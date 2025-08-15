Anthropic vs. OpenAI: Công cụ AI nào thắng?

Một quyết định sai lầm của AI có thể làm hỏng công việc của nhiều tháng: lỡ thời hạn, sản phẩm bị hỏng và các nhóm doanh nghiệp phải gấp rút tìm giải pháp do các giao thức an toàn không đầy đủ.

Các công ty công nghệ hàng đầu cần công nghệ AI được xây dựng để xử lý triển khai trực tiếp mà không gặp sự cố. Các nhà lãnh đạo kinh doanh yêu cầu hệ thống có khả năng hiểu ngôn ngữ tự nhiên mạnh mẽ — AI hoạt động hiệu quả khi cần thiết, không chỉ trong ngày trình diễn.

Anthropic và OpenAI đều đã phát triển các mô hình hứa hẹn sự đổi mới, an toàn và hiệu suất. Nhưng lời hứa không thể ký kết hợp đồng, cung cấp sản phẩm hoặc mở rộng kinh doanh.

Hãy phân tích so sánh giữa OpenAI và Anthropic: không chỉ dừng lại ở những tiêu đề, mà còn là những khác biệt thực sự quan trọng khi xây dựng, mở rộng và triển khai AI với tốc độ cao. Chúng ta sẽ tập trung vào các mô hình phổ biến nhất của họ, cụ thể là ChatGPT và Claude.

Và nếu bạn thực sự muốn chọn một công ty AI có thể thực sự thúc đẩy công việc của bạn, ClickUp có cả trí tuệ và sức mạnh.

Anthropic vs. OpenAI: So sánh nhanh

Dưới đây là so sánh trực tiếp giữa các khả năng của Anthropic và OpenAI:

Tính năng Anthropic OpenAI ⭐️ Phần thưởng: ClickUp Mục đích cốt lõi Tập trung vào các mô hình AI an toàn, phù hợp và đạo đức AI đa năng cho nhà phát triển và doanh nghiệp Thực hiện các dự án AI với tài liệu, công việc, trò chuyện và kiến thức công ty ở một nơi để loại bỏ sự mở rộng không kiểm soát Cách tiếp cận độc đáo AI công việc hoàn chỉnh nhất thế giới, đa năng như khả năng nhận thức bối cảnh của nó RLHF + đào tạo đa phương thức — cân bằng giữa học tăng cường và phản hồi của người dùng AI công việc hoàn chỉnh nhất thế giới, đa năng và nhận thức bối cảnh Khả năng đối thoại Bộ nhớ đa vòng rất phù hợp cho các cuộc trò chuyện dài và quy trình làm việc chi tiết Hệ sinh thái ChatGPT hỗ trợ hình ảnh, tệp tin, dữ liệu trực tiếp và tương tác động Nhận phản hồi phù hợp với ngữ cảnh dựa trên kiến thức trong không gian làm việc của bạn Công cụ phát triển & API API công khai giới hạn (tập trung vào độ tin cậy hơn là phát triển mở) API mạnh mẽ cho GPT, DALL·E, Codex và hơn thế nữa – lý tưởng cho tích hợp AI tùy chỉnh Truy cập tất cả các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) mới nhất từ Claude đến ChatGPT đến Gemini trong một hệ sinh thái AI tích hợp và mạnh mẽ Nổi tiếng nhất với AI tuân thủ hiến pháp và nghiên cứu đặt an toàn lên hàng đầu Đa dạng mô hình và công cụ phát triển AI Kết hợp AI với quản lý dự án và tự động hóa Dễ sử dụng Giao diện trò chuyện đơn giản với các điều khiển giới hạn Giao diện thân thiện với người dùng với các điều khiển linh hoạt Giao diện người dùng gọn gàng được thiết kế cho các nhóm có kích thước bất kỳ Hợp tác nhóm Quy trình nghiên cứu độc lập với tính năng nhóm giới hạn Công cụ nhóm tốt hơn trong ChatGPT Team và Enterprise Tài liệu, trò chuyện và cộng tác công việc theo thời gian thực Sẵn sàng tích hợp Dựa trên API, tích hợp sẵn có giới hạn Hệ sinh thái API mạnh mẽ và hỗ trợ plugin Hoạt động với các công cụ như Slack, Notion, GitHub và hơn thế nữa Ai là đối tượng phù hợp? Các nhà nghiên cứu AI và các nhóm tập trung vào an toàn Nhà phát triển, startup và nhóm doanh nghiệp Các nhà lãnh đạo AI, nhóm kỹ thuật và quản lý vận hành xây dựng quy mô lớn

Anthropic là gì?

Anthropic là một công ty nghiên cứu AI chuyên phát triển các mô hình ngôn ngữ lớn an toàn, đáng tin cậy và dễ điều hướng. Được thành lập bởi các cựu nhân viên của OpenAI, sứ mệnh của Anthropic tập trung vào việc đảm bảo sự phù hợp của AI và phát triển các hệ thống AI có thể điều hướng, đảm bảo rằng các mô hình hành xử một cách dự đoán được ngay cả trong các tình huống phức tạp.

Các sản phẩm chính của Anthropic là dòng mô hình Claude, được thiết kế để xử lý ngôn ngữ tự nhiên tiên tiến, tạo nội dung và các trường hợp sử dụng trong kinh doanh, nơi độ chính xác và an toàn là yếu tố quan trọng nhất.

Các tính năng của Anthropic

👀 Bạn có biết? Từ tháng 10 năm 2023 đến tháng 5 năm 2024, điểm số minh bạch của Anthropic đã tăng 15 điểm (đạt 51/100). Đây là một bước tiến lớn trong việc làm cho các mô hình của họ dễ tin cậy hơn.

Sự minh bạch là kết quả của những lựa chọn thiết kế thông minh hơn, giúp môi trường AI an toàn và đáng tin cậy hơn. Dưới đây là cách Anthropic xây dựng AI đáng tin cậy và lý do tại sao phương pháp của họ nổi bật.

Tính năng #1: AI theo hiến pháp

Thay vì dựa vào sự điều chỉnh liên tục của con người, Anthropic huấn luyện các mô hình của mình để tuân theo một bộ nguyên tắc đạo đức bằng văn bản. Cách tiếp cận này, được gọi là AI Hiến pháp, giúp các mô hình Claude duy trì tính nhất quán trong các công việc phức tạp, giúp các nhóm dễ dàng huấn luyện AI của riêng mình mà không lo lắng về hành vi khó dự đoán.

qua Anthropic

Tính năng #2: Tối ưu hóa đối thoại nhiều lượt

Các mô hình Claude không chỉ trả lời câu hỏi mà còn ghi nhớ cuộc hội thoại, theo dõi chi tiết và luôn tập trung vào vấn đề chính. Điều này khiến chúng trở thành lựa chọn lý tưởng cho các doanh nghiệp đang xây dựng công cụ hợp tác AI, nơi các cuộc trò chuyện dài, tương tác với khách hàng và quy trình làm việc của nhóm phải luôn rõ ràng và đúng hướng.

qua Anthropic

Tính năng #3: Hàng rào bảo vệ an toàn AI cho doanh nghiệp

Anthropic làm việc để phát hiện và sửa chữa các lỗi mô hình sớm, trước khi chúng có thể gây ra vấn đề trên quy mô lớn. Thông qua đánh giá LLM thông minh hơn, họ điều chỉnh các mô hình Claude để duy trì độ chính xác, ổn định và sẵn sàng cho sử dụng trong kinh doanh thực tế, từ các công cụ nội bộ đến các ứng dụng hướng đến khách hàng.

qua Anthropic

Giá cả của Anthropic (Claude)

Miễn phí

Ưu điểm: $20/tháng

Nhóm: 30 USD/tháng/người dùng

Max: Bắt đầu từ $100/người

Enterprise: Giá tùy chỉnh

OpenAI là gì?

OpenAI là một công ty nghiên cứu và triển khai trí tuệ nhân tạo tập trung vào việc đảm bảo AI mang lại lợi ích cho toàn nhân loại. Sứ mệnh của OpenAI tập trung vào việc xây dựng các hệ thống AI có năng lực, an toàn, phù hợp với giá trị của con người và có thể tiếp cận rộng rãi.

🧠 Thông tin thú vị: ChatGPT của OpenAI đã đạt 100 triệu người dùng nhanh hơn TikTok hoặc Instagram, trở thành một trong những ứng dụng phát triển nhanh nhất từ trước đến nay!

Các sản phẩm chính của OpenAI bao gồm dòng ChatGPT (GPT-3. 5, GPT-4 và các mẫu mới nhất, GPT-4o mini, GPT-4. 5 và GPT-o3) và các công cụ như DALL·E để tạo hình ảnh, Codex để tạo mã và Whisper để nhận dạng giọng nói.

Các tính năng của OpenAI

👀 Bạn có biết? Tính đến tháng 4 năm 2024, hơn 90% các công ty trong danh sách Fortune 500 sử dụng công nghệ của OpenAI, tốc độ áp dụng nhanh hơn cả internet thời kỳ đầu.

Tỷ lệ áp dụng đã nói lên tất cả. Không chỉ đang được chú ý, các mô hình của OpenAI đang trở thành công cụ AI mặc định cho người dùng hàng ngày. Dưới đây là cách OpenAI đang định hình sự thay đổi đó.

Tính năng #1: Hệ sinh thái ChatGPT

ChatGPT có thể bắt đầu như một chatbot thú vị, nhưng ngày nay, nó là một hệ sinh thái hoàn chỉnh hỗ trợ xử lý hình ảnh, phân tích tài liệu, tạo mã và các công cụ dữ liệu trực tiếp, được các doanh nghiệp và người dùng hàng ngày tin cậy. Nếu bạn đang cân nhắc các ứng dụng AI tốt nhất để hỗ trợ công việc thực tế, nền tảng đa phương thức của ChatGPT đã và đang định hình cách các nhóm tự động hóa, sáng tạo và cộng tác.

qua OpenAI

Tính năng #2: API và bộ công cụ dành cho nhà phát triển

API của OpenAI giúp các nhà phát triển dễ dàng khai thác các mô hình mạnh mẽ như GPT, DALL ·E và Codex. Từ bot hỗ trợ khách hàng đến tự động hóa thiết kế, OpenAI cung cấp cho các nhóm những cách linh hoạt để nhanh chóng xây dựng các công cụ sáng tạo, thường được cải tiến bằng các kỹ thuật AI mới hơn như học tăng cường và tinh chỉnh để đạt được kết quả tốt hơn.

qua OpenAI

Tính năng #3: Tùy chỉnh cấp doanh nghiệp

ChatGPT Enterprise cung cấp các tính năng kiểm soát và tính linh hoạt mà các doanh nghiệp cần, bao gồm các công cụ quản trị viên, tính năng bảo mật và tùy chọn triển khai riêng tư. Đối với các công ty so sánh các nền tảng AI về cả sức mạnh và bảo mật, OpenAI giúp triển khai AI dễ dàng hơn mà không cần chuyển giao quyền kiểm soát dữ liệu nhạy cảm.

qua OpenAI

Giá cả của OpenAI (ChatGPT)

Miễn phí

Ưu đãi: $20/tháng

Ưu điểm: $200/tháng

Nhóm: 30 USD/người dùng/tháng

Gói Enterprise: Giá tùy chỉnh

👀 Bạn có biết? Vào tháng 11 năm 2023, Hoa Kỳ đã công bố việc tạo/lập Viện An toàn AI. Viện An toàn AI thường là một tổ chức kỹ thuật được nhà nước hỗ trợ, với nhiệm vụ cốt lõi bao gồm: Thực hiện đánh giá độc lập về các hệ thống AI tiên tiến (ví dụ: kiểm tra lạm dụng, độ bền vững, thiên vị, rủi ro kiểm soát, tác động xã hội)

Dẫn đầu nghiên cứu an toàn AI cơ bản để nâng cao hiểu biết về các rủi ro liên quan đến AI

Tạo điều kiện chia sẻ thông tin giữa chính phủ, khu vực riêng tư, học viện, xã hội dân sự và các đối tác quốc tế — trên cơ sở tự nguyện và có quy định

Anthropic và OpenAI: So sánh tính năng

Anthropic và OpenAI đều có những thế mạnh riêng, từ mô hình cuộc hội thoại an toàn hơn đến chu kỳ đổi mới nhanh hơn. Khi AI chuyển từ các dự án thử nghiệm sang công cụ kinh doanh hàng ngày, việc hiểu rõ các chi tiết nhỏ đằng sau các nền tảng này trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Hãy phân tích các tính năng thực sự quan trọng nếu bạn đang mở rộng AI trong toàn bộ doanh nghiệp và cần nó hoạt động hiệu quả dưới áp lực, không chỉ trên lý thuyết.

1. Hành vi mô hình và sự đồng bộ hóa

Các mô hình Claude được đào tạo bằng AI hiến pháp và được thiết kế để tuân theo một bộ các nguyên tắc đạo đức bằng văn bản. Claude thể hiện hành vi từ chối mạnh mẽ, ít ảo giác và khả năng tự điều chỉnh tốt hơn trong các câu hỏi phức tạp.

Các nhà lãnh đạo OpenAI xác nhận GPT sử dụng phản hồi của người dùng, tinh chỉnh và các lớp kiểm duyệt để hướng dẫn hành vi. Nó đang được cải thiện, nhưng vẫn dễ trả lời quá nhiều hoặc quá tự tin về các chủ đề không chắc chắn.

🏆 Người chiến thắng: Anthropic dẫn đầu về sự phù hợp. Các mô hình Claude luôn thể hiện hành vi an toàn hơn ngay từ khi ra mắt, khiến chúng phù hợp hơn cho các trường hợp sử dụng có rủi ro cao, nơi mà sự tin cậy và khả năng dự đoán là điều không thể thỏa hiệp.

2. Kiểm soát và tùy chỉnh doanh nghiệp

Claude có sẵn qua API và tích hợp (Slack, Notion) nhưng thiếu các công cụ quản trị viên tập trung hoặc tùy chỉnh hoàn toàn. Hiện chưa có triển khai tự lưu trữ hoặc riêng tư.

ChatGPT Enterprise cung cấp bảng điều khiển quản trị viên, quyền truy cập nhóm, đối tượng/kỳ/phiên bản riêng tư và phân tích sử dụng. Các mô hình có thể được tùy chỉnh với hỗ trợ tinh chỉnh và nhúng.

🏆 Người chiến thắng: OpenAI chiến thắng vì nền tảng doanh nghiệp của họ được xây dựng để mở rộng quy mô với các kiểm soát chi tiết, triển khai riêng tư và tùy chỉnh mô hình. Đối với các nhóm sử dụng AI để vận hành nội bộ hoặc hỗ trợ sản lượng quy mô lớn, OpenAI đơn giản là sẵn sàng hơn.

3. Trải nghiệm của nhà phát triển và tính linh hoạt trong xây dựng

Anthropic cung cấp API Claude với SDK nhẹ và tập trung vào sự đơn giản. Nó cung cấp ít kiểm soát mô-đun hơn và công cụ phát triển giới hạn ngoài các tích hợp cơ bản.

OpenAI cung cấp một nền tảng phát triển đầy đủ — API cho trò chuyện, hình ảnh, mã và âm thanh. Nó hỗ trợ GPT tùy chỉnh, tinh chỉnh và triển khai liền mạch trên các ứng dụng và quy trình làm việc.

🏆 Người chiến thắng: OpenAI mang đến cho các nhà phát triển nhiều không gian hơn để xây dựng. Với bộ công cụ toàn diện của GPT, các nhóm có thể chuyển từ nguyên mẫu sang sản xuất nhanh hơn mà không gặp giới hạn của nền tảng.

Anthropic vs. OpenAI trên Reddit

Phản hồi từ thế giới thực thường tiết lộ những chi tiết mà bạn không thể tìm thấy trong danh sách tính năng. Để hiểu rõ hơn về hiệu suất của Anthropic và OpenAI trong quy trình làm việc hàng ngày, chúng tôi đã tham khảo các cuộc thảo luận trên Reddit, nơi người dùng chia sẻ kinh nghiệm trực tiếp của họ.

Dưới đây là những gì họ chia sẻ.

Một người dùng Reddit đã ca ngợi khả năng xử lý công việc phức tạp, sáng tạo của Claude, nhấn mạnh điểm mạnh của nó trong các cuộc hội thoại, công việc viết lách và phân tích văn bản sâu sắc.

Tôi rất thích Opus, tôi sử dụng nó để phân tích sáng tạo và sâu sắc, giúp tôi suy nghĩ thấu đáo các ý tưởng phức tạp và viết các biểu mẫu dài. Khi phiên bản 3.5 ra mắt, tôi đã ngừng sử dụng Opus và giống như mọi người, tôi thực sự thất vọng với trải nghiệm tầm thường của một khách hàng trả phí. Gần đây, tôi đã quay lại sử dụng Opus và nhớ ra rằng nó thật sự tuyệt vời.

Tôi rất thích Opus, tôi sử dụng nó để phân tích sáng tạo và sâu sắc, giúp tôi suy nghĩ thấu đáo các ý tưởng phức tạp và viết các biểu mẫu dài. Khi phiên bản 3.5 ra mắt, tôi đã ngừng sử dụng Opus và giống như mọi người, tôi thực sự thất vọng với trải nghiệm tầm thường của một khách hàng trả phí. Gần đây, tôi đã quay lại sử dụng Opus và nhớ ra rằng nó thật sự tuyệt vời.

Tuy nhiên, một kỹ sư phần mềm đã chia sẻ cách API của OpenAI giúp tích hợp AI vào các dự án của họ một cách dễ dàng, đồng thời nhấn mạnh sự hỗ trợ mạnh mẽ của nền tảng này cho các nhà phát triển và thời gian học tập tối thiểu.

API của OpenAI giống như bất kỳ API nào khác, vì vậy từ góc độ kỹ thuật, bạn sẽ không gặp bất kỳ khó khăn nào trong quá trình học. Tất cả các điểm cuối, tham số và ví dụ phản hồi đều được ghi chép rõ ràng.

API của OpenAI giống như bất kỳ API nào khác, vì vậy từ góc độ kỹ thuật, bạn sẽ không gặp bất kỳ khó khăn nào trong quá trình học. Tất cả các điểm cuối, tham số và ví dụ phản hồi đều được ghi chép rõ ràng.

Trong khi Anthropic tập trung vào các nguyên tắc đạo đức để đảm bảo các cuộc hội thoại an toàn hơn và hỗ trợ sáng tạo đáng tin cậy, OpenAI nổi bật với các công cụ phát triển nhanh chóng, linh hoạt. Sự phù hợp phụ thuộc vào việc bạn ưu tiên độ tin cậy sáng tạo hay tính linh hoạt kỹ thuật.

Gặp gỡ ClickUp: Giải pháp thay thế tốt nhất cho Anthropic và OpenAI

AI đang phát triển nhanh chóng. Nhưng đối với nhiều nhóm, việc hoàn thành công việc thực tế với AI vẫn còn chậm chạp. Nghiên cứu diễn ra ở một nơi, dự án được thực hiện ở nơi khác, và nội dung cần một công cụ thứ ba để bắt đầu.

ClickUp, ứng dụng cho mọi công việc, thay đổi điều đó và giảm thiểu sự phát triển quá mức của AI. Nó kết hợp nhiều mô hình AI vào một nền tảng hỗ trợ quản lý công việc, tạo nội dung và tự động hóa quy trình làm việc đồng thời, mà không cần phải kết nối năm ứng dụng với nhau một cách phức tạp. Kết quả? Các nhóm tiết kiệm được một ngày làm việc mỗi tuần và tiết kiệm 86% chi phí cùng một lúc!

Hãy cùng xem ClickUp là lựa chọn thông minh hơn như thế nào để xây dựng quy trình làm việc dựa trên AI.

ClickUp dẫn đầu #1: Xây dựng quy trình làm việc thông minh hơn với Quản lý dự án AI của ClickUp

Tự động sắp xếp thứ tự ưu tiên, phân công và tóm tắt công việc với Nền tảng quản lý dự án dựa trên AI của ClickUp

AI đang định hình lại cách các nhóm lập kế hoạch, theo dõi và thực hiện, nhưng các công cụ quản lý dự án truyền thống vẫn đang cố gắng bắt kịp.

Nền tảng quản lý dự án ClickUp đưa AI vào mọi phần của quy trình làm việc của bạn, từ tự động theo dõi thời hạn đến tạo bản cập nhật và tóm tắt dự án mà không cần gõ thủ công. Đó là cách các nhóm làm việc nhanh chóng bắt kịp tiến độ mà không mất kiểm soát.

📌 Dưới đây là một tình huống minh họa cho điều này:

Nhóm của bạn sẽ ra mắt một tính năng mới trong tuần này. Bạn thêm một nhiệm vụ vào ClickUp có tên “Khởi chạy cộng tác trực tiếp trong tài liệu”

Với sự hỗ trợ AI bản địa trong ClickUp, bạn không cần phải tạo công việc con thủ công. Xem cách nó tự động tạo các bước khóa: xác định phạm vi yêu cầu, chuyển giao thiết kế, vé phát triển, thử nghiệm và triển khai. Sau đó, chọn công việc con bạn thực sự muốn tạo và đưa chúng vào hệ thống của bạn chỉ bằng một cú nhấp chuột.

Tự động tạo công việc con từ Nhiệm vụ ClickUp và mô tả công việc của bạn qua ClickUp AI

Khi các công việc này xuất hiện trong Danh sách dự án của bạn, bạn có thể chuyển đổi AI Assign (Gán AI) và AI Prioritize (Ưu tiên AI) trong Trường Tùy chỉnh trong ClickUp. Bạn đã thiết lập chúng với các lời nhắc như:

"Nếu mô tả bao gồm 'lỗi khẩn cấp', hãy đánh dấu là Ưu tiên cao"

“Giao công việc có thiết kế trong tiêu đề cho Akash” (trưởng bộ phận UX của bạn)

Hãy xem AI tự động điền các cờ ưu tiên và chủ sở hữu công việc, đồng thời cập nhật liên tục để không bỏ sót bất kỳ công việc nào. Đến giữa tuần, công việc đã được tiến hành suôn sẻ và tập trung.

Nhân tiện, hãy xem video này để thiết lập AI Assign và AI Prioritize:

Bất cứ lúc nào, từ Bảng điều khiển ClickUp, bạn có thể xem Thẻ AI để nhận thông tin cập nhật mà không cần phân tích số liệu và biểu đồ:

Thẻ AI StandUp tóm tắt những việc đã hoàn thành trong tuần và những việc cần làm tiếp theo của mỗi người

Thẻ cập nhật dự án AI cung cấp trạng thái tiến độ, các trở ngại và các bước tiếp theo theo thời gian thực

Một thẻ Ask AI tùy chỉnh nơi bạn hỏi: "Những rủi ro chính nào đang trì hoãn sprint này?" Và ClickUp AI sẽ trả lời dựa trên bối cảnh không gian làm việc

Sử dụng Thẻ AI trong Bảng điều khiển ClickUp để truy vấn trạng thái và tình trạng dự án trong nháy mắt

Các thẻ này rất động. Khi công việc thay đổi, trạng thái cập nhật hoặc các trở ngại xuất hiện, Bảng điều khiển của bạn sẽ phản ánh ngay lập tức mà không cần chỉnh sửa bảng điều khiển thủ công.

Trong khi đó, nhóm của bạn sẽ nhận được thông tin cập nhật hàng ngày mà không cần phải yêu cầu nhiều lần: AI Team StandUp tổng hợp hoạt động của từng cá nhân thành một bản tóm tắt gọn gàng, giúp loại bỏ công việc viết báo cáo cập nhật.

Khi đến thứ Sáu, các bản ghi màn hình của bạn, hay còn gọi là ClickUp Clips hoặc ghi chú bằng giọng nói, sẽ được tự động chuyển thành văn bản và tóm tắt thành các mục hành động và quyết định ngắn gọn bằng AI tích hợp sẵn của ClickUp.

ClickUp vượt trội hơn #2: Tăng tốc công việc hàng ngày với ClickUp Brain, Brain MAX và Talk to Text

Nhận câu trả lời ngay lập tức cho các câu hỏi từ không gian làm việc của bạn với ClickUp Brain

Các nhóm sử dụng AI hiệu quả không chỉ đơn thuần là thử nghiệm. Họ giao hàng nhanh hơn với ít công việc thủ công hơn.

ClickUp Brain cho phép nhóm của bạn loại bỏ công việc bận rộn, giảm chuyển đổi bối cảnh và hoàn thành công việc nhanh hơn mà không cần chuyển đổi giữa hàng tá ứng dụng AI. Nó cung cấp cho bạn ChatGPT, Claude, Gemini (và hơn thế nữa) — tất cả đều được chuyển đổi trong một giao diện duy nhất để bạn có thể chọn mô hình phù hợp cho bất kỳ nhiệm vụ nào. Ví dụ: bạn có thể sử dụng GPT‑4o để suy luận tinh tế, chuyển sang Claude cho các nhiệm vụ có bối cảnh dài hoặc dựa vào Gemini khi bạn muốn tốc độ hoặc thử nghiệm.

Chuyển đổi giữa nhiều LLM từ một không gian làm việc bằng ClickUp Brain — tiết kiệm thời gian và tiền bạc

Với ClickUp Brain MAX, trợ lý AI trên máy tính để bàn, bạn có thể đưa không gian làm việc và LLM của mình vào một nơi. Không còn phải chuyển đổi giữa các cửa sổ ChatGPT, tab ClickUp hoặc các công cụ AI khác.

Nhờ tính năng Talk to Text trong Brain MAX, bạn có thể thực sự nói công việc của mình thành hiện thực:

Đọc kế hoạch sprint, email hoặc ghi chú ngắn vào Brain MAX — và nó sẽ được ghi chép, chỉnh sửa và định dạng thành nội dung hoàn chỉnh, kèm theo @đề cập đến đồng nghiệp của bạn và liên kết đến các Nhiệm vụ hoặc Tài liệu ClickUp phù hợp

Bạn nói, AI hành động. Nhanh gấp 4 lần so với gõ phím

Vì Brain Max tích hợp sâu vào các ứng dụng của bạn, bạn có thể hỏi: "PR cho trang công việc đã được hợp nhất chưa?" hoặc "Những tệp Figma nào được liên kết với công việc này?" và nhận được câu trả lời ngay lập tức, phù hợp với ngữ cảnh

Biến giọng nói của bạn thành công cụ năng suất với Talk to Text trong ClickUp Brain MAX

Từ việc viết bản nháp đầu tiên đến tóm tắt ghi chú và tạo công việc mới, nó giúp việc thực hiện hàng ngày trở nên dễ dàng. Bạn cũng có thể sử dụng các mẫu nhắc AI của ClickUp để tự động hóa nội dung, email và thiết lập công việc định kỳ.

🗣️Người dùng thực tế nói gì về ClickUp AI:

Một đánh giá trên G2 cho biết:

ClickUp Brain thực sự giúp tiết kiệm thời gian. AI tích hợp hiện có thể tóm tắt các chủ đề dài, soạn thảo tài liệu và thậm chí ghi chép các đoạn âm thanh ngay trong nhiệm vụ, giúp nhóm của tôi giảm thiểu việc chuyển đổi bối cảnh và sử dụng ít tiện ích bổ sung hơn.

ClickUp Brain thực sự giúp tiết kiệm thời gian. AI tích hợp hiện có thể tóm tắt các chủ đề dài, soạn thảo tài liệu và thậm chí ghi chép các đoạn âm thanh ngay trong nhiệm vụ, giúp nhóm của tôi giảm thiểu việc chuyển đổi bối cảnh và sử dụng ít tiện ích bổ sung hơn.

ClickUp's One Up #3: Giữ công việc tiến triển với Tự động hóa và Tự động hóa ClickUp

Kích hoạt chuyển giao nhiệm vụ ngay lập tức theo trạng thái với Tự động hóa ClickUp

AI đang thay đổi cách khách hàng hoàn thành công việc, và các nhóm tự động hóa sớm sẽ tiến nhanh hơn, với ít lỗi hơn. ClickUp Automations sử dụng AI để xử lý việc chuyển giao nhiệm vụ, theo dõi khách hàng và cập nhật nội bộ. Không còn phải theo dõi trạng thái cập nhật hay nhớ phân công công việc, mọi thứ sẽ tự động diễn ra.

Xây dựng tự động hóa bằng ngôn ngữ đơn giản — không cần thiết lập phức tạp hay mã hóa

Phân công công việc một cách linh hoạt dựa trên các kích hoạt như biểu mẫu hoặc ngày đáo hạn

Gửi email tự động khi có thay đổi trạng thái công việc hoặc bài nộp/gửi biểu mẫu

Sử dụng các mẫu có sẵn để tăng tốc công việc của khách hàng và giảm thiểu thiết lập

Giám sát và điều chỉnh luồng tự động hóa với nhật ký kiểm tra minh bạch

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng ClickUp Autopilot Agents khi bạn cần AI đưa ra quyết định thay bạn, không chỉ tuân theo quy tắc. Trong khi Tự động hóa ClickUp rất phù hợp cho các hành động dự đoán được, kích hoạt dựa trên điều kiện (như "khi trạng thái thay đổi thành Đã xong, chuyển công việc sang Lưu trữ"), Autopilot Agents còn tiến thêm một bước nữa. Chúng đánh giá bối cảnh, thích ứng với điều kiện thay đổi và có thể thực hiện các quy trình công việc nhiều bước.

ClickUp's One Up #4: Tạo, quản lý và cộng tác công việc với ClickUp Docs

Sắp xếp kiến thức của nhóm và liên kết với quy trình làm việc thực tế bằng ClickUp Docs

Tài liệu là nơi ý tưởng bắt đầu, nhưng không nên là nơi đà phát triển dừng lại. ClickUp Docs biến nội dung tĩnh thành không gian làm việc trực tiếp, hợp tác, nơi AI giúp các nhóm viết, tổ chức và hành động mà không cần chuyển đổi giữa các công cụ hoặc mất bối cảnh.

Tài liệu ClickUp cũng giúp bạn dễ dàng tạo bản cập nhật, trích xuất các mục hành động và liên kết các nhiệm vụ trong thời gian thực, giữ cho các dự án, con người và nội dung luôn đồng bộ trên cùng một trang.

Chỉnh sửa tài liệu cùng nhau với sự hợp tác thời gian thực và các đề xuất thông minh

Biến những điểm nổi bật thành công việc liên kết trực tiếp với quy trình làm việc của bạn

Sử dụng các trang lồng nhau và mẫu để sắp xếp theo chủ đề hoặc nhóm

Thêm công việc, bảng, nội dung nhúng và tiện ích để có bối cảnh đầy đủ

Đặt quyền truy cập để kiểm soát hiển thị và chia sẻ an toàn

🗣️ Julien C. , một nhà thiết kế, nói về ClickUp Docs:

Tôi cần một blog để viết tất cả những gì tôi thích về ClickUp. Họ có TẤT CẢ: Nhiệm vụ (trong chế độ xem danh sách, bảng, bảng điều khiển, lịch, bản đồ, v.v.), Tài liệu, IA, Bảng điều khiển, tự động hóa… Bạn có thể chia sẻ liên kết công khai của nhiệm vụ hoặc tài liệu.

Tôi cần một blog để viết tất cả những gì tôi thích về ClickUp. Họ có TẤT CẢ: Nhiệm vụ (trong chế độ xem danh sách, bảng, bảng điều khiển, lịch, bản đồ, v.v.), Tài liệu, IA, Bảng điều khiển, tự động hóa… Bạn có thể chia sẻ liên kết công khai của nhiệm vụ hoặc tài liệu.

ClickUp's One Up #5: Tập trung các cuộc hội thoại với ClickUp Chat

Cộng tác trên các chủ đề, nhiệm vụ và nhóm trong Trò chuyện ClickUp

👀 Bạn có biết? ClickUp phát hiện ra rằng 83% nhân viên tri thức chủ yếu dựa vào email và trò chuyện để giao tiếp trong nhóm. Tuy nhiên, gần 60% thời gian làm việc của họ bị mất để chuyển đổi giữa các công cụ này và tìm kiếm thông tin.

Các tin nhắn qua lại không nên làm chậm công việc của bạn. ClickUp Chat mang các cuộc hội thoại thời gian thực vào không gian làm việc của bạn, để các nhóm có thể hỏi, quyết định và hành động mà không cần chuyển đổi công cụ hoặc mất theo dõi bối cảnh.

Với các tính năng AI được tích hợp sẵn, ClickUp Chat giúp bạn tóm tắt các chủ đề, trích xuất các bước tiếp theo và tạo nhiệm vụ ngay lập tức, giữ ý tưởng và thực thi ở cùng một nơi.

Nói chuyện tại nơi công việc diễn ra — không còn phải chuyển tab nữa

Tạo mục hành động trực tiếp từ bất kỳ tin nhắn nào chỉ với một cú nhấp chuột

Tóm tắt các chủ đề dài bằng AI để đi thẳng vào vấn đề nhanh hơn

Sử dụng Chat Agents để tự động hóa các câu trả lời tiêu chuẩn hoặc kích hoạt quy trình làm việc

Sắp xếp các cuộc trò chuyện theo nhóm, dự án hoặc chủ đề để dễ theo dõi

🗣️ Dưới đây là ý kiến của Thymen O. , chủ một doanh nghiệp nhỏ, về ClickUp Chat:

Tính năng Trò chuyện tích hợp cũng giúp hợp tác thời gian thực trở nên cực kỳ thuận tiện và là một trong những lý do tôi sử dụng ClickUp hàng ngày. Ngoài ra, các công cụ tự động hóa và AI giúp tôi tiết kiệm rất nhiều thời gian cho các công việc lặp đi lặp lại. ”

Tính năng Trò chuyện tích hợp cũng giúp hợp tác thời gian thực trở nên cực kỳ thuận tiện và là một trong những lý do tôi sử dụng ClickUp hàng ngày. Ngoài ra, các công cụ tự động hóa và AI giúp tôi tiết kiệm rất nhiều thời gian cho các công việc lặp đi lặp lại. ”

So sánh các mô hình tùy thích — sau đó xây dựng với ClickUp

Việc lựa chọn giữa Anthropic và OpenAI phụ thuộc vào điều quan trọng nhất đối với bạn: sự phù hợp của mô hình, tốc độ đổi mới, hỗ trợ doanh nghiệp hay an toàn. Cả hai đều mở rộng ranh giới theo những cách khác nhau, và lựa chọn phù hợp nhất phụ thuộc vào ưu tiên của bạn.

Nhưng khi đến lúc chuyển từ đánh giá sang thực hiện, bạn sẽ cần một nơi để lập kế hoạch, viết, khởi chạy và mở rộng quy mô công việc AI của mình. Đó là lúc ClickUp phát huy tác dụng.

Với AI, Tài liệu, Trò chuyện và quản lý công việc tích hợp sẵn — tất cả trong một nơi — ClickUp giúp bạn biến những mô hình tuyệt vời thành kết quả hữu hình. Ngoài ra, bạn không cần phải lo lắng về việc lựa chọn giữa OpenAI và Anthropic, vì ClickUp đã cung cấp cả hai cho bạn.

Đăng ký ClickUp và tập hợp các dự án, nhóm và quy trình làm việc của bạn vào một không gian làm việc mạnh mẽ.