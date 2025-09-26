Các chiến lược tiếp thị đã được chứng minh cho các trường học để nổi bật vào năm 2025

Trường của bạn chỉ có 30 giây để tạo ấn tượng đầu tiên. Đó là tất cả.

Dù đó là một phụ huynh lướt qua trang web của trường vào nửa đêm hay lái xe qua khuôn viên trường trong giờ đón con, những khoảnh khắc thoáng qua đó sẽ quyết định liệu họ có muốn tìm hiểu sâu hơn hay tiếp tục tìm kiếm. 👀

Nhiều trường học vẫn đang áp dụng các chiến lược tiếp thị như thể đang ở năm 2015. Họ dựa vào truyền miệng và hy vọng danh tiếng của mình sẽ tự nói lên tất cả. Trong khi đó, những trường thành công đã tìm ra mã cho các chiến lược tiếp thị hiện đại dành cho trường học.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá các phương pháp thực tiễn giúp trường học xây dựng niềm tin, tăng số lượng học sinh đăng ký và thu hút đúng đối tượng gia đình. Ngoài ra, chúng ta sẽ tìm hiểu cách ClickUp hỗ trợ tối ưu hóa các nỗ lực tiếp thị này. 🤩

Tại sao tiếp thị lại quan trọng đối với các trường học?

Tiếp thị hiệu quả giúp các trường học kết nối với học sinh tiềm năng, nhấn mạnh những điểm độc đáo của mình và xây dựng niềm tin bền vững trong cộng đồng.

Đây là cách nó tạo ra sự khác biệt. 👇

Ổn định tuyển sinh: Các nỗ lực tiếp thị trường học nhất quán và hiệu quả tạo ra luồng đơn đăng ký dự đoán được và giảm biến động trong tuyển sinh

Đối tượng phù hợp: Thông điệp mục tiêu thu hút các gia đình có giá trị phù hợp với triết lý giáo dục của bạn

xây dựng uy tín: *Kể chuyện chiến lược trên các kênh tiếp thị giúp trường học của bạn có vị trí là tài sản của cộng đồng và là nhà lãnh đạo trong lĩnh vực giáo dục

Sự khác biệt cạnh tranh: Thông điệp rõ ràng giúp các gia đình tiềm năng hiểu được điều gì làm cho trường của bạn trở nên độc đáo trong một không gian cạnh tranh khốc liệt

Bền vững tài chính: Số lượng học sinh đăng ký cao sẽ mang lại khả năng tài chính để tài trợ cho các chương trình, nâng cấp cơ sở vật chất và duy trì ngân sách cho giảng viên

tương tác với cựu học sinh và cộng đồng: *Chiến lược tiếp thị tôn vinh thành công của học sinh giúp củng cố kết nối trường lâu dài

🧠 Thực tế thú vị: Phụ huynh rất quan tâm đến cách một trường học được nhìn nhận. Trong nhiều trường hợp, uy tín của trường quan trọng hơn xếp hạng học thuật. Khi một trường có hình ảnh mạnh mẽ, phụ huynh sẽ trung thành hơn, ở lại lâu hơn và ít nhạy cảm với giá cả hơn.

⭐ Tính năng mẫu Mẫu Kế hoạch Tiếp thị Tuyển sinh Trường Học của ClickUp giúp các trường học biến chiến lược thành hành động. Bạn có thể tạo bản đồ cho các chiến dịch của khu vực trường học và phân công công việc cho toàn nhóm. Từ thông điệp đến các hoạt động theo dõi đều được kết nối tập trung tại một nơi, giúp việc triển khai kế hoạch tiếp thị cho trường trở nên dễ dàng hơn, tiếp cận đúng đối tượng gia đình và mang lại kết quả đo lường được. Tải miễn phí mẫu Lập kế hoạch và đang theo dõi mọi chiến dịch tuyển sinh tại một nơi duy nhất bằng mẫu kế hoạch tiếp thị tuyển sinh trường học của ClickUp

Top 10 Chiến lược Tiếp thị cho Trường học

Dưới đây là một số chiến lược tiếp thị tăng trưởng đã được kiểm chứng cho các trường học để thử nghiệm với hỗ trợ từ ClickUp for Education. 🚌

1. Tạo ra những trải nghiệm campus ảo sinh động

Các gia đình của học sinh tiềm năng ngày nay không chỉ mong đợi những trang web và tài liệu quảng cáo đơn giản. Họ muốn có cái nhìn trực tiếp vào các lớp học, phòng thí nghiệm và cộng đồng của bạn.

Các trường học địa phương có thể chiến thắng trong cuộc cạnh tranh tuyển sinh bằng cách tạo ra những trải nghiệm trực tuyến hấp dẫn, giúp các gia đình cảm thấy như đã trải qua một ngày trên campus.

Bạn ghi lại văn hóa trong những khoảnh khắc thực tế—tiếng thở phào đầy phấn khích khi nhóm bóng rổ giành chiến thắng trong trận chung kết mùa giải, sự tập trung cao độ trong cuộc thi robotics cấp trung học, tiếng cười vang vọng khắp hành lang trong giờ ăn trưa.

Những khoảnh khắc tự nhiên này sẽ quảng bá trường học của bạn hiệu quả hơn bất kỳ tờ rơi nào.

📌 Ví dụ: Hợp tác với một công ty truyền thông kỹ thuật số địa phương để tạo ra một loạt trải nghiệm trực tuyến cho các cấp học khác nhau. Các gia đình đang tìm hiểu về tuyển sinh tiểu học có thể tham gia trực tuyến vào một thí nghiệm khoa học thực hành, học sinh trung học có thể quan sát một cuộc họp câu lạc bộ tranh luận, và học sinh phổ thông có thể tham gia một phiên tư vấn đại học mô phỏng.

Những điểm khóa

Cập nhật nội dung trực tuyến hàng quý để phản ánh các hoạt động và chương trình theo mùa

Bao gồm những chia sẻ xác thực từ học sinh và giáo viên về trải nghiệm của họ

Tạo phiên bản tối ưu cho thiết bị di động dành cho các gia đình quan tâm đang duyệt web trên điện thoại

Thêm các điểm tương tác để hiển thị thông tin chi tiết về các chương trình cụ thể

Theo dõi phân tích chế độ xem để hiểu những trải nghiệm trực tuyến nào thúc đẩy các yêu cầu tư vấn

Cách ClickUp hỗ trợ

Bắt đầu hợp tác trong ClickUp Tài liệu Tạo trải nghiệm campus thông qua chỉnh sửa cộng tác trong ClickUp tài liệu

Phần mềm Quản lý Dự án Tiếp thị của ClickUp giúp mọi việc trở nên dễ dàng hơn.

Các nhóm có thể soạn thảo nội dung trong ClickUp Tài liệu, nơi nhân viên tuyển sinh, giáo viên và đối tác truyền thông cùng nhau hoàn thiện nội dung tại một nơi duy nhất. Trợ lý AI tích hợp trong Tài liệu cũng có thể giúp cải thiện, kiểm tra chính tả hoặc điều chỉnh phong cách nội dung.

Hình dung luồng trải nghiệm campus trực tuyến của bạn trên ClickUp Bảng trắng

Khi câu chuyện đã hoàn chỉnh, chuyển sang ClickUp Whiteboards để vạch ra luồng trải nghiệm – phác thảo từng cảnh, kết nối các yếu tố câu chuyện và ghi chú các điểm tương tác hoặc phiên bản di động.

🔍 Bạn có biết? Ở Bhutan, giáo dục bao gồm một khái niệm gọi là "Hạnh phúc Quốc gia Tổng thể". Học sinh được dạy về chánh niệm, bền vững và lòng trắc ẩn bên cạnh các môn học chính.

2. Sử dụng sinh viên và phụ huynh làm đại sứ

Khi, trong một bữa tiệc nướng ngoài trời của khu phố, một phụ huynh chia sẻ lý do tại sao họ chọn trường của bạn, thì cuộc hội thoại giữa các bậc phụ huynh có sức ảnh hưởng lớn hơn rất nhiều so với một tờ quảng cáo bóng bẩy.

Các trường học cần chuẩn bị để tận dụng một cách có hệ thống những người ủng hộ tự nhiên này. Bằng cách tận dụng những bậc phụ huynh hài lòng làm người kể chuyện, bạn sẽ nâng cao đáng kể khả năng thông điệp của mình được đón nhận bởi đối tượng mục tiêu.

Những đại sứ này sẽ trở thành vũ khí bí mật của bạn để tiếp cận các gia đình.

📌 Ví dụ: Khởi động chương trình đại sứ 'Câu chuyện trường học' nơi bạn khuyến khích các gia đình chia sẻ trải nghiệm của họ một cách chiến lược. Ghép đôi các đại sứ dựa trên sở thích chung, định hướng học thuật hoặc sự tương đồng về dân số. Sau đó, tạo ra các cơ hội có cấu trúc như các buổi gặp gỡ cà phê, cuộc gọi điện thoại và trao đổi email, nơi các đại sứ có thể giải đáp các thắc mắc và lo ngại cụ thể từ các gia đình tiềm năng.

Những điểm khóa

Chọn các đại sứ đại diện cho các nền tảng và trải nghiệm trường học đa dạng

Hỗ trợ họ bằng tài liệu tiếp thị khi cần thiết, nhưng đảm bảo giọng điệu của họ vẫn duy trì sự độc đáo riêng biệt

Theo dõi các kết nối của đại sứ nào chuyển đổi thành đơn đăng ký, để bạn biết loại thông điệp nào hiệu quả

Nhận diện các đại sứ xuất sắc nhất

Cách ClickUp hỗ trợ

Tải miễn phí mẫu Quản lý và theo dõi chương trình đại sứ của bạn với mẫu kế hoạch tiếp thị tuyển sinh trường học của ClickUp

Các đại sứ phụ huynh và học sinh của bạn có thể trở thành những người kể chuyện thuyết phục nhất, nhưng chỉ khi bạn tổ chức chương trình một cách chính xác. Mẫu Kế Hoạch Tiếp Thị Tuyển Sinh Trường Học ClickUp cung cấp cho bạn khung sườn đó.

Bạn có thể:

Phân loại đại sứ bằng các trường tùy chỉnh của ClickUp để phản ánh các nền tảng đa dạng, cấp độ trường học hoặc mối liên hệ với các hoạt động ngoại khóa

Theo dõi các hoạt động tiếp cận trong chế độ xem bảng ClickUp , di chuyển các điểm tiếp xúc như cuộc trò chuyện cà phê hoặc cuộc gọi điện thoại qua các giai đoạn như đã lên kế hoạch, đã lên lịch và đã hoàn thành

Cài đặt tự động hóa trong ClickUp để nhắc nhở các đại sứ về các cuộc gọi sắp tới hoặc thông báo cho nhóm của bạn khi một cuộc hội thoại dẫn đến một yêu cầu

3. Xây dựng các mối quan hệ hợp tác cộng đồng siêu địa phương

Các trường học hòa mình sâu sắc vào cộng đồng sẽ tạo ra giá trị vượt trội, mạnh mẽ hơn bất kỳ chiến dịch tiếp thị nào. Khi học sinh của bạn trở thành giải pháp cho các thách thức địa phương, bạn tạo ra những câu chuyện chân thực lan truyền tự nhiên qua các mạng lưới cộng đồng.

Các doanh nghiệp kinh doanh địa phương, tổ chức phi lợi nhuận và tổ chức cộng đồng cần các giải pháp sáng tạo, và học sinh của bạn cần các ứng dụng thực tế cho việc học tập của họ.

Mối quan hệ cộng sinh này tạo ra sự quảng bá tích cực đồng thời thể hiện triết lý giáo dục của bạn trong hành động.

📌 Ví dụ: Hợp tác với bệnh viện nhi địa phương để học sinh trung học phổ thông tạo ra các bức tranh tường cho các khoa nhi. Học sinh sẽ có cơ hội áp dụng kỹ năng nghệ thuật của mình vào thực tế, và bệnh viện sẽ nhận được những tác phẩm nghệ thuật đẹp mắt, mang lại niềm vui và hy vọng.

Những điểm khóa

Xác định các thách thức của cộng đồng phù hợp với các chương trình học thuật của bạn

Tạo ra các kết quả có thể đo lường được để chứng minh giá trị của sự đóng góp của học sinh

Ghi chép và chia sẻ các câu chuyện thành công trên nhiều nền tảng và ấn phẩm của cộng đồng

Thiết lập các sự kiện hợp tác hàng năm để tôn vinh thành tích của học sinh

Cách ClickUp hỗ trợ

Đang theo dõi kết quả hợp tác cộng đồng với ClickUp Mục tiêu

ClickUp Goals cung cấp cho các trường học một cách rõ ràng để đang theo dõi kết quả từ các dự án cộng đồng. Bạn có thể đặt mục tiêu như số hợp tác được triển khai, số giờ học sinh đóng góp hoặc số bài báo truyền thông được đăng tải, và tiến độ sẽ được cập nhật tự động khi các công việc được thực hiện.

55% các nhà quản lý giải thích lý do đằng sau các dự án bằng cách liên kết các công việc với những thách thức hoặc mục tiêu lớn hơn. Điều này có nghĩa là 45% mặc định ưu tiên quy trình hơn mục đích có thể dẫn đến sự thiếu động lực và nhiệt huyết trong các thành viên. Ngay cả những nhân viên xuất sắc cũng cần thấy được ý nghĩa của công việc mình làm và tìm thấy giá trị trong những gì họ làm.

📖 Xem thêm: Mẫu chiến dịch tiếp thị miễn phí

4. Áp dụng quảng cáo kỹ thuật số dựa trên dữ liệu

Các quảng cáo Facebook chung chung về "chất lượng giáo dục xuất sắc" của bạn thường biến mất vào hư không kỹ thuật số. Mục tiêu chính xác giúp bạn tiếp cận các gia đình đang tích cực tìm hiểu về trường học, mới chuyển đến khu vực của bạn hoặc đang trải qua những thay đổi trong cuộc sống, kích hoạt nhu cầu tìm trường học.

Các trường học dẫn đầu trong quảng cáo kỹ thuật số tạo ra nhiều chiến dịch quảng cáo với mục tiêu cao, trực tiếp giải quyết các tình huống và mối quan tâm cụ thể của các gia đình.

📌 Ví dụ: Tạo các chiến dịch quảng cáo riêng biệt cho các phân khúc gia đình khác nhau. Trong các kỳ tuyển sinh mùa xuân, đặt mục tiêu vào các gia đình trẻ có con ở độ tuổi tiểu học với các quảng cáo có tính năng giới thiệu môi trường học tập cho trẻ mầm non. Bạn có thể đồng thời triển khai các chiến dịch có mục tiêu dành cho các gia đình có con đang học lớp 11, tập trung vào việc chuẩn bị cho đại học và các cơ hội học tập nâng cao.

Những điểm khóa

Sử dụng đối tượng tương tự dựa trên các gia đình hiện tại hài lòng nhất của bạn

Thử nghiệm A/B các mẫu quảng cáo có tính năng đối tượng học sinh và hoạt động khác nhau

Thực hiện các chiến dịch tiếp thị lại cho những người truy cập website nhưng chưa chuyển đổi ngay lập tức

Chi phí trên mỗi lượt liên hệ và chi phí trên mỗi lượt đăng ký đang theo dõi theo các phân khúc đối tượng khác nhau

Cách ClickUp hỗ trợ

Theo dõi và so sánh hiệu quả chiến dịch qua các phân khúc đối tượng trong Bảng điều khiển ClickUp

Bảng điều khiển ClickUp cung cấp cho các trường học chế độ xem rõ ràng về hiệu quả của các chiến dịch tiếp thị theo thời gian thực. Bạn có thể theo dõi các chỉ số năng suất tiếp thị như chi phí trên mỗi lượt liên hệ, chi phí trên mỗi lượt đăng ký hoặc tỷ lệ tương tác cho các phân khúc đối tượng khác nhau tại một nơi duy nhất.

Tích hợp ClickUp cho phép bạn đồng bộ các nền tảng quảng cáo như Facebook Ads hoặc Google Ads với ClickUp thông qua Zapier, kéo dữ liệu chiến dịch trực tiếp vào các nhiệm vụ ClickUp và bảng điều khiển.

Đồng bộ dữ liệu quảng cáo từ nhiều nền tảng vào ClickUp

📖 Xem thêm: Cách tạo kế hoạch quản lý nội dung

5. Tổ chức các sự kiện chữ ký trở thành chủ đề bàn tán trong cộng đồng

Các sự kiện trường học đáng nhớ tạo ra những trải nghiệm chia sẻ mà các gia đình hiện tại và tiềm năng sẽ thảo luận trong nhiều tháng sau đó.

Chiến lược tiếp thị tại trường này giúp thể hiện cá tính của trường bạn đồng thời mang lại giá trị thực sự cho người tham dự. Các gia đình nên ra về với cảm giác đã thu được những kiến thức hữu ích và trải nghiệm điều gì đó độc đáo chỉ có ở trường bạn.

📌 Ví dụ: Tổ chức một buổi tối "Khoa học dưới bầu trời sao" nơi các gia đình tham gia quan sát thiên văn bằng kính thiên văn chuyên nghiệp trong khi học sinh trình bày các dự án nghiên cứu của mình. Bao gồm các buổi trình diễn tương tác và cơ hội gặp gỡ giảng viên khoa học một cách thân thiện. Sự kiện này giới thiệu các chương trình STEM đồng thời tạo ra trải nghiệm mà các gia đình sẽ chia sẻ với bạn bè và hàng xóm.

Những điểm khóa

Giới hạn kích thước đối tượng để đảm bảo chất lượng tương tác

Đào tạo học sinh trở thành những người chủ nhà tự tin và đại sứ chương trình

Tạo ra những khoảnh khắc và cơ hội chụp ảnh đáng chia sẻ trên Instagram trong suốt sự kiện

Liên hệ lại trong vòng 48 giờ khi sự hào hứng vẫn còn cao

Thực hiện khảo sát với người tham dự để thu thập phản hồi và cải thiện các sự kiện sắp tới

Cách ClickUp hỗ trợ

Tải miễn phí mẫu Quản lý RSVP, nhiệm vụ và logistics sự kiện thông qua mẫu ClickUp Event Marketing Template

Mẫu tiếp thị sự kiện ClickUp giúp tập trung mọi thứ vào một nơi, giúp việc lập kế hoạch không còn rối ren. Các trường học có thể đang theo dõi xác nhận tham dự thông qua Trường Tùy chỉnh và lập kế hoạch từng giai đoạn của sự kiện trong ClickUp chế độ xem.

Lịch trình là nơi ClickUp Calendar mang lại thêm một lớp hỗ trợ. Sau khi các công việc được đưa vào mẫu, lịch AI sẽ giúp phân phối công việc cho toàn nhóm, đảm bảo các phiên chuẩn bị khóa, đào tạo tình nguyện viên và khảo sát sau sự kiện được thực hiện đúng thời điểm.

Lên lịch chuẩn bị và theo dõi một cách liền mạch bằng Lịch ClickUp

📖 Xem thêm: Phần mềm quản lý trường học tốt nhất

6. Đầu tư vào tiếp thị nội dung

Các trường học liên tục là nhà cung cấp hướng dẫn giáo dục có giá trị xây dựng niềm tin và uy tín, điều này trực tiếp chuyển hóa thành lãi suất đăng ký.

Tiếp thị nội dung thành công giúp đội ngũ giảng viên và ban quản lý của bạn trở thành những nhà lãnh đạo tư tưởng, hiểu rõ cả xu hướng giáo dục lẫn thách thức trong việc nuôi dạy con cái. Phương pháp dựa trên chuyên môn này thu hút các gia đình đang tìm kiếm chuyên gia giáo dục chứ không chỉ là nhà cung cấp dịch vụ.

📌 Ví dụ: Khởi động chuỗi podcast hàng tuần mang tên ‘Học tập vượt ra ngoài lớp học’, với tính năng các cuộc phỏng vấn cùng giảng viên, cựu học sinh và chuyên gia giáo dục. Các chủ đề có thể bao gồm hướng dẫn về quy trình tuyển sinh đại học, phát triển kỹ năng tư duy phê phán hoặc khuyến khích sự sáng tạo ở trẻ em. Phân phối các tập podcast trên các nền tảng podcast chính và chia sẻ những điểm nổi bật trên các nền tảng mạng xã hội. Điều này giúp trường học của bạn có vị trí là một nguồn tài nguyên giáo dục đồng thời thể hiện chuyên môn của đội ngũ giảng viên.

Những điểm khóa

Đăng tải nội dung đều đặn theo lịch trình cố định

Đề cập đến các chủ đề giáo dục đang được quan tâm và những lo ngại hiện tại của phụ huynh

Cung cấp những lời khuyên cụ thể mà độc giả có thể áp dụng ngay lập tức

Tái sử dụng nội dung blog thành bài đăng trên mạng xã hội, bản tin và tài liệu trình bày

Đăng bài viết khách trên các trang web dành cho cha mẹ địa phương và các ấn phẩm giáo dục

Cách ClickUp hỗ trợ

Soạn thảo, hoàn thiện và tái sử dụng nội dung chuyên gia với ClickUp Brain trong tài liệu

Nhiều trường học gặp khó khăn trong việc đăng tải nội dung đều đặn mà vẫn giữ được sự mới mẻ cho các chủ đề. ClickUp Brain, trợ lý AI tích hợp, giúp giải quyết vấn đề đó. Nó hoạt động bên trong tài liệu, vì vậy bạn có thể nghiên cứu, soạn thảo và chỉnh sửa mà không cần rời khỏi không gian làm việc của mình.

Giáo viên hoặc nhân viên tuyển sinh có thể bắt đầu với những ghi chú sơ bộ trong một tài liệu Doc, sau đó sử dụng ClickUp Brain để phát triển chúng thành các dàn ý có cấu trúc, hoàn thiện ngôn ngữ hoặc đề xuất tiêu đề cho blog, podcast hoặc tin tức trường học.

Vì mọi thứ đều được lưu trữ trong tài liệu, việc hợp tác trở nên mượt mà và vòng phản hồi được duy trì ngắn gọn.

🚀 Thử gợi ý này: Bạn có thể đề xuất ý tưởng cho bản tin giúp Trường Trung học Mulberry xác định vị trí là chuyên gia giáo dục và giúp chúng tôi tiếp cận các gia đình hiệu quả hơn không?

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng mùa tuyển sinh để thử nghiệm thông điệp. Nếu bạn đang chạy nhiều quảng cáo trên mạng xã hội hoặc lời mời tham gia ngày mở cửa, hãy thử nghiệm với các giá trị khác nhau—học thuật, chương trình giảng dạy sáng tạo, an toàn, v.v. Thông điệp mà phụ huynh nhấp vào nhiều nhất sẽ là thông điệp chính của bạn cho cả năm.

7. Tối ưu hóa cho tìm kiếm địa phương và danh tiếng trực tuyến

Sự hiện diện trực tuyến của trường phải dễ dàng tìm thấy, cung cấp thông tin hữu ích và thu hút trên tất cả các nền tảng mà gia đình có thể tiếp xúc với trường. Đảm bảo trường của bạn xuất hiện nổi bật trong kết quả tìm kiếm địa phương cho các từ khóa giáo dục liên quan.

Ngoài ra, tập trung vào quản lý danh tiếng trực tuyến để kiểm soát thông tin về trường của bạn trên các nền tảng đánh giá, kênh mạng xã hội và diễn đàn cộng đồng.

📌 Ví dụ: Tạo các trang đích dành riêng cho từng địa điểm cho các gia đình tìm kiếm các từ khóa như ‘trường riêng tư tốt nhất gần [tên khu vực]’ hoặc ‘trường chuẩn bị đại học ở [thành phố]’. Bao gồm các đánh giá từ các gia đình trong khu vực đó, thông tin về giao thông và các kết nối cộng đồng. Thường xuyên đăng tải nội dung blog về các chủ đề giáo dục địa phương và tham gia vào các diễn đàn cộng đồng nơi các gia đình thảo luận về các lựa chọn trường học.

Những điểm khóa

Đăng ký và tối ưu hóa danh sách trên tất cả các nền tảng danh bạ và đánh giá chính

Thực hiện các kế hoạch tối ưu hóa công cụ tìm kiếm địa phương, bao gồm Google My Business

Phát triển các chiến lược truyền thông tiếp thị để xử lý phản hồi tiêu cực trực tuyến

Đang theo dõi cảm xúc trực tuyến và thứ hạng tìm kiếm hàng tháng để xác định các cơ hội cải thiện

Cách ClickUp hỗ trợ

Sử dụng ClickUp Brain trong không gian làm việc của bạn để brainstorm ý tưởng

ClickUp Brain hoạt động xuyên suốt không gian làm việc của bạn, giúp bạn brainstorm ý tưởng tiếp thị, soạn thảo nội dung SEO hoặc thậm chí trả lời đánh giá mà không cần rời khỏi ClickUp. Điều này giúp bạn dễ dàng theo dõi nội dung giúp trường học của bạn luôn hiển thị trong các kết quả tìm kiếm địa phương.

Nó cũng hỗ trợ tạo hình ảnh bằng trí tuệ nhân tạo (AI), giúp nhóm của bạn có thể tạo ra các hình ảnh cho trang đích hoặc bài đăng trên mạng xã hội ngay trong ClickUp.

thực tế thú vị: *Trong thập niên 1980, các trường riêng tư ở Mỹ bắt đầu sử dụng quảng cáo bảng hiệu để cạnh tranh về số lượng học sinh, đặc biệt là ở các khu vực ngoại ô. Sự thay đổi này đánh dấu sự khởi đầu của việc giáo dục được xem như một thị trường cạnh tranh.

8. Phát triển chiến lược kể chuyện trên mạng xã hội một cách chiến lược

Các chiến lược tiếp thị dành riêng cho nền tảng sẽ giúp tối đa hóa tác động của các chiến dịch truyền thông xã hội của bạn. Để minh họa điều này:

Instagram giới thiệu những khoảnh khắc hình ảnh và nội dung hậu trường

LinkedIn có mục tiêu là phụ huynh một cách chuyên nghiệp đồng thời nhấn mạnh các chương trình chuẩn bị nghề nghiệp

TikTok tiếp cận các gia đình thông qua nội dung do học sinh tạo ra và các chủ đề đang thịnh hành

📌 Ví dụ: Tạo chương trình ‘Student Voice Fridays’ với tính năng các buổi takeover Instagram hàng tuần, nơi các học sinh khác nhau chia sẻ về ngày học typica của họ qua Stories. Bao gồm các tiết học, cuộc hội thoại trong giờ ăn trưa, hoạt động ngoại khóa và thời gian làm bài tập về nhà.

Những điểm khóa

Sử dụng các hashtag mang thương hiệu trường học một cách nhất quán để xây dựng cộng đồng xung quanh nội dung của bạn

Chia sẻ nội dung do người dùng tạo ra từ các gia đình hiện tại để tăng cường sự tiếp cận chân thực

Theo dõi các cuộc hội thoại trên mạng xã hội về trường học của bạn và giáo dục nói chung

Cách ClickUp hỗ trợ

Tải miễn phí mẫu Quản lý các chiến dịch tiếp thị trên mạng xã hội với mẫu kế hoạch tiếp thị mạng xã hội cho trường học của ClickUp

Gia đình kết nối qua câu chuyện, không phải qua quảng cáo. Mẫu Kế hoạch Tiếp thị Truyền thông Xã hội cho Trường Học của ClickUp cung cấp cho nhóm của bạn một nền tảng duy nhất để lập kế hoạch và quản lý các chiến dịch đó.

Bạn có thể bản đồ nội dung trên Instagram, LinkedIn và TikTok trong chế độ xem Lịch, giao bài đăng cho nhân viên hoặc đại sứ học sinh, và đang theo dõi quá trình phê duyệt.

9. Thực hiện các chương trình thưởng giới thiệu

Các cựu học sinh của bạn, cũng như gia đình của học sinh hiện tại và quá khứ, có thể giúp lan tỏa thông điệp của bạn. Các chương trình giới thiệu chiến lược có thể biến phạm vi tiếp cận rộng lớn này thành các nỗ lực tiếp thị giáo dục có cấu trúc.

Thiết kế các phần thưởng nhằm nâng cao trải nghiệm tại trường học thay vì mang tính giao dịch. Cựu học sinh và gia đình nên cảm thấy được đánh giá cao vì đã đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng trường học thay vì được bồi thường cho các hoạt động bán hàng.

📌 Ví dụ: Khởi động chương trình ‘Community Builder’ nơi các giới thiệu thành công sẽ được tích điểm để đổi lấy các trải nghiệm độc quyền. 25 điểm có thể mở khóa quyền đăng ký ưu tiên cho các chương trình hè phổ biến, 50 điểm có thể cung cấp chỗ đỗ xe dành riêng, và 100 điểm có thể mang lại tour tham quan campus riêng cho người thân đến thăm.

Những điểm khóa

Tỷ lệ thành công của các chương trình giới thiệu đang được theo dõi để xác định các chiến dịch hiệu quả nhất của bạn

Cung cấp các công cụ giới thiệu, bao gồm tài liệu kỹ thuật số và hướng dẫn các điểm chính để thảo luận

Công khai vinh danh các trường hợp giới thiệu thành công để khuyến khích sự tham gia tiếp tục

Cách ClickUp hỗ trợ

Xây dựng và mở rộng các chương trình thưởng giới thiệu một cách hiệu quả bằng ClickUp Brain MAX

ClickUp Brain MAX hỗ trợ các trường học thiết kế và mở rộng các chương trình giới thiệu. Với vai trò là trợ lý AI trên desktop, nó tích hợp các tính năng chuyển đổi giọng nói thành văn bản, tìm kiếm doanh nghiệp và trí tuệ nhân tạo đa mô hình vào một nền tảng duy nhất, giúp các nhóm làm việc hiệu quả hơn mà vẫn duy trì sự tổ chức.

Khi xây dựng chương trình Community Builder, hãy đưa ra ý tưởng về phần thưởng thông qua tính năng Talk to Text trong ClickUp và xem Brain MAX biến chúng thành các hướng dẫn chuyên nghiệp dành cho gia đình. Trung bình, nhóm viết nhiều hơn 400% mà không cần gõ phím và tiết kiệm một giờ mỗi ngày, giúp nhân viên tập trung vào việc nuôi dưỡng mối quan hệ thay vì định dạng tài liệu.

Nó cũng có thể tạo ra các biến thể của email giới thiệu, soạn thảo các bài đăng trên mạng xã hội cho các đại sứ hàng đầu và tạo ra các báo cáo tiến độ chính xác.

🚀 Thử gợi ý này: Giúp tôi thiết kế quy trình làm việc hoàn thành cho chương trình giới thiệu Community Builder dành cho trường học. Tôi cần bạn: Tạo ra những ý tưởng thưởng sáng tạo cho các gia đình giới thiệu học sinh mới Tạo ra các hướng dẫn chuyên nghiệp, hướng đến gia đình, giải thích cách chương trình giới thiệu là công việc Viết nhiều phiên bản khác nhau của email mời giới thiệu mà phụ huynh có thể gửi Soạn thảo bài đăng trên mạng xã hội để vinh danh các đại sứ phụ huynh xuất sắc nhất của chúng ta Thiết kế hệ thống đang theo dõi tiến độ với các mẫu báo cáo Xây dựng chương trình này theo từng bước cụ thể mà các trường có thể áp dụng ngay lập tức. Bao gồm các ví dụ cụ thể, mẫu biểu và kết quả đo lường được. Đảm bảo mọi thứ đều thân thiện với phụ huynh và dễ hiểu.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Vị trí trường học của bạn thành trung tâm cộng đồng. Tổ chức các buổi workshop, trao đổi sách hoặc các phiên chăm sóc sức khỏe dành cho phụ huynh địa phương, ngay cả khi họ không có con em theo học tại trường. Điều này giúp xây dựng niềm tin, truyền miệng và ghi nhớ thương hiệu lâu dài mà không cần phải quảng cáo mạnh mẽ.

10. Thực hiện các chiến dịch tiếp thị trực tiếp có mục tiêu

Sự thống trị của tiếp thị kỹ thuật số không làm giảm hiệu quả của các chiến dịch tiếp thị trực tiếp được thực hiện tốt. Tài liệu vật lý tạo ra những kết nối thực tế và thường nhận được sự chú ý nhiều hơn so với các hình thức truyền thông kỹ thuật số.

Tạo ra các tài liệu phản ánh sự chú trọng đến chi tiết của trường học đồng thời là nhà cung cấp thông tin mà các gia đình thực sự muốn lưu giữ và tham khảo.

📌 Ví dụ: Gửi các bộ tài liệu tuyển sinh cá nhân hóa cho các gia đình đã yêu cầu thông tin. Bao gồm một ghi chú viết tay từ giám đốc tuyển sinh đề cập đến các chi tiết cụ thể từ yêu cầu của gia đình. Ngoài ra, bạn có thể thêm một mục nhỏ mang thương hiệu như một chiếc bookmark hoặc bộ sticker mà trẻ em có thể sử dụng, giúp trường học của bạn luôn được nhớ đến.

Những điểm khóa

Phân đoạn danh sách email dựa trên nguồn thông tin và đặc điểm dân số của gia đình

Bảo đảm các lời kêu gọi hành động (CTA) thu hút với các bước tiê

Đang theo dõi tỷ lệ phản hồi và điều chỉnh thông điệp dựa trên các chỉ số hiệu suất tiếp thị (KPIs)

Phối hợp thời gian gửi thư trực tiếp với các hoạt động tiếp thị khác để đạt hiệu quả tối đa

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Tạo các bài viết giới thiệu cựu học sinh với mục đích rõ ràng. Nêu bật những gì cựu học sinh đang làm hiện nay và cách trường học đã góp phần tạo nên kết quả đó. Đó chính là điều mà các bậc phụ huynh muốn thấy.

Những thách thức phổ biến trong tiếp thị trường học (Và cách giải quyết chúng)

Dưới đây là những thách thức lớn nhất mà các trường học đang phải đối mặt và cách giải quyết chúng một cách trực diện. ⚒️

⚠️ Nỗ lực phân tán trên nhiều nền tảng

Nhóm tuyển sinh của bạn đăng bài trên Instagram một cách ngẫu nhiên, gửi bản tin định kỳ và triển khai các chiến dịch mà không có sự phối hợp rõ ràng. Trong khi đó, phòng phát triển tạo ra các thông điệp riêng biệt cho nhà tài trợ, và giáo viên chia sẻ cập nhật về lớp học một cách độc lập.

Những thông điệp mâu thuẫn này gây nhầm lẫn cho các gia đình và có thể làm suy yếu bản sắc thương hiệu của trường.

✅ Giải pháp: Phát triển một bộ tài liệu tiếp thị toàn diện để tiêu chuẩn hóa cách tiếp cận của bạn trên mọi kênh. Tài liệu này nên bao gồm hướng dẫn về thông điệp, lịch trình nội dung, quy trình phê duyệt và các quy trình phản hồi.

⚠️ Không biết chiến lược nào là công việc

Bạn chi tiền cho quảng cáo Facebook, chiến dịch gửi thư trực tiếp và các brochure sang trọng, nhưng thực sự không biết chiến lược nào mang lại đơn đăng ký.

Bạn cảm thấy các bài đăng trên Instagram đang là công việc, nhưng ban quản lý ngân sách muốn có số cụ thể.

✅ Giải pháp: Phần mềm tiếp thị doanh nghiệp kết nối các hoạt động tiếp thị của bạn với quyết định đăng ký thực tế. Các nền tảng này đang theo dõi hành trình của khách hàng tiềm năng từ lần truy cập website đầu tiên cho đến khi đăng ký, cho thấy các điểm tiếp xúc nào ảnh hưởng đến quyết định và các khoản đầu tư nào mang lại lợi nhuận cao nhất.

⚠️ Ngân sách giới hạn phải cạnh tranh với các đối thủ có nguồn lực tài chính mạnh hơn

Trường học được tài trợ tốt ở phía bên kia thành phố có một nhóm tiếp thị chuyên trách, trong khi bạn đang quản lý tuyển sinh, tiếp thị và có xác suất ba vai trò khác.

Bạn đã chán ngán việc mất đi những gia đình tuyệt vời vào tay các trường học có chiến dịch quảng cáo hoa mỹ hơn.

✅ Giải pháp: Sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cho tiếp thị kỹ thuật số để xử lý các công việc thường nhật như lên lịch đăng bài và phân loại khách hàng tiềm năng. Giải phóng thời gian của bạn để tập trung vào việc xây dựng mối quan hệ, điều này sẽ hỗ trợ trường học của bạn phát triển bền vững trong tương lai.

Tiếp thị hiệu quả cho trường học với ClickUp

Các chiến lược tiếp thị mạnh mẽ cho trường học chỉ thực sự hiệu quả khi chúng vượt qua giai đoạn kế hoạch và chuyển sang hành động.

ClickUp cung cấp cho các trường học không gian để triển khai các nỗ lực này. Bạn có thể lập kế hoạch cho các chiến dịch tuyển sinh, theo dõi tiến độ các sự kiện, quản lý chương trình thưởng giới thiệu và đăng tải nội dung mới mà không cần chuyển đổi giữa các công cụ.

ClickUp Brain xử lý bản ghi chép và các hành động nhanh, Brain MAX soạn thảo nội dung sẵn sàng chia sẻ, và các mẫu giúp mọi thứ diễn ra đúng tiến độ. Ngoài ra, với quản lý tác vụ, tài liệu và trò chuyện nhóm tất cả trong một nền tảng AI dễ sử dụng, ClickUp cung cấp cho bạn một không gian làm việc AI tích hợp duy nhất cho tất cả công việc của bạn.

Đó chính là cách nhóm của bạn tiết kiệm thời gian và tạo ra những khoảnh khắc đặc biệt giúp thu hút các gia đình.

Tại sao phải chờ đợi? Đăng ký ClickUp ngay hôm nay! 📋