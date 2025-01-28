2025'te AI Müşteri Hizmetleri için En İyi 9 Intercom Alternatifi

Hızlı ve verimli müşteri hizmetleri olmadan hiçbir iş başarılı olamaz. Müşteri hizmetleri yazılımı arıyorsanız, er ya da geç Intercom ile karşılaşma olasılığınız yüksektir.
Bunun bir nedeni var. Intercom, kısmen temel ve gelişmiş özellikleri sayesinde, çoğu artık AI destekli olan, önde gelen bir müşteri etkileşim platformudur. Ancak her şey güllük gülistanlık değil, kullanıcılar sık sık zor öğrenme eğrisi ve Intercom'un karmaşık fiyatlandırma kademelerinden şikayet ediyor.
Intercom alternatifleri aramaya başladıysanız, size iyi haberlerimiz var: Nereye bakacağınızı biliyorsanız, müşteri desteği çabalarınızı güçlendirmek için birçok seçenek var. En iyi Intercom alternatiflerinin listesiyle başlamanıza yardımcı olacağız. Her birinin kendine özgü avantajları vardır ve hepsi iş büyümesini sağlayan etkili müşteri deneyimleri oluşturmanıza yardımcı olacaktır.
Intercom'a alternatif müşteri desteği hizmetlerinde nelere dikkat etmelisiniz?
Bir açıklama ile başlayalım: En iyi Intercom alternatifi konusunda tek bir çözüm yoktur. Bunun yerine, Intercom'un birçok alternatifi vardır ve bunların tümü kendine özgü avantajları ve müşteri yönetimi özellikleri sunar.
Yine de, en iyi Intercom alternatiflerinin tümü birkaç ortak özelliği paylaşma eğilimindedir:
- Kullanıcı dostu: Mükemmel müşteri hizmeti için tüm araçların kullanımı kolay olmalı ve destek ekibi üyelerinin tüm dikkatlerini müşteri etkileşimlerini optimize etmeye odaklamasına olanak sağlamalıdır
- Kapsamlı müşteri izleme: Müşterilerinizi ne kadar iyi takip ederseniz, müşteri desteği ekipleriniz her bir bilet ve hizmet talebiyle çalışırken o kadar bilgili olabilir
- Dahili iletişim seçenekleri: Takım iletişimi, kaliteli müşteri hizmetlerinin temel gerekliliklerinden biridir; müşteri desteği temsilcileriniz ne kadar kolay işbirliği yaparsa, o kadar iyi sonuçlar alırsınız
- Biletleme seçenekleri: Herhangi bir müşteri hizmetleri platformu, müşteri geri bildirimlerinin güvenilir ve zamanında çözülmesi için takımınızın müşteri desteği biletlerini kolayca izleyebilmesini sağlamalıdır
- Sosyal medya entegrasyonları: Sosyal medya izleme araçlarından sosyal medya mesajlarına kadar uzanan bir bilet sistemi ile modern müşteri hizmetleri yazılımı, tüm kanalları hesaplamalıdır
- AI yetenekleri: Canlı sohbetten bilet yönlendirmeye kadar, herhangi bir Intercom alternatifi, küçük işletmelerden büyük takımlara kadar destek temsilcilerinin AI aracılığıyla işlerini kolaylaştırmasına yardımcı olmalıdır
Kullanabileceğiniz En İyi 9 Intercom Alternatifi
Intercom çok pahalı veya öğrenmesi çok zor olabilir ya da seçeneklerinizi açık tutmak isteyebilirsiniz. Canlı sohbet yazılımından satış ve pazarlama otomasyonuna kadar, bu listeyi kullanarak özel durumunuza ve iş ihtiyaçlarınıza en uygun Intercom alternatifini aramaya başlayın.
1. Help Scout
Sık sık en iyi yardım masası yazılımı çözümü ve Freshdesk gibi müşteri hizmetleri yazılımlarına alternatif olarak listelenen Help Scout, müşteri etkileşimine öncelik verir. Ancak bu listede en iyi Intercom alternatifi olarak gerçek yeri, uzun e-postaları daha dinamik yanıtlara ve diğer otomasyon özelliklerine dönüştürmeye kadar her konuda yardımcı olabilen AI yeteneklerine borçludur.
Help Scout'un en iyi özellikleri
- Paylaşılan gelen kutusu, destek temsilcilerinin müşteri sorguları ve talepleri üzerinde kolayca işbirliği yapmasını sağlar
- Bilgi tabanı, canlı sohbet özelliğine doğrudan entegre olarak yanıtları hızlandırır ve canlı sohbet temsilcilerinin yükünü hafifletir
- MailChimp ve Campaign Monitor gibi e-posta pazarlama otomasyon araçlarıyla entegrasyon, takipleri daha kolay ve sezgisel hale getirebilir
- Beacon yardım bileşeni, uygulama içi mesajlaşma ve sohbet desteği gibi özellikler sunar
Help Scout sınırlamaları
- Canlı sohbet bileşeninde sohbet robotu fonksiyonu yoktur
- Sınırsız sohbet geçmişi ve tam sosyal medya desteği yalnızca en yüksek ücretli planda mevcuttur
Help Scout fiyatlandırması
- Standart: Aylık 20 $/kullanıcı
- Artı: Aylık 40 $/kullanıcı
- Pro: Aylık 60 $/kullanıcı
Help Scout puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (300'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (200+ yorum)
2. HubSpot Hizmet Merkezi
E-posta pazarlama otomasyonu alanında bir dev olan HubSpot, müşteri desteği alanında da adını duyurmuştur. Özellikle CRM için AI araçları gibi özelliklere zaten aşina olan mevcut HubSpot kullanıcıları için Service Hub, canlı sohbet yazılımı, AI özellikli sohbet robotları, yardım masası bilet sistemi ve daha fazlası için harika bir Intercom alternatifi olabilir.
HubSpot Service Hub'ın en iyi özellikleri
- Canlı sohbet ve destek temsilcileri için cevaplar içeren bir kütüphane oluşturmak için kapsamlı bilgi tabanı özelliği
- Çağrı merkeziniz dahil tüm satış ve müşteri desteğini tek bir yerde tutmak için yerleşik VoIP yazılımı
- Web sitesi ziyaretçilerinden sohbet konuşmalarına kadar performansı incelemek için ayrıntılı raporlama gösterge paneli
- Tüm önemli kanalleri destekleyen, müşteri hizmetlerine çok kanallı bir yaklaşım
HubSpot Service Hub sınırlamaları
- Tam işlevsellik için HubSpot CRM dahil olmak üzere birçok başka araca abonelik gerekir
- Mesajlaşma platformu ve diğer iletişim kanalları için özelleştirme seçenekleri sınırlı olabilir
HubSpot Service Hub fiyatlandırması
- Başlangıç: Aylık 20 $
- Profesyonel: Aylık 500 $
- Enterprise: Aylık 1.200 dolar
HubSpot Service Hub puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (2.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,1/5 (150+ yorum)
3. HelpCrunch
Rakiplerinin kullanıcılarına ücretsiz geçiş hizmeti sunan HelpCrunch, Intercom'un bir başka en iyi alternatifidir. Yardım masası bilet sistemi, onu mevcut en geniş müşteri hizmetleri platformlarından biri haline getiren çok kanallı yaklaşımıyla birleştiğinde, müşteri memnuniyetini ve bağlılığını en üst düzeye çıkarmak için özellikle popüler bir seçimdir.
HelpCrunch'ın en iyi özellikleri
- Kullanıcı yollarını, satın alma geçmişlerini, önceki temas noktalarını ve daha fazlasını kaydeden ve depolayan gelişmiş, dinamik olarak oluşturulan müşteri profilleri
- Markanıza ve destek ekibinize uyacak şekilde özelleştirilebilen sezgisel bir sohbet bileşeni
- Kullanıcı davranışına, konumuna ve daha fazlasına göre özelleştirilebilen entegre e-posta pazarlama otomasyonu
- Paylaşılan gelen kutusu, sohbet metinleri ve gösterge panelleri, takımların işbirliğini kolaylaştırır
HelpCrunch sınırlamaları
- AI işlevselliği hala geliştirme aşamasındadır ve bazı kullanıcılar destek platformunda hatalar bildirmiştir
- Web sitesi ziyaretçileri veya ürünler hakkında analiz yapılmaz, bu nedenle çevrimiçi işletmeler bu değerli veriler için başka yerlere başvurmak zorunda kalmaz
HelpCrunch fiyatlandırması
- Temel: Ajan başına aylık 12 $
- Pro: Ajan başına aylık 20 $
- Enterprise: Sınırsız kullanıcı için aylık 495
HelpCrunch puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (200+ yorum)
- Capterra: 4,8/5 (180+ yorum)
4. LiveChat
Adından anlaşılmayabilir, ancak LiveChat kapsamlı bir müşteri iletişim platformudur. Evet, Squarespace'ten WhatsApp'a kadar birçok entegrasyonla birlikte kapsamlı bir canlı sohbet özelliği elde edersiniz. Ancak gelişmiş özellikleri arasında, web sitesi ziyaretçilerinden metinlere kadar tüm müşterilerinize hedefli mesajlar gönderme ve alma yeteneği de bulunur.
LiveChat'in en iyi özellikleri
- Kaliteden ödün vermeden müşteri desteğini otomatikleştirebilen gelişmiş AI yetenekleri
- Temsilci profilleri, müşteri veri raporları ve daha fazlası gibi gelişmiş özelleştirme seçeneklerine sahip, sektör lideri canlı sohbet bileşeni
- Müşteri taleplerini izleyen ve uygun yanıtlar için müşteri desteği temsilcilerine görevler atayan otomatik bilet sistemi
- 14 günlük deneme sürümü, işletmelerin gelişmiş özellikleri bile ücretsiz olarak keşfetmesine olanak tanır
LiveChat sınırlamaları
- Özelliklerine göre diğer Intercom alternatiflerine kıyasla nispeten pahalıdır
- Sistem bazen gecikebilir ve canlı sohbet mesajlarına yanıt sürelerini geciktirebilir
Canlı Sohbet fiyatlandırması
- Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 20 $
- Takım: Kullanıcı başına aylık 41 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 59 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
LiveChat puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (700+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (1.600+ yorum)
5. Olark
Canlı sohbete odaklanan bir başka yazılım olan Olark, temel yetkinliğinde öne çıkıyor. Güzel bir sohbet bileşeni, otomatik sohbet transkriptleri ve daha sonra başvurmak için sınırsız sohbet geçmişi ile birlikte gelir. Ayrıca, bu ham verileri eyleme geçirilebilir analitiklere dönüştürme özelliği de dahil edilmiştir, bu da müşteri hizmetlerinizi optimize etmenize yardımcı olur.
Olark'ın en iyi özellikleri
- AI yetenekleri ile mesaj otomasyonu, müşteri etkileşimlerini kolaylaştırma
- AI destekli canlı sohbet çevirileri, müşteri yönetiminizi hızlı ve verimli bir şekilde uluslararası hale getirebilir
- İleride başvurmak üzere eski canlı sohbet metinleri üzerinden gelişmiş anahtar kelime arama özelliği
- Minimum öğrenme eğrisi ile kolay kullanım sağlayan kullanıcı dostu arayüz
Olark sınırlamaları
- Özel bilet sistemi yoktur, bu da yardım masası yazılımı olarak yeteneklerini sınırlar ve Intercom'a gerçek bir alternatif olmasını engeller
- Hareket halindeyken müşteri hizmetleri yönetimini mümkün kılacak bir mobil uygulama veya mobil mesajlaşma platformu yoktur
Olark fiyatlandırması
- 14 günlük ücretsiz deneme
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 29 $
Olark puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (200+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (400+ yorum)
6. Tidio
AI'yı değerlendirirken, en iyi Intercom alternatiflerinin listesinde Tidio mutlaka yer almalıdır. Çok kanallı ve uygulama içi mesajlaşmanızı optimize etmek için insan desteği ile birleştirilen gelişmiş otomasyon özellikleri sayesinde müşteri memnuniyeti için tasarlanmış bir araçtır.
Tidio'nun en iyi özellikleri
- Çok kanallı destek için sosyal medya entegrasyonları dahil olmak üzere sağlam canlı sohbet bileşeni
- Standart yanıtlardan otomatik e-postalara ve diğer iletişim kanallarına kadar her şey için geniş şablon veritabanı
- Tidio'yu küçük işletmelerin kullanabileceği bir yardım masası yazılımına dönüştürebilen kullanıcı dostu bilet sistemi
- Otomatik müşteri memnuniyeti anketleri, işletmelerin çabalarını değerlendirmelerine yardımcı olur
Tidio sınırlamaları
- Diğer Intercom alternatiflerine kıyasla diğer müşteri desteği araçlarıyla sınırlı entegrasyonlar
- Genel kurulum basit olsa da, chatbot'u kurmak ve cevap kütüphanesini oluşturmak kafa karıştırıcı olabilir
Tidio fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Başlangıç: 29 $/ay
- Communicator: Kullanıcı başına aylık 25 dolar
- Sohbet robotları: Aylık 29 $
- Tidio+: 394 $/ay
Tidio puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (1.400+ yorum)
- Capterra: 4,8/5 (800+ yorum)
7. Zendesk
Intercom'un en doğrudan alternatifi olmayabilir, ancak yardım masası yazılımlarının listesi Zendesk'ten bahsetmeden tamamlanmış sayılmaz.
Her şeyden önce bir bilet sistemi olup, otomatik yanıtlar, gelişmiş raporlama ve iş akışı otomasyonu gibi özellikleri ile en iyi Intercom alternatiflerinden biri olarak cazibesini artırmaktadır.
Zendesk'in en iyi özellikleri
- Mesajlaşma platformunu kolaylaştıran ve temsilcilerin daha karmaşık sorunlara odaklanmasına yardımcı olan otomatik cevap botu
- Küçük işletmelerin kullanıcılarına yönlendirmek için kendi kendine yardım sistemi oluşturmak için gelişmiş bilgi tabanı özelliği
- zendesk'i müşteri hizmetlerini iyileştirmek için kapsamlı bir platforma dönüştürmek için 1.000'den fazla entegrasyon
- Zamanla yanıtlarını iyileştirmeyi öğrenen, makine öğrenimi özellikli chatbot
Zendesk sınırlamaları
- Chatbot'un yapılandırması kafa karıştırıcıdır ve ilk başta alakasız cevaplar verebilir
- AI işlevselliği, Intercom'un diğer alternatiflerine kıyasla önemli bir ek maliyettir
Zendesk fiyatlandırması
- Suite Team: Kullanıcı başına aylık 55 ABD doları
- Suite Growth: Kullanıcı başına aylık 89 $
- Suite Professional: Kullanıcı başına aylık 115 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- Gelişmiş AI entegrasyonları: Kullanıcı başına aylık 50 ABD doları
Zendesk puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (5.700+ yorum)
- Capterra: 4,4/5 (3.700+ yorum)
8. ClickDesk
ClickDesk ile canlı sohbet sadece başlangıç. Bu Intercom alternatifi, temsilcilerinizin müşterilerle video ve sesli sohbet yapmasına olanak tanıyarak mobil cihazlar, masaüstü bilgisayarlar ve diğer gerekli kanallarda destek yeteneklerini geliştirir.
ClickDesk'in en iyi özellikleri
- Ajanların karmaşık çözümleri açıklamak için ekran paylaşımı da dahil olmak üzere tarayıcı tabanlı video ve sesli sohbet özellikleri
- Müşterilerin zaman geçirdikleri yerlere ulaşmak için sosyal medya araç çubuğu entegrasyonları
- Açık sorguları görüntülemeyi, dağıtmayı ve yönetmeyi kolaylaştıran, optimize edilmiş gelen kutusu paneli
- Temsilcilerin hareket halindeyken müşteri desteği taleplerini ve canlı sohbet sorgularını yönetmeleri için yerel mobil uygulama
ClickDesk sınırlamaları
- Yardım masası özellikleri ve bilgi tabanı özellikleri, bu listedeki diğer ücretsiz Intercom alternatiflerine kıyasla sınırlıdır
- Sadece tercih ettikleri Intercom alternatifine hızlı bir şekilde geçmek isteyen küçük işletmeler için yüksek öğrenme eğrisi
ClickDesk fiyatlandırması
- 10 kullanıcıya kadar Ücretsiz Plan
- Lite: 14,99 $/ay
- Pro: 24,99 $/ay
- Enterprise: Aylık 39 $
ClickDesk puanları ve yorumları
- G2: 5/5 (1+ yorum)
- Capterra: 3/5 (3+ yorum)
9. Freshdesk
Çağrı merkezi desteği arıyorsanız, Freshdesk sizin için en iyi Intercome alternatifi olabilir. Mesajlaşma ve AI özellikli chatbot desteğinin yanı sıra entegre bir bilet sistemi içerir ve müşteri verilerini zaman içinde müşteri hizmetlerinizi iyileştirmek için gelişmiş, eyleme geçirilebilir raporlara dönüştürme olanağı sunar.
Freshdesk'in en iyi özellikleri
- Tüm gelen ve giden hizmet çağrılarını kolaylaştırma yeteneği dahil olmak üzere gelişmiş çağrı merkezi özellikleri
- AI otomasyon özellikleri arasında dinamik bilet yönlendirme ve eskalasyon, chatbot desteği ve tahmine dayalı raporlama bulunur
- Görevlerin ve biletlerin paylaşımlı sahipliği, büyük takımların kanallar arasında hizmet talepleri üzerinde işbirliği yapmasını sağlar
- Gerçek çok kanallı destek, Freshdesk'i bu listedeki en kapsamlı Intercom alternatifi yapar
Freshdesk sınırlamaları
- Etkili olması için kapsamlı kurulum ve entegrasyon gerektiren oldukça karmaşık bir araç
- Merkezi müşteri veritabanı veya CRM olmadan etkileşim geçmişine kolayca erişemezsiniz
Freshdesk fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Büyüme: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları
- Pro: Kullanıcı başına aylık 49 $
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 79 ABD doları
Freshdesk puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (2.900+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (3.000'den fazla yorum)
Intercom'un Ötesine Geçin: Diğer Müşteri Hizmetleri Yazılımları ve AI Araçları
Durumunuza en uygun Intercom alternatifini bulsanız bile, müşteri hizmetlerinizi optimize etmenize yardımcı olacak diğer araçlara da ihtiyacınız olacaktır. Burada, ClickUp gibi yapay zeka destekli destek araçları, tüm destek operasyonunuzu tek bir platformla yönetmeye çalışmaya kıyasla kesin bir avantaj sağlayabilir.
ClickUp
ClickUp, müşteri hizmetleri profesyonellerinin zengin özellikleri, kullanım kolaylığı ve yerleşik proje yönetimi araçları nedeniyle güvendiği güçlü bir hepsi bir arada verimlilik platformudur.
Intercom alternatifleri müşteri ilişkileri yönetiminde yardımcı olabilirken, ClickUp günlük kararlarınızı yönlendiren kapsamlı bir CRM stratejisi oluşturmanıza olanak tanır. Hatta, ClickUp CRM özelliklerini kullanarak tüm müşterilerinizin eyleme geçirilebilir, kapsamlı bir veritabanını oluşturabilirsiniz.
Ve bu, yapay zeka ile çalışan ve işlerinizi kolaylaştırmak için özel olarak oluşturulmuş bir sanal asistan yazılımı olan ClickUp AI'dan bahsetmeye bile başlamadan önce. Belge özetlerinden otomatik görev oluşturmaya ve dinamik metin düzenlemeye kadar, ClickUp destek temsilcilerinizin işlerini optimize etmek için ihtiyacınız olan arka ucu oluşturmanıza yardımcı olur.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- İletişim planı şablonları ve müşteri desteği şablonları gibi seçenekleri içeren geniş bir şablon veritabanı
- Görevlerinize ve iş akışlarınıza doğrudan bağlanabilen ClickUp Belgeleri aracılığıyla bilgi tabanı oluşturma
- İşlerinizi otomatikleştirip iyileştirmenize ve daha stratejik görevlere odaklanmanıza olanak tanıyan kapsamlı AI özellikleri
- Commit yapmadan önce temel fonksiyonları istediğiniz kadar test etmek için Sonsuza Kadar Ücretsiz planında sınırsız ücretsiz deneme
ClickUp sınırlamaları
- Özel olarak müşteri hizmetleri için tasarlanmış özel bir Intercom alternatifi değildir
- Kapsamlı özellik seti, yeni kullanıcılar için daha uzun bir öğrenme süreci gerektirebilir
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp Brain: Tüm ücretli planlarda 5 $/Çalışma Alanı üyesi/ay karşılığında kullanılabilir
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.000+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (3.800+ yorum)
ClickUp ile Müşteri İlişkileri Yönetiminizi Bir Üst Düzeye Taşıyın
Doğrudan bir Intercom alternatifi olmayabilir, ancak ClickUp, müşteri hizmetleri araçları koleksiyonunuzun önemli bir parçası haline gelebilir.
Bu, müşteri ilişkileri yönetimi ile başlar. Doğru şablonlarla kendi bilgi tabanınızı oluşturabilir, müşteri verilerini izleyebilir ve müşteri desteğinizi geliştirebilirsiniz.
Ancak her şeyden önce, ClickUp, müşteri desteğinize doğrudan bağlı ücretsiz bir proje yönetimi yazılımı olarak öne çıkıyor. Hızlı bir şekilde aylık aboneliğe geçen ücretsiz deneme sürümüyle başlamak yerine, bu müşteri desteği yazılımı, ihtiyacınız olana kadar bütçenizi hiçbir şekilde etkilemez.
Ve elbette, geniş yetenekleri sayesinde, satış ve pazarlama kampanyalarınızı müşteri hizmetlerinizle birlikte yönetebilirsiniz.
Başlamaya hazır mısınız? Müşteri desteğinizi bir üst seviyeye taşımak için bugün ücretsiz ClickUp hesabınızı oluşturun.