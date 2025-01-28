2025'te AI Müşteri Hizmetleri için En İyi 9 Intercom Alternatifi

Hızlı ve verimli müşteri hizmetleri olmadan hiçbir iş başarılı olamaz. Müşteri hizmetleri yazılımı arıyorsanız, er ya da geç Intercom ile karşılaşma olasılığınız yüksektir.

Bunun bir nedeni var. Intercom, kısmen temel ve gelişmiş özellikleri sayesinde, çoğu artık AI destekli olan, önde gelen bir müşteri etkileşim platformudur. Ancak her şey güllük gülistanlık değil, kullanıcılar sık sık zor öğrenme eğrisi ve Intercom'un karmaşık fiyatlandırma kademelerinden şikayet ediyor.

Intercom alternatifleri aramaya başladıysanız, size iyi haberlerimiz var: Nereye bakacağınızı biliyorsanız, müşteri desteği çabalarınızı güçlendirmek için birçok seçenek var. En iyi Intercom alternatiflerinin listesiyle başlamanıza yardımcı olacağız. Her birinin kendine özgü avantajları vardır ve hepsi iş büyümesini sağlayan etkili müşteri deneyimleri oluşturmanıza yardımcı olacaktır.

Intercom'a alternatif müşteri desteği hizmetlerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Bir açıklama ile başlayalım: En iyi Intercom alternatifi konusunda tek bir çözüm yoktur. Bunun yerine, Intercom'un birçok alternatifi vardır ve bunların tümü kendine özgü avantajları ve müşteri yönetimi özellikleri sunar.

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Yine de, en iyi Intercom alternatiflerinin tümü birkaç ortak özelliği paylaşma eğilimindedir:

Kullanıcı dostu: Mükemmel müşteri hizmeti için tüm Mükemmel müşteri hizmeti için tüm araçların kullanımı kolay olmalı ve destek ekibi üyelerinin tüm dikkatlerini müşteri etkileşimlerini optimize etmeye odaklamasına olanak sağlamalıdır

Kapsamlı müşteri izleme: Müşterilerinizi ne kadar iyi Müşterilerinizi ne kadar iyi takip ederseniz, müşteri desteği ekipleriniz her bir bilet ve hizmet talebiyle çalışırken o kadar bilgili olabilir

Dahili iletişim seçenekleri: Takım iletişimi , kaliteli müşteri hizmetlerinin temel gerekliliklerinden biridir; müşteri desteği temsilcileriniz ne kadar kolay işbirliği yaparsa, o kadar iyi sonuçlar alırsınız

Biletleme seçenekleri: Herhangi bir müşteri hizmetleri platformu, Herhangi bir müşteri hizmetleri platformu, müşteri geri bildirimlerinin güvenilir ve zamanında çözülmesi için takımınızın müşteri desteği biletlerini kolayca izleyebilmesini sağlamalıdır

Sosyal medya entegrasyonları: Sosyal medya izleme araçlarından sosyal medya mesajlarına kadar uzanan bir Sosyal medya izleme araçlarından sosyal medya mesajlarına kadar uzanan bir bilet sistemi ile modern müşteri hizmetleri yazılımı, tüm kanalları hesaplamalıdır

AI yetenekleri: Canlı sohbetten bilet yönlendirmeye kadar, herhangi bir Intercom alternatifi, küçük işletmelerden büyük takımlara kadar destek temsilcilerinin AI aracılığıyla işlerini kolaylaştırmasına yardımcı olmalıdır

Kullanabileceğiniz En İyi 9 Intercom Alternatifi

Intercom çok pahalı veya öğrenmesi çok zor olabilir ya da seçeneklerinizi açık tutmak isteyebilirsiniz. Canlı sohbet yazılımından satış ve pazarlama otomasyonuna kadar, bu listeyi kullanarak özel durumunuza ve iş ihtiyaçlarınıza en uygun Intercom alternatifini aramaya başlayın.

1. Help Scout

Help Scout aracılığıyla

Sık sık en iyi yardım masası yazılımı çözümü ve Freshdesk gibi müşteri hizmetleri yazılımlarına alternatif olarak listelenen Help Scout, müşteri etkileşimine öncelik verir. Ancak bu listede en iyi Intercom alternatifi olarak gerçek yeri, uzun e-postaları daha dinamik yanıtlara ve diğer otomasyon özelliklerine dönüştürmeye kadar her konuda yardımcı olabilen AI yeteneklerine borçludur.

Help Scout'un en iyi özellikleri

Paylaşılan gelen kutusu, destek temsilcilerinin müşteri sorguları ve talepleri üzerinde kolayca işbirliği yapmasını sağlar

Bilgi tabanı, canlı sohbet özelliğine doğrudan entegre olarak yanıtları hızlandırır ve canlı sohbet temsilcilerinin yükünü hafifletir

MailChimp ve Campaign Monitor gibi e-posta pazarlama otomasyon araçlarıyla entegrasyon, takipleri daha kolay ve sezgisel hale getirebilir

Beacon yardım bileşeni, uygulama içi mesajlaşma ve sohbet desteği gibi özellikler sunar

Help Scout sınırlamaları

Canlı sohbet bileşeninde sohbet robotu fonksiyonu yoktur

Sınırsız sohbet geçmişi ve tam sosyal medya desteği yalnızca en yüksek ücretli planda mevcuttur

Help Scout fiyatlandırması

Standart: Aylık 20 $/kullanıcı

Artı: Aylık 40 $/kullanıcı

Pro: Aylık 60 $/kullanıcı

Help Scout puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (200+ yorum)

2. HubSpot Hizmet Merkezi

HubSpot Service Hub aracılığıyla

E-posta pazarlama otomasyonu alanında bir dev olan HubSpot, müşteri desteği alanında da adını duyurmuştur. Özellikle CRM için AI araçları gibi özelliklere zaten aşina olan mevcut HubSpot kullanıcıları için Service Hub, canlı sohbet yazılımı, AI özellikli sohbet robotları, yardım masası bilet sistemi ve daha fazlası için harika bir Intercom alternatifi olabilir.

HubSpot Service Hub'ın en iyi özellikleri

Canlı sohbet ve destek temsilcileri için cevaplar içeren bir kütüphane oluşturmak için kapsamlı bilgi tabanı özelliği

Çağrı merkeziniz dahil tüm satış ve müşteri desteğini tek bir yerde tutmak için yerleşik VoIP yazılımı

Web sitesi ziyaretçilerinden sohbet konuşmalarına kadar performansı incelemek için ayrıntılı raporlama gösterge paneli

Tüm önemli kanalleri destekleyen, müşteri hizmetlerine çok kanallı bir yaklaşım

HubSpot Service Hub sınırlamaları

Tam işlevsellik için HubSpot CRM dahil olmak üzere birçok başka araca abonelik gerekir

Mesajlaşma platformu ve diğer iletişim kanalları için özelleştirme seçenekleri sınırlı olabilir

HubSpot Service Hub fiyatlandırması

Başlangıç: Aylık 20 $

Profesyonel: Aylık 500 $

Enterprise: Aylık 1.200 dolar

HubSpot Service Hub puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,1/5 (150+ yorum)

3. HelpCrunch

HelpCrunch aracılığıyla

Rakiplerinin kullanıcılarına ücretsiz geçiş hizmeti sunan HelpCrunch, Intercom'un bir başka en iyi alternatifidir. Yardım masası bilet sistemi, onu mevcut en geniş müşteri hizmetleri platformlarından biri haline getiren çok kanallı yaklaşımıyla birleştiğinde, müşteri memnuniyetini ve bağlılığını en üst düzeye çıkarmak için özellikle popüler bir seçimdir.

HelpCrunch'ın en iyi özellikleri

Kullanıcı yollarını, satın alma geçmişlerini, önceki temas noktalarını ve daha fazlasını kaydeden ve depolayan gelişmiş, dinamik olarak oluşturulan müşteri profilleri

Markanıza ve destek ekibinize uyacak şekilde özelleştirilebilen sezgisel bir sohbet bileşeni

Kullanıcı davranışına, konumuna ve daha fazlasına göre özelleştirilebilen entegre e-posta pazarlama otomasyonu

Paylaşılan gelen kutusu, sohbet metinleri ve gösterge panelleri, takımların işbirliğini kolaylaştırır

HelpCrunch sınırlamaları

AI işlevselliği hala geliştirme aşamasındadır ve bazı kullanıcılar destek platformunda hatalar bildirmiştir

Web sitesi ziyaretçileri veya ürünler hakkında analiz yapılmaz, bu nedenle çevrimiçi işletmeler bu değerli veriler için başka yerlere başvurmak zorunda kalmaz

HelpCrunch fiyatlandırması

Temel: Ajan başına aylık 12 $

Pro: Ajan başına aylık 20 $

Enterprise: Sınırsız kullanıcı için aylık 495

HelpCrunch puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (200+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (180+ yorum)

4. LiveChat

LiveChat aracılığıyla

Adından anlaşılmayabilir, ancak LiveChat kapsamlı bir müşteri iletişim platformudur. Evet, Squarespace'ten WhatsApp'a kadar birçok entegrasyonla birlikte kapsamlı bir canlı sohbet özelliği elde edersiniz. Ancak gelişmiş özellikleri arasında, web sitesi ziyaretçilerinden metinlere kadar tüm müşterilerinize hedefli mesajlar gönderme ve alma yeteneği de bulunur.

LiveChat'in en iyi özellikleri

Kaliteden ödün vermeden müşteri desteğini otomatikleştirebilen gelişmiş AI yetenekleri

Temsilci profilleri, müşteri veri raporları ve daha fazlası gibi gelişmiş özelleştirme seçeneklerine sahip, sektör lideri canlı sohbet bileşeni

Müşteri taleplerini izleyen ve uygun yanıtlar için müşteri desteği temsilcilerine görevler atayan otomatik bilet sistemi

14 günlük deneme sürümü, işletmelerin gelişmiş özellikleri bile ücretsiz olarak keşfetmesine olanak tanır

LiveChat sınırlamaları

Özelliklerine göre diğer Intercom alternatiflerine kıyasla nispeten pahalıdır

Sistem bazen gecikebilir ve canlı sohbet mesajlarına yanıt sürelerini geciktirebilir

Canlı Sohbet fiyatlandırması

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 20 $

Takım: Kullanıcı başına aylık 41 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 59 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

LiveChat puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (700+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (1.600+ yorum)

5. Olark

Olark aracılığıyla

Canlı sohbete odaklanan bir başka yazılım olan Olark, temel yetkinliğinde öne çıkıyor. Güzel bir sohbet bileşeni, otomatik sohbet transkriptleri ve daha sonra başvurmak için sınırsız sohbet geçmişi ile birlikte gelir. Ayrıca, bu ham verileri eyleme geçirilebilir analitiklere dönüştürme özelliği de dahil edilmiştir, bu da müşteri hizmetlerinizi optimize etmenize yardımcı olur.

Olark'ın en iyi özellikleri

AI yetenekleri ile mesaj otomasyonu, müşteri etkileşimlerini kolaylaştırma

AI destekli canlı sohbet çevirileri, müşteri yönetiminizi hızlı ve verimli bir şekilde uluslararası hale getirebilir

İleride başvurmak üzere eski canlı sohbet metinleri üzerinden gelişmiş anahtar kelime arama özelliği

Minimum öğrenme eğrisi ile kolay kullanım sağlayan kullanıcı dostu arayüz

Olark sınırlamaları

Özel bilet sistemi yoktur, bu da yardım masası yazılımı olarak yeteneklerini sınırlar ve Intercom'a gerçek bir alternatif olmasını engeller

Hareket halindeyken müşteri hizmetleri yönetimini mümkün kılacak bir mobil uygulama veya mobil mesajlaşma platformu yoktur

Olark fiyatlandırması

14 günlük ücretsiz deneme

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 29 $

Olark puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (200+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (400+ yorum)

6. Tidio

Tidio aracılığıyla

AI'yı değerlendirirken, en iyi Intercom alternatiflerinin listesinde Tidio mutlaka yer almalıdır. Çok kanallı ve uygulama içi mesajlaşmanızı optimize etmek için insan desteği ile birleştirilen gelişmiş otomasyon özellikleri sayesinde müşteri memnuniyeti için tasarlanmış bir araçtır.

Tidio'nun en iyi özellikleri

Çok kanallı destek için sosyal medya entegrasyonları dahil olmak üzere sağlam canlı sohbet bileşeni

Standart yanıtlardan otomatik e-postalara ve diğer iletişim kanallarına kadar her şey için geniş şablon veritabanı

Tidio'yu küçük işletmelerin kullanabileceği bir yardım masası yazılımına dönüştürebilen kullanıcı dostu bilet sistemi

Otomatik müşteri memnuniyeti anketleri, işletmelerin çabalarını değerlendirmelerine yardımcı olur

Tidio sınırlamaları

Diğer Intercom alternatiflerine kıyasla diğer müşteri desteği araçlarıyla sınırlı entegrasyonlar

Genel kurulum basit olsa da, chatbot'u kurmak ve cevap kütüphanesini oluşturmak kafa karıştırıcı olabilir

Tidio fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: 29 $/ay

Communicator: Kullanıcı başına aylık 25 dolar

Sohbet robotları: Aylık 29 $

Tidio+: 394 $/ay

Tidio puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (1.400+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (800+ yorum)

7. Zendesk

Zendesk aracılığıyla

Intercom'un en doğrudan alternatifi olmayabilir, ancak yardım masası yazılımlarının listesi Zendesk'ten bahsetmeden tamamlanmış sayılmaz.

Her şeyden önce bir bilet sistemi olup, otomatik yanıtlar, gelişmiş raporlama ve iş akışı otomasyonu gibi özellikleri ile en iyi Intercom alternatiflerinden biri olarak cazibesini artırmaktadır.

Zendesk'in en iyi özellikleri

Mesajlaşma platformunu kolaylaştıran ve temsilcilerin daha karmaşık sorunlara odaklanmasına yardımcı olan otomatik cevap botu

Küçük işletmelerin kullanıcılarına yönlendirmek için kendi kendine yardım sistemi oluşturmak için gelişmiş bilgi tabanı özelliği

zendesk'i müşteri hizmetlerini iyileştirmek için kapsamlı bir platforma dönüştürmek için 1.000'den fazla entegrasyon

Zamanla yanıtlarını iyileştirmeyi öğrenen, makine öğrenimi özellikli chatbot

Zendesk sınırlamaları

Chatbot'un yapılandırması kafa karıştırıcıdır ve ilk başta alakasız cevaplar verebilir

AI işlevselliği, Intercom'un diğer alternatiflerine kıyasla önemli bir ek maliyettir

Zendesk fiyatlandırması

Suite Team: Kullanıcı başına aylık 55 ABD doları

Suite Growth: Kullanıcı başına aylık 89 $

Suite Professional: Kullanıcı başına aylık 115 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Gelişmiş AI entegrasyonları: Kullanıcı başına aylık 50 ABD doları

Zendesk puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (5.700+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (3.700+ yorum)

8. ClickDesk

ClickDesk aracılığıyla

ClickDesk ile canlı sohbet sadece başlangıç. Bu Intercom alternatifi, temsilcilerinizin müşterilerle video ve sesli sohbet yapmasına olanak tanıyarak mobil cihazlar, masaüstü bilgisayarlar ve diğer gerekli kanallarda destek yeteneklerini geliştirir.

ClickDesk'in en iyi özellikleri

Ajanların karmaşık çözümleri açıklamak için ekran paylaşımı da dahil olmak üzere tarayıcı tabanlı video ve sesli sohbet özellikleri

Müşterilerin zaman geçirdikleri yerlere ulaşmak için sosyal medya araç çubuğu entegrasyonları

Açık sorguları görüntülemeyi, dağıtmayı ve yönetmeyi kolaylaştıran, optimize edilmiş gelen kutusu paneli

Temsilcilerin hareket halindeyken müşteri desteği taleplerini ve canlı sohbet sorgularını yönetmeleri için yerel mobil uygulama

ClickDesk sınırlamaları

Yardım masası özellikleri ve bilgi tabanı özellikleri, bu listedeki diğer ücretsiz Intercom alternatiflerine kıyasla sınırlıdır

Sadece tercih ettikleri Intercom alternatifine hızlı bir şekilde geçmek isteyen küçük işletmeler için yüksek öğrenme eğrisi

ClickDesk fiyatlandırması

10 kullanıcıya kadar Ücretsiz Plan

Lite: 14,99 $/ay

Pro: 24,99 $/ay

Enterprise: Aylık 39 $

ClickDesk puanları ve yorumları

G2: 5/5 (1+ yorum)

Capterra: 3/5 (3+ yorum)

9. Freshdesk

Freshdesk aracılığıyla

Çağrı merkezi desteği arıyorsanız, Freshdesk sizin için en iyi Intercome alternatifi olabilir. Mesajlaşma ve AI özellikli chatbot desteğinin yanı sıra entegre bir bilet sistemi içerir ve müşteri verilerini zaman içinde müşteri hizmetlerinizi iyileştirmek için gelişmiş, eyleme geçirilebilir raporlara dönüştürme olanağı sunar.

Freshdesk'in en iyi özellikleri

Tüm gelen ve giden hizmet çağrılarını kolaylaştırma yeteneği dahil olmak üzere gelişmiş çağrı merkezi özellikleri

AI otomasyon özellikleri arasında dinamik bilet yönlendirme ve eskalasyon, chatbot desteği ve tahmine dayalı raporlama bulunur

Görevlerin ve biletlerin paylaşımlı sahipliği, büyük takımların kanallar arasında hizmet talepleri üzerinde işbirliği yapmasını sağlar

Gerçek çok kanallı destek, Freshdesk'i bu listedeki en kapsamlı Intercom alternatifi yapar

Freshdesk sınırlamaları

Etkili olması için kapsamlı kurulum ve entegrasyon gerektiren oldukça karmaşık bir araç

Merkezi müşteri veritabanı veya CRM olmadan etkileşim geçmişine kolayca erişemezsiniz

Freshdesk fiyatlandırması

Ücretsiz

Büyüme: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları

Pro: Kullanıcı başına aylık 49 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 79 ABD doları

Freshdesk puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (2.900+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (3.000'den fazla yorum)

Durumunuza en uygun Intercom alternatifini bulsanız bile, müşteri hizmetlerinizi optimize etmenize yardımcı olacak diğer araçlara da ihtiyacınız olacaktır. Burada, ClickUp gibi yapay zeka destekli destek araçları, tüm destek operasyonunuzu tek bir platformla yönetmeye çalışmaya kıyasla kesin bir avantaj sağlayabilir.

ClickUp'ı kullanarak şablonlar, işbirliği özellikleri ve 15'ten fazla proje görünümü ile küçük işletme projenizi her adımda yönetin

ClickUp, müşteri hizmetleri profesyonellerinin zengin özellikleri, kullanım kolaylığı ve yerleşik proje yönetimi araçları nedeniyle güvendiği güçlü bir hepsi bir arada verimlilik platformudur.

Intercom alternatifleri müşteri ilişkileri yönetiminde yardımcı olabilirken, ClickUp günlük kararlarınızı yönlendiren kapsamlı bir CRM stratejisi oluşturmanıza olanak tanır. Hatta, ClickUp CRM özelliklerini kullanarak tüm müşterilerinizin eyleme geçirilebilir, kapsamlı bir veritabanını oluşturabilirsiniz.

Ve bu, yapay zeka ile çalışan ve işlerinizi kolaylaştırmak için özel olarak oluşturulmuş bir sanal asistan yazılımı olan ClickUp AI'dan bahsetmeye bile başlamadan önce. Belge özetlerinden otomatik görev oluşturmaya ve dinamik metin düzenlemeye kadar, ClickUp destek temsilcilerinizin işlerini optimize etmek için ihtiyacınız olan arka ucu oluşturmanıza yardımcı olur.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

İletişim planı şablonları ve müşteri desteği şablonları gibi seçenekleri içeren geniş bir şablon veritabanı

Görevlerinize ve iş akışlarınıza doğrudan bağlanabilen ClickUp Belgeleri aracılığıyla bilgi tabanı oluşturma

İşlerinizi otomatikleştirip iyileştirmenize ve daha stratejik görevlere odaklanmanıza olanak tanıyan kapsamlı AI özellikleri

Commit yapmadan önce temel fonksiyonları istediğiniz kadar test etmek için Sonsuza Kadar Ücretsiz planında sınırsız ücretsiz deneme

ClickUp sınırlamaları

Özel olarak müşteri hizmetleri için tasarlanmış özel bir Intercom alternatifi değildir

Kapsamlı özellik seti, yeni kullanıcılar için daha uzun bir öğrenme süreci gerektirebilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Tüm ücretli planlarda 5 $/Çalışma Alanı üyesi/ay karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (3.800+ yorum)

ClickUp ile Müşteri İlişkileri Yönetiminizi Bir Üst Düzeye Taşıyın

Doğrudan bir Intercom alternatifi olmayabilir, ancak ClickUp, müşteri hizmetleri araçları koleksiyonunuzun önemli bir parçası haline gelebilir.

Bu, müşteri ilişkileri yönetimi ile başlar. Doğru şablonlarla kendi bilgi tabanınızı oluşturabilir, müşteri verilerini izleyebilir ve müşteri desteğinizi geliştirebilirsiniz.

Ancak her şeyden önce, ClickUp, müşteri desteğinize doğrudan bağlı ücretsiz bir proje yönetimi yazılımı olarak öne çıkıyor. Hızlı bir şekilde aylık aboneliğe geçen ücretsiz deneme sürümüyle başlamak yerine, bu müşteri desteği yazılımı, ihtiyacınız olana kadar bütçenizi hiçbir şekilde etkilemez.

Ve elbette, geniş yetenekleri sayesinde, satış ve pazarlama kampanyalarınızı müşteri hizmetlerinizle birlikte yönetebilirsiniz.

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