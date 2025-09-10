Chỉ những người có công việc trong lĩnh vực mạng xã hội mới hiểu rõ những thách thức khi tạo và quản lý lịch nội dung mạng xã hội với tất cả các thông tin cần thiết.

Đó là lý do tại sao việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) làm đối tác sáng tạo của bạn thực sự hiệu quả. AI mang đến những ý tưởng sáng tạo để đơn giản hóa quy trình tạo/lập nội dung, giúp tạo mẫu và thậm chí đề xuất các tối ưu hóa chiến lược để xây dựng lịch đăng bài nhất quán.

Mặc dù các công cụ AI phổ biến như ChatGPT không thể thay thế người quản lý mạng xã hội hoặc người tạo nội dung có kinh nghiệm, chúng có thể hỗ trợ đáng kể trong giai đoạn brainstorming và soạn thảo ban đầu của các bài đăng trên mạng xã hội.

Để bắt đầu, đây là hướng dẫn thực tế về cách tạo lịch trình mạng xã hội với ChatGPT. Và nếu bạn đang tìm kiếm một công cụ làm được tất cả – từ lập kế hoạch chiến dịch, soạn thảo nội dung cho lịch trình đến chia sẻ thông tin về hiệu quả bài đăng, hãy đọc đến cuối để trải nghiệm ClickUp!

Cách tạo lịch trình mạng xã hội với ChatGPT

Việc tạo lịch trình mạng xã hội thủ công có thể rất tốn thời gian và nỗ lực. ChatGPT giúp bạn tiết kiệm thời gian và nỗ lực đồng thời nâng cao hiệu quả từ các kênh mạng xã hội của bạn.

Dưới đây là cách sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong nền kinh tế người tạo để phát triển sự hiện diện trên mạng xã hội của bạn mà không cần tốn nhiều công sức:

Bước 1: Xác định mục tiêu và đối tượng mục tiêu của bạn

Trước khi yêu cầu ChatGPT tạo bất kỳ nội dung nào, điều quan trọng là phải bao gồm một lời kêu gọi hành động mạnh mẽ và làm rõ hai điều: thành công trông như thế nào đối với bạn và đối tượng bạn đang cố gắng tiếp cận.

“Nhiều lượt thích” không phải là mục tiêu thực sự. Bạn muốn tăng nhận thức về thương hiệu và thu hút nhiều lượt nhấp vào trang sản phẩm của mình? Đăng ký bản tin? Lưu trữ trên Instagram?

Khi đã rõ ràng, hãy tìm hiểu sâu về đối tượng mục tiêu của bạn và xác định các chủ đề khóa. Nếu bạn không biết nội dung nào họ tương tác – hoặc tệ hơn, bạn đang đoán mò – ChatGPT sẽ không thể giúp bạn đưa ra quyết định phù hợp, mà chỉ đưa ra các quyết định chung chung.

📌 Gợi ý để thử: “Giúp tôi xác định mục tiêu truyền thông xã hội cho một thương hiệu chăm sóc da dựa trên bản tin và mô tả đối tượng nữ Gen Z về thói quen và sở thích nội dung.” qua ChatGPT

👀 Thông tin thú vị: Người dùng mạng xã hội trung bình lướt qua lượng nội dung tương đương 300 feet mỗi ngày — khoảng chiều cao của Tượng Nữ thần Tự do.

Bước 2: Chọn các nền tảng thực sự phù hợp

Không ai có thời gian để có mặt ở mọi nơi, và việc cần làm điều đó thường dẫn đến nội dung kém chất lượng trên tất cả các nền tảng. Hãy suy nghĩ kỹ lưỡng về những nền tảng mạng xã hội nào đáng đầu tư dựa trên sản phẩm và đối tượng khách hàng của bạn.

Đối tượng/kỳ/phiên bản, một startup trong lĩnh vực fintech B2B có thể không muốn dành quá nhiều tài nguyên cho Reels; tương tự, một quán cà phê địa phương có thể không cần đăng bài hàng ngày trên LinkedIn.

ChatGPT có thể giúp bạn đánh giá nơi khán giả của bạn dành thời gian và cách các loại nội dung khác nhau hoạt động trên các nền tảng.

📌 Gợi ý để thử: “Các nền tảng nào mà một thương hiệu chăm sóc sức khỏe địa phương nên ưu tiên nếu đối tượng khách hàng của họ chủ yếu là phụ nữ trong độ tuổi 30–50 tại NYC? Hãy nêu lý do.”

📖 Xem thêm: Mẫu lịch trình mạng xã hội miễn phí trong Google Trang tính

Bước 3: Xây dựng chủ đề nội dung hàng tuần mà bạn có thể tuân thủ được

Việc phát triển lịch trình nội dung không nên đòi hỏi phải điều chỉnh hàng tuần. Thay vào đó, hãy thiết kế một cấu trúc linh hoạt. Ví dụ: "Monday: Hậu trường", "Thứ Tư: Chứng thực" và "Thứ Sáu: Ưu đãi". Loại lịch trình này tạo ra sự dự đoán được cho cả khán giả của bạn và quy trình tạo/lập nội dung nội bộ.

ChatGPT có thể giúp bạn tạo danh sách các ý tưởng nội dung cụ thể và lên lịch đăng bài theo các chủ đề đó, giúp bạn không bao giờ phải bắt đầu từ con số 0. Giai đoạn này là lúc bạn bắt đầu cân bằng giữa các bài đăng thu hút và loại nội dung bền vững giúp tiết kiệm nỗ lực về lâu dài.

📌 Gợi ý để thử: “Hãy đưa ra khung chủ đề nội dung cho Instagram của một studio thiết kế trong 4 tuần, với 3 ý tưởng bài đăng mỗi tuần.”

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Bạn đang băn khoăn không biết các bài đăng hàng ngày của mình có thực sự là công việc? Hãy thực hiện một cuộc kiểm tra mạng xã hội để đo lường những gì quan trọng và loại bỏ những gì không cần thiết.

Bước 4: Chuyển đổi ý tưởng thành lịch trình có thể sử dụng được

Một danh sách ý tưởng sẽ không có ý nghĩa gì nếu bạn không thể thấy cách chúng kết hợp với nhau theo thời gian và trên các nền tảng. Hãy yêu cầu ChatGPT sắp xếp mọi thứ theo định dạng lịch trình có cấu trúc — với các cột cho nền tảng, ngày, bản nháp chú thích, gợi ý hình ảnh và lời kêu gọi hành động (CTA).

Điều này giúp các thành viên trong nhóm đồng bộ hóa trên cùng một trang, quản lý việc phê duyệt một cách dễ dàng và phát hiện các lỗ hổng nội dung. Nếu bạn sử dụng các công cụ như Notion, ClickUp hoặc thậm chí Google Trang tính để lập kế hoạch lịch trình, bạn có thể tích hợp trực tiếp kết quả đầu ra của ChatGPT vào đó.

📌 Gợi ý để thử: “Tổ chức nội dung cho 2 tuần của Facebook và Instagram cho đợt khuyến mãi giữa năm của cửa hàng nội thất thành một bảng với chú thích, ý tưởng hình ảnh và lời kêu gọi hành động (CTA).”

📮 ClickUp Insight: 37% số người tham gia khảo sát của chúng tôi sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cho việc tạo/lập nội dung, bao gồm viết, chỉnh sửa và email. Tuy nhiên, quá trình này thường đòi hỏi phải chuyển đổi giữa các công cụ khác nhau, như công cụ tạo nội dung và không gian làm việc của bạn. Với ClickUp, bạn có thể sử dụng trợ lý viết lách được hỗ trợ bởi AI trên toàn bộ không gian làm việc, bao gồm email, bình luận, trò chuyện, tài liệu và nhiều hơn nữa — tất cả đều duy trì ngữ cảnh từ toàn bộ không gian làm việc của bạn.

Bước 5: Phụ đề và hướng dẫn thiết kế hình ảnh cho workshop

Biết cách đưa ra yêu cầu cho ChatGPT một cách hiệu quả cho mạng xã hội, bao gồm việc chia sẻ các ví dụ về tin nhắn trực tiếp, sẽ tạo ra sự khác biệt lớn về chất lượng kết quả bạn nhận được. Hãy đối xử với ChatGPT như một biên tập viên nội dung cấp dưới.

Cung cấp giọng điệu, bối cảnh, đối tượng và mục tiêu của bài đăng, sau đó yêu cầu ChatGPT tạo ra các chú thích hấp dẫn. Bạn cũng có thể yêu cầu gợi ý về hình ảnh thu hút, nhưng hãy nhớ sử dụng chúng chỉ như nguồn cảm hứng chứ không phải là kết quả cuối cùng. Tiếp tục sáng tạo và điều chỉnh cho đến khi đạt được kết quả ưng ý!

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Tạo/lập nội dung tự động hóa rất tuyệt vời, nhưng luôn chỉnh sửa để phù hợp với giọng điệu thương hiệu của bạn — nội dung mà ChatGPT cung cấp nên phản ánh đúng phong cách của thương hiệu.

📌 Gợi ý để thử: “Viết 2 phiên bản caption vui nhộn cho Instagram của một thương hiệu cà phê về hương vị mùa mới, kèm theo ý tưởng cho ảnh flat-lay hoặc ảnh sản phẩm.”

🔎 Bạn có biết? Trên các nền tảng mạng xã hội như Medium và Quora, tỷ lệ văn bản do AI tạo ra đã tăng từ khoảng 2% lên khoảng 37–39% trong giai đoạn từ 2022 đến 2024.

Bước 6: Tích hợp nội dung do người dùng tạo (UGC) và các chiến lược ít tốn nỗ lực

Không phải mọi nội dung bạn đăng tải đều cần phải hoàn toàn mới lạ. Trên thực tế, việc tích hợp nội dung do người dùng tạo ra và nội dung thường xanh đã được phê duyệt trước sẽ giúp lịch của bạn dễ quản lý hơn.

Nội dung do người dùng tạo (UGC) giúp tăng độ tin cậy và sự gần gũi, trong khi các bài đăng lâu dài như mẹo vặt, câu hỏi thường gặp (FAQ) hoặc đánh giá của khách hàng có thể được lên lịch trước trong nhiều tuần khi băng thông thấp.

Sử dụng ChatGPT để phát hiện các khoảng trống trong lịch của bạn nơi nội dung do người dùng tạo (UGC) có thể được tích hợp một cách tự nhiên, đề xuất các bài đăng cũ đáng chia sẻ lại theo cách mới mẻ, và gợi ý các hashtag phù hợp.

📌 Gợi ý để thử: “Đề xuất 5 ý tưởng bài đăng bền vững và 3 gợi ý nội dung do người dùng tạo (UGC) cho một thương hiệu trang trí nội thất tập trung vào phong cách thiết kế cho không gian nhỏ.”

👀 Thông tin thú vị: Năm 2024, 75% nhà tiếp thị mạng xã hội có kế hoạch sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để chỉnh sửa và viết lại văn bản, trong khi 52% cũng có kế hoạch sử dụng nó để tạo hình ảnh. Bạn có biết ClickUp Brain, trí tuệ nhân tạo công việc toàn diện nhất thế giới, có thể giúp bạn làm cả hai việc đó không? Sử dụng ClickUp Brain để tạo chú thích và hình ảnh nhanh chóng cho nội dung mạng xã hội của bạn

Bước 7: Điều chỉnh theo thời gian thực bằng cách sử dụng chuỗi lệnh

Đừng mong đợi kết quả đầu tiên sẽ hoàn hảo. Cách sử dụng ChatGPT hiệu quả nhất là thông qua quá trình lặp lại: trước tiên, tạo lịch trình của bạn, sau đó yêu cầu nó định dạng bố cục, rút gọn văn bản cho chú thích, điều chỉnh giọng điệu của thông điệp hoặc dịch nội dung cho nền tảng khác.

Qúa trình trao đổi này chính là yếu tố biến kết quả chung chung thành một lịch trình được tinh chỉnh và sẵn sàng để đăng tải.

📌Gợi ý để thử sau lần đầu tiên: “Ngắn gọn các tiêu đề bài đăng LinkedIn xuống độ dài của Twitter và thêm hai tùy chọn biểu tượng cảm xúc cho mỗi bài đăng.”

Bước 8: Kết nối với công cụ lên lịch và đang theo dõi những gì là công việc

Sau khi nội dung đã được xây dựng, đừng để nó nằm im trong tài liệu.

Kết nối nó với một công cụ lên lịch (ngay cả khi đó chỉ là Meta Business Suite hoặc Buffer) để nó hoạt động tự động. Sau đó, bắt đầu theo dõi các chỉ số - các công cụ phân tích như Later hoặc Sprout Social giúp bạn xem các bài đăng mạng xã hội nào được lưu, chia sẻ hoặc nhấp chuột.

Đây là cách chiến lược nội dung của bạn phát triển – bằng cách phân tích các mẫu tương tác thực tế và tinh chỉnh những gì đang là công việc. Bạn thậm chí có thể sử dụng dữ liệu đó để lập kế hoạch cho lịch trình tháng tới của ChatGPT.

📌 Gợi ý để thử: *có những công cụ miễn phí hoặc chi phí thấp nào có thể giúp đang theo dõi hiệu suất nội dung trên Instagram và LinkedIn cho một nhóm marketing 2 người?

Giới hạn của việc tạo lịch trình mạng xã hội với ChatGPT

Mặc dù ChatGPT có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian trên các nền tảng mạng xã hội khác nhau, nó vẫn còn hạn chế về giọng điệu, thời gian và sự tinh tế sáng tạo. Dưới đây là một số nhược điểm bạn cần lưu ý:

Khó khăn trong việc tạo ra giọng điệu thương hiệu độc đáo. Nội dung phù hợp với blog không phải lúc nào cũng phù hợp với tweet, caption hoặc meme. Ngay cả khi bạn yêu cầu nó có giọng điệu thoải mái, nó có thể quá lố hoặc làm mất đi tính cách khiến thương hiệu của bạn trở nên gần gũi

Không thể tích hợp các xu hướng hiện tại hoặc các sự kiện văn hóa trừ khi bạn là nhà cung cấp các gợi ý chi tiết và cập nhật. Bạn có thể yêu cầu ChatGPT tạo ra ý tưởng nội dung, nhưng nó không "nhận biết" những gì đang trở nên viral hoặc cách mọi người phản ứng trong thời gian thực, điều này giới hạn khả năng của nó trong việc đóng góp cho một chiến lược mạng xã hội linh hoạt

Có xu hướng lặp lại cách diễn đạt hoặc giọng điệu , khiến các bài đăng trên mạng xã hội trở nên quá giống nhau trong lịch. Nếu bạn đang làm công việc xây dựng thương hiệu cá nhân hoặc cố gắng tạo sự khác biệt trong thị trường cạnh tranh, sự thiếu hụt giọng điệu này thực sự là một vấn đề

thiếu sự tinh tế về cảm xúc* trong nội dung không chính thức hoặc kể chuyện, điều này làm giảm sự tương tác của khán giả. Yêu cầu một tiêu đề cho một câu chuyện khách hàng dễ đồng cảm, và nó có thể đưa ra một thứ gì đó nghe giống như một bản tóm tắt tiếp thị

yêu cầu xem xét và chỉnh sửa cẩn thận* để phù hợp với chiến lược mạng xã hội của bạn và kết nối với người dùng thực. ChatGPT tốt nhất được sử dụng như một trợ lý tạo nội dung, không phải là người tạo nội dung

📖 Xem thêm: Cách tạo chính sách mạng xã hội

Tạo lịch trình mạng xã hội với ClickUp

Tìm kiếm thông tin là một trong những phần gây phiền toái nhất khi quản lý lịch trình nội dung mạng xã hội. Logo cuối cùng ở đâu? Thông điệp chiến dịch mới nhất là gì? Bảng tính nào chứa dữ liệu tương tác của quý trước?

Khi nội dung được phân tán trên Slack, Google Drive, Notion và các chủ đề email, nhóm của bạn sẽ mất hơn 60% thời gian chỉ để tìm kiếm. Giải pháp của ClickUp cho vấn đề này là đơn giản nhưng mang tính cách mạng: Xây dựng "bộ não" của công ty trong một công cụ có thể làm mọi thứ và giữ mọi thứ lại với nhau.

Với ClickUp Brain, nhóm của bạn sẽ có một không gian làm việc AI tích hợp kết nối các công việc, tài liệu, thành viên và các công cụ tích hợp như Tài liệu Google, Trang tính Google và Drive.

Điều này giúp bạn dễ dàng lấy thông tin từ các chiến dịch trước đó, bản tóm tắt hoặc hướng dẫn thương hiệu mà không cần tải lên thủ công hoặc yêu cầu nhập liệu.

Hãy khám phá ClickUp trong hành động như ứng dụng tất cả trong một cho công việc.

Tạo ý tưởng nội dung phù hợp ngay lập tức với ClickUp Brain

Nhận ý tưởng bài đăng dựa trên các tiêu đề có hiệu suất cao nhất trước đó bằng ClickUp Brain

Với tư cách là AI công việc toàn diện và nhạy bén với ngữ cảnh nhất thế giới, ClickUp Brain giúp các nhóm truyền thông xã hội tạo ra nội dung kịp thời, có thông tin và phù hợp với thương hiệu.

Bạn có thể yêu cầu trợ lý AI tạo ra ý tưởng nội dung dựa trên các bài đăng trước đó, giọng điệu thương hiệu, xu hướng mùa vụ hoặc phân khúc đối tượng được lưu trữ trong không gian Làm việc ClickUp của bạn, mà không cần phải nhập các lệnh dài dòng.

Các ý tưởng luôn phù hợp và tập trung vào đối tượng mục tiêu vì chúng được lấy trực tiếp từ các chiến dịch trước đây, trang sản phẩm hoặc tài liệu nghiên cứu của bạn.

Điều này giải quyết một trong những giới hạn cốt lõi của các công cụ AI thông thường: nó hiểu bối cảnh của bạn, vì vậy các đề xuất thực sự có ý nghĩa và được tối ưu hóa để tạo ảnh hưởng.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Bạn có thể truy cập ChatGPT ngay trong ClickUp Brain mà không cần trả phí cho nhiều gói đăng ký AI! Mở ClickUp Brain và lựa chọn tự do giữa các mô hình mới nhất, bao gồm không chỉ ChatGPT mà còn Claude, Gemini, DeepSeek và nhiều mô hình khác! Truy cập các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) hàng đầu tại một nơi duy nhất với ClickUp Brain

Bắt kịp những ý tưởng thoáng qua nhanh hơn 400% với tính năng Talk to Văn bản trong ClickUp Brain MAX

Bạn có bao giờ mất đi những ý tưởng tuyệt vời cho nội dung mạng xã hội chỉ vì mất thời gian để gõ chúng ra một cách chính xác? Với tính năng ghi âm bằng AI trong ClickUp, hay còn gọi là Talk to Văn bản, bạn có thể nhanh chóng ghi lại ý tưởng bài đăng, ghi chú chiến dịch hoặc thậm chí là chú thích sơ bộ ngay khi di chuyển — trực tiếp vào danh sách công việc mạng xã hội của bạn. Không còn những ý tưởng sáng tạo bị lãng phí.

Với ứng dụng AI trên desktop ClickUp Brain MAX, những ghi chú giọng nói nhanh chóng này sẽ được chuyển đổi thành nội dung hoàn chỉnh:

Đưa ra ý tưởng sơ bộ như “Bài đăng quảng cáo cho webinar vào thứ Năm tuần sau, nhấn mạnh phần hỏi đáp miễn phí” → Brain MAX có thể mở rộng nó thành nhiều tùy chọn chú thích phù hợp cho LinkedIn, Instagram hoặc Twitter, theo yêu cầu

Ghi chú nhanh các hashtag hoặc ý tưởng chiến dịch → Brain MAX sẽ tổ chức chúng thành một danh sách kiểm tra có cấu trúc

⚡️Chuyển đổi lời nói thành văn bản trong Brain MAX biến những ý tưởng rời rạc thành nội dung sẵn sàng đăng tải, giúp lịch trình của bạn luôn đầy đủ mà không làm chậm tiến độ.

Chuyển đổi ý tưởng thành công việc và chiến dịch bằng nhiệm vụ ClickUp

Biến ý tưởng nội dung thô thành một tác vụ, gắn thẻ cho nền tảng mạng xã hội phù hợp, giao cho tác giả của bạn và đặt ngày đáo hạn với nhiệm vụ ClickUp

Sau khi có ý tưởng, bước tiếp theo là biến những ý tưởng đó thành các bài đăng thực tế trên các nền tảng mạng xã hội khác nhau và phân công quyền sở hữu.

Với nhiệm vụ ClickUp, mọi ý tưởng nội dung có thể ngay lập tức trở thành một công việc với các thẻ phân loại hoặc Trường Tùy chỉnh được tích hợp sẵn cho nền tảng, loại nội dung và chiến dịch. Bạn có thể giao nhiệm vụ cho các nhà văn, nhà thiết kế hoặc người kiểm duyệt, cài đặt các phụ thuộc (ví dụ: phụ thuộc thiết kế sáng tạo vào việc bản sao được hoàn thiện và phê duyệt), và thậm chí áp dụng các mẫu lịch trình nội dung vào quy trình làm việc của bạn.

Điều này tạo ra một hệ thống minh bạch, nơi không có ý tưởng nào bị bỏ sót và mọi người đều biết những gì đang diễn ra — điều mà các bảng tính và tệp xuất từ ChatGPT không thể làm được một mình.

Mẫu lịch truyền thông xã hội hiện đại của ClickUp đưa điều này lên một tầm cao mới bằng cách cung cấp cho bạn một khung làm việc sẵn sàng sử dụng để lập kế hoạch, quản lý và đang theo dõi mọi nội dung trên các nền tảng.

Tải miễn phí mẫu lịch trình Đảm bảo lịch trình nội dung của bạn luôn rõ ràng, có thể thực hiện được và phù hợp với mục tiêu chiến dịch tổng thể của bạn với mẫu lịch trình truyền thông xã hội hiện đại ClickUp

Từ các trạng thái công việc tùy chỉnh như “Thiết kế” và “Kiểm duyệt nội bộ” đến các trường thông tin riêng cho từng kênh và chế độ xem lịch kéo-thả, mẫu này mang lại cấu trúc cho sự hỗn loạn của việc xuất bản trên nhiều nền tảng.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Tự động hóa lịch trình mạng xã hội của bạn với các Trợ lý AI của ClickUp. Chúng giúp loại bỏ những công việc lặp đi lặp lại trong quy trình. Thay vì kiểm tra thủ công trạng thái công việc hoặc nhắc nhở đồng nghiệp, bạn có thể cài đặt các trợ lý tự động suy nghĩ và hành động thay cho bạn. 📌Ví dụ: Nếu một nhà viết quảng cáo bỏ lỡ hạn chót nộp bản nháp, Trợ lý Nhắc nhở sẽ tự động thông báo cho họ trong công việc và điều chỉnh ngày kiểm duyệt để đảm bảo việc xuất bản diễn ra đúng tiến độ

Khi một công việc con thiết kế được đánh dấu hoàn thành, Trình duyệt phê duyệt sẽ giao bài đăng cho người duyệt, cập nhật trạng thái và di chuyển nó vào cột “Sẵn sàng để đăng”

Vào cuối mỗi tuần, một Trợ lý Phân tích có thể tóm tắt những nội dung đã được đăng, những nội dung bị trễ và chuẩn bị một báo cáo nhanh cho nhóm

Tạo lịch trình mạng xã hội của bạn bằng cách sử dụng chế độ xem lịch của ClickUp

Kéo và thả các bài đăng đã được phê duyệt vào lịch tuần sau trong khi trạng thái được cập nhật tự động bằng cách sử dụng chế độ xem lịch ClickUp

Sau khi các công việc được tạo, chế độ xem Lịch của ClickUp cung cấp cho bạn giao diện kéo và thả gọn gàng để xây dựng và quản lý lịch nội dung của mình, đồng thời duy trì sự tương tác của khán giả.

Bạn có thể nhóm và đánh dấu màu các bài đăng theo nền tảng, sắp xếp chúng theo giai đoạn (ý tưởng, xem xét, đã lên lịch) và cài đặt các bài đăng lặp lại trên dòng thời gian, bao gồm Reels hàng tuần hoặc bản tin hàng tháng. ClickUp cũng cho phép bạn tự động hóa việc thay đổi trạng thái, nhắc nhở hạn chót và chu kỳ xem xét để duy trì tiến độ công việc.

Điều này giúp giảm thiểu khả năng bỏ sót bản nháp và cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan toàn diện về chiến lược truyền thông xã hội của mình.

💡Mẹo chuyên nghiệp: Với lịch ClickUp được hỗ trợ bởi AI, các công việc con thiết kế/duyệt nội dung của bạn có thể tự động điều chỉnh nếu bạn bỏ lỡ hạn chót bản nháp, giúp bạn vẫn đạt được ngày đăng bài. AI của ClickUp phân tích khối lượng công việc, hạn chót và tần suất đăng bài của nhóm để tối ưu hóa lịch trình tác vụ mạng xã hội của bạn. Tự động khối thời gian cho các công việc ưu tiên bằng Lịch AI của ClickUp

Hợp tác thời gian thực mà không mất kiểm soát phiên bản — trên Click Tài liệu

Xem lại bản nháp chú thích, gắn thẻ nhà thiết kế để yêu cầu hình ảnh và để lại phản hồi trực tiếp trong ClickUp Tài liệu

Các vòng phản hồi có thể làm mất đà, đặc biệt khi các bình luận được phân tán trên email, Slack và các tài liệu Google riêng lẻ.

Với ClickUp Docs, các nhóm có thể viết, chỉnh sửa và xem xét nội dung theo thời gian thực, với bình luận trực tiếp, chỉnh sửa trực tiếp và lịch sử phiên bản hợp tác. Bạn có thể đề cập đến thành viên trong nhóm, giao công việc con trực tiếp từ bình luận hoặc kết nối Docs với các mục nhập lịch cụ thể.

📖 Xem thêm: Các trợ lý AI tốt nhất cho việc tạo/lập nội dung để khám phá

Tạo hình ảnh và tài nguyên mà không cần rời khỏi ClickUp, thông qua ClickUp Bảng trắng

Thiết kế bố cục carousel tiếp theo của bạn và tạo hình ảnh được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) với ClickUp Whiteboards

Hầu hết các nền tảng mạng xã hội đều yêu cầu nội dung hình ảnh — dù là carousel, story hay video. Thay vì chuyển sang Canva hoặc Figma giữa chừng, bảng trắng ClickUp và Trình tạo hình ảnh AI giúp bạn phác thảo ý tưởng hình ảnh hoặc tạo ra các khái niệm cơ bản trực tiếp từ các lệnh của bạn.

Điều này đặc biệt hữu ích trong các phiên brainstorming hoặc cuộc họp kế hoạch, nơi các nhóm có thể hợp tác về định dạng bài đăng hoặc hướng dẫn hình ảnh theo thời gian thực.

TL;DR: Bằng cách hợp nhất quy trình tạo/lập nội dung và phát triển ý tưởng hình ảnh, bạn có thể giảm thiểu việc chuyển đổi công cụ và đẩy nhanh quá trình phê duyệt.

👀 Thông tin thú vị: Thứ Ba và Thứ Năm từ 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa là khung giờ đăng bài được khuyến nghị nhất trên toàn cầu để tăng tương tác trên các nền tảng chính.

Theo dõi thời gian, tiến độ công việc và hiệu suất chiến dịch với bảng điều khiển ClickUp

Theo dõi thời gian cần thiết để hoàn thiện mỗi bài đăng để phát hiện sớm các điểm nghẽn bằng ClickUp Time Tracking

Thực thi chỉ là một nửa công việc. Với tính năng Theo dõi Thời gian Dự án của ClickUp và Bảng điều khiển ClickUp, bạn có thể theo dõi thời gian thực hiện từng tác vụ, theo dõi hiệu suất trên các nền tảng và xác định các trì hoãn trong quy trình.

Bạn sẽ thấy những chiến dịch nào yêu cầu nhiều trao đổi nhất, nơi nhóm của bạn dành nhiều thời gian nhất và thời gian cần thiết để chuyển từ ý tưởng đến khi đăng tải.

Dưới đây là cách tạo một bảng điều khiển tùy chỉnh với tất cả các chỉ số bạn cần từ đầu chỉ trong vài phút:

Loại hình hiển thị này giúp hoàn thiện chiến lược nội dung của bạn theo thời gian bằng cách biến直觉 thành dữ liệu có thể hành động.

tạo không gian làm việc có thể tìm kiếm và kích hoạt học tập liên tục thông qua ClickUp Brain*

Phân tích hiệu suất mạng xã hội trong quá khứ bằng cách đặt câu hỏi đơn giản thông qua ClickUp Brain

ClickUp thực sự đã đóng quy trình bằng cách cho phép tìm kiếm và sử dụng mọi thứ bạn tạo ra, bao gồm bài đăng, thiết kế, bình luận và ghi chú chiến dịch, cho các chiến dịch tiếp theo.

Với tính năng hỏi đáp AI theo ngữ cảnh, bạn có thể đặt câu hỏi như: “Loại bài đăng nào đã thu hút nhiều tương tác nhất trong quý vừa qua?” hoặc “Chúng ta đã sử dụng hashtag nào cho Ngày Phụ nữ năm ngoái?” và nhận được câu trả lời chính xác, cập nhật.

📖 Xem thêm: Xu hướng giao tiếp định hình tương lai của công việc

Hãy để lịch trình mạng xã hội của bạn tự quản lý với ClickUp

Việc lập kế hoạch nội dung thủ công có thể là công việc khi bạn chỉ quản lý một kênh và đăng bài hai lần một tuần, nhưng yêu cầu của mạng xã hội ngày nay đòi hỏi nhiều hơn thế.

Mặc dù ChatGPT có thể giúp gợi ý ý tưởng nội dung hoặc viết chú thích, nó không quản lý quyền sở hữu, thời hạn, tài nguyên hoặc trách nhiệm. Đó là lý do tại sao ClickUp vượt xa việc gợi ý để giúp bạn kế hoạch nội dung cho các chiến dịch lễ hội cụ thể. Với các tính năng như ClickUp Brain, Calendar View, tài liệu và tự động hóa tác vụ được hỗ trợ bởi AI, bạn có được cả sự sáng tạo của AI và cấu trúc của một công cụ vận hành thực sự.

Các nhóm sử dụng ClickUp báo cáo tăng 50% năng suất hoạt động tiếp thị, tiết kiệm 1 giờ mỗi ngày cho việc tìm kiếm thông tin và 8 giờ mỗi tuần cho các cuộc họp không cần thiết — hãy hỏi nhóm tiếp thị của Vida Health.

Nếu bạn sẵn sàng chuyển từ các công cụ rời rạc và ý tưởng ngắn hạn sang một chiến lược nội dung kết nối và có thể lặp lại, hãy đăng ký ClickUp ngay bây giờ!