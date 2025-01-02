NotebookLM'yi Satış için Kullanma

Büyük bir müşteri sunumu için hazırlanırken, beş sekme açık, masanızda defterler ve savaş kartları dağınık ve hepsini bir araya getirecek hızlı bir yolun olmadığını fark edersiniz.

NotebookLM tam da ihtiyacınız olan yardımcı olabilir. Yapay zeka (AI) ile desteklenen bu uygulama, satış takımlarının kaynakları yönetmesine, anahtar bilgileri özetlemesine ve iş akışlarını karmaşıklaştırmadan kolaylaştırmasına yardımcı olur.

Bu blog yazısında, NotebookLM'yi satış için nasıl kullanabileceğinizi, avantajlarını, sınırlarını ve (daha güçlü) alternatiflerini inceleyeceğiz. 💁

NotebookLM nedir?

notebookLM aracılığıyla

Google Lab'ın NotebookLM'si, yapay zeka destekli bir araştırma ve not alma asistanıdır. Google'ın LLM (Büyük Dil Modeli) Gemini'yi kullanarak yanıtlarını belirli kullanıcı gereksinimlerine göre uyarlar.

Platform, araştırmalarını sağladığınız materyallere dayandırır, böylece hata veya yanlış anlamaların olasılığını azaltır. Mevcut içerik hakkında sorular sorabilir veya sağladığınız bilgilerin özetlerini alabilirsiniz.

Başlangıçta araştırmacılar ve öğrenciler için geliştirilen Notebook LM, büyük veri setlerini yöneten birçok profesyonel tarafından popüler hale gelmiştir. Karmaşık bilgileri ayrıştırmaya yardımcı olur ve topladığınız bilgilere dayalı anlamlı içgörüler oluşturur.

NotebookLM'nin anahtar özellikleri

NotebookLM'yi nasıl kullanacağınız konusunda kafanız mı karıştı? Özelliklerini ayrıntılı olarak inceleyerek bunları etkili bir şekilde kullanabilirsiniz. 👀

Özellik #1: Not alma ve önerilen eylemler

NotebookLM, notlar oluşturmanıza, düzenlemenize ve yönetmenize yardımcı olur. Bir veya daha fazla notu bir taslak, çalışma kılavuzu veya özet haline dönüştürerek her şeyi düzenli bir şekilde sınıflandırıp kolayca erişebilirsiniz.

Bu araç, farklı projeler için yeni bir not defteri oluşturmanıza ve net bir organizasyon hiyerarşisi oluşturmanıza da olanak tanır.

Özellik #2: Kaynak entegrasyonu ve yapay zeka destekli analiz

NotebookLM, Google Dokümanlar, PDF'ler, YouTube videoları, araştırma makaleleri ve hatta URL'ler gibi farklı kaynaklardan içerik eklemenizi sağlar. Materyali yüklediğinizde, platform onu analiz eder, özetler oluşturur, anahtar konuları vurgular ve sorular önerir. Bu, karmaşık bilgileri anlamayı ve bunlarla etkileşim kurmayı kolaylaştırır.

notebookLM aracılığıyla

AI asistanı, ilgili kavramları birbirine bağlar, fikirleri eleştirir ve notları birleştirerek içeriğinizi analiz etmenizi ve üzerine eklemeler yapmanızı kolaylaştırır.

⚙️ Bonus: Toplantı, tartışma ve sunumlardaki tüm önemli noktaları kaçırmamak için not alma şablonlarını deneyin.

Özellik #4: Görüntü anlama ve sesli özetler

NotebookLM, görsellerle çalışmayı kolaylaştırır. Belgelerinizdeki görüntüleri yorumlayabilir ve notlarınızda bunlara referans verebilir, böylece anahtar ayrıntılara her zaman erişilebilir olmasını sağlar.

Podcast tarzı sesli özetleri, aktif kalırken içeriği kolayca gözden geçirme olanağı sunar. İşe giderken veya rutin görevleri yerine getirirken anahtar noktaları dinlemek, zamanınızı en verimli şekilde kullanmanızı ve hiçbir şeyi kaçırmadan önceliklerinizi takip etmenizi sağlar.

NotebookLM fiyatlandırması

Ücretsiz

NotebookLM'yi satış için nasıl kullanabilirsiniz?

Satış verimliliğini artırmak, düzenli çalışmayı, müşterilerinizi anlamayı ve zamanında doğru bilgi sunmayı gerektirir. NotebookLM, bu görevleri kolaylaştırarak iş akışınızı daha verimli ve odaklı hale getirmenize yardımcı olabilir.

AI araçlarını kullanarak anlaşmaları daha hızlı kapatmanın yollarını keşfedelim. 🎯

Satış belgelerini düzenleyin ve erişin

NotebookLM, tüm satış belgelerinizi tek bir yerde saklamanızı sağlayan bir araştırma yönetim yazılımıdır. Metin dosyalarını, PDF'leri ve Google Dokümanlar'ı yükleyebilir ve bunları örnek defterler halinde düzenleyebilirsiniz.

Bu organizasyon, tüm ilgili bilgilerin bir arada gruplandırılmasını sağlayarak, alakasız belgeleri aramakla zaman kaybetmeden tam olarak ihtiyacınız olanı kolayca bulmanızı sağlar.

📌 Örnek: Bir satış uzmanı, sunum materyalleri, satış raporları ve müşteri iletişimi gibi belirli ihtiyaçlar için ayrı defterler oluşturabilir.

Müşteri toplantılarına hazırlanın

NotebookLM, geçmiş e-postalar, toplantı notları ve ürün bilgileri gibi anahtar belgeleri düzenleyerek toplantılara hazırlanmanıza yardımcı olur. Bu materyalleri özetlemesini veya tartışmanıza rehberlik edecek ilgili soruları oluşturmasını isteyebilirsiniz.

notebookLM aracılığıyla

Her şey parmaklarınızın ucunda olduğundan, toplantılara kendinden emin ve daha güçlü müşteri ilişkileri kurmaya hazır olarak gireceksiniz.

📌 Örnek: Bir satış temsilcisi, bir müzakereye hazırlanırken, "Müşterinin önceki toplantılarda öne sürdüğü anahtar itirazlar nelerdir?" diye sorabilir ve hedef odaklı içgörüler elde edebilir.

Kişiselleştirilmiş sunumlar oluşturun

NotebookLM, farklı müşteriler için satış konuşmanızı özelleştirmenize yardımcı olabilir. Geçmiş etkileşimleri, tercihleri ve pazar eğilimlerini analiz ederek en iyi yaklaşımı önerir.

Daha kişiselleştirilmiş bir sunum, AI ile potansiyel müşterileri dönüştürme şansınızı artırır.

📌 Örnek: Sürdürülebilirlikle ilgilenen bir müşteri için, AI aracı çevre dostu ürün özelliklerini öne çıkararak sunumu maksimum etki için özelleştirir.

🔍 Biliyor muydunuz? "Asansör konuşması" terimi Hollywood'da ortaya çıkmıştır. Senaristler, senaryolarını satmak için genellikle tek fırsatları olan kısa asansör yolculukları sırasında yapımcılara fikirlerini sunmak zorundaydı.

Satış eğilimlerini izleyin ve analiz edin

Geçmiş satış raporlarını NotebookLM'ye yükleyerek trendleri ve kalıpları tespit edebilirsiniz. AI, hangi stratejilerin işe yaradığını ve nerede iyileştirme yapabileceğinizi belirlemenize yardımcı olur. Bu sayede rakiplerinizin bir adım önünde olursunuz ve gerçek içgörülere dayalı olarak yaklaşımınızı ayarlayarak zaman içinde satış taktiklerinizi iyileştirebilirsiniz.

📌 Örnek: NotebookLM, 4. çeyrekte satışlarda tutarlı bir artış tespit eder ve bu dönem için pazarlama çabalarının artırılmasını önerir.

Eğitim ve oryantasyon

Notebook LM, yeni takım üyelerini eğitmek için güvenilir bir araçtır. Tüm eğitim materyallerini, en iyi uygulamaları ve vaka çalışmalarını özel bir deftere yükleyerek satış müdürü olarak hayatınızı kolaylaştırın.

notebookLM aracılığıyla

Yapay zekası, anahtar noktaları özetleyerek yeni çalışanların hızlı bir şekilde işlere alışmasını kolaylaştırır.

📌 Örnek: Yeni bir takım üyesi, özetlenmiş ürün ayrıntılarına, anahtar özelliklere ve yaygın müşteri sorgularına verilen yanıtlara hızlı bir şekilde erişebilir, böylece daha hızlı çalışmaya başlayabilir ve müşteri etkileşimlerini başından itibaren güvenle yönetebilir.

Rakip analizi

NotebookLM, rakip web sitelerinden, ürün açıklamalarından ve pazar raporlarından anahtar bilgileri düzenleyerek ve özetleyerek rakip analizine yardımcı olabilir.

AI'dan trendleri, stratejileri ve rakiplerin başarılı olduğu veya geride kaldığı alanları belirlemesini isteyin. Bu, satış hedeflerinizi iyileştirmenize ve eyleme geçirilebilir içgörülere dayalı olarak stratejilerinizi ayarlamanıza yardımcı olur, böylece her zaman rekabetçi kalmaya hazır olursunuz.

📌 Örnek: Bir satış ekibi, rakip fiyatları, ürün özellikleri ve müşteri yorumlarını NotebookLM'ye yükler. AI, her rakibin tekliflerinin güçlü ve zayıf yönlerini özetler. Bu analize dayanarak, takım müşteri sunumları sırasında ürünlerinin benzersiz özelliklerini vurgulamaya ve rekabetçi fiyatlar sunmaya odaklanır.

Takip yönetimi

İletişim ayrıntılarınızı (e-postalar, aramalar ve toplantı notları) NotebookLM'ye kaydedebilirsiniz. Ardından AI bu bilgileri düzenleyerek geçmiş etkileşimleri kolayca gözden geçirmenizi ve ne zaman takip edilmesi gerektiğine karar vermenizi sağlar.

Ardından, depolanan bilgilere göre takip görevleri ayarlayarak müşteri iletişiminin kontrolünü elinizde tutabilirsiniz.

📌 Örnek: Bir satış temsilcisi, NotebookLM'ye bir müşteri görüşmesini kaydeder ve müşterinin önümüzdeki hafta bir teklif hakkında görüşmek istediğini not eder. AI, bu bilgiyi önceki iletişimlerle birlikte düzenleyerek temsilcinin izlemesini kolaylaştırır.

Kolaylaştırılmış raporlama

Satış raporları oluşturmak için saatler harcamak yerine, NotebookLM çeşitli kaynaklardaki verilerinizden otomatik olarak özetler oluşturabilir. Performans ölçütleri, müşteri geri bildirimleri veya satış eğilimleri gibi bilgileri AI hızlı bir şekilde derleyerek anlaşılır ve okunması kolay raporlar haline getirir.

📌 Örnek: NotebookLM, üç aylık satış verilerini sunumlar için okunabilir bir rapora toplar ve stratejik satış planlaması için zaman kazandırır.

🧠 İlginç Bilgi: Satış kavramı, takasın ilk "satış stratejisi" olduğu eski Mezopotamya'ya kadar uzanır. Tüccarlar, para birimi kullanmadan, sadece pazarlık becerilerini kullanarak tahıl ve tekstil gibi malların ticaretini yaparlardı.

Satış için NotebookLM kullanmanın avantajları

NotebookLM, verimlilik ve etkinliklerini artırmak isteyen satış profesyonelleri için birçok avantaj sunar. Bunlar arasında şunlar yer alır:

Daha iyi verimlilik: Uzun belgeleri özetler ve satış takımlarının daha hızlı kararlar alabilmesi için anahtar noktaları anlamasına yardımcı olur

Gelişmiş verimlilik: Sorguları hızlı bir şekilde yanıtlayarak satış temsilcilerinin müşteri etkileşimlerine daha fazla odaklanmasına yardımcı olur

Geliştirilmiş işbirliği: Gerçek zamanlı içgörüler ve güncellemelerle satış stratejileri konusunda takımın uyumunu sağlar

AI destekli içgörüler: Daha etkili satış sunumları için kullanıcıların ihtiyaçlarına göre ilgili özetler ve içgörüler oluşturur

İçerik düzenleme: Notları ve belgeleri düzenleyerek müşteri toplantıları sırasında her şeyi daha kolay bulmanızı sağlar

🧠 İlginç Bilgi: "Karşılıklılık ilkesi", en yaygın satış taktiklerinden biridir. Satış elemanları ücretsiz bir şey (demo veya deneme sürümü gibi) sunduğunda, müşteriler genellikle bir satın alma işlemi yaparak bu iyiliğe karşılık vermek zorunda hissederler.

NotebookLM ile Sık Karşılaşılan Sorunlar

NotebookLM, özellikle podcasting alanında içerik oluşturma için yenilikçi özellikler sunar. Ancak, satış ve pazarlama profesyonelleri için kullanışlılığını etkileyebilecek bazı sınırlamaları da vardır.

NotebookLM'yi satış için bir AI aracı olarak kullanmanın bazı yaygın sınırlamaları şunlardır:

Sınırlı özelleştirme: Kullanıcıların notları birden fazla deftere düzenlemesine izin vermez, bu da bilgilerin yönetimini zorlaştırır

İçerik kalitesiyle ilgili endişeler: İnsan gözetimi olmadan içerik oluşturmayı otomatikleştirir ve genellikle düşük kaliteli bilgiler üretir

İşbirliğine dayalı düzenleme yok: Gerçek zamanlı işbirliği desteği yoktur, bu da takımların birlikte çalışmasını zorlaştırır

Proje yönetimi özellikleri yoktur: NotebookLM iyi bir not alma asistanı olmakla birlikte, görev yönetimi, zamanlama, zaman takibi ve daha fazlası için yardımcı olmaz

🔍 Biliyor muydunuz? Guinness Dünya Rekorları tarafından "Dünyanın En İyi Satıcısı" olarak tanınan Joe Girard, 15 yıl boyunca 13.001 araba sattı. Sırrı neydi? Kişiselleştirilmiş doğum günü kartları ve her müşteriye tutarlı bir şekilde geri dönüş yapmasıydı.

Satış için NotebookLM'ye alternatifler arıyorsanız, keşfedebileceğiniz bazı not alma ve bilgi yönetim sistemleri şunlardır:

Obsidian: Öncelikle bilgi tabanlarını yönetmek için tasarlanmış olan bu araç, notları birbirine bağlamak için markdown, geri bağlantı ve eklenti entegrasyonlarını destekler

Roam Research: İki yönlü bağlantı ve grafik tabanlı yapısı ile tanınan bu araç, müşteriler, anlaşmalar ve daha fazlası arasındaki karmaşık ilişkileri haritalamak için uygundur

Notion: Veritabanlarını, görevleri ve not almayı tek bir platformda entegre ederek satış takımlarının satış süreçlerini ve toplantı notlarını kolaylıkla yönetmesini sağlar

Ancak, satış takımınızı daha verimli ve etkili hale getirecek hepsi bir arada bir platform arıyorsanız, Satış Takımları için ClickUp'ı deneyin! 🤩

İş için her şeyi içeren uygulama satış boru hattınızı görselleştirmek, etkinlikleri izlemek ve şirket içi ve dışı iletişim kurmak için özelleştirilebilir, işbirliğine dayalı bir merkez sağlar.

Özelliklerini daha ayrıntılı olarak inceleyelim. 👇

ClickUp Brain

Aracın yapay zeka destekli asistanı ClickUp Brain, görevleri basitleştirerek ve bilgilerin yönetimini kolaylaştırarak takımların daha verimli çalışmasına yardımcı olur.

ClickUp Brain ile bağlamsal sorulara hızlı yanıtlar alın

AI Bilgi Yöneticisi, merkezi bir bilgi deposu görevi görür. Satış ekipleri, "4. çeyrek müşteri sunumunun durumu nedir?" veya "Müşteri X ile takip işlemlerinden kim sorumludur?" gibi sorular sorabilir ve ClickUp çalışma alanlarından anında, bağlamsal cevaplar alabilir.

ClickUp Brain'i deneyin ClickUp Brain ile çalışma alanınızdaki görevler, belgeler ve hatta kişiler hakkında özet bilgiler edinin

Brain ayrıca uzun belgeleri, e-postaları veya notları anında özetleyerek özetlemeyi basitleştirir.

Müşteri güncellemelerini gözden geçirmek, toplantılara hazırlanmak veya zaman kaybetmeden anahtar ayrıntıları hızlıca yakalamak için mükemmeldir. Her şey parmaklarınızın ucunda özetlendiğinden, bilgili ve odaklanmış kalmak çok kolaydır.

ClickUp Brain'e doğal dilde komutlar vererek profesyonel e-posta sunumları yazın

Özel iletişim, satış başarısının anahtarıdır ve ClickUp Brain'in AI Writer for Work özelliği bunu her zamankinden daha kolay hale getirir. Sadece birkaç girdi ile kişiselleştirilmiş e-postalar, sunumlar ve özetler hızlı bir şekilde oluşturulabilir.

Bir satış yöneticisinin, bir sağlık hizmetleri müşterisi için özel bir tanıtım e-postasına ihtiyacı olduğunu varsayalım. Brain'den yardım ister ve Brain, müşteri tercihlerini ve geçmiş etkileşimlerini analiz ederek, hedef kitleye uygun, özenle hazırlanmış bir ilk taslak oluşturur. Artık sıfırdan başlamak yok!

Bir sonraki satış kampanyanız için fikirlere mi ihtiyacınız var? Brain bu konuda da size yardımcı olabilir. Yeni fikirler ortaya çıkarabilir, stratejilerinizi geliştirebilir ve hatta pazar bilgilerini özetleyerek planlamanıza güçlü bir başlangıç yapmanızı sağlayabilir.

ClickUp AI Notetaker

ClickUp AI Notetaker ile toplantılarınızı ses kaydedin, transkripsiyonunu yapın ve özetleyin

Toplantılarınız otomatik olarak kaydedilip eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürüldüğü için her aramada daha fazla anlaşma yaptığınızı hayal edin. ClickUp AI Notetaker, satış konuşmalarınızı odaklanmış tutmak için tasarlanmıştır, böylece anahtar ayrıntıları asla kaçırmazsınız. Satış sürecinizi nasıl güçlendirdiğini aşağıda görebilirsiniz:

Müşteri aramalarına otomatik katılım: Akışınızı kesintiye uğratmadan her sunumu ve itirazı yakalayın

Anında transkripsiyon ve özetler: Bir sonraki adımınızı özelleştirmek için önemli müşteri bilgilerini hızlıca inceleyin

Eylem öğesi çıkarma: Otomatik olarak takip işlemleri oluşturun, böylece hiçbir fırsat kaçmasın

Sorunsuz entegrasyon: Notları CRM ve satış görevlerinizle senkronize ederek, satış süreçlerinizi zahmetsizce güncel tutun

ClickUp AI Notetaker ile her satış görüşmesi, bir sonraki büyük başarınıza giden yolda bir basamak olur.

ClickUp Klipleri

ClickUp Clips ile takımınızı eğitmek için bir demo satış sunumu kaydedin

ClickUp Clips, satış demo videoları oluşturmayı ve takipleri yönetmeyi sorunsuz hale getirir.

Demo kaydınızı yapın, ClickUp Brain anahtar noktalar, eylem öğeleri ve sonraki adımları içeren bir transkripsiyon oluşturur.

Bir demo kaydettikten sonra, AI videoyu tarayarak müşteri soruları veya ürünlere olan ilgi gibi önemli ayrıntıları çıkarır. Ardından, takip edilecek eylemlerin net bir listesini oluşturarak düzenli kalmanıza yardımcı olur ve potansiyel müşterilere ulaşırken veya yeni takım üyelerini işe alırken önemli ayrıntıları kaçırmamanızı sağlar.

Yeni takım üyelerinin daha hızlı ve sorunsuz bir şekilde işe alım sürecinden geçmesi için ClickUp Satış İşe Alım Şablonunu deneyin.

ClickUp CRM

Bunun ötesinde, ClickUp'ın CRM Yazılımı, müşteri etkileşimlerini takip etmenize, potansiyel müşterileri yönetmenize ve satış süreçlerinizi zahmetsizce organize etmenize yardımcı olur. ClickUp'ın potansiyel müşteri izleme, görev atama ve Özel Görünümler gibi özellikleriyle fırsatları önceliklendirebilir ve tüm satış süreci boyunca net bir görünürlük sağlayabilirsiniz.

Ayrıca, özel, kod gerektirmeyen otomasyonlar gibi özellikler satış takımlarının yoğun iş yükünden kurtulmasına yardımcı olurken, ayrıntılı gösterge panelleri satış süreci durumu, dönüşüm oranları ve takım performansı hakkında gerçek zamanlı içgörüler sunarak veriye dayalı kararlar ve proaktif yönetim sağlar. Otomasyonlar

ClickUp Otomasyonları ile satış boru hattınızdaki tekrarlayan görevleri otomatikleştirin

ClickUp Otomasyonları, iş akışınızdan tekrarlayan görevleri ortadan kaldırır, böylece takımınız en iyi yaptıkları işe odaklanabilir: anlaşmaları kapatmak. Otomasyon ile, belirli koşullara göre eylemleri otomatik olarak gerçekleştiren tetikleyiciler ayarlayabilirsiniz.

Örneğin, satış sürecine yeni bir potansiyel müşteri eklendiğinde, hoş geldiniz e-postası gönderme, potansiyel müşteriyi bir satış temsilcisine atama ve takip görevi planlama gibi eylemleri otomatikleştirebilirsiniz. Bu, kimsenin manuel olarak hatırlatıcılar veya takip tarihleri ayarlamasına gerek kalmadan her potansiyel müşteriye zamanında ve tutarlı bir yanıt verilmesini sağlar.

🧠 İlginç Bilgi: Dijital CRM'ler ortaya çıkmadan önce, satış elemanları müşteri iletişim bilgilerini ve potansiyel müşterileri takip etmek için Rolodex'leri kullanırdı. Bu dönen kart dosyaları, her satış elemanının masasında bulunan temel bir araçtı.

ClickUp Gösterge Panelleri

ClickUp Gösterge Panelleri ile satış huninizi görselleştirin

ClickUp Dashboards, satış takımlarına performansları izlemek ve anahtar metrikleri gerçek zamanlı olarak görselleştirmek için merkezi bir hub sağlar. Satış boru hatlarını, gelir hedeflerini ve bireysel performans metriklerini bir bakışta izlemenizi sağlar.

Gösterge panellerini kullanarak gerçek satış sonuçlarını tahminlerle karşılaştırarak stratejilerinizi proaktif olarak ayarlayabilirsiniz. Örneğin, dönüşüm oranlarında bir düşüş fark ederseniz, darboğazları hızlı bir şekilde belirleyebilir ve düzeltici önlemler alabilirsiniz.

Daha iyi organize edilmiş satış süreçleri oluşturmak için ClickUp Satış Takip Şablonunu da inceleyebilirsiniz.

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana kullanıcı başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp'ı henüz satın almadınız mı?

NotebookLM, satış bilgilerini yakalamak, düzenlemek ve referans almak için dinamik bir yol sunarak hazırlıklı ve odaklanmış kalmanızı her zamankinden daha kolay hale getirir. Ancak satış potansiyelinizi en üst düzeye çıkarabilecekken neden basit bir not alma aracına güvenesiniz ki?

ClickUp, en karmaşık satış iş akışlarını bile basitleştiren güçlü özellikler sunar. Ve bununla da bitmiyor! Gösterge panelleri, otomasyonlar, klipler ve daha birçok özellik sayesinde, satış sürecini yönetmek için daha az zaman harcayıp anlaşmaları kapatmak için daha fazla zaman ayırabilirsiniz.

ClickUp'a bugün ücretsiz kaydolun! ✅