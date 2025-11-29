ChatGPT Proje Özellikleri: Nasıl Kullanılır (Adım Adım Kılavuz)

Şunu hayal edin: ChatGPT'den bir blog taslağı hazırlamasını istersiniz. Ardından bir senaryo. Sonra bir başlığı yeniden yazmasını istersiniz. Sonunda, birbiriyle bağlantılı gerçek bir konu başlığı olmayan 12 farklı sohbetiniz olur.

ChatGPT Projeleri, bilgi çalışanlarının, içerik oluşturucuların, geliştiricilerin, pazarlamacıların ve ileri düzey kullanıcıların ş akışlarına düzen ve bağlam kazandırmalarına yardımcı olur. Her proje içinde, ChatGPT'nin yanıtlarını o projenin bağlamına özel olarak uyarlayabilmek için özel talimatlar belirleyebilirsiniz.

Böylece, çok adımlı işleri düzenlemenize, görevler arasında bağlamı yönetmenize ve fikirlerinizi daha kolay bir şekilde geliştirmenize olanak tanır. Bu blog yazısında, ChatGPT Proje özelliklerini ve bunların nasıl kullanıldığını keşfedeceğiz. 📝

ChatGPT Projeleri Nedir?

ChatGPT Projeleri, ChatGPT içindeki akıllı çalışma alanlarıdır ve ilgili dosyaları ve konuşmaları gruplandırmak için özel proje alanları oluşturmamızı sağlar.

Bu özellikler, bir projeyle ilgili tüm sohbetleri, dosyaları ve özel talimatları bir araya getirmenize olanak tanıyarak, uzun süreli görevler veya ortak işler sırasında bağlamı ve sürekliliği korumayı kolaylaştırır. Yazma, araştırma, planlama, öğrenme ve diğer süreçler için paha biçilmez bir değere sahiptir.

🔍 Biliyor muydunuz? ChatGPT'yi çalıştırmanın en yüksek maliyeti veri değil, elektriktir. Sorgularınızı işlemek çok fazla GPU gücü gerektirir. Bu nedenle teknoloji şirketleri, ChatGPT'nin nasıl çalıştığını öğrendikten sonra modelleri daha hızlı ve verimli hale getirmek için sürekli çaba sarf ediyorlar.

ChatGPT'de Yeni Bir Proje Nasıl Başlatılır?

İlk ChatGPT Projenizi güvenle başlatmanıza ve görevleri AI ile otomasyon yoluyla otomatikleştirmenize yardımcı olacak adım adım açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

Adım #1: ChatGPT'yi açın

ChatGPT masaüstü uygulamasını başlatın veya tarayıcınızda chat.openai.com adresini ziyaret edin. Plus, Pro, Team, Kurumsal veya Edu hesabınızda oturum açtığınızdan emin olun. Projeler ücretsiz kullanıcılar için mevcut değildir.

ChatGPT'yi açın

📖 Ayrıca okuyun: Ücretsiz Proje Yönetimi Şablonları

Adım #2: Kenar çubuğuna erişin

Giriş yaptıktan sonra sol kenar çubuğuna bakın. Burası mevcut sohbetlerinizin ve Projelerinizin görüntülendiği yerdir. Daha önce klasörleri kullandıysanız, Projeler benzer bir bölümde görüntülenecektir.

Sol kenar çubuğunda Projeler bölümünü bulun

Adım #3: "+" düğmesine tıklayın

Projeler bölümünde, + düğmesini tıklayın; bu düğmeyi Projeler'in yanında veya Projeler listesinin üstünde bulabilirsiniz. Bu, yeni bir Proje alanı oluşturma sürecini başlatır.

Yeni bir proje klasörü oluşturmak için + simgesine tıklayın

📮 ClickUp Insight: Her beş çalışandan biri, kararların ne zaman alınacağını bilmek bile işlerini daha hızlı yapmalarına yardımcı olacağını söylüyor. Ancak, yoğun bir günün telaşında, zaman çizelgelerinin iletilmesi genellikle gözden kaçıyor. İşte burada ClickUp Brain devreye giriyor. AI destekli çalışma yardımcınız olarak görev yapan bu uygulama, görevlerden, konu dizilerinden ve belgelerden güncellemeleri otomatik olarak toplar ve günlük özetler, karar özetleri ve özet yorumlar sunar. Artık insanları (veya bilgileri) kovalamak zorunda kalmayacaksınız. 💨

Adım #4: Projenize isim verin ve özel hale getirin

Projenize açık ve açıklayıcı bir ad verin. Diğerlerinden görsel olarak ayırt etmek için bir renk veya simge de seçebilirsiniz. Bu, farklı müşteriler veya ş akışları için birden fazla proje oluşturmayı planlıyorsanız özellikle yararlıdır.

Bu Projeyle ilgili sohbetleriniz zaten varsa, bunları yeni Projenize sürükleyip bırakın. Yeni bir başlangıç yapmak isterseniz, sohbetleri daha sonra da taşıyabilirsiniz.

Projenize bir isim ve renk verin

💡 Profesyonel İpucu: Proje Çalışma Alanı'ndaki yükleme simgesine tıklayın ve eklemek istediğiniz ilgili belgeleri, PDF'leri, elektronik tabloları, görüntüleri veya kod parçacıklarını seçin.

Adım #5: Projeye özgü talimatları ayarlayın

Her projenin kendi özel talimatları olabilir ve bu talimatlar ChatGPT'nin daha iyi bir bağlamda yanıt vermesine yardımcı olur. Bunu, belirli bir projenin hedeflerini, üslubunu, hedef kitlesini veya uyulması gereken kuralları netleştirmek için kullanın.

Artık her şey hazır. Proje içinde yeni bir Proje sohbeti başlatın veya kaldığınız yerden devam edin.

Proje bağlamı için özel talimatlar ekleyin

💡 Profesyonel İpucu: Mevcut sohbetleri bir projeye taşıyarak Çalışma Alanınızı kolayca düzenleyin. Sohbet listesinden sohbeti projenize sürükleyin veya sohbet menüsünden Projeye taşı seçeneğini seçin. Sohbet, projenin talimatlarını ve dosya bağlamını devralır ve aynı menüden istediğiniz zaman kaldırabilirsiniz.

Mevcut bir sohbeti projenize taşıyın

ChatGPT'yi zaten kullanıyorsanız ve belirli sohbetleri bir projeye taşımak istiyorsanız, bunu şu şekilde yapabilirsiniz:

Sohbet listesinden bir sohbeti projenize sürükleyin veya sohbetin menüsünü açın ve Projeye taşı seçeneğini seçin. Taşındıktan sonra, sohbet projenin talimatlarını ve dosya bağlamını devralır. Daha sonra sohbet menüsünden (Kaldır) kaldırabilirsiniz.

ChatGPT Projelerinin İçindeki Özellikler

ChatGPT Projeleri, uzun vadeli, karmaşık veya çok katmanlı görevler üzerinde iş yapmanın daha akıllı bir yoludur. İşte size faydalı olabilecek bazı özellikler:

Grup ile ilgili işler: Sohbetlerinizi, dosyalarınızı ve içeriğinizi odaklanmış bir proje Çalışma Alanı içinde düzenleyin.

Projeye özel talimatlarla yanıtları özelleştirin: ChatGPT'nin tonu, hedefi ve ayrıntıları bilmesi için her Proje sayfasına özel talimatlar belirleyin.

Sohbetler arasında dosya yükleyin ve yeniden kullanın: PDF'leri, resimleri, elektronik tabloları, kod parçacıklarını ve daha fazlasını Projenize ekleyin, böylece bunları referans olarak kullanabilir veya analiz edebilirsiniz.

Daha derinlemesine araştırma yapın: Yüklediğiniz dosyaları, talimatları ve komutları web aramasından elde edilen gerçek zamanlı verilerle birleştirerek daha zengin ve daha alakalı içgörüler elde edin.

ChatGPT'yi ücretsiz olarak kullanın: Sesli modu kullanarak beyin fırtınası yapın, dosyaları inceleyin veya hareket halindeyken görevleri yüksek sesle düşünün.

Erişim kontrolü : Proje sahipleri, kimlerin katılabileceğini ve hangi erişim düzeyine sahip olacaklarını kontrol eder.

Takım işbirliği : Paylaşılan Projeler, Çalışma Alanı kullanıcılarının işbirliği yapmasını sağlar. Takım üyeleri sohbetlere, dosyalara ve talimatlara birlikte erişebilir.

Proje Belleği: Her projenin yerleşik bir belleği vardır, bu sayede ChatGPT sadece o proje içindeki sohbetlerinizi ve yüklediğiniz dosyaları hatırlayabilir.

🧠 İlginç Bilgi: GPT'deki "T" harfi, büyük dil modellerini uygulanabilir kılan mimari olan Transformer anlamına gelir. Transformer'lar 2017 yılında Google araştırmacıları tarafından icat edildi ve o zamandan beri çeviriden meme oluşturmaya kadar her şeyi dönüştürdü.

💡 Profesyonel İpucu: ChatGPT'deki Branching Chats (Sohbetleri Dallandırma) özelliğini deneyin. Kullanıcılar mevcut bir sohbeti açıp, orijinal konu dizisini kaybetmeden yeni bir fikri keşfetmek için sohbete devam edebilirler. Örneğin, bir veri bilimcisi, orijinal düşünce zincirini koruyarak yeni bir hipotezi test etmek için bir takım arkadaşının sohbetini dallandırabilir.

ChatGPT Proje Özelliklerini Örneklerle Nasıl Kullanabilirsiniz?

ChatGPT projelerini ş akışınıza dahil etmek ister misiniz? Pratik örneklerle anahtar özelliklerini inceleyelim.

1. Yazma ve düzenleme

ChatGPT Projeleri, stil kılavuzlarını, marka sesi örneklerini ve referans materyallerini depolamanıza olanak tanır, böylece yazdığınız her içerik, her seferinde tonunuzu yeniden açıklamadan tutarlı kalır.

ChatGPT Projelerinde Yazma

Yazma ş akışı otomasyonunu sağlamaya nasıl yardımcı olduğunu aşağıda görebilirsiniz:

Kitaplar, raporlar veya makaleler gibi uzun içerikleri taslak olarak hazırlayın, düzeltin ve yapılandırın.

Sürümler arasında düzenlemeleri izler ve alternatif taslaklarla denemeler yapar.

Yazıları bölümlere, kısımlara veya temalara göre düzenler

📌 Örnek Komut: "Distopik bir şehir manzarasına odaklanan bilim kurgu romanımın 1. bölümünün taslağını yaz" veya "Bu yönetici özetinin son iki sürümünü karşılaştır ve nelerin değiştiğini vurgulayın."

💡 Profesyonel İpucu: En iyi sürümünüzü silmeden birden fazla tonu veya sonu test etmek için dallanma özelliğini kullanın. Ayrıca metni vurgulayıp satır içi yorumlar kullanarak gelecek oturumlar için düzenleme notları, hatırlatıcılar veya geri bildirim döngüleri bırakabilirsiniz.

Ürün veya pazarlama kampanyası planlama

ChatGPT Projelerini kullanarak kampanya özetlerini, hedef kitle araştırmalarını ve mesajlaşma yönergelerini saklayın. Reklam konseptleri üzerinde beyin fırtınası yaparken veya pozisyonu iyileştirirken, yapay zeka her seferinde sıfırdan başlamak yerine bu bağlamdan yararlanır.

Ürün ve pazarlama için karmaşık görevleri düzenleyin

ChatGPT projelerini ürün veya pazarlama kampanyaları için kullanma yöntemi aşağıda açıklanmıştır:

Yaratıcı özetleri, kişilikleri, içerik takvimlerini ve araştırmaları merkezileştirin

Geliştirilmiş Proje belleğini kullanarak mesajlaşmayı iyileştirin ve birden fazla sohbet arasında beyin fırtınası yapın.

Takım üyelerini işbirliği içinde katkıda bulunmaya veya incelemeye davet edin

📌 Örnek Komut: "Z kuşağını hedefleyen bir spor ayakkabı lansmanı için sosyal medya kampanyası özeti yazın" veya "Rakip mesajlarını analiz edin ve farklılaşmak için üç yol önerin."

Öğrenme ve araştırma

Okuma listelerini, ders notlarını ve araştırma makalelerini ChatGPT projelerinde saklayın, böylece yapay zeka bilgileri sentezlemenize, kavramlar hakkında size sorular sormasına veya birden fazla kaynaktan gelen fikirleri birbirine bağlamasına yardımcı olabilir.

Gelişmiş veri analizi gerçekleştirin

Projeler bu kullanım örneğinde şu şekilde yardımcı olur:

Dosyalar, özetler ve Soru-Cevaplar ile kalıcı bir bilgi tabanı oluşturur.

Hafızanızla haftalar veya aylar boyunca öğrenmenizi izleme

Kavramları pekiştirmek için etkileşimli testler veya ayrıntılı açıklamalar kullanır.

📌 Örnek Komut: "Bu dört ekonomi makalesindeki ana argümanları özetleyin" veya "Kuantum mekaniği ile ilgili sorularımı ve GPT'nin cevaplarını izleyen bir tablo oluşturun."

🎥 İzleyin: Proje Yönetiminde AI Kullanmanın Kimsenin Bahsetmediği Gizli Sırları

Kodlama projeleri

Proje dosyalarınızı, API belgelerinizi ve stil kurallarınızı ChatGPT Projeleri'ne bırakın. Artık, hata ayıklama veya yeni bir özellik oluşturma konusunda yardım istediğinizde, AI kodunuzun nasıl yapılandırıldığını ve hangi kalıpları izlediğinizi zaten bilir.

Kodlama görevlerini daha hızlı tamamlayın

Yazılım geliştirme işinde ChatGPT projeleri ile yapabilecekleriniz şunlardır:

Birden fazla dosyada komut dosyası veya uygulama yazın, hata ayıklayın ve belgelendirin

Yinelemeli problem çözme için kalıcı bağlam kullanın

AI destekli bellek ve dosya farkındalığı ile güvenle yeniden düzenleme yapın

📌 Örnek Komut: "Hashtag'lere göre tweetleri toplamak ve sonuçları CSV'ye aktarmak için bir Python komut dosyası oluşturun" veya "Tüm API fonksiyonlarım için satır içi belgeler ekleyin ve güvenlik sorunlarını kontrol edin."

Bir Reddit kullanıcısının bahsettiği gibi:

Sohbetleriniz için ortak bir bağlam oluşturan varlıkları yükleyin ve o klasördeki sohbetlere otomatik olarak uygulanan özel talimatlar belirleyin. Dürüst olmak gerekirse, sohbetlerimi düzenlemek için klasörlerim olduğu için minnettarım. Ortak bağlam penceresi de hoş bir bonus.

Sohbetleriniz için ortak bir bağlam oluşturan varlıkları yükleyin ve o klasördeki sohbetlere otomatik olarak uygulanan özel talimatlar belirleyin.

Dürüst olmak gerekirse, sohbetlerimi düzenlemek için klasörlerim olduğu için minnettarım. Ortak bağlam penceresi de hoş bir bonus.

🚀 Kullanıcı Dostu İpucu: Birden fazla AI aracını tek bir merkezi verimlilik merkezinde birleştiren güçlü bir yükseltme olan ClickUp Brain MAX ile tanışın. Artık Gemini, Claude veya ChatGPT arasında geçiş yapmak zorunda değilsiniz. Brain MAX, Çalışma Alanınızı tam anlamıyla anlayan ve harici araçlarınızla bağlantı kuran bir alan altında size birinci sınıf AI modelleri sunar. Ayrıca Talk to Text ile sesli olarak görevler dikte edebilir, otomatik olarak raporlar oluşturabilir ve Google Drive ve SharePoint gibi diğer araçlarda ş akışlarını tetikleyebilirsiniz. GPT-5.0'dan Claude Sonnet 4'e kadar her görev için en uygun AI modelini seçebilirsiniz.

ChatGPT Proje Özelliklerini Kullanmak İçin En İyi Uygulamalar

İşte kullanabileceğiniz bazı ChatGPT ipuçları:

Alternatifler için dal: Yeniden yazımları, cesur fikirleri veya özellik çatallarını keşfetmek için yeni dallar oluşturun.

Satır içi yorumlar ekleyin: Dosyalarınıza doğrudan sorular, öneriler veya notlar ekleyin; ChatGPT bunları tarayabilir ve hepsine aynı anda yanıt verebilir.

Düzenli olarak anlık görüntü alın: İlerlemeyi korumak ve hızlı geri dönüşleri mümkün kılmak için büyük yeniden yazımlar veya kod değişiklikleri yapmadan önce etiketli sürümleri kaydedin.

Görev türüne göre yapılandırma: İşinizi taslaklar, araştırmalar, geri bildirimler ve yapılacaklar için dosyalara ayırın, böylece İşinizi taslaklar, araştırmalar, geri bildirimler ve yapılacaklar için dosyalara ayırın, böylece AI görev yöneticisi odaklanıp düzenli kalabilir.

Anahtar kararları özetleyin: Değişiklikleri belgelemek ve tekrar eden tartışmaları azaltmak için dosyaların üst kısmına bir "Karar Günlüğü" ekleyin.

Akıllı incelemeler isteyin: ChatGPT'den soruları özetlemesini, eylem öğelerini listeye almasını veya dosyalar arasındaki tutarsızlıkları işaretlemesini isteyin.

Gizli bilgileri güvenlik altına alın: API anahtarları veya özel içerik gibi gizli verilerin açığa çıkmasını önlemek için paylaşım ayarlarını düzenleyin.

Devir için tasarım: Gelecekteki işbirlikçilerin minimum çabayla işe başlayabilmeleri için README dosyaları veya açık talimatlar ekleyin.

🔍 Biliyor muydunuz? 2023 yılında OpenAI, İzlanda dilini korumak için İzlanda Hükümeti ile işbirliği yaparak GPT modellerini bu dili anlamak üzere eğitti.

OpenAI, ChatGPT projelerinin yeteneklerini sürekli olarak genişletmektedir. İşte dikkat etmeniz gereken bazı özellikler:

Proje başına 40 dosyaya kadar destek, gelişmiş sesli etkileşimler ve Notion, Canva ve HubSpot gibi entegre araçlar ile yeteneklerini genişletti.

Ayrıca, Projeler özelliği tüm ChatGPT kullanıcılarına genişletildi, böylece Ücretsiz, Plus ve Pro hesapları, takım arkadaşlarınızı davet edebileceğiniz, sohbetlerde işbirliği yapabileceğiniz ve dosya yükleyebileceğiniz paylaşılan Çalışma Alanları oluşturabilir.

Kullanıcılar artık sadece projeye özel bellek kontrolü özelliğine sahiptir. Bu özellik, bir proje içinde diğer sohbetlerin içeriğine erişilip erişilemeyeceğini kısıtlamanıza olanak tanır.

Özelleştirme de iyileştirildi: Artık her proje için renkler ve simgeler seçerek Çalışma Alanınızı daha iyi düzenleyebilir ve kişiselleştirebilirsiniz.

OpenAI ayrıca, daha sorunsuz bir AI işbirliği için şu anda Projeler içinde derin araştırma yetenekleri (web arama + proje bağlamı) ve sesli etkileşim modu geliştiriyor. Gelecekte, OpenAI, veri analizi veya form doldurma gibi projeler içinde çok adımlı akışları yürütebilen otonom ajanlar sunmayı planlıyor.

🧠 İlginç Bilgi: GPT modellerinin eğitim veri seti, halka açık web sayfaları, kitaplar, makaleler ve kodları içerir. Ancak OpenAI, kaynakların tam listesini hiçbir zaman yayınlamamıştır ve Wikipedia ve Stack Overflow gibi bazı siteler, lisanssız veri toplama işlemlerine karşı çıkmıştır.

ChatGPT projelerinin sınırlamaları (+ Dikkat Edilmesi Gerekenler)

ChatGPT Projeleri güçlü özellikler sunsa da, zaman çizelgenizi bozabilecek ve ChatGPT alternatiflerini değerlendirmenize neden olabilecek bazı önemli sınırlamaları vardır. Bu sınırlamaları anlamak, yaygın tuzaklardan kaçınmanıza yardımcı olacaktır:

Dosya yükleme sınırları: Pro/Enterprise kullanıcıları için proje başına yalnızca 40 dosya (Plus için 20 dosya) ve bir seferde 10 dosya yüklenebilir.

Sohbet sürekliliği: Bir projedeki önceki sohbetler, referans verilmedikçe otomatik olarak bağlam aktarılmaz.

Bağlam sınırlamaları: ChatGPT, uzun konuşmaları veya ayrıntılı proje konularıyla izleme yapamayabilir.

Kullanım sınırları: Mesaj sınırları plana göre değişir; Pro ve Plus kullanıcıları yoğun kullanım sırasında oturum sınırlarına ulaşabilirler.

Komut duyarlılığı: Belirsiz veya muğlak komutlar, alakasız veya hedefi ıskalayan yanıtlara, yani halüsinasyonlara yol açabilir.

Veri güvenliği: OpenAI, politikası gereği yüklenen verileri saklayabilir, bu da güvenlik ve gizlilik endişelerini gündeme getirebilir.

Önyargı riski: Yanıtlar, eğitim verilerinden kaynaklanan zararlı, önyargılı veya stereotipik kalıpları yansıtabilir.

Çoklu görev yok: Model, bir seferde tek bir sorguyu işler; aynı anda birden fazla konu idare edemez.

👀 Biliyor muydunuz: Forrester Research'e göre , ClickUp'ı kullanan kuruluşlar üç yıllık bir dönemde tahmini %384 yatırım getirisi (ROI) elde etti . Bu kuruluşlar , ClickUp tarafından etkinleştirilen veya iyileştirilen projeler sayesinde yaklaşık 3,9 milyon ABD doları ek gelir elde etti.

ClickUp, Projelerinizi Yönetmenize Nasıl Yardımcı Olur?

ChatGPT Projelerini bir içerik kampanyası planlamak için kullanabilirsiniz, ancak bu durumda çıktıları belgelere kopyalıyor, görevleri manuel olarak oluşturuyor, bunları takımınıza atıyor ve ilerlemeyi ayrı araçlarda izliyorunuz. Buna İş Dağınıklığı diyoruz .

AI düşünmenize yardımcı olur, ancak uygulamaya geçmenize yardımcı olmaz.

ClickUp, dünyanın ilk Birleştirilmiş AI Çalışma Alanı olarak farklı bir yaklaşım benimsiyor. ClickUp'ın yerleşik AI asistanı ClickUp Brain, AI konuşmalarını düzenlemekle kalmaz, bunları doğrudan gerçek ş Akışınıza bağlar. Brain ile bir içerik taslağı oluşturabilirsiniz. Tek bir komutla bunu anında görevlere dönüştürebilirsiniz. Aynı alanda özellik fikirleri üzerinde beyin fırtınası yapabilirsiniz. Bunları tüm bağlamıyla birlikte geliştiricilere atayabilirsiniz. Kararların alındığı proje belgesine bağlayabilirsiniz. ClickUp'ın AI proje yönetimi otomasyonunu ve ş Akışını nasıl yeni bir düzeye taşıdığını görün.

Gerçek bir kullanıcı yapıyor:

Projelerini nasıl yönetecekleri konusunda zorlanan tüm kuruluşlara ClickUp, görev işbirliğinde yardımcı olacaktır. Bu yazılımla, kullanıcılar yapılacaklar listesindeki öğeleri takip edebilir ve belirlenen süre içinde bu görevler üzerinde çalışabilirler. Ayrıca, proje yönetimi takımının projelerin genel ilerlemesini izlemesine yardımcı olarak teslim tarihlerinin korunmasını sağlar.

Projelerini nasıl yönetecekleri konusunda zorlanan tüm kuruluşlara ClickUp, görev işbirliğinde yardımcı olacaktır. Bu yazılımla, kullanıcılar yapılacaklar listesindeki öğeleri izleyebilir ve belirlenen süre içinde bu görevler üzerinde çalışabilirler. Ayrıca, proje yönetimi takımının projelerin genel ilerlemesini izlemesine yardımcı olarak, son teslim tarihlerinin korunmasını sağlar.

AI çıktıları ile gerçek iş arasındaki boşluğu manuel olarak doldurmaktan bıkmış bilgi çalışanları ve takımlar için, ClickUp'ın Proje Yönetimi Yazılımının ChatGPT'yi neden geride bıraktığını burada bulabilirsiniz.

En güçlü yapay zeka ile desteklenen projeler

ClickUp Brain ile verimliliğinizi 10 kat artırabilirsiniz. AI destekli asistan, daha akıllı, daha hızlı ve daha bağlantılı iş yapmanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Tek bir çatı altında bilgiye anında erişmenizi, projeleri yönetmenizi ve içerik oluşturmanızı sağlar.

Diyelim ki, işlevler arası bir lansmanı denetleyen bir ürün yöneticisisiniz. ClickUp Brain'e "Projede çalışan tüm çalışanların mevcut durumu nedir?" diye sorun. Çalışma alanınızdaki tüm ilgili görevleri, güncellemeleri ve engelleri anında özetleyecektir.

ClickUp'ın AI Kurumsal Search özelliği, görevlerden, belgelerden ve konuşmalardan anında yanıtlar alırken, Brain rutin güncellemeleri, standup'ları ve izlemeyi yönetebilir.

Daha da iyisi, AI işbirliği aracı haftalık paydaş e-postanız için proje güncellemesini otomatik olarak oluşturabilir, son yorumlara göre yeni alt görevler önerebilir ve hatta gecikmiş öğeleri işaretleyebilir.

Ve tüm bunlar size çok iyi geliyorsa, AI masaüstü yardımcınız Brain MAX'ı kullanana kadar bekleyin.

ClickUp ve bağlı uygulamalardan gelen bağlamı birleştirerek ClickUp Brain MAX aracılığıyla sorunları daha hızlı teşhis edin.

Birleştirilmiş arama ve bağlamsal yapay zeka: Yapay zekanın işinizin tüm kapsamını anlaması için görevlerinizi, Belgelerinizi, toplantılarınızı ve diğer bağlı uygulamaları anında arayın.

Konuşma-Metin verimliliği: Fikirlerinizi, toplantı notlarınızı veya görev güncellemelerinizi sesle dikte edin; Brain MAX bunları yazmaktan daha hızlı bir şekilde düzgün metne dönüştürür. Fikirlerinizi, toplantı notlarınızı veya görev güncellemelerinizi sesle dikte edin; Brain MAX bunları yazmaktan daha hızlı bir şekilde düzgün metne dönüştürür.

Çoklu Model AI desteki: İhtiyaçlarınıza göre farklı AI modelleri (GPT-4. 1, Claude veya Gemini gibi) arasında geçiş yapın — bağlamı kaybetmeden.

AI destekli görevler: Brain MAX'tan sesli veya metin komutlarınızı temel alarak görevler, projeler veya belgeler oluşturmasını isteyin ve Çalışma Alanı bağlamınızı kullanarak takip işlemlerini otomasyonla gerçekleştirmesine izin verin.

Brain MAX ile AI araçlarının dağınıklığını ortadan kaldırabilir, işbirliğini kolaylaştırabilir ve tüm takımınızın uyumlu çalışmasını sağlayabilirsiniz.

Tekrarlayan işler temsilcilere bırakılmalıdır

Tekrarlayan görevleri otomasyonla gerçekleştirerek, doğru bilgileri doğru zamanda ortaya çıkararak ve herkesin uyumlu çalışmasını sağlayarak, ClickUp Agents yaratıcı, stratejik ve etkili işler için enerjinizi serbest bırakır.

ClickUp Ajanları proje yönetimini nasıl geliştirir:

Proje kurulumunu otomasyonla gerçekleştirin: İş akışınıza göre proje planları oluşturun, teslim edilecekleri parçalara ayırın ve sahiplerini atayın.

Projeleri ilerletin: Görevlerin ilerlemesini izleyin, engelleri işaretleyin ve son teslim tarihlerinin karşılanmasını sağlamak için hatırlatıcılar gönderin.

İletişimi merkezileştirin: Projeyle ilgili soruları yanıtlayın, güncellemeleri özetleyin ve raporları kanallarda veya konu dizilerinde yayınlayın, böylece herkes aynı bilgilere sahip olsun.

Sürecinize uyum sağlayın: Görev oluşturma, durum değişiklikleri veya yaklaşan son tarihler gibi anahtar proje etkinliklerinde tetikleyici olarak kullanılacak şekilde Ajanları özelleştirin, böylece ş Akışı her zaman optimize edilmiş olsun.

Ayrıca, Haftalık Rapor, Günlük Rapor, Takım StandUp ve Cevap Aracıları gibi önceden oluşturulmuş aracılar da mevcuttur. Bu aracılar, minimum kurulumla proje kanallarında güncellemeleri, ilerleme özetlerini ve anlık soru-cevapları yönetir.

Yineleyen görevleri otomasyonla gerçekleştirmek için ClickUp'ın AI Agent'ını kullanın.

Daha özel ihtiyaçlar için, Özel Ajanlar size benzersiz ş akışlarınıza uygun belirli tetikleyiciler, eylemler ve bilgi kaynakları tanımlama olanağı sunar .

💡 Profesyonel İpucu: Proje yöneticileri, toplantılarda saatler geçirerek birden fazla projeye ilişkin güncellemeleri, kararları ve takipleri koordine ederler. ClickUp'ın AI Notetaker özelliği, toplantı tutanaklarını otomatik olarak kaydeder, anahtar noktaları özetler ve eyleme geçirilebilir öğeleri çıkarır. Bu sayede, proje yöneticileri tartışmaları anında görevlere dönüştürebilirler. ClickUp AI Notetaker ile otomatik toplantı özetleri veya özetleri alın.

Görev yönetiminizi bir üst seviyeye taşıyın

ClickUp Görevi, büyük fikirleri, son teslim tarihleri, atanan kişiler, öncelikler ve benzersiz ş Akışınızı yansıtan Özel Alanlar ile daha küçük, uygulanabilir adımlara bölmenize yardımcı olur.

ClickUp'ta ilk görevinizi oluşturun Verimli proje yönetimi için atanan kişiler ve öncelikler içeren ClickUp görevleri oluşturun.

Örneğin, bir ürün lansman stratejisi belirlediyseniz, açılış sayfası metni, reklam kreatifleri, e-posta kampanyaları ve paydaş incelemeleri için ayrı görevler oluşturabilirsiniz. Her görev, doğru takım üyesine atanabilir, net bir son tarih verilebilir ve görev yönetimi yazılımı içinde ilgili varlıklarla bağlantılandırılabilir.

Her şeyi kontrol altında tutmak için, Liste görünümleri, Kanban panoları, Takvimler, Gantt çizelgeleri ve daha fazlası gibi ClickUp Görünümlerini kullanarak bu Görevleri görselleştirin.

⚙️ Bonus: ClickUp ve ChatGPT'yi karşılaştırarak, yapılandırılmış proje yönetiminin esnek AI desteği ile birleşerek daha hızlı ve akıllı ş Akışları nasıl sağladığını görün.

Tekrarlayan işlemlerde zaman kazanmak mı istiyorsunuz? ClickUp'taki otomasyon özelliği, otomatik olarak çalışan "eğer bu olursa, o zaman şu olur" tetikleyicileri, koşulları ve eylemleri ayarlamanıza olanak tanır.

ClickUp Otomasyonları ile tekrarlayan işleri ortadan kaldırın

Örneğin, bir görev durumu "İnceleniyor" olarak değiştiğinde, ClickUp bunu otomatik olarak QA liderinize atar, iki gün sonra bir son teslim tarihi belirler ve onları etiketleyen bir yorum yayınlar.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Gösterge Panelleri ile hedefleri, takım iş yüklerini, son teslim tarihlerini ve proje durumunu takip etmek için gerçek zamanlı bir kontrol merkezi elde edersiniz. Kartları özelleştirerek görev ilerlemesini, sprint hızını veya gecikmiş öğeleri izleyin, böylece her zaman gerçek dünyadaki teslimatlarla uyumlu olursunuz.

Docs'ta oluşturun, işbirliği yapın, düzenleme yapın

Fikirleriniz ve proje zaman çizelgeleriniz hazır olduğunda, ClickUp Docs'u kullanarak ayrıntılı çıktıları, toplantı notlarını, özetleri ve SOP'leri saklayın. Takımınızla gerçek zamanlı olarak birlikte düzenleme yapabilir, yorum bırakabilir, görevleri doğrudan belgenize ekleyebilir ve her şeyi proje iş akışlarınızla bağlantılı tutabilirsiniz.

ClickUp Belgeleri ile iç bilgilerinizi düzenleyin

Kampanya özeti, ürün güncellemesi veya iç süreç belgeleri hazırlıyorsanız, Brain'in yazma becerisi zaman kazanmanıza ve mesajınızı netleştirmenize yardımcı olur. Sadece kaba bir fikir yazın ve AI'dan bunu yeniden yazmasını, genişletmesini veya özetlemesini isteyin.

İnce işlenmiş içerik için ClickUp Brain'in AI Writer'ına başvurun

Diyelim ki üç aylık yol haritası duyurusunu hazırlıyorsunuz. Güncellemelerin madde madde listesiyle başlayabilir, ardından AI'dan bunu hedef kitleniz için doğru üslup ve yapıya sahip, net ve profesyonel bir mesaja dönüştürmesini isteyebilirsiniz.

ClickUp'ı mevcut teknoloji yığınınızla entegre edin

Google Drive, SharePoint, Figma, Jira, GitLab ve zaman takibi uygulamaları gibi platformlarla entegrasyonları sayesinde ClickUp, proje merkezinizden ayrılmadan ek dosya eklemenizi, görevleri senkronizasyon yoluyla senkronize etmenizi, tasarımları yerleştirmenizi ve sorunları yönetmenizi sağlar.

ClickUp entegrasyonları ile tüm teknoloji yığınınızı senkronize edin

Proje yönetimi yöneticileri için bu entegrasyonlar, projenin her yönü üzerinde gerçek zamanlı görünürlük ve kontrol anlamına gelir.

Örneğin, pazarlama, tasarım ve geliştirme takımlarınızın farklı araçlarla çalıştığı bir ürün lansmanı projesini düşünün. ClickUp entegrasyonları ile tasarımcınız Figma prototiplerini doğrudan ClickUp görevlerine yerleştirebilir, böylece pazarlamacılar ve geliştiriciler çalışma alanından ayrılmadan bunları inceleyip yorum yapabilir. Aynı zamanda, görevleri Jira ile senkronize ederek geliştirme takımından gelen tüm güncellemelerin anında ClickUp'a yansıtılmasını sağlayabilirsiniz.

Bu birleşik yaklaşım, tüm proje varlıklarını, geri bildirimleri ve ilerleme güncellemelerini tek bir yerde tutarak proje teslimatını daha verimli hale getirir.

Proje Planlamadan Uygulamaya ClickUp ile

ChatGPT projeleri, fikir üretme, yaratıcı özetler, araştırma organizasyonu ve AI ile işbirliğine dayalı planlama için harika bir başlangıç noktasıdır. Ancak bu düşünceleri yapılandırılmış fikirlere dönüştürmek için ClickUp'a ihtiyacınız olacak.

AI destekli görev yönetimi, gerçek zamanlı gösterge panelleri, işbirliğine dayalı Belgeler ve özelleştirilebilir ş Akışları ile platform, işlerinizi zamanından önce teslim etmenize yardımcı olur.

Peki, ne bekliyorsunuz? Bugün ClickUp'a ücretsiz kaydolun! ✅