Evernote vs ClickUp: Hangi Not Alma Uygulaması En İyisi?

Yenilikçi bir fikir. Alışveriş listesi için bir market ürünü. Kullanıcı hikayesi yazdığınız özelliğin kabul kriterleri. Takımınızla paylaşmak istediğiniz bir haber.

Önemli ayrıntıları kaçırmadan veya aşırı yüklenmiş bir kısa süreli hafızayla yaşamadan hayatınızı sürdürmek için basit, güçlü ve her zaman kullanılabilir bir not alma uygulamasına ihtiyacınız var.

Bu blog yazısında, en popüler iki not alma uygulamasını inceliyoruz: Evernote ve ClickUp.

ClickUp nedir?

ClickUp, tek bir yerden işbirliği yapmak ve işleri izlemek isteyen her boyutta ve sektörden takımlar için tasarlanmış bulut tabanlı bir proje yönetimi platformudur.

ClickUp, görevlerinizi, belgelerinizi, hedeflerinizi ve sohbetlerinizi birleştirerek proje planlama, zaman yönetimi ve kaynak tahsisi için birleşik bir alan sunar. İşlerinizi ve iş akışlarınızı etkinleştirmek için ClickUp, güçlü bir not alma uygulaması da içerir.

ClickUp'ın en önemli özellikleri

Verimlilik platformlarının kalabalık dünyasında, ClickUp, aşağıdakiler gibi mükemmel bir not alma uygulaması ve bilgi yönetimi çözümleri dahil olmak üzere bir dizi güçlü özellik ile kendini diğerlerinden ayırır.

ClickUp Belgeleri Genel Bakış

ClickUp Belgeleri

ClickUp Docs, takımınızın notları, toplantı tutanaklarını, proje planlarını ve belgelemeniz gereken diğer her şeyi merkezileştirmenizi sağlar. ClickUp Docs ile şunları yapabilirsiniz:

İç içe sayfalar ve yer imleri, tablolar ve daha fazlası gibi stil seçenekleriyle belgeler oluşturun

Takımınızla birlikte gerçek zamanlı olarak düzenleyin, diğer kişilere yorumlarla etiketler ekleyin, onlara eylem öğeleri atayın ve metni izlenebilir görevlere dönüştürün

Belgeleri ve görevleri birbirine bağlayın, iş akışlarını güncellemek, proje durumlarını değiştirmek, görevleri atamak ve daha fazlasını yapmak için bileşenler ekleyin — hepsi düzenleyicinizde

Kolay erişim ve arama için kategorilere ayırın

Paylaşılabilir bağlantılar oluşturun ve takım, misafir veya genel erişim için izinleri yönetin

Notepad by ClickUp

ClickUp Not Defteri ile düşüncelerinizi, fikirlerinizi ve görevlerinizi anında yakalayın. Bu özellik, toplantılar veya beyin fırtınası oturumları sırasında notlar almanın hızlı ve kolay bir yolunu sunarak hiçbir fikrin gözden kaçmamasını veya unutulmamasını sağlar.

ClickUp'ın ücretsiz çevrimiçi not defteri ile notlarınızı, kontrol listelerinizi ve görevlerinizi tek bir yerde düzenleyin.

Bilgi tabanı

ClickUp'ın Bilgi Bankası ile kapsamlı bir bilgi deposu oluşturun. Bu özellik, kullanım kılavuzlarını, SSS'leri ve şirket politikalarını depolamak, takımınıza self servis kaynaklar sunmak ve tekrarlanan soruları azaltmak için mükemmeldir.

Daha fazlası mı? ClickUp Brain ile bilgi tabanı makalelerini otomatik olarak oluşturun.

ClickUp, ayrıntılı görev açıklamaları ve konu başlıklı yorumlara olanak tanıyarak, takımların ilgili notları ve tartışmaları belirli projeler veya görevlerle bağlantılı tutmalarını sağlar ve bağlamın korunmasını ve erişilebilir olmasını garanti eder.

Toplantı notlarını almak, beyin fırtınası yapmak veya bir bilgi tabanı oluşturmak için ClickUp, bunları daha etkili bir şekilde yapmak için gerekli araçları sağlar.

ClickUp fiyatlandırması

Verimliliğinizi artırmak isteyen tek bir kullanıcı ya da kapsamlı proje geliştirme çözümleri arayan büyük bir kuruluş olun, ClickUp'ın planları hedeflerinize göre ölçeklenebilir şekilde tasarlanmıştır.

Sonsuza kadar ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 dolar

Enterprise : Özel fiyatlandırma için : Özel fiyatlandırma için ClickUp ile iletişime geçin

ClickUp Brain: Tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

Evernote nedir?

Evernote, temel olarak dijital not defteriniz, ajandanız ve arşiviniz olarak işlev gören bir not alma uygulamasıdır. Not alma ve düzenleme için tasarlanmış bir araç olan Evernote, düşüncelerinizi, araştırmalarınızı ve projelerinizi düzenli ve erişilebilir tutmada mükemmeldir.

Evernote not alma uygulaması (Kaynak: Evernote.com )

Evernote'un en önemli özellikleri:

Evernote'u hayatını düzenlemek ve ş Akışını kolaylaştırmak isteyen herkes için uygun kılan birçok özelliğe göz atın.

Not düzenleme

Bilgileri kolayca kategorize etmek ve geri bulmak için not defterleri, sayfalar ve etiketler oluşturun.

Web Clipper

Makaleleri, web sayfalarını ve ekran görüntülerini tam biçimleriyle doğrudan hesabınıza kaydedin.

Belge tarama

Cihazınızın kamerasını kullanarak belgeleri, kartvizitleri ve el yazısı notları tarayın ve dijitalleştirin.

Çapraz platform senkronizasyonu

Notlarınıza herhangi bir cihazdan erişin, bilgilerinizin her zaman elinizin altında olmasını sağlayın.

Evernote fiyatlandırması

Evernote, her biri kendine özgü özellikler ve avantajlar sunan çeşitli fiyatlandırma seçenekleri sunar.

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Kişisel : Aylık 10,83 dolar

Profesyonel : Aylık 14,17 dolar

Takımlar: 20 $. Kullanıcı başına aylık 83

Evernote'un ücretsiz planının 50 not sınırlaması olduğunu unutmayın. Daha fazla not almak için yükseltme yapmanız gerekir. Öte yandan, ClickUp Docs'ta ücretsiz planla bile sınırsız belge oluşturabilirsiniz.

ClickUp ve Evernote: Özelliklerin Karşılaştırması

Size kapsamlı bir ClickUp ve Evernote karşılaştırması sunmak için her iki aracın tüm özelliklerini ve işlevlerini inceledik. Başlayalım.

Hedef kullanıcı

ClickUp, tek başına çalışan kullanıcılar ve büyük takımlar için tasarlanmıştır. Güçlü not alma özelliğini proje yönetimi ile birleştirir ve farklı sektörlerden takımlar, proje/ürün/program yönetimi için ClickUp'tan yararlanır.

Evernote, öncelikle bireysel bir not alma aracıdır. Belgeleri tarayabilir, sesli notlar alabilir ve makbuzları, kılavuzları veya aile tariflerini kaydedebilirsiniz. Not alma konusunda güçlü özelliklere sahip olmasına rağmen, bu bilgileri anlamlı ve ölçeklenebilir bir şekilde eyleme dönüştürme yeteneğinden yoksundur.

İletişim ve işbirliği

ClickUp Docs, gerçek zamanlı belge düzenleme yazılımı olarak çalışır ve takım işbirliğini, iletişimi ve takım çalışmasını kolaylaştırır. En güçlü işbirliği özellikleri şunlardır:

Yorumlar ve bahsetmeler

Canlı sohbet

Gizli ve genel paylaşım

Gerçek zamanlı belge düzenleme

Görevler ve verimlilik paketi ile entegrasyon

Evernote, notların paylaşımı ve yorumlanması gibi sınırlı işbirliği özelliklerine sahiptir. Notlara yapılacaklar da ekleyebilirsiniz.

Bunlar birlikte belgeler üzerinde çalışmak için harikadır, ancak işleri izleme, ilerlemeyi takip etme, sonuçları değerlendirme vb. gibi daha güçlü bir geçiş gerektiren projeler için sınırlayıcıdır.

Görev yönetimi

ClickUp, notların ve işlerin silolarını ortadan kaldırır. Notları görevlerle entegre ederek eylem öğeleri oluşturmanıza, fikirler hakkında yorum yapmanıza ve kullanıcıları etiketlemenize olanak tanır. ClickUp Belgeleri, düşünceleri ve eylemleri sorunsuz bir şekilde birleştirir. Güçlü, özelleştirilebilir ve esnek bir proje yönetimi yazılımının desteğiyle ClickUp, notlarınızı ve belgelerinizi bağlam içinde tutar.

Evernote de görevler, eylem öğeleri ve programlar oluşturma olanağı sunsa da, işlevleri sınırlıdır. Evernote, birkaç görev yönetimi özelliğine sahip bir not alma uygulamasıdır. Ancak ClickUp, görevler ve notları güçlü bir şekilde entegre eden bir verimlilik paketidir.

Stiller

ClickUp Docs, kapak resimleri eklemenize, yazı tiplerini ve renkleri değiştirmenize, satır/paragraf aralıklarını ayarlamanıza, bileşenler/afişler eklemenize, alt sayfalar, içindekiler tablosu ve daha fazlasını eklemenize olanak tanır.

ClickUp Docs ile eşsiz stil ve güçlü işlevsellik

Evernote tüm bunları da mümkün kılar. Not almak için özel olarak geliştirilmiş bir uygulama olan Evernote, metin, eskiz, fotoğraf, ses, web kupürleri ve PDF'ler dahil olmak üzere çeşitli not türleri sunar.

Raporlama

ClickUp, fikirden ( ClickUp Belgeleri'nde ) eyleme ( ClickUp görevlerinde ) ve sonuçlara ( ClickUp Gösterge Paneli'nde ) akışı kolaylaştırır. Kendiniz için belirlediğiniz hedef ve amaçlara göre, görev ilerlemesi, zaman takibi ve verimlilik bilgileri hakkında ayrıntılı raporları doğrudan ClickUp içinde oluşturabilirsiniz.

Evernote'ta yerleşik raporlama özelliği yoktur. Bunun nedeni kısmen Evernote'un Google Dokümanlar gibi yalnızca belge oluşturmanıza ve arşivlemenize yardımcı olmasıdır. Bu nedenle, kelime sayısı, karakter sayısı, yazar sayısı vb. dışında izleyebileceğiniz çok az şey vardır.

Entegrasyonlar

ClickUp, zaman takibi, e-posta, takvim ve dosya depolama hizmetleri için üçüncü taraf araçlar dahil olmak üzere 1.000'den fazla başka uygulama ile entegre olur. Bu geniş ekosistem, takımların iş akışlarını kolaylaştırmasına ve verilerinin sorunsuz bir şekilde akışını sağlamasına olanak tanır.

Evernote ise daha az sayıda kullanışlı entegrasyon seçeneği sunar. Bu, uygulamanın bir takımın mevcut iş akışına tam olarak entegre olma yeteneğini sınırlayabilir.

AI yetenekleri

ClickUp Brain, notlar dahil olmak üzere platformun birçok özelliğini geliştirir. Not alma özelliklerine entegre edilmiş anahtar AI yetenekleri aşağıdaki gibidir.

AI yazma araçları: E-posta taslakları oluşturun, belgeler hazırlayın ve proje planları oluşturun. Eklenti veya uzantı kullanmadan belgelerinizde ve görevlerinizde yazım denetimi yapın.

Özetler: Toplantı notlarından otomatik olarak toplantı özetleri ve eylem öğeleri oluşturun.

Belgeler için ClickUp AI özeti

Transkriptler: Sesi otomatik olarak metne dönüştürün ve AI'yı kullanarak toplantılarınızdaki ve Kliplerinizdeki soruları yanıtlayın.

AI arama: Sorularınızı sorun ve görevlerinizden, belgelerinizden ve kişilerden yanıtlar alın.

ClickUp Brain ile tüm cevapları otomatik olarak alın

Evernote'un yapay zekaya yaklaşımı, not alma ve bilgi düzenleme gibi temel işlevlerini geliştirmeye odaklanmıştır.

İçerik önerisi : Daha iyi keşif için ilgili içerik önerileri

AI arama : Notlarınız, resimleriniz veya el yazısı metinleriniz içinde bilgi bulmayı kolaylaştırır

Kategorizasyon: Notları otomatik olarak etiketleme ve kategorize etme

Şablonlar

ClickUp, tüm not alma stratejilerine uygun, her kullanım durumu için geniş bir şablon deposu sunar.

Bize inanmıyorsunuz mu? Verimliliği artırmaya yardımcı olan yüzlerce kaynak ve en iyi proje yönetimi şablonlarına göz atın. ClickUp Belgeleri'ne özel olarak, işte birkaç popüler örnek:

ClickUp Proje Belgeleri Şablonu

ClickUp 1'e 1 İnceleme Şablonu

ClickUp Ajans/Müşteri Keşif Belgesi Şablonu

Evernote ayrıca kişisel günlük yazma, yaratıcı yazma, proje izleme ve daha fazlası için ücretsiz şablonlar sunar. Ancak bunlar not almayla sınırlıdır ve proje yönetimine genişletilemez.

Müşteri desteği

ClickUp, yardım merkezi, video eğitimleri, canlı web seminerleri ve bir topluluk forumu dahil olmak üzere çeşitli kaynaklarla kapsamlı müşteri desteği sağlar. Premium planlar, etkileyici bir yanıt süresiyle 7/24 desteğe erişim sağlar.

Evernote, yardım merkezi ve topluluk forumları aracılığıyla destek sunar, ancak doğrudan müşteri desteği Premium ve İş hesap sahipleriyle sınırlıdır. Bu, daha düşük seviyeli planlarda acil yardıma ihtiyaç duyan takımlar için bir sınırlamadır.

Fiyatlandırma

ClickUp

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 dolar

İş: Kullanıcı başına aylık 12 dolar

Kurumsal: Özel fiyatlandırma için ClickUp ile iletişime geçin

ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

Evernote

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Kişisel: Aylık 10,83 dolar

Profesyonel: Aylık 14,17 dolar

Takımlar: 20 $. Kullanıcı başına aylık 83

Yukarıdaki faktörleri göz önünde bulundurarak, ClickUp, notlarını yönetmek için net, basit ve entegre bir yol arayan takımlar için açıkça daha kapsamlı bir çözüm sunmaktadır.

Evernote, bireysel not alma uygulaması olarak güçlü bir rakip olsa da, takımların günümüzde ihtiyaç duyduğu dinamik, işbirliğine dayalı ve entegre ş Akışlarını destekleme konusunda yetersiz kalmaktadır.

Not alma, görev yönetimi, iletişim ve raporlamayı kapsayan ClickUp'ın verimlilik konusundaki bütünsel yaklaşımı, onu yetkin bir Evernote alternatifi haline getirir.

Reddit'te ClickUp ve Evernote karşılaştırması

Kullanıcıların ClickUp ve Evernote hakkında ne düşündüğünü anlamak için Reddit'e gittik. Reddit'te ClickUp ve Evernote'u aradığımızda, sonuçlar ClickUp'ın lehineydi ve kullanıcılar onu çok yönlü, görev odaklı bir alternatif olarak nitelendirdi.

Bir kullanıcı, "Clickup, kolay işbirliğini sağlamak için beyaz tahtalar, belgeler, gösterge panelleri, sohbet ve daha fazlasını sunan sağlam bir görev yönetimi uygulamasıdır" dedi ve müşteri destek ekibinin "harika" olduğunu ve geliştirme ekibinin uygulamayı sürdürmek ve güncellemek için çok çalıştığını ekledi

Bu nedenle, ClickUp'ın Android için en iyi not alma uygulamalarından biri olması şaşırtıcı değildir.

Takımınız için en iyi not alma uygulaması hangisi?

Sonuçlar açık: ClickUp'ın not alma uygulaması benzersiz! 🏆

Evernote'un not alma ve düzenleme konusundaki basit ve abartısız yaklaşımı bir zamanlar çığır açıcıydı, ancak şimdi piyasaya giren dinamik ve çok yönlü araçlarla karşılaştırıldığında sönük kalıyor.

ClickUp ile tanışın. 💜

ClickUp, Evernote'un özelliklerine sadece uymakla kalmaz, onları aşar. ClickUp, bireyler ve takımlar için kapsamlı, işbirliğine dayalı ve özelleştirilebilir bir not alma uygulaması sunar.

İster hayat derslerini kaydediyor ister yazılım geliştirme üzerinde çalışıyor olun, ClickUp ihtiyaçlarınıza zahmetsizce uyum sağlar.

Dahası var. Not almayı, görevler, projeler ve hedeflerden oluşan daha geniş bir ekosisteme entegre ederek bir üst seviyeye taşır. ClickUp Brain, notlarınızla yapabileceklerinizi otomatikleştirir ve hızlandırır.

ClickUp, fikirler, planlar ve eylemler için en güçlü hepsi bir arada çözüm haline gelir — ücretsiz sürümde bile.

Olasılıklar ilginizi çekti mi? Takımınız için ClickUp'ın tüm potansiyelini keşfedin.