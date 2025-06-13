Şık ve Organize Planlama için Ücretsiz Figma Takvim Şablonları

Görevleri ve zaman çizelgelerini düzenlemek için uğraşıyor musunuz? Yoksa yapılacaklar listenizi manuel olarak düzenlemek zor mu geliyor? Cevabınız evetse, yapılandırılmış bir düzene ihtiyacınız var. 🗓️

🔍 Biliyor muydunuz? Araştırmalara göre, çalışanların yalnızca %18'i etkili zaman yönetimi araçlarına sahiptir; geri kalan %82'si ise bir liste veya e-posta gelen kutusunu kullanarak faaliyetlerini tamamlamaktadır.

Figma takvim şablonu, görevleri basitleştirmek ve proje planlamasında mükemmelleşmek için harika bir çözümdür. Kaçırılan son tarihler, kötü iş dağıtımı yok, sadece etkili ve organize planlama var.

Bu blogda, 10 özelleştirilebilir Figma takvimi hakkında bilgi edinecek, doğru takvimi seçmeyi öğrenecek, sınırlamalarını anlayacak ve verimliliği artırmak için uygun alternatifleri keşfedeceksiniz.

Sıkıcı boş takvimlere bakmaya son verin!

İyi bir Figma takvim şablonu nedir?

Takvim tasarımları Microsoft Word, Google E-Tablolar, Excel ve hatta tek sayfalık PDF biçiminde mevcuttur; iş, ev, okul yılı veya iş planlarınızı düzenlemek için mükemmeldir.

Ayrıca, tasarımla ilgileniyorsanız, en yaygın web tasarım araçlarından biri olan Figma, indirilmeyi bekleyen çok sayıda şık ve ücretsiz şablona sahiptir! Ancak bunları seçmeden önce, "iyi" bir Figma takvim şablonu için sahip olması gereken parametrelere bir göz atın:

Kullanıcıyı içine çeken, gezinmesi kolay arayüz: Gezinmesi kolay olmalı ve etkinlikler, görevler, hatırlatıcılar vb. eklemek için çeşitli seçenekler sunmalıdır.

İşbirliği fonksiyonu: İyi bir düzen, takım üyelerinin paylaşılan takvimlere ve grup planlamalarına erişerek katkıda bulunmalarını ve böylece doğru senkronizasyonun sağlanmasını sağlamalıdır

Çeşitli gereksinimler için özelleştirilebilir: Görünüm, durum vb. ile ilgili özelleştirme seçeneklerine izin vermelidir. Ayrıca görevleri kategorize etmek için renk kodlamasını desteklemelidir

Cihazlar arası veri senkronizasyonu: Şablonun, anında erişim için verileri cihazlar arasında, özellikle cep telefonlarında senkronize etmesini sağlayın

Üçüncü taraf Figma entegrasyonları içerir: Son teslim tarihlerini veya toplantıları kaçırmamak için bu uygulamalarla sorunsuz bir şekilde bağlantı kuran bir şablon seçin

AI yetenekleri: Harika bir takvim, AI destekli öneriler, karmaşık rutinler için otomasyonlar ve veriye dayalı karar verme için AI destekli raporlama ve analiz fonksiyonlarına sahip olmalıdır

📚 Ayrıca okuyun: Tasarım İş Akışınızı İyileştirmek için En İyi Figma Entegrasyonları

Figma Takvim Şablonları

İşte iş rutinlerinizi basitleştiren, sosyal medya paylaşımlarınızı yöneten, yapılacak işlerinizi verimli bir şekilde yöneten ve çok daha fazlasını sunan Figma'nın 10 harika ücretsiz takvim şablonunun kapsamlı listesi.

1. Figma Takvim Planlayıcı Şablonu

figma aracılığıyla

Figma Takvim Planlayıcı Şablonu, ev ve iş yerindeki zaman çizelgelerinizi düzenlemek için en temel, yeni başlayanlar için en uygun çerçevelerden biridir. Haftalık ve aylık takvim görünümleri sayesinde planınızı buna göre özelleştirebilirsiniz.

Günlük rutinlerinizi yönetmek için artık el yazısı listeler, karmaşık Google E-Tablolar, kullanışsız Microsoft Word belgeleri veya Microsoft Excel elektronik tablolarına gerek yok! Basit ama etkili zaman yönetimi deneyimini yaşayın.

Neden seveceksiniz?

Toplantılarınızı, etkinliklerinizi, sabah yoga oturumlarınızı, aile zamanınızı vb. takip edin.

Çalışma saatlerinizi ve uygunluk durumunuzu ekip arkadaşlarınızla paylaşın

İstediğiniz cihazdan kolayca kopyalayın, değiştirin ve yazdırın

Yeni bir çalışana takımınızın olağan toplantı düzenini özetleyin

📌 İdeal kullanım: Evde ve işte sorunsuz zaman yönetimi ve görev planlaması isteyen herkes

📚 Ayrıca okuyun: En İyi Aile Takvimi Uygulamaları

2. Figma Takvim Yapılacaklar Listesi Şablonu

figma aracılığıyla

Yapılacaklar listeleri, rutin görevleri düzenlerken büyük fark yaratır. Etkileşimli Figma Takvim Yapılacaklar Listesi Şablonu, mükemmel bir yapılacaklar listesi hazırlamanıza ve ardından kimin ne yapacağına karar vermenize olanak tanır, böylece verimliliği artırmanıza yardımcı olur.

İster seyahat programı, program, liste planlayıcı veya kontrol listesi olarak adlandırın, yapılacak işleri düzenli ve keyifli bir şekilde tamamlamanızı sağlar.

Neden seveceksiniz?

Sürükle ve bırak özelliğini kullanarak listenizdeki tüm görevleri önemlerine göre düzenleyin

Her alt görev için adımları özetleyerek büyük ve karmaşık görevleri daha küçük parçalara ayırın

Görevleri takım üyelerine atayın ve her yerden erişilebilir hale getirmek için yazdırın

Kullanıma hazır şekiller ve görsellerle görsel olarak çekici görev planlamasının keyfini çıkarın

📌 İdeal kullanım alanları: İş saatlerini, son teslim tarihlerini vb. görsel olarak çekici bir biçimde düzenlemek isteyen herkes

3. Figma Sosyal Medya Planlayıcı Şablonu

figma aracılığıyla

Sosyal medya planlayıcısı mı arıyorsunuz? Bir strateji oluşturmak, yayınlayacağınız platformları belirlemek, içerik temaları hakkında beyin fırtınası yapmak, yayınlarınızı sıralamak ve daha fazlasını yapmak istiyorsanız, bu şablon size yardımcı olabilir!

Figma Sosyal Medya Planlayıcı Şablonu, sosyal ağlardaki sürekli değişen trendleri takip etmek ve içeriğinizde tutarlılığı korumak için mükemmel bir aylık takvim şablonudur. Çevrimiçi varlığınızı birden fazla platformda takip etmenizi sağlar.

Neden seveceksiniz?

Instagram, Facebook, X ve daha fazlası için platforma özel içerik stratejileri geliştirin

Özel günler, etkinlikler, indirim teklifleri vb. için dikkat çekici gönderi fikirleri uygulayın.

Belge içi geri bildirim, grup anketleri, rozetler, markdown notları ve daha fazlasından yararlanın

Önceden planlama yaparak "Bugün ne yayınlayalım?" metinlerine veda edin

📌 İdeal kullanım alanları: İçerik planlama, kullanılacak reklam öğelerinin seçimi ve platformlara göre yayınların planlanması dahil olmak üzere uçtan uca bir sosyal medya stratejisi geliştirmek

📚 Ayrıca okuyun: Sosyal Medya Proje Yönetimi için Kapsamlı Kılavuz

4. Figma Yıllık Takvim Şablonu

figma aracılığıyla

Bu Figma Yıllık Takvim Şablonu ile, önümüzdeki 365 gün içinde tamamlamanız gereken önemli görevleri tam olarak görebilirsiniz.

Bu özelleştirilebilir yıllık takvim düzeni, planlamayı her zamankinden daha kolay hale getirir. Görsel çekiciliği, günlerinizi, haftalarınızı ve aylarınızı kristal netliğinde bir hassasiyetle planlamanızı kolaylaştırır.

Neden seveceksiniz?

Önemli tarihlerinizi, son teslim tarihleri gibi iş taahhütlerinizi ve aylık hedeflerinizi görselleştirin

Görevleri önemlerine göre önceliklendirin

Vardiya listelerini senkronize ederek herkesin aynı sayfada olmasını sağlayın

Zaman Çizelgesi ve Organizasyon Şeması gibi yerleşik araçları kullanarak gelecek yıl için bir ana plan oluşturun

📌 İdeal kullanım alanları: Yıllık planlarını önceden organize etmek, tatillerini planlamak ve yıllık yatırım planları yapmak isteyen herkes

📮ClickUp Insight: Çalışanların %37'si eylem öğelerini izlemek için takip notları veya toplantı tutanakları gönderirken, %36'sı hala diğer parçalı yöntemlere güveniyor. Kararları kaydetmek için birleşik bir sistem olmadan, ihtiyacınız olan anahtar bilgiler sohbetler, e-postalar, belgeler veya elektronik tablolarda kaybolabilir. ClickUp ile konuşmaları tüm görevleriniz, sohbetleriniz ve belgelerinizde anında eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürebilirsiniz, böylece hiçbir şey gözden kaçmaz.

5. Figma Haftalık Program Şablonu

figma aracılığıyla

Evden çalışıyor veya aynı anda birden fazla projeyle uğraşıyor olsanız da, rutininizi yönetmek için temiz ve net bir takvim düzenine ihtiyacınız olacaktır. Figma Haftalık Program Şablonu, haftalık görevlerinizi planlarken çok kullanışlıdır.

Neden seveceksiniz?

Sabah yoga oturumları ve zamanında yemekler için hatırlatıcılar ayarlayın

Hiçbir şeyi kaçırmamak için iş toplantıları ayarlayın

Ailenizle kaliteli zaman geçirmek için belirli saatler ayarlayın

Farklı renkler kullanarak etkinlikleri kategorilere ayırın

📌 İdeal kullanım alanları: Yoğun programlarını basitleştirmek için yönetici takvim yönetimi çözümlerine ihtiyaç duyan herkes

💡 Profesyonel İpucu: Haftalık Takvim Görünümü'nü kullanarak görevleri haftalık biçimde görüntüleyin. Hafta içi ve hafta sonu için farklı zaman çizelgeleri ayarlamak istiyorsanız, bunları günlük görünümde açıp değiştirin.

6. Figma Yayın Takvimi Şablonu

figma aracılığıyla

Figma Yayın Takvimi Şablonu, içerik üretim sürecinin tamamını denetlemek için idealdir. Fikir oluşturmadan yazma, düzenleme, medya planlama ve yayınlamaya kadar metodik bir akış sunar.

Bir içerik takımını yönetiyorsanız, bu araç içerik, pazarlama kampanyaları ve reklamları yolunda tutmak için vazgeçilmezdir. İçeriğinizi pazarlama hedefleri, şirket hedefleri ve sezonluk trendlerle uyumlu hale getirmenize yardımcı olur.

Neden seveceksiniz?

Oluşturmak istediğiniz içeriğin kapsamlı bir listesini derleyin

Sürecin her aşamasında takım üyelerine görevler atayın

Kanban panoları aracılığıyla her bir içeriğin geliştirilmesi ve izlenmesinde görünürlük elde edin

Hedef anahtar kelimeler, içeriğin hedef kitlesi gibi unsurları dahil edin.

📌 İdeal kullanım alanları: Takımını sağlam bir içerik yönetim planıyla organize etmek ve uyumlu hale getirmek isteyen herkes

7. Figma İzin Yönetimi Takvim Şablonu

figma aracılığıyla

Büyük bir takımınız var ve çalışanların izin ve tatillerini yönetmekte zorlanıyor musunuz? Artık değil! Bu Figma İzin Yönetimi Takvim Şablonu işleri basitleştirir.

Tüm takımın haftanın hangi günleri kimin ofiste olmadığını ve belirli bir günde kaç kaynağın mevcut olduğunu bilmesini sağlayan düzenli bir gösterge paneli vardır.

Neden seveceksiniz?

Çalışanların izin ve tatillerini düzenleyin ve bunlara erişin

Resmi tatilleri (ulusal ve bölgesel) takip edin

İzin taleplerini zahmetsizce onaylayın veya reddedin

Mevcut kaynaklarla iş planı yapın

📌 İdeal kullanım alanları: Görev listelerini planlamak ve kalan iş gücüyle önemli teslim tarihlerine uymak için çalışanların ücretli izinleri konusunda net bilgiye ihtiyaç duyan yöneticiler

🧠 Trivia: Facts and Factors pazar araştırma raporuna göre, küresel izin yönetimi yazılımı pazarı 2020'den 2026'ya kadar %9,3 büyüyecek ve 0,95 milyar ABD dolarına ulaşacak!

8. Figma İçerik Takvimi Şablonu

figma aracılığıyla

Markanızın sesinin duyulmasını ve görülmesini sağlamak için, insanlara sürekli olarak ilgi çekici, bilgilendirici ve tanıtıcı içerik sunmanız gerekir. Bu Figma İçerik Takvimi Şablonu, içerik planlama ve yayınlama işlerinizi kolaylaştırır.

Tek sayfada kolayca düzenleme yapabilmeniz için otomatik düzen ile oluşturulmuş temiz, güzel ve tamamen özelleştirilebilir aylık takvime merhaba deyin.

Neden seveceksiniz?

Neyi (makara/video/statik gönderi/karusel) ve ne zaman (tarih ve saat dahil) yayınlayacağınızı bilin

Belirli içerikleri hangi platformda yayınlayacağınızı netleştirin (Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube)

Başlıkları ve eylem çağrılarını (CTA'lar) elinizin altında bulundurun

📌 İdeal kullanım alanları: İçerik hedeflerini önceden düzenli bir biçimde planlamak isteyen sosyal medya yöneticileri

🔍 Biliyor muydunuz? 50-30-20 kuralı, takipçilerinizi satış mesajlarıyla boğmadan markanızı etkili bir şekilde tanıtmak ve hedef kitlenizin ilgisini canlı tutmak için %50 ilgi çekici, %30 özenle seçilmiş ve %20 tanıtım amaçlı içerik yayınlamanızı önerir.

9. Figma Takım Programı Şablonu

figma aracılığıyla

Bir yönetici olarak, çeşitli çalışanlara verilen işleri ve belirlenen süre içinde ne kadarını tamamlayabileceklerini takip etmek isteyeceksiniz. Bunun için Figma Takım Programı Şablonuna ihtiyacınız var.

Pazarlama, tasarım, satış vb. çeşitli takımların üyelerinin uygunluk durumunu izlemenizi ve buna göre görevleri planlamanızı sağlar. Ayrıca ofiste kimlerin çalıştığını ve kimlerin uzaktan çalıştığını da gösterir.

Neden seveceksiniz?

Çalışanlarınızın iş çizelgelerini basitleştirin

Takımın aylık toplam çalışma süresini izleyin

Her çalışanın çalışma süresini takip edin

📌 İdeal kullanım alanları: Birlikte çalışan birkaç işlevler arası takımın iş yüklerini izlemek ve düzenlemek isteyen yöneticiler ve takım liderleri

➡️ Daha fazla bilgi: Proje Yönetimi Takvimi ile İşlerinizi Nasıl Düzenleyebilirsiniz?

10. Figma Pazarlama Yol Haritası Şablonu

figma aracılığıyla

Pazarlama, yönetmeniz gereken birçok yönü içerir. Net bir pazarlama takvimi biçimi olmadan gerekli pazarlama görevlerini planlamak ve uygulamak zordur. Figma Pazarlama Yol Haritası Şablonu burada devreye girer.

Görev durumları hakkında artık kafa karışıklığı yaşamayacaksınız! Yapılan, devam eden ve planlanan faaliyetlerin görsel bir kaydı ile pazarlama planlaması daha kolay hale gelir.

Neden seveceksiniz?

İçerik stratejilerini, SEO'yu ve ücretli reklamları takip edin ve izleyin

Influencer ortaklıklarını yönetin

Pazarlama hunileri geliştirin, müşteri yaşam döngüleri oluşturun ve besleyin, dönüşüm oranlarını artırın

Verilere dayalı sonuçları analiz ederek doğru kararlar alın

📌 İdeal kullanım alanları: Görsel bir arayüzden yararlanarak ürün tanıtımlarını kolaylaştırmak isteyen pazarlama yöneticileri

➡️ Daha fazla bilgi: Kazanan bir pazarlama yol haritası nasıl oluşturulur?

Figma Takvim Şablonlarını Kullanmanın Sınırlamaları

Figma'nın işbirliği ortamında zaman yönetimini nasıl iyileştirebileceğini gördünüz. Ancak, bazı dezavantajları da vardır. Bu bölümde bunları inceleyeceğiz:

İnternete bağlı işlevsellik: Figma, her zaman istikrarlı bir internet bağlantısı gerektiren bulut tabanlı bir araçtır. Bu, uygun bir internet bağlantısı olmayan takım üyelerinin işlerini engeller

Pahalı: Birçok iş arkadaşınızla birlikte bir işi yönetiyorsanız, Figma rakip fiyatlara kıyasla pahalı gelebilir

Düzen bozuklukları: Biçim, yeniden boyutlandırma veya yeni parçalar ekleme gibi küçük değişikliklerle bile bozulabilir. Bu da daha fazla tasarım işi gerektirir

Karmaşık etkileşim: Karmaşık etkileşimler (fareyle üzerine gelme durumları veya çoklu tarih seçenekleri gibi) yeni başlayanlar için zor olabilir

Bu sınırlamalar nedeniyle işler zorlaşır. Bu nedenle, bazı Figma alternatiflerini derledik.

Yararlı Alternatif Figma Takvim Şablonları

ClickUp, çeşitli kullanım örnekleri içeren birkaç etkileşimli ücretsiz takvim şablonu sunar.

Dağınıklığı azaltmak ve zaman yönetimine organize bir yaklaşım benimsemek için değiştirebileceğiniz, indirebileceğiniz ve yazdırabileceğiniz 14 süper kullanışlı, ücretsiz şablona göz atalım.

1. ClickUp Takvim Planlayıcı Şablonu

Ücretsiz şablon alın ClickUp Takvim Planlayıcı Şablonu ile tüm görevleri ve son teslim tarihlerini tek bir yerden takip edin

ClickUp Takvim Planlayıcı Şablonu ile siz ve takımınız düzenli kalabilir ve bir adım önde olabilirsiniz. Özet görünümü, yaklaşan görevlere ve etkinliklere hızlıca göz atmanızı sağlar.

Bu şablonla, büyük projeleri yönetilebilir adımlara bölebilir, etkinlikleri, son teslim tarihlerini ve görevleri kolayca yönetebilir ve rutininizi ayarlayabilirsiniz.

Neden seveceksiniz?

Görevleri farklı durumlara göre düzenleyin: Bloklu, İptal Edildi, Tamamlandı, İlerleme Halinde, Beklemede, ilerlemeyi takip etmek için

Aylık planlayıcı görünümüyle ayınızı önceden düzenleyin

İndirin ve yazdırın, çalışma masanıza, buzdolabına vb. asın.

Dönüm noktaları, referanslar, mekanlar, gerçek maliyetler ve derecelendirmelere göre verileri görselleştirin

📌 İdeal kullanım alanları: Düzenli iş akışlarına, kaynak yönetimine ve planlarda esnek ayarlamalara öncelik veren herkes

📚 Ayrıca okuyun: En İyi Çevrimiçi Takvimler

2. ClickUp Takvim Yapılacaklar Listesi Şablonu

Ücretsiz şablon alın ClickUp Takvim Yapılacaklar Listesi Şablonu ile büyük görevleri ve etkinlikleri bölerek düzenli kalın

ClickUp Takvim Yapılacaklar Listesi Şablonu, görevleri bitirmenize ve hedeflerinize düzenli bir şekilde ulaşmanıza yardımcı olur. Ayrıca, takım üyelerinin iş planlamasını basitleştirir ve ilerlemeyi kolay bir şekilde izlemenizi sağlar.

Düzen, tüm görevlerinizi tek bir sayfada görüntülemenizi sağlar, böylece etkinliklerinizi kolayca ve hızlı bir şekilde planlayabilirsiniz.

Neden seveceksiniz?

Toplantıdan önce tamamlanması gereken yaklaşan toplantıları ve görevleri izleyin

Daha kolay erişim ve anlaşılabilirlik için görevleri kategoriye göre sıralayın

Kolay bilgi erişimi için Toplantı İsteği, Rolüne Göre, Kategoriye Göre, Programlar ve Başlangıç Kılavuzu gibi beş farklı görünümü açın

Bağımlılık uyarıları ve etiketler sayesinde daha iyi zaman takibi deneyimi yaşayın

📌 İdeal kullanım alanları: Günlük rutinlerini kolaylaştırmak isteyen bireyler

💡 Kullanıcı Dostu İpucu: 15 görevi tamamlama hedefinize ulaşamadığınız için ilerleme kaydedemediğinizi düşünmek cazip gelebilir. Ancak asıl sorun şudur: Bugün en önemli olan şeylere odaklanmıyorsunuz. Günün en önemli üç ila beş görevini belirleyerek başlayın. Diğer tüm işleri bırakmak zorunda kalsanız bile bu görevleri kaçıramazsınız. Bunlara öncelik verin ve verimliliğinizin nasıl arttığını izleyin!

3. ClickUp Modern Sosyal Medya Takvim Şablonu

Ücretsiz şablon alın ClickUp Modern Sosyal Medya Takvim Şablonu ile sosyal medya hesaplarınızı zahmetsizce yönetin

Farklı sektörlerde birden fazla hesap yönettiğinizi varsayalım. Bu durumda, düzenli kalmak, içeriğinizin kontrolünü elinizde tutmak ve sosyal medyada rakiplerinizin önüne geçmek için ClickUp Modern Sosyal Medya Takvim Şablonuna ihtiyacınız var.

Bu şablon, tüm sosyal medya etkinliklerinizi izleyerek sosyal medya pazarlama kampanyalarınızı kolayca planlamanıza ve yönetmenize yardımcı olur. Ayrıca AI, yorumlar ve zaman izleme ile izlemeyi de iyileştirir.

Neden seveceksiniz?

Platformlar arasında tutarlılık sağlamak için içerik oluşturma sürecinizi planlayın ve izleyin

Görevlerinizi yönetmek için Tema, Yayın Tarihi, Kanal, Nihai Çıktı ve Hashtag gibi özellikleri kategorilere ayırın ve ekleyin

Yaklaşan kampanyalar ve etkinlikler hakkında görünürlük elde edin

📌 İdeal kullanım alanları: Platformlar arasında içeriği tutarlı bir şekilde düzenlemek, performansı gerçek zamanlı olarak izlemek ve veri görselleştirmeyi kullanarak performansı ölçmek isteyen sosyal medya yöneticileri

➡️ Daha Fazla Bilgi: Ücretsiz Sosyal Medya Takvim Şablonu Seçenekleri

4. ClickUp Yıllık Takvim Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Yıllık Takvim Şablonunu kullanarak daha akıllı planlar yapın ve hedeflerinize kolayca ulaşın

ClickUp Yıllık Takvim Şablonu, önümüzdeki yıl içinde gerçekleştirmeniz gereken dönüm noktalarını net ve odaklanmış bir görünümle sunar. Tüm yıl boyunca görevleri ve etkinlikleri düzenlemenize, planlamanıza ve izlemenize yardımcı olur.

Önemli görevleri, etkinlikleri, randevuları veya son teslim tarihlerini artık kaçırmayacaksınız! Bu şablonla tüm görevlerinizi sorunsuz bir şekilde planlayabilir ve düzenleyebilirsiniz.

Neden seveceksiniz?

Aylık hedefleri , görevleri ve etkinlikleri planlayın ve en önemli görevlere öncelik verin

Tüm görev ve etkinliklerin eksiksiz bir özetiyle yılınıza bütünsel bir görünüm kazanın

İlerlemelerini izlemek için Tamamlandı, Gecikti, Devam Ediyor, Planlandığı Gibi ve Başlanacak gibi beş özel durum içeren görevler oluşturun

📌 İdeal kullanım alanları: Görevlerin daha iyi planlanması ve yürütülmesi için önümüzdeki yıla dair net bir bakış açısı elde etmek

Seequent Pazarlama Operasyonları Müdürü Victoria Berryman, ClickUp kullanımı hakkında şunları söyledi:

ClickUp, kaynaklarımızı, iletişimimizi ve proje yönetimimizi merkezileştirmemize yardımcı olarak verimliliğimizi iki, hatta üç katına çıkardı.

ClickUp, kaynaklarımızı, iletişimimizi ve proje yönetimimizi merkezileştirmemize yardımcı olarak verimliliğimizi iki, hatta üç katına çıkardı.

5. ClickUp Haftalık Takvim Şablonu

Ücretsiz şablon alın ClickUp Haftalık Takvim Şablonunu kullanarak tüm haftanızı tek bir yerde planlayın ve görselleştirin

ClickUp Haftalık Takvim Şablonu, haftanızın ve kişisel etkinliklerinizin bir özetini sunarak haftanızı daha iyi planlamanıza ve düzenli kalmanıza olanak tanır. Bu yeni başlayanlar için uygun şablon, çakışmaları veya çakışmaları belirlemek ve düzeltmek için idealdir.

Neden seveceksiniz?

Haftanın kalan görevlerine odaklanmak için tamamlanan görevleri izleyin

Toplantılar, dersler ve randevular gibi düzenli etkinlikleri ve taahhütleri yazın, anında erişin

Görevleri kategorilere ayırmak ve kısa notlar eklemek için "İyi Hissetme", "Görev Türü" ve "Önemli Notlar" gibi üç farklı özel öznitelik kullanın

📌 İdeal kullanım alanları: Görevleri ve son teslim tarihlerini yönetmek, tüm haftanızı planlamak ve görselleştirmek, verimliliği artırmak için gerçek zamanlı değişikliklerle etkinlikleri düzenlemek

6. ClickUp Yayın Takvimi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Yayın Takvimi Şablonunu kullanarak zaman kazanın ve içerik stratejinizin kontrolünü elinizde tutun

ClickUp Yayın Takvimi Şablonu, yayınlarınızı tek bir yerden planlamak ve yönetmek için etkili bir yoldur. Markanızın aylık takvimini, sosyal medya ve blog içerik yayınlama rutinini düzenlemenize, kontrol etmenize ve optimize etmenize yardımcı olur.

İster küçük bir iş blogunu ister bir sosyal medya pazarlamacıları takımını yönetin, bu şablon size düzenli kalmak ve her şeyi zamanında bitirmek için gerekli araçları sağlar.

Neden seveceksiniz?

Gerekli marka gereksinimlerine uygun tutarlı içerik üretin

Gönderileri oluşturma, düzenleme ve onaylama sürecini kolaylaştırın

Gelecekteki gönderileri ayarlayın ve planlama hatalarını ve kaçırılan son tarihleri önleyin

📌İdeal kullanım alanları: İçerik planlama ve yayınlama konusunda takım üyeleriyle işbirliği yapmak isteyen sosyal medya yöneticileri.

7. ClickUp Editör Takvimi Şablonu

Ücretsiz şablon alın Bu ClickUp Editörlük Takvim Listesi ile editörlük görevlerinizi takip edin

Yeni başlayanlar için uygun olan bu ClickUp Yayın Takvimi Şablonu, değişiklik gerektiren görevleri izlemek için idealdir. Buna düşünce liderliği blogları, ürün haberleri, sponsorlu gönderiler vb. dahildir.

Bu düzen, ilgili yayın zaman çizelgelerini, içeriği yayınlayacağınız kanalları (e-posta, ücretli reklamlar, PR, web sitesi vb.) ve her bir içeriğin bulunduğu belirli pazarlama aşamasını (yeni taslak, tasarım, müşteri onayı, düzeltme vb.) belirtmenize olanak tanır.

Neden seveceksiniz?

Her içerik öğesine yazarlar ve gözden geçirenler atayın

Sorunsuz yayınlama için gerekli değişikliklerin küçük mü yoksa büyük mü olduğunu belirtin

Belge, Liste, Takvim ve Pano gibi dört farklı görünümü kullanarak bilgileri ihtiyaçlarınıza göre düzenleyin ve görüntüleyin

📌 İdeal kullanım alanları: Yayınlamadan önce çeşitli içerik düzenleme gereksinimlerini takip etmek ve kaynaklara dağıtmak

🧠 İlginç Bilgi: WordPress blog makalelerinin okuyucuları, her ay bloglara 77 milyondan fazla yorum bırakıyor

8. ClickUp PTO Takvim Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp PTO Şablonu ile takımınızın izin taleplerini düzenleyin, izleyin ve yönetin

ClickUp PTO Takvim Şablonu, izinleri, tatilleri ve resmi tatilleri düzenlemek için uygun bir biçim sağlar.

Bu, kadro çakışmalarını azaltır ve personel uygunluğunun görünürlüğünü artırır. Ayrıca, e-posta entegrasyonu, bağımlılık uyarıları ve zaman takibi gibi iş verimliliğini artırmak için ClickUp'ın yeteneklerinden yararlanır ve sizi bilgilendirir.

İster birkaç çalışan ister büyük bir şirket için olsun, bu şablonlar takımınızın izinlerini hızlı ve sorunsuz bir şekilde yönetmenizi sağlayacaktır!

Neden seveceksiniz?

Onaylayan, PTO Günleri, PTO Nedeni ve PTO Türü gibi dört farklı özel alanı kullanarak her istekle ilgili önemli bilgileri kaydedin

İstekleri hızlıca onaylayın veya reddedin

Çalışanların e-posta talepleri ve onayları olmadan yeni ücretli izin taleplerini göndermelerini sağlayın

📌 İdeal kullanım alanları: Çalışanların izinlerini görselleştirmek, çalışanların tatillerini yönetmek ve tatilleri tek bir yerden koordine etmek isteyen yöneticiler veya İK uzmanları

📚 Ayrıca okuyun: Takımınızın İzin Yönetim Sistemini Optimize Etme

9. ClickUp İş Takvimi

Ücretsiz şablon alın ClickUp İş Takvimi'ni kullanarak satış sunumlarından son teslim tarihlerine kadar her şeyi tek bir yerde düzenleyin

İşinizi yönetmek ve düzenli kalmak için etkili bir strateji mi arıyorsunuz? Öyleyse, ClickUp İş Takvimi Şablonuna bakmanız gerekir. Görevleri düzenlemenize, planlamanıza ve çalışanların çalışma saatlerini işbirliği içinde görselleştirmenize yardımcı olmak için tasarlanmış ücretsiz bir düzendir.

Artık kaybolan yapışkan notlar yok! Bu çerçeve ile satış görüşmelerinden son teslim tarihlerine kadar her şeyi tek bir yerden kolayca yönetebilirsiniz.

Neden seveceksiniz?

Çalışanlar tarafından yapılacak işleri günlük, haftalık veya aylık gruplara ayırın

Uzun vadeli taahhütler ve hedefler için plan yapın

Görev bilgilerini kaydetmek ve görselleştirmek için "Bu eğlenceliydi", Etkinlik Türü, Dosyalar ve Departman gibi dört farklı özel öznitelik kullanın

📌 İdeal kullanım alanları: Zaman izleme, e-postalar ve zamanında bildirimler yardımıyla takvim düzenlemesi gerektiren işletme sahipleri

10. ClickUp İçerik Takvimi Şablonu

Ücretsiz şablon alın ClickUp İçerik Takvimi Şablonu ile tüm yıl boyunca içerik planlayın, düzenleyin, yayınlayın ve izleyin

ClickUp İçerik Takvimi Şablonu, çeşitli içerik türlerini planlamak için mükemmel bir çözümdür.

Çerçeve, kullanıma hazır klasörler içeren, en yeni başlayanlar için en uygun içerik takvim şablonlarından biridir. Bu, içeriğinizin düzenli olarak yayınlanmasını sağlarken diğer temel iş alanlarına odaklanmanızı sağlar.

Neden seveceksiniz?

Takvim, Pano, Liste ve Zaman Çizelgesi gibi dört farklı görünümü kullanarak içerik planını gereksinimlerinize göre özelleştirin

Farklı içerik parçalarını (bloglar, sosyal medya gönderileri vb.) sıralayın ve izleyin

İçeriği varlıklara, kategorilere, kanallara, bağlantılara ve yayın tarihlerine göre sıralayın

📌 İdeal kullanım alanları: Önümüzdeki aylarda yayınlanacak içeriği planlaması gereken sosyal medya pazarlama yöneticileri

11. ClickUp Ön Üretim Takvim Şablonu

Ücretsiz şablon alın ClickUp Ön Üretim Şablonu ile ön üretim sürecinizi basitleştirin ve engelleri ortadan kaldırın

Video veya film prodüksiyonuyla mı ilgileniyorsunuz? Ya da reklam kreatifleri, marka bilinirliği kampanyaları ve daha fazlası için çekimleri yönetmeniz mi gerekiyor? O zaman ClickUp Ön Prodüksiyon Takvim Şablonunu deneyin.

Üretim öncesi aşamaları basitleştirmek ve hiçbir şeyin gözden kaçmamasını sağlamak için idealdir. Bu çözüm, işleri düzenli tutmak için etiketler kullanır, özelleştirilmiş bir zaman çizelgesi sunar ve Dropbox ve Google Drive gibi araçlarla kolayca entegre edilebilir.

Neden seveceksiniz?

Önemli görevleri kaydetmek için Çaba Düzeyi, Değişikliğin Etkisi, Etkinlik Türü, Üretim Aşaması ve Kaynaklar gibi beş farklı özel öznitelik kullanın

Görevlerin durumunu Engellendi, Yapılacak, İlerleme Halinde ve Tamamlandı olarak işaretleyerek mevcut teslimatları takip edin

Proje Gantt Görünümü'nü kullanarak zaman dilimini planlayın ve ilerlemeyi izleyin

📌 İdeal kullanım alanları: Görselleştirmenin gücünden yararlanarak karmaşık çekimleri veya basit videoları yönetmek

➡️ Daha fazla bilgi: Üretim Planlaması için Üretim Programı Şablonları

12. ClickUp Takım Programı Şablonu

Ücretsiz şablon alın ClickUp Takım Programı Şablonunu kullanarak takımınızın son teslim tarihlerini net bir şekilde görün, kolayca işbirliği yapın ve işleri tamamlayın

Takım görev listelerini yönetmek ve takım üyeleri arasında verimli iş dağıtımını sağlamak zor geliyorsa, ClickUp Takım Programı Şablonunu deneyin.

Bu şablonu kullanarak, takımınızın son teslim tarihlerini karşılamasına, sorunsuz bir şekilde işbirliği yapmasına ve verimliliği artırmasına yardımcı olacak görünürlüğü tek bir yerden elde edersiniz! Gerçek zaman çizelgelerine göre takımların iş yüklerini görselleştirmenize ve planlamanıza olanak tanır.

Neden seveceksiniz?

Özel durumlar olan "Açık" ve "Tamamlandı" yardımıyla bireysel görevlerin ilerlemesini izleyin

Doğru görev dağılımı ile takım üyeleri arasındaki karışıklığı ve yanlış iletişimi azaltın

Proje Etkinlikleri, İş Yükü vb. gibi farklı görünümleri açarak bilgileri kolayca düzenleyin ve erişin

Her takım üyesinin iş yükünü izleyin ve değerlendirin

📌 İdeal kullanım alanları: Takım iş yüklerini planlayıp izleyerek netlik sağlamak, takım üyelerinin işlerinden daha fazla sorumlu olmalarını sağlamak ve yanlış anlaşılmaları azaltmak

Snowville Creamery LLC'nin Ofis İK Müdürü Anne Thomas, ClickUp kullanımı hakkında şunları söyledi:

ClickUp, şirketimizin tüm bölümleri arasındaki tüm iletişimi tek bir merkezi yerde yayınlamamızı sağlıyor. Bildirimleri almak ve şirketimizin programlarını, rotalarını ve teslimatlarını yönetmek kolay ve rahat. Ben şahsen izin taleplerini, sürücülerin programlarını ve geri ödeme isteyen müşterileri takip etmek için kullanıyorum.

ClickUp, şirketimizin tüm bölümleri arasındaki tüm iletişimi tek bir merkezi yerde yayınlamamızı sağlıyor. Bildirimleri almak ve şirketimizin programlarını, rotalarını ve teslimatlarını yönetmek kolay ve rahat hale geliyor. Ben şahsen izin taleplerini, sürücülerin programlarını ve geri ödeme isteyen müşterileri takip etmek için kullanıyorum.

13. ClickUp Pazarlama Takvimi Şablonu

Ücretsiz şablon alın İçerik ve kampanya planlamasını çocuk oyuncağı haline getirmek için ClickUp Pazarlama Şablonunu kullanın

Kapsamlı bir pazarlama planı geliştirmekte zorlanan bir pazarlama uzmanıysanız, ClickUp Pazarlama Takvimi Şablonuna ihtiyacınız var.

Bu Figma takvim şablonu alternatifi, otomasyon, hatırlatıcılar ve kişiselleştirilmiş görünümler ile pazar araştırması, rakip analizi, müşteri adayı geliştirme, kampanyalar ve görevler gibi görevleri yönetmenizi sağlar. Ayrıca, yüksek etkili etkinlikleri, kod gerektirmeyen, kolaylaştırılmış bir veritabanında önceliklendirebilirsiniz.

Başarılı bir pazarlama stratejisi oluşturmak için tüm potansiyelinden yararlanın!

Neden seveceksiniz?

Tüm mevcut ve gelecek pazarlama faaliyetlerinin tutarlı ve merkezi bir görünümünü elde edin

İptal Edildi, Tamamlandı, Devam Ediyor, İnceleniyor ve Dikkat Gerekiyor gibi özel durumlarla etkinliklerin ilerlemesini takip edin

Bütçeyi izleyin ve kaynakları etkili bir şekilde tahsis edin

📌 İdeal kullanım alanları: Pazarlama faaliyetlerine merkezi erişim sağlamak ve işbirliğine dayalı bir yaklaşımla verimli bütçe ve kaynak planlaması yapmak isteyen pazarlama uzmanları

📈 Vida Health'in ClickUp ile pazarlama operasyonlarının verimliliğinde %50 artış elde ettiğini görün.

14. ClickUp Podcast Takvim Şablonu

Ücretsiz şablon alın ClickUp Podcast Şablonu ile podcast üretimini basitleştirin

ClickUp Podcast Takvim Şablonu ile başarılı bir podcast oluşturmak çok kolay! Yaklaşan bölümler, misafir katılımcılar ve ele alınacak konular hakkında kapsamlı bir genel bakış elde edersiniz.

Ayrıca, 18 Özel Alan, tek tek bölümler hakkında önemli bilgileri ortaya çıkarırken, özel durumlar (Tamamlandı, Devam Ediyor, Yapılacak) uçtan uca üretim sürecini izlemenize yardımcı olur.

Podcast'inizin yolunda gittiğinden emin olmak için bu düzeni kullanın!

Neden seveceksiniz:

Transkript Durumu Görünümü'nü kullanarak bölümlere özgü transkriptler oluşturun ve izleyin

Gelecekteki podcast konularını ve zaman çizelgelerini kolayca kaydedin

Her bölüm için notları kaydedin ve düzenleyin

Sponsorları ve ihtiyaçlarını izlemek için Podcast Sponsorları Görünümü'nü kullanın

📌 İdeal kullanım alanları: Podcast planlamasını ve yürütülmesini basitleştirmek isteyen podcast yöneticileri ve yapımcıları

📚 Daha Fazla Bilgi: Bir Sonraki Bölümünüzde Kullanabileceğiniz Ücretsiz Podcast Şablonları

ClickUp ile Görevleri Düzenleyin ve Son Teslim Tarihlerine Şık Bir Şekilde Ulaşın

Figma aylık takvim şablonlarından yararlanarak zaman çizelgelerinizi gereksiz yere karıştırmamanızı sağlar. Ayrıca, rutinlerinizi düzenlemenize, ailenizle kaliteli zaman geçirmenize, takımınızı iyi yönetmenize ve önemli son teslim tarihlerini kaçırmamanıza yardımcı olur.

Bununla birlikte, bazı dezavantajları da vardır. İhtiyaçlarınıza uygun Figma düzenleri bulamayabilir veya bunları kullanmakta zorlanabilirsiniz. Ancak endişelenmeyin.

ClickUp, çeşitli kullanım senaryolarına uyan çok yönlü, iyi organize edilmiş, kullanımı kolay yıllık ve aylık düzenlerle görev yönetimini kolaylaştırır. Görevleriniz ve rutinleriniz ne kadar karmaşık olursa olsun, ClickUp ile yapılacaklarınızın üstesinden gelin, zamandan tasarruf edin ve stresi azaltın.

Bu şablonları indirmek ve planlarınızı zahmetsizce yönetmek için bugün ClickUp'a ücretsiz olarak katılın.