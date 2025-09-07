Mẫu ngân sách khởi nghiệp miễn phí để lập kế hoạch, đang theo dõi và tối ưu hóa tài chính

Hơn hai phần ba các startup không bao giờ mang lại lợi nhuận tích cực cho nhà đầu tư. Và điều này không nhất thiết là do ý tưởng hoặc mô hình kinh doanh sai lầm. Đôi khi, vấn đề nằm ở việc quản lý tài chính.

Thường thì mọi thứ bắt đầu từ những chi phí nhỏ. Một vài chi phí kinh doanh mà bạn không lường trước. Việc tuyển dụng vượt quá ngân sách. Một hóa đơn marketing đến quá sớm. Trước khi bạn nhận ra, số dư tài khoản của bạn đang giảm dần mà không có cách nào rõ ràng để ngăn chặn điều đó.

Đó chính là lúc một mẫu ngân sách khởi nghiệp vững chắc phát huy tác dụng. Nó giúp bạn lập bản đồ chi tiêu, thu nhập và những gì cần thiết để duy trì hoạt động. Bạn không cần phải xây dựng từ đầu và cũng không cần phải đoán mò.

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm thấy các mẫu ngân sách khởi nghiệp miễn phí, dễ sử dụng hàng đầu để đang theo dõi chi phí, lập kế hoạch phát triển và luôn đi trước một bước so với tình huống hỗn loạn.

🧠 Thông tin thú vị: Từ "budget" có nguồn gốc từ tiếng Latin "bulga", có nghĩa là "túi nhỏ". Điều này dẫn đến từ tiếng Pháp cổ "bougette", là dạng thu nhỏ của "bouge", có nghĩa là "túi da".

Mẫu ngân sách khởi nghiệp là gì?

Mẫu ngân sách khởi nghiệp là một định dạng để tổ chức chi phí khởi nghiệp, dự báo doanh thu và đang theo dõi chi phí thực tế. Nó bao gồm các mục chi phí phổ biến như tiền thuê, phần mềm, lương nhân viên và tiếp thị. Bạn có thể sử dụng mẫu ngân sách khởi nghiệp để giúp xây dựng ngân sách kinh doanh phản ánh ưu tiên của bạn.

Đối với các nhà sáng lập ở giai đoạn đầu, đây là cách thực tế để ước tính tốc độ tiêu hao vốn, theo dõi chi phí hoạt động và duy trì sự đồng bộ với các mục tiêu tài chính dài hạn.

Nhiều mẫu cũng hỗ trợ tạo báo cáo lợi nhuận và lỗ, đồng thời phát hiện các lỗ hổng trước khi chúng trở thành vấn đề.

Dù bạn đang ở giai đoạn tiền ra mắt hay đang mở rộng nhanh chóng, một ngân sách sẽ giúp startup của bạn duy trì kỷ luật để phát triển một cách tập trung. Và với mẫu phù hợp, bạn có thể dành ít thời gian hơn cho việc xây dựng bảng tính và nhiều thời gian hơn cho việc phát triển kinh doanh của mình.

Những yếu tố nào tạo nên một mẫu ngân sách khởi nghiệp tốt?

Để tận dụng tối đa mẫu ngân sách khởi nghiệp của bạn, hãy đảm bảo rằng mẫu bạn chọn bao gồm các tính năng sau:

Các mục chính : Bao gồm các danh mục thiết yếu như tiền thuê, lương, phần mềm, bán hàng và tiếp thị để bao quát tất cả các chi phí thông thường của startup

phân tích chi phí khởi nghiệp*: Tách biệt các chi phí khởi nghiệp một lần ước lượng thời gian với các chi phí định kỳ quan trọng để có sự rõ ràng hơn và lập kế hoạch dài hạn

dự án doanh thu*: Ước tính thu nhập dự kiến từ các nguồn khác nhau để đang theo dõi tiềm năng tăng trưởng

So sánh thực tế với dự án : Hiển thị dữ liệu song song để đánh giá độ chính xác tài chính và điều chỉnh kế hoạch nhanh chóng

Phần Báo cáo Lợi nhuận và Lỗ : Tóm tắt thu nhập, chi phí và kết quả ròng để nắm bắt tình hình tài chính một cách nhanh chóng

theo dõi luồng tiền*: Theo dõi thời điểm tiền vào và ra để tránh thiếu hụt

Tùy chỉnh : Chỉnh sửa các danh mục và trường dữ liệu để phản ánh mô hình kinh doanh và ưu tiên riêng của bạn

Tổng quan tổng thể: Cung cấp cái nhìn tổng quan rõ ràng hàng tháng hoặc hàng quý để bạn có thể nhận diện xu hướng và đưa ra quyết định dựa trên thông tin chính xác

👀 Bạn có biết? Thiếu vốn là một trong những nguyên nhân hàng đầu khiến startup thất bại. Vì vậy, khi xây dựng ngân sách startup, đừng chỉ tập trung vào số lượng hàng hóa bán ra – hãy Zoom ra và xem xét bức tranh tổng thể. Hãy tính đến các khoản vay, chi phí cố định và cách phân bổ nguồn lực theo thời gian. Đảm bảo bạn có quyền truy cập vào nguồn vốn linh hoạt và có chế độ xem rõ ràng về quỹ đạo luồng tiền là khóa để duy trì hoạt động và mở rộng quy mô một cách thông minh.

Mẫu ngân sách cho startup

Các mẫu sau đây sẽ giúp bạn đang theo dõi chi phí, lập kế hoạch trước và duy trì sự linh hoạt. Sử dụng chúng để xem tiền của bạn đang được sử dụng như thế nào và nó sẽ kéo dài bao lâu. Chọn mẫu phù hợp nhất với bạn và bắt đầu lập ngân sách!

1. Mẫu ngân sách đơn giản ClickUp

Tải miễn phí mẫu Đang theo dõi thu nhập, chi phí và luồng tiền ròng với mẫu ngân sách đơn giản ClickUp

Nếu bạn đang bắt đầu từ con số 0, mẫu ngân sách đơn giản ClickUp sẽ giúp bạn xây dựng ngân sách khởi nghiệp một cách gọn gàng mà không làm phức tạp hóa vấn đề. Mẫu này chia nhỏ tài chính của bạn thành các phần cần thiết: thu nhập, chi phí và tổng số hàng tháng.

Thêm các Trường Tùy chỉnh ClickUp cho các chi tiết như số tiền dự toán, chi tiêu thực tế, thông tin nhà cung cấp và ngày thanh toán, để bạn luôn biết chính xác tiền của mình đang được sử dụng như thế nào

sử dụng mẫu này để:*

Xây dựng một ngân sách sạch sẽ từ đầu bằng cách sử dụng năm chế độ xem tùy chỉnh tập trung—Kế hoạch Ngân sách, Thu nhập, Chi phí, Tiền mặt Ròng và Bắt đầu

Chỉnh sửa 16 Trường Tùy chỉnh để đang theo dõi thu nhập và chi phí trên toàn bộ kinh doanh của bạn

Đang theo dõi luồng tiền thực tế so với luồng tiền dự án để luôn chủ động trong việc quản lý chi tiêu hàng tháng

Quản lý và đang theo dõi công việc với các trạng thái tùy chỉnh ‘Hoàn thành’ và ‘Nhập mới’

Cập nhật trạng thái để giữ cho các bên liên quan luôn được thông tin

🔑 Phù hợp cho: Các nhà sáng lập cần một mẫu ngân sách cơ bản, có thể chỉnh sửa để duy trì kiểm soát từ ngày đầu tiên.

📖 Xem thêm: Mẹo tối ưu hóa quản lý chi phí và quy trình làm việc của nhóm

2. Mẫu ngân sách tiếp thị ClickUp

Tải miễn phí mẫu Lập kế hoạch, đang theo dõi và điều chỉnh các chiến dịch của bạn với mẫu ngân sách tiếp thị ClickUp

Mọi chiến dịch tiếp thị đều có chi phí. Mẫu ngân sách tiếp thị ClickUp giúp bạn theo dõi hiệu quả bằng cách phân chia ngân sách theo loại, mục tiêu và lợi nhuận. Mẫu này là công cụ giúp bạn nắm rõ tình hình và hiệu quả của từng chiến dịch.

sử dụng mẫu này để:*

Theo dõi chi tiêu qua năm chế độ xem: Dòng thời gian, Chi tiêu đang theo dõi, Chi tiêu theo loại chiến dịch, Mục tiêu tiếp thị và Bắt đầu

Phân loại các mục chi tiêu theo nền tảng, loại chiến dịch và tác động bằng cách sử dụng Trường Tùy chỉnh

Cập nhật trạng thái ngân sách—Đã xong, Đang thực hiện, Đang tạm dừng, Chưa hoạt động—để nhóm của bạn biết những gì đang hoạt động

Xác định các chiến dịch nào vượt hoặc dưới ngân sách trước khi kết quả được công bố

Đồng bộ hóa mọi khoản chi tiêu với ClickUp Mục tiêu để tránh tình trạng ngân sách bị lệch

🔑 Phù hợp cho: Các startup đang triển khai các chiến dịch tiết kiệm chi phí trên nhiều kênh và cần tập trung vào tỷ suất hoàn vốn (ROI).

💡Bonus: ClickUp for Finance Groups cung cấp giải pháp tối ưu cho việc quản lý và dự báo ngân sách. Bạn có thể tạo các bảng điều khiển ClickUp tùy chỉnh để có chế độ xem tổng quan về dòng tiền, theo dõi phân bổ ngân sách, giám sát chi tiêu thực tế và xem lợi nhuận tất cả trong một nơi và theo thời gian thực.

3. Mẫu ngân sách dự án ClickUp với WBS

Tải miễn phí mẫu Phân chia công việc, phân bổ chi phí và duy trì ngân sách với mẫu ngân sách dự án ClickUp kèm theo WBS

Vận hành một dự án mà không có cấu trúc rõ ràng là rất rủi ro—chi phí tích tụ, dòng thời gian bị chậm trễ và không ai biết tình hình hiện tại. Mẫu ngân sách dự án ClickUp với WBS cung cấp cho bạn cấu trúc cần thiết để quản lý ngân sách mà không mất kiểm soát công việc.

sử dụng mẫu này để:*

Phân chia mục tiêu dự án thành các nhiệm vụ ClickUp nhỏ hơn, có thể theo dõi bằng cách sử dụng Cấu trúc Phân chia Công việc (WBS)

Gán cho mỗi công việc chi phí cố định hoặc chi phí biến đổi, dòng thời gian và người chịu trách nhiệm, để đảm bảo mọi công việc được thực hiện đúng tiến độ

Sử dụng các Trường Tùy chỉnh cho giai đoạn dự án, loại công việc và chi tiết ngân sách để duy trì sự tổ chức

Đồng bộ hóa nhóm với các trạng thái như việc cần làm, tiến độ và đã xong

Brainstorm ý tưởng cùng các bên liên quan và biến chúng thành hành động phối hợp thông qua ClickUp Bảng trắng

🔑 Phù hợp cho: Các nhà sáng lập startup và quản lý dự án muốn kiểm soát chi phí và đạt được các mốc thời gian mà không làm phức tạp quá trình.

👀 Bạn có biết? Chỉ 29% dự án hoàn thành thành công. Hầu hết thất bại do mở rộng phạm vi, thiếu sự đồng bộ hoặc mục tiêu không rõ ràng—những rủi ro có thể dễ dàng làm mất ổn định một startup non trẻ. Một phạm vi dự án rõ ràng sẽ giải quyết vấn đề đó. Nó thiết lập kỳ vọng, xác định những gì nằm trong hoặc ngoài phạm vi, và giữ cho nhóm của bạn tập trung vào những gì quan trọng. Đó là cách bạn hoàn thành những gì bạn bắt đầu. Cần hỗ trợ viết mẫu ngân sách? Hãy đọc hướng dẫn chi tiết của ClickUp về cách xác định và quản lý phạm vi dự án.

4. Mẫu ngân sách kinh doanh ClickUp

Tải miễn phí mẫu Phân tích chi phí, đang theo dõi doanh thu và phát hiện các lỗ hổng với mẫu ngân sách kinh doanh ClickUp

Mẫu ngân sách kinh doanh ClickUp được thiết kế dành cho các nhà sáng lập cần có chế độ xem rõ ràng về thu nhập, chi tiêu và các khoản chậm trễ. Nó cho phép bạn đang theo dõi chi phí dự án và thực tế trên các nhóm, cửa hàng hoặc bộ phận.

sử dụng mẫu này để:*

Xác định số tiền cần phân bổ cho các lĩnh vực khác nhau của kinh doanh trong ClickUp Tài liệu

Theo dõi ngân sách theo cửa hàng, bộ phận hoặc nhóm với các chế độ xem có sẵn như Hướng dẫn Bắt đầu, Theo dõi Ngân sách và Ngân sách Tổng thể

Phân loại các mục nhập bằng các Trường Tùy chỉnh cho Loại chi phí, Loại sản phẩm, Loại việc làm và Trạng thái dự án

Theo dõi hiệu suất với các trạng thái như Mở, Đang xem xét và Đã phê duyệt

Phát hiện sớm các lỗ hổng tài chính bằng cách sử dụng chế độ xem tổng chi phí theo nhóm, sản phẩm và danh mục

Cải thiện việc đang theo dõi ngân sách với các tính năng như phản hồi bình luận , nhắc nhở tự động và theo dõi đa địa điểm

🔑 Phù hợp cho: Chủ kinh doanh cần một cách đơn giản để quản lý tài chính công ty mà không cần phải lục lọi các bảng tính.

💡 Bonus: Nếu bạn muốn giúp nhóm của mình làm việc nhanh chóng và dễ dàng hơn bằng cách— Tìm kiếm ngay lập tức trên ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint và web để tìm các tệp tin

Sử dụng tính năng "Talk to Văn bản" để hỏi, đọc và lệnh công việc bằng giọng nói - rảnh tay, mọi lúc mọi nơi

Thay thế các công cụ AI không liên kết như ChatGPT, Claude và Perplexity bằng một giải pháp duy nhất, không phụ thuộc vào mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) và sẵn sàng cho Enterprise Thử ClickUp Brain MAX —ứng dụng AI siêu việt thực sự hiểu bạn, vì nó hiểu công việc của bạn. Đây không phải là một công cụ AI khác để thêm vào bộ sưu tập của bạn. Đây là ứng dụng AI bối cảnh đầu tiên thay thế tất cả chúng.

5. Mẫu ngân sách sự kiện ClickUp

Tải miễn phí mẫu Đang theo dõi mọi chi phí—từ địa điểm đến nhà cung cấp—với mẫu ngân sách sự kiện ClickUp

Các sự kiện có thể tiêu tốn nhiều tiền nếu bạn không cẩn thận. Mẫu ngân sách sự kiện ClickUp giúp bạn luôn chủ động bằng cách đang theo dõi chi phí từng dòng. Nó được thiết kế cho những người lập kế hoạch cần nhìn tổng quan và chi tiết cùng lúc – những gì đã chi tiêu, những gì đang chờ xử lý và những gì còn lại.

sử dụng mẫu này để:*

Ghi chép mọi chi phí trong chế độ xem Xem dạng danh sách gọn gàng — chi phí theo kế hoạch và chi phí thực tế

Thẻ các mục chi tiêu theo loại — ẩm thực, logistics, địa điểm, tiếp thị

Mục nhập với Trường Tùy chỉnh để quản lý chi phí và hiển thị ngân sách

Theo dõi trạng thái với các nhãn rõ ràng như "việc cần làm", "Đang thực hiện" và "Hoàn thành" để theo dõi tiến độ

Luôn theo dõi các chi phí sắp tới để không bị bất ngờ

🔑 Phù hợp cho: Các nhóm startup hoặc cá nhân lập kế hoạch sự kiện với biên lợi nhuận eo hẹp và không có chỗ cho những bất ngờ.

6. Mẫu Quản lý Dự án Có Ngân sách ClickUp

Tải miễn phí mẫu Xây dựng cấu trúc các giai đoạn dự án, theo dõi chi phí và duy trì kiểm soát với mẫu quản lý dự án có ngân sách ClickUp

Vận hành dự án mà không có kiểm soát ngân sách chặt chẽ? Rủi ro. Mẫu Quản lý Dự án Có Ngân sách của ClickUp cung cấp cấu trúc để quản lý chi phí, dòng thời gian và công việc mà không bị mất dấu.

sử dụng mẫu này để:*

Sắp xếp các công việc thành 'Đang thực hiện' hoặc 'Hoàn thành' để theo dõi tiến độ

Theo dõi số tiền còn lại để chi tiêu bằng các trường như Ngân sách còn lại, Ngân sách dự án và Trong ngân sách

Ghi chú các chi tiết khóa bằng các trường tùy chỉnh cho Ghi chú, Thành viên đội ngũ và Giai đoạn dự án

Hiển thị dòng thời gian dự án bằng biểu đồ Gantt và xác định các khu vực cần cải thiện

Chuyển đổi giữa năm chế độ xem rõ ràng: Hướng dẫn Bắt đầu, Ngân sách, Lịch trình Dự án, Các Giai đoạn của Dự án và Trạng thái Hoạt động

🔑 Phù hợp cho: Các nhà quản lý dự án cần duy trì sự giám sát tài chính đồng thời đảm bảo dự án đang theo dõi.

7. Mẫu quản lý chi phí dự án ClickUp

Tải miễn phí mẫu Dự toán, phê duyệt và đang theo dõi mọi chi phí dự án từ đầu đến cuối với mẫu quản lý chi phí dự án ClickUp

Mỗi dự án đều có các thành phần di động, và mỗi thành phần đều tốn chi phí. Mẫu Quản lý Chi phí Dự án ClickUp giúp bạn luôn đi trước bằng cách đang theo dõi mọi chi phí, trạng thái phê duyệt của chúng và vị trí của chúng trong quy trình. Mẫu này được thiết kế cho các nhóm phải quản lý nhiều ngân sách và phê duyệt, cần ngăn chặn sự chậm trễ và duy trì chi tiêu đúng hướng.

sử dụng mẫu ngân sách khởi nghiệp này để:*

Ghi chép mọi chi phí vào Bảng Chi phí Dự án với các trường thông tin về Chi phí Dự kiến, Chi phí Thực tế và Chênh lệch

Theo dõi trạng thái phê duyệt trên bảng theo dõi chuyên dụng — Đang chờ, Đã phê duyệt hoặc Cần điều chỉnh

Lập kế hoạch bắt đầu và kết thúc các công việc của bạn với chế độ xem lịch

Tạo các công việc lặp lại tùy chỉnh trong ClickUp để giúp bạn theo dõi các hạn chót thanh toán (khi bạn đánh dấu một hóa đơn đã thanh toán, ClickUp sẽ tự động tạo công việc cho tháng tiếp theo cho bạn)

Theo dõi các mục chi phí từ khi bài nộp/gửi đến khi phê duyệt, để không có gì cản trở tiến độ

🔑 Phù hợp cho: Các nhà quản lý dự án cần kiểm soát chặt chẽ hơn về chi tiêu, đặc biệt khi nhiều bên liên quan cần xem xét từng mục.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Muốn giữ dự án của bạn trong ngân sách và tránh những bất ngờ tài chính? Phần mềm quản lý ngân sách dự án có thể giúp bạn đang theo dõi chi phí, dự báo chi phí và duy trì sự tổ chức tài chính từ đầu đến cuối.

8. Mẫu đề xuất ngân sách ClickUp

Tải miễn phí mẫu Tạo các đề xuất ngân sách rõ ràng, không rườm rà cho nhóm và các bên liên quan của bạn với mẫu đề xuất ngân sách ClickUp

Mẫu đề xuất ngân sách ClickUp dành cho các nhóm cần trình bày chi phí dự án một cách có cấu trúc và nhanh chóng. Mẫu này liệt kê chi tiết từng mục chi phí—từ các khoản phí một lần đến chi phí chung—và giữ cho quy trình phê duyệt đơn giản.

sử dụng mẫu này để:*

Liệt kê chi tiết các khoản chi phí ngân sách startup bằng chế độ xem Xem dạng danh sách để đảm bảo tính rõ ràng

Hiển thị dòng thời gian và phụ thuộc với chế độ xem biểu đồ Gantt

Theo dõi tiến độ đề xuất thông qua các trạng thái tùy chỉnh như Bản nháp, Đang xem xét và Được phê duyệt

Tùy chỉnh các trường để bao gồm chi phí dự kiến, chi tiêu thực tế và chênh lệch để đang theo dõi chính xác

Hợp tác với các bên liên quan bằng cách giao công việc và cài đặt hạn chót để đảm bảo mọi người đều đồng bộ

🔑 Phù hợp cho: Các trưởng dự án và nhóm startup đang lập yêu cầu ngân sách cần phải chính xác, nhanh chóng và sẵn sàng để phê duyệt.

📖 Xem thêm: Mẫu đề xuất ngân sách miễn phí trong Excel và ClickUp

9. Mẫu Báo cáo Chi phí Hàng tháng ClickUp

Tải miễn phí mẫu Ghi chép, phân loại và kiểm tra chi tiêu kinh doanh của bạn với mẫu Báo cáo Chi tiêu Hàng tháng ClickUp

Tại một startup, các chi phí nhỏ có thể tích tụ nhanh chóng. Chi phí mua cà phê, phí đăng ký phần mềm, hóa đơn đi lại—nếu bạn không đang theo dõi chúng, bạn sẽ mất kiểm soát. Mẫu Báo cáo Chi phí Hàng tháng ClickUp giúp bạn ghi chép tất cả các chi phí này tại một nơi duy nhất.

sử dụng mẫu này để:*

Ghi chép mọi chi phí với các trường thông tin về ngày, số tiền, nhân viên, danh mục và ghi chú

Phân loại chi tiêu ngay lập tức bằng các thẻ công việc có sẵn như Vận chuyển, Ăn uống và Phần mềm

Đang theo dõi ai đang chi tiêu gì và tại sao với bảng phân tích chi tiết theo từng nhân viên

Đánh dấu các khoản phí trùng lặp hoặc định kỳ để bạn có thể cắt giảm lãng phí trước khi nó phát triển

Kiểm tra tổng chi tiêu theo từng danh mục hoặc từng người vào cuối mỗi tháng để đưa ra quyết định tốt hơn

🔑 Phù hợp cho: Nhà sáng lập và người phụ trách tài chính cần một phương pháp rõ ràng, có thể lặp lại để báo cáo chi phí của nhóm.

👀 Bạn có biết? Lần đầu tiên thuật ngữ "ngân sách" được sử dụng trong bối cảnh lập kế hoạch tài chính xuất hiện trong cuốn sách nhỏ năm 1733 có tựa đề "The Budget Opened" của William Pulteney, Bá tước đầu tiên của Bath. Pulteney đã sử dụng thuật ngữ "ngân sách" để phê phán chính sách tài chính của chính phủ về rượu vang, cùng một số vấn đề khác.

10. Mẫu Báo cáo Ngân sách ClickUp

Tải miễn phí mẫu Đang theo dõi thu nhập, chi phí và khoảng cách ngân sách với mẫu báo cáo ngân sách ClickUp

Số liệu không nói dối—nhưng chúng có thể che giấu. Mẫu Báo cáo Ngân sách ClickUp giúp đưa chúng ra ánh sáng để đảm bảo tính minh bạch. Nó được thiết kế để đánh giá cách ngân sách khởi nghiệp của bạn so sánh với hiệu suất thực tế.

Sử dụng mẫu này cho:

Ghi chép doanh thu và chi phí thực tế theo các danh mục khóa, tất cả trong một nơi

So sánh chi tiêu theo kế hoạch với chi tiêu thực tế để phát hiện các khoảng cách trước khi chúng trở nên nghiêm trọng

Theo dõi các khoản chi vượt ngân sách, mục tiêu không đạt được hoặc tiết kiệm bất ngờ với các trường tùy chỉnh

Thẻ cho từng mục theo bộ phận, lý do chênh lệch hoặc dự án để kết nối chi tiêu với kết quả

Chế độ xem tổng số ở phía trên và chi tiết từng mục ở phía dưới — để không có gì bị bỏ sót

🔑 Phù hợp cho: Các nhà sáng lập startup và người phụ trách tài chính muốn có cách đơn giản để kiểm tra chi tiêu và duy trì mục tiêu.

📖 Xem thêm: Mẫu tổ chức hóa đơn miễn phí để đang theo dõi chi tiêu hiệu quả hơn

11. Mẫu quản lý tài chính ClickUp

Tải miễn phí mẫu Theo dõi các phê duyệt, thanh toán và công việc tài chính với mẫu quản lý tài chính ClickUp

Khi quản lý tài chính, thời gian là yếu tố quan trọng. Sự chậm trễ trong một nhiệm vụ có thể làm trì hoãn hàng chục nhiệm vụ khác. Mẫu Quản lý Tài chính ClickUp này giúp bạn duy trì tiến độ cho mọi bước - từ yêu cầu ban đầu đến phê duyệt cuối cùng.

Sử dụng mẫu này cho:

Theo dõi các quy trình tài chính với 28 trạng thái tùy chỉnh như Đã ký, Đang xem xét và Đang chờ phê duyệt

Chế độ xem công việc theo định dạng phù hợp—Danh sách công việc, Lịch hoặc bảng "Bắt đầu từ đây" từng bước

Quản lý thanh toán, ngân sách và theo dõi nhà cung cấp bằng thẻ, ngày đáo hạn và danh mục

Phân công trách nhiệm và cài đặt nhắc nhở để không bỏ sót bất kỳ công việc nào

Quản lý các hoạt động hàng ngày một cách rõ ràng bằng ClickUp Project theo dõi thời gian , phụ thuộc và cảnh báo tự động hóa

🔑 Phù hợp cho: Các nhóm tài chính phải xử lý nhiều quy trình phê duyệt, chu kỳ thanh toán và hạn chót công việc — mà không bị rối loạn

📮 ClickUp Insight: Hơn một nửa số nhân viên gặp khó khăn trong việc tìm kiếm thông tin cần thiết tại công việc. Trong khi chỉ 27% cho rằng việc này dễ dàng, phần còn lại gặp phải một số mức độ khó khăn — với 23% cho rằng việc này rất khó khăn. Khi kiến thức được phân tán khắp email, trò chuyện và các công cụ, thời gian lãng phí tích tụ nhanh chóng. Với ClickUp, bạn có thể chuyển email thành các công việc có thể theo dõi, liên kết trò chuyện với công việc, nhận câu trả lời từ AI và nhiều tính năng khác trong một Không gian Làm việc duy nhất. 💫 Kết quả thực tế: Các nhóm có thể tiết kiệm được 5+ giờ mỗi tuần bằng cách sử dụng ClickUp — tương đương hơn 250 giờ mỗi năm cho mỗi người — bằng cách loại bỏ các quy trình quản lý kiến thức lỗi thời. Hãy tưởng tượng nhóm của bạn có thể tạo ra điều gì với thêm một tuần năng suất mỗi quý!

12. Mẫu Báo cáo Phân tích Tài chính ClickUp

Tải miễn phí mẫu Phân tích xu hướng, so sánh chỉ số và tạo báo cáo để đưa ra quyết định với mẫu báo cáo phân tích tài chính ClickUp

Mẫu Báo cáo Phân tích Tài chính ClickUp giúp bạn làm rõ tình hình tài chính phức tạp. Mẫu này được thiết kế cho các nhóm cần thu thập số liệu, nhận diện xu hướng và giải thích ý nghĩa của chúng mà không cần phải xây dựng báo cáo từ đầu.

Sử dụng mẫu này cho:

Đang theo dõi doanh thu, chi phí, biên lợi nhuận và luồng trong xem dạng danh sách sạch sẽ, có thể chỉnh sửa

Nổi bật các thay đổi trong hiệu suất bằng cách sử dụng các Trường Tùy chỉnh như Phần Báo cáo, Loại Xu hướng và Chỉ số Chính

Ghi chép các thông tin, kết luận và các mục cần thực hiện tại một nơi duy nhất — không còn phải ghi chú lung tung

Quản lý chu kỳ báo cáo với các chế độ xem Lịch và Gantt, để không có hạn chót nào lọt qua kẽ hở

Tổ chức các phân tích chi tiết bằng cách gắn thẻ các phát hiện theo các kỳ, nhóm hoặc mục tiêu tài chính

🔑 Phù hợp cho: Các nhà phân tích tài chính và nhóm startup cần trình bày các thông tin rõ ràng, có thể hành động cho ban lãnh đạo hoặc nhà đầu tư.

13. Mẫu Quản lý Tài khoản ClickUp

Tải miễn phí mẫu Theo dõi mối quan hệ với khách hàng, cảnh báo rủi ro và duy trì hoạt động tài khoản với mẫu quản lý tài khoản ClickUp

Mẫu Quản lý Tài khoản ClickUp giúp bạn theo dõi các khách hàng hài lòng và những khách hàng có nguy cơ rời bỏ. Đang theo dõi quá trình onboarding, gia hạn hợp đồng và các dấu hiệu churn trong chế độ xem duy nhất. Ưu tiên các tài khoản quan trọng nhất và đảm bảo không có mối quan hệ nào bị bỏ sót. Đây là quản lý khách hàng chủ động - được tích hợp vào quy trình làm việc hàng ngày của bạn.

Sử dụng mẫu này cho:

Theo dõi trạng thái của từng tài khoản với các trạng thái tùy chỉnh như Onboarding, Nurturing, Renewed và Churned

Ghi chép các chi tiết quan trọng bằng 10 trường tùy chỉnh—thông tin liên hệ, ngày kết thúc, ghi chú demo, hoạt động email và nhiều hơn nữa

Phát hiện sớm các khách hàng có nguy cơ với các chế độ xem chuyên dụng như Tài khoản Ưu tiên và Khách hàng Có Nguy Cơ

Tiêu chuẩn hóa quy trình của bạn với Sổ tay Thành công Khách hàng tích hợp sẵn để mọi thành viên trong nhóm tuân thủ các bước giống nhau

Tìm kiếm và tóm tắt thông tin khách hàng khóa—như trạng thái khách hàng, các cuộc trao đổi gần đây hoặc các lần gia hạn sắp tới—bằng cách đơn giản là hỏi ClickUp Brain bằng ngôn ngữ thông thường

🔑 Phù hợp cho: Nhóm thành công khách hàng và quản lý tài khoản cần một phương pháp rõ ràng, có thể lặp lại để quản lý mối quan hệ với khách hàng.

📖 Xem thêm: Phần mềm và công cụ tài khoản AI tốt nhất

14. Mẫu Sổ Cái Tổng Hợp ClickUp

Tải miễn phí mẫu Ghi chép giao dịch, sắp xếp các mục nhập và duy trì sự cân đối của tài khoản với mẫu sổ cái tổng hợp ClickUp

Mẫu Sổ Cái Tổng Hợp ClickUp là sổ cái kỹ thuật số của bạn — sạch sẽ hơn bảng tính và được thiết kế cho các nhóm quan tâm đến độ chính xác. Ghi chép mọi giao dịch ghi có, tín dụng và tham chiếu tại một nơi duy nhất. Dù bạn đang đối chiếu báo cáo tài chính hay chuẩn bị cho mùa thuế, mẫu này giúp hồ sơ của bạn rõ ràng, dễ tìm kiếm và sẵn sàng cho kiểm toán.

Sử dụng mẫu này cho:

Ghi chép mọi giao dịch với các trường thông tin: Tiêu đề tài khoản, Nợ, Tín dụng, Tham chiếu và Hóa đơn

Theo dõi hoạt động tài khoản theo thời gian thực bằng các trạng thái như Mở và Hoàn thành

Xem các báo cáo tài chính khóa trong các chế độ xem Giao dịch, Lợi nhuận và Lỗ, Bảng cân đối kế toán và Sổ cái tổng hợp

Phát hiện nhanh các mục nhập không khớp, chi phí trùng lặp hoặc lỗ hổng trong hồ sơ của bạn

Gán các mục nhập cần xem xét hoặc theo dõi để nhóm của bạn luôn đồng bộ

🔑 Phù hợp cho: Các nhà quản lý tài chính và kế toán cần một phương pháp đáng tin cậy để đang theo dõi luồng tiền mà không cần xây dựng hệ thống từ đầu.

15. Mẫu Nhật ký Tài khoản ClickUp

Tải miễn phí mẫu Ghi chép mục nhập, cân đối sổ sách và đang theo dõi mọi hoạt động tài chính với mẫu sổ kế toán ClickUp

Nếu sổ sách của bạn có vấn đề, đây là nơi bạn nên kiểm tra đầu tiên. Mẫu Nhật ký Kế toán của ClickUp cung cấp cho bạn một không gian có cấu trúc để ghi chép các giao dịch—ngày, tài khoản, số tiền và ghi chú—tất cả trong chế độ xem duy nhất.

Sử dụng mẫu này cho:

Ghi chép từng mục nhập với các trường thông tin bao gồm ngày, loại sổ nhật ký, hóa đơn, số mục nhập và số nợ

Ghi chép các mục chi tiết với thông tin rõ ràng, sẵn sàng cho kiểm toán—ghi nợ, ghi tín dụng, mô tả và tham chiếu

Công việc trong chế độ xem bảng để mục nhập nhanh chóng theo phong cách bảng tính

Theo dõi tiến độ với các trạng thái như Mở và Hoàn thành

Chuyển sang chế độ Xem Nhật ký để xem toàn bộ bức tranh và phát hiện lỗi nhanh chóng

Hỏi ClickUp Brain để có cái nhìn tổng quan về các mục nhập gần đây của bạn, phát hiện xu hướng trong các khoản nợ và tín dụng, hoặc tạo các bản tóm tắt nhanh về hiệu quả tài chính của bạn

🔑 Phù hợp cho: Kế toán viên và nhóm tài chính muốn có một phương pháp phụ thuộc để đang theo dõi các giao dịch hàng ngày và duy trì sổ sách tài khoản dự án gọn gàng.

Nếu bạn quen với Excel, bạn cũng có thể sử dụng ClickUp Formula Fields, một công cụ tương tự Excel nhưng cho phép bạn tính toán trực tiếp trong các công việc ClickUp của mình! Xem video bên dưới! 👇🏼

16. Mẫu Bảng cân đối kế toán ClickUp

Tải miễn phí mẫu Đang theo dõi tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu với mẫu bảng cân đối kế toán ClickUp

Bạn không cần một Giám đốc Tài chính (CFO) chỉ để hiểu rõ vị trí tài chính của mình. Mẫu Bảng Cân Đối Kế Toán ClickUp giúp bạn liệt kê tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu trong một chế độ xem có cấu trúc rõ ràng — giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt mà không bị phân tâm. Nó dễ sử dụng, dễ cập nhật và được thiết kế cho các nhóm cần một cái nhìn tổng quan rõ ràng.

Sử dụng mẫu này cho:

Danh sách công việc tài sản hiện tại và tài sản cố định cùng với nợ ngắn hạn và nợ dài hạn, tất cả trong chế độ xem cấu trúc duy nhất

Phân tích dữ liệu tài chính theo bộ phận, địa điểm hoặc khung thời gian để nhận diện xu hướng và định hướng quyết định

Giữ dữ liệu sạch sẽ với các trạng thái như Bản nháp, Đang xem xét và Đã phê duyệt để phân biệt công việc đang tiến độ với các báo cáo đã hoàn tất

Cài đặt các nhắc nhở định kỳ để xem xét và cập nhật bảng cân đối kế toán của bạn theo các khoảng thời gian cố định với ClickUp Tự động hóa

🔑 Phù hợp cho: Chủ kinh doanh nhỏ và nhóm tài chính đang tìm kiếm một cách đơn giản để quản lý và đánh giá vị trí tài chính.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Các nhà khởi nghiệp nên thường xuyên kiểm tra và xác minh bảng cân đối kế toán của mình về độ chính xác và đầy đủ, không chỉ vào cuối năm mà còn trong suốt cả năm. Điều này có nghĩa là kiểm tra các lỗi tính toán, đảm bảo tất cả tài sản và nợ phải trả được phân loại chính xác, và đối chiếu với các báo cáo tài chính khác để đảm bảo tính nhất quán. Bằng cách này, bạn sẽ phát hiện sớm các sai sót và duy trì sự hiểu biết rõ ràng về tình hình tài chính của kinh doanh.

17. Mẫu ngân sách khởi nghiệp bằng bảng tính của Coefficient

qua Coefficient

Mẫu bảng tính ngân sách khởi nghiệp này từ Coefficient giúp bạn liệt kê chi tiết mọi thứ—chi phí khởi nghiệp, doanh thu dự án, nguồn vốn và chi phí thực tế—để bạn có thể theo dõi tiền của mình đang được sử dụng như thế nào và nó sẽ kéo dài trong bao lâu.

sử dụng mẫu này để:*

Tự động hóa việc phân bổ ngân sách, dự báo tài chính và các tính toán

Theo dõi nguồn vốn, chi phí và doanh thu

Tùy chỉnh các danh mục và trường dữ liệu để phản ánh các yêu cầu tài chính cụ thể của startup của bạn

🔑 Phù hợp cho: Các nhà sáng lập đang xây dựng ngân sách kinh doanh đầu tiên và cần một mẫu rõ ràng, có thể chỉnh sửa để dự báo luồng tiền và đang theo dõi kế hoạch.

18. Mẫu chi phí khởi nghiệp Excel cho kinh doanh của Vertex42

qua Vertex42

Chi phí bất ngờ có thể phá hỏng kế hoạch ra mắt. Mẫu bảng tính Excel về chi phí kinh doanh khởi nghiệp này giúp bạn tạo bản đồ chi tiết từ sớm – thiết bị, giấy phép, tiếp thị, hàng tồn kho và nhiều hơn nữa – để bạn không bị bất ngờ khi hóa đơn đến.

Nó được thiết kế để linh hoạt và rõ ràng, dù bạn bắt đầu từ bếp nhà hay mở cửa hàng.

Sử dụng mẫu này cho:

Quản lý chi phí một lần và chi phí định kỳ với các danh mục đã được điền sẵn mà bạn có thể chỉnh sửa để phù hợp với kế hoạch của mình

Theo dõi các nguồn vốn để đánh giá xem nguồn vốn của bạn có đáp ứng được nhu cầu thực tế hay không

Tùy chỉnh các mục chi tiết cho các ngành cụ thể, bao gồm một bảng tính được thiết kế riêng cho nhà hàng

Bỏ qua các chi phí không cần thiết—như tiền thuê văn phòng—nếu bạn đang khởi nghiệp tại nhà

Xây dựng một cái nhìn tổng quan rõ ràng về nền tảng tài chính của startup để hướng dẫn các quyết định ban đầu

🔑 Phù hợp cho: Các nhà khởi nghiệp muốn có một cách đơn giản để lập kế hoạch và quản lý chi phí khởi động kinh doanh.

19. Mẫu Kế Hoạch Ngân Sách Khởi Nghiệp của Template. Net

Mọi startup đều cần một ngân sách cơ bản trước khi thực hiện các bước đi lớn. Mẫu ngân sách startup này cung cấp cho bạn đủ cấu trúc để lập kế hoạch cho các chi phí ban đầu mà không làm phức tạp hóa mọi thứ. Mẫu này có sẵn ở nhiều định dạng, bao gồm Word, Excel, Tài liệu Google và Google Trang tính.

Sử dụng mẫu này cho:

Danh sách công việc thiết yếu cho startup: thiết bị, tiền thuê, giấy phép, phí pháp lý và lương ban đầu

Tùy chỉnh từng mục chi tiết để phù hợp với ngành nghề, sản phẩm hoặc địa điểm của bạn

Theo dõi chi phí dự án và ước tính hàng tháng trên một trang duy nhất

Phát hiện sớm các lỗ hổng trong nguồn vốn hoặc chi tiêu quá mức trước khi chúng trở thành vấn đề

Sử dụng mẫu này trên Excel, Word, Tài liệu Google hoặc Google Trang tính — tùy theo quy trình làm việc của bạn

🔑 Phù hợp cho: Các nhà sáng lập lần đầu tiên đang xây dựng ngân sách kinh doanh từ đầu và tìm kiếm một mẫu có thể in và chỉnh sửa để bắt đầu.

20. Mẫu ngân sách tài chính cho startup của Template. Net

Khởi nghiệp đòi hỏi kế hoạch tài chính rõ ràng. Mẫu ngân sách tài chính cho startup cung cấp cho bạn một khung sườn trống để liệt kê các chi phí ban đầu, chi phí vận hành và doanh thu dự án. Được thiết kế đơn giản, mẫu này cho phép bạn tùy chỉnh các mục nhập để phù hợp với mô hình kinh doanh cụ thể của mình.

Mẫu này có sẵn ở các định dạng Word, Excel, Tài liệu Google và Google Trang tính, và có thể dễ dàng chỉnh sửa và tùy chỉnh theo nền tảng bạn lựa chọn.

sử dụng mẫu này để:*

Đang theo dõi các chi phí một lần như chi phí thiết lập và phí pháp lý

Dự án chi phí hoạt động hàng tháng, bao gồm tiền thuê, dịch vụ công cộng và lương

Dự đoán các nguồn thu nhập tiềm năng và tính toán lợi nhuận dự kiến

Xác định các nguồn tài trợ để chi trả cho các chi phí ban đầu và chi phí thường xuyên

🔑 Phù hợp cho: Các nhà khởi nghiệp cần một công cụ nhẹ nhàng để tổ chức ngân sách và tập trung vào những điều quan trọng.

Xây dựng ngân sách thông minh ngay từ ngày đầu tiên — với ClickUp

Một ngân sách vững chắc không chỉ là điều cần có—đó là vấn đề sinh tồn, đặc biệt nếu bạn là một startup. Với ClickUp, bạn không cần phải xây dựng từ đầu. Bạn sẽ có các mẫu ngân sách startup sẵn sàng để theo dõi chi phí, ước tính thời gian hoạt động và giám sát luồng tiền—mà không cần phải xử lý các bảng tính.

ClickUp giúp bạn tập trung tất cả các hoạt động kế hoạch, đang theo dõi và báo cáo vào một nền tảng duy nhất. Bạn có thể thẻ chi phí, đánh dấu các khoản chi vượt dự toán và so sánh dự báo với thực tế - một cách nhanh chóng. Dù bạn đang lập ngân sách cho một dự án, một nhóm hay toàn bộ công ty, ClickUp giúp bạn duy trì sự linh hoạt và đưa ra quyết định tự tin.

Với hơn 1.000 mẫu miễn phí, bạn sẽ tìm thấy mẫu phù hợp với phong cách, nhóm và sự phát triển của bạn.

Sẵn sàng kiểm soát tài chính của bạn? Đăng ký ClickUp miễn phí ngay hôm nay.