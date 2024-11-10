markanızı Tanıtmak için 10 Farklı Pazarlama Türü

1700'lerin sonlarında yaşamış bir girişimci olan Josiah Wedgwood'un modern pazarlamanın öncüsü olarak bilindiğini biliyor muydunuz? Seramik şirketi için doğrudan posta, ücretsiz teslimat, bir alana bir bedava kampanyası vb. yöntemleri kullanmıştı.

Ancak son birkaç yüzyılda "modern" kavramının tanımı önemli ölçüde değişti. Geçtiğimiz on yılda benzersiz ve yenilikçi olan şeyler artık modası geçmiş durumda. Dün modern olan şeyler yarın geleneksel, hatta modası geçmiş olacak.

Bu nedenle, kullanabileceğiniz pazarlama türlerini anlamak önemlidir. Bugün, bu yelpazeyi birlikte inceleyelim.

Geleneksel Pazarlama

Geleneksel pazarlama, kuruluşlar tarafından tanıtım faaliyetlerinin bir parçası olarak uzun süredir kullanılan stratejiler, uygulamalar ve teknikleri ifade eder. Genellikle, geleneksel terimi, modern olarak kabul edilen dijitalin zıttı olarak kullanılır.

En yaygın geleneksel pazarlama stratejilerinden bazıları şunlardır:

Basılı reklamcılık : Gazeteler, dergiler, günlük gazeteler vb. yayınlarda promosyon ve reklamların yer alması.

Televizyon reklamcılığı : TV'de video reklamlar ve eğitsel programlar

Dış mekan reklamcılığı : Reklam panoları, posterler, afişler vb.

Etkinlikler : Ortaklıklar, sponsorluklar ve sektör etkinliklerinde görüntülü reklamcılık

Doğrudan pazarlama: Promosyon e-postaları, kataloglar, telefon görüşmeleri vb.

Dijital Pazarlama

Dijital pazarlama, arama motorları, sosyal medya, mobil cihazlar vb. gibi İnternet tabanlı çevrimiçi kanalları kullanan taktikleri ifade eder. Dijital pazarlama, markalar için bir dizi fırsatın kapısını açmıştır.

🎯 Erişim: Amerikalıların %90'ından fazlası akıllı telefon sahibi ve ABD'deki yetişkinlerin %15'i interneti yalnızca bu cihazdan kullanıyor. Müşteriler, tipik bir günde 6,5 saatini çevrimiçi olarak geçiriyor. Bir markanın yeterli sayıda kişiye ulaşması gerekiyorsa, çevrimiçi ortam tam da bunun için ideal.

🎯 Düşük girdi engelleri: Herkes 100 dolar gibi düşük bir maliyetle dijital pazarlama kampanyası başlatabilir. Bu, bireysel girişimciler ve küçük işletmeler için eşit şartlar sağlar.

🎯 Verimlilik: Çevrimiçi pazarlama, markaların kampanyalarını oluşturmak, izlemek ve optimize etmek için kullanabilecekleri büyük miktarda veri oluşturur. Bu, pazarlamayı daha uygun maliyetli hale getirerek daha yüksek yatırım getirisi sağlar.

🎯 Özelleştirme: Baskı, televizyon veya reklam panolarından farklı olarak, çevrimiçi reklamlar izleyicinin faizine göre özelleştirilebilir.

🎯 Hedefleme: Dijital pazarlama ile hedef kitlenizi daha ayrıntılı bir şekilde segmentlere ayırabilirsiniz. Yeniden hedefleme, bağlamsal ve zamanında yapılabilir, bu da onu etkili bir pazarlama stratejisi haline getirir.

🎯 Uyarlanabilirlik: Bir kampanya işe yaramıyorsa, parametreleri anında değiştirin. Para kaybına neden oluyorsa, bir düğmeye tıklayarak duraklatın. Gerçek dünyada yaşanan bir etkinlik kampanyayı anlamsız hale getiriyorsa, kampanyayı durdurun.

🎯 Birikimli etki: Sosyal medya pazarlama kampanyaları bir çark oluşturarak erişimi genişletir ve ağızdan ağıza yayılmayı sağlar. Bu, görünürlük kadar güvenilirlik de yaratır.

Bu nedenle, 1990'ların başında internetin yaygınlaşmasından bu yana dijital pazarlamanın katlanarak büyümesi ve hızla gelişmesi şaşırtıcı değildir.

Markalar, potansiyel müşterilerin dikkatini çekmek için olağanüstü yeni yollar buluyor. Anlık pazarlama, yakınlık pazarlaması ve canlı video alışverişi, ortaya çıkan trendlerden sadece birkaçı. Bunların daha fazlasını ayrıntılı olarak inceleyelim.

Dijital Pazarlama Türleri

Kullandığınız kanala, denediğiniz taktiğe ve paylaştığınız mesaja bağlı olarak, düzinelerce dijital pazarlama türü vardır. Burada en etkili, popüler veya ilginç olanları tartışalım.

1. İçerik pazarlama

İçerik pazarlaması, sahip olunan, ücretli ve kazanılan kanallarda içerik oluşturma, yayınlama ve dağıtımını ifade eder. Tüm dijital pazarlamanın temelidir. Aynı zamanda, gelen pazarlama faaliyetlerinin para birimidir. Bu nedenle, içeriğinizi önemli hale getirmelisiniz.

İçerik pazarlama faaliyetleri

İçerik pazarlama çabalarınızın bir parçası olarak şunları yapabilirsiniz:

Sosyal medyada içerik yayınlayarak marka bilinirliğini artırın

İnsanların e-posta ID'lerini (potansiyel müşteri olarak kaydedilir) vererek indirebilecekleri, web sitenizde barındırılan kaynakları sınırlı erişimli içerik olarak sunun

Hedef kitlenizi eğitmek ve satış hunisi boyunca etkileşim kurmak için web seminerleri düzenleyin

İçerik pazarlama örneği

Spotify Wrapped 2023 [Kaynak: Spotify ]

Spotify Wrapped, her yıl müşterilerin dinleme alışkanlıklarına ilişkin verilerden olağanüstü içerikler oluşturur. Müşterilerin en çok dinlediği sanatçıları, albümleri, şarkıları ve podcast'leri özetleyerek onlara geçen yılı özetler. Bu, nostalji duygusunu uyandırmanın yanı sıra paylaşmak isteyecekleri kadar ilgi çekicidir.

İçerik pazarlamasının en iyi uygulamaları

İlgi çekici hale getirin: İnternet içeriklerle dolup taşıyor. Dikkat çekmek için içeriğinizi ilgi çekici hale getirmeniz gerekir. Müşterilerinizin faiz alanlarını belirleyin ve onlara anlamlı şeyler sunun.

Kişiselleştirin: Genel içerikler çok yaygındır. İçeriğinizi müşterilerin ihtiyaçlarına, faizlerine ve tercihlerine göre doğru zamanda özelleştirin.

Bileşik bilgi: Uzmanlık alanınızla ilgili çeşitli form ve türlerde içeriklerle müşterileri bilgilendirin. Tekrar ve yinelemeyi dikkatli kullanın.

Değer sunun: Hemen satış yapmayın. Önce değer sunun. Okuyucuyu bilgilendirin. Ürününüzü tanıtmadan önce onlara araçlar vb. sağlayın.

2. Arama Motoru Optimizasyonu (SEO)

SEO, arama motoru sonuç sayfalarında (SERP) daha üst sıralarda yer almak için içerik oluşturma ve optimize etme uygulamasıdır.

SEO faaliyetleri

Tipik bir SEO uygulaması şunları içerir:

Araştırma : Müşterilerinizin aradığı anahtar kelimeleri, arama alışkanlıklarını ve ihtiyaçlarını anlama

İçerik stratejisi : Uzun vadede tutarlı bir şekilde yayınlamak üzere konu ve fikirlerden oluşan bir takvim oluşturmak

İçerik optimizasyonu : Anahtar kelime kullanımı, yapı, iç bağlantılar vb. konularda SEO en iyi uygulamalarına uygun içerik oluşturma.

Bağlantı oluşturma : Güvenilir web siteleriyle bağlantı alışverişi yaparak güvenilirlik oluşturun

Teknik SEO: Web sitesini, tarayıcı botları için çekici ve indekslenmesi kolay hale getirmek için ayarlamak

SEO örnekleri

Her kuruluş, farklı düzeylerde başarı elde etmek için SEO yapar. Bu konuda çeşitli örnekler mevcuttur. Pazarlama dünyasında HubSpot, en iyilerinden biri olarak bilinir.

Alışverişte Amazon çoğu listenin başında yer alır. Eğitim içeriği için Wikipedia öndedir. Markayla ilgili tüm arama terimlerinde ise ilgili markanın web sitesi diğerlerinin önüne geçer.

SEO için en iyi uygulamalar

Kapsamlı anahtar kelime araştırması yapın ve markanızla en alakalı olanları belirleyin

Okuyucu için içerik oluşturun ve bunu tarayıcılar için optimize edin, tersini yapmayın

Tutarlı olun — tutarlı olmazsanız, en üst sıralarda yer alan makaleleriniz bile SERP'de aşağıya düşebilir

Yapı, bilgi hiyerarşisi, başlıklar, bağlantılar vb. üzerinde de odaklanın

3. Arama Motoru Pazarlaması (SEM)

Arama motoru pazarlaması, SERP'nin en üstüne reklam yerleştirmek için ödeme yapmaktır. Bu, anahtar bir dış pazarlama taktiğidir.

SEM faaliyetleri

Tıklama başına ödeme (PPC) olarak da bilinen SEM, markaların müşterilerin aradıkları şeyi tam olarak aradıkları anda onlarla buluşabilmeleri için alakalı anahtar kelimeler için teklif verme sürecidir.

SEM'in işe yaramasının en büyük nedeni, markaların pazarlama faaliyetleri ile satışlar arasında doğrudan bir ilişki kurmasıdır.

Örneğin, tıklama başına 1 dolar ödüyorsanız ve her 100 tıklamadan 1'i ücretli müşteriye dönüşüyorsa, edinme maliyetiniz 100 dolardır. 1000 dolarlık bir ürün satıyorsanız, bu harika bir yatırım getirisidir.

Ancak, artan rekabet ve düşük girdi engelleriyle SEM'in maliyeti de artmaktadır. Nitelikli SEM uzmanları olmadan, çok az bir kazanç karşılığında planladığınızdan daha fazla para ödeyebilirsiniz.

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SEM örneği

"iPad mini" terimi için sponsorlu arama sonuçları [Kaynak: Google ]

PPC, e-ticaret veya SaaS araçları için özellikle etkilidir. Örneğin, bir müşteri Google'da "iPad Mini" araması yaptığında, sayfanın en üstünde görünmek için rekabet eden çeşitli satıcıların reklamlarını görecektir.

"Sponsorlu" sonuçlar olarak listelenen SEM, markaların SERP'nin en üstünde inorganik olarak görünmesini sağlar. Öte yandan, SaaS araçları, doğru zamanda müşterileri ücretsiz deneme veya demo sürümlerine kaydettirerek SEM'i kendi avantajlarına kullanır.

SEM en iyi uygulamaları

Daha iyi performans için SEO ve SEM çabalarını birleştirin

Dönüşümleri en üst düzeye çıkarmak için açılış sayfalarını optimize edin

İsrafı önlemek için negatif anahtar kelimeler ekleyin

Çekici CTA'lar kullanın

Düzenli olarak optimize edin, performans göstermeyen kampanyaları eleyin ve performans gösteren kampanyalara daha fazla yatırım yapın

4. Sosyal medya pazarlaması

Sosyal medya pazarlamasının temelinde, markaların Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, Tiktok gibi platformlarda gerçekleştirdiği tüm faaliyetler yer alır. Genellikle aşağıdakiler bu kapsamda yer alır.

Sosyal medya pazarlama faaliyetleri

Organik içerik : Platformda düzenli olarak içerik yayınlamak, genellikle bunları diğer biçimlerden yeniden kullanmak

Reklamcılık : Platformdaki tercihler ve kullanım alışkanlıklarına göre dinamik ve özel reklamlarla belirli hedef kitlelere ulaşın

Canlı etkinlikler : Ürün lansmanları, web seminerleri ve ünlülerin katıldığı Ask Me Anything (AMA) gibi çevrimiçi canlı etkinlikler

Testler ve yarışmalar : Promosyon yarışmaları, hediyeler ve ödüller

Influencer pazarlama: Daha sonra daha fazla bilgi verilecektir

Sosyal medya pazarlama örneği

Sosyal medyada Duolingo reklamları [Kaynak: Instagram ]

Son yıllarda, dil eğitimi uygulaması Duolingo sosyal medya kampanyalarında harika bir performans sergiledi. Markanın topluluk ve oyunlaştırma yönlerini ikiye katlayan Duolingo, sosyal medyada düzenli olarak eğlenceli içerikler paylaşıyor. Sevimli, akılda kalıcı ve etkili bir çevrimiçi kimlik oluşturdular.

Sosyal medya pazarlamacılığının en iyi uygulamaları

Fark yaratın: Sosyal medya, insanların genellikle düşünmeden gezindikleri bir yerdir. Kullanıcının dikkatini çekecek, öne çıkan içerikler oluşturun.

Kısaltın: İçeriğinizi kısa ve öz hale getirin, böylece insanlar kolayca tüketip devam edebilsin.

Yeniden kullanın: Müşteriler (kısa) içeriğinizi ilk gördüklerinde muhtemelen çok fazla dikkat etmeyeceklerdir. Mesajınızı yeniden kullanın ve tekrarlayın, böylece zamanında harekete geçebilsinler.

Etkileşim: Müşterilerinizi aktif olarak dahil edin. Sadece onların görmesi için içerik yayınlamayın. Daha derin bir etkileşim için onları beğenmeye, paylaşmaya, yorum yapmaya vb. davet edin.

5. E-posta pazarlama

E-posta pazarlaması, doğrudan posta gönderiminin dijital sürümüdür. Basitçe ifade etmek gerekirse, promosyon stratejisinin bir parçası olarak e-posta kanalını kullanma sürecidir. Ancak, yenilikçi pazarlamacılar dinamik ve heyecan verici bir e-posta pazarlama uygulaması oluşturmuştur.

E-posta pazarlama faaliyetleri

Haber bültenleri: Okuyucuyu ilgilendiren konularda çekmek ve ilgisini çekmek için düzenli olarak yayınlanan eğitici içerikler. Bu taktiğin başarısının kanıtı, Substacks'ın sayısının çokluğu.

E-posta kampanyaları: Belirli bir hedefe ulaşmak için tasarlanmış bir dizi e-posta. Örneğin, kuruluşlar bir müşteri bir ürüne kaydolduğunda yeni müşteri kazanma e-posta kampanyaları gönderir.

Promosyon e-postaları: Müşterinin hemen harekete geçmesini amaçlayan satış, promosyon, son dakika fırsatları vb. bilgilerini içeren e-postalar.

E-posta pazarlama örnekleri

Aboneliği iptal ettikten sonra Grammarly'den gelen e-posta [Kaynak: Grammarly ]

En önemli e-posta, bir müşteri sizinle ilişkisini keserken gönderdiğiniz e-postadır. Grammarly'nin bu örneği duygusal ancak zorlayıcı değildir. Kullanıcının erişimine ilişkin güvence verirken, onu incelikle tekrar abone olmaya davet eder.

E-posta pazarlamacılığının en iyi uygulamaları

Konu satırlarınızı geliştirin : Açılma oranlarını artırmak için konu satırlarında yenilik yapın, denemeler yapın ve odaklanın

Birden fazla bağlantı ekleyin : Okuyucunun daha fazla bilgi edinmesi veya e-postadan harekete geçmesi için fırsatlar yaratın

Duyarlı hale getirin : İnsanların e-postalarınızı mobil cihazlarında gözlerini kısmadan okuyabilmelerini sağlayın

Kayıt seçeneği sunun: Abonelikten çıkma bağlantısını belirgin bir şekilde görünür hale getirin; ilgilenmeyen kullanıcıları zaten tutmak istemezsiniz

6. Influencer pazarlama

Sosyal medya pazarlamasının önemli bir parçası, influencer'larla işbirliğidir. Markalar, ürünlerini tanıtmak için sektörlerinde popüler sosyal medya influencer'larını seçer.

Influencer pazarlama faaliyetleri

Promosyonlar : Marka elçileri haline gelen influencer'lar

Yorumlar : Etkileyiciler, markadan ücretsiz olarak aldıkları ürünlerin yorumlarını yayınlar

İşbirlikleri : Etkileyicilerin içgörülerinden ve geri bildirimlerinden yararlanarak ürünler yaratan markalar

Sponsorluklar : Influencer'ların belirli türdeki videolarını/içeriklerini sponsorlayan markalar

Demos: Makyaj markaları bunu sık sık yapar, influencer'ları ürünü denemeye ve nasıl kullanıldığını göstermeye davet ederler

Influencer pazarlama örnekleri

Dove'un ödüllü influencer pazarlama kampanyası (Kaynak: Shorty Awards )

Dove, vücut güveni ve kapsayıcılık mesajını yaymak için düzenli olarak influencer pazarlamasını kullanıyor. Çeşitli kampanyalarda, sürdürülebilir ve güçlü bir etki yaratmak için 1.000'den fazla influencer ile çalışıyor.

Influencer pazarlama için en iyi uygulamalar

Dikkatli seçin: Marka değerlerinizle uyumlu olmak için birlikte çalışmak istediğiniz tüm influencer'ları kapsamlı bir şekilde araştırın.

Stratejik olun: Influencer'ları sadece projeniz hakkında paylaşım yapmaya davet etmeyin. Sürekli işbirliği yoluyla stratejik ortaklar haline gelmelerini sağlayın.

Etkinleştirin: Etkileyicilere içerik varlıkları, mesajlar, senaryolar, ürün örnekleri vb. tüm kaynakları sağlayın.

Ölçme: Influencer pazarlamasının erişimi cazip olabilir. Ancak, gelirinizdeki getiriyi yakından ölçün.

7. Bağlı kuruluş pazarlaması

Affiliate marketing, komisyon karşılığında ürünlerinizi tanıtmak için üçüncü bir taraf veya aracı kullanmanızdır. Örneğin, birçok influencer, özellikle dijital ürünler ve e-ticaret web siteleri için affiliate olarak da çalışmaktadır.

Bağlı kuruluş pazarlama faaliyetleri

İlgili hedef kitleye sahip doğru türde bağlı ortaklar ile anlaşın

Komisyon mekanizmasını tasarlayın

Onlara ihtiyaç duydukları kaynakları sağlayın

Ortaklarınızın kullanması için bağlı kuruluş bağlantıları oluşturun

Ortaklık faaliyetlerini büyük ölçekte izlemek için otomasyon ve süreçler kurun

Affiliate marketing örnekleri

Amazon ortaklık programı (Kaynak: Amazon )

Amazon.com, dünyanın en büyük bağlı kuruluş programlarından birine sahiptir. Etkileyiciler, bireyler, küçük işletmeler ve YouTuber'lar, ürünleri önerdikleri için Amazon'dan komisyon kazanır.

Affiliate marketing için en iyi uygulamalar

İlişkiler kurun: Ortaklar, bir nevi marka elçileridir. Ürünlerinizi kendilerine güvenen bir kitleye önerirler. Ortaklarınızla ilişkiler kurun.

Çok katmanlı programlar oluşturun: Ortaklar komisyon karşılığında ürünleri önerir. Bu nedenle, daha fazla öneride bulunanları teşvik edin. Daha iyi sonuçlar elde edenlere daha yüksek komisyonlar sunun.

Çeşitlendirin: Nişinize odaklanmak iyi olmakla birlikte, bağlı kuruluş ortaklıklarınızı da çeşitlendirin. Müşteri tabanınızın tüm yelpazesini kapsayan bir ortaklar grubu oluşturun.

8. Mobil pazarlama

Mobil pazarlama, cep telefonu cihazlarını tanıtım mesajları için bir kanal olarak kullanmaktır. Akıllı telefonlarla birlikte, fırsatlar sınırsızdır.

Mobil pazarlama faaliyetleri

SMS : Mobil pazarlamanın en temel ve popüler formu — o kadar eski ki neredeyse geleneksel sayılıyor

Uygulama bildirimleri : Modern pazarlama uzmanları, kullanıcıları çekmek ve etkileşim kurmak için uygulama bildirimlerini yaratıcı şekillerde kullanıyor

Mobil reklamcılık : Mobil cihazlarda, uygulama mağazalarında vb. yer alan ücretli metin veya resim reklamlar.

Yakınlık pazarlaması: Bir kullanıcı alışveriş merkezi veya mağaza gibi belirli bir konumdan geçtiğinde gönderilen mesajlar

Mobil pazarlama örnekleri

Headspace'ten push bildirimleri [Kaynak: Headspace ]

Headspace, en özenli ve zamanında bildirimleri gönderir. Bu bildirimler, farkındalığı günlük aktivitelere entegre etmek için tasarlanmıştır.

Mobil pazarlama için en iyi uygulamalar

Yalnızca aktif olarak kaydolan müşterilere mesaj gönderin

Gönderdiğiniz mesajların sayısını kontrol edin; rahatsız edici olmak istemezsiniz

Mesajlarınızı kısa, öz ve çekici tutun

Değer sağlayın; bilgilendirici, eğitici, esprili veya sadece bir hatırlatıcı olun

Abonelikten çıkmayı kolaylaştırın

9. Anlık pazarlama

Adından da anlaşılacağı gibi, anlık pazarlama, pazarlama alanında carpe diem yaklaşımıdır. Dünyanın dört bir yanındaki markalar, tatiller, etkinlikler ve hatta sosyal medyada yaşanan olayları pazarlama mesajları oluşturmak için kullanır.

Starbucks'ın tatil sezonu için tasarladığı bardak, anlık pazarlamanın en popüler örneklerinden biridir. Birçok marka, 4 Temmuz, Şükran Günü, Noel vb. için kampanyalar düzenler. Ancak anlık pazarlama bundan çok daha spontandır.

Oreo'nun 2013 Super Bowl'da yaşanan elektrik kesintisinin ardından yayınladığı anlık pazarlama paylaşımı (Kaynak: Oreo'nun Twitter hesabı )

2013 yılında, Super Bowl'da elektrik kesintisi yaşandığında, Amerikan kurabiye markası Oreo bu durumdan faydalandı. Sosyal medyada paylaşılan gönderi viral oldu ve dünya çapında milyonlarca kişiye gülümseme getirdi.

Bonus Okuma: Oreo gönderisinin nasıl ortaya çıktığına dair sözlü tarih.

Anlık pazarlama için en iyi uygulamalar

Doğru anı seçin (her şeye atlamayın)

Mesajınızı markanızla uyumlu tutun (markanın sesini dikkate almadan zekice davranma eğiliminden kaçının)

Olumlu olun (başka bir markayı eleştirmeyin)

Daha büyük etki için görselleştirin (özlü sloganınızı güzel bir arka plana yerleştirin)

10. Gerilla pazarlama

Jay Conrad Levinson'ın 1984 yılında yayınlanan aynı adlı kitabında popüler hale gelen gerilla pazarlama, bir markayı tanıtmak için alışılmadık yöntemler kullanmaktır. İyi bir gerilla pazarlama şok edici, yıkıcı ve agresiftir.

Samsung'un Apple'a karşı gerilla kampanyası (Kaynak: Boomerang Agency )

Samsung, Apple ve ürünlerine karşı düzenli olarak kampanyalar yürütüyor. Bu sefer, sıra dışı bir yol izlemeyi tercih ettiler. Samsung, Hollanda'nın Appel kasabası sakinlerine ücretsiz Galaxy telefonlar dağıttı ve Appel topluluğunun Samsung'a geçtiğini iddia etti.

Bu kampanya, en azından insanların dikkatini çekmeyi başardı ve Apple ve Samsung hayranları arasında büyük yankı uyandırdı.

Gerilla pazarlama için en iyi uygulamalar

Özgün olun : Tekrarlı ve özgün olmayan gerilla pazarlama, tüketicileri rahatsız edebilir ve ters etki yaratabilir

Eleştirel olun : Gerilla pazarlama fikrinizi mümkün olduğunca çok sayıda farklı grupla paylaşın ve geri bildirim alın

Omnichannel olun: Gerilla pazarlama faaliyetlerinizi çevrimiçi olarak yayınlayarak erişiminizi artırın

Yukarıdakiler en yaygın pazarlama türlerinden on tanesidir, ancak bunlar tek türler değildir. Aşağıda, yukarıdaki kategorilerin herhangi birine girebilen veya kendi başına öne çıkan bazı pazarlama türleri bulunmaktadır.

Video pazarlama: Ürünleri pazarlamak için video biçimini birincil biçim olarak kullanmak ve YouTube, Vimeo, Instagram Reels vb. platformlarda yayınlamak.

Konuşma pazarlama: Doğru ürünleri önermek, önerilerde bulunmak, soruları yanıtlamak vb. için kullanıcılarla etkileşim noktası olarak canlı sohbet veya sohbet robotları ayarlama.

Etkinlik pazarlaması: Potansiyel müşterilerin ilgisini çekmek için sektör etkinliklerine katılmak veya kendi konferanslarınızı düzenlemek. Bu, B2B sektöründe popüler bir yöntemdir.

Hesap tabanlı pazarlama: Bu, bireysel potansiyel müşterileri belirlemeyi ve onlara yönelik faaliyetleri hedeflemeyi içeren başka bir B2B pazarlama tekniğidir. Örneğin, yeni bir fintech şirketi Citibank'ı hedef olarak belirlediyse, bankanın çeşitli paydaşlarını çekmek için kampanyalar yürütür.

Gizli pazarlama: Ürün yerleştirme ve diğer göze çarpmayan pazarlama teknikleri.

Gördüğünüz gibi, dünya sizin istiridyeniz. Markanızı çevrimiçi olarak tanıtmak için kullanabileceğiniz düzinelerce pazarlama tekniği var. Ancak etkili pazarlama stratejileri, bu teknikleri birleştirerek daha büyük bir etki yaratır. İşte nasıl.

Pazarlama Stratejilerini Birleştirme

Modern iş dünyası karmaşıktır. Günümüz müşterileri self servis hizmetleri tercih ediyor. Kendi pazar araştırmalarını yapıyor ve iletişime geçmeden önce markaları birden fazla kanaldan takip ediyorlar.

Z kuşağı müşterileri internetin çocuklarıdır. Dijital araçlardan büyük ölçüde etkilenirler. Kendilerine özgü bir kimlik yaratmaya çalışırlar. Davalarını ciddiye alırlar ve markaların vicdan sahibi olmasını beklerler.

Bu müşterileri çekmek, etkileşim kurmak ve onlara satış yapmak için birden fazla pazarlama türü gerekir. Çözüm: Entegre pazarlama planı.

Entegre pazarlama planı nedir?

Entegre bir pazarlama planı, hedeflerinize ulaşmak için çeşitli pazarlama kanallarının, tekniklerinin ve mesajlarının en iyi özelliklerini bir araya getirir.

Entegre bir pazarlama planı nasıl oluşturulur?

Entegre bir pazarlama planı oluşturmak istiyorsanız, pazarlama takımları için ClickUp gibi kapsamlı bir proje yönetimi aracıyla desteklenen çerçeveye buradan ulaşabilirsiniz.

1. Hedeflerinizi belirleyin

Entegre pazarlamadan ne elde etmek istediğiniz konusunda net olun. Farkındalık, potansiyel müşteri oluşturma, satış veya başka bir şey mi? Pazarlama OKR'lerinizi ClickUp Hedefleri gibi bir yerde görünür ve izlenebilir olacak şekilde ayarlayın.

ClickUp ile hedef izleme

Sayısal, parasal, doğru/yanlış ve görev hedefleri belirleyin. İlerleme rolluplarını görmek için bunları klasörler halinde düzenleyin. Doğru erişim kontrolü ile takımla güvenli bir şekilde paylaşın. Pazarlama hedeflerini, her takım üyesinin yıl boyunca tamamlaması gereken görevlere bölün.

2. Kanallarınızı seçin

Birkaç haftada bir yeni olanları ortaya çıkan birçok sosyal medya platformu bulunmaktadır. Bunların hepsi sizin için uygun değildir.

B2B ürünü satıyorsanız, TikTok'tan çok LinkedIn'de daha fazla ilgi görebilirsiniz. Güzellik ürünü satıyorsanız, Instagram veya YouTube gibi kanallar daha uygun olabilir. Bu nedenle, iş ihtiyaçlarınıza uygun kanalların doğru kombinasyonunu seçin.

Ardından, iş hedeflerinizi kanala özel hedeflere ayırın. Örneğin, yeni bir ürün lansmanı hakkında marka bilinirliği oluşturmak için influencer pazarlamasını kullanırken, satışları artırmak için sosyal medya reklamları yayınlayabilirsiniz.

3. Faaliyetlerinizi planlayın

Ulaşmak istediklerinizi belirledikten sonra, nasıl yapacağınızı planlamanın zamanı gelir. Burada, bir proje yönetimi aracı çok önemlidir. Bu konuda yeniyseniz, ilham almak için önceden birkaç pazarlama planı örneğini inceleyin.

Proje hiyerarşisi oluşturun: ClickUp Görevleri ile işlerinizi projeler, görevler, alt görevler, kontrol listeleri vb. olarak düzenleyin.

Fikir üretin: Takımınızı bir araya getirerek entegre pazarlama kampanyası fikirleri üretin. Örneğin, sosyal medya, influencer pazarlama ve video pazarlama takımlarınız işbirliği yaparak içerik paylaşımı/yeniden kullanımı amaçlı kampanyalar tasarlayabilir.

İşbirliğine dayalı beyin fırtınası için ClickUp Beyaz Tahtalar

ClickUp Beyaz Tahtaları'nı kullanarak fikirlerinizi haritalandırın, birbirleriyle bağlantılandırın ve onay alın. Onaylandığında, beyaz tahtadan doğrudan görevler oluşturun ve işe başlayın.

İşlerinizi planlayın: Tüm görevlerinize başlangıç ve bitiş tarihleri atayarak bir pazarlama yol haritası oluşturun. Etkiyi en üst düzeye çıkarmak için entegre kampanyalarınızın paralel olarak yürütüldüğünden emin olun. Örneğin, sahada gerilla pazarlama yapıyorsanız, çevrimiçi takımınızın da bu konuda bilgilendirildiğinden emin olun.

Eşzamanlı görevleri izlemek için ClickUp Gantt grafik görünümünü kullanın

Bunu yapmanın en iyi yolu, ClickUp'ın Takvim görünümünü veya Gantt görünümünü kullanarak çakışan etkinlikleri görselleştirmektir. Metin yazarı veya tasarımcı gibi yaratıcı kaynakları paylaşıyorsanız, bunları bağımlılıklar olarak işaretleyin. Çeşitli görevleri birbirine bağlayın, böylece bir şeyde hareket olduğunda bildirim alabilirsiniz.

⚡️Şablon Arşivi: Başlamak için bu pazarlama takvimi şablonlarından herhangi birini de kullanabilirsiniz.

İş akışlarını otomatikleştirin: Doğası gereği, entegre bir pazarlama fonksiyonu karmaşıktır. Basit bir örnek verelim. En temel düzeyde, üç sosyal medya kanalında günde iki güncelleme yayınlıyorsanız, 42 sürüm metin, 42 resim (en azından yeniden boyutlandırılmış), yeniden kullanım sıklığınıza bağlı olarak bir düzine bağlantı ve onaylara ihtiyacınız olacaktır.

Sosyal medya yöneticisinin bu faaliyetlerin herhangi biri için yapması gereken sınırsız takip işlemlerinden bahsetmeye bile gerek yok. Etkili otomasyon ile bu verimsizlikleri ortadan kaldırın.

Yaratıcı özetleri yakalayan ve bunlara göre otomatik olarak görevler oluşturan ClickUp Formları oluşturun

Tasarım hazır olduğunda görevi otomatik olarak sosyal medya yöneticisine geri atayın

Kolay erişim için bağlantılar, ürün açıklamaları, altbilgi şablonları vb. içeren bir depo oluşturun

HubSpot, Figma, Dropbox, Google Analytics gibi popüler uygulamalarla entegre ederek varlıkları ve performansı ClickUp içinden yönetin

Bu süreci daha sorunsuz hale getirmek için ClickUp'ın Pazarlama Kampanyası Yönetimi Şablonunu deneyin. Tüm içerik varlıklarınızı birleştirin, yayınlamayı yönetin ve performansı izlemek için kullanın.

ClickUp Brain'i entegre pazarlama çalışmalarınızda anında kullanmaya başlayın

Dahası var! ClickUp Brain ile fikirler üretin, daha hızlı yazın, yazım denetimi yapın, şablonlar oluşturun ve daha fazlasını yapın. Ayrıca, entegre pazarlama projelerinizle ilgili sorularınızı ClickUp Brain'e sorabilir ve anında yanıt alabilirsiniz.

Proje planlamaya yeniyseniz, ClickUp Stratejik Pazarlama Planı Şablonunu deneyin. Bu yeni başlayanlar için uygun şablon, hedef izlemeden görev yönetimine kadar ihtiyacınız olan her şeyi tek bir düzenli görünümde sunar.

4. Ölçün ve iyileştirin

Entegre pazarlama çabalarınızı tamamlamak için izleme ve performans izlemeyi ayarlayın.

ClickUp Gösterge Panelleri ile KPI odaklı raporlar oluşturun. Proje yönetimi metriklerinin ötesine geçin. Çeşitli pazarlama yönetimi araçlarını entegre edin ve tüm çabalarınız için konsolide raporlar oluşturun. Sosyal medya gönderilerinizin performansı ve içerik pazarlama KPI'larından satış dönüşüm oranlarına kadar, tüm bağlamı ClickUp içinde bulabilirsiniz.

ClickUp ile birleştirilmiş pazarlama gösterge panelleri

Bu metriklere dayanarak, takımlarınızla düzenli geriye dönük değerlendirmeler yapın. Gerektiğinde ayarlamalar yapın ve kampanyaları optimize edin. Uygun şekilde kanallar/taktikler ekleyin veya kaldırın ve sonuçları en üst düzeye çıkarın.

Kolay gibi mi geliyor? Bizce değil.

Pazarlama Zorluklarının Üstesinden Gelmek

Pazarlamanın kolay olduğunu kimse söylemedi. Aslında, sayısız değişken unsuru nedeniyle modern pazarlama daha da zor. Eğer kendinizi sıkışmış hissediyorsanız, işte bazı yaygın zorluklar ve bunları aşmanın yolları.

Karmaşıklık

Günümüzün en büyük pazarlama zorluğu karmaşıklıktır. Yakın zamanda yapılan bir araştırma, pazarlamacıların ürünlerini tanıtmak için on kadar kanal kullandığını ortaya koydu. Metin, resim, video, kısa video, podcast, e-posta ve sosyal medya gönderileri arasında, çeşitli içerik biçimleriyle de uğraşıyorlar.

Bu kadar karmaşık bir süreci büyük ölçekte yönetmek için en iyi pazarlama proje yönetimi yazılımına ihtiyacınız var. İhtiyaçlarınızı karşılayacak kadar esnek bir yazılım seçin. Örneğin, ClickUp'taki özel alanlar, takımların ihtiyaç duydukları tüm metrikleri izlemelerine yardımcı olur.

Bu esneklik, karmaşıklığı dikkatli ve sürdürülebilir bir şekilde yönetmeye yardımcı olur.

Bonus Okuma: ClickUp pazarlama takımı ClickUp'ı nasıl kullanıyor?

Beyin donması

Pazarlama, günlük bir iştir. Özellikle sosyal medya pazarlamacılığı yapıyorsanız, her gün içerik oluşturmanız ve bu içeriği benzersiz, yaratıcı ve dikkat çekici hale getirmeniz gerekir.

Bunu tek başınıza yapmaya çalışmayın. ClickUp Brain gibi bir AI pazarlama aracını kullanarak ilk adımı atın. Fikirler sunmasını, araştırma yapmasını veya sadece sorunları sizinle tartışmasını isteyin.

İşbirliği

Ortalama bir pazarlama takımında yazarlar, tasarımcılar, web geliştiriciler, SEO uzmanları, PPC uzmanları, videograflar, düzenleyiciler, analistler, pazarlama operasyonları çalışanları vb. bulunur. Genellikle her faaliyette üç veya daha fazla kişi yer alır.

Birlikte çalışabilmeleri için kapsamlı bir işbirliği aracı kurun. ClickUp Chat'in yaptığı gibi, işbirliğini proje yönetimi çalışma alanınıza taşıyabilirseniz daha da iyi olur.

Konuşmaları projelere göre düzenleyin. Her şeyi bağlam içinde tutmak için kişileri, görevleri, belgeleri ve sohbetleri etiketleyin. Sohbet mesajından doğrudan görevler oluşturun ve işe koyulun. ClickUp Sohbet ile işbirliğini daha basit hale getirin.

Raporlama

Her pazarlama takımı bir dizi analiz aracı kullanır. En azından web sitesi analizi, sosyal medya, e-posta metrikleri, influencer pazarlama ve kampanya yönetimi araçlarına sahip olmanız gerekir. Sorun, bunların hepsinin birbirinden farklı ve her yere dağılmış olmasıdır.

Tüm entegre pazarlama yönetim araçlarınızı ClickUp'a bağlayarak bunları birleştirin. Sizin için önemli sayıları gerçek zamanlı olarak görmek için özelleştirilebilir gösterge panelleri oluşturun. Tekrarlanabilirlik ve verimlilik için analiz şablonları oluşturun.

Geride kalmak

Pazarlama dünyasında her gün yeni bir şey oluyor. Üretken yapay zekanın yükselişi, pazarlamayı derinden değiştirdi. Çerezlerin yakında ortadan kalkması, yeniden hedeflemeyi de sona erdirebilir.

Nano influencerlar (100.000'den az takipçisi olanlar) henüz keşfedilmemiş pazarlar açıyor. Canlı video alışverişi Asya'da hızla büyüyor ve Batı pazarlarına da giriyor. Sürükleyici deneyimler ve sanal gerçeklik, bir sonraki büyük trend olabilir.

Tüm bunları takip etmek pazarlamacılar için zor olabilir. İyi haber ise, her şeye hemen harekete geçmeniz gerekmemesi.

💡Bilgi sahibi olun: Bu alanda neler olup bittiğini okuyun. Sektör haber bültenlerine veya dergilere abone olun.

💡Dikkatli olun: İlk hareket eden her zaman avantajlı değildir. Bekleyin ve izleyin. Mastodon patlama yaşarken haftalarca bir Mastodon stratejisi oluşturmak için zaman harcadığınızı düşünün!

💡Yaratıcı olun: Yeni bir platform veya trend üzerine bahis yapmak istiyorsanız, yaratıcı olun. Küçük bir pilot kampanya yürütün. İnovasyon bütçenizi buna ayırın. Sonuçlardan emin olduğunuzda tüm gücünüzle harekete geçin.

ClickUp ile Sağlam Bir Entegre Pazarlama Temeli Oluşturun

Pazarlama, yüksek değerli ve yüksek hacimli bir faaliyettir. Pazarlama, günümüzde çoğu kuruluşun en büyük beş gideri arasında yer almaktadır. İyi bir kampanya, TikTok'ta viral olduktan sonra Stanley Cup'ın stoklarının tükenmesi gibi satışları artırabilir.

Kötü bir kampanya büyük bir skandala yol açabilir. Burger King'in 2021'de attığı "Kadınların yeri mutfak" tweet'i, yanlış yönlendirilmiş bir pazarlama girişiminin örneklerinden biridir. İlerici tweet'lerle provokatif bir Kadınlar Günü kampanyası olmasına rağmen, iyi karşılanmadı. Marka, konuyu silmek ve özür dilemek zorunda kaldı.

İşlerini tutarlı bir şekilde doğru bir şekilde yapmak için markaların sağlam bir pazarlama operasyonları yazılımına ihtiyacı vardır. ClickUp tam da bunun için tasarlanmıştır.

Görev yönetimi, planlama, yaratıcılık, varlık yönetimi, otomasyon, raporlama ve entegrasyon özellikleriyle ClickUp, bulabileceğiniz en esnek entegre pazarlama yönetim aracıdır.

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