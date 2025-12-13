2026'nın En İyi 10 Bluebeam Alternatifi ve Rakibi

Bluebeam, inşaat, mimarlık ve mühendislik takımları tarafından PDF'leri, işaretlemeleri ve belgeleri yönetmek için yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak her takım için uygun olmayabilir; bazıları onu karmaşık veya belirli ş Akışlarında sınırlı bulmaktadır.

Daha basit bir arayüz, gelişmiş belge yönetimi özellikleri, daha düşük maliyetler veya uzaktan işbirliği için tasarlanmış araçlar ihtiyacınız olsun, dikkate alabileceğiniz çok sayıda seçenek bulunmaktadır.

Bu blogda, inşaat sektörü için en iyi Bluebeam alternatiflerini ve rakiplerini inceleyeceğiz, böylece takımınızın çalışma şekline daha uygun bir araç bulabilirsiniz.

Alternatiflere geçmeden önce, Bluebeam'in neden yetersiz kaldığını inceleyelim.

Bluebeam'in Sınırlamaları

Kullanıcı geri bildirimlerine ve incelemelerine göre, Bluebeam'in bazı yaygın sınırlamaları şunlardır:

Zor öğrenme eğrisi: Birçok kullanıcı, özellikle PDF düzenleme veya inşaat yazılımı konusunda önceden deneyimi olmayanlar, Bluebeam'i öğrenmenin zor olduğunu düşünüyor. Kapsamlı özellikleri kullanıcıları zorlayabilir ve bu da öğrenme süresinin uzamasına sonuç olarak neden olabilir.

Sınırlı katman fonksiyonu: Katman araçları basittir ve karıştırma modları, kaplamalar ve ayrı katman kontrolü gibi gelişmiş seçeneklerden yoksundur, bu da görsel işaretleme yönetimini zorlaştırır.

Entegrasyon sorunları: Kullanıcılar, Bluebeam'i diğer platformlarla bağlarken sorunlar yaşadıklarını bildiriyorlar. İşaretlemeler düzgün senkronizasyon sağlayamayabilir, dosyalar geri dönmeyebilir ve API tabanlı bağlantılar güvenilir olmayabilir.

Büyük dosyalarla ilgili performans sorunları: Büyük proje dosyaları genellikle gecikmeye veya çökmelere neden olur. Yazılım, önemli miktarda CPU ve bellek tüketir ve bu da kritik inşaat görevleri sırasında verimliliği etkiler.

Bulut barındırma sınırlamaları: Bluebeam Revu, istikrarlı bir internet bağlantısına bağımlıdır. Bağlantı kesildiğinde, net uyarıların olmaması kafa karışıklığına, kaydedilmemiş işlere veya ş akışlarının kesintiye uğramasına neden olabilir.

Bluebeam, belge işbirliği, PDF düzenleme ve inşaat proje yönetimini desteklerken, bu sınırlamalar inşaat sürecini aksatabilir.

10 Bluebeam Alternatifine Genel Bakış

İşte Bluebeam'in en iyi alternatiflerine hızlı bir bakış:

Adı En uygun Temel özellikler *Fiyatlandırma ClickUp Her boyutundaki inşaat takımı için hepsi bir arada proje ve görev yönetimi Görev yönetimi, zaman çizelgeleri, ş Akışları, belgeler, otomasyon, AI ve AI Ajanları, zaman takibi, Gantt/Pano görünümleri Ücretsiz plan mevcuttur; Kurumsal müşteriler için özelleştirme seçenekleri mevcuttur Drawboard Projesi Orta boyutlu AEC takımları için işbirliğine dayalı tasarım incelemeleri Gerçek zamanlı çizim işaretleme, çizimlerde görev/sorun izleme, revizyon geçmişi, misafir erişimi, belge paylaşımı Ücretli planlar aylık 29 $/kullanıcıdan başlar. Fieldwire Küçük ve orta ölçekli alan takımları için görev yönetimi ve şantiye koordinasyonu Görev atama, punch listeleri, plan görünümü, sorun izleme, raporlama Ücretsiz plan mevcuttur; ücretli planlar 54 $/kullanıcı/ay'dan başlar. Adobe Acrobat Pro Bireylerden büyük takımlara kadar profesyonel PDF düzenleme ve güvenlikli belge yönetimi PDF oluşturma/düzenleme, e-imza, OCR, belge karşılaştırma, güvenlikli paylaşım Ücretli planlar aylık 19,99 $'dan başlar. PDF XChange Düzenleyici Bireyler ve küçük takımlar için hafif, yüksek performanslı PDF işaretleme ve düzenleme PDF düzenleme, açıklamalar, OCR, dijital imzalar Ücretsiz sürüm mevcuttur; Kullanıcı lisansı yıllık 62 $'dan başlar. Foxit PDF Düzenleyici Küçük ve büyük takımlar için bulut işbirliği ile uygun fiyatlı PDF düzenleme PDF düzenleme, işbirliği, güvenlik, bulut entegrasyonu Ücretli planlar aylık 10,99 $'dan başlar. Nitro PDF Küçük ve büyük takımlar için kurumsal düzeyde PDF oluşturma, dönüştürme ve otomasyon PDF oluşturma/düzenleme, e-imza, güvenlikli paylaşım, toplu işleme Ücretli planlar 17,70 $/kullanıcı/ay'dan başlar. Procore Orta ve büyük ölçekli inşaat firmaları için tam kapsamlı inşaat projesi ve finans yönetimi Proje yönetimi, bütçeleme, RFI ş Akışı, zamanlama, belge kontrolü, raporlama Özel fiyatlandırma Autodesk Construction Bulutu Büyük takımlar için bağlantılı BIM akışları ve proje yaşam döngüsü yönetimi Tasarım işbirliği, belge kontrolü, BIM ş Akışı, analitik Özel fiyatlandırma Buildertrend Küçük ve orta ölçekli konut inşaat takımları için inşaat yönetimi ve müşteri iletişimi Planlama, teklifler, faturalar, müşteri portalı, belge yönetimi, finansal araçlar Özel fiyatlandırma

Kullanabileceğiniz En İyi Bluebeam Alternatifleri

Piyasada çok sayıda inşaat iş akışı yönetim yazılımı seçeneği olduğundan, doğru Bluebeam alternatifini bulmak kolay değildir. Anahtar özellikleri, fiyatları, sınırlamaları ve inşaat takımlarının her birine ilişkin görüşlerini içeren en iyi seçenekleri belirledik.

1. ClickUp (Hepsi bir arada proje ve belge yönetimi için en iyisi)

ClickUp'ın İnşaat Proje Yönetimi Yazılımı ile hiçbir görev veya son tarihı kaçırmayın.

ClickUp, proje yönetimi, bilgi yönetimi ve sohbeti bir araya getiren iş için her şeyi içeren bir uygulamadır. Tüm bu özellikler, daha hızlı ve akıllı çalışmanıza yardımcı olan yapay zeka ile desteklenmektedir.

Bluebeam PDF işaretlemeye odaklanırken, ClickUp çizimler, sözleşmeler ve RFI'lar dahil olmak üzere tüm belge türlerini depolamanıza, düzenlemenize ve üzerinde işbirliği yapmanıza olanak tanır.

ClickUp Dokümanları ile takımınız ve müşterilerinizle daha iyi yazın ve işbirliği yapın.

ClickUp Docs ile canlı belgeler oluşturabilir, bunları takımınızla paylaşabilir ve her şeyi sürüm kontrolü altında tutarak her yerden erişilebilir hale getirebilirsiniz. Yerleşik yapay zeka ClickUp Brain, hataları önlemeye ve belgelerinizde hızlı değişiklikler yapmaya yardımcı olur.

Görüntüler, PDF'ler ve videolar için entegre prova araçları, dosyalara doğrudan açıklama eklemenize, yorumları görev olarak atamanıza ve geri bildirimleri tamamlanana kadar izlemenize olanak tanır; planları ve çizimleri incelemek için mükemmeldir.

ClickUp'ta işlerinizi kolayca kontrol edin ve açıklama ekleyin

ClickUp for Construction takımlarıyla, ilk planlamadan gerçek zamanlı yönetime ve KPI izlemesine kadar inşaat sürecinin her aşamasını kolaylaştırabilirsiniz.

Liste, Kanban panosu, Takvim ve Gantt grafikleri dahil olmak üzere 15'ten fazla özelleştirilebilir ClickUp Görünümü sunan inşaat takımı, projenizin her aşamasını planlayabilir ve görselleştirebilir.

Tüm yapı zaman çizelgenizi görselleştirmek mi istiyorsunuz? ClickUp Gantt Chart görünümü, görev sürelerini, bağımlılıkları ve dönüm noktalarını gösterir.

ClickUp Gantt Grafiği'ni kullanarak projenizin dönüm noktalarını kolayca görselleştirin.

ClickUp'ın özelleştirilebilir durumları, otomasyonları ve şablonları, sunumlar, değişiklik siparişleri, eksiklik listeleri ve denetimler gibi inşaat süreçlerine uyarlanmış ş Akışları oluşturmanıza olanak tanır. Tekrarlayan görevleri otomatikleştirebilir ve hiçbir şeyin gözden kaçmamasını sağlayabilirsiniz.

ClickUp'ın AI Ajanları ile rutin süreçleri delege edebilir, anında içgörüler elde edebilir ve AI'nın takip işlemlerini veya hatırlatıcıları yönetmesine izin verebilirsiniz, böylece takımınız en önemli konulara odaklanabilir.

Bonus: AI Ajanları ile inşaat ş akışı yönetimini kolaylaştırma İnşaat projeleri genellikle dağıtılmış takımlar ve şantiyeler arasında gecikmeler, iletişim sorunları ve belge kaosu ile karşı karşıya kalır. AI ajanları, tüm paydaşları birbirine bağlayarak, rutin görevleri otomasyon ile gerçekleştirerek ve projeleri yolunda tutarak inşaat ş Akışı yönetimini dönüştürür. Günlük ilerleme raporlarını ve saha günlüklerini AI ile otomasyon yoluyla otomatikleştirin, tüm paydaşlar için doğru, gerçek zamanlı güncellemeler sağlayın.

Toplantı notlarına, denetim sonuçlarına veya değişiklik taleplerine göre görevleri ve takip işlemlerini otomatik olarak atayın .

AI destekli arama ve sürüm kontrolü ile belge yönetimini merkezileştirin : planlar, izinler ve bilgi talepleri için

AI sohbet asistanlarını kullanarak güvenlik protokollerini, programları veya tedarikçi iletişim bilgilerini anında bulun — artık evrakları karıştırmanıza gerek yok.

Saha güncellemelerini ve eksiklik listelerini sahadaki ve ofisteki takımlar için eyleme geçirilebilir öğelere dönüştürerek kusursuz koordinasyonu sağlayın. ClickUp içindeki Ambient Agents, minimum manuel müdahaleyle çalışma alanında bilgi akışını sağlar.

ClickUp'ın yerleşik yapay zekası ClickUp Brain, durum güncellemelerini yazarak, proje özetleri oluşturarak ve hatta standup toplantılarını otomatik olarak yürütürerek tekrarlayan görevleri üstlenir .

ClickUp Brain'in tek bir komutla başarıları, engelleri ve sonraki adımları özetleyen yapılandırılmış bir proje raporunu anında nasıl oluşturduğunu görün👇

ClickUp Brain'i kullanarak inşaat projelerinizi kolaylıkla yönetin

Özelleştirilebilir ClickUp gösterge panelleri ve raporlama özelliği ile proje ilerlemesini, kaynak tahsisini ve son teslim tarihlerini takip edin. Projelerinizi zamanında ve bütçe dahilinde tutmak için gerçek zamanlı bilgiler edinin.

Ve bir adım önde başlamak istiyorsanız, ClickUp İnşaat Yönetimi şablonları, planlamadan güvenlik kontrol listelerine kadar her şeyi halletmek için tasarlanmıştır. Bilgilerinizi girin ve hemen başlayın. Sıfırdan başlamanıza gerek yok.

Ücretsiz şablon alın ClickUp İnşaat Yönetimi Şablonu'nu kullanarak tüm inşaat projenizin yaşam döngüsünü kolaylıkla optimize edin.

⭐ Bonus: ClickUp inşaat yönetimi için ne yapabilir? Ayrıntıları ClickUp for Construction Management(İnşaat Yönetimi için ClickUp) web seminerinde öğrenin.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Kapsamlı bir özellik setine sahiptir ve yeni kullanıcılar için biraz öğrenme süreci gerektirir.

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.800'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.500'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

G2 incelemesinde şöyle deniyor:

ClickUp, tüm görevlerimizi, belgelerimizi, hedeflerimizi ve zaman takibimizi tek bir çalışma alanında bir araya getiriyor. 2018'den beri kullanıyoruz ve hem iç akışları hem de müşteri projelerini yönetmek için inanılmaz derecede esnek. Özelleştirilebilir görünümler (Liste, Pano, Takvim vb.) ve ayrıntılı otomasyon seçenekleri her hafta bize saatler kazandırıyor. Ayrıca, sık sık yapılan özellik güncellemeleri, platformu iyileştirme konusunda ciddi olduklarını gösteriyor.

2. Drawboard Projeleri (İşbirliğine dayalı tasarım incelemeleri için en iyisi)

via Drawboard Proje

Drawboard Projects, planları işaretlemek ve işleri koordine etmek için hızlı, gerçek zamanlı bir çözüme ihtiyaç duyan Mimari, Mühendislik ve İnşaat (AEC) takımları için özel olarak tasarlanmış bir işbirliğine dayalı tasarım inceleme yazılımıdır.

Yalnızca PDF düzenlemeye odaklanan yazılımların aksine, Drawboard Projeleri, iç takımlar ve sınırlı erişime sahip misafirlerin aynı çizimleri veya belgeleri aynı anda işaretleyebilecekleri tek bir canlı Çalışma Alanı oluşturur.

Platform, iletişimi ve eylemi doğrudan görsel belgelere bağlar. Takımların izlenebilir Görevleri ve Sorunları doğrudan çizimlerin üzerine bırakmasına olanak tanıyarak, pasif işaretlemeleri aktif, atanabilir iş öğelerine dönüştürür. Bu, çok sayıda e-posta veya dağınık dosyaların yarattığı karışıklığı ortadan kaldırır.

Drawboard Projeleri'nin en iyi özellikleri

Pimler bırakarak, işleri atayarak ve merkezi bir listeden ilerlemeyi yöneterek görevleri ve sorunları doğrudan çizimlerde takip edin.

İlgili çizim dosyasıyla bağlantılı konuşmaları ve değişiklikleri saklayarak tam bir revizyon geçmişi ve denetim izi tutun.

Sınırlı erişim hakkına sahip misafirleri belgeleri görüntülemek ve işaretlemek için davet ederek dış paydaşlarla belge paylaşımını basitleştirin.

Drawboard Proje sınırlamaları

BIM modellerine doğrudan entegre olması gereken kullanıcılar için eklentiler gerekebilir, bu da Autodesk Construction Cloud gibi platformlara kıyasla yerel 3D koordinasyonun daha az sorunsuz olmasını sağlar.

Drawboard Proje fiyatlandırması

Takım: Kullanıcı başına aylık 29 $ (en fazla 25 kullanıcı)

Büyüme: Kullanıcı başına aylık 39 $ (en fazla 150 kullanıcı)

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Drawboard Projeleri puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yorum bulunmamaktadır.

Gerçek kullanıcılar Drawboard Projeleri hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Aynı belge üzerinde takım arkadaşlarımla neredeyse gerçek zamanlı olarak kesintisiz bir şekilde etkileşim kurma özelliğini çok seviyorum. Bu tür bir koordinasyon, hızlı olmasına rağmen gerçek zamanlı olmayan ve toplantılar sırasında kullanılamayan Bluebeam Studio gibi bir programla bile mümkün değildir.

📮ClickUp Insight: Anket katılımcılarımızın %88'i her gün kişisel görevleri için AI araçlarını kullanıyor ve %55'i bunları günde birkaç kez kullanıyor. Peki ya iş yerinde AI? Proje yönetimi, bilgi yönetimi ve işbirliğinin tüm yönlerini destekleyen merkezi bir AI ile, her hafta 3 saatten fazla zaman kazanabilirsiniz. Bu zamanı, ClickUp kullanıcılarının %60,2'si gibi, bilgi aramak için harcamak zorunda kalmazsınız!

3. Fieldwire (Görev yönetimi ve şantiye koordinasyonu için en iyisi)

FieldWire aracılığıyla

İş sahasındaysanız ve işlerin sorunsuz yürümesi gerekiyorsa, Fieldwire size destek olur. Hassasiyet, hız ve daha az kaosla çalışmak isteyen saha takımları için tasarlanmıştır. Görevleri konuma göre kolayca atayabilir, son tarihler belirleyebilir ve ilerlemeyi gerçek zamanlı olarak izleyebilirsiniz, böylece hiçbir şey gözden kaçmaz.

Planları görüntülemeniz veya işaretlemeniz mi gerekiyor? Çevrimdışı olsanız bile bunu doğrudan cihazınızdan yapabilirsiniz. Punch listelerini veya denetimleri mi yönetiyorsunuz? Bu da çok basit. Fieldwire, özel formlar ve akıllı raporlarla iş akışınızı optimize ederek düzenli ve verimli çalışmanıza yardımcı olur.

Fieldwire'ın en iyi özellikleri

Tüm işaretlemeler ve güncellemeler nihai proje teslimi için saklanarak çizimlerin eksiksiz, aranabilir bir geçmişini koruyun.

Görevleri, eksiklik listelerini ve denetimleri doğrudan plan konumlarına bağlayarak şantiye koordinasyonunu basitleştirin.

Son teslim tarihlerini belirleyin, önem düzeyleri atayın ve görev zaman çizelgelerini görselleştirerek alan faaliyetlerini proje programlarıyla uyumlu hale getirin.

Keşiften tamamlanmasına kadar, plan konumlarında doğrudan punch list öğelerini tanımlayın, atayın, izleyin ve doğrulayın.

Proje ilerlemesi, kontrol listeleri ve kusur listeleri hakkında otomasyon ile oluşturulan ve özel olarak tasarlanan raporlar sağlayarak sorunsuz bir devir teslim süreci sağlayın.

Fieldwire sınırlamaları

Kullanıcılar, formları ve raporları belirli proje gereksinimlerine göre özelleştirme yeteneğinin kısıtlı olması konusunda endişelerini dile getirmişlerdir. Bu durum, ş akışlarında esnekliği engelleyebilir.

Bluebeam'e kıyasla sınırlı gelişmiş işaretleme/düzenleme özellikleri, çünkü esas olarak derinlemesine belge incelemesi veya kalkıştan ziyade alan uygulaması için tasarlanmıştır.

Fieldwire fiyatlandırması

Temel: Ücretsiz

Pro Plan: Kullanıcı başına aylık 54 $

İş Planı: Kullanıcı başına aylık 79 $

Business Plus Planı: Kullanıcı başına aylık 104 $

Fieldwire puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (240'tan fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (90+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Fieldwire hakkında ne diyor?

G2 incelemesinde şöyle yazıyor:

Ben bu uygulamayı çoğunlukla, yüklediğim mevcut çizimler veya hava fotoğraflarına dayanarak sahada fotoğraf çekmek için kullanıyorum. Ofisime döndüğümde bu fotoğraflar üzerinde iş yapmak ve çizimlerimde konumları görselleştirmek çok kolay oluyor. Fotoğraf günlüğü raporunu çok kolay bir şekilde oluşturabilmem hoşuma gidiyor. Bu uygulamayı alanda verimli bir şekilde kullanırsam çok fazla işlem yapmam gerekmiyor. Onları kategorilere ayırmayı ve her bir etiketime kategori eklemeyi seviyorum, bu da ofiste sonradan işlem yapmayı çok kolaylaştırıyor.

4. Adobe Acrobat Pro (Profesyonel PDF düzenleme ve güvenlikli belge yönetimi için en iyisi)

Adobe Acrobat Pro aracılığıyla

Sizin kadar sıkı çalışan güvenilir bir PDF aracına mı ihtiyacınız var? Adobe Acrobat Pro DC tam size göre. Orijinal dosyaları aramanıza gerek kalmadan PDF'deki metinleri, görüntüleri ve düzenleri kolayca düzenlemenizi sağlar. Ayrıca yerleşik e-imza araçlarıyla birlikte gelir, böylece onayları hızlı, güvenli ve ücretsiz bir şekilde toplayabilirsiniz.

İster ofiste ister şantiyede olun, inşaat şirketleri bulut üzerinden bu programa erişebilir. Cihaz uyumluluğu, bağlantıda kalmanızı ve takımınızla işbirliği yapmanızı kolaylaştırır. Güçlü, sorunsuz ve profesyoneller için tasarlanmıştır.

İnşaat takımları için Acrobat Pro, sözleşmeler, RFI'lar (belge biçiminde), sunumlar, güvenlik kılavuzları ve İK formları dahil olmak üzere çizimlerle ilgili olmayan belgelerin yönetilmesine yardımcı olur.

Adobe Acrobat Pro'nun en iyi özellikleri

Proje verilerindeki değişiklikleri izleyin ve belge revizyonlarının geçmişini saklayarak proje döngüsü boyunca şeffaflık ve hesap verebilirlik sağlayın.

Adobe Document Cloud bulutu aracılığıyla farklı cihazlarda PDF'lere erişin ve bunları yönetin, sorunsuz işbirliği ve dosya paylaşımı sağlayın.

Metin, şekil ve ölçümler için özelleştirilebilir araçları kullanarak planlara ve teknik belgelere hassas bir şekilde açıklama ekleyin.

Entegre Adobe Sign fonksiyonunu kullanarak yasal olarak bağlayıcı e-imzalar toplayın ve belge durumunu gerçek zamanlı olarak izleyin.

Güvenlik ve uyumluluğu sağlamak için belgelerden hassas veya gizli bilgileri kalıcı olarak silin.

Adobe Acrobat Pro sınırlamaları

Bluebeam'e kıyasla daha düşük çizim işleme; AEC ş akışlarına özgü büyük, karmaşık plan setlerinde verimli gezinme, katmanlama ve karşılaştırma konusunda zorluklar yaşıyor.

Güçlü arayüzü günlük görevler için fazla karmaşık olabilir ve uygulama, benzer hafif seçeneklere göre daha büyüktür.

Adobe Acrobat Pro fiyatlandırması

Adobe Acrobat Pro: 19,99 $/ay

Adobe Acrobat Pro for Teams: 23,99 $/ay

Adobe Acrobat Pro puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (3.490+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Adobe Acrobat Pro hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusu şöyle yazıyor:

Adobe, sıfırdan belge oluşturmamı, mevcut dosyaları düzenlememi ve herhangi bir belgeyi PDF biçimine dönüştürmemi sağlayan harika bir araçtır. Ayrıca, belgeleri uzaktan güvenli bir şekilde imzalamak için gönderme özelliği, en çok değer verdiğim özelliklerden biridir. Tüm belgelerimi verimli ve güvenli bir şekilde yönetmek için kesinlikle kapsamlı ve güvenilir bir çözümdür. Uygulama kolaylığı, Müşteri hizmetleri, 10/10*

🌟 Bonus: Masaüstü AI asistanı ClickUp BrainGPT'yi kullanarak tüm iş uygulamalarınız, proje dosyalarınız ve web'deki bilgileri anında ve ellerinizi kullanmadan arayın, özetleyin ve düzenleyin. Şunları yapabilirsiniz: Uzun inşaat raporlarını, şantiye günlüklerini veya güvenlik belgelerini saniyeler içinde özetleyin

Talk to Text özelliğini kullanarak, hareket halindeyken bile sesinizle site güncellemelerini, sorunları veya eksiklik listelerini hızlı bir şekilde kaydedin.

Uygulamalar arasında geçiş yapmadan ClickUp, Google Drive, SharePoint ve daha fazlasında proje ayrıntılarını, sözleşmeleri veya çizimleri anında arayın.

Takip veya belgeleme için doğrudan tarayıcınızdan görevler oluşturun veya önemli web sayfalarını yer imlerine ekleyin.

AI kullanarak proje güncellemelerini veya toplantı özetlerini oluşturun, manuel raporlama için harcadığınız zamandan tasarruf edin.

5. PDF XChange Düzenleyici (Hafif, yüksek performanslı PDF işaretleme ve düzenleme için en iyisi)

PDF XChange aracılığıyla

PDF XChange Düzenleyici, inşaat ve tasarım profesyonelleri için geliştirilmiş hızlı ve hafif bir PDF çözümüdür. Belgeleriniz üzerinde planlara açıklama eklemenize, revizyonları vurgulamanıza ve hassas ölçümler eklemenize olanak tanır. Mesafeleri, alanları ve çevreleri hesaplamak için araçlar içeren bu yazılım, sahada hızlı doğrulamalar yapmak için mükemmeldir.

Bu belge işbirliği yazılımı, sürüm kontrolü ve paylaşılan işaretlemelerle herkesin aynı sayfada kalmasını sağlayarak gerçek zamanlı işbirliği yapmanızı sağlar. İster ofiste ister alanda olun, PDF-XChange Düzenleyici PDF ş Akışlarını daha net, daha hızlı ve daha verimli hale getirir.

PDF-XChange Düzenleyici'nin en önemli özelliği fiyatlandırma modelidir. Sürekli lisans yapısı kullanır, yani tek seferlik bir ödeme ile ömür boyu lisans elde edersiniz. Bu, birçok rakibin gerektirdiği yıllık aboneliklerle büyük bir kontrast oluşturur.

PDF XChange Düzenleyici'nin en iyi özellikleri

Gelişmiş etkileşim ve otomasyon için belgelere JavaScript eylemleri ekleyin

PDF'leri çeşitli biçimlere dönüştürün ve birden fazla belgeyi aynı anda birleştirmek veya düzenlemek için toplu işleme özelliğini kullanın.

SharePoint, Dropbox, Google Drive ve Microsoft Office 365 gibi bulut hizmetlerinden doğrudan belgelere erişin ve bunları kaydedin.

Gelişmiş etkileşim için PDF'lere ses ve video dosyaları ekleyin

PDF XChange Düzenleyici sınırlamaları

Kullanıcılar, ücretsiz sürümün düzenlenmiş belgelere otomatik olarak filigran eklediğini ve bunun çıktıların profesyonel kalitesini etkileyebileceğini bildirdi.

İşbirliği, eşzamansız yorumlama ve işaretleme ile sınırlıdır.

PDF XChange Düzenleyici fiyatlandırması

Kullanıcı lisansları: Yıllık 62 $'dan başlayan fiyatlarla

Kurumsal lisans paketi: Yıllık 10.151 $'dan başlayan fiyatlarla

PDF XChange Düzenleyici puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (140'tan fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (250'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar PDF XChange Düzenleyici hakkında ne diyor?

Capterra'nın bir incelemesi şöyle diyor:

Bu yazılımda dosyaları okumak ve düzenlemek her zaman kolaydır. Sanal yazdırma gerektiren büyük dosyalar için kullanıyorum. Şimdiden listemdeki en iyi araç olduğunu itiraf edebilirim. Bu araç, yeni başlayanlar için bile kullanımı kolaydır. Annotations benim için harika bir özellik. PDF-XChange'i çok uygun buluyorum. Ayrıca maliyet açısından da verimli.

📖 Ayrıca okuyun: İçerik için En İyi AI Yazma Araçları

6. Foxit PDF Düzenleyici (Bulut işbirliği ile uygun fiyatlı PDF düzenleme için en iyisi)

Foxit aracılığıyla

Sizi yavaşlatan hantal PDF araçlarından bıktınız mı? Foxit PDF Düzenleyici, belgeleri yönetmeyi ve üzerinde işbirliği yapmayı kolaylaştırır. Yoğun çalışan profesyoneller için tasarlanan bu araç, orijinal dosyaları aramanıza gerek kalmadan metinleri, görüntüleri ve düzenleri doğrudan düzenlemenizi sağlar.

Onu gerçekten farklı kılan nedir? Yerleşik AI Asistanı. Belgeleri özetleyebilir, yazıları iyileştirebilir, içeriği 30'dan fazla dile çevirebilir ve hatta hızlı içgörüler için basit İngilizce ile sorular sorabilirsiniz.

Foxit, inşaat takımları için sağlam açıklama, yorum ve paylaşımlı inceleme özellikleri sunarak takımların planları, teklifleri ve sözleşmeleri hızlı bir şekilde işaretlemelerine olanak tanır.

Foxit PDF Düzenleyici'nin en iyi özellikleri

20 GB ila 150 GB bulut depolama alanı ile tüm cihazlarda belgelere gerçek zamanlı olarak erişin ve üzerinde işbirliği yapın.

Birden fazla PDF'yi aynı anda dönüştürme, birleştirme veya sıkıştırma gibi ş akışlarını otomasyonla otomatikleştirerek büyük projelerde verimliliği artırın.

Optik Karakter Tanıma özelliğini kullanarak taranmış belgeleri düzenlenebilir ve aranabilir PDF'lere dönüştürün.

Smart Redact ve AI Assistant özelliklerini kullanarak hassas verileri otomatik olarak kaldırın ve uzun sözleşmeleri veya raporları özetleyin.

Foxit PDF Düzenleyici sınırlamaları

Sunulan özellikler göz önüne alındığında, özellikle küçük işletmeler veya bireysel kullanıcılar için fiyatlandırma nispeten yüksektir.

Bluebeam'in Dinamik Doldurma gibi özel miktar hesaplama araçları veya ayrıntılı tahmin ş akışları için gerekli olan gelişmiş ölçüm hesaplamaları yoktur.

Foxit PDF düzenleyici fiyatlandırması

Foxit PDF Düzenleyici: 10,99 $/ay (yıllık plan)

Foxit PDF Düzenleyici+: 13,99 $/ay (yıllık plan)

Foxit PDF Düzenleyici puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (3.100'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (80+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Foxit PDF Düzenleyici hakkında ne diyor?

G2 incelemesinde şöyle yazıyor:

İş amaçlı olarak bilgisayarımda Foxit PDF Editor'ın bulut tabanlı sürümünü kullanıyorum ve çok güvenilir olduğunu söyleyebilirim. Yazılım indirmek zorunda kalmadan PDF'leri hızlı bir şekilde düzenlemek ve doldurmak çok kolay. Arayüzü basit ve her şey sorunsuz çalışıyor. İş için güvenilir, web tabanlı bir PDF düzenleyiciye ihtiyaç duyan herkes için harika bir seçenek.

📖 Ayrıca okuyun: Akıllı belge düzenleme için en iyi AI PDF düzenleyiciler

7. Nitro PDF (İş düzeyinde PDF oluşturma, dönüştürme ve otomasyon için en iyisi)

Nitro PDF aracılığıyla

Nitro PDF, metinleri, görüntüleri ve düzenleri anında düzenlemenizi sağlayan profesyonel bir PDF düzenleme ve e-imza çözümüdür. OCR ile taranmış belgeler bile aranabilir ve düzenlenebilir hale gelir, böylece veri girişi için harcadığınız zamandan tasarruf edersiniz.

Takımlar, karmaşık PDF'leri düzenlenebilir Microsoft Office biçimlerine (Word, Excel, PowerPoint) doğru bir şekilde geri aktarabilirler. Bu, orijinal tasarım dosyaları mevcut olmadığında çok değerli bir özelliktir.

Dosyaları toplu olarak işleyebilir, otomasyon kullanarak görevleri otomatikleştirebilir ve belgeleri zahmetsizce birleştirebilirsiniz. Ayrıca, yerleşik eSign araçları sayesinde onaylar sadece bir tık uzağınızda. Her şey hız, hassasiyet ve daha fazlasını kağıtsız olarak başarmakla ilgili.

Nitro PDF'nin en iyi özellikleri

300'den fazla dosya biçiminden anında PDF'ler oluşturun, düzen ve biçim tutarlılığını koruyun

Gizli isimler, sayılar veya bilgiler gibi hassas içeriği belgeden kalıcı olarak kaldırın.

Taranan görüntülerdeki metin ve düzeni tanıyarak taranan belgeleri aranabilir ve düzenlenebilir PDF'lere dönüştürün.

AI destekli araçları kullanarak doldurulabilir PDF formlarının oluşturma sürecini ve imza alanlarının algılanmasını otomasyonla gerçekleştirin.

Tek bir platform üzerinden lisans yönetimini ve dağıtımını merkezileştirin

Nitro PDF sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, arayüzün diğer PDF düzenleyicilere kıyasla daha az sezgisel olduğunu ve bu nedenle öğrenme eğrisinin daha dik olduğunu düşünüyor.

Bazı kullanıcı raporlarına göre, çok büyük veya karmaşık inşaat çizimleri ile çalışırken performans bazen düşebilir.

Nitro PDF fiyatlandırması

Nitro PDF Classic: 318,60 $/lisans (tek seferlik fatura)

Nitro PDF Standard: Kullanıcı başına aylık 17,70 $

Nitro PDF Plus: Özel fiyatlandırma

Nitro PDF puanları ve yorumları

G2: 4. 3/5 (320+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (560+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Nitro PDF hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusu şöyle diyor:

Ofisimizde çeşitli amaçlarla Nitro Pro kullanıyoruz. Sözleşme belgelerini incelemekten ve imzaları almaktan, inşaat planı sayfalarını işaretlemeye, faturaları onaylamaya ve referans için notlar almaya kadar. Tüm bu amaçlar için baştan sona kusursuz.

8. Procore (Tam kapsamlı inşaat proje yönetimi ve finans yönetimi için en iyisi)

Procore aracılığıyla

Procore, inşaat öncesi aşamadan kapanışa kadar bir projenin tüm yönlerini birleştirmek için tasarlanmış kapsamlı, bulut tabanlı bir proje yönetimi platformudur.

Takımları, ş akışlarını ve verileri tek bir yerde bir araya getirir. Gerçek zamanlı bütçe izleme ve sözleşme yönetiminden değişiklik siparişlerini kontrol altında tutmaya kadar, maliyetleri kontrol altında tutmanıza yardımcı olur.

Kalite ve güvenlik araçları, denetimleri standartlaştırmanıza ve riski azaltmanıza olanak tanırken, belge yönetimi herkesin en son dosyalardan çalışmasını sağlar. Procore ile sadece projeleri yönetmekle kalmaz, baştan sona daha akıllı, daha güvenli ve daha karlı bir şekilde inşa edersiniz.

Bluebeam PDF işaretlemelerinde mükemmeldir, Procore ise tüm inşaat yaşam döngüsünü merkezileştirir.

Procore'un en iyi özellikleri

Muhasebe sistemleriyle entegre olarak maliyetleri ve bütçeleri gerçek zamanlı olarak izleyin ve güncel finansal görünürlük sağlayın.

İlk teklif aşamasından projenin kapanışına kadar tüm inşaat döngüsü boyunca proje verilerini ve belgeleri birleştirin.

Otomasyon ile yönlendirme ve geçmiş denetim izleri ile RFI'lar, sunumlar ve değişiklik siparişleri dahil olmak üzere karmaşık ş akışlarını yönetin.

Alan ekiplerinin sorunları kaydetmesini, güvenlik denetimleri gerçekleştirmesini ve ilerleme fotoğraflarını doğrudan sağlam mobil uygulamalar aracılığıyla çekmesini sağlayın.

Proje verilerini coğrafi olarak görselleştirin, takımların ilerlemeyi ve sorunları etkileşimli bir harita üzerinde izlemelerini sağlayın.

Procore sınırlamaları

Sistem aşırı sayıda e-posta bildirimleri oluşturabilir ve bu da kullanıcılar için potansiyel bilgi yüklemesi sorununa yol açabilir.

Yüksek ön maliyetler ve tekrarlayan maliyetler kısıtlayıcı olabilir ve özellikle sınırlı bütçeye sahip küçük müteahhitler veya firmalar için pahalı hale getirebilir.

Procore fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Procore puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (3.300'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (2.700'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Procore hakkında ne diyor?

G2 incelemesinde şöyle deniyor:

Pro Core Learning programında Pro Core araçlarının özelliklerini ve bunların kullanımını anlatan bir kurs tamamlandı. Videoların çok bilgilendirici, kısa ve konuyu doğrudan ele aldığını söylemeliyim! Sistem kullanımı kolay ve ofisinizdeki dosya dolaplarından kurtulmanızı sağlayacak!

📖 Ayrıca okuyun: İnşaat Proje Yönetimi için En İyi Procore Alternatifleri

9. Autodesk Bulut (Bağlantılı BIM akışları için en iyisi)

Autodesk Bulut Construction aracılığıyla

Autodesk Construction Cloud ile inşaat projelerinizi sorunsuz ve hatasız bir şekilde yürütün. Ana ürünü olan Autodesk Build, eski PlanGrid teknolojisini içermektedir.

Ortak Veri Ortamı (CDE) olarak işlev görür, inşaat projesi yaşam döngüsünün tüm yönlerini entegre eder ve tasarımdan inşaata kadar takımlar ve veriler arasında bağlantı kurar. Modeller üzerinde gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın, tasarım hatalarını azaltın ve maliyetli yeniden çalışmaların önüne geçin.

Yerleşik maliyet yönetimi sayesinde, proje yöneticileri bütçeleri izleyebilir, sözleşmeleri yönetebilir ve giderleri güvenle tahmin edebilir. Ayrıca, çakışma tespiti, sorunlar sahaya yansımadan önce çözülmesine yardımcı olur. Daha sorunsuz ve akıllı bir inşaat için ihtiyacınız olan her şey burada.

Autodesk Bulut Bina Sisteminin en iyi özellikleri

Otomasyon ile çarpışma algılama ve koordinasyon ş akışları ile çarpışmaları erken tespit edin ve çözün, alandaki yeniden çalışma ve gecikmeleri azaltın.

Otomasyon ile yönlendirme ve geçmiş denetim izleri ile RFI'lar, sunumlar ve değişiklik siparişleri için proje yönetimi akışlarını kolaylaştırın.

Koordineli modellerden doğrudan hassas 2D ve 3D ölçümler gerçekleştirerek daha doğru maliyet tahminleri ve malzeme öngörüleri oluşturun.

Çizimleri, bilgi taleplerini, sunumları, eksiklik listelerini ve günlük raporları alan ve ofis takımları arasında anında paylaşarak alan verimliliğini artırın.

Autodesk Bulut Yapı sınırlamaları

Bazı yorumcular, özellikle büyük projelerle çalışırken veya kaynak yoğun görevleri yerine getirirken uygulamanın yavaş veya gecikmeli olabileceğini bahsetmiştir.

İşaretleme araçları, yetenekli olsalar da, genellikle karmaşık miktar hesaplamaları ve masaüstü tabanlı PDF düzenleme için yeterince gelişmiş değildir.

Autodesk Bulut Fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Autodesk Bulut Yapı puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (4.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (2.200'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Autodesk Construction Cloud bulutu hakkında ne diyor?

G2 incelemesinde şöyle yazıyor:

En çok sevdiğim özelliği, tüm proje paydaşlarını ve bilgileri tek bir merkezi platformda bir araya getirmesidir. Koordinasyonun son derece önemli olduğu M&E teslimatında, en son modellere, çizimlere, RFI'lara ve alan verilerine gerçek zamanlı erişim, büyük bir avantajdır.

📖 Ayrıca okuyun: Takımlar için Güçlü Belge Karşılaştırma Yazılımı

10. Buildertrend (İnşaat yönetimi ve müşteri iletişimi için en iyisi)

via Buildertrend

Buildertrend, inşaat yönetiminizi daha sorunsuz hale getirecek bir araçtır. İster ev inşaatçısı ister tadilatçı olun, bu araç planlama, zaman takibi ve günlük kayıtlar gibi özellikleriyle projelerinizi düzenli tutar.

Müşteri Portalı gibi anahtar özellikler, ev sahiplerinin proje ilerlemesini izlemelerine, seçimleri ve sipariş değişikliklerini onaylamalarına ve ödemeleri yapmalarına olanak tanır.

İnşaat takımı için Buildertrend, teklif verme, bütçeleme, iş maliyetlendirme ve faturalandırma gibi karmaşık finansal akışları kolaylaştırır ve bunları günlük kayıtlar ve zaman takibi gibi alan faaliyetleriyle doğrudan ilişkilendirir.

Ayrıca, satış araçları potansiyel müşterileri izlemenize, teklifler göndermenize ve e-posta kampanyaları yürütmenize yardımcı olarak potansiyel müşterilerle bağlantı kurmanızı ve dönüşümleri artırmanızı sağlar. Her şey bulut tabanlı ve erişimi kolaydır, bu nedenle Buildertrend takımınızın senkronizasyonunu sağlar.

Buildertrend'in en iyi özellikleri

Alt yüklenicilere iş programları, yapılacak liste, dosya paylaşımı ve mesajlaşma için özel bir portal sunun.

Kârlılığı optimize eden veriye dayalı kararlar almak için gerçek zamanlı finansal ve operasyonel raporlara erişin.

Daha iyi fiyat kontrolü için Buildertrend içinde alt yüklenici ve tedarikçi tekliflerini talep edin, alın ve karşılaştırın.

Günlük kayıtlar, zaman kaydı, fotoğraf paylaşımı ve punch list yönetimi için mobil uygulamayı kullanarak alan operasyonlarını kolaylaştırın.

Buildertrend sınırlamaları

Bazı yorumcular, özellikle yeni işler oluştururken manuel veri girişi süreçlerinden kaynaklanan verimsizliklerden bahsediyor ve bu durumun potansiyel olarak çabaların tekrarlanmasına yol açtığını belirtiyor.

Yüksek abonelik maliyeti, çok küçük müteahhitler veya yıllık inşaat hacmi düşük olanlar için genellikle zorluk yaratır.

Buildertrend fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Buildertrend puanları ve yorumları

G2: 4. 2/5 (150'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (2.500'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Buildertrend hakkında ne diyor?

G2 incelemesinde şöyle deniyor:

Buildertrend'in inşaatla ilgili her şey için tek adres olması çok hoşuma gidiyor. Seçimler yapmak, takvim çalıştırmak ve tüm belgelerinizi görmek için harika bir yol sunuyor. Ayrıca satın alma siparişleri ve sipariş değişiklikleri de yapılabiliyor.

📖 Ayrıca okuyun: İnşaat Proje Yönetimi için En İyi Buildertrend Rakipleri

ClickUp ile İnşaat Projelerini Başarıyla Yönetin

Bluebeam, belge işaretleme ve işbirliği için iyi bir araç olsa da, özellikle daha fazla esneklik, gerçek zamanlı iletişim ve uçtan uca proje yönetimi arıyorsanız, tek seçenek değildir.

Gelişmiş görev yönetimi, sorunsuz belge kontrolü veya daha hızlı takım işbirliğine ihtiyacınız olsun, doğru Bluebeam alternatifi inşaat akışı yönetiminizi önemli ölçüde geliştirebilir.

ClickUp, planlama ve uygulamadan iletişim ve teslimata kadar inşaat projelerinizin her aşamasını kolaylaştırmak için tasarlanmış güçlü, hepsi bir arada bir platform sunar. Özelleştirilebilir şablonlar, gerçek zamanlı işbirliği ve yerleşik otomasyon ile ClickUp, takımınızın ihtiyaçlarına uyum sağlar ve her proje teslim tarihinden önce işlerinizi tamamlamanıza yardımcı olur.

İnşaat projelerini yönetme şeklinizi değiştirmeye hazır mısınız? ClickUp'ı bugün ücretsiz deneyin ve farkı görün.