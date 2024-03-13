word ve ClickUp'ta 11 Ücretsiz İş Modeli Kanvas Şablonu

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "İş Modeli Kanvas Şablonu nedir?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "İş modeli kanvas şablonları, iş modelinizi tek bir sayfada özetlemek ve görselleştirmek için önceden oluşturulmuş ve özelleştirilebilir araçlardır. Bu belgeler, şirketinizin benzersiz değer önerisini, hedef kitlesini, gelirini, maliyetini, kaynaklarını, anahtar ortaklıklarını ve daha fazlasını hızlı bir şekilde tanımlar. " } } ] }

Başarılı bir işin temeli, etkili bir iş modelidir. Bu model olmadan kuruluşunuzun başarılı olması mümkün değildir!

Aynı zamanda, iş modelinizi oluşturmak kolay bir iş değildir ve geliştirme sürecinde kaynaklarınızın bir kısmına veya tamamına ihtiyaç duyabilirsiniz. Bu alanda en erişilebilir ve zaman kazandıran kaynaklardan biri iş modeli kanvas şablonudur. Henüz bir şablonunuz yoksa veya yeni bir şablon arıyorsanız, doğru yere geldiniz!

En iyi iş modeli kanvas şablonlarının en sık sorulan soruları, avantajları ve özelliklerini ve her tür iş için indirilebilir 11 örneği incelerken bizi takip edin.

⏰ 60 Saniyelik Özet Bir iş modeli kanvas şablonu, anahtar iş unsurlarını tek bir yerde haritalandırarak planlamayı kolaylaştırır. İşte iş fikirleri için strateji oluşturmaya mükemmel 11 BMC şablonu: ClickUp tarafından sunulan İş Modeli Kanvas Şablonu

ClickUp tarafından Startup İş Modeli Kanvas Şablonu

ClickUp tarafından sunulan Yalın Kanvas Şablonu

ClickUp tarafından İş Planı Şablonu

ClickUp tarafından İş Planı Belgesi Şablonu

ClickUp tarafından hazırlanan Yalın İş Planı Şablonu

ClickUp tarafından İş Geliştirme Planı Şablonu

ClickUp tarafından sunulan İş Fikri Şablonu

ClickUp İş Beyin Fırtınası Şablonu

Neos Chronos tarafından hazırlanan Microsoft Word İş Modeli Kanvas Şablonu

The Business Model Analyst tarafından hazırlanan Microsoft İş Boş İş Modeli Kanvas Şablonu

İş Modeli Kanvas Şablonu nedir?

İş modeli kanvas şablonları, iş modelinizi tek bir sayfada özetlemek ve görselleştirmek için önceden oluşturulmuş ve özelleştirilebilir araçlardır. Bu belgeler, şirketinizin benzersiz değer önerisini, hedef kitlesini, gelirini, maliyetini, kaynaklarını, anahtar ortaklıklarını ve daha fazlasını hızlı bir şekilde tanımlar.

ClickUp Belgeleri, zengin biçimlendirme ve eğik çizgi komutlarının daha verimli çalışmasını sağlar

Şablon olmadan iş modeli kanvasınızı geliştirmek uzun ve zor bir süreç olabilir. Ayrıca, iş modeli kanvas şablonları hata payını azaltır ve stratejik düşünmenizi, verimli çalışmanızı ve paydaşlarınızın beklentilerini karşılamanızı sağlar.

İş modeli kanvas şablonları, tüm takımla paylaşmak ve herkesin kuruluşunuzun uzun vadeli hedefleri konusunda aynı çizgide kalmasını sağlamak için de harika kaynaklardır.

Bir İş Modeli Kanvas Şablonunda Aranması Gerekenler

Hemen hemen her iş yönetimi yazılımı için basit, erişilebilir ve ücretsiz iş modeli kanvas şablonları mevcuttur, ancak tüm şablonlar aynı şekilde oluşturulmamıştır! İndirmeden önce aramanız gereken beş temel özellik şunlardır:

İş modeli planınızın yapısını ve görselleştirme şeklini özelleştirmek için birden fazla görünüm

İşbirliği özellikleri ile takımı, paydaşları ve diğer departmanları dahil edin

Kullanım kolaylığı ve basitlik, şablonu doğru kullandığınızdan emin olmanızı sağlar

Farklı şirket boyutlarına, sektörlere ve iş modellerine uyum sağlama esnekliği

Diğer iş araçlarından şablonunuza bağlam ve bilgi aktarmak için çoklu entegrasyonlar

İş akışınızı ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmek için ClickUp'ta 15'ten fazla görünümü inceleyin

word ve ClickUp'ta 11 İş Modeli Kanvas Şablonu

Mükemmel BMC şablonunu aramak çok zorlu bir süreç olabilir.

Sayfalarca bağlantıyı taramak veya deneme yanılma yöntemine başvurmak yerine, ClickUp ve Microsoft için en iyi 11 iş modeli kanvas şablonuyla buradan başlayın.

1. ClickUp tarafından sunulan İş Modeli Kanvas Şablonu

Bu Şablonu İndir ClickUp tarafından sunulan İş Modeli Kanvas Şablonu

ClickUp'ın İş Modeli Kanvas Şablonu, takımların işbirliğine dayalı Beyaz Tahta üzerinde kolaylıkla yeni iş modelleri oluşturmasına ve farklı iş modellerini denemesine olanak tanır. Şablon, iş modeli kanvasınızı yapılandırmak için dokuz ana renk kodlu segmentle başlar:

Anahtar Ortaklar

Anahtar Faaliyetler

Değer Önerisi

Müşteri İlişkileri

Müşteri Segmentleri

Kanallar

Anahtar Kaynaklar

Maliyet Yapısı

Gelir Akışı

Bu segmentleri tanımlamak, iş modelinizin her unsurunu geliştirmenize ve kuruluşunuzun gelişmesi için gerekli temeli oluşturmanıza yardımcı olacaktır. Bu şablon ayrıca, iş modelini oluşturduğunuz şirketi, ilgili tasarımcıyı ve oluşturma tarihini belirtmenizi ister. Bu şablonu kullanarak bir iş modelinin birden fazla yinelemesini oluşturmayı planlıyorsanız, sürüm adını ve sayısını da belirtebilirsiniz. ClickUp Beyaz Tahtalar sonsuz bir tuval sağladığından, iş fikirlerinizi geliştirmek için alanınız asla yetersiz kalmaz.

2. ClickUp tarafından Startup İş Modeli Kanvas Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp tarafından Startup Canvas Beyaz Tahta Şablonu

Startup'lar benzersiz planlama gereksinimlerine sahiptir ve yeni şirket için sağlam bir temel oluşturabilecek bir araca ihtiyaç duyar. ClickUp'ın Startup Kanvas Beyaz Tahta Şablonu bu düşünceyle tasarlanmıştır ve ClickUp'ın planlama aşamasındaki startup'lar için en iyi araçlardan biri olmasının nedeni de budur.

Bu şablon, çeşitli parametrelere göre yeni kurulan işletmenizin fizibilitesini ölçmek için ihtiyacınız olan her şeyi içerir. Şablon, işinizle ilgili vizyonunuzu tam olarak gerçekleştirmenize yardımcı olmak için yeni kurulan işletmenizin neredeyse her yönünü kapsayan 13 bölümden oluşur. Kuruluşunuzun anahtar ortaklarını, işletmenizin veya ürününüzün çözeceği sorunu, hedef pazarınızı, ölçülebilir hedeflerinizi, ekipman maliyetlerinizi, başarınızın anahtar faktörlerini ve daha fazlasını kolayca adlandırın.

Bu yeni başlayanlar için uygun Beyaz Tahta şablonu, işinizin kısa bir özetini, işinizle neyi başarmak istediğinizi ve nasıl başarılı olabileceğinizi oluşturmanıza olanak tanır. Ayrıca, şirketiniz büyüdükçe daha kapsamlı bir iş planı için iskelet niteliğinde bir yol haritası görevi de görebilir.

3. ClickUp tarafından sunulan Yalın Kanvas Şablonu

Bu Şablonu İndir ClickUp tarafından sunulan Yalın Kanvas Şablonu

ClickUp'ın Lean Canvas Şablonu, iş liderlerinin kuruluşlarındaki en önemli ve tehlikeli varsayımları belirlemelerine yardımcı olur. Tüm fikirleri ve olası sorunları düzenli ve anlaşılması kolay bir liste halinde sunduğu için, yeni bir ürün veya hizmet başlatırken özellikle yararlıdır. Yeni başlayanlar için başka bir harika kaynak olan bu şablon, sadece planlama aşaması için değildir; işinizin yaşam döngüsü boyunca herhangi bir alanını düzenlemek için birden çok kez kullanabilirsiniz.

Yukarıda gördüğümüz Beyaz Tahta diyagramlarından biraz farklı olan bu şablon, ClickUp'ın benzersiz Form görünümü, Kanban benzeri Pano görünümü ve Tablo görünümü dahil olmak üzere üç görünümle Çalışma Alanınıza önceden hazırlanmış bir Liste uygular. Yöneticiler bu görünümleri kullanarak, mevcut sorunları nasıl görselleştireceklerini seçebilir ve müşteri segmenti, maliyet, metrikler, kanallar ve daha fazlası gibi faktörlere göre kategorilere ayırabilir.

Bu şablonda, kurulum sürecinizi desteklemek için ayrıntılı bir Başlangıç Kılavuzu ClickUp Belgesi, üç özel durum ve görevlerinizden hızlı ve doğrudan anahtar bilgilere erişmek için sekiz Özel Alan bulacaksınız.

4. ClickUp tarafından İş Planı Şablonu

ClickUp tarafından İş Planı Şablonu

Yeni bir iş fikri başlatıyorsanız, ClickUp'ın İş Planlama Şablonu, hiçbir alanı gözden kaçırmayan kapsamlı bir iş planı geliştirmenize yardımcı olacaktır. Bu şablon, sizin ve takımınızın tamamlaması gereken tüm görevleri ayrıntılı olarak listeler ve her şeyi net bir zaman çizelgesinde düzenler.

Bu şablon, kuruluşunuzun bilgilerini, son tarihlerini ve projelerini etkileşimli bir liste, Kanban panosu veya tablo üzerinde düzenlenmiş hazır görevlere eklemenizi hemen ister. Her göreve referanslar, onaylar ve bölümler eklemek için dört özel durum ve üç Özel Alan içeren bu şablon, bir öncekinden biraz daha basit olmakla birlikte, stratejinizi oluşturmak için kapsamlı bir İş Planı ClickUp Belgesi içerir.

İş stratejisi hakkında daha fazla bilgi edinmeye hazır mısınız? Doğru adımları attığınızdan emin olmak için bu şablonu başka bir stratejik planlama şablonu ile birlikte kullanın.

5. ClickUp tarafından İş Planı Belgesi Şablonu

Bu Şablonu İndir ClickUp tarafından İş Planı Belge Şablonu

İş modeli planlarınızı hayata geçirmeye hazır değilseniz, iş stratejinizi tam olarak özetlemek ve görselleştirmek için ClickUp'ın İş Planlama Belgesi Şablonu ile başlayın. Bu şablonun benzersiz özelliği, ClickUp Belgeleri için özel olarak ve yalnızca bu amaçla tasarlanmış olmasıdır. Öğrenmesi ve kullanmaya başlaması sezgisel olsa da, hiçbir şekilde basit bir tek sayfalık belge değildir!

Biçimlendirilmiş belge, sizi baştan sona yönlendirir. Şirket adınız, genel bakış, arka plan ve takımınızla başlayarak, kısa sürede aşağıdakiler dahil olmak üzere anahtar metrikleri ve araştırmaları tanımlamanız istenir:

Pazarlama analizin

Satış ve pazarlama stratejisi

Operasyonel strateji

Dönüm noktaları

Ve daha fazlası! Ayrıca, görevleri doğrudan İş Planı Belgenize bağlayabilir ve herhangi bir metni eylem öğesine dönüştürebilirsiniz, böylece yeni fikirler ortaya çıktığı anda harekete geçebilirsiniz. Otomatik olarak kaydedilen sürüm geçmişi, işbirliğine dayalı canlı düzenleme ve atanan yorumlar sayesinde, belgeniz güncel kalır ve iş teklifinizin ve modelinizin geliştirilmesi boyunca başvurulabilir bir kaynak görevi görür.

6. ClickUp tarafından hazırlanan Yalın İş Planı Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp tarafından hazırlanan Yalın İş Planı Şablonu

Diğer iş planı ve Beyaz Tahta şablonlarımızdan biraz daha az kapsamlı bir şey arıyorsanız, ClickUp'ın bu Yalın İş Planı Şablonu ile kaynaklarınızı en iyi şekilde değerlendirebilirsiniz.

Bu şablonda, dinamik bir Liste, önceden oluşturulmuş bir Kanban panosu ve birden fazla Yardım Belgesi dahil olmak üzere tercih ettiğiniz düzene göre birden fazla görünüme erişebilirsiniz. Her görünümde, plan özeti, iş modeli kanvası, öncelikli görevler veya notlar dahil olmak üzere tüm anahtar bilgileriniz için kullanışlı bölümler bulacaksınız.

Plan özetinizde, görevlerinizi beş farklı özel duruma göre kategorilere ayırabilir, işlevler arası takımlar için birden fazla atanan kişi ekleyebilir, son tarihler belirleyebilir, belge ekleyebilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz. Bu şablon, siz ve takımınız işleri halledip iş hedeflerinize doğru ilerlerken geleneksel bir iş planının temelini oluşturacaktır.

7. ClickUp tarafından İş Geliştirme Planı Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın İş Geliştirme Planı Şablonu, işinizi büyütmek için kapsamlı bir plan oluşturmanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

ClickUp'ın İş Geliştirme Planı Şablonu, başarıya özel kapsamlı bir yol haritası sunar. Kullanıcı dostu arayüzü ile bu şablon, ölçülebilir hedefler ve amaçlar belirlemeyi, ilerleme izleme için anahtar dönüm noktalarını tanımlamayı ve net eylem planları ve stratejiler oluşturmayı kolaylaştırır.

Bu şablonu kullanarak girişimciler, sürdürülebilir büyüme ve gelişme yolunda etkili bir grafik oluşturabilir ve işlerinin günümüzün dinamik pazar ortamında çevik ve duyarlı kalmasını sağlayabilir.

8. ClickUp'ın İş Fikri Şablonu

Bu Şablonu İndir ClickUp tarafından sunulan İş Fikri Şablonu

Fikir üretme tekniklerinizi uygulamak ve geliştirmek için mükemmel bir araca mı ihtiyacınız var? Yeni kavramları haritalamaya başlamak için ClickUp'ın İş Fikir Üretme Şablonunu kullanın. Bu şablon, grup tartışmaları veya beyin fırtınası oturumları sırasında elinizin altında bulundurmanız gereken harika bir kaynaktır.

Şablon, kullanıcılara fikirleri kategorize etmek ve düzenlemek için farklı segmentler içeren bir Fikir Şeması sunar. Tüm fikirleri iş süreci, ürün veya insan odaklı olup olmadığına göre not alabilirsiniz. Açıklama, her kategoriyi gösterir ve Fikir Havuzu segmenti, sizin ve diğerlerinin daha sonra kategorize edebileceğiniz belirli genel fikirleri eklemenizi sağlar.

Tüm diyagram, fikirlerinizi ortaya çıktığı anda yakalayıp geliştirmek için ClickUp'ın dijital beyaz tahta yazılımı kullanılarak son derece görsel ve düzenli bir şekilde hazırlanmıştır.

Bu Şablonu İndir ClickUp'ın İş Fikirleri Şablonu

Özellikle beyin fırtınası yazılımı olarak ClickUp'ı kullanıyorsanız, ClickUp'ın İş Beyin Fırtınası Şablonu yeni fikirler geliştirmenize yardımcı olacaktır.

Bu şablon, fikirleri aşağıdakilere göre kategorize etmenizi sağlar:

Sevdiğiniz özellikler

Bildikleriniz

İnsanların ihtiyaçları

İnsanlar ne için para ödeyecek?

Beyaz Tahta diyagramınıza birden fazla kişiyi dahil edin ve işbirliğine dayalı algılama özelliğini kullanarak işlerinizi görüntüleyin ve birbirinizle çakışmadan düzenleyin.

Bu benzersiz görsel yardımcı, asenkron olarak çalışsanız bile herkesin tartışmalara ve beyin fırtınası oturumlarına aktif olarak katkıda bulunduğunu hissetmesini sağlayacaktır. Bu şablonu bir adım daha ileri götürebilir ve tamamlanan diyagramınızı kullanarak yeni fikirleri önceliklendirebilir ve daha fazla araştırmaya değer olanları belirleyebilirsiniz.

10. Neos Chronos tarafından hazırlanan Microsoft Word İş Modeli Kanvas Şablonu

neo Schronos Şablon Kitaplığı aracılığıyla

İş modelinizi geliştirmenize yardımcı olacak bir başka seçenek de Microsoft Word İş Modeli Kanvas Şablonu'dur. ClickUp'ın iş modeli kanvas şablonlarına benzer ve şirketinizin çeşitli yönlerini basit bir şekilde düzenlemenizi sağlar.

Bu temel şablonu kullanarak, anahtar ortaklar ve tedarikçiler, değer teklifiniz ve ilişkiler dahil olmak üzere iş modelinizle ilgili birçok anahtar ayrıntıyı belirleyebilirsiniz. Müşterilerinize ulaşmak için kullanmanız gereken kanalları ve her bir faaliyet için gerekli kaynakları belirleyin. Ayrıca, gelir akışları ve maliyet yapısı hakkında bilgi ekleyebilirsiniz.

Bu araç ücretsiz olarak indirilebilir ve Microsoft Word ile anında kullanılabilir. İş modeli kanvas şablonunuzda basitlik arıyorsanız, bu şablon iyi bir başlangıç noktasıdır.

11. The Business Model Analyst tarafından hazırlanan Microsoft İş Boş İş Modeli Kanvas Şablonu

kaynak: The Business Model Analyst

Bir sonraki iş planınızı oluşturmak için farklı bir Word şablonu mu arıyorsunuz? Bu Boş İş Modeli Kanvas Şablonu, önceki belgeden biraz daha karmaşık ve esnektir; ayrıca ücretsiz olarak indirilebilir!

Bu şablon, size ve takım üyelerine iş modelinizin merkezi bir görünümünü sunarak, herkesin kelimenin tam anlamıyla ve mecazi olarak aynı sayfada olmasını sağlar. Yukarıdaki şablondaki segmentleri alır ve bunları diyagram biçiminde sunar. Tüm anahtar ortakları, etkinlikleri ve daha fazlasını düzenli bölümlerde görüntüleyebilir ve yapışkan notlar biçiminde ayrıntılar ekleyebilirsiniz. Verilerinizi en iyi şekilde sunmak için renkler, yazı tipleri ve düzenlemeler dahil olmak üzere farklı biçimlendirme seçenekleri arasından seçim yapın.

İş Modeli Kanvasının Unsurları

Bir iş modeli kanvasının anahtar bileşenlerini anlamak, onu iş stratejinize etkili bir şekilde uygulamak için çok önemlidir. Her bir öğe, iş modelinizin kapsamlı bir görünümünü sunmada hayati bir rol oynar. İşte bir iş modeli kanvas şablonunun kritik öğeleri:

Anahtar Ortaklar

Anahtar Ortaklar, işinizin başarısına katkıda bulunan dış şirketler veya bireylerdir. Bunlar, operasyonlarınızı veya pazara giriş stratejilerinizi destekleyen, riskleri azaltmaya veya kaynakları elde etmeye yardımcı olan tedarikçiler, üreticiler ve iş ortaklarını içerebilir.

Anahtar Faaliyetler

Anahtar Faaliyetler, işinizin değer önerisini başarıyla sunmak için alması gereken temel eylemleri içerir. Bu, iş modelinizin gelişmesi için çok önemli olan üretimden problem çözmeye ve teslimata kadar değişen bir aralıkta olabilir.

Değer Önerisi

Değer Önerisi, ürün veya hizmetinizin müşterilere sunduğu benzersiz değeri tanımlar. Sizi rakiplerinizden ayıran ve belirli müşteri ihtiyaçlarını veya sorunlarını ele alan, teklifinizi cazip kılan unsurdur.

Müşteri İlişkileri

Müşteri İlişkileri, müşteri segmentlerinizle kurduğunuz ilişki türlerini tanımlar. Kişisel, otomatik veya self servis olsun, bu öğe müşterilerinizle nasıl etkileşim kurduğunuzu ve onlarla iletişimi nasıl sürdürdüğünüzü özetler.

Müşteri Segmentleri

Müşteri Segmentleri, işletmenizin hizmet vermeyi amaçladığı farklı kişi veya kuruluş gruplarını tanımlar. Farklı segmentlerin farklı ihtiyaçları olabilir ve her segmente özel bir yaklaşım benimsemek, memnuniyeti ve değer sunumunu optimize edebilir.

Kanallar

Kanallar, işinizin değer önerisini sunmak için müşteri segmentleriyle iletişim kurduğu ve onlara ulaştığı yöntemleri ifade eder. Etkili kanallar, doğru ürün ve hizmetlerin doğru zamanda ve yerde müşterilere ulaşmasını sağlar.

Anahtar Kaynaklar

Anahtar Kaynaklar, bir işletmenin değer önerisini oluşturup sunması, pazarlara ulaşması, müşteri ilişkilerini sürdürmesi ve gelir elde etmesi için hayati öneme sahip varlıklardır. Bunlar fiziksel, entelektüel, insan ve finansal kaynakları içerir.

Maliyet Yapısı

Maliyet Yapısı, iş modelinin işletilmesinde yer alan önemli maliyetleri vurgular. Bunları anlamak, değer optimizasyonu, maliyet azaltma ve genel finansal yönetim stratejileri oluşturmada yardımcı olur.

Gelir Akışı

Gelir Akışları, işletmenin her bir müşteri segmentinden para kazandığı çeşitli kaynakları oluşturur. Bu, doğrudan satışlar, abonelikler, lisanslama veya diğer gelir getirici mekanizmaları içerebilir.

İş Modeli Şablonlarıyla Hedeflerinize Ulaşın

Doğru iş modeli şablonunu seçmek, iş hedeflerinizle uyumlu başarılı bir plan geliştirmek için çok önemlidir. Çok sayıda seçenek mevcut olduğundan, özel gereksinimlerinize uyan ideal şablonu bulmak zor olabilir.

ClickUp'ın kapsamlı Şablon Kitaplığı, iş planlama sürecinizi kolaylaştırmak ve hedeflerinize ulaşmak için bir dizi özelleştirilebilir şablon sunar. Ayrıca, bugün ClickUp'a kaydolduğunuzda tüm şablonlara, yüzlerce verimlilik özelliğine ve 1.000'den fazla entegrasyona ücretsiz olarak erişebilirsiniz.