TimeHero vs Motion: Công cụ quản lý thời gian nào phù hợp với bạn?

Bạn biết rằng một công cụ quản lý thời gian hiệu quả là tất cả những gì ngăn cản bạn trì hoãn công việc và trở thành người có năng suất cao nhất.

Nhưng ứng dụng lập kế hoạch hàng ngày hoặc lịch thông minh nào sẽ giúp cuộc sống của bạn dễ dàng hơn thay vì thêm căng thẳng?

Hai cái tên bạn sẽ nghe đi nghe lại là TimeHero và Motion. Cả hai đều hứa hẹn mang đến những ngày làm việc thông minh hơn, tập trung hơn và ít bỏ lỡ thời hạn hơn. Nhưng họ làm việc đó theo những cách rất khác nhau.

Nếu bạn đang cố gắng tìm ra công cụ nào phù hợp với quy trình làm việc (và cách thức hoạt động của bộ não) của mình, thì bạn đã đến đúng nơi. Hãy cùng xem xét từng tính năng của chúng. Và nếu cả hai công cụ này đều không đủ hoàn hảo cho bạn, chúng tôi sẽ giới thiệu một công cụ thay thế đáng tin cậy — ClickUp!

TimeHero vs. Motion - So sánh nhanh

Dưới đây là bảng so sánh nhanh giữa TimeHero và Motion, kèm theo phần giới thiệu sơ lược về ClickUp!

Tính năng TimeHero Motion ⭐️ Tiền thưởng: ClickUp Trí tuệ lập lịch Kế hoạch có thể dự đoán, lý tưởng cho quy trình làm việc có cấu trúc. Tái lập lịch công việc theo thời gian thực dựa trên sự thay đổi ưu tiên và thời hạn, được hỗ trợ bởi AI. Lịch AI có thể tùy chỉnh, chế độ xem dòng thời gian, với biểu đồ Gantt và tự động hóa có thể điều chỉnh lịch trình của bạn một cách linh hoạt dựa trên những thay đổi thời gian thực. Quản lý dự án Lập kế hoạch dự án mạnh mẽ với các mẫu, phụ thuộc công việc và theo dõi chi tiết. Các tính năng quản lý dự án chỉ là tính năng phụ so với chức năng lịch. Giải pháp quản lý dự án toàn diện với quy trình công việc tùy chỉnh, phụ thuộc công việc và các tính năng cộng tác, tất cả trong một nền tảng. Cộng tác nhóm Tốt nhất cho các nhóm tập trung vào lập kế hoạch dự án dài hạn, mẫu và quản lý tài nguyên. Tốt nhất cho các nhóm làm việc với nhịp độ nhanh, cần điều chỉnh lịch trình theo thời gian thực. ClickUp nổi trội với tính năng cộng tác thời gian thực, phân công nhiệm vụ, chia sẻ tài liệu và tích hợp với các công cụ họp trực tuyến khác, giúp công việc nhóm diễn ra suôn sẻ trên mọi mặt. Tự động hóa công việc Tự động hóa nâng cao với các mẫu lặp lại, phụ thuộc công việc và cân bằng khối lượng công việc. Tự động hóa cơ bản cho các công việc lặp lại. Tự động hóa mạnh mẽ để giảm thiểu các công việc thủ công, từ quy trình làm việc dựa trên quy tắc đến Autopilot Agents của ClickUp, thực hiện các hành động một cách tự động cho bạn. Trải nghiệm người dùng và giao diện Giao diện chức năng, phức tạp hơn với ít chú trọng vào thiết kế. Giao diện hiện đại, tập trung vào lịch và điều chỉnh theo thời gian thực. Giao diện có thể tùy chỉnh cao và thân thiện với người dùng với nhiều chế độ xem (Danh sách, Bảng, Gantt, Lịch), cho phép người dùng linh hoạt lựa chọn thiết lập lý tưởng. Công cụ tập trung và năng suất Tập trung hơn vào lập kế hoạch, không có nhắc nhở năng suất theo thời gian thực. Tập trung vào bảo vệ thời gian, sắp xếp thứ tự công việc dựa trên AI và đề xuất đơn đặt hàng công việc. Nâng cao năng suất với các tính năng như theo dõi thời gian, cài đặt mục tiêu, sắp xếp thứ tự công việc và không gian làm việc để giữ cho các nhóm làm việc đồng bộ và tập trung.

TimeHero là gì?

qua TimeHero

timeHero là một nền tảng quản lý công việc và dự án dựa trên AI, được thiết kế để tự động hóa và tối ưu hóa việc lập lịch cho cá nhân và nhóm. Không giống như các trình quản lý công việc truyền thống chỉ dựa vào ngày đáo hạn để theo dõi thời gian, TimeHero lập kế hoạch công việc một cách thông minh dựa trên tình trạng sẵn sàng, mức độ ưu tiên và các sự kiện trong lịch của bạn, đồng thời điều chỉnh linh hoạt theo sự thay đổi trong lịch trình của bạn

🧠 Thông tin thú vị: 77% nhân viên hiện mong đợi sự hỗ trợ nhiều hơn từ quản lý của họ, nhưng chính những quản lý đó đang phải giải quyết 51% công việc nhiều hơn khả năng thực tế của họ. Không có gì ngạc nhiên khi các chuyên gia và nhóm đang xem xét lại cách họ quản lý công việc và lập kế hoạch thời gian.

Tính năng của TimeHero

TimeHero không cố gắng thay thế lịch quản lý dự án của bạn — nó cố gắng giải phóng lịch đó. Các tính năng của nó tập trung vào tự động hóa việc lập kế hoạch, để bạn có thể dành nhiều thời gian hơn cho việc cần làm và ít thời gian hơn cho việc suy đoán.

Tính năng #1: Lập lịch công việc thông minh

qua Timehero

Hầu hết các phần mềm lập lịch công việc đều đưa tất cả công việc của bạn vào một danh sách tĩnh và chúc bạn may mắn. TimeHero tiến thêm vài bước nữa — nó phân tích thời gian bạn có mỗi ngày, các cuộc họp bạn đã đặt và thời hạn hoàn thành từng công việc, sau đó tự động tạo lịch trình thực tế cho bạn.

Thậm chí còn tốt hơn: nếu bạn bỏ lỡ một công việc (vì cuộc sống!), TimeHero sẽ ngay lập tức tính toán lại kế hoạch của bạn mà bạn không cần phải sắp xếp lại mọi thứ bằng tay.

Tính năng #2: Mẫu dự án động

qua TimeHero

Bạn cần khởi động một dự án cho khách hàng, đào tạo nhân viên mới hoặc thực hiện một chiến dịch tiếp thị? TimeHero cho phép bạn tạo các quy trình công việc chi tiết, có mẫu sẵn, tự động chỉ định thời hạn và công việc dựa trên thời điểm bạn khởi động, không chỉ dựa trên ngày cố định trong lịch.

Ngoài ra, các mẫu lịch trình trong TimeHero đủ linh hoạt để xử lý các dự án thực tế, nơi ngày bắt đầu và ngày đáo hạn liên tục thay đổi.

Tính năng #3: Tích hợp theo dõi thời gian và báo cáo

qua TimeHero

Vào cuối một ngày làm việc bận rộn, bạn có tự hỏi thời gian của mình đã trôi đi đâu không? TimeHero giúp bạn lấp đầy khoảng trống đó bằng cách giúp bạn dễ dàng ghi lại số giờ làm việc cho từng công việc và sau đó biến dữ liệu đó thành các báo cáo chi tiết.

Điều này không chỉ hữu ích cho việc thanh toán cho khách hàng. Nó còn rất quan trọng nếu bạn muốn hiểu thời gian thực hiện dự án để có thể lập kế hoạch cho ngày và tuần của mình tốt hơn.

Tính năng #4: Quản lý công việc hợp tác

qua TimeHero

Phân công công việc cho đồng nghiệp, để lại nhận xét cho bối cảnh và điều chỉnh khối lượng công việc — tất cả chỉ trong một nền tảng duy nhất. TimeHero thậm chí còn hiển thị sức chứa của nhóm bạn một cách trực quan, giúp bạn dễ dàng tránh được tình trạng quá tải cho những nhân viên giỏi nhất, vốn là một sai lầm rất phổ biến.

Giá cả của TimeHero

Cơ bản: 5 USD/tháng cho mỗi người dùng

Chuyên nghiệp: 12 USD/tháng cho mỗi người dùng

Premium: 27 USD/tháng cho mỗi người dùng

📮ClickUp Insight: 18% số người tham gia khảo sát của chúng tôi muốn sử dụng AI để tổ chức cuộc sống của họ thông qua lịch, nhiệm vụ và nhắc nhở. 15% khác muốn AI xử lý các công việc thường ngày và công việc hành chính. Để làm được điều này, AI cần có khả năng: hiểu mức độ ưu tiên của từng công việc trong quy trình làm việc, thực hiện các bước cần thiết để tạo công việc hoặc điều chỉnh công việc, và thiết lập quy trình làm việc tự động. Hầu hết các công cụ đều có một hoặc hai bước này. Tuy nhiên, ClickUp đã giúp người dùng hợp nhất tới hơn 5 ứng dụng bằng nền tảng của chúng tôi! Trải nghiệm tính năng lập lịch dựa trên AI, nơi các nhiệm vụ và cuộc họp có thể dễ dàng được phân bổ vào các khoảng trống trong lịch của bạn dựa trên mức độ ưu tiên. Bạn cũng có thể thiết lập các quy tắc tự động hóa tùy chỉnh qua ClickUp Brain để xử lý các công việc thường ngày. Nói lời tạm biệt với công việc bận rộn!

Motion là gì?

qua Motion

Được thiết kế để loại bỏ căng thẳng khi lập kế hoạch thủ công, Motion là công cụ năng suất dựa trên AI tự động lên lịch công việc, cuộc họp và ưu tiên vào lịch của bạn.

Nó điều chỉnh lịch của bạn một cách động theo thời gian thực dựa trên thời hạn thay đổi, xung đột cuộc họp và mức độ khẩn cấp của công việc. Với tính năng lịch, danh sách công việc cần làm và khả năng quản lý dự án trong một nền tảng, Motion là lựa chọn lý tưởng cho bạn nếu bạn có lịch trình dày đặc và không có thời gian để quản lý chi tiết từng công việc trong ngày.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Nguyên tắc Pareto, còn được gọi là quy tắc 80/20, cho rằng 80% kết quả đến từ 20% nỗ lực tập trung. Trong quản lý thời gian, điều này có nghĩa là ưu tiên các công việc có tác động lớn nhất đến việc đạt được mục tiêu của bạn.

Tính năng của Motion

Các tính năng của Motion được thiết kế cho những người có quá nhiều việc phải làm và không có đủ thời gian để quản lý tất cả bằng tay.

Tính năng #1: Lập lịch bằng AI theo thời gian thực

qua Motion

Khi Motion lên lịch công việc cho bạn, nó biết chính xác thời gian bạn sẽ làm việc, chính xác đến từng phút. Nó xem xét các cuộc họp, thời gian tập trung, thời hạn và các ưu tiên của bạn. Tiếp theo, nó tạo ra một lịch hàng ngày động, tự động cập nhật nếu ngày của bạn có thay đổi.

Bỏ lỡ một công việc vì cuộc họp kéo dài? Motion sẽ ngay lập tức tối ưu hóa lại toàn bộ lịch trình trong ngày của bạn để bạn không phải hy sinh những công việc ưu tiên.

Tính năng #2: Quản lý dự án toàn diện

qua Motion

Motion không chỉ giúp bạn quản lý các công việc riêng lẻ. Bạn có thể xây dựng các dự án hoàn chỉnh, chia nhỏ thành các công việc con, thiết lập các mối phụ thuộc, phân công công việc cho đồng nghiệp và theo dõi tiến độ của nhiều sáng kiến, đồng thời giữ mọi thứ đồng bộ với lịch của bạn.

Tính năng #3: Tự động hóa lập lịch cuộc họp

qua Motion

Bạn mệt mỏi với những chủ đề "Khi nào bạn rảnh?" vô tận để lên lịch cuộc gọi tiếp theo? Motion bao gồm một trình lập lịch quản lý cuộc họp tích hợp sẵn, tìm thời gian phù hợp nhất dựa trên lịch thực tế của bạn, tự động gửi liên kết và chặn thời gian tập trung khi bạn cần.

Bạn thậm chí có thể sắp xếp thứ tự ưu tiên cho các công việc dựa trên mức độ quan trọng — không còn tình trạng vô tình đặt lịch làm việc trong thời gian duy nhất bạn có thể làm việc thực sự nữa.

Tính năng #4: Danh sách công việc cần làm được sắp xếp theo mức độ ưu tiên

qua Motion

Thay vì danh sách công việc dài dằng dặc, rải rác khiến bạn cảm thấy quá tải, Motion cung cấp cho bạn danh sách việc cần làm được cập nhật liên tục, sắp xếp theo mức độ ưu tiên dựa trên thời hạn, mức độ quan trọng của công việc và thời gian rảnh của bạn.

Kết quả? Bạn sẽ thấy những việc cần làm. Ngoài ra, bạn còn biết chính xác khi nào sẽ thực hiện chúng.

Giá cả của Motion

Pro AI: 29 USD/người dùng được cấp phép/tháng

AI kinh doanh: 49 USD/người dùng được cấp phép/tháng

Enterprise: Giá tùy chỉnh

TimeHero và Motion: So sánh tính năng

TimeHero và Motion nghe có vẻ giống nhau. Nhưng khi tìm hiểu kỹ hơn, sự khác biệt giữa chúng khá rõ ràng và quan trọng. Hãy cùng xem so sánh trực tiếp các tính năng chính của hai công cụ này:

Tính năng #1: Trí tuệ lập lịch

Đây là tính năng nổi bật của Motion. Công cụ AI của nó liên tục sắp xếp lại thứ tự ưu tiên trong lịch của bạn theo thời gian thực. Nó tự động chuyển các công việc dựa trên các cuộc họp mới, thay đổi thời hạn hoặc thay đổi ưu tiên. Nó không chỉ lấp đầy các khoảng trống; nó bảo vệ thời gian tập trung, tối ưu hóa mức độ khẩn cấp và thích ứng ngay lập tức khi ngày của bạn thay đổi.

TimeHero cũng cung cấp tính năng lập kế hoạch thông minh, nhưng nó giống với phương pháp “cài đặt và quên đi” hơn. Nó lý tưởng cho công việc có cấu trúc, có thể dự đoán trước, không phù hợp lắm với các nhóm hoặc cá nhân trong môi trường thay đổi nhanh, đòi hỏi phải liên tục điều chỉnh lại.

🏆 Người chiến thắng: Motion. Đây là lựa chọn phù hợp hơn cho các lịch trình năng động, nơi kế hoạch thay đổi liên tục và lịch của bạn cần phản ứng nhanh như bạn.

Tính năng #2: Quản lý dự án

TimeHero thiên về quản lý dự án truyền thống và làm rất tốt. Bạn sẽ có các mẫu sẵn có, ngày bắt đầu và ngày đáo hạn có thể điều chỉnh, các công việc phụ thuộc lẫn nhau và các công cụ phân bổ tài nguyên giúp các nhóm quản lý các dự án dài hạn một cách rõ ràng. Nó được thiết kế để hiển thị toàn bộ quy trình làm việc, không chỉ lịch cá nhân.

Mặt khác, Motion hỗ trợ cấu trúc dự án nhưng không đi sâu vào biểu đồ Gantt, mẫu hoặc lập kế hoạch tài nguyên. Nó hoàn hảo cho việc thực thi và luồng công việc hàng ngày, nhưng ít trang bị hơn cho việc quản lý các dự án nhiều lớp, dài hạn.

🏆 Người chiến thắng: TimeHero. Đây là lựa chọn tốt hơn khi nhóm của bạn cần cấu trúc, dòng thời gian và cái nhìn tổng quan, chứ không chỉ là danh sách việc cần làm thông minh hơn.

Tính năng #3: Cộng tác nhóm

Công cụ lý tưởng của bạn ở đây hoàn toàn phụ thuộc vào cách thức hoạt động của nhóm bạn. Motion là công cụ hoàn hảo cho các nhóm làm việc nhanh, hướng đến thực thi, nơi các ưu tiên thay đổi liên tục và mọi người cần tuân thủ lịch trình chặt chẽ. Nó giúp các cá nhân tập trung vào công việc và phối hợp nhịp nhàng, ngay cả khi có thay đổi.

TimeHero phù hợp hơn cho các nhóm làm việc trong phạm vi dự án xác định, nơi mà mẫu, dòng thời gian và cân bằng khối lượng công việc là rất quan trọng. Nếu sự hợp tác của bạn thiên về lập kế hoạch hơn là thực hiện thời gian thực, TimeHero sẽ phù hợp hơn.

🏆 Người chiến thắng: Hòa. Điều này thực sự phụ thuộc vào việc nhóm của bạn phát triển nhờ cấu trúc hay tốc độ — cả hai công cụ này đều có những điểm mạnh khác nhau.

Tính năng #4: Tự động hóa công việc

TimeHero rất coi trọng tự động hóa. Bạn có thể tạo các mẫu công việc lặp lại, tự động cân bằng khối lượng công việc giữa các thành viên trong nhóm và xây dựng quy trình làm việc chạy tự động sau khi được thiết lập. Điều này đặc biệt hữu ích cho các nhóm xử lý các công việc lặp đi lặp lại, chẳng hạn như tiếp nhận khách hàng, quản lý chiến dịch hoặc chu kỳ báo cáo.

Motion cung cấp hỗ trợ công việc định kỳ cơ bản, nhưng không được xây dựng dựa trên logic tự động hóa hoặc quy tắc công việc hàng loạt. Nếu tự động hóa là khóa để giảm công việc thủ công, TimeHero sẽ vượt trội hơn.

🏆 Người chiến thắng: TimeHero. Đây là lựa chọn tốt hơn nếu nhóm của bạn hoạt động theo các quy trình lặp lại và cần tự động hóa để duy trì hoạt động mà không cần giám sát liên tục.

Tính năng #5: Trải nghiệm người dùng và giao diện

Motion cung cấp trải nghiệm tinh tế và trực quan, tập trung vào lịch của bạn. Ứng dụng này mang lại cảm giác hiện đại và nhạy bén, giúp cả cá nhân và nhóm dễ dàng sử dụng. Giao diện lập lịch thời gian thực của ứng dụng đặc biệt hữu ích cho những người sống theo lịch.

Mặc dù mạnh mẽ, TimeHero có thể mang lại cảm giác thực dụng hơn. Giao diện của nó rất chức năng nhưng hơi phức tạp và kém hấp dẫn hơn về mặt thị giác, đặc biệt là đối với những người dùng chưa quen thuộc với các công cụ quản lý dự án truyền thống.

🏆 Người chiến thắng: Motion. Nếu trải nghiệm người dùng quan trọng đối với việc áp dụng của nhóm bạn, thiết kế đẹp mắt và bố cục ưu tiên lịch của Motion giúp bạn dễ dàng sử dụng hàng ngày.

Bạn nghĩ Motion chỉ là công cụ lập lịch? Hãy nghĩ lại. Nó được thiết kế để giúp bạn hoàn thành công việc. Nó bảo vệ thời gian tập trung của bạn, cảnh báo khi bạn có quá nhiều việc và sử dụng AI để đề xuất thứ tự công việc hiệu quả nhất dựa trên mức độ khẩn cấp và khả năng thực hiện. Nó được xây dựng để chống lại sự trì hoãn và quá tải công việc.

TimeHero, mặc dù mạnh về lập kế hoạch, nhưng thiếu những nhắc nhở thời gian thực giúp bạn duy trì chế độ thực thi. Nếu bạn muốn công cụ của mình hoạt động như một huấn luyện viên năng suất, Motion là lựa chọn phù hợp.

🏆 Người chiến thắng: Motion. Công cụ này sắp xếp thời gian của bạn và tích cực giúp bạn đi đúng hướng, điều này có thể tạo ra sự khác biệt lớn khi danh sách việc cần làm của bạn bắt đầu cảm thấy không thể hoàn thành.

TimeHero vs. Motion trên Reddit

Người dùng Reddit nhấn mạnh sự khác biệt rõ ràng giữa TimeHero và Motion dựa trên trải nghiệm sử dụng thực tế.

TimeHero, là một giải pháp thay thế cho Motion, được đánh giá cao nhờ khả năng tự động hóa mạnh mẽ và khả năng lập kế hoạch dài hạn. Nó được ưa chuộng bởi những người dùng quản lý các dự án phức tạp với lượng công việc hàng ngày tối thiểu.

Một người dùng, finngornthegreat, ghi chú trong r/productivity,

Các công việc lặp lại rất hữu ích. Tôi đã cài đặt các công việc kế toán và kiểm tra các cổng đấu thầu lặp lại mỗi tháng một lần vào bất kỳ thời điểm nào trong tháng và nó đã sắp xếp chúng vào giữa các thời hạn quan trọng, điều này rất tốt. Tính năng này cũng cho phép tôi chặn thời gian cho email mỗi ngày, giúp tôi có ý tưởng thực tế hơn về thời gian tôi có để làm công việc “thực tế”.

Các công việc lặp lại rất hữu ích. Tôi cài đặt việc kiểm tra sổ sách và kiểm tra các cổng đấu thầu lặp lại mỗi tháng một lần vào bất kỳ thời điểm nào trong tháng và nó được sắp xếp vào giữa các thời hạn quan trọng, điều này rất tốt. Tính năng này cũng cho phép tôi chặn thời gian cho email mỗi ngày, giúp tôi có ý tưởng thực tế hơn về thời gian tôi có để làm công việc “thực tế”.

Tuy nhiên, một số người khác đề cập đến giao diện người dùng cồng kềnh và khó sử dụng. Ví dụ, dho689, cho biết điều này khi so sánh với Sorted3:

AI của Timehero tốt hơn nhiều ở chỗ nó sẽ lên lịch công việc vào bất kỳ khoảng thời gian rảnh nào của bạn, nhưng giao diện người dùng/trải nghiệm người dùng chậm hơn và có nhiều lỗi hơn. Vì nó điều chỉnh lịch trình của bạn theo thời gian thực (thay vì nhấp vào nút mỗi lần), tôi có thể hiểu tốc độ chậm hơn, nhưng họ hiếm khi cập nhật ứng dụng của mình.

AI của Timehero tốt hơn nhiều vì nó sẽ lên lịch công việc vào bất kỳ khoảng thời gian rảnh nào của bạn, nhưng giao diện người dùng/trải nghiệm người dùng chậm hơn và có nhiều lỗi hơn. Vì nó điều chỉnh lịch trình của bạn theo thời gian thực (thay vì nhấp vào nút mỗi lần), tôi có thể hiểu tốc độ chậm hơn, nhưng họ hiếm khi cập nhật ứng dụng của mình.

Mặt khác, Motion được khen ngợi nhờ tính năng lập kế hoạch hàng ngày dựa trên AI. Người dùng yêu thích cách nó giúp giảm bớt sự mệt mỏi khi ra quyết định.

Người dùng Reddit FrancescoD_ales cho biết trên r/ProductivityApps,

Phù hợp hơn cho những người muốn giảm bớt áp lực về việc sắp xếp thứ tự ưu tiên, nhưng yêu cầu bạn phải tiếp tục thêm nhiều thông tin cho mỗi công việc. Nếu bạn tập trung vào lịch và AI, thì đây là lựa chọn phù hợp cho bạn.

Phù hợp hơn cho những người muốn giảm bớt áp lực về việc sắp xếp thứ tự ưu tiên, nhưng yêu cầu bạn phải tiếp tục thêm nhiều thông tin cho mỗi công việc. Nếu bạn tập trung vào lịch và AI, thì đây là lựa chọn phù hợp cho bạn.

Nhược điểm? Giá cao hơn và khó sử dụng trong các nhóm lớn. Redditor ruckk2 nói:

Tôi đã biết đến Motion từ lâu nhưng chưa từng thử vì giá cả khá đắt đỏ…,

Tôi đã biết đến Motion từ lâu nhưng chưa từng thử vì giá cả khá cao…,

Nhìn chung, Motion là lựa chọn phù hợp nếu bạn cần lập kế hoạch hàng ngày một cách thông minh. Đối với việc thực hiện dự án có cấu trúc và dài hạn, TimeHero có lợi thế hơn.

Gặp gỡ ClickUp — Giải pháp thay thế tốt nhất cho TimeHero Vs. Motion

Nếu bạn thích một số tính năng của TimeHero và Motion nhưng muốn một nền tảng bao gồm nhiều hơn, thì đã đến lúc xem xét ClickUp, ứng dụng làm việc toàn diện.

Alistair Wilson, Chuyên gia Tư vấn Chuyển đổi Số, Compound, đồng ý:

Chúng tôi đã xem xét nhiều lựa chọn và cảm thấy rằng ClickUp mang đến sự kết hợp hoàn hảo giữa sức mạnh và tính linh hoạt. Chúng tôi cũng cần giải quyết vấn đề theo dõi thời gian để đo lường và theo dõi thời gian làm việc của các nhà thầu bên ngoài mà không cần thêm ứng dụng và dịch vụ bên ngoài. Tính năng theo dõi thời gian gốc của ClickUp hoạt động trơn tru trên thiết bị di động, máy tính bảng và máy tính để bàn.

Chúng tôi đã xem xét nhiều lựa chọn và cảm thấy rằng ClickUp mang đến sự kết hợp hoàn hảo giữa sức mạnh và tính linh hoạt. Chúng tôi cũng cần giải quyết vấn đề theo dõi thời gian để đo lường và theo dõi thời gian làm việc của các nhà thầu bên ngoài mà không cần thêm ứng dụng và dịch vụ bên ngoài. Tính năng theo dõi thời gian gốc của ClickUp hoạt động trơn tru trên thiết bị di động, máy tính bảng và máy tính để bàn.

Dưới đây là lý do tại sao ClickUp là lựa chọn thông minh hơn để theo dõi và cải thiện năng suất cũng như quản lý thời gian của bạn tốt hơn:

ClickUp vượt trội hơn #1: Lịch AI + ClickUp Brain (Trợ lý AI)

Xem toàn bộ lịch trình của bạn với Lịch được hỗ trợ bởi AI của ClickUp — nơi các nhiệm vụ, dự án và cuộc hẹn được tập hợp trong một không gian tích hợp

Lịch AI của ClickUp không chỉ sắp xếp ngày của bạn thành các khối thời gian gọn gàng. Nó còn xây dựng phiên bản tối ưu nhất cho bạn. Nó đồng bộ với Lịch Google của bạn, lấy các sự kiện từ danh sách việc cần làm, tự động chặn thời gian tập trung và lên lịch các cuộc họp của bạn bằng các lệnh ngôn ngữ tự nhiên. Đây là một trung tâm điều khiển thông minh kết nối lịch của bạn với công việc của bạn.

Mọi thứ luôn được đồng bộ hóa trên lịch, tài liệu ClickUp và các công việc của bạn, để không có bất kỳ thông tin nào bị bỏ sót (hoặc bị chôn vùi dưới các ghi chú dán).

Để lập kế hoạch và lên lịch dễ dàng hơn, bạn có ClickUp Brain — AI công việc hoàn chỉnh nhất thế giới với bối cảnh công việc, dự án và thành viên nhóm của bạn. Nó đơn giản hóa việc quản lý công việc bằng cách tự động tạo dòng thời gian dự án, soạn thảo mô tả công việc và công việc con để giải quyết các dự án phức tạp, đồng thời đề xuất các bước tiếp theo khi công việc bị đình trệ.

Tận dụng ClickUp Brain để tự động sắp xếp thứ tự ưu tiên công việc, soạn thảo kế hoạch dự án và thậm chí tạo nội dung với trí tuệ nhân tạo AI

Tự động sắp xếp thứ tự ưu tiên các cam kết xung đột với AI Prioritize và phân công công việc cho các thành viên nhóm phù hợp dựa trên lĩnh vực và chuyên môn của họ bằng AI Assign. Dưới đây là video hướng dẫn:

So với AI của Motion chỉ đơn giản là lên lịch cho ngày của bạn, ClickUp Brain thực sự giúp bạn lập kế hoạch và thực hiện trên quy mô lớn.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: ClickUp Brain MAX là trợ lý máy tính để bàn được hỗ trợ bởi AI, giúp giọng nói của bạn trở thành công cụ tăng năng suất hữu ích nhất. Với tính năng Talk to Text trong Brain MAX của ClickUp, bạn có thể ra lệnh bằng giọng nói để thực hiện các công việc, cuộc họp, nhắc nhở và ghi chú mà không cần dùng tay. Giọng nói của bạn trở thành phím tắt để cài đặt nhắc nhở, soạn thảo tài liệu, phân công công việc và thậm chí lên lịch cuộc họp mà không cần gõ một chữ nào. Lập kế hoạch, thực hiện và phân tích nhanh hơn 4 lần với Talk to Text trên ClickUp Brain MAX

🧠 Thông tin thú vị: GenAI đang giúp tăng năng suất cho nhân viên văn phòng, giúp họ tiết kiệm trung bình 4,11 giờ mỗi tuần.

Ưu điểm thứ 2 của ClickUp: Theo dõi thời gian + chế độ xem công việc linh hoạt

Theo dõi thời gian dễ dàng với tính năng Theo dõi thời gian gốc của ClickUp, đảm bảo báo cáo chính xác và quản lý công việc liền mạch

Trong khi TimeHero cung cấp tính năng tự động hóa dự án và Motion tập trung vào lịch của bạn, ClickUp cho phép bạn xem, theo dõi và quản lý mọi công việc trong chế độ xem phù hợp nhất với nhu cầu của bạn.

Với ClickUp Project Time Tracking, bạn không cần bất kỳ phần mở rộng hoặc công cụ của bên thứ ba nào để theo dõi thời gian. Ghi lại thủ công hoặc bắt đầu và dừng đồng hồ bấm giờ khi bạn làm việc, đánh dấu thời gian có thể tính phí và xem báo cáo thời gian chi tiết theo dự án, khách hàng hoặc thành viên nhóm.

Sắp xếp các dự án phức tạp thành các nhiệm vụ ClickUp dễ quản lý để thực hiện rõ ràng hơn

Thời gian được ghi lại cho mỗi nhiệm vụ ClickUp, để bạn có thể so sánh ước lượng với thực tế và điều chỉnh kỳ vọng.

Phần hay nhất? Bạn có thể chọn trong số hơn 15 chế độ xem ClickUp có thể tùy chỉnh, bao gồm Danh sách, Bảng, Lịch, Dòng thời gian, Gantt và Khối lượng công việc, để quản lý và theo dõi công việc từ nhiều góc độ.

Trên thực tế, các tổ chức hàng đầu như ShopMonkey đã giảm 50% thời gian hoàn thành các đánh giá và phê duyệt lãnh đạo tiếp thị nhờ ClickUp, nhờ vào tính năng quản lý nhiệm vụ hiệu quả và các công cụ cộng tác đơn giản hóa.

Cho dù bạn cần theo dõi các cột mốc của dự án, giám sát khối lượng công việc của nhóm hay chỉ đơn giản là theo dõi các công việc hàng ngày, ClickUp cung cấp tính linh hoạt để tối ưu hóa năng suất trên toàn bộ bảng.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng Bảng chấm công trong ClickUp để phát hiện các hoạt động tốn thời gian và giành lại thời gian trong tuần của bạn. Chúng tự động lấy thời gian theo dõi của bạn trên các nhiệm vụ và công việc con vào chế độ xem hàng tuần tập trung. Sau đó, dành 5 phút mỗi thứ Sáu để xem lại bảng chấm công của bạn: Phát hiện các công việc lặp đi lặp lại, giá trị thấp làm mất nhiều thời gian

Xác định công việc nào thường xuyên vượt quá dự kiến

Sử dụng bộ lọc theo thẻ, người được giao hoặc loại công việc để xem thời gian của bạn thực sự được sử dụng vào việc gì Điều này sẽ giúp bạn sắp xếp các công việc tương tự thành nhóm, phân công công việc hiệu quả hơn hoặc dành thời gian tập trung cho những công việc quan trọng.

ClickUp vượt trội hơn #3: Mẫu khối thời gian

Tải mẫu miễn phí Tùy chỉnh ngày của bạn với Mẫu phân chia thời gian ClickUp, cho phép bạn kiểm soát lịch trình của mình

Bạn muốn có cấu trúc lịch trình tự động của Motion nhưng với sự linh hoạt hơn? Mẫu Chặn thời gian ClickUp cho phép bạn kiểm soát hoàn toàn ngày của mình. Bạn có thể kéo, thả và sắp xếp lại các khối nhiệm vụ một cách trực quan, liên kết chúng với các nhiệm vụ thực tế và thậm chí tự động hóa những việc xảy ra trước hoặc sau mỗi khối.

Cần thay đổi lịch trình vào phút chót? Mẫu này cũng cho phép bạn làm điều đó. Điều này khiến nó trở nên hoàn hảo cho những người cần sự có tổ chức và khả năng thích ứng.

📮ClickUp Insight: Thứ Hai buồn chán? Hóa ra thứ Hai là ngày kém hiệu quả nhất trong tuần (không có ý chơi chữ), với 35% nhân viên cho rằng đây là ngày làm việc kém hiệu quả nhất của họ. Sự sụt giảm này có thể là do thời gian và năng lượng dành cho việc tìm kiếm thông tin cập nhật và các ưu tiên hàng tuần vào sáng thứ Hai. Một ứng dụng toàn diện cho công việc, như ClickUp, có thể giúp bạn ở đây. Ví dụ: ClickUp Brain, trợ lý AI tích hợp của ClickUp, có thể 'cập nhật' cho bạn tất cả các thông tin quan trọng và ưu tiên trong vài giây. Ngoài ra, mọi thứ bạn cần cho công việc, bao gồm các ứng dụng tích hợp, đều có thể tìm kiếm được bằng tính năng Tìm kiếm kết nối của ClickUp. Với tính năng Quản lý kiến thức của ClickUp, việc xây dựng một điểm tham chiếu chung cho tổ chức của bạn trở nên thật dễ dàng! 💁

Ưu điểm số 4 của ClickUp: Nhiệm vụ lặp lại với tính linh hoạt thực sự

Tự động hóa các quy trình công việc lặp lại với Nhiệm vụ lặp lại của ClickUp, hợp lý hóa các công việc hàng ngày hoặc định kỳ một cách dễ dàng

So với tự động hóa của TimeHero hoặc cách tiếp cận tập trung vào lịch của Motion, hệ thống của ClickUp được xây dựng cho các quy trình công việc phức tạp, có thể lặp lại và không cần phỏng đoán.

Hệ thống Nhiệm vụ lặp lại của ClickUp có thể tùy chỉnh cao. Bạn có thể sắp xếp các nhiệm vụ để lặp lại hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, sau khi hoàn thành hoặc sử dụng lịch trình tùy chỉnh. Bạn có thể chuyển dữ liệu, chẳng hạn như nhận xét và công việc con, hoặc bắt đầu lại từ đầu mỗi lần lặp lại.

Ngoài ra, bạn có thể đặt điều kiện bỏ qua cho cuối tuần hoặc ngày lễ và kiểm soát việc các công việc mới xuất hiện ở cùng địa điểm hay trong một không gian được chỉ định.

📖 Đọc thêm: Cách sử dụng Time Blocking để tăng năng suất

Ưu điểm số 5 của ClickUp: Tự động hóa sâu

Đơn giản hóa quy trình của bạn với Tự động hóa ClickUp, giảm các bước thủ công và tăng hiệu quả với các kích hoạt tùy chỉnh

Tự động hóa ClickUp cho phép bạn kiểm soát hoàn toàn công việc lặp đi lặp lại với logic "nếu-thì-đó" có thể tùy chỉnh. Bạn muốn một nhiệm vụ chuyển sang "Đang tiến hành" khi một công việc con được hoàn thành? Hoặc một thông báo Slack khi một giao dịch được đánh dấu là đã đóng? Bạn có thể thiết lập điều đó trong vài giây.

Tự động hóa cũng có thể chỉ định đồng nghiệp, cập nhật ưu tiên, thêm thẻ, gửi nhắc nhở và hơn thế nữa — tất cả đều dựa trên các kích hoạt như ngày đáo hạn, thay đổi trạng thái hoặc bài nộp/gửi biểu mẫu.

Ưu điểm của ClickUp #6: Quản lý khối lượng công việc và hiển thị nhóm

Quản lý sức chứa của nhóm và tiến độ dự án với Chế độ xem khối lượng công việc của ClickUp, giúp bạn cân bằng các nhiệm vụ và tránh tình trạng kiệt sức

Motion tập trung vào lịch trình cá nhân của bạn. TimeHero xử lý luồng dự án. ClickUp hiển thị mọi thứ, bao gồm cả thành viên nào trong nhóm của bạn đang quá tải và thành viên nào còn sức chứa.

Chế độ xem Khối lượng công việc của ClickUp cho phép bạn xem phân phối công việc theo thời gian thực dựa trên ước lượng thời gian, điểm nỗ lực hoặc số lượng công việc. Bạn có thể phân công lại công việc ngay lập tức và điều chỉnh phạm vi dự án để cân bằng khối lượng công việc.

👀 Bạn có biết? Chưa đến một nửa số nhân viên đạt được hiệu suất tối ưu, với nhiều người phải đối mặt với các rào cản như mục tiêu không rõ ràng, thiếu nguồn lực và quản lý không hiệu quả. Điều này nhấn mạnh sự cần thiết của các công cụ, hỗ trợ và chiến lược tốt hơn để giúp các nhóm phát huy hết tiềm năng của mình.

Kết luận cuối cùng: ClickUp — Công cụ quản lý thời gian và lập lịch tốt nhất cho mọi nhu cầu

Vậy, kết luận cuối cùng là gì?

TimeHero là lựa chọn tuyệt vời nếu bạn cần thực hiện dự án một cách bình tĩnh, có phương pháp. Motion là lựa chọn tuyệt vời nếu bạn cần sắp xếp lại ngày của mình theo ứng dụng danh sách công việc được hỗ trợ bởi AI cứ sau 5 phút.

ClickUp được xây dựng cho những ai muốn có tất cả — lập lịch, dự án, AI, tự động hóa và quản lý nhóm — mà không cần phải thỏa hiệp. Đây là sản phẩm tốt nhất của cả hai thế giới. Một lịch AI và một trình quản lý dự án thông minh kết nối với một hệ sinh thái năng suất hoàn chỉnh.

Nó bao gồm Tài liệu đi kèm với các nhiệm vụ và dự án, Bảng trắng để động não và lập bản đồ tư duy, Biểu mẫu để ghi lại yêu cầu của khách hàng hoặc nhóm, và thậm chí cả Trò chuyện ClickUp để trò chuyện trong không gian làm việc.

Bạn có thể xác định và theo dõi Mục tiêu, sử dụng các mẫu cho mọi thứ từ giới thiệu đến lập kế hoạch nội dung, và tích hợp với các công cụ như Slack, Zoom, Lịch Google, GitHub, Notion và hơn 1.000 công cụ khác.

Sự sâu sắc ở đây là không thể so sánh được. Đăng ký ClickUp miễn phí để bắt đầu.