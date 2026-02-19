[Yıl] için En İyi 10 Stepfun AI Alternatifi

Çoğu bağımsız AI aracı gibi, Stepfun AI'nın da güçlü yanları vardır. Ancak onu kullanan takımlar, işlerini yapmak için sık sık sekmeler arasında geçiş yapmak zorunda kalırlar.

Proje planınızdaki içeriği AI'ya kopyalayıp yapıştırmanız, ardından sonuçları görev listenize geri getirmeniz gerekir. Sonuç? Her geçişte değerli zamanınızı ve odaklanmanızı kaybedersiniz.

ClickUp araştırması, işteki kesintilerin %42'sinin platformlar arasında geçiş yapmak, e-postaları yönetmek ve toplantılar arasında gidip gelmekten kaynaklandığını ortaya koydu. Buradaysanız, işinizden izole kalan araçların sadece masrafları artırdığını da fark etmişsinizdir.

Takımınız daha hızlı ilerlemenize yardımcı olacak AI araçları arıyorsa, bu kılavuz size geliştiriciler için açık kaynaklı modellerden, işinizi anlamak için AI'nın zeka katmanı olarak entegre edildiği birleştirilmiş bir platform olan Converged AI Çalışma Alanı'na kadar 10 pratik Stepfun AI alternatifini tanıtacaktır. (Spoiler uyarısı: Bu ClickUp )

En İyi Stepfun AI Alternatiflerine Genel Bakış

Araç En uygun olanlar En iyi özellikler Fiyatlandırma* ClickUp Günlük iş yönetimine AI'nın entegre edilmesini isteyen takımlar ClickUp Brain, ClickUp otomasyonları, ClickUp belgeleri, 15+ görünüm Ücretsiz plan mevcuttur; kurumsal işletmeler için özelleştirme seçenekleri mevcuttur DeepSeek Açık kaynaklı akıl yürütme modellerine ihtiyaç duyan geliştiriciler DeepSeek-R1, açık kaynaklı ağırlıklar, kodlama yetenekleri API tabanlı fiyatlandırma Qwen Çince/İngilizce AI'ya ihtiyaç duyan çok dilli takımlar Qwen2. 5 model, çok modlu destek, uzun bağlam Açık kaynak; bulut API mevcuttur Zhipu AI Uyumlu AI'ya ihtiyaç duyan Çinli kurumsal işletmeler GLM-4 serisi, kurumsal API, belge teslimi Kurumsal fiyatlandırma Minimax AI ses ve içerik üretimi üzerine odaklanan yaratıcı takımlar Hailuo 2. 3 video motoru, Speech 2. 8, konuşma AI API tabanlı fiyatlandırma Moonshot Belge analizi için uzun bağlam gerektiren takımlar Kimi asistan, milyon belirteç bağlam pencereleri, Belge işleme Ücretsiz ve ücretli seviyeler Baichuan Yerelleştirilmiş LLM'lere ihtiyaç duyan Çinli kurumsal işletmeler Baichuan modelleri, kurumsal dağıtım, Uyarlanabilir halüsinasyon Kurumsal fiyatlandırma ModelBest Verimli küçük modelleri araştıran araştırmacılar MiniCPM ailesi, uç dağıtım, açık kaynak Açık kaynak Infinigence AI Optimize edilmiş çıkarım gerektiren takımlar Çıkarım optimizasyonu, Omni modeli, FlashDecoding++ motoru Özel fiyatlandırma Notion AI Notion'u zaten kullanan takımlar Çalışma Alanı, yazma yardımı ve otomatik doldurma ile ilgili Soru-Cevap Eklenti veya ücretli planlara dahil

Neden Stepfun AI Alternatiflerini Tercih Etmelisiniz?

Stepfun, kendi pazarında etkileyici video oluşturma yetenekleri ve rekabetçi fiyatlandırma sunsa da, kendinize bir alternatif arayışında olabilirsiniz. Bu durum genellikle pratik tetikleyicilerin iş dağınıklığına yol açmasıyla ortaya çıkar. Bu da takımınızı, asıl işlerini tamamlamak yerine birbiriyle iletişim kurmayan dağınık araçları yönetmeye zorlar.

Bağımsız AI modelleri, uygulamak için teknik bilgi gerektirir ve basit bir AI yardımı ihtiyacını tam kapsamlı bir geliştirme projesi haline dönüştürür. Takımlarınızda bu konuda uzman geliştiriciler yoksa, bu önemli bir engel oluşturur. Araçlarınızı kullanmak için bir köprü kurmak zorunda kalmamalısınız; araç yığınınızı karmaşık hale getirmeden daha hızlı iş yapmanıza yardımcı olacak bir AI'ya ihtiyacınız var.

Doğru alternatif, teknik kurulumunuza bağlıdır:

API'lerle rahat çalışan bir geliştiriciyseniz ve özel uygulamalar oluşturmak istiyorsanız, DeepSeek veya Qwen gibi açık kaynaklı bir model ideal olabilir.

Sadece işleri daha hızlı halletmek isteyen bir takımsınız, yerleşik AI'ya sahip birleşik bir Çalışma Alanı entegrasyon sorunlarını ortadan kaldırarak işinize odaklanmanızı sağlar.

📮ClickUp Insight: Düşük performanslı takımlar 15'ten fazla aracı kullanma olasılığı 4 kat daha yüksektir, yüksek performanslı takımlar ise araç setlerini 9 veya daha az platformla sınırlayarak verimliliğini korur. Peki ya tek bir platform kullanmaya ne dersiniz? İş için her şeyi içeren bir uygulama olan ClickUp, görevlerinizi, projelerinizi, belgelerinizi, wiki'lerinizi, sohbetlerinizi ve aramalarınızı tek bir platformda bir araya getirir ve AI destekli ş akışlarıyla tamamlar. Daha akıllı çalışmaya hazır mısınız? ClickUp her takım için çalışır, işin görünürlüğünü sağlar ve AI geri kalanı hallederken sizin önemli olan şeylere odaklanmanızı sağlar.

Kullanabileceğiniz En İyi Stepfun AI Alternatifleri

ClickUp'ta yazılımları nasıl değerlendiriyoruz? Editör takımımız şeffaf, araştırma destekli ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler, bu nedenle önerilerimizin gerçek ürün değerine dayandığından emin olabilirsiniz. ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet bulabilirsiniz.

Altyapı verimliliğinden uzun bağlamlı araştırmalara kadar gerçek dünyadaki darboğazları nasıl çözdüklerine göre en iyi rakipleri analiz ettik, böylece sizin teknoloji yığınınıza uygun aracı bulmanıza yardımcı olmak için.

İşte en iyi önerilerimiz:

1. ClickUp (Teknik kurulum gerektirmeden günlük işlerine AI entegre etmek isteyen takımlar için en iyisi)

ClickUp'ı ücretsiz deneyin ClickUp'ta görevleriniz, belgeleriniz ve projeleriniz üzerine inşa edilmiş Bağlamsal AI'ya erişin.

Stepfun AI alternatifleri genellikle, etrafında bir arayüz oluşturmanızı gerektiren ham modellerdir. ClickUp, AI'yı halihazırda kullandığınız araçların içinde yerel bir takım arkadaşı haline getirerek bu durumu tersine çevirir. Görevlerinizi, projelerinizi, belgelerinizi ve takım sohbetinizi tek bir çatı altında toplayan birleşik bir AI Çalışma Alanı 'dır. ClickUp'ın yerel AI katmanı, tüm bu bağlamın üzerinde yer alır ve işinizi gerçekten anlar.

İşinizde yaşayan, bağlam farkında AI

Belge taslağı hazırlarken veya görev durumunu güncellerken aynı sekmede AI'nın iş yapmasına mı ihtiyacınız var?

ClickUp Brain, dünyanın en eksiksiz ve bağlam farkında AI asistanı olarak bunu yapmanızı sağlar. Gerçek proje verilerinizin üzerinde çalıştığı için, bir aylık görev güncellemelerini özetleyebilir veya bağlamı kopyalayıp yapıştırmadan takımınızın özel geçmişini kullanarak bir proje özeti hazırlayabilir.

ClickUp Brain ile projenizin ve çalışma alanınızın bağlamına dayalı cevaplar alın.

ClickUp'tan doğrudan önde gelen AI motorlarına (ChatGPT, Claude, Gemini ve diğerleri gibi) bile erişebilirsiniz. Bu sayede, ayrı hizmetlere abone olmadan ihtiyaçlarınız için en iyi cevapları veya taslakları elde edebilirsiniz.

ClickUp Brain ile tek bir arayüzden birden fazla LLM kullanın

Bu, farklı türdeki görevler için birden fazla AI aracı kullanmak zorunda kaldığınız AI Sprawl sorununu ortadan kaldırır.

💡 Profesyonel İpucu: Sadece ClickUp içinde değil, Google Drive, HubSpot, Figma vb. diğer iş uygulamalarından da bağlamı birleştiren bir AI aracı mı arıyorsunuz? Brain MAX'ı deneyin. Bu AI masaüstü Süper Uygulaması, ClickUp Çalışma Alanınızı ve diğer bağlı uygulamaları tek bir yerden aramanızı sağlar. Ayrıca, yerleşik Talk to Text özelliğini kullanarak görevlerinizi, notlarınızı ve belgelerinizi dikte edebilirsiniz — yazmaktan 4 kat daha hızlı!

Ş akışlarının uçtan uca sahibi olan ajanlar

AI'yı ş akışınıza entegre etmek için bir geliştirici işe almak yerine, ClickUp iş yükünü hafifletmek için Süper Ajanlar kullanır. Bunlar, görevlere atayabileceğiniz veya kodsuz otomasyon tetikleyicileri aracılığıyla tetikleyebileceğiniz AI takım arkadaşlarıdır. Bu takım arkadaşları, işleri sınıflandırmak, engelleri izlemek ve raporlar oluşturmak için kullanılır.

Karmaşık işleri, sizin yönlendirmenize gerek kalmadan baştan sona hallederler. Ve 7/24 çalışırlar, böylece sizin çalışmanıza gerek kalmaz. Bu, ClickUp'ı AI'yı yaratıcı bir deneyden günlük işleriniz için otomasyonlu bir motora dönüştüren tek Stepfun AI alternatifi yapar.

🎥 Bu kısa açıklayıcı video da nasıl çalıştıkları hakkında daha fazla bilgi edinin:

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp Otomasyonları : ClickUp AI Otomasyon Oluşturucu'yu kullanarak tek bir satır kod yazmadan özel otomasyon kuralları oluşturun. ClickUp AI Otomasyon Oluşturucu'yu kullanarak tek bir satır kod yazmadan özel otomasyon kuralları oluşturun.

ClickUp Docs : Çalışma alanınızda doğrudan proje planları, toplantı notları ve wikiler oluşturun ve bunlar üzerinde işbirliği yapın. Böylece canlı görevleri gömebilir ve AI'yı kullanarak içeriği gerçek zamanlı olarak düzenleyebilirsiniz. Çalışma alanınızda doğrudan proje planları, toplantı notları ve wikiler oluşturun ve bunlar üzerinde işbirliği yapın. Böylece canlı görevleri gömebilir ve AI'yı kullanarak içeriği gerçek zamanlı olarak düzenleyebilirsiniz.

ClickUp görevleri : Projenin zamanında tamamlanmasını ve takım üyelerinin bir sonraki adımda ne yapacaklarını tam olarak bilmelerini sağlamak için işleri Özel Durumlar, iç içe alt görevler ve görev bağımlılıkları ile düzenleyin. Projenin zamanında tamamlanmasını ve takım üyelerinin bir sonraki adımda ne yapacaklarını tam olarak bilmelerini sağlamak için işleri Özel Durumlar, iç içe alt görevler ve görev bağımlılıkları ile düzenleyin.

ClickUp Görünümleri : ClickUp Liste görünümü, ClickUp Liste görünümü, ClickUp Pano görünümü ClickUp Takvim ve ClickUp Gantt görünümü dahil olmak üzere 15'ten fazla farklı şekilde işinizi görselleştirin ve her departmanın tercih ettiği mercekten aynı verileri görmesini sağlayın.

ClickUp'ın artıları ve eksileri

Artıları:

İş bağlamınızı anlayan AI: Bağımsız modellerin aksine, ClickUp Brain çalışma alanınıza erişebilir, böylece belirli Bağımsız modellerin aksine, ClickUp Brain çalışma alanınıza erişebilir, böylece belirli ClickUp Projeleri ve görevleriniz hakkında size doğru cevaplar verebilir.

Araç dağınıklığını ortadan kaldırır: Proje yönetimi, belgeler, Proje yönetimi, belgeler, ClickUp Chat ve AI'yı tek bir yerde birleştirerek, odaklanmayı bozan ve bilgi siloları oluşturan uygulamalar arasında sürekli geçiş yapma zorunluluğunu ortadan kaldırırsınız.

Teknik uzmanlık gerektirmeden yüksek düzeyde özelleştirilebilir: ClickUp Özel Alanları , Otomasyonları ve ClickUp Şablonlarını kullanarak ClickUp'ı geliştiriciye ihtiyaç duymadan takımınızın tam ihtiyaçlarına göre uyarlayabilirsiniz.

Dezavantajları:

Özelliklerin sayısı yeni kullanıcılar için çok fazla gelebilir, bu nedenle bir şablonla başlayıp oradan keşfetmeye başlamak en iyisidir.

Mobil uygulama güçlüdür, ancak masaüstü sürümünde bulunan tüm özelliklere sahip değildir.

Son derece karmaşık, çok adımlı otomasyonları doğru şekilde kurmak biraz zaman alabilir.

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (11.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.500'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

G2 kullanıcısından gelen geri bildirim:

ClickUp'ın görev yönetimi, belgeler ve takım işbirliğini tek bir platformda birleştirmesini seviyorum. Çok esnek ve ekibimin gerçekte nasıl çalıştığına göre iş akışlarını, durumları ve görünümleri özelleştirmeme olanak tanıyor. Her şeyin tek bir yerde olması, araçlar arasında geçiş yapma ihtiyacını azaltıyor ve projelerin daha düzenli olmasını sağlıyor.

👀 Biliyor muydunuz? Ortalama bir şirket, işlerini yapmak için 101 uygulama kullanıyor! Bu, araçların yaygınlaşmasının temel nedenidir.

2. DeepSeek (Daha düşük maliyetle açık kaynaklı akıl yürütme modellerine ihtiyaç duyan geliştiriciler için en iyisi)

DeepSeek aracılığıyla

Geliştiriciyseniz, AI modellerine olan hayal kırıklığınız farklıdır. İhtiyacınız olan kontrolü sağlamayan pahalı ve kısıtlayıcı API'lerden muhtemelen bıkmışsınızdır. DeepSeek bu sorunu doğrudan ele alır.

Stepfun sinematik video oluşturmaya odaklanırken, DeepSeek yüksek performanslı teknik muhakeme ve kod oluşturmaya odaklanmaktadır. Model ağırlıklarını kamuya açık olarak yayınlayarak, kısıtlayıcı bulut API'lerini atlayıp kendi altyapınızda zeka çalıştırmanıza olanak tanır.

Bu, modeli inceleme, ihtiyaçlarınıza göre değiştirme ve öngörülemeyen API maliyetlerinden kaçınma özgürlüğü sağlar. Bu özellikler, onu Hugging Face için ideal bir rakip haline getirir.

DeepSeek'in en iyi özellikleri

DeepSeek-R1 akıl yürütme modeli: Bu model, karmaşık akıl yürütme için özel olarak tasarlanmıştır ve matematik problemleri, Bu model, karmaşık akıl yürütme için özel olarak tasarlanmıştır ve matematik problemleri, kod üretimi ve mantıksal analizde mükemmeldir.

Açık kaynak ağırlıkları: DeepSeek, model ağırlıklarını yayınlayarak, tam kontrol ve maliyet verimliliği için bunları kendi donanımınızda indirip çalıştırmanıza olanak tanır.

Güçlü kodlama yetenekleri: Modeller, kodlama karşılaştırma testlerinde iyi performans gösterir, bu da onları kod tamamlama, hata ayıklama ve şablon oluşturma için kullanışlı kılar.

DeepSeek'in artıları ve eksileri

Artıları:

Maliyet verimliliği: Yerel olarak çıkarım yapma, sorgu başına API ücretlerini ortadan kaldırır, bu da yüksek hacimli uygulamalar için büyük bir tasarruf sağlar.

Veri gizliliği: Modelin hava boşluğu ile izole edilmesi, özel kodunuzun hiçbir zaman iç ortamınızdan çıkmamasını sağlar.

Yüksek teknik doğruluk: Kod karşılaştırmalarında ve mantıksal akıl yürütmede öncü modelleri tutarlı bir şekilde eşleştirir.

Dezavantajları:

Dağıtım ve yönetim için önemli teknik uzmanlık gerektirir, bu da teknik olmayan takımlar için uygun değildir.

Dokümantasyon ve destek, köklü Batılı sağlayıcıların sunduklarından daha az olgun.

Modelleri yerel olarak çalıştırmak için güçlü bir GPU kurulumu gerekir.

DeepSeek fiyatlandırması

API tabanlı fiyatlandırma:

1 milyon giriş belirteçi (önbellek isabeti): 0,028 $

1 milyon belirteç (önbellek hatası): 0,28 $

1 milyon belirteç: 0,42 $

DeepSeek derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Trustpilot: 2,3/5 (110+ yorum)

Gerçek kullanıcılar DeepSeek hakkında ne diyor?

Bir Trustpilot kullanıcısı karışık geri bildirimde bulundu:

Mektup yazma konusunda yardıma ihtiyaç duyan veya tatilde gezilecek yerler gibi genel tavsiyeler isteyen ortalama bir kullanıcı için gerçekten çok iyi. Matematik problemlerini çözmede de başarılı. Programcılar veya hassas siyasi konular için pek uygun olmayabilir, ancak genel kullanım için ücretsiz ve oldukça kullanışlı. Ben çok beğeniyorum ve sık sık kullanıyorum.

3. Qwen (Güçlü Çince ve İngilizce AI performansı gerektiren çok dilli takımlar için en iyisi)

Qwen aracılığıyla

Takımınız hem Batı hem de Çin pazarlarında faaliyet gösteriyorsa, parçalı AI araçları genellikle hayal kırıklığı yaratır. Bu araçlar, tutarsız kaliteye, yinelenen çabalara ve hantal bir ş Akışı'na yol açar. Bu, sadece vasat bir çeviri sunan değil, gerçek anlamda iki dilli bir AI'ya ihtiyaç duyan küresel takımlar için yaygın bir sorundur.

Alibaba Cloud'un büyük dil modeli ailesi olan Qwen, bu tür takımlar için yetenekli bir açık kaynak seçeneğidir. Stepfun'un video odaklı olmasından farklı olarak, Qwen metin anlama, kod üretme ve metin ile görüntü işlemeyi birleştiren çok modlu görevlerde mükemmeldir.

Qwen ile Çince yazılmış bir iş belgesini analiz edebilir ve bağlamı kaybetmeden İngilizce olarak takip soruları sorabilirsiniz. Açık ağırlıkların yayınlanması, maksimum kontrol için kendi altyapınızda da kullanabileceğiniz anlamına gelir.

Qwen'in en iyi özellikleri

Yerel Multimodal Ajan (Qwen3-VL): Basit görüntü tanımayı aşarak, görevleri özerk bir şekilde tamamlamak için PC veya mobil GUI'leri çalıştırabilen görsel bir ajan olarak hareket edin.

Qwen3-Coder-Next modeli: Yavaş ve dikkatli muhakeme ile hızlı yürütmeyi dengeleyerek, çok turlu yazılım mühendisliği görevlerinde öncü modellere rakip olur.

Uzun bağlam pencereleri: 256K belirteçlik (1M'ye genişletilebilir) yerel bir bağlam penceresi elde edin, böylece tüm ders kitaplarını veya saatlerce süren videoları alıp belirli ayrıntıları geri getirebilirsiniz.

Qwen'in artıları ve eksileri

Artıları:

Güçlü çoklu dil performansı: Çince ve İngilizce için optimize edilmiştir ve tüm dillerde tutarlı kalite sunar.

Açık kaynak esnekliği: Daha iyi kontrol ve API bağımlılığından kaçınmak için modelleri yerel olarak dağıtabilirsiniz.

Büyük bir bulut sağlayıcısının desteği: Alibaba Cloud'un katılımı, sürekli geliştirme ve kurumsal destek seçeneklerini garanti eder.

Dezavantajları:

Çin dışından yönetilen API'yi kullanmak, bazı takımlar için gecikme veya veri uyumluluğu sorunlarına yol açabilir.

Bazı belgeler çoğunlukla Çince olabilir ve çeviri gerektirebilir.

Kurumsal düzeyde destek, Çin pazarı için daha sağlam bir yapıya sahiptir.

Qwen fiyatlandırması

Qwen-Max: 6 dolar

Qwen-Plus: 1,2 $

Qwen-Flash: 0,4 $

Qwen-Coder: 1,5 dolar

Not: Bu fiyatlar, işlenen 1 milyon belirteç başına hesaplanmıştır*

Qwen puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Trustpilot: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Qwen hakkında ne diyor?

Bir Capterra kullanıcısı deneyimini paylaştı:

Alibaba Cloud, IaaS, PaaS, SaaS, FaaS vb. çeşitli ortamlara uyum sağlayan harika bir bulut platformudur. Bulut bilişimde yeni başlayanlar için mükemmel bir üründür ve harika ve verimli bir destek ekibi ve belgeleri (çoğunlukla İngilizce) vardır.

👀 Biliyor muydunuz? Günümüzün üretken AI ve diğer teknolojileri, çalışanların zamanının %60 ila %70'ini alan iş faaliyetlerini otomasyonla gerçekleştirme potansiyeline sahiptir.

4. Zhipu AI (Yerel uyumluluk ile üretime hazır AI'ya ihtiyaç duyan Çinli kurumsal işletmeler için en iyisi)

Zhipu AI aracılığıyla

Stepfun'un yaratıcı odak noktasının aksine, Zhipu tamamen kurumsal uygulamalara odaklanmaktadır: konuşma AI, bilgi yönetimi ve iş otomasyonu, hepsi Çince dilinin nüanslarına göre optimize edilmiştir.

İşletmeniz Çin'de faaliyet gösteriyorsa, karmaşık uyumluluk düzenlemeleri, veri yerleşim yasaları ve sınırlı yerel destekle karşı karşıya kalırsınız. Ülke dışında barındırılan bir model kullanmak, takımınızı rekabet gücünü korumak için ihtiyaç duyduğu AI araçlarından mahrum bırakarak başarısızlığa yol açabilir.

Zhipu AI tam da bu senaryo için tasarlanmıştır. Tsinghua Üniversitesi'nden ayrılan bu şirket, Çin'in en popüler konuşma AI sistemlerinden biri olan ChatGLM'yi desteklemektedir. Çin AI programına uygun, üretime hazır AI'nın yanı sıra, işletmelerin ihtiyaç duyduğu yerel destek altyapısını da sağlamaktadır.

Zhipu AI'nın en iyi özellikleri

GLM-4 model serisi: Zhipu'nun en yeni modelleri, Çince dil görevleri, muhakeme ve kod üretimi konusunda güçlü performans sunar.

SLA'lı Kurumsal API: Çalışma süresi garantisi ve düzenlemelere tabi sektörler için özel destek ile kurumsal düzeyde API erişimi sağlar.

Uçtan uca belge teslimi: Ham komutları veya verileri biçimlendirilmiş .docx, .PDF ve .xlsx dosyalarına dönüştürme özelliği sayesinde, dosya oluşturmak için işlevsel bir araçtır.

Zhipu AI'nın artıları ve eksileri

Artıları:

Çin pazarı için üretime hazır: Çinli kurumsal işletmeler için gerekli olan yerel veri depolama ve uyumluluk sertifikalarıyla birlikte gelir.

Güçlü konuşma AI'sı: ChatGLM, kapsamlı kullanıcı geri bildirimleri sayesinde geliştirilmiş ve doğal ve etkili diyaloglar sunar.

Kurumsal destek ve özelleştirme: Açık kaynaklı modellerde bulunmayan ince ayar hizmetleri ve özel dağıtım seçenekleri sunar.

Dezavantajları:

Öncelikle Çin pazarına odaklanmış olması, uluslararası takımlar için erişilebilirliğini azaltmaktadır.

Kurumsal fiyatlandırma, self servis API'lerden daha az şeffaf olan satış takımıyla iletişime geçmeyi gerektirir.

Çoğunlukla İngilizce veya diğer dillerde çalışan takımlar için daha az uygun

Zhipu AI fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Zhipu AI derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

TrustPilot: Yeterli sayıda yorum yok

5. Minimax (AI tarafından üretilen içerik ve sese odaklanan yaratıcı takımlar için en iyisi)

via Minimax

Minimax, Stepfun'un başlıca yaratıcı rakibi olup, odak noktasını ham metin muhakemesinden üst düzey multimedya üretimine kaydırmaktadır. Teknolojileri, kullanıcıların AI karakterleriyle etkileşime girerek uzun konuşmalar boyunca kişilik ve bağlamı koruma becerilerini sergileyebildikleri popüler Talkie uygulamasını desteklemektedir.

Bu platform, AI'nın senaryolar yazdığı ve buna uygun doğal sesler ve fizik tabanlı video ürettiği bir alan olan ajan evrenine odaklanmaktadır.

Minimax'ın en iyi özellikleri

Hailuo 2. 3 video motoru: Gerçekçi aydınlatma, akışkanlar dinamiği ve karmaşık mikro ifadelerle başa çıkmak için özel bir fizik simülasyonu kullanır ve oluşturulan klipleri iyileştirir.

MiniMax Speech 2. 8: Metin okuma özelliği, seslendirme ve ses içeriği için mükemmel olan, çeşitli stillerde yüksek kaliteli, doğal sesli konuşma üretir.

Karakter tutarlılığına sahip konuşma AI: Modeller, tutarlı bir kişilik sürdürmek üzere tasarlanmıştır ve AI arkadaşları veya etkileşimli hikaye karakterleri gibi uygulamaları mümkün kılar.

Minimax'ın artıları ve eksileri

Artıları:

Güçlü ses ve ses özellikleri: Metin okuma kalitesi, üretim düzeyinde içerik için uygundur.

Karakter odaklı konuşma: Tutarlı bir kişilik sürdürme yeteneği, genel sohbet robotlarının başa çıkamayacağı benzersiz uygulamalar sağlar.

Tüketici uygulaması doğrulaması: Talkie uygulamasının başarısı, teknolojilerinin gerçek dünyada iş yaptığını kanıtlıyor.

Dezavantajları:

Dar odak noktası, analitik veya kodlama görevleri için daha az uygun olmasını sağlar.

API belgeleri ve geliştirici kaynakları, daha büyük sağlayıcılar kadar kapsamlı olmayabilir.

Ana pazar odağı Çin olduğundan, uluslararası destek sınırlı olabilir.

Minimax fiyatlandırma

Başlangıç: 10 $/ay

Artı: Aylık 20 $

Maksimum: 50 $/ay

Minimax derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

TrustPilot: Yeterli sayıda yorum yok

6. Moonshot (Belge analizi için çok uzun bağlam gerektiren takımlar için en iyisi)

via Moonshot

Genellikle, büyük dil modelleri sınırlı bir bağlam penceresine sahiptir, yani bir seferde yalnızca birkaç sayfa metni hatırlayabilirler. Bu, belgenizi parçalara ayırmanıza, bunları tek tek AI'ya girmenize ve ardından cevapları bir araya getirmenize neden olur. Bu sürecin ne kadar sinir bozucu ve hata yapmaya açık olabileceğini size anlatmamıza gerek yok. Muhtemelen siz de aynı fikirde olacaksınız: bu, AI'yı kullanmanın amacını tamamen ortadan kaldırır.

Bir başka Çin yapay zeka ürünü olan Moonshot AI, binlerce sayfaya eşdeğer milyonlarca belirteçi işleyebilen uzun bağlam pencereleri sunarak büyük yankı uyandırdı. Kimi sohbet asistanı ile bir kitabın tamamını yükleyebilir ve metnin başından sonuna kadar anlaşılmasını gerektiren ayrıntılı sorular sorabilirsiniz.

Moonshot'ın en iyi özellikleri

Son derece uzun bağlam pencereleri: Milyonlarca belirteç içeren belgeleri işleyerek, tek bir sorguda kitapların tamamını veya büyük kod tabanlarını analiz etmenizi sağlar.

Kimi sohbet asistanı: Belge analizi ve araştırma için optimize edilmiş, dosya yükleyip onlarla konuşma şeklinde etkileşim kurabileceğiniz, şık bir arayüz.

Belge işleme yetenekleri: Profesyonel bilgi işleri için tasarlanmış özelliklerle çeşitli dosya biçimleri için yerleşik destek

Moonshot'ın artıları ve eksileri

Artıları:

Eşsiz bağlam uzunluğu: Genellikle bilgi kaybına yol açan uzun belgeleri parçalara ayırma veya özetleme ihtiyacını ortadan kaldırır.

Araştırma odaklı tasarım: Bilgi çalışanları, araştırmacılar ve analistler için özellikle uygundur.

Pratik belge ş Akışı: Özellikler, gerçek dünyadaki belge analizi ihtiyaçları etrafında oluşturulmuştur.

Dezavantajları:

Özel odak noktası, yaratıcı üretim veya kodlama görevleri için daha az ideal olmasını sağlar.

Öncelikle Çin pazarında mevcuttur, bu nedenle uluslararası erişim sınırlı olabilir.

Son derece uzun belgelerin işlenmesi, standart sorgulardan daha yavaş olabilir.

Moonshot fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Moonshot derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Trustpilot: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Moonshot hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı Moonshot'ı şöyle değerlendirdi:

Bu yazılımı kullanmanın en iyi yanı, kullanımı kolay arayüzüdür.

7. Baichuan (Yerelleştirilmiş LLM dağıtımına ihtiyaç duyan Çinli kurumsal işletmeler için en iyisi)

Baichuan aracılığıyla

Yerel iş terminolojisini anlayan, veri yerleşim yasalarına uyan ve kurumsal düzeyde destek sunan bir modele mi ihtiyacınız var? Çin'in önde gelen arama motoru Baichuan Intelligence size yardımcı olabilir!

Şirket, müşteri hizmetleri, bilgi yönetimi ve iç arama gibi pratik kurumsal kullanım durumları için optimize edilmiş LLM'ler oluşturmaya odaklanmaktadır.

Stepfun'un yaratıcı araçlarından farklı olarak, Çin'de faaliyet gösteren şirketler için tasarlanmış dağıtım seçenekleri ve uyumluluk özellikleri sunar, bu da onu yerelleştirilmiş, desteklenen bir AI çözümüne ihtiyaç duyan kurumsal işletmeler için güvenilir bir seçim haline getirir.

Baichuan'ın en iyi özellikleri

Baichuan-M3 tıbbi muhakeme: Klinik sorgulama ve tanı doğruluğu konusunda insan doktorları geride bırakan özel bir dikey model

Hibrit Bulut Dağıtımı (InfiniCore): Kurumsal işletmelerin modelleri şirket içi sunuculara ve özel bulutlara dağıtmasına olanak tanır

Uyarlanabilir Halüsinasyon Bastırma: Harici yamalara bağlı kalmadan gerçekleri dahili olarak doğrulayan, yerel, düşük halüsinasyonlu bir mimariye sahiptir. Bu özellik, gerçekleri dahili olarak doğrulamanın harici yamal

Baichuan'ın artıları ve eksileri

Artıları:

Kurumsal kullanıma hazır altyapı: Çinli işletmelerin ihtiyaçları için tasarlanmış dağıtım seçenekleri ve destek yapıları sunar.

Üstün Çince dil optimizasyonu: Genel çok dilli modellerden daha iyi alan adı özel görevlerde performans gösterir.

Pratik iş odaklılık: Özellikler, gerçek kurumsal sorunları çözmeye yöneliktir.

Dezavantajları:

Çin dışında çalışan takımlar için sınırlı uygunluk

Uluslararası olarak daha tanınmış alternatiflere kıyasla daha az topluluk desteği

Kurumsal fiyatlandırma, satış takımıyla doğrudan iletişime geçmeyi gerektirir.

Baichuan fiyatlandırması

API tabanlı fiyatlandırma CNY cinsinden

Baichuan derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

TrustPilot: Yeterli sayıda yorum yok

8. ModelBest (Verimli küçük dil modellerini araştıran araştırmacılar için en iyisi)

👀 Biliyor muydunuz? ClickUp'ın AI olgunluk anketi, iş yerinde AI erişiminin hala sınırlı olduğunu gösteriyor: %36'sı hiç erişemiyor ve sadece %14'ü çoğu çalışanın AI'yı gerçekten deneyimleyebildiğini söylüyor.

Öncü modellerin büyük boyutu ve maliyeti AI denemelerini sizin için imkansız hale getiriyorsa, yalnız değilsiniz. Yerel bir chatbot oluşturuyor veya AI'yı cep telefonu gibi bir uç cihazda kullanıyor olsanız da, ModelBest MiniCPM model ailesi ile bir çözüm sunar.

Bu araştırma odaklı kuruluş, daha küçük dil modellerini iyileştirmeye odaklanmaktadır. Tüketici sınıfı donanımlarda çalışacak kadar verimlidirler, bu da büyük bütçeleri olmayan takımlar için yeni olanaklar sunar.

ModelBest, yapılacak işi halletmek için her zaman en büyük modele ihtiyaç olmadığını kanıtlayarak, verimli AI ile ilgilenen araştırmacılar ve geliştiriciler için harika bir açık kaynak alternatifi haline geliyor.

ModelEn iyi özellikler

MiniCPM model ailesi: Daha büyük modellerine kıyasla çok daha az kaynak gerektiren, verimli, küçük dil modelleri serisi.

Açık kaynak odaklı: Modeller, eğitim kodu ve araştırmalar halka açık olup, topluluk işbirliğini teşvik etmektedir.

Kenar dağıtım özelliği: Modeller, mobil cihazlarda veya diğer kenar dağıtım donanımlarında çalışacak kadar küçüktür, bu da Modeller, mobil cihazlarda veya diğer kenar dağıtım donanımlarında çalışacak kadar küçüktür, bu da çevrimdışı AI ve düşük gecikmeli uygulamaları mümkün kılar.

ModelEn iyi artıları ve eksileri

Artıları:

Kaynak verimliliği: Pahalı altyapıya ihtiyaç duymadan, mütevazı donanımlarda yetenekli AI modellerini çalıştırabilirsiniz.

Araştırma şeffaflığı: Açık kaynak yaklaşımı, modellerin derinlemesine incelenmesine ve akademik olarak çalışılmasına olanak tanır.

Edge dağıtım seçenekleri: Bulut bağlantısı olmadan yerel olarak çalıştırılması gereken uygulamalar için mükemmeldir.

Dezavantajları:

Daha küçük modellerin sınırlamaları vardır ve en karmaşık akıl yürütme görevleri için uygun değildir.

Ticari sağlayıcılara göre daha az kurumsal desteğe sahip, araştırma odaklı bir kuruluştur.

Belgeler teknik bir kitleye yöneliktir.

ModelEn iyi fiyatlandırma

Özel fiyatlandırma

ModelBest derecelendirmeler ve yorumlar

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

TrustPilot: Yeterli sayıda yorum yok

9. Infinigence AI (Optimize edilmiş AI çıkarım ve kenar dağıtımı gerektiren takımlar için en iyisi)

Infinigence AI, AI yığınının altyapı katmanına odaklanarak, yüksek performanslı modelleri normal maliyetlerinin çok altında bir maliyetle çalıştırmanın yollarını araştırıyor. Optimizasyon teknikleri, bulut bilişim maliyetlerini önemli ölçüde azaltabilir ve gecikme süresini iyileştirebilir, böylece gerçek zamanlı AI uygulamalarını mümkün hale getirebilir.

AI dağıtımının operasyonel yönüyle uğraşan teknik takımlar için uygun bir seçimdir.

Infinigence AI'nın en iyi özellikleri

MxN heterojen altyapı: Tek bir AI görevinin farklı çip türlerinde aynı anda çalışmasını sağlayan özel bir hesaplama paradigması

Infini-Megrez-Omni modeli: Görüntü ve ses anlayışında en son teknolojiyi temsil eden doğruluğu sağlayan 3B parametreli cihaz içi model

FlashDecoding++ motoru: LLM kod çözme için 3 kata kadar hız artışı sağlayarak, konuşma uygulamalarında gerçek zamanlı yanıt verebilirlik sunar.

Infinigence AI'nın artıları ve eksileri

Artıları:

Maliyet azaltma: Optimize edilmiş çıkarım, yüksek hacimli uygulamalar için bulut faturalarında önemli tasarruflar sağlayabilir.

Gecikme süresinde iyileştirme: Daha hızlı yanıtlar, aksi takdirde imkansız olan gerçek zamanlı kullanım senaryolarını mümkün kılar.

Dağıtım esnekliği: Kenar optimizasyonu, AI'nın güvenilir bir internet bağlantısı olmayan ortamlarda çalışmasını sağlar.

Dezavantajları:

Bu tam bir çözüm değildir; kendi AI modelinizi getirmeniz ve bunu uygulamak için teknik uzmanlığa sahip olmanız gerekir.

Optimizasyon sonuçları modele ve kullanım durumuna göre değişebilir.

Birincil ihtiyacı daha iyi AI yetenekleri olan, daha iyi dağıtım verimliliği olmayan takımlar için daha az önemlidir.

Infinigence AI fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Infinigence AI derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

TrustPilot: Yeterli sayıda yorum yok

10. Notion AI (Entegre AI yardımı isteyen ve halihazırda Notion kullanan takımlar için en iyisi)

Notion AI, AI yardımını belgeleriniz, toplantı notlarınız ve proje planlarınız için halihazırda kullandığınız Çalışma Alanına doğrudan entegre eder. Öğrenmeniz gereken yeni araçlar veya kurmanız gereken entegrasyonlar yoktur. AI, arayüzde hazırdır ve Notion sayfalarınızda yazmanıza, özetlemenize ve bilgi bulmanıza yardımcı olur.

Bu, bağımsız modellerin gerektirdiği entegrasyon çalışmalarıyla ilgili işleri atlayabileceğiniz anlamına gelir. Bunun karşılığında ne kaybedersiniz? Notion ekosistemine bağlı kalırsınız. Ayrıca, işiniz birden fazla platformu kapsıyorsa, Notion AI'nın bağlamı Notion içindeki bilgilerle sınırlıdır (Brain MAX'ın çoklu uygulama bağlamını tek bir yerde bir araya getiren ClickUp gibi alternatiflerin aksine!).

Notion AI aracılığıyla

Notion AI'nın en iyi özellikleri

Çalışma Alanınızla ilgili soru-cevap: Sorularınızı sorun ve Notion sayfalarından ve veritabanlarından doğrudan alınan cevapları alın.

Yazma yardımı: Başka bir araca geçmeden doğrudan Notion sayfasında içerik taslağı oluşturun, düzenleyin ve özetleyin.

Otomatik doldurma özellikleri: Sayfanın içeriğine göre veritabanı alanlarını otomatik olarak doldurur, bu da manuel veri girişini azaltmaya yardımcı olur.

Notion AI'nın artıları ve eksileri

Artıları:

Entegrasyon gerekmez: Zaten Notion kullanıcısıysanız, AI kullanıma hazırdır.

Bağlam farkında yanıtlar: Yanıtlar, gerçek belgelerinizden alınmış olduğu için alakalıdır.

Sorunsuz ş Akışı: AI yardımı, halihazırda çalıştığınız yerde kullanılabilir.

Dezavantajları:

Notion ekosistemiyle sınırlıdır ve diğer araçlardaki bilgilere erişemez.

AI yetenekleri, karmaşık muhakeme veya üretime değil, yazma ve bilgi erişimine odaklanmıştır.

Notion fiyatlandırması

Ücretsiz plan: Sınırlı AI deneme sürümü

Artı: Kişi başına aylık 12 $ + sınırlı AI deneme sürümü

İş: Kişi başına aylık 24 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Notion AI derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,6/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2500+ yorum)

TrustPilot: 2,5/5 (200'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Notion AI hakkında ne diyor?

Bir Capterra kullanıcısı deneyimini paylaştı:

Özelleştirilebilir Çalışma Alanı her şeyi düzenli tutar ve Soru-Cevap AI özelliği, yoğun günlerde zaman kazanmamı sağlayarak bilgileri hızlı bir şekilde bulmama yardımcı olur.

Gerçek İş Akışınız için Doğru AI'yı Seçin

Stepfun AI alternatifi seçmek, liderlik tablosunda "en iyi" modeli bulmakla ilgili değildir. Takımınızın yapması gereken iş için doğru aracı seçmekle ilgilidir. Seçenekler birkaç açık kategoriye ayrılır.

Geliştiriciler için: Teknik takımınız varsa ve özel AI uygulamaları geliştirmek istiyorsanız, DeepSeek, Qwen ve ModelBest gibi açık kaynaklı modeller inanılmaz esneklik ve maliyet kontrolü sunar.

Çinli işletmeler için: Çin'de faaliyet gösteriyorsanız, Zhipu AI ve Baichuan gibi sağlayıcılar, ihtiyacınız olan kurumsal desteği sunan, yerelleştirilmiş ve uyumlu çözümler sunar.

Özel görevler için: Ses içeriği oluşturma veya büyük belgeleri analiz etme gibi özel bir ihtiyacınız varsa, Minimax ve Moonshot gibi özel araçlar tam da bu kullanım durumları için geliştirilmiştir.

Ancak, takımınız AI uzmanı olmak istemiyorsa, başka bir çözümümüz var. Bağımsız AI modellerinin sorunu, daha fazla iş yaratmalarıdır — başka bir aracı yönetmeniz, ona bağlam sağlamanız ve bilgileri manuel olarak ileri geri taşımanız gerekir. Yerel AI içeren birleşik AI Çalışma Alanı bu sorunu çözer.

Günlük araçlarınıza entegre edilmiş, projelerinizi, belgelerinizi ve ş akışlarınızı zaten anlayan AI, ek yük olmadan daha hızlı çalışmanıza yardımcı olur. Daha fazla iş yaratmak yerine, sizin için görevleri yerine getirmeye başlar.

ClickUp ile ücretsiz olarak başlayın ve gömülü, bağlamsal AI'nın işinizi nasıl hızlandırabileceğini görün.

Sık Sorulan Sorular (SSS)

Stepfun AI, video üretimi ve büyük dil modelleri konusunda uzmanlaşmış bir Çin yapay zeka şirketidir. Takımlar, Çin dışındaki erişim sınırlamaları, metin akıl yürütme gibi farklı AI yeteneklerine duyulan ihtiyaç veya veri yerleşim gereksinimleri nedeniyle genellikle alternatifler arar.

AI model sağlayıcıları, geliştiricilerin özel uygulamalar oluşturmak için kullandıkları bir API aracılığıyla temel modeller sunar. ClickUp gibi AI destekli çalışma platformları, AI'yı doğrudan verimlilik araçlarına entegre ederek, herhangi bir teknik entegrasyon gerektirmeden ş akışınızda size yardımcı olur.

Duruma göre değişir. Qwen ve DeepSeek gibi açık kaynaklı modeller indirilebilir ve kendi altyapınızda herhangi bir yerde çalıştırılabilir. Ancak, Çinli sağlayıcıların bulut API'leri uluslararası takımlar için gecikme, uyumluluk veya erişim sorunları yaşayabilir, bu nedenle bölgeniz için veri yerleşim ve destek politikalarını kontrol etmelisiniz.

Teknik bilgiye sahip olmayan takımlar için ClickUp en güçlü seçenektir, çünkü ClickUp çalışma alanınızda doğrudan AI yardımı sağlar. API entegrasyonu veya hızlı mühendislik gerekmez, böylece hiçbir şey oluşturmanıza gerek kalmadan işinizi anlayan bağlam farkında AI elde edersiniz.