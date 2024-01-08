i̇ş Yerindeki Takımlar İçin 25 Aylık Hedef Örneği

Sabah 5'te uyanın. Sabah rutininizi sabitleyin. Her gün spor salonuna gidin. Her gece günlüğünüzü yazın. İşinizde daha organize olun. Evet, yeni yıl, yeni hedefler zamanı!

Kişisel gelişim hedefleri yaygın olmakla birlikte, birçok kuruluş ve takım Aralık ayında dördüncü çeyreği kapatarak bir sonraki yıla hazırlanır.

2024 için aylık hedef fikirlerinizi bulmak için internette araştırma yapıyorsanız, doğru yere geldiniz.

Bonus olarak, yıl boyunca aylık hedeflerinize ulaşmanız için bir yol haritası da sunuyoruz.

Aylık Hedefler nedir?

Aylık hedefler, kendiniz veya takımınız için önümüzdeki 30 gün veya bir takvim ayı içinde ulaşmak üzere belirlediğiniz hedeflerdir.

Takımlar, kuruluşun başarısını daha da ileriye taşımak için bir birim olarak birlikte aylık hedefler belirler. Bir dizi aylık hedef, çeyrekte büyük bir kazanca veya yıl için büyük, cesur ve iddialı bir hedefe (BHAG) ulaşmanıza yardımcı olabilir. Net aylık hedefler, başarılı planlama, proje işbirliği ve genel verimlilik sağlar.

Etkili işbirliği için ClickUp Gantt grafiği

Aylık Hedeflerin Belirlenmesinin Önemi

Bir ay, iş faaliyetleri için ne çok kısa ne de çok uzun bir süredir. Diyelim ki yeni ürününüzün lansmanı için bir reklam kampanyası yürütüyor sunuz. Dört hafta, hedef kitlenizin çoğuna ulaşmak, katılımı izlemek ve gerekirse parametreleri ayarlamak için geri bildirim toplamak için yeterli bir süredir.

Doğru zaman dilimini belirlemenin ötesinde, aylık hedefler birçok avantaj sunar.

Büyük hedefleri yönetilebilir parçalara ayırma: Bu yıl 60 milyon dolar gelir elde etmeyi planlıyorsanız, bunu nasıl yapacaksınız? Hedef belirlemenin en basit yolu, hedefi üç aylık ve aylık hedeflere ayırmak ve bunları proje hedeflerine dönüştürmektir. Bu, takımınızın her çeyrekte 15 milyon dolar ve her ay 5 milyon dolar kazanma hedefi olduğu anlamına gelir.

Hedefleri yönetilebilir parçalara ayırma

Hedefleri haftalara ve günlere bölmek satış elemanları için çok zorlayıcı olur. Bir ay, satış konuşmalarını sonuçlandırmak için onlara yeterli zamanı tanır.

Eylemi güçlendirme: Bir iş ayı genellikle 22 gündür, bu da değerlendirme toplantısı gelene kadar ertelemeye yer bırakmaz. Bu nedenle, takımlar zaman kaybetmemek için işe hemen başlama eğilimindedir.

İnceleme ve ayarlamaları etkinleştirme: Bir ay boyunca bir şey işe yaramazsa, düzeltme yapma zamanı gelmiştir. Aylık hedefler, takımların ve liderlerin performansı değerlendirmek ve yeni fikirleri denemek için yeterince sık bir araya gelmelerini sağlar.

Gider döngüsüyle ilişki: Kuruluşlar genellikle maaşları, tedarikçilere ödemeleri ve faturaları her ay öder. Aylık hedeflerinizi (genellikle gelirle ilgili) gider döngüsüyle uyumlu hale getirerek, işin nakit akışını daha iyi anlayabilirsiniz.

Zaman çerçevesi, iyi bir hedefin birçok unsurundan biridir. Aylık hedeflerinizi belirlemeden önce dikkate almanız gereken birkaç başka husus daha vardır.

SMART Aylık Hedefler Nasıl Belirlenir?

Kırk yılı aşkın bir süre önce, George T. Doran hedef belirleme için SMART çerçevesini önerdi. Bu çerçeve, zamanın testinden geçerek bugün hem kişisel gelişim hem de profesyonel gelişim için en etkili hedef belirleme çerçevesi olmaya devam ediyor.

SMART, spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve zaman sınırlı anlamına gelir.

Bir sosyal medya ajansını örnek alarak, işiniz için SMART aylık hedefleri nasıl belirleyebileceğinizi görelim.

Özel

Bir hedef, odaklanmanıza yardımcı olmak için net olmalıdır. Yorumlara açık olmayan bir dille yazılmalıdır. Kısacası, spesifik olmalıdır.

Örnek: Sosyal medya desteği arayan teknoloji girişimlerinin potansiyel müşterilerini oluşturun.

Ölçülebilir

Gördüğünüz gibi, "potansiyel müşteri oluşturmak" bir komuttur, hedef değildir. Bir sonraki adım, bunu nicelendirmektir.

Örnek: Destek arayan teknoloji girişimlerinden 25 yeni potansiyel müşteri oluşturun.

Ulaşılabilir

25 yeni net müşteri adayı, gerçekleştirilebilir olup olmadığına bakılmaksızın keyfi bir hedef gibi görünüyor. Bir hedefi ulaşılabilir kılmak için en yaygın kullanılan yöntem, önceki dönemin performansını iyileştirmektir. Dolayısıyla, daha iyi bir hedef şu şekilde olabilir.

*Örnek: Geçen yıla göre potansiyel müşteri oluşturmayı (sosyal medya desteği arayan teknoloji girişimleri) %25 artırın

İlgili

Hiç kimse kendisiyle alakasız görünen bir hedef için heyecanlanmaz. Hedefi çekici hale getirmek için, onu kuruluşunuz, pazarınız, sektörünüz ve iş yaptığınız coğrafi bölgeyle alakalı hale getirin.

Örnek: Sosyal medya desteği arayan teknoloji girişimlerinin müşteri adaylarını geçen yıla göre %25 artırın yeni açılan Seattle ofisi tarafından desteklenecektir.

Zaman sınırlı

Parkinson yasası, işin ayrılan süreyi doldurmak için genişlediğini belirtir. Bir zaman çizelgesi belirlemezseniz, yukarıdaki hedefe bir yıl içinde veya on yıl içinde ulaşabilirsiniz. Hedeflerinizi zaman sınırlı hale getirin.

Örnek: Yeni açılan Seattle ofisinin desteğiyle, geçen yılın aynı dönemine göre aylık potansiyel müşteri sayısını (sosyal medya desteği arayan teknoloji girişimleri) %25 artırın.

Yukarıdaki örnek, her faktörün yalnızca bir seviyesini göstermektedir. Örneğin, "sosyal medya desteği arayan teknoloji girişimi" ifadesi, finansman durumu, genel merkez konumu, kurucu profili vb. bilgileri eklenerek daha da spesifik hale getirilebilir.

Bağlantıyı kuruluşun vizyonu veya misyonuyla kurarak alaka düzeyi daha da güçlendirilebilir.

SMART çerçevesi ile yeni tanışıyorsanız, ClickUp'ın aylık hedef şablonunu başlangıç noktası olarak kullanabilirsiniz. Alternatif olarak, aşağıdaki çerçeveyi kullanarak tek başınıza da çalışabilirsiniz.

Aylık Hedefleri Belirleme ve İzleme

Aylık hedefleri nasıl belirleyeceğinizi öğrendiğinize göre, şimdi bunları nasıl gerçekleştireceğinize bakalım.

Hedefi görünür hale getirin

Bir hedef sizin için önemliyse, onu belirleyip unutamazsınız. Kararlarınızı ve eylemlerinizi yönlendiren Kuzey Yıldızı gibi ona değer vermelisiniz.

Bireylerin ve takımların hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için tasarlanmış bir hedef izleme uygulaması kullanın. ClickUp hedefleri, spor salonuna gitmek gibi kişisel hedeflere veya insan kaynakları yönetim yazılımı oluşturmak gibi karmaşık hedeflere uyum sağlamak için kapsamlı ve esnektir!

Yönetilebilir adımlara bölün

SMART hedef bile bir eylem planı değildir. Hedefe ulaşmak için her gün ne yapmanız gerektiğini söylemez. Bu nedenle, bir eylem planı oluşturun.

Büyük hedeflerinizi, düzenli olarak uygulayabileceğiniz ve odaklanabileceğiniz adımlara bölün. ClickUp ile şunları yapabilirsiniz:

Aylık hedeflerinizi projelere ve görevlere bölün

Sayı, dolar tutarı veya basit bir doğru/yanlış şeklinde bireysel hedefler belirleyin

Çeşitli görevleri birbirine bağlayarak ilerlemeyi özetleyin

Görevler için kontrol listeleri oluşturarak doğru şekilde yapıldığından emin olun

Metrikleri ayarlayın

SMART hedeflerinin ölçülebilir kısmı, ulaşmak istediğiniz sayıdır. Hedefinizi kendi metriklerine sahip çeşitli görevlere bölüyorsanız, bu hedefleri de ClickUp'a ekleyin. Görev hedefleri ile tamamladığınız görevleri işaretleyebilirsiniz ve görev yönetimi yazılımı, ClickUp Gösterge Panelinize ilerlemeyi otomatik olarak günceller.

ClickUp'ın 15'ten fazla görünümüyle tüm görevleri tek bir yerden yönetin

Haftalık değerlendirmeler yapın

Aylık hedefler belirlerken, ilerlemeyi izlemek iyi bir uygulamadır. Her hafta kontrol ederek doğru yönde ve doğru hızda ilerlediğinizi değerlendirin.

ClickUp Belgeleri'ni kullanarak tekrarlanabilir aylık inceleme sürecinizi ayarlayın. İzlemek istediğiniz metriklerin ve kendinize sormak istediğiniz soruların bir listesini oluşturun.

ClickUp Belgeleri'ni kullanarak önemli belgeleri yönetin ve takım işbirliğini geliştirin

Hala nereden başlayacağınızı bilmiyor musunuz? Yardımınızızda! On ücretsiz hedef belirleme şablonundan birini seçin ve istediğiniz gibi özelleştirin.

Etkili hedef ayarlamanın temelleri atıldıktan sonra, siz veya takımınızın peşinden gitmek isteyebileceğiniz aylık SMART hedefler için bazı ilham kaynakları.

takımlar için 25 Aylık Hedef Örneği

Satış, pazarlama, mühendislik veya İK departmanında çalışıyor olsanız da, takımlarınız için kullanabileceğiniz 25 aylık hedef fikri burada.

1. Potansiyel müşteri oluşturmayı iyileştirin

Bir pazarlama ekibinin her yıl için en büyük hedefi, potansiyel müşteri oluşturmaktır. Bu hedef, pazarlama çabalarının nasıl odaklanacağına yön verir. Bunu aylık SMART hedefine dönüştürün.

Örnek: Geçen yılın aynı dönemine göre oluşturulan potansiyel müşteri sayısını %25 artırın

2. Reklam harcamalarını azaltın

Pazarlar gelişip rekabet kızıştıkça, liderler performanstan ödün vermeden harcamalarını azaltmak zorunda kalıyor. Bu hedefler daha zorlu olabilir.

Örnek: Potansiyel müşteri oluşturma/dönüşümünü etkilemeden 100.000 $ tasarruf elde etmek için reklam harcamalarını optimize edin

3. Web sitesi trafiğini artırın

Web sitesi trafiği, pazarlama takımları için çok önemli bir dönüşüm hunisi metrikleridir ve dönüşüm hunisi boyunca kümülatif faydalar sağlar.

Örnek: Organik kaynaklardan gelen web sitesi trafiğini %5 artırın

4. Potansiyel müşteri dönüşüm oranını artırın

Pazarlama, ürettiği potansiyel müşterileri artırdıkça, satışların da artması beklenir. Pazarlama hedefini kendi hedeflerinizle takip edin.

Örnek: Her ay potansiyel müşteri dönüşüm oranını %2 artırın

5. Ağ oluşturma etkinliklerine katılın

Satış ekibi üyeleri, talep yaratmanın bir yolu olarak ağ oluşturma etkinliklerine katılır. Etkinlik sayısı ne kadar fazla olursa, dağıtabilecekleri kartvizit sayısı da o kadar fazla olur. Ancak, bu bağlantılardan hiçbiri dönüşüme dönüşmezse, para boşa gitmiş olur. Bu nedenle aylık hedefler bunu dikkate almalıdır.

Örnek: Her ay, en az %10'luk bir iletişimden demoya dönüşüm oranına sahip bir ağ toplantısına katılın

6. CSAT puanlarını artırın

Müşteri başarı ekipleri, performanslarını müşteri memnuniyeti (CSAT) veya Net Promoter Score (NPS) ile ölçer. Genel müşteri başarı sonuçlarını iyileştirmek için iyi bir aylık hedef fikridir.

Örnek: Yeni müşteriler için CSAT puanını her ay %1, geri dönen müşteriler için ise %5 artırın.

7. Yeni müşterilerin işe alım süresini kısaltın

Kuruluşlar genellikle belirli bir süre içinde yeni bir müşteriyi sisteme dahil etmek için hizmet seviyesi anlaşmaları (SLA) yapar. Bu süreyi kısaltmak, müşteri deneyimini iyileştirir ve gelirlerin daha hızlı elde edilmesini sağlar. Bu nedenle, bu hedef müşteri başarısı takımları için çok önemlidir.

Örnek: İş süreçleri iyileştirme ve otomasyon stratejilerini kullanarak işe alım süresini 1 iş gününe indirin

ClickUp ile müşteri başarısında zirveye ulaşın

8. Ürünü piyasaya sürün

Elbette bu bir ayda gerçekleşmez. Ancak uzun vadeli hedeflerinizi daha küçük aylık hedeflere bölebilirsiniz.

Örnek: Beş temel özelliğe sahip tedarikçi yönetimi portalı için MVP'yi oluşturun

ClickUp ile MVP'nizi piyasaya sürene kadar her adımı izleyin

9. Geliştiricilerin verimliliğini artırın

Mühendislik liderleri, geliştiricilerin verimliliği için aylık hedefler belirlemekten sorumludur. Bunu, bir geliştirici platformu satın alarak, görevleri otomatikleştirerek, fonksiyonun bir kısmını dış kaynaklara aktararak veya takıma zaman yönetimi becerileri konusunda eğitim vererek başarabilirler. Size en uygun olanı seçin.

Örnek: Mühendislik takımının verimliliğini %20 artırmak için bir test otomasyon platformu kullanmaya başlayın

10. İşe alım süresini kısaltın

Açık bir pozisyon için işe alım süresini kısaltarak, yeni çalışanları daha çabuk işe alabilir ve daha fazla/daha iyi işler tamamlayabilirsiniz. Bu nedenle, işe alım süresi, İK ve yetenek kazanımı takımları için etkili bir aylık hedef fikridir.

Örnek: İşe alım süresini (istek onayından teklifin kabulüne kadar) %30 oranında azaltın

11. Yeni ofis alanına taşının

Büyüyen bir işletme ya da hibrit modeli benimseyen bir şirket olsanız da, ofis alanınızı taşıyorsanız, geçişin sorunsuz olması için hedeflere ihtiyacınız vardır.

Örnek: Alan tasarımını tamamlayın ve 30 Ocak'a kadar onay alın

12. Eğitim uyumluluğunu sağlayın

Öğrenme ve geliştirme takımları, tüm çalışanların zorunlu eğitimleri veya atölye çalışmalarını tamamladığından emin olmalıdır. Bu, özellikle yıl sonuna doğru belirlenmesi gereken harika bir hedeftir.

Örnek: 31 Aralık'a kadar çalışanların %100'ünün zorunlu eğitimi tamamladığından emin olun

13. Eğitim modülünü yenileyin

İşyerlerindeki eğitim programları genellikle periyodik olarak yenilenmelidir. Yenilenmesi gereken programları önceliklendirmek için hedefler belirleyin.

Örnek: İşyerinde cinsel taciz öğrenme modülünü yenilemek için eğitmenleri kısa listeye alın

14. Borç hesaplarıyla ilgili cezaları ortadan kaldırın

Finans ekibi, tedarikçiye belirlenen süre içinde ödeme yapmazsa, ceza maddeleri veya faiz uygulanabilir. Borç hesaplarından sorumlu kişinin önemli finansal hedeflerinden biri, bunun önlenmesidir.

Örnek: Vadesi geçmiş hesaplar için cezaları veya faiz ödemelerini ortadan kaldırın

15. Bütçeyi aşan projeleri azaltın

Projeler, çeşitli operasyonel ve dış nedenlerle bazen bütçeyi aşabilir. Ancak, bir proje yöneticisinin en büyük sorumluluğu bunu öngörmek ve etkisini azaltmaktır. Bu, bütçe izleme için aylık hedefler belirleyerek başarılabilir.

Örnek: Bütçe aşımını yıllık %50 azaltın

16. Proje gecikmelerini azaltın

Projeler bütçeyi aştığında, kayıp parasal olarak ortaya çıkar. Projeler geciktiğinde, ek personel saatleri için ek maliyet ve bu süre zarfında diğer projelerin teslim edilememesi nedeniyle fırsat maliyeti ortaya çıkar. Bu nedenle, proje yöneticileri özellikle sabit fiyatlı projelerde gecikmeleri azaltmaya çalışır.

Örnek: Ay için planlanan görevleri 2 iş günü kala tamamlayın

17. Fazla mesaiyi azaltın

Organizasyonlardaki takımlar bir tür fazla mesai yapar. Proje yöneticileri, çalışanların refahını sağlamak için bunu en aza indirmeye çalışmalıdır.

Bu hedefe ulaşmanın harika bir yolu, mevcut iş yüküne bakmaktır. ClickUp İş Yükü görünümü, her takım üyesinin çalışma saatleri ve verimliliğine ilişkin konsolide görünürlük sağlamak için tasarlanmıştır. Bu verilere dayanarak, görevleri atama şeklinizi optimize edebilirsiniz.

Örnek: Çalışan başına maksimum fazla mesai süresini haftada beş saate indirin

18. Kullanım oranlarını artırın

Kullanım oranı, bir haftadaki faturalandırılan saatlerin toplam iş saatlerine oranıdır. İyi bir hizmet lideri bu metriği en üst düzeye çıkarır.

Örnek: Yazılım geliştirme ekibinin kullanım saatlerini %95'e çıkarın

19. Kaynaklar geliştirin

Kurumsal bilgi, kuruluşların en güçlü rekabet avantajlarından biridir. Bilgileri belgelemek ve dağıtılabilir varlıklara dönüştürmek, her kuruluş için önemli bir iletişim hedefidir.

Örnek: Tüm kurumsal iletişimi kapsayan şirket yazarları el kitabını oluşturun

20. Bir sonraki finansman turunu güvence altına alın

Startup'larda liderlik ekipleri, işlerini büyütmek için her zaman daha fazla finansman sağlamayı planlarlar; bu, onların temel hedeflerinden biridir. Ancak bu, bir ayda başarılabilecek bir şey değildir!

Örnek: Önümüzdeki çeyrekte potansiyel yatırımcılarla yapılacak üç toplantıyı onaylayın

21. Beceri setinizi genişletin

Bu, hem bireyler hem de takımlar için çok önemli bir kendini geliştirme hedefidir. Birey olarak, yeni bir beceri öğrenmek için çevrimiçi bir kursa kaydolabilir, bir teknoloji topluluğuna katılabilir, hackathonlara katılabilirsiniz.

Takım liderleri, yeni becerilere sahip yetenekleri işe alabilir, mevcut takım üyelerini eğitebilir veya işin bazı kısımlarını otomatikleştirebilir. Her iki durumda da, becerileri genişletmek herkes için önemli bir hedeftir.

Örnek: İleri düzey Python sertifika kursunu tamamlayın

22. Sunumlar yapın

Sahne korkusu, profesyoneller arasında en yaygın korkulardan biridir. Bu yeni yılda sunum becerileri ve deneyim kazanarak bu korkuyu yenin.

Örnek: Kendinize güvenen bir konu hakkında takıma bir sunum yapın

23. Mentorluk

Mentorluk, çalışanların bir organizasyon içinde gelişmesine yardımcı olmanın en etkili yollarından biridir. Ancak aynı zamanda en gayri resmi öğrenme ve gelişim uygulamasıdır. Mentorluk vermek veya almak için aylık hedefler belirlemek, yeni yılda katlanarak artan faydalar sağlayacaktır.

Örnek: Her ay üç saatinizi genç takım üyelerine mentorluk yaparak geçirin

24. Araştırma

İşyerlerinde araştırma genellikle problem çözmenin öncüsüdür. Birisi bir sorunla karşılaştığında, çözüm bulmak için araştırma yapar. Ancak, alan, pazar, ürün, teknoloji vb. hakkında genel araştırma yapmak, gelecekteki sorunların çözülmesine ve yaratıcılığın gelişmesine yardımcı olabilir.

Örnek: Haftada iki saatinizi, şu anda üzerinde çalıştığınız görevlerle ilgili bir fikri araştırmaya ayırın

25. Takım gezisine çıkın

Özellikle uzaktan/hibrit takımlar için, takım gezileri birbirini tanımak için harika bir yoldur. Aylık takım gezileri bunun için mükemmel bir sıklıkta. Bu gezilerin abartılı olması gerekmez. Basit bir öğle yemeği, bir masa oyunu gecesi veya sinemaya gitmek olabilir.

Örnek: Aylık takım gezisini planlayın ve gerçekleştirin: bir yer seçin, rezervasyon yapın, e-posta davetiyeleri gönderin ve etkinlikten üç gün önce katılımcıların yanıtlarını toplayın

ClickUp ile 2024'te Kariyer Hedeflerinize Ulaşın

Ayrılmadan önce, tüm aylık hedef fikirlerinin aynı olmadığını belirtmek isteriz. Yukarıdaki aylık hedef örneklerinden bazıları sonuç odaklıdır (web sitesi trafiğini artırmak gibi), diğerleri ise faaliyet odaklıdır (sunum yapmak gibi).

Bu, sonuç odaklı hedefleri faaliyetlere ve faaliyetleri sonuçlara bağlamanız gerektiği anlamına gelir.

Sonuç hedefini yönetilebilir görevlere/faaliyetlere bölmeniz gerekir. Örneğin, web sitesi trafiğini artırmak için bir blog yazmanız, bunu sosyal medyada dağıtmanız, arama motorları için optimize etmeniz vb. gerekebilir.

Bazıları somut olmasa bile, etkinlik hedeflerini sonuçlarla ilişkilendirmeniz gerekir. Bunun bir örneği, cinsel taciz eğitim modülünün yenilenmesidir. Güncellenen müfredat tamamlandıktan sonra, bunu doğrudan şikayetlerin azalması veya davranışların iyileşmesi ile ilişkilendiremezsiniz. Ancak bu, bu hedefin daha az önemli olduğu anlamına gelmez!

Hangisini seçerseniz seçin, çok fazla hedef belirlememeye dikkat edin; üç hedef yeterlidir.

Hedefinizi her zaman görünür kılın, ClickUp görevleri bunun için mükemmeldir. Günlük görevleri aylık hedeflere bağlayın. ClickUp hedeflerini, hedeflerini, projelerini ve klasörlerini kullanın.

Kişisel gelişim hedefleriniz için kendinizle değerlendirmeler yapın. Takımla birlikte çalışarak profesyonel aylık hedeflerinizdeki ilerlemenizi izleyin. Daha sonra kolay erişim için bunları ClickUp Belgeleri'ne not edin.

Hedeflerinize ulaştığınızda kutlamayı unutmayın. Hedefinize ulaşmak için ClickUp'ı ücretsiz deneyin.