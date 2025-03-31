2025'in En İyi 10 Aile Takvimi Uygulaması

Aile hayatı, bir dizi etkinlikle dolu olabilir. Her ay takip edilmesi gereken okul etkinlikleri, müzik resitalleri, spor turnuvaları, toplantılar ve sayısız diğer etkinlikler ve aile etkinlikleri ile aile takvimleri hızla dolup taşar. Doktor ziyareti gibi beklenmedik işler ve çocukları okuldan almak gibi zorunlu işler de eklenince, herkes kendini bunalmış ve bunalmış hissedebilir.
Çevrimiçi takvimler her şeyi planlamak için mükemmel bir çözüm gibi görünür, ancak çoğu zaman gerçekte durum böyle değildir. Bir takvim uygulamasını indirirsiniz, ancak ekranınıza sığmadığını, yönetiminin zor olduğunu veya çok fazla reklam içerdiğini fark edersiniz.
Hayat o kadar yoğun ki, ayak uydurmak için paylaşımlı bir takvim uygulamasına ihtiyacınız var — hızlı hatırlatıcılar, programınızı yönetme ve planlamayı eğlenceli ve işlevsel hale getiren bir mobil çözüm!
Peki, aileler için bir takvim uygulamasında nelere dikkat etmelisiniz? Programınızı en iyi şekilde yönetmenize yardımcı olmak için, ClickUp'taki takımım ve ben en iyi aile takvim uygulamalarının bir listesini hazırladık.
⏰ 60 Saniyelik Özet
Giderek daha yoğun hale gelen dünyamızda, mükemmel aile takvim uygulamasını bulmak, programları, randevuları ve etkinlikleri yönetmeyi çocuk oyuncağı haline getirebilir. İşte en iyi 10 seçim.
- ClickUp: Yapay zeka destekli takvim yönetimi için en iyisi
- Cozi Family Organizer: Aile planlaması için en iyisi
- FamCal: Aile koordinasyonu için en iyisi
- Google Takvim: Dahili iş planlaması için en iyisi
- FamilyWall: Gizli aile ağı için en iyisi
- Any. do: Görev ve takvim yönetimi için en iyisi
- FabFam: Paylaşımlı aile takvimleri için en iyisi
- OurCal: Güvenli takvim paylaşımı için en iyisi
- TimeTree: Çevrimiçi takvim paylaşımı ve iletişim için en iyisi
- BusyKid: Ev işleri ve harçlık izleme için en iyisi
Bir aile takvimi uygulamasında nelere dikkat etmelisiniz?
Öğrenciler, çalışan profesyoneller ve ev hanımları gibi tüm aile üyelerine hitap edecek en iyi takvim uygulamalarını seçmek kolay olmadı. Tüm kullanıcılar için erişilebilir olmasının yanı sıra farklı ihtiyaçları da karşılamak için titiz bir değerlendirme süreci gerekti. Aşağıdaki önemli alanlarda öne çıkan uygulamalara odaklandık:
- Kişiselleştirme seçenekleri: Uygulamanın görünümünü değiştirebileceğiniz, tercih ettiğiniz takvim görünümlerini seçebileceğiniz ve ayarları kendi tercihlerinize göre ayarlayabileceğiniz kapsamlı özelleştirme özelliklerine sahip uygulamaları tercih edin
- Verimli etkinlik oluşturma: Randevuları ve görevleri kolayca planlamak için doğal dil işleme, sesli komutlar ve hızlı ekleme özellikleri gibi çeşitli giriş yöntemlerine sahip çözümleri seçin
- Sorunsuz çapraz platform senkronizasyonu: Uygulamanın Google Takvim, Outlook ve iCloud gibi popüler yerel takvim platformlarıyla senkronize olabildiğinden emin olun
- Derin mobil entegrasyon: Paylaşılabilir aile takviminin mobil cihazınızdaki diğer sistem uygulamalarıyla entegre olup olmadığını ve ana ekran bileşenleri, bildirimler ve hatırlatıcılar gibi kullanışlı özellikler ile randevuları veya görevleri eklemek, silmek ve düzenlemek için özelleştirilebilir kısayollar sunup sunmadığını kontrol edin
- Şablonlar: Planlama sürecini kolaylaştırmak ve düzenli bir program oluşturmak için Google Takvim şablonları dahil olmak üzere çeşitli program şablonları sunan bir araç seçin
- İşbirliği özellikleri: Takvimlerin kolay paylaşımını, ortak etkinlik oluşturmayı ve gerçek zamanlı güncellemeleri sağlayan uygulamaları önceliklendirerek aile üyeleri arasındaki iletişimi kolaylaştırın
- Sezgisel kullanıcı arayüzü: Sorunsuz bir kullanıcı deneyimi için temiz düzenlere, basit menülere ve gezinmesi kolay işlevlere sahip bir paylaşımlı takvim uygulaması arayın
Bu anahtar özellikleri göz önünde bulundurarak, çeşitli aile ihtiyaçlarını karşılamak için seçilmiş en iyi 10 aile takvim uygulamasını inceleyelim.
Kullanabileceğiniz En İyi 10 Aile Takvim Uygulaması
Bu 10 aile takvimi seçeneği, ailelerin programlarını düzenli tutmada mükemmellikleri nedeniyle listemize girdi. İster sade ister gelişmiş uygulamaları tercih edin, bu listede herkes için bir seçenek var! 📅
Şirket içinde kullanmayı tercih ettiğimiz uygulama olan ClickUp ile başlayalım!
1. ClickUp (AI destekli takvim yönetimi için en iyisi)
Tüm ailenizin programlarını yönetebileceği, görevler üzerinde işbirliği yapabileceği ve düzenli kalabileceği tek bir yer hayal edin. ClickUp'ın hepsi bir arada verimlilik platformu tam da bu yer.
Aileniz için okul projelerinden aile gezilerine kadar her şeyi düzenleyebileceğiniz paylaşımlı bir Alan oluşturarak başlayın. Burada çeşitli ClickUp Görevleri oluşturabilir ve Özel Alanlar kullanarak bunları aile üyelerine atayabilirsiniz.
Noel için bir toplantı planladığınızı ve kardeşiniz Jacob'a akşam yemeği rezervasyonunu yapma görevini verdiğinizi varsayalım. Ailenizin geri kalanını izleyici olarak ekleyebilirsiniz, böylece ClickUp'taki Özel Görev Durumu "Yapılacak"dan "Tamamlandı"ya değiştiğinde bildirim alırlar.
Herkesin aynı sayfada kalması ve gereksiz yazışmaların önlenmesi için restoranın bilgilerini, saati, kıyafet kodunu ve diğer ayrıntıları görevdeki konu başlığı altında yorum olarak bahsedin.
Ayrıca, görev durumu değiştiğinde etkinliği ClickUp'taki paylaşılan Takvime eklemek için bir ClickUp Otomasyonu ayarlayabilirsiniz. ClickUp, akşam yemeği saati yaklaştığında eklenen tüm aile üyelerine hatırlatıcı bile gönderebilir.
En iyi yanı ne mi? Takviminizdeki tüm taahhütleri, görevleri ve etkinlikleri görselleştirmek için çeşitli seçenekler arasından seçim yapın: Gün, Hafta, Ay veya Liste. ClickUp'ın Görev Öncelikleri özelliğini kullanarak görevleri kolayca düzenleyin, sürükleyip bırakarak yeniden planlayın ve önemli etkinliklere öncelik verin .
ClickUp'ın yerel AI destekli zamanlama özelliği, öncelikli görevleriniz için odak blokları önerir ve hatta karşılıklı uygunluğa göre ailenizle buluşmak için mükemmel zaman aralıklarını önerir, hem sizin hem de seçilen katılımcının uygun olduğu zamanları gösterir. Aile üyelerinizi ClickUp çalışma alanınıza eklediğinizden emin olun, böylece birbirinizin takvimlerini görebilirsiniz!
ClickUp'ı ailenizin benzersiz ihtiyaçlarına uyacak şekilde neredeyse sonsuz şekilde özelleştirebilirsiniz. Ailenizin hayatının belirli alanlarına, örneğin okul, kişisel veya iş gibi, odaklanmak için kişiselleştirilmiş görünümler oluşturun. Filtreleri kullanarak anahtar kelimelere, atanan kişilere, son teslim tarihlerine ve daha fazlasına göre görevleri veya etkinlikleri arayın.
Hayatınızı kolaylaştırmak için ClickUp'ı Google Takvim, Outlook veya Zoom gibi mevcut araçlarınızla sorunsuz bir şekilde bağlayın. Kolay erişim ve güncellemeler için ailenizin programını diğer platformlarla senkronize edin.
Bu özelliklere ek olarak, ClickUp, planlama yeteneklerinizi önemli ölçüde artıran güçlü önceden oluşturulmuş şablonlar sunar.
Örneğin, ClickUp Takvim Planlayıcı Şablonu tüm görevleri, toplantıları ve etkinlikleri tek bir akıcı görünümde birleştirir. Bu şablonu kullanmak, düzenli kalmak ve programınızı verimli bir şekilde yönetmek için oldukça etkili olabilir.
Bu şablonu kullanmanın bazı anahtar avantajları şunlardır:
- Günlük, haftalık ve aylık görevleri takip edin hiçbir şeyi atlamayın
- Son teslim tarihleri ve önemli tarihler hakkında güncel kalın, kritik taahhütleri kaçırma riskini azaltın
- Programınızı gerektiğinde kolayca ayarlayın, minimum çabayla değişikliklere uyum sağlayın
- Genel ş Akışı ve ilerlemenizi net bir şekilde görünürlük elde edin, daha iyi planlama ve uygulama yapın
- Kullanımı kolay şablonlarla planlama sürecini basitleştirin kapsamlı bir takvim oluşturmanıza ve yönetmenize yardımcı olur
Düzenli olmak, hedeflerinize ulaşmak ve işlerinizi tamamlamak için çok önemlidir, ancak aynı anda birden fazla görevi yönetmek zor olabilir. İşte bu noktada ClickUp'ın Takvim Yapılacaklar Listesi Şablonu devreye girerek her şeyi kontrol altında tutmanıza yardımcı olur!
Bu şablonla şunları yapabilirsiniz:
- Hedeflerinize ve anahtar tarihlerinize net bir genel bakış elde edin
- Görevlerinizi düzenleyin ve önceliklendirin zamanınızı en verimli şekilde kullanın
- İlerlemenizi izleyin ve motivasyonunuzu yüksek tutun
- Görev süreleri hakkında bilgi edinin daha etkili planlar yapın
ClickUp'ın Takvim Yapılacaklar Listesi Şablonu, zaman yönetimini basitleştirerek düzenli kalmayı her zamankinden daha kolay hale getirir.
Daha iyi haberler mi var? ClickUp her aile için uygun fiyatlıdır. Ücretsiz ve ücretli planlar sayesinde bütçenize en uygun seçeneği bulabilirsiniz.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- ClickUp'ın Zaman Yönetimi özellikleriyle zamanınızı verimli bir şekilde yönetin ve kişisel görevlerinizi takip edin
- ClickUp'ın Tarih ve Saatler özelliği ile son teslim tarihlerini, dönüm noktalarını ve son tarihleri doğru bir şekilde planlayın
- Verimli zaman yönetimi için yinelenen görevler ayarlayın
- ClickUp'ın önceden oluşturulmuş zaman bloklama şablonlarını kullanarak zamanınızı verimli bir şekilde ayırın ve planlayın
- Görsel sunumlarla görev bağımlılıklarını ve olası darboğazları anlayın
ClickUp sınırlamaları
- Yeni kullanıcılar, ClickUp'ın kapsamlı özellikleri nedeniyle bir öğrenme süreci yaşayabilir
ClickUp fiyatlandırması
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.500+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)
Görevleri son teslim tarihinden önce tamamlamak için takvim kullanımı her zaman çok önemlidir. ClickUp ile bu çok kolaydır, çünkü son teslim tarihleriniz görevlerle birlikte takvimlerinizde görünür, böylece gününüzü/haftanızı planlamak çok kolay ve hızlıdır.
Görevleri son teslim tarihinden önce tamamlamak için takvim kullanımı her zaman çok önemlidir. ClickUp ile bu çok kolaydır, çünkü son teslim tarihleriniz görevlerle birlikte takvimlerinizde görünür, böylece gününüzü/haftanızı planlamak çok kolay ve hızlıdır.
Ayrıca okuyun: En İyi 15 Günlük Planlayıcı Uygulaması
2. Cozi Family Organizer (aile planlaması için en iyisi)
Bu Google Takvim alternatifi, tüm ekibi yaklaşan tatiller ve etkinlikler konusunda aynı sayfada buluşturarak, bir sonraki adımın ne olacağını takip etme karmaşasından kurtarır.
Cozi, her aile üyesine benzersiz bir renk kodu atamanızı sağlar, böylece herkesin etkinliklerini tek bir yerden kolayca izleyebilirsiniz. Ayrıca market alışverişleri ve tarifler için liste bağlantılarını paylaşabilirsiniz.
Cozi Family Organizer'ın en iyi özellikleri
- Anıları ve dönüm noktalarını kaydetmek için paylaşımlı aile günlükleri oluşturun
- Otomatik bildirimler ve gündemler ile aile takviminizin her zaman güncel olmasını sağlayın
- Herhangi bir cihazdan veya bilgisayardan uygulamaya erişin
Cozi Family Organizer sınırlamaları
- Profesyonel kullanım için ideal değildir
- Ücretsiz sürüm reklamlar içerir
Cozi Family Organizer fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Gold: 39 $/yıl
Cozi Family Organizer puanları ve yorumları
- G2: Mevcut değil
- Capterra: Mevcut değil
3. FamCal (aile koordinasyonu için en iyisi)
FamCal, aile programlarını, yemek planlarını, alışveriş listelerini ve ev işlerini yönetmesi gereken yoğun ebeveynler için harika bir ücretsiz aile takvim uygulamasıdır.
Uygulamayı Google Play veya App Store'dan ücretsiz olarak yükleyebilirsiniz. Bunu yaptıktan sonra, etkinlikleri kolayca oluşturabileceğiniz, renk kodları atayabileceğiniz ve programı ailenizle paylaşabileceğiniz takvim bölümüne gidin.
FamCal'ı farklı kılan esnekliğidir: her kullanıcının e-postasına sahip olması gerekmez. Uygulama, doğum günlerini, yıldönümlerini ve paylaşılan kişileri takip etmenize yardımcı olur.
FamCal'ın en iyi özellikleri
- Verimli ev yönetimi için görev, market ve alışveriş listeleri oluşturun ve düzenleyin
- Önemli notları, hatırlatıcıları ve tarifleri hızlı erişim için tek bir yerde saklayın
- Herkesin bağlantıda kalması için aile üyeleri arasında iletişim bilgilerini paylaşın
FamCal sınırlamaları
- Saatlik, günlük veya haftalık takvim görünümleri yoktur
- Gerçek zamanlı iletişim araçları yok
FamCal fiyatlandırması
- Google Play ve App Store'dan ücretsiz olarak yükleyebilirsiniz (uygulama içi satın alımlar içerir)
FamCal puanları ve yorumları
- G2: Kullanılamıyor
- Capterra: Kullanılamıyor
4. Google Takvim (şirket içi iş planlaması için en iyisi)
GCal, diğer Google hizmetleriyle sorunsuz entegrasyonu ile öne çıkıyor. Gmail'den tek tıklamayla etkinlik oluşturma ve Google Meet ile verimli planlama imkanı sunar.
Sezgisel arayüzü, özelleştirilebilir görünümleri ve güçlü arama fonksiyonu programınızı zahmetsizce yönetmenizi sağlar.
Zaman bloklama, tekrarlanan etkinlikler ve çoklu takvim desteği gibi özellikler, çeşitli ihtiyaçları karşılar ve taahhütlerinizi yerine getirmenizi sağlar.
İster önemli bir iş toplantısı, ister aile toplantısı veya kişisel bir dönüm noktası olsun, Google Takvim önemli olayları asla kaçırmamanızı sağlar.
Google Takvim'in en iyi özellikleri
- Hatırlatıcılar için özelleştirilebilir bildirimlerden yararlanın
- Profesyonel rezervasyonlar için randevu planlama özelliğini kullanın
- Takviminizi başkalarıyla paylaşarak planladığınız etkinlikleri görmelerini sağlayın
Google Takvim sınırlamaları
- Aynı zaman diliminde birden fazla şeyi planlarken görselleştirme zor olabilir
Google Takvim fiyatlandırması
- Google Çalışma Alanı'nın bir parçası olarak ücretsiz
- İş Başlangıcı: Aylık 6 $/kullanıcı
- İş Standardı: Aylık 12 $/kullanıcı
- Business Plus: Aylık 18 $/kullanıcı
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Google Takvim puanları ve yorumları
- G2: Kullanılamıyor
- Capterra: 4,8/5 (3.000'den fazla yorum)
5. FamilyWall (gizli aile ağı için en iyisi)
Family Wall, paylaşılan takvimler, yapılacaklar listeleri ve alışveriş listelerinin ötesine geçer. En önemli özelliklerinden biri, aile üyelerinin birbirlerinin konumlarını takip etmelerini ve güvenliklerini sağlamalarını sağlayan konum paylaşım özelliğidir.
Mesajlaşma fonksiyonu, gizli ve güvenli bir ortamda aile içinde sorunsuz iletişimi kolaylaştırır.
FamilyWall'un en iyi özellikleri
- Bütçe takipçisi ile aile finansmanını yönetin ve giderleri paylaşın
- Aile günlüğü olarak kullanarak ailenizle fotoğraf ve video paylaşın
- Yemek planlayıcı ve tarif özellikleriyle yemekleri planlayın ve market alışverişini verimli bir şekilde yönetin
FamilyWall sınırlamaları
- Web uygulaması sunmaz
- Sınırlı görev özellikleri sunar
FamilyWall fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Premium: 4,99 $/ay
FamilyWall puanları ve yorumları
- G2: Kullanılamıyor
- Capterra: Kullanılamıyor
6. Any. do (Görev ve takvim yönetimi için en iyisi)
Any. do öncelikle görev odaklı olmakla birlikte, basit bir aile takvimi ve düzenleyici uygulaması olarak da mükemmel bir seçimdir.
Microsoft Outlook, Apple Takvim ve Google Takvim dahil olmak üzere çeşitli takvim uygulamalarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olur ve etkinlikleri ve randevuları Any. do'ya çekerek merkezi yönetim sağlar. Bugün veya önümüzdeki yedi gün için senkronize edilmiş etkinlikleri de görüntüleyebilirsiniz, böylece planlarınızı takip edebilirsiniz.
Daha iyi bir organizasyon mu istiyorsunuz? Görevleriniz ve taahhütleriniz için kategorilere ayrılmış listeler oluşturun. Aileniz planlamanın yanı sıra görevlerin koordinasyonuna da değer veriyorsa, Any. do çabalarınızı mükemmel bir şekilde tamamlayacaktır.
Any. do en iyi özellikler
- Yapılacakları doğal dil kullanarak hızlıca ekleyin, sadece yapmanız gerekenleri yazın
- Belirli zamanlarda veya konumlarda açılan hatırlatıcılar ayarlayın
- Görevleri acil, önemli veya düşük öncelikli olarak işaretleyerek en önemli işlere odaklanın
Any. yapılacaklar sınırları
- Yorumcular, bağlantı kesintileri nedeniyle veri kaybı yaşadıklarını bildiriyor
- Bulut depolama yok
Any. do fiyatlandırma
- Kişisel: Ücretsiz
- Premium: Aylık 5,99 $/kullanıcı
- Takımlar: Aylık 7,99 $/kullanıcı
- Aile: Dört üye için aylık 9,99 $
Any. do derecelendirmeler ve yorumlar
- G2: 4,2/5 (190+ yorum)
- Capterra: 4. 4/5 (170+ yorum)
7. FabFam (paylaşımlı aile takvimleri için en iyisi)
FabFam, planlama ve koordinasyonu basitleştirerek aile hayatını kolaylaştırmak için tasarlanmış hepsi bir arada bir aile organizatör uygulamasıdır. Yemek planlama, çöp çıkarma veya kütüphane kitaplarını iade etme gibi çeşitli ev işleri için hatırlatıcılar da ayarlayabilirsiniz, böylece ev işleriniz sorunsuz bir şekilde yürür.
FabFam da ücretsizdir ve premium yükseltmelere gerek kalmadan tüm değerli özelliklerini sunar. Takvim senkronizasyonu, ailenizin tüm etkinlik ve sorumluluklarının tek bir yerde olmasını sağlar.
Aileler için tasarlanmış olsa da FabFam, alışveriş görevlerini paylaşan oda arkadaşları veya arkadaşlar için de idealdir.
FabFam'ın en iyi özellikleri
- E-posta, metin, mesajlaşma veya diğer uygulamalar aracılığıyla bilgi paylaşın
- Aile üyelerinin kartlarını tek bir yerde saklayarak kolay erişim sağlayın
- Tarifleri saklamak için özel bir alan ile tariflerinizi düzenli tutun
FabFam sınırlamaları
- Uygulama içi mesajlaşma yok
FabFam fiyatlandırması
- Ücretsiz
FabFam puanları ve yorumları
- G2: Kullanılamıyor
- Capterra: Kullanılamıyor
8. OurCal (güvenli takvim paylaşımı için en iyisi)
Paylaşımlı bir aile takvim uygulaması olan OurCal, gizlilik ve güvenliğe verdiği önemle rakiplerinden ayrılır
OurCal'daki verileriniz, reklam veya izleme olmadan sertifikalı uçtan uca şifreleme ile korunur. Ayrıca, gelişmiş paylaşım denetimleri, kimin neyi görebileceği konusunda size tam yetki verir.
OurCal ayrıca, etkinlikler eklendiğinde veya değiştirildiğinde anında güncellemeler almanızı sağlar. Bildirimler, uçtan uca şifreleme ile güvenli bir şekilde doğrudan grup sohbetinize gönderilir.
Gizli bir bağlantı aracılığıyla başkalarını davet edebilir, onlar da saniyeler içinde katılabilir ve takvimlerinizi paylaşmaya başlayabilir.
OurCal'ın en iyi özellikleri
- Aileler, çiftler ve gruplar için özel olarak tasarlanmış uygulama sürümleri arasından seçim yapın
- Konuşmaları düzenli tutmak için her grup için ayrı sohbet kanalları oluşturun
- Mobil uygulama ile hareket halindeyken paylaşılan takviminize erişin
OurCal sınırlamaları
- Ek verimlilik artırıcı işlevler içermeyen basit bir takvim uygulamasıdır
OurCal fiyatlandırması
- Google Play ve App Store'dan ücretsiz olarak yükleyebilirsiniz (uygulama içi satın alımlar içerir)
OurCal puanları ve yorumları
- G2: Kullanılamıyor
- Capterra: Kullanılamıyor
Ayrıca okuyun: 10 Zaman Bloklama Şablonu (Haftalık, Günlük ve Aylık)
9. TimeTree (çevrimiçi takvim paylaşımı ve iletişim için en iyisi)
TimeTree, etkinliklerinize PDF'ler, Word belgeleri ve telefonunuzdaki fotoğraflar dahil olmak üzere çok çeşitli dosyaları eklemenizi sağlayan dengeli bir takvim uygulamasıdır. Bu işlevsellik, önemli dosyaları doğrudan takviminizden hızlıca gözden geçirmenizi sağlar ve ayrıntılı programları yönetmek için mükemmeldir.
Yoğun programları olanlar için TimeTree'nin yeniden sıralama fonksiyonu hayat kurtarıcıdır. Önemli etkinlikleri en üste sabitleyerek görünür ve kolayca fark edilebilmelerini sağlar.
Uygulama ayrıca, üç güne kadar olan etkinlikleri dikey (saatlik) biçimde yan yana görüntüler, böylece uygunluk durumunuzu net bir şekilde görebilir ve programınızda hızlı değişiklikler yapabilirsiniz.
TimeTree'nin en iyi özellikleri
- Yeni etkinlikler oluşturulduğunda veya mevcut etkinliklerde değişiklik yapıldığında diğerlerini bilgilendirin
- Daha iyi iletişim için etkinliklere yorumlar ve notlar ekleyin
- Renk kodlu takvimler ve etiketlerle etkinlikleri ve üyeleri ayırt edin
TimeTree sınırlamaları
- Bir hesapta en fazla 20 takvim olabilir, ancak bu harici takvimleri içermez
TimeTree fiyatlandırması
- Google Play ve App Store'dan ücretsiz olarak yükleyebilirsiniz
- Premium: Aylık 4,49 $/kullanıcı
TimeTree puanları ve yorumları
- G2: Kullanılamıyor
- Capterra: Yeterli yorum yok
10. BusyKid (ev işleri ve harçlık izleme için en iyisi)
BusyKid, bir aile takvimi uygulamasından daha fazlasıdır — birden fazla takvimi ve programı düzenlemek, çocuklara finansal sorumluluk öğretmek ve çalışmanın değerini öğretmek için tasarlanmıştır.
BusyKid ile ebeveynler çocuklarına kolayca ev işleri atayabilir, son teslim tarihlerini ayarlayabilir ve tamamlanma durumlarını izleyebilir.
BusyKid'in öne çıkan özelliklerinden biri finansal entegrasyonudur. Çocuklar ev işlerini tamamladıkça, doğrudan uygulama içinden yönetilebilen gerçek para kazanırlar. Para yönetiminin değerini öğrenirken, kazançlarını biriktirebilir, harcayabilir ve hatta yatırabilirler.
BusyKid ayrıca güçlü ebeveyn denetimleri sunarak ebeveynlerin harçlıkları ve ev işlerini onaylamasına veya ayarlamasına olanak tanır. Bildirimler herkesi güncel tutarak hiçbir ev işinin gözden kaçmamasını ve hiçbir ödemenin atlanmamasını sağlar.
BusyKid'in en iyi özellikleri
- Ebeveyn eşleştirme özelliğinden yararlanarak tasarrufları artırın ve finansal disiplini teşvik edin
- Belirlenen bir programa göre çocukların hesaplarına doğrudan para yatırma imkanı
- Çocuklar ve ebeveynler için finansal okuryazarlık konusunda kaynaklardan ve ipuçlarından yararlanın
BusyKid sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar banka hesaplarını bağlarken sorun yaşadı
BusyKid fiyatlandırması
- Kolay fiyatlandırma: Aylık 4 $ (yıllık faturalandırılır)
BusyKid puanları ve yorumları
- G2: Kullanılamıyor
- Capterra: Kullanılamıyor
Ayrıca okuyun: En İyi 10 AI Planlayıcı ve Takvim Uygulaması
En İyi Aile Takvim Uygulamalarıyla Zamanınızı Verimli Bir Şekilde Yönetin
Ailenizin programını yönetmek, yoğun hayatları dengelemek ve herkesin planlarına uymasını sağlamak için çok önemlidir.
Doğru paylaşımlı aile takvimi uygulamasıyla, etkinlik planlamasını kolaylaştırabilir, etkinlikleri koordine edebilir ve minimum çabayla herkesi bilgilendirebilirsiniz. Toplantıları yeniden planlamanız, güncellemeleri paylaşmanız veya sadece herkesin taahhütlerini takip etmeniz gerekirse, en iyi aile takvimi uygulamaları listemiz ihtiyaçlarınıza uygun çözümler sunar.
Aile planlamasının ötesine geçen hepsi bir arada AI takvim çözümü arayanlar için ClickUp en iyi seçimdir. Evde veya iş yerinde görevleri yönetmenize, projeleri izlemenize ve verimliliği sorunsuz bir şekilde artırmanıza olanak tanır.
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