Satış için NotebookLM'yi Kullanma

Büyük bir müşteri sunumu için hazırlanırken, beş sekmenin açık olduğunu, defterlerin ve strateji kartlarının masanızın üzerine dağılmış olduğunu ve hepsini bir araya getirecek hızlı bir yolun olmadığını fark ediyorsunuz.

NotebookLM, tam da ihtiyacınız olan destek olabilir. Yapay zeka (AI) ile çalışan bu araç, satış takımlarının kaynakları yönetmesine, anahtar içgörüler elde etmesine ve ş akışlarını karmaşıklığa yol açmadan kolaylaştırmasına yardımcı olur.

Bu blog yazısında, NotebookLM'yi satış için nasıl kullanabileceğinizi inceleyeceğiz; avantajlarını, sınırlamalarını ve (daha güçlü) alternatiflerini ele alacağız. 💁

NotebookLM Nedir?

Google Lab’ın NotebookLM’si, yapay zeka destekli bir araştırma ve not alma asistanıdır. Bu araç, yanıtlarını belirli kullanıcı gereksinimlerine göre uyarlamak için Google’ın LLM ( Büyük Dil Modeli ) teknolojisi olan Gemini’yi kullanır.

Platform, araştırmalarını sizin sağladığınız materyallere dayandırarak hata veya yanlış yorumlama olasılığını azaltır. Mevcut içerikle ilgili sorular sorabilir veya sağladığınız bilgilerin özetlerini alabilirsiniz.

Başlangıçta araştırmacılar ve öğrenciler için yapay zeka destekli bir asistan olarak geliştirilen NotebookLM, büyük veri kümelerini yöneten birçok profesyonel arasında popüler hale gelmiştir. Karmaşık bilgileri ayrıştırmaya yardımcı olur ve topladığınız bilgilere dayalı olarak anlamlı içgörüler oluşturur.

NotebookLM'nin anahtar özellikleri

NotebookLM'yi nasıl kullanacağınız konusunda kafanız mı karıştı? Özelliklerini ayrıntılı olarak inceleyelim, böylece bunları etkili bir şekilde kullanabilirsiniz. 👀

Özellik #1: Not alma ve önerilen eylemler

NotebookLM, not oluşturmanıza, düzenlemenize ve yönetmenize yardımcı olur. Bir veya daha fazla notu bir taslak, çalışma kılavuzu veya özet haline getirerek her şeyi düzenli bir şekilde sınıflandırabilir ve kolayca erişebilirsiniz.

Bu araç, farklı projeler için yeni bir not defteri oluşturmanıza ve net bir organizasyon hiyerarşisi sağlamanıza da olanak tanır.

Özellik #2: Kaynak entegrasyonu ve yapay zeka destekli analiz

NotebookLM, Google Dokümanlar, PDF'ler, YouTube videoları, araştırma makaleleri ve hatta URL'ler gibi farklı kaynaklardan içerik eklemenize olanak tanır. Materyali yüklediğinizde platform bunu analiz eder, özetler oluşturur, anahtar konuları vurgular ve sorular önerir. Bu sayede karmaşık bilgileri daha kolay kavrayabilir ve bunlarla daha kolay etkileşim kurabilirsiniz.

AI asistanı, ilgili kavramları birbirine bağlar, fikirleri değerlendirir ve notları birleştirir; böylece içeriğinizi analiz etmenizi ve üzerine eklemeler yapmanızı kolaylaştırır.

Özellik #4: Görüntü anlama ve sesli özetler

NotebookLM, görsellerle çalışmayı kolaylaştırır. Belgelerinizdeki görüntüleri yorumlayabilir ve notlarınızda bunlara atıfta bulunabilir, böylece anahtar ayrıntılara her zaman erişilebilir olmasını sağlar.

Podcast tarzındaki sesli özetleri, hareket halindeyken içeriği gözden geçirmenin kolay bir yolunu sunar. İşe giderken veya rutin görevlerinizi hallederken anahtar noktaları dinlemek, zamanınızı en verimli şekilde değerlendirmenizi ve hiçbir şeyi kaçırmadan önceliklerinizi takip etmenizi sağlar.

NotebookLM fiyatlandırması

Ücretsiz

Satış için NotebookLM Nasıl Kullanılır

Satış verimliliğini artırmak, düzenli olmak, müşterilerinizi anlamak ve zamanında, doğru bilgiler sunmakla ilgilidir. NotebookLM, bu görevleri kolaylaştırmanıza yardımcı olarak ş akışınızı daha verimli ve odaklanmış hale getirir.

AI araçlarını kullanarak anlaşmaları daha hızlı sonuçlandırmayı keşfedelim. 🎯

Satış belgelerini düzenleyin ve bunlara erişin

NotebookLM, tüm satış belgelerinizi tek bir yerde saklamanıza olanak tanıyan bir araştırma yönetim yazılımıdır. Metin dosyalarını, PDF'leri ve Google Dokümanlar'ı yükleyebilir ve bunları örnek defterler halinde düzenleyebilirsiniz.

Bu düzenleme, tüm ilgili bilgilerin bir arada toplanmasını sağlar ve böylece alakasız belgeleri tarayarak zaman kaybetmeden tam olarak aradığınızı kolayca konumlandırmanızı sağlar.

📌 Örnek: Bir satış uzmanı, sunum materyalleri, satış raporları ve müşteri iletişimi gibi belirli ihtiyaçlar için ayrı not defterleri oluşturabilir.

Müşteri toplantılarına hazırlanın

NotebookLM, geçmiş e-postalar, toplantı notları ve ürün bilgileri gibi önemli belgeleri düzenleyerek toplantılara hazırlanmanıza yardımcı olur. Bu materyalleri özetlemesini veya tartışmanıza yön verecek ilgili sorular oluşturmasını isteyebilirsiniz.

Her şey parmaklarınızın ucunda olduğundan, toplantılara kendinizden emin ve daha güçlü müşteri ilişkileri kurmaya hazır bir şekilde gireceksiniz.

📌 Örnek: Bir müzakereye hazırlanan bir satış temsilcisi, "Müşterinin geçmiş toplantılardaki anahtar itirazları nelerdir?" diye sorabilir ve hedef odaklı içgörüler elde edebilir.

📖 Ayrıca okuyun: Küçük İşletmeler için Satış Otomasyon Araçları

Kişiselleştirilmiş satış sunumları oluşturun

NotebookLM, farklı müşteriler için satış konuşmanızı özel hale getirmenize yardımcı olabilir. En iyi yaklaşımı önermek için geçmiş etkileşimleri, tercihleri ve pazar trendlerini analiz eder.

Daha kişiselleştirilmiş bir sunum, AI ile potansiyel müşteriyi müşteriye dönüştürme şansınızı artırır.

📌 Örnek: Sürdürülebilirlikle ilgilenen bir müşteri için, AI aracı çevre dostu ürün özelliklerini öne çıkararak sunumu maksimum etki yaratacak şekilde özelleştirir.

🔍 Biliyor muydunuz? "Elevator pitch" terimi Hollywood'da ortaya çıkmıştır. Senaristler, genellikle senaryolarını satmak için tek fırsatları olan kısa asansör yolculukları sırasında yapımcılara fikirlerini sunmak zorundaydı.

Satış eğilimlerini izleyin ve analiz edin

Geçmiş satış raporlarını NotebookLM'ye yükleyerek trendleri ve kalıpları tespit edebilirsiniz. Yapay zeka, hangi stratejilerin işe yaradığını ve nerelerde iyileştirme yapabileceğinizi belirlemenize yardımcı olacaktır. Bu sayede rakiplerinizin bir adım önünde olabilirsiniz ve gerçek içgörülere dayalı olarak yaklaşımınızı ayarlayarak zaman içinde satış taktiklerinizi geliştirebilirsiniz.

📌 Örnek: NotebookLM, 4. çeyrekte satışlarda tutarlı bir artış tespit eder ve bu dönem için pazarlama çabalarının artırılmasını önerir.

Eğitim ve işe alım süreci

Notebook LM, yeni takım üyelerini eğitmek için güvenilir bir araçtır. Tüm eğitim materyallerini, en iyi uygulamaları ve vaka çalışmalarını özel bir deftere yükleyerek satış müdürü olarak işinizi kolaylaştırın.

Yapay zekası, anahtar noktaları özetleyerek yeni çalışanların hızlı bir şekilde işin içine girmesini kolaylaştırır.

📌 Örnek: Yeni bir takım üyesi, özetlenmiş ürün detaylarına, ana özelliklere ve sık sorulan müşteri sorgularına verilen yanıtlara hızla erişebilir. Böylece işe daha hızlı adapte olabilir ve en başından itibaren müşteri etkileşimlerini güvenle yönetebilir.

Rakip analizi

NotebookLM, rakiplerin web sitelerinden, ürün açıklamalarından ve pazar raporlarından elde edilen anahtar bilgileri düzenleyip özetleyerek rakip analizine yardımcı olabilir.

AI'dan trendleri, stratejileri ve rakiplerin başarılı olduğu veya geride kaldığı alanları belirlemesini isteyin. Bu, satış hedeflerinizi netleştirmenize ve eyleme geçirilebilir içgörülere dayalı olarak stratejilerinizi ayarlamanıza yardımcı olur, böylece her zaman rekabet gücünüzü korumaya hazır olursunuz.

📌 Örnek: Bir satış takımı, rakiplerin fiyatlarını, ürün özelliklerini ve müşteri yorumlarını NotebookLM'ye yükler. Yapay zeka, her bir rakibin sunduğu ürünlerin güçlü ve zayıf yönlerini özetler. Bu analize dayanarak takım, müşteri sunumları sırasında ürünlerinin benzersiz özelliklerini vurgulamaya ve rekabetçi fiyatlar sunmaya odaklanır.

Takip yönetimi

E-posta, aramalar ve toplantı notları gibi iletişim ayrıntılarınızı NotebookLM'ye kaydedebilirsiniz. Ardından yapay zeka bu bilgileri düzenler, böylece geçmiş etkileşimleri kolayca gözden geçirebilir ve ne zaman bir takip yapılması gerektiğine karar verebilirsiniz.

Ardından, kaydedilen bilgilere dayalı olarak takip görevleri belirleyerek müşteri iletişimini etkin bir şekilde yönetebilirsiniz.

📌 Örnek: Bir satış temsilcisi, bir müşterinin gelecek hafta bir teklif hakkında görüşmek istediğini belirterek, NotebookLM'ye müşteri görüşmesini kaydeder. Yapay zeka, bu bilgiyi önceki iletişimlerle birlikte düzenleyerek temsilcinin izleme işlemini kolaylaştırır.

Kolaylaştırılmış raporlama

Satış raporları oluşturmak için saatler harcamak yerine, NotebookLM çeşitli kaynaklardaki verilerinizden otomatik olarak özetler oluşturabilir. İster performans metrikleri, ister müşteri geri bildirimleri veya satış eğilimleri olsun, yapay zeka bu bilgileri hızlı bir şekilde net ve okunması kolay raporlar halinde derler.

📌 Örnek: NotebookLM, üç aylık satış verilerini sunumlar için okunabilir bir raporda toplar ve böylece stratejik satış planlaması için zaman kazandırır.

🧠 İlginç Bilgi: Satış kavramının kökeni, takasın ilk "satış stratejisi" olduğu eski Mezopotamya'ya kadar uzanır. Tüccarlar, para birimi kullanmadan, sadece pazarlık becerilerini kullanarak tahıl ve tekstil gibi malların ticaretini yaparlardı.

Satışta NotebookLM Kullanmanın Avantajları

NotebookLM, verimliliklerini ve üretkenliklerini artırmak isteyen satış profesyonellerine birçok avantaj sunar. Bunlar arasında şunlar yer alır:

Daha yüksek verimlilik: Uzun belgeleri özetler ve satış takımlarının anahtar noktaları anlamasına yardımcı olarak daha hızlı kararlar almasını sağlar

Artan verimlilik: Sorguları hızlı bir şekilde yanıtlayarak satış temsilcilerinin müşteri etkileşimlerine daha fazla odaklanmasına yardımcı olur

Geliştirilmiş işbirliği: Gerçek zamanlı içgörüler ve güncellemelerle satış stratejileri konusunda takım uyumunu sağlar

AI destekli içgörüler: Daha etkili satış sunumları için kullanıcı ihtiyaçlarına göre uyarlanmış ilgili özetler ve içgörüler oluşturur

İçerik düzenleme: Notları ve belgeleri düzenleyerek müşteri toplantıları sırasında her şeyi daha kolay bulmanızı sağlar

🧠 İlginç Bilgi: "Karşılıklılık ilkesi", en yaygın satış taktiklerinden biridir. Satış temsilcileri ücretsiz bir şey (demo veya deneme sürümü gibi) sunduğunda, müşteriler genellikle bir satın alma işlemi gerçekleştirerek bu iyiliğe karşılık vermek zorunda hissederler.

NotebookLM ile Sık Karşılaşılan Sorunlar

NotebookLM, özellikle podcasting alanında içerik oluşturmaya yönelik yenilikçi özellikler sunar. Ancak, satış ve pazarlama uzmanları için kullanışlılığını etkileyebilecek bazı sınırlamalar da barındırır.

NotebookLM'yi satış için bir yapay zeka aracı olarak kullanmanın bazı yaygın sınırlamaları şunlardır:

Sınırlı özelleştirme: Kullanıcıların Kullanıcıların notlarını birden fazla not defterinde düzenlemesine izin vermez, bu da bilgilerin yönetilmesini zorlaştırır

İçerik kalitesiyle ilgili endişeler: İnsan denetimi olmadan içerik oluşturmayı otomasyonla gerçekleştirir ve genellikle düşük kaliteli bilgiler üretir

İşbirliğine dayalı düzenleme yok: Gerçek zamanlı işbirliği desteği bulunmadığından, takımların birlikte çalışması zorlaşır

Proje yönetimi özellikleri eksik: NotebookLM iyi bir not alma asistanı olsa da görev yönetimi, planlama, zaman takibi ve benzeri konularda yardımcı olmuyor

🔍 Biliyor muydunuz? Guinness Dünya Rekorları tarafından "Dünyanın En İyi Satıcısı" olarak tanınan Joe Girard, 15 yıl boyunca 13.001 araba sattı. Sırrı ne miydi? Kişiselleştirilmiş doğum günü kartları ve her müşteriye düzenli olarak geri dönüş yapması.

Satış için NotebookLM'ye alternatifler arıyorsanız, işte keşfedebileceğiniz bazı not alma ve bilgi yönetimi sistemleri:

Obsidian: Öncelikle bilgi tabanlarını yönetmek için tasarlanan bu araç, notları birbirine bağlamak için markdown, geri bağlantı ve eklenti entegrasyonlarını destekler

Roam Research: İki yönlü bağlantı ve grafik tabanlı yapısıyla tanınan bu araç, müşteriler, anlaşmalar ve daha fazlası arasındaki karmaşık ilişkileri haritalandırmak için uygundur.

Notion: Veritabanlarını, görevleri ve not almayı tek bir platformda entegre ederek satış takımlarının satış fırsatlarını ve toplantı notlarını kolaylıkla yönetmesini sağlar.

Ancak, satış takımınızı daha verimli ve etkili hale getirecek hepsi bir arada bir platform arıyorsanız, ClickUp for Sales Teams'i deneyin! 🤩

İş için her şeyi içeren bir uygulama* olan NotebookLM, satış sürecinizi görselleştirmenize, faaliyetleri izlemenize ve hem şirket içi hem de şirket dışı iletişim kurmanıza olanak tanıyan, özelleştirilebilir ve işbirliğine dayalı bir merkez sunar.

Özelliklerini daha ayrıntılı olarak inceleyelim. 👇

ClickUp Brain

Aracın yapay zeka destekli asistanı ClickUp Brain, görevleri basitleştirerek ve bilgilerin yönetimini kolaylaştırarak takımların daha verimli çalışmasına yardımcı olur.

ClickUp Brain ile bağlamsal sorulara hızlı yanıtlar alın

AI Bilgi Yöneticisi, merkezi bir bilgi deposu görevi görür. Satış takımları, "4. çeyrek müşteri sunumunun durumu nedir?" veya "X müşterisiyle ilgili takip işlemlerinden kim sorumludur?" gibi sorular sorabilir ve ClickUp Çalışma Alanından anında, bağlamsal yanıtlar alabilir.

Brain ayrıca uzun belgeleri, e-postaları veya notları anında özetleyerek, özlü ve kolay anlaşılır noktalara ayırarak özetlemeyi basitleştirir.

Müşteri güncellemelerini gözden geçirmek, toplantılara hazırlanmak veya zaman kaybetmeden anahtar ayrıntıları hızlıca öğrenmek için mükemmeldir. Her şey parmaklarınızın ucunda özetlendiği için, bilgili ve odaklanmış kalmak hiç zor değil.

ClickUp Brain'e doğal dilde komutlar vererek profesyonel e-posta sunumları yazın

Satış başarısının anahtarı kişiye özel iletişimdir ve ClickUp Brain’in AI Writer for İş özelliği bunu hiç olmadığı kadar kolaylaştırır. Sadece birkaç bilgiyle, kişiselleştirilmiş e-postalar, sunumlar ve özetler hızlı bir şekilde hazırlayabilir.

Diyelim ki bir satış yöneticisi, bir sağlık sektörü müşterisi için özel bir tanıtım e-postasına ihtiyaç duyuyor. Brain'den yardım ister ve Brain, müşteri tercihlerini ve geçmiş etkileşimleri analiz ederek, özenle hazırlanmış, hedef kitleye yönelik bir ilk taslak oluşturur. Artık sıfırdan başlamak yok!

Bir sonraki satış kampanyanız için fikirlere mi ihtiyacınız var? Brain bu konuda da size yardımcı olur. Yeni fikirler üretmenize, stratejilerinizi geliştirmenize ve hatta pazar bilgilerini özetleyerek planlamanıza güçlü bir başlangıç yapmanıza yardımcı olabilir.

ClickUp AI Notetaker

ClickUp AI Notetaker ile toplantılarınızı ses kaydedin, metne dönüştürün ve özetleyin

Toplantılarınız otomatik olarak kaydedilip eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürüldüğü için her konuşmada daha fazla anlaşma yaptığınızı hayal edin. ClickUp AI Notetaker, satış konuşmalarınızın odaklanmasını sağlamak ve anahtar ayrıntıları asla kaçırmamanızı sağlamak için tasarlanmıştır. Satış sürecinizi nasıl güçlendirdiği aşağıda açıklanmıştır:

Müşteri görüşmelerine otomatik olarak katılın: İş akışınızı kesintiye uğratmadan her sunumu ve itirazı kaydedin

Anında transkripsiyon ve özetler: Önemli müşteri bilgilerini hızla inceleyerek bir sonraki adımınızı buna göre belirleyin

Eylem ögesi çıkarma: Hiçbir fırsatın kaçmaması için otomatik olarak takip notları oluşturun

Sorunsuz entegrasyon: Notlarınızı CRM ve satış görevlerinizle senkronize ederek, satış sürecinizi zahmetsizce güncel tutun

ClickUp AI Notetaker ile her satış görüşmesi, bir sonraki büyük başarınıza giden yolda bir adım haline gelir.

ClickUp Klipleri

ClickUp Clips ile takımınızı eğitmek için bir demo satış sunumu kaydedin

ClickUp Clips, satış demo videoları oluşturmayı ve takip işlemlerini yönetmeyi sorunsuz hale getirir.

Demo kaydınızı yapın; ClickUp Brain, anahtar noktalar, eylem ögeleri ve sonraki adımları içeren bir transkripti otomatik olarak oluşturur.

Bir demo kaydettikten sonra, yapay zeka videoyu tarayarak müşteri soruları veya ürün ilgisi gibi önemli ayrıntıları çıkarır. Ardından, takip edilecek eylemlerin net bir listesini oluşturur; bu da düzenli kalmanıza yardımcı olur ve potansiyel müşterilerle iletişime geçerken veya yeni takım üyelerini işe alırken önemli ayrıntıları kaçırmamanızı sağlar.

📮ClickUp Insight: Toplantı verimliliği anketimiz, toplantıların %47'sinin bir saat veya daha uzun sürdüğünü, ancak katılımcıların %14'ünün toplantılarını sadece 15 dakika içinde tamamlayabildiğini ortaya koydu. Bu küçük ama dikkate değer oran, hızlı ve verimli toplantıların mümkün olduğunu kanıtlıyor. Daha kısa toplantı biçimlerini deneyerek, takımlar hem katılımı hem de verimliliği artırabilir. ClickUp, bu geçişi kolayca gerçekleştirmenize yardımcı olabilir! ClickUp görevleri kullanarak ses klipleri, görev yorumları ve daha fazlasıyla ayrıntılı bağlamı yakalayarak saatler süren tartışmalara veda edin. 💫 Gerçek Sonuçlar: Trinetrix gibi takımlar, ClickUp sayesinde gereksiz konuşma ve toplantıların %50 azaldığını görüyor.

ClickUp CRM

Bunun ötesinde, ClickUp'ın CRM Yazılımı, müşteri etkileşimlerini izlemenize, potansiyel müşterileri yönetmenize ve satış boru hattınızı zahmetsizce düzenlemenize yardımcı olur. ClickUp'taki potansiyel müşteri izleme, görev atamaları ve Özel Görünümler gibi özelliklerle, fırsatları önceliklendirebilir ve tüm satış süreci boyunca net bir görünürlük sağlayabilirsiniz.

Ayrıca, özel, kod gerektirmeyen otomasyonlar gibi özellikler satış ekiplerinin yoğun iş yükünden kurtulmasına yardımcı olurken, ayrıntılı gösterge panelleri satış hunisinin durumu, dönüşüm oranları ve takım performansı hakkında gerçek zamanlı içgörüler sunarak veriye dayalı kararlar alınmasını ve proaktif yönetimi mümkün kılar. Otomasyonlar

ClickUp Otomasyonları ile satış sürecinizdeki tekrarlayan görevleri otomatikleştirin

ClickUp Otomasyonları, ş akışındaki tekrarlayan görevleri ortadan kaldırır, böylece takımınız en iyi yaptığı şeye odaklanabilir: anlaşmaları sonuçlandırmak. Otomasyon sayesinde, belirli koşullara göre eylemleri otomatik olarak gerçekleştiren tetikleyiciler ayarlayabilirsiniz.

Örneğin, satış kanalınıza yeni bir potansiyel müşteri eklendiğinde, hoş geldiniz e-posta gönderme, potansiyel müşteriyi bir satış temsilcisine atama ve takip görevini planlama gibi eylemleri otomasyonla gerçekleştirebilirsiniz. Bu, kimsenin manuel olarak hatırlatıcılar veya takip tarihleri ayarlamasına gerek kalmadan her potansiyel müşteriye zamanında ve tutarlı bir yanıt verilmesini sağlar.

🧠 İlginç Bilgi: Dijital CRM'ler ortaya çıkmadan önce, satış temsilcileri müşteri bilgilerini ve potansiyel müşterileri izlemek için Rolodex kartlıklarını kullanırdı. Bu dönen kartlık dosyaları, her satış temsilcisinin masasında vazgeçilmez bir parçaydı.

ClickUp Gösterge Panelleri

ClickUp gösterge panelleri ile satış huninizi görselleştirin

ClickUp Dashboards, satış takımlarına performansları izlemek ve anahtar metrikleri gerçek zamanlı olarak görselleştirmek için merkezi bir platform sunar. Bu platformlar, satış süreçlerini, gelir hedeflerini ve bireysel performans metriklerini tek bir bakışta izlemenizi sağlar.

Gösterge panellerini kullanarak gerçek satış sonuçlarını tahminlerle karşılaştırabilir ve stratejilerinizi proaktif olarak ayarlayabilirsiniz. Örneğin, dönüşüm oranlarında bir düşüş fark ederseniz, darboğazları hızlıca tespit edebilir ve düzeltici önlemler alabilirsiniz.

Daha iyi organize edilmiş satış süreçleri oluşturmak için ClickUp Satış Takip Şablonuna da göz atabilirsiniz.

📖 Ayrıca okuyun: En İyi AI Tabanlı CRM Yazılım Araçları

ClickUp fiyatlandırması

NotebookLM, satış bilgilerini kaydetmek, düzenlemek ve bunlara başvurmak için dinamik bir yol sunarak, hazırlıklı ve odaklanmış kalmanızı her zamankinden daha kolay hale getirir. Ancak satış potansiyelinizi en üst düzeye çıkarabilecekken neden basit bir not alma aracına güvenesiniz ki?

ClickUp, karmaşık satış akışlarını bile basitleştiren güçlü özellikler sunar. Üstelik bununla da kalmaz! Gösterge panelleri, otomasyonlar, klipler ve daha fazlası gibi özellikler sayesinde, satış sürecinizi yönetmek için daha az zaman harcayıp, anlaşmaları sonuçlandırmaya daha fazla zaman ayıracaksınız.

