2025'te Tasarım İş Akışınızı İyileştirecek En İyi 10 Figma Entegrasyonu

Yaratıcı süreçlerinizi kolaylaştırmak ve birden fazla tasarım aracını kullanmakla uğraşmak istemiyor musunuz? İhtiyacınız olan şey bizde var. İşinizi kolaylaştıracak çok sayıda Figma uygulama entegrasyonu bulunmaktadır. Web tasarım araçlarından takım işbirliğine kadar, bu Figma entegrasyonlarını mutlaka inceleyin.

Tasarım iş akışınızı devrim niteliğinde değiştirecek ve her zamankinden daha verimli hale getirecek en iyi on Figma uygulama entegrasyonunu sizler için derledik.

Figma'yı iş akışınızdaki diğer araçlarla entegre ederek tasarım potansiyelinizi tam olarak ortaya çıkarmaya hazır mısınız? Hadi başlayalım! ?

Figma Entegrasyonlarında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Figma, 4 milyondan fazla global kullanıcı ve aylık 101 milyon görünüm ile internetin en çok ziyaret edilen tasarım web uygulamalarından biridir. Ancak her şey, takımınız için doğru Figma entegrasyonlarını seçmeye bağlıdır.

Mevcut araçlarınızla uyumluluk, kullanım kolaylığı ve tasarım iş akışınızı geliştirme yeteneği arayın

İdeal bir entegrasyon, Figma uygulamasıyla sorunsuz bir şekilde birleşerek mevcut iş akışınızı kesintiye uğratmadan işlevsellik eklemelidir

Verimlilik sağlayan, işbirliğini teşvik eden ve takımınızın karşılaştığı belirli tasarım zorluklarını çözmek için özel olarak tasarlanmış benzersiz özellikler sunan araçları seçin

Şimdi, sizin için en iyi Figma entegrasyonlarına göz atalım. ▶️

Kullanabileceğiniz en iyi 10 Figma entegrasyonu

ClickUp'ı kullanarak 15'ten fazla görünüm, önceden tasarlanmış şablonlar ve çok sayıda işbirliği özelliği ile projelerinizi verimli bir şekilde yönetin.

Figma'nın ClickUp ile entegrasyonu, iki güçlü aracı bir araya getirerek tasarım ve proje yönetimi takımlarına işbirliği için çok ihtiyaç duydukları desteği sağlar. Tasarım takımlarına ilerlemeyi izleme, geri bildirim alma ve görevleri tek bir yerden yönetme için kapsamlı bir ortam sunar!

ClickUp x Figma entegrasyonu, tasarımcılar ve proje yönetimi takımı arasındaki boşluğu ortadan kaldırır. Entegrasyon, kolay ortak tasarımlar, hızlı iletişim ve değişiklikleri yakınlaştırma ve kaydırma gibi birçok yerleşik özelliği mümkün kılar.

ClickUp'ın en iyi özellikleri:

ClickUp, takım fikirlerini işbirliği içinde koordineli eylemlere dönüştürmek için merkezi, görsel bir merkezdir

ClickUp sınırlamaları:

Çok sayıda özellik, öğrenme eğrisinin dik olabileceği anlamına gelir

Entegrasyon çevrimiçi olduğundan , çevrimdışı işbirliği henüz kullanılamamaktadır

ClickUp fiyatlandırması:

Kişisel kullanım: Sonsuza kadar ücretsiz

Küçük takımlar için sınırsız plan: Kullanıcı başına aylık 7

Orta ölçekli takımlar için iş planı: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Büyük takımlar için Enterprise planı: Clickup satış ekibiyle iletişime geçin

ClickUp Brain: Tüm ücretli planlarda 5 $/Çalışma Alanı üyesi/ay karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları:

G2: 4,7/5 (9000+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (3900+ yorum)

Profesyonel ipucu: Verimliliğinizi katlayacak diğer ClickUp Entegrasyonlarına göz atın. Ayrıca, iş hayatınızı kolaylaştıracak en iyi 16 entegrasyonu da listeledik.

2. Google Çalışma Alanı

figma Google Çalışma Alanı aracılığıyla

Figma'yı Google Çalışma Alanı ile entegre ederek tasarım ve işbirliği süreçlerinizi kolaylaştırın. Tüm Google uygulamaları entegrasyonları destekler.

Google Meet'i kullanarak toplantılar sırasında tasarımları paylaşın veya Google Dokümanlar'a yorumlar ekleyin, ayrıca tasarım dosyalarını Google Takvim'e entegre ederek ekip arkadaşlarınızın toplantıya doğru kaynaklarla hazırlanmasına yardımcı olun.

Bu güçlü kombinasyon, tasarım, ürün geliştirme, BT operasyonları veya pazarlama takımları için faydalıdır.

En iyi özellikler:

Google Çalışma Alanı'nda Figma tasarımlarıyla çalıştığınız için tasarım takımınızla kolayca işbirliği yapın

Figma dosyalarını Google Dokümanlar, E-Tablolar ve Slaytlar dahil tüm Google Çalışma Alanı uygulamalarına doğrudan yerleştirin

Platformlar arasında geçiş yapmadan Google Çalışma Alanı'ndaki Figma dosyalarındaki tüm güncellemeleri gerçek zamanlı olarak görün

Sınırlamalar:

Kullanıcılar, tasarımları Google Çalışma Alanı'ndan düzenleyemeyeceğinizi, Figma'ya geçmeniz gerektiğini belirtiyor

Büyük bir takımınız varsa, dosyalara erişim izinlerini yönetmek karmaşık bir iştir

Google Çalışma Alanı fiyatlandırması:

İş Başlangıcı: Kullanıcı başına aylık 6 $

İş Standardı: Kullanıcı başına aylık 12 $

Business Plus: Kullanıcı başına aylık 18 ABD doları

Enterprise planı: Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçmeniz gerekir

Google Çalışma Alanı derecelendirmeleri ve yorumları:

G2: 4,6/5 (40.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (15.000'den fazla yorum)

3. Confluence ve Figma

figma x Confluence aracılığıyla

Figma for Confluence, Figma'nın işbirliğine dayalı grafik tasarım yeteneklerini Atlassian'ın Confluence platformunun dokümantasyon ve ekip çalışması özellikleriyle birleştirir.

Akıllı Bağlantı özelliği, sürekli bir sayfa gibi görünen tamamen gömülü bir görünümü destekler. Değişiklik yapmak için iş akışınızdan ayrılmanız gerekmez.

Confluence X Figma entegrasyonu, pazarlama departmanıyla çalışan yaratıcı tasarım takımları ve şirket içinde veya serbest olarak çalışan içerik oluşturucular için akıllı bir seçimdir.

En iyi özellikler:

Figma tasarımlarını doğrudan Confluence sayfalarına yerleştirin

Confluence sayfalarında bir tasarım projesinde birden fazla takım üyesiyle aynı anda çalışın

Confluence'ın Figma ile aynı sürüm kontrolü özelliklerinden yararlanın, böylece düzenlemeler için platformlar arasında geçiş yapmanız gerekmez

Yerleşik Figma tasarımlarına da uygulanan Confluence izin ayarlarını yönetin, böylece tasarım dosyalarını yalnızca yetkili kullanıcılar görüntüleyebilir ve düzenleyebilir

Sınırlamalar:

Bazı kullanıcılar, Figma özelliklerinden bir kısmının Confluence sayfalarında henüz kullanılamadığını bildirmiştir

Her iki hizmet de ayrı olarak faturalandırılır, bu da kullanıma bağlı olarak küçük işletmelerin maliyetlerini artırabilir — aylık ücretler 100 $'ın üzerine çıkabilir

Confluence fiyatlandırması:

Ücretsiz: Kullanıcı başına aylık 0 $

Standart: Kullanıcı başına aylık 6,05

Premium: Kullanıcı başına aylık 11,55 $

Enterprise: Yıllık faturalandırılır; Atlassian satış ekibiyle iletişime geçin

Confluence derecelendirmeleri ve yorumları:

G2: 4. 1/5 (3.600+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (3.000'den fazla yorum)

4. Notion ve Figma

figma Notion Entegrasyonu aracılığıyla

Figma tasarımlarını, çerçevelerini ve prototiplerini doğrudan Notion sayfalarınıza yerleştirmek için Figma'yı Notion ile entegre edin. Bu entegrasyon, takımların tasarım varlıklarını ve proje belgelerini uyumlu bir çalışma alanında birleştirmelerine olanak tanır.

İster web tasarımcısı, grafik tasarımcısı, proje yöneticisi veya geliştirici olun, bu birleşik ortam kritik tasarım işlerine erişimi basitleştirir.

En iyi özellikler:

Figma dosyalarını, çerçevelerini ve prototiplerini doğrudan Notion sayfalarına yerleştirin

Notion'da gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın — yoğun takımlar için işleri çocuk oyuncağına çevirin

Figma'nın sürümünü koruduğu için Notion içinde Figma'ya gömülü en son tasarımlar üzerinde doğrudan çalışın

Tasarımcılar, geliştiriciler ve diğer takım üyeleri arasında takımlar arası işbirliğinin keyfini çıkarın ve daha uyumlu bir ş akışı sağlayın

Figma'da oluşturulan takımınızın etkileşimli prototiplerini doğrudan Notion'da sergileyin

Sınırlamalar:

Figma'nın Notion ile entegrasyonu şu anda salt okunur erişim sunmaktadır

Kullanıcılar, bazı gelişmiş prototip oluşturma özelliklerinin Notion'daki gömülü tasarımda erişilebilir olmadığını bildirdi

Notion fiyatlandırma:

Ücretsiz: Kullanıcı başına aylık 0 $

Artı: Kullanıcı başına aylık 10 $

İş: Kullanıcı başına aylık 18 $

Enterprise: Notion satış ekibinden demo talep edin

Notion derecelendirmeleri ve yorumları:

G2: 4,7/5 (4.800+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (1.900+ yorum)

Profesyonel İpucu: Web tasarımcısıysanız, tasarımınızı doğru yapmak ve web sitesi geliştirme sürecini takip etmek çok önemlidir. Görevlerinizi başarıyla tamamlamak için ClickUp'ın Web Sitesi Geliştirme Şablonunu incelemenizi öneririz!

5. GitLab

figma x Gitlab aracılığıyla

Figma'nın GitLab ile entegrasyonu, tasarımcıların ve geliştiricilerin GitLab platformunda tasarım projeleri üzerinde sorunsuz bir şekilde birlikte çalışmasını sağlayan bir işbirliği ve sürüm kontrol çözümüdür.

Bu entegrasyon, GitLab boru hatları ile CI/CD etkinlikleri arasında, ilerlemeyi gerçek zamanlı olarak izlemek için görevler içeren bir bağlantı kurar. Proje yöneticilerinin kod değişiklikleri, mevcut derleme durumları ve dağıtımların ilerlemesi hakkında anında güncelleme almasını sağlar.

En iyi özellikler:

Figma'nın GitLab ile entegrasyonu sayesinde gerçek zamanlı işbirliği yapın ve diğer takım üyeleriyle aynı tasarım dosyası üzerinde aynı anda çalışın

Tasarım dosyalarındaki değişiklikleri izleyin, yani sürüm geçmişlerini görüntüleyin ve istediğiniz gibi değişiklikler yapın

Figma dosyaları ve tasarım bileşenleri gibi tasarım kaynaklarını doğrudan GitLab depolarında saklayın

Geliştiricilerin GitLab içinde erişebildiği tasarım özelliklerini ve varlıkları doğrudan Figma'dan oluşturun

Figma tasarımlarına bağladığınız GitLab'ın sorun izleme sistemi sayesinde tasarım görevlerini geliştirme görevleriyle ilişkilendirin

Sınırlamalar:

Kullanıcılar, Figma ve GitLab entegrasyonunda bazı gelişmiş tasarım işbirliği özelliklerinin eksik olduğunu belirtiyor

Figma veya GitLab'ı ilk kez kullananlar, entegrasyonu kullanırken bir öğrenme süreci yaşayacaktır

GitLab fiyatlandırma:

Ücretsiz: Kullanıcı başına aylık 0 $

Premium: Kullanıcı başına aylık 29 $

Ultimate: Kullanıcı başına aylık 99 $

GitLab derecelendirmeleri ve yorumları:

G2: 4,5/5 (700'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (1.000'den fazla yorum)

6. Dropbox ve Figma

figma x Dropbox aracılığıyla

Dropbox için Figma, yaratıcı takımlar için daha sorunsuz bir tasarım iş akışı sağlamak üzere tasarlanmıştır. Figma hesaplarınızı doğrudan Dropbox'a bağlayın ve tüm dosyalarınızı orada yönetin.

Entegrasyon, Figma ortamında sürüm kontrolü ve işbirliği sağlar. Tasarımlar, canlı bir tuval gibi otomatik olarak güncellenir ve iletişimi kolaylaştırır.

Bu entegrasyonla Dropbox'ta depolanan tasarım dosyalarınıza kolayca erişin, düzenleyin ve tüm tasarım varlıklarınız için merkezi bir hub haline getirin.

En iyi özellikler:

Dropbox ile entegre Figma'nın gerçek zamanlı işbirliği özelliklerini kullanarak tasarım dosyalarını takımınızla aynı anda düzenleyin ve yorumlayın

Dropbox'ta depolanan dosyaların önceki sürümlerine erişin

Dropbox klasörlerine doğrudan bağlanarak varlık ve görev yönetimini basitleştirin, dosyaları çoğaltma veya varlıkları manuel olarak içe aktarma ihtiyacını azaltın

Dropbox'ın sağlam güvenlik özelliklerinin keyfini çıkarın, tasarım dosyalarınız güvende olsun

Figma ve Dropbox web tabanlı erişimi kullanarak çeşitli cihazlardan ve konumlardan platformlar arası erişimi kolaylaştırın

Sınırlamalar:

Dropbox fiyatlandırması:

Essentials: Aylık 22 $

İş: Kullanıcı başına aylık 24 $

Business Plus: Kullanıcı başına aylık 32 ABD doları

Dropbox puanları ve yorumları:

G2: 4,4/5 (20.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (21.000'den fazla yorum)

7. Pendo ve Figma

pendo aracılığıyla

Figma for Pendo, kullanıcı deneyimini ve her türlü projenin tasarım sürecini geliştiren bir entegrasyondur. Bu entegrasyon, tel kafes ve prototiplerin doğrudan bir Pendo kılavuzuna yerleştirilmesini sağlar.

Pendo'nun Figma ile entegrasyonu, ürün geliştirme takımlarının kullanıcı geri bildirimlerini doğrudan görevlere bağlamasına, kullanıcı yolculuklarını görselleştirmesine ve gerçek kullanıcı ihtiyaçlarına göre özelliklere öncelik vermesine olanak tanır. Bu işbirliği, geliştirmeyi kolaylaştırarak daha hızlı ve daha etkili bir ürün geliştirme süreci sağlar.

En iyi özellikler:

Tasarım prototiplerini, kullanıcıların bunlarla etkileşime girme olasılığının daha yüksek olduğu ve yanıt oranlarını artırdığı Pendo'ya yerleştirin

Pendo'nun kullanım ve davranış verilerini kullanın; bu entegrasyon, geri bildirimin anlamlı ve spesifik olduğu kılavuzları daha iyi hedeflemenizi sağlar

Pendo'daki dosya paylaşım ayarlarından bağımsız olarak, her türlü Figma tasarım dosyasını veya prototipini entegre edin

Sınırlamalar:

Pendo fiyatlandırma:

Ücretsiz plan

Tek bir web veya mobil uygulama için büyüme planı: özel fiyatlandırma

Sınırsız web veya mobil uygulama için portföy planı: özel fiyatlandırma

Pendo puanları ve yorumları:

G2: 4,4/5 (1.300'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (212+ yorum)

8. Maker Entegrasyonu

figma x Maker aracılığıyla

Dinamik web sayfaları oluşturmak için Figma tasarımlarını kullanmak mı istiyorsunuz? Maker ile bunu yapabilirsiniz! Bu araç, açılış sayfaları, ürün sayfaları veya blog gönderileri için içerik oluşturmak ve özelleştirmek için mükemmeldir. Daha iyi kullanıcı etkileşimi ve dönüşüm oranlarına merhaba deyin!

Maker düzenleyicisine bir Figma dosyası bağlantısı eklediğinizde, entegre Figma-web motoru tasarımları otomatik olarak Maker platformunda tamamen duyarlı ve düzenlenebilir web sayfalarına dönüştürür.

En İyi Özellikler:

Maker entegrasyonu ile Figma tasarımlarını dakikalar içinde tamamen düzenlenebilir ve duyarlı web sayfalarına dönüştürün

Maker'ın sürükle ve bırak düzenleyicisinde içe aktarılan düzenleri düzenleyin

Katmanları, grupları ve öğeleri Figma dosyasındaki ile aynı yapıda tutar

Sınırlamalar:

Kullanıcılar, global renklerin olmaması nedeniyle dosyaları özelleştirmenin zor olduğunu ve bunun tasarım esnekliğini etkilediğini bildirdi

Üretici fiyatlandırma:

Fiyatlandırma için Maker ile iletişime geçin

Üretici puanları ve yorumları:

G2: 4,5/5 (32.000+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (23.000+ yorum)

9. Asana ve Figma

asana aracılığıyla

Figma'yı Asana ile entegre ederek takımların Asana'da yapılandırılmış görevleri sürdürürken daha iyi tasarımlar üretmesini, test etmesini ve sunmasını sağlayın.

Figma ve FigJam'deki Asana bileşeni, Asana projelerini ve görevlerini tartışmak üzere tuval üzerine çekmenize ve yapışkan notları Asana görevlerine dönüştürmenize olanak tanır. Figma tasarımlarını Asana projelerine yerleştirerek gerçek zamanlı güncellemeler sağlayın ve dosya yönetiminin yükünü azaltın.

En iyi özellikler:

Figma tasarımlarını Asana projelerine yerleştirin ve tasarım dosyalarındaki güncellemeleri Asana'da gerçek zamanlı olarak görün

Asana görevlerini düzenleyin ve Figma içinde ayrıntılı bilgileri görün, görev yönetimini kolaylaştırın

Figma veya FigJam dosyalarında oluşturulan yapışkan notları zahmetsizce Asana görevlerine dönüştürerek beyin fırtınası oturumlarını eyleme geçirilebilir öğelere dönüştürün

Sınırlamalar:

Asana veya Figma'yı ilk kez kullananlar için öğrenme eğrisi oldukça diktir

Bazı kullanıcılar, entegrasyonun belirli takımların çok özel veya benzersiz iş akışı gereksinimlerini karşılamayabileceğini belirtti

Asana fiyatlandırma:

Temel: Ücretsiz

Premium: Kullanıcı başına aylık 10,99 $

İş: Kullanıcı başına aylık 24,99 $

Enterprise: Fiyatlandırma için Asana satış ekibiyle iletişime geçin

Asana derecelendirmeleri ve yorumları:

G2: 4,3/5 (9.500+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (12.000'den fazla yorum)

10. Avocode ve Figma

figma x Avocode aracılığıyla

Güçlü bir tasarımdan koda platformu olan Avocode, Figma tasarımlarını koda dönüştürmeyi basitleştirir, işbirliğini kolaylaştırır ve daha verimli ve etkili bir iş akışı sağlar.

Takımların tasarım ve geliştirme arasındaki boşluğu doldurarak hayatlarını kolaylaştırır.

Avocode'un Figma ile entegrasyonu, tasarımcıların kendi işlerini yaparken geliştiricilerin güncel dosyalara erişebilmesini sağlayan, geliştirmeye hazır tasarımlar oluşturmaya yardımcı olur. Tasarımdan koda geçiş hiç bu kadar kolay olmamıştı!

En iyi özellikler:

Figma tasarımlarını doğrudan Avocode'a aktarın; burada geliştiriciler tasarım varlıklarına erişebilir, kod snippet'leri oluşturabilir ve tasarım öğelerini inceleyebilir

Avocode'un geliştiriciler için sunduğu piksel hassasiyetinde tasarım inceleme özelliklerinin keyfini çıkarın; mesafeleri ölçün, renk kodlarını alın, yazı tipi stillerini ve boyutlarını inceleyin

Avocode'un sürüm kontrolünü kullanarak Avocode'daki en son tasarım değişikliklerine erişin — tasarımcılar ve geliştiriciler Figma'da güncelleme yapacaktır

CSS, Swift, Android XML ve diğer kod parçacıklarını doğrudan Avocode'dan dışa aktarın

Sınırlamalar:

Tasarım iş akışınız Figma dışında başka araçların kullanımını da içeriyorsa, Avocode ile entegrasyon sınırlı işlevsellik sunacaktır

Avocode, özellikle tasarım aktarımı ve kod oluşturma araçlarına aşina olmayan yeni kullanıcılar için bir öğrenme eğrisi içerebilir

Avocode fiyatlandırma:

Fiyatlandırma için Avocode ile iletişime geçin

Avocode puanları ve yorumları:

G2: 4. 1/5 (20+ yorum)

Tasarım İş Akışınızı Güçlendirmek için En İyi Figma Entegrasyonlarını Kullanmaya Hazır mısınız?

Tasarım takımınızın uyumlu bir şekilde çalışması için en iyi Figma entegrasyonlarının listesi!

Anahtar, ihtiyaçlarınızı anlamak ve daha verimli bir tasarım yolculuğu için bu araçları iş akışınıza sorunsuz bir şekilde entegre etmektir. Bu seçenekleri değerlendirirken, asıl sihrin, işleri karmaşıklaştırmak yerine basitleştiren birleşik bir çözüm bulduğunuzda ortaya çıktığını unutmayın. İşte ClickUp'ın parladığı nokta da budur.

ClickUp bir entegrasyondan daha fazlasıdır; tasarım yolculuğunuzu baştan sona kolaylaştıran hepsi bir arada bir araçtır. Gerçek zamanlı işbirliği, sürüm kontrolü ve kapsamlı proje yönetimi ile ClickUp, tasarım akışınızda mümkün olanın sınırlarını yeniden tanımlar.

ClickUp ile tasarım akışınızı iyileştirmeye hazır mısınız? Tasarım yolculuğunuzu verimli ve olağanüstü hale getirelim.