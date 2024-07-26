Chatbot ve Konuşma Yapay Zekası: Aralarındaki Fark Nedir?

Akıllı telefon kullanıcısı mısınız? O zaman basit bir alarmı geleneksel şekilde ayarlamanın 4-6 adım ve yaklaşık 20-30 saniye sürdüğünü bilirsiniz.

Bugün, bunun böyle olması gerekmiyor. AI'nın günlük hayatımıza yaygın olarak entegrasyonu sayesinde, "hey Siri" veya "Ok Google" diyerek komutlarınızı sesli olarak verebilirsiniz — alarm 2 saniye içinde kurulur!

Kural tabanlı temel chatbotlardan sofistike konuşma AI'sına kadar, teknoloji uzun bir yol kat etti. Bu blog yazısında, bu yolculuğu haritalandırıyoruz. Chatbot ile konuşma AI'sını karşılaştırıyor ve bunların müşteri deneyimini nasıl değiştirdiğini inceliyoruz.

Başlayalım!

Sohbet Robotları ve Konuşma Yapay Zekasını Tanımlama

Chatbot, mesajlaşma uygulamaları, web siteleri, mobil uygulamalar veya telefon aracılığıyla kullanıcılarla doğal dilde konuşma yapabilen bir yazılımdır.

Konuşma AI, makinelerin insan dilini doğal ve ilgi çekici bir şekilde anlamasını, işlemesini ve yanıt vermesini sağlayan teknolojileri ifade eder.

Örneğin, bir e-ticaret web sitesindeki müşteri hizmetleri chatbot'u, kullanıcıların ürünler hakkında cevap bulmasına, sipariş vermesine ve iade ve geri ödemeleri işlemesine yardımcı olabilir. Müşterilerle konuşma yeteneği, önceden tanımlanmış kurallar ve makine öğrenimi algoritmalarıyla sağlanır ve bunlar birlikte konuşma yapay zekası olarak bilinir.

Konuşma yapay zeka çözümlerinin temelini oluşturan teknolojilerden bazıları şunlardır.

Yapay zeka

AI, "akıllı" olarak kabul ettiğimiz görevleri yerine getirebilen makineler için kullanılan genel bir terimdir. Sorunları çözmek için insan mantığını taklit eden teknolojilerin birleşimidir.

AI, verilerden öğrenen, kalıpları tanıyan ve kararlar alan sistemler oluşturmanın temelidir. Örneğin, YouTube'un tercihlerinizi anlayıp ilgili videoları önerme yeteneği AI teknolojisinin bir sonucudur.

Makine öğrenimi (ML)

ML, verilerden öğrenmek ve açıkça programlanmadan zaman içinde performansı iyileştirmek üzere tasarlanmış kendi kendine öğrenen sistemler oluşturan AI'nın bir alt kümesidir.

Bir chatbot'ta bu teknoloji, sürekli konuşmalar (ve diğer davranışsal veriler) yoluyla müşteri hakkında bilgi edinmeye ve buna göre uyum sağlamaya yardımcı olur.

Doğal dil işleme (NLP)

NLP, yapay zeka içinde doğal dil aracılığıyla bilgisayarlar ve insanlar arasında etkileşime odaklanan bir alandır. Basitçe söylemek gerekirse, NLP ile kullanıcılar, örneğin C++, Java veya Python yerine İngilizce ile bir bilgisayarla etkileşime girebilirler.

NLP'ler, sohbet robotlarının temelini oluşturur. Botların insan dilini anlamasını ve uygun şekilde yanıt vermesini sağlar.

Sanal asistanlar

Sohbet robotları gibi sanal asistanlar da konuşma yapabilen yapay zeka teknolojisinin bir uygulamasıdır. Bunlar, kullanıcı komutlarına göre görevleri yerine getirebilen veya kullanıcı sorularını yanıtlayabilen yazılım aracılarıdır. Apple'ın Siri, Google Assistant ve Amazon Alexa popüler sanal asistanlardır.

Üretken AI'nın entegrasyonu ile artık platformlar arasında metin, ses ve görüntü tabanlı sanal asistanlara sahibiz. WhatsApp'a entegre edilen Meta AI botu bunun harika bir örneğidir.

Sohbet Robotlarından Konuşan Yapay Zekaya Evrim

Akıllı telefonların ve internetin yaygınlaşması, sohbet robotlarına ve konuşma yapabilen yapay zeka uygulamalarına olağanüstü bir ivme kazandırsa da, bu yeni bir fenomen değildir.

Eliza ile bir konuşma (Kaynak: Wikimedia Commons )

Erken dönem chatbotlar

1960'ların ortalarında, MIT araştırmacıları ELIZA adında bir konuşma programı geliştirdi. Bu program, kalıp eşleştirme ve önceden yazılmış yanıtlar kullanıyordu. Dolayısıyla, ELIZA ile yapılan konuşmalar çok basitti ve yapay zeka ile hiçbir ilgisi yoktu.

Kural tabanlı sohbet robotları ve erken AI

İnternetin yükselişiyle birlikte, önceden programlanmış bilgilere dayalı basit konuşmalar yapabilen konuşma arayüzlerine sahip kural tabanlı sistemler ortaya çıktı. Bu, yanıt doğruluğunu ve alaka düzeyini artırmak için istatistiksel modeller ve algoritmalar kullanan daha sofistike yaklaşımların yolunu açtı.

Bu, bugün kullandığımız gelişmelere ilham veren konuşma yapay zekası için en heyecan verici dönemlerden biridir.

Derin öğrenme

Derin öğrenme, verilerdeki karmaşık kalıpları modellemek için çok katmanlı sinir ağları (derin ağlar) kullanan makine öğrenmesinin bir alt kümesidir. Sistemin insan dilini yüksek doğrulukla anlamasını ve üretmesini sağlar.

Derin öğrenme modelleri, kalıpları tanımak ve tahminlerde bulunmak için büyük veri kümeleri üzerinde eğitilir. Örneğin, IBM Watson gibi yapay zeka asistanları, tıbbi verileri analiz etmek ve ön tanı koymak için derin öğrenmeyi kullanarak doktorların karar verme sürecine yardımcı olur.

Bağlam farkındalığı

Google'da "Python" kelimesini aradığınızda, Google size programlama diliyle ilgili ayrıntıları gösterir, yılanla ilgili ayrıntıları göstermez (veya tersi)

Cevap, bağlam farkındalığıdır.

Bağlam farkındalığı, sistemin birden fazla etkileşim boyunca bir konuşmanın bağlamını anlama ve hatırlama yeteneğidir. Bağlam farkındalığına sahip sistemler, kişiselleştirilmiş yanıtlar sağlamak için etkileşimlerin geçmişini ve ilgili kullanıcı verilerini izler.

Google'ın derin öğrenme modeli BERT, geçmiş aramalarınıza ve doğal dil anlayışına dayanarak, aradığınız şeyi tahmin eder ve arama sonuçlarınızı ve konuşma yanıtlarınızı optimize eder.

Bu, "favori şarkımı çal" veya "saate 8'e alarm kur" dediğinizde sizi anlayan teknolojiyle aynıdır (AM veya PM belirtmeseniz bile).

Üretken AI (ve ChatGPT)

ChatGPT, OpenAI tarafından geliştirilen üretken bir AI çözümüdür. Tüm GenAI'ler gibi, derin öğrenme ve bağlam farkındalığını kullanarak kullanıcı girdilerine dayalı insan benzeri metinler üreten bir dil modelidir. Uzun konuşmalar yapabilir, yaratıcı içerikler üretebilir ve karmaşık soruları yanıtlayabilir.

Temel olarak, GenAI önceki kelimelerin sağladığı bağlama göre cümlenin bir sonraki kelimesini tahmin eder. Bu şekilde ChatGPT makale taslakları hazırlayabilir, içeriği özetleyebilir, fikirler üretebilir vb.

Bonus: Bu AI komut şablonlarından bazılarını kullanarak GenAI ile etkileşimlerinizi optimize edin.

Tüm bu teknolojilerin geniş bir kullanım alanı vardır. Kişisel verimlilikten otonom arabalara kadar, konuşma yapabilen yapay zeka tüm sektörlerde ilerleme kaydetmektedir. Ancak en önemli etkisi müşteri deneyimindedir. Bunu inceleyelim.

Konuşma Yapabilen Yapay Zeka ve Sohbet Robotları: Müşteri Hizmetlerindeki Rolleri

Geleneksel olarak, pazarlama ve müşteri hizmetleri genellikle teknolojiye yatkın takımlardır. Yeni teknolojilere açıktırlar ve bunları hızlı bir şekilde benimseyebilirler. Takımlar, bir süredir AI'yı potansiyel müşteri oluşturmak için nasıl kullanacaklarını biliyorlar. Bu, konuşma AI ve chatbotlar için de geçerlidir. Nasıl olduğuna bir bakalım.

Müşteri sorguları ve bilet yönetimi

İşletmeler, web sitelerinde, uygulamalarda ve e-ticaret platformlarında müşteri hizmetleri için AI araçlarını, çok sayıda müşteri sorusu için ilk başvuru noktası olarak kullanıyor. Bu araçlar, biriyle konuşmak yerine kendi başlarına sorunlarını çözmeyi tercih eden Y kuşağı ve Z kuşağı müşterileri için daha uygun olan bir intercom alternatifi görevi görüyor.

Sonuç olarak, işletmeler şunları yapabilir:

Anında yanıtlar sağlayın

7/24 ulaşılabilir olun

Müşterilerin bekleme sürelerini en aza indirin

Müşteri hizmetleri operasyonlarını hızlı ve uygun maliyetli bir şekilde ölçeklendirin

(H&M'nin müşteri hizmetleri web sitesine entegre edilmiş chatbot'u. Kaynak: H&M )

Örneğin, H&M, müşterilere sipariş izleme, ürün arama ve iade konularında yardımcı olmak için bir chatbot kullanarak sorunsuz bir alışveriş deneyimi sunuyor.

Bonus: Müşteri hizmetlerinde AI kullanımıyla ilgili daha fazla ipucu ve strateji.

Müşteri deneyimi

Müşteri deneyiminde (CX) yapay zekadan bahsettiğimizde, kullanıcılarla konuşan botları tek yaklaşım olarak düşünürüz. Ancak böyle olmak zorunda değil. Starbucks'ın Deep Brew'unun gösterdiği gibi, konuşma yapay zekası destek personelinin hayatını kolaylaştırır ve bu da daha iyi bir müşteri deneyimine dönüşür. Envanter yönetimi, tedarik zinciri, stok yenileme vb. işlemleri otomatikleştirerek, personelin müşterilerle daha derin insan bağlantıları kurmak için zaman kazanmasını sağlar.

AI, yöneticilerin personel ihtiyacını tahmin etmesine ve programlar hazırlamasına yardımcı olabilir. AI, fırın veya blender bozulmadan çok önce ekipman bakımını öngörmeye yardımcı olabilir. Johnson ve Martin-Flickinger'ın öngördüğü otomasyon türü, müşteriler tarafından fark edilmeyecek, ancak Starbucks çalışanlarının kendilerine daha fazla zaman ayırdığını fark edebilirler.

AI, yöneticilerin personel ihtiyacını tahmin etmesine ve programlar yapmasına yardımcı olabilir. AI, fırın veya blender bozulmadan çok önce ekipman bakımını öngörmeye yardımcı olabilir.

Johnson ve Martin-Flickinger'ın öngördüğü otomasyon türü, müşteriler tarafından fark edilmeyecek, ancak Starbucks çalışanlarının kendilerine daha fazla zaman ayırdığını fark edebilirler.

Ş Akışı verimliliği

Her işin yüzlerce müşteriye yönelik süreci vardır. AI iş akışı otomasyonu ile bu süreçleri daha verimli ve etkili hale getirebilirsiniz.

CRM sistemlerinde AI, veri girişi, çağrı planlama vb. gibi rutin görevleri kolaylaştırır. İletişimde, işyerindeki AI, doğru mesajı içeren otomatik takip e-postaları göndermeye yardımcı olabilir. Örneğin, bir keşif toplantısından sonra, iyi bir AI aracı tartışmayı özetleyebilir ve otomatik olarak eylem öğeleri oluşturabilir.

Pazarlama proje yönetiminde AI, manuel ve tekrarlayan görevleri otomatikleştirebilir. Örneğin, ClickUp Otomasyonları, pazarlama proje yöneticilerinin aşağıdakileri otomatik olarak yapmasını sağlar:

Şablonlara göre görevler oluşturun

Müşteri davranışlarına göre durumu güncelleyin veya etiketler ekleyin

Kullanıcı girdilerine göre görevleri ş Akışı'nda aşağı taşıyın

Yaklaşan son tarihlere göre hatırlatıcılar gönderin

ClickUp'ı kullanırken, her tetikleyici nokta için eylem öğeleri ekleyin ve AI'nın işi sizin için yapmasına izin verin. Özel iş akışınızı oluşturun veya mevcut 100'den fazla şablonu kullanarak işlerinizi otomatikleştirin.

ClickUp Otomasyonları ile müşteri etkileşimi verimliliğini artırın

Veriye dayalı karar verme

Konuşma AI, müşteri etkileşimleriniz hakkında zamanında bağlamsal içgörüler elde etmeniz için harika bir yoldur. Başlangıç olarak, ClickUp Gösterge Paneli gibi bir özellik, sorunların erken tespiti ve giderilmesi için görünürlüğü özelleştirmenin ve birleştirmenin harika bir yoludur.

ClickUp Gösterge Paneli ile anında raporlar alın

Biraz düşünerek ve deneme yaparak, konuşma yapabilen yapay zeka ile çok daha fazlasını yapabilirsiniz. Örneğin, sorabileceğiniz sorular şunlar olabilir:

Son 3 gün içinde kaç müşteri sepetini terk etti?

Bunlardan kaçı kupon kodunu kullanmıştı?

Bunlardan kaçı, ilk terk ettikten sonra e-ticaret web sitesini veya uygulamasını tekrar ziyaret etti?

Bunlardan 20'den fazla satın alma işlemi gerçekleştiren müşteriler kimlerdir?

Peki, müşteri memnuniyeti puanları nedir?

Bu, iletişimi hiper kişiselleştirebileceğiniz son derece spesifik bir hedef kitle listesi sunar.

AI araçları, işletmelerin sadece müşteri hizmetleri hakkında değil, aynı zamanda pazarlama, ürün, satış ve daha fazlası hakkında da bilinçli kararlar almasına yardımcı olan eyleme geçirilebilir içgörüler sağlar.

Müşteri ilişkileri yönetimi

Son olarak, iyi bir konuşma yapabilen AI chatbot, müşteri ilişkileri yönetiminde önemli bir etkiye sahip olabilir. CRM için AI araçları, şimdiye kadar manuel ve zaman alıcı olan bir dizi görevi yerine getirebilir.

Süreç otomasyonu: AI, müşteri sorgularını, sipariş işlemlerini, randevu rezervasyonlarını vb. yönetebilir. Arka planda her şeyi otomatik olarak hallederek, satış/müşteri başarısı için anlamlı konuşmalar yapabilmek üzere alan açar.

Kişiselleştirme: AI, büyük ölçekte kişiselleştirme yapabilir. Netflix ve YouTube'un milyonlarca kullanıcıya kişiselleştirilmiş öneriler sunduğunu düşünün. İyi bir konuşma AI aracı, chatbot'larınıza benzer yetenekler ekleyebilir. Derin konuşmalar yapabilir ve özel yanıtlar/öneriler sunabilir.

Takım verimliliği: Bir AI aracı, pazarlama araç setinizdeki süper güç olabilir. ClickUp Brain ile takım üyeleriniz sorgulara anında yanıt alabilir, görevlerin durum güncellemelerini görebilir, son teslim tarihlerini hatırlatıcılar alabilir, notları özetleyebilir ve daha fazlasını yapabilir!

ClickUp Brain ile tüm sorularınızın yanıtlarını alın

Tüm bu uygulamalar ve kullanım örnekleri, modern tarihin güçlü bir aşamasının sadece başlangıcıdır. Konuşma yapabilen yapay zeka, bunu yaptığımız her alanda ve kullanım örneğinde daha iyi hale getirmek için büyük bir potansiyele sahiptir. Bunun nasıl olabileceğini görelim.

Sohbet Robotlarının Geleceği ve Konuşan Yapay Zeka

Sohbet robotları ve konuşma yapabilen yapay zeka artık hayatımızın bir parçası. Gelecekte, hayatımızın dokusuna o kadar karmaşık bir şekilde entegre olacaklar ki, bunların konuşma yapabilen yapay zeka olduğunu fark bile etmeyebiliriz. Bu etkilerin bazıları dramatik olabilir, bazıları ise daha sessiz. Bir göz atalım.

Uzmanlaşma

AI uzmanlaşması şimdiden başlamıştır. Günümüzde mevcut olan verilerin çeşitliliği, hacmi ve hızı göz önüne alındığında, ML modellerinin "her şeyi bilmesi" artık mümkün değildir. Bu nedenle, chatbotlar belirli sektörlere ve görevlere odaklanarak daha uzmanlaşacaktır.

Örneğin, özel sağlık hizmetleri chatbotları hasta bakımına entegre edilecek. Yatırım öneri sistemleri danışman rolünü üstlenecek.

Daha iyi duygusal zeka

İlk botlar, tıpkı robotlar gibi konuşuyordu. Bugün ise konuşmalar çok daha incelikli. Örneğin, Apple'ın Siri'si eğlenceli bir konuşmacı olarak bilinir. Aynı zamanda ciddi bir sanal asistan da. Örneğin, kendine zarar verme veya intiharla ilgili bahsetmeleri tespit edebilir ve bir yardım hattının numarasını verebilir.

Yeni nesil konuşma yapabilen yapay zeka sohbet robotları, duygusal zekalarını geliştirerek kullanıcıların duygusal durumlarını daha iyi anlayacak ve buna göre yanıt verebilecek. Bu, daha empatik ve uygun yanıtlar vermek için tonu, duyguyu ve bağlamı tanımayı içerebilir.

Çok dilli ve kültürlerarası yetkinlik

Günümüzde, konuşma yapabilen yapay zeka çoğunlukla İngilizce'dir. Korece, Japonca ve Fransızca gibi dillerde de bazı uygulamalar ortaya çıkmaktadır. Gelecekte, insanların konuştuğu hemen hemen her dilde konuşma yapabilen yapay zeka sistemleri olacaktır.

Kültürel nüansları anlayacak ve diller arasında sorunsuz bir şekilde geçiş yapabilecek, böylece farklı kullanıcı tabanları için kullanılabilirliği artıracaklar.

Bu teknoloji olgunlaştığında, chatbotlar öğrenciler ve öğrenenler için kişiselleştirilmiş öğretmenler haline gelebilir. Öğrencinin ihtiyaçlarına, güçlü yönlerine, hızına ve stiline en uygun şekilde ders planlarını ve yöntemlerini özelleştirebilir. Bu, eğitimin dünya çapında daha geniş erişilebilir olmasını da sağlayabilir.

Çok duyulu deneyimler

Şu anda, konuşma yapabilen yapay zeka ile etkileşimlerimizin çoğu metin tabanlıdır. ChatGPT gibi araçlarda bile, kullanıcıların yazması beklenir. Gelecekte bu durum değişecek.

Kullanıcılar çok duyulu deneyimler yaşayabilecek. Görüntüleri veya videoları paylaşabilir veya istediğiniz formda girdi ve çıktı alabilirsiniz. Ayrıca jestlerle etkileşim kurabilir, böylece işaret dili kullananlar için daha erişilebilir hale getirebilirsiniz.

Şimdiye kadar anladığınız gibi, gelecek parlak görünüyor. Bugün de öyle. Günümüzün konuşma yapabilen yapay zeka ve chatbot teknolojileri, hayatınızı her zamankinden çok daha basit ve kolay hale getirecek kadar gelişmiştir. Çok fazla beklemeyin.

ClickUp ile Konuşma Yapabilen Yapay Zeka Yolculuğunuza Başlayın

Her sabah uyanmak için kaç tane alarm kuruyorsunuz? Sanal asistanınız bu sorunun doğru cevabını sizden daha iyi biliyor olabilir.

Modern yaşamda, konuşma yapabilen yapay zeka zaten bir rol oynamaktadır. Özellikle GenAI'nin büyümesiyle birlikte, her araçta bir şekilde yapay zeka özelliği entegre edilmiştir.

Ancak, en iyi AI, iyi bir şekilde kullanılan AI'dır. AI, tek boynuzlu atlar çizip e-kitaplar oluşturabilir, ancak konuşma AI'sının başarılı kullanımı, işiniz için neye ihtiyacınız olduğuna bağlıdır.

Bir chatbot aracı edinmeden veya AI'yı bir web sitesine nasıl entegre edeceğinizi düşünmeden önce, neyi başarmak istediğinizi düşünün. Potansiyel müşteri oluşturmayı artırmak, müşteri taleplerini verimli bir şekilde çözmek veya gerçek zamanlı raporlar kurmak mı istiyorsunuz? Küçük başlayın ve büyütün.

ClickUp'ın AI araçları, tam olarak bunu başarmanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Bunun güzelliği, projeleri hakkında bilgi almak için bir sohbet robotu olarak ve fikir üretmek için bir konuşma AI'sı olarak kullanabilmenizdir. Ayrıca notları özetleyebilir, anında yanıtlar alabilir, manuel görevleri otomatikleştirebilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz.

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