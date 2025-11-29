Gereksiz görevleri otomatik olarak belirleyen en iyi 3 proje yönetimi yazılımı

Hiç kendinizi, anlamsız gelen tekrarlayan görevlere saatlerce zaman harcadığınızı fark ettiniz mi? Araçlar arasında veri kopyalamak, durum değiştiğinde görevleri doğru sahiplere atamak ve vadesi gelen/gecikmiş görevler için hatırlatıcılar göndermek gibi.

Kuruluşların yaklaşık %60'ı, takımlarının haftada beş saatini manuel görevler ve tekrarlayan süreçlere harcadığını bildiriyor. Bu, bir yılda 1,5 aya denk geliyor! Kolayca otomasyonla otomatikleştirilebilecek bu tekrarlayan görevlerin ne kadar zaman kaybettirdiğini bir düşünün!

Proje yönetimi yazılımınız tekrarlayan görevleri sizin için tespit edip hatta otomasyon sağlayabilseydi ne olurdu? Kulağa gerçek olamayacak kadar iyi geliyor mu?

Bu blogda, gereksiz görevleri otomatik olarak belirleyen ve size o değerli saatleri geri kazandıran üç proje yönetimi (PM) aracını inceliyoruz.

Gereksiz Görevleri Bir Bakışta Otomatik Olarak Belirleyen Proje Yönetimi Yazılımı

Araç Adı En uygun Temel Özellikler Fiyatlandırma* ClickUp AI destekli proje yönetimi, görev yönetimi ve işbirliği Brain ve Brain MAX, ClickUp görevi öncelikleri, otomasyonlar ve Ajanlar Sonsuza Kadar Ücretsiz; kurumsal işletmeler için özelleştirme seçenekleri mevcuttur. Hareket AI destekli görev önceliklendirme ve takvim planlama AI Proje Yöneticisi, AI Görev Yöneticisi, AI Not Alıcı Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 29 $'dan başlar. Notion AI AI destekli dokümantasyon AI Çalışma Alanı Asistanı AI Otomatik Doldurma AI Soru-Cevap Ücretsiz; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 12 $'dan başlar.

Gereksiz görevleri otomatik olarak belirleyen bir proje yönetimi yazılımında nelere dikkat etmelisiniz?

Gereksiz işleri ortadan kaldırmanın en hızlı yolu, proje yönetimi yazılımınızın bunları otomatikleştirmesine izin vermektir. Otomasyonu mümkün kılan özellikler şunlardır:

Görev önceliklendirme: Hangi işlerin öncelikle dikkat edilmesi gerektiğini ve hangilerinin ertelenebileceğini belirleyen esnek öncelik işaretleri, Özel Alanlar veya yerleşik algoritmalar arayın.

Görev bağımlılıkları: Proje yönetimi yazılımı, bağımlı işlerin açıkça haritalandırılması için görevleri birbirine bağlamanıza olanak sağlamalıdır.

Ş Akışı otomasyonu: En iyi proje yönetimi yazılımı, minimum kurulumla, kod yazmaya gerek kalmadan En iyi proje yönetimi yazılımı, minimum kurulumla, kod yazmaya gerek kalmadan tekrarlayan görevleri otomatikleştirmek için kurallar ve tetikleyiciler oluşturmanıza olanak tanır.

Bağlamsal yapay zeka: Akıllı mantık kullanarak hangi görevlerin benzer olduğunu yorumlamalı, aynı içeriği göstermeli, birleştirme önerilerinde bulunmalı veya geçmiş kalıplara dayanarak gereksiz olabilecek görevleri işaretlemelidir.

Yineleyen görev otomasyonu: Rutin görevler, proje yöneticileri için belirli aralıklarla (günlük/haftalık/aylık) otomatik olarak oluşturulmalı veya tetikleyici ile tetiklenmelidir.

Gerçek zamanlı raporlama: Gecikmiş görevler, kaynak yükü vb. gibi metrikleri görüntülemek için görev yönetim yazılımında gösterge panellerine veya analitiklere ihtiyacınız var.

Gereksiz görevleri otomatik olarak belirleyen en iyi proje yönetimi yazılımı

Aşağıda, en iyi proje yönetimi yazılımları için seçimlerimizi bulabilirsiniz. Bu yazılımlar, otomasyon kullanarak yinelenen görevleri ortaya çıkarır, manuel güncellemeleri ortadan kaldırır ve takımınızın anlamlı işlere odaklanmasını sağlar.

1. ClickUp (AI destekli proje yönetimi ve işbirliği için en iyisi)

Çoğu proje yönetimi yazılımı size yalnızca sizin oluşturduğunuz görevleri gösterir. Ürün takımının sprintindeki "müşteri onboarding akışının yeniden tasarlanması" görevinin, pazarlama takımının backlog'unda yer alan "yeni kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi" göreviyle esasen aynı olduğunu size söyleyemez.

ClickUp, bunu dünyanın ilk Birleşik AI Çalışma Alanı olarak ele alıyor ve tüm iş uygulamalarını, verileri ve ş akışlarını bir araya getirerek AI'nın tüm operasyonunuzdaki kalıpları gerçekten görebilmesini sağlıyor.

ClickUp'ın Görev Yönetimi Yazılımı ile en önemli görevlerinizi yönetin.

Tüm görevleriniz, projeleriniz, belgeleriniz ve takım konuşmalarınız tek bir platformda yer aldığı için, ClickUp'ın yapay zekası birden fazla kişinin benzer sorunları ele aldığı durumları, görev açıklamalarının önemli ölçüde örtüştüğü durumları veya yeni taleplerin mevcut işi tekrarladığı durumları tespit edebilir.

Böylece ClickUp, İş Dağınıklığını ortadan kaldırarak %100 bağlam sağlar—yani yapay zeka sadece bireysel görevleri değil, bunların takımlar ve zaman çizelgeleri arasında nasıl birbirleriyle ilişkili olduğunu da anlar ve aksi takdirde çok geç olana kadar fark edilmeyecek olan gereksiz görevleri yakalar.

Özelliklerini ayrıntılı olarak inceleyelim.

ClickUp Görev Öncelikleri ve Bağımlılıkları ile bir önceliklendirme sistemi kurun

Önceliklendirme sistemi olmadan, neyin önemli neyin önemsiz olduğunu ayırt etmek zordur. İşte o zaman düşük değerde olan görevler ş akışlarına girer.

ClickUp Görevleri ile her görev, belgeler, yorumlar, alt görevler, bağımlılıklar ve daha fazlasını içeren tek bir merkezi Çalışma Alanı'nda bulunur. Bu, gereksiz işlerin en büyük kaynağını ortadan kaldırır: farklı araçlara dağılmış işler.

ClickUp görevlerini kullanarak öncelikli görevleri belirleyerek takımınızın işini kolaylaştırın.

ClickUp'ın gelişmiş arama ve filtreleme araçları, eşleşen anahtar kelimeler, etiketler veya Özel Alanlar ile görevleri hızlı bir şekilde bulmanızı sağlar. Örneğin, "onboarding" içeren tüm görevleri arayabilir veya "acil" gibi belirli bir etikete göre filtreleyebilirsiniz.

Bu, özellikle büyük projelerde veya birden fazla takımda çakışan veya tekrarlanan işleri kolayca tespit etmenizi sağlar.

ClickUp'ın Görev Öncelikleri ve Bağımlılıklar özelliği bunu bir adım daha ileri götürür. Tüm görevlerinizi dört bayrakla işaretleyin: Acil, Yüksek, Normal, Düşük, so böylece herkes ne zaman ne yapacağını bilir. Bağımlılıklar, hangi görevin başka bir görevi beklediğini izlemenize yardımcı olabilir. Görevleri Liste veya Pano görünümünde önceliğe göre sıralayın, filtreleyin veya gruplandırın. Benzer veya düşük değerde görevler anında görünür ve karmaşada kaybolmaz.

ClickUp AI ile, komutlarınıza göre öncelikleri otomatik olarak atayabilir ve en etkili işlerin en üste çıkmasını sağlayabilirsiniz.

Bir de ClickUp'ın AI Kartları var.

AI Otomatik Doldurma görev özelliklerini kullanarak kişileri ve öncelikleri otomatik olarak atayın.

Bu kartları görevleri, alt görevleri, arşivlenmiş öğeleri veya zaman aralıklarını filtreleyerek özelleştirebilir, böylece ş Akışında olmaması gereken darboğazları veya yinelenen görevleri kolayca tespit edebilirsiniz.

ClickUp Brain ile bağlam farkında içgörüler elde edin

ClickUp Brain, işinizin bağlamını anlayan ve normalde saatlerce araştırmanız gereken bilgileri ortaya çıkaran kişisel yapay zeka asistanınızdır.

ClickUp Brain, çalışma alanınızı benzer başlıklara, açıklamalara veya atanan kişilere sahip görevler açısından analiz eder ve olası yinelemeleri işaretler. "Bu görevler benzer görünüyor — birleştirmeyi veya güncellemeyi düşünün" gibi öneriler sunabilir.

ClickUp Brain, bağımlılıkları net bir şekilde haritalandırırken, yinelenen ve benzer görevleri sizin için işaretleyebilir.

ClickUp Brain ile şunları yapabilirsiniz:

Görev içeriğine göre öncelikleri otomatik olarak atayın

Görevleri doğru bir şekilde etiketleyin (Brain, manuel çabayı azaltmak için ilgili etiketler önerir)

Proje boyunca değişenleri anında özetleyin

Odak noktasının bir sonraki adımda nereye kaydırılması gerektiğini gösteren raporlar oluşturun.

ClickUp Brain ile çalışma alanınızdan bağlamsal güncellemeler alın.

Hepsi bu kadar değil. ClickUp Brain'in Enterprise Search özelliği, Google Drive, Notion, Slack ve Gmail gibi çeşitli platformlarda bilgi erişimini birleştiren yapay zeka destekli bir araçtır.

Birleştirilmiş arama özelliği sayesinde, bağlı tüm uygulamalarınızda bulunan belgeleri, görevleri ve sohbetleri tek bir yerden anında tarayabilirsiniz; artık araçlar arasında geçiş yapmanıza gerek yok. Ayrıca, gerçek zamanlı indeksleme sayesinde her zaman en güncel verileri ararsınız (farklı listelerde veya uygulamalarda gizli olsalar bile).

⭐ Bonus: Başlamadan önce yinelenen işleri tespit eden bir yapay zeka mı istiyorsunuz? ClickUp Brain MAX, tüm çalışma alanınızı, her görevi, projeyi, belgeyi ve konuşmayı anlar. İşte nasıl: Brain Max, yalnızca anahtar kelime eşleşmelerini değil, bağlamı ve niyeti de anlar. Proaktif yinelenen görev algılama : Bir tasarımcı "mobil uygulama navigasyonunun yeniden tasarlanması" için bir görev oluştururken, başka bir takım "uygulama menüsünün kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi" görevinde ilerleme kaydetmişse, Brain MAX bu çakışmayı algılar ve ilgili paydaşları uyarır.

Görev başlıklarının ötesinde arama : Brain MAX, görev açıklamaları, yorumlar, ek dosyalar ve ilgili konuşmalar arasında arama yaparak, ifadeler farklı olsa bile yinelenen çabaları bulur.

Takımlar arası görünürlük : Brain MAX tüm Çalışma Alanınıza eriştiği için, birbirinizin işlerinde asla keşfedemeyeceğiniz departmanlar arası gereksiz işlemleri tespit eder.

Sesle çalışan yinelenen kontrol : Talk to Text özelliğini kullanarak, yeni görevler oluşturmadan önce Brain MAX'a işin zaten mevcut olup olmadığını sorun. "Q2 satış sunumu üzerinde çalışan var mı?" deyin ve anında yanıt alın.

Birden fazla AI modeli birlikte çalışıyor: Brain MAX, ChatGPT, Claude, Gemini ve diğer önde gelen AI modellerini Çalışma Alanınıza entegre eder, böylece farklı görevler için en iyi yetenekleri elde edersiniz.

ClickUp otomasyonları kullanarak tekrarlayan görevleri otomatikleştirmek için özel kurallar belirleyin

ClickUp Automations, kod yazmadan özel kurallar oluşturmanıza veya önceden oluşturulmuş şablonlar içeren bir kitaplıktan seçim yaparak yineleyen görevleri otomatikleştirmenize olanak tanır.

Yeni bir görev mevcut bir görevin kriterlerine (ör. aynı proje, benzer başlık veya etiket) uyduğunda sizi bilgilendirmek için otomasyonlar ayarlayabilirsiniz. Bu, oluşturulma aşamasında yinelenenleri yakalamaya yardımcı olur.

Örneğin, birisi "Web Sitesi Afişini Güncelle" adlı bir görev oluşturduğunda ve benzer bir görev zaten mevcutsa, ClickUp sizi veya görev oluşturucuyu otomatik olarak bilgilendirerek yinelenen iş riskini azaltır.

Ayrıca, ClickUp'ın toplu işlem araçları, bunları bir grup halinde birleştirmenize, güncellemenize veya silmenize olanak tanıyarak ş akışınızı kolaylaştırır ve dağınıklığı azaltır.

İş akışlarınızı otomasyon konusunda daha fazla bilgi için bu videoyu izleyin.

Ağır işler Super Agents'a yapılacak

Çoğu AI aracı ş akışınızın dışında yer alır. ClickUp Aracıları ise çalışma alanınızın içinde yer aldığından, gereksiz işleri sadece önermekle kalmaz, aynı zamanda azaltır da.

ClickUp'ta ilk Aracınızı kurun

ClickUp Ajanları, işleri atayabileceğiniz yapay zeka takım arkadaşları gibi davranır. Onları bir görevde etiketleyin veya otomasyon yoluyla tetikleyin, onlar da aşağıdakiler gibi tekrarlayan veya yinelenen işleri üstlensinler:

Görevleri ve belgeleri tarayarak çakışmaları veya tekrarları belirleme

Artık geçerli olmayan görevleri güncelleme ve kapatma

Takımın durum güncellemelerini yeniden yazmaması için özetler oluşturun

Raporları ve ilerleme güncellemelerini otomatik olarak oluşturma

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp, görevleri ada, etikete, atanan kişiye veya diğer alanlara göre gruplandıran Özel Görünümler oluşturmanıza olanak tanır. Bu görsel gruplamalar sayesinde, tekrarlanan veya gereksiz görevleri kolayca tarayabilirsiniz.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

İlerlemeyi izleyin: ClickUp gösterge panelinde görevler, sahipler ve öncelikler arasında gerçek zamanlı ilerlemeyi görün ve neyin ilerlediğini, neyin takıldığını görselleştirin.

İşbirliğini bağlamsal tutun: ClickUp Chat ile konuşmalarınızı iş bağlantılı tutun, böylece herkes bağlam değiştirmeden uyumlu çalışmaya devam edebilir.

Görevleri zamana veya etkinliğe göre tekrarlanacak şekilde ayarlayın: ClickUp'ın Yineleyen Görevler özelliğini kullanarak bir görevi herhangi bir sıklıkta veya durum değiştiğinde tekrarlanacak şekilde planlayın. ClickUp'ın Yineleyen Görevler özelliğini kullanarak bir görevi herhangi bir sıklıkta veya durum değiştiğinde tekrarlanacak şekilde planlayın.

Proje taleplerini kolaylaştırın: Atanmış sahipleri ve öncelikleri olan, eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürülen özelleştirilebilir Atanmış sahipleri ve öncelikleri olan, eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürülen özelleştirilebilir ClickUp formları aracılığıyla talepleri toplayın.

AI destekli proje planlama: ClickUp AI, ClickUp AI, ClickUp Takvim'i kullanarak görevler, etkinlikler ve hedeflere göre mükemmel bir plan oluşturur.

Önceden oluşturulmuş şablonları kullanın: Özelleştirilebilir ve ücretsiz Özelleştirilebilir ve ücretsiz önceliklendirme şablonlarıyla tekrarlanabilir işleri standartlaştırın.

ClickUp'ın dezavantajları

Geniş özellik aralığı yeni kullanıcıları zorlayabilir.

ClickUp'ın avantajları

Her şey için tek bir Çalışma Alanı, araçlar arasında geçiş yapmaya gerek yok

ClickUp Brain ve Otomasyon, görevleri atar, engelleri tespit eder, ilerlemeyi özetler ve tekrarlayan eylemleri azaltır.

Yinelenen görevleri otomatik olarak belirleme konusunda neden bu kadar başarılı?

ClickUp, Görev Öncelikleri, Bağımlılıklar ve ClickUp Brain'in bağlam farkında içgörülerini kullanarak görevleri analiz ederek çakışan veya yinelenen işleri otomatik olarak algılar.

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.400'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.500'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

İşte TrustRadius'un yorumu:

Bu araç, kişisel ve profesyonel gelişim için çok etkilidir. Bu araçla, katılımınızı işaretleyebilir, zaman takibi yapabilir ve ihtiyaçlarınıza göre bireysel görevlerinizi ayırabilirsiniz. Yapılacaklar listenizdeki görevlerin önceliğini ayarlayabilir ve görevlerinizde bahsettiğiniz son teslim tarihini size hatırlatıcı olarak hatırlatabilir.

💟 Bonus: Görevlerinizi otomatik olarak planlayan bir takvim mi istiyorsunuz? ClickUp Takvim tam da ihtiyacınız olan şey!

📚 Daha fazla bilgi: Kişisel görevleri yönetme ve verimliliği artırma

2. Motion (AI destekli görev önceliklendirme ve takvim planlama için en iyisi)

via Motion

İhtiyaçlarınızı ve tercihlerinizi öğrenen bir planlama asistanınız olduğunu hayal edin. Ve bu asistan, bu gereksinimleri daha iyi karşılamaya başlar. İşte Motion AI budur.

Bu yapay zeka tabanlı planlama uygulaması ve proje yönetimi aracı, gününüzü planlar, görevlerinizi programlar ve iş yükünüzü otomatik olarak yeniden dağıtır. Yapay zeka tabanlı Proje Yöneticisi, etkili bir günlük plan oluşturmak için sürekli olarak son teslim tarihlerini, iş yüklerini ve öncelikleri analiz eder.

Planlar değiştiğinde görevleri manuel olarak yeniden düzenlemenize gerek yok. Motion, işleri otomatik olarak yeniden planlar ve önceliklerini yeniden belirler. İki görev çakışırsa veya gereksiz hale gelirse, yapay zeka bunları işaretler ve bunları kaldırmanıza veya birleştirmenize olanak tanır.

Görevler ekleyebilir, aciliyetlerini belirtebilirsiniz; Motion, bunların ne zaman gerçekleştirileceğine karar verir. Motion'ın AI Takvimi, görevleri ve toplantıları tek bir gerçek zamanlı programa birleştirir. Öncelikler değiştiğinde zaman bloklarını sürekli olarak yeniden ayarlar ve böylece ileri geri planlama ihtiyacını azaltır.

Motion'ın en iyi özellikleri

Motion'ın AI Toplantı Asistanı, tekrarlayan kontrol toplantılarını planlar, takvimlerde çakışmaları önler ve derin çalışma bloklarını korur.

Motion'ın AI Gantt grafiği, görevler ve son tarihler değiştikçe gerçek zamanlı olarak güncellenir.

Birden fazla takvimdeki farklı görevleri ve etkinlikleri birleştirerek gizli gereksiz işlemleri yakalayın.

Motion'ın AI ş akışlarıyla proje oluşturma, görev dağıtımı ve planlamayı otomasyonla gerçekleştirerek çabaların tekrarlanmasını önleyin

Motion'ın yapay zeka not alma özelliği, transkriptleri ve özetleri eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürür, sahiplerini otomatik olarak atar, süreleri belirler ve takip işlemlerini oluşturur.

Hareket dezavantajları

Her şey takvime bağlı olduğu için proje yönetimi esnekliği sınırlıdır.

Otomatik görev planlama ve takvim planlama özellikleri sunsa da, özel görev alanları ve ayrıntılı hiyerarşi gibi gelişmiş proje yönetimi özelliklerinden yoksundur.

Hareket profesyonelleri

Otomasyonlu görev planlama, yinelemeleri önler

Gerçek zamanlı yeniden planlama, düşük değerde olan görevleri ortaya çıkarır.

Gereksiz görevleri otomatik olarak belirleme konusunda neden bu kadar başarılı?

AI planlama uygulaması Motion, görevler, toplantılar ve yineleyen işler dahil olmak üzere yapmanız gerekenleri sürekli olarak değerlendirir. Her görev gerçek, zaman dilimlerine ayrılmış bir programa uymak zorunda olduğundan, gereksiz veya düşük değerde olan görevleri görmezden gelmek imkansız hale gelir.

Hareket fiyatlandırması

Bireyler için Pro AI : Kullanıcı başına aylık 49 $ İş AI : Kullanıcı başına aylık 69 $

Takımlar için Pro AI : Kullanıcı başına aylık 29 $ İş AI : Kullanıcı başına aylık 49 $

Hareket derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4. 1/5 (120+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (80'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Motion hakkında ne diyor?

İşte Capterra'nın incelemesi:

Şimdiye kadar motion'dan gerçekten çok memnun kaldım. Hem işimde hem de evimde görevlerime odaklanmamı ve işleri halletmemi sağlayan çok büyük bir kaynak oldu.

📮 ClickUp Insight: Çalışanların %24'ü tekrarlayan görevlerin daha anlamlı işler yapmalarını engellediğini, %24'ü ise becerilerinin yeterince değerlendirilmediğini düşünüyor. Bu, işgücünün neredeyse yarısının yaratıcılıklarının engellendiğini ve değerlerinin yeterince takdir edilmediğini hissettiği anlamına geliyor. 💔 ClickUp, kurulumu kolay AI ajanları ile odak noktasını yüksek etkili işlere kaydırmanıza yardımcı olur ve tetikleyicilere dayalı olarak yineleyen görevleri otomatikleştirir. Örneğin, bir görev tamamlandı olarak işaretlendiğinde, ClickUp'ın AI Ajanı otomatik olarak bir sonraki adımı atayabilir, hatırlatıcılar gönderebilir veya proje durumlarını güncelleyebilir, böylece sizi manuel takip işlemlerinden kurtarır. 💫 Gerçek Sonuçlar: STANLEY Güvenlik, ClickUp'ın özelleştirilebilir raporlama araçlarıyla rapor oluşturmak için harcadığı zamanı %50 veya daha fazla azalttı. Böylece takımlar, biçimlendirmeye daha az, tahminlere daha fazla odaklanabilir hale geldi.

3. Notion AI (AI Destekli Dokümantasyon için En İyisi)

Notion AI aracılığıyla

Notion AI, Çalışma Alanınızı görevlerin, belgelerin ve proje bilgilerinin bir arada bulunduğu bağlantılı bir sisteme dönüştürür. Her şey tek bir yerde düzenlendiği için, gereksiz görevleri tespit etmenize yardımcı olur.

Notion AI'yı kullanarak yinelenen işleri azaltın. Notları, e-postaları ve konuşmaları eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürür ve benzer mevcut öğeleri kontrol eder. Otomatik doldurma özelliği, durum, öncelik, sahip ve sonraki adımlar gibi alanları doldurmanıza yardımcı olur. Birden fazla görev benzer göründüğünde veya tekrarlanan içerik içerdiğinde, Notion temiz bir veritabanı sağlamak için bunları birleştirmeyi veya güncellemeyi önerir.

Notion'un AI Q&A özelliği, Çalışma Alanınız için bir arama motoru gibi çalışır. Bir soru sorun (Bu hafta bloklanan görevler nelerdir?) ve Notion ilgili görevleri veya sayfaları gösterir.

Notion AI'nın en iyi özellikleri

Taslakları farklı tonlarda, daha kısa, daha uzun, profesyonel, gündelik veya hızlıca gözden geçirmek için basitleştirilmiş şekilde yeniden yazın.

Otomatik özetler sayesinde, tekrarlayan durum güncellemeleri daha hızlı ve tutarlı hale gelir, böylece haftalık olarak aynı proje güncellemelerini yeniden yazmak için harcadığınız saatlerden tasarruf edersiniz.

Notlarınızdaki ve harici kaynaklardaki bağlamı kullanarak rekabet analizleri veya pazar özetleri gibi eksiksiz belgeler oluşturun.

Akıllı hatırlatıcılar programınıza ve önceliklerinize uyum sağlar.

Tüm belgeleri veya sayfaları doğrudan Notion içinde birden fazla dile çevirin.

Notion AI'nın dezavantajları

Yalnızca Notion içinde çalışır, bu nedenle Çalışma Alanınızın dışında AI'yı kullanamazsınız.

Notion AI, görevler ve özetler oluşturabilir, ancak ş akışlarını otomatikleştirmez (ör. durum değiştiğinde otomatik atama, görev geciktiğinde otomasyonu tetikleyici olarak kullanma).

Notion AI'nın avantajları

Bilgi aramayı ortadan kaldırarak görevlerin tekrarlanmasını önler.

Notion AI, toplantı notlarını, fikirleri veya uzun içerikleri doğrudan alanları doldurulmuş görevlere dönüştürür.

Gereksiz görevleri otomatik olarak belirleme konusunda neden bu kadar başarılı?

Sistem, projeler, görevler, belgeler ve notlar arasında yeterli bağlam olduğunda gereksiz görevler görünürlük kazanır. Notion AI ayrıca tüm Çalışma Alanınızı arayabilir ve ilgili veya benzer öğeleri ortaya çıkararak çakışmaları kolayca fark etmenizi sağlar.

Notion AI fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı: Kullanıcı başına aylık 12 $

İş: Kullanıcı başına aylık 24 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Notion AI puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: 4,7/5 (2600+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Notion AI hakkında ne diyor?

İşte Capterra'nın incelemesi:

Notion, tüm takım tarafından benimsendiğinde gerçek değerini ortaya koyar ve etkinliğini gösterir. İşbirliği özellikleri, takım belgelerinin düzenlemesini ÇOK kolaylaştırır, bu da iletişimi ve ş akışını iyileştirir. Şablonlar ve AI yazma yardımı da işe hızlı bir başlangıç yapmak için harikadır.

📚 Daha fazla bilgi: İçerik Oluşturma için Notion AI Alternatifi

👀 Biliyor muydunuz? NASA, bir takım metrik birimleri kullanırken diğer takım İngiliz birimlerini kullandığı için 125 milyon dolarlık bir Mars yörünge aracını kaybetti. Veri girişindeki bu gereksizlik, insan hatasıyla birleşince uzay aracının Mars atmosferinde yanmasına neden oldu.

Diğer Önemli Bahsetmeler

Bu üçünün yanı sıra, günlük iş akışlarınızda görevleri otomasyonla gerçekleştirmek için kullanabileceğiniz diğer bazı proje yönetimi araçları şunlardır:

1. monday. com

via Monday

Tüm projelerinizi görsel bir şekilde yönetmeyi tercih ediyorsanız, Monday sizin için ideal bir proje yönetimi aracıdır. Otomasyonları kullanarak otomatik atama, otomatik durum güncelleme veya mevcut bir göreve benzeyen bir görev oluşturulduğunda bildirim gönderme gibi eylemleri tetikleyin.

İş Yükü Görünümü, çakışan sahiplikleri tespit etmeye yardımcı olur. Birden fazla kişi aynı hedef için görevler oluşturuyorsa, platform aşırı yüklenmiş kaynakları işaretleyerek gereksiz işleri ortaya çıkarır. Belge → Görev dönüştürme özelliği de, eylem öğelerinin görevlerin görülebildiği aynı panoda yer alması nedeniyle yinelemeleri önler.

👀 Biliyor muydunuz? Gantt şeması planlayıcıları uzun zamandır kullanılmaktadır. Yıllar içinde birçok değişiklik geçirdiler. Bu değişiklikler, öncelikle daha verimli proje yönetimi ihtiyacından kaynaklanmaktadır. Manuel dönemde, Gantt grafikleri kağıt üzerinde manuel olarak oluşturuluyordu. Bu grafikler statikti ve güncellenmesi için önemli bir çaba gerektiriyordu. Excel devrimiyle birlikte, proje yöneticileri Gantt grafiklerini dijital olarak oluşturabilir ve düzenleyebilir hale geldi. Ancak karmaşık projeler için, bu grafikleri güncellemek hala zaman alıcı bir işti. Günümüze gelelim. Modern Gantt grafik yazılımı, proje programınızda değişiklik yaptığınızda görevlerinizi otomatik olarak yeniden planlar. Ayrıca, proje zaman çizelgesinin erişilebilir bir ortak görünümünü sunarak takımlar arası işbirliğini kolaylaştırır.

2. Wrike

Wrike aracılığıyla

Wrike proje yönetimi yazılımı, bağımlılıkları ayrıntılı olarak haritalamak için Gantt grafikleri kullanır. İki görev aynı çıktıya sahip olarak planlanmışsa veya aynı adımı paylaşıyorsa, grafik bu bağlantıyı vurgular.

Wrike, Görev Bağımlılıkları, Kritik Yol Analizi ve Gösterge Panelleri aracılığıyla gereksiz veya durmuş görevleri vurgular ve proje önceliklendirmesine yardımcı olur. Gerçek zamanlı proje tahminleriyle Wrike, zaman çizelgelerini otomatik olarak yeniden hesaplar. Bu panoda, bir görevin değiştirilmesinin proje planını nasıl etkilediğini görebilirsiniz.

Otomatik görev oluşturma kurallarına sahip Talep Formları, gelen talepleri proje ve son tarih gibi alanlara göre mevcut taleplerle eşleştirmenize olanak tanır.

💡 Profesyonel İpucu: Tüm yeni işleri, proje yönetimi araçlarınıza aktaran tek bir talep formu aracılığıyla yönlendirin. Her şey sisteme aynı şekilde girdiğinde, proje yönetimi yazılımı yinelenenleri otomatik olarak birleştirebilir, talepleri doğru şekilde etiketleyebilir ve hiç kimsenin aynı görevde iki kez, silolar halinde çalışmamasını sağlayabilir. Küçük bir kurulum adımı, ileride saatlerce sürecek yineleyen görevlerden tasarruf etmenizi sağlar.

3. Hive

Hive aracılığıyla

AI destekli proje yürütme istiyorsanız, Hive'ın Buzz AI özelliği size yardımcı olabilir. Buzz, tüm projeler, görevler, onaylar ve mesajlardan güncellemeleri tek bir beslemeye çeker. İki takım üyesi benzer görevler oluşturursa veya paralel işler başlatırsa, her iki güncellemeyi yan yana görebilirsiniz. Böylece yinelenen işler görünür hale gelir ve tekrarlayan görevleri otomasyonla otomatikleştirebilirsiniz.

👀 Biliyor muydunuz? MIT'ye göre, AI projelerinin %95'inden fazlası başarısız oluyor. Hayal kırıcı, ancak şaşırtıcı değil. ChatGPT gibi genel araçlar esneklikleri nedeniyle bireysel kullanımda mükemmel performans gösterirken, ş akışlarından öğrenemedikleri ve bunlara uyum sağlayamadıkları için kurumsal kullanımda başarısız oluyorlar. Öte yandan, birleştirilmiş bir AI Çalışma Alanı, sistem genelinde bağlamsal zeka katmanı ekler. Görevlerinizi, belgelerinizi, sohbetlerinizi ve zaman çizelgelerinizi anlar ve bu bağlamı kullanarak daha hızlı ve daha eyleme geçirilebilir içgörüler sunar.

Gereksiz Görevlerle Nasıl Başa Çıkılır (İpuçları + En İyi Uygulamalar)

Otomasyon devreye girmeden önce bile, yinelenen işleri ve tekrarlanan yoğun işleri azaltmanın pratik yollarını burada bulabilirsiniz.

1. Her görev için bir sorumlu atayın

Proje yönetimi sürecinde sık karşılaşılan bir zorluk, rol ve sorumlulukların net olmamasıdır. Bir proje yöneticisi olarak, takımlarınızın hızlı hareket etmesini ve kimin neyi yaptığı konusunda kafa karışıklığı yaşamamasını istersiniz.

✅ Çözüm: Her görev için bir sorumlu atayın. RACI çerçevesini kullanarak takım üyelerinin aynı işi tekrarlamadığından emin olun. RACI grafikleri, karar verme süreci farklı görevler arasında bölünmüş olduğunda kaynak yönetiminde özellikle yararlıdır. Örneğin, görev X'i kimin gerçekleştireceğini, kimin değerlendirme yapacağını ve işin nihai kararından kimin sorumlu olacağını belirtir.

2. Görev yönetimi aracı kullanın

Görevler e-posta, Slack mesajları, elektronik tablolar ve kişisel notlar arasında yönetildiğinde, görev listesi karmaşık hale gelir.

Eski görevler asla kapatılmaz, güncelliğini yitirmiş işler belirsizlik içinde kalır ve kimse neyin hala geçerli olduğunu bilmez. Dağınık bir iş yükünü incelemektense yeni bir görev oluşturmak daha kolay olduğu için, insanlar istemeden işleri tekrarlar. Sonuç? Takımınız durumları kontrol etmek ve güncellemeleri takip etmekle zaman kaybeder.

✅ Çözüm: Bir görev yönetimi yazılımı kullanın. Bu araç, görevleri manuel olarak aramak yerine, etkinliği olmayan öğeleri, sahibi olmayan görevleri veya başlık veya anahtar kelimelere göre yinelenenleri filtrelemenizi sağlar. Eski görevleri toplu olarak kapatabilir veya arşivleyebilir, yinelenenleri tek bir görevde birleştirebilir ve takılan görevleri yeniden atayabilirsiniz, hepsi birkaç dakika içinde.

📚 Daha fazla bilgi: Zaman yönetimi becerilerinizi geliştirmek için pratik ipuçları

3. Toplantı notlarını tek bir görev listesine dönüştürün

Bir toplantıdan sonra, karşılaşmış olabileceğiniz bir senaryo şöyle olabilir. Bir kişi "sunum hazırla" der, bir başkası "slaytlar oluştur" yazar, bir başkası da "sunum taslağı" notunu alır.

Üç farklı kişi, aynı çıktı için üç farklı görev oluşturur.

✅ Çözüm: ClickUp'ın AI Notetaker özelliğini kullanarak toplantıya katılın. Bu özellik, tartışmaları yazıya döker ve eylem ögelerini sahipleri ve son teslim tarihleri ile birlikte gerçek görevlere dönüştürür.

Proje planlama sırasında kimse notları yeniden yazmak veya görevleri manuel olarak oluşturmak zorunda kalmaz. Hatta "Bu haftaki müşteri toplantılarından kalan açık eylemlerim nelerdir?" gibi ClickUp'a sorular sorabilirsiniz ve tüm notlarınızdan anında cevaplar alırsınız.

Toplantı notları için yapay zekayı kullanarak gereksiz görev oluşturma sürecini ortadan kaldırmak ve süreçleri kolaylaştırmak için bu videoyu izleyin.

ClickUp'ı kullanarak gereksiz işleri belirleyin ve ortadan kaldırın.

Eski manuel proje yönetimi yöntemini bırakın, çünkü işleri tamamlamaktan çok görevleri ilerletmek için daha fazla zaman harcıyorsunuz.

ClickUp'ı proje yönetimi yazılımınız olarak kullanarak, yerleşik yapay zeka, otomasyonlar ve özelleştirilebilir ş akışı otomasyonuna sahip olursunuz.

İster birden fazla projeyi ister tek bir projeyi yönetin, ClickUp kullanım durumunuza özel ş akışları oluşturmanıza yardımcı olur. Kaynak tahsisi, proje ilerlemesinin izleme süreci ve genel proje performansının iyileştirilmesi için komuta merkezi haline gelir.

ClickUp'a ücretsiz kaydolun ve gereksiz görevleri nasıl otomatik olarak belirlediğini görün.