài chính có thể:

Ngay lập tức truy cập các tệp đính kèm ngân sách trước đây.

Tìm các hóa đơn hoặc biên lai liên quan.

Xem dữ liệu chi phí dự án mà không cần chuyển đổi công cụ.

Holded thiếu tính năng tìm kiếm thống nhất trên các tài liệu, công việc và bình luận, khiến Tìm kiếm Enterprise của ClickUp trở thành lựa chọn ưu việt cho sự minh bạch tài chính nhanh chóng.

Sử dụng AI cho các quy trình tài chính

ClickUp Brain bổ sung một lớp AI giúp chuyển đổi dữ liệu thô thành thông tin hữu ích. Đối với các nhóm tài chính, điều này có nghĩa là:

Tổng hợp chi phí: Brain có thể quét danh sách các công việc chi phí hoặc báo cáo đã tải lên và tạo ra một phân tích chi tiết về các danh mục chi tiêu quá mức.

Theo dõi thanh toán: Yêu cầu Brain tạo danh sách các hóa đơn quá hạn, sau đó tự động tạo các nhắc nhở dưới dạng công việc mới.

Câu hỏi và trả lời về tài chính: Nhập “Tổng chi phí đi lại quý 3 của chúng ta là bao nhiêu?” và Brain sẽ trích xuất số liệu từ các công việc, tài liệu hoặc bảng điều khiển.

Hỗ trợ chính sách: Nhân viên có thể truy vấn “Giới hạn hoàn trả của công ty là bao nhiêu?” và Brain sẽ hiển thị tài liệu chính sách chính xác.

Các công việc tự động hóa: Sau các cuộc họp xem xét ngân sách, Brain tạo các công việc để theo dõi.

Tạo và hoàn thiện báo giá cho kinh doanh của bạn một cách dễ dàng thông qua ClickUp Brain.

Hơn 15 chế độ xem để hỗ trợ mọi quy trình làm việc

Hiển thị các dự án của bạn bằng hơn 15 chế độ xem ClickUp. Mọi thành viên trong nhóm - dù là quản lý, nhà phát triển hay nhà thiết kế - đều có thể làm việc theo định dạng phù hợp với họ.

Cuối cùng, ClickUp cũng cung cấp các mẫu để đáp ứng nhu cầu tài chính của bạn, chẳng hạn như Mẫu Hóa đơn ClickUp.

Tải mẫu miễn phí Tạo hóa đơn nhanh chóng với các trường tự động điền bằng mẫu hóa đơn ClickUp.

Mẫu này giúp các nhóm tài chính, freelancer và các agency quản lý hóa đơn khách hàng. Bạn sẽ có một hệ thống rõ ràng, dựa trên công việc, nơi mỗi hóa đơn đang được theo dõi với trạng thái, ngày đáo hạn, loại thanh toán và thông tin khách hàng.

Ngoài ra, bạn có thể phân loại từng hóa đơn thành Đã thanh toán, Quá hạn hoặc Chưa thanh toán, giúp bạn dễ dàng theo dõi dòng tiền của mình chỉ trong nháy mắt. Nó cũng cho phép bạn gán chủ sở hữu, thêm ghi chú và đang theo dõi thời gian và số tiền liên quan đến từng hóa đơn.

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Quản lý tài liệu: Sử dụng Sử dụng ClickUp Docs để tạo các quy trình làm việc tiêu chuẩn (SOPs), hướng dẫn onboarding, wiki và đề xuất, tất cả đều được kết nối trực tiếp với các công việc và dự án.

Kết nối với các công cụ của bên thứ ba: Tích hợp với hơn 1.000 ứng dụng bên ngoài như Dropbox, Google Drive và thậm chí các công cụ lập hóa đơn như QuickBooks và Xero thông qua Tích hợp với hơn 1.000 ứng dụng bên ngoài như Dropbox, Google Drive và thậm chí các công cụ lập hóa đơn như QuickBooks và Xero thông qua ClickUp Integrations.

Quản lý công việc hiệu quả: Sử dụng Sử dụng nhiệm vụ ClickUp để chia nhỏ dự án thành các bước thực hiện cụ thể với người được giao, ưu tiên, ngày đáo hạn và mối quan hệ phụ thuộc.

Ghi chép cuộc họp tự động: Sử dụng Sử dụng ClickUp AI Notetaker để tham gia cuộc gọi, ghi lại cuộc thảo luận và tạo tóm tắt kèm theo các mục hành động kết nối trực tiếp với các công việc.

Giới hạn của ClickUp

Đường cong học tập dốc do có nhiều tùy chọn tùy chỉnh.

Giá cả của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2: 4.7/5 (hơn 10.400 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 4.000 đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về ClickUp?

Đánh giá này thực sự nói lên tất cả:

ClickUp rất hữu ích trong việc cung cấp cho nhóm của chúng tôi cái nhìn tổng quan về sức chứa và quản lý dự án tổng thể. Chúng tôi vẫn đang tìm hiểu cách sử dụng ClickUp hiệu quả nhất. Tuy nhiên, nó giúp chúng tôi theo dõi tiến độ dự án thay vì chỉ xem các tác vụ được hoàn thành trên danh sách việc cần làm như trong các hệ thống quản lý dự án trước đây. Việc tùy chỉnh phiên bản ClickUp của chúng tôi cũng rất hữu ích để hỗ trợ quy trình làm việc của tổ chức. Ngoài ra, chúng tôi đã nhận được sự hỗ trợ khách hàng tuyệt vời khi cần thiết. Rất hữu ích tổng thể.

2. QuickBooks Online (Phù hợp nhất cho kế toán và sổ sách kế toán của doanh nghiệp nhỏ)

qua QuickBooks Online

QuickBooks Online là nền tảng kế toán và quản lý tài chính dựa trên đám mây. Được phát triển bởi Intuit, nó hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong việc lập hóa đơn, theo dõi chi phí, quản lý lương, quản lý kho hàng và tuân thủ thuế.

QuickBooks có tính năng lập hóa đơn hàng loạt và xử lý chi phí, cho phép bạn tạo, sao chép hoặc nhập nhiều hóa đơn và chi phí cùng một lúc. Điều này giúp tiết kiệm thời gian cho nhóm tài chính bằng cách tự động hóa việc mục nhập - một tính năng mà Holded không thể sánh kịp.

Finance Agent hiển thị các dự báo, cảnh báo chênh lệch và bảng điểm KPI giúp các nhóm đưa ra quyết định tài chính chủ động.

Nếu nhóm của bạn cần tính linh hoạt? Ứng dụng di động QuickBooks cho phép lập hóa đơn thời gian thực, ghi nhận chi phí qua hình ảnh và thậm chí thanh toán di động, đảm bảo các quy trình tài chính tiếp tục diễn ra ngay cả khi làm việc ngoài văn phòng. Kết hợp với tự động hóa dựa trên quy tắc cho việc phê duyệt và nhắc nhở, nó giúp giảm bớt công việc quản trị viên lặp đi lặp lại.

Các tích hợp của nó hoạt động tốt với các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán và nền tảng thương mại điện tử, vì vậy bạn không cần phải nhập lại mọi thứ hai lần. Tích hợp quản lý lương tự động xử lý khấu trừ thuế, chuyển khoản trực tiếp và tạo biểu mẫu W-2.

Các tính năng nổi bật của QuickBooks Online

Tự động hóa nhắc nhở thanh toán và khớp thanh toán với hóa đơn để thu hồi nhanh chóng.

Kết nối nhiều tài khoản ngân hàng để tự động tải xuống, sắp xếp và đối chiếu giao dịch, đảm bảo sổ sách tài chính chính xác.

Phân loại chi phí vào các danh mục thuế chi tiết, tự động hóa tính toán thuế bán hàng trên thu nhập và chi phí, và đang theo dõi GST/VAT.

Giới hạn của QuickBooks Online

Các bản cập nhật liên tục và những thay đổi bắt buộc đối với giao diện là điểm gây phiền toái thường xuyên.

Giá cả của QuickBooks Online

Bắt đầu đơn giản: $38/tháng cho mỗi người dùng

Gói Cơ bản: $75/tháng (tối đa 3 người dùng)

Plus: $115/tháng (cho tối đa 5 người dùng)

Gói Nâng cao: $275/tháng (cho tối đa 25 người dùng)

Đánh giá và nhận xét về QuickBooks Online

G2: 4.4/5 (hơn 3.400 đánh giá)

Capterra: 4.3/5 (8.100+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về QuickBooks Online?

Đây là cách một người dùng mô tả trải nghiệm của họ:

Tôi thích rằng nó dễ sử dụng và tôi có thể xem tất cả các số liệu kinh doanh của mình tại một nơi. Các báo cáo rõ ràng và dễ hiểu, ngay cả khi bạn không phải là chuyên gia tài chính… Việc tạo/lập môi trường thử nghiệm (sandbox) không thân thiện với người dùng như các nền tảng khác và bạn phải tạo mới môi trường thử nghiệm mỗi hai năm, điều này không hợp lý đối với các nhà phát triển của chúng tôi.

⚡ Kho mẫu: Mẫu hóa đơn miễn phí cho Microsoft Word

3. Scoro (Phù hợp nhất cho quản lý kinh doanh)

qua Scoro

Scoro được thiết kế chủ yếu như một nền tảng tự động hóa dịch vụ chuyên nghiệp (PSA), phù hợp cho các công ty tư vấn, agency sáng tạo, công nghệ thông tin và các doanh nghiệp dựa trên dự án khác.

Là một giải pháp thay thế cho Holded, nó tích hợp các chức năng báo giá, lập ngân sách, lập kế hoạch dự án, theo dõi thời gian và thanh toán vào một quy trình làm việc. Bạn có được tầm nhìn toàn diện, từ đề xuất đến thu tiền. Quyền truy cập chi tiết đảm bảo thông tin khách hàng nhạy cảm được bảo mật.

Điểm nổi bật của Scoro so với Holded là khả năng theo dõi ngân sách theo thời gian thực. Bạn có thể tạo các báo giá chi tiết, chuyển đổi chúng thành ngân sách dự án và sau đó theo dõi chi phí thực tế so với chi phí trong kế hoạch khi tiến độ công việc diễn ra.

Hai tính năng khác bao gồm quản lý tài nguyên và lập kế hoạch năng lực để cân bằng khối lượng công việc của nhóm. Scoro cũng tích hợp theo dõi thời gian, chi phí và chi phí trực tiếp vào lợi nhuận dự án. Mọi giờ làm việc tính phí, chi phí hoặc phí giữ chỗ đều có thể được theo dõi và liên kết trực tiếp với kết quả tài chính, giúp các doanh nghiệp dịch vụ có cái nhìn rõ ràng hơn về biên lợi nhuận.

Các tính năng nổi bật của Scoro

Tạo và gửi báo giá chi tiết cho khách hàng, tự động tính toán chi phí vận chuyển và biên lợi nhuận.

Nhận câu trả lời chi tiết cho bất kỳ câu hỏi nào về Scoro, với động cơ dữ liệu tiên tiến và ELI.

Theo dõi thời gian dành cho các công việc bằng các bộ đếm thời gian và bảng chấm công tích hợp để tính toán chính xác giờ làm việc có thể tính phí.

Giới hạn của Scoro

Ứng dụng di động thiếu nhiều tính năng so với phiên bản desktop, khiến việc quản lý dự án khi di chuyển trở nên khó khăn.

Giá cả của Scoro

Core: $23,90/tháng cho mỗi người dùng

Phí sử dụng: $38.90/tháng cho mỗi người dùng

Giá: $59,90/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Scoro

G2: 4.5/5 (410+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (240+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Scoro?

Một đánh giá mô tả như sau:

Điều tôi đánh giá cao nhất ở Scoro là lịch làm việc trực quan và chi tiết, cho phép theo dõi và quản lý dễ dàng tất cả các nguồn lực, bao gồm sự sẵn sàng của đồng nghiệp, phòng họp và các yếu tố liên quan đến dự án… Khía cạnh ít hữu ích nhất của Scoro là tính năng tạo/lập công việc, cảm giác khá phức tạp.

🚀 Ưu điểm của ClickUp: Nếu bạn đang gặp khó khăn trong việc quản lý các công cụ AI phân tán và chuyển đổi tab liên tục, ClickUp Brain MAX là giải pháp. Đây là một trung tâm duy nhất, có ngữ cảnh, giúp loại bỏ tình trạng quá tải công cụ. 👇🏼 Dưới đây là cách bạn có thể sử dụng nó: Thay thế các ứng dụng khác nhau bằng một giao diện thống nhất tích hợp GPT-4.1, Claude, Gemini và Brain bối cảnh gốc của ClickUp.

Tìm kiếm tất cả các công cụ của bạn, bao gồm Google Drive, Slack, Tài liệu Google, GitHub và nhiều hơn nữa, cho bất kỳ điều gì bạn cần.

Làm việc nhanh gấp bốn lần bằng cách nói các công việc, tin nhắn hoặc ý tưởng của bạn với tính năng Talk-to-Text để chuyển văn bản thành lời nói.

Tạo công việc, tự động hóa quy trình làm việc, tạo kế hoạch dự án và thậm chí tạo hình ảnh bằng ngôn ngữ tự nhiên.

4. Xero (Tốt nhất cho kế toán dựa trên đám mây với tích hợp mạnh mẽ)

qua Xero

Xero được thiết kế dành cho các doanh nghiệp nhỏ muốn quản lý kế toán hoàn toàn trên đám mây với các quy trình tự động hóa, không giấy tờ. Nó xử lý đối chiếu ngân hàng, theo dõi hóa đơn và kết nối với hơn 1.000 ứng dụng của bên thứ ba, giúp nó rất linh hoạt cho các thiết lập kinh doanh khác nhau.

Là một giải pháp thay thế cho Holded, nó cung cấp hệ thống hóa đơn linh hoạt hơn. Bạn có thể gửi hóa đơn chuyên nghiệp, cài đặt nhắc nhở tự động, chấp nhận thanh toán trực tuyến và chuyển đổi báo giá thành hóa đơn từ bất kỳ thiết bị nào.

Giao diện có thể cần thời gian để làm quen, nhưng nó hoạt động tốt với hỗ trợ đa tiền tệ và tiêu chuẩn kế toán quốc tế. Điều này làm cho nó phù hợp nếu bạn đang làm việc với khách hàng toàn cầu hoặc có kế hoạch mở rộng ra nước ngoài.

Ngoài các chức năng kế toán cơ bản, Xero tích hợp quản lý chi phí, theo dõi dự án và báo cáo vào cùng một nền tảng. Sử dụng Hubdoc, bạn có thể ghi nhận chi phí một cách kỹ thuật số. Hơn nữa, bạn có thể theo dõi thời gian và chi phí dự án so với ngân sách, và hệ thống tạo ra các phân tích lợi nhuận chi tiết.

Nhược điểm là dịch vụ hỗ trợ khách hàng dựa vào yêu cầu gọi lại thay vì trò chuyện trực tuyến, do đó bạn không nhận được sự hỗ trợ ngay lập tức khi gặp sự cố.

Các tính năng nổi bật của Xero

Tự động hóa việc tính lương và xử lý thanh toán lương, nộp thuế, và theo dõi nghỉ phép của nhân viên trực tiếp trên nền tảng.

Theo dõi mức tồn kho, liên kết trực tiếp các mục với hóa đơn và đơn đặt hàng, và nhận thông báo khi sản phẩm sắp hết hàng.

Truy cập hơn 80+ báo cáo tài chính tích hợp sẵn và bảng điều khiển tùy chỉnh cho báo cáo lợi nhuận và lỗ, bảng cân đối kế toán, v.v.

Giới hạn của Xero

Khả năng tùy chỉnh báo cáo bị giới hạn. Nếu bạn cần báo cáo tùy chỉnh, ứng dụng của bên thứ ba hoặc các giải pháp thay thế khác là cần thiết.

Giá cả của Xero

Dùng thử miễn phí

Gói Early: $29/tháng cho mỗi người dùng

Đang phát triển: $50/tháng cho mỗi người dùng

Giá: $75/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về Xero

G2: 4.3/5 (750+ đánh giá)

Capterra: 4.4/5 (hơn 3.000 đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Xero?

Một đoạn trích ngắn từ người dùng thực tế:

Là hệ thống tài khoản dựa trên đám mây, nó có chất lượng tương đương hoặc tốt hơn so với các hệ thống khác đã được thử nghiệm. Nó có đầy đủ các tính năng cần thiết và không quá đắt đỏ cho các tính năng… Tuy nhiên, nó không tích hợp với phần mềm đa kênh (như Linnworks, v.v.), do đó cần phải tải lên doanh số bán hàng thủ công. Đối với các nhà bán hàng trực tuyến hoặc có khối lượng giao dịch lớn, điều này có thể gây phiền phức và tốn nhiều thời gian. Nó cũng không có tích hợp với tất cả các ngân hàng/thẻ tín dụng, v.v.

📚 Xem thêm: Ví dụ và trường hợp sử dụng tự động hóa quy trình làm việc

🧠 Thông tin thú vị: Theo quy định pháp luật về tuân thủ, hóa đơn cho hàng hóa nhập khẩu phải ghi rõ cảng mục nhập nơi hàng hóa được vận chuyển đến, ngay cả khi đó là hóa đơn điện tử. Ngoài ra, hóa đơn phải ghi rõ số lượng bằng đơn vị đo lường của Hoa Kỳ hoặc đơn vị đo lường được sử dụng tại quốc gia xuất khẩu.

5. Odoo (Tốt nhất cho bộ ứng dụng kinh doanh mã nguồn mở)

qua Odoo

Odoo là phần mềm ERP mô-đun cho phép doanh nghiệp nhỏ bắt đầu với những gì họ cần và thêm các mô-đun khi phát triển. Thay vì phải trả tiền cho toàn bộ bộ phần mềm, bạn có thể bắt đầu với các ứng dụng cơ bản như CRM hoặc kế toán. Sau đó, bạn có thể mở rộng sang quản lý kho, quản lý dự án, nhân sự và thương mại điện tử.

Khung phần mềm nguồn mở cho phép tùy chỉnh quy trình làm việc một cách linh hoạt. Cả hai tùy chọn đám mây và tại chỗ đều mang lại cho bạn quyền kiểm soát việc triển khai.

Để xử lý các hoạt động logistics và vận hành phức tạp, Odoor cung cấp quản lý đa kho, quét mã vạch, quy trình làm việc cho nhà thầu phụ và tự động hóa việc bổ sung hàng tồn kho.

Hai tính năng bổ sung bao gồm một động cơ quy trình làm việc linh hoạt và tự động hóa nền tảng. Bạn có thể chỉnh sửa giao diện, thực thi mã Python, kích hoạt các hành động máy chủ, tự động hóa quy trình làm việc và thậm chí gửi email hoặc tin nhắn SMS thông qua các hành động nút.

Khác với ERP truyền thống, vốn có giao diện cồng kềnh, giao diện của Odoo rất trực quan, và các ứng dụng di động cho phép các nhóm truy cập dữ liệu thời gian thực từ bất kỳ đâu. Tính năng tự động hóa xử lý các công việc thường xuyên như lập hóa đơn, bổ sung hàng tồn kho và tối ưu hóa quy trình quản lý nhân sự.

Các tính năng nổi bật của Odoo

Truy cập phân tích thời gian thực và bảng điều khiển tương tác để tổng hợp dữ liệu tài chính, bán hàng và nhiều hơn nữa.

Quản lý các quy trình sản xuất phức tạp với các tính năng quản lý đơn đặt hàng sản xuất.

Quản lý hoạt động kho hàng với các công cụ cải tiến cho theo dõi hàng tồn kho, đóng gói nhiều cấp độ và tùy chỉnh số seri.

Giới hạn của Odoo

Quá trình thiết lập ban đầu có thể gây khó khăn cho người dùng mới, đặc biệt khi phải đối phó với các tùy chỉnh hoặc công cụ của bên thứ ba.

Giá cả của Odoo

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Odoo

G2: 4.3/5 (1.090+ đánh giá)

Capterra: 4.2/5 (1.260+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Odoo?

Theo một người đánh giá:

Odoo rất đơn giản để cài đặt, sử dụng và quản lý đơn đặt hàng kho và mặt hàng tồn kho tại nhiều địa điểm kho khác nhau… Việc thêm các mặt hàng tồn kho để đang theo dõi vào từng địa điểm kho ban đầu có phần phức tạp, nhưng Odoo có thể đơn giản hóa quy trình này, giúp nó trở thành một trong những hệ thống nhanh nhất để bắt đầu sử dụng.

📮 ClickUp Insight: 47% số người tham gia khảo sát của chúng tôi chưa từng thử sử dụng AI để xử lý các công việc thủ công, nhưng 23% số người đã áp dụng AI cho biết nó đã giảm đáng kể khối lượng công việc của họ. Sự khác biệt này có thể không chỉ là khoảng cách công nghệ. Trong khi những người tiên phong đang đạt được những lợi ích đo lường được, phần lớn có thể đang đánh giá thấp mức độ biến đổi mà AI có thể mang lại trong việc giảm tải nhận thức và lấy lại thời gian. 🔥 ClickUp Brain giải quyết khoảng cách này bằng cách tích hợp AI một cách mượt mà vào quy trình làm việc của bạn. Từ tóm tắt các chủ đề, soạn thảo nội dung, phân tích các dự án phức tạp đến tạo các công việc con, AI của chúng tôi có thể làm tất cả. Không cần chuyển đổi giữa các công cụ hoặc bắt đầu lại từ đầu. 💫 Kết quả thực tế: STANLEY Bảo mật đã giảm thời gian xây dựng báo cáo xuống 50% hoặc hơn nhờ các công cụ báo cáo tùy chỉnh của ClickUp — giúp nhóm của họ tập trung ít hơn vào định dạng và nhiều hơn vào dự báo.

📚 Đọc thêm: Các giải pháp thay thế và đối thủ cạnh tranh tốt nhất cho Odoo

6. Zoho One (Phù hợp nhất cho phần mềm kinh doanh giá cả phải chăng)

qua Zoho One

Zoho One là một hệ thống điều hành kinh doanh tích hợp hơn 40 ứng dụng. Các ứng dụng này bao gồm phần mềm CRM, tài chính, nhân sự, quản lý dự án, tự động hóa tiếp thị và nhiều hơn nữa.

Với tư cách là một giải pháp thay thế cho Holded, Zoho cung cấp khả năng tương tác giữa các ứng dụng. Các hành động trong một ứng dụng, chẳng hạn như đóng một giao dịch trong CRM, có thể tự động kích hoạt các quy trình trong các ứng dụng khác, như tạo hóa đơn, đăng ký khách hàng mới vào hệ thống hỗ trợ hoặc gửi chuỗi hướng dẫn onboarding. Sự tích hợp giữa các ứng dụng này giúp loại bỏ các rào cản thông tin và làm cho quy trình làm việc trở nên mượt mà hơn so với phương pháp mô-đun của Holded.

Khi quản lý dữ liệu tài chính và khách hàng, bạn cũng cần bảo mật và quản trị cấp doanh nghiệp. Đối với điều này, Zoho One cung cấp xác thực đa yếu tố, kiểm soát truy cập dựa trên vai trò, tuân thủ các tiêu chuẩn GDPR và SOC, cũng như quản lý thiết bị tập trung.

Zoho Creator, công cụ xây dựng ứng dụng không cần lập trình, cho phép bạn thiết kế các ứng dụng tùy chỉnh mà không cần hỗ trợ kỹ thuật. Đối với hỗ trợ khách hàng đa kênh, bạn có Zoho Desk, SalesIQ và Campaigns. Bạn có thể quản lý các tương tác qua trò chuyện, email, điện thoại và mạng xã hội tại một nơi duy nhất.

Các tính năng nổi bật của Zoho One

Tự động hóa và tùy chỉnh quy trình kinh doanh của bạn với các công cụ được hỗ trợ bởi AI như Zoho Zia.

Sử dụng các công cụ BI và phân tích tích hợp trong các bảng điều khiển mới tiên tiến và các thông tin chi tiết được hỗ trợ bởi AI để đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu.

Kết nối Zoho One với hơn 1.500 ứng dụng của bên thứ ba thông qua thị trường ứng dụng của nó, mở rộng quy trình làm việc trên các lĩnh vực bán hàng, tài chính, tiếp thị, nhân sự và các công cụ chuyên ngành.

Giới hạn của Zoho One

Thiết lập có thể gây choáng ngợp, tích hợp giữa các mô-đun không nhất quán và trải nghiệm người dùng thay đổi đáng kể giữa các ứng dụng, gây ra sự nhầm lẫn cho các nhóm.

Giá cả của Zoho One

Giá cho tất cả nhân viên: $45/tháng cho mỗi người dùng

Giá linh hoạt cho người dùng: $105/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về Zoho One

G2: 4.3/5 (22.100+ đánh giá)

Capterra: 4.2/5 (120+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá Zoho One như thế nào?

Một người dùng đã chia sẻ phản hồi này:

Zoho Expense xử lý chi phí kinh doanh từ đầu đến cuối một cách xuất sắc… Tôi mong muốn có thêm sự linh hoạt trong phần báo cáo. Tính tùy chỉnh hiện tại khá tốt, nhưng không cho phép tôi tích hợp các trường thông tin cần thiết để trình bày cho nhóm kế toán của chúng tôi.

🔍 Bạn có biết? Hơn một nửa số nhà cung cấp toàn cầu bị khách hàng thanh toán trễ. Trong một số ngành như hóa chất và máy móc, gần 60% doanh nghiệp cho biết hóa đơn được thanh toán trễ hơn 30 ngày.

📚 Đọc thêm: Các giải pháp thay thế tốt nhất cho Zoho trong quản lý dự án và CRM

7. Bitrix24 (Phù hợp nhất cho CRM và hợp tác nhóm với ngân sách hạn chế)

qua Bitrix24

Bitrix24 là nền tảng quản lý doanh nghiệp tích hợp, kết hợp CRM, quản lý dự án, giao tiếp nhóm và tự động hóa.

Điểm khác biệt so với Holded là các tính năng tích hợp sẵn như biểu đồ, họp video và chia sẻ tài liệu, giúp các nhóm đa chức năng luôn kết nối.

Bitrix24 cũng cung cấp bộ công cụ quản lý dự án, với nhiều chế độ xem như Gantt, Scrum, Lịch và theo dõi khối lượng công việc. Trong khi đó, Holded chỉ cung cấp các chế độ xem cơ bản như Kanban và Gantt.

Nền tảng này bao gồm các công cụ quản lý kho hàng, tự động hóa tiếp thị và dịch vụ khách hàng được thiết kế để hỗ trợ sự phát triển của kinh doanh. Tất cả các tính năng này đều được bảo mật bằng mã hóa AES-256 và tuân thủ các quy định của GDPR.

Bitrix24 có trợ lý AI Co-Pilot. Nó hỗ trợ các công việc như tóm tắt văn bản, dịch thuật, điền tự động các trường thông tin và tạo danh sách kiểm tra. Ngoài các tính năng CRM tiêu chuẩn, nó còn cung cấp các tính năng tự động hóa tiếp thị nâng cao, bao gồm chiến dịch email, thử nghiệm A/B, phân tích và quản lý người đăng ký.

Các tính năng nổi bật của Bitrix24

Hợp tác một cách liền mạch thông qua mạng xã hội nội bộ Feed, lịch chia sẻ và ổ đĩa lưu trữ trung tâm của công ty.

Giao tiếp bảo mật trong nhóm bằng Bitrix24 Messenger với tính năng trò chuyện, cuộc gọi video và kênh.

Sử dụng cơ sở kiến thức và hệ thống nội dung được kiểm soát phiên bản để tạo hướng dẫn nội bộ, chia sẻ các thực hành tốt nhất và duy trì tài liệu trong nền tảng.

Giới hạn của Bitrix24

Giao diện người dùng (UX/UI) kém, với bố cục và thiết kế tổng thể đã lỗi thời.

Giá cả của Bitrix24

Gói Tiêu chuẩn: $124/tháng (50 người dùng)

Chuyên nghiệp: $249/tháng (100 người dùng)

Enterprise: $499/tháng (250 người dùng)

Đánh giá và nhận xét về Bitrix24

G2: 4. 1/5 (560+ đánh giá)

Capterra: 4.2/5 (900+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá như thế nào về Bitrix24?

Dưới đây là góc nhìn thực tế:

Tôi rất thích hệ thống này, đây là điều tốt nhất tôi tìm thấy khi bắt đầu công ty của mình và tôi cũng sử dụng nó trong các công ty khác của mình… Ban đầu có thể hơi khó học và làm quen, nhưng họ cung cấp đối tác hỗ trợ nếu bạn có thể chi trả, nhưng tôi thích tự mình tìm hiểu việc cần làm. Một khi đã nắm vững, nó trở nên cực kỳ dễ sử dụng.

📚 Đọc thêm: Phần mềm tính phí theo thời gian tốt nhất để nâng cao lợi nhuận của bạn

8. Wave (Phù hợp nhất cho freelancer và doanh nghiệp nhỏ)

qua Wave

Wave là nền tảng kế toán đám mây được thiết kế dành cho freelancer, doanh nghiệp cá nhân và chủ doanh nghiệp nhỏ. Là một lựa chọn thay thế cho Holded, bạn sẽ được truy cập miễn phí vào bộ tính năng toàn diện. Điều này bao gồm lập hóa đơn, theo dõi chi phí, kế toán kép và báo cáo đơn giản.

Các tính năng tài chính bao gồm hóa đơn không giới hạn, đối chiếu tự động hóa với dữ liệu ngân hàng và quét hóa đơn bằng công nghệ OCR. Công cụ quét hóa đơn sử dụng công nghệ OCR để tự động trích xuất chi tiết chi phí từ tối đa 10 hóa đơn cùng lúc, giúp mục nhập mượt mà và đồng bộ trực tiếp với sổ sách kế toán của bạn.

Bảng điều khiển hiển thị dòng tiền, thu nhập và chi phí một cách trực quan chỉ với một cái nhìn.

Ngoài ra, tính năng ước tính của Wave cung cấp một cách chuyên nghiệp để quản lý báo giá, loại bỏ nhu cầu sử dụng bảng tính hoặc mục nhập thủ công. Bạn có thể tạo báo giá có thương hiệu với logo, màu sắc và điều khoản của riêng mình, đảm bảo rằng mọi tài liệu gửi cho khách hàng đều phản ánh bản sắc kinh doanh của bạn.

Hệ thống cũng đang theo dõi từng ước tính theo thời gian thực, giúp bạn luôn biết liệu nó đã được gửi, xem hay phê duyệt, từ đó nâng cao năng suất làm việc. Tính năng này giúp bạn dễ dàng quản lý quy trình bán hàng và theo dõi khách hàng tiềm năng vào thời điểm thích hợp.

Các tính năng nổi bật của Wave

Tạo và gửi hóa đơn tùy chỉnh không giới hạn với thương hiệu của bạn và theo dõi trạng thái của chúng theo thời gian thực.

Tự động hóa các quy trình kinh doanh như hóa đơn định kỳ, nhắc nhở và tích hợp ứng dụng thông qua Zapier hoặc Make.

Tạo các báo cáo tài chính quan trọng như báo cáo lãi lỗ, bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuế bán hàng và sổ cái tổng hợp.

Giới hạn của Wave

Tính năng tự động hóa của Wave chủ yếu phụ thuộc vào các công cụ bên ngoài như Zapier và thiếu tích hợp quy trình làm việc gốc.

Giá cả của Wave

Starter: Miễn phí

Pro: $19/tháng (số lượng người dùng không giới hạn)

Đánh giá và nhận xét về Wave

G2: 4.3/5 (hơn 300 đánh giá)

Capterra: 4.4/5 (1.700+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá như thế nào về Wave?

Xem đánh giá của người dùng này:

Wave miễn phí, đơn giản và lý tưởng cho doanh nghiệp nhỏ. Nó giúp quản lý hóa đơn, thanh toán và báo cáo một cách dễ dàng mà không gặp rắc rối… Công cụ này nhanh chóng đạt đến giới hạn khi cần quản lý kế toán phức tạp hơn. Một số tính năng bị giới hạn cho người dùng ở Bắc Mỹ.

🔍 Bạn có biết? Những hóa đơn điện tử đầu tiên đã được gửi cách đây hơn 30 năm thông qua Hệ thống Trao đổi Dữ liệu Điện tử (EDI).

⚡ Kho mẫu: Mẫu hóa đơn miễn phí để lập hóa đơn cho khách hàng một cách chuyên nghiệp

9. FreshBooks (Tốt nhất cho việc lập hóa đơn và thanh toán cho khách hàng)

qua FreshBooks

Phần mềm kế toán dựa trên đám mây Freshbooks là một lựa chọn thay thế cho Holded dành cho freelancer, doanh nghiệp cá nhân và các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quy mô nhỏ.

Khi thanh toán cho khách hàng, các tính năng như mẫu thanh toán tùy chỉnh, thanh toán định kỳ, nhắc nhở thanh toán tự động và hỗ trợ nhiều loại tiền tệ sẽ giúp tiết kiệm thời gian đáng kể.

Nếu bạn là một nhà tư vấn hoặc đại lý tính phí thời gian và chi phí, các tính năng theo dõi thời gian và quản lý chi phí sẽ rất hữu ích. Bạn có thể ghi lại giờ làm việc tính phí, chụp hóa đơn qua thiết bị di động và liên kết trực tiếp với hóa đơn.

FreshBooks cũng có một cổng thông tin khách hàng. Khách hàng của bạn có thể xem hóa đơn, thanh toán hóa đơn, để lại bình luận và kiểm tra tiến độ dự án với mức độ bảo mật cao.

Cuối cùng, nền tảng này cũng hoạt động như một phần mềm quản lý dự án. Về mặt tài chính, nó bao gồm một bảng điều khiển lợi nhuận trong mỗi dự án, hiển thị thu nhập, chi phí, thời gian tính phí và giờ chưa tính phí chỉ trong nháy mắt.

Các tính năng nổi bật của FreshBooks

Theo dõi chi phí kinh doanh không giới hạn và phân loại chúng cho mục đích khai thuế và kế toán dự án với các bản tóm tắt chi tiêu.

Cho phép chia sẻ tệp tin và trò chuyện, phản hồi, và thảo luận trực tiếp trong bối cảnh của dự án.

Sử dụng FreshBooks Payroll do Gusto cung cấp để thực hiện quá trình xử lý lương tự động hóa, nộp thuế, thanh toán cho nhà thầu và tuân thủ quy định.

Giới hạn của FreshBooks

Nó không nhận diện các chi phí bạn thêm thủ công, vì vậy khi đồng bộ với tài khoản ngân hàng, bạn phải kiểm tra lại để tránh mục nhập trùng lặp thủ công.

Giá cả của FreshBooks

Lite: $21/tháng cho mỗi người dùng

Thêm: $38/tháng cho mỗi người dùng

Premium: $65/tháng cho mỗi người dùng

Lựa chọn: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về FreshBooks

G2: 4.5/5 (900+ đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (hơn 4.500 đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về FreshBooks?

Trích từ đánh giá trên G2:

Nó giúp việc lập hóa đơn trở nên rất đơn giản, tôi thích cách nó giúp tạo và gửi hóa đơn một cách dễ dàng trong thời gian ngắn, và khách hàng cũng thấy dễ dàng để hiểu và thanh toán… Tuy nhiên, nó có giới hạn tùy chọn báo cáo, ví dụ như nếu bạn muốn các tùy chọn nâng cao, phân tích chi tiết hoặc thông tin về thuế, bạn cần phải nỗ lực thêm. Ngoài ra, việc đồng bộ hóa với các cổng thanh toán bên ngoài cũng khá chậm.

📚 Đọc thêm: Phần mềm kế toán dự án tốt nhất để tối đa hóa ROI dự án của bạn

10. NetSuite (Phù hợp nhất cho ERP và kế toán cấp doanh nghiệp)

qua NetSuxite

NetSuite là lựa chọn phù hợp cho các doanh nghiệp cần tính năng cấp doanh nghiệp. Hệ thống này quản lý tài chính, CRM, thương mại điện tử, kho hàng và nhân sự trong một hệ thống tích hợp. Ngoài ra, hệ thống ERP dựa trên đám mây này còn cung cấp tính năng hợp nhất đa thực thể, tự động hóa thanh toán theo đăng ký và quản lý tài sản cố định nâng cao.

Báo cáo tài chính thời gian thực bao gồm các bảng điều khiển tùy chỉnh và trí tuệ kinh doanh với các thông tin chi tiết về hoạt động. Nó tự động xử lý các quy trình phức tạp như ghi nhận doanh thu, theo dõi hàng tồn kho tại nhiều địa điểm và báo cáo tuân thủ pháp lý trên các khu vực pháp lý khác nhau.

Môi trường SuiteCloud của NetSuite cung cấp mọi thứ từ các công cụ không cần mã (SuiteBuilder, SuiteFlow) để tùy chỉnh giao diện người dùng và quy trình làm việc, đến các API và kịch bản có ít mã (SuiteScript) hỗ trợ phát triển toàn diện. Điều này cho phép tích hợp mượt mà qua các quy trình kinh doanh mà không gây gián đoạn khi nâng cấp.

Các tính năng nổi bật của NetSuite

Sử dụng dự báo đa biến dựa trên AI trong kế hoạch và lập ngân sách để có những dự đoán kinh doanh chính xác.

Sử dụng Quản lý Hiệu suất Thông minh (IPM) để tích hợp phân tích AI vào Excel, Word và PowerPoint thông qua chế độ xem Smart View, tự động hóa việc tạo biểu đồ và phân tích nội dung.

Quét hóa đơn và chứng từ, sau đó tự động trích xuất và cập nhật sổ sách kế toán bằng tính năng quét hóa đơn với công nghệ OCR tiên tiến.

Giới hạn của NetSuite

Việc triển khai NetSuite thường đòi hỏi nhiều tháng kế hoạch, cấu hình và đào tạo.

Giá cả của NetSuite

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về NetSuite

G2: 4. 1/5 (4.000+ đánh giá)

Capterra: 4.2/5 (1.700+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về NetSuite?

Đây là cách một người dùng mô tả trải nghiệm của họ:

Việc triển khai yêu cầu kế hoạch cẩn thận để tận dụng tối đa hệ thống. Đây không phải là giải pháp cắm và chạy. Có những đối tác tuyệt vời trong các công ty tư vấn có thể hỗ trợ triển khai giải pháp như vậy. Điều này sẽ là một chi phí bổ sung, nhưng đáng đầu tư nếu đây là giải pháp lâu dài.

🧠 Thú vị: Oracle không chỉ sở hữu NetSuite (được mua lại với giá $9,3 tỷ vào năm 2016 ) mà còn vận hành một trong những đối thủ lớn nhất của nó—Oracle Fusion Cloud ERP. Điều này giống như việc vừa là huấn luyện viên vừa là nhóm đối thủ trong ngày thi đấu.

📚 Đọc thêm: Các đối thủ cạnh tranh tốt nhất của NetSuite cho quản lý kinh doanh

11. SAP Business One (Phù hợp nhất cho doanh nghiệp có kích thước vừa và nhỏ cần hệ thống ERP)

qua SAP Business One

Giải pháp thay thế Holded - SAP Business One mang đến các tính năng ERP cấp doanh nghiệp cho phân khúc doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME). Hệ thống tích hợp cung cấp các mô-đun mạnh mẽ cho tài chính, chuỗi cung ứng, sản xuất, mua hàng, bán hàng và quản lý khách hàng.

Nó được sử dụng bởi các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) đang chuyển đổi từ các nền tảng kế toán đơn giản sang môi trường ERP đầy đủ. Các công ty sản xuất, nhà phân phối và doanh nghiệp có chuỗi cung ứng phức tạp tận dụng các công cụ tiên tiến cho lập kế hoạch nhu cầu vật liệu (MRP), lập lịch sản xuất và tối ưu hóa kho hàng.

Nền tảng này nổi bật trong lĩnh vực sản xuất, cung cấp các tính năng lập kế hoạch sản xuất, quản lý danh sách vật liệu và kiểm soát chất lượng. Nền tảng SAP HANA in-memory cung cấp phân tích và báo cáo thời gian thực có khả năng xử lý các tập dữ liệu lớn.

Khác với phương pháp đám mây bản địa của Holded, SAP Business One cung cấp tùy chọn triển khai linh hoạt: tại chỗ, đám mây hoặc kết hợp. Điều này giúp bạn có quyền kiểm soát nhiều hơn đối với các bản cập nhật và quyết định về hạ tầng.

Các tính năng nổi bật của SAP Business One

Cung cấp công việc trực tiếp với Microsoft Office và các ứng dụng SAP khác.

Sử dụng các chế độ xem tài chính tương tác, báo cáo kéo và thả, phân tích dự đoán và bảng điều khiển tùy chỉnh để có cái nhìn sâu sắc hơn về tài chính.

Tự động hóa quy trình mua sắm với các tính năng của SuiteProcurement, giúp tối ưu hóa quản lý đơn đặt hàng nhà cung cấp, phê duyệt mua hàng và yêu cầu mua hàng tập trung.

Giới hạn của SAP Business One

Hệ thống ERP yêu cầu giấy phép và không tự động cấu hình; điều này có nghĩa là bạn cần một chuyên gia tư vấn.

Giá cả của SAP Business One for kinh doanh

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về SAP Business One for kinh doanh

G2: 4.3/5 (520+ đánh giá)

Capterra: 4.3/5 (330+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về SAP Business One?

Một đánh giá mô tả như sau:

Đây là một hệ thống ERP hoàn chỉnh. Tất cả các mô-đun được tích hợp trong một chương trình duy nhất. Hệ thống có giao diện đa ngôn ngữ và được tùy chỉnh theo yêu cầu tài chính khu vực. Các nhà cung cấp của SAP Business One cung cấp hỗ trợ xuất sắc và nhanh chóng… Giao diện của hệ thống có vẻ hơi cũ kỹ. Tôi biết nhà sản xuất đang phát triển truy cập hoàn toàn qua trình duyệt web, và tôi rất ủng hộ điều đó.

