Mẫu ghi chú cuộc họp Evernote Miễn phí để tổ chức các cuộc thảo luận

Bạn rời cuộc họp với cảm giác đã nắm bắt được mọi thứ.

Giờ đã hai ngày trôi qua, và tất cả những gì bạn có chỉ là một ký ức mờ nhạt và không có bất kỳ ghi chú nào.

Mẫu ghi chú cuộc họp Evernote đảm bảo rằng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa.

Và nếu bạn muốn hơn cả một nơi để ghi chép biên bản cuộc họp? ClickUp, ứng dụng toàn diện cho công việc, cung cấp các mẫu giúp biến ghi chú của bạn thành các nhiệm vụ có thể thực hiện được. 🤩

Hãy bắt đầu ngay! 💪

Các mẫu ghi chú cuộc họp Evernote hàng đầu trong nháy mắt

Dưới đây là bảng tóm tắt với các mẫu ghi chú cuộc họp tốt nhất của Evernote và ClickUp:

Hãy cho tôi biết nếu bạn muốn thêm, xóa hoặc điều chỉnh bất kỳ mẫu hoặc cột nào!

Mẫu ghi chú cuộc họp Evernote là gì?

Mẫu ghi chú cuộc họp Evernote là một bố cục được thiết kế sẵn, có thể tái sử dụng trong công cụ này, giúp các chuyên gia nhanh chóng ghi chép và tổ chức thông tin quan trọng từ các cuộc họp.

Các mẫu ghi chú cuộc họp này thường bao gồm các phần riêng biệt cho thông tin cuộc họp, như ngày, giờ, người tham dự, chương trình nghị sự, các điểm thảo luận, quyết định, nhiệm vụ cần thực hiện và các bước tiếp theo.

Những yếu tố nào tạo nên một mẫu ghi chú cuộc họp Evernote tốt?

Dưới đây là những điều bạn nên tìm kiếm trong các mẫu Evernote:

Bắt đầu với thông tin cuộc họp: Gồm các trường cho ngày, giờ, địa điểm (hoặc liên kết) và danh sách người tham dự để thiết lập bối cảnh

Liệt kê chương trình nghị sự: Cung cấp một phần để danh sách công việc các chủ đề thảo luận hoặc mục tiêu, giúp mọi người đồng thuận ngay từ đầu

Để lại không gian cho ghi chú thời gian thực: Cho phép linh hoạt ghi lại các điểm thảo luận khóa, trích dẫn hoặc ý tưởng brainstorming khi chúng xuất hiện

Đang theo dõi các mục cần thực hiện: Gồm các cột cho người chịu trách nhiệm, ngày đáo hạn và trạng thái để đảm bảo trách nhiệm

Sử dụng định dạng nhất quán: Giúp các nhóm xem qua và xem lại ghi chú nhanh chóng với tiêu đề lớn, dấu đầu dòng hoặc bảng

Thêm phần theo dõi: Tạo không gian để ghi chú các bước tiếp theo, các mục trong chương trình nghị sự sắp tới hoặc các câu hỏi cần xem xét lại trong cuộc họp tiếp theo

Ba gồm liên kết hoặc tệp đính kèm: Hỗ trợ Hỗ trợ tích hợp Evernote với các tài liệu hỗ trợ như báo cáo, bản trình bày hoặc tài liệu

Mẫu ghi chú cuộc họp Evernote miễn phí

Dưới đây là một số tùy chọn miễn phí từ thư viện mẫu của Evernote để giúp bạn tổ chức các cuộc họp hiệu quả. 💁

1. Mẫu ghi chú cuộc họp Evernote

qua Evernote

Mẫu ghi chú cuộc họp này từ Evernote cung cấp một cách tiếp cận gọn gàng, có cấu trúc để ghi chép các cuộc thảo luận và quyết định của nhóm. Nó chia cuộc họp thành ba phần chính: Thông tin cuộc họp, Mục tiêu cuộc họp và Ghi chú cuộc họp.

Phần mục tiêu có tính năng định dạng bảng đơn giản với các ô đánh dấu theo chủ đề, giúp các nhóm đang theo dõi tiến độ một cách trực quan theo thời gian thực.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Ghi chép nhanh chóng tất cả các thông tin quan trọng của cuộc họp với các phần cấu trúc dành cho chi tiết, mục tiêu và ghi chú

Theo dõi tiến độ theo thời gian thực một cách trực quan bằng cách sử dụng hộp kiểm và bảng

Giữ cho mọi thứ gọn gàng và đồng bộ giữa các nhóm với một định dạng sạch sẽ, dễ theo dõi

📌 Phù hợp cho: Trưởng nhóm tiếp thị, quản lý dự án sáng tạo và chuyên gia làm việc từ xa cần đồng bộ chiến lược thương hiệu và phân công trách nhiệm giữa các nhóm.

2. Mẫu lịch trình Evernote

qua Evernote

Mẫu lịch trình cuộc họp trong Evernote này là công cụ không thể thiếu cho việc quản lý thời gian hàng tuần của bạn. Nó giúp bạn tổ chức ngày làm việc một cách rõ ràng và có mục tiêu, thông qua một bảng màu đơn giản, được mã hóa màu, hiển thị toàn bộ tuần của bạn theo từng giờ.

Ở phần trên cùng, có một danh sách kiểm tra Non-negotiables, rất hữu ích để nhấn mạnh ba ưu tiên hàng đầu của bạn trong tuần. Dưới đó, lịch trình theo giờ từ 8 giờ sáng đến giờ tối, được chia theo ngày.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Lập kế hoạch cho tuần của bạn một cách nhanh chóng với lịch trình theo giờ được mã màu sắc

Nhấn mạnh các ưu tiên hàng đầu bằng danh sách kiểm tra "Non-negotiables"

Giữ tập trung và hiệu quả bằng cách giới hạn thời gian cho các mục trong chương trình nghị sự

📌 Phù hợp cho: Những người làm công việc từ xa hoặc chuyên gia công việc cần cân bằng nhiều cam kết và muốn có cái nhìn tổng quan trực quan về tuần làm việc của mình.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng ClickUp Brain để tóm tắt nội dung và đẩy nhanh quá trình theo dõi, một lợi thế lớn cho các nhóm làm việc từ xa và quản lý phải xử lý nhiều cuộc họp mỗi tuần. ví dụ: ‘Tóm tắt các điểm khóa, quyết định đã đưa ra và các bước tiếp theo từ cuộc họp này. Tạo danh sách công việc với người chịu trách nhiệm và thời hạn cụ thể. * Nhận tóm tắt cuộc họp ngay lập tức với ClickUp Brain

3. Mẫu Brainstorming Ý tưởng Evernote

qua Evernote

Mẫu Brainstorming Ý tưởng của Evernote bắt đầu với phần Ghi chú cuộc họp, nơi bạn có thể liên kết với các sự kiện lịch và ghi chú các thông tin cơ bản như chủ đề, ngày tháng và người tham gia.

Phần Brainstorming Kick-off đặt nền tảng bằng cách khuyến khích xác định mục tiêu, thách thức và cơ hội. Cuối cùng, phần Ideas Generation cung cấp không gian miễn phí để ghi chép tất cả các đề xuất dưới dạng danh sách gạch đầu dòng hoặc đoạn văn ngắn.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Bắt đầu các phiên brainstorming với các gợi ý về mục tiêu, thách thức và cơ hội

Ghi lại mọi ý tưởng trong các phần linh hoạt, miễn phí, biểu mẫu

Kết nối sự kiện lịch và người tham gia để chuẩn bị cuộc họp một cách trơn tru

📌 Phù hợp cho: Trưởng nhóm, nhà tổ chức sự kiện và nhà thiết kế sản phẩm tổ chức các phiên brainstorming và cuộc họp sản phẩm có năng suất.

🧠 Thông tin thú vị: Một trong những cuộc họp nổi tiếng nhất trong lịch sử? Khi Socrates đứng tại Quảng trường Athen và đặt câu hỏi cho những người qua đường về ý nghĩa của cuộc sống. Triết học, dân chủ và tranh luận công khai đều có nguồn gốc từ đây. Không cần lời mời lịch - chỉ cần đến và mang theo nỗi lo âu tồn tại của bạn.

4. Mẫu kế hoạch dự án Evernote

qua Evernote

Mẫu ghi chú cuộc họp Evernote này giúp cấu trúc công việc phức tạp, nhiều giai đoạn. Nếu bạn đang quản lý một chiến dịch tiếp thị hoặc một sản phẩm giao cho khách hàng, nó sẽ chia nhỏ công việc thành các phần có thể thực hiện được.

Một bảng mục lục có thể nhấp chuột ở đầu trang giúp dễ dàng chuyển đổi giữa các phần, trong khi mỗi giai đoạn đều có không gian riêng dành cho ghi chú công việc và các liên kết hữu ích.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Phân chia các dự án phức tạp thành các giai đoạn có thể thực hiện được với các phần ghi chú chuyên dụng

Dễ dàng chuyển đổi giữa các phần bằng cách sử dụng bảng có thể nhấp chuột

Theo dõi các đầu việc cần hoàn thành và đóng góp của nhóm trong một không gian tổ chức gọn gàng

📌 Phù hợp cho: Nhà văn và điều phối viên dự án cần một cách nhẹ nhàng nhưng hiệu quả để đang theo dõi tiến độ trên nhiều đầu ra hoặc đóng góp của nhóm trong phần mềm quản lý cuộc họp.

📮ClickUp Insight: 21% số người được hỏi muốn tận dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để nâng cao hiệu quả công việc bằng cách áp dụng nó vào các cuộc họp, email và dự án. Mặc dù hầu hết các ứng dụng email và nền tảng quản lý dự án đều tích hợp AI như một tính năng, nhưng nó có thể chưa đủ mượt mà để thống nhất quy trình làm việc giữa các công cụ. Nhưng chúng tôi đã giải mã bí quyết tại ClickUp! Với các tính năng quản lý cuộc họp được hỗ trợ bởi AI của ClickUp, bạn có thể dễ dàng tạo các mục trong chương trình nghị sự, ghi chép từ cuộc họp, tạo và giao công việc từ ghi chú cuộc họp, chuyển đổi bản ghi âm thành văn bản và nhiều hơn nữa — với công cụ ghi chú AI và ClickUp Brain của chúng tôi. Tiết kiệm lên đến 8 giờ họp mỗi tuần, giống như các khách hàng của chúng tôi tại Stanley Security!

5. Mẫu ghi chú Cornell của Evernote

qua Evernote

Mẫu ghi chú Cornell này là một bố cục đã được kiểm chứng và tin cậy cho bất kỳ ai muốn ghi chú một cách thông minh và có tổ chức hơn.

Mẫu ghi chú của ứng dụng ghi chú chia ghi chú của bạn thành ba khu vực chính: Câu hỏi quan trọng, Ý chính và Ghi chú. Bố cục này khuyến khích việc lắng nghe hoặc đọc tích cực bằng cách khuyến khích bạn đặt câu hỏi, xác định các điểm chính và sau đó mở rộng chúng với các chi tiết hoặc ví dụ hỗ trợ.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Tăng cường khả năng ghi nhớ với bố cục ba cột đã được chứng minh cho câu hỏi, ý chính và ghi chú

Khuyến khích lắng nghe tích cực và hiểu sâu hơn trong các cuộc họp hoặc đào tạo

Tổ chức và xem xét thông tin một cách hiệu quả để tham khảo trong tương lai

📌 Phù hợp cho: Những người chuyên nghiệp tham gia các phiên đào tạo muốn ghi nhớ nhiều hơn từ các bài giảng, hội thảo trực tuyến hoặc tài liệu đọc.

🧠 Thông tin thú vị: Khái niệm về cuộc họp bắt nguồn từ hơn 2.600 năm trước tại Hy Lạp cổ đại, nơi mọi người tụ tập tại một không gian trung tâm gọi là Agora, có nghĩa đen là "nơi gặp gỡ". Nơi đây được sử dụng để trao đổi ý tưởng, tranh luận và thậm chí là buôn chuyện.

6. Mẫu Lịch Trình Hàng Ngày Evernote

qua Evernote

Mẫu lịch trình hàng ngày này là một cách đơn giản nhưng mạnh mẽ để kiểm soát ngày của bạn, từng khối thời gian một. Nó được thiết kế để hướng dẫn bạn từ sáng đến tối, với các khối thời gian rõ ràng, danh sách kiểm tra cho công việc và một cột dành cho liên kết, ghi chú hoặc chi tiết địa điểm.

Cấu trúc được chia thành các phần Buổi sáng và Buổi chiều, giúp dễ dàng cân bằng công việc, thời gian nghỉ ngơi và các việc cá nhân. Cần liên kết đến cuộc họp hoặc hướng dẫn thương hiệu? Có không gian dành cho điều đó. Có kế hoạch ăn trưa hoặc phải nhận hàng? Hãy thêm những ghi chú đó vào.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Cấu trúc ngày làm việc của bạn với các khối thời gian rõ ràng cho công việc buổi sáng và công việc buổi chiều

Sử dụng danh sách kiểm tra và cột ghi chú để quản lý cuộc họp, công việc và liên kết

Cân bằng công việc và cuộc sống cá nhân với một kế hoạch trực quan đơn giản

📌 Phù hợp cho: Freelancer, chuyên gia làm việc từ xa và các thành viên nhóm bận rộn cần một chế độ xem theo khối cho ngày làm việc để cân bằng giữa các cuộc họp dự án, công việc chuyên sâu và các công việc lặt vặt.

7. Mẫu Lịch Trình Tuần Evernote

qua Evernote

Với hai phần rõ ràng, Ưu tiên hàng đầu của tuần và Phân tích hàng ngày, mẫu ghi chú cuộc họp Evernote này giúp bạn bước lại và chế độ xem các công việc của mình từ góc độ rộng hơn.

Bạn có thể tổ chức trách nhiệm theo danh mục (công việc, Sức khỏe, Cuộc sống và Hạn chót) và nhanh chóng nhận ra những điều quan trọng nhất mỗi ngày. Ở phần trên, lưới ưu tiên giúp bạn xác định những việc không thể thương lượng. Dưới đó, mỗi ngày được chia thành các khối đơn giản. Nó thậm chí còn liên kết với Lịch trình hàng ngày của bạn để có chế độ xem chi tiết hơn.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Ưu tiên tuần làm việc của bạn với các phần riêng biệt dành cho các công việc quan trọng và phân tích hàng ngày

Phân loại trách nhiệm theo công việc, sức khỏe, cuộc sống và thời hạn

Liên kết đến các lịch trình hàng ngày để có quy trình làm việc chi tiết và kết nối hơn

📌 Phù hợp cho: Nhân viên làm việc từ xa và các chuyên gia bận rộn muốn có hệ thống kế hoạch linh hoạt để cân bằng giữa năng suất và cuộc sống cá nhân.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Làm cho các cuộc họp hàng tuần trở nên thú vị và có ý nghĩa! Bạn có thể: Việc cần làm "Dự đoán" bằng cách yêu cầu mọi người dự đoán kết quả của một chủ đề khóa, người chiến thắng sẽ nhận được lời khen ngợi ảo hoặc cà phê

Sử dụng huy hiệu 'cuộc họp MVP' cho người đóng góp xuất sắc nhất

Thử phương pháp ‘Khởi đầu im lặng’ nơi mọi người đọc hoặc suy ngẫm im lặng trước khi bắt đầu thảo luận

Giới hạn của mẫu ghi chú cuộc họp Evernote

Dưới đây là một số thách thức bạn có thể gặp phải khiến bạn cân nhắc sử dụng các giải pháp thay thế cho Evernote:

Trường động: Mẫu miễn phí không hỗ trợ các trường tự động điền như ngày hiện tại, tên người dùng hoặc tiêu đề ghi chú

Hạn chế của mẫu: Bạn chỉ được sử dụng một mẫu cho mỗi ghi chú; không thể kết hợp các phần khác nhau

Giới hạn tài khoản Evernote: Người dùng miễn phí chỉ có thể tạo 50 ghi chú và một sổ tay

Lưu ý về giới hạn kích thước: Ghi chú được tạo từ mẫu phải có dung lượng dưới 25MB (kế hoạch miễn phí) hoặc 200MB (kế hoạch trả phí), điều này có thể gây hạn chế cho người dùng có nhu cầu sử dụng nhiều

Không có tính năng quản lý công việc: Mẫu không hỗ trợ giao công việc, cài đặt nhắc nhở hoặc đang theo dõi tiến độ

thiếu tính năng hợp tác thời gian thực: *Nó hỗ trợ ghi chú chia sẻ, nhưng bạn không thể chỉnh sửa mẫu trực tiếp cùng lúc như trong phần mềm quản lý công việc

Mẫu Evernote thay thế

Mặc dù các mẫu ghi chú cuộc họp của nhóm Evernote rất tuyệt vời để ghi lại những gì đã được nói, nhưng chúng lại thiếu sót khi nói đến những gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Nếu bạn đang tìm kiếm một hệ thống tập trung vào thực thi, ClickUp có thể là lựa chọn phù hợp hơn.

Ngoài ra, với ClickUp Meetings, bạn có thể ghi chép các cuộc thảo luận, giao công việc theo dõi trong thời gian thực, theo dõi tiến độ và liên kết ghi chú trực tiếp với các dự án lớn hơn.

Dưới đây là một số mẫu ghi chú cuộc họp và công cụ thay thế sẽ giúp bạn quyết định giữa Evernote và ClickUp:

1. Mẫu Biên bản Cuộc họp (MoM) của ClickUp

Tải mẫu miễn phí Ghi lại mọi chi tiết quan trọng trước, trong và sau cuộc họp với mẫu MoM của ClickUp

Mẫu Biên bản Cuộc họp (MoM) của ClickUp chia cấu trúc cuộc họp thành bốn công việc con được sắp xếp gọn gàng: Danh sách tham dự, Nội dung cuộc họp, Các nhiệm vụ cần thực hiện và Nội dung cuộc họp lần sau. Điều này giúp bạn ghi lại ai đã tham dự, những gì đã được thảo luận, những gì cần theo dõi và những gì cần ưu tiên trong lần họp tiếp theo.

Điểm nổi bật của mẫu này là Bảng kiểm tra đánh giá sau cuộc họp. Nó đặt ra những câu hỏi đúng đắn: Cuộc họp có diễn ra đúng giờ không? Bạn đã bao quát hết các nội dung trong chương trình họp bán hàng chưa? Mọi người có đang theo dõi thời gian không? Những điểm kiểm tra này đóng vai trò như một công cụ đánh giá nhanh để cải thiện chất lượng cuộc họp theo thời gian mà không cần đến một cuộc đánh giá chính thức.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Ghi lại danh sách tham dự, chương trình nghị sự, các nhiệm vụ đang mở và các bước tiếp theo trong các công việc con có cấu trúc

Sử dụng Danh sách Kiểm tra Đánh giá Sau Cuộc Họp để cải thiện chất lượng cuộc họp theo thời gian

Giao công việc theo dõi và đang theo dõi trách nhiệm trực tiếp từ ghi chú của bạn

📌 Phù hợp cho: Trưởng nhóm, quản lý dự án và chuyên gia làm việc từ xa cần một phương pháp có cấu trúc, có thể lặp lại để lập kế hoạch và đánh giá cuộc họp.

2. Mẫu phong cách ghi chú cuộc họp ClickUp

Tải mẫu miễn phí Sử dụng mẫu phong cách ghi chú cuộc họp ClickUp để ghi chép nhanh chóng

Mẫu ghi chú cuộc họp ClickUp cung cấp một khung sườn đơn giản nhưng đầy đủ, hướng dẫn bạn qua tất cả các yếu tố cần thiết: ngày/giờ/nội dung cuộc họp, không gian để chèn liên kết ghi âm, các điểm chính cần lưu ý và quan trọng nhất là các nhiệm vụ cần thực hiện.

Được tích hợp trong ClickUp Tài liệu, bố cục được tổ chức trực quan bằng các khối có mã màu, giúp dễ dàng phân biệt các phần khác nhau chỉ với một cái nhìn. Phần tóm tắt có các điểm liệt kê để tăng tính rõ ràng, và khối công việc ở phía dưới đảm bảo các công việc luôn được ưu tiên hàng đầu để theo dõi ngay lập tức.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Ghi chép cuộc họp nhanh chóng với các khối được mã màu và sắp xếp trực quan

Ghi chú các khóa điểm chính và các mục cần thực hiện để theo dõi ngay lập tức

Giữ tất cả các thông tin cần thiết, như ngày tháng, chương trình nghị sự và liên kết ghi âm, trong một tài liệu dễ dàng xem qua

📌 Phù hợp cho: Các chuyên gia bận rộn, nhóm làm việc từ xa và người dùng ClickUp nâng cao muốn có cách ghi chú cuộc họp nhanh chóng, không gặp rắc rối và có thể lặp lại.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng ClickUp Bảng trắng để trực quan hóa các chủ đề phức tạp trong thời gian thực durante các cuộc họp. Cùng nhau tạo sơ đồ, biểu đồ hoặc lộ trình trong cuộc gọi để nâng cao sự hiểu biết và ghi nhớ. Điều này cũng giúp mọi người tập trung hơn. Sử dụng ClickUp Bảng trắng để trực quan hóa ý tưởng và quy trình làm việc theo thời gian thực

3. Mẫu ghi chú cuộc họp ClickUp

Tải mẫu miễn phí Đảm bảo trách nhiệm với mẫu ghi chú cuộc họp ClickUp

Mẫu ghi chú cuộc họp ClickUp được thiết kế cho hợp tác thời gian thực và tổ chức đội ngũ liên tục. Nó cung cấp cấu trúc nhiều trang với các phần riêng biệt cho Hướng dẫn cuộc họp, các mục nhập cuộc họp hàng tuần và một trang cho Cuộc họp hàng ngày.

Điểm nổi bật của mẫu này là sự tập trung toàn diện vào toàn bộ chu trình cuộc họp, bao gồm cả giai đoạn trước và sau cuộc họp. Người tham dự được khuyến khích cập nhật lịch trình của mình trước cuộc họp, trong khi Trợ lý Ghi chú AI của ClickUp sẽ ghi chép trực tiếp trong suốt cuộc họp.

Tạo tóm tắt cuộc họp và các mục hành động tự động và theo thời gian thực với ClickUp AI Notetaker

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Hợp tác thời gian thực với mẫu ghi chú cuộc họp đa trang, được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI)

Tổ chức các cuộc họp định kỳ và cuộc họp hàng ngày trong một không gian tập trung duy nhất

Khuyến khích cập nhật lịch trình chủ động và ghi chú trực tiếp cho mỗi người tham dự

📌 Phù hợp cho: Nhóm làm việc từ xa, trưởng nhóm và quản lý dự án tổ chức các cuộc đồng bộ định kỳ hoặc stand-up và muốn có không gian làm việc tập trung, hợp tác.

4. Mẫu ghi chú cuộc họp định kỳ ClickUp

Tải mẫu miễn phí Giữ cấu trúc và tính nhất quán với mẫu ghi chú cuộc họp lặp lại của ClickUp

Mẫu ghi chú cuộc họp định kỳ ClickUp giúp các nhóm tối ưu hóa các cuộc họp diễn ra theo lịch trình cố định, như các cuộc họp kiểm tra hàng tuần, đánh giá hàng tháng hoặc đồng bộ dự án liên tục. Mẫu này bắt đầu với các thông tin cơ bản: ngày họp, mục đích, thẻ người tham dự, số lượng tối thiểu cần có và danh sách những người vắng mặt.

Từ đó, nó hướng dẫn bạn qua một cấu trúc cuộc họp có thể lặp lại, khuyến khích sự phản ánh, sự rõ ràng và trách nhiệm. Khối cấu trúc cuộc họp (meeting structure block) mô tả bốn bước lịch trình nhất quán: xem lại các cuộc thảo luận trước đó, nêu rõ mục đích, liệt kê các nhiệm vụ cần làm và phân công các nhiệm vụ hành động.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Tối ưu hóa các cuộc họp hàng tuần, hàng tháng hoặc liên tục với cấu trúc có thể lặp lại

Hướng dẫn các cuộc thảo luận với các bước chương trình nghị sự nhất quán và các câu hỏi gợi ý phản ánh

Giao và đang theo dõi các mục cần thực hiện cho mỗi cuộc họp định kỳ

📌 Phù hợp cho: Quản lý dự án, trưởng nhóm làm việc từ xa và các nhóm đa chức năng tổ chức các cuộc họp định kỳ thường xuyên.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng đồng hồ bấm giờ cho từng mục trong chương trình nghị sự (giống như kỹ thuật Pomodoro, nhưng dành cho cuộc họp). Ví dụ: 5 phút: Tổng kết + mục tiêu

10 phút: Thảo luận

5 phút: Quyết định + các bước tiếp theo Phương pháp Time-boxing giúp cuộc họp tập trung, là một phần quan trọng của các nhóm làm việc hiệu quả.

5. Mẫu biên bản cuộc họp ClickUp

Tải mẫu miễn phí Tổ chức các phiên thành các trang con dễ dàng điều hướng với mẫu biên bản cuộc họp ClickUp

Mẫu Biên bản Cuộc họp ClickUp là lựa chọn lý tưởng cho các nhóm coi trọng việc ghi chép và cần một bản ghi chép chi tiết về tất cả các cuộc thảo luận. Mẫu quản lý công việc này thông minh tổ chức ghi chú cuộc họp thành các trang con, với mỗi mục nhập (ví dụ: Cuộc họp 20221027) tuân theo cấu trúc nhất quán bao gồm các phần khóa.

Mỗi trang con bao gồm: một không gian để gắn thẻ người tham dự bằng @mentions, một phần Links dành cho các bản ghi âm, công việc và tài liệu tham khảo khóa, và một bảng Action Items được định dạng gọn gàng với người được giao và ngày đáo hạn.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Tổ chức lịch sử cuộc họp với các trang con cho từng phiên họp

Gắn thẻ người tham dự, liên kết bản ghi âm và theo dõi các nhiệm vụ cần thực hiện trong các bảng chuyên dụng

Giữ lại một chuỗi tài liệu đáng tin cậy cho tất cả các cuộc thảo luận của nhóm

📌 Phù hợp cho: Quản lý vận hành, nhóm thành công khách hàng và người lãnh đạo dự án từ xa muốn có một cấu trúc đáng tin cậy và có thể mở rộng để ghi chép các cuộc họp với mọi kích thước.

6. Mẫu lịch trình cuộc họp ClickUp

Tải mẫu miễn phí Đảm bảo sự rõ ràng, chuẩn bị kỹ lưỡng và sự tham gia đồng bộ với mẫu lịch trình cuộc họp ClickUp

Mẫu lịch trình cuộc họp ClickUp tập trung vào việc cài đặt không khí trước khi cuộc họp bắt đầu. Nó chú trọng vào việc xác định rõ các vấn đề hậu cần và kỳ vọng trước khi cuộc họp diễn ra, giúp mọi người tránh được sự nhầm lẫn hoặc lãng phí thời gian.

Mẫu này chia phần chuẩn bị thành hai phần chính: Chi tiết cuộc họp và Thành viên tham gia. Bảng Chi tiết cuộc họp được trình bày gọn gàng, bao gồm loại và phạm vi cuộc họp, địa điểm, liên kết, ngày và giờ. Trong khi phần Thành viên tham gia cho phép bạn liệt kê người điều phối, người ghi chú và người tham dự, thậm chí sử dụng danh sách kiểm tra để đánh dấu những người có mặt.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Xác định rõ kỳ vọng và vai trò trước khi cuộc họp bắt đầu

Sử dụng bảng sạch sẽ cho chi tiết cuộc họp và danh sách kiểm tra của người tham gia

Đảm bảo mọi người đều chuẩn bị sẵn sàng và đồng bộ trước khi bắt đầu

📌 Phù hợp cho: Trưởng nhóm, trợ lý điều hành và chuyên gia làm việc từ xa cần một cách rõ ràng, có cấu trúc để lập kế hoạch cuộc họp trước, xác định vai trò và đảm bảo mọi người tham gia đều đồng nhất.

👋🏾 Học cách viết một lịch trình cuộc họp hiệu quả tại đây:

7. Mẫu ghi chú cuộc họp ClickUp 1-on-1

Tải mẫu miễn phí Ghi chép và theo dõi một cách dễ dàng với mẫu ClickUp 1-on-1s

Mẫu ClickUp 1-on-1s được thiết kế riêng cho các cuộc hội thoại có ý nghĩa giữa nhân viên và quản lý. Mẫu này được chia theo ngày cuộc họp và được cố định bằng trang hướng dẫn chính 1-on-1 Guidelines, giúp các nhóm duy trì tính nhất quán đồng thời vẫn cho phép linh hoạt.

Mỗi trang cuộc họp bao gồm các phần dành cho các mục trong chương trình nghị sự, biên bản cuộc họp và các nhiệm vụ cần thực hiện. Luồng được thiết kế theo ba bước rõ ràng: Trước cuộc họp 1-1 (cả hai bên có thể thêm các điểm thảo luận một cách không đồng bộ), Trong cuộc họp (ghi chú được ghi lại trực tiếp) và Sau cuộc họp (các nhiệm vụ cần thực hiện được chuyển đổi thành công việc hoặc bình luận trực tiếp từ tài liệu).

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Cấu trúc các cuộc hội thoại giữa nhân viên và quản lý với các phần trước, trong và sau

Cho phép cả hai bên thêm các điểm thảo luận một cách không đồng bộ

Chuyển đổi các mục cần thực hiện thành công việc hoặc bình luận trực tiếp từ tài liệu

📌 Phù hợp cho: Trưởng nhóm, chuyên viên nhân sự và quản lý làm việc từ xa muốn tổ chức các cuộc họp 1-1 một cách có chủ đích và dễ theo dõi.

8. Mẫu cuộc họp ClickUp

Tải mẫu miễn phí Biến ghi chú của bạn thành các hành động cụ thể với mẫu ClickUp Meetings Template

Mẫu cuộc họp ClickUp là lựa chọn hoàn hảo cho các nhóm muốn quản lý cuộc họp như dự án: có cấu trúc, có thể theo dõi và hướng đến kết quả. Mẫu này tổ chức ghi chú theo các danh mục như Đã lên lịch, Nhiệm vụ sau cuộc họp, Đã hoàn thành và Đang tiến độ. Mỗi cuộc họp là một công việc với các trường thông tin về ngày đáo hạn, thời lượng, phòng họp, loại nhóm, thẻ và ghi chú.

Bố cục trực quan giúp bạn nhanh chóng nắm bắt những gì sắp diễn ra, những gì đã quá hạn và những gì vẫn đang tiến hành. Thậm chí còn có không gian để ghi chú chủ đề cuộc họp (ví dụ: 1:1 hoặc chiến lược) và một ô ghi chú để ghi lại các nhắc nhở nhanh, như ‘Ghi lại điều này!’ hoặc ‘Thảo luận về việc nghỉ phép.’

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Xem các cuộc họp như các dự án với các danh mục và trạng thái có thể theo dõi

Ngay lập tức xem những gì sắp tới, đã quá hạn hoặc đang trong tiến độ

Ghi chú các nhắc nhở, chủ đề và mục cần thực hiện trong một bố cục trực quan duy nhất

📌 Phù hợp cho: Trưởng nhóm, quản lý dự án và nhân viên vận hành muốn theo dõi cuộc họp giống như bất kỳ công việc nào khác trong quy trình làm việc của họ.

9. Mẫu danh sách kiểm tra cuộc họp ClickUp

Tải mẫu miễn phí Quản lý tất cả các công việc chuẩn bị trước cuộc họp với mẫu danh sách kiểm tra cuộc họp ClickUp

Mẫu danh sách kiểm tra cuộc họp ClickUp tập trung vào những yếu tố cơ bản. Nó bắt đầu với phần Trước cuộc họp, nơi chứa tất cả các công việc cần hoàn thành trước khi cuộc họp diễn ra.

Một trong những điểm nổi bật là khối Lịch trình cuộc hẹn. Đây là một danh sách kiểm tra đơn giản hướng dẫn bạn qua các bước lựa chọn người tham dự, kiểm tra tính khả dụng, xác định ngày giờ cuối cùng và thậm chí tìm kiếm và đặt địa điểm cuộc họp.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Quản lý tất cả các công việc chuẩn bị trước cuộc họp với một danh sách kiểm tra đơn giản, có thể lặp lại

Hướng dẫn từng bước về việc lựa chọn người tham dự, lên lịch và đặt địa điểm

Đảm bảo không bỏ sót bất kỳ thông tin nào trước khi cuộc họp bắt đầu

📌 Phù hợp cho: Quản lý vận hành, trợ lý điều hành và điều phối viên nhóm cần một quy trình đơn giản, có thể lặp lại để xác định trước tất cả các chi tiết logistics của cuộc họp.

💟 Bonus: Brain MAX là trợ lý desktop được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) giúp giảm bớt áp lực trong quản lý cuộc họp. Với tích hợp sâu rộng trên lịch, email, tài liệu và công cụ dự án của bạn, Brain MAX có thể ngay lập tức truy xuất ghi chú cuộc họp, chương trình nghị sự và các mục cần thực hiện từ các cuộc họp trước đó – giúp bạn luôn sẵn sàng. Cần cập nhật thông tin? Chỉ cần yêu cầu Brain MAX cung cấp tóm tắt cuộc họp tuần trước hoặc danh sách các công việc chưa hoàn thành, và nó sẽ cung cấp các chi tiết khóa trong vài giây. Sau cuộc họp, bạn có thể sử dụng lệnh giọng nói hoặc lời nhắc văn bản để thêm ghi chú của riêng mình, làm rõ các bước tiếp theo hoặc tạo công việc mới trực tiếp từ cuộc thảo luận. Brain MAX tự động tổ chức và liên kết các cập nhật này với các dự án và thành viên nhóm phù hợp, đặt nhắc nhở và đảm bảo không có gì bị bỏ sót. Với tính năng tìm kiếm doanh nghiệp, thông tin chi tiết dựa trên ngữ cảnh và theo dõi chủ động, Brain MAX giúp cuộc họp của bạn được tổ chức, có thể thực hiện và năng suất - để bạn có thể tập trung vào việc đẩy mạnh công việc, không phải quản lý chi tiết.

10. Mẫu ghi chú dự án ClickUp

Tải mẫu miễn phí Đồng bộ hóa nhóm của bạn với mẫu ghi chú dự án của ClickUp

Mẫu ghi chú dự án ClickUp là một tài liệu kỹ thuật số gọn nhẹ bao quát tất cả các thông tin cần thiết ngay từ đầu dự án, từ tóm tắt tổng quan đến các cột mốc quan trọng và quyền sở hữu rõ ràng. Bố cục bắt đầu với một bảng sạch sẽ liệt kê tất cả các thông tin khóa: tên dự án, số tham chiếu, quản lý dự án, người chịu trách nhiệm, ngày ghi chú và ngày hoàn thành.

Phần Tóm tắt dự án đi một bước xa hơn, cung cấp không gian để trình bày mục đích, đối tượng và phạm vi dự án bằng lời của chính bạn. Trên thanh bên, bạn sẽ tìm thấy phân tích chi tiết các phần liên quan như Phạm vi, Cột mốc, Thực hành tốt nhất và thậm chí là Xác nhận ghi chú dự án, giúp tăng cường trách nhiệm mà không gây áp lực quá mức.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Bắt đầu dự án với một trang tóm tắt kỹ thuật số cho các tóm tắt, cột mốc và quyền sở hữu

Sử dụng các phần liên kết cho phạm vi, các thực hành tốt nhất và lời cảm ơn

Giữ mọi người chịu trách nhiệm với tài liệu dự án rõ ràng

📌 Phù hợp cho: Người quản lý dự án, quản lý tài khoản và giám sát viên nhóm muốn có một khung sườn nhất quán, sẵn sàng điền thông tin để khởi động các sáng kiến mới.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Tạo một 'Hệ thống vận hành cuộc họp' cho nhóm của bạn! Thiết lập các quy tắc như: Cuộc họp chỉ kéo dài 25-30 phút, không phải 30-60 phút

Luôn có tài liệu chương trình họp trước 24 giờ

Sử dụng cùng một khung quyết định mỗi lần

Tóm tắt kết quả trong ClickUp bằng trí tuệ nhân tạo (AI)

11. Mẫu ghi chú lớp học ClickUp

Tải mẫu miễn phí Tổ chức các chủ đề lớp học hoặc cuộc họp với mẫu ghi chú lớp học ClickUp

Mẫu ghi chú lớp học ClickUp cung cấp giải pháp gọn gàng, hiệu quả cho các cuộc họp của bạn. Ban đầu được thiết kế cho sinh viên, nó cũng hoạt động hiệu quả cho các nhóm đang xử lý các cuộc thảo luận liên tục, các phiên làm việc đa chức năng hoặc các buổi workshop định kỳ.

Bố cục nhóm ghi chú thành các công việc, gán thẻ cho lớp học (hoặc dự án), loại (như phần, tài liệu đọc hoặc nhóm học tập) và trạng thái xem xét, giúp dễ dàng lọc, sắp xếp và tìm kiếm những thông tin quan trọng. Mỗi hàng hàm như một tóm tắt nhỏ: Chủ đề đã được xem xét chưa? Nó thuộc về phiên hay nhóm nào? Bạn có thể xem nhanh mà không cần phải lục lọi các tệp.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Tổ chức các cuộc thảo luận đang diễn ra, hội thảo hoặc các phiên học tập bằng thẻ và trạng thái

Tóm tắt các chủ đề và phiên để tham khảo nhanh chóng

Lọc và xem lại ghi chú một cách dễ dàng giữa các cuộc họp hoặc lớp học khác nhau

📌 Phù hợp cho: Các trưởng nhóm hoặc chuyên gia làm việc từ xa muốn có cách thức có cấu trúc nhưng linh hoạt để ghi chép, gắn thẻ và xem lại các cuộc thảo luận trong các cuộc họp, luồng công việc hoặc phiên khác nhau.

12. Mẫu theo dõi cuộc họp ClickUp

Tải mẫu miễn phí Theo dõi mọi cuộc họp, nhóm, cuộc họp 1-1 hoặc toàn công ty với mẫu đang theo dõi cuộc họp của ClickUp

Mẫu theo dõi cuộc họp ClickUp giúp bạn dễ dàng theo dõi lịch trình cuộc họp của toàn nhóm. Bố cục được sắp xếp theo ngày và phân loại theo màu sắc theo loại cuộc họp, giúp bạn có chế độ xem tổng quan về tuần làm việc mà không cần chuyển đổi giữa các ứng dụng danh sách việc cần làm hoặc chuỗi email.

Mỗi hàng là một công việc động với các công việc con, người được giao nhiệm vụ và chi tiết chuẩn bị được tích hợp sẵn. Đang lên kế hoạch trước? Có một cột dành cho tài liệu liên kết và vai trò điều phối. Muốn phản ánh sau đó? Tất cả vẫn ở một nơi.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Ghi chép, tổ chức và chuẩn bị cho tất cả các cuộc họp trong một chế độ xem được phân loại theo màu sắc và nhóm theo ngày

Theo dõi các công việc con, người được giao nhiệm vụ và chi tiết chuẩn bị cho mỗi cuộc họp

Tổng kết và lập kế hoạch trước với tài liệu liên kết và vai trò điều phối

📌 Phù hợp cho: Các nhà quản lý nhóm làm việc từ xa hoặc quản lý vận hành cần một cách thức có tính hiển thị cao để ghi chép, tổ chức và chuẩn bị cho các cuộc họp nội bộ giữa các bộ phận và định dạng khác nhau.

Nghe chia sẻ từ người dùng ClickUp này:

Thật tuyệt vời khi thấy chúng ta đã tiết kiệm được bao nhiêu thời gian trong các cuộc họp kể từ khi chuyển sang ClickUp. Những gì trước đây mất của chúng ta ba giờ mỗi tuần cho việc lập kế hoạch sự kiện và cập nhật nay chỉ mất hơn một giờ. Các nhóm tham gia nay có thêm thời gian để tập trung vào các ưu tiên tiếp thị quan trọng hơn.

Thật tuyệt vời khi thấy chúng ta đã tiết kiệm được bao nhiêu thời gian trong các cuộc họp kể từ khi chuyển sang ClickUp. Những gì trước đây mất của chúng ta ba giờ mỗi tuần cho việc lập kế hoạch sự kiện và cập nhật nay chỉ mất hơn một giờ. Các nhóm tham gia nay có thêm thời gian để tập trung vào các ưu tiên tiếp thị quan trọng hơn.

Nâng cao chất lượng cuộc họp với ClickUp

Ghi chép ghi chú cuộc họp rõ ràng, có thể thực hiện không nhất thiết phải là một việc phiền phức. Sử dụng mẫu ghi chú cuộc họp Evernote là một bước đầu tiên tuyệt vời.

Tuy nhiên, ClickUp không chỉ đơn thuần lưu trữ ghi chú của bạn. Nó biến chúng thành các mục động, đang theo dõi. Giao công việc, đặt ngày đáo hạn, thêm bình luận và thậm chí tích hợp trực tiếp vào quy trình làm việc của nhóm. Ghi chú cuộc họp của bạn trở thành một phần của bức tranh kinh doanh tổng thể, giúp nhóm của bạn duy trì sự đồng bộ, tiến độ và trách nhiệm hoàn toàn.

Đăng ký ClickUp miễn phí ngay hôm nay! ✅

Câu hỏi thường gặp

Đúng vậy, Evernote có thể được sử dụng để ghi chú cuộc họp. Nó cung cấp một nền tảng linh hoạt và có tổ chức, cho phép bạn nhanh chóng ghi lại các điểm chính, quyết định và các mục cần thực hiện trong cuộc họp. Các tính năng như sổ tay, thẻ và chức năng tìm kiếm giúp bạn dễ dàng tổ chức và truy cập ghi chú cuộc họp bất cứ khi nào cần thiết.

Định dạng tốt nhất cho ghi chú cuộc họp thường bao gồm ngày giờ cuộc họp, danh sách người tham dự, chương trình nghị sự hoặc các chủ đề được thảo luận, các điểm thảo luận chính, các quyết định đã đưa ra và các nhiệm vụ cần thực hiện kèm theo trách nhiệm được giao. Sử dụng danh sách gạch đầu dòng hoặc danh sách số có thể giúp ghi chú rõ ràng và dễ theo dõi.

Để tạo mẫu ghi chú trong Evernote, hãy bắt đầu bằng cách thiết kế một ghi chú với cấu trúc ưa thích của bạn, chẳng hạn như tiêu đề lớn cho chương trình nghị sự, thảo luận và các mục cần thực hiện. Khi đã hài lòng với bố cục, hãy lưu ghi chú đó dưới dạng mẫu. Điều này cho phép bạn tái sử dụng cùng một định dạng cho các ghi chú trong tương lai, đảm bảo tính nhất quán và tiết kiệm thời gian.

Để ghi chú cuộc họp ở mức độ cao, hãy tập trung vào việc ghi lại các chủ đề chính được thảo luận, các quyết định quan trọng đã đưa ra và bất kỳ hành động theo dõi hoặc nhiệm vụ nào. Tránh ghi chép mọi chi tiết; thay vào đó, tóm tắt các điểm khóa và kết quả. Phương pháp này giúp ghi chú của bạn ngắn gọn và đảm bảo rằng thông tin quan trọng nhất dễ dàng truy cập.