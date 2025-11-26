15'ten fazla başarılı reklam kampanyası örneği

Bazen, "mükemmel" bir kampanya yürütürsünüz, ya da öyle olduğunu düşünürsünüz. Kampanyada mizah, akılda kalıcı bir slogan ve doğru miktarda satış bilgisi vardır. Birkaç tıklama alır, ancak dönüşüm olmaz. Pazarlamacılar olarak, günün sonunda önemli olanın gelire katkıda bulunmak olduğunu biliyoruz.

Hepimiz bu durumu yaşamışızdır ve bu çok sinir bozucudur. Temel fikir bağlantı kurmuyorsa, iyi tasarım ve akıllı metinler yeterli değildir.

Akılda kalıcı bir şey yaratmak için dikkat çeken örneklere ihtiyacınız var. Bu nedenle, bu blog yazısında 15'ten fazla reklam kampanyası örneğini inceliyoruz. İlham aldıktan sonra, ClickUp ile dikkat çeken kampanyanızı nasıl başlatacağınızı göstereceğiz. Hadi başlayalım! 💁

Bir reklam kampanyasının başarısı için ne gerekir?

Sektör araştırmaları ve başarılı kampanyalardan yola çıkarak, dikkat çeken reklamların tutarlı bir şekilde elde ettiği başarının anahtar bileşenlerini aşağıda bulabilirsiniz:

Net hedefler: Daha fazla tıklama, kayıt veya satın alma gibi Daha fazla tıklama, kayıt veya satın alma gibi pazarlama hedeflerinizi belirleyin ve odaklanmış KPI'larla ilerlemeyi ölçün.

Derinlemesine hedef kitle bilgisi: Alıcılarınızın motivasyonlarını, sorunlarını ve davranışlarını öğrenerek, gerçekten yankı uyandıran bir iletişim stratejisi geliştirin.

Yaratıcı ve akılda kalıcı mesajlar: Yüksek kaliteli yaratıcılık ve maksimum etki sağlamak için cesur, özgün ve duygusal olarak ilgi çekici olun.

Amaçlı görseller ve uygun biçim: Görselleri platformunuza (ör. Reel, OOH, hikaye) uyarlayarak içeriğinizi kaçırılmayacak hale getirin.

Güçlü eylem çağrısı ve teklif: Eylemi teşvik etmek için "Sınırlı süre" gibi net bir CTA ve aciliyet kullanın.

Sürekli ölçüm ve optimizasyon: Performansı gerçek zamanlı olarak izleyin, A/B testleri yapın ve Performansı gerçek zamanlı olarak izleyin, A/B testleri yapın ve pazarlama planlama yazılımınızda hızlı bir şekilde yineleme yapın.

🧠 İlginç Bilgi: " Reklam " kelimesi en az 1426 yılından beri kullanılmaktadır ve hem Fransızca (advertissement) hem de İtalyanca (avvertimento) kökenlidir. Başlangıçta, gösterişli reklam panoları ve pop-up'lar haline gelmeden çok önce, uyarı veya bildirim anlamına geliyordu.

15'ten fazla öne çıkan reklam kampanyası örneği

Pazarlama kampanyası yönetimi stratejinizi belirlemenize yardımcı olacak 15'ten fazla öne çıkan reklam kampanyasına göz atalım.

1. ClickUp | İşe Dönüş Kampanyası

B2B markaları güvenli oynamaya başladığında, her şey birbirine benzemeye başlar: moda sözcükler, blog biçimleri ve sıkıcı ofis stok fotoğrafları. ClickUp, "Return to Work" kampanyasıyla senaryoyu tersine çevirmeye karar verdi ve kurumsal yazılımları daha insani hale getirdi.

Ağustos 2021'de başlatılan bu çoklu video kampanyası, ürün özelliklerini tanıtmadı. Bunun yerine, komik ve ilişkilendirilebilir işyeri hikayeleri anlattı: garip karşılaşmalar, aşırı kullanılan jargon ve pandemi sonrası kafa karışıklığı. Milyonlarca görünüm topladı, konuşmalar başlattı ve pazarlamacıları B2B içeriğinin nasıl olabileceğini yeniden düşünmeye sevk etti.

2. Michael Cera ve CeraVe'nin "Is He CeraVe?" kampanyası

via Yellow Chili

Michael Cera'nın CeraVe nemlendiriciyi elinde tutarak New York'ta dolaştığını hayal edebiliyor musunuz? Evet, bir marka ile bir ünlünün benzer isimleri paylaşması tuhaf bir tesadüftü.

CeraVe, 90'lar tarzı sahte lüks reklam ve " Ben CeraVe'im " mikro sitesi ile bu kafa karışıklığından yararlandı. Bu eğlenceli reklam kampanyası, dermatologların otoritesini popüler kültürün cazibesiyle harmanlayarak ilk Super Bowl reklamını tanıttı. Bu kampanya, organik olarak ilgi uyandırdı ve genellikle klinik bir marka olan cilt bakımını esprili ve samimi hale getirdi.

3. Liquid Death x e. l. f. | Corpse Paint Collab

via e.l.f. Cosmetics

Liquid Death (konserve su şirketi), e. l. f. Cosmetics ile güçlerini birleştirerek, gotik metal görsellerini güzellik ürünlerine yansıtan, abartılı bir ceset boyası serisi oluşturdu.

Ağır metal ve cilt bakımı gibi alışılmadık bir ikili, 250 milyondan fazla sosyal medya etkileşimi ve sayısız tepki videoı oluşturarak her iki markayı da viral hale getirdi. Geleneksel reklam harcamaları olmadan markanın cesaretini pekiştirerek kategori normlarını bozmasıyla dikkat çekiyor.

🔍 Biliyor muydunuz? Yorumları veya popülerlik istatistiklerini görüntülemek gibi sosyal kanıt ilkesi, özellikle rekabetçi pazarlarda tüketici güvenini artırabilir ve dönüşüm oranlarını yükseltebilir.

4. Chili's Big Smasher BurgerTime Oyunu

via X

Chili's, 1980'lerin klasik arcade oyunu BurgerTime'ı eğlenceli bir şekilde yeniden yorumlayan "Big Smasher BurgerTime" kampanyasıyla ciddi bir nostalji rüzgarı estirdi. Bu markalı sürümde, oyuncular Joe Chili Head karakterine bürünerek, altı aksiyon dolu seviyede dev Big Smasher burgerleri hazırlarken, küstah fast-food maskotlarıyla savaşıyorlardı.

Ancak bu sadece eğlence ve oyunla ilgili değildi. Kampanya, Chili'nin 10,99 dolarlık "3 For Me" yemek menüsünü, artan fast food fiyatlarına bütçe dostu bir çözüm olarak akıllıca öne çıkardı. Sadece 20 günde 8.000 saatin üzerinde oyun süresi kaydedilen kampanya, tüm pazarlama kampanyası kontrol listelerini karşıladı ve fast food'u tam bir arcade deneyimi gibi hissettirdi.

📮 ClickUp Insight: Çalışanların %30'u otomasyonun haftada 1-2 saat zaman kazandıracağına inanırken, %19'u otomasyonun derin ve odaklanmış iş için 3-5 saat zaman kazandıracağını tahmin ediyor. Küçük zaman tasarrufları bile birikerek büyük fark yaratır: Haftada sadece iki saatlik zaman tasarrufu, yılda 100 saatten fazla zamana denk gelir.

5. Grab Filipinler | No Sweat Yaz kampanyası

via Grab

Filipinler'deki sıcak hava koşulları karşısında Grab, "No Sweat Summer" (Terlemeden Yaz) kampanyasını başlattı. Kampanyada, GrabCar'ın klimalı araçları ve teslimatları sayesinde terlemekten kurtulan bir karakterin özellikleri yer aldı.

Eğlenceli mesajlar yankı uyandırdı ve temel alanlarda GrabCar Saver işlemlerinde yaklaşık %30'luk bir artışın sonucunu gösterdi. Bu, alaka düzeyi, mizah ve yerel içgörünün nasıl ödüllere ve gerçek büyümeye yol açabileceğini gösterdi.

🔍 Biliyor muydunuz? Sürü psikolojisi, reklamcılıkta en güçlü itici güçlerden biridir. İnsanlar, başkalarının da aynı şeyi yapacaklarını gördüklerinde daha fazla ilgi gösterme eğilimindedir.

6. Channel 4 | Neyi Düşünüyoruz?

YouTube'daki Channel 4 aracılığıyla

Channel 4'ün Paris 2024 Paralimpik Oyunları için hazırladığı "Considering What?" kampanyası, izleyicilerin Paralimpik sporcuların görünümünü yeniden şekillendirdi. Onları, tüm sporcuların karşılaştığı aynı zorluklarla mücadele eden elit yarışmacılar olarak tanıttılar.

"O hızlı... düşünürsek." gibi küçümseyici övgüler eleştiriliyor. Sporcular Aaron Phipps, Dame Sarah Storey ve Emmanuel Oyinbo-Coker, performanslarıyla bu tür engelli karşıtı algıları yıkmaya yardımcı oluyor. Çoklu platformda yayınlanan kampanya, geniş çapta beğeni topladı ve izleyici sayısında önemli bir artış sağladı.

7. LEGO | Çocuklar Tarafından Yazılan Epik Bir Hikaye

BricksFanz aracılığıyla

LEGO, çocukları LEGO City'de geçen hikayeler yazmaya davet etti. En iyi hikayeler resmi videolara dönüştürülerek çocukların hayal gücünü bir marka hikaye anlatma aracı olarak sergiledi.

Ebeveynler çocuklarını yaratıcılığa öncelik vermeye teşvik etti ve kampanya, kullanıcılar tarafından oluşturulan içeriği rafine bir pazarlama aracına dönüştürerek etkileşimi derinleştirdi.

Kullanışlı İpucu: ClickUp Brain'i kişisel AI reklam metni aracınız gibi kullanarak anında birden fazla reklam başlığı varyasyonu, slogan veya ürün açıklaması oluşturabilirsiniz. Kampanya hedefinizi "Çevre dostu temizlik ürünleri için dikkat çekici başlıklar yazın" gibi bir komut olarak yazın ve fikirlerin gelmesini izleyin. ClickUp Brain'i kullanarak akıllı, size özel metin önerileriyle yeni büyük reklam fikrinizi hayata geçirin

8. Old Spice | Erkeğinizin Kokabileceği Adam

LinkedIn aracılığıyla

Old Spice'ın "The Man Your Man Could Smell Like" kampanyası, Old Spice'ın imajını modası geçmiş bir eczane ürünü olmaktan çıkardı ve cesur, esprili ve sosyal açıdan duyarlı bir marka haline getirdi. Isaiah Mustafa'nın, tatlı dilli, havlu giymiş "Old Spice Man" rolünü oynadığı reklamlar, genellikle erkek bakım ürünlerini satın alan kadınları akıllıca hedefledi.

Hızlı monologları, absürt mizahı ve gerçeküstü tek çekim geçişleri, geleneksel erkek reklamlarının kalıplarını yıktı. Ancak asıl dikkat çeken, Mustafa'nın kişiselleştirilmiş YouTube videoları aracılığıyla hayranlarının sorularını gerçek zamanlı olarak yanıtlamasıydı. Bu, unutulmaz bir cümle ile marka imajını yeniden canlandırdı: Erkeğine bak, şimdi bana dön.

9. Uber Eats | Neredeyse Her Şeyi Alın

YouTube'da Uber Eats aracılığıyla

Uber Eats, "Neredeyse Her Şeyi Alın" kampanyasıyla mizah ve şeffaflığa ağırlık verdi ve gerçekten "her şeyi" teslim etseler ne olacağını gösterdi. YouTube videolarında, aktris Nicola Coughlan yanlışlıkla 1800'lerden bir talipli çağırır. Aktör Tom Felton ise "sihir" sipariş eder. Bu, "neredeyse" kelimesinin neden çoğu zaman yeterli olduğunu vurgular. Reklamlar, Uber Eats'in genişleyen ürün aralığını (market ürünleri, perakende ürünler, alkol ve daha fazlası) akıllıca pozisyonlandırırken, her şeyi teslim etmenin kaosunu da alaycı bir şekilde ele alıyor.

🔍 Biliyor muydunuz? Reklam yaratıcılığı genellikle beş anahtar standart kullanılarak değerlendirilir: sembolizm, basitlik, doğruluk, özgünlük ve sanatsallık. Bunlar, yaratıcı bir fikrin ne kadar etkili ve özgün olduğunu belirlemeye yardımcı olur.

10. British Airways | Windows Reklam Panoları

LBB aracılığıyla

British Airways, uçak pencerelerinden dışarıya bakan yolcuların yakın çekim fotoğraflarını içeren "Windows" adlı bir ev dışı kampanya yürüttü. Logosu, sloganı veya CTA'sı yoktu. Reklamlar, olağan seyahat anlatımını tersine çevirerek, dışardaki manzaradan ziyade uçak içindeki duygulara odaklandı. BA ikonik bir marka olduğu için, insanlar markayı anında tanıdı.

👀 Biliyor muydunuz: Forrester Research'e göre , üç yıllık bir dönemde ClickUp'ı kullanan kuruluşlar tahmini %384 yatırım getirisi (ROI) elde etti .

11. Telstra | Daha İyi Bir Ağda Daha İyi

YouTube'da Telstra aracılığıyla

Telstra'nın "Better on a Better Network" kampanyası, Avustralya'nın en geniş mobil ağını 26 adet stop-motion filmden oluşan ilginç bir diziyle gösteriyor. Her video reklamı farklı bir bölgeyi ve o bölgenin tuhaf sakinlerini öne çıkarıyor. Tasmanya canavarlarından genç gotik kakadulara ve blokey wattle çiçeklerine kadar, kampanya ülkenin karakter zengini köşelerini kucaklıyor. Her 15 saniyelik reklam, Telstra'nın kapsama alanını güçlendiren ve onu Avustralyalıları birbirine bağlayan bir konu olarak konumlandıran kısa bir hikaye sunuyor.

🧠 İlginç Bilgi: Duygusal olarak yüklü reklamlar beynin daha fazla bölgesini harekete geçirerek daha güçlü bir hafıza kodlaması ve daha yüksek reklam hatırlanabilirliği sağlar.

12. Volkswagen | Küçük Düşün (1959)

via Volkswagen

1959'daki "Think Small" kampanyası, büyük ve gösterişli arabalara takıntılı Amerikan pazarına VW Beetle'ı tanıttı. Ancak reklamlar, Beetle'ın boyutunu gizlemek yerine, beyaz alanla çevrili küçük bir arabayı özellik olarak öne çıkararak yakıt verimliliğini, uygun fiyatını ve güvenilirliğini vurguladı.

Yaratıcı liderler Helmut Krone ve Julian Koenig, arabanın algılanan zayıflıklarını (boyut ve şekil) öne çıkardılar ve bunları satış argümanlarına dönüştürdüler. "Limon" veya "Çirkin, ama sizi hedefinize ulaştırır" gibi gerçekçi metinler kullandılar.

🔍 Biliyor muydunuz? İşletmeler, Google Ads'e harcadıkları her 1 dolar için ortalama 8 dolar kar elde ediyor. Bu, dijital reklamcılığın maliyet etkinliğini gösteriyor.

13. Dove'un Gerçek Güzellik Eskizleri

Dove aracılığıyla

Dove'un duygusal "Gerçek Güzellik Eskizleri" kampanyası 2013 yılında kısa film olarak başlatıldı. Kampanyada, önce kadınların kendi kendilerini tanımlamalarına, ardından da yabancıların tanımlamalarına göre kadınların portrelerini çizen bir adli eskiz sanatçısının özellikleri yer aldı. Sonuçlar, kadınların kendilerini diğerlerinden daha sert yargılama eğiliminde olduklarını ortaya koydu.

Bu kontrast, kampanyanın ana mesajını güçlü bir şekilde görsel olarak yansıtıyordu: güzellik genellikle gerçeklikle değil, kişinin kendini nasıl algıladığıyla tanımlanır. Video, Cannes Lions Grand Prix ödülünü kazandı ve Dove'un satışlarında %6'lık bir artışın sonucunu doğurdu.

🧠 İlginç Bilgi: Antik ve ortaçağ dünyasında reklamcılık, ağızdan ağıza yayılan bir uygulama olarak vardı. Modern reklamcılığın ilk adımı, 15. ve 16. yüzyıllarda matbaanın gelişmesiyle atıldı.

14. Heineken | Sıkıcı Telefon / Sıkıcı Mod

Creativepool aracılığıyla

Heineken'in kampanyası, insanları akıllı telefonlarından uzaklaşıp gerçek hayata, özellikle de canlı müzik etkinliklerine yeniden bağlanmaya teşvik etti. Marka, dikkat çeken bir aktiviteyle, yalnızca telefon kameralarıyla görülebilen gizli mesajlar iletmek için kızılötesi teknolojisini akıllıca kullandı.

Konser izleyicileri kayıt yapmak için telefonlarını kaldırdıklarında, gözle görülmeyen mesajlar ekranlarında belirdi. Telefon değişimi, kamera çıkartmaları ve çevrimdışı hazine avı gibi özelliklere sahip daha geniş Boring Phone platformunun bir parçası olarak, dijital detoksu teşvik ediyor.

🧠 Eğlenceli Bilgi: Birinci Dünya Savaşı'nın en ünlü reklam afişlerinden biri, Mareşal Lord Kitchener'ın insanlara İngiliz Ordusu'na katılmalarını isteyen bir afişti. Afişte "BRITONS: Lord Kitchener Wants You" (İngilizler: Lord Kitchener Sizi İstiyor) yazıyordu ve bir dergi reklam kampanyasından geliyordu. Afişin görsel çekiciliği ABD'deki diğer sanatçılar tarafından da fark edildi ve Kitchener'ın resmi Uncle Sam ile değiştirildi!

15. Starburst | Her Seferinde Farklı

Muse by Clios aracılığıyla

12 yıllık sessizliğin ardından Starburst, "Her Seferinde Farklı" kampanyasıyla geri döndü. Bu, şekerin sonsuz olanaklarını kutlayan, teknoloji destekli, canlı bir kampanyaydı. 12 parçalık pakette 479 milyondan fazla lezzet kombinasyonu bulunan marka, bu çeşitliliği kendi lehine kullandı.

Kampanya, sürekli değişen reklamlar oluşturmak için üretken yapay zeka kullanıyor. Snapchat AR lenslerinden Spotify'ın "kendi maceranı çiğne" çalma listelerine kadar, hayranlar kişiselleştirilmiş yolculuklarla Starburst'u deneyimlemeye davet ediliyor.

16. Coca-Cola | Bir Coca-Cola paylaşın

Coca-Cola aracılığıyla

Coca-Cola'nın "Share a Coke" kampanyası, yakın tarihin en ikonik pazarlama hamlelerinden biridir. Her şey cesur bir fikirle başladı: klasik Coca-Cola logosunu insanların ilk isimleriyle değiştirmek. Avustralya'dan dünyanın geri kalanına kadar, şişeler ve teneke kutular üzerinde isimler ve takma isimler özellik olarak yer aldı. İnsanlar raflarda kendi isimlerini görmekten veya sevdikleri biri için bir şişe almaktan büyük heyecan duydu.

Şirket, etkileşimli deneyimlerle bu anı değerlendirdi. Ambalajlar ve dijital araçlardaki QR kodları, insanların şişelerini özel hale getirmelerine, video ve memler oluşturmalarına ve hatta çevrimiçi olarak Coca-Cola temalı anılarını paylaşımına olanak tanıdı.

Yaygın Kampanya Türleri (Ve Nerede Kullanılacağı)

Kampanya türleri, hedefe, hedef kitleye ve platforma göre değişir. Her biri benzersiz bir amaca hizmet eder ve hedef kitlenizle etkili bir şekilde bağlantı kurmanıza yardımcı olur.

İşte en yaygın pazarlama kampanyası türlerinden bazıları ve en etkili oldukları alanlar. 👇

Marka bilinirliği kampanyaları: Bir markanın kimliğini tanıtmayı veya güçlendirmeyi amaçlar. TV, YouTube ve reklam panoları gibi geniş erişimli platformlar için idealdir.

📌 Örnek: Apple'ın Shot on iPhone kampanyası, kamera kalitesini sergilerken, kullanıcılar tarafından oluşturulan içeriklerle markanın prestijini ustaca pekiştiriyor.

Ürün lansman kampanyaları: Hızlı bir şekilde heyecan yaratmak için entegre medyada yeni bir ürün veya hizmeti tanıtın.

📌 Örnek: Nike, kendi kendine bağlanan ayakkabılarını piyasaya sürerken, sosyal medyada teaser'lar, influencer ortaklıkları ve PR kampanyaları kullanarak ilgi uyandırdı.

Performans pazarlama kampanyaları: Google Ads, Meta veya e-posta gibi dijital platformlarda başarılı olan tıklamalar, kayıt olma işlemleri veya satın almalar gibi belirli eylemleri teşvik eder.

📌 Örnek: Chili's Big Smasher BurgerTime kampanyası, 10,99 dolarlık yemek paketini tanıttı. Sadece 20 günde 8.000 saatten fazla oyun süresiyle kampanya, eğlenceyi müşteri trafiğine dönüştürdü ve eğlenceli bir atmosfer yaratarak gerçek dünyada satın alımları artırdı.

Sosyal farkındalık kampanyaları: Sosyal veya çevresel sorunlarda farkındalık yaratır, genellikle halkla ilişkiler, sosyal medya ve kar amacı gütmeyen ortaklıklar aracılığıyla uygulanır.

📌 Örnek: Sosyal medya ve ünlülerin katılımıyla ALS hakkında farkındalık yaratmak ve fon toplamak amacıyla dünya çapında viral olan ALS Buz Kovası Meydan Okuması.

Deneyimsel kampanyalar: Sosyal paylaşımlar aracılığıyla genellikle güçlendirilen, sürükleyici, gerçek dünya etkileşimleri sunar.

📌 Örnek: Lululemon'un Pride in the Park kampanyası , Hudson River Park'ta etkileyici bir sanat enstalasyonu oluşturdukları ve topluluk yoga oturumları düzenledikleri, insanları #ProudAndPresent etiketini kullanarak Instagram'da deneyimlerini paylaşmaya teşvik ettikleri kampanya.

Başarılı Reklam Kampanyalarını Planlama ve İzleme

En iyi reklam kampanyaları zahmetsiz görünür: esprili metinler, çarpıcı görseller, mükemmel zamanlama. Ancak her akılda kalan reklamın arkasında, brifingler, revizyonlar, onaylar, medya programları ve son dakika değişiklikleriyle uğraşan bir takım vardır.

Böylece sadece verimlilik kaybetmekle kalmaz, en güçlü konseptleri bile batırabilecek lansman gecikmeleri ve iletişim sorunları riskiyle karşı karşıya kalırsınız.

ClickUp, dünyanın ilk Birleşik AI Çalışma Alanı olarak tüm noktaları birleştirir. AI destekli reklam kampanyası stratejinizin her ayrıntısını planlamak, atamak, yazmak, incelemek ve izlemek için merkezi Çalışma Alanınız olarak hizmet eder.

ClickUp Pazarlama Proje Yönetimi Yazılımı, kampanyaların uçtan uca yürütülmesini tek bir Çalışma Alanına getirerek İş Dağınıklığını da ortadan kaldırır. Takımınız, ilk brifingden son raporlama ve izlemeye kadar her aşamada %100 bağlamı görür. Yaratıcı ekipler varlıklar üzerinde işbirliği yaparken, hesap yöneticileri onayları izler ve medya ekipleri yerleştirmeleri planlar.

Bir pazarlama kampanyası planlamak için gerekli adımları inceleyelim.

Adım #1: AI ile kampanya fikirleri üzerine beyin fırtınası yapın

Her başarılı reklam kampanyası bir kıvılcımla başlar: bir fikir, bir mesaj veya görsel bir konsept. İşte bu noktada kampanya yönetim araçları devreye girer.

Daha iyi beyin fırtınası için ClickUp Beyaz Tahtalarına çeşitli öğeler ekleyin

ClickUp Beyaz Tahta'yı kullanarak pazarlama yol haritanızın bloklarını belirleyin:

Kenar çubuğundan yeni bir Beyaz Tahta oluşturun → + Yeni Beyaz Tahta 'yı tıklayın.

Kampanya hedeflerini, hedef kitlenin sorunlu noktalarını, platforma özgü biçimleri (Instagram Reels ve YouTube Shorts gibi) ve reklam kancalarını özetlemek için yapışkan notlar, oklar ve şekiller kullanın.

Gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın ve tüm takımınızın katılımını sağlayın, yorumlar bırakın veya öğeleri taşıyın.

🚀 Kullanıcı Dostu İpucu: Beyaz Tahtalar içinde, ClickUp Brain basit bir komutla (ör. Yazlık cilt bakımı kampanyası için beş farklı bakış açısı verin) kampanya teması fikirleri üretebilir ve hatta tasarım takımınıza rehberlik edecek görsel konseptler veya kahraman görselleri önerebilir. ClickUp Brain kullanarak Beyaz Tahtalarda görseller oluşturun

Çok yönlü belgeleri kullanarak yazın ve işbirliği yapın

Kampanyanızın yönü netleştiğinde, ClickUp Belge + ClickUp Brain'e geçerek fikirleri gerçek içerik ve planlara dönüştürün:

Yaratıcı özetler hazırlayın , reklam metinleri yazın, video storyboard'unuzu tasarlayın veya anahtar çıktıları listeleyin.

Takım üyelerine görüşlerini sorabilir veya CTA'lar veya marka mesajları gibi bölümleri atayabilirsiniz.

Geri bildirim veya açıklama için yorumlar ekleyin, böylece her şey tek bir yerde kalır.

Belgenizde bir eylem ögesi varsa, bölümü vurgulayın ve ClickUp Assign Comments'ı kullanarak metin yazarına veya tasarımcıya atayın.

Diyelim ki takımınız bir sonraki sezon kampanyanız için Beyaz Tahta'da bir strateji oturumu düzenledi. Bir belge açın ve içinde yaratıcı özeti oluşturmaya başlayın. Marka lideri tonu ve pozisyonu ekler, metin yazarı başlıkları ve senaryoları hazırlar ve tasarımcı anahtar çıktıları listeye ekler.

ClickUp Belgesi ile ClickUp Brain'i kullanarak fikirlerinizi ve içeriğinizi geliştirin ve iyileştirin.

Ayrıca, Docs içinde ClickUp Brain'i şu amaçlarla da kullanabilirsiniz:

Tarzınıza uygun birden fazla başlık varyasyonu, e-posta konu satırı veya sosyal medya başlığı oluşturun.

Uzun kampanya özetlerini yönetici incelemesi için madde işaretleri halinde özetleyin.

ClickUp Brain'den metninizi daha ikna edici, özlü veya belirli bir kişiliğe uygun hale getirmesini isteyerek mesajınızı iyileştirin.

Brain içinde ChatGPT, Gemini, Claude ve daha fazlası dahil olmak üzere birden fazla LLM modelini araştırma, düzenleme ve daha fazlası için kullanın.

ClickUp'ın yapay zeka platformu ClickUp Brain ile önde gelen LLM'lere tek bir yerden erişin.

Adım #2: Kampanya zaman çizelgenizi planlayın

Zaman çizelgesi olmayan bir kampanya sadece bir dilek listesidir. ClickUp Gantt Görünümü'nü kullanarak bağımlılıkları görsel olarak haritalandırın. Bu, darboğazları önlemeye yardımcı olur ve son teslim tarihlerinizi gerçekçi tutar.

ClickUp'ın Gantt Şeması Görünümü ile projelerdeki görevleri, zaman çizelgelerini ve bağımlılıkları görüntüleyin.

Örneğin, "Okula Dönüş" promosyon zaman çizelgenizi tamamlıyorsanız, Gantt şeması kullanarak görevleri planlayabilir, bağımlılıkları ayarlayabilir ve kritik yolunuzu görselleştirebilirsiniz.

Listeleri tercih ediyorsanız, ClickUp Liste Görünümü'nü kullanarak kampanya görevlerini net öncelikler, atanan kişiler ve son teslim tarihleriyle yönetebilirsiniz. Bu özellik, içerik takvimleri, reklam varyasyonları veya kanala özgü görevler için mükemmeldir.

ClickUp Brain, stratejik asistanınız gibi çalışır

ClickUp Brain'i deneyin ve tüm reklam kampanyanızın taslağını hazırlayın.

Zaman çizelgeleri planlarken reklamcılıkta yapay zekayı nasıl kullanabileceğinizi aşağıda bulabilirsiniz:

Yeni bir ürün lansmanı veya sezonluk kampanya için teslim edilecekleri listeye ekleyin (ör. Black Friday kampanyası için ne hazırlamalıyız?).

Proje planlamasına hızlı bir başlangıç yapmak için örnek zaman çizelgeleri hazırlayın.

Karmaşık fikirleri küçük görevlere bölün

ClickUp Brain'i kullanarak ilerlemeyi izleyin ve takım üyelerine görevler atayın

Lulu Press Marka Etkileşim Müdürü Chelsea Bennett paylaşımını yapıyor: Bir proje yönetimi platformu, pazarlama ekibi için vazgeçilmezdir ve diğer departmanlarla bağlantı kurmamıza yardımcı olması nedeniyle bu platformu çok seviyoruz. ClickUp'ı her gün, her şey için kullanıyoruz. Yaratıcı takımımız için çok yararlı oldu ve ş akışlarını daha iyi ve daha verimli hale getirdi. Bir proje yönetimi platformu, pazarlama ekibi için vazgeçilmezdir ve diğer departmanlarla bağlantı kurmamıza yardımcı olması nedeniyle bu platformu çok seviyoruz. ClickUp'ı her gün, her şey için kullanıyoruz. Yaratıcı takımımız için çok yararlı oldu ve ş akışlarını daha iyi ve daha verimli hale getirdi.

Adım #3: Şablonlarla kampanya ş akışlarını yeniden kullanın

Ücretsiz şablon alın ClickUp Pazarlama Kampanyası Yönetimi Şablonu ile tüm kampanya planlamalarını tek bir çatı altında toplayın.

E-posta, sosyal medya veya ücretli medya için benzer kampanyalar mı yürütüyorsunuz? ClickUp Pazarlama Kampanyası Yönetimi Şablonunu kullanarak zamandan tasarruf edin. Bu şablon, takımların her bir kampanya görevinin tam aşamasını izlemelerine yardımcı olmak için Engellenen, İptal Edilen, Tamamlanan, Yapılan ve Devam Eden dahil olmak üzere yedi özel durumla birlikte gelir.

Bu pazarlama planı şablonu ayrıca Nihai İçerik, Taslak, Referans, Onay ve Atanan Takım gibi 11 Özel Alan içerir. Bunlar, her görevle ilgili önemli bilgileri yakalamanızı ve inceleme aşamalarında kampanyanın ilerleyişini net bir şekilde görselleştirmenizi sağlar.

⚡ Şablon Arşivi: ClickUp Reklam Şablonu, fikir ve stratejiler üzerinde beyin fırtınası yapmak, görevleri öncelik sırasına koymak ve performans ölçütlerini izlemek için mükemmel bir yoldur. Reklam şablonu, planlamayı hızlandırır ve hedef kitlenize zamanında ulaşmanızı sağlar.

Adım #5: Ş akışınızı otomasyonla otomatikleştirin

Güncellemeler için insanları takip etmekten bıktıysanız, ClickUp Otomasyonları + AI Ajanları'nı kurarak hatırlatıcıları yönetebilir, durumlar değiştiğinde görevleri otomatik olarak atayabilir ve onayları gerektiğinde paydaşları bilgilendirebilirsiniz.

Pazarlama akışlarınıza uyacak şekilde ClickUp'ta özel Otomasyonlar oluşturun

ClickUp'ta özel bir Otomasyon kurmak için aşağıdaki adımları izleyin:

⚙️ Otomasyon düğmesine (sağ üstte) tıklayın.

Bir otomasyon seçin veya ayarlayın: Durum İnceleme Gerekiyor olduğunda, Yaratıcı Direktöre atayın Görev geciktiğinde, atanan kişiye bir hatırlatıcı gönderin Bir görev Tamamlandı olarak işaretlendiğinde, bir sonraki aşamaya geçirin

Durum İncelenmesi Gerekiyor olduğunda, Yaratıcı Direktöre Atayın.

Görev süresi dolduğunda, atanan kişiye bir hatırlatıcı gönderin.

Bir görev Tamamlandı olarak işaretlendiğinde, onu bir sonraki aşamaya taşıyın.

Durum İncelenmesi Gerekiyor olduğunda, Yaratıcı Direktöre Atayın.

Görev süresi dolduğunda, atanan kişiye bir hatırlatıcı gönderin.

Bir görev Tamamlandı olarak işaretlendiğinde, onu bir sonraki aşamaya taşıyın.

Geleneksel kural tabanlı otomasyonların ötesinde, ClickUp AI Ajanları ş akışınıza daha uyarlanabilir, akıllı bir katman ekler.

Basit tetikleyicileri beklemek yerine, AI Ajanları görev bağlamını yorumlar, niyeti anlar ve bulduklarına göre proaktif eylemlerde bulunurlar. Bu eylemler, eksik brifing ayrıntılarını işaretlemek, kontrol listeleri oluşturmak, iç standartlarınızı kullanarak görev açıklamalarını yeniden yazmak veya çok adımlı ş akışlarını otomatik olarak koordine etmek olabilir.

Desenleri izleyebilir, gecikmeleri tahmin edebilir, işleri yeniden atayabilir, zaman çizelgelerini ayarlayabilir ve insan dokunuşu taşıyan özetler veya güncellemelerle doğal dilde iletişim kurabilirler. Kısacası, Otomasyonlar öngörülebilir işleri hallederken, AI Ajanları belirsiz işleri halleder ve Çalışma Alanınızı reaktif tetikleyicilerden gerçek anlamda akıllı iş akışı yönetimine yükseltir.

Adım #6: Gösterge panelleriyle kampanya sonuçlarını izleyin

Kampanya performansının görünürlüğü, takımların uyumlu çalışmasına ve en önemli konulara daha hızlı yanıt vermesine yardımcı olur.

Reklam kampanyanız için, gösterimler, dönüşümler, kreatif durum, pazarlama bütçesi ve daha fazlasını içeren anahtar KPI'ları gösteren bir ClickUp gösterge paneli oluşturun. Varlık oluşturma için ilerleme çubukları, takım çıktıları için hedef izleme ve platforma özgü performans için grafikler gibi kartlar ekleyin.

ClickUp Gösterge Panelleri ile pazarlama metriklerinizi ve ROI'nizi izleyin

Özel bir kampanya gösterge paneli oluşturmak için:

Kenar çubuğundan → Gösterge Panelleri'nı tıklayın → + Yeni Gösterge Paneli

Görev tamamlama tablosu: Varlıkların ilerlemesini takip edin Hedef takipçisi: Yaratıcı dönüm noktalarını izleyin Pasta grafik veya çubuk grafik: Reklam performansını ve Bu kartları ekleyin:Varlıkların ilerlemesini takip edinYaratıcı dönüm noktalarını izleyinReklam performansını ve pazarlama KPI'larını karşılaştırın

Görev tamamlama grafiği: Varlıkların ilerlemesini takip edin

Hedef takipçisi: Yaratıcı dönüm noktalarını izleyin

Pasta grafik veya çubuk grafik: Reklam performansını ve Reklam performansını ve pazarlama KPI'larını karşılaştırın

İlgili Listeleri veya Klasörleri bağlayarak gerçek zamanlı verileri alın.

Görev tamamlama grafiği: Varlıkların ilerlemesini takip edin

Hedef takipçisi: Yaratıcı dönüm noktalarını izleyin

Pasta grafik veya çubuk grafik: Reklam performansını ve Reklam performansını ve pazarlama KPI'larını karşılaştırın

🚀 Hızlı İpucu: Bir kampanya yürütmek, varlıkları, geri bildirimleri, araştırmaları ve yaratıcı fikirleri aynı anda idare etmek anlamına gelir.

Talk to Text özelliğini kullanarak kampanya durumlarını güncelleyin, yaratıcı görevler atayın veya sesli olarak sloganlar üzerinde beyin fırtınası yapın. Böylece, maketleri incelerken veya müşteri görüşmeleri için hazırlık yaparken ellerinizi kullanmanıza gerek kalmaz.

ChatGPT, Claude ve Gemini gibi birbirinden bağımsız düzinelerce AI aracını, kampanyanızın bağlamını gerçekten anlayan tek bir bağlamsal çözümle değiştirin — sadece genel pazarlama tavsiyeleri değil. Marka yönergelerinizi, geçmiş kampanyalarınızı ve takım iş akışlarınızı bilen yapay zeka ClickUp Brain MAX'ı deneyin. Yapay zeka araçlarının karmaşasından bugün kurtulun.

En İyi Pazarlama Kampanyası Örneklerinden Alınacak Dersler

Bir sonraki reklam kampanyanızın başarılı olmasını mı istiyorsunuz? İşte bazı harika tanıtım stratejilerinin bize öğrettikleri:

Sürprizlere odaklanın: Beklenmedik işbirlikleri (örneğin, ceset makyajı + cilt bakımı) hızla dikkat çeker.

Bir hikaye anlatın: LEGO çocukları veya Old Spice'ın havlu adamı gibi, hikayeler akılda kalır.

Etkileşimli hale getirin: Oyunlardan canlı yanıtlara kadar, izleyicilerinizin de oyuna katılmasını sağlayın.

Kültüre odaklanın: Anlık bir bağ kurmak için trendleri, nostaljiyi veya yerel mizahı kullanın.

İnsani yönünü koruyun: Mizah, duygu ve gerçek hayattaki tuhaflıklar, ürün özelliklerinden her zaman daha etkilidir.

Senaryoyu tersine çevirin: Her zamanki mesajı tersine çevirin veya yeni bir bakış açısını öne çıkararak dikkatleri üzerinize çekin.

Aşırı satış yapmayın: Bazen, incelik (BA'nın pencere reklam panoları gibi) her şeyi anlatır.

Kullanıcıların öncülük etmesine izin verin: Kullanıcılar tarafından oluşturulan içerik = gerçek etkileşim ve marka sadakati

ClickUp ile Cesur Fikirleri Hayata Geçirin

Her unutulmaz kampanyanın arkasında büyük bir planlama, koordinasyon ve yaratıcı kaos yatmaktadır.

ClickUp ile her şeyi tek bir yerde bulabilirsiniz: Belgelerde taslak konseptler oluşturun, Gantt çizelgeleriyle zaman çizelgeleri hazırlayın, varlıkları düzenleyin ve tekrarlayan görevleri otomasyonla otomatikleştirin.

ClickUp Brain ile takımınızın fikirleri daha akıllı ve daha hızlı hale gelir.

En iyi fikrin aklınıza gelmesini beklemeyin, yaratıcı olun ve ClickUp ile harekete geçin.

Bugün ClickUp'a ücretsiz kaydolun! ✅