[Yıl]'da Çevrimdışı İşleyen En İyi 10 Yapay Zeka Aracı

Gizlilik temel bir insan hakkıdır. Ve bu gizlilik, günümüzün yapay zekasının tüm yönlerine de akış göstermektedir. Cisco'nun bir raporuna göre, insanların %64'ü yapay zeka araçlarını kullanırken hassas bilgileri yanlışlıkla paylaşabileceklerinden endişe duyuyor.

Bu, çevrimdışı AI araçlarının popülerliğinin artmasının nedenlerinden biridir. Model yerel olarak çalıştığında, her şeyi buluta yüklemeden veya Wi-Fi bağlantısı kesildiğinde takılmadan yazabilir, kodlayabilir, özetleyebilir ve oluşturabilirsiniz.

Bu listede, çevrimdışı çalışan en iyi AI araçlarını ele alacağız. Bunların arasında, bu araçların ürettiklerini tek bir uyumlu ve son derece güvenli sistemde düzenlemenize yardımcı olan bir süper uygulama da bulunuyor.

Çevrimdışı AI araçları, modeli indirdikten sonra internet bağlantısı gerektirmeden yerel cihazınızda büyük dil modellerini (LLM) çalıştıran yazılım uygulamalarıdır. Modelin verileri doğrudan bilgisayarınızda depolanır, böylece tüm işleme veya çıkarımlar kendi CPU veya GPU'nuzda gerçekleşir.

Bu cihaz üzerinde işleme, anahtar avantaja sahiptir:

Tam veri gizliliği: Hassas bilgileriniz asla bilgisayarınızdan çıkmaz.

Tekrarlayan ücret yok: Aracı ve modeli edindikten sonra, abonelik ücreti yoktur.

Her yerde iş yapar: Uçakta, uzak bir kulübede veya internet kesintisi sırasında kullanabilirsiniz.

Tam kontrol: Hangi modelleri kullanacağınızı ve bunları nasıl yapılandıracağınızı siz seçersiniz.

İşte bugün mevcut olan en iyi çevrimdışı AI araçlarının kısa bir özeti.

Alet adı Ana özellikler En uygun olan Fiyatlandırma* ClickUp Görevler ve hatırlatıcılar için Çevrimdışı Mod, Konuşma-Metin Dönüşümü, bağlı uygulamalar arasında Kurumsal Arama, Belgeler ve Bilgi Yönetimi, Otomasyonlar, ayrıca Entegrasyonlar ve API içeren ClickUp Brain MAX Çevrimdışı yakalama ile çevrimiçi yürütme, yönetişim ve yapay zeka bağlamını tek bir Çalışma Alanı'nda ihtiyaç duyan takımlar Sonsuza Kadar Ücretsiz; Kurumsal işletmeler için özelleştirme seçeneği mevcuttur GPT4All Açık modellerle yerel sohbet, gizli belge Soru-Cevap için LocalDocs, uygulama içi model keşfi ve indir, OpenAI uyumlu yerel API sunucu Yerel belgelerle basit bir çevrimdışı masaüstü sohbet robotu isteyen gizlilik odaklı kullanıcılar Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 40 $/kullanıcı/ay'dan başlar. LM Stüdyosu Model keşfi ve indir, sohbet kullanıcı arayüzü ve yerel RAG, OpenAI uyumlu sunucu veya REST API, ön ayarlar ve performans ayarlaması Gelişmiş bir çevrimdışı model çalışma ortamı isteyen geliştiriciler ve ileri düzey kullanıcılar Ücretsiz Ollama Tek komut modeli, akışlı yerel REST API, yeniden kullanılabilir yapılandırmalar için Model dosyaları ve RAG boru hatları için gömülü öğeler Güçlü bir API katmanına sahip, CLI öncelikli yerel çalışma zamanı isteyen geliştiriciler Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 20 $'dan başlar. Ocak ai ChatGPT tarzı çevrimdışı kullanıcı arayüzü, asistanlar ve MCP destekleri, ek özellikler için uzantılar ve isteğe bağlı OpenAI uyumlu sağlayıcılar Özelleştirilebilir, temiz bir çevrimdışı asistan isteyen teknik bilgi sahibi olmayan kullanıcılar Ücretsiz ve açık kaynak Llama dosyası Tek yürütülebilir model paketleme, işletim sistemi arasında taşınabilir dağıtım, web kullanıcı arayüzü ve API ile yerel sunucu modu, minimum bağımlılık çalışma zamanı Her yerde çalıştırabilecekleri, kurulum gerektirmeyen taşınabilir bir AI dosyası isteyen kullanıcılar Ücretsiz ve açık kaynaklı ÖzelGPT Kendi kendine barındırılan belge alımı ve indeksleme, çevrimdışı RAG Soru-Cevap, belgeye göre bağlam filtreleme, modüler LLM ve vektör depolama yığını Kontrol edilebilir RAG boru hattı ile iç dosyalar üzerinde çevrimdışı soru-cevap gerektiren takımlar Ücretsiz ve açık kaynak Fısıltı. cpp Yerel konuşma metin haline dönüştürme, daha az kaynak kullanımı için nicel modeller, VAD destekli işleme, daha fazla biçim için isteğe bağlı FFmpeg işleme Uygulamalara gömebilecekleri tamamen çevrimdışı transkripsiyona ihtiyaç duyan kullanıcılar Ücretsiz ve açık kaynak Metin Oluşturma Web Kullanıcı Arayüzü Yerel modeller, Jinja2 komut istemi şablonları, oluşturma denetimleri, sohbet dallanması ve mesaj düzenleme için tarayıcı tabanlı kullanıcı arayüzü Yerel web arayüzünde maksimum özel özelleştirme isteyen kullanıcılar Ücretsiz ve açık kaynak llama.cpp Yüksek performanslı çıkarım motoru, geniş niceleme destekleri, OpenAI tarzı uç noktalara sahip yerel sunucu, gömme ve yeniden sıralama desteği Özel çevrimdışı AI uygulamaları veya arka uçlar geliştiren geliştiriciler Ücretsiz ve açık kaynak

Çevrimdışı AI araçlarını değerlendirmek teknik ve kafa karıştırıcı olabilir, bu da bilgisayarınızda çalışmayabilecek bir araç seçmenize neden olabilir. Dikkate alınması gereken en önemli şey, neyi başarmak istediğinizdir. AI destekli bir uygulama geliştiren bir geliştiricinin ihtiyaçları, yazma yardımı için gizli, çevrimdışı bir AI sohbet robotu isteyen birinin ihtiyaçlarından çok farklıdır.

Değerlendirilecek anahtar kriterler şunlardır:

Kurulum kolaylığı: Teknik bilgi ve komut satırı işi gerektiriyor mu, yoksa tek tıklamayla basit bir kurulum mu?

Model seçimı: Çok çeşitli modeller arasından kolayca seçim yapabiliyor musunuz, yoksa sadece birkaç modelle sınırlı mısınız?

Gizlilik garantileri: Araç tüm verileri yerel olarak mı işliyor yoksa gizli bulut bileşenleri mi var?

Donanım gereksinimleri: Mevcut makinenizde iyi performans gösterecek mi, yoksa yükseltme mi gerekiyor?

Entegrasyon yetenekleri: Diğer araçlarınıza bağlantı kurabilir mi, yoksa tamamen bağımsız bir uygulama mı?

Kullanım senaryosu uygunluğu: Genel sohbet, belgelerinizle ilgili sorular sormak, sesleri metne dönüştürmek veya kod oluşturmak için mi tasarlanmıştır?

İşte en iyi AI çevrimdışı araçlarının genel görünümü 👇

1. ClickUp (Çevrimdışı ve çevrimiçi işlerde görevleri, belgeleri ve yapay zeka bağlamını tek bir yerde tutmak için en iyisi)

Dünyanın ilk Birleşik Yapay Zeka Çalışma Alanı olan ClickUp, sadece cevap üretmekle kalmayan "çevrimdışı yapay zeka" blokları üzerine kurulmuştur. Çünkü bu çıktının bir karar, bir görev ve bir sonraki adım haline geldiği, dosyalar ve sohbetler içinde kaybolmayan bir yere hala ihtiyacınız var.

Uzun süren kurulumlar ve araç birleştirme işlemleri gerektiren birçok çevrimdışı kurulumdan farklı olarak, ClickUp size tek bir yerde eksiksiz bir yürütme katmanı sunar ve yapay zeka aynı Çalışma Alanı bağlamında çalışır.

İlk olarak, çevrimdışı etkinlik olduğunda otomatik olarak açılan ve işinizi devam ettirmenizi sağlayan ClickUp Çevrimdışı Modu vardır. Bu, tüm Görevlerinizin, hatırlatıcılarınızın ve notlarınızın çevrimdışı olduğunuzda da erişilebilir kalacağı ve gerekirse daha fazlasını ekleyebileceğiniz anlamına gelir. Yeniden bağlandığınızda, yeni görevler ve hatırlatıcılar otomatik olarak Çalışma Alanınıza senkronize edilir (bağlamı kaybetmeye veda edin 👋).

Sonra, tüm çalışma alanınızı, bağlı uygulamaları ve hatta web'i depolayabilen ve arayabilen, gizlilik öncelikli masaüstü AI yardımcısı ClickUp Brain MAX var.

Talk-to-Text özelliği ile Brain MAX, sesinizi ellerinizi kullanmadan metin haline dönüştürebilir. Bu, e-posta taslağı hazırlamak, belge yazmak veya hareket halindeyken hızlı bir güncelleme kaydetmek gibi işlemleri içerir.

Brain MAX ayrıca, kodlama, yazma, karmaşık muhakeme ve daha fazlası için en yeni AI modelleriyle sohbet etmek üzere tasarlanmış Universal AI özelliğini de sunar. Bu, ClickUp Brain'in yanı sıra OpenAI, Claude ve Gemini gibi seçenekler de dahil olmak üzere en iyi AI modellerine tek bir yerden soru sorabileceğiniz anlamına gelir, araçlar arasında geçiş yapma gereği kalmaz.

Dahası, ClickUp Security, çevrimdışı araçların sıklıkla atladığı güvenlik önlemlerini ekler. Şifreleme, ayrıntılı izinler ve SSO, provizyon ve denetim günlükleri gibi yönetici kontrolleri gibi, kurumsal düzeyde güvenlik gerektiren takımlar için tasarlanmış özellikleri düşünün.

ClickUp AI Bilgi Yönetimi, "çevrimdışıdan çevrimiçiye" geçişte büyük yardımcı olur. Takımınıza belgeler ve wikilerde farklı kaynakları depolamak için bir merkez sağlar, ardından ClickUp Brain'i kullanarak tüm Çalışma Alanı'nızdan anında yanıtlar alır, böylece iş yeniden başladığında doğru bağlam hazır olur.

🎬 Ajanlar iş başında: Süper Ajanları kullanarak senkronizasyon sonucu oluşan işleri bir sonraki adımlara dönüştürün! ClickUp Süper Ajanları, ClickUp Çalışma Alanınızda çok adımlı ş akışlarını çalıştırmak için oluşturabileceğiniz ve özelleştirebileceğiniz yapay zeka destekli takım arkadaşlarıdır. Belirlediğiniz sınırlar içinde hareket etmelerini sağlamak için belirli tetikleyiciler, talimatlar ve araç erişimi yapılandırabilirsiniz. Örneğin, çevrimdışı görevlerin senkronizasyonu tamamlandıktan sonra, bir Süper Temsilci yeni öğeleri tarayabilir, nelerin değiştiğini özetleyebilir, eylem adımlarını belirleyebilir, bir güncelleme taslağı hazırlayabilir ve inceleme için doğru sahibine yönlendirebilir. Süper Ajanlar yönetilebilir oldukları için, izinlerle erişebilecekleri bilgileri kontrol edebilir ve yaptıklarını denetleyebilirsiniz. 🔐

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Araçlarınızda her şeyi bulun: ClickUp Enterprise Search ile tek bir yerden tüm Çalışma Alanınızı ve bağlı uygulamaları sıralayın ve arayın. ClickUp Enterprise Search ile tek bir yerden tüm Çalışma Alanınızı ve bağlı uygulamaları sıralayın ve arayın.

Gerçek bir bilgi tabanı oluşturun: ClickUp Docs ile iç içe sayfalar, şablonlar, yapay zeka desteği ve daha fazlasını kullanarak wiki'ler ve belgeler oluşturun. ClickUp Docs ile iç içe sayfalar, şablonlar, yapay zeka desteği ve daha fazlasını kullanarak wiki'ler ve belgeler oluşturun.

Yığınınızı bağlı tutun: ClickUp'tan ayrılmadan Slack ve GitHub gibi araçlarla işinizi senkronize edin. ClickUp'tan ayrılmadan Slack ve GitHub gibi araçlarla işinizi senkronize edin. ClickUp entegrasyonları aracılığıyla.

Özel ş akışları oluşturun: Kişisel belirteçler veya OAuth 2.0 ile ClickUp API'sini kullanarak özelleştirilmiş otomasyonlar ve entegrasyonlar gerçekleştirin.

Yığınınızı otomatikleştirin: ClickUp Otomasyonları ile görev değişikliklerine göre sahipleri atama, durumları güncelleme veya devretme işlemlerini başlatma gibi eylemleri tetikleyin.

ClickUp sınırlamaları

Geniş özellik aralığı nedeniyle, bazı kullanıcılar öğrenme sürecinde zorluklarla karşılaşabilir.

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4. 7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusu şöyle diyor:

Çevik panolar, entegrasyonlar ve özelleştirme. Ayrıca, çevrimdışı olsam da görevler üzerinde çalışmaya devam edebilmeyi seviyorum. Ek olarak, herhangi bir listeye e-posta gönderebilir ve görevlerin otomatik olarak oluşturulmasını sağlayabilirim. Metin düzenleyici harika, hem MD modunda hem de kısayollarla çalışıyor ve içeriği satır içi olarak önizlemenizi sağlıyor.

Çevik panolar, entegrasyonlar ve özelleştirme. Ayrıca, çevrimdışı olsam da görevler üzerinde çalışmaya devam edebilmem hoşuma gidiyor. Ek olarak, herhangi bir listeye e-posta gönderebilir ve görevlerin otomatik olarak oluşturulmasını sağlayabilirim. Metin düzenleyici harika, hem MD modunda hem de kısayollarla çalışıyor ve içeriği satır içi olarak önizlemenizi sağlıyor.

2. GPT4All (Yerel LLM'lerle gizli, çevrimdışı AI sohbeti için en iyisi)

GPT4All aracılığıyla

Nomic.ai'nin bir parçası olan GPT4All, açık kaynaklı büyük dil modellerini doğrudan bilgisayarınızda çalıştırmanıza olanak tanıyan bir masaüstü uygulamadır. Böylece, internet erişimine veya bulut API çağrılarına bağlı kalmadan bir AI asistanıyla sohbet edebilirsiniz. Bu uygulama, komut istemleri, yanıtlar ve dosyaların cihazda kaldığı "yerel öncelikli" bir kurulum isteyen kişiler için geliştirilmiştir.

En iyi özelliği, kendi belgelerinizle gizli olarak sohbet etmenizi sağlayan bir tür geri getirme destekli oluşturma kullanan LocalDocs'tur. Uygulamayı PDF veya metin dosyalarının bulunduğu bir klasöre yönlendirebilirsiniz; uygulama, sorular sorabileceğiniz yerel bir bilgi tabanı oluşturur.

GPT4All ayrıca, uygulama üzerinden doğrudan indirebileceğiniz Llama ve Mistral gibi popüler modellerin yer aldığı özel bir kütüphane de içerir.

GPT4All'ın en iyi özellikleri

Diğer uygulamalar ve otomasyonlar içinde GPT4All modellerini kullanmak için yerel bir API sunucu (OpenAI uyumlu) başlatın.

Uygulama içinden GGUF modellerini arayın, karşılaştırın ve indirin; beğeniler, indirmeler ve yükleme tarihi gibi sıralama seçenekleri mevcuttur.

Bağlam uzunluğunu, maksimum çıktı uzunluğunu, top-p, top-k, tekrar cezası, CPU iş parçacıkları ve hatta GPU katman yükünü (ayrıca Apple Silicon'da Metal desteği) ayarlayın.

GPT4All sınırlamaları

Performans, bilgisayarınızın donanımına büyük ölçüde bağımlıdır.

Büyük belge koleksiyonlarının indekslenmesi yavaş olabilir.

GPT4All fiyatlandırması

Ücretsiz masaüstü uygulama

İş: Kullanıcı başına aylık 40 $ (Nomic AI)

Kurumsal: Özel fiyatlandırma (Nomic AI)

GPT4All puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar GPT4All hakkında ne diyor?

Bir Reddit kullanıcısı şöyle diyor:

Bu, RAG ile denediğim en iyisi, her şeyi geride bırakıyor ve basitlik açısından LM Studio'yu bile geçiyor. Bir klasöre eşleme şeklini ve değişiklikleri sizin için izleyip yönetmesini beğeniyorum. Diğerleri gibi henüz olgunlaşma aşamasında, ancak kısa vadede benim ön tanımlı seçimim olacak.

Bu, RAG ile denediğim en iyisi, her şeyi geride bırakıyor ve basitlik açısından LM Studio'yu bile geçiyor. Bir klasöre eşleme şeklini ve değişiklikleri sizin için izlemesini ve yönetmesini beğeniyorum. Diğerleri gibi henüz olgunlaşma aşamasında, ancak kısa vadede benim ön tanımlı seçimim olacak.

📮 ClickUp Insight: Anket katılımcılarımızın %88'i kişisel görevlerinde yapay zeka kullanıyor, ancak %50'den fazlası iş yerinde kullanmaktan çekiniyor. Üç ana engel nedir? Sorunsuz entegrasyon eksikliği, bilgi eksikliği veya güvenlik endişeleri. Peki ya yapay zeka çalışma alanınıza entegre edilmiş ve zaten güvenliyse? ClickUp Brain, ClickUp'ın yerleşik AI asistanı, bunu gerçeğe dönüştürür. Basit dildeki komutları anlar, AI'nın benimsenmesiyle ilgili üç endişeyi de ortadan kaldırırken, sohbetlerinizi, görevlerinizi, belgelerinizi ve bilgilerinizi Çalışma Alanı genelinde birbirine bağlar. Tek bir tıklama ile cevapları ve içgörüleri bulun!

3. LM Studio (Performans ayarlaması ile rafine edilmiş çevrimdışı model çalışma tezgahı için en iyisi)

LM Studio aracılığıyla

LM Studio, terminal kullanmaya gerek kalmadan bir kullanıcı arayüzünde açık kaynaklı modelleri bulmak, test etmek ve çalıştırmak için geliştirilmiş yerel bir yapay zeka masaüstü uygulamasıdır. Model seçme, yerel olarak çalıştırma ve çoğu CLI öncelikli kurulumdan daha sıkı bir geri bildirim döngüsüyle komut istemleri ve ayarları yineleme gibi deneysel çalışmalara yöneliktir.

Ayrıca, belgelerle tamamen çevrimdışı olarak sohbet etmeyi de destekler (yerel RAG). Bu özellik sayesinde, konuşmaya ek dosya ekleyebilir ve yanıtlarınızda bu dosyalara başvurabilirsiniz. Bu da, yükleme seçeneğinin bulunmadığı çevrimdışı araştırmalar, çalışma notları veya şirket içi belge ş Akışları için ideal bir çözümdür.

LM Studio ayrıca, sıcaklık, bağlam uzunluğu ve GPU kullanımı gibi seçeneklerle AI'nın nasıl çalıştığı üzerinde ayrıntılı kontrol sağlar.

LM Studio'nun en iyi özellikleri

Uygulamanızın gereksinimlerine göre OpenAI uyumluluk modunu veya LM Studio'nun kendi REST API'sini kullanın.

LM Studio, modellerinizin üzerine yerel ş akışları oluşturmak için hem JavaScript hem de Python SDK seçenekleri sağlar.

Sistem istemini + parametreleri ön ayar olarak kaydedin, ardından sohbetlerde yeniden kullanın (ön ayarlar bir dosyadan/URL'den içe aktarılabilir ve LM Studio Hub aracılığıyla paylaşım için yayınlanabilir)

LM Studio sınırlamaları

LM Studio, DeepSeek R1 32B çalışırken bilgisayarı dondurabilir.

Bazı kullanıcılar, denetlenmemiş kapalı kaynak kodu nedeniyle uygulamayı veri güvenliki ve gizlilik sorunu olarak işaretliyor.

LM Studio fiyatlandırması

Ev ve iş yerinde ücretsiz kullanım

LM Studio puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar LM Studio hakkında ne diyor?

Bir Reddit kullanıcısı şöyle diyor:

Harika. Sorunsuz işliyor, kurulumu ve kullanımı çok kolay. Tüm rakipler arasında en güzel görünümlü kullanıcı arayüzüne sahip.

Harika. Sorunsuz işliyor, kurulumu ve kullanımı çok kolay. Tüm rakipler arasında en güzel görünümlü kullanıcı arayüzüne sahip.

4. Ollama (Basit bir CLI + yerel sunucu ile yerel LLM'leri çalıştırmak için en iyisi)

Ollama aracılığıyla

Ollama, bağımsız bir sohbet uygulamasından çok LLM çalışma zamanı gibi davranan yerel bir model çalıştırıcıdır. Terminal öncelikli olup, hızlı komutlarla (ollama run llama3 gibi) açık modelleri çekip çalıştırmak ve ardından diğer arayüzlerin üzerine yerleştirilebilecek yerel bir hizmet aracılığıyla bunları ortaya çıkarmak için tasarlanmıştır.

Ollama'nın gücü REST API'sinde yatmaktadır. Ollama arka planda çalışmaya başladığında, herhangi bir uygulama basit HTTP istekleri aracılığıyla Ollama ile iletişim kurabilir. Bu, kendi yazılımınıza AI özellikleri eklemenize yardımcı olur.

Ollama ayrıca tek bir komutla indirilebilen popüler modellerden oluşan bir kütüphane sunar ve AI için Dockerfiles gibi özel model yapılandırmaları oluşturabilirsiniz.

Ollama'nın en iyi özellikleri

Modelfile kullanarak yeniden kullanılabilir, sürümlenebilir model tarifleri (temel model seçimı, komut istemi şablonları, sistem mesajları, parametreler, adaptörler) oluşturun.

Uygulamalarda ve komut dosyalarında gerçek zamanlı belirteç çıktısı için isteğe bağlı akış ile sohbet/oluşturma gibi uç noktalar üzerinden modelleri çalıştırın.

Ollama'nın gömme özelliği ve önerilen gömme modellerini kullanarak anlamsal arama ve geri alma boru hatları için gömmeler oluşturun.

Ollama sınırlamaları

Yerleşik bir grafik arayüzü yoktur, bu nedenle teknik bilgiye sahip olmayan kullanıcılar ayrı bir ön uç aracına ihtiyaç duyacaktır.

Ollama'nın macOS masaüstü uygulaması, modeller indirilmiş olsa bile çevrimdışı durumdayken yanıt vermeyebilir, ancak CLI çalışmaya devam eder.

Ollama fiyatlandırması

Ücretsiz

Avantaj: Aylık 20 dolar

Maksimum: Aylık 100 dolar

Ollama puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Ollama hakkında ne diyor?

Bir Producthunt yorumcusu şöyle diyor:

Kurulumu ve yönetimi kolaydır. Ollama, yerel LLM'leri çalıştırmayı çok kolaylaştırır. En iyi deneyim için OpenWebUI ile birlikte kullanın.

Kurulumu ve yönetimi kolaydır. Ollama, yerel LLM'leri çalıştırmayı çok kolaylaştırır. En iyi deneyim için OpenWebUI ile birlikte kullanın.

🧠 İlginç bilgi: Konuşmayı metin haline getirme özelliği ilk olarak "sadece rakamlar" olarak başladı. Bell Labs'ın AUDREY (1952) sistemi 0-9 rakamlarını tanıyordu ve bir hesaba göre, bu sistem en iyi şekilde mucidinin sesiyle çalışıyordu.

5. Ocak ai (Çevrimdışı, gizlilik öncelikli ChatGPT tarzı asistan için en iyisi)

Jan. ai, macOS, Windows ve Linux'a ChatGPT benzeri bir sohbet deneyimi sunan, ön tanımlı olarak yerel kullanım öncelikli bir açık kaynaklı masaüstü asistanıdır. İstediğiniz zaman cihazınızda çalışır, konuşma geçmişi ve kullanım verileri yerel olarak depolanır ve bilgisayarınızdan dışarı çıkmaz.

Açık kaynaklı modellerin yerel olarak çalıştırılmasını destekler ve ayrıca OpenAI uyumlu API'ler gibi uzak sağlayıcılara isteğe bağlı bağlantılara izin verir, bu da çevrimdışı kullanım öncelikliyken, ancak bazen bulut erişimi gerektiğinde esneklik sağlar.

Ocak ayının en iyi özellikleri

Kendi talimatları ve ayarları olan asistanlar oluşturun, ardından her seferinde komut istemlerini yeniden yazmak yerine Asistanlar sekmesinden bunlar arasında geçiş yapın.

Açık bir standart kullanarak Jan'ı MCP araçlarına ve veri kaynaklarına bağlayın. Bu standart, araç kullanım tarzı ş akışları için geliştirilmiştir.

Web arama veya kod yorumlayıcı gibi yeni özellikler eklemek için uzantıları yükleyin. Bu modüler yaklaşım, basit bir başlangıç yapmanızı ve ilerledikçe daha fazla güç eklemenizi sağlar.

Ocak ayı sınırlamaları

Jan, henüz tamamen indirilmemiş bir model dosyasının yüklenmesine izin verebilir, bu da dosya tamamlanana kadar kafa karıştırıcı veya tutarsız davranışlara neden olabilir.

API'yi etkinleştirmek, iş parçacıklı sohbetleri engelleyebilir ve "yüklü modeli al" veya "modeli değiştir" gibi temel uç noktalar sorunsuz çalışmayabilir.

Ocak ayı fiyatlandırması

Açık kaynak

Ocak ayı AI derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Jan. ai hakkında ne diyor?

Bir Reddit kullanıcısı şöyle diyor:

Jan. ai benim favori yerel LLM uygulamam. Harika bir uygulama.

Jan. ai benim en sevdiğim yerel LLM uygulaması. Harika bir uygulama.

6. Llamafile (LLM'yi taşınabilir bir yürütülebilir dosyaya paketlemek için en iyisi)

Llamafile, Mozilla tarafından yürütülen ve tam bir açık kaynaklı LLM'yi tek bir yürütülebilir dosyada bir araya getiren bir projedir. Çalışma zamanı ortamı yüklemek, bağımlılıkları yönetmek veya ayrı bir kullanıcı arayüzü kurmak yerine, tek bir dosyayı indirip bir uygulama gibi çalıştırırsınız.

Temel fikir dağıtımdır. Bir "llamafile", model ağırlıklarını ve minimum kurulumla birden fazla işletim sisteminde çalışmak üzere oluşturulmuş derlenmiş bir çalışma zamanını içerir. Çevrimdışı bir aracın, kurulum sorunlarını gidermeyecek takım arkadaşları, öğrenciler veya müşterilerle paylaşımı gerektiğinde özellikle kullanışlıdır.

Llamafile'ın en iyi özellikleri

Llamafile, geniş ikili taşınabilirliği desteklemek için llama.cpp ile Cosmopolitan Libc'yi birleştirerek platforma özgü paketleme işini azaltır.

Sunucu modu, yerel uygulama geliştirme ve test sırasında bulut çağrılarını değiştirme için yararlı olan bir web GUI ve OpenAI API uyumlu tamamlama uç noktası sağlar.

Paketlenmiş llama dosyaları, yaygın x86_64 ve ARM64 makinelerde çalışacak şekilde tasarlanmıştır, bu da karışık filolar arasında dağıtımı daha basit hale getirir.

Llamafile sınırlamaları

Model seçiminde, Llamafile olarak paketlenmiş olanlarla sınırlı olunur.

Model tamamen gömülü olduğu için dosya boyutları çok büyüktür.

Llamafile fiyatlandırması

Ücretsiz ve açık kaynak

Llamafile puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

🧠 İlginç bilgi: İlk web sitesi hala ziyaret edilebilir. CERN, bu siteyi bilgi.cern.ch adresinde barındırıyor ve "ilk web sitesinin evi" olarak adlandırıyor.

7. PrivateGPT (Kendi barındırdığınız RAG yığını ile dosyalarınız üzerinde çevrimdışı soru-cevap için en iyisi)

PrivateGPT aracılığıyla

PrivateGPT, "belgelerinizle sohbet" ş akışları için geliştirilmiş, üretime hazır, kendi kendine barındırılan bir projedir. Yerel dosyaları alır, indeksler ve bulut sohbet robotunun belleğine güvenmek yerine kendi içeriğinizden ilgili bağlamı alarak soruları yanıtlar. Proje, verilerin yürütme ortamınızda kaldığı iddiasıyla tamamen çevrimdışı çalışacak şekilde tasarlanmıştır.

Genel amaçlı çevrimdışı sohbet uygulamalarından farklı kılan özelliği modüler mimarisidir. Diğer bir deyişle, donanım ve gizlilik kısıtlamalarınıza göre LLM, gömme sağlayıcı ve vektör deposunu karıştırıp eşleştirebilir, ardından her şeyi yerel bir API + UI arkasında çalıştırabilirsiniz.

PrivateGPT'nin en iyi özellikleri

Yerleşik alım boru hattını kullanarak PDF, DOCX, PPT/PPTX/PPTM, CSV, EPUB, markdown, JSON, MBOX, IPYNB, görüntüler (JPG/PNG/JPEG) ve hatta MP3/MP4 dosyalarını alın.

PGPT_PROFILES ile katman yapılandırma profilleri (örnek olarak, local,cuda) kullanarak birden fazla ayar dosyasını birleştirin ve temel yapılandırmanızı yeniden yazmadan dağıtımlar arasında geçiş yapın.

Bağlamsal tamamlama uç noktalarını çağırırken context_filter kullanarak alınan belgelerin belirli bir alt kümesine yönelik yanıtları filtreleyin.

PrivateGPT sınırlamaları

Birden fazla bileşeni aynı anda çalıştırdığı için daha yüksek donanım gereksinimleri vardır.

Tek bir dosyadan çoklu belge alımı (örneğin, her sayfada bir belge oluşturan bir PDF), büyük yüklemeleri yönetirken indeksleme hacmini ve karmaşıklığını artırabilir.

PrivateGPT fiyatlandırması

Açık kaynak

PrivateGPT puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

8. Whisper. cpp (Uygulamalara gömebileceğiniz, tamamen çevrimdışı konuşma-metin dönüştürme için en iyisi)

Whisper.cpp, OpenAI'nin Whisper otomatik konuşma tanıma modelinin yüksek performanslı bir C/C++ uygulamasıdır ve ağır çalışma zamanı bağımlılıkları olmadan yerel olarak çalışmak üzere tasarlanmıştır. Küçük, taşınabilir bir ikili dosya veya kendi ürününüzün içine yerleştirebileceğiniz C tarzı bir kütüphane istediğiniz çevrimdışı transkripsiyon işlemlerinde popülerdir.

Ayrıca, masaüstü, mobil, WebAssembly, Docker ve hatta Raspberry Pi sınıfı donanımları kapsayan resmi destek ile tüm ortamlarda esnek bir yapıya sahiptir, bu da onu birden fazla yerde çalıştırılması gereken çevrimdışı araçlar için uygun hale getirir.

Adındaki "cpp" harfleri, performans odaklı olduğunu ifade eder. Bu uygulama, Python tabanlı alternatiflere göre önemli ölçüde daha hızlıdır ve daha az bellek kullanır, böylece güçlü bir GPU'ya ihtiyaç duymadan modern bilgisayarlarda gerçek zamanlı transkripsiyon mümkün hale gelir.

Whisper. cpp en iyi özellikleri

Projenin bir parçası olarak Ses Etkinliği Algılama (VAD) özelliğini çalıştırarak konuşmayı bölümlere ayırın ve akış tarzı ş Akışlarında gürültülü, boş ses transkripsiyonlarını azaltın.

Disk ve bellek gereksinimlerini azaltmak için Whisper modellerini nicelleştirin; daha hızlı yerel çıkarım için tasarlanmış çoklu nicelleştirme seçenekleri ile.

Linux'ta isteğe bağlı FFmpeg desteği ile oluşturun, böylece temel WAV biçiminin ötesinde daha fazla giriş biçimini işleyin.

Whisper. cpp sınırlamaları

Whisper. cpp'nin CLI'sı ön tanımlı olarak 16 bit WAV girişleri bekler, bu da MP3, MP4, M4A veya diğer yaygın biçimlerle çalışırken ekstra bir dönüştürme adımı ekler.

Konuşmacıları doğal olarak etiketlemez (diarization), bu da çok konuşmacılı kayıtlarda alıntıları doğru bir şekilde atfetmeyi zorlaştırır.

Whisper. cpp fiyatlandırması

Açık kaynak

Whisper. cpp puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

9. Metin Oluşturma Web Arayüzü (Yerel LLM'ler için tarayıcı tabanlı bir kokpit isteyen kullanıcılar için en uygun seçenek)

Metin Oluşturma Web Arayüzü aracılığıyla

Metin Oluşturma Web Arayüzü (genellikle "oobabooga" olarak adlandırılır), kontrol ve deneylere büyük önem veren yerel modelleri çalıştırmak için Gradio tabanlı bir web arayüzüdür. Daha çok tam bir çalışma tezgahı gibi davranır: çoklu model arka uçları, çoklu etkileşim modları ve oluşturma davranışı için çok sayıda düğme.

Ayrıca, komut istemi biçim otomasyonu, not defteri tarzı oluşturma ve konuşma dallanması gibi özelliklerle, birçok çevrimdışı aracın atladığı "yazar/geliştirici" ş akışlarına da odaklanmaktadır. Hala bir web kullanıcı arayüzüne ihtiyaç duyan çevrimdışı kurulumlar için, bu kategorideki en yapılandırılabilir ön uçlardan biridir.

Metin Oluşturma Web Arayüzünün en iyi özellikleri

Jinja2 şablonlarını kullanarak otomatik komut istemi biçimlendirme, farklı model aileleri arasında komut istemi biçimlendirme hatalarını azaltma

Yaratıcı yazma, kodlama veya rol yapma gibi özel ihtiyaçlarınıza göre AI'nın çıktısını ince ayarlamak için düzinelerce ayarı değiştirin.

Sürüm gezinme ve konuşma dallanma ile mesaj düzenleme, aynı sohbetin birden fazla yönünü baştan başlatmadan koruma

Metin Oluşturma Web Arayüzü sınırlamaları

Tek tıklamayla yükleyici, yaklaşık 10 GB disk alanı gerektirir ve PyTorch'u indirir, bu da depolama alanı sınırlı makinelerde kurulumu ağırlaştırır.

OpenAI uyumlu gömme uç noktası, 768 boyutlu gömmelerle sentence-transformers/all-mpnet-base-v2 kullanır; bu, OpenAI'nin 1536 boyutlu ön tanımlı varsayılanları etrafında oluşturulan ardışık düzenlerdeki varsayımları bozabilir.

Metin Oluşturma Web Arayüzü fiyatlandırması

Açık kaynak

Metin Oluşturma Web Arayüzü puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

10. Llama. cpp (CPU ve GPU arasında yüksek performanslı yerel LLM çıkarımları için en iyisi)

Llama. cpp, çok çeşitli donanımlarda minimum bağımlılık ve güçlü performans ile LLM'leri yerel olarak çalıştırmak için kullanılan bir C/C++ çıkarım motoru ve araç zinciridir. Bu, bir "sohbet uygulaması" olmaktan çok, CLI, yerel HTTP sunucu veya kendi ürününüzün içindeki gömülü bir kütüphane gibi ş akışları oluşturduğunuz yerel bir çalışma ortamıdır.

Llama.cpp, son kullanıcı uygulaması olmasa da, GPT4All ve LM Studio dahil olmak üzere bu listedeki birçok aracı çalıştıran motor görevi görür. Tüketici donanımlarında büyük modellerin boyutunu verimli bir şekilde küçülterek çalıştırmak için standart haline gelen GGUF model biçimini tanıtmıştır.

Ayrıca Python ve Rust gibi popüler programlama dilleri için bağlamalar sunar ve sunucu modu OpenAI uyumlu bir API sağlayabilir.

Llama. cpp en iyi özellikleri

Llama-server kullanarak yerleşik bir web kullanıcı arayüzü ve /v1/chat/completions uç noktası ile OpenAI API uyumlu bir yerel sunucu başlatın.

/embedding ve /reranking kullanarak çevrimdışı RAG ardışık düzenleri için aynı sunucudan bir gömme modeli (ve hatta yeniden sıralama modeli) çalıştırın.

Bellek kullanımını azaltmak ve yerel çıkarımları hızlandırmak için modelleri 1,5 bit ile 8 bit arasında nicelleştirin, ardından mümkün olduğunda CUDA/Metal ve Vulkan/SYCL arka uçlarıyla çalıştırmaları hızlandırın.

Llama. cpp sınırlamaları

Llama. cpp, gelişmiş bir masaüstü asistanı olarak sunulmaz, bu da çevrimdışı kullanımın genellikle CLI komutlarını veya llama-server'ı barındırmayı gerektirdiği ve birçok kullanıcının günlük sohbet için üçüncü taraf kullanıcı arayüzlerine güvendiği anlamına gelir.

Llama. cpp'nin OpenAI uyumluluğu her zaman tüm OpenAI müşteri özellikleriyle 1:1 değildir ve kullanıcılar /v1/chat/completions içindeki response_format gibi yapılandırılmış çıktı parametrelerinde uyumsuzluklar bildirmektedir.

Llama. cpp fiyatlandırması

Açık kaynak

Gerçek kullanıcılar Llama.cpp hakkında ne diyor?

Bir Sourceforge yorumcusu şöyle diyor:

Harika. Herkes için yapay zekayı demokratikleştiriyor. Ve harika iş yapıyor!

Harika. Herkes için yapay zekayı demokratikleştiriyor. Ve harika iş yapıyor!

ClickUp ile Çevrimdışı AI Çıktılarını Gerçek İşe Dönüştürün

Doğru çevrimdışı AI aracını seçmek, aslında aracı işe uygun hale getirmekle ilgilidir.

Buradaysanız, olasılıkla üç şey için optimizasyon yapıyorsunuzdur: gizlilik, internet bağımlılığı olmaması ve başka bir aboneliğe bağlı kalmama özgürlüğü.

Bu listedeki araçlar, bu konuda farklı şekillerde hizmet sunar. Yani, bazıları yazma ve kodlama için daha iyidir, diğerleri ise arama, not alma veya yaratıcı işler için daha iyidir.

Ancak takımlar için asıl zorluk, yapay zekayı yerel olarak çalıştırmak değil, yapay zekanın çıktılarını gerçek ş Akışlarına dönüştürmektir.

ClickUp'ın yapay zeka özelliği, görevlerinize, belgelerinize ve bilgilerinize entegre edildiğinden, işlerin yapıldığı yerde (hepsi kurumsal düzeyde güvenlikle) bir sonraki adımları kolayca ortaya çıkarabilirsiniz.

ClickUp'ı ücretsiz deneyin ve yapay zeka ile uygulama nihayet bir araya geldiğinde nasıl bir sonuç ortaya çıktığını görün. ✨

Evet, model dosyalarının ilk indirilmesinden sonra, birçok AI aracı internet bağlantısı gerekmeden tamamen cihazınızda çalışabilir. Bu, hassas verileri işlemek veya bağlantı kalitesinin düşük olduğu konumlarda çalışmak için bu araçları mükemmel hale getirir.

Yerel LLM'ler tüm verileri kişisel cihazınızda işler, böylece bilgileriniz hiçbir zaman cihazınızdan çıkmaz. Bulut tabanlı AI ise komutlarınızı işlenmek üzere uzak sunuculara gönderir. Yerel araçlar genellikle kurulumdan sonra ücretsiz olarak kullanılabilirken, bulut AI genellikle abonelik ücreti gerektirir, ancak daha güçlü modeller sunabilir.

1-3 milyar parametreye sahip daha küçük modeller, 8 GB RAM'e sahip çoğu modern dizüstü bilgisayarda çalışabilir. 7 milyar veya daha fazla parametreye sahip daha büyük ve daha yetenekli modeller, 16 GB veya daha fazla RAM ve özel bir GPU ile en iyi performansı gösterir. Apple Silicon Mac'ler ve NVIDIA GPU'lar önemli performans artışları sağlar.