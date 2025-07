Cách sử dụng AI trong nền kinh tế sáng tạo để tăng trưởng và tương tác

Những người sáng tạo sắp có được sức mạnh, quyền kiểm soát và ảnh hưởng chính trị và văn hóa ở mức độ chưa từng có... Trong lịch sử loài người, chưa bao giờ là thời điểm tốt hơn để trở thành một người sáng tạo. Nếu bạn thích sáng tạo và muốn có tiếng nói của mình, thì BÂY GIỜ là thời điểm để sống.

Những người sáng tạo sắp có được sức mạnh, quyền kiểm soát và ảnh hưởng chính trị và văn hóa ở mức độ chưa từng có... Trong lịch sử loài người, chưa bao giờ là thời điểm tốt hơn để trở thành một người sáng tạo. Nếu bạn thích tạo ra những thứ mới và muốn có tiếng nói của mình, thì BÂY GIỜ là thời điểm để sống.

Bạn còn nhớ lần đầu tiên một bài đăng của bạn trở nên viral không? Cảm giác hồi hộp khi thấy lượt thích, bình luận và chia sẻ đổ về là không gì sánh được. Hàng giờ lên kế hoạch, chỉnh sửa và lập chiến lược dường như đều xứng đáng.

Tuy nhiên, khi lượng khán giả tăng lên, nhu cầu cũng tăng theo. Việc duy trì tính nhất quán, phân tích số liệu và theo kịp xu hướng có thể trở nên quá sức.

Trí tuệ nhân tạo (AI) giúp giảm bớt khối lượng công việc mà không ảnh hưởng đến chất lượng nội dung. Các công cụ hỗ trợ AI có thể giúp hợp lý hóa các công việc lặp đi lặp lại, thu thập thông tin chi tiết có thể hành động và giải phóng thời gian để thực sự sáng tạo.

Trong bài đăng trên blog này, chúng ta sẽ khám phá cách sử dụng AI trong nền kinh tế sáng tạo để mở rộng quy mô tăng trưởng của bạn. 🎯

⏰ Tóm tắt 60 giây Dưới đây là những điều bạn cần biết về AI như một công cụ cho sự phát triển và tương tác: Nền kinh tế sáng tạo là một nền kinh tế kỹ thuật số, trong đó những người sáng tạo tạo ra và phân phối nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ đến khán giả của họ

Một số thách thức phổ biến mà người tạo phải đối mặt bao gồm cạn kiệt sáng tạo, khả năng khám phá, vấn đề kiếm tiền, cạnh tranh và những lời chỉ trích không được lọc

Dưới đây là một số cách sử dụng AI cho người tạo nội dung : Tạo/lập nội dung, chỉnh sửa video và sản xuất âm thanh, cá nhân hóa và tương tác với khán giả; mở rộng phạm vi tiếp cận với các công cụ hỗ trợ AI; chiến lược kiếm tiền, tự động hóa quy trình làm việc; phân tích hiệu suất của đối thủ cạnh tranh

AYAYI, Lil Miquela và AI Twigs là những ví dụ thực tế đang làm mưa làm gió trong nền kinh tế sáng tạo AI

Sử dụng ClickUp , ứng dụng tất cả trong một cho công việc, để tăng cường sự tương tác trên mạng xã hội. Các tính năng như ClickUp Brain, Docs, Clips và Dashboards là những công cụ thay đổi cuộc chơi mà bạn cần với tư cách là người sáng tạo

Điều quan trọng là phải xem xét các vấn đề đạo đức khi sử dụng AI, chẳng hạn như sự thiên vị của thuật toán, các vấn đề bảo mật dữ liệu và các vấn đề về sở hữu trí tuệ. Hãy nhớ luôn sử dụng phán đoán của con người ngay cả khi bạn có trong tay những công cụ AI tốt nhất

Hiểu về nền kinh tế người sáng tạo

Nền kinh tế người sáng tạo là một hệ thống hỗ trợ và thưởng cho những cá nhân tạo ra nội dung gốc cho các nền tảng kỹ thuật số. Hệ thống này giúp người sáng tạo kiếm tiền trực tiếp từ công việc của mình thông qua các kênh khác nhau, chẳng hạn như tài trợ, quảng cáo và bán hàng hóa.

Hệ sinh thái này được dự án sẽ trị giá 480 tỷ đô la vào năm 2027. Nó bao gồm những người sáng tạo, người có ảnh hưởng trên mạng xã hội, blogger, nghệ sĩ và các chuyên gia độc lập. Họ sử dụng công nghệ và mạng xã hội để xây dựng thương hiệu cá nhân và tương tác với khán giả.

Mặc dù thuật ngữ "nền kinh tế sáng tạo" chỉ trở nên phổ biến vào khoảng năm 2017, nhưng nó đã xuất hiện từ những ngày đầu của blog vào cuối những năm 90 và đầu những năm 2000. Đây là thời điểm bắt đầu của những cá nhân biến đam mê của mình thành nguồn thu nhập kỹ thuật số.

🔍 Bạn có biết? Theo một nghiên cứu, 18% người tạo nội dung nam và nữ cho biết họ kiếm được hơn 100.000 đô la, trong khi 60% kiếm được dưới 10.000 đô la.

Các thành phần chính của nền kinh tế sáng tạo

Nền kinh tế sáng tạo phát triển mạnh mẽ nhờ một số yếu tố khóa giúp người sáng tạo biến đam mê thành sự nghiệp bền vững. Hãy cùng xem: 👀

Người tạo: Những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội, blogger, podcaster và nghệ sĩ là động lực của nền kinh tế. Họ tạo ra nội dung hấp dẫn để xây dựng thương hiệu cá nhân và kết nối với khán giả của mình

Nền tảng mạng xã hội: Các không gian như YouTube, Instagram, TikTok, Patreon và Substack, nơi những người sáng tạo chia sẻ công việc của họ, phát triển cộng đồng và tương tác với người theo dõi

Công cụ kiếm tiền: Các nguồn thu nhập như thu nhập từ quảng cáo, tài trợ, bán hàng hóa, tài trợ từ người hâm mộ và dịch vụ đăng ký cho phép người tạo duy trì hoạt động sáng tạo của mình về mặt tài chính

Sự tương tác của khán giả: Một cộng đồng người theo dõi trung thành và các kết nối có ý nghĩa được tạo ra thông qua nội dung và các kênh xã hội

Thông tin chi tiết về dữ liệu: Phân tích giúp hiểu hành vi của khán giả, tinh chỉnh chiến lược và cung cấp nội dung có tác động mạnh mẽ hơn

🔍 Bạn có biết? 'Giám đốc Meme' và 'Chiến lược gia TikTok' hiện là những chức danh công việc thực sự. Các công ty đã bắt đầu tuyển dụng những người sáng tạo làm nhân viên toàn thời gian để định hình sự hiện diện của họ trên mạng xã hội.

Những thách thức mà người tạo phải đối mặt

Tạo nội dung là công việc thú vị nhưng không phải không có trở ngại. Dưới đây là một số thách thức phổ biến mà người tạo phải đối mặt.

Kiệt sức nội dung: Sự kiệt sức do áp lực liên tục phải sản xuất nội dung độc đáo, chất lượng cao và duy trì lịch đăng tải nhất quán

Cạnh tranh và khả năng khám phá: Đấu tranh để nổi bật trong một thị trường đông đúc, đòi hỏi người tạo phải phát triển nội dung hấp dẫn và tiếp cận hiệu quả đối tượng mục tiêu của họ

Quản lý thời gian: Cân bằng nhiều vai trò — tạo/lập nội dung, chỉnh sửa, quảng bá và tương tác với cộng đồng — dẫn đến căng thẳng và giảm năng suất

Thách thức trong việc kiếm tiền: Khó khăn trong việc xác định các nguồn thu nhập bền vững, với các thuật toán nền tảng biến động ảnh hưởng đến hiển thị và tiềm năng thu nhập

Phản hồi và chỉ trích: Xử lý các bình luận và phản hồi tiêu cực có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần và động lực, đòi hỏi sự tập trung vào những chỉ trích mang tính xây dựng và sự hỗ trợ của cộng đồng

🔍 Bạn có biết? Kiếm tiền trong không gian sáng tạo không phải là chuyện dễ dàng. Theo một cuộc khảo sát, 59% người sáng tạo gặp khó khăn trong việc duy trì sự ổn định và 55% gặp khó khăn với các thuật toán khó dự đoán.

Cách sử dụng AI trong nền kinh tế sáng tạo

Khi nền kinh tế sáng tạo tiếp tục phát triển, để luôn dẫn đầu, bạn cần nhiều hơn chỉ sự sáng tạo. Bạn phải có các công cụ và chiến lược thông minh.

Một trong những công cụ đó là ClickUp, ứng dụng tất cả trong một cho công việc. Ứng dụng này giúp người sáng tạo theo dõi dự án, hoàn thành công việc đúng hạn và duy trì sự tổ chức. Hãy cùng khám phá cách sử dụng AI và ClickUp trong nền kinh tế sáng tạo để phát triển. 💪

1. Tạo/lập nội dung

Các ứng dụng tạo/lập nội dung AI cho phép sản xuất nội dung văn bản, hình ảnh và đa phương tiện nhanh hơn mà vẫn đảm bảo chất lượng. Ngoài ra, nó có thể phân tích xu hướng và sở thích để giúp người tạo ra ý tưởng phù hợp với khán giả, tiết kiệm thời gian và nỗ lực.

Dưới đây là một số cách để sử dụng AI để tạo/lập nội dung: Tạo dàn ý cho bài viết và bài đăng với trợ lý viết AI

Tạo hình ảnh, bao gồm hình ảnh và infographics, cho các loại nội dung khác nhau

Tự động hóa việc tạo/lập bài đăng trên mạng xã hội, bài viết và các loại nội dung khác

Sử dụng AI tạo ra nội dung để brainstorming ý tưởng nội dung mới như đề xuất chủ đề cho bản tin và bản sao trang web

Tối ưu hóa, chỉnh sửa và tái sử dụng nội dung văn bản

🚀 ClickUp Brain

Viết và brainstorm nội dung của bạn bằng ClickUp Brain

ClickUp Brain là một công cụ AI kết nối các công việc, tài liệu, con người và kiến thức tổ chức trong không gian làm việc ClickUp. Nó cũng giúp bạn tạo nội dung chất lượng cao, bao gồm chú thích bài đăng, kịch bản video, v.v. Tất cả những gì bạn cần làm là yêu cầu AI Writer soạn thảo bất cứ thứ gì bạn muốn. Sau đó, bạn có thể chỉnh sửa để phù hợp với giọng điệu và thương hiệu của mình.

Đó chưa phải là tất cả! Brain được tích hợp trong toàn bộ hệ sinh thái ClickUp, vì vậy bạn có thể sử dụng nó kết hợp với các tính năng phong phú khác và xây dựng nội dung được cá nhân hóa cho khán giả của mình.

🚀 Tài liệu ClickUp

Quản lý nội dung của bạn với ClickUp Docs

ClickUp Docs là giải pháp tất cả trong một để tạo, quản lý và tổ chức nội dung mạng xã hội của bạn một cách liền mạch. Đây là trung tâm tập trung cho mọi thứ, từ brainstorming ý tưởng đến tạo ra các sản phẩm hoàn thiện.

Các tùy chọn định dạng văn bản phong phú giúp bạn tạo tài liệu hấp dẫn về mặt thị giác với đa phương tiện, tiêu đề lớn, băng rôn, cột và biểu tượng cảm xúc. Với cấu trúc trang lồng nhau, bạn có thể sắp xếp nội dung theo thứ bậc và tạo trang con để giữ mọi thứ ở một nơi.

Ví dụ: nếu bạn đang thực hiện một chiến dịch nội dung, bạn có thể tạo một tài liệu ClickUp chính để tổng quan về chiến dịch và các trang phụ cho blog, bản sao trên mạng xã hội hoặc kịch bản video.

🚀 Mẫu kế hoạch nội dung ClickUp

Tải xuống mẫu này Mẫu kế hoạch nội dung của ClickUp được thiết kế để giúp bạn quản lý việc tạo/lập và xuất bản nội dung.

Mẫu kế hoạch nội dung của ClickUp là một công cụ tuyệt vời cho các nhà tiếp thị và người tạo nội dung để quản lý phân phối nội dung. Nó cho phép bạn lập bản đồ các mục tiêu và mục đích nội dung, sắp xếp các công việc cho từng phần và theo dõi tiến độ để đảm bảo hoàn thành kịp thời.

Mẫu này cũng giúp xác định các chủ đề và nguồn thông tin để tạo nội dung phù hợp với đối tượng mục tiêu của bạn. Thu thập dữ liệu và thông tin chi tiết để đưa ra quyết định về nội dung trong tương lai và đảm bảo tất cả các nỗ lực nội dung của bạn phù hợp với các mục tiêu tiếp thị nội dung AI của nền tảng sáng tạo ( ).

🧠 Thông tin thú vị: Chó, mèo và nhím đang kiếm bộn tiền nhờ vai trò là những người có ảnh hưởng. Ví dụ, Grumpy Cat kiếm được nhiều tiền hơn hầu hết các CEO trong suốt cuộc đời của mình.

2. Sản xuất video và âm thanh

AI tự động hóa các công việc sản xuất video tiếp thị âm thanh và video ( ) tẻ nhạt, chẳng hạn như chỉnh sửa, nhận diện cảnh và chuyển cảnh, giúp sản xuất nội dung chất lượng cao trở nên dễ dàng hơn. AI cũng có thể tạo ra các yếu tố âm nhạc hoặc âm thanh phù hợp, đảm bảo người tạo có tài sản độc đáo cho dự án của mình.

Dưới đây là cách bạn có thể sử dụng các công cụ AI cho: Tự động hóa các công việc chỉnh sửa như cắt, chuyển cảnh và chỉnh màu sắc

Tạo phụ đề và chú thích ngay lập tức để cải thiện tính khả dụng

Sáng tác nhạc nền miễn phí bản quyền

Đóng hoặc sửa đổi giọng nói và nâng cao chất lượng âm thanh

Áp dụng hiệu ứng hình ảnh và bộ lọc chuyên nghiệp

Loại bỏ tiếng ồn nền và nâng cao độ rõ ràng của âm thanh

🚀 Clip ClickUp

Cộng tác với nhóm của bạn để tạo/lập nội dung video với ClickUp Clips

ClickUp Clips là một cách tuyệt vời để quay và chia sẻ các video ngắn về hướng dẫn, phản hồi hoặc giới thiệu ý tưởng. Chúng rất phù hợp để hướng dẫn nhóm của bạn về chiến lược nội dung, tinh chỉnh các chiến dịch tiếp thị người ảnh hưởng hoặc giới thiệu các ý tưởng sáng tạo.

Tính năng này cho phép bạn quay màn hình với âm thanh và nhúng video trực tiếp vào công việc để hợp tác hiệu quả.

🔍 Bạn có biết? Trung bình, người tạo nội dung có 4.000 người theo dõi và sử dụng bốn kênh để tiếp cận khán giả của họ.

3. Tùy chỉnh và tương tác với khán giả

AI phân tích hành vi và sở thích của người dùng, mang đến trải nghiệm được cá nhân hóa để thúc đẩy kết nối sâu sắc hơn. Người tạo nội dung có thể sử dụng thông tin chi tiết để điều chỉnh chiến lược nội dung, đảm bảo công việc của họ luôn phù hợp và tạo được sự đồng cảm với khán giả ở cấp độ cá nhân.

Dưới đây là một số cách sử dụng AI để cá nhân hóa nội dung và tăng mức độ tương tác của khán giả: Điều chỉnh các đề xuất nội dung cho từng người xem dựa trên các tương tác trước đây của họ

Tạo các chiến dịch email và bài đăng trên mạng xã hội được cá nhân hóa

Tạo các phản hồi chatbot tùy chỉnh để tương tác với người theo dõi trong thời gian thực

Phát triển các trải nghiệm tương tác như quiz hoặc khảo sát

🚀 Bảng trắng ClickUp

Bạn có kế hoạch cá nhân hóa nội dung của mình? Hình dung chiến lược của bạn với Bảng trắng ClickUp

Bảng trắng ClickUp giúp cá nhân hóa các chiến lược nội dung để thu hút khán giả của bạn. Khả năng cộng tác thời gian thực cho phép nhóm của bạn đồng bộ hóa các ý tưởng, tích hợp các ý tưởng cho các định dạng nội dung tương tác hoặc các chiến thuật thu hút khán giả dễ dàng.

Bạn cũng có thể sử dụng Bảng trắng ClickUp để tạo hình ảnh AI dựa trên các gợi ý! Thêm AI

Ví dụ: bạn có thể lập bản đồ trực quan về nhân cách của khán giả bằng cách sử dụng ghi chú dán để nêu bật các thông tin nhân khẩu học, lãi suất và hành vi chính. Liên kết trực tiếp những thông tin này với các công việc như tạo kịch bản video phù hợp hoặc thiết kế chiến dịch truyền thông trên mạng xã hội.

🔍 Bạn có biết? 75% người tạo nội dung sử dụng các công cụ AI để nghiên cứu chủ đề, phát triển tài sản, cải thiện kỹ năng viết và dự đoán tỷ lệ khách hàng rời bỏ.

4. Mở rộng phạm vi tiếp cận với AI

AI xác định thời gian và nền tảng đăng tải tối ưu để phân phối nội dung, đảm bảo người tạo nội dung tiếp cận đối tượng mục tiêu một cách hiệu quả. AI cũng giúp tinh chỉnh hiển thị tìm kiếm và chiến lược tương tác, tăng khả năng nội dung được khám phá và phát triển.

Dưới đây là một số cách để tận dụng tối đa AI để mở rộng phạm vi tiếp cận: Nhắm mục tiêu trên mạng xã hội thông minh hơn: AI loại bỏ sự phỏng đoán trong quảng cáo, phân tích hành vi, nhân khẩu học và lãi suất của người dùng để tạo ra các chiến dịch quảng cáo có mục tiêu cao

Tối ưu hóa SEO: Công cụ AI có thể phân tích và cải thiện siêu dữ liệu, đề xuất các từ khóa hiệu quả nhất và cải thiện mô tả video, giúp nội dung của bạn dễ được tìm thấy hơn trên các nền tảng như YouTube

Phá vỡ rào cản ngôn ngữ: Dịch vụ dịch thuật dựa trên AI giúp nội dung của bạn, bao gồm video, chú thích hoặc bài đăng trên blog, phù hợp với khán giả toàn cầu

5. Xây dựng và quản lý cộng đồng

AI hỗ trợ quản lý cộng đồng, tự động hóa phản hồi các câu hỏi thường gặp và cung cấp thông tin chi tiết có giá trị về cảm nhận của khán giả. Điều này giúp người tạo nội dung duy trì một cộng đồng tích cực và gắn kết, đồng thời giải phóng thời gian cho các ưu tiên sáng tạo khác.

🚀 Nhiệm vụ ClickUp

Giữ cho nhóm của bạn luôn tổ chức với Nhiệm vụ ClickUp

Tạo nhiệm vụ ClickUp củ cho các hoạt động xây dựng cộng đồng như trả lời bình luận, lập kế hoạch phát trực tiếp hoặc quản lý hợp tác. Các nhiệm vụ có thể bao gồm mô tả chi tiết và ngày đáo hạn, thậm chí có thể được giao cho các thành viên nhóm có liên quan.

Ví dụ: bạn có thể tạo một công việc để tương tác với những người theo dõi mới trên mạng xã hội, giao công việc đó cho người quản lý cộng đồng và theo dõi tiến độ để đảm bảo tương tác kịp thời.

6. Chiến lược kiếm tiền

AI giúp người tạo nội dung khám phá các nguồn thu nhập mới bằng cách phân tích xu hướng của khán giả và tối ưu hóa các chiến lược kiếm tiền. Cho dù thông qua các mô hình định giá động, nỗ lực tiếp thị được cá nhân hóa hay khám phá các cơ hội mới, AI đều giúp người tạo nội dung duy trì và tăng thu nhập của mình.

Dưới đây là một số mẹo sử dụng AI cho việc kiếm tiền: Tiếp thị liên kết được tối ưu hóa: Phân tích dữ liệu hiệu suất và đối tượng để đưa ra các đề xuất sản phẩm và mục tiêu quảng cáo được tinh chỉnh

Vị trí quảng cáo thông minh hơn: Cho phép chèn quảng cáo vào video hoặc podcast theo thời gian thực, tối ưu hóa vị trí dựa trên hành vi của người xem để tăng tỷ lệ chuyển đổi

🧠 Thông tin thú vị: NFT (non-fungible tokens) đã giúp các nghệ sĩ kỹ thuật số kiếm tiền từ công việc của mình hơn bao giờ hết. Một tác phẩm của Beeple đã được bán với giá 69,3 triệu đô la, chứng minh nội dung của người tạo có giá trị như thế nào.

7. Tự động hóa quy trình làm việc

AI giúp bạn tự động hóa các công việc tạo/lập nội dung như lập lịch và cập nhật ( ), cho phép bạn tập trung hơn vào quá trình sáng tạo. Điều này dẫn đến nội dung đầu ra nhất quán và chất lượng cao hơn.

🚀 Tự động hóa ClickUp

Đặt kích hoạt cho các công việc thường ngày để chuyển trọng tâm sang sáng tạo với Tự động hóa ClickUp

ClickUp Automations tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại như phân công trách nhiệm, cập nhật trạng thái hoặc gửi thông báo dựa trên các kích hoạt cụ thể. Đối với những người sáng tạo nội dung kỹ thuật số, điều này có nghĩa là cài đặt tự động hóa để thông báo cho trình chỉnh sửa khi bản nháp mới được tải lên hoặc cập nhật trạng thái của nhiệm vụ sau khi kịch bản video được phê duyệt.

Tự động hóa giúp người tạo nội dung tập trung vào việc cải thiện quy trình tạo/lập nội dung trong khi hệ thống xử lý công việc thường ngày.

📖 Xem thêm: Top công cụ AI cho mạng xã hội dành cho nhà tiếp thị

8. Phân tích hiệu suất của đối thủ cạnh tranh

Các công cụ AI phân tích hiệu suất của đối thủ cạnh tranh, cung cấp thông tin chi tiết về các chiến lược thành công và xu hướng thị trường. Thông tin này giúp bạn thích ứng, đổi mới và duy trì lợi thế cạnh tranh.

Tìm hiểu sâu hơn về những thông tin chi tiết về tăng trưởng và tương tác của bạn với Bảng điều khiển ClickUp

Bảng điều khiển ClickUp giúp bạn dễ dàng theo dõi các chỉ số quan trọng và nắm bắt hiệu suất của đối thủ cạnh tranh. Bạn có thể tùy chỉnh chúng bằng thẻ để theo dõi xu hướng của đối thủ cạnh tranh, mức độ tương tác của khán giả và điểm chuẩn hiệu suất nội dung — tất cả đều được thực hiện trong thời gian thực.

Bạn có thể kết hợp các nguồn dữ liệu như phân tích mạng xã hội hoặc thông tin chi tiết về SEO vào bảng điều khiển để trực quan hóa hiệu suất của đối thủ cạnh tranh trên các nền tảng khác nhau. Điều này giúp bạn theo dõi các mẫu, xác định khoảng cách và điều chỉnh chiến lược một cách linh hoạt.

ClickUp cho người tạo nội dung cá nhân so với nhóm

ClickUp cung cấp các tính năng phù hợp cho người tạo nội dung cá nhân và nhóm, tối ưu hóa năng suất cho từng đối tượng.

🙋‍♀️ Dưới đây là cách phần mềm quản lý dự án hỗ trợ các nhà sáng tạo độc lập:

Bố cục không gian làm việc cá nhân: Cung cấp giao diện gọn gàng với chỉ các tính năng cần thiết để tập trung và nâng cao hiệu quả

Chế độ Me: Lọc công việc để chỉ hiển thị công việc cá nhân, giúp sắp xếp thứ tự ưu tiên hiệu quả

Trạng thái quy trình làm việc tùy chỉnh: Cho phép theo dõi tiến độ dự án với trạng thái quy trình làm việc được cá nhân hóa

Tự động hóa: Hợp lý hóa các công việc lặp đi lặp lại để giải phóng thời gian cho công việc sáng tạo

🤝 Đây là cách nó giúp các nhóm:

Tùy chỉnh: Điều chỉnh không gian làm việc theo nhu cầu riêng của bạn để tối ưu hóa quy trình làm việc

Quản lý công việc: Giúp xử lý các công việc phức tạp với nhiều người được giao, theo dõi tiến độ và các yếu tố phụ thuộc

Khả năng mở rộng: Có thể mở rộng theo quy mô đội ngũ, hỗ trợ các dự án lớn hơn và mở rộng đội ngũ

📖 Cũng nên đọc: 10 ví dụ và trường hợp sử dụng tự động hóa quy trình làm việc

Ví dụ thực tế về AI trong nền kinh tế sáng tạo

Sẽ rất thú vị khi xem xã hội đối phó với trí tuệ nhân tạo như thế nào, nhưng chắc chắn sẽ rất hay.

Sẽ rất thú vị khi xem xã hội đối phó với trí tuệ nhân tạo như thế nào, nhưng chắc chắn sẽ rất hay.

AI đang tích cực định hình nền kinh tế sáng tạo theo những cách thiết thực và mang tính chuyển đổi. Hãy cùng tìm hiểu một số ví dụ thực tế về cách AI biến những thách thức sáng tạo thành cơ hội.

AYAYI

qua China Marketing Insights

Được ra mắt vào tháng 5 năm 2021 bởi Ranmai Technology, hợp tác với Alibaba Group, AYAYI là một metahuman siêu thực tế đã nhanh chóng trở nên phổ biến trên các nền tảng như RED, Douyin và Weibo. Kể từ đó, AYAYI đã hợp tác với hơn 30 thương hiệu cao cấp, bao gồm Louis Vuitton, Burberry và Prada.

Với ngoại hình giống con người và tính cách hấp dẫn, cô ấy đã thu hút khán giả kỹ thuật số, đặc biệt là những người tiêu dùng trẻ tuổi đang tìm kiếm những trải nghiệm mới mẻ và đắm chìm. AYAYI là gương mặt đại diện của Tmall Super Brand, phụ trách các chiến dịch và kết nối với người tiêu dùng thông qua các sáng kiến kỹ thuật số tiên tiến.

Lil Miquela

qua The Times

Miquela Sousa, được biết đến với cái tên L il Miquela, là một người có ảnh hưởng ảo và nhạc sĩ ra mắt vào năm 2016. Brud, một công ty khởi nghiệp có trụ sở tại Los Angeles, đã tạo ra hình đại diện này là một cô gái 19 tuổi người Brazil và Tây Ban Nha.

Lil Miquela bắt đầu sáng tác nhạc vào năm 2017 với ca khúc đầu tay Not Mine, đã thu hút hơn 15 triệu lượt nghe trên các nền tảng. Sự hợp tác với các nghệ sĩ và nhà sản xuất như Baauer và Victoria Monet đã củng cố vị trí của cô như một nghệ sĩ, thu hẹp khoảng cách giữa sản xuất âm nhạc ảo và thực tế.

Nổi tiếng với sự quyến rũ kỹ thuật số và các mối quan hệ hợp tác, Lil Miquela thể hiện xu hướng gia tăng của những người có ảnh hưởng ảo được tạo ra bởi AI. Những nhân vật ảo này kết nối với khán giả một cách chân thực, đồng thời duy trì sự linh hoạt và độ tin cậy mà các thương hiệu tìm kiếm trong hợp tác.

AI Twigs

qua Euronews

FKA Twigs, ca sĩ, nhạc sĩ và nghệ sĩ biểu diễn người Anh, đã giới thiệu một nhân vật AI deepfake sáng tạo mang tên 'AI Twigs'. Nhân vật này tái hiện chính xác tính cách và giọng nói đặc trưng của FKA Twigs, thậm chí có thể giao tiếp trôi chảy bằng nhiều ngôn ngữ như Pháp, Hàn Quốc và Nhật Bản.

Công nghệ này đảm bảo các tương tác của cô vẫn trung thực với tầm nhìn nghệ thuật của mình trong khi xử lý các công việc như tương tác với người hâm mộ và trao đổi qua các phương tiện truyền thông. Ngoài ra, nó còn xử lý các công việc thường ngày, giúp FKA Twigs có thể tập trung năng lượng vào các dự án nghệ thuật ý nghĩa.

Đạo đức trong nền kinh tế người tạo nội dung AI

Khi AI ngày càng được tích hợp vào nền kinh tế sáng tạo, việc xem xét các tác động đạo đức đi kèm là rất quan trọng. Mặc dù AI mang lại tiềm năng to lớn để hợp lý hóa quản lý quy trình sáng tạo và nâng cao khả năng sáng tạo, nhưng nó cũng đặt ra những câu hỏi quan trọng về bảo mật dữ liệu, quyền sở hữu nội dung và tính công bằng.

❌ Dưới đây là một số thách thức về đạo đức mà người tạo có thể gặp phải khi sử dụng AI: Bảo mật dữ liệu và sự đồng ý: AI dựa trên các tập dữ liệu khổng lồ, có thể gây ra rủi ro về bảo mật. Nhiều nền tảng thu thập dữ liệu người dùng để huấn luyện AI mà không có sự đồng ý rõ ràng, có thể vi phạm quyền bảo mật

Thiên vị thuật toán: Vô tình duy trì những thiên vị bắt nguồn từ dữ liệu sai lệch, thiết kế thiếu sót hoặc thậm chí là định kiến của con người, dẫn đến các đề xuất nội dung không công bằng hoặc kết quả phân biệt đối xử

Sở hữu trí tuệ và đạo văn: AI tạo ra nội dung đặt ra những thách thức về bản quyền, khả năng đạo văn và ranh giới giữa nội dung do con người tạo ra và nội dung do AI tạo ra

Vượt qua các thách thức liên quan đến AI

AI là một đồng minh mạnh mẽ của nền kinh tế sáng tạo, nhưng bạn không được bỏ qua những thách thức của nó. Từ các vấn đề về bảo mật đến sự thiên vị của thuật toán, vượt qua những rào cản này là điều cần thiết để tận dụng tối đa công nghệ.

Dưới đây là một số chiến lược khả thi để giải quyết trực tiếp các vấn đề này. 📄

🔮 Giữ gìn sự sáng tạo và tính độc đáo

AI có thể cải thiện quá trình tạo/lập nội dung nhưng không thể thay thế khả năng kể chuyện và tính chân thực độc đáo của người tạo. Để tránh nội dung trở nên đồng nhất, bạn nên tập trung vào việc duy trì giọng điệu riêng biệt của họ.

✅ Sử dụng AI để hợp lý hóa các quy trình trong khi tập trung vào cá tính và tầm nhìn của bạn. Tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại với ClickUp Automations để tập trung vào các khía cạnh sáng tạo như tạo ra những câu chuyện hấp dẫn và giữ nguyên giọng điệu của bạn.

🔮 Đối phó với nguy cơ mất việc làm

Thay vì xem AI là đối thủ cạnh tranh, hãy tập trung vào nâng cao kỹ năng để làm việc với các công cụ AI. Để duy trì giá trị của bản thân, hãy phát triển các kỹ năng bổ trợ, chẳng hạn như chiến lược sáng tạo và tương tác với khán giả. Các công việc đòi hỏi sự thấu hiểu của con người, như kể chuyện cảm động và chuyên môn sâu, sẽ vẫn không thể thay thế

Để đạt được thành công lâu dài, hãy đa dạng hóa các nguồn thu nhập và khám phá các cơ hội kiếm tiền mới. AI có thể phát hiện các xu hướng giúp người tạo nội dung thích ứng với những thay đổi và luôn dẫn đầu.

✅ Để cập nhật xu hướng, hợp tác với các loại người tạo khác nhau và brainstorm ý tưởng với các tính năng hợp tác như Bảng trắng ClickUp và Trò chuyện ClickUp.

🔮 Sử dụng AI một cách đạo đức

Bạn phải tìm hiểu kỹ về các vấn đề liên quan đến bản quyền. Xem lại các điều khoản dịch vụ của tất cả các nền tảng AI mà bạn sử dụng, đặt ra các nguyên tắc sử dụng công cụ và lưu giữ các yếu tố sáng tạo gốc để bảo vệ quyền sở hữu và tính xác thực.

Các chuyên gia khuyến nghị áp dụng tiếp cận lấy con người làm trung tâm để tích hợp AI một cách có trách nhiệm. Điều này bao gồm: Duy trì quyền kiểm soát sáng tạo để bảo vệ tính xác thực

Tránh phụ thuộc quá nhiều vào nội dung do AI tạo ra

Minh bạch về việc sử dụng AI để tạo/lập nội dung

Kiểm tra hệ thống AI về sự thiên vị và công bằng

✅ Dùng thử các chế độ xem ClickUp khác nhau trong để xem AI được sử dụng như thế nào trong các nhiệm vụ. Điều này cho phép bạn đánh giá tác động của AI và đảm bảo sử dụng AI một cách có đạo đức. Đo lường hiệu suất của nội dung do AI tạo ra so với nội dung do con người tạo ra bằng cách sử dụng Bảng điều khiển ClickUp để xem sự khác biệt về nỗ lực, nguồn lực và tất nhiên là tác động và hiệu suất.

ClickUp—(AI)ding Your Success

Áp dụng AI trong nền kinh tế sáng tạo có thể mở ra vô số cơ hội.

Từ nâng cao năng suất đến cá nhân hóa nội dung, bạn có thể tập trung hơn vào tầm nhìn sáng tạo của mình trong khi đạt được các mục tiêu kinh doanh.

Nhưng hãy nhớ rằng, chính việc sử dụng chiến lược các công cụ như ClickUp, ứng dụng làm việc toàn diện, mới giúp bạn luôn dẫn đầu. Các chức năng quản lý nhiệm vụ, cộng tác và tự động hóa quy trình làm việc của ứng dụng này sẽ giúp bạn tiến xa hơn.

Đăng ký ClickUp miễn phí ngay hôm nay!