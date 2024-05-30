Notebook LM'yi Araştırmanızı Yönetmek İçin Nasıl Kullanabilirsiniz?

Araştırma, yeni bilgiler ortaya çıkarmak ve keşiflere ilham vermek açısından heyecan verici olabilir. Ancak aynı zamanda çok kısa sürede bunaltıcı hale de gelebilir. Dağlar gibi makaleler, bitmek bilmeyen notlar ve tüm bunları bir araya getirmeye çalışmak arasında, bir araştırma projesi akıntıya karşı yüzmek gibi hissettirebilir.

Notebook LM, bu mücadelenin önemli bir kısmını aşmanıza yardımcı olur. Araştırma sürecinizi kolaylaştırmak ve verimliliği artırmak için tasarlanmış güçlü bir sanal asistandır.

Bu makale, bu yenilikçi aracın araştırmacı veya bilgi çalışanı olarak yaklaşımınızı nasıl dönüştürebileceğini ve verimliliğinizi nasıl artırabileceğini araştırıyor.

Notebook LM nedir?

Google AI tarafından geliştirilen Notebook LM, yapay zekayı kullanarak araştırma akışınızı dönüştüren yenilikçi bir araştırma aracıdır. Bunu, yerleşik bir sanal araştırma asistanına sahip, süper güçlü bir not alma aracı olarak düşünün.

Temel olarak, Notebook LM araştırma materyallerinizi düzenlemenize, bilgileri analiz etmenize ve bulgularınıza dayalı yaratıcı çıktılar üretmenize yardımcı olur.

notebook LM aracılığıyla

İşte onu benzersiz kılan özellikler:

Sohbet robotlarından farklı olarak, NotebookLM mevcut notlarınızı ve kaynaklarınızı önceliklendirir. Sanal bir işbirlikçi gibi davranarak metni analiz eder ve içeriğin daha iyi anlaşılmasını sağlar

NotebookLM bilgileri özetleyebilir, karmaşık fikirleri açıklayabilir ve hatta araştırma noktalarınız arasındaki bağlantıları beyin fırtınası yapabilir

Aynı alanda okuma, araştırmanıza dayalı sorular sorma ve yazma arasında sorunsuz geçiş yapan bir not alma platformu hayal edin. NotebookLM, bu kesintisiz akışı sağlamayı amaçlamaktadır. Aynı anda birden fazla belge için kullanabilirsiniz

Anahtar Notebook LM özellikleri

Notebook LM, araştırmacılar ve bilgi çalışanlarının kullanabileceği bir dizi özelliğe sahiptir:

1. Kaynak dayanakları

notebook LM aracılığıyla

Araştırma materyallerinizi Google Dokümanlar dosyası, web sayfası, PDF, araştırma makaleleri, e-kitaplar ve düz metin gibi çeşitli biçimlerde içe aktarın. Notebook LM, içeriği akıllıca çıkarır ve analiz eder, projenize özel kişiselleştirilmiş bir bilgi tabanı oluşturur.

Bu, birden fazla platform arasında geçiş yapma ihtiyacını ortadan kaldırır ve tüm araştırma materyallerinizi tek bir yerde toplar.

2. Konuşma arayüzü

notebook LM aracılığıyla

Karmaşık menüleri ve komutları unutun. NotebookLM, araştırmanızla ilgili sorularınızı sade bir İngilizceyle sorabileceğiniz sohbet benzeri bir arayüz kullanır. Bu sayede teknik jargona boğulmadan ihtiyacınız olan bilgileri kolayca elde edebilirsiniz.

Not defterinizde doğrudan anlamlı sorular sorun. Konular arasındaki bağlantıları keşfedin, veri kümelerinizdeki gizli kalıpları ortaya çıkarın ve araştırmanızı daha derinlemesine anlayın.

Bilgiyi pasif olarak tüketmeyin; Notebook LM, ilgili fikirlerin aktif olarak keşfedilmesini ve keşfedilmesini kolaylaştırır.

3. Pinboard

notebook LM aracılığıyla

Araştırma materyallerinizden, alıntılardan veya kendi notlarınızdan snippet'leri kaydedin ve metinleri yapıştırın, böylece kolayca başvurabilirsiniz. Bu, önemli bilgileri takip etmenize ve araştırmanızın farklı bölümleri arasındaki bağlantıları görmenize yardımcı olur.

4. Kişiselleştirilmiş AI yardımı

Girişlerinize göre özetler, ana hatlar ve blog gönderileri, yönetici özetleri ve araştırma önerileri gibi yaratıcı metin biçimleri oluşturun. Notebook LM, içerik oluşturmanın zorlu kısmını üstlenerek, analiz ve yorumlamaya odaklanmanızı sağlar.

5. Alıntı yönetimi

Araştırma materyallerinize göre çeşitli akademik stillerde alıntıları otomatik olarak oluşturun. Artık belirli yayın ayrıntılarını hatırlamak için uğraşmanıza gerek yok.

6. İçerik dönüşümü

notebook LM aracılığıyla

Notebook LM, notlarınızı ve araştırmalarınızı alıp bunları farklı biçimlere dönüştürebilir, örneğin bulgularınızı özetleyen ve ilgili fikirler öneren bir çalışma kılavuzu veya e-posta. Bu, birden fazla araştırma belgesini biçimlendirme ve düzenleme konusunda zaman ve çaba tasarrufu sağlar.

Notebook LM'nin gelecekteki olası özellikleri

Google Labs, Notebook LM'ye sürekli yeni özellikler eklemektedir. Gelecekte şunları bekleyebilirsiniz:

Not defterlerini paylaşma ve araştırma projelerinde iş arkadaşlarıyla işbirliği yapma yeteneği, ekip çalışmasını ve bilgi paylaşımını geliştirecektir.

2. Veri görselleştirme

Veri görselleştirme araçlarıyla entegrasyon, kullanıcıların araştırma bulgularının grafik, çizelge ve diğer görsel temsilini oluşturmasına olanak tanıyarak iletişim ve anlayışı artırmaya yardımcı olur.

Notebook LM fiyatlandırması

Notebook LM şu anda deneme aşamasındadır ve ücretsiz bir hizmet olarak sunulmaktadır. Bu, onu öğrenciler, bütçesi kısıtlı araştırmacılar veya yapay zeka destekli araştırma araçlarını denemek isteyen herkes için özellikle cazip bir seçenek haline getirir.

Not: NotebookLM şu anda yalnızca ABD'de kullanılabilir.

Notebook LM Nasıl Kullanılır?

Notebook LM'yi kullanmaya başlamak için şunları yapabilirsiniz:

Google NoteBook LM web sitesine gidin ve Google hesabınızla oturum açın

"+" düğmesine tıklayıp açıklayıcı bir başlık ekleyerek yeni bir not defteri oluşturun

Araştırma materyallerinizi "Kaynaklar" bölümündeki "+" düğmesini kullanarak ekleyin. Google Drive belgelerinden seçim yapabilir, PDF'leri yükleyebilir veya web sitesi içeriğini kopyalayıp yapıştırabilirsiniz

Notebook LM, eklenen kaynağın özetini otomatik olarak oluşturur. AI tarafından önerilen anahtar konuları ve soruları keşfedin

Not defterinde doğrudan sorularınızı sorarak daha derinlemesine araştırma yapın. Kullanım kolaylığı için doğal dil kullanarak belirli kaynakları veya tüm koleksiyonu hedefleyebilirsiniz

AI yardım özelliklerini kullanarak araştırma bulgularınızdan bir veya daha fazla nota dayalı özetler, ana hatlar veya yaratıcı metin biçimleri oluşturun. Farklı yazma stillerini deneyerek ihtiyaçlarınıza en uygun olanı bulun

Notebook LM Kullanmanın Avantajları

Notebook LM, araştırma ve not alma sürecinizi geliştirebilecek birçok avantaj sunar. Notebook LM'yi kullanmanın en önemli avantajları şunlardır:

Kolay düzenleme: Çeşitli kaynaklardan gelen materyalleri tek bir merkezi konumda birleştirerek araştırmanızı basitleştirin. AI destekli anahtar noktaların çıkarılması, araştırmanızın özünü hızlı bir şekilde kavramanıza yardımcı olur

Gelişmiş analiz: Anlamlı sorular sorun ve konular arasındaki bağlantıları keşfedin, araştırmanızda ortaya çıkan temaları daha derinlemesine anlayın ve tanımlayın

Yaratıcı kıvılcım: Yazma sürecinizi desteklemek ve projenizi daha hızlı tamamlamak için özetler, ana hatlar ve yaratıcı metin biçimleri oluşturun. Notebook LM'yi araştırma yazma ortağınız yapın

Geliştirilmiş verimlilik: Alıntı yönetimi ve içerik oluşturma gibi görevleri otomatikleştirerek analiz, yorumlama ve eleştirel düşünme için değerli zaman kazanırsınız

Notebook LM, araştırmalarınız ve notlarınızla aktif olarak ilgilenmenizi sağlayarak topladığınız bilgileri daha derinlemesine anlamanıza yardımcı olur.

Notebook LM Kullanıcılarının Karşılaştığı Yaygın Sorunlar

Notebook LM güçlü bir araştırma aracı seti sunsa da, hala geliştirme aşamasındadır. Bazı kullanıcılar şunları bildirmiştir:

Sınırlı kaynak türleri: Şu anda, Notebook LM öncelikle Google Dokümanlar, PDF'ler ve web sitelerinden kopyala-yapıştır işlemlerini desteklemektedir. Diğer araştırma platformları ve referans yönetimi yazılımlarıyla entegrasyon henüz yayınlanmamıştır

Ara sıra yanlışlıklar: Herhangi bir yapay zeka aracında olduğu gibi, bilgilerin yanlış yorumlanma olasılığı vardır. Kullanıcılar, özellikle kritik araştırma bulguları ile uğraşırken, yapay zeka tarafından üretilen çıktıları dikkatlice gözden geçirmeyi önermektedir

Sınırlı işbirliği özellikleri: Mevcut sürümde işbirliği araçları bulunmadığından, takım tabanlı araştırma projeleri için daha az uygundur

Notebook LM Reddit'teki yorumları

Reddit'te kullanıcılar, Notebook LM'nin büyük miktarda metni analiz etmedeki yararını vurgulamıştır:

Kullanıcı texo_optimo şöyle yazdı:

Anahtar noktaları özetlemek ve ayrıştırmak için birkaç farklı not defteri (çoğunlukla ML ve derin öğrenme ile ilgili) yükledim. Birden fazla belgeyi kullanırken ChatGPT'den daha kullanışlı görünüyor ve tüm belgeyi daha iyi analiz ediyor gibi görünüyor.

Anahtar noktaları özetlemek ve ayrıştırmak için birkaç farklı not defteri (öncelikle ML ve derin öğrenme ile ilgili) yükledim. Birden fazla belgeyi kullanırken ChatGPT'den daha kullanışlı görünüyor ve tüm belgeyi daha iyi analiz ediyor gibi görünüyor.

Aynı zamanda, notlarınızla etkileşim halindeyken web'de arama yaparken yaşanan aksaklıklar gibi sınırlamalar da vardır.

Kullanıcı theautodidact şunları söyledi:

Gerçekten umut vaat eden bir araç. Ancak, ABD'den erişmek için Proton VPN aboneliği (9,99 EUR/ay) gerekiyordu. Önemli bir dezavantajı, notlarımla etkileşim halindeyken web'de arama yapamamasıydı. Daha entegre bir yaklaşıma ihtiyacım olduğu için bu sınırlama benim için bir engel oluşturdu. "

Gerçekten umut vaat eden bir araç. Ancak, ABD'den erişmek için Proton VPN aboneliği (9,99 EUR/ay) gerekiyordu. Önemli bir dezavantajı, notlarımla etkileşim halindeyken web'de arama yapamamasıydı. Daha entegre bir yaklaşıma ihtiyacım olduğu için bu sınırlama benim için bir engel oluşturdu. "

Genel olarak, kullanıcılar platformun işlevselliğinden çok etkilendiklerini bildirmiştir. SmolBabyWitch adlı bir kullanıcı şunları belirtmiştir:

Notebook LM'yi denedim ve oldukça etkilendim. Günlüğümdeki binlerce işi Notebook'a yükleyebildim. El yazısı olan büyük pdf'ler her zaman işe yaramadı, ancak küçük olanlar işe yaradı ve büyük olanları metne dönüştürdüm. Bundan çok etkilendim. Hakkımda her türlü şeyi analiz ettim. Birçok şeyde tahmini öngörü özelliğini kullandım. Tüm günlerimi sırayla özetleyebildi. Yazmış olduğum kişiler hakkında ne hissettiğimi bana söyledi ve gerçekten çok doğruydu. Dahası da var. Bundan başka neler çıkacağını ve herkesin bulacağı harika kullanım alanlarını görmek için sabırsızlanıyorum. "

Notebook LM'yi denedim ve oldukça etkilendim. Günlüğümdeki binlerce işi Notebook'a yükleyebildim. El yazısı ile yazılmış büyük pdf'ler her zaman işe yaramadı, ancak küçük olanlar işe yaradı ve büyük olanları metne dönüştürdüm. Bundan çok etkilendim. Hakkımda her türlü şeyi analiz ettim. Birçok şeyde tahmini öngörüler kullandım. Tüm günlerimi sırayla özetleyebildi. Yazmış olduğum kişiler hakkında ne hissettiğimi bana söyledi ve gerçekten çok doğruydu. Dahası da var. Bundan başka neler çıkacağını ve herkesin bulacağı harika kullanım alanlarını görmek için sabırsızlanıyorum. "

Notebook LM benzersiz bir araştırma yaklaşımı sunarken, deneyebileceğiniz birkaç not alma uygulaması alternatifi de bulunmaktadır:

Örneğin, not alma uygulaması Evernote, araştırmalarınızı düzenli tutmanıza yardımcı olur. Notebook LM kadar yapay zekaya bağlı olmasa da, Evernote araştırma materyallerini yönetmek için sağlam bir platform sunar.

Benzer şekilde, Mendeley'in referans yönetim yazılımı PDF açıklama, alıntı yönetimi ve bazı temel araştırma organizasyon fonksiyonları sunar.

Yazma ve not alma için başka bir AI aracı da ClickUp Brain'dir. ClickUp'ın AI özellikleri, onu AI odaklı verimlilik, araştırma ve proje yönetimi için güçlü bir alternatif araç olarak konumlandırır.

AI'yı kullanarak planları ve içgörüleri paylaşın, soruları takip edin, görevleri otomatikleştirin ve ClickUp Brain ile yazma becerilerinizi geliştirin

ClickUp'a entegre edilmiş bu yapay zeka destekli araştırma aracı, araştırma projelerini yönetmeye, notları düzenlemeye, ilgili bilgileri ortaya çıkarmaya ve görevleri otomatikleştirmeye yardımcı olur.

ClickUp Brain aşağıdaki özellikleri sunar:

ClickUp Chrome Uzantısı üzerindeki Web Clipper: ClickUp'ın AI Chrome uzantısıyla sorunsuz araştırma materyali toplamak için bilgileri doğrudan web sayfalarından kırpın

Web sitelerini Görevler veya Belgelere ekleyin, böylece ClickUp'ın Chrome Uzantısı'nı kullanarak istediğiniz zaman geri dönebilirsiniz

Özetler: Basit ve anlaşılır dilde istemlerle araştırma özetlerini otomatik olarak oluşturun ve işlerinizi, görevlerinizi ve belgelerinizi bağlayarak bağlamsal güncellemeler sağlayan : Basit ve anlaşılır dilde istemlerle araştırma özetlerini otomatik olarak oluşturun ve işlerinizi, görevlerinizi ve belgelerinizi bağlayarak bağlamsal güncellemeler sağlayan AI Özel Alanlar ve AI Bilgi Yöneticisi'ni kullanarak bir görev açmadan bu özetlere erişin

ClickUp Brain ile proje özetlerini ve güncellemeleri alın

: Bu araç, uzun raporları özetlemekten blog gönderileri, proje belgeleri, ürün yol haritaları ve aklınıza gelebilecek diğer birçok kullanım örneği için orijinal metinler oluşturmaya kadar her türlü içeriği ClickUp'ın İş için AI Yazar: Bu araç, uzun raporları özetlemekten blog gönderileri, proje belgeleri, ürün yol haritaları ve aklınıza gelebilecek diğer birçok kullanım örneği için orijinal metinler oluşturmaya kadar her türlü içeriği oluşturmak için özel komutlar girmenize olanak tanır. İçeriği oluşturduktan sonra, girişi düzenleme veya AI'ya yeniden komut vererek çıktıyı ince ayar yapma seçenekleriniz vardır

ClickUp Brain ile her şey hakkında yazın

Düzenleme yetenekleri: ClickUp Brain'i, AI tarafından oluşturulan içeriği düzenlemek veya mevcut içeriği iyileştirmek için kullanabilirsiniz. Yazım ve dilbilgisi denetimi özelliklerini deneyin, çeşitli tonlarla oynayın, metninizi birden çok dile çevirin veya gereksinimlerinize göre metni uzatın veya kısaltın

ClickUp Brain'i kullanarak araştırma makalelerinizi dilbilgisi, üslup, uzunluk ve daha fazlası açısından düzenleyin

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Aylık 7 $/kullanıcı

İş : Aylık 12 $/kullanıcı

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain, tüm ücretli planlarda üye başına Çalışma Alanı başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

Araştırma Yardımı için Doğru AI Aracını Seçmek

Piyasada bulunan yapay zeka araştırma asistanlarının yarattığı dalga karşısında başınızı su üstünde tutmak zor olabilir. İdeal araştırma aracınız, özel ihtiyaçlarınıza ve iş akışınıza tam olarak uyan araçtır. Seçim yaparken aşağıdaki faktörleri göz önünde bulundurun:

Araştırma odaklı: Akademik Akademik araştırma yönetimi için Mendeley'in sunduğu alıntı yönetimi özellikleri çok önemli olabilir. Proje yönetimi ve otomasyon ihtiyaçları ClickUp Brain'i tercih edebilir

Takım çalışması ihtiyaçları: İşbirliği çok önemliyse, ClickUp Brain'i değerlendirin veya Notebook LM'deki gelecekteki işbirliği özelliklerini keşfedin. Ayrıca, bir araştırma projesine sıfırdan başlarken İşbirliği çok önemliyse, ClickUp Brain'i değerlendirin veya Notebook LM'deki gelecekteki işbirliği özelliklerini keşfedin. Ayrıca, bir araştırma projesine sıfırdan başlarken araştırma planı şablonlarını da keşfedebilirsiniz

Teknik uzmanlık: Notebook LM, doğal dil işlemeyi kullanarak AI araçlarına alışkın kullanıcılar için kullanıcı dostu hale getirir. Evernote, teknolojiye pek aşina olmayan kullanıcılar için tanıdık bir not alma arayüzü sunar

Profesyonel ipucu: Commit yapmadan önce ücretsiz deneme sürümlerinden veya ücretsiz planlardan yararlanarak farklı seçenekleri keşfedin.

AI (ve ClickUp) ile Araştırmanın Geleceği

AI teknolojisi gelişmeye devam ederken, toplantı notlarından araştırma analizlerine kadar her konuda yardımcı olan AI araçları ile araştırmanın geleceği daha kişiselleştirilmiş, kuralcı, öngörücü ve demokratik olacak.

AI sanal asistanlar, bireysel araştırma stillerini ve tercihlerini daha iyi anlayacak ve işlevleri ve önerileri buna göre uyarlayacaktır.

AI ayrıca araştırma ihtiyaçlarını öngörebilir ve ilgili kaynakları önerebilir, potansiyel olarak araştırma sonuçlarını tahmin edebilir ve daha ileri araştırma yolları önerebilir. AI'nın daha kullanıcı dostu hale gelmesini ve daha fazla kişinin etkili araştırmalara katılmasını sağlamasını da bekleyebiliriz.

Bir adım önde olmak ve araştırma yönetimini basitleştirmek için ClickUp Brain, tüm ihtiyaçlarınız için kapsamlı AI destekli özellikler sunar. Bugün ClickUp'a kaydolarak tüm potansiyelini keşfedin!