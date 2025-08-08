Mẫu phụ lục hợp đồng miễn phí để dễ dàng cập nhật các thỏa thuận hiện có

Khi các thỏa thuận thay đổi, các hợp đồng của bạn cũng nên được điều chỉnh cho phù hợp.

Trao đổi bằng miệng? Rủi ro. Email không chính thức? Không thể thi hành. Nếu không có phụ lục đã ký, kinh doanh của bạn sẽ tiếp tục với các điều khoản lỗi thời, và đó là nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn.

Đó là lúc mẫu phụ lục hợp đồng phát huy tác dụng.

Blog này giới thiệu các mẫu miễn phí và có thể tùy chỉnh để giúp bạn tự tin sửa đổi bất kỳ thỏa thuận ban đầu nào một cách rõ ràng, có cấu trúc và được cả hai bên đồng ý.

🔍 Bạn có biết? Khái niệm hợp đồng có nguồn gốc sâu xa trong lịch sử, với bằng chứng về các thỏa thuận chính thức được tìm thấy trong các hệ thống pháp luật cổ đại, chẳng hạn như Bộ luật Hammurabi ở Mesopotamia 🏛️✍️. Những biểu mẫu ban đầu này đã đặt nền tảng cho các khung hợp đồng phức tạp mà chúng ta sử dụng ngày nay.

Mẫu phụ lục hợp đồng là gì?

Phụ lục hợp đồng là một tài liệu riêng biệt dùng để sửa đổi hợp đồng hiện có mà không làm thay đổi bản gốc. Nó nêu rõ các thay đổi cụ thể, chẳng hạn như điều chỉnh ngày giao hàng, cập nhật điều khoản hoặc thêm các điều khoản mới.

Với mẫu phụ lục hợp đồng, bạn có thể:

Dễ dàng sửa đổi bất kỳ hợp đồng gốc nào

Mô tả rõ ràng và làm rõ các điều khoản

Đảm bảo các bên liên quan đều hiểu rõ nội dung hợp đồng

Tiết kiệm thời gian, nỗ lực và chi phí thuê chuyên gia pháp lý

Tạo các tài liệu có cấu trúc, tuân thủ quy định và mang tính chính thức

Sử dụng mẫu phụ lục hợp đồng thường là lựa chọn lý tưởng cho các tình huống kinh doanh cần thêm điều khoản mới hoặc thay đổi nghĩa vụ.

Thay vì viết lại toàn bộ thỏa thuận, chỉ cần sử dụng biểu mẫu phụ lục để cập nhật điều kiện hợp đồng, chèn các thông số kỹ thuật mới và xác nhận sự đồng ý bằng chữ ký của các bên liên quan — tất cả đều theo thỏa thuận ban đầu.

Các mẫu phụ lục hợp đồng hàng đầu trong nháy mắt

Điều gì tạo nên một mẫu phụ lục hợp đồng tốt?

Mẫu phụ lục hợp đồng được thiết kế tốt giúp bạn truyền đạt rõ ràng những thay đổi cụ thể, đảm bảo sự đồng thuận của các bên và giữ cho tất cả các bên liên quan tuân thủ thỏa thuận ban đầu.

Dưới đây là các tính năng khóa mà một mẫu hợp đồng lý tưởng nên có:

Tham chiếu rõ ràng đến hợp đồng gốc : Một mẫu tốt nên nêu rõ ngày thỏa thuận ban đầu, tiêu đề và các bên liên quan để xác định chính xác các thay đổi

Phạm vi sửa đổi được xác định : Phụ lục phải xác định và mô tả cụ thể các thay đổi mà phụ lục sửa đổi, bao gồm ngày giao hàng, điều khoản hoặc điều kiện hợp đồng

Điều khoản ngày có hiệu lực : Một mẫu hợp đồng tốt cần nêu rõ thời điểm các thay đổi có hiệu lực để làm rõ dòng thời gian và tránh tranh chấp

Xác nhận sự đồng ý của cả hai bên : Chọn giải pháp rõ ràng nêu rõ cả hai bên tự nguyện đồng ý với các thay đổi và rằng hợp đồng gốc vẫn có hiệu lực đầy đủ

Trường chữ ký cho tất cả các bên : Cần có không gian để các bên ký tên, ghi ngày tháng, in tên và tiêu đề để thực hiện hợp đồng đúng cách

Phần công chứng tùy chọn : Chọn mẫu có khối công chứng nếu cần để xác nhận chính thức các thay đổi, tùy thuộc vào luật pháp và quyền tài phán

Định dạng có cấu trúc: Nên sắp xếp tài liệu với các tiêu đề lớn và phần rõ ràng để dễ xem và hiểu

Mẫu phụ lục hợp đồng

Dưới đây là các mẫu hợp đồng miễn phí và có thể tùy chỉnh tốt nhất để giúp bạn đảm bảo các cập nhật của mình rõ ràng, có thể thi hành và dễ quản lý mà không cần bắt đầu lại từ đầu:

1. Mẫu phụ lục hợp đồng ClickUp

Tải mẫu miễn phí Dễ dàng theo dõi, sửa đổi và chính thức hóa các thay đổi hợp đồng với Mẫu Phụ lục Hợp đồng của ClickUp

Với Mẫu Phụ lục Hợp đồng ClickUp, bạn có thể sửa đổi hợp đồng hiện có mà không cần phải viết lại thỏa thuận ban đầu. Các tính năng quản lý công việc, chế độ xem và tự động hóa tích hợp sẵn cho phép bạn theo dõi các sửa đổi hợp đồng, sắp xếp các điều khoản và cộng tác với các bên liên quan tại một nơi tập trung.

Cho dù là điều chỉnh ngày giao hàng, cập nhật điều khoản hay thêm điều khoản mới, mẫu này đều giúp đơn giản hóa quy trình để bạn có thể làm rõ các điều khoản và đảm bảo tất cả các bên nhanh chóng đồng ý một cách hợp pháp.

🌟 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Điều chỉnh theo nhu cầu cụ thể — cho dù là hợp tác, cộng tác với khách hàng hay liên doanh

Đặt điều khoản cho các sáng kiến chung, phân bổ nguồn lực và giao thức liên lạc

Cộng tác trong thời gian thực và chia sẻ tài liệu phụ lục và các chỉnh sửa của bạn với các nhóm nội bộ và các bên liên quan bên ngoài

🔑 Lý tưởng cho: Các nhà quản lý nhân sự, freelancer và chủ doanh nghiệp thường xuyên sửa đổi thỏa thuận hoặc cần một cách có ràng buộc pháp lý và có thể theo dõi để cập nhật các điều khoản hợp đồng.

Thông tin thú vị: Phụ lục (Addendum) trong tiếng Latin có nghĩa là "điều cần thêm vào". Đây là cách chuyên nghiệp để nói "P.S." trong lĩnh vực pháp lý!

2. Mẫu xem xét hợp đồng ClickUp

Tải mẫu miễn phí Xem xét, so sánh và quản lý hợp đồng một cách tự tin với Mẫu xem xét hợp đồng ClickUp

Mẫu Đánh giá Hợp đồng ClickUp giúp các nhóm pháp lý, quản lý dự án và các bên liên quan hợp tác đánh giá hợp đồng đồng thời đảm bảo không bỏ sót bất kỳ điều khoản quan trọng hoặc vấn đề tuân thủ nào.

Mẫu này hoàn hảo để hợp lý hóa các tài liệu pháp lý và cung cấp một hệ thống tập trung để theo dõi trạng thái hợp đồng, xác định rủi ro và chỉ định các hành động tiếp theo. Bố cục có cấu trúc và chế độ xem có thể tùy chỉnh cho phép bạn tự tin quản lý việc xem xét hợp đồng từ đầu đến khi ký, tiết kiệm thời gian và giảm thiểu các lỗi tốn kém.

🌟 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Xem xét và theo dõi các thỏa thuận với nhà cung cấp để đảm bảo các sản phẩm, điều khoản thanh toán và mức độ dịch vụ rõ ràng

Thu thập ý kiến từ các bộ phận pháp lý, tài chính và vận hành tại một nơi duy nhất để tối ưu hóa quá trình xem xét và phê duyệt

Cho phép các bên liên quan đến dự án bình luận, đề xuất chỉnh sửa và theo dõi các thay đổi trong thời gian thực, giúp dễ dàng hợp tác giữa các nhóm hoặc tổ chức.

🔑 Lý tưởng cho: Các nhóm pháp lý, tư vấn và quản lý dự án thường xuyên xử lý các bản đánh giá hợp đồng phức tạp và yêu cầu một hệ thống có cấu trúc, hợp tác.

Cần thêm đạn dược? Hãy làm quen với ClickUp Brain MAX, một trợ lý máy tính để bàn được hỗ trợ bởi AI, giúp tập hợp tất cả công việc của bạn — tài liệu, trò chuyện, nhiệm vụ và hơn thế nữa — vào một không gian thống nhất, có thể tìm kiếm. Đối với quy trình công việc hợp đồng, điều này có nghĩa là bạn có thể tìm thấy ngay lập tức bất kỳ hợp đồng, điều khoản hoặc tài liệu liên quan nào trên tất cả các ứng dụng được kết nối, giúp mọi thứ được sắp xếp gọn gàng và dễ theo dõi. Không còn phải tìm kiếm trong các thư mục hay bỏ lỡ các thời hạn quan trọng nữa. Điều làm cho Brain MAX trở nên mạnh mẽ hơn nữa là tính năng chuyển lời nói thành văn bản. Bạn chỉ cần nói ra ý tưởng hoặc các điểm chính của hợp đồng, Brain MAX sẽ ghi lại cho bạn — hoàn hảo cho việc động não hoặc phác thảo các điều khoản ngay lập tức. Sau đó, bạn có thể xem lại và chỉnh sửa ghi chú của mình thành hợp đồng cuối cùng. Với Brain MAX, việc sắp xếp hợp đồng một cách có tổ chức và hiệu quả trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

3. Mẫu quản lý hợp đồng ClickUp

Tải mẫu miễn phí Hợp lý hóa vòng đời hợp đồng với độ chính xác và tuân thủ bằng Mẫu quản lý hợp đồng ClickUp

Mẫu Quản lý hợp đồng ClickUp giúp các doanh nghiệp thuộc mọi kích thước tập trung hợp đồng, theo dõi tiến độ và quản lý gia hạn một cách dễ dàng. Bằng cách sắp xếp tài liệu và các bên liên quan ở một nơi, mẫu này đảm bảo không bỏ sót bất kỳ thông tin nào.

Mẫu này cũng đơn giản hóa sự hợp tác giữa các bộ phận, tăng cường tuân thủ và giảm rủi ro bỏ lỡ thời hạn hoặc thỏa thuận hết hạn. Cho dù xử lý thỏa thuận với khách hàng hay hợp đồng với nhà cung cấp, bạn có thể dễ dàng giám sát mọi thứ, từ yêu cầu đến gia hạn.

🌟 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Soạn thảo, xem xét và chấp nhận các thay đổi ở mọi giai đoạn, đồng thời tạo quy trình làm việc hợp đồng có tổ chức

Phân loại và phân tích hợp đồng theo loại, bộ phận và ngày ký để dễ dàng tổ chức

Cộng tác hiệu quả với các nhóm bằng cách mời thành viên hoặc khách quản lý hợp đồng trong Không gian Làm việc ClickUp

🔑 Lý tưởng cho: Các nhóm pháp lý, bộ phận mua sắm, công ty khởi nghiệp và doanh nghiệp quản lý hợp đồng với nhà cung cấp, khách hàng hoặc nội bộ.

4. Mẫu Thỏa thuận hợp đồng ClickUp

Tải mẫu miễn phí Tạo, quản lý và theo dõi các thỏa thuận với nhà thầu một cách hiệu quả với Mẫu Thỏa thuận Hợp đồng ClickUp

Mẫu Thỏa thuận hợp đồng ClickUp giúp các doanh nghiệp tạo ra các thỏa thuận rõ ràng, hợp pháp khi làm việc với các nhà thầu bên ngoài. Mẫu này giúp đơn giản hóa việc phác thảo vai trò công việc, kết quả công việc, thời hạn và điều khoản thanh toán, đồng thời bảo vệ cả hai bên khỏi các tranh chấp tiềm ẩn.

Mẫu này đảm bảo trách nhiệm giải trình và minh bạch ở mọi giai đoạn bằng cách biến việc soạn thảo thỏa thuận thành một quy trình làm việc hợp lý. Từ thu thập thông tin chi tiết của nhà thầu đến giám sát các cột mốc của dự án, mẫu này giúp mọi thứ được tổ chức trong một không gian làm việc hợp tác.

🌟 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Phân công công việc cho bộ phận pháp lý, nhân sự hoặc quản lý dự án để thu thập thông tin chi tiết về nhà thầu như thông tin liên hệ, ID thuế và chứng nhận

Cộng tác trong thời gian thực với các nhà thầu hoặc các bên liên quan bằng cách sử dụng nhận xét nội tuyến và tài liệu được chia sẻ để hoàn thiện các điều khoản thỏa thuận

Tự động hóa các nhắc nhở và quy trình phê duyệt để hợp lý hóa việc xem xét nội bộ và đảm bảo các quy trình pháp lý được thực hiện đúng tiến độ

🔑 Lý tưởng cho: Các nhà quản lý tự do, nhóm nhân sự, cơ quan hoặc bộ phận pháp lý phối hợp với các nhà cung cấp bên thứ ba hoặc nhà thầu độc lập.

🔍 Bạn có biết? Ở Hoa Kỳ, thỏa thuận bằng miệng có giá trị pháp lý trong một số trường hợp, nhưng rất khó chứng minh trước tòa án. Đó là vấn đề pháp lý đau đầu mà bạn không muốn gặp phải. Trong những trường hợp như vậy, phụ lục bằng văn bản là người bạn tốt nhất của bạn.

5. Mẫu Thỏa thuận mua hàng ClickUp

Tải mẫu miễn phí Quản lý các điều khoản mua hàng, phê duyệt và thời hạn với Mẫu Thỏa thuận mua hàng của ClickUp

Mẫu Thỏa thuận mua hàng của ClickUp cung cấp cấu trúc sẵn sàng sử dụng để soạn thảo, theo dõi và quản lý các thỏa thuận mua hàng.

Mẫu này được thiết kế để giúp các doanh nghiệp thuộc mọi kích thước đàm phán các điều khoản tốt hơn, đảm bảo tuân thủ pháp luật và hợp lý hóa từng bước của quá trình thỏa thuận. Từ soạn thảo ban đầu đến chữ ký cuối cùng, mọi thứ đều được xử lý trong một luồng có tổ chức để đạt hiệu quả tối đa và sự an tâm.

🌟 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Tập trung tất cả chi tiết thỏa thuận mua hàng vào một nơi bằng cách sử dụng Tài liệu, để mọi bên liên quan đều có quyền truy cập vào phiên bản mới nhất

Phân công trách nhiệm cho các nhóm pháp lý, tài chính và mua sắm để thu thập thông tin người mua/người bán, điều khoản thanh toán và mô tả mục

Hợp lý hóa quy trình xem xét tài liệu với việc phân công công việc, ngày đáo hạn và cộng tác dựa trên nhận xét

🔑 Lý tưởng cho: Các nhóm mua sắm, chủ doanh nghiệp, bộ phận pháp lý và giám đốc điều hành xử lý các giao dịch mua hàng thường xuyên hoặc có giá trị cao trong các ngành như sản xuất, CNTT hoặc bán lẻ.

6. Mẫu Thỏa thuận hợp tác ClickUp

Tải mẫu miễn phí Xác định các điều khoản và theo dõi trách nhiệm với Mẫu Thỏa thuận hợp tác ClickUp

Mẫu Thỏa thuận hợp tác ClickUp giúp các doanh nghiệp soạn thảo hợp đồng rõ ràng, chuyên nghiệp cho các liên minh chiến lược, liên doanh hoặc quan hệ đối tác dựa trên vốn cổ phần. Mẫu này được thiết kế để giảm thiểu hiểu lầm và xác nhận rằng tất cả các đối tác hiểu rõ quyền, trách nhiệm và đóng góp của mình ngay từ đầu.

Mẫu này cho phép các nhóm cộng tác trong thời gian thực, tùy chỉnh các điều khoản và theo dõi tiến độ bằng chế độ xem động của ClickUp.

🌟 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Xác định mục đích và phạm vi hợp tác của bạn trong tài liệu ClickUp được chia sẻ để mọi người cùng thống nhất ngay từ đầu

Cộng tác trong thời gian thực với nhận xét, tệp đính kèm và thẻ đối tác để phản hồi

Nhận thông báo tự động về cập nhật công việc, đánh giá tài liệu hoặc yêu cầu đóng góp ý kiến của các bên liên quan

🔑 Lý tưởng cho: Chủ doanh nghiệp, nhóm pháp lý hoặc công ty khởi nghiệp thành lập quan hệ đối tác chính thức, đặc biệt là trong lĩnh vực tư vấn, công nghệ hoặc liên doanh.

7. Mẫu hợp đồng dịch vụ quản lý dự án ClickUp

Tải mẫu miễn phí Đặt ra các kỳ vọng và dòng thời gian rõ ràng với Mẫu hợp đồng dịch vụ quản lý dự án ClickUp

Mẫu Hợp đồng Dịch vụ Quản lý Dự án ClickUp xác định rõ ràng và có tổ chức phạm vi dự án, trách nhiệm, kết quả đầu ra, dòng thời gian và điều khoản thanh toán. Mẫu này đặc biệt hữu ích cho các nhà quản lý dự án, những người phải nhanh chóng chính thức hóa các thỏa thuận trong khi vẫn duy trì tính chuyên nghiệp và rõ ràng.

Mẫu này giúp đơn giản hóa quá trình tạo/lập hợp đồng để đảm bảo nhà cung cấp dịch vụ và khách hàng thống nhất ngay từ đầu. Điều này giúp giảm thiểu hiểu lầm và đặt nền tảng cho việc thực hiện dự án thành công.

🌟 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Xác định phạm vi, kết quả mong đợi và dòng thời gian để thiết lập kỳ vọng rõ ràng cho dự án ngay từ đầu

Tự động hóa thông báo và cập nhật để mọi người luôn cập nhật trong suốt vòng đời hợp đồng

Lưu trữ tất cả các phiên bản, bản sửa đổi và tệp đính kèm của hợp đồng tại một nơi để dễ dàng quản lý

🔑 Lý tưởng cho: Các nhà quản lý dự án, cơ quan và tư vấn để quản lý khách hàng và các dự án liên quan với phạm vi và thời hạn xác định.

🚨 ClickUp Insight: 83% nhân viên tri thức chủ yếu dựa vào email và trò chuyện để giao tiếp trong nhóm. Tuy nhiên, gần 60% thời gian làm việc của họ bị mất để chuyển đổi giữa các công cụ này và tìm kiếm thông tin. Với ứng dụng công việc toàn diện như ClickUp, quản lý dự án, nhắn tin, email và trò chuyện của bạn sẽ tập trung tại một nơi! Đã đến lúc tập trung và tăng cường năng lượng!

8. Mẫu Thỏa thuận tư vấn ClickUp

Tải mẫu miễn phí Tạo các thỏa thuận tư vấn an toàn, chi tiết với Mẫu Thỏa thuận Tư vấn ClickUp

Mẫu Thỏa thuận Tư vấn ClickUp giúp đơn giản hóa việc soạn thảo một thỏa thuận hợp pháp bằng cách cung cấp một không gian làm việc có tổ chức để ghi lại phạm vi, thanh toán, bảo mật và hơn thế nữa.

Với mẫu này, bạn có thể hợp lý hóa việc liên lạc với khách hàng và thống nhất kỳ vọng ngay từ đầu. Cho dù bạn đang tiếp nhận khách hàng mới hay bắt đầu một dự án một lần, mẫu thỏa thuận tư vấn này sẽ giúp bảo vệ công việc và kinh doanh của bạn.

🌟 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Xác định phạm vi dịch vụ tư vấn để đảm bảo cả hai bên đều có những kỳ vọng rõ ràng

Đặt điều khoản và lịch thanh toán để tránh nhầm lẫn về khoản bồi thường

Thiết lập các điều khoản bảo mật để bảo vệ thông tin kinh doanh nhạy cảm

🔑 Lý tưởng cho: Tư vấn độc lập, công ty tiếp thị, huấn luyện viên kinh doanh và cố vấn pháp lý hoặc tài chính ký kết hợp đồng với khách hàng.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng ClickUp Brain để hợp lý hóa các thỏa thuận tư vấn của bạn bằng cách cài đặt nhắc nhở công việc cho các kết quả cần đạt được, cột mốc thanh toán và phê duyệt. Tận dụng các tài liệu cộng tác để thu thập phản hồi của khách hàng và lưu trữ tất cả các thông tin liên lạc ở một nơi. Điều này đảm bảo bạn không bao giờ bỏ lỡ thời hạn, giữ cho khách hàng của bạn luôn được thông báo và hợp lý hóa toàn bộ quy trình tư vấn để đạt được hiệu quả và tính chuyên nghiệp tối đa.

9. Mẫu Thỏa thuận làm việc ClickUp

Tải mẫu miễn phí Điều chỉnh nhóm của bạn và tăng cường trách nhiệm với Mẫu Thỏa thuận làm việc của ClickUp

Mẫu Thỏa thuận làm việc của ClickUp hỗ trợ các nhóm xác định vai trò, cài đặt kỳ vọng và xây dựng lòng tin lẫn nhau. Mẫu này mang lại cấu trúc cho các dự án, đảm bảo mọi thành viên trong nhóm đều thống nhất và có trách nhiệm ngay từ ngày đầu tiên.

Với các tính năng ClickUp tích hợp sẵn, mẫu này cho phép bạn lập bản đồ mọi khía cạnh của thỏa thuận công việc — từ tuyên bố sứ mệnh đến đánh giá hiệu suất.

🌟 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Đặt thời hạn hiệu quả bằng cách tạo công việc có ngày đáo hạn, đảm bảo hoàn thành các giai đoạn dự án đúng thời hạn

Thống nhất các phương pháp giải quyết tranh chấp để xử lý mâu thuẫn một cách xây dựng

Xem lại và cập nhật các thỏa thuận thường xuyên để thích ứng với nhu cầu và sự thay đổi của nhóm

🔑 Lý tưởng cho: Các nhóm linh hoạt, quản lý dự án hoặc nhóm khởi nghiệp cần sự thống nhất và trách nhiệm, những yếu tố quan trọng để thành công.

10. Mẫu hợp đồng thuê nhà ở Texas của ClickUp

Tải mẫu miễn phí Đơn giản hóa việc cho thuê ở Texas với Mẫu hợp đồng thuê thương mại ClickUp

Mẫu Hợp đồng thuê nhà Texas của ClickUp đơn giản hóa quy trình cho thuê cho chủ nhà và quản lý bất động sản ở Texas. Mẫu này cung cấp một không gian làm việc tập trung, dễ sử dụng để soạn thảo, quản lý và lưu trữ các tài liệu thuê nhà có giá trị pháp lý, bảo vệ quyền lợi của cả chủ nhà và người thuê nhà.

Mẫu này cung cấp khả năng hiển thị và kiểm soát đầy đủ các điều khoản thuê, dòng thời gian, chi tiết về người thuê và thông tin liên lạc. Mẫu này được thiết kế để giúp bạn duy trì sự chuyên nghiệp, có tổ chức và tuân thủ luật thuê nhà của Texas, cho dù bạn đang quản lý một bất động sản hay nhiều đơn vị.

🌟 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Thu thập thông tin cần thiết về người thuê để lưu giữ hồ sơ chi tiết về từng người thuê và tài sản

Chi tiết số tiền thuê, ngày đáo hạn và phương thức thanh toán được chấp nhận để đảm bảo tính minh bạch

Ghi chú các thông tin pháp lý và tuân thủ luật pháp bang Texas để đảm bảo tính hợp lệ

🔑 Phù hợp cho: Quản lý bất động sản, môi giới bất động sản hoặc chủ nhà tại Texas đang tìm kiếm quy trình đơn giản hóa để soạn thảo và quản lý hợp đồng thuê thương mại.

11. Mẫu Thỏa thuận dịch vụ ClickUp

Tải mẫu miễn phí Xác định kỳ vọng về dịch vụ và đơn giản hóa hợp đồng với khách hàng bằng Mẫu Thỏa thuận Dịch vụ ClickUp

Bạn đang gặp khó khăn trong việc tạo hợp đồng dịch vụ rõ ràng để bảo vệ cả bạn và khách hàng? Mẫu Thỏa thuận dịch vụ của ClickUp đơn giản hóa quy trình với các phần phạm vi, điều khoản thanh toán và dòng thời gian được tích hợp sẵn để giảm thiểu sự hiểu lầm và đảm bảo sự thống nhất.

Mẫu này giúp đơn giản hóa quá trình hợp tác và xem xét đồng thời cung cấp cho bạn tất cả các công cụ để quản lý các thỏa thuận từ khi tạo/lập đến khi ký. Với mẫu này, bạn có thể tự tin xây dựng các hợp đồng dịch vụ chuyên nghiệp để dự án của bạn luôn đi đúng hướng và khách hàng của bạn luôn được thông báo.

🌟 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Bao gồm các điều khoản bảo mật để bảo vệ thông tin nhạy cảm được chia sẻ trong quá trình hợp tác

Phác thảo trách nhiệm và nghĩa vụ của cả nhà cung cấp dịch vụ và khách hàng

Ghi lại các phương pháp giải quyết tranh chấp để xử lý xung đột một cách hiệu quả và chuyên nghiệp

🔑 Lý tưởng cho: Các freelancer, đại lý và doanh nghiệp dịch vụ cần thỏa thuận rõ ràng để xác định phạm vi, dòng thời gian và điều khoản thanh toán với khách hàng.

12. Mẫu hợp đồng thuê ClickUp

Tải mẫu miễn phí Đơn giản hóa việc quản lý tài sản với các hợp đồng có thể tùy chỉnh bằng cách sử dụng Mẫu hợp đồng thuê nhà ClickUp

Mẫu hợp đồng thuê nhà ClickUp được thiết kế cho chủ nhà muốn hợp lý hóa quy trình cho thuê. Mẫu này giúp bạn soạn thảo, quản lý và lưu trữ các hợp đồng thuê nhà có giá trị pháp lý, làm rõ các kỳ vọng, bảo vệ quyền lợi của bạn và giảm rủi ro tranh chấp.

Mẫu này đơn giản hóa việc tạo/lập hợp đồng bằng cách bao gồm các yếu tố pháp lý quan trọng như chi tiết tiền thuê, quy tắc và điều khoản truy cập tài sản

🌟 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Chỉ định các điều khoản và thời lượng thuê để xác định rõ thời gian và điều kiện của kỳ thuê

Đặt ra các nguyên tắc cho việc gia hạn hoặc chấm dứt hợp đồng thuê để tránh những hiểu lầm khi hợp đồng kết thúc

Ghi chú các điều khoản pháp lý và yêu cầu tuân thủ để đảm bảo hợp đồng có hiệu lực và có thể thi hành

🔑 Phù hợp cho: Chủ nhà độc lập, quản lý bất động sản và môi giới bất động sản cần một quy trình đáng tin cậy, có thể lặp lại để quản lý các thỏa thuận cho thuê nhà ở hoặc thương mại với người thuê.

👋🏾 Hãy để Autopilot Agents của ClickUp giúp bạn giảm bớt công việc quản lý hợp đồng. Các đại lý được hỗ trợ bởi AI này giúp duy trì quy trình hợp đồng của bạn bằng cách tự động gửi nhắc nhở ký kết, nhắc bạn cập nhật hợp đồng bằng các phụ lục và lên lịch đánh giá thường xuyên để đảm bảo tuân thủ. Xem cách thức hoạt động. 👇🏼

13. Mẫu phụ lục hợp đồng của PandaDoc

qua PandaDoc

Mẫu Phụ lục Hợp đồng của PandaDoc giúp đơn giản hóa việc sửa đổi các thỏa thuận hiện có giữa hai hoặc nhiều bên. Mẫu này đảm bảo tất cả các thay đổi được ghi chép rõ ràng, được công nhận về mặt pháp lý và dễ theo dõi.

Mẫu phụ lục này cung cấp một cách hiệu quả để giải quyết các thay đổi mà không cần soạn thảo lại toàn bộ hợp đồng. Mẫu này cung cấp định dạng nhất quán để sửa đổi các điều khoản dự án, cập nhật điều kiện dịch vụ hoặc gia hạn dòng thời gian, đảm bảo tuân thủ pháp luật một cách liền mạch.

🌟 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Tùy chỉnh bằng cách chèn chi tiết về các bên, tham chiếu hợp đồng và chi tiết sửa đổi bằng cách sử dụng các ký hiệu giữ chỗ có thể chỉnh sửa

Sử dụng Phụ lục A và B để ghi chép các thay đổi, nêu rõ các điều khoản cũ và mới

Bảo lưu các điều khoản gốc của hợp đồng bằng cách nêu rõ rằng tất cả các phần không được sửa đổi vẫn có hiệu lực đầy đủ

🔑 Lý tưởng cho: Các nhóm pháp lý, quản lý hợp đồng, freelancer và chủ doanh nghiệp cần sửa đổi thỏa thuận trong khi vẫn duy trì sự bảo vệ pháp lý và tính rõ ràng.

14. Mẫu phụ lục hợp đồng của Juro

qua Juro

Mẫu phụ lục hợp đồng của Juro giúp các doanh nghiệp sửa đổi các thỏa thuận hiện có, đặc biệt là về trách nhiệm pháp lý và bảo mật dữ liệu. Mẫu này đảm bảo các cập nhật rõ ràng, có hiệu lực thi hành và tuân thủ mà không làm mất hiệu lực của hợp đồng ban đầu.

Mẫu này giúp các tổ chức quản lý các sửa đổi hợp đồng trong khi vẫn tuân thủ các luật bảo vệ dữ liệu như GDPR và CCPA, lý tưởng cho các tình huống cần sự chính xác về mặt pháp lý và hợp tác.

🌟 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Làm rõ trách nhiệm bằng cách xác định vai trò của người kiểm soát và người xử lý dữ liệu

Giới hạn rủi ro với các điều khoản trách nhiệm pháp lý toàn diện, bao gồm giới hạn và loại trừ

Hợp lý hóa việc tuân thủ các thực tiễn bảo mật và chính sách lưu trữ phù hợp với GDPR/CCPA

🔑 Lý tưởng cho: Các nhóm pháp lý, nhà cung cấp SaaS, công ty fintech, công ty chăm sóc sức khỏe hoặc bất kỳ tổ chức B2B nào xử lý dữ liệu nhạy cảm cần điều chỉnh các điều khoản sau khi ký kết mà vẫn tuân thủ quy định.

15. Mẫu phụ lục hợp đồng của Business in a Box

qua Business in a Box

Mẫu Phụ lục Hợp đồng Business in a Box cho phép các doanh nghiệp sửa đổi các thỏa thuận hiện có một cách rõ ràng và hợp pháp mà không cần viết lại toàn bộ hợp đồng.

Đây là lựa chọn lý tưởng để cập nhật các điều khoản như thời hạn, giá cả hoặc trách nhiệm trong khi vẫn giữ nguyên hợp đồng ban đầu. Mẫu này đơn giản hóa quy trình sửa đổi, đảm bảo các thay đổi được ghi lại rõ ràng và được công nhận về mặt pháp lý.

🌟 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Dễ dàng tùy chỉnh với các phần trống để điền tên, ngày tháng và các điều khoản sửa đổi cụ thể

Giữ nguyên cấu trúc bằng cách tham chiếu hợp đồng gốc mà không thay đổi các điều khoản không bị ảnh hưởng

Đảm bảo tính pháp lý rõ ràng với các phần về sửa đổi, điều khoản không thay đổi và thuật ngữ được định nghĩa

🔑 Lý tưởng cho: Freelancer, chủ doanh nghiệp nhỏ, nhóm pháp lý, tư vấn hoặc nhà cung cấp cần một cách nhanh chóng, đáng tin cậy để điều chỉnh hợp đồng về phạm vi, thanh toán hoặc sản phẩm cần giao theo thỏa thuận chung.

16. Mẫu phụ lục hợp đồng lao động của eSign

qua eSign

Bạn cần cập nhật hợp đồng lao động mà không muốn bắt đầu lại từ đầu? Mẫu phụ lục hợp đồng lao động eSign giúp bạn dễ dàng sửa đổi mức lương, trách nhiệm hoặc các điều khoản mà vẫn giữ nguyên hợp đồng ban đầu.

Hoàn hảo cho chuyên gia nhân sự, nó đảm bảo các cập nhật rõ ràng, có thể thi hành với ngôn ngữ pháp lý ràng buộc, giúp đơn giản hóa việc thay đổi trong quá trình thăng chức, cập nhật chính sách hoặc tái cấu trúc.

🌟 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Điền thông tin một cách dễ dàng với các không gian được chỉ định cho thông tin chi tiết về người sử dụng lao động và nhân viên, ngày tháng và chữ ký

Chi tiết các thay đổi bằng cách sử dụng hộp văn bản chuyên dụng để phác thảo các sửa đổi cụ thể trong hợp đồng

Đảm bảo tính hợp pháp với dòng chữ ký của cả hai bên để xác nhận thỏa thuận chung

🔑 Lý tưởng cho: Bộ phận nhân sự, công ty khởi nghiệp, quản lý doanh nghiệp và khách hàng tự do cần điều chỉnh chính thức về vai trò công việc, mức lương hoặc điều khoản tuyển dụng.

17. Mẫu phụ lục hợp đồng mua bán của PDF Filler

qua PDF Filler

Mẫu phụ lục hợp đồng mua bán PDF Filler cho phép cập nhật các điều khoản giao dịch bất động sản có hiệu lực pháp lý sau khi hợp đồng ban đầu được ký kết, đảm bảo sự rõ ràng giữa người mua và người bán trong quá trình điều chỉnh.

Có cấu trúc rõ ràng và dễ hoàn thành, mẫu này giúp các chuyên gia bất động sản và khách hàng tránh nhầm lẫn, giảm rủi ro và duy trì sự tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn pháp lý và của tiểu bang trong quá trình sửa đổi hợp đồng.

🌟 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Sửa đổi điều khoản mua bán trực tiếp với phần lớn để ghi chú các thay đổi đề xuất cho thỏa thuận

Xác định bên đề xuất thay đổi bằng cách đánh dấu xem người mua hay người bán là bên đề xuất thay đổi

Ghi lại thời gian với không gian dành riêng cho ngày và giờ chữ ký và chấp nhận của mỗi bên

🔑 Lý tưởng cho: Đại lý bất động sản, môi giới, người mua nhà và người bán bất động sản quản lý các thay đổi trong quá trình bán bất động sản dân dụng hoặc thương mại, chẳng hạn như ngày đóng hợp đồng, thỏa thuận sửa chữa hoặc cập nhật giá.

Ký kết mọi thỏa thuận một cách tự tin với ClickUp!

Việc tạo ra các thỏa thuận chính thức nhưng không ràng buộc về mặt pháp lý là chìa khóa để cài đặt các kỳ vọng rõ ràng trong quan hệ đối tác, hợp tác và liên doanh. Các tài liệu này giúp tránh hiểu lầm, xác định trách nhiệm và xây dựng lòng tin mà không có sự phức tạp về mặt pháp lý của hợp đồng.

ClickUp, ứng dụng làm việc toàn diện, giúp các chuyên gia, chủ doanh nghiệp và nhóm làm việc đồng bộ với các công cụ mạnh mẽ như Tài liệu, Nhiệm vụ, Tự động hóa và các tính năng cộng tác tích hợp sẵn. Bạn có thể phác thảo các điều khoản, phân công trách nhiệm, theo dõi tiến độ và duy trì tính minh bạch — tất cả chỉ trong một nơi.

Với ClickUp, các thỏa thuận không chính thức của bạn sẽ trở thành các kế hoạch có cấu trúc, có thể thực hiện được, giúp củng cố mối quan hệ giữa đại lý và khách hàng cũng như kết quả kinh doanh.

Câu hỏi thường gặp

Làm thế nào để viết phụ lục hợp đồng?

Để viết phụ lục hợp đồng, hãy bắt đầu bằng cách đặt tiêu đề rõ ràng cho tài liệu là “Phụ lục” của hợp đồng gốc và tham chiếu đến thỏa thuận gốc bằng tiêu đề và ngày của hợp đồng gốc. Chỉ định các bên liên quan và các phần hoặc điều khoản được sửa đổi hoặc bổ sung. Nêu rõ các điều khoản, thay đổi hoặc bổ sung mới, sử dụng các điểm được đánh số hoặc dấu đầu dòng để rõ ràng. Cả hai bên phải xem xét phụ lục, ký tên và ghi ngày tháng, đảm bảo phụ lục được đính kèm hoặc lưu giữ cùng với hợp đồng gốc. Quá trình này giúp đảm bảo rằng mọi thay đổi đều được công nhận về mặt pháp lý và dễ tham khảo trong tương lai.

Ví dụ về phụ lục là gì?

Một ví dụ về phụ lục có thể là tài liệu bổ sung lịch thanh toán mới vào hợp đồng dịch vụ hiện có. Ví dụ: nếu hai công ty có hợp đồng dịch vụ hàng tháng nhưng muốn thay đổi điều khoản thanh toán, họ có thể tạo phụ lục nêu rõ: “Kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2025, lịch thanh toán nêu trong Mục 3 của thỏa thuận ban đầu được thay thế bằng nội dung sau: thanh toán sẽ được thực hiện vào ngày 1 hàng tháng qua chuyển khoản ngân hàng. ” Cả hai bên sẽ ký và ghi ngày vào phụ lục này, biến nó thành một phần chính thức của hợp đồng.

Làm thế nào để viết bản sửa đổi hợp đồng?

Viết bản sửa đổi hợp đồng bao gồm việc tạo một tài liệu nêu rõ đây là “Bản sửa đổi” của thỏa thuận ban đầu, tham chiếu đến tiêu đề và ngày của hợp đồng ban đầu. Chỉ định các điều khoản hoặc phần được sửa đổi và mô tả chi tiết các điều khoản mới hoặc nội dung sửa đổi. Sử dụng ngôn ngữ rõ ràng để tránh nhầm lẫn. Cả hai bên phải ký và ghi ngày vào bản sửa đổi, đồng thời đính kèm bản sửa đổi vào hợp đồng ban đầu. Điều này đảm bảo bản sửa đổi có hiệu lực pháp lý và dễ tìm thấy khi cần.

Phụ lục chung của hợp đồng là gì?

Phụ lục chung của hợp đồng là tài liệu bổ sung để bổ sung, làm rõ hoặc sửa đổi các điều khoản trong thỏa thuận ban đầu mà không thay thế toàn bộ hợp đồng. Phụ lục này có thể được sử dụng cho nhiều thay đổi khác nhau, chẳng hạn như gia hạn thời hạn, cập nhật điều khoản thanh toán hoặc thêm điều khoản mới. Phụ lục chung phải tham chiếu đến hợp đồng ban đầu, nêu rõ các thay đổi và được tất cả các bên liên quan ký tên. Phụ lục này có hiệu lực pháp lý sau khi được ký kết và được coi là một phần của hợp đồng ban đầu.