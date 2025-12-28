Maksimum Verimlilik için ClickUp Masaüstü Uygulamasını Kullanma

Modern iş dünyası parçalanmış durumdadır. Temel iş akışlarını tamamlamak için sohbet, toplantılar, belgeler, e-posta ve proje araçları arasında geçiş yaparsınız ve bu parçalanma, işlerin yürütülmesini yavaşlatır.

Bu çok yorucu. Ve sadece siz değil. 😮‍💨

Araştırmalar, takımların zamanlarının %61'ini bilgi aramak veya araçları güncellemek le geçirdiğini, çalışanların ise günde 1.200 kez uygulamalar arasında geçiş yaptığını ve sadece odaklanmak için her hafta yaklaşık 4 saat kaybettiğini gösteriyor.

Peki ya böyle olmak zorunda olmasaydı?

ClickUp masaüstü uygulaması, görevlerinizi, iletişiminizi, belgelerinizi ve gösterge panellerinizi tek bir birleşik AI çalışma alanına getirerek araç dağınıklığını ortadan kaldırır.

Bu kılavuzda, uygulamadan en iyi şekilde yararlanarak daha hızlı hareket etmeyi, odaklanmayı ve sonunda işlerinizi tekrar yoluna koymayı öğreneceksiniz.

ClickUp Masaüstü Uygulamasını Yükleme

Masaüstü uygulamasını bilgisayarınıza indirmek ve yüklemek için şu hızlı adımları izleyin.

Sistem gereksinimleri

ClickUp masaüstü uygulamasını yüklemeden önce, cihazınızın minimum sistem gereksinimlerini karşıladığından emin olun:

Windows: Windows 10 veya üstü sürüm gereklidir

macOS: macOS X 10. 16 veya üstü sürüm gereklidir

Linux: Uygulama Linux için de mevcuttur (AppImage biçimi).

❗Not: ClickUp masaüstü uygulamaı tüm ClickUp planlarında mevcuttur ve misafirler dahil tüm kullanıcılar tarafından kullanılabilir.

Reddit'teki bir kullanıcı, ClickUp'ın masaüstü uygulaması hakkındaki görüşlerini paylaşıyor:

Masaüstünün avantajı, daha yakın olmasıdır; ClickUp tarayıcı sekmesini aramanıza gerek kalmaz ve uygulamayı açmak için sadece tıklamanız yeterlidir. Ayrıca, uygulamayı açtığınızda ClickUp'ın yüklenmesi gerekmediğinden daha hızlı hissedilir. Ayrıca, hangi uygulamayı açmış olursanız olun, Arama'yı (CMD J) açmak veya bir görev oluşturmak (CMD E) için bir kısayol sağlar, bu da oldukça eğlencelidir ve tarayıcıyla yapamazsınız. Arama kısmı, ClickUp'ı yoğun olarak kullanan kullanıcılar için çok kullanışlıdır. Çoğunlukla masaüstü uygulamasını kullanıyorum, ancak zaman zaman tarayıcıyı da kullanıyorum.

İndir ve kurulum adımları

ClickUp masaüstü uygulamasını doğrudan ClickUp web sitesinden veya bazı platformlar için uygulama mağazalarından yükleyebilirsiniz.

📌 Windows için:

1. ClickUp İndir sayfasına gidin

ClickUp İndirme sayfasını ziyaret edin ve "Windows için İndir" seçeneğine tıklayın.

ClickUp web sitesini ziyaret edin ve "Windows için indir" düğmesine tıklayarak işlemi başlatın.

2. Microsoft Windows için yükleyiciyi indirin

Microsoft Store'a yönlendirileceksiniz. ClickUp uygulamasını indirmek için "İndir"i tıklayın.

Microsoft Store'a yönlendirileceksiniz. Kaynak üzerinden ClickUp uygulamasını indirmek için "İndir" düğmesine tıklayın.

3. Yükleyiciyi çalıştırın

İndirdiğiniz ClickUp Yükleyici (.exe) dosyasını açın. İstenirse, Microsoft Store açılır penceresinde "Yükle"yi tıklayın.

ClickUp Installer.exe dosyasına tıklayarak kaynağı üzerinden açın.

Microsoft Store açılır penceresinde, "Yükle"yi tıklayarak ClickUp'ı bilgisayarınıza kaynak üzerinden yüklemeye başlayın.

4. Yüklemeyi bekleyin

Uygulama otomatik olarak indirilip kurulacaktır. İşlem tamamlandığında, Başlat Menüsünden ClickUp'ı başlatabilirsiniz.

İndir işleminin tamamlandığını bekleyin. ClickUp kaynak üzerinden indirilirken ilerleme çubuğu görünecektir.

📌 Mac için:

macOS Yükleyiciyi indirin

ClickUp İndirme sayfasına gidin ve "Mac için İndir" seçimini yapın.

ClickUp web sitesini ziyaret edin ve "Windows için indir" düğmesine tıklayarak işlemi başlatın.

2. İndirilen Dosyayı Açın

İndirdiğiniz .zip dosyasını çift tıklayarak açın.

Yüklemeyi başlatmak için . exe dosyasına çift tıklayın.

3. ClickUp'ı yükleyin

"ClickUp'ı Yükle" uygulamasını çift tıklayın ve kurulumun tamamlanması için talimatları izleyin.

macOS'ta ClickUp kurulumuna devam etmek için Aç'ı tıklayın.

İndirme işlemini başlattıktan sonra, ClickUp'ın bilgisayarınıza indirildiğini gösteren bir ilerleme çubuğu göreceksiniz. İndirme işlemi tamamlandığında, yüklemeye devam edebilirsiniz.

ClickUp yükleyici indiriliyor — en son sürüm yüklenirken lütfen bekleyin.

📌 Apple Mac M1 ve M2 için:

1. Aynı sayfadan M1/M2 için özel yükleyiciyi indirin.

2. . dmg dosyasını çift tıklayın ve ClickUp uygulamasını Uygulamalar klasörünüze sürükleyin.

3. Uygulamalar'dan ClickUp disk görüntüsünü çift tıklayarak yüklemeyi tamamlayın.

İlk kurulum ve oturum açma

Uygulamayı indirdikten sonra, bir sonraki adım çalışmaya başlamak için Çalışma Alanınızı kurmaktır.

Uygulamayı başlatın: Uygulamalar (Mac/Linux) veya Başlat Menüsü (Windows) bölümünden ClickUp masaüstü uygulamasını açın.

ClickUp kimlik bilgilerinizi girerek oturum açın

Çalışma Alanını Seçin: Birden fazla Çalışma Alanına üyeyseniz, hangi Çalışma Alanına erişmek istediğinizi seçmeniz istenecektir. İzinleri ayarlayın: Uygulama, bildirimler ve sistem entegrasyonları için izin isteyebilir. En iyi deneyim için bunları onaylayın. Ayarları kişiselleştirin: Sağ üst köşedeki avatarınıza tıklayıp Masaüstü ayarları'nı seçerek masaüstüye özgü ayarlara erişin. Burada şunları yapabilirsiniz:

Başlangıçta başlatmayı etkinleştir/devre dışı bırak

Bildirimleri özel hale getirin

Klavye kısayolları ayarları

Çalışma Alanı'nın görünürlüğü ve kullanılabilir ayarlar, kullanıcı rolünüze ve izinlerinize bağlıdır:

Çalışma Alanı ve kişiler sayfası ayarlarınızı yönetmek için "Ayarlar" veya "Kişiler" simgesine tıklayın

Misafirler ve sınırlı üyeler Çalışma Alanı Çöp Kutusu, Uygulama Merkezi ve Şablonlara erişebilir.

Üyeler, Yöneticiler ve Sahipler, Uygulamalar, Özel Alanlar, Otomasyonlar ve daha fazlasını içeren Yönet bölümünü görebilirler.

Rol sütunundaki kullanıcının yanındaki rol açılır menüsünü seçerek özel bir rol atayın

Artık ClickUp'ın tüm fonksiyonlarını özel bir masaüstü ortamında kullanmaya hazırsınız!

🧠 İlginç Bilgi: İlk "masaüstü uygulama" aslında masaüstü bilgisayarda çalışmıyordu. 1964 yılında IBM, metinleri manyetik banda kaydedebilen Magnetic Tape Selectric Typewriter adlı daktiloyu piyasaya sürdü. Böylece kullanıcılar, sayfaları yeniden yazmadan belgeleri düzenleyip yeniden yazdırabiliyordu.

Masaüstü Arayüzünde Gezinme

Masaüstü uygulama yüklendikten sonra, her şeyin nerede olduğunu anlamanın zamanı geldi, böylece başlangıçtan itibaren daha akıllı iş yapabilirsiniz.

Global Navigasyon çubuğu

Global Navigasyon çubuğu, masaüstü uygulamasının en solundaki dikey menüdür. Bu çubuk, sekmeler veya pencereler arasında geçiş yapmadan Alanlarınıza, araçlarınıza ve işbirliği alanlarına giriş sağlayan bir merkez görevi görür.

📌 Burada erişebileceğiniz özellikler şunlardır:

Ana Sayfa Kenar Çubuğu

Alanlar Kenar Çubuğu

Sohbet, Belgeler, Gösterge Panelleri, Beyaz Tahtalar ve diğerleri gibi diğer özellikler

Çubuğunuzda görünen öğeleri özel hale getirmek için özellikleri sabitleyin veya sabitlemeyi kaldırın

⭐ Bonus: Her takım farklı çalışır ve ClickApp, uygulamanızın buna uyum sağlamasına yardımcı olur. Bunlar, Çalışma Alanı Sahiplerinin ş Akışlarına uygun belirli fonksiyonları etkinleştirmelerini sağlayan özellik anahtarlarıdır. Takım arasında en çok favori olanlar şunlardır: Öncelik düzeyleri

İplikli Yorumlar

Zoom entegrasyonu

Devam Eden İlerleme (WIP) Sınırları

Özel Görev Kimlikleri

Ana Sayfa ve Alanlar kenar çubuğu genel bakışı

Global Navigasyon çubuğunda, ş akışınızı yönlendiren iki ana kenar çubuğu bulacaksınız. İşte bunların nasıl çalıştığı ve ne zaman kullanılması gerektiği hakkında kısa bir özet.

Ana Sayfa Kenar Çubuğu

Özel Ana Sayfa kenar çubuğu ile kişisel görevlerinizi takım ş akışlarından ayrı tutun

Ana Sayfa Kenar Çubuğu, sizinle kişisel olarak ilgili her şeyi tek bir yerde tutar. Şunları içerir:

Gelen Kutusu : Bildirimlere, bahsetmelere ve atanan yorumlara erişin.

Görevlerim : Size atanan tüm görevlerin görünümü

Yanıtlar : Takip ettiğiniz Sohbet konularına verilen yanıtları görün.

Alanlar : Tüm hiyerarşinizi gözden geçirin

Kanallar ve Direkt Mesajlar: Takımınızla iletişim kurun

Alanlar Kenar Çubuğu

Öğeleri genişletin/daraltın, ayrıntıları açın/kapatın ve işlerinizi düzenli tutun

Alanlar Kenar Çubuğu, Çalışma Alanınızda gerçekleşen her şeyi yapılandırılmış bir görünümde gösterir. Tüm işlerinizi düzenleyen temel çerçeve olan ClickUp'ın Hiyerarşisi etrafında tasarlanmıştır.

ClickUp Hiyerarşi ile tüm ş akışınızı düzenleyin ve yapılandırın

Burada şunları bulacaksınız:

Tüm Görevler: Şirketinizin yaptığı her işin merkezi

Alanlar: Departmanlar ve takımlar için gruplar

Klasörler: Alanlar içinde ilgili Listeleri düzenlemek için isteğe bağlı katmanlar

Liste: Ortak bir hedefi veya ş Akışı olan görev grupları

Görev görünümü

+ Görev Ekle düğmesini kullanarak yeni Görevler ekleyin veya Cmd + E (Mac'te) ve Ctrl + E (Windows'ta) gibi klavye kısayollarını kullanın.

Görev yönetimi paneli, Kenar Çubuğu'ndan bir Alan, Klasör veya Liste seçtikten sonra ClickUp Görevlerinizle etkileşimde bulunduğunuz ana çalışma alanıdır.

Görevler, eylemleri kaydetmenize, ayrıntılar eklemenize, işbirliği yapmanıza ve işi tamamlamanıza olanak tanıyan işinizin bloklarıdır.

ClickUp görevinden doğrudan sorumlulukları delege edin ve iş yükünü önceliklendirin

İzinler izin verdiği sürece, bir veya daha fazla kişiye, hatta tüm Takımlara veya Misafirlere Görevler atayabilirsiniz. Görevin sahibi olmayan ancak gelişmelerden haberdar olması gereken takipçileri de ekleyebilirsiniz. Herkesin doğru zamanda doğru işe odaklanmasına yardımcı olmak için ClickUp Görevi Öncelikleri dört seviye (Acil, Yüksek, Normal ve Düşük) içerir, böylece önemi bir bakışta kolayca aktarabilirsiniz.

ClickUp Özel Durumları ve Alanları ile çalışma alanınızı özelleştirerek netliği artırın

Öncelik ile birlikte, her Görev, takımınızın çalışma şekline uyacak şekilde tamamen özelleştirilebilen zengin, yapılandırılabilir özellikleri destekler.

Örneğin, standart "yapılacaklar, yapılıyor, tamamlandı" yaklaşımını zorlamak yerine, video prodüksiyon süreci için Senaryo Yazımı, Çekim, Düzenleme, İnceleme ve Yayınlandı gibi ClickUp Özel Durumları oluşturabilirsiniz.

Aynı görevde, ClickUp Özel Alanları Rezervasyon Yapılan Yetenek, Platform (YouTube, Instagram, TikTok), Tahmini Çalışma Süresi ve Bütçe Onay Durumu gibi ayrıntıları izlemeyi sağlar.

🚀 ClickUp Avantajı: ClickUp Görünümleri ile herhangi bir veriyi değiştirmeden veya kaybetmeden bakış açınızı değiştirin. Örneğin, ClickUp Liste Görünümü'nde işleri düzenleyebilir, Kanban panosu'nda akışı yönetebilir, Gantt veya Zaman Çizelgesi'ni kullanarak zaman çizelgeleri planlayabilir, Takvim'den son teslim tarihlerini planlayabilir, Tablo düzeninde verileri inceleyebilir veya Zihin Haritaları ile fikirleri haritalayabilirsiniz. İşinizi en mantıklı şekilde görmek için ClickUp Görünümlerini kullanın

Belgeler ve Not Defteri

Proje yönetimi yazılımı, her biri farklı içerik türleri için tasarlanmış iki yerleşik not alma aracı sunar.

ClickUp Belgeleri

ClickUp'taki belgeler, belgelerin ş akışlarını ve proje yürütmeyi doğrudan desteklediği birleşik bir bilgi tabanı oluşturmanıza yardımcı olur.

Başlıklar, kontrol listeleri, tablolar, gömülü öğeler, afişler ve daha fazlası gibi zengin biçimlendirme özellikleriyle ekip arkadaşlarınızla gerçek zamanlı işbirliği sağlar.

Daha hızlı keşif için ClickUp belgelerini Görevlere, Listelere, Klasörlere veya Alanlara ekleyin

📌 Belgelere nasıl erişebileceğinizi öğrenin:

Global Navigasyon çubuğu > Belgeler

Belge görünümü olan herhangi bir Alan , Klasör veya Liste 'den

Görevler içinde ek dosya olarak Belgeler oluşturun

ClickUp Not Defteri

ClickUp Notepad'de kendinize özel bir alan oluşturun. Fikirlerinizi, notlarınızı ve günlük planlarınızı yazmak için idealdir.

Hızlı fikirlerinizi ClickUp Not Defteri'ne not alarak istediğiniz zaman işe başlayın

Not Defteri'nde yapılacaklar şunlardır:

Zengin metinlerle hızlı notlar yazın

Kişisel yapılacaklar listesi oluşturun

Ek dosya ve destekleyici varlıkları ekleyin

Paylaşım için hazır olduğunuzda notu görev veya belgeye dönüştürün.

❗️ Not: Not defteri, içeriği dönüştürerek açıkça paylaşmadığınız sürece gizli kalır.

Sohbet ve işbirliği

ClickUp Sohbet, mesajlaşma, geri bildirim ve belge tabanlı işbirliği merkezileştirir, böylece takımınız harici iletişim araçlarına bağlı kalmadan birlikte çalışabilir.

ClickUp sohbetindeki Gönderiler özelliğini kullanarak biçimlendirilmiş duyuruları ve yapılandırılmış güncellemeleri paylaşın

Bu uygulama size şunları sağlar:

Kanallar kullanarak konuşmaları proje, konu veya takım göre düzenleyin.

Doğrudan Mesajlar ile gizli olarak veya küçük gruplar halinde sohbet edin.

Konu başlıkları ve konu başlıklı Yanıtlar ile tartışmaların odaklanmasını sağlayın.

@mentions kullanarak kişileri veya tüm takımları bilgilendirin

Herhangi bir sohbet mesajından anında Görevler oluşturun

ClickUp SyncUps ile Sohbet'ten canlı asenkron ses/video toplantıları düzenleyin.

💡 Profesyonel İpucu: Harika bir işbirliği, yapışkan notlarla sınırlı kalmamalıdır. ClickUp Beyaz Tahtaları ile takımınız birlikte eskizler çizebilir, bağlantılar kurabilir veya fikirler geliştirebilir. Masaüstü uygulamanızda bir Beyaz Tahta oluşturmak için: Bir göreve veya belgeye /Beyaz Tahta yazarak bunu ekleyin.

Beyaz Tahtalar Hub 'ı kullanarak yeni Beyaz Tahtaları düzenleyin, arayın ve oluşturun.

+ simgesini kullanarak Alan, Klasör veya Liste oluşturun.

Görünüm Çubuğundaki + Ekle seçeneğini kullanarak herhangi bir konuma Görünüm olarak ekleyin. ClickUp Beyaz Tahtaları kullanarak fikirlerinizi dönüştürün ve görevler halinde yapılandırın

Bildirimler ve Hatırlatıcılar

ClickUp'taki Bildirim Ayarları ile odaklanmanızı kontrol edin

Bilgi sahibi olmak, konsantrasyonunuzdan ödün vermek anlamına gelmemelidir. ClickUp Bildirimleri, görev değişiklikleri, yorumlar, atamalar, bahsetmeler, Sohbet etkinliği, son teslim tarihi değişiklikleri ve daha fazlası hakkında sizi bilgilendirir.

📌 Bunları şurada görebilirsiniz:

Gelen kutusu (bildirim komuta merkeziniz)

Masaüstü/tarayıcı açılır pencereleri

E-posta

Mobil bildirimler

🔔 Uyarıları iş tarzınıza göre ayarlayın:

Bildirim ön ayarları: Ön tanımlı, Odaklanmış, Yalnızca Bahsetme veya Tamamen Özel

Çalışma Alanı Başına Kurallar: Farklı takımlar için farklı odaklanma stilleri

Kanal başına sohbet kontrolü: Grup sohbetini sessize alın, doğrudan talepler için uyanık kalın

Akıllı Bildirimler: ClickUp'ta aktifken bildirimleri geciktirin.

Erteleme, temizleme, takipten çıkma: Gelen kutunuzu temiz ve düzenli tutun.

ClickUp Hatırlatıcılar, tam bir görev oluşturmadan takip mesajı göndermek, bir dosyayı almak veya bir ekip arkadaşıyla görüşmek gibi hızlı hatırlatmalar için mükemmeldir.

Tamamlanan ClickUp Hatırlatıcılarını işaretleyerek ş akışınızı kolaylaştırın

📌 Yapılacaklar şunlardır:

Her yerden hatırlatıcılar oluşturun (Kısayol: R )

Atanan kişiler, son teslim tarihleri, notlar ve ek dosyalar ekleyin

Kapsam genişlediğinde hatırlatıcıları Görevlere dönüştürün

Hatırlatıcıların süresi dolduğunda, bunlar otomatik olarak Birincil Gelen Kutusu sekmesinde görünür.

🧠 İlginç Bilgi: AI Sprawl, takımların yalnızca %7,2'sinin AI kurulumlarının etkili olduğunu söylediği gerçeğinde açıkça ortaya çıkıyor ve işte tam da bu noktada ClickUp devreye giriyor.

Dağınık bir yığınla uğraşmak yerine, takımlar işleri ve yapay zekalarının bir arada bulunduğu tek bir yer istiyor. ClickUp'ın birleşik yaklaşımı, bu boşa harcanan çabanın çoğuna neden olan sürekli bağlam değiştirmeyi azaltır.

Masaüstünde ClickUp Özelliklerini Kullanma

Artık arayüzü öğrendiğinize göre, ClickUp ile iş yapmaya başlayabilirsiniz.

Bu bölümde, sekmeler arasında geçiş yapmadan kişisel görevleriniz için ClickUp'ı kullanmanıza yardımcı olacak anahtar özellikler anlatılmaktadır. 📝

ClickUp Brain ve BrainGPT

ClickUp Brain, ClickUp içindeki iş içi yapay zekadır. Görevleri ve konuları özetleyebilir, içeriği taslak haline getirmenize ve yeniden yazmanıza yardımcı olabilir ve Çalışma Alanınızda bulunan bağlamı kullanarak soruları yanıtlayabilir.

AI Komut Çubuğu, AI Kenar Çubuğu, Araç Çubuğu, Konum başlıkları ve Belgeler, Görevler, Gelen Kutusu ve Yorumlar'dan ClickUp Brain'e erişin

📌 ClickUp AI'yı şu şekilde kullanabilirsiniz:

Görevleri, belgeleri, sohbet konuları ve uzun bildirimleri özetleyin.

Yeni içerik, proje güncellemeleri, standup toplantıları ve takım etkinlik özetleri oluşturun.

ClickUp'ta istediğiniz yerde içeriği anında çevirin

Web'de ve Google Drive veya GitHub gibi bağlı uygulamalarda arama yapın.

Kesin cevaplar için görevleri, belgeleri ve kişileri doğrudan istemlerde bahsedin.

Tetikleyici olarak @brain yazarak hızlı eylemler veya akıllı özetler almak için AI'yı her yerde tetikleyin.

/AI Slash Komutlarını kullanarak metni düzeltin, içeriği yeniden yazın veya imlecinizin bulunduğu yere göre yeni fikirler üretin.

ClickUp Brain ile takılan işleri belirleyin ve görevlerdeki iş öğelerini birleştirin

ClickUp BrainGPT

İşte şimdi işler heyecanlanıyor. ClickUp Brain uygulama içi zeka ise, ClickUp BrainGPT ses öncelikli, AI masaüstü yardımcınız olup, tüm bilgisayarınızda çalışır.

ClickUp BrainGPT ile iş akışınızı kesintiye uğratmadan sorular sorun, içerik oluşturun veya işlerinizi arayın

Birden fazla AI modelini desteklediği için, göreve uygun beyni seçebilirsiniz. Örneğin, bağlam içindeki iş cevapları için ClickUp Brain'i seçebilir veya farklı bir akıl yürütme veya yaratıcılık stili istediğinizde ChatGPT, Claude veya Gemini'ye geçebilirsiniz.

Ses öncelikli verimlilik

En kullanışlı günlük yardımcı araçlardan biri mi? ClickUp Talk-to-Text, 4 kata kadar daha hızlı işinizi yapmanıza yardımcı olur.

Yazma yorgunluğu istatistikleri, çalışanların %72'sinin yazma ile ilgili rahatsızlık yaşadığını ortaya koymaktadır. Ancak bu özellik sayesinde, klavyeye dokunmadan raporları, standup'ları, komut dosyalarını veya paydaş güncellemelerini tamamlayabilirsiniz. fn tuşuna basıp konuşmaya başlayın.

BrainGPT'deki ClickUp Talk-to-Text ile ellerinizi kullanmadan görev güncellemelerini dikte edin ve mesaj taslakları oluşturun

Bu Bağlamsal AI Süper Uygulaması işinize bağlı olduğu için, "@Jamie" diyebilir veya bir Görev veya Belgeye referans verebilirsiniz; uygulama her şeyi otomatik olarak doğru şekilde birbirine bağlar. Ayrıca BrainGPT, 50'den fazla dilde akıcı bir şekilde yazabilir.

ClickUp BrainGPT ile araştırma ve görev yönetimini basitleştirin

Arama özelliği de önemli bir güncelleme aldı. Uygulamaları tek tek aramak yerine, BrainGPT size ClickUp, web ve Google Drive veya GitHub gibi bağlı uygulamalarınızda evrensel arama olanağı sunar.

📌 ClickUp BrainGPT'yi yükleme

Masaüstüne İndir düğmesine tıklayarak ClickUp BrainGPT'yi masaüstünüze indirin

Resmi ClickUp BrainGPT sayfasına gidin ve macOS veya Windows için BrainGPT'yi indirin. Bilgisayarınıza yükleyin

macOS için:

.dmg yükleyiciyi indirin

İndirdiğiniz dosyayı açın

BrainGPT uygulamasını Uygulamalar klasörünüze sürükleyin.

Uygulamalar'dan BrainGPT'yi başlatın.

Windows için:

.exe yükleyiciyi indirin

Yükleyiciyi çift tıklayın ve ekrandaki talimatları izleyin.

ClickUp hesap bilgilerinizi kullanarak oturum açın.

📮 ClickUp Insight: İnsanların %24'ü her şeyi aynı anda halleden bir "ana sekme" hayal ediyor. Mantık basit: Beynimiz düzinelerce açık sekmeyi aynı anda idare edecek şekilde tasarlanmamıştır ve her yeni pencere, farkında olmasanız bile hafif bir stres ve bilişsel yük ekler. 🧠 ClickUp BrainGPT ile bilgileri merkezileştirebilir, birden fazla AI modelinde arama yapabilir ve ihtiyacınız olanı anında bulabilirsiniz. Bu AI masaüstü yardımcısı, her şeyi açık tutma endişesi olmadan tek bir erişim noktası sunar. Daha az dağınıklık, daha az stres, daha fazla kontrol. ✨

AI Ajanları

Otomatik Pilot Ajanlar ve Süper Ajanlar, Çalışma Alanınızın kendi kendine çalışmasına yardımcı olur, böylece güncellemeler sohbetlerde kaybolmaz ve eylem öğeleri toplantı notlarında kaybolmaz.

Otomatik Pilot Ajanları (kurallara dayalı, her zaman aktif yardımcılar)

Otomatik Pilot Ajanları, tanımladığınız kurallara göre Alan, Klasör, Liste veya Sohbet Kanalı gibi belirli bir konumda eylemde bulunabilir. Örneğin, tekrarlayan güncellemeleri yayınlayabilir, etkinlikleri özetleyebilir, tekrarlanan soruları yanıtlayabilir veya bir tetikleyici oluştuğunda mesajları yapılandırılmış işlere dönüştürebilirler.

Bir tane ayarladığınızda, genellikle şunları tanımlarsınız:

Tetikleyici: Planlanmış bir zaman, yeni bir mesaj, oluşturulan/güncellenen bir görev vb.

Koşullar: Temsilcinin ne zaman harekete geçmesi gerektiğine dair isteğe bağlı kurallar (anahtar kelimeler, öncelik, durum, atanan kişi ve daha fazlası)

Eylem(ler): Yapılacaklar (özet yayınlamak, görev oluşturmak veya güncellemek, görev sahibi atamak, yorum eklemek ve daha fazlası)

Bilgi: Neye başvurabilir (izin verdiğiniz görevler, belgeler ve kanallar)

Ajan Tetikleyicisinin altına ClickUp Otomasyon Koşullarını ekleyin

Hızlı bir başlangıç yapmak istiyorsanız, önceden oluşturulmuş temsilci seçeneklerini (kullanılabilirlik Çalışma Alanı’na ve plana göre değişir) etkinleştirebilirsiniz, örneğin:

Haftalık Rapor Aracısı

Günlük Rapor Aracısı

Takım StandUp Agent

Otomatik Yanıt Aracısı

ClickUp Agents ile takım sorgularını anında yanıtlayın

Süper Ajanlar (daha derinlemesine uygulama için uzmanlaşmış, rol benzeri ajanlar)

Süper Ajanlar, hasta kabulü, proje koordinasyonu veya sorunların üst düzeye taşınması gibi özel, "rol benzeri" ajanlar oluşturmak için kullanılan gelişmiş bir katmandır.

Süper Ajanları farklı kılan şey, onlara daha net talimatlar ve tanımlanmış bir bilgi alanı verebilmenizdir, böylece tutarlı davranırlar ve daha karmaşık, çok adımlı ş Akışlarını yönetebilirler. "Özetleyen AI" yerine, Süper Ajanlar "süreci yürütmeye yardımcı olan AI" için tasarlanmıştır.

Örnek: Bir lansman kanalında, kullanıcılar "tasarım bloklandı" veya "Cuma gününe kadar onay almamız gerekiyor" gibi güncellemeler paylaşır. Süper Ajan, talebi algılayabilir, doğru görevi oluşturabilir veya güncelleyebilir, görev sahibini atayabilir, son teslim tarihini veya eskalasyon kuralını belirleyebilir ve planın ilerlemesini sağlayabilir.

ClickUp Super Agents ile önceden yapılandırılmış talimatlar ve kişiliklere sahip özel AI Ajanları oluşturun.

Ajanları etkinleştirme veya yönetme

Temsilcinin iş yaptığı alan, klasör, liste veya sohbet kanalına gidin. Ajanlar simgesine (robot/AI sembolü) tıklayın. Önceden oluşturulmuş bir seçenek seçin veya Özel Ajan Oluştur seçeneğini seçin. Tetikleyici → Koşullar → Eylemler → Bilgi'yi yapılandırın, ardından etkinleştirin.

Satış verimliliği ve CRM otomasyonu için en iyi AI ajanlarını keşfedin. 👇🏼

Gösterge panelleri ve raporlama

ClickUp Gösterge Panelleri, Kartlar (her Gösterge Paneli'nin yapı taşları) kullanarak metrikleri, güncellemeleri ve içgörüleri bir araya getirir. Her kart, Çalışma Alanınızdan gerçek, canlı verileri alır ve bunları görsel, izlenebilir ve eyleme geçirilebilir hale getirir.

ClickUp Gösterge Panelleri'ni kartlarla özelleştirerek ilerlemeyi izleme şeklini değiştirin

Kartlar kategorilere ayrılmıştır, böylece görselleştirmek istediğiniz verileri hızlı bir şekilde bulabilirsiniz:

Öne çıkan özellik: Fazla düşünmeden ekleyebileceğiniz popüler ve yeni kartlar

AI Kartları : ClickUp Brain'i aşağıdaki kartlarla raporlamanıza dahil edin:

AI Brain: Özel komutlar çalıştırarak içgörüler veya özetler elde edin.

AI StandUp: Seçtiğiniz bir dönem boyunca üzerinde çalıştığınız işleri gösterin.

AI Takım StandUp: Seçilen takım üyeleri tarafından gruplandırılmış özetler

AI Brain: Özel komutlar çalıştırarak içgörüler veya özetler elde edin.

AI StandUp: Seçtiğiniz bir dönem boyunca üzerinde çalıştığınız işleri gösterin.

AI Takım StandUp: Seçilen takım üyeleri tarafından gruplandırılmış özetler

AI Brain: Özel komutlar çalıştırarak içgörüler veya özetler elde edin.

AI StandUp: Seçtiğiniz bir dönem boyunca üzerinde çalıştığınız işleri gösterin.

AI Team StandUp: Seçilen takım üyeleri tarafından gruplandırılmış özetler

ClickUp AI Yönetici Özeti Kartı'nı kullanarak üst düzey bir sağlık kontrolü yapın

Özel (Grafikler): Kendi görsel raporlarınızı oluşturun. Bazı seçenekler arasında Çubuk, Pasta ve Çizgi grafikler bulunur.

Sprint kartı: Burndown grafikleri, Hız grafikleri ve Sprint iş yükü gibi çeviklik dostu ilerleme izleme

Zaman Takibi: Faturalandırma ve kaynak yönetimi için idealdir. Saatleri Atanan Kişi, Görev veya Projeye göre gruplandırılmış olarak görüntüleyin.

Planınıza bağlı olarak, tek tek kartları PDF, PNG, JPEG, SVG ve hatta CSV olarak dışa aktarabilirsiniz. Tüm görünümü paylaşmak mı istiyorsunuz? Hızlı çevrimdışı erişim için tüm gösterge paneliinizi PDF olarak dışa aktarın.

🔍 Biliyor muydunuz? Forrester'ın Total Economic Impact™ (TEI) araştırması, ClickUp kullanan bir bileşik kuruluşun otomasyon ve yapay zeka sayesinde 3. yılda %384 ROI elde ettiğini ve 92.400 verimlilik saati tasarruf ettiğini ortaya koydu. Bu, 3. yılda ulaşılan yaklaşık 44 tam zamanlı çalışan-yıl kapasitesine (FTE-yıl başına 2.080 çalışma saati varsayımıyla) karşılık gelir.

Entegrasyonlar

Takımınızın işleri bir düzine farklı uygulamaya yayılmışsa, ClickUp Entegrasyonları, SaaS'ın yayılmasının getirdiği zorluklar olmadan hepsini bir araya getirmenize yardımcı olur.

ClickUp, Slack, Google Takvim, GitHub, E-posta, HubSpot, Calendly, Office 365 ve hatta Notion gibi araçlarla kullanıma hazır düzinelerce entegrasyon sunarak ClickUp içindeki iş dağınıklığını ortadan kaldırır.

ClickUp Slack Entegrasyonunu Kullanma:

Sohbetten ayrılmadan Slack mesajlarını ClickUp görevlerine dönüştürün

Seçtiğiniz kanallarda gerçek zamanlı görev güncellemelerini alın

Otomasyonları kullanarak Slack bildirimlerini tetikleyin (son teslim tarihi değişiklikleri gibi)

Çeşitli ClickUp Google Workspace entegrasyonları ile yapabilecekleriniz:

ClickUp içinde Google Drive dosyalarını ek dosya olarak ekleyin, oluşturun ve arayın.

Google Takvim etkinliklerini ve görevlerini her iki yönde senkronize edin

ClickUp'tan ayrılmadan Gmail gelen kutunuzu arayın

ClickUp GitHub Entegrasyonu ile Çalışma:

Sorunlara ve PR'lere otomatik olarak görünürlük sağlamak için reposu Spaces'e bağlayın.

Commit'leri, dalları ve Çekme Taleblerini ClickUp görevlerine bağlayın.

Bağlı Arama özelliğini kullanarak GitHub dosyalarını arayın

Verimliliği En Üst Düzeye Çıkarmak İçin İpuçları

ClickUp masaüstü uygulaması, işlerinizi daha hızlı halletmenizi sağlar. Odaklanmak, görevler arasında sorunsuzca geçiş yapmak ve işlerinizi yolunda tutmak için bu hızlı ipuçlarını kullanın.

Çoklu pencere ş akışlarında çalışın

Birden fazla önceliği aynı anda yürütürken, sekmeler arasında gidip gelmek sizi yavaşlatabilir. ClickUp masaüstü uygulaması, Belgeler, Görevler ve Gösterge Panellerini yan yana açık tutmanıza olanak tanıyarak bu sorunu çözer.

ClickUp'ta çoklu pencere verimliliğinden en iyi şekilde yararlanmanın yolları:

Aynı anda referans ve güncelleme: Başka bir pencerede ilgili Görevleri güncellerken proje Belgesini açık tutun.

Paralel olarak izleyin ve yürütün: Gösterge panellerinin her 30 dakikada bir güncellenmesini izleyin ve tüm Çalışma Alanınızda zaman izlemeyi gerçekleştirin.

Kolayca çapraz referanslama yapın: Belgeleri karşılaştırın, birden fazla görevini inceleyin veya kaynaklar arasında ayrıntıları doğrulayın.

Kendi tarzınızda düzenli kalın: Öncelikli işlerin görünürlüğünü sağlayın, böylece hiçbir şeyi kaçırmayın.

Çevrimdışı modda verimliliğinizi koruyun

Wi-Fi yok mu? Sorun değil.

ClickUp'ın Çevrimdışı Modu, internet bağlantınız kesildiğinde bile çalışmaya devam etmenizi sağlar ve bu özelliği, ihtiyacınız olduğunu fark etmeden önce fark etmediğiniz evden çalışma gerekliliklerinden biri haline getirir. Tüm planlarda mevcuttur ve web, masaüstü uygulama ve mobil uygulamada çalışır.

ClickUp, çevrimdışı olduğunuzu algıladığında sizi bilgilendirir, böylece hiçbir şeyi kaçırmadan çalışmaya devam edebilirsiniz.

📌 Çevrimdışı olarak yapılacaklar:

1️⃣ Görevler ve Hatırlatıcılar Oluşturun

Fikirlerinizi yakalamaya devam edin ve çevrimiçiymişsiniz gibi işinizi yapın.

Bağlantınız geri geldiğinde yeni görevler ve hatırlatıcılar otomatik olarak senkronize edilir.

Hızlı bilgi: Çevrimdışı durumdayken alt görevler oluşturamazsınız, ancak görevleri daha sonra alt görevlere dönüştürebilirsiniz.

2️⃣ Son zamanlarda açtığınız görevleri ve notları görünümde görüntüleyin

Yerel olarak depolanan her şeye erişilebilir kalır

Ayrıntıları kontrol edin, notlara başvurun ve her yerden düzenli kalın.

Kısayolları kullanarak daha hızlı hareket edin

ClickUp masaüstü uygulamasında verimli bir şekilde gezinmek ve eylemleri gerçekleştirmek için gerekli olan temel ClickUp kısayol tuşlarının kapsamlı liste aşağıda verilmiştir:

Not: ClickUp'taki çoğu klavye kısayolu ön tanımlı varsayılanları kullanır ve özelleştirilemez. Ancak, bazı masaüstü uygulama kısayolları (örneğin "Yeni Görev Oluştur" ve "Komuta Merkezi Aç") masaüstü uygulama ayarlarından değiştirilebilir. Kullanılabilir kısayolları görmek veya ayarlamak için kişisel veya Çalışma Alanı ayarlarınızı kontrol edin.

Global kısayollar

Eylem Mac kısayolu Windows kısayolu Yeni bir görev oluşturun Cmd + E Ctrl + E Hatırlatıcı Oluştur R R AI Komut Çubuğunu Aç (masaüstü genelinde) Cmd + J Ctrl + J AI Komut Çubuğunu Açın (uygulama içi) Cmd + K Ctrl + K Not Defteri'ni açın N veya P N veya P Kenar çubuğunu göster/gizle Cmd + \ Ctrl + \ Kenar çubuğunda geçerli pozisyona kaydırın Cmd + I Ctrl + I

Not: Masaüstü uygulama çalışıyorsa, Cmd/Ctrl + J tuşları bilgisayarınızın herhangi bir yerinden AI Komut Çubuğunu açar. Cmd/Ctrl + K tuşları ise uygulama penceresi içinde açar.

Not: Masaüstü uygulama çalışıyorsa, Cmd/Ctrl + J tuşları bilgisayarınızın herhangi bir yerinden AI Komut Çubuğunu açar. Cmd/Ctrl + K tuşları ise uygulama penceresi içinde açar.

Görev kısayolları

Eylem Kısayol Durumu Değiştir Shift + S Yorum Ekle Shift + M Tarih Belirle Shift + D Atama Sorumlusu Shift + A Kendinize görev atayın M Önceliklere Ekle Option + A (Mac) / Alt + A (Win) Zamanlayıcı Shift +. Etiket Shift + L Alt görev Shift + T Öncelik Shift + P Listedeki görevler arasında gezinme Ctrl + Shift + Sol/Sağ ok tuşu

Metin düzenleyici kısayolları

Eylem Mac Kısayolu Windows Kısayolu Slash Komutları / / Kullanıcıya bahsetme @ @ Görevden bahsetme @@ @@ Belgeyi bahsetme @@@ @@@ En son yorumu düzenle Yukarı ok Yukarı ok Emoji ekle : : Metin/görüntü yapıştırma Cmd + V Ctrl + V Bağlantı (metni vurgulayın) Cmd + K Ctrl + K Seçili metinin çoğaltılması Cmd + D Ctrl + D Metin sola hizala Cmd + Shift + L Ctrl + Shift + L Metin sağa hizala Cmd + Shift + R Ctrl + Shift + R Metin ortala Cmd + Shift + E Ctrl + Shift + E Satır içi kod biçimlendirme Cmd + Shift + C Ctrl + Shift + C Madde işareti liste oluşturun Cmd + Shift + 9 Ctrl + Shift + 9 Kontrol listesi oluşturun Cmd + Shift + 8 Ctrl + Shift + 8 Numaralı liste oluşturun Cmd + Shift + 7 Ctrl + Shift + 7 Başlık oluşturun Option + Cmd + 1-4 Alt + Ctrl + 1-4

Sohbet kısayolları

Eylem Mac Kısayolu Windows Kısayolu Mesaj yazın Cmd + G Ctrl + G Mesajları ara Cmd + F Ctrl + F İlk okunmamış mesaja atla Cmd + Shift + J Ctrl + Shift + J

ClickUp Brain kısayolları

Eylem Mac Kısayolu Windows Kısayolu ClickUp Brain'i açın Option + K Alt + K AI Komut Çubuğunu Aç (masaüstü uygulama) Cmd + J Ctrl + J AI Komut Çubuğunu Aç (tarayıcı) Cmd + K Ctrl + K /ai Slash Komutunu Kullanın /ai herhangi bir metin alandaki alanlarda /ai herhangi bir metin alandaki alanlarda

💡 Profesyonel İpucu: Klavye kısayollarınızı etkinleştirin/devre dışı bırakın ve ayarlarınızdan tüm mevcut komutları keşfedin. Kişisel avatarınızı > Klavye Kısayolları'nı tıklayın, ardından soldaki her kategoriyi tarayarak kullanabileceğiniz tüm kısayolları görün.

Tekrarlayan adımları otomasyonla otomatikleştirin

ClickUp Otomasyonları, tekrarlayan eylemleri üstlenir, böylece takımınızın bunu yapmasına gerek kalmaz. Güncellemelere tepki verir, süreç kurallarını uygular ve işi otomatik olarak ilerletir, böylece projeler sürekli manuel izleme gerektirmeden düzenli ve yolunda ilerler.

Her otomasyon basit ve güçlü bir yapıya sahiptir:

Tetikleyici: Otomasyonu başlatan etkinlik (ör. durum değişiklikleri, son teslim tarihi geldiğinde)

Koşullar: İsteğe bağlı filtreler (ör. öncelik Acil, etiket "İnceleme" içeriyor)

Eylemler: Sistemin otomatik olarak yapması gerekenler (ör. bir kullanıcı atamak, bir görevi taşımak, bir e-posta göndermek)

ClickUp Otomasyonları ile sıralı eylemleri tetikleyen katmanlı otomasyonlar oluşturun

Etkinleştirildikten sonra, kural herhangi bir kod gerektirmeden kendi kendine çalışır.

Verimliliğinizi bir üst seviyeye taşımak için, ClickUp Brain ile görevleri otomasyonla otomatikleştirmek için yapay zekayı kullanabilirsiniz. Bu, aşağıdakiler dahil olmak üzere yepyeni bir eylem kategorisi sunar:

AI Assign: Özel kriterlerinize göre bir görev için en uygun kişiyi otomatik olarak seçin.

AI Önceliklendirme: Özel kriterlerinizi kullanarak doğru önceliği belirleyin (örneğin, "müşteri eskalasyonu içeriyorsa acil olarak işaretle").

AI Ajan: Bir ajanı, çok adımlı bir işi tamamlaması için yönlendirin.

AI Alanları: Görev içeriğine dayalı özetler, çeviriler, eylem öğeleri ve daha fazlasını oluşturmak için AI Alanları oluşturun.

ClickUp Brain'i kullanarak otomasyon sahipliğini hızlı bir şekilde ince ayarlayın

Sık Karşılaşılan Sorunlar ve Sorun Giderme

En yaygın sorunları hızlı bir şekilde teşhis etmenize ve çözmenize yardımcı olacak hızlı bir sorun giderme kılavuzu.

Giriş sorunları

Giriş yapamıyorsanız (yükleme sırasında takılı kalma, tekrarlanan hatalar veya boş ekran), önce temel adımları deneyin: kimlik bilgilerinizi iki kez kontrol edin ve ağ bağlantınızın stabil olduğundan emin olun.

Bazen sorun, bozuk yerel verilerden kaynaklanır. Uygulama önbelleğini temizlemek (veya sistem verilerinizden ClickUp klasörünü silmek) ve ardından uygulamayı yeniden başlatmak, genellikle kalıcı oturum açma sorunlarını çözer. Ayrıca, uygulamanın en son sürümünü kullandığınızdan emin olun.

Görevleriniz veya güncellemeleriniz cihazlarda görünmüyorsa, önce internete bağlı olduğunuzu ve ClickUp sunucularının çalışır durumda olduğunu (küresel bir kesinti olmadığını) kontrol edin.

Ardından, uygulamanın güncellendiğinden emin olun. Eski sürümlerde senkronizasyon hataları olabilir. Sorun devam ederse, manuel olarak yenilemeyi deneyin veya masaüstü uygulamasını yeniden açın. Mobil cihazdan veya tarayıcıdan değişiklik yaptıysanız, diğer cihazlarda oturumu kapatıp yeniden açın, bu genellikle yeni bir senkronizasyonu tetikler.

Bildirimler görünmüyor

Çoğu zaman, bildirimlerin gelmemesi sadece bir ayar sorunudur. Öncelikle, masaüstü bildirimlerinin etkinleştirildiğini kontrol edin.

Ardından, işletim sisteminizin bildirim izinlerini kontrol edin ve ClickUp'ın push bildirimleri göndermesine izin verildiğinden emin olun.

Hala sorun devam ederse, oturumu kapatıp yeniden açın veya uygulamayı yeniden başlatın.

Uygulama çöküyor

ClickUp çökerse, donarsa veya başlatılamazsa, "ClickUp Hakkında" veya güncelleme menüsünden en son sürümü kullandığınızı onaylayın.

Güncelleme yardımcı olmazsa, tam bir yeniden yükleme bozuk dosyaları temizleyebilir. macOS'ta, kullanıcı verileri klasörünü (~/Library/Application Support/ClickUp) silin, ardından uygulamayı yeniden başlatın. Windows'ta, uygulamayı kaldırın, %AppData%\Roaming\ClickUp klasörünü temizleyin ve yeniden yükleyin.

Ayrıca, sistem kaynak kullanımını kontrol edin. Bilgisayarınızın bellek veya CPU kapasitesi düşükse, ClickUp'ı başlatmadan önce diğer ağır uygulamaları kapatmak kararlılığı artırabilir.

ClickUp Masaüstü Uygulamasıyla Verimliliği En Üst Düzeye Çıkarın

Uzaktan ve hibrit iş, dağınık araçlar, kaybolan bağlam ve sonsuz uygulama geçişi gibi benzersiz zorluklar getirir.

ClickUp masaüstü uygulaması, takımınızın ihtiyaç duyduğu her şeyi tek bir uyumlu Çalışma Alanı'nda bir araya getirerek bu sorunu çözer. Gerçek zamanlı güncellemeler, otomasyonlar ve çevrimdışı erişim sayesinde takımınız, nerede olurlarsa olsunlar sorunsuz bir şekilde işbirliği yapabilir.

ClickUp'a ücretsiz kaydolun ve parçalanmış iş akışlarınızı tek bir verimlilik kaynağına dönüştürün.

Sık Sorulan Sorular

Evet, ClickUp masaüstünde Çevrimdışı Modu destekler. Çevrimdışı durumdayken son açılan görevleri ve notları görebilirsiniz, hatta yeni görevler veya hatırlatıcılar oluşturabilirsiniz. Yeniden bağlandığınızda senkronizasyon otomatik olarak gerçekleşir.

Genel olarak evet. Masaüstü sürümü daha duyarlı olma eğilimindedir ve ClickUp'ı tarayıcıda çalıştırırken bazen ortaya çıkan gecikme ve kaynak yükünü önler.

Görevler, Belgeler, Sohbet, AI ve Bildirimler gibi çoğu temel özellik masaüstü uygulamada çalışır. Ancak, bazı özellikler web sürümüne kıyasla biraz farklı davranabilir (ör. belirli tarayıcı tabanlı entegrasyonlar veya gömülü öğeler).

BrainGPT (eski adıyla Brain MAX), ClickUp'ın ses öncelikli yakalama ve daha hızlı erişim özelliğini destekleyen AI deneyimidir. Bu özellik, görevler, belgeler ve bağlantılı bağlamlar arasında iş yapmanıza yardımcı olur.

Evet, Ajanlar ClickUp içinde yapılandırdığınız tetikleyicilere ve talimatlara göre hareket edebilir. Gelişmiş kurulumlar, daha özel ş akışları için Süper Ajanları kullanabilir.