20ứng dụng phổ biến từ Slack App Directory

Các trưởng nhóm thường gặp khó khăn khi chuyển đổi giữa các công cụ, các quản trị viên IT bị quá tải với các yêu cầu tích hợp, và ngay cả những chuyên gia về năng suất cũng phải đối mặt với tình trạng quá tải ứng dụng và quy trình làm việc cồng kềnh.

Bạn biết rằng các ứng dụng Slack phù hợp có thể cải thiện đáng kể hiệu suất của nhóm, nhưng ai có thời gian để thử nghiệm từng ứng dụng một?

Chúng tôi ở đây để giúp bạn dễ dàng hơn. Chúng tôi đã hoàn thành phần việc nặng nhọc và chọn lọc những ứng dụng Slack phổ biến thực sự giúp quy trình làm việc của bạn trơn tru hơn, giao tiếp nhanh hơn và nhóm của bạn làm công việc có mục tiêu hơn.

Từ quản lý dự án Slack đến các cuộc thăm dò ý kiến và tự động hóa, danh sách công việc này có tất cả.

Top 20 ứng dụng phổ biến từ Slack App Directory - Tổng quan

Dưới đây là so sánh trực tiếp giúp bạn dễ dàng tìm ra ứng dụng Slack tốt nhất từ thư viện ứng dụng, từ đó sử dụng Slack một cách hiệu quả.

Công cụ Tính năng chính Phù hợp nhất cho Giá cả* ClickUp Tự động ghép đôi đồng nghiệp cho các cuộc họp trực tuyến, hướng dẫn nhân viên mới thông qua Slack, lên lịch các buổi giới thiệu định kỳ và các hoạt động team building Quản lý dự án và công việc, startup, nhóm làm việc từ xa, doanh nghiệp, Kế hoạch miễn phí có sẵn; Giá tùy chỉnh cho doanh nghiệp Donut Khởi chạy các chương trình và hành trình trong Slack, xây dựng mạng lưới nội bộ và cộng đồng Sự tham gia của nhân viên & văn hóa doanh nghiệp Miễn phí vĩnh viễn; Gói trả phí bắt đầu từ $74/người dùng/tháng Polly Tạo các cuộc thăm dò ý kiến trực tiếp trên Slack chỉ trong vài giây, thu thập phản hồi ẩn danh từ nhóm và nhận kết quả ngay lập tức mà không cần rời khỏi Slack Khảo sát & bỏ phiếu nhóm Miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $12/tháng Loom Ghi lại và chia sẻ video cập nhật trong Slack, nhúng video trực tiếp vào các chủ đề trong Slack và sử dụng Slack để yêu cầu hoặc bình luận về video Loom Giao tiếp không đồng bộ Miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $15/tháng GitHub Nhận thông báo về các yêu cầu hợp nhất và commit, đăng ký cập nhật repo và nhận thông báo về các vấn đề được giao cho bạn Nhóm phát triển dùng thử miễn phí 30 ngày; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $4/tháng Jira Tạo vé mới từ Slack, nhận cập nhật thời gian thực về trạng thái vấn đề và liên kết các chủ đề Slack với các vấn đề Jira Quản lý vấn đề đang theo dõi và nhóm phát triển Miễn phí vĩnh viễn; Gói trả phí bắt đầu từ $7,53/tháng Zapier Kích hoạt quy trình làm việc từ tin nhắn Slack, kết nối Slack với hơn 5.000 ứng dụng và tự động hóa các công việc thủ công mà không cần mã Tự động hóa Miễn phí vĩnh viễn; Gói trả phí bắt đầu từ $20.99/tháng Simple Poll Tạo các cuộc thăm dò nhanh chóng, nhẹ nhàng trực tiếp trong Slack, cho phép phản hồi ẩn danh và cài đặt các cuộc thăm dò định kỳ Quyết định nhanh chóng của nhóm Miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $59/tháng Postman Nhận kết quả kiểm thử API trong Slack, nhận cảnh báo từ Postman Monitor, hợp tác trên bộ sưu tập API và các thay đổi Nhóm API & DevOps Miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $19/tháng Lịch Google Nhận nhắc nhở về các cuộc họp sắp tới, tự động cập nhật trạng thái Slack trong các cuộc họp và tham gia ngay lập tức các cuộc gọi Zoom/Meet từ Slack Quản lý cuộc họp Miễn phí vĩnh viễn Deel Thông báo cho Slack khi hợp đồng được ký kết, nhận thông báo về hóa đơn mới, đang theo dõi lương và hoạt động onboarding Nhân sự, tiền lương & tuân thủ Miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $49/tháng Stripe Cảnh báo thời gian thực trên Slack cho các giao dịch thanh toán, đang theo dõi các giao dịch thất bại hoặc hoàn tiền, và giám sát các đăng ký mới Tài chính và thanh toán SaaS Giá cả tùy chỉnh Figma Xem trước thiết kế trong Slack, nhận thông báo về các bình luận hoặc chỉnh sửa mới và cập nhật tiến độ thiết kế Đội ngũ thiết kế và sản phẩm Miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $5/tháng HubSpot Nhận thông báo cập nhật về khách hàng tiềm năng hoặc vé hỗ trợ trong Slack, phân công liên hệ cho các thành viên trong nhóm và chế độ xem tóm tắt hoạt động CRM Bán hàng và CRM Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $890/tháng cho 3 người dùng được cấp phép Box Tải lên tệp lên Box qua Slack, xem trước các tệp Box được chia sẻ và nhận thông báo về hoạt động của tệp Quản lý tệp tin Các kế hoạch trả phí bắt đầu từ $18/người dùng/tháng MailChimp Nhận cập nhật trạng thái chiến dịch trong Slack, chế độ xem kết quả hoàn thành tự động hóa và đang theo dõi thay đổi danh sách người đăng ký Nhóm tiếp thị qua email Miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $13/tháng Intercom Nhận thông báo khi có khách hàng tiềm năng mới hoặc tin nhắn trò chuyện đến, trả lời tùy chỉnh qua Slack và xem tóm tắt cuộc hội thoại sau khi giải quyết Đội ngũ hỗ trợ và bán hàng dùng thử miễn phí 14 ngày; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $39/người dùng được cấp phép/tháng Greetbot Tự động chào đón thành viên mới trên Slack, tùy chỉnh tin nhắn chào mừng, gửi lời nhắc nhở hoặc gợi ý trong quá trình theo dõi Onboarding và văn hóa Miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $49/tháng Otter. ai Tự động chuyển đổi văn bản cuộc họp Zoom/Teams/Slack, gửi tóm tắt trong Slack và cài đặt cảnh báo từ khóa để nhận thông báo khi các thuật ngữ cụ thể được đề cập Ghi chú cuộc họp và tài liệu Miễn phí; Gói trả phí bắt đầu từ $16.99/tháng Typeform Gửi phản hồi và thông tin khách hàng tiềm năng đến Slack, tùy chỉnh nội dung và định dạng tin nhắn, và thông báo ngay lập tức cho đội ngũ bán hàng hoặc hỗ trợ Biểu mẫu và thu thập thông tin khách hàng tiềm năng Các kế hoạch trả phí bắt đầu từ $29/tháng

Slack App Directory là gì?

*thư viện Ứng dụng Slack (còn được gọi là Slack Marketplace ) là một trung tâm tập trung nơi người dùng có thể khám phá, cài đặt và quản lý nhiều ứng dụng và tích hợp có phạm vi mở rộng chức năng của Slack

Ra mắt vào tháng 12 năm 2015 với hơn 150 tích hợp, nó đã phát triển lên hơn 2.600 ứng dụng sẵn sàng sử dụng.

Thêm ứng dụng rất đơn giản. Mở giao diện Slack hoặc truy cập Danh mục Ứng dụng Slack trong trình duyệt của bạn. Chỉ với vài cú nhấp chuột, bạn đã sẵn sàng.

Bạn sẽ tìm thấy các tích hợp Slack cho:

Công cụ nâng cao năng suất

Phần mềm quản lý công việc và lập kế hoạch dự án

Công cụ nhân sự và công cụ nội bộ

Bot và trợ lý AI

Công cụ phát triển và tích hợp

Phần mềm lưu trữ/quản lý tệp tin

Công cụ tự động hóa và quản lý quy trình làm việc

Các danh mục khác bao gồm giao tiếp, phân tích, hỗ trợ khách hàng, tài chính và nhiều hơn nữa

Dù nhóm của bạn có kích thước hay lĩnh vực hoạt động nào, luôn có một ứng dụng phù hợp.

Cách sử dụng Slack App Directory?

Bạn có thể tăng cường năng suất bằng cách thêm ứng dụng trực tiếp vào không gian làm việc Slack của mình. Dưới đây là hướng dẫn đơn giản giúp bạn tìm và cài đặt ứng dụng ngay trong Slack:

1. Mở Slack trên máy tính để bàn hoặc trình duyệt của bạn

2. Nhấp vào ‘More’ trong thanh bên trái

qua Slack

3. Lựa chọn ‘tự động hóa’ và sau đó nhấp vào ‘ứng dụng’

4. Điều này sẽ mở Danh mục Ứng dụng bên trong Slack. Bạn cũng có thể truy cập trực tiếp vào slack.com/apps

5. Sử dụng thanh tìm kiếm để tìm kiếm ứng dụng cụ thể hoặc duyệt theo danh mục

6. Nhấp vào ứng dụng bạn muốn cài đặt

7. Nhấn nút ‘Thêm vào Slack’

8. Kiểm tra các quyền truy cập mà ứng dụng yêu cầu

9. Nhấp vào ‘Cho phép’ để quá trình cài đặt được hoàn thành

10. Nếu việc cài đặt bị hạn chế, hãy nhấp vào ‘Yêu cầu phê duyệt’ và gửi ghi chú cho quản trị viên của bạn

11. Sau khi thêm, quay lại Slack và bắt đầu sử dụng trực tiếp trong các kênh hoặc tin nhắn của bạn

Một số ứng dụng có thể yêu cầu thiết lập bổ sung, như kết nối tài khoản hoặc cấu hình tùy chỉnh. Chỉ cần làm theo hướng dẫn và bạn sẽ sẵn sàng sử dụng.

📚 Đọc thêm: Cách tạo bot Slack từ đầu

20ứng dụng phổ biến từ Slack App Directory

Cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp Nhóm biên tập của chúng tôi tuân thủ quy trình minh bạch, dựa trên nghiên cứu và không thiên vị nhà cung cấp, vì vậy bạn có thể tin tưởng rằng các đề xuất của chúng tôi dựa trên giá trị thực sự của sản phẩm. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp.

Bây giờ bạn đã biết cách sử dụng Slack App Directory, hãy để chúng tôi giúp bạn tìm những ứng dụng phổ biến nhất phù hợp nhất với nhu cầu của bạn.

Giữ vững tiến độ công việc hàng ngày với ClickUp

ClickUp, ứng dụng toàn diện cho công việc, giúp bạn dễ dàng quản lý công việc bằng cách tích hợp ClickUp với Slack.

Bạn có thể tạo công việc, kiểm tra cập nhật hoặc thậm chí để lại bình luận nhanh chóng bằng các lệnh/ClickUp đơn giản. Điều này giống như có toàn bộ không gian làm việc dự án của bạn ngay trong các trò chuyện Slack.

Tạo công việc ClickUp trực tiếp từ Slack

Bạn có thể biến bất kỳ tin nhắn Slack nào thành một công việc có ngày đáo hạn, ưu tiên và người được giao. Đây là cách đơn giản để biến những ý tưởng nhanh chóng hoặc yêu cầu không chính thức thành các công việc cụ thể mà không làm gián đoạn luồng của cuộc hội thoại.

Quản lý các công việc cá nhân với ngày đáo hạn, người được giao nhiệm vụ và ưu tiên

Khi các công việc của bạn đã được triển khai, ClickUp giúp nhóm của bạn luôn đồng bộ với các thông báo thời gian thực. Bạn sẽ nhận được thông báo Slack ngay lập tức khi một công việc được cập nhật, dù đó là thay đổi trạng thái, bình luận mới hay cập nhật phân công.

Chuyển đổi tin nhắn Slack thành nhiệm vụ ClickUp ngay lập tức

Các cập nhật này sẽ được hiển thị trực tiếp trong các kênh Slack mà bạn đã chọn, giúp mọi người luôn cập nhật thông tin mà không cần phải kiểm tra ClickUp liên tục. Tích hợp này cũng hoạt động tốt với ClickUp Automations. Bạn có thể kích hoạt các quy trình làm việc, như di chuyển một công việc sang trạng thái “Đang tiến độ” hoặc giao nó cho một đồng nghiệp.

Tạo quy trình làm việc để tăng tốc công việc với ClickUp Automations

Tự động hóa giúp các bước thường xuyên diễn ra nhanh hơn, giảm thiểu cập nhật thủ công và duy trì sự trơn tru cho không gian làm việc của bạn. Đây là cách tuyệt vời để giữ cho nhóm của bạn đồng bộ và giảm bớt công việc quản trị viên lặp đi lặp lại.

Bạn đang thắc mắc cách thực hiện? Xem video này 🔽

Giao tiếp ngày nay thực sự gặp nhiều vấn đề. Và một trong những tính năng nổi bật của ClickUp là ClickUp Chat. Đây là không gian nhắn tin nội bộ của nhóm, nơi các cuộc hội thoại luôn gắn liền với công việc. ClickUp Chat tuyệt vời vì nó đưa tất cả các cuộc hội thoại của bạn vào không gian làm việc. Tài liệu, Bảng trắng, Trò chuyện, Trợ lý AI và nhiều tính năng khác đều nằm trong hệ sinh thái ClickUp. Không còn phải chuyển đổi ngữ cảnh!

Kết nối công việc và giao tiếp của bạn trong một giao diện liền mạch với ClickUp Chat

ClickUp sở hữu tất cả các tính năng của Slack và còn nhiều hơn thế nữa. Nó được tích hợp sâu với các công việc, tài liệu và mục tiêu bên trong ClickUp. Bạn có thể chia sẻ liên kết trò chuyện trở lại Slack để mọi người có thể nhìn thấy bức tranh tổng thể với đầy đủ bối cảnh.

ClickUp Trò chuyện trở nên mạnh mẽ hơn khi kết hợp với ClickUp Brain. Bạn có thể yêu cầu trợ lý ảo AI tóm tắt các cuộc thảo luận, tạo danh sách công việc hoặc trích xuất các quyết định khóa từ các chủ đề tin nhắn dài.

Sử dụng ClickUp Brain để thu thập những thông tin khóa từ không gian làm việc của bạn

Đối với người dùng Slack bận rộn, điều này có nghĩa là bạn có thể gửi một tin nhắn vào Trò chuyện, sử dụng AI để chuyển đổi nó thành một công việc rõ ràng hoặc tóm tắt, và dễ dàng liên kết lại vào các kênh Slack bằng cách sử dụng bản xem trước chi tiết.

Vì vậy, khi so sánh Slack và ClickUp, việc tích hợp sẽ kết hợp cả hai thành Slack và ClickUp. Bạn không bỏ lỡ các cuộc hội thoại hay việc thực hiện công việc; bạn sẽ có được những ưu điểm tốt nhất của cả hai.

Kết nối ClickUp với Slack để kích hoạt tích hợp

Tạo công việc, tự động hóa quy trình làm việc hoặc truy cập vào các thông tin do AI tạo ra, mọi thứ đều đồng bộ một cách mượt mà giữa Slack và ClickUp.

Tích hợp này cũng hỗ trợ các API và hành động của Slack, giúp không gian làm việc Slack của bạn trở thành trung tâm điều khiển, nơi việc tạo công việc, cập nhật, bình luận và luồng trò chuyện diễn ra một cách tự nhiên, từ đó nâng cao năng suất làm việc cho toàn bộ nhóm.

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Giới hạn của ClickUp

Chỉ các không gian làm việc có quyền truy cập ClickUp Chat mới có thể nhập tin nhắn từ Slack

Người dùng mới có thể gặp khó khăn ban đầu do ứng dụng có nhiều tính năng phức tạp

Giá cả của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2: 4.7/5 (hơn 10.000 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 4.000 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về ClickUp?

Như một người đánh giá trên G2 đã nói:

Nó hoạt động như trung tâm điều khiển tất cả trong một của chúng tôi. Mọi chiến dịch, sự cố, cải tiến quy trình và công việc đều được lưu trữ tại một nơi duy nhất — kết nối thông qua các chế độ xem tùy chỉnh, tự động hóa, tài liệu và bảng điều khiển. Nó thay thế các bảng tính phân tán, các chủ đề trò chuyện Slack kéo dài và các công cụ bị cô lập. Tôi có thể dễ dàng theo dõi quyền sở hữu công việc, hiệu suất SLA và quy trình làm việc đa chức năng mà không cần rời khỏi nền tảng. Nói một cách đơn giản, ClickUp mang lại cho tôi tầm nhìn và kiểm soát toàn diện trên nhiều nhóm và hàm.

Nó hoạt động như trung tâm điều khiển tất cả trong một của chúng tôi. Mọi chiến dịch, sự cố, cải tiến quy trình và công việc đều được quản lý tại một nơi duy nhất — kết nối thông qua các chế độ xem tùy chỉnh, tự động hóa, tài liệu và bảng điều khiển. Nó thay thế các bảng tính phân tán, các chủ đề Slack kéo dài và các công cụ bị cô lập. Tôi có thể dễ dàng theo dõi quyền sở hữu công việc, hiệu suất SLA và quy trình làm việc đa chức năng mà không cần rời khỏi nền tảng. Nói một cách đơn giản, ClickUp mang lại cho tôi tầm nhìn và kiểm soát toàn diện trên nhiều nhóm và hàm.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Tận dụng tối đa ClickUp trên Slack với các phím tắt tiện lợi sau: /clickup new – Tạo ngay một nhiệm vụ ClickUp mới trực tiếp từ Slack

/clickup list – Chế độ xem các công việc từ bất kỳ danh sách ClickUp cụ thể nào mà không cần rời khỏi Slack

/ClickUp tìm [tên công việc hoặc ID] – Tìm kiếm nhanh các công việc theo tên hoặc ID

/clickup remind – Đặt nhắc nhở công việc trực tiếp trong Slack để theo dõi hiệu quả hơn

2. Donut (Phù hợp nhất cho việc gắn kết nhóm, hướng dẫn nhân viên mới và xây dựng văn hóa công ty thông qua các giới thiệu Slack vui nhộn)

qua Donut

Donut là một ứng dụng Slack nhẹ nhàng giúp tạo ra kết nối con người thực sự giữa các nhóm làm việc từ xa. Dù là chào đón nhân viên mới hay khuyến khích các cuộc trò chuyện casual giữa các bộ phận, Donut giúp xây dựng một văn hóa công ty mạnh mẽ hơn.

Điểm mạnh cốt lõi của nó là tự động hóa các hoạt động xây dựng mối quan hệ như giới thiệu tự động, chương trình cố vấn đồng nghiệp và kiểm tra tiến độ.

Đối với bộ phận Nhân sự và các trưởng nhóm, Donut đóng vai trò như một trợ lý onboarding thông minh, tự động sắp xếp các buổi giới thiệu, nhắc nhở và danh sách kiểm tra dựa trên vai trò và ngày bắt đầu làm việc của nhân viên. Với mọi hoạt động diễn ra phía sau hậu trường, ứng dụng nhắn tin này đảm bảo không ai cảm thấy lạc lõng, ngay cả trong môi trường làm việc hoàn toàn từ xa.

Các tính năng nổi bật của Donut

Chúc mừng sinh nhật và kỷ niệm ngày công việc với tin nhắn Slack cá nhân hóa

Đang theo dõi tỷ lệ tham gia và mức độ tương tác thông qua báo cáo của Donut, giúp bộ phận Nhân sự (HR) nắm bắt số lượng cặp đôi đã gặp gỡ và tác động của các chương trình của bạn

Lên lịch các cuộc họp Donut qua Lịch Google hoặc Outlook Calendar và khởi chạy cuộc gọi Zoom/Teams ngay trong Slack

Giới hạn của Donut

Slack Donut truy cập thông tin của các thành viên trong nhóm, điều này có thể gây lo ngại về bảo mật cho một số cá nhân

Giá Donut

Miễn phí vĩnh viễn

Giá tiêu chuẩn: $74/tháng

Premium: $119/tháng

Doanh nghiệp: Tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét của Donut

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế nói gì về Donut?

Như một người đánh giá trên G2 đã nói:

Ứng dụng này dễ sử dụng như một phần mềm cài đặt trên Slack và cung cấp các hướng dẫn để thiết lập cuộc họp/tương tác với đồng nghiệp khác. Ứng dụng cũng cung cấp tóm tắt về số lượng cặp đôi đã gặp nhau và ai là người khởi xướng cuộc hội thoại.

Ứng dụng này dễ sử dụng như một phần mềm cài đặt trên Slack và cung cấp các hướng dẫn để thiết lập cuộc họp/tương tác với đồng nghiệp khác. Ứng dụng cũng cung cấp tóm tắt về số lượng cặp đôi đã gặp nhau và ai là người khởi xướng cuộc hội thoại.

🎉 Thú vị: Các nhà sáng lập Donut đã phát triển ứng dụng này vào năm 2016 sau khi nhận ra rằng “Slack luôn được nhắc đến như nơi văn hóa doanh nghiệp hình thành”, vì vậy họ đã tạo ra một nền tảng thực sự dành cho việc xây dựng nhóm

3. Polly (Phù hợp nhất cho các cuộc thăm dò nhanh, khảo sát và thu thập ý kiến của nhóm trong thời gian thực)

qua Polly

Polly là một ứng dụng Slack tiện lợi giúp thu thập phản hồi tức thì mà không làm gián đoạn quy trình làm việc của nhóm. Ứng dụng này cho phép bạn thực hiện các cuộc khảo sát nhanh, khảo sát sau cuộc họp hoặc các cuộc thăm dò ý kiến của nhóm.

Với tính năng hỗ trợ phản hồi ẩn danh và nhiều định dạng câu hỏi, Polly khuyến khích sự đóng góp mở và trung thực, đồng thời giúp các nhóm đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu.

Từ quá trình onboarding đến các buổi đánh giá sau dự án và các cuộc họp định kỳ của nhóm, bạn có thể biến phản hồi thành một phần tự nhiên của quy trình làm việc. Các tính năng như nhắc nhở thông minh và tự động hóa giúp tăng tỷ lệ tham gia khảo sát.

Các tính năng nổi bật của Polly

Hiển thị phản hồi của nhóm bằng đám mây từ để nhận diện các chủ đề phổ biến

Cài đặt thời gian hết hạn cho cuộc thăm dò ý kiến và nhận thông báo khi cuộc thăm dò đã đóng

Xuất kết quả sang CSV hoặc đồng bộ với Google Trang tính hoặc API để phân tích sâu hơn

Giới hạn của Polly

Polly thiếu một bảng điều khiển phân tích tập trung, khiến việc đang theo dõi xu hướng dài hạn hoặc quản lý nhiều cuộc khảo sát một cách hiệu quả trở nên khó khăn

Giá cả của Polly

Miễn phí

Basic: $12/tháng

Pro: $24/tháng

Doanh nghiệp: Tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét của Polly

G2: 4.6/5 (80+ đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (80+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Polly?

Như một người đánh giá trên G2 đã nói:

Thích cách nó tích hợp mượt mà với Slack. Tôi có thể tạo ngân hàng câu hỏi và chia sẻ với các kênh cụ thể. Các tùy chọn câu hỏi rất tuyệt vời, giúp các cuộc khảo sát trở nên hoàn thành nhất có thể để thu thập nhiều phản hồi nhất. Rất dễ sử dụng và hoạt động rất tốt. Tôi sử dụng theo từng trường hợp cụ thể nhưng dần dần đưa vào sử dụng hàng tuần.

Thích cách nó tích hợp mượt mà với Slack. Tôi có thể tạo ngân hàng câu hỏi và chia sẻ với các kênh cụ thể. Các tùy chọn câu hỏi rất tuyệt vời, giúp các cuộc khảo sát trở nên hoàn thành nhất có thể để thu thập nhiều phản hồi nhất. Rất dễ sử dụng và hoạt động rất tốt. Tôi sử dụng theo từng trường hợp cụ thể nhưng dần dần đưa vào sử dụng hàng tuần.

👀 Bạn có biết? Tên Slack thực chất là viết tắt của “Searchable Log of All Communication and Knowledge”, phản ánh mục đích cốt lõi của nó là lưu trữ các cuộc hội thoại của nhóm.

4. Loom (Tốt nhất cho tin nhắn video không đồng bộ và ghi màn hình được chia sẻ trong Slack)

qua Loom

Loom giúp các nhóm dễ dàng truyền đạt các ý tưởng phức tạp một cách trực quan mà không cần tổ chức các cuộc họp trực tiếp. Bằng cách cho phép người dùng ghi lại màn hình, giọng nói và camera của mình ngay lập tức, nó biến các tin nhắn Slack tĩnh thành các video giải thích động.

Dưới đây là cách bạn có thể đơn giản hóa việc nhắn tin kinh doanh với Loom trong bộ công cụ Slack của mình. Thay vì gõ những chủ đề tin nhắn dài, hãy ghi lại video để truyền đạt thông điệp, quy trình làm việc tiêu chuẩn (SOP) hoặc bất kỳ nội dung nào khác.

Và vì video có thể xem ở chế độ xem bất cứ lúc nào, nó hỗ trợ các quy trình làm việc không đồng bộ phù hợp với các múi giờ và phong cách công việc khác nhau.

Các tính năng nổi bật của Loom

Gắn các chủ đề Slack vào video (và ngược lại), giúp các cuộc thảo luận được liên kết với nội dung hình ảnh cụ thể

Ghi lại các cuộc họp stand-up hoặc đánh giá thiết kế; đồng nghiệp có thể phản hồi theo lịch trình của riêng họ

Nhận thông báo Slack khi ai đó vào chế độ xem, phản hồi hoặc bình luận về video Loom của bạn

Giới hạn của Loom

Tích hợp Slack-Loom có thể yêu cầu đăng nhập thủ công

Giá cả của Loom

Starter: Miễn phí

Kinh doanh: $15/người dùng/tháng

Kinh doanh + Trí tuệ nhân tạo: $20/người dùng/tháng

Doanh nghiệp: Tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Loom

G2: 4.7/5 (hơn 2.000 đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (hơn 400 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Loom?

Như một người đánh giá trên G2 đã nói:

Khi công việc trong môi trường từ xa, việc viết email hoặc tin nhắn Slack để giải thích một vấn đề bạn đang gặp phải có thể mất nhiều thời gian. Loom cho phép tôi ghi lại video chỉ trong vài giây để giải thích vấn đề của mình, thậm chí còn hiển thị vấn đề trên màn hình. Từ đó, ai đó có thể ghi lại câu trả lời. Thật tiết kiệm thời gian!

Khi công việc trong môi trường từ xa, việc viết email hoặc tin nhắn Slack để giải thích một vấn đề bạn đang gặp phải có thể mất nhiều thời gian. Loom cho phép tôi ghi lại video chỉ trong vài giây để giải thích vấn đề của mình, thậm chí còn hiển thị vấn đề trên màn hình. Từ đó, ai đó có thể ghi lại câu trả lời. Thật là tiết kiệm thời gian!

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Để lại phản hồi hoặc bình luận tại một điểm cụ thể trong video Loom (ví dụ: “1:23”) và chia sẻ ghi chú có dấu thời gian đó trực tiếp trong Slack. Đây là một mẹo hữu ích để làm rõ phản hồi!

qua GitHub

GitHub giúp nhóm phát triển của bạn luôn cập nhật và đồng bộ bằng cách đưa các bản cập nhật mã nguồn, cuộc hội thoại và hành động trực tiếp vào không gian làm việc Slack của bạn. Với tính năng đăng ký kho lưu trữ, bạn có thể theo dõi các kho lưu trữ GitHub cụ thể và kiểm soát các sự kiện được đăng, chẳng hạn như chỉ các yêu cầu Hợp nhất hoặc vấn đề, để các kênh Slack của bạn luôn tập trung và không bị nhiễu.

Khi ai đó chia sẻ liên kết GitHub trong Slack, nó sẽ tự động hiển thị thông tin quan trọng như trạng thái, bình luận hoặc sự khác biệt. Đây là một lợi ích lớn của việc quản lý dự án GitHub và Slack.

Tính năng tích hợp này cũng hỗ trợ xem trước liên kết chi tiết, khả năng hiển thị nhiều repo và liên kết vấn đề để nhận cập nhật từ các dự án khác nhau tại một nơi duy nhất.

Các tính năng nổi bật của GitHub

Thực hiện các thao tác nhanh chóng thông qua lệnh Slash của Slack như /github close [vấn đề] hoặc /github open [vấn đề]

Gắn các chủ đề cuộc hội thoại Slack vào các vấn đề GitHub để giữ nguyên bối cảnh

Tự động hóa quy trình làm việc với Trình tạo quy trình làm việc của Slack và kích hoạt việc tạo vấn đề GitHub từ các biểu mẫu gửi

Giới hạn của GitHub

Không dễ dàng để lọc thông báo chỉ hiển thị những thông báo trực tiếp liên quan đến bạn (ví dụ: chỉ các yêu cầu kéo (PR) mà bạn được giao)

Giá cả của GitHub

dùng thử miễn phí trong 30 ngày

Miễn phí

Nhóm: $4/người dùng/tháng

Doanh nghiệp: $21/người dùng/tháng

Đánh giá và nhận xét trên GitHub

G2: 4.7/5 (hơn 2.000 đánh giá)

Capterra: 4.8/5 (hơn 6.000 đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về GitHub?

Như một người đánh giá trên G2 đã nói:

Chúng tôi đã tích hợp GitHub với Slack, vì vậy chúng tôi nhận được tất cả các cập nhật về các yêu cầu hợp nhất mới trên Slack

Chúng tôi đã tích hợp GitHub với Slack, vì vậy chúng tôi nhận được tất cả các cập nhật về các yêu cầu Hợp nhất mới trên Slack

qua Jira của Atlassian

Jira là ứng dụng giao tiếp cho đội ngũ phát triển và các nhóm công nghệ. Ứng dụng này giúp mọi người luôn đồng bộ thông tin với các thông báo vấn đề thời gian thực, cập nhật dự án và khả năng tạo vé trực tiếp trong Slack. Với các thông báo tùy chỉnh và đăng ký theo dự án, các nhóm chỉ nhận được những cập nhật liên quan nhất.

Người dùng cũng có thể đề cập đến ID vấn đề Jira trong Slack và xem trước ngay lập tức các chi tiết của vấn đề như trạng thái, người được giao nhiệm vụ và tiêu đề.

Ngoài ra, với các mẫu Jira tích hợp sẵn trong Trình tạo quy trình làm việc của Slack, ngay cả các thành viên không có kiến thức kỹ thuật cũng có thể gửi vấn đề thông qua các biểu mẫu đơn giản, giúp tối ưu hóa quy trình yêu cầu trong nhóm.

Các tính năng nổi bật của Jira

Chuyển đổi cuộc hội thoại thành các vấn đề Jira chỉ với một lệnh Slack đơn giản như /jira create

Bạn có thể chuyển một chủ đề Slack thành tệp đính kèm trong một vấn đề Jira, giúp giữ nguyên bối cảnh của cuộc thảo luận

Tích hợp mượt mà với Jira Service Management (thông qua Atlassian Assist) để giúp các nhóm IT đang theo dõi các phiếu hỗ trợ kỹ thuật

Giới hạn của Jira

Nếu không lọc kỹ lưỡng, bạn có thể nhận được lượng thông báo quá lớn. Việc cấu hình các sự kiện mà Slack nên nhận là rất quan trọng để tránh tình trạng mệt mỏi do thông báo quá nhiều

Giá cả của Jira

Miễn phí

Giá tiêu chuẩn: $8.60/người dùng/tháng cho 100 người dùng

Premium: $17/người dùng/tháng cho 100 người dùng

Doanh nghiệp: Tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Jira

G2: 4.3/5 (hơn 6.000 đánh giá)

Capterra: 4.4/5 (hơn 15.000 đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Jira?

Như một người đánh giá trên G2 đã nói:

Kết nối Slack cho Jira giúp cải thiện đáng kể hiệu quả quy trình làm việc bằng cách cung cấp cập nhật thời gian thực về các vấn đề Jira trực tiếp vào các kênh Slack liên quan. Điều này giúp nhóm của chúng tôi luôn cập nhật thông tin mà không cần phải liên tục kiểm tra Jira.

Kết nối Slack cho Jira giúp cải thiện đáng kể hiệu quả quy trình làm việc bằng cách cung cấp cập nhật thời gian thực về các vấn đề Jira trực tiếp vào các kênh Slack liên quan. Điều này giúp nhóm của chúng tôi luôn cập nhật thông tin mà không cần phải liên tục kiểm tra Jira.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Giữ các bình luận Jira gọn gàng trong các chủ đề Slack Thay vì gửi mỗi bản cập nhật Jira dưới dạng một tin nhắn riêng biệt trong Slack, bạn có thể sử dụng quy tắc tự động hóa để ghi lại thời gian đăng của chủ đề Slack (thread_ts) và đăng các bình luận Jira tiếp theo trực tiếp vào cùng một chủ đề Slack. Ví dụ: Khi "Vấn đề được tạo", sử dụng quy tắc tự động hóa để gửi tin nhắn trực tiếp đến webhook Slack và lưu {{webResponse. body. ts}} vào trường tùy chỉnh Jira Khi có bình luận mới, hãy áp dụng quy tắc khác sử dụng dấu thời gian đó để đăng cập nhật trong chủ đề gốc

7. Zapier (Tốt nhất để tự động hóa quy trình làm việc bằng cách kết nối Slack với hàng nghìn ứng dụng khác)

qua Zapier

Zapier là một ứng dụng tự động hóa giúp mở rộng chức năng của Slack bằng cách cho phép nó kết nối với hơn 5.000 ứng dụng, bao gồm các hệ thống quản lý quan hệ khách hàng (CRM), công cụ quản lý dự án, cơ sở dữ liệu và bảng tính.

Đối với các nhóm sử dụng Slack cho quản lý dự án, tích hợp này cho phép bạn tự động hóa việc đăng lời nhắc lịch, thông báo về các khách hàng tiềm năng mới từ CRM hoặc ghi lại các biểu mẫu khách hàng vào bảng tính. Nhờ đó, bạn có thể sử dụng Slack như một trung tâm điều khiển cho các quy trình làm việc đa dạng mà không cần viết mã.

Các tính năng nổi bật của Zapier

Kết nối Slack với Gmail hoặc Outlook để gửi email theo mẫu từ Slack, hoặc tự động đăng tóm tắt lịch Google hàng ngày vào một kênh

Kết nối với Trình tạo quy trình làm việc của Slack để quản lý dữ liệu giữa các công cụ, ngay cả khi Slack không thể làm điều đó một mình

Cung cấp thư viện lớn các mẫu Zap có sẵn để tự động hóa nhanh chóng và đã được kiểm chứng trên các công cụ phổ biến

Giới hạn của Zapier

Các trình kích hoạt Zap không hỗ trợ "tệp đính kèm tin nhắn" (như phản hồi của bot hoặc kết quả của lệnh slash)

Giá cả của Zapier

Miễn phí

Pro: $29.99/tháng

Nhóm: $103.50/tháng

Doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Zapier

G2: 4.4/5 (hơn 1.300 đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (hơn 3.000 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Zapier?

Như một người đánh giá trên G2 đã nói:

Tôi đã có thể hoàn thành nhiều công việc hơn trong thời gian ngắn hơn nhờ sử dụng Zapier, đồng thời có thể gửi nhắc nhở Slack và email cho nhân viên về các chiến dịch cá nhân của họ mà không cần phải làm việc cần làm thủ công.

Tôi đã có thể hoàn thành nhiều công việc hơn trong thời gian ngắn hơn nhờ sử dụng Zapier, đồng thời có thể gửi nhắc nhở Slack và email cho nhân viên về các chiến dịch cá nhân của họ mà không cần phải làm việc cần làm thủ công.

8. Simple Poll (Tốt nhất để thực hiện các cuộc thăm dò nhanh trong Slack)

qua Simple Poll

Simple Poll giúp thu thập phản hồi của nhóm một cách dễ dàng bằng cách cho phép bạn tạo các cuộc thăm dò ý kiến trực tiếp trong Slack chỉ với lệnh đơn giản /poll. Khi đồng nghiệp bỏ phiếu, Simple Poll sẽ cập nhật tin nhắn với số liệu mới nhất, giúp mọi người theo dõi kết quả theo thời gian thực và có hiển thị kết quả theo thời gian thực.

Các cuộc thăm dò ý kiến diễn ra trơn tru trong kênh Slack hoặc nhóm tin nhắn riêng tư (DM) mà bạn chọn, giữ nguyên bối cảnh và tính liên quan. Các tính năng tùy chọn như bỏ phiếu ẩn danh cho phép thu thập ý kiến trung thực hơn, đặc biệt trong các vấn đề nhạy cảm, trong khi cập nhật kết quả tức thì giúp mọi người luôn nắm bắt thông tin.

Các tính năng nổi bật của Simple Poll

Lên lịch cho các cuộc thăm dò lặp lại (câu hỏi hàng ngày, lựa chọn thực đơn bữa trưa hàng tuần) để bạn không phải tạo lại chúng thủ công mỗi lần

Hạn chế người dùng chỉ được bỏ phiếu một lần hoặc cho phép lựa chọn nhiều tùy chọn, tùy thuộc vào loại cuộc thăm dò (ví dụ: chọn một lựa chọn so với “chọn tất cả các lựa chọn áp dụng”)

Xuất dữ liệu khảo sát nếu cần thiết cho phân tích hoặc lưu trữ hồ sơ

Giới hạn của Simple Poll

Bạn không thể chế độ xem kết quả cuộc thăm dò cho đến khi cuộc thăm dò kết thúc, điều này hạn chế việc thảo luận theo thời gian thực

Giá của Simple Poll

Miễn phí

Premium: $59/tháng (tối đa 24 thành viên)

Doanh nghiệp: Tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Simple Poll

G2: 4.2/5 (hơn 100 đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế nói gì về Simple Poll?

Như một người đánh giá trên G2 đã nói:

Tôi thích cách tôi có thể tạo và gửi một cuộc thăm dò ý kiến cho các nhóm khác nhau trong Slack một cách nhanh chóng và dễ dàng. Cho dù đó là kế hoạch cho một sự kiện của nhóm, thu thập ý kiến cho dự án, hay hỏi ai có kinh nghiệm với phần mềm cụ thể – Simple Poll cho phép tôi tùy chỉnh một cuộc thăm dò hoặc khảo sát hiệu quả để tương tác với đội ngũ và thu thập ý kiến của họ

Tôi thích cách tôi có thể tạo và gửi một cuộc thăm dò ý kiến cho các nhóm khác nhau trong Slack một cách nhanh chóng và dễ dàng. Cho dù đó là lập kế hoạch cho một sự kiện của nhóm, thu thập ý kiến về dự án, hay hỏi ai có kinh nghiệm với một phần mềm cụ thể – Simple Poll cho phép tôi tùy chỉnh một cuộc thăm dò hoặc khảo sát hiệu quả để tương tác với nhóm và thu thập ý kiến của họ

9. Postman (Tốt nhất cho việc chia sẻ và theo dõi các cuộc gọi API và tài liệu trong Slack)

qua Postman

Postman tích hợp các quy trình làm việc API của bạn với Slack, giúp các nhóm phát triển, kiểm thử chất lượng (QA) và hỗ trợ luôn đồng bộ. Nó cũng gửi cảnh báo thời gian thực mỗi khi hệ thống giám sát API gặp sự cố hoặc hiệu suất giảm sút, giúp đội ngũ của bạn có thể hành động ngay lập tức.

Với tính năng Slack unfurls tích hợp sẵn, đồng nghiệp có thể chia sẻ yêu cầu hoặc bộ sưu tập và xem trước ngay lập tức các điểm cuối và mô tả, loại bỏ nhu cầu phải lục lọi tài liệu. Bạn cũng có thể chạy các bộ sưu tập Postman trực tiếp từ Slack bằng Newman hoặc lệnh slash, hoàn hảo cho việc kiểm thử theo yêu cầu hoặc quy trình làm việc được kích hoạt bởi CI.

Các tính năng nổi bật của Postman

Tự động thông báo cho các kênh Slack khi tài liệu API được cập nhật để nhóm của bạn luôn kiểm tra phiên bản mới nhất

Ngay lập tức thông báo cho các nhà phát triển khi xảy ra lỗi CI hoặc lỗi biến môi trường

Nhận thông báo từ Slack khi một bộ sưu tập được phát hành, phân nhánh hoặc hợp nhất để giữ cho các nhóm QA và phát triển được thông báo về sự sẵn sàng cho việc kiểm thử

Giới hạn của Postman

Chức năng Unfurling chỉ hoạt động với các liên kết từ các thành phần Postman trong các không gian làm việc chia sẻ hoặc công khai, không áp dụng cho các không gian làm việc riêng tư hoặc bị hạn chế

Giá cả của Postman

Miễn phí

Basic: $19/người dùng/tháng

Chuyên nghiệp: $39/người dùng/tháng

Doanh nghiệp: Tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Postman

G2 : 4.6/5 (hơn 1.200 đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (hơn 400 đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Postman?

Như một người đánh giá trên G2 đã nói:

Giao diện rất trực quan và mạnh mẽ (thường là một công việc khó khăn). Công cụ theo dõi rất tiện lợi, và ngoài kết nối Slack, bạn sẽ không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào

Giao diện rất trực quan và mạnh mẽ (thường là một công việc khó khăn). Công cụ theo dõi rất tiện lợi, và ngoài kết nối Slack, bạn sẽ không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào

🎉 Thú vị: Dịch vụ "Echo" của Postman cho phép bạn gửi bất kỳ yêu cầu nào và nhận lại dữ liệu tương tự ngay lập tức. Đây thực chất là một công cụ gương REST để gỡ lỗi!

📚 Đọc thêm: Cách lên lịch tin nhắn trên Slack

10. Lịch Google (Tốt nhất để đồng bộ lịch trình của nhóm với các nhắc nhở sự kiện và lịch trình trong Slack)

qua Lịch Google

Tích hợp Lịch Google với Slack giúp đơn giản hóa việc lập lịch hàng ngày. Thay vì phải chuyển đổi giữa các tab, toàn bộ lịch trình của bạn sẽ được gửi trực tiếp vào tin nhắn riêng tư (DM) trên Slack mỗi sáng, giúp bạn biết trước những việc cần làm trước khi cà phê có tác dụng.

Ngoài việc nhắc nhở, ứng dụng này tự động cập nhật trạng thái Slack của bạn dựa trên lịch trình. Khi đến giờ tham gia cuộc gọi, chỉ cần nhấp vào "Join" ngay trong Slack. Bạn thậm chí có thể mời cả kênh tham gia sự kiện chỉ với một cú nhấp chuột.

Các tính năng nổi bật của Lịch Google

Sử dụng lệnh /gcal hoặc các nút Slack để tạo sự kiện lịch, đề xuất tự động người tham dự và đồng bộ ngay lập tức các cuộc họp trên các lịch

Nhập lệnh trong Slack để kiểm tra xem đồng nghiệp có miễn phí không và nhận ngay các khung thời gian miễn phí hoặc lịch trình hiện tại của họ

Trả lời lời mời cuộc họp với "Có/Không/Có thể" trực tiếp trong Slack và cập nhật thông tin theo thời gian thực về việc hủy bỏ hoặc thay đổi lịch trình

Giới hạn của Lịch Google

Lịch chia sẻ thường không đồng bộ hoặc hiển thị đúng cách, dẫn đến tính nhất quán trong việc hiển thị thông tin ở cấp độ kênh bị ảnh hưởng

Giá của Lịch Google

Miễn phí vĩnh viễn

Đánh giá và nhận xét về Lịch Google

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: 4.8/5 (hơn 3.000 đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Lịch Google?

Như một người đánh giá trên G2 đã nói:

Tích hợp Slack-Lịch Google có thể tự động thông báo cho nhóm nếu một thành viên đang tham gia cuộc họp, từ đó tối ưu hóa quản lý thời gian và phối hợp công việc. Nó cũng có các tính năng như “lưu lại để xem sau”, lý tưởng cho những ai cần xem lại tin nhắn hoặc tệp tin sau này

Tích hợp Slack-Lịch Google có thể tự động thông báo cho nhóm nếu một thành viên đang tham gia cuộc họp, từ đó tối ưu hóa quản lý thời gian và phối hợp công việc. Nó cũng có các tính năng như “lưu lại để xem sau”, lý tưởng cho những ai cần xem lại tin nhắn hoặc tệp tin sau này

📚 Đọc thêm: Ưu và nhược điểm của Slack

11. Deel (Phù hợp nhất cho các nhóm nhân sự sử dụng Slack cho quá trình onboarding toàn cầu, yêu cầu nghỉ phép và tăng cường sự tham gia của nhân viên)

qua Deel

Deel giúp giảm bớt áp lực trong việc quản lý đội ngũ toàn cầu bằng cách tích hợp các quy trình nhân sự khóa (tuyển dụng, giao tiếp và quản lý nhóm) trực tiếp vào Slack. Từ ngày đầu tiên, nhân viên mới sẽ nhận được tin nhắn chào mừng tự động hóa, danh sách kiểm tra tuyển dụng và cập nhật ngay tại nơi nhóm đã giao tiếp.

Các nhà quản lý có thể truy cập ngay lập tức vào phân cấp của nhóm thông qua biểu đồ tổ chức (org Chart) hoặc nâng cao tinh thần nhóm với tính năng kudos tích hợp với Slack.

Deel cũng cho phép bộ phận Nhân sự kích hoạt các cập nhật Slack dựa trên các hành động trong nền tảng của họ, chẳng hạn như thay đổi hợp đồng hoặc nhắc nhở về chính sách địa phương.

Deel - Tính năng nổi bật

Dễ dàng lên lịch các cuộc họp hàng tuần giữa quản lý và thành viên nhóm qua tin nhắn riêng tư (DM) trên Slack bằng ứng dụng 1:1s của Deel, và đồng bộ các cuộc họp trực tiếp vào lịch

Sử dụng Pulse Surveys của Deel để giúp các nhóm nhân sự thu thập ý kiến của nhân viên thông qua các cuộc khảo sát ngắn dựa trên biểu tượng cảm xúc trong Slack, với kết quả được ghi lại tự động để phân tích

Tự động hóa quy trình làm việc giữa các công cụ onboarding, theo dõi thời gian và quản lý nhân viên với tích hợp Slack của Deel

Giới hạn của Donut

Tính năng tích hợp không hỗ trợ lọc chi tiết

Giá cả của Deel

Deel Engage: $20/tháng cho mỗi nhân viên

Nhà thầu: Bắt đầu từ $49/tháng cho mỗi nhà thầu

EOR: Bắt đầu từ $599/tháng

Deel Global Payroll: $29/tháng cho mỗi nhân viên

Deel US Payroll: Giá cả tùy chỉnh

Di trú: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét

G2: 4.8/5 (hơn 8.000 đánh giá)

Capterra: 4.8/5 (hơn 3.000 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Deel?

Như một người đánh giá trên G2 đã nói:

Chúng tôi thực sự yêu thích sản phẩm Deel Assemble vì nó đã mang lại cho tôi sự tự tin tuyệt đối rằng cấu trúc lương thưởng của chúng tôi vừa cạnh tranh vừa công bằng. Ngoài ra, dịch vụ hỗ trợ 24/7 qua Slack của họ cũng rất đáng khen ngợi.

Chúng tôi thực sự yêu thích sản phẩm Deel Assemble vì nó đã mang lại cho tôi sự tự tin tuyệt đối rằng cấu trúc lương thưởng của chúng tôi vừa cạnh tranh vừa công bằng. Ngoài ra, dịch vụ hỗ trợ 24/7 qua Slack của họ cũng rất đáng khen ngợi.

12. Stripe (Phù hợp nhất cho các nhóm tài chính để nhận thông báo thanh toán thời gian thực trong Slack)

qua Stripe

Tích hợp Slack của Stripe đảm bảo nhóm của bạn không bao giờ bỏ lỡ các cập nhật quan trọng liên quan đến thanh toán. Dù là đăng ký mới, giao dịch thất bại hay hoàn tiền, thông báo thời gian thực trong Slack đảm bảo rằng những người liên quan sẽ được thông báo kịp thời.

Để hỗ trợ kế hoạch hàng ngày, Stripe cũng có thể gửi bản tóm tắt sáng sớm về các chỉ số doanh thu khóa, chẳng hạn như tổng doanh thu, số lượng đăng ký mới và số tiền hoàn lại.

Các tính năng nổi bật của Stripe

Chọn các sự kiện Stripe nào sẽ hiển thị trong Slack (ví dụ: chỉ các giao dịch có giá trị cao hoặc các giao dịch thất bại) để giữ cho các kênh luôn có thông tin hữu ích và không bị rối mắt

Đặt quy tắc webhook tùy chỉnh để thông báo cho các nhóm trong Slack khi các ngưỡng nhất định (như lỗi thanh toán) được vượt qua

Giữ cho đội ngũ hỗ trợ và bán hàng luôn cập nhật với các thông báo thời gian thực về các sự kiện quan trọng của khách hàng như nâng cấp hoặc gia hạn

Giới hạn của Stripe

Nó chỉ giới hạn ở thông báo và không hỗ trợ các hành động tương tác (ví dụ: hoàn tiền hoặc thử lại) trực tiếp từ Slack

Giá cả của Stripe

Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Stripe

G2: 4.3/5 (hơn 800 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 3.000 đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Stripe?

Như một người đánh giá trên G2 đã nói:

Tôi đã sử dụng Stripe Payments được một thời gian và điều thực sự nổi bật là sự đơn giản. Quy trình thiết lập nhanh chóng, giao diện sạch sẽ và trực quan, và mọi thứ đều đang công việc. Tôi có thể đang theo dõi thanh toán, xử lý vấn đề hoàn tiền và quản lý mọi thứ từ một bảng điều khiển trung tâm mà không cần phải lục lọi qua các lớp menu hay bài viết hỗ trợ

Tôi đã sử dụng Stripe Payments được một thời gian và điều thực sự nổi bật là sự đơn giản. Quy trình thiết lập nhanh chóng, giao diện sạch sẽ và trực quan, và mọi thứ đều đang công việc. Tôi có thể đang theo dõi thanh toán, xử lý vấn đề hoàn tiền và quản lý mọi thứ từ một bảng điều khiển trung tâm mà không cần phải lục lọi qua các lớp menu hay bài viết hỗ trợ

⚡ Kho mẫu: Mẫu kế hoạch giao tiếp dự án miễn phí

13. Figma (Phù hợp nhất cho các nhóm thiết kế muốn tích hợp quy trình làm việc thiết kế với Slack)

qua Figma

Figma mang hợp tác thiết kế vào quy trình làm việc hàng ngày của bạn bằng cách tự động đẩy các bản cập nhật đến các kênh quan trọng nhất. Đội thiết kế của bạn có thể đăng ký theo dõi các kênh Slack cho các tệp hoặc dự án cụ thể, giúp quản lý dự án dễ dàng hơn và duy trì sự đồng bộ.

Ngoài các bản cập nhật, tính năng tìm kiếm của Slack giúp dễ dàng tìm kiếm các cuộc hội thoại trước đây liên quan đến tệp Figma, dù đó là phản hồi trước đó hay chủ đề thảo luận về quyết định thiết kế.

Nếu nhóm của bạn đang sử dụng các plugin Figma (như chuyển đổi thiết kế thành mã nguồn hoặc công cụ tạo tài liệu kỹ thuật), họ có thể gửi trực tiếp kết quả đầu ra đến Slack để các nhà phát triển có thể tiếp nhận và bắt đầu lập trình.

Các tính năng nổi bật của Figma

Nhận thông báo thời gian thực trong Slack khi ai đó bình luận, cập nhật hoặc đề cập đến bạn trong một tệp Figma

Bình luận trực tiếp về bản cập nhật Figma trong Slack và phản hồi đó sẽ được đồng bộ trở lại tệp tin

Chia sẻ liên kết bản mẫu trong Slack kèm theo bản xem trước chi tiết để xem xét và thảo luận về tiến độ thiết kế một cách không đồng bộ

Giới hạn của Figma

Người dùng cho biết Slack chỉ gửi thông báo cho các bình luận trên tệp Figma chính; các bình luận trong các nhánh thường không kích hoạt thông báo

Giá cả của Figma

Starter : Miễn phí

Gói Professional (Tháng) : Gói Collab: $5/tháng, Gói Dev: $15/tháng, Gói Full: $20/tháng

Phí tổ chức (hàng năm) : Gói Collab: $5/tháng, Gói Dev: $25/tháng, Gói Full: $55/tháng Phí tổ chức (hàng năm)*: Gói Collab: $5/

Doanh nghiệp (Hàng năm): Gói Collab: $5/tháng, Gói Dev: $35/tháng, Gói Full: $90/tháng

Đánh giá và nhận xét về Figma

G2: 4.7/5 (hơn 1.200 đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (800+ đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về Figma?

Như một người đánh giá trên G2 đã nói:

Figma giúp chúng tôi rất nhiều trong công việc thiết kế giao diện người dùng (UI), tạo mẫu thử nghiệm trực tiếp và tổ chức quy trình nghiên cứu trải nghiệm người dùng (UX). Tích hợp với Slack giúp chúng tôi dễ dàng theo dõi tất cả ý kiến và đề xuất từ nhóm thiết kế

Figma giúp chúng tôi rất nhiều trong công việc thiết kế giao diện người dùng (UI), tạo mẫu thử nghiệm trực tiếp và tổ chức quy trình nghiên cứu trải nghiệm người dùng (UX). Tích hợp với Slack giúp chúng tôi dễ dàng theo dõi tất cả ý kiến và đề xuất từ nhóm thiết kế

👀 Bạn có biết? Figma ban đầu được phát triển như một công cụ chỉnh sửa ảnh, và các bộ lọc thiết kế mà bạn sử dụng ngày nay là một sự gợi nhớ đến những ngày đầu đó.

qua HubSpot

Tích hợp HubSpot-Slack được thiết kế để giữ cho các nhóm bán hàng và tiếp thị luôn đồng bộ bằng cách cung cấp cập nhật CRM thời gian thực ngay tại nơi diễn ra hợp tác. Các nhóm có thể theo dõi tiến độ giao dịch, hoạt động của khách hàng tiềm năng và cập nhật thông tin khách hàng theo thời gian thực.

Sự tích hợp kết hợp giữa các nhắc nhở tự động và hợp tác con người. Các bot HubSpot có thể nhắc nhở nhân viên cập nhật các giao dịch cần thực hiện thêm bước, trong khi các trình kích hoạt quy trình làm việc đã được cấu hình sẵn có thể chúc mừng thành công hoặc nâng cấp vấn đề mà không cần nỗ lực thủ công.

Nó cũng hỗ trợ các nhóm thông qua cập nhật vé, và cho phép quản lý bán hàng truy cập nhanh thông tin liên hệ hoặc giao dịch ngay trong cuộc hội thoại bằng các lệnh Slack đơn giản.

Các tính năng nổi bật của HubSpot

Đề xuất thời gian cuộc họp hoặc thêm liên kết lịch trình trong Slack để đơn giản hóa việc theo dõi với các khách hàng tiềm năng

Cho phép nhân viên ghi chú cuộc họp hoặc cập nhật trực tiếp lên HubSpot từ Slack

Cho phép sử dụng lệnh gạch chéo (ví dụ: /HubSpot search [Tên]) để nhanh chóng tra cứu giai đoạn giao dịch, hoạt động gần nhất hoặc thông tin chủ sở hữu ngay trong Slack

Giới hạn của HubSpot

Không có hỗ trợ tích hợp sẵn cho việc gán hàng loạt giao dịch hoặc công ty với các kênh Slack; chỉ có thể thực hiện từng cái một thông qua quy trình làm việc hoặc giao diện người dùng

Giá cả của HubSpot

Marketing Hub Professional: $890/tháng cho ba người dùng được cấp phép

Marketing Hub Doanh nghiệp: $3.600/tháng cho 5 người dùng được cấp phép

Đánh giá và nhận xét từ HubSpot

G2: 4.4/5 (hơn 1.200 đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (hơn 6.000 đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về HubSpot?

Như một người dùng Reddit đã nhận xét:

Việc cấu hình rất đơn giản và tôi chưa bao giờ gặp vấn đề gì khi sử dụng nó. Tôi nghĩ rằng bạn chỉ gặp vấn đề nếu cố gắng xây dựng thứ gì đó phức tạp hơn.

Việc cấu hình rất đơn giản và tôi chưa bao giờ gặp vấn đề gì khi sử dụng nó. Tôi nghĩ rằng bạn chỉ gặp vấn đề nếu cố gắng xây dựng thứ gì đó phức tạp hơn.

📚 Đọc thêm: Ưu và nhược điểm của Slack trong công việc

15. Box (Tốt nhất cho việc chia sẻ tệp tin bảo mật và hợp tác trong Slack)

qua Box

Box đơn giản hóa việc quản lý và chia sẻ tệp cho các nhóm ưu tiên Slack bằng cách tích hợp xem trước chi tiết, truy cập nhanh chóng và theo dõi hoạt động vào giao diện trò chuyện.

Chèn liên kết Box vào bất kỳ kênh hoặc tin nhắn riêng tư nào, và Slack sẽ hiển thị bản xem trước trực tiếp để đồng nghiệp biết chính xác nội dung họ đang mở (ví dụ: trang đầu tiên của tài liệu hoặc hình thu nhỏ của hình ảnh). Nếu ai đó chia sẻ tệp trong Slack, Box có thể lưu trữ nó một cách bảo mật.

Ngoài ra, bạn có thể đang theo dõi nơi và cách các tệp của mình được chia sẻ thông qua nhật ký hoạt động tích hợp sẵn của Box.

Các tính năng nổi bật của Box

Tự động thông báo nếu tệp Box được chia sẻ cần cập nhật quyền truy cập

Đăng thông báo thời gian thực trong Slack khi các tệp trong các thư mục Box được liên kết được chỉnh sửa hoặc thêm vào

Cho phép yêu cầu tệp qua Slack để giúp đồng nghiệp kéo và thả tệp vào các thư mục Box được chỉ định mà không cần chuỗi email

Giới hạn của Box

Bot Box không thể tự động tham gia các kênh Slack riêng tư

Giá cả của Box

Kinh doanh: $18/người dùng/tháng

business Plus: *$30.70/người dùng/tháng

Doanh nghiệp: $42.35/người dùng/tháng

Enterprise Plus: Chỉ có sẵn với hình thức thanh toán hàng năm

Đánh giá và nhận xét về Box

G2: 4.2/5 (hơn 4.000 đánh giá)

Capterra: 4.4/5 (hơn 5.000 đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Box?

Như một người đánh giá trên G2 đã nói:

Nó có thể dễ dàng tích hợp với các phần mềm khác như Slack, giúp hợp tác trở nên nhanh chóng và mượt mà. Người dùng có thể tương tác và hợp tác trên các tài liệu theo thời gian thực. Giao diện thân thiện với người dùng

Nó có thể dễ dàng tích hợp với các phần mềm khác như Slack, giúp hợp tác trở nên nhanh chóng và mượt mà. Người dùng có thể tương tác và hợp tác trên tài liệu theo thời gian thực. Giao diện thân thiện với người dùng

🎉 Sự thật thú vị: Aaron Levie, nhà sáng lập Box, đã gửi email trực tiếp cho Mark Cuban qua địa chỉ email liên hệ trên blog của mình, ngay cả trước khi công bố Box ra công chúng. Mặc dù chưa từng gặp mặt trực tiếp, Cuban đã bị thu hút đến mức quyết định đầu tư vào Box với tư cách nhà đầu tư thiên thần. Cuộc họp đầu tiên của họ diễn ra tại sân vận động trong một trận đấu của Dallas Mavericks. Điều này chứng minh rằng việc tiếp cận táo bạo (và một chút may mắn) có thể mang lại thành công lớn!

qua Mailchimp

Mailchimp là ứng dụng Slack cho tiếp thị email giúp nhóm của bạn cập nhật tình hình hoạt động của chiến dịch. Bạn sẽ nhận được hiển thị ngay lập tức khi một chiến dịch email được gửi đi, khi ai đó hoàn thành chuỗi email tự động, hoặc thậm chí khi có phản hồi từ khách hàng qua email Mailchimp.

Nếu bạn đang thu thập phản hồi từ các cuộc khảo sát, những phản hồi đó cũng có thể được đẩy vào Slack. Điều này cũng giúp việc đang theo dõi hành vi của đối tượng trở nên dễ dàng. Bạn có thể theo dõi hoạt động của danh sách người đăng ký hoặc nhanh chóng tra cứu thông tin liên hệ bằng các lệnh Slack đơn giản.

Và khi các tự động hóa được kích hoạt, chẳng hạn như gửi email chào mừng hoặc khởi động chuỗi khôi phục giỏ hàng, Slack sẽ gửi thông báo thời gian thực để bạn có thể theo dõi các khách hàng tiềm năng di chuyển qua phễu bán hàng và ăn mừng thành công ngay lập tức.

Các tính năng nổi bật của Mailchimp

Nhận tóm tắt hiệu suất chiến dịch trong Slack, như tỷ lệ mở và tỷ lệ nhấp chuột, mà không cần kiểm tra Mailchimp riêng biệt

Tạo báo cáo tăng trưởng đối tượng hàng tuần để cập nhật cho nhóm về các kết quả đạt được, mất mát và các chiến dịch hiệu quả nhất

Sử dụng thông báo Slack của Mailchimp để nhận thông báo về các giao dịch bán hàng hoàn thành liên quan đến các chiến dịch cụ thể nếu được tích hợp với cửa hàng thương mại điện tử của bạn

Giới hạn của Mailchimp

Nếu bạn muốn nhận thông báo cho các hành động như mở chiến dịch hoặc hủy đăng ký ngoài các sự kiện cơ bản, bạn sẽ cần một công cụ tự động hóa của bên thứ ba

Giá cả của Mailchimp

Giới hạn miễn phí 500 liên hệ

Các ứng dụng cơ bản: $8.81/tháng cho 500 liên hệ

Tiêu chuẩn: $13.16/tháng cho 500 liên hệ

Premium: $263. 27/tháng cho 10.000 liên hệ

Đánh giá và nhận xét về Mailchimp

G2: 4.3/5 (hơn 12.000 đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (17.000+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Mailchimp?

Như một người đánh giá trên G2 đã nói:

Đối với tôi, Mailchimp không chỉ là một công cụ quản lý chiến dịch Gmail. Đó là một công cụ mạnh mẽ để kết nối với khách hàng của bạn trong khi phân đoạn và sử dụng các thông điệp cá nhân hóa cao. Bạn cũng có thể tạo trang đích và tin nhắn SMS. Tất cả điều này khiến nó trở thành một công cụ cực kỳ mạnh mẽ.

Đối với tôi, Mailchimp không chỉ là một công cụ quản lý chiến dịch Gmail. Đó là một công cụ mạnh mẽ để kết nối với khách hàng của bạn trong khi phân đoạn và sử dụng các thông điệp cá nhân hóa cao. Bạn cũng có thể tạo trang đích và tin nhắn SMS. Tất cả điều này khiến nó trở thành một công cụ cực kỳ mạnh mẽ.

📚 Đọc thêm: Các đối thủ cạnh tranh hàng đầu của Slack

17. Intercom (Phù hợp nhất cho các nhóm hỗ trợ khách hàng và bán hàng quản lý các cuộc hội thoại và vé hỗ trợ Intercom thông qua Slack)

qua Intercom

Nếu đội ngũ hỗ trợ hoặc bán hàng của bạn sử dụng Slack, tích hợp của Intercom sẽ tối ưu hóa quy trình làm việc của bạn. Bạn sẽ nhận được thông báo thời gian thực ngay khi có tin nhắn mới từ khách hàng tiềm năng hoặc khách hàng, giúp bạn có thể tham gia cuộc hội thoại ngay lập tức.

Trong một số thiết lập, nhân viên hỗ trợ có thể trả lời khách hàng trực tiếp từ Slack. Với tích hợp này, còn có một lợi ích khác. Nếu đồng nghiệp gắn thẻ bạn trong một ghi chú hoặc cuộc hội thoại Intercom, bạn sẽ nhận được tin nhắn riêng tư (DM) trên Slack với toàn bộ bối cảnh và liên kết để trả lời.

Và sau khi một phiếu hỗ trợ được giải quyết, Slack có thể tự động chia sẻ tóm tắt kết thúc, cung cấp cho mọi người hiển thị về các loại vấn đề và hiệu suất của nhóm.

Các tính năng nổi bật của Intercom

Sử dụng lệnh /intercom search [email] để nhanh chóng hiển thị thông tin người dùng như thời gian truy cập gần nhất, gói dịch vụ và lịch sử cuộc hội thoại trong Slack

Nhận thông báo chuyển giao bot khi chatbot chuyển sang nhân viên hỗ trợ, giúp nhóm của bạn có thể can thiệp kịp thời trước khi khách hàng rời đi

Cài đặt quy trình làm việc ngoài giờ làm việc, trong đó Slack @here sẽ thông báo cho kênh nếu không có ai trả lời tin nhắn trong khoảng thời gian đã đặt

Giới hạn của Intercom

Cung cấp ít bối cảnh và tự động hóa trong Slack

Giá cả của Intercom

dùng thử miễn phí trong 14 ngày

Cần thiết: $39/người dùng được cấp phép/tháng

Nâng cao: $99/người dùng được cấp phép/tháng

Chuyên gia: $139/người dùng được cấp phép/tháng

Fin AI Agent: Tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Intercom

G2: 4.5/5 (hơn 3.000 đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (1.100+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Intercom?

Như một người đánh giá trên G2 đã nói:

Intercom là công cụ tuyệt vời cho cả việc tạo khách hàng tiềm năng và hỗ trợ khách hàng. Các hành trình được tạo riêng biệt trên mỗi trang cho phép chúng tôi tùy chỉnh nội dung tin nhắn trong cửa sổ trò chuyện pop-up trên trang web của mình, đồng thời các tin nhắn mới từ Intercom sẽ được chuyển đến kênh Slack đã chỉ định, giúp chúng tôi không bao giờ bỏ lỡ tin nhắn nào. Điều này cũng rất hữu ích cho việc hỗ trợ khách hàng – chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ qua trò chuyện bất cứ lúc nào.

Intercom là công cụ tuyệt vời cho cả việc tạo khách hàng tiềm năng và hỗ trợ khách hàng. Các hành trình được tạo riêng biệt trên mỗi trang cho phép chúng tôi tùy chỉnh nội dung tin nhắn trong các cửa sổ trò chuyện pop-up trên trang web của mình, đồng thời các tin nhắn Intercom mới sẽ được chuyển đến kênh Slack đã chỉ định, giúp chúng tôi không bao giờ bỏ lỡ tin nhắn nào. Điều này cũng rất hữu ích cho mặt hỗ trợ – chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ qua trò chuyện chỉ với một cú nhấp chuột.

📚 Đọc thêm: Các vấn đề ghi chú trên Slack

18. GreetBot (Tốt nhất để chào đón tự động các thành viên mới trên Slack và giúp nhân viên mới hoặc khách làm quen)

qua GreetBot

Khi có thành viên mới gia nhập không gian làm việc Slack của bạn hoặc một kênh cụ thể, GreetBot sẽ trở thành người chào đón ảo của văn phòng. Bạn có thể tùy chỉnh tin nhắn để bao gồm các liên kết hướng dẫn, tài liệu hoặc thậm chí là những lời nhắc nhở thân thiện để phá vỡ sự im lặng ban đầu.

Bạn cũng có thể sử dụng GreetBot để cung cấp thông tin onboarding quan trọng theo từng giai đoạn. Ví dụ, vào Ngày 1, nó có thể gửi danh sách kiểm tra, vào Ngày 3 là bảng khảo sát phản hồi, và vào Ngày 5 là hướng dẫn sử dụng Slack, tất cả đều được thực hiện tự động.

Ngoài ra, các nhóm còn sử dụng nó cho các câu hỏi thường gặp nội bộ, nhắc nhở nhân viên mới cài đặt hồ sơ của họ và thậm chí là gửi lời chúc mừng sinh nhật hoặc kỷ niệm ngày công việc.

Các tính năng nổi bật của GreetBot

Phân tích vai trò hoặc sở thích của một người và yêu cầu GreetBot đề xuất các kênh mà họ có thể muốn tham gia, như #frontend, #design hoặc #pets-for-fun

Khuyến khích người dùng thực hiện các hành động hướng dẫn như “Giới thiệu bản thân trong #general” hoặc “Thêm ảnh đại diện”

Sử dụng Slack Connect cho khách bên ngoài hoặc freelancer, và yêu cầu GreetBot giải thích các kênh mà họ có quyền truy cập và người cần liên hệ

Giới hạn của GreetBot

Thông điệp của GreetBot có giới hạn; ví dụ: danh sách gạch đầu dòng không được hỗ trợ, và bạn phải sử dụng văn bản thuần túy hoặc cú pháp cơ bản của Slack

Giá của GreetBot

Miễn phí trong 14 ngày

Gói Starter: $0/không gian làm việc/tháng

Thêm: $49/không gian làm việc/tháng

Doanh nghiệp: $199/không gian làm việc/tháng

Đánh giá và nhận xét về GreetBot

G2 : Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế nói gì về GreetBot?

Như một nhà đánh giá trên Product Hunt đã nói:

Tôi quản lý một nhóm hơn 1.400 phụ nữ trong lĩnh vực công nghệ và Greetbot đã giúp chúng tôi chào đón thành viên mới một cách dễ dàng và cung cấp thông tin về nhóm một cách thuận tiện. Tôi cũng rất thích khi có tính năng mới được thêm vào, GreetBot sẽ thông báo cho tôi về những cập nhật mới. Cảm ơn rất nhiều, đây là một sản phẩm tuyệt vời.

Tôi quản lý một nhóm hơn 1.400 phụ nữ trong lĩnh vực công nghệ và Greetbot đã giúp chúng tôi chào đón thành viên mới một cách hiệu quả và cung cấp thông tin về nhóm một cách dễ dàng. Tôi cũng rất thích khi có tính năng mới được thêm vào, GreetBot sẽ thông báo cho tôi về những tiện ích bổ sung mới. Cảm ơn rất nhiều, đây là một sản phẩm tuyệt vời.

19. Otter. ai (Tốt nhất cho việc ghi chép cuộc họp và chia sẻ ghi chú cuộc họp trong Slack)

Nếu nhóm của bạn thường xuyên tổ chức cuộc họp trên Zoom, Teams hoặc Slack, Otter. ai có thể là công cụ ghi chép cuộc họp đáng tin cậy của bạn. Nó ghi chép cuộc họp theo thời gian thực và có thể tự động đăng bản ghi chép hoặc tóm tắt lên kênh Slack sau khi cuộc họp kết thúc.

Bạn cũng có thể tận dụng tính năng cảnh báo từ khóa của Otter. Cài đặt để Otter theo dõi các từ khóa như “ngân sách”, “dòng thời gian” và “trích dẫn”. Mỗi khi các từ khóa này xuất hiện, Otter sẽ gửi một tin nhắn Slack kèm theo trích dẫn và liên kết trực tiếp đến phần đó của cuộc họp.

Và nếu bạn đang tìm kiếm một câu nói mà ai đó đã nói cách đây vài tuần, bạn chỉ cần chạy lệnh /otter search “Q3 roadmap” trong Slack và tìm chính xác thời gian cụ thể chỉ trong vài giây.

Các tính năng nổi bật của Otter.ai

Ghi âm nhanh các ghi chú giọng nói qua Otter và chia sẻ cả file âm thanh và bản chép lời trong Slack

Tạo bản ghi chép đa ngôn ngữ để giúp các nhóm toàn cầu đồng bộ trang thông tin bằng cách đăng bản ghi chép tiếng Anh của các cuộc họp được tổ chức bằng ngôn ngữ khác

Tìm kiếm tất cả các bản ghi cuộc trò chuyện trong Slack để tham khảo nhanh chóng

Giới hạn của Otter. ai

Cần thiết lập thủ công trong các kênh riêng tư

Giá của Otter. ai

Miễn phí

Pro: $16.99/người dùng/tháng

Kinh doanh: $30/người dùng/tháng

Doanh nghiệp: Tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Otter.ai

G2: 4.3/5 (hơn 300 đánh giá)

Capterra: 4.4/5 (90+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Otter. ai?

Như một người đánh giá trên G2 đã nói:

Otter rất dễ triển khai, đăng ký nhanh chóng và bắt đầu công việc ngay lập tức. Tôi sử dụng nó cho mọi cuộc họp của mình trừ khi được yêu cầu bởi các thành viên tham gia, và tôi có thể tự động gửi tóm tắt đến các kênh Slack khác nhau dựa trên những người tham gia cuộc họp, v.v. Việc tích hợp với Slack cũng rất đơn giản, điều này luôn là một lợi thế.

Otter rất dễ triển khai, đăng ký nhanh chóng và bắt đầu công việc ngay lập tức. Tôi sử dụng nó cho mọi cuộc họp của mình trừ khi được yêu cầu bởi các thành viên tham gia, và tôi có thể tự động gửi tóm tắt đến các kênh Slack khác nhau dựa trên những người tham gia cuộc họp, v.v. Việc tích hợp với Slack cũng rất đơn giản, điều này luôn là một lợi thế.

20. Typeform (Tốt nhất để thu thập phản hồi từ biểu mẫu hoặc khảo sát và gửi chúng vào Slack)

qua Typeform

Tích hợp Typeform với Slack giúp bạn dễ dàng cập nhật cho nhóm mỗi khi ai đó gửi biểu mẫu hoặc khảo sát. Bạn có thể tùy chỉnh nội dung hiển thị trong Slack, như tên người dùng, mô tả vấn đề hoặc danh mục.

Nếu bạn thực hiện một cuộc thăm dò ý kiến hoặc khảo sát nội bộ thông qua Typeform (như một bảng câu hỏi phản hồi của nhóm), bạn có thể chọn tóm tắt kết quả kỳ hoặc đăng từng phản hồi ẩn danh trong một kênh chia sẻ.

Đối với các đội ngũ marketing và bán hàng, các yêu cầu demo hoặc khách hàng tiềm năng mới sẽ được đẩy trực tiếp vào Slack để nhân viên có thể phản hồi nhanh chóng. Mỗi thông báo cũng bao gồm liên kết trực tiếp đến biểu mẫu Typeform đầy đủ hoặc chế độ xem chỉnh sửa, trong trường hợp tin nhắn bị cắt ngắn hoặc thành viên nhóm cần xem chi tiết hơn hoặc thêm ghi chú trong Typeform.

Các tính năng nổi bật của Typeform

Tạo một biểu mẫu Typeform mới trực tiếp từ Slack bằng cách sử dụng phím tắt hoặc lệnh gạch chéo

Sử dụng Zapier hoặc tích hợp tùy chỉnh để điền sẵn các trường thông tin bằng dữ liệu người dùng Slack

Kết hợp Typeform với GreetBot để tự động hóa quy trình onboarding nhân viên mới, thu thập nhu cầu về thiết bị hoặc thông tin về nhóm thông qua Slack ngay lập tức

Giới hạn của Typeform

Một số phản hồi không hiển thị trên Slack. Người dùng báo cáo rằng chỉ một phần của các biểu mẫu được gửi đi xuất hiện trong kênh Slack

Giá cả của Typeform

Gói Cơ bản: $29/tháng (1 người dùng)

Plus: $59/tháng (3 người dùng)

kinh doanh: *$99/tháng (5 người dùng)

Doanh nghiệp: Tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Typeform

G2: 4.5/5 (hơn 800 đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (900+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Typeform?

Như một người đánh giá trên G2 đã nói:

Giúp chúng tôi thu thập thông tin cần thiết để hoàn thành công việc một cách tốt nhất. Dễ sử dụng cho khách hàng và kết nối với Slack để đẩy thông tin đến chúng tôi. Chúng tôi sử dụng nó hàng ngày cả trong nội bộ và bên ngoài. Rất dễ sử dụng và hỗ trợ khách hàng luôn sẵn sàng khi cần thiết.

Giúp chúng tôi thu thập thông tin cần thiết để hoàn thành công việc một cách tốt nhất. Dễ dàng cho khách hàng sử dụng và kết nối với Slack để đẩy thông tin đến chúng tôi. Chúng tôi sử dụng nó hàng ngày cả trong nội bộ và bên ngoài. Rất dễ sử dụng và hỗ trợ khách hàng luôn sẵn sàng khi cần thiết.

Tối ưu hóa quy trình làm việc trên Slack với ClickUp

Slack trở thành trung tâm điều khiển thời gian thực cho nhóm của bạn khi bạn tích hợp các ứng dụng từ Thư viện Ứng dụng Slack. Từ Polly giúp bạn thực hiện các cuộc thăm dò nhanh chóng, Zapier tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại và Otter.ai ghi chép các cuộc họp của bạn, mỗi ứng dụng đều mang lại lợi ích về năng suất và các lợi ích khác.

Tuy nhiên, nhiều nhóm vẫn gặp phải các vấn đề phổ biến trên Slack, như thông tin cập nhật phân tán, tin nhắn bị bỏ lỡ hoặc mệt mỏi do phải chuyển đổi giữa các công cụ.

Đó chính là điểm mạnh của ClickUp. Nó không chỉ tích hợp với Slack. Nó đưa các công việc, tài liệu, nhắc nhở và cập nhật của bạn vào một nơi duy nhất để mọi thứ được tổ chức gọn gàng và dễ thực hiện. Thay vì phải chuyển tab hoặc theo dõi cập nhật, bạn có thể quản lý công việc ngay tại nơi diễn ra các cuộc hội thoại.

Nếu bạn muốn biến tất cả những cuộc trò chuyện thời gian thực thành tiến độ thực sự, ClickUp là giải pháp thông minh hơn. Đăng ký ClickUp ngay hôm nay!