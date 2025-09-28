Mẫu kế hoạch tiếp thị sự kiện miễn phí để tổ chức các sự kiện thành công

Bạn đã đặt địa điểm, mời diễn giả và sắp xếp hậu cần—nhưng hầu như không ai tham dự. Nghe quen không? Nhiều sự kiện tuyệt vời thất bại không phải do kế hoạch kém, mà do chiến lược tiếp thị yếu kém.

Các sự kiện tuyệt vời không tự nhiên mà có. Chúng được tiếp thị một cách chính xác. Đó là lúc mẫu kế hoạch tiếp thị sự kiện toàn diện có thể cứu cánh.

Nó giúp bạn tạo bản đồ chi tiết về cách quảng bá sự kiện, tiếp cận đúng đối tượng mục tiêu và tạo sự chú ý trước khi sự kiện diễn ra.

Hãy khám phá các mẫu kế hoạch tiếp thị sự kiện hàng đầu phù hợp với nỗ lực tiếp thị sự kiện của bạn.

🔍 Bạn có biết? 75% các nhà tiếp thị sự kiện ưa chuộng các nền tảng mạng xã hội để quảng bá sự kiện.

Mẫu kế hoạch tiếp thị sự kiện là gì?

Mẫu kế hoạch tiếp thị sự kiện cung cấp một phương pháp tiếp cận có mục tiêu để lập kế hoạch, thực hiện và đánh giá các nỗ lực quảng bá xung quanh một sự kiện. Nó hoạt động như một hướng dẫn từng bước, nêu rõ tất cả các công việc cần thiết, dòng thời gian quảng bá, nguồn lực và thông điệp chính cần thiết để nâng cao nhận thức về sự kiện.

Dưới đây là những gì một mẫu kế hoạch tiếp thị sự kiện tốt bao gồm:

Mục tiêu sự kiện : Danh sách công việc mục đích của sự kiện mà bạn muốn đạt được

Chi tiết về đối tượng mục tiêu : Bao gồm đối tượng bạn đang nhắm đến dựa trên vị trí địa lý, sở thích và các yếu tố khác

kênh tiếp thị*: Đề cập đến các kênh sẽ được sử dụng, chẳng hạn như email, mạng xã hội và các kênh khác, để thu hút sự chú ý

Lịch nội dung : Liệt kê các mốc thời gian và chi tiết khóa cho các công việc và hoạt động sự kiện

Ngân sách và phân bổ nguồn lực : Bao gồm ngân sách được phân bổ cho từng công việc và sự kiện, cùng với chi tiết chi tiêu

chi tiết cụ thể của sự kiện*: Thêm liên kết đăng ký sự kiện, thông báo về diễn giả, lịch phỏng vấn diễn giả và các chi tiết khác để tạo sự hào hứng cho sự kiện

Những yếu tố nào tạo nên một mẫu kế hoạch tiếp thị sự kiện tốt?

Không phải tất cả các mẫu kế hoạch tiếp thị sự kiện đều giống nhau. Một mẫu tốt sẽ cung cấp cấu trúc, tiết kiệm thời gian và giữ cho chiến lược của bạn tập trung từ đầu đến cuối.

Vậy, để tìm được lựa chọn phù hợp, hãy đảm bảo nó đáp ứng các tiêu chí sau:

Sự rõ ràng : Tìm kiếm một mẫu đơn giản và rõ ràng cho phép bạn thêm các đối tượng cụ thể, có thể đo lường, khách hàng tiềm năng đủ điều kiện, người tham dự trước đây để tái tiếp thị và các thông tin nghiên cứu thị trường

Đối tượng mục tiêu : Sử dụng mẫu giúp bạn nhắm đến đối tượng rộng hơn dựa trên đặc điểm nhân khẩu học và động lực tham gia của họ

Kênh tiếp thị: Đảm bảo có đủ không gian để liệt kê các kênh tiếp thị phù hợp mà bạn sẽ sử dụng—email, mạng xã hội, quan hệ công chúng, quảng cáo trả phí và nhiều hơn nữa

dòng thời gian*: Chọn định dạng chia chu kỳ sự kiện thành các giai đoạn, bao gồm các công việc trước, trong và sau sự kiện, kèm theo thời hạn cho từng hoạt động

đang theo dõi ngân sách*: Chọn mẫu có cột ngân sách để phân loại chi tiêu theo kênh, nhà cung cấp hoặc hoạt động

Vai trò cụ thể: Chọn mẫu nơi bạn có thể phân công trách nhiệm cho các thành viên trong nhóm để tránh trùng lặp và nhầm lẫn

🔍 Bạn có biết? 19% nhà tiếp thị sự kiện thiếu dữ liệu phù hợp và 18% không có công cụ hiệu quả để đang theo dõi thành công.

Mẫu kế hoạch tiếp thị sự kiện tốt nhất

Lập kế hoạch cho một sự kiện chỉ là một nửa chặng đường—thu hút người tham gia mới là thách thức thực sự. Đó là lúc các mẫu kế hoạch tiếp thị sự kiện phát huy tác dụng.

Chúng cung cấp cho bạn một lộ trình sẵn sàng sử dụng để quảng bá sự kiện, tiếp cận đối tượng mục tiêu và đạt được kết quả thực tế.

Dưới đây là danh sách công việc các mẫu tốt nhất mà bạn nên tham khảo:

1. Mẫu kế hoạch tiếp thị sự kiện ClickUp

Tải mẫu miễn phí Giữ cho kế hoạch tiếp thị sự kiện của bạn luôn đồng bộ với mục tiêu của bạn với mẫu kế hoạch tiếp thị sự kiện ClickUp

Quản lý sự kiện, dù là trực tiếp hay trực tuyến, đòi hỏi kế hoạch chi tiết và đang theo dõi chặt chẽ từng yếu tố. Mẫu kế hoạch tiếp thị sự kiện ClickUp giúp bạn tạo quy trình làm việc với các công việc được phân loại theo các giai đoạn khóa: lập kế hoạch, triển khai và đánh giá.

Chế độ xem dòng thời gian sự kiện tạo ra một lộ trình hướng dẫn. Ngoài ra, giao diện lịch hiển thị từng công việc với ngày đáo hạn tương ứng, giúp tăng cường tính hiển thị và trách nhiệm.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Thêm các trường tùy chỉnh như người phụ trách, đánh giá, hóa đơn, công nợ và nhiều trường khác để tăng tính trách nhiệm

Đang theo dõi ngân sách tiếp thị sự kiện bằng cách so sánh chi phí dự kiến và chi phí thực tế

Đính kèm tài liệu và ghi chú để duy trì bối cảnh đầy đủ và thu thập phản hồi

🔑 Phù hợp cho: Quản lý sự kiện, nhóm tiếp thị và điều phối viên cần một mẫu kế hoạch có cấu trúc để lập kế hoạch, thực hiện và đánh giá các sự kiện tiếp thị một cách hiệu quả.

💡 Bonus: Nâng cao hiệu quả tiếp thị sự kiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI): Tìm kiếm ngay lập tức trên ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint và tất cả các ứng dụng kết nối của bạn — cũng như trên web — để tìm các mẫu tiếp thị sự kiện, kế hoạch chiến dịch và tài liệu quảng cáo

Sử dụng Talk to Text để đặt câu hỏi, ghi chú chi tiết sự kiện hoặc quản lý quy trình tiếp thị bằng giọng nói — rảnh tay, từ bất kỳ đâu

Sử dụng các mô hình AI bên ngoài cao cấp như ChatGPT, Claude và Gemini với một giải pháp duy nhất, sẵn sàng cho doanh nghiệp, mang lại bối cảnh công việc và trí tuệ cho quy trình tiếp thị sự kiện của bạn Thử ClickUp Brain MAX — công cụ AI làm việc toàn diện nhất giúp cách mạng hóa tiếp thị sự kiện vì nó bao gồm 100% công việc của bạn. Loại bỏ tình trạng quá tải công cụ, sử dụng giọng nói để tạo và cập nhật mẫu tiếp thị, phân công nhiệm vụ chiến dịch và tối ưu hóa toàn bộ quy trình lập kế hoạch sự kiện — tất cả trong một nơi. Ghi chép ý tưởng mọi lúc mọi nơi, chia sẻ hướng dẫn với đối tác và hoàn thành công việc nhanh gấp 4 lần với tính năng Talk to Text trong ClickUp Brain MAX

2. Mẫu kế hoạch tiếp thị sự kiện ClickUp

Tải mẫu miễn phí Quản lý thông tin sự kiện, sắp xếp công việc và đang theo dõi tiến độ với mẫu kế hoạch tiếp thị sự kiện ClickUp

Hình dung kế hoạch tiếp thị sự kiện của bạn với mẫu ClickUp Event Marketing Template. Mẫu này phân loại các công việc theo loại sự kiện, chẳng hạn như hội thảo, sự kiện kết nối mạng lưới và hội nghị, giúp bạn dễ dàng quản lý và đang theo dõi từng sự kiện.

Nó giúp bạn thêm các chi tiết như địa điểm, ngân sách, ngày tháng và loại sự kiện để có cái nhìn tổng quan đầy đủ về tất cả các sự kiện sắp tới. Với tính năng phụ thuộc công việc, mẫu này cho phép bạn xác định quy trình lập kế hoạch tiếp thị rõ ràng.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Lưu trữ biên bản cuộc họp trong một thư mục riêng biệt để dễ dàng tra cứu

Xây dựng bản tóm tắt sự kiện chi tiết để đồng bộ hóa nhóm của bạn với tất cả thông tin khóa

Kiểm tra địa điểm và công việc của các sự kiện kinh doanh với chế độ xem bản đồ tùy chỉnh

🔑 Phù hợp cho: Nhà tổ chức sự kiện, nhóm marketing và điều phối viên quản lý nhiều sự kiện có mục tiêu, dòng thời gian và logistics cụ thể.

3. Mẫu kế hoạch tổ chức sự kiện ClickUp

Tải mẫu miễn phí Lập kế hoạch chi tiết cho từng sự kiện và đồng bộ hóa nhóm và tài nguyên với mẫu lập kế hoạch sự kiện ClickUp

Mẫu lập kế hoạch sự kiện ClickUp giúp bạn tạo ra quy trình làm việc tùy chỉnh cho các hoạt động lập kế hoạch sự kiện. Với các danh sách riêng biệt cho các hoạt động sự kiện, chuẩn bị trước sự kiện, cơ sở vật chất và thanh toán, mọi thứ đều được tổ chức gọn gàng và dễ quản lý.

Ví dụ, phần ngân sách chuyên dụng giúp bạn phân loại sự kiện dựa trên trạng thái tài chính—vượt ngân sách, dưới ngân sách hoặc đang theo dõi. Ngoài ra, tab Ưu tiên danh sách công việc theo mức độ cấp bách, giúp bạn biết được những việc cần ưu tiên xử lý trước.

Điều tuyệt vời nhất? Phần mềm Quản lý Sự kiện ClickUp giúp bạn hợp tác với khách hàng, theo dõi ngân sách và đồng bộ hóa mục tiêu sự kiện của bạn.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Theo dõi tiến độ tự động với thanh theo dõi trực quan

Lưu trữ thông tin nhà tài trợ và nhà cung cấp tại một nơi duy nhất bằng các tài liệu

Tính toán tổng, trung bình, phạm vi và nhiều hơn nữa một cách tự động để đảm bảo độ chính xác của ngân sách

🔑 Phù hợp cho: Các nhà điều phối sự kiện, nhóm vận hành và trưởng dự án cần một phương pháp có cấu trúc để đang theo dõi ngân sách, công việc và thông tin nhà cung cấp cho từng giai đoạn của sự kiện.

4. Mẫu kế hoạch tổ chức sự kiện ClickUp Singular

Tải mẫu miễn phí Quản lý các hoạt động sự kiện và tăng cường sự tham gia với mẫu kế hoạch tổ chức sự kiện ClickUp Singular

Mẫu kế hoạch tổ chức sự kiện ClickUp Singular giúp bạn quản lý mọi chi tiết cho từng sự kiện riêng lẻ. Mẫu này bao gồm các danh sách công việc chuyên dụng cho nhà cung cấp, khách, kế hoạch chung và ngân sách, giúp bạn duy trì nhiều quy trình làm việc khác nhau trong một không gian duy nhất.

Bạn có thể cài đặt mối phụ thuộc giữa các công việc và phân loại các mục thành "cần thiết" hoặc "không bắt buộc" để đảm bảo nằm trong phạm vi và ngân sách. Ngoài ra, tab Hoạt động giúp bạn quản lý tất cả các công việc liên quan đến sự kiện tại một nơi, được sắp xếp theo thẻ ưu tiên, tài liệu và các cập nhật liên quan.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Tạo biểu mẫu RSVP để thu thập thông tin của các khách mời tiềm năng và lưu trữ họ trong một danh sách riêng biệt

Quản lý danh sách ngân sách chi tiết với các thông tin như chi phí, trang web, hóa đơn, ghi chú và loại

Tạo một dòng thời gian hoạt động rõ ràng để đang theo dõi mọi công việc liên quan đến sự kiện từ đầu đến cuối

🔑 Phù hợp cho: Nhà tổ chức sự kiện, người tổ chức tự do và các nhóm nhỏ quản lý các sự kiện một lần đòi hỏi sự chính xác, đang theo dõi chi tiết và phối hợp hiệu quả.

5. Mẫu ngân sách lập kế hoạch sự kiện ClickUp

Tải mẫu miễn phí Đặt mục tiêu rõ ràng, đang theo dõi chi phí và phân tích chi tiêu với mẫu ngân sách kế hoạch sự kiện ClickUp

Bạn đang gặp khó khăn trong việc theo dõi ngân sách sự kiện? Mẫu ngân sách lập kế hoạch sự kiện ClickUp cung cấp hiển thị cần thiết để quản lý từng đồng một cách chính xác.

Mẫu này chia các công việc thành các danh sách công việc cho địa điểm, sự kiện và các mục cần thực hiện, giúp quy trình làm việc của bạn được tổ chức gọn gàng và dễ quản lý. Ví dụ, danh sách địa điểm bao gồm các trường tùy chỉnh như loại, hình ảnh, thông tin liên hệ và ghi chú để có chế độ xem rõ ràng về từng trung tâm chi phí.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Thêm các công việc con và danh sách kiểm tra cho từng hoạt động để thực hiện chính xác

Đặt các công việc lặp lại để đang theo dõi và đánh giá ngân sách định kỳ

Sử dụng các mối quan hệ phụ thuộc giữa các công việc để xây dựng luồng quy trình hoạt động hiệu quả

🔑 Phù hợp cho: Quản lý sự kiện, nhóm tài chính và trưởng bộ phận vận hành đang tìm kiếm một cách rõ ràng và linh hoạt để quản lý, theo dõi và tối ưu hóa ngân sách sự kiện.

6. Mẫu kế hoạch tiếp thị ClickUp

Tải mẫu miễn phí Đặt mục tiêu cụ thể, tổ chức các công việc và đang theo dõi tiến độ với mẫu kế hoạch tiếp thị ClickUp

Mẫu kế hoạch tiếp thị ClickUp giúp bạn đồng bộ các hoạt động sự kiện với mục tiêu tiếp thị và kết quả đo lường được. Nó cho phép bạn xác định mục tiêu rõ ràng, kết quả chính và chi tiết hỗ trợ để giữ cho kế hoạch tiếp thị tập trung và đúng tiến độ.

Công cụ theo dõi tiến độ và trường phần trăm hoàn thành cung cấp chế độ xem thời gian thực về mức độ thành công. Ngoài ra, với các trường tác động, loại công việc và đánh giá nỗ lực, mẫu kế hoạch giúp bạn ưu tiên các sự kiện một cách hiệu quả và lập kế hoạch thông minh hơn.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Phân loại sự kiện và hoạt động theo quý để lập kế hoạch và đang theo dõi hiệu quả hơn

Danh sách công việc khóa và mục tiêu chính theo một dòng thời gian trực quan

Theo dõi ngân sách, công việc và tiến độ một cách nhất quán để hoàn thiện chiến lược tiếp thị sự kiện của bạn

🔑 Phù hợp cho: Nhóm marketing, quản lý dự án và chiến lược gia đang lập kế hoạch cho các sự kiện tập trung vào hiệu suất và kết quả.

7. Mẫu kế hoạch hành động tiếp thị ClickUp

Tải mẫu miễn phí Lập kế hoạch chiến lược quảng bá sự kiện với mẫu kế hoạch hành động tiếp thị ClickUp

Sử dụng mẫu kế hoạch hành động tiếp thị ClickUp để đảm bảo nhóm của bạn đồng bộ trong tất cả các nỗ lực tiếp thị. Mẫu này phân tích chi tiết từng hoạt động phụ của sự kiện, cung cấp thông tin cụ thể, giúp nhóm hiểu rõ kỳ vọng, dòng thời gian và mục tiêu.

Nó giúp bạn xây dựng một kế hoạch hành động chi tiết—từ phân tích thị trường mục tiêu và mục tiêu kinh doanh đến chiến lược định giá và các thông tin hỗ trợ. Ngoài ra, mẫu kế hoạch hướng dẫn bạn qua các yếu tố khóa cần xác định và tổ chức trước khi triển khai kế hoạch.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Tạo danh sách kiểm tra SMART để xác định các bước cụ thể, có thể thực hiện được

Đặt các chỉ số KPI cho từng công việc và sự kiện để đo lường tiến độ một cách hiệu quả

Kiểm tra các chiến lược hiện tại và hoàn thiện phương pháp tiếp cận của bạn dựa trên các phân tích dữ liệu

🔑 Phù hợp cho: Các nhà chiến lược tiếp thị, quản lý chiến dịch và nhóm doanh nghiệp nhỏ đang tìm kiếm một mẫu kế hoạch có cấu trúc, hướng đến kết quả để lập kế hoạch và triển khai các hoạt động tiếp thị.

8. Mẫu kế hoạch tiếp thị nội dung ClickUp

Tải mẫu miễn phí Quảng bá sự kiện với chiến lược tiếp thị nội dung bằng cách sử dụng mẫu kế hoạch tiếp thị nội dung của ClickUp

Tối ưu hóa quy trình tạo nội dung và tiếp thị của bạn với mẫu kế hoạch tiếp thị nội dung ClickUp. Nó cho phép bạn lập kế hoạch, đang theo dõi và đánh giá mọi khía cạnh của chiến lược nội dung trong một không gian tập trung duy nhất.

Nó cũng đảm bảo rằng mọi nội dung đều phù hợp với mục tiêu tiếp thị và nhu cầu quảng bá sự kiện của bạn.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Xây dựng quy trình với các giai đoạn như ý tưởng, sản xuất, phê duyệt và xuất bản

Tạo dòng thời gian để lên lịch đăng bài và nội dung khác

Giữ một tài liệu riêng biệt cho từng nội dung để lưu trữ nội dung, bản tóm tắt và tài sản sáng tạo

🔑 Phù hợp cho: Các nhà tiếp thị nội dung, quản lý mạng xã hội và các nhóm tiếp thị quản lý các chiến dịch nội dung đa kênh liên quan đến sự kiện và quảng bá thương hiệu.

🔍 Bạn có biết? 72% các nhà tiếp thị cho biết tiếp thị nội dung đã giúp tăng tương tác và lưu lượng truy cập.

9. Mẫu kế hoạch nội dung ClickUp

Tải mẫu miễn phí Đồng bộ hóa kế hoạch nội dung của bạn với các hoạt động sự kiện bằng cách sử dụng mẫu kế hoạch nội dung của ClickUp

Mẫu Kế Hoạch Nội Dung ClickUp là một lịch trình nội dung có thể thực hiện được, giúp đơn giản hóa việc lập kế hoạch và xuất bản nội dung. Nó giúp bạn xác định mục tiêu và mục đích nội dung, đảm bảo mỗi nội dung đều phù hợp với chiến lược tiếp thị tổng thể của bạn.

Khung làm việc này cũng biến mọi nhu cầu nội dung thành các công việc có thể theo dõi, giúp bạn phân công, quản lý và hoàn thành đúng hạn mà không gây rối loạn.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Giao nhiệm vụ cho các nhà văn và đính kèm tệp đính kèm cần thiết để cung cấp bối cảnh sự kiện đầy đủ

Xác định ưu tiên nội dung phù hợp với dòng thời gian sự kiện và mục tiêu tiếp thị

Xác định xu hướng nội dung và điều chỉnh chiến lược để thúc đẩy thành công của sự kiện

🔑 Phù hợp cho: Nhóm nội dung, quản lý mạng xã hội và chuyên gia tiếp thị muốn quản lý việc tạo/lập nội dung xung quanh các sự kiện một cách rõ ràng, có cấu trúc và linh hoạt.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Muốn tối ưu hóa quản lý nội dung cho sự kiện? Các công cụ được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) như ClickUp Brain có thể giúp bạn tập trung nỗ lực vào hướng đúng đắn. Dưới đây là cách nó giúp bạn: Tạo ý tưởng nội dung cho các loại nội dung khác nhau

Xác định những lỗ hổng trong chiến lược của bạn và đề xuất các bước để tối ưu hóa

Nhận tổng quan về các công việc sự kiện và tiến độ thực hiện chúng Quản lý sự kiện từ giai đoạn ý tưởng, kế hoạch đến triển khai với ClickUp Brain

10. Mẫu Quản lý Sự kiện ClickUp

Tải mẫu miễn phí Quản lý các công việc sự kiện, chia sẻ tài nguyên và đang theo dõi ngân sách với mẫu quản lý sự kiện ClickUp

Mẫu Quản lý Sự kiện ClickUp giúp bạn kiểm soát chi phí, tài nguyên và dòng thời gian của mỗi sự kiện, từ kế hoạch đến triển khai. Mỗi sự kiện có một danh sách công việc riêng để tránh trùng lặp.

Mẫu này giúp bạn đang theo dõi các chi tiết quan trọng như ngân sách, tiến độ, ưu tiên và nhiều hơn nữa—tất cả trong một nơi. Ngoài ra, bản đồ cung cấp cái nhìn trực quan rõ ràng về địa điểm sự kiện và các công việc liên quan để tối ưu hóa quản lý sự kiện.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Tự động hóa email nhắc nhở để khuyến khích người tham dự và cập nhật thông tin cho các bên liên quan

Cài đặt ngân sách dự kiến và theo dõi nó trong suốt vòng đời của sự kiện

Sử dụng thẻ để xác định mối quan hệ giữa các công việc và cải thiện sự phối hợp của nhóm

🔑 Phù hợp cho: Quản lý sự kiện, nhóm vận hành và trưởng bộ phận tiếp thị muốn có một hệ thống tập trung để quản lý công việc, giao tiếp và hậu cần cho nhiều sự kiện.

11. Mẫu kế hoạch chiến lược sự kiện ClickUp

Tải mẫu miễn phí Tạo kế hoạch sự kiện, tổ chức các công việc và đang theo dõi tiến độ với mẫu kế hoạch chiến lược sự kiện ClickUp

Mẫu Kế hoạch Chiến lược Sự kiện ClickUp giúp bạn quản lý các chi tiết cụ thể để xây dựng một chiến lược tiếp thị sự kiện thành công. Mẫu này bao gồm các chi tiết cụ thể như kênh, ngân sách và hashtag để xây dựng một chiến lược đáp ứng trực tiếp các mục tiêu tiếp thị của bạn.

Mẫu này cung cấp cái nhìn tổng quan rõ ràng về trạng thái của từng sự kiện, nhấn mạnh các hành động cần thực hiện, giúp bạn quản lý sự kiện một cách dễ dàng và duy trì tiến độ.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Phân loại sự kiện theo mục đích: tăng cường nhận thức về sự kiện, xây dựng mối quan hệ kinh doanh và nhiều hơn nữa

Đính kèm các tệp đính kèm liên quan vào từng công việc sự kiện để giữ cho tất cả tài liệu tiếp thị của bạn được tổ chức gọn gàng

Xây dựng luồng từ giai đoạn ý tưởng, bản nháp, thiết kế, phê duyệt đến xuất bản

🔑 Phù hợp cho: Chuyên gia chiến lược tiếp thị, nhà tổ chức sự kiện và người phụ trách chiến dịch muốn phát triển các chiến lược sự kiện có mục tiêu rõ ràng và quản lý chúng một cách minh bạch từ đầu đến cuối

📣 Ý kiến của khách hàng: Dưới đây là chia sẻ của Brianna Connetta, Quản lý Sản xuất Sự kiện Cao cấp tại Convene, về việc sử dụng ClickUp: ClickUp cho phép tất cả chúng ta thực hiện công việc trong một chương trình duy nhất và hợp tác tổ chức sự kiện từ giai đoạn tiền sản xuất, cho đến ngày diễn ra sự kiện, chúng ta có thể thực hiện mọi việc một cách suôn sẻ vì tất cả thông tin chi tiết đều được tập trung tại một nơi. ClickUp cho phép tất cả chúng ta thực hiện công việc trong một chương trình duy nhất và hợp tác tổ chức sự kiện từ giai đoạn tiền sản xuất, cho đến ngày diễn ra sự kiện, chúng ta có thể thực hiện mọi việc một cách trơn tru vì tất cả thông tin chi tiết đều được tập trung tại một nơi.

12. Mẫu kế hoạch dự án sự kiện ClickUp

Tải mẫu miễn phí Quản lý danh sách sự kiện toàn diện và theo dõi tiến độ với mẫu kế hoạch dự án sự kiện ClickUp

Đang phải xử lý nhiều sự kiện cùng lúc? Hãy thử mẫu kế hoạch dự án sự kiện ClickUp. Với các công việc con, danh sách kiểm tra kế hoạch và phụ thuộc, nó giúp bạn quản lý từng chi tiết một cách chính xác.

Mẫu này rõ ràng liệt kê các sự kiện sắp tới, giúp bạn lập kế hoạch cho các bước tiếp theo và điều chỉnh chiến lược dựa trên kết quả trước đó. Ngoài ra, các Trường Tùy chỉnh cho phép bạn thu thập thông tin quan trọng cho từng hoạt động.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Ghi chú trạng thái sự kiện để xác định những gì đang tiến triển tốt và những nơi cần cải thiện

Tính toán ngân sách tự động để nâng cao độ chính xác và phát hiện các sai sót

Đặt mục tiêu rõ ràng cho từng sự kiện để đo lường thành công và cải thiện kế hoạch cho các sự kiện trong tương lai

🔑 Phù hợp cho: Quản lý dự án, điều phối viên sự kiện và nhóm tiếp thị cần một phương pháp có cấu trúc để lập kế hoạch, thực hiện và đánh giá sự kiện.

13. Mẫu quảng bá sự kiện ClickUp

Tải mẫu miễn phí Đặt mục tiêu rõ ràng, tạo dòng thời gian và tổ chức sự kiện một cách hiệu quả với mẫu kế hoạch quảng bá sự kiện ClickUp

Mẫu kế hoạch quảng bá sự kiện ClickUp giúp bạn lập kế hoạch quảng bá sự kiện một cách hiệu quả và đang theo dõi thành công. Nó cũng giúp bạn quản lý tất cả các tài liệu quảng bá, chẳng hạn như tài liệu truyền thông xã hội, nội dung email marketing và nhiều hơn nữa.

Ngoài ra, phần mềm Quản lý Dự án Tiếp thị ClickUp giúp nhóm của bạn tổ chức các chiến dịch đa kênh và biến kế hoạch thành thành công.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Gửi tin nhắn cá nhân hóa để tăng tương tác và tiếp cận đối tượng mục tiêu

Đặt các công việc lặp lại để đang theo dõi hiệu suất và điều chỉnh chiến lược theo thời gian thực

Nâng cao nỗ lực quảng bá với các công cụ như ghi màn hình, chỉnh sửa cộng tác và ClickUp Brain

🔑 Phù hợp cho: Nhóm marketing, nhà tổ chức sự kiện và người tạo nội dung muốn quản lý quảng bá sự kiện từ đầu đến cuối một cách có cấu trúc, nhanh chóng và rõ ràng.

14. Mẫu danh sách kiểm tra cho nhà tổ chức sự kiện ClickUp

Tải mẫu miễn phí Lập kế hoạch chi tiết cho một sự kiện thành công với mẫu danh sách kiểm tra lập kế hoạch sự kiện ClickUp

Với sự tham gia của nhiều nhóm và nguồn lực, mẫu danh sách kiểm tra cho nhà tổ chức sự kiện ClickUp cung cấp khóa cho việc thực hiện suôn sẻ.

Mẫu này chia sự kiện thành các giai đoạn rõ ràng, đảm bảo mọi hoạt động đều được theo dõi. Ngoài ra, bạn có thể chia sẻ tất cả thông tin tại một nơi duy nhất, giúp việc hợp tác với nhóm, nhà cung cấp và khách hàng trở nên dễ dàng.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Giao công việc cho các thành viên trong nhóm và người chịu trách nhiệm để đảm bảo tính trách nhiệm

Theo dõi tiến độ theo thời gian thực để đảm bảo nằm trong ngân sách và đáp ứng các mốc thời gian.

Gửi các thông báo tự động hóa sau sự kiện để thu thập phản hồi

🔑 Phù hợp cho: Nhà tổ chức sự kiện, trưởng nhóm và điều phối viên cần một danh sách kiểm tra theo từng giai đoạn để quản lý ngân sách và đang theo dõi tiến độ.

📮 ClickUp Insight: Đối với 33% nhân viên, quyền sở hữu quyết định hoặc không rõ ràng hoặc liên tục thay đổi. Kết quả? Sự混亂, do dự và công việc quan trọng bị bỏ dở. Nhưng nếu quyền sở hữu diễn ra tự động thì sao? Với tính năng AI Assign của ClickUp, các công việc sẽ được phân công ngay lập tức cho người phù hợp nhất, dựa trên khối lượng công việc, vai trò và phạm vi công việc. Không còn việc chuyển giao thủ công. Chỉ cần quyền sở hữu rõ ràng, thông minh ngay từ đầu. 🎯

15. Mẫu tài liệu lập kế hoạch sự kiện ClickUp

Tải mẫu miễn phí Tạo kế hoạch sự kiện chi tiết với mẫu tài liệu lập kế hoạch sự kiện ClickUp

Mẫu tài liệu kế hoạch sự kiện ClickUp giúp bạn đang theo dõi các công việc, ngân sách và tài nguyên để đảm bảo sự kiện diễn ra đúng tiến độ. Các biểu đồ Gantt cung cấp chế độ xem trực quan về các mốc thời gian và mối quan hệ phụ thuộc, giúp việc phối hợp giữa các thành viên trong nhóm trở nên trơn tru hơn.

Điểm nổi bật? Mẫu này cho phép hợp tác mượt mà với các thành viên trong nhóm và nhà cung cấp, đảm bảo giao tiếp rõ ràng và thống nhất trong suốt quá trình lập kế hoạch.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Tạo lịch trình riêng biệt cho từng hoạt động sự kiện với dòng thời gian rõ ràng

Quản lý các thông tin khóa của sự kiện như tên sự kiện, ngày, giờ và địa điểm tại một nơi duy nhất

Thêm hình ảnh để làm rõ bối cảnh công việc và cải thiện khả năng hình dung sự kiện

🔑 Phù hợp cho: Các nhà tổ chức sự kiện, điều phối viên và các nhóm vận hành quản lý tài liệu sự kiện chi tiết của sự kiện.

16. Mẫu kế hoạch chiến dịch tiếp thị ClickUp

Tải mẫu miễn phí Tối ưu hóa các sự kiện tiếp thị của bạn với việc đang theo dõi hiệu quả bằng mẫu kế hoạch chiến dịch tiếp thị của ClickUp

Mẫu kế hoạch chiến dịch tiếp thị ClickUp giúp bạn theo dõi phân tích chiến dịch, phát hiện các khoảng trống trong hiệu suất và tối ưu hóa cả các chiến dịch hiện tại và tương lai. Nó cho phép bạn thêm các chỉ số KPI như ngân sách, tỷ lệ, lượt hiển thị, lượt nhấp và nhiều hơn nữa để đang theo dõi và phân tích dễ dàng.

Ngoài ra, mẫu này giúp bạn hình dung toàn bộ các chiến dịch và các hoạt động liên quan đến sự kiện. Các giai đoạn ống dẫn tích hợp sẵn—Mở, Ý tưởng, Ống dẫn, Đang thực hiện, Kiểm tra, Tạm dừng và Hoàn thành—cho phép bạn quản lý mọi bước trong vòng đời của chiến dịch.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Quản lý tài liệu, dấu trang, danh sách công việc và tài nguyên tại một địa điểm trung tâm

Thêm liên kết đến trang web sự kiện, bài đăng trên mạng xã hội và trang đích để truy cập dễ dàng

Sử dụng công thức để tính toán tự động CTR, ngân sách còn lại và các chỉ số khóa

🔑 Phù hợp cho: Các nhóm marketing, quản lý chiến dịch và chiến lược gia kỹ thuật số đang tìm kiếm một hệ thống có cấu trúc để theo dõi hiệu suất chiến dịch, quản lý công việc và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu.

17. Mẫu kế hoạch tiếp thị truyền thông xã hội ClickUp

Tải mẫu miễn phí Lập kế hoạch và tổ chức nội dung truyền thông xã hội cho việc quảng bá sự kiện với mẫu kế hoạch tiếp thị truyền thông xã hội ClickUp

Mẫu kế hoạch tiếp thị truyền thông xã hội ClickUp giúp bạn lập kế hoạch và triển khai chiến lược thương hiệu sự kiện trên các nền tảng truyền thông xã hội một cách nhất quán. Nó cho phép bạn đặt ra các mục tiêu sự kiện có thể đo lường được và duy trì luồng nội dung chất lượng cao (văn bản, hình ảnh hoặc video) trên các kênh truyền thông xã hội.

Nó giúp bạn tổ chức ý tưởng nội dung, chú thích và liên kết để lập kế hoạch và đang theo dõi dễ dàng. Bạn cũng có thể cài đặt ngày đăng và phụ thuộc giữa các công việc để đảm bảo nhóm của bạn luôn đồng bộ.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Xác định mối quan hệ giữa các công việc và đính kèm các tệp đính kèm liên quan để cung cấp cho nhóm nội dung của bạn bối cảnh đầy đủ

Tạo danh sách công việc riêng cho từng nền tảng và mục tiêu để duy trì sự tổ chức và tập trung

Theo dõi và phân tích kết quả truyền thông xã hội để hoàn thiện và tối ưu hóa chiến lược của bạn

🔑 Phù hợp cho: Quản lý mạng xã hội, người tạo nội dung và nhóm tiếp thị đang có kế hoạch cho các chiến dịch đa nền tảng nhằm quảng bá sự kiện với độ chính xác dựa trên dữ liệu.

🔍 Bạn có biết? Người dùng dành trung bình 2 giờ và 31 phút mỗi ngày trên các nền tảng mạng xã hội.

18. Mẫu Lịch Tiếp Thị ClickUp

Tải mẫu miễn phí Giữ cho các nỗ lực quảng bá sự kiện và mục tiêu của bạn đồng bộ với mẫu lịch tiếp thị ClickUp

Việc lập kế hoạch cho chiến dịch quảng bá sự kiện và tổ chức nội dung trở nên dễ dàng hơn với mẫu lịch tiếp thị ClickUp. Mẫu dòng thời gian tiếp thị sự kiện này giúp bạn xây dựng quy trình làm việc rõ ràng, giúp nhóm của bạn hiểu rõ phân cấp của các công việc và thực hiện chúng một cách chính xác.

Trong khi bảng ngân sách giúp bạn phân loại chi tiêu theo nhà cung cấp và sự kiện, hình ảnh giúp bạn hình dung quy trình. Điểm nổi bật? Các công thức tích hợp sẵn đảm bảo đang theo dõi chính xác ngân sách và các chỉ số khóa khác để quản lý chiến dịch một cách trơn tru.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Thêm bình luận vào mỗi công việc trong danh sách công việc để nhận phản hồi hoặc làm rõ bối cảnh

Phân loại công việc theo màu sắc dựa trên mức độ ưu tiên, tiến độ và danh mục để dễ dàng theo dõi

Theo dõi tiến độ bằng bộ lọc để thu hẹp chế độ xem dựa trên ngày đăng hoặc loại nội dung

🔑 Phù hợp cho: Các nhóm marketing, nhà lập kế hoạch nội dung và quản lý chiến dịch muốn tổ chức, lên lịch và đang theo dõi nội dung quảng cáo và ngân sách cho các sự kiện một cách rõ ràng và có kiểm soát.

giữ các nỗ lực tiếp thị sự kiện đồng bộ với ClickUp*

Mẫu kế hoạch tiếp thị sự kiện giúp bạn lập kế hoạch cho từng công việc, đang theo dõi tiến độ và đảm bảo toàn bộ chiến dịch được đồng bộ. Tuy nhiên, nếu không có cấu trúc phù hợp và sự hợp tác của nhóm, mọi thứ có thể nhanh chóng trở nên hỗn loạn và bỏ lỡ các mốc thời gian.

Tuy nhiên, với các mẫu mạnh mẽ và công cụ hợp tác thời gian thực, ClickUp, ứng dụng toàn diện cho công việc, giúp duy trì kế hoạch rõ ràng và hiệu quả.

Từ việc cài đặt mục tiêu, phân công công việc đến theo dõi ngân sách, mọi thứ đều được quản lý tập trung tại một nơi, giúp toàn bộ nhóm luôn đồng bộ ở mọi giai đoạn. Đừng để sự thiếu tổ chức cản trở bạn.

