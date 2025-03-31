2025'in En İyi 10 Aile Takvimi Uygulaması

Aile hayatı, bir dizi etkinlikle dolu olabilir. Her ay takip edilmesi gereken okul etkinlikleri, müzik resitalleri, spor turnuvaları, toplantılar ve sayısız diğer etkinlikler ve aile etkinlikleri ile aile takvimleri hızla dolup taşar. Doktor ziyareti gibi beklenmedik işler ve çocukları okuldan almak gibi zorunlu işler de eklenince, herkes kendini bunalmış ve bunalmış hissedebilir.

Çevrimiçi takvimler her şeyi planlamak için mükemmel bir çözüm gibi görünür, ancak çoğu zaman gerçekte durum böyle değildir. Bir takvim uygulamasını indirirsiniz, ancak ekranınıza sığmadığını, yönetiminin zor olduğunu veya çok fazla reklam içerdiğini fark edersiniz.

Hayat o kadar yoğun ki, ayak uydurmak için paylaşımlı bir takvim uygulamasına ihtiyacınız var — hızlı hatırlatıcılar, programınızı yönetme ve planlamayı eğlenceli ve işlevsel hale getiren bir mobil çözüm!

Peki, aileler için bir takvim uygulamasında nelere dikkat etmelisiniz? Programınızı en iyi şekilde yönetmenize yardımcı olmak için, ClickUp'taki takımım ve ben en iyi aile takvim uygulamalarının bir listesini hazırladık.

⏰ 60 Saniyelik Özet Giderek daha yoğun hale gelen dünyamızda, mükemmel aile takvim uygulamasını bulmak, programları, randevuları ve etkinlikleri yönetmeyi çocuk oyuncağı haline getirebilir. İşte en iyi 10 seçim. ClickUp: Yapay zeka destekli takvim yönetimi için en iyisi

Cozi Family Organizer: Aile planlaması için en iyisi

FamCal: Aile koordinasyonu için en iyisi

Google Takvim: Dahili iş planlaması için en iyisi

FamilyWall: Gizli aile ağı için en iyisi

Any. do: Görev ve takvim yönetimi için en iyisi

FabFam: Paylaşımlı aile takvimleri için en iyisi

OurCal: Güvenli takvim paylaşımı için en iyisi

TimeTree: Çevrimiçi takvim paylaşımı ve iletişim için en iyisi

BusyKid: Ev işleri ve harçlık izleme için en iyisi

Bir aile takvimi uygulamasında nelere dikkat etmelisiniz?

Öğrenciler, çalışan profesyoneller ve ev hanımları gibi tüm aile üyelerine hitap edecek en iyi takvim uygulamalarını seçmek kolay olmadı. Tüm kullanıcılar için erişilebilir olmasının yanı sıra farklı ihtiyaçları da karşılamak için titiz bir değerlendirme süreci gerekti. Aşağıdaki önemli alanlarda öne çıkan uygulamalara odaklandık:

Kişiselleştirme seçenekleri : Uygulamanın görünümünü değiştirebileceğiniz, tercih ettiğiniz takvim görünümlerini seçebileceğiniz ve ayarları kendi tercihlerinize göre ayarlayabileceğiniz kapsamlı özelleştirme özelliklerine sahip uygulamaları tercih edin

Verimli etkinlik oluşturma : Randevuları ve görevleri kolayca planlamak için doğal dil işleme, sesli komutlar ve hızlı ekleme özellikleri gibi çeşitli giriş yöntemlerine sahip çözümleri seçin

Sorunsuz çapraz platform senkronizasyonu : Uygulamanın Google Takvim, Outlook ve iCloud gibi popüler yerel takvim platformlarıyla senkronize olabildiğinden emin olun

Derin mobil entegrasyon : Paylaşılabilir aile takviminin mobil cihazınızdaki diğer sistem uygulamalarıyla entegre olup olmadığını ve ana ekran bileşenleri, bildirimler ve hatırlatıcılar gibi kullanışlı özellikler ile randevuları veya görevleri eklemek, silmek ve düzenlemek için özelleştirilebilir kısayollar sunup sunmadığını kontrol edin

Şablonlar : Planlama sürecini kolaylaştırmak ve düzenli bir program oluşturmak için : Planlama sürecini kolaylaştırmak ve düzenli bir program oluşturmak için Google Takvim şablonları dahil olmak üzere çeşitli program şablonları sunan bir araç seçin

İşbirliği özellikleri : Takvimlerin kolay paylaşımını, ortak etkinlik oluşturmayı ve gerçek zamanlı güncellemeleri sağlayan uygulamaları önceliklendirerek aile üyeleri arasındaki iletişimi kolaylaştırın

Sezgisel kullanıcı arayüzü: Sorunsuz bir kullanıcı deneyimi için temiz düzenlere, basit menülere ve gezinmesi kolay işlevlere sahip bir paylaşımlı takvim uygulaması arayın

Bu anahtar özellikleri göz önünde bulundurarak, çeşitli aile ihtiyaçlarını karşılamak için seçilmiş en iyi 10 aile takvim uygulamasını inceleyelim.

Kullanabileceğiniz En İyi 10 Aile Takvim Uygulaması

Bu 10 aile takvimi seçeneği, ailelerin programlarını düzenli tutmada mükemmellikleri nedeniyle listemize girdi. İster sade ister gelişmiş uygulamaları tercih edin, bu listede herkes için bir seçenek var! 📅

Şirket içinde kullanmayı tercih ettiğimiz uygulama olan ClickUp ile başlayalım!

1. ClickUp (AI destekli takvim yönetimi için en iyisi)

ClickUp Takvim ile Başlayın Esnek ClickUp Takvim ile ailenizin programını yönetin ve herkesin aynı sayfada olmasını sağlayın

Tüm ailenizin programlarını yönetebileceği, görevler üzerinde işbirliği yapabileceği ve düzenli kalabileceği tek bir yer hayal edin. ClickUp'ın hepsi bir arada verimlilik platformu tam da bu yer.

Aileniz için okul projelerinden aile gezilerine kadar her şeyi düzenleyebileceğiniz paylaşımlı bir Alan oluşturarak başlayın. Burada çeşitli ClickUp Görevleri oluşturabilir ve Özel Alanlar kullanarak bunları aile üyelerine atayabilirsiniz.

Noel için bir toplantı planladığınızı ve kardeşiniz Jacob'a akşam yemeği rezervasyonunu yapma görevini verdiğinizi varsayalım. Ailenizin geri kalanını izleyici olarak ekleyebilirsiniz, böylece ClickUp'taki Özel Görev Durumu "Yapılacak"dan "Tamamlandı"ya değiştiğinde bildirim alırlar.

Herkesin aynı sayfada kalması ve gereksiz yazışmaların önlenmesi için restoranın bilgilerini, saati, kıyafet kodunu ve diğer ayrıntıları görevdeki konu başlığı altında yorum olarak bahsedin.

ClickUp'ın Özel Görev Durumları özelliğini kullanarak paylaşılan görevlerdeki ilerlemeyi bir bakışta takip edin

Ayrıca, görev durumu değiştiğinde etkinliği ClickUp'taki paylaşılan Takvime eklemek için bir ClickUp Otomasyonu ayarlayabilirsiniz. ClickUp, akşam yemeği saati yaklaştığında eklenen tüm aile üyelerine hatırlatıcı bile gönderebilir.

En iyi yanı ne mi? Takviminizdeki tüm taahhütleri, görevleri ve etkinlikleri görselleştirmek için çeşitli seçenekler arasından seçim yapın: Gün, Hafta, Ay veya Liste. ClickUp'ın Görev Öncelikleri özelliğini kullanarak görevleri kolayca düzenleyin, sürükleyip bırakarak yeniden planlayın ve önemli etkinliklere öncelik verin .

ClickUp'ın yerel AI destekli zamanlama özelliği, öncelikli görevleriniz için odak blokları önerir ve hatta karşılıklı uygunluğa göre ailenizle buluşmak için mükemmel zaman aralıklarını önerir, hem sizin hem de seçilen katılımcının uygun olduğu zamanları gösterir. Aile üyelerinizi ClickUp çalışma alanınıza eklediğinizden emin olun, böylece birbirinizin takvimlerini görebilirsiniz!

Görev yönetimi ve takvim uygulaması arasında geçiş yapmanıza gerek kalmadan, etkinlikleri doğrudan ClickUp Takviminizden oluşturun, yönetin ve katılın

ClickUp'ı ailenizin benzersiz ihtiyaçlarına uyacak şekilde neredeyse sonsuz şekilde özelleştirebilirsiniz. Ailenizin hayatının belirli alanlarına, örneğin okul, kişisel veya iş gibi, odaklanmak için kişiselleştirilmiş görünümler oluşturun. Filtreleri kullanarak anahtar kelimelere, atanan kişilere, son teslim tarihlerine ve daha fazlasına göre görevleri veya etkinlikleri arayın.

Hayatınızı kolaylaştırmak için ClickUp'ı Google Takvim, Outlook veya Zoom gibi mevcut araçlarınızla sorunsuz bir şekilde bağlayın. Kolay erişim ve güncellemeler için ailenizin programını diğer platformlarla senkronize edin.

Bu özelliklere ek olarak, ClickUp, planlama yeteneklerinizi önemli ölçüde artıran güçlü önceden oluşturulmuş şablonlar sunar.

Örneğin, ClickUp Takvim Planlayıcı Şablonu tüm görevleri, toplantıları ve etkinlikleri tek bir akıcı görünümde birleştirir. Bu şablonu kullanmak, düzenli kalmak ve programınızı verimli bir şekilde yönetmek için oldukça etkili olabilir.

Bu Şablonu İndirin ClickUp Takvim Planlayıcı Şablonu ile tüm etkinliklerinizi yönetin ve her şeyi düzenli tutun

Bu şablonu kullanmanın bazı anahtar avantajları şunlardır:

Günlük, haftalık ve aylık görevleri takip edin hiçbir şeyi atlamayın

Son teslim tarihleri ve önemli tarihler hakkında güncel kalın , kritik taahhütleri kaçırma riskini azaltın

Programınızı gerektiğinde kolayca ayarlayın, minimum çabayla değişikliklere uyum sağlayın

Genel ş Akışı ve ilerlemenizi net bir şekilde görünürlük elde edin, daha iyi planlama ve uygulama yapın

Kullanımı kolay şablonlarla planlama sürecini basitleştirin kapsamlı bir takvim oluşturmanıza ve yönetmenize yardımcı olur

Düzenli olmak, hedeflerinize ulaşmak ve işlerinizi tamamlamak için çok önemlidir, ancak aynı anda birden fazla görevi yönetmek zor olabilir. İşte bu noktada ClickUp'ın Takvim Yapılacaklar Listesi Şablonu devreye girerek her şeyi kontrol altında tutmanıza yardımcı olur!

Bu Şablonu İndirin ClickUp Takvim Yapılacaklar Listesi Şablonu ile tüm iş saatlerinizi, beklentilerinizi ve hedeflerinizi takip edin

Bu şablonla şunları yapabilirsiniz:

Hedeflerinize ve anahtar tarihlerinize net bir genel bakış elde edin

Görevlerinizi düzenleyin ve önceliklendirin zamanınızı en verimli şekilde kullanın

İlerlemenizi izleyin ve motivasyonunuzu yüksek tutun

Görev süreleri hakkında bilgi edinin daha etkili planlar yapın

ClickUp'ın Takvim Yapılacaklar Listesi Şablonu, zaman yönetimini basitleştirerek düzenli kalmayı her zamankinden daha kolay hale getirir.

Daha iyi haberler mi var? ClickUp her aile için uygun fiyatlıdır. Ücretsiz ve ücretli planlar sayesinde bütçenize en uygun seçeneği bulabilirsiniz.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Yeni kullanıcılar, ClickUp'ın kapsamlı özellikleri nedeniyle bir öğrenme süreci yaşayabilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.500+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Görevleri son teslim tarihinden önce tamamlamak için takvim kullanımı her zaman çok önemlidir. ClickUp ile bu çok kolaydır, çünkü son teslim tarihleriniz görevlerle birlikte takvimlerinizde görünür, böylece gününüzü/haftanızı planlamak çok kolay ve hızlıdır.

Görevleri son teslim tarihinden önce tamamlamak için takvim kullanımı her zaman çok önemlidir. ClickUp ile bu çok kolaydır, çünkü son teslim tarihleriniz görevlerle birlikte takvimlerinizde görünür, böylece gününüzü/haftanızı planlamak çok kolay ve hızlıdır.

Ayrıca okuyun: En İyi 15 Günlük Planlayıcı Uygulaması

2. Cozi Family Organizer (aile planlaması için en iyisi)

cozi Family Organizer aracılığıyla

Bu Google Takvim alternatifi, tüm ekibi yaklaşan tatiller ve etkinlikler konusunda aynı sayfada buluşturarak, bir sonraki adımın ne olacağını takip etme karmaşasından kurtarır.

Cozi, her aile üyesine benzersiz bir renk kodu atamanızı sağlar, böylece herkesin etkinliklerini tek bir yerden kolayca izleyebilirsiniz. Ayrıca market alışverişleri ve tarifler için liste bağlantılarını paylaşabilirsiniz.

Cozi Family Organizer'ın en iyi özellikleri

Anıları ve dönüm noktalarını kaydetmek için paylaşımlı aile günlükleri oluşturun

Otomatik bildirimler ve gündemler ile aile takviminizin her zaman güncel olmasını sağlayın

Herhangi bir cihazdan veya bilgisayardan uygulamaya erişin

Cozi Family Organizer sınırlamaları

Profesyonel kullanım için ideal değildir

Ücretsiz sürüm reklamlar içerir

Cozi Family Organizer fiyatlandırması

Ücretsiz

Gold: 39 $/yıl

Cozi Family Organizer puanları ve yorumları

G2: Mevcut değil

Capterra: Mevcut değil

3. FamCal (aile koordinasyonu için en iyisi)

google Play üzerinden

FamCal, aile programlarını, yemek planlarını, alışveriş listelerini ve ev işlerini yönetmesi gereken yoğun ebeveynler için harika bir ücretsiz aile takvim uygulamasıdır.

Uygulamayı Google Play veya App Store'dan ücretsiz olarak yükleyebilirsiniz. Bunu yaptıktan sonra, etkinlikleri kolayca oluşturabileceğiniz, renk kodları atayabileceğiniz ve programı ailenizle paylaşabileceğiniz takvim bölümüne gidin.

FamCal'ı farklı kılan esnekliğidir: her kullanıcının e-postasına sahip olması gerekmez. Uygulama, doğum günlerini, yıldönümlerini ve paylaşılan kişileri takip etmenize yardımcı olur.

FamCal'ın en iyi özellikleri

Verimli ev yönetimi için görev, market ve alışveriş listeleri oluşturun ve düzenleyin

Önemli notları, hatırlatıcıları ve tarifleri hızlı erişim için tek bir yerde saklayın

Herkesin bağlantıda kalması için aile üyeleri arasında iletişim bilgilerini paylaşın

FamCal sınırlamaları

Saatlik, günlük veya haftalık takvim görünümleri yoktur

Gerçek zamanlı iletişim araçları yok

FamCal fiyatlandırması

Google Play ve App Store'dan ücretsiz olarak yükleyebilirsiniz (uygulama içi satın alımlar içerir)

FamCal puanları ve yorumları

G2: Kullanılamıyor

Capterra: Kullanılamıyor

4. Google Takvim (şirket içi iş planlaması için en iyisi)

google Takvim aracılığıyla

GCal, diğer Google hizmetleriyle sorunsuz entegrasyonu ile öne çıkıyor. Gmail'den tek tıklamayla etkinlik oluşturma ve Google Meet ile verimli planlama imkanı sunar.

Sezgisel arayüzü, özelleştirilebilir görünümleri ve güçlü arama fonksiyonu programınızı zahmetsizce yönetmenizi sağlar.

Zaman bloklama, tekrarlanan etkinlikler ve çoklu takvim desteği gibi özellikler, çeşitli ihtiyaçları karşılar ve taahhütlerinizi yerine getirmenizi sağlar.

İster önemli bir iş toplantısı, ister aile toplantısı veya kişisel bir dönüm noktası olsun, Google Takvim önemli olayları asla kaçırmamanızı sağlar.

Google Takvim'in en iyi özellikleri

Hatırlatıcılar için özelleştirilebilir bildirimlerden yararlanın

Profesyonel rezervasyonlar için randevu planlama özelliğini kullanın

Takviminizi başkalarıyla paylaşarak planladığınız etkinlikleri görmelerini sağlayın

Google Takvim sınırlamaları

Aynı zaman diliminde birden fazla şeyi planlarken görselleştirme zor olabilir

Google Takvim fiyatlandırması

Google Çalışma Alanı'nın bir parçası olarak ücretsiz

İş Başlangıcı: Aylık 6 $/kullanıcı

İş Standardı: Aylık 12 $/kullanıcı

Business Plus : Aylık 18 $/kullanıcı

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Google Takvim puanları ve yorumları

G2 : Kullanılamıyor

Capterra: 4,8/5 (3.000'den fazla yorum)

5. FamilyWall (gizli aile ağı için en iyisi)

familyWall aracılığıyla

Family Wall, paylaşılan takvimler, yapılacaklar listeleri ve alışveriş listelerinin ötesine geçer. En önemli özelliklerinden biri, aile üyelerinin birbirlerinin konumlarını takip etmelerini ve güvenliklerini sağlamalarını sağlayan konum paylaşım özelliğidir.

Mesajlaşma fonksiyonu, gizli ve güvenli bir ortamda aile içinde sorunsuz iletişimi kolaylaştırır.

FamilyWall'un en iyi özellikleri

Bütçe takipçisi ile aile finansmanını yönetin ve giderleri paylaşın

Aile günlüğü olarak kullanarak ailenizle fotoğraf ve video paylaşın

Yemek planlayıcı ve tarif özellikleriyle yemekleri planlayın ve market alışverişini verimli bir şekilde yönetin

FamilyWall sınırlamaları

Web uygulaması sunmaz

Sınırlı görev özellikleri sunar

FamilyWall fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium: 4,99 $/ay

FamilyWall puanları ve yorumları

G2: Kullanılamıyor

Capterra: Kullanılamıyor

6. Any. do (Görev ve takvim yönetimi için en iyisi)

Any. do öncelikle görev odaklı olmakla birlikte, basit bir aile takvimi ve düzenleyici uygulaması olarak da mükemmel bir seçimdir.

Microsoft Outlook, Apple Takvim ve Google Takvim dahil olmak üzere çeşitli takvim uygulamalarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olur ve etkinlikleri ve randevuları Any. do'ya çekerek merkezi yönetim sağlar. Bugün veya önümüzdeki yedi gün için senkronize edilmiş etkinlikleri de görüntüleyebilirsiniz, böylece planlarınızı takip edebilirsiniz.

Daha iyi bir organizasyon mu istiyorsunuz? Görevleriniz ve taahhütleriniz için kategorilere ayrılmış listeler oluşturun. Aileniz planlamanın yanı sıra görevlerin koordinasyonuna da değer veriyorsa, Any. do çabalarınızı mükemmel bir şekilde tamamlayacaktır.

Any. do en iyi özellikler

Yapılacakları doğal dil kullanarak hızlıca ekleyin, sadece yapmanız gerekenleri yazın

Belirli zamanlarda veya konumlarda açılan hatırlatıcılar ayarlayın

Görevleri acil, önemli veya düşük öncelikli olarak işaretleyerek en önemli işlere odaklanın

Any. yapılacaklar sınırları

Yorumcular, bağlantı kesintileri nedeniyle veri kaybı yaşadıklarını bildiriyor

Bulut depolama yok

Any. do fiyatlandırma

Kişisel: Ücretsiz

Premium : Aylık 5,99 $/kullanıcı

Takımlar : Aylık 7,99 $/kullanıcı

Aile: Dört üye için aylık 9,99 $

Any. do derecelendirmeler ve yorumlar

G2: 4,2/5 (190+ yorum)

Capterra: 4. 4/5 (170+ yorum)

7. FabFam (paylaşımlı aile takvimleri için en iyisi)

fabFam aracılığıyla

FabFam, planlama ve koordinasyonu basitleştirerek aile hayatını kolaylaştırmak için tasarlanmış hepsi bir arada bir aile organizatör uygulamasıdır. Yemek planlama, çöp çıkarma veya kütüphane kitaplarını iade etme gibi çeşitli ev işleri için hatırlatıcılar da ayarlayabilirsiniz, böylece ev işleriniz sorunsuz bir şekilde yürür.

FabFam da ücretsizdir ve premium yükseltmelere gerek kalmadan tüm değerli özelliklerini sunar. Takvim senkronizasyonu, ailenizin tüm etkinlik ve sorumluluklarının tek bir yerde olmasını sağlar.

Aileler için tasarlanmış olsa da FabFam, alışveriş görevlerini paylaşan oda arkadaşları veya arkadaşlar için de idealdir.

FabFam'ın en iyi özellikleri

E-posta, metin, mesajlaşma veya diğer uygulamalar aracılığıyla bilgi paylaşın

Aile üyelerinin kartlarını tek bir yerde saklayarak kolay erişim sağlayın

Tarifleri saklamak için özel bir alan ile tariflerinizi düzenli tutun

FabFam sınırlamaları

Uygulama içi mesajlaşma yok

FabFam fiyatlandırması

Ücretsiz

FabFam puanları ve yorumları

G2: Kullanılamıyor

Capterra: Kullanılamıyor

8. OurCal (güvenli takvim paylaşımı için en iyisi)

via OurCal

Paylaşımlı bir aile takvim uygulaması olan OurCal, gizlilik ve güvenliğe verdiği önemle rakiplerinden ayrılır

OurCal'daki verileriniz, reklam veya izleme olmadan sertifikalı uçtan uca şifreleme ile korunur. Ayrıca, gelişmiş paylaşım denetimleri, kimin neyi görebileceği konusunda size tam yetki verir.

OurCal ayrıca, etkinlikler eklendiğinde veya değiştirildiğinde anında güncellemeler almanızı sağlar. Bildirimler, uçtan uca şifreleme ile güvenli bir şekilde doğrudan grup sohbetinize gönderilir.

Gizli bir bağlantı aracılığıyla başkalarını davet edebilir, onlar da saniyeler içinde katılabilir ve takvimlerinizi paylaşmaya başlayabilir.

OurCal'ın en iyi özellikleri

Aileler, çiftler ve gruplar için özel olarak tasarlanmış uygulama sürümleri arasından seçim yapın

Konuşmaları düzenli tutmak için her grup için ayrı sohbet kanalları oluşturun

Mobil uygulama ile hareket halindeyken paylaşılan takviminize erişin

OurCal sınırlamaları

Ek verimlilik artırıcı işlevler içermeyen basit bir takvim uygulamasıdır

OurCal fiyatlandırması

Google Play ve App Store'dan ücretsiz olarak yükleyebilirsiniz (uygulama içi satın alımlar içerir)

OurCal puanları ve yorumları

G2: Kullanılamıyor

Capterra: Kullanılamıyor

9. TimeTree (çevrimiçi takvim paylaşımı ve iletişim için en iyisi)

timeTree aracılığıyla

TimeTree, etkinliklerinize PDF'ler, Word belgeleri ve telefonunuzdaki fotoğraflar dahil olmak üzere çok çeşitli dosyaları eklemenizi sağlayan dengeli bir takvim uygulamasıdır. Bu işlevsellik, önemli dosyaları doğrudan takviminizden hızlıca gözden geçirmenizi sağlar ve ayrıntılı programları yönetmek için mükemmeldir.

Yoğun programları olanlar için TimeTree'nin yeniden sıralama fonksiyonu hayat kurtarıcıdır. Önemli etkinlikleri en üste sabitleyerek görünür ve kolayca fark edilebilmelerini sağlar.

Uygulama ayrıca, üç güne kadar olan etkinlikleri dikey (saatlik) biçimde yan yana görüntüler, böylece uygunluk durumunuzu net bir şekilde görebilir ve programınızda hızlı değişiklikler yapabilirsiniz.

TimeTree'nin en iyi özellikleri

Yeni etkinlikler oluşturulduğunda veya mevcut etkinliklerde değişiklik yapıldığında diğerlerini bilgilendirin

Daha iyi iletişim için etkinliklere yorumlar ve notlar ekleyin

Renk kodlu takvimler ve etiketlerle etkinlikleri ve üyeleri ayırt edin

TimeTree sınırlamaları

Bir hesapta en fazla 20 takvim olabilir, ancak bu harici takvimleri içermez

TimeTree fiyatlandırması

Google Play ve App Store'dan ücretsiz olarak yükleyebilirsiniz

Premium: Aylık 4,49 $/kullanıcı

TimeTree puanları ve yorumları

G2: Kullanılamıyor

Capterra: Yeterli yorum yok

10. BusyKid (ev işleri ve harçlık izleme için en iyisi)

busyKid aracılığıyla

BusyKid, bir aile takvimi uygulamasından daha fazlasıdır — birden fazla takvimi ve programı düzenlemek, çocuklara finansal sorumluluk öğretmek ve çalışmanın değerini öğretmek için tasarlanmıştır.

BusyKid ile ebeveynler çocuklarına kolayca ev işleri atayabilir, son teslim tarihlerini ayarlayabilir ve tamamlanma durumlarını izleyebilir.

BusyKid'in öne çıkan özelliklerinden biri finansal entegrasyonudur. Çocuklar ev işlerini tamamladıkça, doğrudan uygulama içinden yönetilebilen gerçek para kazanırlar. Para yönetiminin değerini öğrenirken, kazançlarını biriktirebilir, harcayabilir ve hatta yatırabilirler.

BusyKid ayrıca güçlü ebeveyn denetimleri sunarak ebeveynlerin harçlıkları ve ev işlerini onaylamasına veya ayarlamasına olanak tanır. Bildirimler herkesi güncel tutarak hiçbir ev işinin gözden kaçmamasını ve hiçbir ödemenin atlanmamasını sağlar.

BusyKid'in en iyi özellikleri

Ebeveyn eşleştirme özelliğinden yararlanarak tasarrufları artırın ve finansal disiplini teşvik edin

Belirlenen bir programa göre çocukların hesaplarına doğrudan para yatırma imkanı

Çocuklar ve ebeveynler için finansal okuryazarlık konusunda kaynaklardan ve ipuçlarından yararlanın

BusyKid sınırlamaları

Bazı kullanıcılar banka hesaplarını bağlarken sorun yaşadı

BusyKid fiyatlandırması

Kolay fiyatlandırma: Aylık 4 $ (yıllık faturalandırılır)

BusyKid puanları ve yorumları

G2: Kullanılamıyor

Capterra: Kullanılamıyor

Ayrıca okuyun: En İyi 10 AI Planlayıcı ve Takvim Uygulaması

En İyi Aile Takvim Uygulamalarıyla Zamanınızı Verimli Bir Şekilde Yönetin

Ailenizin programını yönetmek, yoğun hayatları dengelemek ve herkesin planlarına uymasını sağlamak için çok önemlidir.

Doğru paylaşımlı aile takvimi uygulamasıyla, etkinlik planlamasını kolaylaştırabilir, etkinlikleri koordine edebilir ve minimum çabayla herkesi bilgilendirebilirsiniz. Toplantıları yeniden planlamanız, güncellemeleri paylaşmanız veya sadece herkesin taahhütlerini takip etmeniz gerekirse, en iyi aile takvimi uygulamaları listemiz ihtiyaçlarınıza uygun çözümler sunar.

Aile planlamasının ötesine geçen hepsi bir arada AI takvim çözümü arayanlar için ClickUp en iyi seçimdir. Evde veya iş yerinde görevleri yönetmenize, projeleri izlemenize ve verimliliği sorunsuz bir şekilde artırmanıza olanak tanır.

ClickUp'a bugün kaydolun ve neden verimli zaman yönetimi için en iyi araç olduğunu görün!