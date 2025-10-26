LLM'ler, NLP ve AI ş Akışları için en iyi 15 Hugging Face alternatifi

Hugging Face, devasa model merkezinden sorunsuz dağıtım araçlarına kadar ML geliştiricileri için etkileyici bir ekosistem oluşturmuştur.

Ancak bazen projeniz farklı bir şey gerektirir. Belki de diğer Hugging Face alternatiflerinin daha iyi başa çıktığı özel altyapı, kurumsal güvenlik veya özel ş Akışlarına ihtiyacınız vardır.

Chatbotlar oluşturuyor, LLM'leri ince ayarlıyor veya veri bilimcilerinizi mutluluktan ağlatacak NLP boru hatları çalıştırıyor olsanız da, AI ihtiyaçlarınızı karşılayacak birçok platform mevcuttur.

Bu blogda, güçlü bulut API'lerinden açık kaynaklı araç setlerine ve uçtan uca AI ş Akışı platformlarına kadar Hugging Face'in en iyi alternatiflerini bir araya getirdik.

En İyi Hugging Face Alternatiflerine Genel Bakış

İşte en iyi Hugging Face alternatiflerinin karşılaştırması. 📄

Araç En iyisi En iyi özellikler Fiyatlandırma* ClickUp AI'yı günlük iş yönetiminize doğrudan dahil edin — görevlerden belgelere ve otomasyona kadarTakım boyutu: Bireyler, girişimler ve kurumsal için ideal AI Notetaker, Autopilot Agents, Brain MAX, kurumsal AI Search, beyaz tahtalarda görüntü oluşturma, Claude/ChatGPT/Gemini erişimi, doğal dil ile otomasyon Sonsuza Kadar Ücretsiz, kurumsal için özel seçenekler mevcuttur OpenAI Metin, görüntü ve gömüler için gelişmiş dil modelleri ve API'ler ile geliştirme Takım boyutu: LLM'lerle geliştirme yapan AI geliştiricileri ve girişimler için ideal İnce ayar, PDF/görüntü işleme, semantik dosya analizi, maliyet gösterge paneli, sıcaklık/sistem uyarıları Kullanım tabanlı Anthropic Claude Bağlam açısından zengin, daha güvenli konuşmalar ve düşünceli LLM yanıtları oluşturma Takım boyutu: Güvenlik, uzun bağlam ve etik muhakeme gerektiren takımlar için ideal Gerçek zamanlı web arama, yapılandırılmış çıktı oluşturma (JSON/XML), yüksek bağlamlı bellek, matematik/istatistik destek Kullanım tabanlı Cohere Kurumsal ölçekte çok dilli ve güvenlik içeren NLP çözümleri tasarlamakTakım boyutu: Çok dilli NLP ihtiyaçları olan, uyumluluk odaklı takımlar için ideal Gizli veriler üzerinde ince ayar, 100'den fazla dil desteği, analiz gösterge paneli, ölçeklenebilir çıkarım, SSO/SAML/RBAC entegrasyonları 0,0375 $/1 milyon belirteç (komut R7B) ile başlar; özel fiyatlandırma Replicate Kurulum veya sunucular hakkında endişelenmeden açık kaynaklı modelleri keşfedin ve çalıştırın Takım boyutu: AI modellerini test eden veya MVP'ler geliştiren geliştiriciler için ideal Forkable modeller, A/B testi ile sürüm kontrolü, toplu tahmin ve webhook desteği Kullanım başına ödeme; fiyatlandırma modele göre farklılık gösterir TensorFlow Maksimum kontrol ile tamamen özel makine öğrenimi sistemleri oluşturma Takım boyut: Tam model kontrolüne ihtiyaç duyan ML mühendisleri için ideal TensorBoard izleme, ONNX/SavedModel dönüştürme, özel kayıp fonksiyonları, karışık hassasiyet eğitimi Ücretsiz (açık kaynak); hesaplama kullanımı ayrı olarak faturalandırılır Azure Makine Öğrenimi Otomasyon ve ölçeklenebilirlik ile ML modellerini Microsoft ekosistemine bağlantı Takım boyutu: Azure ekosistemindeki kurumsal takımlar için ideal AutoML, yeniden eğitim tetikleyici, SHAP/LIME ile model açıklanabilirliği, sapma algılama, ölçeklenebilir hesaplama kümeleri Özel fiyatlandırma Google Gemini Tek bir AI modeli aracılığıyla metin, kod, görüntü ve video gibi birden fazla veri türüyle etkileşim kurmaTakım boyut: Çok modlu araştırma ve analiz takımları için ideal Görüntü/grafik anlama, gerçek zamanlı Python yürütme, video özetleme, karışık girdiler arasında akıl yürütme Ücretsiz; modele erişime bağlı olarak ücretli planlar mevcuttur Microsoft Copilot Word, Excel ve Outlook gibi Microsoft 365 uygulamalarında verimliliği artırınTakım boyutu: Microsoft 365 ekosistemindeki iş kullanıcıları için ideal Excel fonksiyon otomasyonu, PPT slayt oluşturma, gündem/e-posta taslağı oluşturma, Outlook görev bağlantısı Ücretsiz; Ücretli planlar aylık 20 $'dan başlar IBM WatsonX Tam denetlenebilirlik ve kontrol ile yüksek düzeyde düzenlemelere tabi sektörlerde AI kullanımı Takım boyutu: Bankalar, sağlık hizmetleri ve kamu sektörü kuruluşları için idealdir Önyargı tespiti, hızlı güvenlik şablonları, karşıtlık sağlamlığı testi, insan döngülü ş Akışı Ücretsiz; Ücretli planlar aylık 1.050 $'dan başlar BigML. com Herhangi bir kod veya makine öğrenimi bilgisi olmadan tahmin modelleri oluşturma ve açıklamaTakım boyutu: Analistler ve kod kullanmayan kullanıcılar için ideal Görsel sürükle ve bırak modelleme, toplu öğrenme, kümeleme, zaman serisi tahmini 14 günlük ücretsiz deneme; Ücretli planlar aylık 30 $'dan başlar LangChain Birden fazla modeli, aracı ve API'yi birleştiren AI ajanları ve ş Akışları oluşturma Takım boyutu: Ajan tabanlı araçlar geliştiren AI geliştiricileri için ideal İzleme ve günlük kaydı, API çağrısı önbellekleme, yedekleme mantığı, akış yanıtları, özel değerlendirme çerçeveleri Ücretsiz; Ücretli planlar aylık 39 $'dan başlar Ağırlıklar ve Önyargılar Makine öğrenimi deneylerini düzenli, tekrarlanabilir ve performans odaklı tutunTakım boyutu: ML araştırma takımları ve AI laboratuvarları için ideal Hiperparametre taramaları, canlı gösterge panelleri, halka açık deney paylaşım, GPU profilleme ve deney sürümleme Ücretsiz; Ücretli planlar aylık 50 $'dan başlar ClearML İzleme, düzenleme ve dağıtımına kadar tüm MLOps yaşam döngüsünü yönetme Takım boyutu: Operasyon ağırlıklı ML takımları ve iç altyapı kullanımı için ideal Denetim günlüğü, mavi-yeşil dağıtım, CI/CD entegrasyonları, yoğun olmayan zamanlarda planlama, model kaydı, tekrarlanabilirlik araçları Ücretsiz; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 15 $'dan başlar Amazon SageMaker ML modellerini AWS altyapısında yerel olarak çalıştırma, ayarlama ve ölçeklendirme Takım boyutu: AWS tabanlı, büyük ölçekli geliştirme yapan takımlar için ideal Ground Truth veri etiketleme, yönetilen not defterleri, otomatik hiperparametre ayarlama, ölçeklenebilir uç noktalar, CloudWatch izleme Unified Studio: Ücretsiz; diğer fiyatlandırmalar bilgi işlem ve kullanıma bağlıdır

Neden Hugging Face Alternatiflerini Tercih Etmelisiniz?

Hugging Face alternatiflerini keşfetmenin mantıklı olmasının nedenleri şunlardır:

Özel AI özellikleri: Bilgisayar görme veya gelişmiş NLP gibi niş görevler için özel Bilgisayar görme veya gelişmiş NLP gibi niş görevler için özel büyük dil modelleri olan platformlar bulun

basitleştirilmiş ş Akışı: *Daha hızlı prototip oluşturma ve gelişmiş operasyonel verimlilik için daha kolay kurulum veya kod gerektirmeyen arayüzlere sahip çözümleri tercih edin

uygun maliyetli planlar: *Bütçeye duyarlı veri yönetimi için ücretsiz veya daha düşük fiyatlı seçenekleri keşfedin

*gelişmiş entegrasyon yetenekleri: CRM'ler veya bulut platformları gibi mevcut teknoloji yığınınızla sorunsuz senkronizasyon sağlayan araçlar arayın

Ölçeklenebilir performans: Daha büyük veri kümelerini işleyen veya büyük projeler için daha hızlı işleme sunan Daha büyük veri kümelerini işleyen veya büyük projeler için daha hızlı işleme sunan AI platformlarını tercih edin

daha güçlü kurumsal destek: *Güçlü ve güvenli çözümlere ihtiyaç duyan takımlar için özel destek sunan Hugging Face alternatiflerinin seçimini yapın

Özel model eğitimi: Eşsiz, yüksek performanslı modeller için gelişmiş ince ayar seçeneklerini keşfedin

Yenilikçi dağıtım seçenekleri: Daha kolay ölçeklendirme için benzersiz barındırma veya dağıtım yöntemlerine sahip araçları seçin

🔍 Biliyor muydunuz? Transformatörler sayesinde, GPT ve BERT gibi araçlar tüm cümleleri bir arada okuyabilir. Eski modellerin asla yapamadığı şekilde tonu, niyeti ve bağlamı algılarlar. Bu nedenle günümüzün AI'ları cevap verirken daha doğal sesler çıkarır.

En İyi Hugging Face Alternatifleri

İşte en iyi Hugging Face alternatifleri için seçimlerimiz. 👇

1. ClickUp (AI'yı doğrudan proje yönetimi, belge ve ş akışlarına entegre etmek için en iyisi)

ClickUp Brain ile çalışma alanınızı güçlendirin

Herkes AI kullanıyor, ancak çoğu silolarda yaşıyor. Yazmak için bir araç, özetlemek için başka bir araç ve planlama için üçüncü bir araç var, ancak hiçbiri işinizle iletişim kurmuyor. Bu da daha fazla AI yayılmasına ve gereksiz kaosa neden oluyor.

ClickUp, yapay zekayı yardımcı olabileceği yerlere, yani görevlerinize, belgelerinize ve takım güncellemelerinize entegre ederek bu sorunu çözüyor.

Bağlam içinde yazın, özetleyin ve otomasyon sağlayın

ClickUp Brain ile teknik maddeleri yapılandırılmış belgelere dönüştürün

ClickUp Brain, platformun her parçasına entegre edilmiştir. İçerik yazar, güncellemeleri özetler, raporlar oluşturur ve karmaşık görev açıklamalarını yeniden yazar — tam da işin yapıldığı yerde.

Geliştiriciler için API gereksinimlerini belgelediğinizi varsayalım. Teknik özellikleri bir ClickUp belgesine yapıştırın, kimlik doğrulama ve oran sınırları hakkında madde işaretleri ekleyin, ardından ClickUp Brain'den kod örnekleri içeren geliştirici dostu belgeler oluşturmasını isteyin. Bağlantılı AI asistanı, takımınızın referans alacağı belge içinde kalarak, kaba notlarınızı net bölümlere ayırır.

Diğer örnekler:

Uzun toplantı belgelerini takım lideriniz için proje özetine dönüştürün

Belirsiz görev açıklamalarını yeniden yazarak sonraki adımları daha net hale getirin

Geçen haftaki görev etkinliklerini kullanarak tekrarlayan müşteri güncellemelerini taslak olarak hazırlayın

Planlama konuyu özetleyin ve sahiplerine takip görevleri atayın

Saniyeler içinde cevapları, engelleri ve raporları ortaya çıkarın

Evet, ClickUp Brain görevler ve Dokümanlar içinde iş yapmanıza yardımcı olur. Ancak bazen bir adım geri atmanız gerekir: soru sormak, netlik kazanmak ve hızlı hareket etmek için odaklanmış bir alan.

ClickUp Brain MAX tam da bunun için geliştirilmiştir.

Size, görevlerinizden ve Belgelerinizden ayrı, ancak bunlarla tamamen bağlantılı, AI ile çalışmak için özel bir alan sağlar. Masaüstü AI yardımcınız olarak, araçlar arasında geçiş yapmadan veya bağlamı yeniden açıklamadan işlerinizi düşünmenize, cevapları bulmanıza ve daha hızlı ilerlemenize yardımcı olur.

Sorguyu yüksek sesle söyleyin ve ClickUp Brain MAX'tan anında içgörüler alın

Bir soru yazın, izole AI çıktıları değil, canlı çalışma alanı verilerinden çekilir. Proje bağlamını, öncelik düzeylerini ve sahip atamalarını anlar. Sorgunuzu sesli olarak da söyleyebilirsiniz.

clickUp Brain MAX ses önceliğine sahiptir, *her zaman parmaklarınızın ucunda ve iş yönetiminin zihinsel yükünü azaltmak için tasarlanmıştır.

Diyelim ki, fonksiyonlar arası bir lansmanı yönetiyorsunuz. "Kampanyanın başlatılmasını bloklayan nedir?" diye soruyorsunuz. Brain MAX, gecikmiş görevleri, atanan sahipleri, bağlantılı belgeleri ve harekete geçmeye hazır işaretli yorumları gösterir.

Diğer gerçek dünya kullanım örnekleri:

Atanan kişi bazında gruplandırılmış gecikmiş görevlerin listeyi isteyin

Bu çeyrekte tamamlanan dönüm noktalarının özetini alın

Tüm aktif projelerdeki engellerin gerçek zamanlı görünümünü alın

Görev faaliyetlerine dayalı olarak riskleri artmadan önce tespit edin

Kurallar olmadan görevleri otomasyon ile gerçekleştirin

ClickUp Brain ve Automations ile karmaşık kurumsal onboarding ş Akışı oluşturun

Artık tetikleyiciyi ve eylemleri araştırmanıza gerek yok. İstediğinizi doğal dilde açıklayın, AI ClickUp'ta Otomasyonu oluştursun.

Örnek, müşteri başarı takımınız, kurumsal bir müşteri her kaydolduğunda tekrarlayan işleri hallediyor. ClickUp Brain'e şunu söylüyorsunuz: Bir görev "Kurumsal Onboarding" olarak etiketlendiğinde, başlangıç görüşmesi, hoş geldiniz paketi, teknik görev ve takip hatırlatıcıları için alt görevler oluşturun.

AI, bu çok adımlı ş Akışı otomasyonunu oluşturur ve canlıya geçmeden önce test etmenizi sağlar.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

*i̇ş AI ajanları: Proje güncellemeleri ve durum raporları gibi yineleyen görevleri yerine getiren özel ClickUp AI Otopilot Ajanlarını dağıtın — karmaşık model eğitimi gerekmez

Satıcıya bağımlılıktan kaçının: Ş akışlarını yeniden oluşturmadan, sezgisel bir arayüz üzerinden Claude, GPT, Gemini ve diğer önde gelen AI modellerine erişin

Bağlamı asla kaçırmayın: ClickUp'ın AI Notetaker özelliğini kullanarak toplantıları otomatik olarak kaydedin ve doğrudan görevlerinize senkronizasyon sağlayan eylem öğeleriyle özetleyin ClickUp'ın AI Notetaker özelliğini kullanarak toplantıları otomatik olarak kaydedin ve doğrudan görevlerinize senkronizasyon sağlayan eylem öğeleriyle özetleyin

Her şeyi bulun: Takımınızın bağlamını anlayan Takımınızın bağlamını anlayan ClickUp'taki kurumsal AI Search ile tüm işlerinizi arayın

Karmaşıklık olmadan ölçeklendirin: Altyapı veya API anahtarlarını yönetmeden kurumsal düzeyde AI özelliklerine sahip olun—her şey kullanıma hazır olarak işler

görsel olarak beyin fırtınası yapın: *ClickUp Brain'i kullanarak doğrudan ClickUp Beyaz Tahta' da görüntüler oluşturun, ardından bu fikirleri uygulanabilir proje planlarına dönüştürün

*geçiş yapmadan sohbet edin: ClickUp Chat'i kullanarak sohbetlerinizi gerçek işinizle bağlantılı tutun

Daha akıllı planlama: ClickUp Takvim'in odaklanma zamanlarını otomatik olarak bloke etmesini ve proje son teslim tarihlerine göre en uygun toplantıları önermesini sağlayın

ClickUp sınırları

Hugging Face ile yapabileceğiniz gibi, temel AI altyapısını değiştiremez, çatallayamaz veya katkıda bulunamazsınız

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.385+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Bu G2 incelemesi, bu AI işbirliği platformu hakkında her şeyi anlatıyor:

Yeni Brain MAX, verimliliğimi büyük ölçüde artırdı. Gelişmiş akıl yürütme modelleri de dahil olmak üzere birden fazla AI modelini uygun bir fiyata kullanma imkanı, her şeyi tek bir platformda merkezileştirmeyi kolaylaştırıyor. Ses-metin dönüştürme, görev otomasyonu ve diğer uygulamalarla entegrasyonlar gibi özellikler, ş akışını çok daha sorunsuz ve akıllı hale getiriyor.

Yeni Brain MAX, verimliliğimi büyük ölçüde artırdı. Gelişmiş akıl yürütme modelleri de dahil olmak üzere birden fazla AI modelini uygun bir fiyata kullanma imkanı, her şeyi tek bir platformda merkezileştirmeyi kolaylaştırıyor. Ses-metin dönüştürme, görev otomasyonu ve diğer uygulamalarla entegrasyonlar gibi özellikler, ş akışını çok daha sorunsuz ve akıllı hale getiriyor.

📮 ClickUp Insight: Ankete katılanların %30'u araştırma ve bilgi toplama için AI araçlarına güveniyor. Peki, iş yerinde kaybettiğiniz bir dosyayı veya kaydetmeyi unuttuğunuz önemli bir Slack konu dizisini bulmanıza yardımcı olan bir AI var mı? Evet! ClickUp'ın AI destekli Bağlantılı Arama özelliği, entegre üçüncü taraf uygulamalar dahil olmak üzere tüm çalışma alanı içeriğinizi anında arayarak içgörüler, kaynaklar ve cevaplar sunar. ClickUp'ın gelişmiş arama özelliği ile haftada 5 saate kadar zaman kazanın!

2. OpenAI (Gelişmiş dil ve görüntü oluşturma modellerine erişim için en iyisi)

openAI aracılığıyla

OpenAI, ChatGPT piyasaya çıktığında manşetlere taşındı ve birdenbire herkes yeniden AI'dan bahsetmeye başladı. GPT modelleri, e-posta yazmaktan kod hata ayıklamaya kadar her şeyi hallederken, DALL-E en çılgın metin komutlarınızı gerçek görüntülere dönüştürür.

OpenAI'yi diğerlerinden ayıran şey, yapay zekayı nasıl paketledikleridir. Daha önce araştırma laboratuvarlarında kilitli olan modellere erişim elde edersiniz. Elbette, bu kolaylık için para ödüyorsunuz, ancak teslim tarihleri sıkışık ve müşterileriniz ensenizdeyken, bu kolaylık paha biçilmez hale gelir.

OpenAI'nin en iyi özellikleri

Marka sesinize, yazım stilinize veya alan uzmanlığınıza uyacak şekilde belirli veri kümelerinizdeki modelleri ince ayarlayın

Yaratıcılık düzeylerini ve yanıt biçimlendirmesini ayarlamak için sistem istemlerini ve sıcaklık ayarlarını kullanarak model davranışını kontrol edin

Kapsamlı içerik analizi ve çıkarma için PDF'ler, görüntüler ve belgeler dahil olmak üzere birden fazla dosya biçimini işleyin

Kullanım maliyetlerini izlemeyin ve masrafları model ve proje bazında ayrıştıran ayrıntılı faturalandırma gösterge panelleri aracılığıyla harcama sınırlarını ayarlayın

Sadece anahtar kelimeleri eşleştirmek yerine anlamı anlayan semantik arama uygulamaları için gömülü öğeler oluşturun

OpenAI sınırları

Model mimarisi için sınır özel özen seçenekleri

Harici API çağrılarına bağımlılık, çevrimdışı fonksiyonu etkiler

Uygulamaların hız sınırları, çeşitli sektörlerdeki yüksek hacimli uygulamaları etkileyebilir

OpenAI, izinsiz olarak web'den toplanan eğitim verileriyle ilgili birçok dava ve incelemeyle karşı karşıya kaldı

OpenAI fiyatlandırması

GPT-4. 1 Giriş: 1 milyon belirteç başına 2 dolar Önbelleğe alınmış giriş: 1 milyon belirteç başına 0,50 dolar Çıktı: 1 milyon belirteç başına 8 dolar

Giriş: 1 milyon belirteç başına 2 dolar

Önbelleğe alınmış girdi: 1 milyon belirteç başına 0,50 dolar

Çıktı: 1 milyon belge başına 8 dolar

GPT-4. 1 mini Giriş: 1 milyon belirteç başına 0,40 $ Önbelleğe alınmış giriş: 1 milyon belirteç başına 0,10 $ Çıktı: 1 milyon belirteç başına 1,60 $

Giriş: 1 milyon belirteç başına 0,40 dolar

Önbelleğe alınmış girdi: 1 milyon belirteç başına 0,10 dolar

Çıktı: 1 milyon belirteç başına 1,60 dolar

GPT-4. 1 nano Giriş: 1 milyon belirteç başına 0,100 $ Önbelleğe alınmış giriş: 1 milyon belirteç başına 0,025 $ Çıktı: 1 milyon belirteç başına 0,400 $

Giriş: 1 milyon belirteç başına 0,100 dolar

Önbelleğe alınmış girdi: 1 milyon belirteç başına 0,025 dolar

Çıktı: 1 milyon belirteç başına 0,400 dolar

OpenAI o3 Giriş: 1 milyon belirteç başına 2 dolar Önbelleğe alınmış giriş: 1 milyon belirteç başına 0,50 dolar Çıktı: 1 milyon belirteç başına 8 dolar

Giriş: 1 milyon belirteç başına 2 dolar

Önbelleğe alınmış girdi: 1 milyon belirteç başına 0,50 dolar

Çıktı: 1 milyon belge başına 8 dolar

OpenAI o4-mini Giriş: 1 milyon belirteç başına 1,100 dolar Önbelleğe alınmış giriş: 1 milyon belirteç başına 0,275 dolar Çıktı: 1 milyon belirteç başına 4,400 dolar

Giriş: 1 milyon belirteç başına 1,100 dolar

Önbelleğe alınmış girdi: 1 milyon belirteç başına 0,275 dolar

Çıktı: 1 milyon belirteç başına 4,400 dolar

Modellerin ince ayarı GPT-4. 1 Giriş: 1 milyon belirteç başına 3 $ Önbelleğe alınmış giriş: 1 milyon belirteç başına 0,75 $ Çıktı: 1 milyon belirteç başına 12 $ Eğitim: 1 milyon belirteç başına 25 $ GPT-4. 1 mini Giriş: 1 milyon belirteç başına 0,80 $ Önbelleğe alınmış giriş: 1 milyon belirteç başına 0,20 $ Çıktı: 1 milyon belirteç başına 3,20 $ Eğitim: 1 milyon belirteç başına 5 $ GPT-4. 1 nano Giriş: 1 milyon belirteç başına 0,20 $ Önbelleğe alınmış giriş: 1 milyon belirteç başına 0,05 $ Çıktı: 1 milyon belirteç başına 0,80 $ Eğitim: 1 milyon belirteç başına 1,50 $ o4-mini Giriş: 1 milyar belirteç başına 4 $ Önbelleğe alınmış giriş: 1 milyar belirteç başına 1 $ Çıktı: 1 milyar belirteç başına 16 $ Eğitim: Eğitim saati başına 100 $

GPT-4. 1 Giriş: 1 milyon belirteç başına 3 dolar Önbelleğe alınmış giriş: 1 milyon belirteç başına 0,75 dolar Çıktı: 1 milyon belirteç başına 12 dolar Eğitim: 1 milyon belirteç başına 25 dolar

Giriş: 1 milyon belirteç başına 3 dolar

Önbelleğe alınmış girdi: 1 milyon belirteç başına 0,75 dolar

Çıktı: 1 milyon belge başına 12 dolar

Eğitim: 1 milyon belirteç başına 25 dolar

GPT-4. 1 mini Giriş: 1 milyon belirteç başına 0,80 $ Önbelleğe alınmış giriş: 1 milyon belirteç başına 0,20 $ Çıktı: 1 milyon belirteç başına 3,20 $ Eğitim: 1 milyon belirteç başına 5 $

Giriş: 1 milyon belirteç başına 0,80 dolar

Önbelleğe alınmış girdi: 1 milyon belirteç başına 0,20 dolar

Çıktı: 1 milyon belirteç başına 3,20 dolar

Eğitim: 1 milyon belirteç başına 5 dolar

GPT-4. 1 nano Giriş: 1 milyon belirteç başına 0,20 $ Önbelleğe alınmış giriş: 1 milyon belirteç başına 0,05 $ Çıktı: 1 milyon belirteç başına 0,80 $ Eğitim: 1 milyon belirteç başına 1,50 $

Giriş: 1 milyon belirteç başına 0,20 dolar

Önbelleğe alınmış girdi: 1 milyon belirteç başına 0,05 dolar

Çıktı: 1 milyon belirteç başına 0,80 dolar

Eğitim: 1 milyon belirteç başına 1,50 dolar

o4-mini Giriş: 1 milyon belirteç başına 4 dolar Önbelleğe alınmış giriş: 1 milyon belirteç başına 1 dolar Çıktı: 1 milyon belirteç başına 16 dolar Eğitim: Eğitim saati başına 100 dolar

Giriş: 1 milyon belirteç başına 4 dolar

Önbelleğe alınmış girdi: 1 milyon belirteç başına 1 dolar

Çıktı: 1 milyon belge başına 16 dolar

Eğitim: Eğitim saati başına 100 dolar

Giriş: 1 milyon belirteç başına 2 dolar

Önbelleğe alınmış girdi: 1 milyon belirteç başına 0,50 dolar

Çıktı: 1 milyon belge başına 8 dolar

Giriş: 1 milyon belirteç başına 0,40 dolar

Önbelleğe alınmış girdi: 1 milyon belirteç başına 0,10 dolar

Çıktı: 1 milyon belirteç başına 1,60 dolar

Giriş: 1 milyon belirteç başına 0,100 dolar

Önbelleğe alınmış girdi: 1 milyon belirteç başına 0,025 dolar

Çıktı: 1 milyon belirteç başına 0,400 dolar

Giriş: 1 milyon belirteç başına 2 dolar

Önbelleğe alınmış girdi: 1 milyon belirteç başına 0,50 dolar

Çıktı: 1 milyon belirteç başına 8 dolar

Giriş: 1 milyon belirteç başına 1,100 dolar

Önbelleğe alınmış girdi: 1 milyon belirteç başına 0,275 dolar

Çıktı: 1 milyon belirteç başına 4,400 dolar

GPT-4. 1 Giriş: 1 milyon belirteç başına 3 dolar Önbelleğe alınmış giriş: 1 milyon belirteç başına 0,75 dolar Çıktı: 1 milyon belirteç başına 12 dolar Eğitim: 1 milyon belirteç başına 25 dolar

Giriş: 1 milyon belirteç başına 3 dolar

Önbelleğe alınmış girdi: 1 milyon belirteç başına 0,75 dolar

Çıktı: 1 milyon belge başına 12 dolar

Eğitim: 1 milyon belirteç başına 25 dolar

GPT-4. 1 mini Giriş: 1 milyon belirteç başına 0,80 $ Önbelleğe alınmış giriş: 1 milyon belirteç başına 0,20 $ Çıktı: 1 milyon belirteç başına 3,20 $ Eğitim: 1 milyon belirteç başına 5 $

Giriş: 1 milyon belirteç başına 0,80 dolar

Önbelleğe alınmış girdi: 1 milyon belirteç başına 0,20 dolar

Çıktı: 1 milyon belirteç başına 3,20 dolar

Eğitim: 1 milyon belirteç başına 5 dolar

GPT-4. 1 nano Giriş: 1 milyon belirteç başına 0,20 $ Önbelleğe alınmış giriş: 1 milyon belirteç başına 0,05 $ Çıktı: 1 milyon belirteç başına 0,80 $ Eğitim: 1 milyon belirteç başına 1,50 $

Giriş: 1 milyon belirteç başına 0,20 dolar

Önbelleğe alınmış girdi: 1 milyon belirteç başına 0,05 dolar

Çıktı: 1 milyon belirteç başına 0,80 dolar

Eğitim: 1 milyon belirteç başına 1,50 dolar

o4-mini Giriş: 1 milyon belirteç başına 4 dolar Önbelleğe alınmış giriş: 1 milyon belirteç başına 1 dolar Çıktı: 1 milyon belirteç başına 16 dolar Eğitim: Eğitim saati başına 100 dolar

Giriş: 1 milyon belirteç başına 4 dolar

Önbelleğe alınmış girdi: 1 milyon belirteç başına 1 dolar

Çıktı: 1 milyon belge başına 16 dolar

Eğitim: Eğitim saati başına 100 dolar

Giriş: 1 milyon belirteç başına 3 dolar

Önbelleğe alınmış girdi: 1 milyon belirteç başına 0,75 dolar

Çıktı: 1 milyon belge başına 12 dolar

Eğitim: 1 milyon belirteç başına 25 dolar

Giriş: 1 milyon belirteç başına 0,80 dolar

Önbelleğe alınmış girdi: 1 milyon belirteç başına 0,20 dolar

Çıktı: 1 milyon belirteç başına 3,20 dolar

Eğitim: 1 milyon belirteç başına 5 dolar

Giriş: 1 milyon belirteç başına 0,20 dolar

Önbelleğe alınmış girdi: 1 milyon belirteç başına 0,05 dolar

Çıktı: 1 milyon belirteç başına 0,80 dolar

Eğitim: 1 milyon belirteç başına 1,50 dolar

Giriş: 1 milyon belirteç başına 4 dolar

Önbelleğe alınmış girdi: 1 milyon belirteç başına 1 dolar

Çıktı: 1 milyon belge başına 16 dolar

Eğitim: Eğitim saati başına 100 dolar

OpenAI derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (830+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (220'den fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar OpenAI hakkında ne diyor?

G2 incelemesinden alıntı:

API'si harika, kullanıcı arayüzü mükemmel ve chatgpt'yi kullanırken hiçbir sorunla karşılaşmadım. Çok beğendim ve denemenizi, indirmenizi ve hızlı karar vermenizi şiddetle tavsiye ederim.

API'si harika, kullanıcı arayüzü mükemmel ve chatgpt'yi kullanırken hiçbir sorunla karşılaşmadım. Çok beğendim ve denemenizi, indirmenizi ve hızlı karar vermenizi şiddetle tavsiye ederim.

🎥 İzleyin: ClickUp Brain'i kişisel asistanınız olarak her zaman, her yerde nasıl kullanabilirsiniz.

💡 Profesyonel İpucu: Tek bir metriğe güvenmeyin. LLM değerlendirmesini, yapılandırılmış girdileri (ör. tablolara, listelere) ve yapılandırılmamış komutları (açık uçlu görevler) ne kadar iyi işlediği şeklinde ayırın. Böylece başarısızlık modellerini daha hızlı ortaya çıkarabilirsiniz.

3. Anthropic Claude (Güvenli ve bağlamsal AI konuşmaları için en iyisi)

anthropic aracılığıyla

Claude, AI güvenliği konusunda farklı bir yaklaşım benimsiyor. Anthropic, içerik filtreleri uygulamak yerine, sorunları dikkatlice düşünmesi için onu eğitti. Claude'un yanıt vermeden önce birçok farklı bakış açısını değerlendirdiğini fark edeceksiniz, bu da onu karmaşık konular hakkında nüanslı tartışmalarda başarılı kılıyor.

Bağlam penceresi çok geniştir, bu sayede tüm belgeleri buraya ekleyebilir ve içerik hakkında gerçek konuşmalar yapabilirsiniz.

Bir araştırma makalesini tartışmak veya uzun bir raporu analiz etmek istediğiniz zamanları düşünün. Claude bu senaryoları doğal bir şekilde ele alır. Ayrıca, konuşmanızın başındaki her şeyi hatırlar, böylece sürekli kendinizi tekrar etmek zorunda kalmazsınız.

Anthropic Claude'un en iyi özellikleri

Düzinelerce programlama dilinde kod yazın ve hata ayıklayın, mantığı açıklayın ve iyileştirmeler önerin

Gerçek zamanlı olarak web'de arama yapın, güncel bilgilere erişin ve konuşmalar sırasında gerçekleri doğrulayın

Aşırı basitleştirilmiş cevaplar yerine dengeli bakış açıları sunarken, karmaşık etik ikilemleri ve incelikli konuları mantıklı bir şekilde ele alın

Adım adım açıklamalar ve doğrulamalarla gelişmiş matematiksel hesaplamalar ve istatistiksel analizler gerçekleştirin

API entegrasyonları için belirli şemaları izleyen JSON, XML ve YAML gibi yapılandırılmış çıktılar oluşturun

Anthropic Claude sınırlamaları

Claude alternatiflerine kıyasla daha küçük bir model seçimi sunar

Özel model eğitimi için daha az esneklik

Bazı özel görevler için daha yüksek gecikme süresi

Anthropic Claude fiyatlandırması

Claude Opus 4 Giriş: 1 milyon belirteç başına 15 dolar Çıkış: 1 milyon belirteç başına 75 dolar Hızlı önbellekleme: Yazma: 1 milyon belirteç başına 18,75 dolar Okuma: 1 milyon belirteç başına 1,50 dolar

Giriş: 1 milyon belirteç başına 15 dolar

Çıktı: 1 milyon belirteç başına 75 dolar

Hızlı önbellekleme: Yazma: 1 milyon belirteç başına 18,75 $ Okuma: 1 milyon belirteç başına 1,50 $

Yaz: 1 milyon belirteç başına 18,75 dolar

Okuyun: 1 milyon belirteç başına 1,50 dolar

Claude Sonnet 4 Giriş: 1 milyon belirteç başına 3 dolar Çıkış: 1 milyon belirteç başına 15 dolar Hızlı önbellekleme: Yazma: 1 milyon belirteç başına 3,75 dolar Okuma: 1 milyon belirteç başına 0,30 dolar

Giriş: 1 milyon belirteç başına 3 dolar

Çıktı: 1 milyon belge başına 15 dolar

Hızlı önbellekleme: Yazma: 1 milyon belirteç başına 3,75 $ Okuma: 1 milyon belirteç başına 0,30 $

Yazın: 1 milyon belirteç başına 3,75 dolar

Okuyun: 1 milyon belirteç başına 0,30 dolar

Claude Haiku 3. 5 Giriş: 1 milyon belirteç başına 0,80 $ Çıkış: 1 milyon belirteç başına 4 $ Hızlı önbellekleme: Yazma: 1 milyon belirteç başına 1 $ Okuma: 1 milyon belirteç başına 0,08 $

Giriş: 1 milyon belirteç başına 0,80 dolar

Çıktı: 1 milyon belge başına 4 dolar

Hızlı önbellekleme: Yazma: 1 milyon belirteç başına 1 dolar Okuma: 1 milyon belirteç başına 0,08 dolar

Yaz: 1 milyon belirteç başına 1 dolar

Okuyun: 1 milyon belirteç başına 0,08 dolar

Giriş: 1 milyon belirteç başına 15 dolar

Çıktı: 1 milyon belirteç başına 75 dolar

Hızlı önbellekleme: Yazma: 1 milyon belirteç başına 18,75 $ Okuma: 1 milyon belirteç başına 1,50 $

Yaz: 1 milyon belirteç başına 18,75 dolar

Okuyun: 1 milyon belirteç başına 1,50 dolar

Yaz: 1 milyon belirteç başına 18,75 dolar

Okuyun: 1 milyon belirteç başına 1,50 dolar

Giriş: 1 milyon belirteç başına 3 dolar

Çıktı: 1 milyon belge başına 15 dolar

Hızlı önbellekleme: Yazma: 1 milyon belirteç başına 3,75 $ Okuma: 1 milyon belirteç başına 0,30 $

Yaz: 1 milyon belirteç başına 3,75 dolar

Okuyun: 1 milyon belirteç başına 0,30 dolar

Yazın: 1 milyon belirteç başına 3,75 dolar

Okuyun: 1 milyon belirteç başına 0,30 dolar

Giriş: 1 milyon belirteç başına 0,80 dolar

Çıktı: 1 milyon belge başına 4 dolar

Hızlı önbellekleme: Yazma: 1 milyon belirteç başına 1 dolar Okuma: 1 milyon belirteç başına 0,08 dolar

Yaz: 1 milyon belirteç başına 1 dolar

Okuyun: 1 milyon belirteç başına 0,08 dolar

Yaz: 1 milyon belirteç başına 1 dolar

Okuyun: 1 milyon belirteç başına 0,08 dolar

Anthropic Claude puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (55+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (20'den fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Anthropic Claude hakkında ne diyor?

Reddit yorumuna göre:

Dürüst olmak gerekirse? Claude iyi bir "kişi" gibi görünüyor. Kararlarında, diğer modellerde doğal olarak görülmeyen bir derinlikte insan refahını göz önünde bulunduruyor. Dünya lideri olacak bir LLM seçmek zorunda kalsaydım, Claude benim ilk tercihim olurdu. Etik veya kişilik yapısı eğitimi almamış diğerlerine aynı derecede güvenmezdim.

Dürüst olmak gerekirse? Claude iyi bir "kişi" gibi görünüyor. Kararlarında, diğer modellerde doğal olarak görülmeyen bir derinlikte insan refahını göz önünde bulunduruyor. Dünya lideri olacak bir LLM seçmek zorunda kalsaydım, Claude benim ilk tercihim olurdu. Etik veya kişilik yapısı eğitimi almamış diğerlerine aynı derecede güvenmezdim.

🧠 İlginç Bilgi: 2012 yılında, AlexNet adlı bir model görüntü tanıma konusunda insanları geride bıraktı. Daha hızlı, daha doğru ve yorulmuyordu. Bu an, insanların sağlık, güvenlik ve robotik gibi alanlarda yapay zekanın potansiyelini görme şeklini değiştirdi.

📖 Ayrıca okuyun: En İyi Anthropic AI Alternatifleri ve Rakipleri

4. Cohere (Kurumsal düzeyde doğal dil işleme çözümleri oluşturmak için en iyisi)

Cohere aracılığıyla

Cohere, yapay zekaya ihtiyaç duyan ancak veri gizliliğinden ödün veremeyen işler için özel olarak platformunu oluşturdu. Çok dilli yetenekleri 100'den fazla dili kapsıyor, bu da küresel müşterilerle veya uluslararası pazarlarla uğraşıyorsanız çok büyük bir avantaj.

Gömme işlemleri, yalnızca anahtar kelimeleri eşleştirmek yerine anlamı anlamanız gereken arama uygulamaları için özellikle iyi iş yapar. Ayrıca, kendi AI özel sınıflandırıcı larınızı eğitebilirsiniz, bu da AI çözümlerine ihtiyaç duyan ancak özel veri bilimcileri olmayan takımlar için pratik bir çözümdür.

Cohere'nin en iyi özellikleri

Eğitim veri kümeleri ve model ağırlıkları üzerinde tam kontrol sağlarken, tescilli verilerinizi kullanarak modelleri ince ayar yapın.

Altta yatan GPU altyapısını yönetmeden, talep modellerine göre çıkarım kapasitesini otomatik olarak ölçeklendirin.

Kaynakları alıntılayabilen ve oluşturulan içerik için atıf sağlayabilen, geri alma ile güçlendirilmiş üretim sistemleri uygulayın.

Kapsamlı analiz gösterge paneli ve uyarı sistemleri aracılığıyla model performansını ve kullanım modellerini izleyin.

SSO, SAML ve rol tabanlı erişim denetimlerini kullanarak mevcut kimlik doğrulama sistemleriyle entegre edin ve deneyleri izleme.

Cohere sınırları

Daha küçük topluluk ve daha az üçüncü taraf entegrasyonları

Multimodal platformlara kıyasla sınırlı bilgisayar görme yetenekleri

Özel alanlar için önceden eğitilmiş model sayısı daha azdır.

Gelişmiş kullanım durumları ve hibrit kurulumlar için daha az kapsamlı belgeler

Cohere fiyatlandırması

Komut A Giriş: 1 milyon belirteç başına 2,50 dolar Çıktı: 1 milyon belirteç başına 10 dolar

Giriş: 1 milyon belirteç başına 2,50 dolar

Çıktı: 1 milyon belirteç başına 10 dolar

Komut R Giriş: 1 milyon belirteç başına 0,15 dolar Çıktı: 1 milyon belirteç başına 0,60 dolar

Giriş: 1 milyon belirteç başına 0,15 dolar

Çıktı: 1 milyon belirteç başına 0,60 dolar

Komut R7B Giriş: 1 milyon belge başına 0,0375 dolar Çıktı: 1 milyon belge başına 0,15 dolar

Giriş: 1 milyon belirteç başına 0,0375 dolar

Çıktı: 1 milyon belirteç başına 0,15 dolar

Giriş: 1 milyon belirteç başına 2,50 dolar

Çıktı: 1 milyon belirteç başına 10 dolar

Giriş: 1 milyon belirteç başına 0,15 dolar

Çıktı: 1 milyon belirteç başına 0,60 dolar

Giriş: 1 milyon belirteç başına 0,0375 dolar

Çıktı: 1 milyon belirteç başına 0,15 dolar

Cohere puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek hayattaki kullanıcılar Cohere hakkında ne diyor?

Capterra incelemesine göre:

Cohere'i ayarlamak oldukça kolaydı ve belgeler de oldukça anlaşılırdı. Kullanıcılarımızın uygulamanın nasıl kullanıldığını görebilmek, başlangıçta gerçekten yararlı ve harikaydı. […] Yazılımın ücretsiz sürümünde son derece sınırlı sayıda oturum bulunuyor ve kullanıcı tabanımız büyüdükçe, daha fazla oturumun ücretli sürümde gizli olması nedeniyle uygulamayı daha az kullanışlı buluyoruz.

Cohere'i ayarlamak oldukça kolaydı ve belgeler de oldukça anlaşılırdı. Kullanıcılarımızın uygulamanın nasıl kullanıldığını görebilmek, başlangıçta gerçekten yararlı ve harikaydı. […] Yazılımın ücretsiz sürümünde son derece sınırlı sayıda oturum bulunuyor ve kullanıcı tabanımız büyüdükçe, daha fazla oturumun ücretli sürümde gizli olması nedeniyle uygulamayı daha az kullanışlı buluyoruz.

🔍 Biliyor muydunuz? GPT‑4 ve Grok 4 gibi modeller , itiraz edildiğinde cevaplarını değiştirdiler (ilk cevapları doğru olsa bile). Çelişkili geri bildirimler gördükten sonra kendilerinden şüphe etmeye başladılar. Bu, insanların stres altında sergilediği davranışlara ürkütücü bir şekilde benziyor ve cevaplarının güvenilirliği hakkında soru işaretleri yaratıyor.

5. Replicate (Altyapı yönetimi olmadan açık kaynaklı AI modellerini çalıştırmak için en iyisi)

replicate aracılığıyla

Replicate, sunucu yönetiminin zorlukları olmadan devasa bir AI modeli kütüphanesine sahip olmak gibidir. Birisi harika bir görüntü oluşturucu mu geliştirdi? Oluşabilecek olasılıklara göre Replicate'te bulabilirsiniz. Herkesin bahsettiği yeni ses sentez modelini denemek mi istiyorsunuz? API çağrısı yapmanız yeterlidir.

AI uygulama tüm altyapı karmaşıklığını halleder, böylece tek bir modele commit etmeden düzinelerce farklı modeli deneyebilirsiniz. Yalnızca kullandığınızda ödeme yaparsınız, bu da prototip oluşturmak için mükemmeldir.

Ayrıca, işe yarayan bir model bulduğunuzda, basit konteyner sistemini kullanarak kendi özel sürümlerinizi bile dağıtabilirsiniz.

En iyi özellikleri kopyalayın

Geri alma özellikleri ve farklı model sürümleri arasında A/B testi ile model dağıtımlarınızın sürüm kontrolünü yapın

Uzun süren tahminler tamamlandı veya hata oluştu bildirimleri almak için webhook'lar ayarlayın

Tahmin başına maliyetleri azaltmak ve verimlilikte artış sağlamak için birden fazla girişi aynı anda toplu olarak işleyin

Mevcut modelleri çatallayarak farklı parametre veya eğitim verileriyle özel sürümler oluşturun

Sınırları çoğaltın

Model barındırma ortamı ve yapılandırmaları üzerinde daha az kontrolünüz vardır

Gerçek zamanlı uygulamalar ve kurumsal ihtiyaçlar için potansiyel gecikme sorunları vardır

Model özel ayar ve ince ayar için sınır seçenekler

Üçüncü taraf model kullanılabilirliği ve bakımına bağımlılık

Replicate fiyatlandırması

Fiyatlandırma her model için farklıdır

Derecelendirmeleri ve yorumları kopyalayın

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek hayattaki kullanıcılar Replicate hakkında ne diyor?

Reddit'teki bir yorumda şöyle bir not veriliyor:

Her neyse, bence yeni görüntü veya video modellerini denemek için en kolay seçenek replikasyon. Çok sayıda kullanıcınız varsa en uygun maliyetli seçenek olduğunu sanmıyorum, ancak bir MVP için (saatlik GPU kiralamaya kıyasla) size çok fazla zahmet ve paradan tasarruf sağlayabilir.

Her neyse, bence yeni görüntü veya video modellerini denemek için en kolay seçenek replikasyon. Çok sayıda kullanıcınız varsa en uygun maliyetli seçenek olduğunu sanmıyorum, ancak bir MVP için (saatlik GPU kiralamaya kıyasla) size çok fazla zahmet ve paradan tasarruf sağlayabilir.

💡 Profesyonel İpucu: İnce ayarları ölçülü yapın. Alanına özgü çıktılar elde etmek için her zaman modeli ince ayarlamanız gerekmez. Önce akıllı komut mühendisliği + geri alma destekli üretim (RAG) yöntemini deneyin. Yalnızca tutarlı bir şekilde doğruluk veya alaka düzeyi sınırlarına ulaşırsanız ince ayarlara yatırım yapın.

6. TensorFlow (Sıfırdan özel makine öğrenimi modelleri oluşturmak için en iyisi)

tensorFlow aracılığıyla

TensorFlow, makine öğrenimi geleceğiniz üzerinde tam kontrol sağlar (bu hem bir nimet hem de bir lanettir). Google, üretim ML çerçevesini açık kaynak kodlu hale getirdi, bu da onların dahili olarak kullandıkları araçların aynısına sahip olabileceğiniz anlamına gelir.

Esnekliği inanılmazdır; basit doğrusal regresyondan karmaşık dönüştürücü mimarilere kadar her şeyi oluşturabilirsiniz.

TensorFlow Hub , ince ayar yapabileceğiniz önceden eğitilmiş modeller sunarken, TensorBoard size eğitim performansına ilişkin gerçek zamanlı analizler sağlar. Ancak bu güç, karmaşıklıkla birlikte gelir. Daha üst düzey platformların soyutlaştırdığı kavramları öğrenmek için zaman harcayacaksınız.

TensorFlow'un en iyi özellikleri

Bellek kullanımı ve hesaplama grafiklerini gösteren gelişmiş hata ayıklama araçlarını kullanarak model performansını profilleyin ve darboğazları belirleyin

Çapraz platform uyumluluğu için SavedModel , TensorFlow Lite ve ONNX gibi farklı biçimler arasında modelleri dönüştürün

Standart makine öğrenimi kitaplıklarında bulunmayan özel kayıp fonksiyonları ve optimizasyon algoritmaları uygulayın

Karışık hassasiyetli eğitimi kullanarak bellek kullanımını azaltın ve modern GPU mimarilerinde eğitimi hızlandırın

Tf. data ile ön işleme ve genişletme yoluyla büyük veri kümelerini verimli bir şekilde işleyen özel veri boru hatları oluşturun

TensorFlow sınırları

Büyük model eğitimi için önemli miktarda hesaplama kaynağı gerektirir

Daha üst düzey Hugging Face alternatiflerine kıyasla karmaşık hata ayıklama süreci

Gelişmiş kullanım durumları için zaman alıcı kurulum ve yapılandırma

TensorFlow fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

TensorFlow puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (125+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (100'den fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar TensorFlow hakkında ne diyor?

G2'deki bir kullanıcı şunları vurguluyor:

TensorFlow'un derin öğrenme modelleri oluşturmak ve eğitmek için ne kadar güçlü ve esnek olduğunu seviyorum. Keras bunu biraz daha kolaylaştırıyor ve önceden eğitilmiş modeller çok zaman kazandırıyor. Ayrıca, takıldığımda topluluk çok yardımcı oluyor. […] Öğrenme eğrisi dik. Özellikle yeni başlayanlar için. Bazen hata mesajları anlaşılması çok karmaşık ve hata ayıklama sinir bozucu olabiliyor. Ayrıca, çok fazla hesaplama gücü gerektiriyor ve bu, yüksek kaliteli donanımınız yoksa sorun olabilir. *

TensorFlow'un derin öğrenme modelleri oluşturmak ve eğitmek için ne kadar güçlü ve esnek olduğunu seviyorum. Keras bunu biraz daha kolaylaştırıyor ve önceden eğitilmiş modeller çok zaman kazandırıyor. Ayrıca, takıldığımda topluluk çok yardımcı oluyor. […] Öğrenme eğrisi dik. Özellikle yeni başlayanlar için. Bazen hata mesajları anlaşılması çok zor ve hata ayıklama sinir bozucu olabiliyor. Ayrıca, çok fazla hesaplama gücü gerektiriyor ve bu, yüksek kaliteli donanımınız yoksa sorun olabilir.

🧠 İlginç Bilgi: Araştırmacılar, dil modellerinin genellikle var olmayan yazılım paketleri önerdiğini keşfettiler. Kod örneklerinin yaklaşık %19,7'si uydurma isimler içeriyordu ve bu da squatting saldırılarına yol açabilir.

7. Azure Machine Learning (ML ş akışlarını Microsoft bulut hizmetleriyle entegrasyonlar için en iyisi)

Microsoft Azure aracılığıyla

Kuruluşunuz zaten Microsoft kullanıyorsa, Azure ML doğal olarak ilk tercihiniz olacaktır. Bu araç, iş kullanıcıları için hem işaretle ve tıkla arayüzleri hem de veri bilimcileri için tam programlama ortamları sunar.

AutoML, hızlı sonuçlara ihtiyaç duyduğunuzda zor işleri halleder ve farklı algoritmaları ve hiperparametreleri otomatik olarak dener. Ayrıca, Power BI ile entegrasyonlar sayesinde modelleriniz doğrudan yönetici gösterge panellerine aktarılabilir.

Modeller için sağlam sürüm kontrolü, otomasyonlu dağıtım süreçleri ve model performansı düşmeye başladığında sizi uyaran izleme özelliği elde edersiniz.

Azure Machine Learning'in en iyi özellikleri

Yeni veriler kullanıma sunulduğunda veya model performansı düştüğünde tetikleyici olan otomatik yeniden eğitim süreçlerini planlayın.

Farklı hesaplama hedeflerinde tekrarlanabilir model eğitimi ve dağıtımı için özel Docker ortamları oluşturun.

LIME, SHAP ve diğer açıklanabilirlik tekniklerini kullanarak tahminleri açıklayan model açıklanabilirlik özelliklerini uygulayın.

Gelen veriler eğitim veri kümelerinden önemli ölçüde farklı olduğunda sizi uyaran veri sapma izlemeyi ayarlayın.

İş yükü taleplerine göre otomatik olarak ölçeklenen ve maliyet verimliliğini optimize eden hesaplama kümelerini yönetin.

Azure Machine Learning sınırları

Çoklu bulut stratejileri kullanan kuruluşlar için tedarikçiye bağımlılık endişeleri vardır.

Açık kaynaklı Hugging Face alternatiflerine kıyasla sınır esneklik

Azure Machine Learning fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Azure Machine Learning derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,3/5 (85+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (30 yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Azure Machine Learning hakkında ne diyor?

G2'de yapılan paylaşım gibi:

Hizmetin kullanımı kolaydır ve veri yüklemek ve bunlara göre kalıpları yakalamak için birçok ilginç özelliklere sahiptir. Arayüz daha iyi olabilir, ancak benim ihtiyaçlarımı karşılıyor. Uygulama konusunda şüpheleriniz varsa, web'de birçok bilgi bulabilirsiniz veya doğrudan Microsoft destek ekibinden yardım isteyebilirsiniz. *

Hizmetin kullanımı kolaydır ve veri yüklemek ve bunlara göre kalıpları yakalamak için birçok ilginç özelliklere sahiptir. Arayüz daha iyi olabilir, ancak benim ihtiyaçlarımı karşılıyor. Uygulama konusunda şüpheleriniz varsa, web'de birçok bilgi bulabilirsiniz veya doğrudan Microsoft destek ekibinden yardım isteyebilirsiniz. *

8. Google Gemini (Tek bir etkileşimde birden fazla içerik türünü işlemek için en iyisi)

Google Gemini aracılığıyla

Google'ın Gemini'si, birden fazla içerik türünü aynı anda anlar. Bir grafik gösterip verilerle ilgili sorular sorabilir veya resimler yükleyip resimlerde neler olduğu hakkında konuşma yapabilirsiniz. Matematik ve kod yetenekleri özellikle güçlüdür. Karmaşık denklemleri adım adım işler ve mantığını açıklar.

Bağlam penceresi büyük miktarda metini işleyerek, tüm araştırma makalelerini veya uzun belgeleri analiz etmek için kullanışlıdır. İlginç olan, izlediğiniz konuyu kaybetmeden farklı içerik türleri arasında konuşma akışını nasıl koruduğudur.

Google Gemini'nin en iyi özellikleri

Orijinal metindeki bağlamı ve kültürel nüansları koruyarak düzinelerce dil arasında çeviri yapın.

Konuşmalar içinde doğrudan Python kodunu oluşturun ve çalıştırın, sonuçları gerçek zamanlı olarak gösterin ve hataları giderin.

Makbuzlar, formlar ve el yazısı belgeler gibi yapılandırılmamış kaynaklardan yapılandırılmış verileri çıkarın.

Video içeriğinin ayrıntılı özetleri için görsel ve işitsel bileşenleri aynı anda analiz edin.

Birden fazla kaynak ve içerik türünden gelen bilgileri birleştirmeyi gerektiren karmaşık akıl yürütme görevlerini gerçekleştirin.

Google Gemini sınırları

Belirli bölgelerde ve belirli kullanım durumlarında sınırlı kullanılabilirlik

Yerleşik alternatiflere kıyasla daha az kapsamlı model özel seçenekleri

Kullanıcılar, Google'ın ekosistemindeki veri gizliliği konusunda endişelerini dile getirmiştir.

Google Gemini fiyatlandırması

Ücretsiz

Ücretli seviye: Fiyatlandırma her model için farklıdır

Google Gemini puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (245+ yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

🧠 İlginç Bilgi: Daha iyi modellerin daha az hata yapacağını düşünürsünüz, ancak tam tersi de olabilir. LLM'ler büyüdükçe ve daha gelişmiş hale geldikçe, özellikle gerçekler sorulduğunda bazen daha fazla halüsinasyon görürler. Daha yeni sürümler bile daha kendinden emin hatalar gösterir, bu da onları tespit etmeyi zorlaştırır.

9. Microsoft Copilot (Microsoft Office uygulamalarında verimliliği artırmak için en iyisi)

microsoft Copilot aracılığıyla

Copilot, günlük olarak kullandığınız Microsoft uygulamalarının içinde yer alır ve bu da AI'nın pratikteki hissiyatını değiştirir. İş bağlamınızı, yazma stilinizi, analiz ettiğiniz verileri ve hatta toplantı geçmişinizi anlar.

Sunum oluşturmasını isteyin, son belgelerinizden ve e-postalarınızdan ilgili bilgileri alır.

Excel entegrasyonları özellikle akıllıdır ve karmaşık formüller yerine doğal dil kullanarak verileri analiz etmenize yardımcı olur. En iyi yanı nedir? AI işbirliği aracının arayüzü tanıdık Microsoft kurallarına dayandığından, öğrenme eğriniz minimum düzeydedir.

Microsoft Copilot'un en iyi özellikleri

Mevcut şablonlarınızı ve marka kılavuzlarınızı kullanarak ham verileri etkileyici PowerPoint sunumlarına dönüştürün

Pivot tablolar, koşullu biçimlendirme ve formül oluşturma gibi tekrarlayan Excel görevlerini konuşma komutları aracılığıyla otomatikleştirin

Takvim davetiyeleri ve önceki toplantı notlarına göre toplantı gündemleri ve takip e-postaları hazırlayın

Kuruluşunuzun standartlarına uygun yerleşik stiller ve biçimlendirme önerileri kullanarak profesyonel görünümlü belgeler tasarlayın

Microsoft Copilot sınırları

Bu araç, Microsoft 365 aboneliği ve ekosistem taahhüdü gerektirir ve Microsoft uygulamaları dışında sınır fonksiyonlara sahiptir

Farklı Office uygulamalarında tutarsız performans

Microsoft Copilot fiyatlandırması

Ücretsiz

Copilot Pro: Aylık 20 $

Copilot for Microsoft 365: Kullanıcı başına aylık 30 $ (yıllık faturalandırılır)

Microsoft Copilot puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (85+ yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek hayattaki kullanıcılar Microsoft Copilot hakkında ne diyor?

Bir Redditor şöyle diyor:

Daha zorlu Excel fonksiyonlarında bana yardımcı olması için her gün kullanıyorum. Verileri nasıl işlemek istediğime dair kavramsal bir fikrim varsa, durumu ortaya koyuyorum ve copilot neredeyse her zaman pratik ve kullanışlı bir çözüm sunuyor. Dizi fonksiyonlarına çok daha aşina ve rahat olmamı sağladı.

Daha zorlu Excel fonksiyonlarında bana yardımcı olması için her gün kullanıyorum. Verileri nasıl işlemek istediğim konusunda kavramsal bir fikrim varsa, durumu ortaya koyarım ve copilot neredeyse her zaman pratik ve kullanışlı bir çözüm sunar. Dizi işlevlerine çok daha aşina ve rahat olmamı sağladı.

📖 Ayrıca okuyun: Hayatınızı ve ş Akışlarınızı kolaylaştıracak en iyi Microsoft Copilot alternatifleri

10. IBM WatsonX (Yüksek düzeyde düzenlemelere tabi iş ortamlarında AI dağıtımı için en iyisi)

iBM WatsonX aracılığıyla

IBM, WatsonX'i özellikle AI ile risk alamayan kuruluşlar için tasarladı; bankalar, hastaneler ve devlet kurumları gibi. Her model kararı kaydedilir ve uyum takımlarının takdir ettiği denetim izleri oluşturulur.

Platform, sağlık kuruluşlarının tıbbi literatür üzerinde eğitilmiş modelleri kullanmasına ve finansal hizmet kuruluşlarının risk değerlendirme yetenekleri kazanmasına olanak tanıyan sektöre özel çözümler sunar.

Veri hassasiyeti gereksinimlerinize bağlı olarak, modelleri şirket içinde, IBM bulutunda veya hibrit yapılandırmalarda dağıtabilirsiniz. Yönetişim özellikleri, koruma önlemleri ayarlamanıza ve AI çıktılarını önyargı veya beklenmedik davranışlar açısından izlemenize olanak tanır.

IBM WatsonX'in en iyi özellikleri

Farklı demografik gruplar arasında model tahminlerindeki önyargıları otomatik olarak algılayan ve düzelten adalet izleme uygulamasını hayata geçirin

Zararlı veya uygunsuz AI yanıtlarını önleyen yerleşik güvenlik önlemlerine sahip özel AI komut şablonları oluşturun

Düzenleyici denetimler ve dokümantasyon için model kararlarını ve veri kullanımını gösteren ayrıntılı uyumluluk raporları oluşturun

Dağıtımdan önce potansiyel güvenlik açıklarını belirlemek için karşıt örnekler ve sınır durumları kullanarak model sağlamlığını test edin

Kritik kararların yürütülmeden önce manuel onay gerektirdiği insan odaklı ş Akışı oluşturun

IBM WatsonX sınırları

Bulut tabanlı Hugging Face alternatiflerine kıyasla daha yüksek maliyetler

Kurulum ve yapılandırma gereksinimleri karmaşıktır

Yeni AI platformlarına kıyasla daha yavaş bir inovasyon döngüsüne sahiptir

Sınırlı topluluk desteği ve üçüncü taraf uzantıları

IBM WatsonX fiyatlandırması

Ücretsiz

Essentials: Aylık 0 $'dan başlayan fiyatlarla (kullandıkça öde modeli)

Standart: Aylık 1.050 $'dan başlayan fiyatlarla (kullandıkça öde modeli)

IBM WatsonX derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (84+ yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek hayattaki kullanıcılar IBM WatsonX hakkında ne diyor?

G2 incelemesine göre:

Bir geliştirici olarak, esnekliği ve yapıyı bir araya getirerek klasik ML'den büyük dil modellerine kadar geniş bir model alanağı sunmasını takdir ediyorum. Kullanıcı arayüzü temiz ve mevcut bulut ve güvenlik çerçeveleriyle entegrasyonlar basittir, bu da yönetişimden ödün vermeden deneme döngülerini hızlandırmaya yardımcı olur. […] Platform güçlü olmakla birlikte, özellikle daha özel ş akışları ayararken ilk başta biraz zorlayıcı gelebilir. Ayrıca, kurumsal düzeyde karar vermeden önce seçenekleri keşfetmekte olan kullanıcılar için fiyatlandırma daha şeffaf olabilir. IBM ekosistemine yeni katılan geliştiriciler için iyileştirilmiş oryantasyon eğitimleri hoş bir ekleme olurdu.

Bir geliştirici olarak, esnekliği ve yapıyı bir araya getirerek klasik ML'den büyük dil modellerine kadar geniş bir model aralığı sunmasını takdir ediyorum. Kullanıcı arayüzü temiz ve mevcut bulut ve güvenlik çerçeveleriyle entegrasyonlar basittir, bu da yönetişimden ödün vermeden deneme döngülerini hızlandırmaya yardımcı olur. […] Platform güçlü olmakla birlikte, özellikle daha özel ş akışları ayararken ilk başta biraz zorlayıcı gelebilir. Ayrıca, kurumsal düzeyde karar vermeden önce seçenekleri hala keşfetmekte olan kullanıcılar için fiyatlandırma daha şeffaf olabilir. IBM ekosistemine yeni katılan geliştiriciler için iyileştirilmiş oryantasyon eğitimleri hoş bir ekleme olurdu.

🎥 İzleyin: İşinize bağlamsal olarak yanıt veren ilk AI ajanınızı deneyin. ClickUp'ın kurucusu ve CEO'su Zeb Evans'tan doğrudan dinleyin:

11. BigML. com (Kod veya teknik uzmanlık gerektirmeden tahmin modelleri oluşturmak için en iyisi)

bigML aracılığıyla

BigML'nin görsel arayüzü, karmaşık kod yazmak yerine veri kümelerini sürükleyip bırakarak tahmin modelleri oluşturmanıza olanak tanır. Müşteri özel verilerinin CSV dosyasını yükleyin, BigML hangi müşterilerin ayrılma olasılığının yüksek olduğunu tahmin etmenize yardımcı olsun.

Platform, veri ön işleme, özellik seçim ve model doğrulamayı otomatik olarak gerçekleştirir. BigML'yi güvenilir kılan, tahminlerini açıklama şeklidir. Model kararlarını etkileyen faktörleri gösteren net görselleştirmeler elde edersiniz, bu da AI önerilerinin arkasındaki "neden"i anlaması gereken paydaşlara sonuçları sunmayı kolaylaştırır.

BigML. com en iyi özellikleri

Teknik bilgiye sahip olmayan takımların da anlayabileceği doğal dil açıklamaları kullanarak verilerinizden otomasyonlu içgörüler ve öneriler oluşturun

Birden fazla algoritmayı birleştirerek tahmin doğruluğunu artırın ve ensemble modellerle aşırı uyum risklerini azaltın

İş verilerinizdeki gizli kalıpları ve müşteri segmentlerini belirlemek için kümeleme analizi gerçekleştirin

Envanter plan, talep tahmini ve finansal projeksiyonlar için zaman serisi tahmin modelleri oluşturun

Tahmin mantığını bağımsız uygulamalar olarak dışa aktarın veya mevcut iş sistemlerine doğrudan yerleştirin

BigML. com sınırlamaları

Derin öğrenme ve sinir ağı mimarileri için sınırlı destek sunar

Programlama tabanlı platformlara kıyasla daha az özel seçenek

Daha küçük topluluk ve üçüncü taraf araçlardan oluşan ekosistem

En son teknoloji araştırmalar ve deneysel yaklaşımlar için daha az uygun

BigML. com fiyatlandırması

14 günlük ücretsiz deneme

Standart Prime: Aylık 30 $

BigML. com puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (20'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

12. LangChain (Birden fazla bileşene sahip karmaşık AI uygulamaları geliştirmek için en iyisi)

langChain aracılığıyla

LangChain, AI modellerini gerçek dünya uygulamalarına bağlantı sorununu çözer. Veritabanlarında bilgi arayan, harici API'leri çağıran ve birden fazla etkileşimde konuşma geçmişini koruyan sistemler oluşturabilirsiniz.

Çerçeve, AI modellerinin belirli belgelere erişip alıntı yapabileceği RAG gibi yaygın modeller için önceden oluşturulmuş bileşenler sağlar. Farklı AI hizmetlerini birbirine bağlayabilir, örneğin bir modeli kullanıcı niyetini anlamak için, başka bir modeli ise yanıtlar üretmek için kullanabilirsiniz.

Ayrıca, LangChain'in LLM ajanı yetenekleri açık kaynaklı ve modelden bağımsızdır, bu nedenle belirli bir AI sağlayıcısına bağlı kalmazsınız.

LangChain'in en iyi özellikleri

Bileşenler arasında verilerin akışını tam olarak gösteren yerleşik izleme ve günlük kaydı araçlarını kullanarak karmaşık AI ş akışlarını hata ayıklayın

Maliyetleri azaltmak ve uygulama performansını artırmak için pahalı API çağrılarını ve model yanıtlarını önbelleğe alın

AI hizmetleri kullanılamadığında, yeniden deneme mantığı ve yedek mekanizmalarla hataları zarif bir şekilde ele alın

Farklı senaryolar ve veri kümeleri üzerinde AI uygulama performansını test etmek için özel değerlendirme çerçeveleri oluşturun

Kullanıcıların uzun süren işlemler sırasında anında geri bildirim alması gereken gerçek zamanlı uygulamalar için akış yanıtları uygulayın

LangChain sınırları

Programlama bilgisi ve AI kavramlarının anlaşılması gerekir

Hızlı geliştirme temposu, önemli değişikliklere ve istikrarsızlığa yol açabilir

Karmaşık uygulamalardaki soyutlama katmanlarından kaynaklanan performans yükü

Üretim ortamları için sınırlı yerleşik izleme ve hata ayıklama araçları

LangChain fiyatlandırması

Geliştirici: Aylık 0 $'dan başlayan fiyatlarla (kullanım başına ödeme)

Artı: Aylık 39 $'dan başlayan fiyatlarla (kullanım başına ödeme)

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

LangChain puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

💡 Profesyonel İpucu: Büyük bir LLM'ye kaynak aktarmadan önce, bağlamı hassas bir şekilde filtreleyen güçlü bir bilgi alma boru hattı oluşturun. Çoğu halüsinasyon, model sınırlarından değil, gürültülü girdilerden kaynaklanır.

13. Weights & Biases (Makine öğrenimi deney sonuçlarını izleme ve karşılaştırma için en iyisi)

via Weights & Biases

Weights & Biases, ML'nin unutulmuş deneyler ve kaybolan sonuçlarla dolu kaotik bir karmaşaya dönüşmesini önler. Platform, model eğitiminizle ilgili her şeyi otomatik olarak yakalar: hiperparametreler, metrikler, kod sürümleri ve hatta sistem performansı.

Bir şey iyi işlediğinde, onu kolayca yeniden üretebilirsiniz. Deneyler başarısız olduğunda, tam olarak neyin yanlış gittiğini görebilirsiniz.

Görselleştirme araçları, yüzlerce eğitim çalışmasında eğilimleri tespit etmenize yardımcı olur ve hangi yaklaşımların en iyi performansı sağladığını belirler. Takımlar, işbirliği özelliklerini çok seviyor çünkü herkes, birbirlerinin işlerine adım atmadan diğerlerinin ne denediğini görebiliyor.

Weights & Biases'ın en iyi özellikleri

Farklı parametre kombinasyonlarını keşfeden ve en uygun yapılandırmaları belirleyen otomasyonlu hiperparametre taramaları ayarlayın

Deneyler ilerledikçe gerçek zamanlı olarak güncellenen etkileşimli grafiklerle özel gösterge panelleri oluşturun

Özel meta verileri kullanarak deneyleri etiketleyin ve düzenleyin, böylece büyük araştırma projelerinde ilgili sonuçları bulun

Hassas kodları veya verileri ifşa etmeyen genel raporları kullanarak deney sonuçlarını dışarıyla paylaşım yapın

GPU kullanım sorunlarını belirlemek ve kaynak tahsisini optimize etmek için profil eğitim performansını değerlendirin

Weights & Biases sınırları

Bu araç, uzantı izleme gerektirmeyen basit projeler için ek karmaşıklık getirir

Büyük takımlar ve kapsamlı deney izleme için maliyetler hızla artabilir

Yetersiz teknik dokümantasyonla ilgili yorumlar yapılmıştır

Weights & Biases fiyatlandırması

Bulut tabanlı

Ücretsiz

Pro: Aylık 50 $'dan başlayan fiyatlarla

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Gizli olarak barındırılan

Kişisel kullanım için ücretsiz

Gelişmiş Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Weights & Biases puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (40'tan fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek hayattaki kullanıcılar Weights & Biases hakkında ne diyor?

Reddit'te bir kullanıcı şöyle dedi:

İşimde WandB'yi günde birkaç saat kullanıyorum. Bu uygulama için en tamamlanan özelliklere sahip olanıdır, ancak performansı çok kötü.

İşimde WandB'yi günde birkaç saat kullanıyorum. Bu uygulama için en tamamlanan özelliklere sahip olanıdır, ancak performansı çok kötü.

📮 ClickUp Insight: Anket katılımcılarımızın yalnızca %12'si verimlilik paketlerine entegre AI özelliklerini kullanıyor . Bu düşük benimseme oranı, mevcut uygulamaların kullanıcıları tercih ettikleri bağımsız konuşma platformlarından geçiş yapmaya ikna edecek sorunsuz, bağlamsal entegrasyondan yoksun olabileceğini gösteriyor. Örnek, AI, kullanıcıdan gelen düz metin komutuna dayalı bir otomasyon ş akışını yürütebilir mi? ClickUp Brain bunu yapabilir ! AI, sohbetleri özetlemek, metin taslağı hazırlamak veya düzeltmek, çalışma alanından bilgi almak, görüntüler oluşturmak ve daha fazlasını yapmak dahil olmak üzere ClickUp'ın her yönüne derinlemesine entegre edilmiştir! 3'ten fazla uygulamayı iş için her şeyi içeren uygulamamızla değiştiren ClickUp özel müşterilerinin %40'ına katılın!

14. ClearML (Uçtan uca makine öğrenimi operasyonları ş akışlarını otomasyon için en iyisi)

clearML aracılığıyla

ClearML, üretimde makine öğrenimi modellerini yönetmenin operasyonel kabusunu ortadan kaldırır. Platform, veri ön işleminden model dağıtımına kadar ML ş akışınızın her yönünü otomatik olarak izler ve manuel çaba gerektirmeden eksiksiz bir denetim izi oluşturur.

Modeller üretimde arızalandığında, sorunları belirli veri değişikliklerine veya kod değişikliklerine kadar izleyebilirsiniz. Dağıtılmış eğitim yetenekleri, deneyleri birden fazla makine ve bulut sağlayıcı arasında sorunsuz bir şekilde ölçeklendirmenize olanak tanır.

Ayrıca, boru hattı düzenlemesi, veri doğrulama, model yeniden eğitimi ve dağıtım onayları gibi tekrarlayan görevlerde otomasyon sağlar.

ClearML'nin en iyi özellikleri

Hesaplama maliyetlerini ve kaynak kullanımını optimize etmek için deneylerin yoğun olmayan saatlerde otomatik olarak çalıştırılmasını planlayın

Standartlaştırılmış değerlendirme ölçütlerini kullanarak farklı veri kümeleri ve dönemler arasında model performansını karşılaştırın

Özel artefaktlar ve model kayıtları kullanarak mevcut CI/CD boru hatları ve dağıtım araçlarıyla entegre edin

Performans düştüğünde otomatik geri alma özellikli ML modelleri için mavi-yeşil dağıtımları uygulayın

Ayrıntılı model yönetimi gerektiren düzenlemelere tabi sektörler için uyumluluk belgelerini otomatik olarak oluşturun

ClearML sınırları

Gelişmiş özellikler için karmaşık ilk kurulum ve yapılandırma

Daha basit ş Akışı yönetiminden geçiş yapan takımlar için öğrenme eğrisi

ClearML'nin kaynak yoğun izleme özelliği sistem performansını etkileyebilir

Daha köklü Hugging Face alternatiflerine kıyasla sınırlı entegrasyonlar

ClearML fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 15 $ + kullanım (en fazla 10 üyeye sahip takımlar için)

Ölçek: Özel fiyatlandırma

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

ClearML puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek hayattaki kullanıcılar ClearML hakkında ne diyor?

Reddit'te yapılan paylaşım gibi:

ClearML'yi yalnızca deney izleme için kullanıyoruz ve ClearML Sunucu ile ClearML Aracısını iç altyapımızda kendimiz barındırıyoruz. Şimdiye kadar ClearML ile olan deneyimimiz mükemmeldi, özellikle deney yönetimi, tekrarlanabilirlik ve dağıtım ş Akışı açısından.

ClearML'yi yalnızca deney izleme için kullanıyoruz ve ClearML Sunucu ile ClearML Aracısını iç altyapımızda kendi sunucularımızda barındırıyoruz. Şimdiye kadar ClearML ile olan deneyimimiz mükemmeldi, özellikle deney yönetimi, tekrarlanabilirlik ve dağıtım ş Akışı açısından.

🔍 Biliyor muydunuz? Hibrit sistemler, tek yöntemli arama işlemlerinden sürekli olarak daha iyi performans gösterir. AI arama motorunuza her iki yaklaşımı da entegre ederek, anlamsal anlayışı tam eşleşme hassasiyeti ile dengeleyin.

15. Amazon SageMaker (AWS altyapısında tam ML yaşam döngülerini yönetmek için en iyisi)

amazon SageMaker aracılığıyla

SageMaker, halihazırda AWS ortamında çalışıyor ve mevcut altyapınızla sorunsuz bir şekilde işleyen ML yeteneklerine ihtiyacınız varsa mantıklı bir seçimdir. Yönetilen dizüstü bilgisayarlar, sunucu kurulumunun zorluklarını ortadan kaldırırken, yerleşik algoritmalar özel kod gerektirmeden yaygın kullanım durumlarını ele alır.

Ground Truth, yönetilen açıklama ş Akışları aracılığıyla yüksek kaliteli eğitim veri kümeleri oluşturmaya yardımcı olur. Bu, özellikle görüntü veya metin verileri için insan etiketlere ihtiyaç duyulduğunda çok değerlidir.

Modeller üretim için hazır olduğunda, SageMaker yük dengeleme ve otomatik ölçeklendirme gibi dağıtım karmaşıklıklarını yönetir. Her şey mevcut AWS hesabınız üzerinden faturalandırılır, böylece maliyet yönetimi basitleştirilir.

Amazon SageMaker'ın en iyi özellikleri

Veri kümesi boyutu ve hesaplama gereksinimlerine göre kaynakları otomatik olarak sağlayan yönetilen altyapıyı kullanarak modelleri eğitin

Trafik artışlarını yöneten ve talebe göre hesaplama kapasitesini otomatik olarak ayarlayan ölçeklenebilir uç noktalar aracılığıyla modelleri dağıtın

Binlerce kombinasyonu test ederek en uygun ayarları bulan otomatik hiperparametre ayarlamasını kullanarak model performansını optimize edin

Tahmin doğruluğu, gecikme süresi ve veri kalitesi metriklerini izleyen CloudWatch entegrasyonu kullanarak üretim modellerini izleyin

Amazon SageMaker sınırları

Karmaşık fiyatlandırma yapısı, büyük ölçekli kullanımda beklenmedik maliyetlere yol açabilir, çünkü net değildir

AWS ekosistemi ve hizmetlerine aşina olmayan takımlar için bir öğrenme süreci söz konusudur

Aracın arayüzü, teknik aksaklıklar nedeniyle yavaş veya gezinmesi zor olabilir

Amazon SageMaker'ı kullanmak, diğer bulut sağlayıcılarına geçişi zorlaştırır

Amazon SageMaker fiyatlandırması

SageMaker Unified Studio: Ücretsiz

Özel fiyatlandırma

Amazon SageMaker puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (45 yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek hayattaki kullanıcılar Amazon SageMaker hakkında ne diyor?

G2 incelemesine göre:

Amazon SageMaker'da en çok sevdiğim şey, tüm makine öğrenimi yaşam döngüsünü tek bir entegre platformda yönetme yeteneğidir. Model oluşturma, eğitme ve dağıtımı basitleştirirken, ölçeklenebilirlik ve SageMaker Studio ve otomatik model ayarlama gibi güçlü araçlar sunar.

Amazon SageMaker'da en çok sevdiğim şey, tüm makine öğrenimi yaşam döngüsünü tek bir entegre platformda yönetme yeteneğidir. Model oluşturma, eğitim ve dağıtımı basitleştirirken, ölçeklenebilirlik ve SageMaker Studio ve otomatik model ayarlama gibi güçlü araçlar sunar.

💡 Profesyonel İpucu: Yapılandıramayacağınız şeyleri eğitmeyin. İnce ayarlara geçmeden önce şunu sorun: Bu, yapılandırılmış mantık ve bir temel model ile çözülebilir mi? Örnek olarak, fatura türlerini algılamak için bir model eğitmek yerine, önce meta verilere göre filtreleyen basit bir sınıflandırıcı ekleyin.

ClickUp ile ş Akışınızı En Üst Düzeye Çıkarın

Piyasada çok sayıda Hugging Face alternatifi var, ama neden modeller ve API'lerle yetinelim?

ClickUp bir adım önde.

ClickUp Brain ve Brain MAX ile daha hızlı yazabilir, saniyeler içinde özetler oluşturabilir ve sizi anlayan otomasyonlar çalıştırabilirsiniz. Görevlerinize, belgelerinize ve sohbetlerinize entegre edilmiştir, böylece araçlar veya sekmeler arasında geçiş yapmak zorunda kalmazsınız.

ClickUp'a kaydolun ve neden en akıllı Hugging Face alternatifi olduğunu görün! ✅