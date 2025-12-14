13 công cụ AI tốt nhất cho Tối ưu hóa Công cụ Tạo nội dung (GEO) trong [năm]

Bạn có thể nghĩ rằng thương hiệu của mình có thể tìm kiếm được ở mọi nơi… cho đến khi bạn hỏi ChatGPT và tên của bạn không bao giờ xuất hiện. Một lời cảnh tỉnh cho bạn với tư cách là một nhà tiếp thị.

Khi các công cụ tìm kiếm AI tạo sinh như ChatGPT, Perplexity và Gemini trở thành nguồn thông tin đầu tiên mà người dùng tìm kiếm, SEO truyền thống có thể không còn đủ. Thương hiệu của bạn cũng cần xuất hiện trong các phản hồi của AI đối với các yêu cầu của người dùng. Các công cụ tối ưu hóa công cụ tìm kiếm tạo sinh (GEO) sẽ giúp bạn hiểu cách các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) hiểu, trích dẫn và hiển thị nội dung của bạn. Tuy nhiên, không phải tất cả các công cụ GEO đều làm cùng một việc. Một số đang theo dõi nơi và tần suất bạn được trích dẫn trên các nền tảng AI. Những công cụ khác giúp cấu trúc nội dung của bạn để AI có thể hiểu chính xác hơn.

Trong bài viết này, chúng tôi phân tích 13 công cụ GEO được thiết kế để giải mã cách các công cụ tìm kiếm AI xử lý nội dung của bạn.

Bạn đang tìm kiếm một cách nhanh chóng để tìm kiếm các công cụ Tối ưu hóa Công cụ Tạo sinh tốt nhất, so sánh tính năng, giá cả và mục đích sử dụng lý tưởng? Bảng này sẽ là tài liệu tham khảo chính của bạn.

Tên công cụ Tính năng chính Phù hợp nhất cho Giá cả* Peec AI Đang theo dõi lời nhắc trên nhiều công cụ tìm kiếm, so sánh với đối thủ cạnh tranh và phân tích khả năng hiển thị không phụ thuộc vào nền tảng. Các nhóm quy mô trung bình muốn phân tích GEO với chi phí hợp lý Giá cả tùy chỉnh BrightEdge Các thông tin chi tiết về ý định tìm kiếm của AI và tối ưu hóa SEO cấp doanh nghiệp, tối ưu hóa nội dung và trang web, bảng điều khiển quy trình làm việc. Các doanh nghiệp lớn cần giải pháp SEO thông minh có khả năng mở rộng. Giá cả tùy chỉnh Conductor Bảng điều khiển SEO và khả năng hiển thị AI có thể hành động, theo dõi sức khỏe nội dung, tích hợp doanh nghiệp. Các agency và thương hiệu lớn quản lý SEO và GEO phức tạp Giá cả tùy chỉnh Otterly. AI Đang theo dõi đề cập thương hiệu trên ChatGPT, Gemini, Perplexity, phân tích cảm xúc và các lời nhắc từ khóa. Các thương hiệu ưu tiên khả năng hiển thị thương hiệu và đề cập. Bắt đầu từ $29/tháng Semrush ChatGPT/Perplexity đang được theo dõi thứ hạng, phân tích cảm xúc, SEO và tích hợp bộ công cụ GEO. Các nhóm SEO mở rộng phạm vi hiển thị trên công cụ tìm kiếm AI Kế hoạch bắt đầu từ $199/tháng cho mỗi người dùng. Scrunch AI Theo dõi cấp độ lệnh, xuất CSV tự động hóa, đánh giá cơ bản và theo dõi thương hiệu. Các nhóm tiếp thị quy mô nhỏ đến trung bình tập trung vào thương hiệu AI. Kế hoạch bắt đầu từ $300/tháng AthenaHQ Phân tích tập trung vào GEO, phân tích cảm xúc, đang theo dõi đối thủ cạnh tranh, kiểm soát khối lượng yêu cầu và trung tâm hành động. Các thương hiệu trung bình đến lớn đang mở rộng chiến lược tăng cường khả năng hiển thị AI. Kế hoạch bắt đầu từ $295+/tháng Rankscale Theo dõi lời nhắc dựa trên tín dụng, thông tin từ trình thu thập dữ liệu AI và phát hiện đối thủ cạnh tranh không xác định. Các agency hoặc thương hiệu cần dữ liệu GEO chi tiết cao. Kế hoạch bắt đầu từ $20/tháng Mangools AI Search Grader Điểm Tìm kiếm AI trên GPT-4o, Gemini, DeepSeek, Perplexity; thông tin cơ bản về lời nhắc. Các nhóm nhỏ đang tìm hiểu về nhận thức cơ bản về GEO Dùng thử miễn phí, kế hoạch bắt đầu từ $24.5/tháng. Sâu sắc Khám phá cuộc hội thoại, bản đồ cảm xúc, kiểm tra trình thu thập dữ liệu và tích hợp BI. Các thương hiệu doanh nghiệp cần phân tích GEO sâu rộng Kế hoạch bắt đầu từ $99/tháng Surfer SEO Trình chỉnh sửa nội dung thời gian thực, Phân tích SERP, kiểm tra, lập kế hoạch chủ đề, tạo JSON-LD. Các nhóm nội dung kết hợp SEO và viết nội dung thân thiện với GEO. Kế hoạch bắt đầu từ $99/tháng cho mỗi người dùng. MarketMuse Phân tích chủ đề, đánh giá kho nội dung, tạo bản tóm tắt, khám phá khoảng trống và tính năng kết nối. Các nhóm SEO/nội dung quản lý các quy trình biên tập quy mô lớn Kế hoạch miễn phí có sẵn, Báo giá tùy chỉnh HubSpot AI Search Grader Phân tích cảm xúc thương hiệu và thị phần giọng nói trên kết quả của GPT-4o, Perplexity và Gemini. Các thương hiệu muốn có cái nhìn tổng quan nhanh về khả năng hiển thị AI. Hoàn toàn miễn phí, không yêu cầu đăng nhập hoặc tạo tài khoản.

Giống như các công cụ tìm kiếm truyền thống, các công cụ tìm kiếm AI cũng có nhiều thành phần phức tạp. Các công cụ tốt nhất sẽ hỗ trợ từng giai đoạn của quy trình. Dưới đây là những yếu tố cần ưu tiên.

Theo dõi khả năng hiển thị ở cấp độ prompt: Tìm kiếm các công cụ cho phép bạn theo dõi vị trí xuất hiện (hoặc không xuất hiện) của thương hiệu trên ChatGPT, Perplexity, Gemini và các công cụ AI khác. Các công cụ tốt nhất sẽ hiển thị vị trí xếp hạng, tần suất và bối cảnh của các đề cập.

So sánh hiệu suất của đối thủ cạnh tranh: Công cụ tối ưu hóa công cụ tạo sinh GEO của bạn nên hiển thị tần suất đối thủ cạnh tranh xuất hiện trong các câu trả lời do AI tạo ra và trong phản hồi với các loại yêu cầu nào. Điều này giúp bạn xác định cơ hội nội dung và khoảng trống ý định của người dùng.

Tối ưu hóa nội dung cho việc giải thích của AI: Chọn các công cụ hiển thị cách diễn đạt theo phong cách prompt và các cụm ngữ nghĩa để các mô hình AI có thể phân tích và hiển thị nội dung của bạn. Điều này bao gồm các biểu mẫu nghiên cứu từ khóa đang phát triển – không chỉ xác định những gì người dùng tìm kiếm, mà còn cách họ hỏi.

Phân tích trích dẫn và cảm xúc: Tìm kiếm các nền tảng GEO phân tích cách kết quả tìm kiếm AI tham chiếu đến thương hiệu của bạn - dù bạn được liên kết, tóm tắt hay bị bỏ qua. Ưu tiên nếu nền tảng đó bao gồm phân tích cảm xúc và đánh giá độ uy tín của tên miền.

Hỗ trợ theo dõi đa mô hình: Đảm bảo công cụ đang theo dõi hiệu suất trên nhiều công cụ AI. Các công cụ hữu ích nhất cung cấp chế độ xem tổng quan về hiển thị của bạn trên các nền tảng AI.

Hiểu hành vi của bot AI: Một số công cụ doanh nghiệp cũng hiển thị cách bot AI truy cập và hiểu trang web của bạn — hữu ích cho SEO kỹ thuật, xác thực schema và đảm bảo nội dung của bạn có thể được xử lý bởi các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs).

Nhận cập nhật thường xuyên về khả năng hiển thị: Vì các câu trả lời do AI tạo ra thay đổi nhanh chóng, các công cụ cập nhật thứ hạng và đề cập hàng ngày (hoặc gần thời gian thực) sẽ đáng tin cậy hơn cho việc theo dõi và ra quyết định kịp thời.

🧠 Kiểm tra sự thật: Khác với kết quả SEO truyền thống, các phản hồi do AI tạo ra cung cấp bối cảnh nhanh hơn và câu trả lời rõ ràng hơn. Thực tế, 41% người dùng hiện nay sử dụng các công cụ như ChatGPT để tìm kiếm thông tin trực tiếp và chi tiết hơn — và 1/3 trong số họ dựa vào AI tạo sinh khi tìm kiếm câu trả lời trực tuyến.

Dù bạn là nhà tiếp thị nội dung, chuyên gia SEO hay nhà sáng lập startup, các công cụ GEO này cung cấp cho bạn những thông tin chi tiết và dữ liệu cấp độ lệnh mà các nền tảng tối ưu hóa công cụ tìm kiếm truyền thống bỏ qua.

1. Peec AI

qua Peec AI

Peec AI cung cấp phân tích tìm kiếm AI cho các nhóm tiếp thị muốn hiểu và cải thiện khả năng hiển thị của họ trên các nền tảng tìm kiếm tạo sinh. Với phân tích cấp độ lệnh, bạn không cần phải đoán xem nội dung của mình có được trích dẫn cho các truy vấn của người dùng hay không.

Peec cho bạn biết chính xác thời điểm, vị trí và tần suất thương hiệu của bạn được đề cập trong các câu trả lời do AI tạo ra. Bạn sẽ có chế độ xem tổng quan về sự hiện diện của thương hiệu trong các phản hồi đối với các yêu cầu thực tế của người dùng.

Bạn có thể theo dõi đối thủ cạnh tranh, theo dõi sự thay đổi theo thời gian và xuất các thông tin chi tiết để hoàn thiện chiến lược GEO của mình. Ngoài ra, để tích hợp kết quả trực tiếp vào nền tảng phân tích của bạn, bạn có thể tải xuống tất cả dữ liệu về khả năng hiển thị và dữ liệu yêu cầu thông qua CSV hoặc xuất qua API.

Các tính năng nổi bật của Peec AI

Xem thời điểm và vị trí thương hiệu của bạn xuất hiện trong kết quả tìm kiếm AI và các bản tóm tắt đang theo dõi thương hiệu theo cấp độ lệnh.

So sánh hiệu suất của bạn trực tiếp với các đối thủ cạnh tranh trên các mô hình AI.

Nhận thông báo ngay khi thương hiệu của bạn xuất hiện hoặc biến mất khỏi các phản hồi do AI tạo ra với các cảnh báo thời gian thực.

Giới hạn của Peec AI

Peec AI không cung cấp các đề xuất cụ thể như đánh dấu schema hoặc cải thiện trích dẫn.

Giá cả của Peec AI

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét của Peec AI

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đang nói gì về Peec AI?

Dưới đây là đánh giá từ G2:

Dễ sử dụng, thiết lập cực kỳ nhanh chóng, bạn nhận được thông tin ngay lập tức và cuối cùng có dữ liệu để hiểu rõ hơn về nơi và cách thương hiệu của bạn được đề cập trong các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs). Điều tôi thích là có thể xem các URL được trích dẫn. Rất hữu ích để hiểu cách tối ưu hóa cho lời nhắc này.

Dễ sử dụng, thiết lập cực kỳ nhanh chóng, bạn nhận được thông tin ngay lập tức và cuối cùng có dữ liệu để hiểu rõ hơn về nơi và cách thương hiệu của bạn được đề cập trong các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs). Điều tôi thích là có thể xem các URL được trích dẫn. Rất hữu ích để hiểu cách tối ưu hóa cho lời nhắc này.

👀 Bạn có biết? Hiện nay, gần 80% người dùng dựa vào các tóm tắt tạo sinh (kết quả không cần nhấp chuột) trong ít nhất 40% các tìm kiếm của họ. Sự thay đổi này đã làm đảo lộn hành vi tìm kiếm truyền thống và dẫn đến giảm 15-25% lưu lượng truy cập web tự nhiên.

2. BrightEdge

qua BrightEdge

BrightEdge là nền tảng SEO và hiệu suất nội dung cấp doanh nghiệp được thiết kế cho các nhóm quản lý hệ sinh thái kỹ thuật số đa trang web. Các công cụ SEO truyền thống bao quát toàn bộ chu kỳ sống - từ phát hiện từ khóa đến tối ưu hóa trang, theo dõi thứ hạng và báo cáo hiệu suất.

Trái tim của khả năng GEO là BrightEdge Insights, một công cụ được hỗ trợ bởi AI phân tích hàng tỷ điểm dữ liệu web và tìm kiếm để phát hiện các cơ hội nội dung có tác động cao. Nó hiển thị các xu hướng thời gian thực, cảnh báo và hành động tối ưu hóa. Những thông tin này giúp bạn phản ứng nhanh hơn với những thay đổi trong hành vi tìm kiếm do AI điều khiển.

BrightEdge còn có tính năng Copilot để tạo metadata với sự hỗ trợ của AI và DataMind để nhận diện mẫu trong ý định tìm kiếm và tương tác. Với AI Visibility Tracking, bạn có thể theo dõi sự hiện diện của thương hiệu trên công cụ tìm kiếm do AI điều khiển của Google.

Các tính năng nổi bật của BrightEdge

Kiểm tra sức khỏe trang web quy mô lớn thông qua ContentIQ để phát hiện các vấn đề kỹ thuật SEO.

Tạo metadata tối ưu hóa thông qua BrightEdge Copilot

Sử dụng các mẫu một cú nhấp chuột để tạo bảng điều khiển cho hiệu suất chương trình, hành trình của người mua, cảnh quan cạnh tranh và nhiều hơn nữa với Storybuilder.

Giới hạn của BrightEdge

Hiện tại, nó hỗ trợ Google’s AI Overviews (SGE) và không cung cấp theo dõi sâu trên các thuật toán tìm kiếm AI khác.

Giá cả của BrightEdge

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét của BrightEdge

G2: 4. 4/5 (690+ đánh giá)

Capterra: 4. 1/5 (40+ đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về BrightEdge?

Dưới đây là đánh giá từ G2:

BrightEdge là một nền tảng SEO mạnh mẽ cung cấp những phân tích chi tiết và đề xuất dựa trên dữ liệu để nâng cao khả năng hiển thị trực tuyến.

BrightEdge là một nền tảng SEO mạnh mẽ cung cấp những phân tích chi tiết và đề xuất dựa trên dữ liệu để nâng cao khả năng hiển thị trực tuyến.

3. Conductor

qua Conductor

Conductor ban đầu là một nền tảng tối ưu hóa và phân tích website. Hiện nay, với Conductor AI, nền tảng này đã tích hợp tự động hóa thông minh vào các quy trình làm việc cốt lõi, mang lại cách tiếp cận linh hoạt và có khả năng mở rộng hơn cho chiến lược nội dung và tìm kiếm.

Công cụ tạo nội dung AI này giúp tăng cường năng suất làm việc của bạn bằng cách tạo ra các bản tóm tắt nội dung dựa trên từ khóa, tự động hóa các công việc tối ưu hóa trên trang và hiển thị các xu hướng mới nổi dựa trên dữ liệu ý định tìm kiếm thời gian thực.

Conductor cũng tích hợp với các công cụ như DeepCrawl và Adobe, cho phép thực hiện SEO kỹ thuật, quy trình làm việc nội dung và báo cáo trong một hệ sinh thái duy nhất.

Conductor không cung cấp theo dõi chi tiết cấp độ prompt hoặc khả năng hiển thị chi tiết trên các công cụ AI như ChatGPT hoặc Perplexity. Tuy nhiên, nó giúp các nhóm tinh chỉnh độ rõ ràng, cấu trúc và tính liên quan—những yếu tố mà các mô hình AI và trang kết quả tìm kiếm luôn ưu tiên khi lựa chọn nội dung để hiển thị trong các câu trả lời.

Các tính năng nổi bật của Conductor

Xác định khoảng trống chủ đề một cách thông minh với AI Topic Map, công cụ này nhóm nội dung theo mức độ uy tín chủ đề và chỉ ra những nơi thiếu nội dung chiến lược.

Theo dõi các đề cập, trích dẫn và hiểu nhận thức về thương hiệu trong các phản hồi của AI bằng cách sử dụng AI Search Performance.

Lưu trữ giọng điệu thương hiệu, phong cách, sắc thái, nhân vật đại diện, thông tin sản phẩm và các hướng dẫn tuân thủ quan trọng khác trong ContentProfiles.

Giới hạn của Conductor

Nó không giải quyết logic hành vi của các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) hoặc tùy chỉnh các đề xuất cho việc giải thích của AI.

Giá cả của Conductor

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét của Conductor

G2: 4.5/5 (450+ đánh giá)

Capterra: 4.4/5 (30+ đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về Conductor?

Dưới đây là đánh giá từ G2:

Công cụ này cung cấp thông tin chi tiết về tối ưu hóa, tôi thích giao diện rõ ràng và trực quan của nó. Kết quả phân tích của nó nhanh chóng và toàn diện, đây thực sự là một công cụ tuyệt vời để theo dõi các thay đổi. Điều này đã giúp tôi hiểu rõ hơn về cách các trang web hoạt động.

Công cụ này cung cấp thông tin chi tiết về tối ưu hóa, tôi thích giao diện rõ ràng và trực quan của nó. Kết quả phân tích của nó nhanh chóng và toàn diện, đây thực sự là một công cụ tuyệt vời để theo dõi các thay đổi. Điều này đã giúp tôi hiểu rõ hơn về cách các trang web hoạt động.

Phân tích và tóm tắt lượng lớn dữ liệu hoặc nội dung của đối thủ cạnh tranh, cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích để áp dụng vào chiến lược SEO tạo sinh hoặc GEO của mình.

Tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại như nghiên cứu từ khóa, phân cụm nội dung và đề xuất liên kết nội bộ, giúp tối ưu hóa quy trình làm việc của bạn.

Tập trung tất cả tài liệu, nghiên cứu và công việc liên quan đến GEO, giúp bạn dễ dàng tìm kiếm, tổ chức và hợp tác với nhóm của mình. Chuyển đổi giữa các mô hình AI hàng đầu ngay trong ClickUp bằng BrainGPT.

4. Otterly. AI

Công cụ tối ưu hóa công cụ tìm kiếm AI Otterly AI giúp bạn duy trì tính liên quan trên các nền tảng tìm kiếm mới nhờ được thiết kế với trí tuệ cấp độ lệnh.

Chỉ số Hiển thị Thương hiệu (Brand Visibility Index) là một chỉ số độc quyền đánh giá sự hiện diện của bạn trên các công cụ AI hàng đầu như ChatGPT, Perplexity, Gemini và Claude. Otterly cũng cung cấp Phân tích Trích dẫn Liên kết để cho thấy liệu bạn có được trích dẫn trực tiếp hay chỉ được diễn đạt lại, và tần suất các liên kết đó góp phần vào sự hiển thị của bạn.

Bạn cũng sẽ nhận được Bảng xếp hạng miền và Phân tích, giúp bạn so sánh hiệu suất trang web của mình với đối thủ trong các phản hồi do AI điều khiển. Sử dụng dữ liệu này, bạn có thể đánh giá hiệu suất theo lời nhắc, chủ đề và độ tin cậy của nguồn. Tất cả thông tin này được cập nhật thường xuyên thông qua một bảng điều khiển sạch sẽ, trực quan để giúp bạn định hướng chiến lược tiếp thị của mình.

Otterly. Tính năng tốt nhất của AI

Thực hiện nghiên cứu từ khóa AI để khám phá các từ khóa liên quan mà đối tượng mục tiêu của bạn có thể sử dụng trên các công cụ tìm kiếm AI.

Theo dõi khả năng hiển thị của các truy vấn tìm kiếm trên các nền tảng AI.

Thực hiện kiểm tra GEO để đánh giá điểm mạnh của thương hiệu, xác định đối thủ cạnh tranh và đánh giá các chiến lược quan trọng như quan hệ công chúng kỹ thuật số, nội dung trên trang và hiệu suất nội dung do người dùng tạo (UGC) trong tìm kiếm AI.

Otterly. Giới hạn của AI

Otterly không hỗ trợ cải thiện hoặc tái cấu trúc nội dung của bạn để tăng khả năng đọc hiểu của AI hoặc tiềm năng trích dẫn.

Otterly. Đánh giá và nhận xét về AI

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Giá cả của Otterly. AI

Lite: $29/tháng

Tiêu chuẩn: 189 USD/tháng

Pro: 989/tháng

Người dùng thực tế đang nói gì về Otterly. AI?

Dưới đây là đánh giá từ G2:

Tôi thực sự thích cách công cụ này rất trực quan và tập trung—nó cung cấp các đề xuất có thể thực hiện được một cách nhanh chóng và trình bày chúng theo cách thân thiện với người dùng.

Tôi thực sự thích cách công cụ này rất trực quan và tập trung—nó cung cấp các đề xuất có thể thực hiện được một cách nhanh chóng và trình bày chúng theo cách thân thiện với người dùng.

🧠 Thú vị: Một robot hình người của Boston Dynamics tên là Atlas đã bất ngờ ngã khỏi sân khấu trong một buổi trình diễn trực tiếp sau khi vấp phải đèn chiếu sáng. Khán giả được cho là đã cùng nhau thốt lên "oof" — và Atlas lảo đảo ra khỏi sân khấu thay vì bước đi một cách duyên dáng trở lại trung tâm sân khấu.

5. Semrush

qua Semrush

Được thành lập vào năm 2008 như một công cụ nghiên cứu từ khóa và đối thủ cạnh tranh, Semrush là nền tảng hàng đầu cho các chuyên gia SEO. Ban đầu tập trung vào khả năng hiển thị trên trang kết quả tìm kiếm (SERP) và việc theo dõi liên kết ngược, nó đã phát triển thành một bộ công cụ tiếp thị nội dung toàn diện.

Ở cấp độ doanh nghiệp, Semrush Enterprise AIO cung cấp các chỉ số cấp độ thương hiệu cho việc khám phá AI. Chức năng đang theo dõi AI Overview cho biết chính xác thời điểm nội dung của bạn được hiển thị trong các khối tóm tắt của Google, các đối thủ cạnh tranh nào được trích dẫn và ý định tìm kiếm nào kích hoạt việc hiển thị.

Nếu nhóm marketing của bạn đã sử dụng bộ công cụ SEO và từ khóa của SEMrush, tính năng GEO sẽ bổ sung khả năng đang theo dõi sự hiện diện do AI tạo ra.

Các tính năng nổi bật của Semrush

Đo lường tỷ lệ xuất hiện để xem tần suất thương hiệu của bạn xếp hạng đầu tiên trong các phản hồi do AI tạo ra so với các đối thủ cạnh tranh.

Phân tích đối thủ cạnh tranh trên các lĩnh vực thông qua Organic Research và Market Explorer để phát hiện điểm mạnh và cơ hội trong chiến lược của họ.

Theo dõi xu hướng các lời đề cập để xác định xem số lần đề cập của bạn trong các phản hồi của AI có tăng hay giảm theo thời gian.

Giới hạn của Semrush

Các tính năng GEO nâng cao (như Share of Voice và Prompt Trends) hiện chỉ khả dụng cho khách hàng Enterprise AIO.

Giá cả của Semrush

Pro: $199/tháng

Guru: $299/tháng

Kinh doanh: $549/tháng

Đánh giá và nhận xét của Semrush

G2: 4.5/5 (2.600+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 2.200 đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về Semrush?

Dưới đây là đánh giá từ Capterra:

Tổng thể, trải nghiệm với Semrush rất tích cực nhờ vào độ sâu phân tích và các tích hợp sẵn có. Tôi đã có thể phân tích chi tiết về vị trí, kết quả tìm kiếm (SERPs) và tối ưu hóa từ khóa cho từng trang web cũng như đối thủ cạnh tranh của mình.

Tổng thể, trải nghiệm với Semrush rất tích cực nhờ vào độ sâu phân tích và các tích hợp sẵn có. Tôi đã có thể phân tích chi tiết về vị trí, kết quả tìm kiếm (SERPs) và tối ưu hóa từ khóa cho từng trang web cũng như đối thủ cạnh tranh của mình.

6. Scrunch AI

qua Scrunch AI

Với tư cách là người vận hành website, việc được tìm thấy trên Google luôn quan trọng—nhưng ngày nay, việc được các trợ lý AI trích dẫn cũng quan trọng không kém. Tìm kiếm AI hiện là một trong những trường hợp sử dụng của người tiêu dùng phát triển nhanh nhất trong lịch sử, và những người dùng nhấp vào từ các câu trả lời của ChatGPT hoặc Perplexity thường có chất lượng cao hơn và có khả năng chuyển đổi cao hơn.

Đây là một vấn đề quan trọng trong việc sử dụng AI cho tiếp thị nội dung mà Scrunch AI đang giải quyết. Với dữ liệu cấp độ prompt từ ChatGPT, bạn có thể truy cập vào cảm xúc, vị trí xếp hạng và tần suất trích dẫn. Những thông tin này giúp bạn đo lường tỷ lệ chia sẻ giọng nói của AI và tinh chỉnh chiến lược nội dung dựa trên những gì các công cụ tìm kiếm do AI điều khiển hiển thị.

Một tính năng độc đáo, Nền tảng Trải nghiệm Đại lý (AXP) của Scrunch tạo ra một phiên bản song song tương thích với AI của trang web của bạn. Phiên bản này được cung cấp một cách ẩn danh cho các đại lý AI, được tối ưu hóa cho các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) và được liên kết với các nguồn dữ liệu chính xác của bạn.

Các tính năng nổi bật của Scrunch AI

Xác định nguồn gốc bằng cách nhận diện các tên miền của bên thứ ba mà các hệ thống AI sử dụng để tham chiếu thương hiệu của bạn, đồng thời làm nổi bật các nguồn tin đáng tin cậy so với các nguồn tin lỗi thời hoặc gây hiểu lầm.

Cập nhật dữ liệu hiển thị mỗi ba ngày, cung cấp thông tin gần thời gian thực về cách thương hiệu của bạn xuất hiện khi các hệ thống AI phát triển.

Hỗ trợ quy trình làm việc của các agency thông qua việc tải lên hàng loạt các prompt, bảng điều khiển tiếp thị sẵn sàng cho các chiến dịch và các công cụ đối tác thông qua Chương trình Đối tác Agency.

Giới hạn của Scrunch AI

Scrunch mô phỏng cách các tác nhân nhận thức nội dung của bạn, nhưng thiếu các công cụ SEO kỹ thuật để chẩn đoán các vấn đề về schema, khối thu thập dữ liệu hoặc vấn đề chỉ mục của mô hình ngôn ngữ lớn (LLM).

Giá cả của Scrunch AI

Gói cơ bản: $300/tháng

Tăng trưởng: $500/tháng

Enterprise: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét của Scrunch AI

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đang nói gì về Scrunch AI?

Dưới đây là đánh giá từ G2:

Scrunch liên tục ra mắt các tính năng mới mà các công cụ khác thường không thể sánh kịp. Họ phát triển các bản cập nhật mới dựa trên yêu cầu của khách hàng – nếu bạn sử dụng Scrunch và muốn một tính năng cụ thể, rất có thể họ có thể thực hiện điều đó. Vượt trội so với các công cụ phân tích/theo dõi động cơ tạo sinh tương tự.

Scrunch liên tục ra mắt các tính năng mới mà các công cụ khác thường không thể sánh kịp. Họ phát triển các bản cập nhật mới dựa trên yêu cầu của khách hàng – nếu bạn sử dụng Scrunch và muốn một tính năng cụ thể, rất có thể họ có thể thực hiện điều đó. Vượt trội so với các công cụ phân tích/theo dõi động cơ tạo sinh tương tự.

🧠 Bạn có biết? Xếp hạng trên trang đầu tiên của Google có mối tương quan mạnh mẽ (khoảng 0,65) với việc được các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) đề cập, trong khi xếp hạng tốt trên Bing cũng quan trọng, dù ở mức độ thấp hơn một chút.

7. AthenaHQ

qua AthenaHQ

Được phát triển bởi các kỹ sư từng làm việc tại Google, AthenaHQ tập trung vào trí tuệ nhắc nhở quy mô lớn. Nó đang theo dõi các đề cập thương hiệu, cảm xúc, dữ liệu nhắc nhở và khoảng trống nội dung trên các nền tảng. Ngoài ra, nó cung cấp một bảng điều khiển thống nhất hợp nhất phân tích với các thông tin có thể hành động.

Điểm nổi bật của Athena là bảng điều khiển Prompt Volume và các công cụ theo dõi, giúp phân tích chi tiết nơi bạn được đề cập, tần suất xuất hiện và sự thay đổi theo thời gian.

Trung tâm Hành động sau đó đề xuất các giải pháp cụ thể như đặt mục tiêu vào các chủ đề bị bỏ qua, điều chỉnh cấu trúc trang hoặc phản ứng với sự phát triển của đối thủ cạnh tranh.

Các tính năng nổi bật của AthenaHQ

Sử dụng mô hình ước tính khối lượng truy vấn độc quyền của Athena để ước tính khối lượng truy vấn, xác định các truy vấn đang thịnh hành và nhận phân tích dựa trên khu vực.

Xác định các lỗ hổng kiến thức của AI và nhận được những thông tin chi tiết cụ thể phù hợp với lĩnh vực của bạn thông qua Trung tâm Hành động.

Theo dõi trích dẫn AI, giám sát đối thủ cạnh tranh và dữ liệu địa lý trên toàn cầu với Athena Monitoring.

Giới hạn của AthenaHQ

Athena thiếu các tính năng nghiên cứu từ khóa, phân tích SERP hoặc tối ưu hóa SEO kỹ thuật.

Giá cả của AthenaHQ

Gói cơ bản: $295+/tháng

Doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét của AthenaHQ

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đang nói gì về AthenaHQ?

Dưới đây là đánh giá từ G2:

Các bảng điều khiển rất trực quan và việc tích hợp vào hệ thống hiện có của chúng tôi vô cùng dễ dàng.

Các bảng điều khiển rất trực quan và việc tích hợp vào hệ thống hiện có của chúng tôi vô cùng dễ dàng.

👀 Bạn có biết? Trong kỹ thuật tạo prompt, tối ưu hóa token không chỉ là việc tuân thủ giới hạn của mô hình—mà còn là việc tăng cường độ rõ ràng và chính xác. Các kỹ thuật như bắt đầu bằng hướng dẫn, tách biệt ngữ cảnh khỏi công việc và loại bỏ ngôn ngữ thừa giúp các mô hình AI tạo ra các phản hồi tập trung và hiệu quả hơn về chi phí.

8. Rankscale

qua Rankscale

RankScale được thiết kế dành cho các agency và chuyên gia tư vấn quản lý hiệu suất tìm kiếm AI cho nhiều khách hàng. Khác với các công cụ theo dõi một thương hiệu, RankScale hỗ trợ theo dõi khả năng hiển thị đa thương hiệu trong cùng một tài khoản, giúp các agency marketing và SEO quản lý nhiều trang web khách hàng trở nên hiệu quả hơn.

Với tư cách là phần mềm SEO cho các agency, Rankscale đang theo dõi sự hiện diện của bạn trên ChatGPT, Perplexity, Gemini, Claude, DeepSeek, xAI Grok và Microsoft Copilot. Bạn sẽ nhận được dữ liệu chi tiết về thời gian, vị trí và cách thức thương hiệu của bạn (hoặc của khách hàng) xuất hiện trong kết quả do AI tạo ra.

Tính năng Phân tích Hiển thị và Xếp hạng Tìm kiếm AI miễn phí sẽ quét trang web của bạn, sử dụng AI để tạo ra các câu hỏi mà đối tượng mục tiêu của bạn có thể đặt ra, và chạy các truy vấn đó qua các công cụ AI trực tiếp. Bạn sẽ nhận được một cái nhìn tổng quan tức thì về mức độ hiển thị và khả năng thay thế của thương hiệu bạn trong lớp khám phá AI.

Các tính năng nổi bật của Rankscale

Tổng hợp tất cả dữ liệu hiệu suất thương hiệu, dữ liệu trích dẫn và phân tích cảm xúc của bạn trong một bảng điều khiển tiếp thị động.

Theo dõi các chỉ số quan trọng như điểm hiển thị, đề cập cảm xúc, trích dẫn, vị trí trung bình và tỷ lệ phát hiện cho sự hiện diện AI của bạn.

Nhận điểm đánh giá tổng thể về mức độ sẵn sàng của trang web của bạn kèm theo phân tích chi tiết về mức độ chuẩn bị của trang web.

Giới hạn của Rankscale

RankScale hiển thị kết quả, nhưng không giải thích hành vi của mô hình hoặc đề xuất các cải tiến chiến lược.

Giá cả của Rankscale

Các tính năng cơ bản: $20/tháng

Pro: $99/tháng

Doanh nghiệp: $780/tháng

Đánh giá và nhận xét của Rankscale

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

9. Mangools AI Search Grader

qua Mangools AI Search Grader

Tại sao khả năng hiển thị trên công cụ tìm kiếm AI lại quan trọng ngay cả khi bạn là một thương hiệu nhỏ hoặc nhà tiếp thị độc lập? Bởi vì các trợ lý AI như ChatGPT và Perplexity đang định hình cách mọi người khám phá nội dung. Hầu hết các doanh nghiệp độc lập không biết liệu họ có được đề cập hay bị bỏ qua.

Mangools AI Search Grader cung cấp một cách đơn giản, không cần đăng nhập để trả lời câu hỏi đó. Công cụ miễn phí này quét trang web của bạn, phân tích nội dung bằng AI và mô phỏng hành vi tìm kiếm của AI thực tế. Sau đó, nó tạo ra các gợi ý liên quan dựa trên lĩnh vực của bạn. Bạn cũng nhận được Điểm Tìm kiếm AI, thứ hạng trung bình và số lần trích dẫn của đối thủ cạnh tranh.

Đây là giải pháp phù hợp cho các nhà tiếp thị muốn kiểm tra nhanh hiệu quả của việc sử dụng ChatGPT cho SEO mà không cần đầu tư vào bộ công cụ GEO đầy đủ. Mặc dù không được thiết kế cho việc đang theo dõi liên tục, đây là một trong những cách đơn giản nhất để đánh giá mức độ hiển thị của thương hiệu trong các câu trả lời do AI tạo ra.

Các tính năng nổi bật của Mangools AI Search Grader

Tạo ra những thông tin nhanh chóng về khả năng hiển thị, thứ hạng trung bình và điểm tối ưu hóa tìm kiếm AI dễ hiểu (0–100) phản ánh hiệu suất được tính toán dựa trên các mô hình AI.

Nhận các gợi ý phù hợp được tạo ra từ mô tả lĩnh vực của bạn để hiển thị những cách thức có tác động lớn nhất mà bạn xuất hiện.

Phân tích nhiều mô hình AI để có chế độ xem toàn diện về hiệu suất của thương hiệu bạn trên tám mô hình AI.

Giới hạn của Mangools AI Search Grader

Nó cung cấp cho bạn một điểm khởi đầu hữu ích, nhưng không có cách nào để theo dõi xu hướng yêu cầu, sự thay đổi thứ hạng hoặc sự thay đổi trong phản hồi của AI.

Giá của Mangools AI Search Grader

Miễn phí

Gói Cơ bản: $24,5/tháng cho mỗi người dùng

Premium: $34.26/tháng cho mỗi người dùng

Đơn vị: $63,50/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về Mangools AI Search Grader

G2: 4.7/5 (80+ đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đang nói gì về Mangools AI Search Grader?

Dưới đây là đánh giá từ G2:

Mangools kết hợp sự đơn giản với tính năng mạnh mẽ. Công cụ từ khóa (KWFinder) rất trực quan. Bảng điều khiển rõ ràng và dễ sử dụng cho các thành viên trong nhóm có ít kinh nghiệm về SEO.

Mangools kết hợp sự đơn giản với tính năng mạnh mẽ. Công cụ từ khóa (KWFinder) rất trực quan. Bảng điều khiển rõ ràng và dễ sử dụng cho các thành viên trong nhóm có ít kinh nghiệm về SEO.

10. Sâu sắc

qua Profound

Với việc 98% người mua B2B đã áp dụng AI tạo sinh cho việc tự tìm kiếm thông tin trong quá trình mua hàng, tối ưu hóa công cụ tìm kiếm tạo sinh là yếu tố then chốt đối với kinh doanh của bạn.

Profound là nền tảng GEO toàn diện được thiết kế riêng cho các nhóm doanh nghiệp muốn kiểm soát cách thương hiệu của họ được thể hiện trong các thuật toán tìm kiếm AI. Từ theo dõi các lời nhắc có thương hiệu, phân tích cảm xúc đến so sánh với đối thủ cạnh tranh, bạn sẽ có chế độ xem toàn diện 360º về dấu ấn tìm kiếm AI của mình.

Công cụ Conversation Explorer và Agent Analytics cho phép bạn mô phỏng cách các trợ lý AI thu thập, hiểu và trích dẫn nội dung của bạn. Ngoài ra, các bảng điều khiển hiệu suất của nền tảng này chuyển đổi thông tin GEO thành báo cáo sẵn sàng cho cấp lãnh đạo.

Các tính năng nổi bật của Profound

Hiển thị nguồn trích dẫn và tần suất để xác định các miền hoặc trang web nào ảnh hưởng đến các phản hồi do AI tạo ra về thương hiệu của bạn.

Thực hiện kiểm tra trình thu thập dữ liệu AI để xác minh cách các bot LLM truy cập trang web của bạn, phát hiện các vấn đề về chỉ mục và tối ưu hóa trang web cho dữ liệu có cấu trúc và định dạng sẵn sàng cho AI.

Tuân thủ tiêu chuẩn SOC 2 TYPE II cấp doanh nghiệp và SSO dành cho các thương hiệu cần bảo mật mạnh mẽ và bảo vệ dữ liệu.

Những giới hạn nghiêm trọng

Tập trung hoàn toàn vào khả năng hiển thị do AI điều khiển và không hỗ trợ việc theo dõi từ khóa tự nhiên hoặc các quy trình SEO truyền thống.

Giá cả hợp lý

Gói cơ bản: $99/tháng

Phát triển: $399/tháng

Doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét sâu sắc

G2: 4.7/5 (40+ đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đang nói gì về Profound?

Dưới đây là đánh giá từ G2:

Ở mức cơ bản nhất, Profound cung cấp cho chúng ta một cách để đo lường một kênh khám phá hoàn toàn mới, nhưng các công cụ của họ đã liên tục phát triển để tiếp tục hỗ trợ hiệu quả hơn. Mối quan hệ phản hồi mở mà chúng ta có với nhóm Profound đã giúp chúng ta thực hiện nhiều việc cần làm hơn với ít nguồn lực hơn trong một môi trường thay đổi nhanh chóng.

Ở mức cơ bản nhất, Profound cung cấp cho chúng ta một cách để đo lường một kênh khám phá hoàn toàn mới, nhưng các công cụ của họ đã liên tục phát triển để tiếp tục hỗ trợ hiệu quả hơn. Mối quan hệ phản hồi mở mà chúng ta có với nhóm Profound đã giúp chúng ta thực hiện nhiều việc cần làm hơn với ít nguồn lực hơn trong một môi trường thay đổi nhanh chóng.

11. Surfer SEO

qua Surfer SEO

Bạn đang tối ưu hóa một blog, trang đích hoặc trung tâm tài nguyên. Bạn cần nó xếp hạng và được trích dẫn bởi các công cụ AI như ChatGPT. Nhưng bạn nên bắt đầu từ đâu: nội dung mới hay tài sản hiện có? Surfer giúp bạn đưa ra quyết định một cách đơn giản.

Bạn bắt đầu bằng cách kiểm tra nội dung hiện có của mình bằng công cụ Kiểm tra Nội dung. Công cụ này xác định các trang có hiệu suất kém, khoảng trống trong phạm vi chủ đề và các tiêu chuẩn của đối thủ cạnh tranh, giúp bạn biết nên cập nhật gì trước tiên. Công cụ Trình chỉnh sửa Nội dung hướng dẫn bạn chỉnh sửa lại nội dung dựa trên các đề xuất có cơ sở dữ liệu về từ khóa, cấu trúc và độ dài, dựa trên những gì đang hoạt động tốt trong tìm kiếm và được các mô hình ngôn ngữ lớn ưa chuộng.

Để lập kế hoạch cho bước tiếp theo, bạn sử dụng Topical Map, một công cụ AI cho tìm kiếm từ khóa để nhóm các từ khóa và khái niệm thành các chủ đề nội dung liên kết với nhau. Luồng Grow của Surfer giống như một trợ lý SEO, đề xuất các công việc tối ưu hóa nhỏ gọn hàng tuần để giúp trang web của bạn liên tục phát triển.

Các tính năng nổi bật của Surfer SEO

Phân tích SERPs một cách chi tiết bằng công cụ SERP Analyzer, so sánh hơn 100–500 yếu tố xếp hạng, bao gồm tiêu đề lớn, số lượng từ, vị trí nội dung đa phương tiện và cấu trúc liên kết nội bộ.

Kiểm tra các trang hiện có ngay lập tức, kết nối với Google Search Console để phát hiện nội dung hoạt động kém hiệu quả và cung cấp các đề xuất tự động hóa hàng tuần.

Thay đổi mục tiêu địa lý và loại thiết bị để tùy chỉnh đề xuất dựa trên hành vi của trang kết quả tìm kiếm (SERP) địa phương hoặc hiệu suất trên thiết bị di động so với máy tính để bàn.

Giới hạn của Surfer SEO

Các trang web sử dụng cuộn vô tận hoặc hiển thị JavaScript động có thể không được kiểm tra đầy đủ, dẫn đến các đề xuất bị sai lệch.

Giá cả của Surfer SEO

Cần thiết: $99/tháng cho mỗi người dùng

Giá: $219/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Surfer SEO

G2: 4.8/5 (hơn 500 đánh giá)

Capterra: 4.9/5 (hơn 400 đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về Surfer SEO?

Dưới đây là đánh giá từ Capterra:

Cho đến nay, mọi thứ đều rất tốt. Chúng tôi chưa sử dụng nhiều các tính năng AI của Surfer vì nội dung hiện có của chúng tôi chỉ tập trung vào việc mang lại giá trị cao hơn cho khách hàng.

Cho đến nay, mọi thứ đều rất tốt. Chúng tôi chưa sử dụng nhiều các tính năng AI của Surfer vì nội dung hiện có của chúng tôi chỉ tập trung vào việc mang lại giá trị cao hơn cho khách hàng.

12. MarketMuse

qua MarketMuse

Khi quản lý nội dung cho một trang web lớn, bạn cần một hệ thống để lập kế hoạch, mở rộng quy mô và tối ưu hóa nội dung sao cho hiệu quả trên các công cụ tìm kiếm. Nội dung đó cũng cần hiển thị trong các câu trả lời do AI tạo ra. MarketMuse là nền tảng trí tuệ nội dung được hỗ trợ bởi AI, giúp bạn quản lý nhiều kho nội dung khổng lồ của khách hàng.

Tính năng Lập kế hoạch giúp xác định các cụm chủ đề và phát hiện các lỗ hổng nội dung trên trang web hoặc lĩnh vực của bạn. Nội dung cần viết, cập nhật hoặc hợp nhất sẽ dựa trên thông tin này. Với Trình tạo bản tóm tắt, bạn có thể nhanh chóng xây dựng các bản phác thảo chi tiết, sẵn sàng cho SEO. Công cụ SEO này cung cấp cho bạn các từ khóa mục tiêu, câu hỏi cần trả lời, tiêu đề phụ và đề xuất liên kết nội bộ.

Khi bản nháp đã sẵn sàng, việc sử dụng tính năng Optimize sẽ giúp bạn dễ dàng đánh giá xem nội dung có độ uy tín về chủ đề hay không. Điều này là cần thiết cho cả việc xếp hạng trên các công cụ tìm kiếm truyền thống và trích dẫn AI.

Các tính năng nổi bật của MarketMuse

Kiểm tra tự động kho nội dung để xác định các trang cần cập nhật.

Nhận phản hồi thời gian thực về cách bài viết của bạn so sánh với các mô hình chủ đề của MarketMuse.

Đề xuất các liên kết nội bộ và ngoại bộ thông qua tính năng Connect, giúp gợi ý các trang để liên kết từ hoặc liên kết đến.

Giới hạn của MarketMuse

Vì giá trị thực sự của nó nằm ở việc mở rộng các cụm chủ đề và kho nội dung lớn, MarketMuse có thể là quá mức cần thiết cho các nhóm chỉ đăng 2–3 bài viết mỗi tháng.

Giá cả của MarketMuse

Miễn phí

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét của MarketMuse

G2: 4.6/5 (hơn 200 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 20 đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về MarketMuse?

Dưới đây là đánh giá từ Capterra:

Nội dung của chúng tôi đáp ứng tốt hơn nhu cầu của độc giả, giúp tối ưu hóa và nâng cao chiến lược nội dung, đồng thời thứ hạng của chúng tôi trên Google cũng được cải thiện.

Nội dung của chúng tôi đáp ứng tốt hơn nhu cầu của độc giả, giúp tối ưu hóa và nâng cao chiến lược nội dung, đồng thời thứ hạng của chúng tôi trên Google cũng được cải thiện.

13. HubSpot AI Search Grader

Nếu bạn mới bắt đầu tìm hiểu cách các công cụ tìm kiếm AI như ChatGPT-4o, Perplexity hoặc Gemini ảnh hưởng đến thương hiệu của mình, HubSpot’s AI Search Grader là một điểm khởi đầu tốt. Trước khi đầu tư vào một nền tảng GEO quy mô lớn để sử dụng AI trong SEO một cách rộng rãi, công cụ miễn phí này sẽ cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan về hiệu suất của thương hiệu trong các công cụ tìm kiếm được hỗ trợ bởi AI.

Công cụ đánh giá tìm kiếm AI phân tích độ hiển thị và nhận thức về thương hiệu của bạn trên các trợ lý AI, cung cấp Điểm Độ Hiển Thị AI. Bạn sẽ nhận được dữ liệu về tần suất thương hiệu của bạn được đề cập và vị trí của bạn so với đối thủ cạnh tranh. Nó cũng hiển thị các trích dẫn hàng đầu và cảm xúc về thương hiệu, cung cấp cho bạn một tiêu chuẩn so sánh ngay lập tức.

Mặc dù không thay thế việc theo dõi cấp độ lệnh hoặc đang theo dõi đa công cụ, công cụ đánh giá của HubSpot hoạt động như một mục nhập thuận tiện vào các tổng quan về AI. Trường hợp sử dụng điển hình là cho việc phát hiện sớm và báo cáo nội bộ.

Các tính năng nổi bật của HubSpot AI Search Grader

Nhận báo cáo hiệu suất AI chi tiết để thúc đẩy chiến lược tiếp thị tăng trưởng của bạn.

Theo dõi chất lượng nguồn và đánh giá sự đa dạng và tính đầy đủ của thông tin có sẵn về thương hiệu của bạn trên các kênh kỹ thuật số.

Hiểu cách mẫu hình thương hiệu của bạn ảnh hưởng đến hiệu suất và liệu bạn có ở vị trí nhà lãnh đạo, thách thức hay nhà cung cấp ngách trong ngành của mình hay không.

Giới hạn của HubSpot AI Search Grader

Công cụ này tự động tạo ra các thương hiệu so sánh, vì vậy bạn không thể chọn đối thủ cạnh tranh nào để so sánh.

Giá của HubSpot AI Search Grader

Miễn phí

Đánh giá và nhận xét về HubSpot AI Search Grader

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đang nói gì về HubSpot AI Search Grader?

Dưới đây là đánh giá từ TrustRadius:

Đây là công cụ CRM và tự động hóa tiếp thị chính của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng hộp thư đến, giao dịch, liên hệ, công ty và nhiều tính năng khác hàng ngày. Các tính năng khác mà chúng tôi thường sử dụng bao gồm biểu mẫu, khảo sát phản hồi, quy trình làm việc và tính năng email. Tóm lại, đây là một phần quan trọng của hoạt động kinh doanh của chúng tôi, được sử dụng rộng rãi trên tất cả các nhóm, cả cho giao tiếp với khách hàng và nội bộ.

Đây là công cụ CRM và tự động hóa tiếp thị chính của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng hộp thư đến, giao dịch, liên hệ, công ty và nhiều tính năng khác hàng ngày. Các tính năng khác mà chúng tôi thường sử dụng bao gồm biểu mẫu, khảo sát phản hồi, quy trình làm việc và tính năng email. Tóm lại, đây là một phần quan trọng của hoạt động kinh doanh của chúng tôi, được sử dụng rộng rãi trên tất cả các nhóm, cả cho giao tiếp với khách hàng và nội bộ.

👀 Bạn có biết? Các nền tảng công cụ tìm kiếm AI như ChatGPT và Perplexity thường trích dẫn nguồn từ 10 kết quả tìm kiếm hàng đầu của Google. Perplexity trích dẫn từ chúng trong hơn 90% trường hợp, trong khi Google AI Overviews khoảng 85%, còn ChatGPT chỉ đạt khoảng 44%.

Tất cả các công cụ trong danh sách này sẽ cho bạn biết vị trí của thương hiệu bạn trong tìm kiếm AI. Tuy nhiên, nếu bạn có kế hoạch tập trung tất cả các hoạt động SEO và nội dung của mình, bạn sẽ cần một công cụ khác.

ClickUp

Các công cụ Tối ưu hóa Công cụ Tạo sinh (GEO) giúp bạn thích ứng, nhưng vấn đề là: insights về khả năng hiển thị của AI vẫn cần được chuyển đổi thành các cập nhật nội dung thực tế, phân công công việc và quy trình xuất bản.

ClickUp là giải pháp đầu tiên trên thế giới kết hợp AI vào Không gian Làm việc (Converged AI Workspace). Thay vì phải chuyển đổi giữa các công cụ phân tích GEO, tài liệu nội dung và công cụ theo dõi dự án, ClickUp tích hợp tất cả vào một nền tảng duy nhất. Phát hiện lỗ hổng nội dung? Tạo công việc trực tiếp từ nghiên cứu của bạn. Cần cập nhật nội dung hiện có cho công cụ tìm kiếm AI? Giao công việc với đầy đủ bối cảnh – bài viết gốc, phân tích đối thủ cạnh tranh và từ khóa mục tiêu – tất cả trong một nơi. ClickUp loại bỏ tình trạng phân tán công việc bằng cách cung cấp 100% bối cảnh và một không gian làm việc duy nhất nơi con người và các tác nhân AI hợp tác — từ chiến lược đến nội dung được xuất bản thực sự xếp hạng trong các phản hồi của ChatGPT và Perplexity. Hãy nghĩ đến nó như một nền tảng thống nhất lưu trữ toàn bộ vòng đời nội dung của bạn, từ chiến lược đến triển khai.

Bây giờ, hãy xem cách nhóm SEO và nội dung của bạn có thể tận dụng ClickUp cho Đội ngũ Tiếp thị một cách hiệu quả nhất.

Bắt đầu với ClickUp Brain để tạo các bản tóm tắt nội dung, tiêu đề hoặc bản phác thảo bản nháp đầu tiên được tùy chỉnh cho một công việc cụ thể. Dù bạn đang khởi chạy một loạt bài blog hay viết nội dung sản phẩm, Brain có thể tự động đề xuất ý tưởng dựa trên mục tiêu, giọng điệu hoặc thông tin về đối tượng mục tiêu của bạn.

Tăng tốc quá trình tạo/lập nội dung với ClickUp Brain

Ngoài ra, giống như BrainGPT, Brain cũng hỗ trợ nhiều mô hình AI, bao gồm Gemini, Claude và ChatGPT. Sự linh hoạt này cho phép bạn thử nghiệm với các lời nhắc, góc độ và định dạng có khả năng được các công cụ tìm kiếm AI khác nhau hiểu và trích dẫn dưới cùng một nền tảng.

Chọn giữa các mô hình AI khác nhau trong Brain để tối ưu hóa công cụ tạo nội dung.

Khi bạn đã có tất cả ý tưởng nội dung liên quan đến tối ưu hóa công cụ tạo sinh (GEO), bao gồm ý định tìm kiếm, truy vấn của người dùng, v.v., bạn nên lưu trữ chúng trong một tài liệu có thể chỉnh sửa. ClickUp Docs là nền tảng truy cập trung tâm cho tất cả mọi người, nơi bạn có thể tổ chức mọi thứ từ bản tóm tắt chiến dịch, quy trình làm việc tiêu chuẩn (SOP) đến hướng dẫn phong cách.

Bạn có thể thêm bình luận, video, bảng tính và định dạng bảng. Điểm hay nhất là tất cả những điều này đều được liên kết với các công việc mà chúng hỗ trợ - vì vậy chiến lược và thực thi không bao giờ tách rời.

Sử dụng ClickUp Brain để tạo bài viết blog trong tài liệu ClickUp Docs

Để thực hiện, bạn có thể sử dụng Nhiệm vụ ClickUp để giao nhiệm vụ viết, chỉnh sửa và thiết kế với các đề xuất nội dung tích hợp từ Brain. Bạn có thể cài đặt các Trường Tùy chỉnh cho metadata SEO, liên kết tài nguyên hoặc ngày đáo hạn.

Nếu bạn cần lập bản đồ các mối quan hệ phụ thuộc và hợp tác trực quan theo thời gian thực, ClickUp Bảng trắng sẽ là giải pháp cho bạn. Khi nội dung đã sẵn sàng để xem xét, chuyển sang Chế độ Kiểm duyệt, nơi các bên liên quan có thể để lại phản hồi trực tiếp trên hình ảnh, tệp PDF hoặc video.

Hợp tác với nhóm nội dung và SEO của bạn thông qua Bảng trắng ClickUp khi brainstorming ý tưởng từ khóa cho các công cụ tìm kiếm được hỗ trợ bởi AI.

Khi bạn đã xác định được vị trí xuất hiện của thương hiệu trong các câu trả lời do AI tạo ra, công việc thực sự mới bắt đầu: áp dụng những thông tin đó. Các tác nhân của ClickUp được thiết kế cho mục đích này. Chúng tự động hóa bước tiếp theo trong quy trình làm việc nội dung của bạn dựa trên các công việc có cấu trúc và có thể lặp lại.

Sử dụng các đại lý Autopilot có trợ lý thông minh để xử lý sự mơ hồ hoặc đưa ra quyết định dựa trên ngữ cảnh.

Các trợ lý AI này hoạt động như những trợ lý tự động. Chúng có thể được tùy chỉnh cho các tác vụ cụ thể, như tóm tắt cuộc họp dựa trên chiến lược SEO truyền thống, trả lời câu hỏi về trạng thái dự án, cung cấp báo cáo hàng tuần và nhiều tác vụ khác. Không cần thiết lập AI hoặc kỹ thuật nhắc nhở.

Khi bạn muốn theo dõi các chỉ số KPI tiếp thị như hiệu suất chiến dịch, khối lượng nội dung theo loại, tốc độ dự án SEO và khả năng xử lý của nhóm, ClickUp Dashboard cho phép bạn thực hiện tất cả những việc cần làm tại một nơi duy nhất.

Theo dõi các chỉ số quan trọng và KPI bằng bảng điều khiển ClickUp.

Bạn có thể tạo các tiện ích tùy chỉnh để theo dõi trạng thái của quy trình blog, dòng thời gian triển khai hoặc các chỉ số tương tác trên các nền tảng. Bạn cũng có thể theo dõi tỷ lệ chuyển hướng của chatbot, thời gian xử lý trung bình và điểm hài lòng của khách hàng—tất cả đều được liên kết với dữ liệu công việc thời gian thực.

ClickUp cung cấp các mẫu có sẵn cho lịch nội dung, hướng dẫn thương hiệu, bản tóm tắt chiến dịch, yêu cầu sáng tạo và các quy trình làm việc tiếp thị khác. Chúng giúp bạn tiết kiệm hàng giờ công việc vận hành ở mọi bước của quy trình hoạt động.

Tải mẫu miễn phí Lập kế hoạch nội dung và các tài sản tiếp thị khác với mẫu lịch nội dung ClickUp.

Ví dụ, bạn có thể thử mẫu Lịch Nội dung ClickUp. Nó tập trung tất cả kế hoạch nội dung của bạn vào một nơi duy nhất đồng thời đủ linh hoạt để phù hợp với quy trình của bạn. Bạn có thể sử dụng nó để lên lịch đăng bài, phân công công việc, theo dõi phê duyệt và đảm bảo mọi nội dung đều phù hợp với các chiến dịch lớn hơn của bạn.

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Ghi lại và chia sẻ ngữ cảnh tức thì: Sử dụng Sử dụng ClickUp Clips để ghi lại màn hình kèm âm thanh và tạo tệp đính kèm trực tiếp vào các công việc hoặc bình luận.

Tự động hóa công việc lặp đi lặp lại: Tối ưu hóa các tác vụ lặp lại với Tối ưu hóa các tác vụ lặp lại với ClickUp Automations , từ việc phân công công việc đến cập nhật trạng thái.

Tập trung hệ thống công nghệ của bạn: Kết nối hệ thống công nghệ tiếp thị của bạn cho tối ưu hóa tìm kiếm AI, bao gồm Slack, HubSpot và các công cụ khác thông qua Kết nối hệ thống công nghệ tiếp thị của bạn cho tối ưu hóa tìm kiếm AI, bao gồm Slack, HubSpot và các công cụ khác thông qua tích hợp ClickUp

Tổ chức các cuộc họp standup và retro nhanh hơn: Sử dụng Sử dụng ClickUp Syncups để tổ chức các cuộc họp kiểm tra nhóm không đồng bộ, chia sẻ cập nhật và theo dõi các rào cản — mà không cần phải tổ chức các cuộc họp trực tiếp.

Đồng bộ hóa nhóm với bản tóm tắt chiến dịch: Khởi động các chiến dịch tiếp thị nhanh hơn bằng cách sử dụng Khởi động các chiến dịch tiếp thị nhanh hơn bằng cách sử dụng Mẫu Bản Tóm Tắt Chiến Dịch của ClickUp , bao gồm các phần về mục tiêu, kênh, dòng thời gian và thông điệp chính.

Đảm bảo tính nhất quán của thương hiệu trên quy mô lớn: Ghi chép giọng điệu, hình ảnh và phong cách với Ghi chép giọng điệu, hình ảnh và phong cách với các mẫu hướng dẫn thương hiệu để đảm bảo tính nhất quán trên tất cả các kênh tiếp thị.

Quản lý dự án SEO từ đầu đến cuối: Lập kế hoạch, phân công và theo dõi các hoạt động SEO của bạn bằng mẫu Lập kế hoạch, phân công và theo dõi các hoạt động SEO của bạn bằng mẫu ClickUp SEO Research and Management Template , được thiết kế riêng cho việc theo dõi từ khóa, kiểm tra và tối ưu hóa nội dung.

Giới hạn của ClickUp

Mặc dù ClickUp Brain tạo ra các ý tưởng từ khóa, nhưng nó không phải là công cụ nghiên cứu từ khóa truyền thống có dữ liệu tìm kiếm đi kèm.

Giá cả của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2: 4.7/5 (10.370+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (4.490+ đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về ClickUp?

Dưới đây là đánh giá từ G2:

Phiên bản mới Brain MAX đã nâng cao đáng kể năng suất làm việc của tôi. Khả năng sử dụng nhiều mô hình AI, bao gồm cả các mô hình suy luận nâng cao, với mức giá hợp lý giúp việc tập trung mọi thứ trên một nền tảng trở nên dễ dàng. Các tính năng như chuyển đổi giọng nói thành văn bản, tự động hóa công việc và tích hợp với các ứng dụng khác giúp quy trình làm việc trở nên mượt mà và thông minh hơn.

Phiên bản mới Brain MAX đã nâng cao đáng kể năng suất làm việc của tôi. Khả năng sử dụng nhiều mô hình AI, bao gồm cả các mô hình suy luận nâng cao, với mức giá hợp lý giúp việc tập trung mọi thứ trên một nền tảng trở nên dễ dàng. Các tính năng như chuyển đổi giọng nói thành văn bản, tự động hóa công việc và tích hợp với các ứng dụng khác giúp quy trình làm việc trở nên mượt mà và thông minh hơn.

Tổng hợp tất cả: ClickUp tập trung các chiến lược tối ưu hóa công cụ tạo sinh của bạn.

Trước khi rời đi, đây là danh sách kiểm tra GEO nhanh để giúp thương hiệu của bạn duy trì việc hiển thị trong kết quả do AI tạo ra:

Kiểm tra nơi thương hiệu của bạn được trích dẫn trên tất cả các nền tảng tìm kiếm AI.

So sánh tần suất trích dẫn với đối thủ cạnh tranh

Tổ chức nội dung của bạn cho các công cụ tìm kiếm tạo sinh hiệu quả, không chỉ cho Google.

Cuối cùng, hãy tập trung vào việc cung cấp giá trị. Lưu lượng truy cập tự nhiên, dù là từ SEO truyền thống hay tìm kiếm AI tạo sinh, sẽ theo sau.

Muốn quản lý tất cả những điều này trong một nơi duy nhất? Với ClickUp, bạn có thể tạo lịch nội dung GEO, giao công việc tối ưu hóa, sử dụng AI để soạn thảo bản tóm tắt và theo dõi tiến độ—tất cả trong một bảng điều khiển.

Đăng ký miễn phí trên ClickUp để bắt đầu.