Büyüyen İşletmeler için ClickUp Otomasyonunun 12 Benzersiz Avantajı

Takımınız beş kişiden oluştuğunda, projeleri sadece irade ve minimum iletişimle yönetebiliyordunuz. Yirmi kişi olduğunda ise aynı yaklaşım bir darboğaz yaratıyor. Koordinasyon için saatler kaybediyorsunuz: görevleri manuel olarak yeniden atıyor, durumları güncelliyor ve bir başka toplantı için senkronizasyon yapıyorsunuz.

Bu, bir rahatsızlık olarak görülen bir ölçeklenebilirlik sorunudur. Artık çalışma alanınızın sadece bilgileri depolamaktan daha fazlasını yapması gerekiyor; bilgileri taşımalı. Büyüyen işletmeler için ClickUp Otomasyonunun 12 benzersiz avantajını belirledik, böylece statik görev listenizi kendi kendine çalışan bir ekosisteme dönüştürebilirsiniz.

İşletmenizin büyümesini otomatik pilota geçirmek için yazımızı okuyun!

ClickUp Otomasyonu Nedir?

ClickUp Otomasyonları, belirli koşullar sağlandığında eylemleri otomatik olarak tetikleyen ClickUp'ın yerleşik bir özelliğidir.

Basit bir mantıkla çalışırlar: belirli bir tetikleyici meydana geldiğinde (örneğin, bir müşterinin ClickUp Formu göndermesi), belirli bir eylem gerçekleştirilir (örneğin, bir proje şablonu uygulamak ve son teslim tarihi ayarlamak). Birden fazla farklı aracı bir araya getirmek zorunda kalmadan manuel, tekrarlayan görevlerde zaman kaybetmek istemeyen takımlar için tasarlanmıştır.

Büyüyen İşletmelerin İş Akışı Otomasyonuna Neden İhtiyacı Var?

Büyüme bir paradokstur; maaş bordrosunda daha fazla yetenek var, ancak her şey daha yavaş ilerliyor gibi görünüyor. Bunun nedeni, koordinasyon masraflarının doğrusal değil, katlanarak artmasıdır. Daha fazla kişi, daha fazla proje devri, daha fazla durum kontrolü ve işlerin yolunda gitmemesi için daha fazla fırsat anlamına gelir.

İş akışı otomasyonu, bu öngörülebilir, tekrarlanabilir süreçlerden insan kaynaklı darboğazları ortadan kaldırır. Takımınızın yaratıcı problem çözme ve stratejik düşünme gerektiren işlere odaklanmasını sağlar. Diğer bir deyişle, otomasyon altyapısının eksikliği genel giderleri artırırken, otomasyonun varlığı manuel iş akışlarını yönetilebilir ve sürdürülebilir hale getirir.

🤝 Vaka çalışması: Red Sky, ClickUp Otomasyonları ile insan kaynakları süreçlerinin %42'sini nasıl otomatikleştirdi? ClickUp'tan önce, Red Sky takımı manuel koordinasyon işleriyle boğuşuyordu. İşe alım ve oryantasyon süreçleri e-postalara ve fiziksel notlara dağılmıştı, bu da işlerin ne durumda olduğunu anlamak için sürekli toplantılar yapılmasına neden oluyordu. ClickUp Otomasyonları ve Formları'nı uygulamaya koymak, iç operasyonlarını değiştirdi: İşe alım hızı: İşe alım sürecini 3 kat hızlandırarak 21 günlük döngüden sadece 7 güne indirdi.

Toplantı sayısında azalma: Görev durumları ve devralmalar platform tarafından otomatik olarak yönetildiğinden, toplam toplantı süresi %80 oranında azaldı.

Süreç verimliliği: İK ş akışlarının %42'sini başarıyla otomasyon yoluyla otomatikleştirerek, takımın veri girişi yerine yetenek stratejisine odaklanmasını sağladı. 📌 Anahtar nokta: Red Sky, idari sorunları artırmadan kültürlerini ölçeklendirmelerine olanak tanıyan bir otomasyon altyapısı oluşturmaya odaklandı. Takımınız için de benzer sonuçlar elde etmek ister misiniz?

Büyüyen Takımlar için ClickUp Otomasyonunun 12 Avantajı

ClickUp ile yoğun işleri otomasyon ile otomatikleştirmenin, koordinasyon yükünü ortadan kaldırmanıza ve takımınızın odaklanmasını geri kazanmanıza nasıl yardımcı olduğunu burada bulabilirsiniz.

Avantaj #1: Araçların dağınıklığı olmadan tüm işler tek bir yerde

Otomasyonlar, erişebildikleri veriler kadar güvenilirdir. İşiniz yüzlerce uygulamaya dağılmışsa, otomatikleştirilmiş ş Akışlarınız hantal üçüncü taraf ara yazılımlarına bağımlı hale gelir. Bu araç yayılması, kırılgan bir otomasyon yaratır; bir araçtaki tek bir güncelleme, başka bir araçtaki bir diziyi bozar ve size, aslında kazandığınız zamandan daha fazla bakım işi bırakır.

İş Dağınıklığının maliyeti, odaklanmanızı ve enerjinizi tüketen bağlam değiştirmedir.

🌟 Gerçek Sonuçlar: Bunun nasıl çalıştığını hayal etmek yerine, Seequent'e bakın. Uygulamaları birleştirmeden önce, pazarlama takımı, proje görünürlüğünü neredeyse imkansız hale getiren bağlantısız araçlarla mücadele ediyordu. Her şeyi tek bir ClickUp ekosistemine taşıdıktan ve görevlerini düzenledikten sonra, verimliliklerini iki katına çıkardılar.

📮 ClickUp Insight: Her 4 çalışandan 1'i, iş yerinde bağlam oluşturmak için dört veya daha fazla araç kullanıyor. Anahtar bir ayrıntı bir e-postada gizli kalabilir, bir Slack konu dizisinde genişletilebilir ve ayrı bir araçta belgelenebilir, bu da takımların işlerini yapmak yerine bilgi aramakla zaman kaybetmelerine neden olabilir. ClickUp, tüm iş akışınızı tek bir platformda birleştirir. ClickUp E-posta Proje Yönetimi, ClickUp Sohbet, ClickUp Belgeler ve ClickUp Brain gibi özelliklerle her şey birbirine bağlı, senkronize ve anında erişilebilir hale gelir. "İşle ilgili işlere" veda edin ve verimlilik zamanınızı geri kazanın. 💫 Gerçek Sonuçlar: Takımlar, ClickUp'ı kullanarak her hafta 5 saatten fazla zaman kazanabilirler. Bu, kişi başına yıllık 250 saatten fazla zamandır. Eski bilgi yönetimi süreçlerini ortadan kaldırarak elde edilen bu zamanı, takımınızın her çeyrekte fazladan bir hafta verimlilikle neler yaratabileceğini hayal edin!

Avantaj #2: ClickUp Brain ve Super Agents ile yapay zeka destekli otomasyon

Geleneksel otomasyon katıdır ve ş akışınızda her olası senaryoyu önceden tahmin etmenizi gerektirir. Bir müşterinin talebi "Eğer-O zaman" kuralınıza tam olarak uymuyorsa, süreç durur.

ClickUp Brain, ş akışlarınıza bir mantık katmanı ekleyerek bu sürtüşmeyi ortadan kaldırır. Bir görevı A noktasından B noktasına taşımak yerine, AI içeriğini yorumlayarak bir sonraki adımda ne yapılması gerektiğini belirler. AI Assign ve AI Prioritize gibi özellikleri destekler; bu özelliklerde AI, sizin talimatlarınız ve uygunluk değerlendirmesi temelinde görevleri otomatik olarak sıralar ve ilgili takım üyesine yönlendirir.

🎥 Çalışmasını izleyin:

İşinizi anlayan bağlamsal yapay zeka

Çoğu AI aracının sorunu, takımınızın gerçek projeleri ve hedeflerinden tamamen kopuk, silo halinde çalışmasıdır. Bu da genel ve yararsız önerilerle sonuçlanır. ClickUp Brain, tüm çalışma alanınızı anlamsal olarak anladığı için brifinge ihtiyaç duymaz.

📌 Örneğin, ClickUp Brain, ClickUp Görevlerinizi, ClickUp Belgelerinizi ve hatta ClickUp Sohbet geçmişinizi indekslediği için, hangi "Project Phoenix"ten bahsettiğinizi zaten biliyor.

İşte bu nedenle ClickUp Brain ve Otomasyonları şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Çalışma alanına uygun yanıtlar oluşturun: ClickUp AI'ya belirli bir girişimin durum güncellemesini sorun ve gerçek zamanlı proje verilerinden doğrudan alınan alıntılı yanıtları alın. ClickUp AI'ya belirli bir girişimin durum güncellemesini sorun ve gerçek zamanlı proje verilerinden doğrudan alınan alıntılı yanıtları alın.

Fonksiyonlar arası bağlam boşluğunu doldurun: AI'yı kullanarak pazarlama paydaşları için teknik sprintleri özetleyin ve manuel toplantılar yapmadan herkesin aynı çizgide kalmasını sağlayın.

Manuel veri girişini ortadan kaldırın: AI'yı kullanarak AI'yı kullanarak Özel Alanları otomatik olarak doldurun veya gelen talepleri görev yorumlarının duygusal içeriğine göre kategorize edin.

ClickUp Brain'e sorular sorarak çalışma alanı bağlamına dayalı kritik kararlar alın.

Görevleri 7/24 devam ettiren AI ajanları

👀 Biliyor muydunuz? Büyüyen bir işte işler saat 17:00'de bitmez, özellikle de toplantıların %30'u artık birden fazla zaman dil imini kapsadığından. Bu durumda, manuel bir devir veya onay beklemek önemli gecikmelere neden olabilir. Uyarlanabilir otomasyonlar uygulayarak, anahtar takım üyeleri çevrimdışı veya yoğun bir şekilde çalışıyor olsa bile projeler ilerlemeye devam eder.

Geleneksel otomasyon yardımcı olur, ancak yine de önceden tanımlanmış tetikleyicilere dayanır. ClickUp, AI Super Agents ile bir adım daha ileri gider.

Süper Ajanlar, ClickUp Çalışma Alanınızda doğrudan bulunan, görevleriniz, belgeleriniz, konuşmalarınız ve ş Akışlarınız hakkında tam bilgi sahibi olan AI destekli ekip arkadaşlarıdır. Talimat beklemek yerine, işleri gerçek zamanlı olarak izleyebilir, harekete geçebilir ve projeleri özerk bir şekilde ilerletebilirler.

📌 Örneğin, bir Süper Temsilci şunları yapabilir:

Proje genelinde görevlerin ilerlemesini izleyin ve son tarihler geçmeden önce sahiplerini otomatik olarak uyarın.

Görev durumlarını güncelleyin ve ilerleme hakkında gerçek zamanlı özetler oluşturun

Riskleri veya engelleri erken aşamada belirleyin, böylece yöneticiler daha hızlı müdahale edebilir.

Takip görevleri atayarak veya paylaşım yaparak takımlar arasında sonraki adımları koordine edin.

Bu ajanlar, Çalışma Alanınız hakkındaki bilgileri kullanır ve hafızalarını sürekli günceller, bu sayede sürekli insan gözetimi olmadan takımlar arasında çok adımlı ş Akışlarını yürütebilirler.

Sonuç? Çalışanlarınız güncellemeleri takip etmek için daha az zaman harcayacak ve işi gerçekten büyüten yaratıcı, stratejik kararlar almak için daha fazla zaman ayıracak.

Vaka çalışması: ClickUp X Bell Direct Bell Direct'in operasyon ekibi "işle ilgili işlere" çok fazla zaman ayırıyordu. Her gün 800'den fazla müşteri e-postası geldiği için, her mesajın manuel olarak okunması, kategorize edilmesi, önceliklendirilmesi ve yönlendirilmesi gerekiyordu. Bu da takımların işlerini yavaşlatıyor ve hizmet kalitesini baskı altına alıyordu. Bell Direct, başka bir nokta çözümü eklemek yerine, operasyonlarını ClickUp'ta merkezileştirdi ve Delegator adını verdikleri bir AI Süper Ajanı devreye aldı. Otonom bir takım arkadaşı gibi davranan ajan, gelen her e-postayı okur, aciliyet ve bağlamını sınıflandırır ve insan müdahalesi olmadan işi gerçek zamanlı olarak doğru kişiye yönlendirir. ClickUp'taki kod gerektirmeyen AI Süper Ajanlar ile ş akışlarını uçtan uca otomasyonla otomatikleştirin. Sonuç: Operasyonel verimlilikte %20 artış, iki tam zamanlı çalışanın kapasitesine eşdeğer bir kazanç ve daha hızlı, daha tutarlı ve ölçeklenebilir müşteri hizmeti. Büyüyen işiniz için de aynı sonuçları mı istiyorsunuz?

🎥 Bonus: AI destekli otomasyonun görev yönetiminizi nasıl dönüştürebileceğine dair pratik örnekler görmek için, tekrarlayan görevleri otomatikleştirmek ve ş akışlarınızı kolaylaştırmak için AI'dan yararlanmaya ilişkin bu adım adım kılavuzu izleyin.

Avantaj #3: Otomatik pilotta çalışan özel ş akışları

Her takımın işleri halletmek için kendine özgü bir yöntemi vardır. Ancak hazır otomasyonun en büyük sorunu, işletmenizin diğerleri gibi çalıştığını varsaymasıdır. Bu, garip geçici çözümler ve hayal kırıklığına uğramış takımlarla sonuçlanabilir ve otomasyonun amacını tamamen boşa çıkarabilir.

ClickUp Otomasyon Oluşturucu, size uyum sağlamak için tasarlanmış, kod gerektirmeyen bir çözümdür. Takımınızın benzersiz SOP'larını yansıtan belirli tetikleyici-eylem dizileri oluşturmanıza olanak tanır.

Kod yazmaya gerek kalmadan özel ClickUp Otomasyonları oluşturun

💡 Profesyonel İpucu: Otomasyon oluşturmak her zaman bir seçenek olmakla birlikte, ClickUp Otomasyonlarına alışmak için 100'den fazla önceden oluşturulmuş ş akışı tarifinden biriyle de başlayabilirsiniz. Her iki durumda da, tekrarlanabilir süreçlerden insan kaynaklı darboğazları ortadan kaldırma hedefinizi destekler.

Takımınız, farklı düşünce yapılarına sahip çeşitli bireylerden oluşur. Bu da farklı çalışma şekillerinin sonucudur.

📌 Örneğin, proje liderleriniz tüm teslimatları kuşbakışı görebilmek için basit bir ClickUp Liste Görünümü tercih edebilirken, tasarımcılarınız veya mühendisleriniz ise birikmiş talepleri ve tamamlanan işleri izlemek için görsel bir ClickUp Kanban panosu isteyebilir. Herkesi tek ve katı bir görünümle çalışmaya zorlamak, onların en iyi performanslarını sergilemelerini zorlaştırır.

ClickUp ile her takım üyesi, tercih ettiği ClickUp Görünümlerinde çalışırken, tüm platformda mutlak veri tutarlılığını koruyabilir.

ClickUp'ta 15'ten fazla proje görünümü arasından seçim yapın

En iyi yanı ise, bu görünümlerin tümünün aynı temel verilerle desteklenmesi.

📌 Örneğin, yeni bir özellik sunan bir ürün takımını düşünün. Bir geliştirici işini bitirir ve Liste Görünümü'nde "Arka uç API tamamlandı" seçeneğini işaretler.

Bu eylem, görev durumunu otomatik olarak "QA için hazır" olarak güncelleyen bir ClickUp otomasyonunu tetikler.

Her ClickUp Görünümü aynı temel görev verilerinden alındığı için, değişiklik anında çalışma alanında yansıtılır. QA takımının Pano Görünümü'nde görev otomatik olarak "Test için Hazır" sütununa taşınır. Aynı zamanda, ürün liderliği gösterge paneli, test aşamasına geçen bir özellik daha gösterecek şekilde güncellenir.

Hiç kimse birden fazla görünümü manuel olarak güncellemek veya bir sonraki takımı bilgilendirmek zorunda kalmaz. Otomasyon, doğru kişilerin kullandıkları görünümde güncellemeyi görmelerini sağlar.

Avantaj #5: ClickUp görevleri ile bağlantılı kalıcı yerleşik işbirliği

İşle ilgili konuşmalar dağınık e-posta zincirlerinde veya sonsuz Slack konu dizilerinde yapıldığında, işin kendisinden kopar ve İş Dağınıklığı yaratır. Bu, belirli bir kararı veya geri bildirimi bulmaya çalışırken büyük bir zaman kaybına ( zamanınızın %61'ine kadar!) neden olur.

ClickUp, iletişimi ayrı bir uygulama yerine ClickUp'ın yerel bir özellik haline getirerek bu sorunu çözüyor. İletiler ve ClickUp Sohbeti sayesinde, her tartışma fiziksel olarak anlattığı işe eklenir.

Bir metni vurgulayın ve "yorum" seçeneğini seçerek belgeye görüşünüzü ekleyin.

Bu görev bağlantılı iletişim, bir ekip arkadaşını veya Süper Ajanı bahsettiğinizde, onların mesajı görmesini de sağlar. Ancak, aynı zamanda tüm geçmişe, ek dosyalara ve görevin durumuna anında tam görünürlük sağlar.

ClickUp'ta @mentions özelliğini kullanarak ilgili takım üyelerini bulun veya saniyeler içinde belirli eylemleri gerçekleştirin.

Platform, bir görevle ilgili tartışmaları okuduğu için, sözlerinizin ş Akışını yönlendirecek belirli otomasyon kuralları belirleyebilirsiniz. Örneğin, yasal inceleme veya müşteriye hazır gibi belirli anahtar kelimeleri izlemek için bir otomasyon ayarlayabilirsiniz. Ayrıca, bir görev atanan kişi eklendiğinde, görevleri atanan kişinin kişisel listesine taşımak için otomasyonlar ayarlayabilirsiniz.

Bu sayede ClickUp, gerekli paydaşları anında döngüye dahil edebilir, görevini bir yöneticiye yeniden atayabilir ve hatta müşteriye otomatik bir e-posta güncellemesi gönderebilir.

Avantaj #6: Daha akıllı ClickUp zaman takibi ve iş yükü planlaması

İşletmeniz büyüdükçe, takımınızın zamanını nereye harcadığını tahmin etmek neredeyse imkansız hale gelir. Doğru veriler olmadan, proje tahminleri güvenilmez hale gelir ve kaynakları aşırı tahsis etme riskiyle karşı karşıya kalırsınız, bu da takımın tükenmesine ve teslim tarihlerinin kaçırılmasına yol açar.

ClickUp Zaman Takibi ve ClickUp Zaman Tahminleri ile takımınızın kapasitesini net bir şekilde görün. Görevler üzerinde doğrudan zamanı izleyebilir ve hatta kaydedilen zamana göre otomasyon tetikleyicileri kullanabilirsiniz.

ClickUp'taki Zaman Takibi'ni Otomasyonlara bağlayın. Daha iyi kaynak yönetimi için önemli uyarılar alın.

📌 Örneğin, bir görevde yapılan zaman takibi sırasında izlenen gerçek süre zaman tahmini ile yaklaştığında yöneticiyi otomatik olarak uyaran bir kural ayarlayabilirsiniz, böylece proje rayından çıkmadan önce müdahale edebilirler. Zamanla ilgili veriler İş Yükü Görünümüne sorunsuz bir şekilde aktarılır ve kapasite planlamanızı tahminlerden veriye dayalı bir stratejiye dönüştürür.

Avantaj #7: Ölçeklenebilir kurumsal düzeyde güvenlik

Bir işi büyütmek, otomasyon kazaları riskini beraberinde getirir. Örneğin, yeni bir çalışan yanlışlıkla toplu veri aktarımını tetikleyebilir veya onaylanmamış bir finansal senkronizasyon gerçekleştirebilir. Bu durum, müşteri güvenlik anketlerine, sektör uyumluluk gerekliliklerine ve ciddi veri yönetimi sorunlarına yol açabilir.

ClickUp, aşağıdakiler aracılığıyla otomasyon motorunuza doğrudan ayrıntılı İzinler ekleyerek bu hataları önler:

ClickUp Tek Oturum Açma (SSO) : Google, Microsoft ve Okta gibi sağlayıcılarla entegre ederek kullanıcı erişimini kolaylaştırın. Google, Microsoft ve Okta gibi sağlayıcılarla entegre ederek kullanıcı erişimini kolaylaştırın.

ClickUp İki Faktörlü Kimlik Doğrulama (2FA) : SMS veya kimlik doğrulama uygulaması aracılığıyla kullanıcı hesaplarına ekstra bir güvenlik katmanı ekleyin. SMS veya kimlik doğrulama uygulaması aracılığıyla kullanıcı hesaplarına ekstra bir güvenlik katmanı ekleyin.

Rol tabanlı erişim: Çalışma Alanınızda kimin neyi görebileceğini ve yapabileceklerini tam olarak kontrol edin.

Hassas otomasyonları, yalnızca yönetici veya müdür gibi belirli roller tarafından tetiklendiğinde çalışacak şekilde yapılandırabilirsiniz. Bu, fatura gönderme veya müşteriye yönelik son tarihi değiştirme gibi yüksek riskli eylemlerin yetkili bir kişinin denetimini gerektirdiğinden emin olmanızı sağlar.

Tek Oturum Açma (SSO) ve İki Faktörlü Kimlik Doğrulama (2FA) entegrasyonu sayesinde, bu otomatikleştirilmiş işlem dizilerine erişimin tek bir güvenli giriş noktasından yönetilmesini sağlarsınız.

Hiçbir araç her şeyi tek başına yapamaz ve takımınız muhtemelen CRM, e-posta ve dosya depolama gibi işler için bir dizi özel uygulamaya güvenmektedir.

🧠 İlginç Bilgi: Çalışanlar günde 1.200 kez uygulamalar arasında geçiş yapmaktadır — bu, haftada yaklaşık 4 saatlik dikkatin yeniden odaklanması veya çalışanların yıllık iş süresinin %9'una denk gelmektedir.

Sorun şu ki, bu araçların birbirleriyle iletişim kurması için genellikle pahalı ve güvenilir olmayan üçüncü taraf bağlayıcılar gerekir. Bu da izole veri bloklarına sonuç olarak neden olur ve takımınızı platformlar arasında verileri manuel olarak kopyalamak zorunda bırakır.

Bunu çözmek için mevcut araçlarınızı ClickUp Entegrasyonları ile sorunsuz bir şekilde bağlayın. Böylece, farklı uygulamalarda sizin adınıza hareket eden çapraz platform otomasyonları oluşturabilirsiniz. Bu, bir araçtaki tetikleyicinin ClickUp'ta bir dizi işlemi başlatabileceği veya tersi şekilde, sizin hiçbir şey yapmanıza gerek kalmadan işlemlerin gerçekleşebileceği anlamına gelir.

Tüm teknoloji altyapınızı ClickUp Entegrasyonları ile senkronize edin

ClickUp Entegrasyonları size şu konularda yardımcı olabilir:

Geliştirme ile proje yönetimi senkronizasyonunu gerçekleştirin: GitHub veya GitLab'ı bağlayarak, bir çekme talebi açıldığında ClickUp görevi otomatik olarak "İnceleniyor" durumuna geçsin ve Slack'te atanan QA lideri bilgilendirilsin.

Satış ve uygulama arasında köprü kurun: HubSpot entegrasyonunu kullanarak, CRM'nizde bir anlaşma "Kapalı" durumuna geldiğinde şablondan otomatik olarak bir "Müşteri Kaydı" klasörü oluşturun.

Giriş ve desteği merkezileştirin: Webhook tetikleyicilerini kullanarak Zendesk biletlerini veya Google Form gönderilerini eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürün ve müşteri geri bildirimlerini yakından takip edin.

💡Profesyonel İpucu: Son derece özel çapraz platform otomasyonu için ClickUp Public API'yi kullanın. Bu, teknik takımınızın, fatura izleme ve kaynak bütçelemeyi otomatikleştirmek için iç muhasebe aracınızı ClickUp'a bağlamak gibi, özel yazılımlarla iki yönlü senkronizasyonlar oluşturmasına olanak tanır.

📌Hazırsanız, ClickUp'ın API'si ile neler yapabileceğinizi okuyun ve önceden oluşturulmuş tariflerin ötesine geçip işiniz için özel bir motor oluşturmak isteyin. İsteklerinizde kimlik doğrulama yapmaktan ClickUp ile en önemli harici yazılımınız arasında iki yönlü senkronizasyon kurmaya kadar her şeyi öğreneceksiniz.

Avantaj #9: Saatler kazandıran yineleyen görev otomasyonu

Takımınızın her hafta yaptığı tüm tekrarlayan görevleri düşünün: haftalık raporlar göndermek, takım toplantıları için gündem hazırlamak veya müşterilerle iletişimi sürdürmek. Birçok araçta, bu işlemlerin yapılması için birinin aynı görevi tekrar tekrar manuel olarak yeniden oluşturması gerekir. Bu, verimliliği büyük ölçüde azaltan, zihin yorucu bir süreçtir.

ClickUp Yineleyen Görevler özelliği ile bu idari iş yükünü ortadan kaldırın.

Her seferinde yineleyen bir görevı yeniden oluşturmak yerine, ClickUp Yineleyen Görev ayarlayın.

Her eylem öğesini yeniden oluşturmak yerine, bunları belirli bir programa göre (günlük, haftalık, aylık veya hatta özel bir sıklıkta) tekrarlanacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Bir görevı tekrarlanacak şekilde ayarladığınızda, atanan kişiler, Görev Kontrol Listeleri ve son teslim tarihleri dahil olmak üzere tüm özelliklerini otomatik olarak aktaracak şekilde yapılandırabilirsiniz, böylece manuel kurulum zahmetinden kurtulursunuz.

📮 ClickUp Insight: İnsanların %21'i, iş günlerinin %80'inden fazlasını tekrarlayan görevlere ayırdıklarını söylüyor. %20'si ise tekrarlayan görevlerin günlerinin en az %40'ını tükettiğini belirtiyor. Bu, çalışma haftasının neredeyse yarısı (41%) stratejik düşünme veya yaratıcılık gerektirmeyen görevlere (örneğin takip e-postaları 👀) ayrılmış demektir. ClickUp AI Ajanları bu sıkıcı işleri ortadan kaldırmaya yardımcı olur. Görev oluşturma, hatırlatıcılar, güncellemeler, toplantı notları, e-posta taslakları ve hatta uçtan uca ş Akışları oluşturma gibi işleri düşünün! Tüm bunlar (ve daha fazlası) işiniz için her şeyi içeren uygulamanız ClickUp ile bir çırpıda otomasyonla otomatikleştirilebilir. 💫 Gerçek Sonuçlar: Lulu Press, ClickUp otomasyonlarını kullanarak çalışan başına günde 1 saat tasarruf ediyor ve bu da iş verimliliğinde %12'lik bir artışa yol açıyor.

Avantaj #10: Daha hızlı kurulum için kullanıma hazır şablonlar

Büyüyen bir işletmeyseniz, her bir ş akışını sıfırdan oluşturmak için zamanınız yoktur. Müşteri kazanımı veya hata izleme gibi yaygın süreçler için tekerleği yeniden icat etmek, zaman ve enerji açısından büyük bir israftır. Ayrıca, takımınızda tutarsız uygulamalara da yol açar.

ClickUp Şablon Merkezi, manuel kurulumu atlayıp hazır şablonları kullanarak projeleri başlatmanıza olanak tanır. Bunlar, süreç uzmanları tarafından oluşturulmuş, tamamen gerçekleştirilmiş Çalışma Alanlarıdır. Bir kullanım örneği için şablon yüklediğinizde, o belirli hedef için tasarlanmış tüm ekosistemi devralırsınız.

Bu şablonlar ayrıca Otomasyon Tarifleri de içerir. Mantığı kendiniz bulmak yerine, şablon önceden yapılandırılmış If-Then kurallarıyla birlikte gelir. Şablonu uyguladığınız anda, durum değişiklikleriniz, görev atamalarınız ve paydaş bildirimleriniz canlıya geçer.

Bu, takımınızın standart bir süreci takip etmesini sağlamak için, bunu kendiniz oluştururken deneme-yanılma döneminden geçmeden kullanabileceğiniz akıllı bir yöntemdir.

Avantaj #11: Takımın boyutuna göre ölçeklenebilirlik

Proje yönetimi araçları, takımınız küçük olduğunda gayet iyi çalışır, ancak yönetim katmanları veya çapraz fonksiyonlu departmanlar eklediğiniz anda işlevselliğini yitirir. Bu değişimi genellikle performans düşmeye başladığında veya maliyetler o kadar yükseldiğinde fark edersiniz ki, 10 kişi daha işe almak bir ceza gibi gelir.

ClickUp, performans düşüşü olmadan bu geçişi gerçekleştirmek için tasarlanmıştır. Platform, gerektiğinde organizasyonel derinlik eklemenizi sağlayan hiyerarşik bir yapı (Alanlar, Klasörler ve Listeler) kullanır. Bu, otomasyon stratejinizin çalışan sayınızla birlikte olgunlaşabileceği anlamına gelir.

ClickUp Proje Hiyerarşisi ile her dosyayı zahmetsizce düzenleyin ve ihtiyaç duyduğunuzda kolayca erişin.

Sizi tek tip bir kurulumla zorlamaz; tek bir proje için basit kurallar oluşturabilir ve karmaşık, fonksiyonlar arası eylem dizilerini kademeli olarak katmanlayabilirsiniz. Sonuç olarak, operasyonlarınız daha sofistike hale gelir.

Avantaj #12: İşlerinizi devam ettirmek için mobil erişim

İşler bazen masanızın ötesine taşabilir. Acil onaylar ve kritik güncellemeler genellikle ekranınızda görünmeden önce zamanında yapılmaya fırsat bulamaz. Dolayısıyla, otomasyon sisteminiz dizüstü bilgisayarınıza bağlıysa, tüm takımın sizin tekrar çevrimiçi olmanızı beklemesi gerekir.

Bu nedenle, ClickUp Mobil Uygulaması ile işlerinizi her yerden sürdürmenize yardımcı oluyoruz. Hareket halindeyken zaman açısından hassas ş akışlarına yanıt vermeniz gerektiğinde, görevlerinize, belgelerinize ve bildirimlerinize tam erişim elde edersiniz. Ayrıca, otomatik tetikleyicilerden Push Bildirimleri gönderir, tek bir dokunuşla istekleri onaylar ve bilgisayarınızı açmadan proje ilerlemesinden haberdar olmanızı sağlar. Tam cihazlar arası senkronizasyon sayesinde, Çalışma Alanınız her zaman güncel kalır.

Sonuç olarak? Büyüme her zaman başlangıçta sorunlara yol açmak zorunda değildir. ClickUp Otomasyonları ile takımınızın verimli bir şekilde büyümesine yardımcı olacak operasyonel altyapıyı oluşturabilirsiniz.

Büyüyen Takımlar ClickUp Otomasyonunu Nasıl Kullanıyor?

Büyüyen bir işteki farklı departmanların bu otomasyon avantajlarını gerçek hayattaki sorunları çözmek için nasıl uygulayabileceğini burada bulabilirsiniz.

Kampanya akışlarını otomasyonla otomatikleştiren pazarlama takımları

Pazarlama takımı, yeni kampanya talepleri için bir ClickUp formu oluşturabilir. Form gönderildiğinde, otomasyon anında Kampanya Alım Listesi'nde yeni bir görev oluşturur.

Ardından, lansman için gerekli olan her alt görev ve ClickUp Kontrol Listesini içeren kapsamlı bir şablon uygular. Aynı zamanda, otomasyon doğru kampanya yöneticisini atamak için istek türünü de belirler.

Bu arada, yaratıcı takımınız da özel ClickUp Sohbet kanalında, özetin incelemeye hazır olduğunu belirten bir bildirim alır. Bu alım ve atama katmanlarını otomasyonla otomatikleştirmek, manuel triyaj sürecini ortadan kaldırır ve hiçbir talebin gelen kutusunda kaybolmamasını sağlar.

🎥 Pazarlama takımları ClickUp Otomasyonlarını gerçek hayatta nasıl kullanıyor?

Brand Right Marketing Agency, ş akışları için ClickUp otomasyonları ve şablonlarını tercih ediyor:

Yazarımız yazmayı bitirdiğinde, görevi otomatik olarak onu incelemekten sorumlu bir sonraki kişiye aktaran belirli bir seçeneğe ayarlar. Bu kişi daha sonra, içeriğin incelenmeye hazır olduğunu belirten bir e-posta alır ve bu e-posta, yazdığımız web sitesine bir bağlantı ve ClickUp görevlerine bir bağlantı içerir. Böylece işleri takip etmek bizim için çok kolay hale gelir. Web sitesi veya marka paketi konusunda bizimle iş yapmak isteyen kişilerle iletişime geçmemize yardımcı olması için satış için kurduğum otomasyonu kullanmaya yeni başladım. Farklı tarihler için otomatik olarak gönderilecek sekiz takip mesajı ayarladık. Bu, bizim için nasıl sonuç vereceğini merakla beklediğim yeni bir otomasyon. 😊🙏

Yazarımız yazmayı bitirdiğinde, görevi otomatik olarak onu incelemekten sorumlu bir sonraki kişiye aktaran belirli bir seçeneğe ayarlar. Bu kişi daha sonra, içeriğin incelenmeye hazır olduğunu belirten bir e-posta alır ve bu e-posta, yazdığımız web sitesine bir bağlantı ve ClickUp görevlerine bir bağlantı içerir. Böylece işleri takip etmek bizim için çok kolay hale gelir. Web sitesi veya marka paketi konusunda bizimle iş yapmak isteyen kişilerle iletişime geçmemize yardımcı olması için satış için kurduğum otomasyonu kullanmaya yeni başladım. Farklı tarihler için otomatik olarak gönderilecek sekiz takip mesajı ayarladık. Bu, bizim için nasıl sonuç vereceğini merakla beklediğim yeni bir otomasyon. 😊🙏

Sprint yönetimini kolaylaştıran ürün takımları

Çevik bir iş akışı kullanan bir ürün takımı için, sprint panosunda bir otomasyon ayarlanabilir. Bir geliştirici bir görevin "QA için Hazır" durum sütununa sürüklediğinde, görev otomatik olarak baş QA testçisine yeniden atanır ve inceleme için onları etiketleyen bir Yorum eklenir.

Bu basit devretme otomasyonu, sprint törenlerinin sadece sözlü durum güncellemeleri değil, stratejik kararlara odaklanmasını sağlar. Aynı eylem aynı anda ClickUp Kanban panosu, ClickUp Sprint Backlog ve Zaman Çizelgesi Görünümünü de günceller.

🎥 Mühendislik ve ürün takımları için bazı otomasyon fikirleri:

Personel sayısını artırmadan ölçeklendirme yapan operasyon takımları

Otomasyon ile operasyon ekibiniz için tüm tedarikçi onboarding sürecini kolaylaştırabilirsiniz. Bir tedarikçi ClickUp Formu gönderdiğinde, sistem anında bir şablonu tetikler ve standart bir gereksinim kontrol listesi oluşturur.

Operasyon sorumlusunun görevleri manuel olarak dağıtması yerine, otomasyon uyum aşamasını belirler ve inceleme için hukuk takımına ClickUp alt görevleri atar. Hatta süreci devam ettirmek için yedi günlük bir takip hatırlatıcısı planlar.

Son öğe işaretlendiğinde, otomasyon görevi Arşivlenmiş listeye taşır ve Çalışma Alanınızı düzenli tutar. Bu otomatik ş Akışı, devralmaları yönetmek için daha fazla kişi işe almadan artan satıcı sayısını yönetmenizi sağlar.

🌟 Gerçek Sonuçlar: Hızla büyüyen yazılım şirketi Pigment, ClickUp ile işe alım sürecinin verimliliğini %88 artırdı. E-posta, Slack mesajları ve statik Notion kontrol listeleri arasında gidip gelmekten , ClickUp Otomasyonlarını kullanarak daha etkili bir sürece geçerek , yeni çalışanlara çok daha hızlı bir başlangıç yapmaları için gerekli kaynakları sağladılar!

ClickUp Otomasyonlarını Kullanmaya Başlama

ClickUp Otomasyonları ile zaman kazanmaya başlamak için teknik uzman olmanıza gerek yok. İlk ş akışınızı kurup çalıştırmak için dört adımlı basit bir yol izleyin. ✨

Zorlu bir süreçle başlayın: Takımınızın her hafta yaptığı tekrarlayan bir görevini belirleyin. Bu, yeni potansiyel müşterileri atamaktan haftalık rapor hazırlamaya kadar herhangi bir şey olabilir.

Otomasyon Oluşturucuyu kullanın: ClickUp'taki herhangi bir alan, klasör veya listeden Otomatikleştir düğmesine tıklayın ve basit bir açılır menüden tetikleyiciyi ("ne zaman") ve eylemi ("sonra") seçin.

ClickUp Otomasyonları ile doğru eylemleri otomatik olarak tetikleyin ve işlemleri sorunsuz bir şekilde yürütün.

Küçük ölçekte test edin: Otomasyonu tüm Çalışma Alanı’nda kullanmadan önce, tek bir kritik olmayan göreve veya listeye uygulayarak mantığını test edin ve beklendiği gibi çalıştığından emin olun.

Sonuçlara göre yineleyin: Otomasyonunuzun işleyişine bağlı olarak tetikleyicileri ve koşulları iyileştirin ve otomasyonu daha da etkili hale getirin.

💡 Profesyonel İpucu: Hangi manuel görevleri önce devredeceğinize emin değilseniz, ClickUp Brain'in takımınızın davranışını analiz etmesine izin verin. Yapay zeka, tekrarlayan ş akışı modellerini belirleyebilir ve benzersiz darboğazlarınızı ortadan kaldırmak için özel olarak tasarlanmış otomasyon çözümleri önerebilir. ClickUp Brain'i kullanarak ş akışınız için daha akıllı, özel otomasyonlar oluşturun.

Büyürken bile operasyonlarınızı otomatik pilota alın

İşletmenin büyümesi ve yoğun iş yükü birbiriyle bağlantılı olmak zorunda değildir. Aslında, yoğun iş yükü neredeyse kaçınılmaz olarak işletmenin büyümesini engeller.

ClickUp Otomasyonları, sizi ve takımınızı enerjinizi ve yaratıcılığınızı tüketen tekrarlayan, düşük etkili işlerden ücretsiz olarak kurtarabilir.

İşletmeniz büyüdükçe, karmaşık koordinasyon zorluklarıyla karşılaşacaksınız ve manuel süreçler bu zorlukların üstesinden gelemeyecektir. ClickUp Otomasyonları, takımınızın personel sayısını orantılı olarak artırmadan verimi ölçeklendirmesine olanak tanıyan bir avantaj sağlar.

Avantajlar zamanla daha da artar: daha fazla zaman tasarrufu, daha az maliyetli hata, organizasyon genelinde daha iyi görünürlük ve işletmenizi ileriye taşıyan anlamlı işler için daha fazla kapasite.

ClickUp ile ücretsiz olarak başlayın ve iş akışı optimizasyonunu süreçlerinizin temelini oluşturun. Böylece yarın rakiplerinizi geride bırakabilirsiniz.

Sık Sorulan Sorular (SSS)

ClickUp Otomasyonları, tekrarlayan görevleri otomatikleştirmek için "eğer-bu-o-zaman" komutlarını izleyen kural tabanlı bir motordur. ClickUp Brain, bağlamı anlayarak ve işinize uyum sağlayarak bu otomasyonları daha akıllı hale getiren yapay zeka katmanıdır.

Önceden oluşturulmuş şablonları kullanarak, durum değişiklikleri veya görev atamaları gibi temel ClickUp Otomasyonlarını sadece birkaç dakika içinde kurabilirsiniz. Daha karmaşık, çok adımlı ş Akışların yapılandırılması daha uzun sürebilir, ancak kazanılan zaman neredeyse anında kendini amorti eder.

Tamamen ClickUp içinde gerçekleşen ş akışları için, yerel ClickUp otomasyonları harici bir araç olmadan neredeyse her senaryoyu yönetebilir. Zapier, ClickUp'ı yerel entegrasyonu olmayan uygulamalara bağlamak için hala uygun bir seçenektir.

Kesinlikle. ClickUp Otomasyon, küçük takımlar için inanılmaz derecede değerlidir, çünkü yalın bir takıma orantısız bir yük getirebilecek koordinasyon masraflarını ortadan kaldırır. Otomasyonu erken uygulamaya koymak, işinizi büyütürken size destek olacak verimli alışkanlıklar edinmenize yardımcı olur.