11 Phần mềm xây dựng cơ sở dữ liệu tốt nhất cho quản lý dữ liệu có cấu trúc

Khi nhiều nhóm làm việc với cùng một dữ liệu, hỗn loạn sẽ lan rộng nhanh chóng. Bộ phận Marketing ghi chép dữ liệu theo cách này, trong khi bộ phận Bán hàng ghi chép theo cách khác. Bộ phận Vận hành thêm các thẻ mới. Bộ phận Phát triển cập nhật cấu trúc dữ liệu. Bỗng nhiên, không ai biết phiên bản nào là phiên bản chính xác.

Đó chính là lúc phần mềm xây dựng cơ sở dữ liệu xuất sắc phát huy tác dụng—nó cho phép bạn thu thập, lưu trữ và đồng bộ hóa dữ liệu giữa các nhóm trong khi duy trì tính sạch sẽ, kết nối và dễ sử dụng của dữ liệu.

Trong bài viết này, chúng tôi đã tổng hợp 11 công cụ xây dựng cơ sở dữ liệu hàng đầu để giúp bạn duy trì sự hợp tác trơn tru, cấu trúc nhất quán và dữ liệu rõ ràng – dù có bao nhiêu người tham gia. 🤝

Các phần mềm xây dựng cơ sở dữ liệu hàng đầu trong nháy mắt

Dưới đây là các tùy chọn hàng đầu về phần mềm xây dựng cơ sở dữ liệu được so sánh.

Công cụ Phù hợp nhất cho Tính năng nổi bật Giá cả ClickUp Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu và dự án tất cả trong một Kích thước nhóm: Cá nhân và các nhóm có quy mô khác nhau Các công việc dưới dạng bản ghi, Trường Tùy chỉnh, Chế độ xem bảng, Tự động hóa, Bảng điều khiển, ClickUp Brain Miễn phí vĩnh viễn; Có sẵn tùy chỉnh cho doanh nghiệp. Google AppSheet Xây dựng ứng dụng không cần mã trong Google Không gian Làm việc Kích thước nhóm: Từ cá nhân đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ Chức năng kéo và thả, tích hợp cơ sở dữ liệu Google Trang tính , đồng bộ ngoại tuyến, bảng điều khiển tương thích với thiết bị di động. Miễn phí; Từ $5/tháng cho mỗi người dùng Microsoft SQL Máy Chủ Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ cấp doanh nghiệp Kích thước đội ngũ: Lập trình viên & Quản trị viên cơ sở dữ liệu Hỗ trợ OLTP trong bộ nhớ, JSON/đồ thị và tính khả dụng Always On. Giá cả tùy chỉnh Microsoft Access Tạo cơ sở dữ liệu trên máy tính để bàn & sử dụng cục bộ Kích thước nhóm: Nhóm nhỏ & quản trị viên Trình hướng dẫn bảng, macro VBA, giao diện người dùng dựa trên biểu mẫu $179,99/người dùng (trả một lần) Zoho Người Tạo Ứng dụng kinh doanh không cần lập trình với tự động hóa quy trình làm việcKích thước nhóm: Đội ngũ tiếp thị và vận hành quy mô nhỏ đến trung bình Trình tạo kéo và thả, lập trình Deluge, triển khai trên thiết bị di động Dùng thử miễn phí; Từ $12/tháng cho mỗi người dùng Knack Cơ sở dữ liệu trực tuyến mà không cần mã Kích thước nhóm: Cá nhân, Quản trị viên cơ sở dữ liệu (DBAs) và các nhóm nhỏ Quyền truy cập dựa trên vai trò, ứng dụng có thể nhúng, biểu đồ/bản đồ Từ $19/tháng cho mỗi người dùng Caspio Ứng dụng low-code tuân thủ quy định doanh nghiệp Kích thước đội ngũ: Doanh nghiệp vừa và đội ngũ vận hành doanh nghiệp Tuân thủ HIPAA/SOC 2, API REST, trình tạo kéo và thả. Giá cả tùy chỉnh Zapier Nền tảng tự động hóa kết nối ứng dụng và quy trình làm việc Kích thước đội ngũ: Cá nhân và các đội ngũ tiếp thị/vận hành quy mô vừa Hơn 6.000 tích hợp, luồng đa bước, xử lý lỗi. Miễn phí; Từ $19/tháng Tadabase Xây dựng các ứng dụng web phức tạp một cách nhanh chóngĐội ngũ: Các đội ngũ doanh nghiệp và quản trị viên hệ thống Bố cục nhiều bảng, tùy chỉnh thương hiệu, tự động hóa PDF/email Từ $50/tháng cho mỗi người dùng PostgreSQL Công cụ SQL mã nguồn mở tiên tiến cho tập dữ liệu lớnKích thước đội ngũ: Từ doanh nghiệp vừa đến doanh nghiệp lớn JSONB/mảng, PostGIS, sao chép, khả năng mở rộng Miễn phí (mã nguồn mở) Airtable Bảng tính quan hệ với tính năng hợp tác Kích thước nhóm: Nhóm sản phẩm và nội dung quy mô nhỏ đến trung bình Các chế độ xem tùy chỉnh, tự động hóa, tích hợp Slack/Gmail và công cụ trực quan hóa dữ liệu nội bộ. Miễn phí; Từ $20/tháng cho mỗi người dùng

Những yếu tố nào bạn nên xem xét khi chọn phần mềm xây dựng cơ sở dữ liệu?

Dưới đây là danh sách công việc cần xem xét khi chọn phần mềm cơ sở dữ liệu miễn phí:

Xác định cấu trúc dữ liệu một cách dễ dàng với các trường, bảng và mối quan hệ có thể tùy chỉnh.

Tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại và cập nhật bằng các quy trình làm việc tích hợp sẵn hoặc tích hợp với các hệ thống khác.

Hiển thị dữ liệu của bạn dưới nhiều định dạng khác nhau, như bảng, biểu mẫu, Kanban hoặc chế độ xem Gantt.

Kiểm soát quyền truy cập của người dùng bằng quyền truy cập dựa trên vai trò để bảo vệ thông tin nhạy cảm.

Mở rộng cơ sở dữ liệu của bạn khi nhóm hoặc độ phức tạp của dữ liệu tăng lên, mà không gặp vấn đề về hiệu suất.

Hợp tác thời gian thực với hỗ trợ nhiều người dùng và đang theo dõi hoạt động.

Hướng dẫn người dùng mới một cách dễ dàng với người dùng mới một cách dễ dàng với các mẫu bảng tính , tài liệu hướng dẫn và đường cong học tập thấp.

🔍 Bạn có biết? Cơ sở dữ liệu máy tính đầu tiên xuất hiện vào những năm 1960, với Hệ thống Lưu trữ Dữ liệu Tích hợp (IDS) của Charles Bachman thường được coi là hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu (DBMS) đầu tiên thực sự.

Phần mềm xây dựng cơ sở dữ liệu tốt nhất

Hệ thống hiện tại của bạn có cảm giác như một giải pháp tạm thời? Dưới đây là một số công cụ phần mềm quản lý dự án miễn phí tốt nhất để tạo ra các hệ thống có cấu trúc, linh hoạt và có khả năng mở rộng. 🎯

ClickUp (Tốt nhất cho cơ sở dữ liệu và quản lý dự án tất cả trong một)

Tạo công việc đầu tiên của bạn trong ClickUp Tạo các nhiệm vụ ClickUp tùy chỉnh làm bản ghi trong dự án của bạn.

Đứng đầu danh sách công việc của chúng tôi là ClickUp. Đây là ứng dụng toàn diện cho công việc, kết hợp quản lý dự án, quản lý kiến thức và trò chuyện — tất cả đều được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) giúp bạn làm việc nhanh hơn và thông minh hơn.

Khi kết hợp với phần mềm quản lý dự án ClickUp CRM, nó kết hợp chức năng cơ sở dữ liệu quan hệ với các tính năng thực thi dự án. Điều đó có nghĩa là bạn có thể đang theo dõi liên hệ như một hệ thống CRM, xây dựng quy trình làm việc như một đội ngũ vận hành và giao mục như một quản lý dự án.

Các nhiệm vụ ClickUp

Hãy xem các nhiệm vụ ClickUp như "bản ghi" trong thuật ngữ cơ sở dữ liệu. Mỗi nhiệm vụ bao gồm tiêu đề, mô tả, danh sách kiểm tra, tệp tin, người được giao và bình luận.

Giả sử bạn đang sử dụng ClickUp làm hệ thống quản lý khách hàng. Mỗi khách hàng sẽ có một công việc, nơi bạn có thể thêm danh sách kiểm tra cho các bước onboarding, tải lên các hợp đồng đã ký hoặc thỏa thuận bảo mật (NDA), và để lại các ghi chú nội bộ.

Tạo Trường Tùy chỉnh ClickUp để đảm bảo bạn lọc theo những gì quan trọng nhất

ClickUp Trường Tùy chỉnh là nơi nền tảng thực sự bắt đầu hoạt động như một cơ sở dữ liệu. Bạn có thể thêm các menu thả xuống, ngày tháng, số điện thoại, ô chọn, URL và thậm chí các trường tính toán. Các trường này tạo ra một cấu trúc được tùy chỉnh theo nhu cầu của bạn.

Ví dụ, đối tượng/kỳ/phiên bản, bạn đang quản lý các mối quan hệ hợp tác với người ảnh hưởng. Đối với mỗi công việc trong chiến dịch, hãy thêm: Trường tùy chỉnh cho Cấp độ Người ảnh hưởng (ví dụ: Vàng, Bạc, Đồng)

Định dạng nội dung (Reel, Bài đăng, Câu chuyện)

Hạn chót giao hàng

Trạng thái phê duyệt với menu thả xuống có mã màu sắc

Các phụ thuộc trong nhiệm vụ ClickUp

Kết hợp với tính năng Phụ thuộc Nhiệm vụ ClickUp, bạn sẽ có quyền kiểm soát trình tự. Tất cả những gì bạn cần làm là cài đặt mối quan hệ giữa các nhiệm vụ liên tiếp, và ClickUp sẽ thông báo cho bạn khi các nhiệm vụ quá hạn ảnh hưởng đến dòng thời gian của bạn.

Quản lý công việc và chỉnh sửa dữ liệu hàng loạt với chế độ xem bảng ClickUp Table View

Nếu bạn quen thuộc với bảng tính, chế độ xem bảng của ClickUp sẽ mang lại cảm giác quen thuộc và thoải mái.

Mỗi hàng đại diện cho một công việc, và mỗi cột tương ứng với một trường (trạng thái, người được giao, dữ liệu tùy chỉnh), với tất cả các cập nhật diễn ra theo thời gian thực.

Nếu bạn đang quản lý lịch nội dung, bạn có thể chế độ xem chủ đề bài viết theo tác giả được phân công và số từ, sắp xếp theo những bài viết quá hạn và thêm các tùy chọn lọc nâng cao.

Tạo quy tắc tùy chỉnh để duy trì quy trình làm việc trơn tru với ClickUp Tự động hóa

Bây giờ, tích hợp ClickUp Automations, và không gian làm việc của bạn sẽ bắt đầu hoạt động thông minh. Bạn có thể tạo các quy tắc "khi. nếu" không cần mã.

Giả sử bạn đang quản lý phản hồi của khách hàng. Mỗi khi ai đó điền vào biểu mẫu phản hồi, một tự động hóa có thể gán nó cho đội ngũ hỗ trợ và cài đặt mức ưu tiên dựa trên phân tích cảm xúc.

Xây dựng cơ sở dữ liệu chỉ là bước đầu tiên—việc duy trì và cập nhật nó mới là thách thức thực sự. 🎥 Trong video này, bạn sẽ học cách tự động hóa quy trình làm việc chỉ trong năm phút, giúp cơ sở dữ liệu của bạn luôn chính xác, các quy trình luôn đồng bộ và nhóm của bạn dành ít thời gian hơn cho việc cập nhật thủ công.

Các tính năng nổi bật của ClickUp

thu thập dữ liệu: *Tạo các biểu mẫu công khai hoặc nội bộ để thu thập yêu cầu của khách hàng, yêu cầu tính năng, phiếu hỗ trợ hoặc phản hồi thông qua ClickUp Forms , và để công cụ tự động tích hợp dữ liệu vào các công việc

Theo dõi tiến độ: Theo dõi các chỉ số KPI, tốc độ sprint, công việc quá hạn hoặc tỷ lệ khách hàng rời bỏ trong thời gian thực với các biểu đồ tùy chỉnh, tiện ích và tóm tắt theo dõi thời gian thông qua Theo dõi các chỉ số KPI, tốc độ sprint, công việc quá hạn hoặc tỷ lệ khách hàng rời bỏ trong thời gian thực với các biểu đồ tùy chỉnh, tiện ích và tóm tắt theo dõi thời gian thông qua Bảng điều khiển ClickUp

làm việc theo cách của bạn: *Chuyển đổi giữa các danh sách công việc, bảng, bảng tính, dòng thời gian hoặc lịch với các chế độ xem tùy chỉnh của ClickUp để phù hợp với quy trình công việc của bạn

Hợp tác mượt mà: Giao công việc, gắn thẻ đồng nghiệp trong bình luận chủ đề, đính kèm tài liệu và đang theo dõi các phụ thuộc để Giao công việc, gắn thẻ đồng nghiệp trong bình luận chủ đề, đính kèm tài liệu và đang theo dõi các phụ thuộc để truy xuất thông tin theo ngữ cảnh

Giới hạn của ClickUp

Đường cong học tập dốc do có nhiều tính năng phức tạp

Giá cả của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2: 4.7/5 (hơn 10.000 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 4.000 đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về ClickUp?

Đánh giá của G2 thực sự tóm tắt tất cả:

ClickUp cung cấp một phạm vi tính năng ấn tượng giúp dễ dàng tùy chỉnh quy trình làm việc, quản lý công việc và theo dõi tiến độ trong một nền tảng duy nhất. Tôi rất thích cách có thể tạo các chế độ xem tùy chỉnh cho từng dự án, thiết lập tự động hóa và tích hợp với các công cụ khác mà tôi đã sử dụng. Nó rất linh hoạt, dù là cho việc đang theo dõi tác vụ cá nhân hay các hoạt động kinh doanh phức tạp. Các mẫu và bảng điều khiển đặc biệt hữu ích trong việc giữ mọi thứ gọn gàng và dễ theo dõi.

ClickUp cung cấp một phạm vi tính năng ấn tượng giúp dễ dàng tùy chỉnh quy trình làm việc, quản lý công việc và theo dõi tiến độ trong một nền tảng duy nhất. Tôi rất thích cách có thể tạo các chế độ xem tùy chỉnh cho từng dự án, thiết lập tự động hóa và tích hợp với các công cụ khác mà tôi đã sử dụng. Nó rất linh hoạt, dù là cho việc đang theo dõi tác vụ cá nhân hay các hoạt động kinh doanh phức tạp. Các mẫu và bảng điều khiển đặc biệt hữu ích trong việc giữ mọi thứ gọn gàng và dễ theo dõi.

2. Google AppSheet (Công cụ xây dựng không cần mã tốt nhất cho người dùng Google Không gian Làm việc)

qua Google AppSheet

AppSheet tích hợp với Google Không gian Làm việc, cho phép các nhóm chuyển đổi dữ liệu từ Google Trang tính thành ứng dụng di động mà không cần viết mã. Các biểu thức kéo và thả xử lý logic kinh doanh, trong khi quyền truy cập dựa trên vai trò được lấy trực tiếp từ tài khoản Google, giảm thiểu sự tham gia của bộ phận CNTT.

Sau khi triển khai, các thành viên trong nhóm có thể thu thập dữ liệu tại trường, phê duyệt yêu cầu và kích hoạt các tự động hóa Drive hoặc Gmail từ bất kỳ thiết bị nào. Và vì tất cả dữ liệu được lưu trữ trong BigQuery hoặc Sheets, các nhà phân tích có thể giữ nguyên các quy trình báo cáo hiện có của mình, thay vì phải xây dựng lại chúng xung quanh một công cụ mới.

Các tính năng nổi bật của Google AppSheet

Xây dựng ứng dụng với nền tảng không cần mã hóa (no-code) trực quan, cho phép người dùng không có kiến thức kỹ thuật tạo ra các ứng dụng tùy chỉnh một cách nhanh chóng

Tự động hóa quy trình làm việc và quy trình kinh doanh với các bot dựa trên sự kiện, tự động hóa theo lịch trình và logic điều kiện

Tùy chỉnh giao diện người dùng với các chế độ xem động (bảng, biểu mẫu, bản đồ, biểu đồ, lịch) và các tùy chọn thương hiệu tùy chỉnh để phù hợp với nhu cầu và phong cách của bạn

Giới hạn của Google AppSheet

Chế độ xem phiên bản tương đối hạn chế so với chế độ xem ứng dụng di động/máy tính bảng

Các tùy chọn cấu hình định dạng giới hạn

Giá của Google AppSheet

Gói Starter: $5/tháng cho mỗi người dùng

Core: $10/tháng cho mỗi người dùng

*doanh nghiệp Plus: $20/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về Google AppSheet

G2: 4.8/5 (390+ đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (hơn 500 đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Google AppSheet?

Đây là cách một người dùng mô tả trải nghiệm của họ:

Tôi rất hài lòng với AppSheet. Nền tảng này đã vượt qua kỳ vọng của tôi về tính linh hoạt, dễ sử dụng và các tính năng mạnh mẽ để xây dựng ứng dụng tùy chỉnh mà không cần viết mã… Mặc dù AppSheet cho phép tùy chỉnh đáng kể mà không cần viết mã, một số người dùng có thể thấy rằng một số tùy chọn tùy chỉnh bị giới hạn so với các phương pháp lập trình truyền thống, đặc biệt là đối với các yêu cầu phức tạp hoặc chuyên biệt…

Tôi rất hài lòng với AppSheet. Nền tảng này đã vượt qua kỳ vọng của tôi về tính linh hoạt, dễ sử dụng và các tính năng mạnh mẽ để xây dựng ứng dụng tùy chỉnh mà không cần viết mã… Mặc dù AppSheet cho phép tùy chỉnh đáng kể mà không cần viết mã, một số người dùng có thể thấy rằng một số tùy chọn tùy chỉnh bị giới hạn so với các phương pháp lập trình truyền thống, đặc biệt là đối với các yêu cầu phức tạp hoặc chuyên biệt…

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Tạo trường tham chiếu, không chỉ trường văn bản. Thay vì nhập tên dự án thủ công, hãy tạo trường tham chiếu đến một bảng khác; điều này đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu và cho phép tra cứu và tổng hợp dữ liệu sau này.

3. Microsoft SQL Server (Phù hợp nhất cho quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ cấp doanh nghiệp)

qua Microsoft SQL Server

SQL Server cung cấp một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) đã được phát triển hoàn thiện, cùng với các công cụ tích hợp, giúp các nhà phát triển tập trung vào thiết kế sơ đồ và tối ưu hóa truy vấn, thay vì phải lo lắng về hạ tầng kỹ thuật. T-SQL hỗ trợ các phép nối phức tạp và hàm cửa sổ, trong khi các chỉ mục cột và OLTP trong bộ nhớ xử lý các tải giao dịch lớn.

Các tiện ích mở rộng JSON và đồ thị tích hợp sẵn giúp duy trì các loại dữ liệu hiện đại trong cùng một động cơ, đơn giản hóa hệ thống công nghệ. Các đường ống DevOps được tích hợp thông qua hình ảnh Docker gốc và phần mở rộng SQL Server Data Tools. Các bài kiểm tra đơn vị tự động xác thực các thủ tục lưu trữ, và Query Store phát hiện các lỗi trước khi chúng đến môi trường sản xuất.

Các tính năng nổi bật của Microsoft SQL Server

Giữ cho hệ thống luôn phản hồi mà không cần chuyển đổi thủ công hoặc thời gian ngừng hoạt động với tính năng Always On Availability và tái tạo chỉ mục trực tuyến

Đảm bảo bảo mật mạnh mẽ thông qua mã hóa dữ liệu minh bạch, bảo mật cấp hàng và khả năng kiểm toán toàn diện

Tích hợp mượt mà với hệ sinh thái Microsoft rộng lớn, tận dụng các công cụ như SQL Server Integration Services (SSIS) cho ETL, SQL Profiler cho tối ưu hóa hiệu suất và Management Studio cho quản trị

Giới hạn của Microsoft SQL Server

Thỉnh thoảng, việc phát hiện lỗi có thể gặp khó khăn do số lượng công cụ giới hạn, đặc biệt là với độ phức tạp của một số cơ sở dữ liệu

Nhập dữ liệu CSV là một quá trình phức tạp

Giá cả của Microsoft SQL Server

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Microsoft SQL Server

G2: 4.5/5 (hơn 2.200 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (1.900+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Microsoft SQL Server?

Một đánh giá trên Capterra mô tả như sau:

Đây là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu (DBMS) vững chắc, nhanh chóng và có thể tùy chỉnh. Độ tin cậy rất cao và trong nhiều năm sử dụng, tôi chưa gặp bất kỳ vấn đề nào với nó hoặc mất dữ liệu. SQL Management Studio dễ sử dụng và cho phép bạn cấu hình hầu hết các khía cạnh của cơ sở dữ liệu hoặc máy chủ mà không cần viết các truy vấn SQL… Việc cấp phép khá phức tạp, khi bạn có giấy phép theo số lượng người dùng hoặc theo lõi CPU, việc hiểu cách áp dụng giá cả có thể hơi khó khăn.

Đây là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu (DBMS) vững chắc, nhanh chóng và có thể tùy chỉnh. Độ tin cậy rất cao và trong nhiều năm sử dụng, tôi chưa gặp bất kỳ vấn đề nào với nó hoặc mất dữ liệu. SQL Management Studio dễ sử dụng và cho phép bạn cấu hình hầu hết các khía cạnh của cơ sở dữ liệu hoặc máy chủ mà không cần viết các truy vấn SQL… Việc cấp phép khá phức tạp, khi bạn có giấy phép theo số lượng người dùng hoặc theo lõi CPU, việc hiểu cách áp dụng giá cả có thể hơi khó khăn.

4. Microsoft Access (Phù hợp nhất cho việc tạo/lập cơ sở dữ liệu trên máy tính để bàn và sử dụng cục bộ)

qua Microsoft Access

Microsoft Access giúp các nhà quản lý vận hành tập trung các bảng tính phân tán vào một cơ sở dữ liệu desktop duy nhất mà không cần thuê chuyên gia quản trị cơ sở dữ liệu (DBA). Các trình hướng dẫn bảng cho phép nhập CSV, hóa đơn hoặc nhật ký thiết bị chỉ trong vài phút, và chế độ xem Mối quan hệ giúp hiển thị các liên kết giữa các thực thể một cách rõ ràng.

Bạn có thể thực hiện các công việc định kỳ, như kiểm tra chênh lệch hàng tháng, thông qua các truy vấn đã lưu và macro. Ngoài ra, vì Access đồng bộ với SharePoint hoặc SQL Server, bạn có thể bắt đầu làm việc trên máy tính cục bộ và sau đó di chuyển dữ liệu lên môi trường trực tuyến mà không cần phải viết lại quy trình.

Các tính năng nổi bật của Microsoft Access

Thiết kế và quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ với bảng, biểu mẫu, truy vấn và báo cáo mà không cần kiến thức kỹ thuật

Tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại và logic kinh doanh bằng các macro tích hợp sẵn và Visual Basic for Applications (VBA)

Nhập và xuất dữ liệu dễ dàng từ và sang các định dạng khác nhau ( cơ sở dữ liệu Excel , CSV, XML) và kết nối với các nguồn dữ liệu bên ngoài

Kiểm soát quyền truy cập của người dùng và tính toàn vẹn của dữ liệu thông qua quyền truy cập dựa trên vai trò, quy tắc xác thực dữ liệu và việc áp dụng tính toàn vẹn tham chiếu

Giới hạn của Microsoft Access

Người dùng phàn nàn rằng phần mềm này có vẻ hơi lỗi thời

Nó thiếu các tính năng tiên tiến và cập nhật so với các lựa chọn thay thế của Microsoft Access

Giá của Microsoft Access

Giá: $179.99/người dùng

Đánh giá và nhận xét về Microsoft Access

G2: 4.5/5 (hơn 800 đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (hơn 200 đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Microsoft Access?

Một người dùng đã chia sẻ phản hồi này:

Theo ý kiến cá nhân của tôi và được nhiều người dùng khác đề cập, tôi thích Microsoft Access vì giao diện thân thiện với người dùng, khả năng tạo cơ sở dữ liệu dễ dàng và khả năng quản lý và phân tích dữ liệu mà không yêu cầu kỹ năng lập trình nâng cao… Mặc dù Microsoft Access có những ưu điểm, nhưng cũng có một số giới hạn và nhược điểm cần xem xét: Khả năng mở rộng, Vấn đề bảo mật Hỗ trợ SQL hạn chế Thách thức tích hợp Độ tin cậy

Theo ý kiến cá nhân của tôi và được nhiều người dùng khác đề cập, tôi thích Microsoft Access vì giao diện thân thiện với người dùng, khả năng tạo cơ sở dữ liệu dễ dàng và khả năng quản lý và phân tích dữ liệu mà không yêu cầu kỹ năng lập trình nâng cao… Mặc dù Microsoft Access có những ưu điểm, nhưng cũng có một số giới hạn và nhược điểm cần xem xét: Khả năng mở rộng, Vấn đề bảo mật Hỗ trợ SQL hạn chế Thách thức tích hợp Độ tin cậy

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng trường chọn đơn có tên _OwnerCheck trong mỗi bảng và lọc các chế độ xem ‘My Tasks’ dựa trên trường này. Điều này giúp xác định rõ quyền sở hữu, ngăn chặn các bản ghi bị bỏ rơi và duy trì trách nhiệm thực hiện công việc luôn được ưu tiên hàng đầu.

5. Zoho Người Tạo (Phù hợp nhất để xây dựng các ứng dụng kinh doanh có khả năng mở rộng nhanh chóng)

qua Zoho Creator

Zoho Người Tạo cho phép các nhóm marketing tạo ra các công cụ theo dõi chiến dịch, định tuyến khách hàng tiềm năng và lịch nội dung mà không cần chờ đợi các đợt phát triển của nhóm kỹ thuật. Ngôn ngữ kịch bản Deluge của nó có cấu trúc tương tự tiếng Anh thông thường và tích hợp trực tiếp với Zoho CRM, Google Ads và Facebook Lead Ads, giúp theo dõi các chỉ số quy thuộc và ROI tại một nơi duy nhất.

Ngoài ra, các quy trình làm việc tùy chỉnh có thể gửi email nuôi dưỡng hoặc thông báo Slack khi khách hàng tiềm năng vượt qua ngưỡng điểm. Bạn cũng có thể sử dụng phân tích nhúng để phân tích hiệu suất kênh xuống đến biến thể sáng tạo. Các nhà tiếp thị có được một trung tâm tự phục vụ có thể mở rộng khi các phễu tiếp thị phát triển, mà không cần đến các bảng tính dễ vỡ hoặc các silo SaaS riêng lẻ.

Các tính năng nổi bật của Zoho Người Tạo

Tự động hóa quy trình kinh doanh với động cơ quy trình làm việc mạnh mẽ, cho phép phê duyệt, thông báo và xử lý dữ liệu

Triển khai ứng dụng ngay lập tức trên các nền tảng web, iOS và Android, với khả năng truy cập dữ liệu ngoại tuyến mượt mà

Tích hợp với bộ công cụ Zoho và các dịch vụ của bên thứ ba, hỗ trợ phân tích, hợp tác thời gian thực và cổng thông tin khách hàng

Giới hạn của Zoho Người Tạo

Người dùng gặp khó khăn trong việc xây dựng phần mềm phức tạp

Nhiều trình hướng dẫn mẫu chỉ tập trung vào các giải pháp dành riêng cho Hoa Kỳ, giới hạn khả năng truy cập

Giá cả của Zoho Người Tạo

Phiên bản dùng thử miễn phí có sẵn

Tiêu chuẩn: $12/tháng cho mỗi người dùng

Chuyên nghiệp: $230/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: $37/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về Zoho Người Tạo

G2: 4.6/5 (hơn 150 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (160+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Zoho Người Tạo?

Trích từ đánh giá trên G2:

Người dùng có thể tùy chỉnh bất kỳ biểu mẫu nào và tạo bảng điều khiển cá nhân hóa. Phần mềm cũng cung cấp các ứng dụng và phương thức đăng nhập bảo mật thông qua ứng dụng xác thực… Phần mềm có giao diện phức tạp và cần thời gian để làm quen, đồng thời các bảng điều khiển cần tùy chỉnh đáng kể để đạt hiệu quả.

Người dùng có thể tùy chỉnh bất kỳ biểu mẫu nào và tạo bảng điều khiển cá nhân hóa. Phần mềm cũng cung cấp các ứng dụng và phương thức đăng nhập bảo mật thông qua ứng dụng xác thực… Phần mềm có giao diện phức tạp và cần thời gian để làm quen, đồng thời các bảng điều khiển cần tùy chỉnh đáng kể để đạt hiệu quả.

6. Knack (Phù hợp nhất để xây dựng cơ sở dữ liệu trực tuyến đơn giản mà không cần mã nguồn)

qua Knack

Knack cung cấp một trình xây dựng dựa trên trình duyệt, nơi các nhóm có thể thiết kế bảng, định nghĩa kết nối và tạo giao diện tương thích với mọi thiết bị ngay trên cùng một giao diện. Các mẫu cơ sở dữ liệu có sẵn giúp khởi động nhanh các trường hợp sử dụng phổ biến như nhật ký tài sản, cổng thông tin khách hàng và danh sách tình nguyện viên, giúp thời gian thiết lập chỉ tính bằng giờ.

Hệ thống quy tắc (rules engine) lọc các chế độ xem dựa trên vai trò của người dùng, do đó mỗi bên liên quan chỉ nhìn thấy những thông tin liên quan đến họ. Đối với tích hợp, điểm cuối API giúp dễ dàng truy cập và kết nối với bất kỳ đối tượng nào, trong khi các công cụ như Zapier hoặc Make có thể xử lý tự động hóa nhanh chóng mà không cần mã. Vì dịch vụ lưu trữ, sao lưu và bảo mật SSL đã được bao gồm, các nhóm có thể bỏ qua rắc rối trong việc quản lý máy chủ hoặc cấu hình tường lửa — nhưng vẫn giữ toàn quyền kiểm soát mô hình dữ liệu của mình.

Các tính năng nổi bật của Knack

Hiển thị dữ liệu thông qua các biểu đồ, lịch, bản đồ và bảng tích hợp sẵn, giúp việc phân tích trở nên dễ dàng

Tích hợp ứng dụng vào trang web hoặc cổng thông tin, cung cấp trải nghiệm thương hiệu riêng và mở rộng hàm

Thiết kế giao diện trực quan với trình chỉnh sửa WYSIWYG và các tùy chọn tùy chỉnh thương hiệu

Hợp tác và quản lý nội dung với các công cụ quản lý tài liệu và nội dung

Giới hạn của Knack

Người dùng phàn nàn rằng đây là một ứng dụng web có giao diện lỗi thời và cần linh hoạt hơn trong thiết kế.

Không có tài liệu hướng dẫn đầy đủ về cookie, điều này gây khó khăn cho việc tuân thủ GDPR.

Giá cả của Knack

Gói cơ bản: $19/tháng cho mỗi người dùng

Pro: $49/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Bắt đầu từ $269

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét của Knack

G2: 4.6/5 (hơn 100 đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (90+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Knack?

Xem đánh giá của người dùng này:

Knack dễ dàng cấu hình và sử dụng. Nó xử lý các công việc nặng nhọc một cách nhẹ nhàng. Quên đi sự phức tạp của Excel… Nhược điểm duy nhất của Knack là thiếu một số tích hợp gốc vào các bảng dữ liệu sẵn có như Bán hàng và Sản phẩm cho Shopify, ví dụ, nhưng API của nó rất dễ sử dụng nên chúng tôi đã giải quyết được vấn đề đó.

Knack dễ dàng cấu hình và sử dụng. Nó xử lý các công việc nặng nhọc một cách nhẹ nhàng. Quên đi sự phức tạp của Excel… Nhược điểm duy nhất của Knack là thiếu một số tích hợp gốc vào các bảng dữ liệu sẵn có như Bán hàng và Sản phẩm cho Shopify, ví dụ, nhưng API của nó rất dễ sử dụng nên chúng tôi đã giải quyết được vấn đề đó.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Luôn tạo trường _ID tùy chỉnh bằng công thức như RecordType + ‘-‘ + RANDOM_STRING(6). Ngay cả khi nền tảng của bạn tự động tạo ID bản ghi, điều này giúp tích hợp, báo cáo và lọc dữ liệu trở nên dễ đọc và phụ thuộc hơn cho con người.

7. Caspio (Phù hợp nhất cho phát triển ứng dụng với ít mã nguồn và tuân thủ tiêu chuẩn doanh nghiệp)

qua Caspio

Caspio được thiết kế dành cho các nhà lãnh đạo vận hành cần các ứng dụng web tuân thủ quy định. Tất cả dữ liệu được lưu trữ trong một đám mây bảo mật, tuân thủ SOC 2 và HIPAA, giúp quá trình kiểm toán trở nên dễ dàng hơn đáng kể. Bạn có thể xây dựng với các kích hoạt kéo và thả để xử lý xác thực cấp trường (không cần SQL), nhưng nếu bạn có kiến thức kỹ thuật, bạn có thể sử dụng JavaScript hoặc tích hợp với các API REST.

Cần quy trình làm việc có cấu trúc? Công cụ thiết kế cơ sở dữ liệu với tính năng tự động hóa đa bước có thể định tuyến các phiếu dịch vụ hoặc kiểm tra chất lượng qua chuỗi người phê duyệt, trong khi nhật ký chi tiết đang theo dõi mọi thay đổi, giúp bạn luôn sẵn sàng cho việc kiểm toán.

Các tính năng nổi bật của Caspio

Sử dụng khả năng xử lý dữ liệu được hỗ trợ bởi AI với OpenAI ChatGPT tích hợp để tạo ra các thông tin chi tiết.

Tùy chỉnh giao diện ứng dụng với các khung làm việc linh hoạt như Flex và Bridge.

Quản lý dữ liệu một cách bảo mật trên hạ tầng AWS và Microsoft SQL mạnh mẽ để đảm bảo độ tin cậy cao.

Giới hạn của Caspio

Nó cung cấp các tùy chỉnh phức tạp, nhưng bạn không thể thêm mã hoặc các tính năng thiết kế bổ sung.

Chức năng nhập dữ liệu không khả dụng dựa trên sự kiện kích hoạt.

Giá cả của Caspio

Lite: $100/tháng

Thêm: $300/tháng

Kinh doanh: $600/tháng

Doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Caspio

G2: 4.5/5 (150 đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (hơn 200 đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Caspio?

Trích từ đánh giá của Capterra:

Chúng tôi đã chọn Caspio sau khi lập kế hoạch các biểu mẫu trong Excel, và việc chuyển đổi cấu trúc sang Caspio diễn ra khá suôn sẻ—đặc biệt nhờ sự hỗ trợ kỹ thuật xuất sắc của Caspio. Các phiên đào tạo cá nhân trong giai đoạn thiết lập đã vô cùng hữu ích và giúp quá trình học tập trở nên dễ dàng hơn, ngay cả đối với những người đã lâu không lập trình mã.

Chúng tôi đã chọn Caspio sau khi lập kế hoạch các biểu mẫu trong Excel, và việc chuyển đổi cấu trúc sang Caspio diễn ra khá suôn sẻ—đặc biệt nhờ sự hỗ trợ kỹ thuật xuất sắc của Caspio. Các phiên đào tạo cá nhân trong giai đoạn thiết lập đã vô cùng hữu ích và giúp quá trình học tập trở nên dễ dàng hơn, ngay cả đối với những người đã lâu không lập trình mã.

🔍 Bạn có biết? Cơ sở dữ liệu đồ thị, được xây dựng dựa trên lý thuyết đồ thị và lý tưởng cho việc lập bản đồ mối quan hệ, ra đời vào năm 2006, lấy cảm hứng từ tầm nhìn của Tim Berners-Lee về dữ liệu liên kết.

8. Zapier (Nền tảng tự động hóa tốt nhất để kết nối ứng dụng và quy trình làm việc)

qua Zapier

Zapier kết nối hơn 6.000 ứng dụng SaaS thông qua Zaps, cho phép các nhà tiếp thị kết hợp các chiến dịch mà không cần viết mã trung gian. Một sự kiện kích hoạt (như điền biểu mẫu, mua hàng hoặc đăng ký webinar) sẽ khởi động các hành động theo từng bước, bao gồm cập nhật trường CRM hoặc gửi email nuôi dưỡng.

Quy tắc đường dẫn cho phép bạn nhánh luồng dựa trên điểm đánh giá khách hàng tiềm năng, nguồn UTM hoặc các trường khóa khác, đảm bảo các liên hệ phù hợp nhận được sự chăm sóc phù hợp. Và nếu có sự cố xảy ra? Xử lý lỗi tự động thử lại các lần chạy thất bại và thông báo cho chủ sở hữu, giảm thiểu nguy cơ sự cố im lặng.

Các tính năng nổi bật của Zapier

Xây dựng quy trình làm việc nhiều bước có thể bao gồm bộ lọc, thời gian chờ và logic điều kiện

Theo dõi và quản lý lịch sử tự động hóa với nhật ký chi tiết và đang theo dõi lỗi

Hãy để các trình định dạng tích hợp sẵn xử lý các công việc dọn dẹp

Giới hạn của Zapier

Một số tích hợp cảm thấy chưa hoàn chỉnh hoặc không ổn định. Ví dụ, không phải tất cả các ứng dụng đều có các kích hoạt hoặc hành động thực sự tận dụng API của chúng

Đôi khi, các Zaps khác nhau có thể bị lỗi và ảnh hưởng đến quy trình làm việc

Giá cả của Zapier

Miễn phí vĩnh viễn

Chuyên nghiệp: $29.99/tháng

Nhóm : $103.50/tháng

Doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Zapier

G2: 4.5/5 (hơn 1.300 đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (hơn 3.000 đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Zapier?

Một đánh giá trên G2 mô tả như sau:

Zapier vô cùng hữu ích nhưng có một số hạn chế khi bạn bắt đầu mở rộng quy mô tự động hóa hoặc cần logic phức tạp hơn như điều kiện phân nhánh hoặc đa bước, chi phí có thể tăng nhanh. Một số ứng dụng cũng có số lượng kích hoạt hoặc hành động giới hạn, điều này đôi khi buộc tôi phải tìm kiếm các giải pháp thay thế. Thỉnh thoảng một zap có thể thất bại mà không có giải thích rõ ràng trừ khi bạn kiểm tra lịch sử công việc.

Zapier vô cùng hữu ích nhưng có một số hạn chế khi bạn bắt đầu mở rộng quy mô tự động hóa hoặc cần logic phức tạp hơn như điều kiện phân nhánh hoặc đa bước, chi phí có thể tăng nhanh. Một số ứng dụng cũng có số lượng kích hoạt hoặc hành động giới hạn, điều này đôi khi buộc tôi phải tìm kiếm các giải pháp thay thế. Thỉnh thoảng một zap có thể thất bại mà không có giải thích rõ ràng trừ khi bạn kiểm tra lịch sử công việc.

9. Tadabase (Phù hợp nhất để xây dựng các ứng dụng web phức tạp, dựa trên dữ liệu)

qua Tadabase

Tadabase nổi bật trong việc xây dựng các công cụ nội bộ mô phỏng các quy trình phức tạp, chẳng hạn như hệ thống theo dõi sản xuất đa bảng, hệ thống điều phối dịch vụ tại trường và cổng thông tin onboarding nhân sự. Trình thiết kế sơ đồ xử lý các mối quan hệ nhiều-đến-nhiều, và bố cục dựa trên thành phần hiển thị các bản ghi liên quan cạnh nhau để dễ dàng nắm bắt ngữ cảnh.

Các quy trình tự động hóa được thực thi theo lịch trình hoặc phản hồi sự kiện, với hỗ trợ tích hợp cho việc tạo PDF và các bước gửi email. Bạn có thể tự lưu trữ hoặc triển khai lên đám mây được quản lý của Tadabase; cả hai tùy chọn đều bao gồm kiểm soát truy cập dựa trên vai trò và nhật ký kiểm tra. Bạn cũng có thể thay thế các tệp Access cũ hoặc các biểu mẫu intranet lỗi thời bằng một hệ thống dựa trên trình duyệt bảo mật, có khả năng thích ứng với các chính sách thay đổi.

Các tính năng nổi bật của Tadabase

Hiển thị và quản lý dữ liệu với bảng Kanban, lịch, bản đồ, biểu đồ và bảng tương tác

Mở rộng khả năng của ứng dụng với CSS tùy chỉnh, JavaScript và xây dựng các thành phần tùy chỉnh

Triển khai các bản cập nhật và điều chỉnh ngay lập tức mà không gây gián đoạn dịch vụ

Giới hạn của Tadabase

Thiếu các tính năng nâng cao so với các phần mềm cơ sở dữ liệu quan hệ khác

Quá trình thiết lập ban đầu mất nhiều thời gian

Giá cả của Tadabase

Gói Starter: $50/tháng cho mỗi người dùng

Phí sử dụng: $125/tháng cho mỗi người dùng

Chuyên nghiệp: $250/tháng cho mỗi người dùng

Elite: $450/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về Tadabase

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: 4.9/5 (20+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Tadabase?

Dưới đây là nhận xét của một người dùng:

Tadabase là một công cụ mạnh mẽ để tạo ứng dụng rất nhanh chóng. Một số tính năng có thể được cải thiện, nhưng tôi đang sử dụng nó và sẽ tiếp tục sử dụng nó!… Quản lý dữ liệu và các mẫu (trên thiết bị di động) có thể được cải thiện. [sic]

Tadabase là một công cụ mạnh mẽ để tạo ứng dụng rất nhanh chóng. Một số tính năng có thể được cải thiện, nhưng tôi đang sử dụng nó và sẽ tiếp tục sử dụng nó!… Quản lý dữ liệu và các mẫu (trên thiết bị di động) có thể được cải thiện. [sic]

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Tạo cơ sở dữ liệu CRM với trường 'lookup rollup' để đếm các bản ghi con liên quan. Ví dụ, trong bảng khách hàng, hiển thị số dự án đang hoạt động bằng cách tổng hợp từ bảng Dự án, nơi trạng thái không phải là Hoàn thành. 'Rất hữu ích cho kế hoạch năng lực và ưu tiên.'

10. PostgreSQL (Phần mềm cơ sở dữ liệu quan hệ mã nguồn mở tốt nhất cho việc sử dụng SQL nâng cao)

qua PostgreSQL

PostgreSQL cung cấp cho nhà phát triển một động cơ SQL mạnh mẽ và có thể mở rộng, cho phép họ thử nghiệm trên môi trường cục bộ và mở rộng lên đến terabyte mà không cần thay đổi cú pháp. Với hỗ trợ cho các loại dữ liệu phong phú như JSONB, mảng và hình học PostGIS, thường không cần phải sử dụng nhiều cơ sở dữ liệu khác nhau để xử lý các khối lượng công việc đa dạng.

Các tính năng tích hợp sẵn, như phân vùng khai báo và sao chép logic, bao quát mọi thứ từ phân tích đến các thiết lập có sẵn cao. Các công cụ như PGAdmin, psql và hệ sinh thái trình điều khiển đa dạng tích hợp mượt mà vào các đường ống CI, giúp quá trình tích hợp diễn ra trơn tru.

Các tính năng nổi bật của PostgreSQL

Hỗ trợ các loại dữ liệu nâng cao và khả năng mở rộng, bao gồm các loại dữ liệu tùy chỉnh, mảng và xử lý JSON/JSONB mạnh mẽ

Thêm các phần mở rộng như pg_partman hoặc TimescaleDB để có khả năng phân vùng nâng cao hoặc xử lý dữ liệu theo chuỗi thời gian

Cung cấp khả năng mở rộng cấp doanh nghiệp với kiểm soát đồng thời đa phiên bản (MVCC), khôi phục tại thời điểm cụ thể, sao chép luồng dữ liệu và kiến trúc sẵn sàng cao

Tối ưu hóa hiệu suất ở quy mô lớn bằng cách sử dụng các kỹ thuật chỉ mục nâng cao (B-tree, GIN, GiST), phân vùng và thực thi truy vấn song song

Giới hạn của PostgreSQL

Nó cung cấp ít công cụ giao diện người dùng (GUI) hơn so với các cơ sở dữ liệu khác

Thiếu các phần mở rộng tương thích với phần mềm/ứng dụng nguồn mở phổ biến

Giá cả của PostgreSQL

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về PostgreSQL

G2: 4.5/5 (hơn 600 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 400 đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về PostgreSQL?

Một đoạn trích ngắn từ người dùng thực tế:

Hỗ trợ mạnh mẽ cho các kỹ thuật chỉ mục nâng cao như BRIN, GIN và GiST, giúp tối ưu hóa hiệu suất truy vấn cho các tập dữ liệu lớn. Ngoài ra, hỗ trợ JSON tích hợp sẵn khiến nó trở thành lựa chọn tuyệt vời để xử lý dữ liệu bán cấu trúc mà không làm giảm khả năng quan hệ… Việc sao chép và cụm có thể đòi hỏi nhiều thao tác thủ công hơn so với các giải pháp như sao chép tích hợp sẵn của MySQL

Hỗ trợ mạnh mẽ cho các kỹ thuật chỉ mục nâng cao như BRIN, GIN và GiST, giúp tối ưu hóa hiệu suất truy vấn cho các tập dữ liệu lớn. Ngoài ra, hỗ trợ JSON tích hợp sẵn khiến nó trở thành lựa chọn tuyệt vời để xử lý dữ liệu bán cấu trúc mà không làm giảm khả năng quan hệ… Việc sao chép và cụm có thể đòi hỏi nhiều thao tác thủ công hơn so với các giải pháp như sao chép tích hợp sẵn của MySQL

11. Airtable (Phù hợp nhất để kết hợp bảng tính với cơ sở dữ liệu quan hệ)

qua Airtable

Airtable cung cấp cho các đội ngũ sản phẩm một không gian làm việc duy nhất để lập kế hoạch lộ trình, thu thập phản hồi của người dùng và quản lý các bản phát hành. Bạn có thể sắp xếp, nhóm hoặc hiển thị dữ liệu trên lịch chỉ với vài cú nhấp chuột mà không cần công thức. Mỗi bản ghi hỗ trợ tải lên tệp, văn bản định dạng phong phú và danh sách kiểm tra, giúp các nhà thiết kế, kỹ sư và quản lý sản phẩm (PM) dễ dàng hợp tác trong một không gian duy nhất.

Với Interfaces, bạn có thể biến quản lý dự án phức tạp trên bảng tính thành các bảng điều khiển gọn nhẹ, trực quan, cung cấp cho lãnh đạo chế độ xem tổng quan cần thiết.

Các tính năng nổi bật của Airtable

Hiển thị dữ liệu thông qua các báo cáo và bảng điều khiển tích hợp để đang theo dõi tiến độ dự án, ngân sách và các chỉ số thành công

Sử dụng Airtable AI để cải thiện tổ chức dữ liệu, tạo ra các thông tin chi tiết và hỗ trợ quá trình ra quyết định

Truy cập các tài nguyên phần mở rộng, câu chuyện của khách hàng tùy chỉnh và những phân tích chuyên sâu để luôn dẫn đầu xu hướng ngành

Giới hạn của Airtable

Phần mềm xây dựng cơ sở dữ liệu quá đơn giản cho các quy trình làm việc phức tạp, thiếu tính linh hoạt và các tùy chọn biểu đồ nâng cao

Việc thực hiện các truy vấn/tổng hợp phức tạp trên dữ liệu số trong cơ sở dữ liệu trở nên khó khăn hơn

Giá cả của Airtable

Miễn phí

Nhóm: $20/tháng cho mỗi người dùng (trả hàng năm)

Kinh doanh: $45/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Airtable

G2: 4.6/5 (2.940+ đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (2.100+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Airtable?

Theo một nhà đánh giá:

Cho đến nay, tôi chưa gặp phải nhược điểm lớn nào, tuy nhiên, việc có quá nhiều tùy chọn để chế độ xem, sắp xếp hoặc thiết lập dữ liệu và không gian làm việc có thể mất nhiều thời gian để tối ưu hóa cho người dùng chưa quen với các tính năng của Airtable. Quá trình triển khai dường như khá phức tạp đối với nhóm của tôi, vì chúng tôi phải làm việc với hàng trăm bên liên quan, mỗi bên có danh sách công việc dài, với các mức độ quyền truy cập và chi tiết khác nhau.

Cho đến nay, tôi chưa gặp phải nhược điểm lớn nào, tuy nhiên, việc có quá nhiều tùy chọn để chế độ xem, sắp xếp hoặc thiết lập dữ liệu và không gian làm việc có thể mất nhiều thời gian để tối ưu hóa cho người dùng chưa quen với các tính năng của Airtable. Quá trình triển khai dường như khá phức tạp đối với nhóm của tôi, vì chúng tôi phải làm việc với hàng trăm bên liên quan, mỗi bên có danh sách công việc dài, với các mức độ quyền truy cập và chi tiết khác nhau.

Xây dựng nền tảng dữ liệu vững chắc với ClickUp

Sau khi đã tìm hiểu về các phần mềm xây dựng cơ sở dữ liệu tốt nhất hiện nay, bạn đã biết rằng lựa chọn phù hợp nhất phụ thuộc vào trình độ kỹ năng của nhóm, độ phức tạp của trường hợp sử dụng và mức độ linh hoạt mà bạn yêu cầu.

Nếu bạn cần hơn cả một cơ sở dữ liệu, hãy sử dụng ClickUp. Công cụ không cần lập trình này cho phép bạn tạo các chế độ xem tùy chỉnh, kết nối các trường dữ liệu, tổ chức dữ liệu không cấu trúc và hợp tác thời gian thực với nhiều người dùng.

